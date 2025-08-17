Cách sử dụng ChatGPT để viết một kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Bạn biết chính xác công việc kinh doanh của mình là gì, hướng đi của nó và ai cần biết về nó. Nhưng khi bạn sống và thở cùng công việc kinh doanh hàng ngày, thật khó để lùi lại một bước và giải thích cho người khác.

Đó là khi ChatGPT biến thành công cụ tạo kế hoạch kinh doanh AI cá nhân và đồng tác giả của bạn. Nó viết bản kế hoạch kinh doanh cho bạn bằng cách hướng dẫn quá trình lập kế hoạch, định vị thị trường và cấu trúc tổ chức.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ mô tả từng bước quá trình viết kế hoạch kinh doanh với ChatGPT để truyền tải đề xuất bán hàng độc đáo của bạn.

Ngoài ra, trong trường hợp ChatGPT không phù hợp với bạn, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng ClickUp, ứng dụng đa năng cho công việc, để tạo chiến lược kinh doanh mà không cần các hướng dẫn phức tạp.

Cách viết kế hoạch kinh doanh với ChatGPT

Sử dụng ChatGPT để tạo/lập nội dung là một điểm khởi đầu tốt nếu bạn có sẵn những hiểu biết chuyên sâu về ngành. Mặc dù nó không thể viết toàn bộ kế hoạch của bạn trong một lần, nhưng bạn có thể hướng dẫn công cụ này qua từng phần với bối cảnh phù hợp và các câu hỏi gợi ý của ChatGPT.

⭐ Mẫu nổi bật Bạn muốn có một cách để bỏ qua toàn bộ quá trình viết bản tóm tắt? Hãy thử Mẫu Gói Doanh nghiệp ClickUp sẵn sàng sử dụng để dễ dàng tạo ra một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh, chuyên nghiệp trong vài giây. Nhận mẫu miễn phí Xác định mục tiêu, phát triển mô hình kinh doanh và hiển thị dự báo tài chính trong dòng thời gian có thể theo dõi với Mẫu Gói Doanh nghiệp ClickUp

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách sử dụng ChatGPT để viết kế hoạch kinh doanh:

Bước 1: Xác định ý tưởng kinh doanh của bạn

Tổng quan hoặc ý tưởng kinh doanh của bạn sẽ quyết định kế hoạch của bạn được đọc hay bị bỏ qua.

Đó là một câu tóm tắt ngắn gọn, nêu rõ các giá trị cốt lõi của dữ liệu nghiên cứu thị trường của bạn. Nó định hướng chiến lược kinh doanh và giúp thu hút các đối tác, thành viên nhóm và khách hàng phù hợp.

Lý tưởng nhất, ý tưởng kinh doanh của bạn sẽ trả lời bốn câu hỏi khóa: Kinh doanh của bạn giải quyết vấn đề gì?

Thị trường mục tiêu của bạn là ai?

Làm thế nào để giải quyết vấn đề?

Điều gì làm cho giải pháp của bạn khác biệt hoặc tốt hơn?

Bạn có thể cung cấp những thông tin chi tiết cụ thể này để ChatGPT thực hiện công việc và tạo ra một bản mô tả kinh doanh chỉ trong một câu.

Ví dụ câu hỏi: “Công ty khởi nghiệp của tôi [tên hoặc ngành] cung cấp [sản phẩm/dịch vụ] giúp [khách hàng mục tiêu] giải quyết [vấn đề cụ thể] bằng cách [mô tả cách thức hoạt động hoặc điểm khác biệt]. Bạn có thể giúp tôi biến điều này thành một câu giới thiệu kinh doanh hấp dẫn, truyền tải rõ ràng giá trị của tôi không?”

Trả lời:

qua ChatGPT

👀 Bạn có biết? 46% các nhà điều hành cho rằng việc tạo sự khác biệt cho tổ chức, sản phẩm và dịch vụ của họ là một trong những mục tiêu của họ khi đầu tư vào các thực tiễn AI có trách nhiệm.

Bước 2: Viết tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn

Tuyên bố sứ mệnh nêu rõ mục đích kinh doanh, đối tượng phục vụ và cách thức tạo ra giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại. Tuyên bố tầm nhìn của công ty là tác động lâu dài mà bạn mong muốn đạt được thông qua kế hoạch kinh doanh.

Cả hai yếu tố này cùng nhau định hình hướng đi và quá trình ra quyết định của bạn. Chúng giúp bạn duy trì sự tập trung, tuyển dụng nhóm quản lý và đối tác phù hợp, đồng thời xây dựng lòng tin của khách hàng.

Ví dụ gợi ý: “Dựa trên ý tưởng kinh doanh: ‘Công ty khởi nghiệp của tôi cung cấp [sản phẩm/dịch vụ] giúp [khách hàng mục tiêu] giải quyết [vấn đề] bằng [điểm khác biệt],’ hãy giúp tôi viết một tuyên bố sứ mệnh rõ ràng giải thích mục đích và đối tượng phục vụ của chúng tôi. Sau đó, viết một tuyên bố tầm nhìn mô tả tác động lâu dài mà chúng tôi muốn tạo ra trong [số] năm. Bao gồm bất kỳ giá trị hoặc mục tiêu nào của công ty như [giá trị 1], [giá trị 2] hoặc [giá trị 3]. ”

Trả lời:

📖 Đọc thêm: Ví dụ về ChatGPT giúp cuộc sống dễ dàng hơn

Bước 3: Mô tả sản phẩm và dịch vụ của bạn

Nếu độc giả không thể nhanh chóng hiểu được sản phẩm của bạn và giá trị của nó, phần còn lại của kế hoạch sẽ không gây được ấn tượng. Phần này của kế hoạch kinh doanh nên giải thích chi tiết và toàn diện về sản phẩm bạn bán và lý do tại sao nó quan trọng.

Bắt đầu với một mô tả ngắn gọn về doanh nghiệp và liệt kê các sản phẩm hoặc dịch vụ cốt lõi của bạn. Sau đó, chia thành các tính năng chính và liên kết từng tính năng với một vấn đề cụ thể mà khách hàng đang gặp phải. Bạn cũng có thể thảo luận về chiến lược giá cả, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm và những hiểu biết sâu sắc về trải nghiệm người dùng trong thực tế.

📌 Mô tả công ty là nơi bạn chứng minh giải pháp của mình là khả thi và thiết yếu.

Ví dụ gợi ý: “Dựa trên cùng một ý tưởng kinh doanh và sứ mệnh/tầm nhìn, hãy giúp tôi viết phần ‘Sản phẩm & Dịch vụ’. Sản phẩm/dịch vụ cốt lõi của chúng tôi là [sản phẩm/dịch vụ], giúp [đối tượng mục tiêu] giải quyết [vấn đề] bằng [cách thức hoạt động hoặc tính năng chính]. Sản phẩm/dịch vụ này bao gồm các tính năng như [tính năng A], [tính năng B] và [tính năng C]. Mô hình giá của chúng tôi là [mô hình giá] và lợi thế của chúng tôi là [điểm khác biệt]. ”

Trả lời:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng mô tả kinh doanh của bạn để chứng minh rõ ràng tại sao giải pháp của bạn lại quan trọng — cho thấy giải pháp đó không chỉ khả thi mà còn thiết yếu. Bạn có thể tạo và định dạng mô tả trong ClickUp Docs, cho phép sử dụng văn bản đa dạng, hình ảnh nhúng và liên kết đến các tài nguyên hỗ trợ. Điều này giúp mô tả của bạn trở nên hấp dẫn về mặt thị giác và dễ cập nhật khi kinh doanh phát triển.

Bước 4: Tiến hành phân tích thị trường toàn diện

Tiến hành nghiên cứu thị trường để đánh giá nhu cầu đối với giải pháp của bạn, xu hướng ngành, kích thước thị trường tổng thể, hành vi khách hàng và thông tin chi tiết về đối thủ cạnh tranh.

Điều này sẽ trả lời câu hỏi: Có thực sự có cơ hội tạo ra doanh thu ở đây không?

📌 Tạo ấn tượng bằng cách phân tích các xu hướng thị trường cụ thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm của bạn, liệt kê các đối thủ cạnh tranh chính và giải thích những điểm mới mẻ mà bạn mang lại.

Ví dụ câu hỏi: “Dựa trên cùng một ý tưởng kinh doanh và sứ mệnh/tầm nhìn, hãy giúp tôi viết phần phân tích thị trường. ” Câu trả lời:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Làm cho công ty của bạn nổi bật bằng cách nêu bật các xu hướng thị trường trong phần phân tích thị trường. Cho thấy chúng ảnh hưởng đến sản phẩm của bạn như thế nào, nêu tên các đối thủ cạnh tranh chính và chỉ ra rõ ràng giải pháp của bạn mang lại điều gì mới mẻ hoặc tốt hơn cho đối tượng mục tiêu.

Bước 5: Xác định nhân cách khách hàng

Tiếp thị cho tất cả mọi người là cách tuyệt vời để không thuyết phục được ai cả! Đó là lý do tại sao các gói doanh nghiệp thành công cần xác định thị trường mục tiêu chính xác và xây dựng hồ sơ khách hàng để xác định trọng tâm.

Các hồ sơ chi tiết hư cấu này đại diện cho khách hàng lý tưởng của bạn và hướng dẫn bạn về cách truyền tải thông điệp, thiết kế sản phẩm và chiến lược bán hàng. Bạn có thể xây dựng chúng bằng cách sử dụng dữ liệu và thông tin thực tế để phản ánh nhân khẩu học, động cơ, thách thức và hành vi mua hàng của đối tượng mục tiêu.

Ví dụ câu hỏi: “Dựa trên ý tưởng kinh doanh, sứ mệnh/tầm nhìn và phân tích thị trường, hãy giúp tôi xác định 2-3 nhân vật khách hàng cho doanh nghiệp của tôi. ”

Trả lời:

📖 Đọc thêm: Cách sử dụng AI để viết kế hoạch kinh doanh

Bước 6: Thực hiện phân tích cạnh tranh

Một phân tích đối thủ cạnh tranh vững chắc sẽ so sánh các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của bạn, nghiên cứu kế hoạch kinh doanh của họ so với kế hoạch của bạn, và xác định những việc họ làm tốt và những điểm họ còn thiếu. Đây là một công cụ hữu ích để định vị bản thân bạn khác biệt trên thị trường.

Bạn có thể đánh giá khoảng trống thị trường, tinh chỉnh chiến lược và tránh sao chép những ý tưởng không hiệu quả.

Ví dụ câu hỏi: “Dựa trên thông tin trong cuộc trò chuyện này, hãy giúp tôi viết phần phân tích cạnh tranh. Các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của chúng tôi là [Đối thủ A], [Đối thủ B] và [Đối thủ C].

[Đối thủ cạnh tranh A] cung cấp [tính năng/cách tiếp cận chính] nhưng gặp khó khăn với [giới hạn].

[Đối thủ B] nổi tiếng với [điểm mạnh], nhưng thiếu [điểm yếu].

[Đối thủ cạnh tranh C] cung cấp [điểm bán hàng độc đáo], nhưng [nhược điểm].

Ngược lại, sản phẩm của chúng tôi nổi bật vì [các yếu tố khác biệt chính]. Mô tả giá trị đề xuất của chúng tôi và cách chúng tôi có lợi thế cạnh tranh trên thị trường. ”

Trả lời:

Bước 7: Lặp lại mô hình kinh doanh của bạn

Phần mô hình kinh doanh của bạn nêu chi tiết cách thức kinh doanh của bạn tạo ra lợi nhuận, duy trì hoạt động và mở rộng quy mô theo thời gian. Nếu bạn có kế hoạch mở rộng quy mô, hãy mô tả tình hình khi nhu cầu tăng lên — thị trường mới, tính năng bổ sung hoặc nhóm mở rộng.

Hãy rõ ràng về ai sẽ trả tiền cho bạn, họ trả tiền cho gì và doanh thu đó hỗ trợ hoạt động của bạn như thế nào.

Mô hình kinh doanh của bạn cũng nên mô tả các nguồn thu nhập (ví dụ: đăng ký, dịch vụ, bán sản phẩm), cấu trúc giá cả và các chi phí chính.

Ví dụ câu hỏi: “Dựa trên tất cả thông tin hiện có, hãy giúp tôi viết phần mô hình kinh doanh. Nguồn thu nhập chính của chúng tôi là [đăng ký/freemium/dựa trên sử dụng/v.v.]. Chúng tôi cung cấp [mô tả mô hình giá]. Chiến lược thu hút khách hàng của chúng tôi bao gồm [các kênh]. Các chi phí chính của chúng tôi bao gồm [danh sách]. Mô hình này được thiết kế để mở rộng quy mô khi chúng tôi phát triển cơ sở người dùng và mở rộng sang [kế hoạch tương lai]. ”

Trả lời:

🧠 Thông tin thú vị: 25% các công ty Mỹ đã tiết kiệm được từ $50,000 đến $70,000 nhờ sử dụng ChatGPT.

Bước 8: Phác thảo chiến lược tiếp thị [bao gồm chiến lược bán hàng ở đây]

Chiến lược tiếp thị và bán hàng của bạn phân tích cách bạn sẽ thu hút, chuyển đổi và giữ chân khách hàng.

Bạn nên bắt đầu bằng cách xác định các kênh tiếp thị hàng đầu của mình — mạng xã hội, email hoặc quan hệ đối tác — và xác định vị trí thương hiệu và thông điệp chính của bạn.

Sau khi hoàn thành việc này, bạn có thể vạch ra phương pháp bán hàng, bao gồm ai sẽ phụ trách tiếp cận khách hàng, cách nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và quy trình chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự.

Ví dụ câu hỏi: “Dựa trên tất cả những gì chúng ta đã thảo luận, hãy giúp tôi viết phần chiến lược tiếp thị và bán hàng. Tiếp thị của chúng tôi tập trung vào [mục tiêu chính]. Các kênh chính bao gồm [danh sách]. Chúng tôi định vị mình là [thông điệp hoặc giọng điệu độc đáo của thương hiệu bạn]. Chiến lược bán hàng của chúng tôi bao gồm [phương pháp bán hàng]. Chúng tôi có kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi thông qua [chiến thuật]. Để duy trì khách hàng, chúng tôi sử dụng [phương pháp]. ”

Trả lời:

📖 Đọc thêm: Cách sử dụng các công việc ChatGPT

Bước 9: Soạn thảo bản phác thảo tài chính

Bản phác thảo tài chính cho thấy liệu doanh nghiệp của bạn có thể tồn tại và phát triển hay không. Bắt đầu bằng cách ước tính chi phí khởi nghiệp và chi phí hoạt động. Sau đó, nghiên cứu dự báo tài chính hàng tháng và báo cáo luồng tiền để biết khi nào bạn sẽ đạt điểm hòa vốn.

Hãy rõ ràng về các chi phí lớn, các cột mốc tài chính quan trọng và cách bạn dự kiến mọi thứ sẽ phát triển.

Hãy nhớ không bỏ qua các giả định như giá cả, tốc độ tăng trưởng hoặc tỷ lệ khách hàng rời bỏ vì chúng giúp người khác hiểu logic đằng sau các con số của bạn và đánh giá rủi ro.

Ví dụ câu hỏi: “Dựa trên tất cả những gì chúng ta đã thảo luận, hãy giúp tôi viết phần kế hoạch tài chính. Chúng tôi dự kiến chi phí khởi động ban đầu khoảng [số tiền] để chi trả cho [ví dụ: phát triển sản phẩm]. Doanh thu hàng tháng dự kiến của chúng tôi vào tháng thứ 6 là [số tiền], với mục tiêu [ví dụ: $X ARR] trong năm thứ 1.

Mô hình doanh thu của chúng tôi là [ví dụ: dựa trên đăng ký] với các mức giá cho [phân khúc khách hàng]. Các giả định chính bao gồm [ví dụ: tốc độ tăng trưởng người dùng]. Các chi phí chính của chúng tôi bao gồm [ví dụ: phát triển AI]. Chúng tôi có kế hoạch đạt điểm hòa vốn vào [dòng thời gian], với lợi nhuận dự kiến vào [tháng/năm]. ”

Trả lời:

Bước 10: Viết tóm tắt nội dung

Tóm tắt điều hành là ấn tượng đầu tiên và đôi khi là ấn tượng duy nhất của bạn. Nó truyền tải lý do tại sao doanh nghiệp của bạn đáng được chú ý trong vòng vài phút.

Trình tạo kế hoạch kinh doanh AI của bạn cần phải tập trung và hấp dẫn. Nó phải giải thích rõ ràng tất cả các thành phần của kế hoạch kinh doanh có cấu trúc tốt và điều gì làm cho cách tiếp cận của bạn trở nên khác biệt.

Ví dụ gợi ý: “Dựa trên tất cả những gì chúng ta đã thảo luận, hãy giúp tôi viết bản tóm tắt kế hoạch kinh doanh. Chúng tôi đang xây dựng [mô tả ngắn gọn về sản phẩm/dịch vụ] để giải quyết [vấn đề chính] cho [đối tượng mục tiêu]. Sứ mệnh của chúng tôi là [sứ mệnh]. Thị trường được định giá [kích thước] và đang phát triển nhờ các xu hướng như [xu hướng chính]. Giải pháp của chúng tôi nổi bật nhờ [điểm khác biệt độc đáo]. Chúng tôi đang sử dụng [mô hình kinh doanh] với [chi tiết giá cả]. Các chiến lược tiếp thị chính bao gồm [kênh chính]. Về mặt tài chính, chúng tôi đặt mục tiêu [ARR năm 1], đạt điểm hòa vốn vào [tháng/năm]. Tầm nhìn dài hạn của chúng tôi bao gồm [kế hoạch tăng trưởng, ý tưởng mở rộng]. ”

Trả lời:

Giới hạn của việc tạo Gói Doanh nghiệp với ChatGPT

Gói Doanh nghiệp ChatGPT có thể giúp đẩy nhanh quá trình viết, nhưng không thể tự động loại bỏ những ý tưởng tồi.

Nếu các giả định của bạn không chính xác hoặc logic yếu, nó sẽ không chỉ ra điều đó trừ khi bạn yêu cầu. Và đó chỉ là một trong số nhiều điểm cần lưu ý.

Dưới đây là một số lý do khác tại sao bạn nên tìm kiếm các giải pháp thay thế cho ChatGPT:

Thiếu bối cảnh nhúng: Nó không thể tự động lấy dòng thời gian dự án, mục tiêu bán hàng hoặc lịch sử công ty của bạn, vì vậy bạn cần dán các chi tiết cần thiết theo cách thủ công

Sự không chính xác trong dự báo tài chính: Nó có thể đề xuất các con số tạm thời, nhưng không thể tạo ra dự báo chính xác hoặc chiến lược định giá dựa trên kế hoạch tài chính của bạn

Giọng điệu chung chung, không tùy chỉnh: Nội dung do AI tạo ra mặc định sử dụng ngôn ngữ doanh nghiệp, trừ khi bạn chỉ định giọng điệu và đối tượng mục tiêu

Không tích hợp công việc hoặc quy trình làm việc: Không thể giao công việc cho các thành viên quan trọng trong nhóm hoặc kết nối kế hoạch của bạn với các kết quả cần đạt được; bạn sẽ cần chuyển văn bản đó sang một hệ thống khác

Thiếu các yếu tố hình ảnh: ChatGPT có thể mô tả bảng hoặc hình ảnh, nhưng không thể nhúng dòng thời gian, danh sách kiểm tra hoặc băng rôn vào quá trình lập kế hoạch kinh doanh của bạn

👀 Bạn có biết? Kể từ khi ChatGPT ra mắt, trung bình mỗi ngày có 31.000 mối đe dọa lừa đảo.

📮 ClickUp Insight: 22% số người được hỏi vẫn còn dè dặt khi sử dụng AI trong công việc. Trong số 22% này, một nửa lo lắng về bảo mật dữ liệu, trong khi nửa còn lại không chắc chắn liệu có thể tin tưởng những gì AI nói với họ hay không. ClickUp giải quyết cả hai vấn đề này bằng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và tạo liên kết chi tiết đến các nhiệm vụ và nguồn cho mỗi câu trả lời. Điều này có nghĩa là ngay cả những nhóm cẩn thận nhất cũng có thể bắt đầu tận hưởng sự gia tăng năng suất mà không phải lo lắng về việc thông tin của họ có được bảo vệ hay không hoặc liệu họ có nhận được kết quả đáng tin cậy hay không.

Tạo Gói Doanh nghiệp với ClickUp Brain

ClickUp xử lý tất cả các dự án, tài liệu và giao tiếp của bạn, được tăng tốc nhờ tự động hóa và tìm kiếm AI thế hệ mới.

Đây là một sự thay thế tuyệt vời cho ChatGPT, cung cấp một môi trường tích hợp, hợp tác và có thể thực hiện được để lập kế hoạch kinh doanh.

Không giống như ChatGPT, ứng dụng tạo văn bản tĩnh, ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, biến kế hoạch kinh doanh của bạn thành một tài liệu sống động và năng động.

Tài liệu ClickUp

Bạn không cần sao chép kết quả của AI vào Tài liệu Google và mất hàng giờ để định dạng — tất cả đều được thực hiện trong Tài liệu ClickUp. Bạn có thể lồng các phần như tóm tắt điều hành, phân tích thị trường và dự báo tài chính thành các trang gọn gàng, có tổ chức.

Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ kế hoạch kinh doanh của bạn trong thời gian thực với ClickUp Docs

Sử dụng các khối kéo và thả trong ClickUp Docs để:

Chèn bảng để phân tích ngân sách

Thêm danh sách kiểm tra cho các bước tiếp theo hoặc phê duyệt

Đánh dấu rủi ro hoặc quyết định bằng băng rôn

Nhúng dòng thời gian dự án để các sáng kiến quan trọng luôn hiển thị và cập nhật

Liên kết trực tiếp đến các công việc, thư mục và mục tiêu có liên quan từ bên trong tài liệu của bạn

Tùy chỉnh các mẫu kế hoạch kinh doanh có sẵn để làm nổi bật các chi tiết quan trọng

Docs cũng cho phép bạn gắn thẻ đồng nghiệp và để lại nhận xét trực tiếp trong tài liệu của mình. Ví dụ: nếu một dòng văn bản, chẳng hạn như "tinh chỉnh phân tích đối thủ cạnh tranh", cần được xử lý, bạn có thể chuyển nó thành Công việc ngay lập tức — ngay từ tài liệu.

Điều này sẽ tăng năng suất của nhóm và mọi người sẽ biết chính xác công việc cần làm đến từ đâu và cần phải làm gì.

Lần gần đây nhất chúng tôi đánh giá cao tác động hợp tác của ClickUp là khi làm việc trên kế hoạch nội dung cho ra mắt một sản phẩm. Chúng tôi đã có thể xây dựng và duy trì kho lưu trữ nội dung bằng công cụ tài liệu, bao gồm cấu trúc phân cấp, chỉnh sửa hợp tác và các tính năng nhúng mạnh mẽ.

Lần gần đây nhất chúng tôi đánh giá cao tác động hợp tác của ClickUp là khi thực hiện kế hoạch nội dung cho ra mắt một sản phẩm. Chúng tôi đã có thể xây dựng và duy trì kho lưu trữ nội dung bằng công cụ tài liệu, bao gồm cấu trúc phân cấp, chỉnh sửa hợp tác và các tính năng nhúng mạnh mẽ.

ClickUp Brain

ClickUp cũng không yêu cầu bạn phải thức khuya để viết kế hoạch kinh doanh, cũng như không cần tất cả các con số sẵn sàng để điền vào chỗ trống.

Trợ lý AI tiên tiến của nó, ClickUp Brain, được tích hợp trong mọi Tài liệu và Nhiệm vụ. Nó hiểu không gian làm việc, dòng thời gian và mọi người của bạn, vì vậy bạn không cần phải tìm kiếm trong các ghi chú hoặc định dạng lại kết quả ChatGPT để phù hợp với bối cảnh của mình. Mô hình ngôn ngữ tiên tiến đã biết tất cả.

Tự động hóa các công việc như viết, tạo ý tưởng kinh doanh, tóm tắt và chỉnh sửa kế hoạch kinh doanh bằng ClickUp Brain

Giả sử bạn đang viết phần chiến lược tiếp thị:

Hỏi ClickUp Brain, "Tóm tắt kết quả chiến dịch email gần đây của chúng tôi", và nó sẽ lấy dữ liệu từ các Nhiệm vụ và Bảng điều khiển được kết nối

Soạn thảo tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn kinh doanh bằng giọng điệu của thương hiệu, dựa trên tài liệu công ty và ghi chú của nhóm

Điều chỉnh tuyên bố sứ mệnh và nội dung quảng cáo của bạn với ClickUp Brain

Đề cập đến thông tin bổ sung như kế hoạch tuyển dụng, hỏi ClickUp Brain, "Còn bao nhiêu vai trò còn trống trong quý 3?", và nó sẽ trả lời từ đường ống tuyển dụng của bạn

Chúng tôi đã đề cập rằng bạn có thể chuyển đổi giữa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) khác nhau như ChatGPT, Claude và Gemini trong khi sử dụng ClickUp Brain chưa? Điều này có nghĩa là nếu bạn vẫn còn gắn bó với GPT (vì ai cũng có mục yêu thích của riêng mình), bạn vẫn có thể sử dụng ChatGPT trong ClickUp và giảm thời gian mất mát do chuyển đổi bối cảnh.

Sử dụng các mô hình AI bên ngoài mới nhất như ChatGPT, Claude, Gemini và nhiều hơn nữa thông qua ClickUp Brain

Dưới đây là cách bạn có thể viết Gói Doanh nghiệp với ClickUp Brain từ đầu: Hãy cùng xem qua bốn thành phần chính của một kế hoạch kinh doanh bằng một ví dụ mới: một thương hiệu thức ăn và phụ kiện cho vật nuôi B2B có trụ sở tại Hoa Kỳ. Công ty cung cấp thức ăn hữu cơ, không chứa chất bảo quản cho chó và mèo, đồng thời cung cấp các hỗn hợp tùy chỉnh cho các vật nuôi khác theo yêu cầu.

1. Viết tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn

Bạn có thể tùy chỉnh lời nhắc này cho ClickUp Brain:

“Viết tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn cho một thương hiệu B2B có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên bán thức ăn hữu cơ, không chứa chất bảo quản cho chó và mèo, với các công thức tùy chỉnh cho các vật nuôi khác. ”

Nêu bật giá trị của bạn với ClickUp Brain

2. Mô tả sản phẩm và dịch vụ

Không giống như ChatGPT, ClickUp Brain trích xuất thông tin từ không gian làm việc của bạn để cung cấp các phản hồi theo ngữ cảnh, do đó bạn không cần phải nhập câu lệnh chi tiết.

Bạn chỉ cần viết:

“Mô tả các sản phẩm cốt lõi của thương hiệu thức ăn cho vật nuôi B2B này, bao gồm các loại sản phẩm, tính năng và điểm khác biệt so với các thương hiệu thức ăn cho vật nuôi thông thường. ”

Tránh trả lời chi tiết trong ClickUp Brain và tiết kiệm thời gian

3. Phân tích thị trường

ClickUp Brain tìm kiếm thông tin theo thời gian thực để cung cấp phân tích chi tiết về đối thủ cạnh tranh và thị trường khi cần thiết.

Sử dụng câu lệnh như sau: “Giúp tôi viết phân tích thị trường cho thị trường thức ăn hữu cơ cho vật nuôi B2B ở Mỹ, bao gồm đối tượng mục tiêu, xu hướng và bối cảnh cạnh tranh. ”

Tiến hành nghiên cứu và phân tích thị trường theo thời gian thực với ClickUp Brain

4. Mô hình kinh doanh

Bạn có thể nhận được những gợi ý thông minh và chiến lược từ ClickUp Brain với lời giải thích về mô hình kinh doanh sẵn sàng thực hiện chỉ bằng một câu lệnh đơn giản như:

“Mô tả mô hình doanh thu và chiến lược hoạt động cho một thương hiệu thức ăn cho vật nuôi B2B có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên bán các sản phẩm hữu cơ, tùy chỉnh cho các cửa hàng vật nuôi và nhà bán lẻ. ”

Nhận những thông tin chi tiết thông minh và chiến lược từ ClickUp Brain

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng lệnh gạch chéo (/ai) của ClickUp Brain trong ClickUp Docs để kích hoạt ngay lập tức trong khi viết. Bạn cũng có thể diễn đạt lại, rút ngắn hoặc mở rộng nội dung mà không cần rời khỏi tài liệu.

Tự động hóa ClickUp

Nhưng ClickUp không chỉ dừng lại ở việc viết và cộng tác. Nó còn giúp bạn xây dựng toàn bộ quy trình làm việc đằng sau kế hoạch kinh doanh của mình. Bạn có thể chỉ định Nhiệm vụ cho từng phần, đặt thời hạn và theo dõi tiến độ bằng chế độ xem Trạng thái hoặc Dòng thời gian.

Cần kiểm tra định kỳ hoặc đánh giá của các bên liên quan? Thiết lập Tự động hóa ClickUp để kích hoạt nhắc nhở hoặc theo dõi mà không cần động tay.

Đảm bảo kế hoạch kinh doanh tiếp tục tiến triển mà không cần quản lý chi tiết với Tự động hóa ClickUp

Ví dụ: tự động chỉ định công việc tiếp theo khi ai đó đánh dấu một phần là "Sẵn sàng để xem xét". Bạn cũng có thể tự động chỉ định các mục tiếp theo sau khi một bên liên quan thêm phản hồi.

Bảng điều khiển ClickUp

Muốn có cái nhìn tổng quan về mọi thứ đang diễn ra? Tạo bảng điều khiển cá nhân hóa của bạn bằng ClickUp Dashboards! Bạn có thể theo dõi các chỉ số tiếp thị, trạng thái tài trợ, tiến độ tuyển dụng và các cột mốc lộ trình sản phẩm — tất cả ở một nơi.

Tùy chỉnh kế hoạch với các chỉ số KPI, cảnh báo chặn và cập nhật trực tiếp để luôn dẫn đầu và gây ấn tượng với các bên liên quan mà không cần phải soạn thảo báo cáo dài dòng.

Nghiên cứu các kênh tiếp thị và các chỉ số khác bằng Bảng điều khiển ClickUp để xác định những lỗ hổng

ClickUp bù đắp những điểm còn thiếu của ChatGPT. Với ClickUp, bạn có thể:

Nhúng bối cảnh dự án thực tế — liên kết Tài liệu, Công việc, Dòng thời gian và Mục tiêu

Theo dõi dữ liệu thực tế bằng cách sử dụng các mẫu và Trường Tùy chỉnh

Tạo nội dung tùy chỉnh với giọng điệu thương hiệu rõ ràng

Xem và theo dõi kế hoạch kinh doanh của bạn bằng các công cụ trực quan như biểu đồ Gantt, danh sách kiểm tra và Bảng điều khiển tương tác

Sử dụng ClickUp AI Agents để tạo bản tóm tắt ngắn gọn và nêu bật những thông tin hữu ích từ dữ liệu phức tạp hoặc các cuộc thảo luận dài

Gửi báo cáo trạng thái theo ngữ cảnh đến các bên liên quan hoặc các kênh lãnh đạo có liên quan

Tóm lại, ClickUp biến kế hoạch kinh doanh của bạn từ một tài liệu tĩnh thành một quy trình làm việc năng động, có thể thực hiện và hợp tác. Nó thu hẹp khoảng cách giữa lập kế hoạch và thực thi bằng hỗ trợ thông minh, tự động hóa.

👀 Bạn có biết? 80% giám đốc điều hành bán lẻ mong muốn doanh nghiệp của họ áp dụng tự động hóa AI.

📖 Cũng nên đọc: Mẹo tăng năng suất cho doanh nhân

Dùng thử Trình tạo Gói Doanh nghiệp tốt nhất — ClickUp

ChatGPT giúp bạn viết. ClickUp giúp bạn xây dựng.

ClickUp loại bỏ sự lộn xộn, phân mảnh của việc xây dựng và quản lý kế hoạch kinh doanh bằng nhiều công cụ khác nhau. Bạn không còn cần dán nội dung do AI tạo ra từ ChatGPT vào Tài liệu Google hoặc tự tổng hợp dữ liệu nữa.

ClickUp Brain có thể tự động viết các phần mới, diễn đạt lại ý tưởng, lấy thông tin cập nhật từ không gian làm việc của bạn và tóm tắt các cuộc họp hoặc dòng thời gian của dự án. Ngoài ra, ClickUp Docs có thể định dạng thông tin của bạn thành các khung cấu trúc và hợp tác.

Hơn nữa, với các mẫu Gói Doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp nhỏ, freelancer và nhà sáng lập startup có thể bắt tay ngay vào công việc. Bạn sẽ dành ít thời gian hơn để tìm hiểu cấu trúc và nhiều thời gian hơn để đạt được tiến độ.

Vậy, bạn sẽ chọn công cụ nào: phần mềm tự động hóa quy trình làm việc liên kết hay trợ lý viết lách độc lập?

Đăng ký ClickUp miễn phí và tạo, hoàn thiện, theo dõi và thực hiện kế hoạch kinh doanh hoàn hảo ngay hôm nay!