25+ Ví dụ về mục tiêu hiệu suất để thúc đẩy sự phát triển của nhân viên

Thời gian đánh giá hiệu suất đã đến. Nhân viên của bạn đã cống hiến công việc chăm chỉ. Nhưng khi đến lúc thảo luận về sự phát triển chuyên môn, không có nhiều thành tích cụ thể để trình bày.

Đó không phải là sự thất bại trong lãnh đạo; đó là một thách thức phổ biến. Nếu không có các mục tiêu hiệu suất được xác định rõ ràng, các cuộc hội thoại về phát triển có thể trở nên mơ hồ hoặc thậm chí không công bằng.

Tin vui là gì? Việc cài đặt các mục tiêu có ý nghĩa cho nhân viên không hề phức tạp.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết 25+ ví dụ về mục tiêu hiệu suất. Bạn sẽ học cách tạo ra các mục tiêu giúp nhân viên phát triển cá nhân đồng thời phù hợp với ưu tiên của công ty, cũng như cách sử dụng các công cụ như ClickUp để dễ dàng theo dõi và đạt được các mục tiêu đó suốt cả năm. 🎯

Mục tiêu hiệu suất là gì?

Mục tiêu hiệu suất là những mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được được cài đặt cho nhân viên, tập trung vào các nhiệm vụ hoặc công việc cụ thể trong vai trò của họ.

Những mục tiêu này giúp nhân viên hiểu rõ những kỳ vọng đặt ra cho họ, đồng bộ hóa nỗ lực với ưu tiên của tổ chức và nâng cao hiệu quả công việc.

Nhưng điều gì làm nên một mục tiêu hiệu suất nhân viên tốt? Dù mục tiêu tập trung vào việc cải thiện hợp tác, tài khoản, kỹ năng mềm hay các khía cạnh khác, nó sẽ có một số đặc điểm chung. 👇

liên kết với giá trị cốt lõi của công ty, *đảm bảo mọi người cùng thực hiện công việc hướng đến mục tiêu chung

Cho phép nhân viên tự do chọn mục tiêu phù hợp với họ, giúp động lực luôn được duy trì

Giữ mọi thứ đơn giản và rõ ràng để tránh sự do dự

Khuyến khích cá nhân phát triển và nhận diện và nhận diện các lĩnh vực cần cải thiện , nhưng vẫn giữ tính thực tế để đạt được

*phân chia dự án thành các bước thực hiện được để có kế hoạch hành động rõ ràng

cho phép phản hồi *và điều chỉnh linh hoạt trong quá trình thực hiện vì mục tiêu không phải lúc nào cũng cài đặt cố định

Tuân thủ khung SMART cho các mục tiêu Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp và Có thời hạn

📖 Xem thêm: Cài đặt mục tiêu cho đánh giá hiệu suất công việc

25+ Ví dụ về mục tiêu hiệu suất theo vai trò và hàm

Mục tiêu hiệu suất phù hợp cho một nhân viên cụ thể sẽ phụ thuộc vào việc họ làm, cách công việc hỗ trợ mục tiêu chung và lĩnh vực cần tập trung nỗ lực.

Dưới đây là một số ví dụ về mục tiêu hiệu suất được thiết kế riêng cho các vai trò và hàm khác nhau, nhằm thúc đẩy thành công của tổ chức. 💁

Mục tiêu hiệu suất cho nhân viên cá nhân

Dưới đây là một số mục tiêu chuyên nghiệp cho công việc:

cải thiện quản lý thời gian: *Xây dựng và triển khai hệ thống cá nhân nhằm giảm 20% số lần trễ hạn trong vòng sáu tháng tới, đang theo dõi tiến độ hàng tuần và điều chỉnh dựa trên khối lượng công việc nắm vững các công cụ phần mềm mới: *Hoàn thành đào tạo chính thức và chứng minh khả năng thành thạo trong vòng 90 ngày, áp dụng kỹ năng vào ít nhất hai dự án để nâng cao hiệu quả *đào tạo chéo giữa các vai trò: Hoàn thành khóa đào tạo cho hai vị trí nhóm liền kề trong vòng 12 tháng để đảm bảo tính linh hoạt và hỗ trợ trong các kỳ cao điểm tối ưu hóa năng suất công việc từ xa: *Xây dựng lịch trình hàng ngày có cấu trúc với các khối tập trung, đạt ít nhất bốn giờ công việc không bị gián đoạn mỗi ngày và báo cáo kết quả hàng tuần giảm lỗi trong công việc: *Áp dụng hệ thống danh sách kiểm tra hàng ngày để giảm tỷ lệ lỗi xuống 10% trong quý tới, theo dõi kết quả thông qua các cuộc kiểm tra chất lượng

🧠 Thông tin thú vị: Frederick Winslow Taylor, được mệnh danh là "cha đẻ của quản lý khoa học", đã giới thiệu các nguyên tắc vào đầu thế kỷ 20, nhấn mạnh vào hiệu quả và năng suất, tạo nền tảng cho các hệ thống quản lý hiệu suất hiện đại.

Mục tiêu hiệu suất cho quản lý

*tăng cường sự tham gia của nhóm: Tổ chức các phiên huấn luyện cá nhân hàng tháng được thiết kế riêng cho nhu cầu phát triển cá nhân của từng nhân viên, với mục tiêu tăng 10% điểm số khảo sát sự tham gia trong vòng sáu tháng *thúc đẩy hợp tác giữa các bộ phận: Tổ chức các buổi workshop hàng quý dựa trên kết quả đo lường hiệu suất của nhóm , với sự tham gia của nhiều bộ phận để khuyến khích sự sáng tạo và nâng cao kỹ năng giao tiếp Giảm tỷ lệ nghỉ việc: Phân tích dữ liệu phỏng vấn khi nghỉ việc và triển khai các chiến lược giữ chân nhân viên mục tiêu để tăng sự hài lòng trong công việc và giảm tỷ lệ nghỉ việc của nhóm xuống 12% trong vòng một năm tới huấn luyện các nhà lãnh đạo tương lai:* Cung cấp chương trình huấn luyện có cấu trúc cho hai thành viên trong nhóm để phát triển kỹ năng lãnh đạo; đặt mục tiêu và đang theo dõi tiến độ thông qua đánh giá kỹ năng hàng quý và đánh giá sẵn sàng cải thiện quản lý ngân sách: *Nâng cao độ chính xác của dự báo lên 8% bằng cách thực hiện các cuộc đánh giá tài chính hàng tháng và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho phù hợp

🔍 Bạn có biết? Theo hiệu ứng Hawthorne, năng suất của nhân viên tăng lên khi họ biết mình đang bị theo dõi, nhấn mạnh khía cạnh tâm lý trong quản lý hiệu suất.

Mục tiêu hiệu suất cho bộ phận hỗ trợ khách hàng

Giảm thời gian phản hồi ban đầu: Giảm 25% thời gian phản hồi trung bình cho các yêu cầu trong vòng sáu tháng bằng cách tối ưu hóa quy trình phân loại vé và lịch trình nhân sự để nâng cao điểm hài lòng tùy chỉnh tăng cường sự hài lòng của tùy chỉnh:* Đạt điểm hài lòng của tùy chỉnh ít nhất 90% bằng cách cải thiện tính rõ ràng trong giao tiếp và quy trình theo dõi *nâng cao kiến thức sản phẩm: Tổ chức các phiên đào tạo hàng tháng cho đội ngũ hỗ trợ để cải thiện hiệu quả giải quyết vấn đề tạo vòng phản hồi với nhóm sản phẩm: *Xây dựng quy trình hệ thống để nâng cấp các vấn đề khách hàng lặp lại, giảm 15% số vấn đề lặp lại trong năm khuyến khích sử dụng tài nguyên tự phục vụ:* Tăng 20% tỷ lệ sử dụng các cổng thông tin tự phục vụ tùy chỉnh của khách hàng thông qua việc cải thiện tài liệu hướng dẫn và giao tiếp chủ động

🧠 Thông tin thú vị: Nguồn gốc của quản lý hiệu suất có từ rất lâu; một số nhà sử học cho rằng nó bắt nguồn từ năm 221 sau Công nguyên, khi các hoàng đế của nhà Tấn được cho là đã đánh giá hiệu suất hàng ngày của các thành viên trong gia đình mình.

Mục tiêu hiệu suất cho nhóm bán hàng

tăng kích thước giao dịch trung bình: *Triển khai đào tạo bán hàng bổ sung và bán chéo để tăng kích thước giao dịch trung bình lên 18% trong hai quý tới ngắn gọn chu kỳ bán hàng: *Hoàn thiện quy trình đánh giá khách hàng tiềm năng và tối ưu hóa quy trình theo dõi để giảm 15% thời gian chu kỳ bán hàng Cải thiện sức khỏe của quy trình bán hàng: Duy trì ít nhất 4 lần tỷ lệ phủ quota trong quy trình bán hàng mỗi quý bằng cách thu hút thêm 30% khách hàng tiềm năng đủ điều kiện cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng tùy chỉnh: *Lập kế hoạch tương tác sau bán hàng để tăng 20% đánh giá tích cực và tỷ lệ giữ chân khách hàng thông qua các cuộc kiểm tra định kỳ và chứng minh giá trị tăng tỷ lệ chuyển đổi demo: *Cải thiện các buổi trình diễn sản phẩm bằng các bài thuyết trình được tùy chỉnh, tăng tỷ lệ chuyển đổi lên 12% Nâng cao dự báo bán hàng: Đạt độ chính xác dự báo hàng tháng trong phạm vi 5% bằng cách tiêu chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và chu kỳ kiểm tra

Mục tiêu hiệu suất cho nhóm marketing

Tăng cường tạo khách hàng tiềm năng: Thiết kế và triển khai các chiến dịch kỹ thuật số nhằm tăng 30% số lượng khách hàng tiềm năng chất lượng trong quý tới *cải thiện tỷ lệ chuyển đổi website: Thiết kế lại trang đích để nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tỷ lệ chuyển đổi lên 15% tăng tương tác trên mạng xã hội: *Tạo lịch nội dung mục tiêu và các chiến dịch tương tác để tăng tương tác lên 25% khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức về thương hiệu:* Kế hoạch và triển khai chiến dịch đa kênh, đạt được tăng 20% về phạm vi tiếp cận và số lượt hiển thị đảm bảo giao hàng nội dung đúng hạn: *Bảo đảm lịch trình nội dung với 100% tài liệu tiếp thị được giao đúng hạn, phối hợp các nhóm chức năng nâng cao hiệu quả tiếp thị qua email: *Tùy chỉnh chiến dịch để tăng tỷ lệ mở email lên 10% và tỷ lệ nhấp chuột lên 8%

Cách cài đặt mục tiêu hiệu suất hiệu quả: Hướng dẫn từng bước

Hãy cùng tìm hiểu cách cài đặt các mục tiêu thực tế, rõ ràng, có thể thực hiện được và phù hợp với đối tượng của nhóm, đồng thời tổ chức cuộc họp để đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn cá nhân. 🎯

Bước #1: Sử dụng khung SMART

Nếu bạn từng tìm kiếm cách cài đặt mục tiêu trên Google, có lẽ bạn đã gặp khái niệm mục tiêu SMART. Nhưng điều quan trọng là: chúng phổ biến vì chúng công việc. Hãy xem tại sao:

Cụ thể: Phải rõ ràng; ‘Cải thiện dịch vụ tùy chỉnh’ là mơ hồ, hãy thử ‘Trả lời tất cả các phiếu hỗ trợ trong vòng 4 giờ’ Có thể đo lường: Tệp đính kèm số để theo dõi tiến độ. Nếu không thể đo lường, bạn sẽ không biết liệu mình có đang cải thiện hay không Có thể đạt được: Đảm bảo mục tiêu vừa tham vọng vừa khả thi, dựa trên các công cụ, thời gian và nhân lực hiện có. Nếu nhóm của bạn thiếu nhân lực, đừng giao cho họ những nhiệm vụ quá khó khăn Tính liên quan: Đảm bảo mục tiêu phù hợp với mục tiêu chung của nhóm hoặc công ty; nếu mục tiêu không mang lại kết quả đáng kể, đừng lãng phí thời gian và công sức có thời hạn:* Đặt thời hạn. Mục tiêu không có dòng thời gian sẽ trở thành "có thể một ngày nào đó"

Trước khi xác định mục tiêu, hãy áp dụng bộ lọc SMART. Viết ra mục tiêu và đánh dấu từng chữ cái. Đây là cách kiểm tra nhanh giúp tiết kiệm thời gian sau này.

Và nếu bạn không muốn bắt đầu từ đầu?

Sử dụng mẫu ClickUp.

Mẫu Mục tiêu SMART của ClickUp cung cấp một cách trực quan để cài đặt và quản lý mục tiêu mà không cần phải do dự.

Mẫu này tổ chức mục tiêu theo trạng thái, bao gồm Đạt được, Đang tiến triển, Chậm tiến độ, và Việc cần làm. Tùy chỉnh từng mục tiêu bằng cách thêm chi tiết như kết quả mục tiêu, người phụ trách, ngày đáo hạn và mức độ nỗ lực cần thiết (được thể hiện bằng thang màu).

Bạn cũng có thể truy cập bảng điều khiển KPI để hiển thị các chỉ số này.

Bước #2: Đồng bộ hóa mục tiêu với OKRs hoặc KPIs của công ty

Hãy xem các mục tiêu và kết quả khóa (OKRs) hoặc ví dụ chỉ số KPI của công ty như là hệ thống định vị GPS. Nếu các mục tiêu cá nhân của nhóm không có tiêu đề lớn, bạn sẽ không đạt được đích đến.

Xem lại các mục tiêu OKR hoặc KPI hàng đầu của công ty cho quý này và sau đó tự hỏi bản thân: “Nhóm của tôi có thể làm gì để trực tiếp góp phần đạt được các mục tiêu này?”

Đối tượng/kỳ/phiên bản, nếu mục tiêu tổ chức của bạn là mở rộng vào một khu vực mới, mục tiêu công việc chuyên môn của bạn có thể là ‘Ký kết năm hợp đồng mới tại Khu vực X trước cuối quý 2. ’

Các nhóm thường gặp khó khăn trong việc duy trì sự đồng bộ với các mục tiêu dài hạn. Mẫu OKRs của ClickUp tổ chức các mục tiêu và kết quả chính theo quý, hiển thị chính xác tình trạng của từng mục tiêu (từ Chưa bắt đầu đến Hoàn thành), người chịu trách nhiệm và cách nó liên kết với các sáng kiến lớn hơn như đổi mới sản phẩm hoặc giữ chân khách hàng.

Mỗi mục được mã màu để dễ dàng nhận biết và bao gồm thanh tiến độ tích hợp, giúp lãnh đạo và nhóm xác định rủi ro (Có nguy cơ, Không đạt tiến độ) trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Bước #3: Tích cực tham gia nhân viên vào quá trình cài đặt mục tiêu

Đây là một yếu tố quan trọng. Mục tiêu sẽ hiệu quả hơn nhiều khi người chịu trách nhiệm trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng. Khi nhân viên cảm thấy họ là chủ nhân của mục tiêu, họ sẽ có động lực mạnh mẽ hơn để đạt được nó.

Dưới đây là cách hợp tác:

Bắt đầu bằng một cuộc hội thoại theo phong cách huấn luyện. Hỏi các thành viên trong nhóm về mục tiêu phát triển sự nghiệp, lãi suất và những yếu tố động viên họ

Khuyến khích họ đề xuất các mục tiêu có thể đo lường được của riêng mình và sau đó cùng nhau hoàn thiện những mục tiêu này

Kết nối các mục tiêu, giải thích cách các mục tiêu của họ phù hợp với sứ mệnh của nhóm hoặc công ty, và tạo kế hoạch cải thiện hiệu suất khi cần thiết

Kết thúc cuộc hội thoại bằng cách ghi chép lại các kỳ vọng về hiệu suất và thống nhất cách thức đang theo dõi tiến độ

Bước #4: Đang theo dõi và trực quan hóa tiến độ

Cài đặt mục tiêu là bước đầu tiên. Nhưng nếu bạn không đang theo dõi tiến độ một cách nhất quán, chúng sẽ bị chôn vùi dưới những rối ren hàng ngày. Một công cụ quản lý hiệu suất như ClickUp giúp biến những mục tiêu "một ngày nào đó" thành những điều bạn có thể nhìn thấy (và hành động) mỗi ngày.

Tạo các công việc riêng biệt trong không gian làm việc cho từng mục tiêu

Sử dụng danh sách kiểm tra và công việc con để chia nhỏ mục tiêu lớn thành các thành công hàng tuần

Thêm thanh tiến độ để theo dõi trực quan mức độ hoàn thành

Lên lịch các cuộc họp nhóm hàng tuần hoặc kiểm tra tiến độ ngay trên nền tảng

Kỷ niệm các cột mốc quan trọng cùng nhóm, dù họ ở đâu

🧠 Thông tin thú vị: Vào những năm 1970, Peter Drucker đã giới thiệu phương pháp Quản lý theo Mục tiêu (MBO), mở ra một kỷ nguyên mới về việc cài đặt mục tiêu và đang theo dõi tiến độ. Đến những năm 1980 và 1990, trọng tâm chuyển sang đánh giá hiệu suất và phản hồi xây dựng chính thức.

Các phương pháp tốt nhất để cài đặt mục tiêu hiệu suất

Dưới đây là một số lưu ý hữu ích khi cài đặt mục tiêu hiệu suất cho nhân viên và nhóm:

*cân bằng mục tiêu ngắn hạn và dài hạn: Kết hợp các mục tiêu mang lại kết quả nhanh chóng với các mục tiêu hướng đến sự phát triển. Điều này giúp nhóm thấy được những thành quả ngắn hạn để duy trì động lực, đồng thời các ưu tiên dài hạn không bị bỏ qua

Tập trung vào kết quả, không phải công việc: Khi xây dựng Khi xây dựng khung quản lý hiệu suất , tránh tình trạng bận rộn vô ích bằng cách định nghĩa thành công dựa trên kết quả thay vì danh sách công việc

Cung cấp sự rõ ràng và bối cảnh: Giải thích tại sao mục tiêu đó quan trọng và cách nó đóng góp vào kết quả. Hiểu được lý do đằng sau mục tiêu giúp nhân viên kết nối và ủng hộ mục tiêu của mình

cài đặt cả mục tiêu cá nhân và mục tiêu nhóm: *Bằng cách đặt mục tiêu cá nhân và mục tiêu nhóm, bạn khuyến khích trách nhiệm cá nhân đồng thời thúc đẩy sự hợp tác

Hỗ trợ bằng tài nguyên và phản hồi: Cung cấp cho nhân viên các công cụ, đào tạo và hướng dẫn cần thiết để theo đuổi và đạt được các mục tiêu đã thống nhất

Kiểm tra và điều chỉnh thường xuyên: Thường xuyên xem lại mục tiêu trong các buổi họp định kỳ với thành viên nhóm. Điều này giúp đảm bảo mục tiêu luôn phù hợp và hiệu quả

📖 Xem thêm: Mẫu biểu mẫu cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả

Theo dõi, điều chỉnh và đạt được mục tiêu với ClickUp

Cài đặt mục tiêu là quan trọng, nhưng việc đạt được chúng mới là nơi thực sự diễn ra công việc và sự phát triển. Để làm được điều này, bạn cần hơn cả một tài liệu chung. Bạn cần có cấu trúc, tính hiển thị và trách nhiệm.

ClickUp tạo ra sự khác biệt lớn ở đây.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Mục tiêu hiệu suất cho quản lý dự án có thể được phân loại theo các lĩnh vực: triển khai dự án, cải tiến quy trình, quản lý các bên liên quan, phát triển chuyên môn và hợp tác nhóm. Ví dụ cụ thể cho từng lĩnh vực:– Hoàn thành 90% dự án đúng hạn và trong ngân sách vào cuối năm– Giảm 20% thời gian trung bình của chu kỳ dự án trong hai quý tới– Cung cấp báo cáo trạng thái dự án với độ chính xác và kịp thời trên 95%nâng cao kỹ năng quản lý dự án thông qua chứng chỉ mới (ví dụ: PMP, PRINCE2, Agile) trong năm– Tăng cường hợp tác đa chức năng bằng cách tổ chức ít nhất 3 buổi workshop chung mỗi quý

Mục tiêu hiệu suất cho startup tập trung vào sự linh hoạt, tăng trưởng và tối ưu hóa nguồn lực. Một số ví dụ về các mục tiêu này là:– Tăng doanh thu định kỳ hàng tháng (MRR) lên 20% trong hai quý tới– Phát hành phiên bản MVP trong vòng 90 ngày với ít nhất 3 tính năng cốt lõi– Thu hút 500 khách hàng tiềm năng chất lượng mỗi quý thông qua các kênh organic và trả phí– Tăng điểm đánh giá sự tham gia của nhân viên lên 15%– Bảo mật $1 triệu vốn hạt giống trong vòng 9 tháng tới

Mục tiêu hiệu suất của nhân viên có thể được đo lường hiệu quả bằng cách sử dụng bảng điều khiển, bảng điểm hoặc công cụ đang theo dõi hiệu suất như ClickUp. Kết hợp số liệu với thông tin định tính, thu thập phản hồi từ toàn bộ nhóm và điều chỉnh mục tiêu thường xuyên để phù hợp với ưu tiên kinh doanh thay đổi.