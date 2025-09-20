10 Phần mềm cơ sở dữ liệu tuyển dụng để tổ chức và quản lý ứng viên

Đối với một số nhóm, quá trình tuyển dụng phụ thuộc vào trí nhớ.

Cuộc gọi nhanh tuần trước. Một ghi chú vội vàng trong buổi phỏng vấn. Bản CV mà ai đó khẳng định đã gửi.

Thông tin phân tán nhanh chóng, và trong tình huống đó, những ứng viên tốt có thể bị bỏ lỡ.

Phần mềm cơ sở dữ liệu tuyển dụng được thiết kế để giải quyết vấn đề đó. Nó tập trung tất cả các thông tin tìm kiếm—tên, cuộc hội thoại, dòng thời gian—tất cả đều được lưu trữ tại một nơi, dễ dàng tìm kiếm và xử lý.

Dưới đây là 10 lựa chọn đáng xem xét. 👀

10 Phần mềm cơ sở dữ liệu tuyển dụng tổng quan

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn phần mềm cơ sở dữ liệu tuyển dụng?

Phần mềm cơ sở dữ liệu tuyển dụng phù hợp sẽ giúp tổ chức dữ liệu ứng viên, tự động hóa các công việc tốn thời gian và phù hợp với hệ thống công nghệ tuyển dụng của nhóm bạn. Để chọn ra giải pháp tối ưu, hãy tập trung vào những tính năng cần thiết sau:

giao diện thân thiện với người dùng: *Tối ưu hóa kế hoạch nhân sự với thiết kế trực quan, giúp nhóm của bạn tránh được những khó khăn trong quá trình học hỏi

Tính năng tìm kiếm nâng cao: Xác định nhanh chóng các ứng viên lý tưởng bằng cách sử dụng bộ lọc chính xác, từ khóa và các truy vấn dựa trên kỹ năng

Phối hợp dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI): Nâng cao độ chính xác bằng cách khớp hồ sơ ứng viên với yêu cầu công việc thông qua các thuật toán thông minh

Tích hợp mượt mà: Đồng bộ hóa với các trang web tuyển dụng, LinkedIn và nền tảng email để đơn giản hóa quá trình tuyển dụng và giao tiếp

quy trình làm việc tự động hóa: *Tăng tốc quá trình tuyển dụng bằng cách xử lý các công việc lặp đi lặp lại như cập nhật trạng thái và lên lịch phỏng vấn

Công cụ báo cáo mạnh mẽ: Cung cấp các chỉ số chi tiết để tối ưu hóa chiến lược và đang theo dõi hiệu quả tuyển dụng một cách hiệu quả

Truy cập di động: Cho phép quản lý ứng viên và công việc mọi lúc, mọi nơi từ bất kỳ thiết bị nào

Kiến trúc có khả năng mở rộng: Thích ứng với nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng mà không ảnh hưởng đến tốc độ hoặc hàm

Phần mềm cơ sở dữ liệu tuyển dụng tốt nhất

Tuyển dụng hiệu quả không chỉ cần một nơi để lưu trữ CV. Bạn cần các công cụ tuyển dụng giúp bạn duy trì sự tổ chức, đang theo dõi tiến độ và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Dưới đây là những lựa chọn tốt nhất để giúp bạn hoàn thành việc cần làm. 👇

*clickUp (Phù hợp nhất cho việc đang theo dõi quy trình tuyển dụng từ đầu đến cuối và hợp tác)

Bạn đang vội vàng chuyển đổi giữa 17 tab trình duyệt, cố gắng xác định xem ứng viên thiết kế giao diện người dùng nào đã lọt vào vòng chung kết. Liệu đó có phải là ứng viên có danh mục đầu tư ấn tượng nhưng kết nối video không ổn định, hay là ứng viên mà nhà phát triển chính của bạn đã khen ngợi trong chuỗi email mà bạn không thể tìm thấy?

Cuộc họp cấp cao ngày mai đang đến gần, và bạn chỉ có dữ liệu rời rạc. 📊

Giới thiệu ClickUp: trung tâm điều hành tuyển dụng của bạn.

Giải pháp ClickUp HR kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Sử dụng nhiệm vụ ClickUp để chia nhỏ từng vai trò thành các bước có thể theo dõi và thực hiện được

Bắt đầu bằng cách xây dựng quy trình tuyển dụng của bạn trong nhiệm vụ ClickUp. Hãy xem mỗi vai trò là một công việc, ví dụ: ‘Quản lý Thành công Khách hàng – Bờ Đông’, và tạo các công việc con cho từng bước tuyển dụng.

Giao nhiệm vụ cho nhà tuyển dụng, đặt ngày đáo hạn, đính kèm CV hoặc danh mục đầu tư, và để lại bình luận để cung cấp bối cảnh.

Sau đó, tích hợp các Trường Tùy chỉnh ClickUp để biến quy trình làm việc đó thành một cơ sở dữ liệu thực sự. Thêm các trường như ‘Cần bảo lãnh visa’, ‘Trùng khớp múi giờ’ hoặc ‘Thời gian thông báo ưa tiên’. Khi bạn đang tuyển dụng cho năm vai trò cùng lúc và cần tìm tất cả ứng viên sẵn sàng làm công việc theo hợp đồng và có thể bắt đầu trong vòng hai tuần, bạn không cần phải tìm kiếm.

Để nắm bắt mọi thứ một cách nhanh chóng, hãy chuyển đổi giữa các chế độ xem của ClickUp. 👇🏼

Quét và so sánh thông tin ứng viên trên quy mô lớn bằng cách sử dụng chế độ xem bảng của ClickUp

Chế độ xem Bảng của ClickUp là lựa chọn hoàn hảo khi bạn muốn di chuyển ứng viên qua các giai đoạn: đã được tuyển dụng, đã phỏng vấn và đã được chọn lọc. Trong khi đó, chế độ xem Bảng của ClickUp giúp so sánh các yếu tố như mức lương dự kiến, ghi chú của nhà tuyển dụng hoặc giai đoạn tuyển dụng giữa các vai trò.

Khi cần đi sâu hơn, ClickUp Docs giúp bạn lưu trữ tất cả thông tin bổ sung ngay tại nơi bạn cần. Tạo một tài liệu (Doc) để thu thập đánh giá bằng văn bản, ghi chú phỏng vấn hoặc tóm tắt phản hồi, sau đó liên kết trực tiếp vào một công việc (Task).

Giả sử nhà quản lý tuyển dụng cung cấp phản hồi chi tiết sau vòng phỏng vấn nhóm. Bạn có thể tập trung các phản hồi đó và gắn thẻ nhà tuyển dụng hoặc các bên liên quan để họ tham gia, mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Sau đó là ClickUp tự động hóa và AI Autopilot Agents, những công cụ này sẽ tự động xử lý những công việc mà bạn không muốn làm.

Hoàn thành nhiều việc cần làm hơn với các Trợ lý AI của ClickUp

Đặt các quy tắc như: khi một công việc chuyển sang trạng thái ‘Phỏng vấn cuối cùng’, thông báo cho nhà tuyển dụng và thêm danh sách kiểm tra cho các bước tiếp theo. Hoặc khi ứng viên được đánh dấu ‘Bị từ chối’, tự động giao công việc gửi email theo dõi và chuyển vai trò trở lại trạng thái ‘Mở’. Đó là những việc thường bị bỏ sót; giờ đây, chúng không còn bị bỏ sót nữa.

Và nếu bạn không muốn bắt đầu từ đầu, hãy sử dụng mẫu Kế hoạch Hành động Tuyển dụng ClickUp. Mẫu này đã được thiết lập sẵn với các giai đoạn tuyển dụng, mẫu công việc và các chế độ xem được tùy chỉnh dành riêng cho tuyển dụng.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Quản lý quá trình chuyển giao giữa các giai đoạn tuyển dụng: Cài đặt Cài đặt Tính năng Phụ thuộc Nhiệm vụ ClickUp để đảm bảo không ai vượt qua quy trình, ví dụ như khối phê duyệt đề nghị tuyển dụng cho đến khi tất cả phản hồi phỏng vấn được nộp

gắn thẻ và phân loại ứng viên nhanh chóng: *Sử dụng ClickUp Tags để tổ chức hồ sơ theo kỹ năng, loại vai trò hoặc mức độ cấp bách. Các thẻ như ‘frontend dev’ hoặc ‘referral’ giúp tìm kiếm ứng viên phù hợp nhanh hơn

đồng bộ CRM của bạn để có thông tin về ứng viên: *Kết nối CRM của bạn với nền tảng thông qua ClickUp Integrations để lấy thông tin tin nhắn, tương tác trước đây và chi tiết nguồn

Lọc danh sách ứng viên theo tiêu chí quan trọng: Áp dụng bộ lọc để thu hẹp chế độ xem cơ sở dữ liệu. Chỉ hiển thị 'vai trò trống tại New York' hoặc 'ứng viên ở vòng cuối cùng', không cần cuộn trang liên tục

Theo dõi các chỉ số tuyển dụng một cách nhanh chóng: Tạo Tạo bảng điều khiển ClickUp để theo dõi tiến độ của ứng viên, khả năng xử lý của nhà tuyển dụng và dòng thời gian theo từng vai trò công việc

Tóm tắt hồ sơ ứng viên: Hãy để Hãy để ClickUp Brain quét các biểu mẫu ứng tuyển dài hoặc bản ghi phỏng vấn và trích xuất các điểm nổi bật khóa, như kinh nghiệm, kỹ năng và các điểm cần lưu ý

*giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng phong phú có thể mất một chút thời gian để làm quen

*giá của ClickUp

*đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.180+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.440+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về ClickUp:

Giống như bất kỳ hệ thống quản lý dự án nào, việc triển khai và thiết lập ban đầu đòi hỏi một chút kế hoạch (để đảm bảo toàn bộ nhóm sử dụng theo cùng một cách) nhưng, một khi đã thiết lập các tính năng cơ bản, việc sử dụng và tùy chỉnh trở nên rất đơn giản. Thực tế, một trong những điểm chúng tôi yêu thích nhất ở ClickUp chính là khả năng tùy chỉnh cao. Họ cung cấp tính năng Trường Tùy chỉnh cho phép bạn tạo ra các trường thông tin phù hợp nhất với nhu cầu của đội ngũ. Ngoài ra, họ còn có các bảng điều khiển cho phép bạn tạo báo cáo được lọc theo các trường tùy chỉnh đó. Thật tuyệt vời!

Giống như bất kỳ hệ thống quản lý dự án nào, việc triển khai và thiết lập ban đầu đòi hỏi một chút kế hoạch (để đảm bảo toàn bộ nhóm sử dụng theo cùng một cách) nhưng, một khi đã thiết lập các tính năng cơ bản, việc sử dụng và tùy chỉnh trở nên rất đơn giản. Thực tế, một trong những điểm chúng tôi yêu thích nhất ở ClickUp chính là khả năng tùy chỉnh cao. Họ cung cấp tính năng Trường Tùy chỉnh cho phép bạn tạo ra các trường thông tin phù hợp nhất với nhu cầu của nhóm công việc. Ngoài ra, họ còn có các bảng điều khiển cho phép bạn tạo báo cáo được lọc theo các trường tùy chỉnh đó. Thật tuyệt vời!

2. Workable (Phù hợp nhất cho các nhóm cần tuân thủ quy định và báo cáo)

qua Workable

Workable mang đến cảm giác như có một chuyên gia pháp lý về tuyển dụng và phân tích dữ liệu luôn sẵn sàng hỗ trợ nhóm của bạn 24/7.

Phần mềm này hướng dẫn bạn qua các luồng tuyển dụng được thiết kế chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác pháp lý, thu thập mọi chi tiết của ứng viên một cách cẩn thận theo tiến độ từ khi đăng tin tuyển dụng cho đến khi tuyển dụng cuối cùng. Luồng chuyển đổi mượt mà sang bảng điều khiển báo cáo, một giao diện trực quan hiển thị các chỉ số tuyển dụng thời gian thực và dữ liệu hiệu suất của nhóm, sẵn sàng để bạn đưa ra quyết định.

Hệ thống đồng bộ với hơn 70 trang web tuyển dụng miễn phí và trả phí để thu hút nhân tài từ mọi nơi, cùng với cổng thông tin giới thiệu nhân viên giúp nhóm của bạn đề xuất những ứng viên xuất sắc nhất.

Các tính năng nổi bật của Workable

Tạo các trang tuyển dụng chuyên nghiệp mang thương hiệu của công ty, phù hợp với phong cách thiết kế của doanh nghiệp

Đang theo dõi ứng viên thông qua các quy trình tuyển dụng tùy chỉnh có thể điều chỉnh để phù hợp với các quy trình tuyển dụng độc đáo của từng bộ phận

Tự động tạo tài liệu tuân thủ đầy đủ cho mục đích kiểm toán, giúp nhóm pháp lý tiết kiệm hàng trăm giờ kiểm tra

Lên lịch phỏng vấn một cách thuận tiện trên nhiều múi giờ khác nhau với tính năng đồng bộ lịch thông minh

*giới hạn của Workable

Người dùng đã gặp khó khăn với việc tích hợp API và tải lên CV

Nó không tích hợp với các dịch vụ hội nghị trực tuyến phổ biến như Zoom, khiến việc lên lịch và tiến hành phỏng vấn trở nên khó khăn

Workable thiếu các hàm CRM tuyển dụng mạnh mẽ và các tùy chọn tùy chỉnh

Giá cả hợp lý

Tiêu chuẩn: Bắt đầu từ $360/tháng

Premier: Bắt đầu từ $599/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Workable

G2: 4.5/5 (445+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (490+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Workable?

Đây là đánh giá của G2 về Workable:

Phần mềm ATS yêu thích nhất cho đến nay. Rất trực quan, giúp tiết kiệm nhiều thời gian trong quá trình đào tạo và triển khai. Hệ thống cung cấp độ linh hoạt cao để thích ứng với những tình huống bất ngờ trong quá trình tuyển dụng. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng cũng rất tuyệt vời. Họ phản hồi nhanh chóng với thông tin hữu ích.

Phần mềm ATS yêu thích nhất cho đến nay. Rất trực quan, giúp tiết kiệm nhiều thời gian trong quá trình đào tạo và triển khai. Hệ thống cung cấp độ linh hoạt cao để thích ứng với những tình huống bất ngờ trong quá trình tuyển dụng. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng cũng rất tuyệt vời. Họ phản hồi nhanh chóng với thông tin hữu ích.

3. Greenhouse (Phù hợp nhất cho việc mở rộng nhóm với các cuộc phỏng vấn có cấu trúc)

qua Greenhouse

Muốn loại bỏ thiên vị trong tuyển dụng đồng thời mở rộng nhóm? Greenhouse là lựa chọn hàng đầu. Phần mềm cơ sở dữ liệu tuyển dụng này biến các nhà phỏng vấn thành chuyên gia đánh giá có cấu trúc với các bảng điểm tùy chỉnh tập trung vào kỹ năng, không phải cảm tính. Thật là một cách tiếp cận mới mẻ!

Bạn sẽ nhận thấy trải nghiệm của ứng viên cũng được nâng cấp đáng kể—các thông báo tự động giúp ứng viên luôn được cập nhật mà không cần bạn phải làm gì. Và quên đi những sự chuyển giao khó khăn giữa các nhóm; giao diện hợp tác giúp tất cả mọi người từ nhà tuyển dụng đến quản lý tuyển dụng luôn đồng bộ trên cùng một trang.

Các tính năng nổi bật của Greenhouse

Thiết kế bảng đánh giá tiêu chuẩn hóa quá trình đánh giá ứng viên giữa các nhà phỏng vấn, giúp giảm thiểu thiên vị vô thức trong quá trình tuyển dụng

Áp dụng bộ công cụ phỏng vấn có cấu trúc để đảm bảo mỗi ứng viên đều phải trả lời các câu hỏi nhất quán, được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của từng vai trò

Tạo báo cáo toàn diện về đa dạng và hòa nhập để xác định các rào cản ảnh hưởng đến ứng viên thuộc nhóm thiểu số

Đang theo dõi hiệu suất của nhóm phỏng vấn thông qua các chỉ số cho thấy những nhà cung cấp phản hồi chi tiết và hữu ích nhất

Hạn chế của Greenhouse

Tính năng tự đặt lịch thiếu quy tắc, cho phép ứng viên đặt lịch cho mọi khung giờ trống mà không có khoảng trống dự phòng

Hàm tìm kiếm ứng viên trong Greenhouse không linh hoạt, chỉ cho phép tìm kiếm theo tên thay vì số điện thoại hoặc email

Giá cả của Greenhouse

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Greenhouse

G2: 4.4/5 (3.260+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (730+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Greenhouse?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Greenhouse giúp việc xây dựng và tùy chỉnh quy trình tuyển dụng trở nên vô cùng dễ dàng. Tôi có thể tùy chỉnh các giai đoạn, email và quy trình phê duyệt để hoàn toàn phù hợp với quy trình tuyển dụng của chúng tôi. Giao diện người dùng rất trực quan, và rõ ràng nền tảng này được thiết kế dành riêng cho nhà tuyển dụng và quản lý tuyển dụng. Nó đủ linh hoạt để áp dụng cho mọi loại vai trò, từ các vai trò có khối lượng lớn đến các cuộc tìm kiếm chuyên sâu, và các công cụ báo cáo giúp chúng tôi theo dõi tiến độ một cách chặt chẽ.

Greenhouse giúp việc xây dựng và tùy chỉnh quy trình tuyển dụng trở nên vô cùng dễ dàng. Tôi có thể tùy chỉnh các giai đoạn, email và quy trình phê duyệt để hoàn toàn phù hợp với quy trình tuyển dụng của chúng tôi. Giao diện người dùng rất trực quan, và rõ ràng nền tảng này được thiết kế dành riêng cho nhà tuyển dụng và quản lý tuyển dụng. Nó đủ linh hoạt để áp dụng cho mọi loại vai trò, từ các vai trò có khối lượng lớn đến các cuộc tìm kiếm chuyên sâu, và các công cụ báo cáo giúp chúng tôi theo dõi tiến độ một cách chặt chẽ.

4. Zoho Recruit (Phù hợp nhất cho các nhóm có ngân sách hạn chế cần tùy chỉnh)

qua Zoho Recruit

Zoho Recruit cung cấp các hàm ấn tượng mà không cần chi phí cao như các giải pháp doanh nghiệp. Tính tùy chỉnh là nền tảng của phần mềm quản lý nhân tài này, cho phép các nhóm điều chỉnh hệ thống theo nhu cầu cụ thể của họ thay vì phải tuân theo các cấu trúc cứng nhắc.

Cần các trường thông tin cho các chứng chỉ hiếm gặp hoặc đánh giá chuyên ngành? Việc cần làm đã xong. Các nhóm tuyển dụng nhỏ đặc biệt đánh giá cao cách giao diện loại bỏ các thao tác nhấp chuột và màn hình không cần thiết.

Tất nhiên, việc là một phần của hệ sinh thái Zoho có nghĩa là mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ nếu bạn đã sử dụng các công cụ khác của họ.

Các tính năng nổi bật của Zoho Recruit

Thiết lập các quy tắc tự động hóa phức tạp để kích hoạt các hành động cá nhân hóa dựa trên hành vi hoặc thay đổi hồ sơ của ứng viên

Thiết kế các chiến dịch email đa kênh để nuôi dưỡng nguồn nhân lực tiềm năng thông qua nội dung phù hợp trong thời gian dài

Truy cập các bảng điều khiển phân tích toàn diện hiển thị các chỉ số tuyển dụng trên các bộ phận, địa điểm và kênh tuyển dụng khác nhau

Sử dụng bộ công cụ tuân thủ GDPR tích hợp sẵn để quản lý chính sách lưu trữ dữ liệu ứng viên và sự đồng ý

*giới hạn của Zoho Recruit

Nó giới hạn các bài kiểm tra sàng lọc ban đầu ở mức 20 câu hỏi

Một số người dùng đã ghi chú khó khăn trong việc tích hợp và thiếu các tính năng tự động hóa nâng cao

Giao diện trông có vẻ lỗi thời so với các nền tảng tuyển dụng mới hơn

Giá của Zoho Recruit

Dành cho bộ phận nhân sự doanh nghiệp

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $60/tháng cho mỗi người dùng

Dành cho các công ty tuyển dụng

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $30/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $60/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $90/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Recruit

G2: 4. 4/5 (1.770+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (1.015+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zoho Recruit?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng G2 về công cụ này:

Phần mềm này có nhiều tính năng phong phú như các hành động quy trình làm việc tự động hóa có thể tùy chỉnh, cấu hình phân tích CV và hầu hết các hành động đều có thể được tạo mẫu để dễ dàng tương tác và thông báo. Giá cả cũng rất hợp lý và linh hoạt phù hợp với tốc độ tuyển dụng của chúng tôi. Sau khi đã triển khai nhiều tùy chọn ATS khác trong quá khứ, tôi rất hài lòng khi chúng tôi đã chọn Zoho cho hệ thống ATS tiếp theo của mình. Dịch vụ hỗ trợ cũng rất tuyệt vời và tôi nhận được các cuộc kiểm tra chủ động liên tục từ đội ngũ phát triển kinh doanh của họ.

Phần mềm này có các tính năng phong phú như các hành động quy trình làm việc tự động hóa có thể tùy chỉnh, cấu hình phân tích CV và hầu hết các hành động đều có thể được tạo mẫu để dễ dàng tương tác và thông báo. Giá cả cũng rất hợp lý và linh hoạt phù hợp với tốc độ tuyển dụng của chúng tôi. Sau khi đã triển khai nhiều tùy chọn ATS khác trong quá khứ, tôi rất hài lòng khi chúng tôi đã chọn Zoho cho hệ thống ATS tiếp theo của mình. Dịch vụ hỗ trợ cũng rất tuyệt vời và tôi nhận được các cuộc kiểm tra chủ động liên tục từ đội ngũ phát triển kinh doanh của họ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mỗi khi bạn mất một ứng viên tiềm năng do thời gian hoặc ngân sách, hãy gắn thẻ họ rõ ràng và viết một ghi chú nội bộ ngắn giải thích lý do tại sao họ là lựa chọn hàng đầu. Lần sau khi có vai trò tương tự mở ra, bạn đã có sẵn một ứng viên tiềm năng.

5. Recruit CRM (Phù hợp nhất cho các công ty tập trung vào mối quan hệ với khách hàng)

qua Recruit CRM

Recruit CRM tập trung vào hai hướng tiếp cận song song, cân bằng giữa việc phát triển nguồn nhân lực và tương tác với khách hàng. Các chuỗi email tự động giúp cả ứng viên và khách hàng luôn được cập nhật thông tin mà không cần can thiệp thủ công.

Giao diện kéo và thả trực quan giúp tăng tốc quá trình triển khai, đặc biệt đối với các nhóm đang chuyển đổi từ bảng tính. Tính năng khớp ứng viên dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đề xuất nhân tài phù hợp nhất cho các vai trò trống, giúp nhà tuyển dụng tiết kiệm thời gian khi lọc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Ngoài ra, các tùy chọn nhãn trắng cho phép các công ty duy trì tính nhất quán về thương hiệu khi chia sẻ hồ sơ ứng viên với khách hàng.

Các tính năng nổi bật của Recruit CRM

Tạo hồ sơ ứng viên và bộ hồ sơ bài nộp/gửi mang thương hiệu của công ty, thể hiện tiêu chuẩn chuyên nghiệp của công ty bạn cho khách hàng

Quản lý đơn đặt hàng việc làm thông qua các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh, phù hợp với phương pháp tiếp cận dịch vụ khách hàng độc đáo của công ty bạn

Tạo các chuỗi email tự động hóa để nuôi dưỡng mối quan hệ với cả ứng viên và khách hàng cùng lúc

Truy cập phân tích đặt việc làm để xác định những nhà tuyển dụng, ngành nghề và loại khách hàng nào mang lại doanh thu cao nhất

giới hạn của Recruit CRM*

Các tính năng cấp doanh nghiệp bị giới hạn so với các hệ thống đang theo dõi ứng viên (ATS) lớn hơn

Khả năng báo cáo của nó thiếu một số tùy chọn tùy chỉnh nâng cao

Tính năng đồng bộ lịch đôi khi gặp trục trặc với một số nhà cung cấp

Chức năng tìm kiếm công việc hiệu quả nhất với dữ liệu nhân viên có cấu trúc thay vì dữ liệu không có cấu trúc

Giá cả của Recruit CRM

Pro: $100/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $150/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Recruit CRM

G2: 4.8/5 (85+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (435+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Recruit CRM?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Hàm tuyệt vời với mức giá rất hợp lý. Ngoài ra, còn có tùy chọn hợp đồng hàng tháng linh hoạt, điều này thật sự mới mẻ khi hầu hết các nhà cung cấp khác đều yêu cầu cam kết 12 tháng. Kể từ khi sử dụng RecruitCRM, sự phát triển của phần mềm này rất ấn tượng và các tính năng mới liên tục được cập nhật, cho thấy họ có động lực mạnh mẽ cho việc cải tiến liên tục - điều này đặc biệt cần thiết trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Dịch vụ hỗ trợ khách hàng cũng rất xuất sắc, các truy vấn được giải đáp một cách hiệu quả và quản lý tài khoản của tôi luôn sẵn sàng tham gia cuộc gọi khi cần thiết. Phần mềm này đang nhanh chóng trở thành một giải pháp toàn diện, giảm bớt nhu cầu sử dụng hệ thống công nghệ phức tạp, bao gồm cả tiếp cận đa kênh, tích hợp tin nhắn LinkedIn, gọi điện thoại, làm giàu dữ liệu, v.v.

Hàm tuyệt vời với mức giá rất hợp lý. Ngoài ra, còn có tùy chọn hợp đồng hàng tháng linh hoạt, điều này thật sự mới mẻ khi hầu hết các nhà cung cấp khác đều yêu cầu cam kết 12 tháng. Kể từ khi sử dụng RecruitCRM, sự phát triển của phần mềm này rất đáng kể và các tính năng mới liên tục được cập nhật, cho thấy họ có động lực mạnh mẽ cho việc cải tiến liên tục - điều này đặc biệt cần thiết trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Dịch vụ hỗ trợ khách hàng cũng rất xuất sắc, các truy vấn được giải đáp một cách hiệu quả và quản lý tài khoản của tôi luôn sẵn sàng tham gia cuộc gọi khi cần thiết. Phần mềm này đang nhanh chóng trở thành một giải pháp toàn diện, giảm bớt nhu cầu sử dụng hệ thống công nghệ phức tạp, bao gồm tiếp cận đa kênh, tích hợp tin nhắn LinkedIn, gọi điện thoại, làm giàu dữ liệu, v.v.

qua Manatal

Manatal nổi bật với khả năng khớp ứng viên bằng trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ, giúp kết nối chính xác các ứng viên đủ tiêu chuẩn với các vai trò phù hợp. Phần mềm cơ sở dữ liệu tuyển dụng này phân tích từ khóa, thông tin bối cảnh, kỹ năng, mối quan hệ và thậm chí cả mô hình tiến độ sự nghiệp của ứng viên.

Đối với các tổ chức hoạt động trên quy mô toàn cầu, công cụ AI tuyển dụng này cung cấp hỗ trợ đa ngôn ngữ khi công việc ở các khu vực khác nhau. Các công cụ hợp tác tích hợp sẵn giúp quá trình chuyển giao công việc giữa các thành viên trong nhóm diễn ra suôn sẻ trong suốt quá trình tuyển dụng.

Các tính năng nổi bật của Manatal

Tự động cập nhật hồ sơ ứng viên với thông tin mạng xã hội liên quan được trích xuất từ các hồ sơ chuyên nghiệp công khai

Hợp tác giữa các nhóm tuyển dụng thông qua hệ thống bình luận, thẻ và thông báo tích hợp, giúp duy trì tiến độ quá trình tuyển dụng

Triển khai các quy trình tuyển dụng khác nhau cho các vị trí hoặc bộ phận khác nhau với các giai đoạn và yêu cầu riêng biệt

Tạo và gửi thư mời làm việc bằng các mẫu HR có thể tùy chỉnh để theo dõi việc chấp nhận và hỗ trợ quá trình onboarding

*giới hạn của Manatal

Các tùy chọn tùy chỉnh cho quy trình làm việc và quy trình là giới hạn

Các thao tác hàng loạt thiếu một số tính năng hiệu quả cho các quy trình tuyển dụng quy mô lớn

Thanh tìm kiếm không cho phép người dùng tìm kiếm ứng viên đã lưu trữ mà không cần khôi phục chúng trước, gây thêm bước thừa trong quy trình

Giá cả của Manatal

Chuyên nghiệp: $19/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $39/tháng cho mỗi người dùng

*kế hoạch tùy chỉnh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Manatal

G2: 4.8/5 (140+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (135+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Manatal?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Các tính năng tổng thể rất tuyệt vời. Việc tìm kiếm ứng viên qua LinkedIn trở nên dễ dàng và thông qua kho ứng viên chung của chúng tôi, tôi và đồng nghiệp có thể tận dụng tối đa các ứng viên đã từng ứng tuyển. Rất dễ dàng để di chuyển ứng viên và duy trì mọi thứ gọn gàng.

Các tính năng tổng thể rất tuyệt vời. Việc tìm kiếm ứng viên qua LinkedIn trở nên dễ dàng và thông qua kho ứng viên chung của chúng tôi, tôi và đồng nghiệp có thể tận dụng tối đa các ứng viên đã từng ứng tuyển. Rất dễ dàng để di chuyển ứng viên và duy trì mọi thứ gọn gàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phân loại phản hồi thành các danh mục có thể lặp lại như ‘phù hợp kỹ thuật’, ‘phù hợp văn hóa’ và ‘phong cách giao tiếp’. Theo thời gian, bạn sẽ nhận ra các mẫu ưa thích của nhóm và đóng vòng tuyển dụng nhanh hơn.

7. Fetcher (Phù hợp nhất cho tự động hóa tuyển dụng chủ động)

qua Fetcher

Fetcher AI giúp bạn tìm kiếm ứng viên thông qua công cụ tìm kiếm thông minh, được điều chỉnh theo sở thích của nhà tuyển dụng. Bạn có thể gửi chuỗi email cá nhân hóa cho nhiều người cùng lúc với nội dung tự nhiên.

Phần mở rộng Chrome cho phép bạn thêm các ứng viên tiềm năng từ LinkedIn hoặc các trang web khác trực tiếp vào quy trình tuyển dụng Fetcher chỉ với một cú nhấp chuột.

Ngoài ra, các nhóm có thể hợp tác mà không cần liên hệ lại với cùng một người hai lần. Bảng điều khiển cho phép bạn theo dõi cách ứng viên thực sự tương tác với các hoạt động tiếp cận của bạn, không chỉ dựa trên các số cơ bản. Điều này đặc biệt hiệu quả cho các vị trí kỹ thuật và chuyên môn, nơi những người có trình độ thường không sử dụng các trang web tuyển dụng thông thường

Các tính năng nổi bật của Fetcher

Đang theo dõi các chỉ số tương tác, bao gồm tỷ lệ mở email, tỷ lệ phản hồi và tỷ lệ chuyển đổi thành phỏng vấn trên tất cả các chiến dịch

Tinh chỉnh các tham số tìm kiếm dựa trên dữ liệu hiệu suất cho thấy các hồ sơ ứng viên nào mang lại mức độ tương tác cao nhất

Truy cập quy trình tuyển dụng của bạn từ bất kỳ đâu với ứng dụng di động để quản lý ứng viên mọi lúc, mọi nơi

Lên lịch phỏng vấn trực tiếp thông qua tích hợp lịch hai chiều, hiển thị tình trạng sẵn sàng theo thời gian thực cho ứng viên

*giới hạn của Fetcher

Chủ yếu tập trung vào tuyển dụng chủ động, với ít tính năng quản lý đơn ứng tuyển chủ động

Một số người dùng đã báo cáo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyển dụng có thể tìm kiếm ứng viên không hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng hoặc kinh nghiệm cụ thể

Hệ sinh thái tích hợp của nó vẫn đang phát triển so với các nền tảng ATS đã được thiết lập

Giá của Fetcher

Phát triển: $499/tháng

Amplify: $849/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Fetcher

G2: 4.6/5 (25+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fetcher?

Dưới đây là đánh giá từ G2 về phần mềm cơ sở dữ liệu tuyển dụng này:

Fetcher giúp loại bỏ những rắc rối trong việc tìm kiếm ứng viên. Nhóm của họ làm rất tốt việc tiếp nhận phản hồi của bạn về các tìm kiếm và thực sự tùy chỉnh quá trình tìm kiếm. Chúng tôi đã tuyển dụng nhiều nhân viên thông qua Fetcher và với tư cách là nhà tuyển dụng, nó đã giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều! Hệ thống của họ tích hợp dễ dàng với Chrome và hệ thống ATS của chúng tôi!

Fetcher giúp loại bỏ những rắc rối trong việc tìm kiếm ứng viên. Nhóm của họ làm rất tốt việc tiếp nhận phản hồi của bạn về các tìm kiếm và thực sự tùy chỉnh quá trình tìm kiếm. Chúng tôi đã tuyển dụng nhiều nhân viên thông qua Fetcher và với tư cách là nhà tuyển dụng, nó đã giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều! Hệ thống của họ tích hợp dễ dàng với Chrome và hệ thống ATS của chúng tôi!

8. SeekOut (Phù hợp nhất để phát hiện tài năng tiềm ẩn trong các trường chuyên môn)

qua SeekOut

SeekOut thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như hồ sơ công khai, nghiên cứu học thuật, bằng sáng chế và các trang web chuyên ngành để tạo ra các bản tóm tắt chi tiết về ứng viên.

Nếu bạn đang tuyển dụng kỹ sư hoặc các vai trò kỹ thuật, bạn sẽ đánh giá cao khả năng tìm kiếm cụ thể theo ngôn ngữ mã, khung công nghệ và những đóng góp kỹ thuật thực tế mà ứng viên đã thực hiện.

Và khác với các cơ sở dữ liệu có thông tin lỗi thời, SeekOut liên tục cập nhật hồ sơ ứng viên, giúp bạn luôn có công việc với thông tin mới nhất thay vì các thông tin đã lỗi thời

Các tính năng nổi bật của SeekOut

Lọc ứng viên bằng cách sử dụng các toán tử tìm kiếm boolean nâng cao kết hợp với xử lý ngôn ngữ tự nhiên để đạt được kết quả chính xác hơn

Phân tích các nguồn nhân lực tiềm năng thông qua các phân tích đa dạng giúp tạo ra danh sách ứng viên đại diện hơn

Xuất các hồ sơ ứng viên chi tiết, hoàn thành, bao gồm thành tích đã được xác minh và thông tin liên hệ

Nhập mô tả công việc của bạn và để SeekOut tìm kiếm các ứng viên phù hợp nhất dựa trên kỹ năng, kinh nghiệm và mục tiêu tuyển dụng

giới hạn của SeekOut*

Nó áp đặt giới hạn về số lượng tín dụng liên hệ mà người dùng có thể sử dụng, và các tín dụng này không được chuyển sang các kỳ sau

Người dùng đã phản ánh rằng số điện thoại và email được cung cấp thường không chính xác

Giá cả của SeekOut

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của SeekOut

G2: 4.5/5 (755+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (185+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về SeekOut?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi yêu thích nhất ở Seekout là khả năng tìm kiếm ứng viên đa dạng. Trong công việc của mình, tỷ lệ nữ/nam trong nguồn nhân lực thường là 1:2, khiến việc tìm kiếm nhân tài đa dạng trở nên khó khăn. Với công cụ như Seekout, bạn có thể tìm được những ứng viên đa dạng tốt nhất một cách nhanh chóng! Tôi cũng rất ấn tượng với tính năng tìm kiếm chi tiết của nó. Tôi nghĩ nó tốt hơn tiêu chuẩn ngành là LinkedIn.

Điều tôi yêu thích nhất ở Seekout là khả năng tìm kiếm ứng viên đa dạng. Trong công việc công nghệ, tỷ lệ nữ/nam trong nguồn nhân lực thường là 1:2, khiến việc tìm kiếm nhân tài đa dạng trở nên khó khăn. Với công cụ như Seekout, bạn có thể tìm được những ứng viên đa dạng tốt nhất một cách nhanh chóng! Tôi cũng rất thích tính năng tìm kiếm chi tiết của nó. Tôi nghĩ nó tốt hơn tiêu chuẩn ngành là LinkedIn.

9. JobAdder (Tốt nhất cho hiệu quả quy trình tuyển dụng)

qua JobAdder

JobAdder giúp quy trình tuyển dụng của bạn trở nên trơn tru hơn với giao diện được thiết kế tỉ mỉ, phù hợp với quy trình làm việc hàng ngày của nhà tuyển dụng. Bạn sẽ ngay lập tức nhận thấy rằng nó loại bỏ các cú nhấp chuột và màn hình không cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian của bạn.

Nền tảng này giúp bạn tiết kiệm hàng giờ với các tính năng thực tiễn như xử lý nhiều ứng viên cùng lúc, truy cập các mẫu onboarding sẵn sàng sử dụng và cài đặt các bước theo dõi tự động để duy trì tiến độ mà không cần sự giám sát liên tục của bạn.

JobAdder đủ toàn diện để xử lý các quy trình tuyển dụng phức tạp nhưng cũng đủ trực quan để các thành viên mới có thể làm quen nhanh chóng

Các tính năng nổi bật của JobAdder

Di chuyển ứng viên qua các giai đoạn tuyển dụng với các hành động chỉ với một cú nhấp chuột, kích hoạt các thông báo phù hợp và các bước tiếp theo

Truy cập các hàm di động toàn diện, đảm bảo tính năng tương đương với trải nghiệm trên máy tính để bàn

Tích hợp với hơn 200 công cụ của bên thứ ba, bao gồm các trang web tuyển dụng, nhà cung cấp dịch vụ đánh giá và hệ thống onboarding

Phát triển các báo cáo quản lý hiệu suất và hiệu quả để xác định các điểm nghẽn và tôn vinh thành tích của nhóm

*giới hạn của JobAdder

Các tùy chọn tùy chỉnh không có phần mở rộng bằng một số đối thủ cạnh tranh cấp doanh nghiệp có công cụ xây dựng trang nghề nghiệp

Các tích hợp của nền tảng, đặc biệt là với LinkedIn và Google Không Gian Làm Việc, đã được báo cáo là không đáng tin cậy hoặc đã lỗi thời

Các mẫu email thiếu một số tùy chọn định dạng nâng cao

Giá của JobAdder

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về JobAdder

G2: 4.4/5 (140+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (155+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về JobAdder?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi đã sử dụng JobAdder hơn sáu năm – và nó ngày càng trở nên tốt hơn. Từ ngày đầu tiên, tôi đã rất ấn tượng với cả phần mềm lẫn nhóm phát triển phía sau. Nền tảng này tiếp tục phát triển với các bản cập nhật có ý nghĩa, thực sự cải thiện hàm và trải nghiệm người dùng. Thời gian phản hồi của bộ phận hỗ trợ kỹ thuật rất xuất sắc – nhanh chóng, hiệu quả và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Với tư cách là người đã điều hành một doanh nghiệp tuyển dụng trong nhiều năm, tôi nhận thấy JobAdder là một giải pháp mạnh mẽ và có khả năng mở rộng, phù hợp cả với các công ty tuyển dụng nhỏ lẻ và các hoạt động quy mô lớn. Tôi không ngần ngại khuyến nghị sản phẩm này. Một sản phẩm đẳng cấp thế giới được hỗ trợ bởi một nhóm xuất sắc.

Tôi đã sử dụng JobAdder hơn sáu năm – và nó ngày càng trở nên tốt hơn. Từ ngày đầu tiên, tôi đã rất ấn tượng với cả phần mềm lẫn nhóm phát triển phía sau. Nền tảng này tiếp tục phát triển với các bản cập nhật có ý nghĩa, thực sự cải thiện tính năng và trải nghiệm người dùng. Thời gian phản hồi của bộ phận hỗ trợ kỹ thuật rất xuất sắc – nhanh chóng, hiệu quả và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Với tư cách là người đã điều hành một doanh nghiệp kinh doanh tuyển dụng trong nhiều năm, tôi nhận thấy JobAdder là một giải pháp mạnh mẽ và có khả năng mở rộng, phù hợp cả với các công ty tuyển dụng nhỏ lẻ và các hoạt động quy mô lớn. Tôi không ngần ngại giới thiệu nó. Một sản phẩm đẳng cấp thế giới được hỗ trợ bởi một nhóm xuất sắc.

10. Gem (Phù hợp nhất cho việc nuôi dưỡng mối quan hệ với nhân tài)

qua Gem

Gem tập trung vào khía cạnh thường bị bỏ qua trong tuyển dụng: duy trì mối quan hệ với ứng viên tiềm năng trong các kỳ dài. Phần mềm này nổi bật trong việc tạo ra các chiến dịch tuyển dụng cá nhân hóa, giúp giữ chân nhân tài cho đến khi cơ hội phù hợp xuất hiện.

Phân tích tiếp thị tuyển dụng cung cấp một hiển thị rõ ràng về những thông điệp và phương pháp nào mang lại tỷ lệ tương tác cao nhất. Nền tảng này xây dựng một cơ sở dữ liệu ứng viên thống nhất, lưu trữ tất cả các tương tác theo thời gian, tạo ra "ký ức tổ chức" ngay cả khi có sự thay đổi nhân sự trong đội ngũ tuyển dụng.

Các tính năng nổi bật của Gem

Thu thập ứng viên trực tiếp từ LinkedIn và các nền tảng khác thông qua phần mở rộng trình duyệt, giữ nguyên tất cả dữ liệu liên quan

Quản lý hoạt động của nhóm với hiển thị tất cả các điểm tiếp xúc với ứng viên, tránh tình trạng liên hệ trùng lặp hoặc mất liên lạc

Truy cập phân tích quy trình tuyển dụng để xem tỷ lệ chuyển đổi tại từng giai đoạn tuyển dụng trên các nhóm đối tượng khác nhau

*giới hạn của Gem

Phần mềm này chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm và nuôi dưỡng ứng viên, và không cung cấp các mẫu ATS

Một số người dùng cho rằng giao diện của Gem đã lỗi thời hoặc rối mắt

Yêu cầu tích hợp với hệ thống theo dõi ứng viên (ATS) để quản lý toàn bộ chu kỳ tuyển dụng

Giá cả của Gem

Startups: $300/tháng

Phát triển: Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Gem

G2: 4.8/5 (220+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (120+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Gem?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng G2 về phần mềm cơ sở dữ liệu tuyển dụng này:

Các sản phẩm tìm kiếm và phân tích dữ liệu của Gem rất thân thiện với người dùng – chúng tôi có thể đào tạo nhân viên mới sử dụng chúng trong vòng một hoặc hai ngày, và không cần phải phụ thuộc vào nhóm phân tích bên ngoài để thu thập dữ liệu và chỉ số quan trọng. Họ cũng rất tích cực trong việc tiếp nhận phản hồi và cải tiến sản phẩm một cách nhanh chóng!

Các sản phẩm tìm kiếm và phân tích dữ liệu của Gem rất thân thiện với người dùng – chúng tôi có thể đào tạo nhân viên mới sử dụng chúng trong vòng một hoặc hai ngày, và không cần phải phụ thuộc vào nhóm phân tích bên ngoài để thu thập dữ liệu và chỉ số quan trọng. Họ cũng rất tích cực trong việc tiếp nhận phản hồi và cải tiến sản phẩm một cách nhanh chóng!

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đang theo dõi lý do tại sao ứng viên chấp nhận hoặc từ chối đề nghị. Ngoài mức lương và tiêu đề, liệu họ có gia nhập các công ty nhỏ hơn để có sự tự chủ? Liệu họ có chọn các vai trò làm việc linh hoạt hoặc từ xa, đối tượng/kỳ/phiên bản? Ghi lại những chi tiết này dưới dạng thông tin có thể tìm kiếm trong phần mềm cơ sở dữ liệu tuyển dụng của bạn — điều này giúp hoàn thiện thông điệp về giá trị nhân viên (EVP) và phạm vi vai trò.

*quản lý luồng tuyển dụng của bạn với ClickUp

Mỗi phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tuyển dụng trong danh sách công việc này đều giải quyết một phần cụ thể của quy trình tuyển dụng.

Một số tập trung vào việc tiếp cận ứng viên, một số khác nổi bật về tuân thủ quy định hoặc phân tích quy trình tuyển dụng. Nhưng nếu mục tiêu của bạn là quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng mà không cần chuyển đổi công cụ hoặc mất đi ngữ cảnh, ClickUp là lựa chọn nổi bật.

ClickUp kết hợp đang theo dõi ứng viên, quy trình làm việc dựa trên vai trò, hợp tác giữa các nhà tuyển dụng và bảng điều khiển thời gian thực trong một không gian làm việc duy nhất, có thể tùy chỉnh.

Nó giúp quy trình của bạn trở nên hiệu quả và có khả năng mở rộng, từ việc gắn thẻ ứng viên đến tự động hóa các bước theo dõi. Bạn có thể tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh cho từng vai trò, liên kết phản hồi trực tiếp trong các công việc và sử dụng các chế độ xem lọc để tập trung vào những gì quan trọng nhất hiện tại.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

Những cơ sở dữ liệu nào mà nhà tuyển dụng sử dụng?

Nhà tuyển dụng thường sử dụng các cơ sở dữ liệu như Hệ thống Đang theo dõi Ứng viên (ATS), các trang web tuyển dụng (như LinkedIn, Indeed, Monster) và các kho tài năng nội bộ để lưu trữ và quản lý thông tin ứng viên. Một số cũng sử dụng các cơ sở dữ liệu tuyển dụng chuyên dụng hoặc các công cụ Quản lý Mối quan hệ Khách hàng (CRM) được tùy chỉnh cho việc thu hút nhân tài.

Phần mềm tuyển dụng nào là tốt nhất?

Phần mềm tuyển dụng tốt nhất phụ thuộc vào nhu cầu của tổ chức của bạn, nhưng các lựa chọn phổ biến bao gồm Greenhouse, Lever, Workable, iCIMS và BambooHR. Các nền tảng này cung cấp các tính năng như đang theo dõi ứng viên, lịch trình phỏng vấn và giao tiếp với ứng viên để tối ưu hóa quy trình tuyển dụng.

ATS có phải là cơ sở dữ liệu không?

Đúng vậy, Hệ thống đang theo dõi ứng viên (ATS) cũng có chức năng là một cơ sở dữ liệu tuyển dụng. Nó lưu trữ CV của ứng viên, chi tiết đơn ứng tuyển, lịch sử giao tiếp và các thông tin liên quan khác, giúp nhà tuyển dụng dễ dàng tìm kiếm, lọc và quản lý ứng viên.

ATS là gì so với CRM?

Hệ thống theo dõi ứng viên (ATS) được thiết kế để quản lý đơn ứng tuyển và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng, tập trung vào việc đang theo dõi ứng viên qua các giai đoạn tuyển dụng khác nhau. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) trong tuyển dụng, thường được gọi là CRM tuyển dụng, được sử dụng để xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ với các ứng viên tiềm năng, ngay cả khi họ không đang tích cực ứng tuyển. Trong khi ATS tập trung vào quy trình, CRM tập trung vào mối quan hệ.