Kolaylaştırılmış Proje Yönetimi için En İyi 13 Linear Alternatifi

Hiç "Linear harika, ama bir şey eksik" diye düşündünüz mü?
Linear, yazılım projelerinin izlenmesinde mükemmeldir, ancak birçok takım, proje yönetimi araç setinde daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyar. İster daha iyi işbirliği özellikleri, ister daha özelleştirilebilir iş akışları, ister sadece yeni bir yaklaşım arıyor olun, ihtiyacınız olan her şey bizde var.
Wellingtone'un yaptığı bir araştırmaya göre, takımların yarısından fazlası mevcut proje yönetimi araçlarından memnun olmadığını belirtirken, yalnızca %35'i orta ila tam memnuniyet bildirdi.
Anahtar nedir? Takımınızla birlikte büyüyen, ona engel olmayan bir yazılım bulmak.
Takımınızın birlikte çalışma şeklini değiştirebilecek en iyi Linear alternatiflerini keşfedin.
⏰ 60 saniyelik özet
Zamanınız mı kısıtlı? Farklı kullanım durumları için en iyi Linear alternatiflerine hızlı bir genel bakış:
- ClickUp : İşbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi
- Jira: Çevik geliştirme takımları için en iyisi
- Asana: Pazarlama ve yaratıcı takımlar için en iyisi
- Trello: Basit proje görselleştirme için en iyisi
- Aha!: Ürün yol haritası oluşturmak için en iyisi
- monday. com: Özelleştirilebilir iş akışları için en iyisi
- ProofHub: Müşteri işbirliği için en iyisi
- Todoist: Kişisel görev yönetimi için en iyisi
- Productboard: Müşteri odaklı ürün yönetimi için en iyisi
- Wrike: Kurumsal proje yönetimi için en iyisi
- Hive: Kaynak yönetimi için en iyisi
- GitHub: Kod odaklı proje yönetimi için en iyisi
- Notion: Belgelerin yoğun olduğu projeler için en iyisi
Linear Sınırlamaları
Linear uygulaması, yazılım geliştirme takımlarının iş akışlarını kolaylaştırmasına, projeleri yönetmesine ve sorunları verimli bir şekilde izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir proje yönetimi ve sorun izleme aracıdır.
Linear, sadeliği ve geliştirici odaklı yaklaşımıyla öne çıkarken, birkaç önemli kısıtlamaya da sahiptir:
- Standart sorun izleyicinin ötesinde sınırlı görünüm seçenekleri ❌
- Geliştirme dışı iş akışları için minimum özelleştirme ❌
- Tam özellikli proje yönetimi araçlarına kıyasla temel raporlama yetenekleri ❌
- Geliştirme ekosistemi dışındaki sınırlı entegrasyon seçenekleri ❌
- Yerleşik belge işbirliği özellikleri yok ❌
- Sınırlı kaynak yönetimi yetenekleri ❌
Bu sınırlamalar, takımları Linear'ı popüler kılan temiz ve verimli arayüzü korurken daha çok yönlü proje yönetimi özellikleri sunan alternatifler aramaya itmektedir.
Linear Alternatiflerine Genel Bakış
|Araç Adı
|En Uygun
|Öne Çıkan Özellik
|ClickUp
|İşbirliğine dayalı proje yönetimi
|Birleştirilmiş çalışma alanı özelliklerine sahip, yapay zeka destekli proje yönetimi
|Jira
|Çevik geliştirme takımları
|Karmaşık çoklu takım proje planlaması için gelişmiş yol haritaları
|Asana
|Pazarlama ve kreatif takımlar
|Teknik olmayan takım otomasyonu için ş Akışı oluşturucu
|Trello
|Basit proje görselleştirme
|Ş Akışı optimizasyonu için Butler otomasyon motoru
|Aha!
|Ürün yol haritası
|Belgeleri ve proje yönetimini birleştiren blok tabanlı bir sistem
|monday. com
|Özelleştirilebilir iş akışları
|Özel süreç oluşturma için esnek iş akışı motoru
|ProofHub
|Müşteri işbirliği
|Sabit fiyatlı entegre prova ve geri bildirim sistemi
|Todoist
|Kişisel görev yönetimi
|Hızlı görev oluşturma için doğal dil işleme
|Productboard
|Müşteri odaklı ürün yönetimi
|Özellik geliştirme sürecine müşteri geri bildirimleri
|Wrike
|Kurumsal proje yönetimi
|Portföyden göreve görünürlük için üç bölmeli arayüz
|Hive
|Kaynak yönetimi
|Gelişmiş kaynak tahsisi ve kapasite planlama
|GitHub
|Kod odaklı proje yönetimi
|Kod ve proje yönetimi arasında doğrudan entegrasyon
|Notion
|Belgelerin yoğun olduğu projeler
|Belgeleri ve proje yönetimini birleştiren blok tabanlı sistem
Kullanabileceğiniz En İyi 13 Linear Alternatifi
Doğru Linear alternatifini seçmek, her bir aracın belirli proje yürütme zorluklarını nasıl ele aldığını anlamayı gerektirir.
Her seçenek, Linear'ın geliştirme odaklı yaklaşımından daha iyi takımınızın ihtiyaçlarına uyan benzersiz özellikler ve yetenekler sunar.
1. ClickUp (İşbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi)
Linear öncelikle yazılım geliştirme iş akışlarına odaklanırken, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, bunun ötesine geçerek tüm takım operasyonlarını birleştirir.
ClickUp for Project Management çözümü, görev yönetimi, işbirliği araçları ve otomasyonu bir araya getirerek proje teslimatını kolaylaştırır.
Örneğin, VMware beşten fazla farklı aracı ClickUp platformunda birleştirerek küresel operasyonlar için standart bir sistem oluşturdu. Sonuçlar ölçülebilirdi: proje kurulumu ve raporlama 8 kat daha hızlı hale gelirken, takımlar üç aylık iş inceleme hazırlıklarında %95 zaman tasarrufu sağladı.
Tek bir alım platformu istiyorduk ve bunu ClickUp'ta bulduk. Her şeyin yolunda gitmesi için ortaklık kurduk. Küresel standartlar geliştirdik... [ve] izleme ve karar verme süreçlerini gerçekten hızlı ve şeffaf hale getirdik
Tek bir alım platformu istiyorduk ve bunu ClickUp'ta bulduk. Her şeyin yolunda gitmesi için ortaklık kurduk. Küresel standartlar geliştirdik... [ve] izleme ve karar verme süreçlerini gerçekten hızlı ve şeffaf hale getirdik
Jira ile ClickUp'ı karşılaştırdığınızda, ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı, Jira gibi geleneksel geliştirme odaklı araçlardan daha geniş işlevsellik sunar. Jira, yazılım geliştirme iş akışlarında mükemmeldir, ancak ClickUp, geliştirme ekibinin ihtiyaçlarının ötesine geçerek aynı yetenekleri sunar.
ClickUp Görevleri
Proje ekipleri, işbirliğine dayalı iş yönetimi için genellikle ClickUp Görevleri özelliğiyle başlar. Bu özellik, tüm iş akışlarının temelini oluşturur. Görevleri alt görevlere ayırır, özel durumlarla düzenler ve birden fazla takım üyesine atar.
ClickUp Görünümler
Takımların bu görevleri görüntüleme ve etkileşim kurma şekli, ClickUp'ı son derece çok yönlü hale getirir. ClickUp Görünümler özelliği, takımların iş akışlarını ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlayan 15'ten fazla tamamen özelleştirilebilir görünüm sunar.
Geliştiriciler sprint yönetimi için Kanban panosunu tercih ederken, proje yöneticileri zaman çizelgesi planlaması için aynı verileri Gantt grafiğinde aynı anda görüntüleyebilir.
Bu esneklik, son tarih izleme için Takvim görünümlerine, hızlı görev işleme için Liste görünümlerine ve proje planlama için ClickUp Zihin Haritalarına kadar uzanır. Çapraz fonksiyonlu takımlar, veri tutarlılığını kaybetmeden bu görünümler arasında geçiş yapabilir, böylece herkes tercih ettiği tarzda çalışabilir.
ClickUp Otomasyonları
Hepsi bu kadar değil. ClickUp Otomasyonlarını kullanarak görevleri otomatik olarak atayabilir, yorumlar yazabilir, durumları değiştirebilir ve listeleri taşıyabilirsiniz.
Ayrıca, yazılım takımların gerçek zamanlı olarak belge oluşturup düzenlemesine, beyin fırtınası oturumları için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanmasına ve önemli dosyalar için sürüm kontrolü sağlamasına olanak tanır.
ClickUp Brain
Platformun yapay zekası ClickUp Brain, rutin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve akıllı öneriler sunarak verimliliği artırır. Yinelenen kalıplara dayalı görevler oluşturmaktan proje belgelendirmesine yardımcı olmaya kadar, yapay zeka manuel çabayı azaltırken doğruluğu artırır.
Ek olarak, ClickUp Hedefleri hedef belirleme ve izlemeyi kolaylaştırarak takımların görevlerin ilerlemesi ile otomatik olarak güncellenen ölçülebilir hedefler belirlemesine olanak tanır ve proje yaşam döngüsü boyunca uyum ve netlik sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Hızlı kurulum ve standardizasyon için özel proje şablonları oluşturun
- Koşullu mantık ile gelişmiş iş akışı otomasyonları kurun
- Kapsamlı proje analitiği ve özel raporlar oluşturun
- Otomatik hesaplamalar ve veri işleme için formül alanlarını kullanın
- Kapasite planlama araçlarıyla takımın iş yükünü yönetin
- Etkileşimli proje wiki'leri ve bilgi tabanları oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- İlk kurulum, iş akışlarını özelleştirmek için zaman yatırımı gerektirir
- Gelişmiş özellikler, yeni kullanıcılar için öğrenme süreci gerektirebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
İşte küçük bir işletmenin kurucu ortağı Nebi K'nin ClickUp hakkında söyledikleri:
RecRam'da ClickUp, hata izleme, takım iletişimi ve görev takibini yönetmek için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Görsel olarak çekici arayüzü ve basitliği, kullanımı keyifli hale getirirken, hızı günlük işlemlerde verimliliği garanti ediyor.
RecRam'da ClickUp, hata izleme, takım iletişimi ve görev takibini yönetmek için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Görsel olarak çekici arayüzü ve basitliği, kullanımı keyifli hale getirirken, hızı günlük işlemlerde verimliliği garanti ediyor.
2. Jira (Çevik geliştirme takımları için en iyisi)
Büyük resmi gözden kaçırmadan binlerce kod değişikliğini, hata düzeltmesini ve özellik isteğini nasıl izlersiniz? Bu zorluk, Jira'nın temel sorun izleme ötesine evrilmesine yol açtı.
Linear'ın basitleştirilmiş ancak sınırlı yaklaşımının aksine, Jira proje yönetimi yazılımı karmaşık iş akışları için daha derin özelleştirme seçenekleri sunar. Linear sadeliğinde öne çıkarken, Jira büyük, dağıtılmış takımları destekleyen kurumsal ölçekte özellikler sunar.
Özellikle Linear ile Jira arasında seçim yapmayı düşünüyorsanız, Jira, Linear'ın yeteneklerini aşan sağlam sorun izleme ve sprint yönetimi araçlarıyla büyük kuruluşlarda çevik uygulamaları ölçeklendirmede mükemmeldir.
🧠 Eğlenceli Bilgi: "Jira", Japonca'da Godzilla anlamına gelen"Gojira" kelimesinin kısaltmasıdır. Bu isim, Atlassian'ın geliştiricilerinin Jira'yı oluşturmadan önce kullandıkları dahili hata izleme aracı Bugzilla'dan esinlenerek verilmiştir.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Gelişmiş filtreleme için özel JQL sorguları yapılandırın
- Sorun güncellemelerinden otomatik sürüm notları oluşturun
- Kod gerektirmeyen tetikleyicilerle özel iş akışı kuralları oluşturun
- Takımlara özel tahmin şemaları tasarlayın
- Gerçek zamanlı metriklerle özel gösterge panelleri oluşturun
- Projeler arası bağımlılık izlemeyi etkinleştirin
Jira sınırlamaları
- Karmaşık kurulum ve yönetim
- Küçük takımlar için zor olabilir
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar
- Standart: Kullanıcı başına aylık 7,53 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 13,53 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jira puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?
Bir kullanıcı, Jira ile ilgili karışık ancak genel olarak olumlu deneyimlerini paylaştı:*
Sorun değil. İnsan kaynakları iş yükünü yönetmek için kullanıyoruz ve şu ana kadar iyi bir deneyim oldu, ancak görünümü daha iyi olabilir.
Sorun değil. İnsan kaynakları iş yükünü yönetmek için kullanıyoruz ve şu ana kadar iyi bir deneyim oldu, ancak görünümünün daha iyi olabileceğini düşünüyorum.
3. Asana (Pazarlama ve yaratıcı takımlar için en iyisi)
Proje yönetim aracınız yaratıcı bir profesyonel gibi düşünebilseydi ne olurdu? Bu soru, Asana'nın daha çok yönlü bir hale gelmesini sağladı.
Linear, geliştirme takımlarına iyi hizmet verirken, Asana teknik ve yaratıcı işler arasındaki engelleri ortadan kaldırır. Linear'ın arayüzü teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için zor olabilirken, Asana'nın Ş Akışı Oluşturucu, tüm takım üyelerinin erişebileceği sezgisel bir ortam yaratır.
Platform, Linear'dan daha çok yönlü proje görünümleri sunarak, onayları, içerik takvimlerini ve kampanyaları yönetirken geliştirme görevlerini yaratıcı iş akışlarıyla entegre eder. Bu özellikler, Linear kullanıcılarının genellikle ayrı araçlara ihtiyaç duyduğu özelliklerdir.
🧠 Eğlenceli Bilgi: "Asana" adı, özellikle yogada bir duruş veya pozisyonu ifade eden Sanskritçe bir kelimeden türemiştir. Bu isim, kullanıcıların iş süreçlerinde denge ve verimlilik bulmalarına yardımcı olma misyonunu yansıtmaktadır, tıpkı yogilerin pozlarında denge bulmaları gibi.
Asana'nın en iyi özellikleri
- İç içe alt görev yapıları ile özel proje şablonları oluşturun
- Otomatik onay ş akışları kurun
- İş talepleri için özel form alanları tasarlayın
- Özel raporlama gösterge panelleri oluşturun
- Takımlar arasında iş yükü dengelemeyi etkinleştirin
- Özel proje dönüm noktalarını yapılandırın
Asana sınırlamaları
- Linear'a kıyasla sınırlı alt görev yönetimi
- Yerleşik zaman takibi yok
Asana fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başına
- Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?
Bir Asana kullanıcısı, deneyimini paylaşarak bunun takımları için ne kadar önemli hale geldiğini vurguladı:*
"10-15 üyeden oluşan bir uzaktan çalışma ekibimiz var. Görev yönetimi, içerik takvimi, proje yönetimi ve çok daha fazlası için Asana'yı kullanıyoruz. Şu anda bizim için en kullanışlı uygulama. Ekibimizdeki herkes Asana'yı her gün kullanıyor. Görev yönetimi ve proje yönetimi sorunlarını çözüyor. "
"10-15 üyeden oluşan uzaktan çalışan bir ekibimiz var. Görev yönetimi, içerik takvimi, proje yönetimi ve çok daha fazlası için Asana'yı kullanıyoruz. Şu anda bizim için en kullanışlı uygulama. Ekibimizdeki herkes Asana'yı her gün kullanıyor. Görev yönetimi ve proje yönetimi sorunlarını çözüyor. "
Ayrıca okuyun: Asana vs. ClickUp: Hangi Takım Yönetimi Aracı Daha İyi?
4. Trello (Basit proje görselleştirme için en iyisi)
Takımlar karmaşık proje araçlarında kaybolduğunda, netlik kaybolur. Trello'nun sezgisel panoları, proje yönetimine görsel basitliği geri getirir.
Trello, Linear'ın yapılandırılmış geliştirme odaklı yaklaşımının aksine, görsel öncelikli bir yaklaşımı benimser. Kanban panoları anında proje görünürlüğü sağlarken, Butler otomasyon motoru rutin görevleri yönetir. Linear geliştirme iş akışlarında mükemmeldir, Trello ise hem yazılım takımları hem de teknik olmayan kullanıcılar için proje izlemeyi kolaylaştırır.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Butler ile çok adımlı otomasyon kuralları tasarlayın
- Gelişmiş kart filtreleme sistemleri oluşturun
- Özel güçlendirme kombinasyonları oluşturun
- Tekrarlanabilir süreçler için şablon panoları yapılandırın
- Panolar arası bağımlılık izlemeyi etkinleştirin
- Özel etiketler ve kategorizasyon şemaları oluşturun
Trello sınırlamaları
- Karmaşık projeler için temel proje yönetimi özellikleri
- Alternatiflere kıyasla sınırlı görünüm seçenekleri
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz: Bireyler ve küçük takımlar için temel özellikler
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 12,5
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.000+ yorum)
📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %20'si günde 50'den fazla anlık mesaj gönderiyor. Bu yüksek hacim, takımın sürekli hızlı iletişim içinde olduğunu gösterebilir. Bu durum hız açısından harika olsa da, iletişim yükünün aşırı artmasına da neden olabilir.
ClickUp Sohbet ve ClickUp Atanan Yorumlar gibi ClickUp'ın entegre işbirliği araçlarıyla, konuşmalarınız her zaman doğru görevlerle bağlantılı olur, böylece görünürlük artar ve gereksiz takiplerin ihtiyacı azalır.
5. Aha! (Ürün yol haritası oluşturmak için en iyisi)
Bazı araçlar görevleri yönetir, diğerleri stratejileri yönetir — Aha! her ikisini de yapar. Güçlü gereksinim yönetimi, müşteri geri bildirimlerini özelliklere haritalama ve stratejik hedeflere göre ilerlemeyi izleme yoluyla ürün stratejisini geliştirme uygulamasıyla birleştirir.
Aha! en iyi özellikler
- Senaryo planlama modelleri oluşturun
- Özellikler için özel puanlama ölçütleri tasarlayın
- Rekabet analizi çerçeveleri oluşturun
- Kapasite planlama algoritmaları oluşturun
- Özel girişim izlemeyi yapılandırın
- Stratejik portföy görünümlerini etkinleştirin
Aha! sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci
- Ürün geliştirme takımları için sınırlı görev yönetimi özellikleri
Aha! fiyatlandırma
- Premium: Kullanıcı başına aylık 74 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 124 $
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
Aha! puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Aha! hakkında ne diyor?
Bir kullanıcı, yol haritalarını etkili bir şekilde organize etme ve yönetme konusunda ürünün gücünü vurguladı:
Ürün, yol haritalarını ve ilgili bilgileri sezgisel bir şekilde sunar. Pivot tablolar, liste özellikleri ve diğer raporlar güçlü ve esnektir, böylece ihtiyaçlarınıza göre yönetebilirsiniz. Stratejik hedeflerle bağlantılı girişimler ve sürümler ile fikirlerin (bir portal aracılığıyla) iyi modellenmesi. Mükemmel kavramsal tasarım, güvenilir bir bulut uygulamasında iyi yürütme.
Ürün, yol haritalarını ve ilgili bilgileri sezgisel bir şekilde sunar. Pivot tablolar, liste özellikleri ve diğer raporlar güçlü ve esnektir, böylece ihtiyaçlarınıza göre yönetebilirsiniz. Stratejik hedeflerle bağlantılı girişimler ve sürümler ile fikirlerin (bir portal aracılığıyla) iyi modellenmesi. Mükemmel kavramsal tasarım, güvenilir bir bulut uygulamasında iyi yürütme.
6. monday. com (Özelleştirilebilir iş akışları için en iyisi)
Tek tip proje yönetimi bir kısıtlama gibi hissettirdiğinde, takımlar kendi çözümlerini oluşturma özgürlüğüne ihtiyaç duyar. En popüler Asana alternatiflerinden biri olarak tanıtılan monday.com, tam olarak ihtiyacınız olanı oluşturmanıza olanak tanıyarak bunu mümkün kılar.
Linear, kuralcı bir proje yönetimi yaklaşımı izlerken, Monday.com takımların iş akışlarını sıfırdan oluşturmasına olanak tanır. Esnek iş akışı motoru, Linear'ın sabit yapısının ötesine geçerek her türlü iş ihtiyacına özel süreçleri destekler.
Linear geliştirme konusunda uzmanlaşmışken, Monday.com'un modüler tasarımı pazarlamadan insan kaynaklarına kadar her alana uyum sağlayarak departmanlar arası proje yönetimi için çok yönlü bir seçimdir.
monday. com en iyi özellikler
- Sürükle ve bırak bileşenleriyle özel gösterge panelleri oluşturun
- Öğeler arasında çok düzeyli bağımlılıklar oluşturun
- Özel otomasyon tarifleri oluşturun
- Takımlara özel iş görünümleri tasarlayın
- Gelişmiş formül sütunlarını yapılandırın
- Özel çalışma haftalarıyla zaman takibini etkinleştirin
monday. com sınırlamaları
- Zaman takibi gibi gelişmiş özellikler için daha yüksek seviyeler gereklidir
- Ş Akışı özelleştirme başlangıçta zor olabilir
monday. com fiyatlandırma
- Bireysel: 2 kullanıcıya kadar ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar monday.com hakkında ne diyor?
Bir kullanıcı, platformun tasarımını ve kullanıcı deneyimini övdü:
Öne çıkardığım özelliklerden bazıları şunlardır: arayüzü, minimalist tasarımı, özenle seçilmiş renkleri ve sezgisel menüleri, kullanıcılar için keyifli bir platform sunar.
Öne çıkardığım özellikler arasında arayüzü, minimalist tasarımı, özenle seçilmiş renkleri ve sezgisel menüleri sayılabilir. Tüm bunlar, kullanıcılar için platformu keyifli hale getiriyor.
7. ProofHub (Müşteri işbirliği için en iyisi)
ProofHub, entegre prova sistemi ile işbirliğini kolaylaştırır, geri bildirim ve onayları basitleştirir. Linear'ın teknik odaklanmasından farklı olarak, ProofHub proje yönetimi ve müşteri işbirliğini tek bir kullanıcı dostu platformda birleştirir.
Konuşmaları, dosyaları ve son teslim tarihlerini tek bir yerde toplayarak müşteri iletişimi kolaylaştırır. Sabit fiyatlı fiyatlandırma modeliyle, Linear'ın kullanıcı başına fiyatlandırmasından daha iyi değer sunarak, dış işbirlikçileriyle çalışan büyüyen takımlar için uygun maliyetli bir seçimdir.
ProofHub'ın en iyi özellikleri
- Özel onay ş akışları oluşturun
- Markalı müşteri portalları tasarlayın
- Çok dilli arayüzler kurun
- Özel proje şablonları oluşturun
- Rol tabanlı erişim düzeylerini yapılandırın
- Beyaz etiketleme seçeneklerini etkinleştirin
ProofHub sınırlamaları
- Rakiplere kıyasla sınırlı entegrasyon seçenekleri
- Temel raporlama fonksiyonları
ProofHub fiyatlandırması
- Temel: 50 $/ay (sabit ücret)
- Ultimate Control: 99 $/ay (sabit ücret)
ProofHub puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
ProofHub hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Bir kullanıcı, platformun kullanım kolaylığı ve organizasyonuna olan beğenisini paylaştı:
Proje yönetimi ile kullanımının kolaylığını seviyorum ve çok düzenli olmamı sağlıyor! Görevleri kolayca önceliklendirebilmem ve "Ben" sekmesi ile her görevi yönetebilmem çok hoşuma gidiyor. Şirket proje yönetimine ihtiyaç duyan herkese PH'yi tavsiye ederim!
Proje yönetimi ile kullanımının kolaylığını seviyorum ve çok düzenli olmamı sağlıyor! Görevleri kolayca önceliklendirebilmem ve "Ben" sekmesi ile her görevi yönetebilmemi seviyorum. Şirket proje yönetimine ihtiyaç duyan herkese PH'yi tavsiye ederim!
8. Todoist (Kişisel görev yönetimi için en iyisi)
Basitliği ön plana çıkaran Todoist, kişisel görev yönetimini takım işbirliğiyle birleştirir.
Doğal dil girişi, yapılandırılmış sistemlerin karmaşıklığını ortadan kaldırarak hızlı görev oluşturma imkanı sunar. Linear'ın tek tek görevler için çok karmaşık olduğu durumlarda, Todoist zahmetsizce ölçeklenebilen, basitleştirilmiş bir alternatif sunar.
Minimalist tasarımı ve esnek işlevselliği ile tek başına çalışan kullanıcılara ve takımlara uyum sağlar, bu da onu Linear'ın geliştirme odaklı iş akışından daha ulaşılabilir bir seçenek haline getirir.
👀 Biliyor muydunuz? Boole tabanlı aramadan farklı olarak, NLP sözcük ilişkilerini ve niyetleri analiz etmek için semantik işleme kullanır, böylece daha sezgisel, bağlamı dikkate alan yanıtlar elde edilir.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Özel verimlilik puanları oluşturun
- Gelişmiş filtre sorguları tasarlayın
- Konum tabanlı hatırlatıcılar ayarlayın
- Alışkanlık izleme sistemleri oluşturun
- Akıllı görev planlamayı yapılandırın
- Projeler arası görev ilişkileri etkinleştirin
Todoist sınırlamaları
- Sınırlı gelişmiş proje yönetimi özellikleri
- Temel işbirliği araçları
Todoist fiyatlandırması
- Başlangıç: Temel özellikler
- Pro: Kullanıcı başına aylık 2,5 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
Todoist puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)
9. Productboard (Müşteri odaklı ürün yönetimi için en iyisi)
Net müşteri içgörüleri olmadan, geliştirme takımları istenmeyen özellikler oluşturma riskine girer.
Productboard, gelişmiş önceliklendirme ile geri bildirimleri geliştirmeyle birleştirerek kullanıcı ihtiyaçları ile iş hedefleri arasında denge sağlar. Yol haritası araçları, paydaşlarla şeffaflığı artırır.
Linear'ın yürütmeye odaklı yaklaşımından farklı olarak, Productboard müşteri girdileri ile geliştirme arasında köprü kurar. Linear'ın temel ayarlarından daha gelişmiş önceliklendirme özelliği ile takımların veriye dayalı kararlar almasını sağlar.
Productboard'un en iyi özellikleri
- Birden fazla kaynaktan gelen müşteri geri bildirimlerini birleştirin
- Veriye dayalı özellik önceliklendirme çerçeveleri oluşturun
- Hedef kitlelerle hedef odaklı yol haritalarını paylaşın
- Özellik geliştirme ilerlemesini izleyin
Productboard sınırlamaları
- Genel proje yönetimi araçlarına göre daha yüksek fiyat
- Sınırlı görev yönetimi yetenekleri
Productboard fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 75 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Productboard puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Productboard hakkında ne diyor?
Bir kullanıcı, Productboard'un yazılım şirketleri için değerini şöyle vurguladı:
Productboard, müşteri geri bildirimleri etrafında bir süreç oluşturmak isteyen yazılım şirketleri için harika bir araçtır.
Productboard, müşteri geri bildirimleri etrafında bir süreç oluşturmak isteyen yazılım şirketleri için harika bir araçtır.
10. Wrike (Kurumsal proje yönetimi için en iyisi)
Takımlar büyüdükçe görünürlük azalır, ancak Wrike'ın üç bölmeli arayüzü projeleri net bir şekilde gösterir. Portföylerden görevlere sorunsuz gezinme imkanı sunarak kurumsal proje kontrol merkezi görevi görür. Özelleştirilebilir iş akışları, gelişmiş raporlama ve kurumsal güvenlik ile Wrike, karmaşıklığı yönetmede mükemmeldir.
Linear'ın daha basit düzeninden farklı olarak, karmaşık hiyerarşileri görselleştirir ve portföy yönetimi, özel istek formları ve kaynak planlaması sunar; bu da sıkı uyumluluk gereksinimleri olan kuruluşlar için idealdir.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Dinamik alanlarla özel istek formları oluşturun
- Gelişmiş analiz gösterge panelleri tasarlayın
- Proje durum izlemeyi ayarlayın
- Özel iş akışı tetikleyicileri oluşturun
- Kurumsal güvenlik kurallarını yapılandırın
- Departmanlar arası kaynak tahsisini etkinleştirin
Wrike sınırlamaları
- Karmaşık arayüzün öğrenilmesi zaman alır
- Daha yüksek seviyeler için ayrılmış gelişmiş özellikler
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz: Temel özellikler
- Takım: 10 $/kullanıcı/ay
- İş: 24,80 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?
Bir kullanıcı, bu aracın özellik önceliklendirme ve paydaş iletişimi süreçlerini nasıl kolaylaştırdığını paylaştı:
Bu, özelliklerimizi önceliklendirmenize yardımcı oluyor. Bant genişliğimiz ve iş yükümüzün yoğun olduğu zamanlarda bize yardımcı oluyor. Bu, paydaşlarımıza temiz bir teslimat sunmamıza yardımcı oluyor. Şirket ve müşterilerle daha iyi iletişim kurmak için çok kolay bir portal özelliği. Birden fazla kaynaktan gelen geniş müşteri geri bildirim havuzumuzu yönetmemize yardımcı oluyor.
Bu, özelliklerimizi önceliklendirmeye yardımcı oluyor. Bant genişliğimiz ve boru hattımız dolu olduğunda biraz yardım sağlıyor. Bu, paydaşlara temiz bir teslimat sunmamıza yardımcı oluyor. Şirket ve müşterilerle daha iyi etkileşim kurmak için çok kolay bir portal özelliği. Birden fazla kaynaktan gelen geniş müşteri geri bildirim havuzumuzu yönetmemize yardımcı oluyor.
11. Hive (Kaynak yönetimi için en iyisi)
Etkili kaynak yönetimi, kullanılabilirliğin ötesine geçer; doğru uyumu bulmakla ilgilidir. Hive, kaynak planlama ve zaman takibi ile proje yönetimini kolaylaştırarak Linear'ın temel tahsis araçlarını geride bırakır. Linear geliştirmeye odaklanırken, Hive e-posta ve prova baskılarını entegre ederek araç değiştirme ihtiyacını azaltır.
Gelişmiş analitik özellikleri, verimlilik ve proje ilerlemesi hakkında daha derin içgörüler sunarak, sağlam kaynak ve iş akışı yönetimine ihtiyaç duyan takımlar için kapsamlı bir seçim haline getirir.
Hive'ın en iyi özellikleri
- Kaynak tahmin modelleri oluşturun
- Kapasite planlama senaryoları tasarlayın
- Otomatik kaynak dengelemeyi ayarlayın
- Özel kullanım raporları oluşturun
- Beceriye dayalı görevleri yapılandırın
- Tahmine dayalı analitiği etkinleştirin
Hive sınırlamaları
- Mobil uygulamanın sınırlı işlevselliği vardır
- Bazı entegrasyonlar üçüncü taraf araçlar gerektirir
Hive fiyatlandırması
- Solo: Bireysel kullanıcılar için ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 1,5 $
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Hive puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Hive hakkında ne diyor?
Bir kullanıcı, platformun entegrasyon yeteneklerini ve proje izleme özelliklerini vurguladı:
Birden fazla uygulamayla entegre olabilmesini seviyorum, proje ilerlemesini kolayca izleyebiliyoruz. Proje görevlerinin ilerlemesinin görselleştirilmesini seviyorum, takımınız için bir bilgi tabanı oluşturabilirsiniz.
Birden fazla uygulamayla entegre olabilmesini seviyorum, proje ilerlemesini kolayca izleyebiliyoruz. Proje görevlerinin ilerlemesinin görselleştirilmesini seviyorum, takımınız için bir bilgi tabanı oluşturabilirsiniz.
12. GitHub (Kod odaklı proje yönetimi için en iyisi)
Kod ve proje yönetimi arasında geçiş yapmak, geliştiricilerin akışını bozar. GitHub, proje yönetimini geliştirme sürecine entegre ederek sorun izleme, proje panoları ve otomasyon için GitHub Actions'ı bir araya getirir.
Linear sorun izleme özelliği sunarken, GitHub görevleri doğrudan kod değişikliklerine ve çekme taleplerine bağlar. Geliştirici odaklı yaklaşımı, araç değiştirmeyi ortadan kaldırarak, proje yönetimini kodlama iş akışıyla sıkı bir şekilde entegre etmek isteyen takımlar için daha sorunsuz bir seçim haline getirir.
GitHub'ın en iyi özellikleri
- Özel proje panosu otomasyonları oluşturun
- Depo bağlantılı iş akışları tasarlayın
- Kod inceleme otomasyonunu ayarlayın
- Özel CI/CD ardışık düzenleri oluşturun
- Güvenlik tarama kurallarını yapılandırın
- Otomatik bağımlılık güncellemelerini etkinleştirin
GitHub sınırlamaları
- Sınırlı teknik olmayan proje yönetimi özellikleri
- Temel raporlama yetenekleri
GitHub fiyatlandırması
- Ücretsiz: Temel özellikler
- Takım: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları
GitHub derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (6.000'den fazla yorum)
13. Notion (Belgelerin yoğun olduğu projeler için en iyisi)
Notion, özel çalışma alanları için blok tabanlı bir sistem kullanarak proje yönetimini işbirliğine dayalı dokümantasyonla birleştirir.
Dokümantasyon ve izlemeyi ayıran Linear'ın aksine, Notion takımların bilgi tabanlarını, veritabanlarını ve proje planlamalarını entegre edebilecekleri akıcı bir çalışma alanı oluşturur.
Esnek yapısı, Linear'ın katı organizasyonunu geride bırakarak, dokümantasyon ve görev yönetimine öncelik veren takımlar için ideal hale getirir. Linear geliştirmeye odaklanırken, Notion çeşitli takım ihtiyaçları için daha uyarlanabilir bir çalışma alanı sunar.
Notion'un en iyi özellikleri
- İlişkisel veritabanı görünümleri oluşturun
- Özel bilgi tabanları tasarlayın
- Otomatik sayfa yapıları oluşturun
- Dinamik içerik ilişkileri oluşturun
- Özel özellik formülleri yapılandırın
- İç içe veritabanı filtrelemeyi etkinleştirin
Notion sınırlamaları
- Sınırlı yerel entegrasyonlar
- Proje yönetimi özellikleri kurulum gerektirir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz: Temel özellikler
- Plus: Kullanıcı başına aylık 12 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?
Bir kullanıcı, Notion'un çok yönlülüğünün hem iş hem de kişisel projeleri nasıl geliştirdiğini paylaştı:
Notion'u birçok şey için kullanıyorum. İçerik pazarlamacısı olarak, portföy oluşturmak ve projelerimi planlamak için kullanıyorum. Aynı zamanda günlük ticaret de yaptığım için, uygulama işlemlerimi günlüğe kaydetmemi sağlıyor, bu da benim için çok önemli. Basitliğini ve kullanım kolaylığını seviyorum, öğeleri önem derecesine göre taşıyabiliyorum.
Notion'u birçok şey için kullanıyorum. İçerik pazarlamacısı olarak, portföy oluşturmak ve projelerimi planlamak için kullandım. Aynı zamanda günlük ticaret de yaptığım için, uygulama işlemlerimi günlüğe kaydetmemi sağlıyor, bu da benim için çok önemli. Basitliğini ve kullanım kolaylığını seviyorum ve önem derecesine göre öğeleri taşıyabiliyorum.
ClickUp'ı seçin: Doğru Linear alternatifi
En iyi proje yönetimi aracı, takımınızın iş akışlarına, boyutuna ve uzun vadeli hedeflerine bağlıdır.
Linear alternatiflerini değerlendirirken ölçeklenebilirliği, mevcut geliştirme araçlarınızla entegrasyonu ve kullanım kolaylığını göz önünde bulundurun. Bir araç, gereksiz karmaşıklık yaratmadan verimliliği artırmalıdır.
Esneklik, sağlam işbirliği özellikleri ve bütçenize uygun fiyatlandırma sunan çözümleri arayın.
ClickUp, eşsiz esneklik, gelişmiş proje izleme ve derin özelleştirme sunan, en iyi Linear alternatifi. İster geliştirme görevlerini ister işlevler arası projeleri yönetin, ClickUp ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.
İş akışınızı optimize etmeye hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve takımınızın çalışma şeklini dönüştürün.