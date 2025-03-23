Kolaylaştırılmış Proje Yönetimi için En İyi 13 Linear Alternatifi

Hiç "Linear harika, ama bir şey eksik" diye düşündünüz mü?

Linear, yazılım projelerinin izlenmesinde mükemmeldir, ancak birçok takım, proje yönetimi araç setinde daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyar. İster daha iyi işbirliği özellikleri, ister daha özelleştirilebilir iş akışları, ister sadece yeni bir yaklaşım arıyor olun, ihtiyacınız olan her şey bizde var.

Wellingtone'un yaptığı bir araştırmaya göre, takımların yarısından fazlası mevcut proje yönetimi araçlarından memnun olmadığını belirtirken, yalnızca %35'i orta ila tam memnuniyet bildirdi.

Anahtar nedir? Takımınızla birlikte büyüyen, ona engel olmayan bir yazılım bulmak.

Takımınızın birlikte çalışma şeklini değiştirebilecek en iyi Linear alternatiflerini keşfedin.

⏰ 60 saniyelik özet Zamanınız mı kısıtlı? Farklı kullanım durumları için en iyi Linear alternatiflerine hızlı bir genel bakış: : İşbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi ClickUp: İşbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi

Jira: Çevik geliştirme takımları için en iyisi

Asana: Pazarlama ve yaratıcı takımlar için en iyisi

Trello: Basit proje görselleştirme için en iyisi

Aha!: Ürün yol haritası oluşturmak için en iyisi

monday. com: Özelleştirilebilir iş akışları için en iyisi

ProofHub: Müşteri işbirliği için en iyisi

Todoist: Kişisel görev yönetimi için en iyisi

Productboard: Müşteri odaklı ürün yönetimi için en iyisi

Wrike: Kurumsal proje yönetimi için en iyisi

Hive: Kaynak yönetimi için en iyisi

GitHub: Kod odaklı proje yönetimi için en iyisi

Notion: Belgelerin yoğun olduğu projeler için en iyisi

Linear Sınırlamaları

Linear uygulaması, yazılım geliştirme takımlarının iş akışlarını kolaylaştırmasına, projeleri yönetmesine ve sorunları verimli bir şekilde izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir proje yönetimi ve sorun izleme aracıdır.

Linear, sadeliği ve geliştirici odaklı yaklaşımıyla öne çıkarken, birkaç önemli kısıtlamaya da sahiptir:

Standart sorun izleyicinin ötesinde sınırlı görünüm seçenekleri ❌

Geliştirme dışı iş akışları için minimum özelleştirme ❌

Tam özellikli proje yönetimi araçlarına kıyasla temel raporlama yetenekleri ❌

Geliştirme ekosistemi dışındaki sınırlı entegrasyon seçenekleri ❌

Yerleşik belge işbirliği özellikleri yok ❌

Sınırlı kaynak yönetimi yetenekleri ❌

Bu sınırlamalar, takımları Linear'ı popüler kılan temiz ve verimli arayüzü korurken daha çok yönlü proje yönetimi özellikleri sunan alternatifler aramaya itmektedir.

Linear Alternatiflerine Genel Bakış

Araç Adı En Uygun Öne Çıkan Özellik ClickUp İşbirliğine dayalı proje yönetimi Birleştirilmiş çalışma alanı özelliklerine sahip, yapay zeka destekli proje yönetimi Jira Çevik geliştirme takımları Karmaşık çoklu takım proje planlaması için gelişmiş yol haritaları Asana Pazarlama ve kreatif takımlar Teknik olmayan takım otomasyonu için ş Akışı oluşturucu Trello Basit proje görselleştirme Ş Akışı optimizasyonu için Butler otomasyon motoru Aha! Ürün yol haritası Belgeleri ve proje yönetimini birleştiren blok tabanlı bir sistem monday. com Özelleştirilebilir iş akışları Özel süreç oluşturma için esnek iş akışı motoru ProofHub Müşteri işbirliği Sabit fiyatlı entegre prova ve geri bildirim sistemi Todoist Kişisel görev yönetimi Hızlı görev oluşturma için doğal dil işleme Productboard Müşteri odaklı ürün yönetimi Özellik geliştirme sürecine müşteri geri bildirimleri Wrike Kurumsal proje yönetimi Portföyden göreve görünürlük için üç bölmeli arayüz Hive Kaynak yönetimi Gelişmiş kaynak tahsisi ve kapasite planlama GitHub Kod odaklı proje yönetimi Kod ve proje yönetimi arasında doğrudan entegrasyon Notion Belgelerin yoğun olduğu projeler Belgeleri ve proje yönetimini birleştiren blok tabanlı sistem

Kullanabileceğiniz En İyi 13 Linear Alternatifi

Doğru Linear alternatifini seçmek, her bir aracın belirli proje yürütme zorluklarını nasıl ele aldığını anlamayı gerektirir.

Her seçenek, Linear'ın geliştirme odaklı yaklaşımından daha iyi takımınızın ihtiyaçlarına uyan benzersiz özellikler ve yetenekler sunar.

1. ClickUp (İşbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ı kullanarak projeleri yönetin ve bağlantılı iş akışları, belgeler ve gerçek zamanlı gösterge panelleriyle takımları bir araya getirin

Linear öncelikle yazılım geliştirme iş akışlarına odaklanırken, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, bunun ötesine geçerek tüm takım operasyonlarını birleştirir.

ClickUp for Project Management çözümü, görev yönetimi, işbirliği araçları ve otomasyonu bir araya getirerek proje teslimatını kolaylaştırır.

Örneğin, VMware beşten fazla farklı aracı ClickUp platformunda birleştirerek küresel operasyonlar için standart bir sistem oluşturdu. Sonuçlar ölçülebilirdi: proje kurulumu ve raporlama 8 kat daha hızlı hale gelirken, takımlar üç aylık iş inceleme hazırlıklarında %95 zaman tasarrufu sağladı.

Tek bir alım platformu istiyorduk ve bunu ClickUp'ta bulduk. Her şeyin yolunda gitmesi için ortaklık kurduk. Küresel standartlar geliştirdik... [ve] izleme ve karar verme süreçlerini gerçekten hızlı ve şeffaf hale getirdik

Tek bir alım platformu istiyorduk ve bunu ClickUp'ta bulduk. Her şeyin yolunda gitmesi için ortaklık kurduk. Küresel standartlar geliştirdik... [ve] izleme ve karar verme süreçlerini gerçekten hızlı ve şeffaf hale getirdik

Jira ile ClickUp'ı karşılaştırdığınızda, ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı, Jira gibi geleneksel geliştirme odaklı araçlardan daha geniş işlevsellik sunar. Jira, yazılım geliştirme iş akışlarında mükemmeldir, ancak ClickUp, geliştirme ekibinin ihtiyaçlarının ötesine geçerek aynı yetenekleri sunar.

ClickUp Görevleri

Proje ekipleri, işbirliğine dayalı iş yönetimi için genellikle ClickUp Görevleri özelliğiyle başlar. Bu özellik, tüm iş akışlarının temelini oluşturur. Görevleri alt görevlere ayırır, özel durumlarla düzenler ve birden fazla takım üyesine atar.

Özel alanlar ekleyerek, bağımlılıkları birbirine bağlayarak ve görev türlerini tanımlayarak ClickUp Görevleri ile iş akışınızı özelleştirin

ClickUp Görünümler

Takımların bu görevleri görüntüleme ve etkileşim kurma şekli, ClickUp'ı son derece çok yönlü hale getirir. ClickUp Görünümler özelliği, takımların iş akışlarını ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlayan 15'ten fazla tamamen özelleştirilebilir görünüm sunar.

ClickUp Görünümleri ile görev yönetiminizi, proje izlemenizi ve iş akışı görselleştirmenizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Geliştiriciler sprint yönetimi için Kanban panosunu tercih ederken, proje yöneticileri zaman çizelgesi planlaması için aynı verileri Gantt grafiğinde aynı anda görüntüleyebilir.

Bu esneklik, son tarih izleme için Takvim görünümlerine, hızlı görev işleme için Liste görünümlerine ve proje planlama için ClickUp Zihin Haritalarına kadar uzanır. Çapraz fonksiyonlu takımlar, veri tutarlılığını kaybetmeden bu görünümler arasında geçiş yapabilir, böylece herkes tercih ettiği tarzda çalışabilir.

ClickUp Otomasyonları

Hepsi bu kadar değil. ClickUp Otomasyonlarını kullanarak görevleri otomatik olarak atayabilir, yorumlar yazabilir, durumları değiştirebilir ve listeleri taşıyabilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş ClickUp Otomasyonlarını kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Ayrıca, yazılım takımların gerçek zamanlı olarak belge oluşturup düzenlemesine, beyin fırtınası oturumları için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanmasına ve önemli dosyalar için sürüm kontrolü sağlamasına olanak tanır.

ClickUp Brain

Platformun yapay zekası ClickUp Brain, rutin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve akıllı öneriler sunarak verimliliği artırır. Yinelenen kalıplara dayalı görevler oluşturmaktan proje belgelendirmesine yardımcı olmaya kadar, yapay zeka manuel çabayı azaltırken doğruluğu artırır.

ClickUp Brain ile çeşitli platformlarda görevleri otomatikleştirin

Ek olarak, ClickUp Hedefleri hedef belirleme ve izlemeyi kolaylaştırarak takımların görevlerin ilerlemesi ile otomatik olarak güncellenen ölçülebilir hedefler belirlemesine olanak tanır ve proje yaşam döngüsü boyunca uyum ve netlik sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Hızlı kurulum ve standardizasyon için özel proje şablonları oluşturun

Koşullu mantık ile gelişmiş iş akışı otomasyonları kurun

Kapsamlı proje analitiği ve özel raporlar oluşturun

Otomatik hesaplamalar ve veri işleme için formül alanlarını kullanın

Kapasite planlama araçlarıyla takımın iş yükünü yönetin

Etkileşimli proje wiki'leri ve bilgi tabanları oluşturun

ClickUp sınırlamaları

İlk kurulum, iş akışlarını özelleştirmek için zaman yatırımı gerektirir

Gelişmiş özellikler, yeni kullanıcılar için öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte küçük bir işletmenin kurucu ortağı Nebi K'nin ClickUp hakkında söyledikleri:

RecRam'da ClickUp, hata izleme, takım iletişimi ve görev takibini yönetmek için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Görsel olarak çekici arayüzü ve basitliği, kullanımı keyifli hale getirirken, hızı günlük işlemlerde verimliliği garanti ediyor.

RecRam'da ClickUp, hata izleme, takım iletişimi ve görev takibini yönetmek için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Görsel olarak çekici arayüzü ve basitliği, kullanımı keyifli hale getirirken, hızı günlük işlemlerde verimliliği garanti ediyor.

2. Jira (Çevik geliştirme takımları için en iyisi)

jira aracılığıyla

Büyük resmi gözden kaçırmadan binlerce kod değişikliğini, hata düzeltmesini ve özellik isteğini nasıl izlersiniz? Bu zorluk, Jira'nın temel sorun izleme ötesine evrilmesine yol açtı.

Linear'ın basitleştirilmiş ancak sınırlı yaklaşımının aksine, Jira proje yönetimi yazılımı karmaşık iş akışları için daha derin özelleştirme seçenekleri sunar. Linear sadeliğinde öne çıkarken, Jira büyük, dağıtılmış takımları destekleyen kurumsal ölçekte özellikler sunar.

Özellikle Linear ile Jira arasında seçim yapmayı düşünüyorsanız, Jira, Linear'ın yeteneklerini aşan sağlam sorun izleme ve sprint yönetimi araçlarıyla büyük kuruluşlarda çevik uygulamaları ölçeklendirmede mükemmeldir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: "Jira", Japonca'da Godzilla anlamına gelen"Gojira" kelimesinin kısaltmasıdır. Bu isim, Atlassian'ın geliştiricilerinin Jira'yı oluşturmadan önce kullandıkları dahili hata izleme aracı Bugzilla'dan esinlenerek verilmiştir.

Jira'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş filtreleme için özel JQL sorguları yapılandırın

Sorun güncellemelerinden otomatik sürüm notları oluşturun

Kod gerektirmeyen tetikleyicilerle özel iş akışı kuralları oluşturun

Takımlara özel tahmin şemaları tasarlayın

Gerçek zamanlı metriklerle özel gösterge panelleri oluşturun

Projeler arası bağımlılık izlemeyi etkinleştirin

Jira sınırlamaları

Karmaşık kurulum ve yönetim

Küçük takımlar için zor olabilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz : 10 kullanıcıya kadar

Standart : Kullanıcı başına aylık 7,53 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 13,53 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı, Jira ile ilgili karışık ancak genel olarak olumlu deneyimlerini paylaştı:*

Sorun değil. İnsan kaynakları iş yükünü yönetmek için kullanıyoruz ve şu ana kadar iyi bir deneyim oldu, ancak görünümü daha iyi olabilir.

Sorun değil. İnsan kaynakları iş yükünü yönetmek için kullanıyoruz ve şu ana kadar iyi bir deneyim oldu, ancak görünümünün daha iyi olabileceğini düşünüyorum.

3. Asana (Pazarlama ve yaratıcı takımlar için en iyisi)

asana aracılığıyla

Proje yönetim aracınız yaratıcı bir profesyonel gibi düşünebilseydi ne olurdu? Bu soru, Asana'nın daha çok yönlü bir hale gelmesini sağladı.

Linear, geliştirme takımlarına iyi hizmet verirken, Asana teknik ve yaratıcı işler arasındaki engelleri ortadan kaldırır. Linear'ın arayüzü teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için zor olabilirken, Asana'nın Ş Akışı Oluşturucu, tüm takım üyelerinin erişebileceği sezgisel bir ortam yaratır.

Platform, Linear'dan daha çok yönlü proje görünümleri sunarak, onayları, içerik takvimlerini ve kampanyaları yönetirken geliştirme görevlerini yaratıcı iş akışlarıyla entegre eder. Bu özellikler, Linear kullanıcılarının genellikle ayrı araçlara ihtiyaç duyduğu özelliklerdir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: "Asana" adı, özellikle yogada bir duruş veya pozisyonu ifade eden Sanskritçe bir kelimeden türemiştir. Bu isim, kullanıcıların iş süreçlerinde denge ve verimlilik bulmalarına yardımcı olma misyonunu yansıtmaktadır, tıpkı yogilerin pozlarında denge bulmaları gibi.

Asana'nın en iyi özellikleri

İç içe alt görev yapıları ile özel proje şablonları oluşturun

Otomatik onay ş akışları kurun

İş talepleri için özel form alanları tasarlayın

Özel raporlama gösterge panelleri oluşturun

Takımlar arasında iş yükü dengelemeyi etkinleştirin

Özel proje dönüm noktalarını yapılandırın

Asana sınırlamaları

Linear'a kıyasla sınırlı alt görev yönetimi

Yerleşik zaman takibi yok

Asana fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Başlangıç : 13,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş : 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Bir Asana kullanıcısı, deneyimini paylaşarak bunun takımları için ne kadar önemli hale geldiğini vurguladı:*

"10-15 üyeden oluşan bir uzaktan çalışma ekibimiz var. Görev yönetimi, içerik takvimi, proje yönetimi ve çok daha fazlası için Asana'yı kullanıyoruz. Şu anda bizim için en kullanışlı uygulama. Ekibimizdeki herkes Asana'yı her gün kullanıyor. Görev yönetimi ve proje yönetimi sorunlarını çözüyor. "

"10-15 üyeden oluşan uzaktan çalışan bir ekibimiz var. Görev yönetimi, içerik takvimi, proje yönetimi ve çok daha fazlası için Asana'yı kullanıyoruz. Şu anda bizim için en kullanışlı uygulama. Ekibimizdeki herkes Asana'yı her gün kullanıyor. Görev yönetimi ve proje yönetimi sorunlarını çözüyor. "

4. Trello (Basit proje görselleştirme için en iyisi)

Takımlar karmaşık proje araçlarında kaybolduğunda, netlik kaybolur. Trello'nun sezgisel panoları, proje yönetimine görsel basitliği geri getirir.

Trello, Linear'ın yapılandırılmış geliştirme odaklı yaklaşımının aksine, görsel öncelikli bir yaklaşımı benimser. Kanban panoları anında proje görünürlüğü sağlarken, Butler otomasyon motoru rutin görevleri yönetir. Linear geliştirme iş akışlarında mükemmeldir, Trello ise hem yazılım takımları hem de teknik olmayan kullanıcılar için proje izlemeyi kolaylaştırır.

Trello'nun en iyi özellikleri

Butler ile çok adımlı otomasyon kuralları tasarlayın

Gelişmiş kart filtreleme sistemleri oluşturun

Özel güçlendirme kombinasyonları oluşturun

Tekrarlanabilir süreçler için şablon panoları yapılandırın

Panolar arası bağımlılık izlemeyi etkinleştirin

Özel etiketler ve kategorizasyon şemaları oluşturun

Trello sınırlamaları

Karmaşık projeler için temel proje yönetimi özellikleri

Alternatiflere kıyasla sınırlı görünüm seçenekleri

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz: Bireyler ve küçük takımlar için temel özellikler

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,5

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000+ yorum)

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %20'si günde 50'den fazla anlık mesaj gönderiyor. Bu yüksek hacim, takımın sürekli hızlı iletişim içinde olduğunu gösterebilir. Bu durum hız açısından harika olsa da, iletişim yükünün aşırı artmasına da neden olabilir. ClickUp Sohbet ve ClickUp Atanan Yorumlar gibi ClickUp'ın entegre işbirliği araçlarıyla, konuşmalarınız her zaman doğru görevlerle bağlantılı olur, böylece görünürlük artar ve gereksiz takiplerin ihtiyacı azalır.

5. Aha! (Ürün yol haritası oluşturmak için en iyisi)

Bazı araçlar görevleri yönetir, diğerleri stratejileri yönetir — Aha! her ikisini de yapar. Güçlü gereksinim yönetimi, müşteri geri bildirimlerini özelliklere haritalama ve stratejik hedeflere göre ilerlemeyi izleme yoluyla ürün stratejisini geliştirme uygulamasıyla birleştirir.

Aha! en iyi özellikler

Senaryo planlama modelleri oluşturun

Özellikler için özel puanlama ölçütleri tasarlayın

Rekabet analizi çerçeveleri oluşturun

Kapasite planlama algoritmaları oluşturun

Özel girişim izlemeyi yapılandırın

Stratejik portföy görünümlerini etkinleştirin

Aha! sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Ürün geliştirme takımları için sınırlı görev yönetimi özellikleri

Aha! fiyatlandırma

Premium : Kullanıcı başına aylık 74 $

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 124 $

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Aha! puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Aha! hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı, yol haritalarını etkili bir şekilde organize etme ve yönetme konusunda ürünün gücünü vurguladı:

Ürün, yol haritalarını ve ilgili bilgileri sezgisel bir şekilde sunar. Pivot tablolar, liste özellikleri ve diğer raporlar güçlü ve esnektir, böylece ihtiyaçlarınıza göre yönetebilirsiniz. Stratejik hedeflerle bağlantılı girişimler ve sürümler ile fikirlerin (bir portal aracılığıyla) iyi modellenmesi. Mükemmel kavramsal tasarım, güvenilir bir bulut uygulamasında iyi yürütme.

Ürün, yol haritalarını ve ilgili bilgileri sezgisel bir şekilde sunar. Pivot tablolar, liste özellikleri ve diğer raporlar güçlü ve esnektir, böylece ihtiyaçlarınıza göre yönetebilirsiniz. Stratejik hedeflerle bağlantılı girişimler ve sürümler ile fikirlerin (bir portal aracılığıyla) iyi modellenmesi. Mükemmel kavramsal tasarım, güvenilir bir bulut uygulamasında iyi yürütme.

6. monday. com (Özelleştirilebilir iş akışları için en iyisi)

Tek tip proje yönetimi bir kısıtlama gibi hissettirdiğinde, takımlar kendi çözümlerini oluşturma özgürlüğüne ihtiyaç duyar. En popüler Asana alternatiflerinden biri olarak tanıtılan monday.com, tam olarak ihtiyacınız olanı oluşturmanıza olanak tanıyarak bunu mümkün kılar.

Linear, kuralcı bir proje yönetimi yaklaşımı izlerken, Monday.com takımların iş akışlarını sıfırdan oluşturmasına olanak tanır. Esnek iş akışı motoru, Linear'ın sabit yapısının ötesine geçerek her türlü iş ihtiyacına özel süreçleri destekler.

Linear geliştirme konusunda uzmanlaşmışken, Monday.com'un modüler tasarımı pazarlamadan insan kaynaklarına kadar her alana uyum sağlayarak departmanlar arası proje yönetimi için çok yönlü bir seçimdir.

monday. com en iyi özellikler

Sürükle ve bırak bileşenleriyle özel gösterge panelleri oluşturun

Öğeler arasında çok düzeyli bağımlılıklar oluşturun

Özel otomasyon tarifleri oluşturun

Takımlara özel iş görünümleri tasarlayın

Gelişmiş formül sütunlarını yapılandırın

Özel çalışma haftalarıyla zaman takibini etkinleştirin

monday. com sınırlamaları

Zaman takibi gibi gelişmiş özellikler için daha yüksek seviyeler gereklidir

Ş Akışı özelleştirme başlangıçta zor olabilir

monday. com fiyatlandırma

Bireysel : 2 kullanıcıya kadar ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar monday.com hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı, platformun tasarımını ve kullanıcı deneyimini övdü:

Öne çıkardığım özelliklerden bazıları şunlardır: arayüzü, minimalist tasarımı, özenle seçilmiş renkleri ve sezgisel menüleri, kullanıcılar için keyifli bir platform sunar.

Öne çıkardığım özellikler arasında arayüzü, minimalist tasarımı, özenle seçilmiş renkleri ve sezgisel menüleri sayılabilir. Tüm bunlar, kullanıcılar için platformu keyifli hale getiriyor.

7. ProofHub (Müşteri işbirliği için en iyisi)

ProofHub, entegre prova sistemi ile işbirliğini kolaylaştırır, geri bildirim ve onayları basitleştirir. Linear'ın teknik odaklanmasından farklı olarak, ProofHub proje yönetimi ve müşteri işbirliğini tek bir kullanıcı dostu platformda birleştirir.

Konuşmaları, dosyaları ve son teslim tarihlerini tek bir yerde toplayarak müşteri iletişimi kolaylaştırır. Sabit fiyatlı fiyatlandırma modeliyle, Linear'ın kullanıcı başına fiyatlandırmasından daha iyi değer sunarak, dış işbirlikçileriyle çalışan büyüyen takımlar için uygun maliyetli bir seçimdir.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Özel onay ş akışları oluşturun

Markalı müşteri portalları tasarlayın

Çok dilli arayüzler kurun

Özel proje şablonları oluşturun

Rol tabanlı erişim düzeylerini yapılandırın

Beyaz etiketleme seçeneklerini etkinleştirin

ProofHub sınırlamaları

Rakiplere kıyasla sınırlı entegrasyon seçenekleri

Temel raporlama fonksiyonları

ProofHub fiyatlandırması

Temel : 50 $/ay (sabit ücret)

Ultimate Control: 99 $/ay (sabit ücret)

ProofHub puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

ProofHub hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir kullanıcı, platformun kullanım kolaylığı ve organizasyonuna olan beğenisini paylaştı:

Proje yönetimi ile kullanımının kolaylığını seviyorum ve çok düzenli olmamı sağlıyor! Görevleri kolayca önceliklendirebilmem ve "Ben" sekmesi ile her görevi yönetebilmem çok hoşuma gidiyor. Şirket proje yönetimine ihtiyaç duyan herkese PH'yi tavsiye ederim!

Proje yönetimi ile kullanımının kolaylığını seviyorum ve çok düzenli olmamı sağlıyor! Görevleri kolayca önceliklendirebilmem ve "Ben" sekmesi ile her görevi yönetebilmemi seviyorum. Şirket proje yönetimine ihtiyaç duyan herkese PH'yi tavsiye ederim!

8. Todoist (Kişisel görev yönetimi için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Basitliği ön plana çıkaran Todoist, kişisel görev yönetimini takım işbirliğiyle birleştirir.

Doğal dil girişi, yapılandırılmış sistemlerin karmaşıklığını ortadan kaldırarak hızlı görev oluşturma imkanı sunar. Linear'ın tek tek görevler için çok karmaşık olduğu durumlarda, Todoist zahmetsizce ölçeklenebilen, basitleştirilmiş bir alternatif sunar.

Minimalist tasarımı ve esnek işlevselliği ile tek başına çalışan kullanıcılara ve takımlara uyum sağlar, bu da onu Linear'ın geliştirme odaklı iş akışından daha ulaşılabilir bir seçenek haline getirir.

👀 Biliyor muydunuz? Boole tabanlı aramadan farklı olarak, NLP sözcük ilişkilerini ve niyetleri analiz etmek için semantik işleme kullanır, böylece daha sezgisel, bağlamı dikkate alan yanıtlar elde edilir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Özel verimlilik puanları oluşturun

Gelişmiş filtre sorguları tasarlayın

Konum tabanlı hatırlatıcılar ayarlayın

Alışkanlık izleme sistemleri oluşturun

Akıllı görev planlamayı yapılandırın

Projeler arası görev ilişkileri etkinleştirin

Todoist sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş proje yönetimi özellikleri

Temel işbirliği araçları

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç : Temel özellikler

Pro : Kullanıcı başına aylık 2,5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Todoist puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

9. Productboard (Müşteri odaklı ürün yönetimi için en iyisi)

ürün panosu aracılığıyla

Net müşteri içgörüleri olmadan, geliştirme takımları istenmeyen özellikler oluşturma riskine girer.

Productboard, gelişmiş önceliklendirme ile geri bildirimleri geliştirmeyle birleştirerek kullanıcı ihtiyaçları ile iş hedefleri arasında denge sağlar. Yol haritası araçları, paydaşlarla şeffaflığı artırır.

Linear'ın yürütmeye odaklı yaklaşımından farklı olarak, Productboard müşteri girdileri ile geliştirme arasında köprü kurar. Linear'ın temel ayarlarından daha gelişmiş önceliklendirme özelliği ile takımların veriye dayalı kararlar almasını sağlar.

Productboard'un en iyi özellikleri

Birden fazla kaynaktan gelen müşteri geri bildirimlerini birleştirin

Veriye dayalı özellik önceliklendirme çerçeveleri oluşturun

Hedef kitlelerle hedef odaklı yol haritalarını paylaşın

Özellik geliştirme ilerlemesini izleyin

Productboard sınırlamaları

Genel proje yönetimi araçlarına göre daha yüksek fiyat

Sınırlı görev yönetimi yetenekleri

Productboard fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Essentials : Kullanıcı başına aylık 25 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 75 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Productboard puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Productboard hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı, Productboard'un yazılım şirketleri için değerini şöyle vurguladı:

Productboard, müşteri geri bildirimleri etrafında bir süreç oluşturmak isteyen yazılım şirketleri için harika bir araçtır.

Productboard, müşteri geri bildirimleri etrafında bir süreç oluşturmak isteyen yazılım şirketleri için harika bir araçtır.

10. Wrike (Kurumsal proje yönetimi için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Takımlar büyüdükçe görünürlük azalır, ancak Wrike'ın üç bölmeli arayüzü projeleri net bir şekilde gösterir. Portföylerden görevlere sorunsuz gezinme imkanı sunarak kurumsal proje kontrol merkezi görevi görür. Özelleştirilebilir iş akışları, gelişmiş raporlama ve kurumsal güvenlik ile Wrike, karmaşıklığı yönetmede mükemmeldir.

Linear'ın daha basit düzeninden farklı olarak, karmaşık hiyerarşileri görselleştirir ve portföy yönetimi, özel istek formları ve kaynak planlaması sunar; bu da sıkı uyumluluk gereksinimleri olan kuruluşlar için idealdir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Dinamik alanlarla özel istek formları oluşturun

Gelişmiş analiz gösterge panelleri tasarlayın

Proje durum izlemeyi ayarlayın

Özel iş akışı tetikleyicileri oluşturun

Kurumsal güvenlik kurallarını yapılandırın

Departmanlar arası kaynak tahsisini etkinleştirin

Wrike sınırlamaları

Karmaşık arayüzün öğrenilmesi zaman alır

Daha yüksek seviyeler için ayrılmış gelişmiş özellikler

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz : Temel özellikler

Takım : 10 $/kullanıcı/ay

İş : 24,80 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı, bu aracın özellik önceliklendirme ve paydaş iletişimi süreçlerini nasıl kolaylaştırdığını paylaştı:

Bu, özelliklerimizi önceliklendirmenize yardımcı oluyor. Bant genişliğimiz ve iş yükümüzün yoğun olduğu zamanlarda bize yardımcı oluyor. Bu, paydaşlarımıza temiz bir teslimat sunmamıza yardımcı oluyor. Şirket ve müşterilerle daha iyi iletişim kurmak için çok kolay bir portal özelliği. Birden fazla kaynaktan gelen geniş müşteri geri bildirim havuzumuzu yönetmemize yardımcı oluyor.

Bu, özelliklerimizi önceliklendirmeye yardımcı oluyor. Bant genişliğimiz ve boru hattımız dolu olduğunda biraz yardım sağlıyor. Bu, paydaşlara temiz bir teslimat sunmamıza yardımcı oluyor. Şirket ve müşterilerle daha iyi etkileşim kurmak için çok kolay bir portal özelliği. Birden fazla kaynaktan gelen geniş müşteri geri bildirim havuzumuzu yönetmemize yardımcı oluyor.

11. Hive (Kaynak yönetimi için en iyisi)

hive aracılığıyla

Etkili kaynak yönetimi, kullanılabilirliğin ötesine geçer; doğru uyumu bulmakla ilgilidir. Hive, kaynak planlama ve zaman takibi ile proje yönetimini kolaylaştırarak Linear'ın temel tahsis araçlarını geride bırakır. Linear geliştirmeye odaklanırken, Hive e-posta ve prova baskılarını entegre ederek araç değiştirme ihtiyacını azaltır.

Gelişmiş analitik özellikleri, verimlilik ve proje ilerlemesi hakkında daha derin içgörüler sunarak, sağlam kaynak ve iş akışı yönetimine ihtiyaç duyan takımlar için kapsamlı bir seçim haline getirir.

Hive'ın en iyi özellikleri

Kaynak tahmin modelleri oluşturun

Kapasite planlama senaryoları tasarlayın

Otomatik kaynak dengelemeyi ayarlayın

Özel kullanım raporları oluşturun

Beceriye dayalı görevleri yapılandırın

Tahmine dayalı analitiği etkinleştirin

Hive sınırlamaları

Mobil uygulamanın sınırlı işlevselliği vardır

Bazı entegrasyonlar üçüncü taraf araçlar gerektirir

Hive fiyatlandırması

Solo : Bireysel kullanıcılar için ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 1,5 $

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hive puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Hive hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı, platformun entegrasyon yeteneklerini ve proje izleme özelliklerini vurguladı:

Birden fazla uygulamayla entegre olabilmesini seviyorum, proje ilerlemesini kolayca izleyebiliyoruz. Proje görevlerinin ilerlemesinin görselleştirilmesini seviyorum, takımınız için bir bilgi tabanı oluşturabilirsiniz.

Birden fazla uygulamayla entegre olabilmesini seviyorum, proje ilerlemesini kolayca izleyebiliyoruz. Proje görevlerinin ilerlemesinin görselleştirilmesini seviyorum, takımınız için bir bilgi tabanı oluşturabilirsiniz.

12. GitHub (Kod odaklı proje yönetimi için en iyisi)

gitHub aracılığıyla

Kod ve proje yönetimi arasında geçiş yapmak, geliştiricilerin akışını bozar. GitHub, proje yönetimini geliştirme sürecine entegre ederek sorun izleme, proje panoları ve otomasyon için GitHub Actions'ı bir araya getirir.

Linear sorun izleme özelliği sunarken, GitHub görevleri doğrudan kod değişikliklerine ve çekme taleplerine bağlar. Geliştirici odaklı yaklaşımı, araç değiştirmeyi ortadan kaldırarak, proje yönetimini kodlama iş akışıyla sıkı bir şekilde entegre etmek isteyen takımlar için daha sorunsuz bir seçim haline getirir.

GitHub'ın en iyi özellikleri

Özel proje panosu otomasyonları oluşturun

Depo bağlantılı iş akışları tasarlayın

Kod inceleme otomasyonunu ayarlayın

Özel CI/CD ardışık düzenleri oluşturun

Güvenlik tarama kurallarını yapılandırın

Otomatik bağımlılık güncellemelerini etkinleştirin

GitHub sınırlamaları

Sınırlı teknik olmayan proje yönetimi özellikleri

Temel raporlama yetenekleri

GitHub fiyatlandırması

Ücretsiz : Temel özellikler

Takım : Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları

GitHub derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (6.000'den fazla yorum)

13. Notion (Belgelerin yoğun olduğu projeler için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, özel çalışma alanları için blok tabanlı bir sistem kullanarak proje yönetimini işbirliğine dayalı dokümantasyonla birleştirir.

Dokümantasyon ve izlemeyi ayıran Linear'ın aksine, Notion takımların bilgi tabanlarını, veritabanlarını ve proje planlamalarını entegre edebilecekleri akıcı bir çalışma alanı oluşturur.

Esnek yapısı, Linear'ın katı organizasyonunu geride bırakarak, dokümantasyon ve görev yönetimine öncelik veren takımlar için ideal hale getirir. Linear geliştirmeye odaklanırken, Notion çeşitli takım ihtiyaçları için daha uyarlanabilir bir çalışma alanı sunar.

Notion'un en iyi özellikleri

İlişkisel veritabanı görünümleri oluşturun

Özel bilgi tabanları tasarlayın

Otomatik sayfa yapıları oluşturun

Dinamik içerik ilişkileri oluşturun

Özel özellik formülleri yapılandırın

İç içe veritabanı filtrelemeyi etkinleştirin

Notion sınırlamaları

Sınırlı yerel entegrasyonlar

Proje yönetimi özellikleri kurulum gerektirir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz : Temel özellikler

Plus : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş : Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı, Notion'un çok yönlülüğünün hem iş hem de kişisel projeleri nasıl geliştirdiğini paylaştı:

Notion'u birçok şey için kullanıyorum. İçerik pazarlamacısı olarak, portföy oluşturmak ve projelerimi planlamak için kullanıyorum. Aynı zamanda günlük ticaret de yaptığım için, uygulama işlemlerimi günlüğe kaydetmemi sağlıyor, bu da benim için çok önemli. Basitliğini ve kullanım kolaylığını seviyorum, öğeleri önem derecesine göre taşıyabiliyorum.

Notion'u birçok şey için kullanıyorum. İçerik pazarlamacısı olarak, portföy oluşturmak ve projelerimi planlamak için kullandım. Aynı zamanda günlük ticaret de yaptığım için, uygulama işlemlerimi günlüğe kaydetmemi sağlıyor, bu da benim için çok önemli. Basitliğini ve kullanım kolaylığını seviyorum ve önem derecesine göre öğeleri taşıyabiliyorum.

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En iyi proje yönetimi aracı, takımınızın iş akışlarına, boyutuna ve uzun vadeli hedeflerine bağlıdır.

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