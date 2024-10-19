2025'in En İyi 10 Üretim CRM'si (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Üretim sektöründe faaliyet gösteriyor ve süreçlerinizi iyileştirmek ve müşteri tabanınızı genişletmek için bir CRM arıyorsanız, aramanıza gerek yok. Önemli ilişkileri yönetmenize, satışları artırmanıza, süreçlerinizi kolaylaştırmanıza ve operasyonları optimize etmenize yardımcı olacak olağanüstü üretim CRM yazılımları ve araçlarının bir listesini hazırladık.

Bu blogda, fiyatlandırma, özellikler, müşteri desteği ve anahtar ilişkileri yönetme ve operasyonları optimize etme açısından genel performansa göre en iyi on üretim CRM yazılım ürününü seçtik. Bu en yüksek puanlı çözümler, güçlü analitiklerden özelleştirilebilir platformlara kadar, rekabette bir adım önde olmanıza yardımcı olacak özelliklerle doludur.

Hadi hemen başlayalım!

İyi bir üretim CRM'sini ne yapar?

Harika bir üretim CRM yazılımını oluşturan bazı anahtar özelliklere göz atalım. En iyi araçlar aşağıdakileri sağlamalıdır:

Analitik ve raporlama : Gelecekteki satışları tahmin etmeye ve daha bilinçli iş kararları almaya yardımcı olmak için temel performans göstergelerine ilişkin içgörüler sağlayan, sağlam raporlama özelliklerine sahip özelleştirilebilir gösterge panelleri ile kapsamlı müşteri ilişkileri yönetimi yetenekleri

Ölçeklenebilirlik ve özelleştirme : Sağlam bir : Sağlam bir CRM sistemi , üreticilerin ihtiyaçlarını ve tercihlerini destekleyen iş akışları oluşturmalarına olanak tanıyan özelleştirme seçenekleri sunmalı ve onlara, takım ve iş ölçeğine göre platformu ayarlama esnekliği sağlamalıdır

Potansiyel müşteri oluşturma ve yönetimi : Verimli müşteri erişimi için otomatik potansiyel müşteri yakalama ve geliştirme süreçleri

İş akışı otomasyonu ve sipariş yönetimi : Satış ve pazarlama otomasyonu, sipariş izleme ve müşteri hizmetleri süreçleri

Kullanıcı dostu arayüz : Kullanıcıların hızlı bir şekilde alışmasını sağlayan, : Kullanıcıların hızlı bir şekilde alışmasını sağlayan, zaman ve kaynak tasarrufu sağlayan , kullanımı kolay arayüz

Mobil ve uzaktan erişim : Mobil uygulamadan erişilebilen bir CRM sistemi seçin. Bu, satış temsilcileri, yöneticiler ve diğer anahtar paydaşların güncellemeleri görüntüleyebilmesini, müşteri verilerine erişebilmesini ve daha fazlasını her zaman, her yerden yapabilmesini sağlar

Uygun fiyatlı planlar: Her boyuttaki imalat işletmesi için esnek fiyatlandırma seçenekleri

üretim İşletmeleri için En İyi 10 CRM

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin ve müşteri etkileşimlerini izleyin

ClickUp, satış yönetimi uygulaması ve üretim için CRM dahil olmak üzere her türlü iş, takım ve kullanım durumu için proje yönetimi çözümü olarak da kullanılabilen etkili bir CRM aracıdır.

Platform, potansiyel müşteri yönetimi, raporlama ve analiz, satış tahmini ve çok daha fazlasında size yardımcı olacak sağlam özellikler sunar. En önemlisi, yüksek esnekliği, kullanıcıların platformu özel iş ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanır.

ClickUp'ı üreticiler için bir CRM yazılımı olarak kullanarak, tüm müşteri bilgilerinizi düzenli ve kolay erişilebilir tutarken, satış sürecinizi kolaylaştırın ve satış ekibiniz ile kuruluşunuzdaki diğer departmanlar arasındaki işbirliğini geliştirin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yüzlerce esnek ve sezgisel proje yönetimi özelliğine sahip, tamamen özelleştirilebilir platform

Benzersiz iş ihtiyaçlarınıza ve ş Akışı tercihlerinize uygun özel bir üretim CRM'si oluşturabileceğiniz Liste görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla özel görünüm arasından seçim yapın

Önemli bilgilerin her zaman görünür olmasını sağlamak için imalat işinizin özel ihtiyaçlarına uygun Özel Alanlar oluşturun

Özel gösterge panelleri yle gerçek zamanlı raporlama ve gelişmiş analitik elde edin

Projelerinize farklı aşamalar eklemek ve akıcı iş akışları oluşturmak için özel durumlar ayarlayın

Etiketleri kullanarak kişilerinizi ve müşterilerinizi konuma, sektöre veya diğer ilgili kategorilere göre düzenleyin

Önceden oluşturulmuş ve özel otomasyon ile iş akışınızı otomatikleştirin

ClickUp'ı 1.000'den fazla iş aracıyla entegre ederek iş akışınızı kolaylaştırın

Uzaktan iş için mobil uygulama

PRO İPUCUClickUp'ta kendi CRM'inizi nasıl oluşturacağınızı öğrenin, CRM örneklerini ve kullanım durumlarını inceleyin ve başlangıçta size yardımcı olacak ClickUp CRM şablonlarını kullanın.

ClickUp sınırlamaları

Kullanılabilir özelliklerin sayısı nedeniyle öğrenme eğrisi dik

Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan : Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

2. Thryv

Thryv ile müşterilerinizle etkileşimleri yönetin, e-posta pazarlaması ile pazarlama kampanyaları yürütün ve daha fazlasını yapın

Thryv, randevu planlama, ödeme işleme ve e-posta pazarlaması gibi anahtar özellikler sunan, üreticiler için hepsi bir arada bir CRM'dir. Ayrıca, işleri tek bir yerden etkin bir şekilde yönetmek için QuickBooks ve Outlook gibi popüler platformlarla da entegre olur.

Thryv'in en iyi özellikleri

Üretim için entegre randevu planlama

Ödeme işleme yetenekleri

E-posta pazarlama özellikleri

Müşteri etkileşimlerini yönetmek için sağlam araçlar

Thryv sınırlamaları

Mobil uygulama hatalı olabilir

Diğer CRM'lere kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Yerleşik arama fonksiyonu yoktur

Thryv fiyatlandırması

Başlangıç : 45 $/ay

Temel : 95 $/ay

Profesyonel : 195 $/ay

Kurumsal fiyatlandırma için iletişime geçin

3. FreeAgent CRM

FreeAgent CRM ile e-postaları, aramaları, toplantıları ve daha fazlasını yakalayın

FreeAgent CRM, küçük işletmeler için tasarlanmış bulut tabanlı bir müşteri ilişkileri yönetimi aracıdır. Bu CRM yazılımı, boru hattı yönetimi, potansiyel müşteri izleme ve kapsamlı raporlama özellikleri içerir ve bu da onu imalat için dikkate değer bir CRM haline getirir. Platform sezgisel ve anlaşılırdır, bu da onu basit bir CRM arayan imalat şirketleri için mükemmel bir seçenek haline getirir.

FreeAgent CRM'nin en iyi özellikleri

Otomatikleştirilmiş müşteri adayı yönetimi

Sezgisel boru hattı yönetimi

Özelleştirilebilir iletişim yönetimi

Kullanımı kolay

FreeAgent CRM sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar

Raporlama özellikleri diğer CRM'ler kadar gelişmiş değildir

Uzaktan iş için mobil uygulama yok

FreeAgent CRM fiyatlandırması

Başlangıç : 0 $/ay

Profesyonel : 29 $/ay/kullanıcı

Enterprise: 99 $/ay/kullanıcı

4. Hubspot CRM

Hubspot CRM ile kişileri, satışları, satış sürecini, dijital pazarlamayı ve potansiyel müşterileri yönetin

Hubspot CRM, uygun fiyatlı, kullanıcı dostu bir CRM çözümü arayan üreticiler ve satış ekipleri için mükemmel bir seçenektir. Entegrasyon yetenekleri ve otomatikleştirilmiş özellikleri ile bu CRM yazılımı, işletmelere potansiyel müşteri oluşturma, zaman kazanma ve genel satış ve pazarlama çabalarını iyileştirme konusunda yardımcı olabilir.

Hubspot CRM'nin en iyi özellikleri

Marketing Hub ve Sales Hub gibi diğer Hubspot araçlarıyla entegrasyon

Satış ekibini desteklemek için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlar

Otomatik müşteri adayı yakalama ve müşteri adayı oluşturma araçları

Hubspot CRM sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Yerleşik telefon özelliği yoktur

Ücretsiz sürüm için sınırlı müşteri desteği

Hubspot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz : Kişi yönetimi, anlaşma izleme ve e-posta şablonları gibi temel özellikleri içerir

Başlangıç : Toplantı planlama, canlı sohbet ve e-posta izleme gibi daha gelişmiş özellikler için aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel : Tahminsel müşteri adayları puanlama ve özel raporlama gibi daha gelişmiş özellikler için aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Daha karmaşık ihtiyaçları olan işletmeler için özel fiyatlandırma

5. NetHunt CRM

NetHunt CRM ile potansiyel müşterileri yönetin, müşteri ilişkilerini geliştirin, satış ilerlemesini izleyin ve daha fazlasını yapın

NetHunt CRM, satış ve müşteri hizmetleri operasyonlarını kolaylaştırmaya odaklanan bulut tabanlı bir yazılımdır ve bu da onu imalat için iyi bir CRM yapar. CRM yazılımı olarak, işletmelere müşteri bilgilerini yönetmek, iş akışlarını otomatikleştirmek ve müşteri katılımını iyileştirmek için bir dizi özellik sunar.

NetHunt'ın en iyi özellikleri

Gmail ile entegrasyon

Özelleştirilebilir iş akışları ve boru hatları

Otomatik müşteri adayı yakalama

E-posta izleme ve şablonlar

Uzaktan erişim için mobil uygulama

NetHunt sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Yerleşik telefon özelliği yoktur

Ücretsiz sürüm için sınırlı müşteri desteği

NetHunt fiyatlandırması

Ücretsiz: Kişi yönetimi, e-posta izleme ve toplu e-posta kampanyaları gibi temel özellikleri içerir

Profesyonel: Boru hattı yönetimi, özel alanlar ve raporlama gibi daha gelişmiş özellikler için kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Birden fazla boru hattı ve gelişmiş otomasyon gibi daha da gelişmiş özellikler için kullanıcı başına aylık 48 $'dan başlayan fiyatlarla

6. Maximizer CRM

Maximizer CRM ile satış temsilcilerinin faaliyetlerini izleyin, bireysel verimliliği takip edin ve daha fazlasını yapın

Maximizer CRM, işletmelere satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri operasyonlarını yönetmek için araçlar sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır. Takımlar, işletmelerin verimliliklerini artırmalarına, müşteri katılımını iyileştirmelerine ve gelir artışını desteklemelerine yardımcı olacak bir dizi özellik sunan bu aracı üretim için bir CRM olarak kullanabilirler.

Maximizer CRM'nin en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir gösterge panelleri

Otomatik müşteri adayı yakalama

Yerleşik telefon özelliği

Microsoft Outlook ile entegrasyon

Uzaktan erişim için mobil uygulama

Maximizer CRM sınırlamaları

Raporlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Eski kullanıcı arayüzü

Ücretsiz sürüm için sınırlı müşteri desteği

Maximizer CRM fiyatlandırması

Ücretsiz: Kişi yönetimi ve fırsat izleme gibi temel özellikleri içerir

Pro: E-posta pazarlaması, tahmin ve boru hattı yönetimi gibi daha gelişmiş özellikler için kullanıcı başına aylık 35 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Daha karmaşık ihtiyaçları olan işletmeler için özel fiyatlandırma

7. EngageBay

EngageBay ile web sitesi ziyaretçilerini kazanın, etkileşim kurun ve müşterilere dönüştürün

EngageBay, uygun maliyetli bir hepsi bir arada CRM çözümü arayan üreticiler için harika bir seçenektir. Otomasyon özellikleri, işletmelerin zamandan tasarruf etmesine ve satış ve pazarlama çabalarını iyileştirmesine yardımcı olabilir. Ancak, işletmeler bu aracı kullanmanın üretim için bir CRM olarak sınırlamaları olabileceğini akılda tutmalıdır — raporlar ve entegrasyonlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır.

EngageBay'in en iyi özellikleri

Kapsamlı hepsi bir arada çözüm

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve iş akışları

Otomatik müşteri adayı yakalama ve geliştirme

Uzaktan erişim için mobil uygulama

EngageBay sınırlamaları

Raporlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Yerleşik telefon özelliği yoktur

Diğer CRM araçlarına kıyasla sınırlı entegrasyonlar

EngageBay fiyatlandırması

Ücretsiz : Kişi yönetimi ve anlaşma izleme gibi temel özellikleri içerir

Temel : E-posta dizileri ve web formları gibi daha gelişmiş satış ve pazarlama özellikleri için kullanıcı başına aylık 8,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Büyüme : Gelişmiş raporlama ve otomasyon gibi daha da gelişmiş özellikler için kullanıcı başına aylık 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro: Ek müşteri hizmetleri ve etkileşim özellikleri için 47,99 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla

8. Freshsales

Freshsales CRM ile mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşimlerini yönetin

Freshsales, üretim şirketlerine müşteri verilerini yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için bir dizi özellik sunan, kullanımı kolay bir CRM aracıdır. Sezgisel arayüzü, uygun maliyetli bir CRM çözümü arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için popüler bir seçimdir.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir iş akışları ve gösterge panelleri

Otomatik müşteri adayı yakalama ve puanlama

Yerleşik telefon ve e-posta entegrasyonu

Gelişmiş raporlama ve analiz

Uzaktan erişim için mobil uygulama

Freshsales sınırlamaları

Daha düşük seviyeli planlarda özel alan ve iş akışlarının sayısında sınırlamalar

Diğer CRM araçlarına kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Bazı kullanıcılar mobil uygulamanın yanıt süresinin yavaş olduğunu bildirmiştir

Freshsales fiyatlandırması

Sprout: Potansiyel müşteri, iletişim ve anlaşma yönetimi gibi temel özelliklerle sınırsız kullanıcı için ücretsiz

Blossom: Potansiyel müşteri puanlama ve raporlama gibi gelişmiş satış CRM özellikleri için kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla

Garden: Bölge yönetimi gibi daha gelişmiş özellikler için kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

Emlak: Biletleme ve gelişmiş analitik gibi ek müşteri desteği özellikleri için kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

9. Keap CRM

Ödemeler, planlama, raporlama ve daha fazlası için Keap CRM'yi kullanın

Keap CRM, otomasyon özelliklerine sahip kapsamlı bir CRM çözümü arayan üreticiler için harika bir seçenektir. Bu CRM yazılımı, işletmelerin satış süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olabilecek özelleştirilebilir boru hatları ve aşamalara sahiptir ve e-ticaret entegrasyonu, gelir artışını artırmaya yardımcı olabilir. Ancak, işletmeler raporlar için sınırlı özelleştirme seçeneklerinin ve yerleşik bir telefon özelliğinin bulunmadığının farkında olmalıdır.

Keap CRM'nin en iyi özellikleri

Otomatik müşteri adayı yakalama ve takip

E-ticaret entegrasyonu

Uzaktan erişim için mobil uygulama

Gelişmiş raporlama ve analiz

Keap CRM sınırlamaları

Raporlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Yerleşik telefon özelliği yoktur

Bazı kullanıcılar yavaş yanıt süreleri bildirdi

Keap CRM fiyatlandırması

Büyüyün: Ayda 79 $'dan başlayan fiyatlarla 500 kişiye kadar kişi ekleyin ve kişi yönetimi ve randevu planlama gibi temel özelliklerden yararlanın

Pro: 500 kişiye kadar 149 $/aydan başlayan fiyatlarla ve otomasyon ve potansiyel müşteri puanlama gibi daha gelişmiş özellikler içerir

Infusionsoft: E-ticaret ve satış boru hattı otomasyonu gibi daha gelişmiş özellikler için özel fiyatlandırma

10. Benchmark E-posta CRM

Benchmark Email CRM ile hedef kitlenize ulaşın ve yeni müşteriler kazanın

Benchmark Email CRM, uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir e-posta pazarlama aracı arayan üreticiler için harika bir seçenektir. Sürükle ve bırak e-posta düzenleyicisi ve otomasyon özellikleri, işletmelerin zamandan tasarruf etmesine ve etkileşimi artırmasına yardımcı olabilir. Ancak, işletmeler e-posta şablonları için sınırlı özelleştirme seçeneklerini ve yerleşik bir telefon özelliğinin bulunmadığını akılda tutmalıdır.

Benchmark Email CRM'nin en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak e-posta düzenleyici

Otomatik e-posta kampanyaları

A/B testi

Gelişmiş raporlama ve analiz

Diğer pazarlama araçlarıyla entegrasyon

Benchmark Email CRM sınırlamaları

E-posta şablonları için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Yerleşik telefon özelliği yoktur

Sınırlı müşteri desteği seçenekleri

Benchmark E-posta CRM fiyatlandırması

Ücretsiz: E-posta tasarımı ve teslimi gibi temel özellikleri içerir

Pro: Otomasyon ve A/B testi gibi daha gelişmiş özellikler için aylık 13,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Artı: Aylık 27,99 $'dan başlayan fiyatlarla ve etkileşim segmentasyonu ve davranış otomasyonu gibi ek özellikler dahildir

Enterprise: Daha karmaşık ihtiyaçları olan işletmeler için özel fiyatlandırma

Üretim Sektörü için En İyi CRM'yi Bulun

Üretim için doğru CRM'yi seçmek, iş operasyonlarını kolaylaştırma ve satış performansını artırma konusunda büyük fark yaratabilir. En iyi CRM sistemleri, müşteri yönetimi, pazarlama otomasyonu, potansiyel müşteri oluşturma ve satış temsilcilerinizin, iç takımlarınızın ve tüm üretim şirketinizin hedefler, güncellemeler ve daha fazlası konusunda uyumlu çalışmasına yardımcı olmalıdır.

Piyasada birçok harika CRM bulunsa da, ClickUp etkileyici özellik dizisi, rekabetçi fiyatlandırma seçenekleri ve son derece olumlu müşteri yorumlarıyla en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu olması, entegrasyon yetenekleri ve satış tahmin araçları, operasyonlarını optimize etmek isteyen tüm imalat işleri ve takımları için mükemmel bir seçenek haline getiriyor.

ClickUp ile işinizi yeni başarı zirvelerine taşıyacak sağlam bir üretim CRM'si oluşturabilirsiniz. ?