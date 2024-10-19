2025'in En İyi 10 Üretim CRM'si (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Üretim sektöründe faaliyet gösteriyor ve süreçlerinizi iyileştirmek ve müşteri tabanınızı genişletmek için bir CRM arıyorsanız, aramanıza gerek yok. Önemli ilişkileri yönetmenize, satışları artırmanıza, süreçlerinizi kolaylaştırmanıza ve operasyonları optimize etmenize yardımcı olacak olağanüstü üretim CRM yazılımları ve araçlarının bir listesini hazırladık.
Bu blogda, fiyatlandırma, özellikler, müşteri desteği ve anahtar ilişkileri yönetme ve operasyonları optimize etme açısından genel performansa göre en iyi on üretim CRM yazılım ürününü seçtik. Bu en yüksek puanlı çözümler, güçlü analitiklerden özelleştirilebilir platformlara kadar, rekabette bir adım önde olmanıza yardımcı olacak özelliklerle doludur.
Hadi hemen başlayalım!
İyi bir üretim CRM'sini ne yapar?
Harika bir üretim CRM yazılımını oluşturan bazı anahtar özelliklere göz atalım. En iyi araçlar aşağıdakileri sağlamalıdır:
- Analitik ve raporlama: Gelecekteki satışları tahmin etmeye ve daha bilinçli iş kararları almaya yardımcı olmak için temel performans göstergelerine ilişkin içgörüler sağlayan, sağlam raporlama özelliklerine sahip özelleştirilebilir gösterge panelleri ile kapsamlı müşteri ilişkileri yönetimi yetenekleri
- Ölçeklenebilirlik ve özelleştirme: Sağlam bir CRM sistemi, üreticilerin ihtiyaçlarını ve tercihlerini destekleyen iş akışları oluşturmalarına olanak tanıyan özelleştirme seçenekleri sunmalı ve onlara, takım ve iş ölçeğine göre platformu ayarlama esnekliği sağlamalıdır
- Potansiyel müşteri oluşturma ve yönetimi: Verimli müşteri erişimi için otomatik potansiyel müşteri yakalama ve geliştirme süreçleri
- İş akışı otomasyonu ve sipariş yönetimi: Satış ve pazarlama otomasyonu, sipariş izleme ve müşteri hizmetleri süreçleri
- Kullanıcı dostu arayüz: Kullanıcıların hızlı bir şekilde alışmasını sağlayan, zaman ve kaynak tasarrufu sağlayan, kullanımı kolay arayüz
- Mobil ve uzaktan erişim: Mobil uygulamadan erişilebilen bir CRM sistemi seçin. Bu, satış temsilcileri, yöneticiler ve diğer anahtar paydaşların güncellemeleri görüntüleyebilmesini, müşteri verilerine erişebilmesini ve daha fazlasını her zaman, her yerden yapabilmesini sağlar
- Uygun fiyatlı planlar: Her boyuttaki imalat işletmesi için esnek fiyatlandırma seçenekleri
üretim İşletmeleri için En İyi 10 CRM
1. ClickUp
ClickUp, satış yönetimi uygulaması ve üretim için CRM dahil olmak üzere her türlü iş, takım ve kullanım durumu için proje yönetimi çözümü olarak da kullanılabilen etkili bir CRM aracıdır.
Platform, potansiyel müşteri yönetimi, raporlama ve analiz, satış tahmini ve çok daha fazlasında size yardımcı olacak sağlam özellikler sunar. En önemlisi, yüksek esnekliği, kullanıcıların platformu özel iş ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanır.
ClickUp'ı üreticiler için bir CRM yazılımı olarak kullanarak, tüm müşteri bilgilerinizi düzenli ve kolay erişilebilir tutarken, satış sürecinizi kolaylaştırın ve satış ekibiniz ile kuruluşunuzdaki diğer departmanlar arasındaki işbirliğini geliştirin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Yüzlerce esnek ve sezgisel proje yönetimi özelliğine sahip, tamamen özelleştirilebilir platform
- Benzersiz iş ihtiyaçlarınıza ve ş Akışı tercihlerinize uygun özel bir üretim CRM'si oluşturabileceğiniz Liste görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla özel görünüm arasından seçim yapın
- Önemli bilgilerin her zaman görünür olmasını sağlamak için imalat işinizin özel ihtiyaçlarına uygun Özel Alanlar oluşturun
- Özel gösterge panelleriyle gerçek zamanlı raporlama ve gelişmiş analitik elde edin
- Projelerinize farklı aşamalar eklemek ve akıcı iş akışları oluşturmak için özel durumlar ayarlayın
- Etiketleri kullanarak kişilerinizi ve müşterilerinizi konuma, sektöre veya diğer ilgili kategorilere göre düzenleyin
- Önceden oluşturulmuş ve özel otomasyon ile iş akışınızı otomatikleştirin
- ClickUp'ı 1.000'den fazla iş aracıyla entegre ederek iş akışınızı kolaylaştırın
- Uzaktan iş için mobil uygulama
PRO İPUCUClickUp'ta kendi CRM'inizi nasıl oluşturacağınızı öğrenin, CRM örneklerini ve kullanım durumlarını inceleyin ve başlangıçta size yardımcı olacak ClickUp CRM şablonlarını kullanın.
ClickUp sınırlamaları
- Kullanılabilir özelliklerin sayısı nedeniyle öğrenme eğrisi dik
- Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
2. Thryv
Thryv, randevu planlama, ödeme işleme ve e-posta pazarlaması gibi anahtar özellikler sunan, üreticiler için hepsi bir arada bir CRM'dir. Ayrıca, işleri tek bir yerden etkin bir şekilde yönetmek için QuickBooks ve Outlook gibi popüler platformlarla da entegre olur.
Thryv'in en iyi özellikleri
- Üretim için entegre randevu planlama
- Ödeme işleme yetenekleri
- E-posta pazarlama özellikleri
- Müşteri etkileşimlerini yönetmek için sağlam araçlar
Thryv sınırlamaları
- Mobil uygulama hatalı olabilir
- Diğer CRM'lere kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Yerleşik arama fonksiyonu yoktur
Thryv fiyatlandırması
- Başlangıç: 45 $/ay
- Temel: 95 $/ay
- Profesyonel: 195 $/ay
- Kurumsal fiyatlandırma için iletişime geçin
3. FreeAgent CRM
FreeAgent CRM, küçük işletmeler için tasarlanmış bulut tabanlı bir müşteri ilişkileri yönetimi aracıdır. Bu CRM yazılımı, boru hattı yönetimi, potansiyel müşteri izleme ve kapsamlı raporlama özellikleri içerir ve bu da onu imalat için dikkate değer bir CRM haline getirir. Platform sezgisel ve anlaşılırdır, bu da onu basit bir CRM arayan imalat şirketleri için mükemmel bir seçenek haline getirir.
FreeAgent CRM'nin en iyi özellikleri
- Otomatikleştirilmiş müşteri adayı yönetimi
- Sezgisel boru hattı yönetimi
- Özelleştirilebilir iletişim yönetimi
- Kullanımı kolay
FreeAgent CRM sınırlamaları
- Sınırlı entegrasyonlar
- Raporlama özellikleri diğer CRM'ler kadar gelişmiş değildir
- Uzaktan iş için mobil uygulama yok
FreeAgent CRM fiyatlandırması
- Başlangıç: 0 $/ay
- Profesyonel: 29 $/ay/kullanıcı
- Enterprise: 99 $/ay/kullanıcı
4. Hubspot CRM
Hubspot CRM, uygun fiyatlı, kullanıcı dostu bir CRM çözümü arayan üreticiler ve satış ekipleri için mükemmel bir seçenektir. Entegrasyon yetenekleri ve otomatikleştirilmiş özellikleri ile bu CRM yazılımı, işletmelere potansiyel müşteri oluşturma, zaman kazanma ve genel satış ve pazarlama çabalarını iyileştirme konusunda yardımcı olabilir.
Hubspot CRM'nin en iyi özellikleri
- Marketing Hub ve Sales Hub gibi diğer Hubspot araçlarıyla entegrasyon
- Satış ekibini desteklemek için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlar
- Otomatik müşteri adayı yakalama ve müşteri adayı oluşturma araçları
Hubspot CRM sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Yerleşik telefon özelliği yoktur
- Ücretsiz sürüm için sınırlı müşteri desteği
Hubspot CRM fiyatlandırması
- Ücretsiz: Kişi yönetimi, anlaşma izleme ve e-posta şablonları gibi temel özellikleri içerir
- Başlangıç: Toplantı planlama, canlı sohbet ve e-posta izleme gibi daha gelişmiş özellikler için aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla
- Profesyonel: Tahminsel müşteri adayları puanlama ve özel raporlama gibi daha gelişmiş özellikler için aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Daha karmaşık ihtiyaçları olan işletmeler için özel fiyatlandırma
5. NetHunt CRM
NetHunt CRM, satış ve müşteri hizmetleri operasyonlarını kolaylaştırmaya odaklanan bulut tabanlı bir yazılımdır ve bu da onu imalat için iyi bir CRM yapar. CRM yazılımı olarak, işletmelere müşteri bilgilerini yönetmek, iş akışlarını otomatikleştirmek ve müşteri katılımını iyileştirmek için bir dizi özellik sunar.
NetHunt'ın en iyi özellikleri
- Gmail ile entegrasyon
- Özelleştirilebilir iş akışları ve boru hatları
- Otomatik müşteri adayı yakalama
- E-posta izleme ve şablonlar
- Uzaktan erişim için mobil uygulama
NetHunt sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Yerleşik telefon özelliği yoktur
- Ücretsiz sürüm için sınırlı müşteri desteği
NetHunt fiyatlandırması
- Ücretsiz: Kişi yönetimi, e-posta izleme ve toplu e-posta kampanyaları gibi temel özellikleri içerir
- Profesyonel: Boru hattı yönetimi, özel alanlar ve raporlama gibi daha gelişmiş özellikler için kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Birden fazla boru hattı ve gelişmiş otomasyon gibi daha da gelişmiş özellikler için kullanıcı başına aylık 48 $'dan başlayan fiyatlarla
6. Maximizer CRM
Maximizer CRM, işletmelere satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri operasyonlarını yönetmek için araçlar sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır. Takımlar, işletmelerin verimliliklerini artırmalarına, müşteri katılımını iyileştirmelerine ve gelir artışını desteklemelerine yardımcı olacak bir dizi özellik sunan bu aracı üretim için bir CRM olarak kullanabilirler.
Maximizer CRM'nin en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri
- Otomatik müşteri adayı yakalama
- Yerleşik telefon özelliği
- Microsoft Outlook ile entegrasyon
- Uzaktan erişim için mobil uygulama
Maximizer CRM sınırlamaları
- Raporlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Eski kullanıcı arayüzü
- Ücretsiz sürüm için sınırlı müşteri desteği
Maximizer CRM fiyatlandırması
- Ücretsiz: Kişi yönetimi ve fırsat izleme gibi temel özellikleri içerir
- Pro: E-posta pazarlaması, tahmin ve boru hattı yönetimi gibi daha gelişmiş özellikler için kullanıcı başına aylık 35 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Daha karmaşık ihtiyaçları olan işletmeler için özel fiyatlandırma
7. EngageBay
EngageBay, uygun maliyetli bir hepsi bir arada CRM çözümü arayan üreticiler için harika bir seçenektir. Otomasyon özellikleri, işletmelerin zamandan tasarruf etmesine ve satış ve pazarlama çabalarını iyileştirmesine yardımcı olabilir. Ancak, işletmeler bu aracı kullanmanın üretim için bir CRM olarak sınırlamaları olabileceğini akılda tutmalıdır — raporlar ve entegrasyonlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır.
EngageBay'in en iyi özellikleri
- Kapsamlı hepsi bir arada çözüm
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve iş akışları
- Otomatik müşteri adayı yakalama ve geliştirme
- Uzaktan erişim için mobil uygulama
EngageBay sınırlamaları
- Raporlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Yerleşik telefon özelliği yoktur
- Diğer CRM araçlarına kıyasla sınırlı entegrasyonlar
EngageBay fiyatlandırması
- Ücretsiz: Kişi yönetimi ve anlaşma izleme gibi temel özellikleri içerir
- Temel: E-posta dizileri ve web formları gibi daha gelişmiş satış ve pazarlama özellikleri için kullanıcı başına aylık 8,99 $'dan başlayan fiyatlarla
- Büyüme: Gelişmiş raporlama ve otomasyon gibi daha da gelişmiş özellikler için kullanıcı başına aylık 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla
- Pro: Ek müşteri hizmetleri ve etkileşim özellikleri için 47,99 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla
8. Freshsales
Freshsales, üretim şirketlerine müşteri verilerini yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için bir dizi özellik sunan, kullanımı kolay bir CRM aracıdır. Sezgisel arayüzü, uygun maliyetli bir CRM çözümü arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için popüler bir seçimdir.
Freshsales'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir iş akışları ve gösterge panelleri
- Otomatik müşteri adayı yakalama ve puanlama
- Yerleşik telefon ve e-posta entegrasyonu
- Gelişmiş raporlama ve analiz
- Uzaktan erişim için mobil uygulama
Freshsales sınırlamaları
- Daha düşük seviyeli planlarda özel alan ve iş akışlarının sayısında sınırlamalar
- Diğer CRM araçlarına kıyasla sınırlı entegrasyonlar
- Bazı kullanıcılar mobil uygulamanın yanıt süresinin yavaş olduğunu bildirmiştir
Freshsales fiyatlandırması
- Sprout: Potansiyel müşteri, iletişim ve anlaşma yönetimi gibi temel özelliklerle sınırsız kullanıcı için ücretsiz
- Blossom: Potansiyel müşteri puanlama ve raporlama gibi gelişmiş satış CRM özellikleri için kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla
- Garden: Bölge yönetimi gibi daha gelişmiş özellikler için kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla
- Emlak: Biletleme ve gelişmiş analitik gibi ek müşteri desteği özellikleri için kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla
9. Keap CRM
Keap CRM, otomasyon özelliklerine sahip kapsamlı bir CRM çözümü arayan üreticiler için harika bir seçenektir. Bu CRM yazılımı, işletmelerin satış süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olabilecek özelleştirilebilir boru hatları ve aşamalara sahiptir ve e-ticaret entegrasyonu, gelir artışını artırmaya yardımcı olabilir. Ancak, işletmeler raporlar için sınırlı özelleştirme seçeneklerinin ve yerleşik bir telefon özelliğinin bulunmadığının farkında olmalıdır.
Keap CRM'nin en iyi özellikleri
- Otomatik müşteri adayı yakalama ve takip
- E-ticaret entegrasyonu
- Uzaktan erişim için mobil uygulama
- Gelişmiş raporlama ve analiz
Keap CRM sınırlamaları
- Raporlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Yerleşik telefon özelliği yoktur
- Bazı kullanıcılar yavaş yanıt süreleri bildirdi
Keap CRM fiyatlandırması
- Büyüyün: Ayda 79 $'dan başlayan fiyatlarla 500 kişiye kadar kişi ekleyin ve kişi yönetimi ve randevu planlama gibi temel özelliklerden yararlanın
- Pro: 500 kişiye kadar 149 $/aydan başlayan fiyatlarla ve otomasyon ve potansiyel müşteri puanlama gibi daha gelişmiş özellikler içerir
- Infusionsoft: E-ticaret ve satış boru hattı otomasyonu gibi daha gelişmiş özellikler için özel fiyatlandırma
10. Benchmark E-posta CRM
Benchmark Email CRM, uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir e-posta pazarlama aracı arayan üreticiler için harika bir seçenektir. Sürükle ve bırak e-posta düzenleyicisi ve otomasyon özellikleri, işletmelerin zamandan tasarruf etmesine ve etkileşimi artırmasına yardımcı olabilir. Ancak, işletmeler e-posta şablonları için sınırlı özelleştirme seçeneklerini ve yerleşik bir telefon özelliğinin bulunmadığını akılda tutmalıdır.
Benchmark Email CRM'nin en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak e-posta düzenleyici
- Otomatik e-posta kampanyaları
- A/B testi
- Gelişmiş raporlama ve analiz
- Diğer pazarlama araçlarıyla entegrasyon
Benchmark Email CRM sınırlamaları
- E-posta şablonları için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Yerleşik telefon özelliği yoktur
- Sınırlı müşteri desteği seçenekleri
Benchmark E-posta CRM fiyatlandırması
- Ücretsiz: E-posta tasarımı ve teslimi gibi temel özellikleri içerir
- Pro: Otomasyon ve A/B testi gibi daha gelişmiş özellikler için aylık 13,99 $'dan başlayan fiyatlarla
- Artı: Aylık 27,99 $'dan başlayan fiyatlarla ve etkileşim segmentasyonu ve davranış otomasyonu gibi ek özellikler dahildir
- Enterprise: Daha karmaşık ihtiyaçları olan işletmeler için özel fiyatlandırma
Üretim Sektörü için En İyi CRM'yi Bulun
Üretim için doğru CRM'yi seçmek, iş operasyonlarını kolaylaştırma ve satış performansını artırma konusunda büyük fark yaratabilir. En iyi CRM sistemleri, müşteri yönetimi, pazarlama otomasyonu, potansiyel müşteri oluşturma ve satış temsilcilerinizin, iç takımlarınızın ve tüm üretim şirketinizin hedefler, güncellemeler ve daha fazlası konusunda uyumlu çalışmasına yardımcı olmalıdır.
Piyasada birçok harika CRM bulunsa da, ClickUp etkileyici özellik dizisi, rekabetçi fiyatlandırma seçenekleri ve son derece olumlu müşteri yorumlarıyla en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu olması, entegrasyon yetenekleri ve satış tahmin araçları, operasyonlarını optimize etmek isteyen tüm imalat işleri ve takımları için mükemmel bir seçenek haline getiriyor.
ClickUp ile işinizi yeni başarı zirvelerine taşıyacak sağlam bir üretim CRM'si oluşturabilirsiniz. ?