Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için AI Yığını

ABD Ticaret Odası'nın bir raporuna göre, küçük işletmelerin %58'i dört veya daha fazla platform arasında gidip geliyor. Sonuç ise tahmin edilebilir: bir sekmede yazma asistanı, başka bir sekmede proje güncellemeleri yer alırken, müşteri bilgileri nedense hiçbirinde bulunmuyor.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için, bu kılavuz küçük ve orta ölçekli işletmeler için yalın ve bağlantılı bir AI yığını oluşturma sürecini adım adım anlatıyor.

Hangi katmanların gerçekten önemli olduğunu, her birine hangi araçların ait olduğunu ve takımınızın halihazırda yaptığı işi aksatmadan tüm bunları nasıl hayata geçirebileceğinizi ele alacağız. 🙌

Kısa Cevap: Gerçekten İşe Yarayan Minimum AI Yığını

Büyüyen takımların çoğu ya birbiriyle çakışan çok fazla AI aracı satın alıyor ya da tek bir sohbet robotuna güvenip bunu bir strateji olarak adlandırıyor. Bu durum, operasyon liderlerinin ve kurucuların araçların aşırı çoğalmasının bedelini ödemesine neden oluyor.

Teknoloji yığınınızı şu şekilde düzenleyebilirsiniz:

Katman 1: Taslak hazırlama ve beyin fırtınası için tek bir Taslak hazırlama ve beyin fırtınası için tek bir üretken AI asistanı

Katman 2: Görevlerin, belgelerin ve iletişimin bir arada bulunduğu merkezi bir iş merkezi

3. Katman: Potansiyel müşterileri ve takip süreçlerini izleme için tek bir müşteri odaklı CRM

4. Katman: Pazarlama ve içerik yayınlama için AI araçları

5. Katman: Manuel çaba gerektirmeden araçlarınız arasında veri aktarımı sağlayan otomasyon

Aşağıda, her bir katmanı inceleyecek, belirli araçlar önerecek ve size haftalık bir uygulama planı sunacağız.

BCG'nin AI araştırması, AI alanında önde gelen şirketlerin ortalama 3,5 kullanım senaryosuna odaklandığını, diğer şirketlerin ise 6,1'e odaklandığını ortaya koydu. Ayrıca, odaklanmış liderler 2,1 kat daha yüksek ROI bekliyor.

Bu AI dağınıklığı, çıktıların farklı yerlerde bulunmasına neden olur ve takımınızı sadece temel bağlamı bulmak için sürekli sekmeler arasında geçiş yapmaya zorlar. İşte bir AI yığınına neden ihtiyacınız var:

Birbirinden bağımsız araçlar arasında gidip gelmek yerine AI yeteneklerinizi tek bir merkezde toplayın

Tek bir güvenilir kaynakla veri tutarlılığını artırın

Birleştirilmiş içgörülerle karar verme sürecini hızlandırın

Büyüdükçe sistemleri yeniden kurmaya gerek kalmadan AI'nın benimsenmesini ölçeklendirin

Tek tek görevler yerine uçtan uca süreçleri otomasyonla otomatikleştirin

Gereksiz araçları ve çakışmaları ortadan kaldırarak maliyetleri düşürür

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı aynı anda kullanma olasılığı 4 kat daha yüksekken, yüksek performanslı takımlar araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve bunu yapay zeka destekli ş Akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işlerin görünürlüğünü sağlar ve yapay zeka geri kalanını hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

AI yığınınızın takımınız için aslında yapması gerekenler

Görünüşü harika olan ancak takımınızın çalışma şeklini tamamen altüst eden etkileyici AI demolarına kapılmak son derece kolaydır. Takımınıza yeni süreçleri zorla dayatmak, düşük benimseme oranlarına, bütçenin boşa harcanmasına ve özel bir yönetici gerektiren zorlu bir öğrenme sürecine yol açar.

AI yığınınızın şunları sağladığından emin olun:

Mevcut ş akışlarına uyum sağlar: Yeni kurallar oluşturmak yerine, takımınızın mevcut çalışma şekline uyum sağlar

Manuel işleri ortadan kaldırır: Şu anda bir kişinin elle yaptığı belirli bir görevde ölçülebilir zaman tasarrufu sağlar

Bağlam paylaşımı: Yığınınızdaki en az bir başka araca bağlantı kurarak verilerin doğal bir şekilde akışını sağlar

Yönetici gerektirmez: Kurulum için ek destek gerektirmez ve takımınızın aracı sorunsuz bir şekilde kullanabilmesini sağlar

Verileri güvenlik altına alır: Müşteri bilgilerinin nereye gittiğini ve kimlerin bu bilgilere erişebileceğini tam olarak bilmenizi sağlar

Bir araç bu kriterlerden en az üçünü karşılamıyorsa, yığınınızda yer almamalıdır.

AI Yığınınızın Katmanları

Etkili bir AI yığını, girdileri sonuçlara dönüştürmek için birlikte çalışan bir dizi kasıtlı katmandan oluşur. Bu bölümde, modern bir AI yığınının anahtar katmanlarını ve her birinin sorumluluklarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Bu süreçte, dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp'ın her katmana nasıl uyum sağladığını ve görevleri, belgeleri, otomasyonu ve AI'yı tek bir birleşik sisteme nasıl getirdiğini inceleyeceğiz. 🤩

Birleşik sistemi hakkında daha fazla bilgi:

Katman #1: Düşünme ve taslak oluşturma için tek bir temel AI asistanı

Boş bir sayfaya bakmak, her hafta saatlerce değerli zamanın boşa harcanmasına neden olur. Takım üyeleri teklif yazmak veya uzun konuları sıfırdan özetlemek zorunda kaldıklarında, asıl stratejik işlerdeki ivmelerini kaybederler. Bu, şunları sağlamalıdır:

İlk taslak yazımı: Bir başlangıç noktasına ihtiyaç duyan e-postalar, teklifler ve şirket içi belgeler oluşturma

Özetleme: Toplantı notlarını, uzun konu dizilerini ve araştırmaları anahtar çıkarımlara indirgeme

Beyin fırtınası: Kampanya yaklaşımları, özellik isimleri ve sorunların yeniden çerçevelenmesi konusunda fikir üretme

Basit veri analizi: Bir elektronik tablo yapıştırmasından kalıpları çıkarma ve seçenekleri karşılaştırma

Ton ayarlaması: Aynı mesajı farklı hedef kitleler için yeniden yazma

Dikkate alınması gereken bazı araçlar:

Araç Güçlü Yönler En Uygun Olduğu Yerler Dikkat Edilmesi Gerekenler ChatGPT Çok yönlü eklenti ekosistemi Geniş kapsamlı yetenekler Ayrıntılı talimatlar olmadan genel olabilir Claude Uzun bağlamlı akıl yürütme Yoğun belge işleri Daha küçük entegrasyon ekosistemi Gemini Google Çalışma Alanı ile derin entegrasyon Google ekosistemi kullanıcıları Karmaşık görevler için hala olgunlaşma aşamasında

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX ile tek bir arayüzden çalışma alanınız ve web'in yanı sıra ChatGPT, Claude ve Gemini gibi modellere erişin. Böylece takımınız, her seferinde araçlar arasında geçiş yapmak veya sıfırdan başlamak yerine, görev için doğru modeli seçip gerçek bağlamda çalışabilir. ClickUp Brain MAX ile AI yığınınızın 1. Katmanındaki tüm araçlara tek bir arayüzden erişin Örneğin, bir ürün pazarlamacısı, lansman planı hazırlarken ChatGPT'yi kullanarak hızlı bir şekilde ilk taslağı oluşturabilir ve ardından uzun bir PRD veya müşteri araştırma belgesini özetlemek için Claude'a geçebilir.

AI'nın yayılmasını önleyin:

Katman #2: Yapay zeka entegreli merkezi bir iş merkezi

Çoğu takım, birbiriyle iletişim kurmayan belgeler, elektronik tablolar, sohbet uygulamaları ve proje panolarından oluşan bir yığın üzerinde çalışır. Bu dağınık iş ortamı , herkesin sürekli uygulama arasında geçiş yapmasına neden olur ve güncellemelerin GitHub ile Google Drive arasında kaybolmasına yol açar.

ClickUp, projeler, belgeler, konuşmalar ve analizlerin bir arada bulunduğu tek ve güvenli bir platform sunar; bu platformda, işinizi gerçekten anlayan bir zeka katmanı olarak yapay zeka entegre edilmiştir.

Bu çalışma alanına doğrudan entegre edilmiş AI katmanı olan ClickUp Brain ile her görevi, belgeyi ve konuşmayı arayın ve rutin işleri otomasyonla otomatikleştirin. Platformdan ayrılmadan rutin işleri otomasyonla otomatikleştirmek için hesabınızdaki her görevi, belgeyi ve konuşmayı arar.

ClickUp Brain ile teknoloji yığınınızın her yerinden bilgi toplayan, bağlam farkındalığına sahip bir yapay zeka edinin

Bu size şu konularda yardımcı olur:

Aradan sonra işleri yakalamak: Projelerinizde nelerin değiştiğini özetler, böylece gereksiz sohbet döngüsünden kurtulursunuz

Durum güncellemesi yazma: Son tamamlanan görevleri alır ve saniyeler içinde düzenleyebileceğiniz bir özet hazırlar

Gizli bir kararı bulmak: Belgeler ve yorumlar arasında Belgeler ve yorumlar arasında ClickUp Kurumsal Arama'yı kullanarak cevapları anında ortaya çıkarın

Gelen taleplerin otomatik olarak sınıflandırılması: Geçmişteki kalıplara göre atanan kişileri ve öncelikleri önerir

Toplantıların transkripsiyonu: ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak tüm standup ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak tüm standup toplantılarınızın eksiksiz özetlerini ve özel öğeleri elde edin

İlk taslakları oluşturma: E-postalar, pazarlama metinleri, bloglar, makaleler, SOP'lar ve takımınızın ihtiyaç duyduğu her şey için ilk taslakları yazmanıza yardımcı olur

Katman #3: AI destekli bir CRM veya müşteri iletişim aracı

Potansiyel müşterileri izlemek ve müşterilerle iletişimi sürdürmek, genellikle dağınık gelen kutuları ve yapışkan notlardan oluşan karmaşık bir ağa dönüşür. Müşteri bağlamı parçalanmış olduğunda, satış temsilcileri takibi unutur ve sıcak anlaşmalar tamamen soğur.

En iyi CRM, takımınızın gerçekten tutarlı bir şekilde kullanacağı CRM'dir:

Otomatik olarak hazırlanan takip e-postaları: Satış temsilcilerinin haftada 40 kez aynı mesajı yazma zahmetinden kurtarır

Potansiyel müşteri puanlama: Etkileşim kalıplarına göre en umut vaat eden potansiyel müşterileri ortaya çıkarır Etkileşim kalıplarına göre en umut vaat eden potansiyel müşterileri ortaya çıkarır

Toplantı özeti kaydı: Manuel not almaya gerek kalmadan anahtar noktaları ve sonraki adımları kaydeder

Akıllı hatırlatıcılar: Fırsatlar kaybolmadan önce ilgisiz hale gelenleri işaretleyin

İşte deneyebileceğiniz bazı araçlar:

Araç En Uygun Olduğu Yerler AI Yetenekleri Bağlantı Kurulur HubSpot CRM Ücretsiz başlangıç noktası E-posta taslakları, potansiyel müşteri puanlama Çoğu büyük platform Pipedrive Satış ağırlıklı küçük takımlar Anlaşma tahminleri Zapier, büyük e-posta sağlayıcıları Zoho CRM Bütçeye duyarlı takımlar Ş Akışı önerileri Zoho Suite, üçüncü taraf uygulamalar

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak müşteri verilerini canlı, görsel raporlara dönüştürerek CRM katmanınızı doğrudan uygulamaya bağlayın. Özelleştirilebilir kartlar, gerçek Çalışma Alanı verilerini dinamik olarak çekerek ilişkileri nasıl izleyeceğiniz ve bunlara göre nasıl hareket edeceğinizin yapı taşları görevi görür. Örneğin, anlaşma aşamasını gösteren bir Çubuk Grafik Kartı, geliri tahmin eden bir Hesaplama Kartı ve bekleyen takipler için bir Görev Listesi Kartı içeren bir Gösterge Paneli oluşturabilirsiniz. Uygulamada bu, satış veya müşteri takımının müşteri iletişimi için hazırlık yapma şeklini değiştirir. ClickUp Gösterge Paneli'ndeki ClickUp Brain ile verilerinizin paylaşım için hazır özetlerini yanınızda getirerek toplantıya katılın

Ayrıca, ClickUp Brain bu katmanı "verileri görmek"ten "verileri açıklamak"a genişletir. Yönetici Özeti veya Proje Güncellemesi gibi AI Kartlarını kullanarak, o müşteri hesabında neler olup bittiğine dair kısa ve öz bir anlatım otomatik olarak oluşturabilir.

Gösterge paneliinizi oluşturun:

İçerik yayınlama konusundaki sürekli baskı, küçük takımların bir sonraki paylaşımı ne yapacağına karar vermekte zorlanmasına neden oluyor. Net bir sistem olmadan, gelen potansiyel müşteri akışı kesiliyor ve markanın görünürlüğü hızla düşüyor.

Squarespace, Wix ve Webflow gibi modern web sitesi oluşturucular, artık kullanıma hazır AI destekli tasarım, metin oluşturma ve SEO önerileri sunuyor. Çoğu KOBİ için, eskiden ayrı araçlar gerektiren işlerin bir kısmı artık web sitesi platformu tarafından hallediliyor.

Organik trafik önemliyse, Surfer, Clearscope veya Semrush gibi araçlar, takımınızın insanların gerçekte aradıklarıyla eşleşen içerikler yazmasına yardımcı olur. Ancak, ayda en az iki ila dört içerik yayınlamıyorsanız, bu araçlara henüz abonelik almaya değmez.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Docs'u kullanarak tüm içerik akışınızı sorunsuz bir şekilde taslak haline getirin, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın. Bu belgeler iç içe geçmiş sayfaları, gerçek zamanlı işbirliğini, gömülü görevleri ve zengin biçimlendirmeyi destekler. Bu, blog taslaklarınızın, açılış sayfası metinlerinizin ve kampanya özetlerinizin zaman çizelgeleri, sahipler ve durum güncellemeleriyle birlikte görüntülenebileceği anlamına gelir. ClickUp Brain'e, ClickUp belgeleri içinde pazarlama metinlerinizi hazırlaması için talimat verin ClickUp Brain (içinde yerleşik olarak bulunur!) ile birlikte kullanıldığında, yerleşik bir yazma ve düzenleme katmanı elde edersiniz. Blog gönderileri için ilk taslakları oluşturmasını, netlik veya üslup açısından bölümleri yeniden yazmasını, uzun içerikleri özetlemesini veya taslak notları yapılandırılmış makalelere dönüştürmesini isteyebilirsiniz. Çalışma Alanınızın bağlamına erişimi olduğu için, çıktı genel komut istemlerine değil, gerçek projelerinize dayanır.

📌 Örnek komut: Küçük işletme sahipleri için "Fazla Harcama Yapmadan AI Yığını Nasıl Oluşturulur" başlıklı 1.200 kelimelik bir blog yazısı yazın. Yazının üslubunu pratik ve teknik olmayan bir şekilde tutun. Yaygın hatalar, basit bir 4 katmanlı çerçeve ve uygulanabilir araç önerileri içeren bölümler ekleyin. Kısa bir giriş, net alt başlıklar ve özlü bir sonuç bölümü ekleyin.

Katman #5: AI Yığınınızı Birbirine Bağlayan Basit Otomasyon

Farklı yazılım platformları arasında verileri manuel olarak aktarmak, ekibinizi insan entegrasyon katmanlarına dönüştürür. Birçok platformda yerel otomasyon oluşturucular bulunur. Örneğin, bir müşteri CRM'inizde bir sözleşme imzaladığında, yerel bir otomasyon anında işe alım projesini oluşturabilir, takımı atayabilir ve son teslim tarihlerini belirleyebilir.

Ayrı uygulamalar arasındaki bağlantılar için Zapier veya Make gibi araçlar boşlukları doldurur. Web sitenizden yapılan bir gönderi, CRM'de bir potansiyel müşteri kaydı ve Çalışma Alanınızda bir görev oluşturabilir.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak tekrarlayan görev devirlerini anında halledin. Tetikleyici tabanlı kurallar, kimse bir düğmeye dokunmadan görevleri taşır, işleri atar, bildirimler gönderir ve alanları günceller. ClickUp Automations'ı kullanarak basit "eğer bu olursa, şunu yapılacak" kurallarıyla özel bir otomasyon akışı oluşturun

Manuel iş süreçlerini otomasyonla otomatikleştirmek için basit ama güçlü bir ş akışı şöyle görünebilir:

Yeni bir potansiyel müşteri, web sitenizdeki demo talep formunu doldurur

Gönderi, otomatik olarak bir ClickUp görevi oluşturur

Ad, şirket ve gereksinimler dahil olmak üzere yakalanan tüm ayrıntıları ekler

Önceden tanımlanmış kurallara göre, Görev doğru satış temsilcisine atanır

Potansiyel müşteri türüne göre (Yüksek Niyet) etiketlenir ve 24 saat içinde takip edilmesi için bir son teslim tarihi belirlenir

Küçük İşletmeler için AI Kılavuzumuzda, AI'yı kullanarak operasyonel karmaşayı ortadan kaldırmanın, işleri kolaylaştırmanın ve gereksiz araç yığınlamasını önlemenin yolları açıklanmaktadır.

Küçük İşletmeler için AI Kılavuzu

Yeni yazılımları değerlendirmek, genellikle tüm takımı kafasını karıştıran şişirilmiş teknoloji yığınlarına yol açar. Kimsenin anlamadığı karmaşık araçlar için para ödemek, bütçenizi tüketir ve takım moralini bozar.

Seçim yapmadan önce kendinize şu soruları sorun:

Bu, manuel işin yerini alır mı?: Her hafta zaten elle yapılacak bir işi ortadan kaldırır

Bağlantı kurulabiliyor mu?: Yığınınızdaki en az bir başka araçla entegre olur

Öğrenmesi kolay mı?: Takımınızın bir saatten kısa sürede öğrenebilmesini sağlar

Yönetici gerektirir mi?: Yönetimi için özel bir personele ihtiyaç duyulmaz

Ölçeklenebilir mi?: İşletmenizin boyutu iki katına çıkarsa mantıklı olur

Bir araç bu soruların ikisinden fazlasını karşılayamıyorsa, bu araç "olması gereken" gibi görünen, aslında "olsa iyi olur" türünden bir araçtır. İş süreçlerine GenAI'yi eklemek için bu en iyi araçları yer imlerine ekleyin ve altı ay sonra tekrar gözden geçirin.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Süper Ajanları ile AI yığınınızı pasif yardımdan aktif uygulamaya genişletin. Bu AI ajanları, sadece yanıtlar üretmekle kalmaz, Çalışma Alanınızda çeşitli eylemler gerçekleştirebilir. Görevleriniz, belgeleriniz ve ş akışlarınızla uyumlu olarak tasarlanan bu araçlar, etkinlikleri izleyebilir, eylemleri tetikleyebilir ve bağlama göre çok adımlı süreçleri yönetebilir; böylece yapay zekayı operasyonel bir katmana dönüştürür. Manuel müdahaleye gerek kalmadan ş akışınızı yönetmek için özel ClickUp Süper Ajanları oluşturun Ş Akışlarını sürekli izleyin ve koşullar karşılandığında devreye girin. Örneğin, bir görevin süresinin dolduğunu tespit edip bunu otomatik olarak doğru paydaşa iletin.

KOBİ AI Yığınınız için Basit Bir Plan

Teknoloji yığınını tek seferde devreye almak, çalışanları zorlar ve günlük işleyişi aksatır. Çok hızlı ve çok fazla değişiklik, araçların yarım yamalak benimsenmesine ve departmanlar arasında büyük sürtüşmelere sonuç olarak yol açar.

İşletmenizde yapay zekayı etkili bir şekilde kullanmanın yolu şudur:

Aktif projeleri adım adım ClickUp'a taşıyarak uygulamayı sorunsuz bir şekilde aşamalı olarak gerçekleştirin İlk iki hafta içinde AI asistanınızı seçin ve aktif projelerinizi merkezi hub'a taşıyın Mevcut görevleri içe aktarın ve sistemin Çalışma Alanınızı indekslemesine izin verin, böylece ilk günden itibaren soruları yanıtlamaya hazır olsun İkinci haftanın sonunda takım üyelerinin rahat hissetmelerini sağlayın CRM'inizi bağlayın ve kişileri içe aktarın Üçüncü ve dördüncü haftalarda ilk otomasyonlarınızı kurun Web sitesi oluşturucunuzun AI özelliklerini yapılandırın ve ve pazarlama araçları uygunsa bir içerik yayınlayın. Henüz optimizasyon yapmayın, sadece iş akışını oluşturun Araçlar arasında en sık tekrarlanan iş devirlerini belirleyin ve beşinci haftadan sekizinci haftaya kadar bunlar için otomasyonlar oluşturun Kısa bir geriye dönük değerlendirme yapın, neyin iş yaptığını görün ve sorun yaratan her şeyi ortadan kaldırın

🔍 Biliyor muydunuz? Resmi adı Clippit olan Clippy, Microsoft tarafından Office 97'de "Office Assistant" özelliğinin bir parçası olarak tanıtıldı ve iş yerlerinde yaygın olarak tanınan ilk yapay zeka asistanı oldu. Bilgisayar kullanımını daha kolay hale getirmek ve biçimlendirme gibi görevlerde yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış olsa da, günümüzde kullanıcı niyetini veya bağlamı anlayamadığı için başarısız olan "duyarlı bir ofis malzemesi" olarak hatırlanmaktadır.

Zaman ve Para Kaybına Neden Olan AI Yığını Hataları

Şirketler genellikle hangi sorunu çözmeye çalıştıklarını bile bilmeden yazılım satın alırlar. Bu batık maliyet tuzağı, takımların sırf parasını ödemiş oldukları için birbirinden bağımsız araçları kullanmaya devam etmelerine neden olur.

Para tasarrufu yapmak için şu hatalardan kaçının:

Ş akışlarını tanımlamadan araç satın almak: Önce Önce ş akışı yönetim sürecine , ardından bunu destekleyen araca ihtiyacınız vardır

Bağlantısız AI araçlarını tek başına bir strateji olarak görmek: İş bağlamından kopuk bir chatbot, sadece gösterişli bir otomatik tamamlama özelliğinden ibarettir

Bozuk süreçleri otomatikleştirmek: Takımın tutarlı alışkanlıklar edinmeden otomasyon eklemek, kaosu daha hızlı bir şekilde artırır

Bağlantı testini atlamak: İzole araçlar, araç sayısını azaltmak yerine daha da artırır

Güvenliği göz ardı etmek: Veri gizliliğini sağlamak için, müşteri verilerini müşteriye yönelik herhangi bir yapay zeka sistemine aktarmadan önce bu verilerin tam olarak nereye gittiğini bilin.

Kullanılmayan araçları elinizde tutmak: Ödemesini zaten yaptığınız için abonelikleri elinizde tutmak bütçenizi tüketir

🔍 Biliyor muydunuz? 1890 yılında, Herman Hollerith'in tablolama makinesi, nüfus sayımı verilerinin işlenmesini otomasyonla gerçekleştirmek için delikli kartlar kullandı ve 10 yıllık manuel çabayı sadece iki yıla indirdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için AI Yığını Kontrol Listesi

Hangi araçlara ihtiyacınız olduğunu ve hangilerinin sadece karmaşaya neden olduğunu izlemek kolay değildir. Önemli katmanların eksikliği ş Akışınızda boşluklar yaratırken, birbiriyle çakışan araçlar ise para israfına neden olur.

Temel operasyonlarınızın sorunsuz çalıştığından emin olarak kurulumunuzu kolayca denetleyin:

Taslak hazırlama ve düşünme için tek bir AI asistanı

Görevlerin, belgelerin ve sohbetin bir arada bulunduğu merkezi bir iş merkezi

Müşteri iletişimi ve satış süreci izleme için tek bir CRM

Yayıncılık için tek bir pazarlama aracı

Temel araçlarınızı birbirine bağlayan beş veya daha az otomasyon bağlantısı

Her araç en az bir başka araca bağlantı kurar

Hiçbir iki araç tam olarak aynı işi yapmaz

Takım, yığını üç ayda bir gözden geçirir

Auregen BioTherapeutics'in Klinik Dışı Geliştirme Direktörü John Watson, ClickUp hakkında şunları söyledi:

Şirketimiz küçük bir biyoteknoloji firmasıdır ve geliştirme programımızın ilerleyişini planlamak ve izlemek için tüm organizasyon genelinde ClickUp'ı kullanıyoruz. Bu platform, üretimden testlere ve klinik çalışmalara kadar çeşitli faaliyetleri koordine etmemize, zamanlamalarını planlamamıza ve sorumlulukları personelimize dağıtmamıza olanak tanıyor. Ayrıca, öncelikleri belirlememize ve kaynakları anahtar hedefleri mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek üzere odaklamamıza da yardımcı oluyor.

ClickUp en iyisi değil mi?

AI yığınınızdaki her katman bilinçli bir şekilde oluşturulduğunda, takımınız işleri bir araya getirmek için daha az zaman harcar ve işleri gerçekten ilerletmek için daha fazla zaman ayırır.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. Yığınınıza başka bir araç eklemek yerine, her şeyi tek bir yere toplayarak tüm kategorilerin yerini alıyor.

Belge ile içerik ve planlamanız uygulama aşamasıyla bağlantılı kalır; Gösterge Paneli ile CRM ve müşteri bağlamınız görünürlük kazanır ve eyleme geçirilebilir. ClickUp Brain ve Super Agents ile yapay zeka, taslak oluşturmanın ötesine geçerek kararları desteklemeye ve ş akışlarını yönlendirmeye başlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Maliyetler, takım boyutuna ve hangi katmanlara ihtiyaç duyulduğuna bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Birçok KOBİ, birden fazla fonksiyonu bir araya getiren yazılımları tercih ederek, çeşitli plan seviyelerine sahip araçların bir kombinasyonunu kullanarak işlevsel bir yığın oluşturur.

Evet, çünkü yerleşik AI, her bir işlev için ayrı abonelik gerektirmeden taslak oluşturma, arama, özetleme ve otomasyon işlemlerini gerçekleştirir. Bu, birkaç yığın katmanını tek bir birleşik sistemde etkili bir şekilde birleştirir.

ChatGPT, projeleriniz, müşterileriniz veya şirket içi belgeleriniz hakkında hiçbir bilgisi olmayan genel amaçlı bir asistandır. Bir yığın, işletmenizin genelinde bağlamın paylaşımını sağlayan özel amaçlı araçları birbirine bağlar; böylece çıktılar, gerçek işinize dayalı olur.

Kesinlikle, çünkü daha küçük takımlar bağlam değiştirme ve manuel iş devri sorunlarını daha da keskin bir şekilde hissederler. Yoğun işleri devredecek kimse olmadığı için, yalın ve bağlantılı bir yığın, küçük bir takımın yapabileceği en yüksek getirili yatırımlardan biridir.