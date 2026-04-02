İster bir dizi hikaye yazıyor ister etkileşimli bir karakter deneyimi tasarlıyor olun, bir zorlukla karşı karşıyasınız. Karakter, konuşma boyunca tutarlı kalmalıdır. Bu nedenle komut kaliteniz önemlidir.

Yönlendirmeniz, karakterin kişiliğini ve istediğiniz üslubu net bir şekilde tanımlarken aynı zamanda kısıtlamalar da ayarladığında, daha güvenilir etkileşimler elde edersiniz.

Yönlendirme, takımların zaman içinde güvenilir içerik üretmesinin standart bir parçasıdır. Adobe, oluşturucuların %86'sının işlerinde üretken AI kullandığını bildiriyor; bu da onu yönlendirmeler oluşturmak için mükemmel bir araç haline getiriyor.

Bu kılavuz, Karakter AI komut satırlarını nasıl yazacağınızı ve senaryodan sapan bir karakteri nasıl düzelteceğinizi gösterir. Ayrıca, projeler arasında yeniden kullanabileceğiniz şablonların yanı sıra, ClickUp'ta komut satırı varlıklarını ve üretim işlerini düzenlemenin pratik bir yolunu da öğreneceksiniz.

Karakter AI nedir?

Character AI, oluşturabileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz "karakterler" ile etkileşimli konuşmalar için tasarlanmış bir sohbet platformudur. Burada bir karakterin kişiliğini, geçmişini ve stilini tanımlarsınız. Ardından sohbet ederek diyaloglar, hikaye sahneleri, rol yapma etkileşimleri veya sanat ve AI sanat ş Akışları için konsept keşifleri oluşturursunuz.

Yönlendirme açısından bakıldığında, Character AI her bir konuşmayı tek bir mesajdan daha fazlası olarak ele alır. Arka planda yönlendirmeleri oluştururken, ilgili karakterleri, sohbet türünü, kullanıcı kişiliklerini, sabitlenmiş anıları ve konuşma geçmişini dikkate alır. Tutarlı sonuçlar elde etmek için karakter özelliklerinizin ve ortam detaylarınızın birden fazla tur boyunca aynı kalması gerektiğinden, bu çok önemlidir.

Bir takım veya topluluk için karakterler oluşturuyorsanız, sahiplik ve yeniden kullanım da devreye girer. Character AI'ya göre, bu araçla otomatik bir AI karakteri oluşturduğunuzda, o karakterin hakları size aittir. Bu, komut metinlerinizi üretim ş Akışındaki şablonlar veya dosyalara benzer şekilde yeniden kullanılabilir oluşturma varlıkları olarak ele almanızı kolaylaştırır.

Etkili Karakter AI Komutları Nasıl Yazılır

İyi karakter etkileşimleri istiyorsanız, komutunuz yaratıcı bir özet gibi olmalıdır. Karakterin kim olduğunu ve nasıl konuştuğunu girmeniz gerekir. Ayrıca, diğer bilgiler veya kısıtlamalarla birlikte anlatıyı da ayarlamalisiniz. Karakter AI, ilk yanıt vermeden önce beklentileri belirleyebilmeniz için Selamlama ve Açıklama alanları gibi davranışları şekillendirebileceğiniz birçok alan da sunar.

✅ Karakter AI için bazı önemli ipuçlarını gözden geçirelim:

1) Net bir rol ve hedefle başlayın

Etkili bir komut, karakterin kim olduğu ve sahnenin neyi başarması gerektiği ile başlar. Bu, diyaloğun odaklanmasını sağlar ve genel yanıtlardan kaçınmanıza yardımcı olur.

Character AI'da karakter oluşturmaya başlamak için takip edebileceğiniz bir örneği inceleyelim:

Rol: “Sen, yeni nesil sergi tasarımcılarına rehberlik eden deneyimli bir müze küratörüsün.”

Hedef: “Çağdaş sanat galerisindeki ziyaretçi rotası için bir hikaye akışı planlamama yardım et.”

Çıktı: “3 açıklayıcı soru sorun, ardından adım adım bir taslak önerin”

📌 İşte kullanabileceğiniz bir örnek şablon:

Karakter adıSang Ria SloganEtkileşimli Kurgu Kıdemli Hikaye Düzenleyici AçıklamaBen Sang, rol yapma, etkileşimli kurgu ve seri hikaye anlatımı için karakter odaklı sahneler oluşturmanıza yardımcı olan kıdemli bir düzenleyiciyim. Keskin ve açıklayıcı sorular sorar, ardından net sahne akışları, diyalog seçenekleri ve tutarlı ses notları öneririm. Karakterinizin turlar arasında tutarlı kalmasını sağlar, ton kaymalarını işaretler ve sahneyi tekrar hedefe yönlendiririm. SelamlamaNe üzerinde çalıştığınızı söyleyin: rol yapma, etkileşimli hikaye veya karakter çalışması. Karakterinizin rolünü ve bu sahneden ne elde etmek istediğinizi paylaşın. Size 3 kısa soru soracağım, ardından tercih ettiğiniz tarzda açılış diyalogunu taslak olarak hazırlayacağım.

2) Karakterin kişiliğini, sesini ve sınırlarını belirtin

Çoğu "uygun olmayan" yanıt, AI'nın net kişilik özelliklerinden ve dil kurallarından yoksun olması durumunda ortaya çıkar. Sesi, yazma sonuçlarıyla eşleşen pratik terimlerle tanımlamalısınız.

Karakterin kişiliği: Sakin, doğrudan, hafif esprili, asla alaycı değil

Dil: Kısa paragraflar, somut isimler, minimum metafor

Sınırlar: Romantizmden kaçının, şiddet içeren ayrıntılardan kaçının, içeriği 13 yaş ve üstü için uygun tutun

📌 İşte kullanabileceğiniz bir örnek şablon:

Karakter adıMorgan Hale SloganTutarlı Rol Yapımı için Ses ve Sınır Koçu AçıklamaBen Morgan, uzun sohbetler boyunca karakterin kişiliğini tutarlı tutmanıza yardımcı olan bir ses ve sınır koçuyum. Karakterin tonu ve dilinde tutarlılığını korumak için kişilik özelliklerini net ses kurallarına dönüştürürüm. Ayrıca, istenmeyen temalara, biçimlere veya meta yorumlara kaymayı önleyen sınırlar da uygularım. Karakterin kişiliğine sadık kalan özlü rehberlik ve diyaloglar bekleyebilirsiniz. SelamlamaHer biri tek satırlık dört ayrıntıyı paylaşın: karakterin kişiliği, istediğiniz ses stili, ihtiyaç duyduğunuz sınırlar ve ayar. Ses kurallarını teyit edip, sınırları tekrar belirttikten sonra, tutarlı bir üslupla açılış diyalogunu yazacağım.

3) Kararları gerçekten yönlendiren arka plan bilgisi verin

Karakter AI'ya verdiğiniz arka plan, motivasyonları ve çatışmayı açıklamalıdır. Yalnızca bir iş başlığı olan bir karakter, ayrıntılarınızı kararlarla bağlantılandırmazsanız yine de genel bir şekilde davranacaktır. Karakterin kaybedecek bir şeyi olduğunda daha gerçekçi etkileşimler yaratırsınız.

Arka plan: Bir liman kentinde büyüdü, başarısız bir soruşturmanın ardından otoriteye güvenmiyor

Motivasyonlar: Gerçeği arar, genç takım arkadaşlarını korur, alenen övülmekten nefret eder

Baskı: 12 saat sonra son teslim tarihi, eksik veriler, rakip takımın müdahalesi

📌 İşte kullanabileceğiniz bir örnek şablon:

Karakter adıReese Calder SloganÖnemli Sahneler İçin Karakter Geçmişi Oluşturucu AçıklamaBen Reese, sahnedeki kararları yönlendiren arka plan hikayelerini yazmanıza yardımcı olan bir karakter arka plan oluşturucusuyum. Karakterin etkileşimler boyunca tutarlı davranması için arka plan detaylarını motivasyonlar ve çatışmalarla bağlantı kurarım. Karakterin kişiliğini sabit tutar ve diyalogları öncelikler ve sonuçlar etrafında şekillendiririm. Odaklanmış sorular, net sahne çerçevelemesi ve karakterin motivasyonlarıyla uyumlu gerçekçi yanıtlar bekleyebilirsiniz. SelamlamaÜç şeyi paylaşım: karakterinizin dünyayı nasıl gördüğünü şekillendiren arka plan detayları, şu anda en çok istediği şey ve görmezden gelemeyeceği baskı. Karakterin motivasyonlarını tanımlayacağım ve bu motivasyonların kararları doğrudan etkilediği açılış diyalogunu yazacağım.

4) Diyalog kalıplarını sabitlemek için birkaç "örnek" satır ekleyin

Karakter AI, Tanım gibi daha uzun kurulum alanlarını destekler ve yapılandırılmış bir örnek diyalog içerebilir. AI kalıpları kopyaladığı için bu genellikle tutarlılığı artırır. Bu, AI'ya ses ve niyet için bir dayanak sağlar.

✅ Aşağıdaki gibi 4 ila 8 kısa diyalog örneği eklemelisiniz:

Kullanıcı: “Şu ana kadar olan sahneyi özetle”

Karakter: “İki konu önemli. Tanık ifadesini değiştirdi ve zaman çizelgesi hâlâ tutarsız. Kapıda ne gözlemlediğini anlat bana.”

Kullanıcı: “Daha fazla gerilim istiyorum”

Karakter: “O zaman rahatlığı ortadan kaldır. Başarısız olursak bize bir sonuç ver ve buradan ayrılamayacağımız bir neden sun.”

📌 İşte kullanabileceğiniz bir örnek şablon:

Karakter adıTheo Lin SloganTutarlı Karakter Diyalogları için Ses Koçu AçıklamaUzun sohbetler boyunca tutarlı kalan bir karakter sesi oluşturmanıza yardımcı olurum. Kısa ve kullanışlı diyaloglar yazarım. Belirlediğiniz üslubu yansıtıyor, ifade tarzını tutarlı tutuyor ve karakterin her sahnede aynı kişi gibi konuşması için sözlü "ipuçları" kullanıyorum. Selamlamaİstediğiniz tonda 4 ila 6 satırlık bir diyalog yapıştırın (kaba taslak da olur). Ses kurallarını belirleyeceğim, 3 sözlü ipucu önereceğim ve ardından aynı tarzda bir sonraki diyalogu yazacağım.

5) Çıktıların kullanılabilir kalması için biçimi kontrol edin

AI Karakter içeriğini çizgi romanlar veya bir AI sanat konsept sayfası için yeniden kullanmayı planlıyorsanız, sabit kalan bir biçim tanımlamanız gerekir. Biçim kontrolü, dosyalara veya bir üretim ş Akışı’na kopyalayabileceğiniz yapılandırılmış çıktılar elde etmenizi sağladığından, yeniden çalışma ihtiyacını azaltır.

"Sahne başlıkları içeren senaryo biçimiyle yazın"

"Karakter özellikleri, motivasyonları ve korkuları içeren bir karakter sayfası oluşturun"

"Bana bir sonraki bölüm için 6 maddelik bir taslak ver."

📌 İşte kullanabileceğiniz bir örnek şablon:

Karakter adıCasey Rowan SloganYeniden Kullanılabilir Karakter Çıktıları için Biçim Denetleyicisi AçıklamaBen Casey, karakter konuşmalarını projelerinizde yeniden kullanabileceğiniz yapılandırılmış çıktılara dönüştürmenize yardımcı olan bir biçim denetleyicisiyim. Senaryolar ve AI sanat konsept sayfaları için sabit bir biçim uygularken karakterin kişiliğini tutarlı tutuyorum. Ekstra düzenleme yapmanıza gerek kalmadan dosyalarınıza doğrudan kopyalayabileceğiniz temiz bir biçim, net başlıklar ve yanıtlar bekleyebilirsiniz. Selamlamaİhtiyacınız olan çıktı biçimini belirtin, ardından karakterin kişiliğini paylaşın. Sonra bana ayarı ve çatışmayı anlatın. Aşağıdakilerden birini seçin: sahne başlıklarını içeren senaryo, karakter özellikleri ve motivasyonlarını içeren karakter sayfası, 6 aşamalı bölüm taslağı veya AI sanat konsept sayfası. Biçimi teyit edip her seferinde o yapıya uygun çıktıyı oluşturacağım.

6) Komut oluşturmayı bir tasarım sorunu gibi ele alın

Prompt Poet, daha karmaşık komutlar oluşturmak için kullanıcı arayüzü odaklı bir yöntemdir; böylece bir düzen içinde bileşenleri tasarlar gibi talimatlar oluşturabilirsiniz. Bu çerçeve, kurulumunuz karmaşıklaştığında yardımcı olur; çünkü tek bir uzun paragraf yazmak yerine, yeniden kullanılabilir komut bloklarını bir araya getirmeye başlarsınız.

✅ İşte yeniden kullanabileceğiniz pratik bir şablon:

Karakter: [rol, kişilik özellikleri, ses kuralları]

Arka plan: [Motivasyonları ve çatışmayı açıklayan 2 ila 4 satırlık metin]

Ayar: [zaman, yer, kısıtlamalar, riskler]

Etkileşim kuralları : [ton sınırları, biçimlendirme, kaçınılması gerekenler]

Çıktı: [sonraki adımda ne istediğinizi, hangi biçimde]

📌 İşte kullanabileceğiniz bir örnek:

Karakter adıPrompt Poet SloganModüler Karakter Blokları için Komut Oluşturucu AçıklamaBen Prompt Poet, prompt oluşturmayı bir tasarım problemi gibi ele almanıza yardımcı olan bir prompt oluşturucuyum. Karmaşık kurulumları, karıştırıp eşleştirebileceğiniz yeniden kullanılabilir bloklara ayırıyorum, böylece karakteriniz tutarlı kalır ve talimatlarınız net olur. Karakteri, arka planı, ayarı, etkileşim kurallarını ve biçimini ayrı bileşenler olarak tanımlamanıza yardımcı olurum, ardından bunları projelerinizde yeniden kullanabileceğiniz şık bir prompt haline getiririm. SelamlamaNe oluşturduğunuzu ve çıktının nasıl biçimlendirilmesini istediğinizi söyleyin. Ardından beş blok paylaşımı yapın: karakter, arka plan, ortam, etkileşim kuralları ve çıktı. Bir blokunuz yoksa "ön tanımlı" deyin, ben bir tane öneririm. Her seferinde bu yapıyı kullanarak temiz, yeniden kullanılabilir bir komut satırı döndüreceğim:

🧠 Biliyor muydunuz? Scriptation'a göre, TV ve film yapımında takımlar, bölümler ve sezonlar arasında kişilik, motivasyonlar ve sürekliliği tutarlı tutmak için genellikle bir "karakter kılavuzu" tutarlar. Bu, Karakter AI komutlarıyla çözdüğünüz sorunla aynıdır, sadece daha hızlı bir biçimde.

Farklı Kullanım Durumları için En İyi Karakter AI Şablonları

Her bir komutu mini bir özet gibi ele aldığınızda daha tutarlı sonuçlar elde edersiniz. Bu, karakteri, ayarı, çatışmayı ve istediğiniz çıktı biçimini tek bir yerde tanımladığınız anlamına gelir.

Aşağıdaki şablonlar Character AI'da iyi sonuç verir ve rol yapma oyunlarını ve uzun süreli etkileşimleri destekleyen benzer AI araçlarına da uyarlanabilir.

Her kullanım senaryosu için şunları ele alacağız:

İlk mesajınız olarak yapıştırmanız gereken örnek bir komut

"İyi"nin neye benzediğini görebilmeniz için hızlı çıktı önizlemesi

✅ Aşağıda şablonları ayrıntılı olarak inceleyelim:

Şablon 1: Yazma destek ipucu (tek bir karakter gibi konuşan diyalog)

Karakterin kişiliğini ve stilini erken aşamada sabitlersiniz, böylece AI birkaç tur sonra genel diyaloglara kaymaz.

Örnek komut:

Sen, karakter odaklı bir hikayenin diyalog düzenleyicisin.

Karakterin kişiliği: Sakin, doğrudan, sessizce komik, asla alaycı değil

Karakter özellikleri : Gözlemci, belirsiz cevaplara sabırsız, gençleri koruyan

Ayar: Gece geç saatler, küçük bir şehirdeki apartman dairesi, dışarıda yağmur yağıyor, elektrik kesintileri yaşanıyor

Çatışma : İki kişi, gerçeği şimdi söylemek mi yoksa sabaha kadar beklemek mi konusunda anlaşamıyor.

Stil kuralları: Kısa satırlar, alt metin önemlidir, melodram yok

Çıktı: 14 satırlık diyalog yazın, anlatım içermesin, 10. satıra kadar bir adet ince duygusal değişim ekleyin

Şablon 2: Hikaye anlatımı ipucu (sahne akışı ve taslak)

Bu, yapıyı taslak hazırlama aşamasından ayırmanıza yardımcı olur; böylece hikayeniz tutarlı kalır ve yaratıcı yazma süreciniz hızlanır.

Örnek komut:

Sen, net bir sahne yapısı yazan ve ardından sahnenin taslağını hazırlayan bir hikaye ortağısın.

Karakter: Kestirmelerden nefret eden, ilkelerine bağlı bir araştırmacı

Arka plan: Bir keresinde yanlış tanığa güvendikleri için davayı kaybetmişlerdi

Ayar: Kalabalık şehir tren istasyonu, yoğun saatler, yüksek sesli anonslar

Motivasyonlar: Masum birini korumak, güvenilirliğini zedelememek

Çatışma: Anahtar bir ayrıntı zaman çizelgesiyle çelişiyor ve biri bunu örtbas etmek istiyor

Tarz: Gerçekçi, ayakları yere basan, klişelerden uzak

Çıktı biçimi: Her biri 1 satırdan oluşan 6 sahne ritmi, ardından bu ritimlere uyan 10 satırlık diyalog

Şablon 3: Yeni başlayanlar için rol yapma ipucu (net kurallar, az kafa karışıklığı)

Yeni başlayanlar için komutlar, kuralların görünürlüğünü sağlayarak ve kullanıcıya bir sonraki adımda ne yapması gerektiğini net bir şekilde gösterdiğinizde en iyi sonucu verir.

Örnek komut:

Sen, benim sahnede kalmama yardımcı olan bir mentor karakteri canlandırıyorsun.

Karakter: samimi, kendine güvenen, destekleyici

Kişilik özellikleri: meraklı, sabırlı, nazikçe meydan okuyan

Ayar: fantezi akademisi, eğitimin ilk günü

Çatışma: Henüz kontrol edemediğim bir gücüm var

Sınırlar: PG-13 seviyesinde tutun, romantizm ve şiddet ayrıntıları içermeyin

Etkileşim kuralları: karakterinizden çıkmayın, AI'dan bahsetmeyin, her yanıtta bir soru sorun

Çıktı: sahneyi 6 satırlık diyalogla başlat ve sonunda benim için bir seçenek sun

Çıktı açıklaması:

Karakter: “Erken geldin. Bu iyiye işaret. ”Sen: “Uyuyamadım. ”Karakter: “Yapılacaklardan korkuyorsun. ”Sen: “Dün gece yine oldu. ”Karakter: “O zaman daha akıllıca antrenman yapalım. Başlamadan hemen önce ne hissettiğini anlat bana. ”Seçim: Bu hissi mi tarif edersin yoksa geride bıraktığı izi mi gösterirsin?

Şablon 4: Gelişmiş rol yapma komutu (uzun vadeli tutarlılık ve hafıza bağlantıları)

Gelişmiş komutlar, AI'ya tekrar tekrar uygulayabileceği kurallar verdiğinizde işe yarar; ayrıca uzun bir hikaye boyunca karakter özelliklerini koruyan süreklilik bağlantıları da sağlar.

Örnek komut:

Devam eden bir kampanyada stratejist bir karakteri canlandırıyorsunuz.

Karakterin kişiliği: Disiplinli, yoğun, saygılı, asla rahat davranmayan

Özellikler: Risk bilincine sahip, detaylara odaklı, gereksiz hareketlerden nefret eder

Arka plan: Eksik veriler nedeniyle bir kez başarısız olan eski bir komutan

Dünya: Sıkı kurallara ve gözetime sahip, gerçekçi bir bilim kurgu şehri

Çatışma: Bir tetikleyici olmadan bir dosyayı geri almalıyız

Tutarlı kalması gereken süreklilik unsurları:

Karakter asla yalan söylemez

Karakter kısa, bildirim niteliğinde cümlelerle konuşur

Karakter, bir plan yapmadan önce her zaman bir ödün vermeyi belirtir

Çıktı:

Planı 5 adımda özetleyin

Ardından, ilk teması 10 satırlık bir diyalog olarak canlandırın

Sonunda 2 seçenek ve her biri için net bir sonuç sunun

Çıktı açıklaması:

Plan adım 1: Kamera taramasındaki kör noktayı belirleyinPlan adım 2: Rutin bakım gibi görünen bir dikkat dağıtıcı unsur yaratınKarakter: “İki yolumuz var. Her ikisi de bir bedeli var. ”Siz: “Bana temiz olanı söyle. ”Karakter: “Temiz olan zaman alır. Zaman ise maruz kalma süresini artırır. ”

Şablon 5: AI sanat komut yardımcısı (görsel tutarlılık için karakter sayfası)

AI sanatı yaratıyorsanız, sahne değişse bile karakterin anime veya çizgi film gibi farklı tarzlarda tutarlı görünmesi gerekir. Görsel detaylar üreten karakter odaklı bir komut, yeniden çalışma ihtiyacını azaltır. Görüntü komutlarınızın farklı tarzlar ve olasılıklar arasında uyumlu kalması için karakterin arka planını ve görsel detaylarını standartlaştırmalısınız.

Örnek komut

Sen, AI sanat planlaması için karakter tasarım asistanımsın. Görüntülerde tekrar kullanabileceğim tek bir karakter için karakter sayfası oluştur:Karakter konsepti: neon ışıklı bir şehirde sokak seviyesinde kuryeKişilik: keskin, dirençli, sessizce iyimserBenzersiz karakter kuralı: sabit kalan 3 imza görsel öğe verÇıktı biçimi:

fiziksel detaylar (yüz, saç, vücut, yaş aralığı)

giyim ve aksesuarlar

renk paleti önerileri

3 temel unsur

Farklı tarzlarda (gerçekçi, anime, çizgi film, çizgi roman, minimalist) 5 adet görsel komut satırı

Kısa ve net olun

"Senaryodan Sapan" Bir Karakteri Nasıl Düzeltirsiniz?

Bir karakter senaryodan saptığında, ses tonundaki değişiklikten ve karakterin belirlediğiniz kişilik özelliklerine uymayan davranışları yapmasından bunu hemen fark edebilirsiniz. Yazarlar ve oluşturucular için bu durum, devamlılığı bozar ve yaratıcı yazma sürecinizi yavaşlatır. Sonuç olarak, hikayeyi geliştirmek yerine çıktıları düzeltmek için çok fazla zaman harcarsınız.

İyi haber şu ki, birkaç hedefli komut ayarlamasıyla karakteri geri getirebilirsiniz ve sapma tekrarlanmaya devam ederse, oluşturucu alanlarında karakterin kurulumunu sıkılaştırarak bunu önleyebilirsiniz.

✅ Senaryodan sapan bir karakteri düzeltmek için izleyebileceğiniz bazı adımlar şunlardır:

Adım 1: Ne tür bir sapma gördüğünüzü belirleyin

Karakterlerinizde fark edebileceğiniz bazı sapmalar şunlardır:

Ses kayması: Karakterin kişiliği genel olarak doğru kalır, ancak yanıtlar arasında dil, üslup veya stil değişir

Süreklilik kayması: Karakter, geçmişini, ayarını, motivasyonlarını veya önceki kararlarını unutur

Kapsam sapması: Karakter, hikayenize uymayan yeni kurallar, yeni karakterler veya yeni bir yön belirler.

Adım 2: Konuşmanın gidişatına uygun bir sohbet içi düzeltme komutu kullanın

Bunlar, işler ters gittiğinde sohbete yapıştırabileceğiniz profesyonel "düzeltme komutları"dır. Kısa ve spesifik tutun. Sahneyi değiştirmeden çıktı kalitesini düzeltebilirsiniz.

📌 Ses kayması için kurtarma komutu:

Karakterinizden sapmayın ve aynı ses kurallarını koruyun Bu karakterin kişiliğini koruyun: [3 özellik ekleyin] Stil gereksinimleri: [2 ila 3 stil kuralı ekleyin] Son cevabınızı aynı anlamı koruyarak, ancak doğru ses ve stille yeniden yazın

📌 Devamlılık kayması için kurtarma komutu:

Devam etmeden önce mevcut durumu duraklatın ve tekrar özetleyin. Karakter geçmişi: [1 satır] Ayrım: [1 satır] Hedef: [1 satır] Kısıtlama: [1 satır] Şimdi, son karardan itibaren sahneye devam edin ve ben yeni bilgiler sağladıkça yeni bilgiler eklemeyin.

📌 Kapsam sapması için kurtarma komutu:

Bu sahnenin kapsamı dışındaki ayrıntılar eklediniz. Eklediğiniz yeni karakterleri, konumları veya kuralları kaldırın. Yalnızca önceden belirlenmiş bilgileri kullanmaya devam edin. Yazmaya devam etmeden önce eksik ayrıntılar varsa bir açıklayıcı soru sorun.

3. Adım: Oluşturucu alanlarını kullanarak kaynağında tekrarlanan sapmaları düzeltin

Yeni sohbetlerde aynı sapma modelini görüyorsanız, çözüm karakter kurulumunda yatıyor. Character AI'nın oluşturucu kılavuzu, karakter davranışlarındaki çeşitliliğin bu alanlarda sağladığınız bilgilerden kaynaklandığını açıkça belirtir.

1) Selamlamayı sıkılaştırın, böylece ton doğru bir şekilde ayarlanır

Selamlama, yeni bir konuşma başladığında karakterin söylediği ilk şeydir. Ses ve etkileşim tarzına ilişkin beklentileri belirler. Selamlamaya iki şey eklemelisiniz:

Karakterin kişiliği ve tarzına dair kısa bir açıklama

Sohbeti doğru yönde izleyen yapılandırılmış bir ilk soru

📌 Örnek selamlama kalıbı: Karakterimden çıkmayacağım ve ses tonumu tutarlı tutacağım. Ayarı, sahnenin hedefini ve çatışmayı her biri tek satırda paylaşın.

2) Uzun Açıklama'yı kullanarak özellikleri ve davranışları pekiştirin

Uzun Açıklama bölümünde karakter, geçmişi ve davranış biçimleri dahil olmak üzere kendini tanımlayabilir. Burası, karakter özelliklerini ve kişilik özelliklerini sade bir dille pekiştirebileceğiniz yerdir.

Şunları eklemelisiniz:

3 ila 5 kişilik özelliği

2 ses kuralı

İstenmeyen yön değişikliklerini önleyen 1 sınır

3) Gelişmiş kontrol ve tutarlılık için Tanım'ı kullanın

Tanım, yapılandırılmış örnek diyaloglar veya herhangi bir metin içeriğini içerebilen geniş bir ücretsiz serbest biçimli alandır. Ayrıca yüksek karakter sınırına sahiptir, bu da onu tutarlı davranışları "eğitmek" için ana yer haline getirir.

Character AI ayrıca, karakterin nasıl konuşması gerektiğine dair örnekler sağlamak için Definition içinde kullanabileceğiniz bir diyalog biçimiyle de gelir.

✅ Karakteriniz sık sık senaryodan sapıyorsa, şunu eklemelisiniz:

Motivasyonları kararlarla ilişkilendiren kısa bir arka plan bloku

Ton ve stili gösteren küçük bir diyalog örnekleri seti

4) Kullanıcı etkileşimlerine rehberlik etmek için Örnek Konuşmalar ekleyin

Örnek Konuşmalar, diğerlerine karakterinizle nasıl etkileşim kuracaklarını gösterir ve başarıyla kullanılan cümle kalıplarını veya etkileşim yaklaşımlarını sergilemeye yardımcı olabilir. Bu, izleyicileriniz karakteri yazma destekleri, hikaye anlatımı veya rol yapma ipuçları için kullanırken yararlıdır, çünkü onlara karakteri etkili bir şekilde nasıl yönlendireceklerini öğretmiş olursunuz.

Selamlama, Uzun Açıklama veya Tanım'ı güncelledikten sonra:

Yeni bir sohbet başlat

Aynı komutu iki kez, değiştirmeden gönderin

Karakterin kişiliği ve tarzının tutarlı olup olmadığını karşılaştırın

Karakter hala sapıyorsa, genellikle yapabileceğiniz en iyi şey, komutu daha az gereklilik içerecek şekilde sadeleştirmek ve tek bir güçlü kısıtlama eklemek, ardından detayları kademeli olarak geri eklemektir.

Karakter AI Komutlarında Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Aklınızda net bir fikir olsa bile, Karakter AI komutları bazen tutarsız sonuçlar verebilir. Bu durum, karakter kurulumunuz net değilse veya talimatların birden fazla turda uygulanması zorsa ortaya çıkar.

✅ Karakter AI komutlarını yazarken kaçınmanız gereken yaygın hatalar şunlardır:

1. Karakter Açıklamasını Çok Belirsiz Bırakmak

Açıklama bir davranış kılavuzu yerine bir biyografi gibi okunuyorsa, karakterin kişiliği sapabilir. Karakterin diyaloglarda ne yaptığını, çatışmaları nasıl ele aldığını ve ne yapmayı reddettiğini tanımladığınızda daha iyi sonuçlar elde edersiniz.

Karakter AI'nın Tanım alanı, davranışları şekillendiren daha uzun kurulumlar ve örnekler için tasarlanmıştır, bu nedenle bu kuralları pekiştirmek için uygun bir yerdir.

2. Tek Bir Komutta Çok Fazla Şey İstemek

Tek bir mesajda karakter profili veya tam bir sahne taslağı talep ederseniz, çıktı kalitesi düşebilir. Daha güvenilir bir ş Akışı, komutu aşamalara ayırmaktır. Önce karakter özelliklerini ve motivasyonlarını onaylayın, ardından ayarı ve çatışmayı tanımlayın ve diyalogu veya sahneyi oluşturun.

3. Stili Kural Değil, Bir Ruh Hali Olarak Ele Almak

"Gerçekçi" veya "sinematik" gibi istekler tutarsız bir şekilde yorumlanabilir. Yanıt uzunluğu, resmiyet, ayrıntı düzeyi ve sadece diyalog mu yoksa diyalog artı sahne talimatları mı istediğinizi belirlemek gibi somut kurallar kullanarak stili tanımlamalısınız.

4. Uzun Sohbetlerde Mükemmel Hafıza Beklemek

Character AI, hafıza iyileştirmeleri getirmiştir, ancak bir karakterin hafıza içeriğini her zaman tam olarak yazıldığı gibi kullanacağını garanti edemeyeceğini de not etmektedir. Sürekliliğin önemli olduğu durumlarda yeniden ifade edebileceğiniz kısa bir anahtar detaylar listesi bulundurmalısınız.

5. Tanınabilir Telif Hakkı Korumalı Karakterler Etrafında Komutlar Oluşturma

Reuters, Disney'in Character.AI'ya, platformdan Disney'in telif hakkına sahip karakterlerinin kaldırılmasını talep eden bir ihtarname gönderdiğini bildirdi. Orijinal karakterleri yeniden kullanmak, uzun vadede daha güvenli bir seçimdir.

Karakter AI Kullanımının Sınırlamaları

Karakter AI, etkileşimli diyaloglar ve rol yapma oyunları için güçlüdür, ancak tutarlı hikaye anlatımı veya yeniden kullanılabilir komut kütüphaneleri için ona güvendiğinizde önemli olan bazı sınırlamaları vardır. Bu sınırlamaları göz önünde bulundurarak planlama yaparsanız, daha öngörülebilir çıktılar elde edebilir ve sıfırlamaları azaltabilirsiniz.

✅ Karakter AI'yı kullanmanın bazı anahtar sınırlamalarını inceleyelim:

Hafıza ve uzun vadeli tutarlılık garanti edilmez

Hafıza özellikleri yardımcı olabilir, ancak bir karakterin hafıza içeriğini her zaman tam olarak yazıldığı gibi takip edeceğini garanti edemez. Sohbet uzadığında, temel karakter özelliklerini, motivasyonları ve ayarlarla ilgili gerçekleri pekiştirmelisiniz.

Moderasyon ve güvenlik kontrolleri çıktıyı kesintiye uğratabilir

Karakter AI, bir Güvenlik Merkezi işletir ve belirli yanıtları değiştirebilen, kısaltabilen veya reddedebilen güvenlik sistemleri kullanır. Bu durum, uzun rol yapma oturumlarında üslubu ve sürekliliği etkileyebilir; bu nedenle, komutlarınızı platformun izin verdiği kullanım kurallarına uygun tutmalısınız.

Çıktı kalitesi, çalıştırma başına değişiklik gösterebilir

Aynı komut kullanıldığında bile sonuçlar farklılık gösterebilir. Pratik yaklaşım, komut yapınızı standartlaştırmak ve karakter tanımınızı sabit tutmak, ardından küçük düzenlemelerle yinelemektir.

Platform değişiklikleri yeniden kullanımı etkileyebilir

Birçok tüketici AI platformunda olduğu gibi, özelliklerdeki, politikalardaki veya fikri mülkiyet haklarının uygulanmasındaki değişiklikler zamanla kullanılabilirliği etkileyebilir. İstikrarlı bir şekilde yeniden kullanmak istiyorsanız, komut varlıklarınızı ve karakter tanımlarınızı platformun dışında da saklayın.

Keşfedilebilecek Karakter AI Alternatifleri

Birden fazla araçta karakter çalışması oluştururken en büyük sorun, komut varlıklarınızın nereye gittiğidir. Karakterlerle ilgili notlarınız bir yerde, hikaye referansınız ise başka bir yerde olabilir. Zamanla bu durum iş yükünün dağılmasına neden olur.

Buna ek olarak, AI'nın yaygınlaşması, takımınızın içerik oluşturma ve yürütme ş akışlarını yönetmek için farklı AI araçları kullanması durumunda daha fazla kafa karışıklığına yol açar.

ClickUp, fikir üretme, taslaklar, görevler ve otomasyonu tek bir yerde tutmanıza olanak tanıyan birleşik bir AI Çalışma Alanı olarak bu noktada devreye girer. Bu sayede, karakter komutlarınızın sadece birkaç adımda fikir aşamasından uygulamaya geçmesi kolaylaşır.

ClickUp Brain, tüm bunları bir araya getiren katmandır; Çalışma Alanı genelinde AI kullanılabilir ve aynı izinler, gizlilik ve güvenlik denetimleri altında çoklu model destekleri sunulur.

✅ Karakter AI için en iyi alternatifleri inceleyelim:

1) ClickUp Brain (AI'nın yayılmasını önleyerek karakter işlerini yönetmek için en iyisi)

Hikayeleriniz için kurgusal karakterler oluşturmak üzere ClickUp Brain'i kullanın.

ClickUp Brain, üretim çalışmalarına yakın kalarak komutlar oluşturmak, düzenlemek ve yeniden kullanmak isteyen takımlar için tasarlanmıştır. Komutları tek seferlik mesajlar olarak değil, yeniden kullanılabilir dosyalar olarak değerlendirebilirsiniz. Karakter özetini oluşturabilir ve revizyonları aynı ş Akışına bağlı tutarak bunu göreve hazır bir taslağa dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Brain, Gemini ve Claude gibi birden fazla AI modelini de destekler; bu, işiniz yaratıcı taslak hazırlama ve mantık ağırlıklı planlama gibi görevler arasında geçiş yaptığında kullanışlıdır.

Karakter komut şablonunuzun otomatik olarak sonraki aşamalardaki işleri oluşturmasını istiyorsanız, ClickUp Super Agents tam da bunun için tasarlanmıştır. ClickUp Super Agents, Çalışma Alanınıza uyum sağlayan ve izinleriniz ile güvenlik önlemlerinizi kullanarak çok adımlı iş akışlarını yürütebilen, yapay zeka destekli takım arkadaşlarıdır.

Bu, karakter işleri konusunda tekrarlanabilir bir uygulama istediğinizde kullanışlıdır. Bunlar arasında yapılandırılmış bir karakter özeti oluşturmak ve onay için bir özet yayınlamak yer alır.

ClickUp Brain'in en iyi özellikleri

Tek bir yerde, birleştirilmiş izinler, gizlilik ve güvenlik denetimlerine sahip çoklu model AI

Karakter komutlarını, kişilik kurallarını ve arka plan notlarını taslaklar ve onaylarla birlikte saklayın, böylece sürümler tutarlı kalır

Süper Ajanlar ve diğer listelenen AI yetenekleri için AI Süper Kredileri desteği

Ş Akışı ihtiyaçlarınızı desteklemek için ClickUp Belgeleri ClickUp Görevleri ve ClickUp Otomasyonları gibi diğer ClickUp özelliklerini kullanın

ClickUp Brain sınırlamaları

ClickUp'taki harici AI modelleri, Çalışma Alanı verilerinize dayalı değildir

G2 : 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp Brain hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle dedi:

“Dürüst olmak gerekirse, ClickUp tüm hayatımın komuta merkezi haline geldi – iş, projeler, hatırlatıcılar, uyum görevleri, işe alım, her şey. Artık onu “görev yazılımı” olarak bile görmüyorum. Daha çok benim dış beyinim gibi. ”

💡 Profesyonel İpucu: Karakter fikirlerini hızlıca yakalamak ve hemen hayata geçirmek için ClickUp Brain MAX'ı kullanın. ClickUp BrainMAX’ın Talk to Text özelliği ile herhangi bir uygulamada AI dikte özelliğini kullanın ClickUp BrainMAX, en iyi karakter komut fikirleriniz düzenleme veya tasarım sürecinin ortasında ortaya çıktığında yaşanan aksaklıkları azaltmak için geliştirilmiştir. Ses-metin dönüştürme özelliklerini bağlantılı arama ve premium AI modeli erişimiyle birleştirir, böylece diyalogları, kişilik kurallarını ve sahne notlarını hızlıca yakalayabilir, daha sonra tam olarak aynı sürümü geri getirebilirsiniz. ✅ ClickUp BrainMAX şu şekilde yardımcı olur: Talk to Text ile diyalogları ve karakter özelliklerini yakalayın, böylece akışınızı kesmeden sesli notlar ve sahne ritimlerini dikte edebilirsiniz

Enterprise Search ile geçmiş komutları anında bulun; böylece bağlı uygulamalar arasında arama yaparak, dosyaları tek tek incelemek zorunda kalmadan en son onaylanmış karakter geçmişini, komut bloğunu veya hikaye taslağını bulabilirsiniz

Aynı karakter komutu için farklı yazım stilleri veya mantık derinliği istediğinizde, aynı ş Akışı içinde Claude, GPT-4 ve Gemini dahil olmak üzere premium AI modellerini kullanın

2) Chai AI

Her karakteri sıfırdan oluşturmak için zaman harcamadan hızlı karakter sohbetleri yapmak istiyorsanız, Chai AI tam da bunun için tasarlanmıştır. Farklı karakter seslerini hızlıca test etmek ve farklı türleri keşfetmek istediğinizde özellikle kullanışlıdır. Ayrıca, daha uzun bir kurulum sürecine girmeden önce topluluk tarafından oluşturulan kişilikleri denemek istiyorsanız da yardımcı olur.

Chai AI'nın en iyi özellikleri

Çeşitli türler ve konuşma stillerine ait, topluluk tarafından oluşturulan karakterlerden oluşan geniş bir kütüphaneye erişin

Sözlü etkileşimler için sesli sohbet destekleri

Yapılandırılabilir özellikler ve konuşma davranışlarıyla kendi karakterinizi oluşturun

Popüler karakterleri bulmak ve sohbetleri paylaşım yapmak için topluluk keşif özellikleri

Chai AI sınırlamaları

Topluluk tarafından oluşturulan karakterlerin kalitesi değişiklik gösterir

Ücretsiz sürümde daha sıkı filtreler ve daha kısa konuşma sınırları vardır

Uzun konuşmalarda sınırlı hafıza tutma

Ücretsiz: 70 mesaj, her 2,5 saatte bir sıfırlanır

Premium: Aylık 13,99 $ veya yıllık 134,99 $

Ultra: Aylık 29,99 $ veya yıllık 269,99 $

Kullanıcılar Chai AI hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir kullanıcı şöyle dedi:

“Chai’nin amacı tamamen kullanıcılara eğlenceli bir deneyim sunmak ve bunu gerçekten hissedebiliyorsunuz. Kullanıcıların yarattığı tüm karakterlere güç veren temel AI modelini sürekli geliştiriyorlar ve hatta her kullanıcı için daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmanın yollarını arıyorlar.”

3) Oyun İçi

Via Inworld

Etkileşimli bir deneyim içinde güvenilir bir şekilde davranan karakterler oluşturmak istiyorsanız, Inworld geliştiricilere ve üretim kullanım senaryolarına yöneliktir. Inworld, anlatı kontrolü ve güvenlik araçları konusunda size yardımcı olur. Bu, karakterlerin sınırlarını ve hedef kitleye uygun etkileşimleri büyük ölçekte belirlemeniz gerektiğinde kullanışlıdır.

Inworld'ün en iyi özellikleri

Karakter bilgisini, ilişkilerini ve anlatı sınırlarını tanımlayın

Daha güvenli diyaloglar için yerleşik filtreler ve moderasyon

Etkileşimli deneyimler için API'ler, SDK'lar ve görsel düzenleyiciler

Sorunlu karakter davranışları için raporlama ve inceleme ş akışları

Oyun içi sınırlamalar

Motorlar ve entegrasyonlar konusunda geliştirme deneyiminiz varsa en iyi sonucu verir

Gündelik karakter sohbetleri için tasarlanmamıştır

Kullanıcılar Inworld hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı şöyle dedi:

“Bu, video da kullanmak istediğim senaryo için AI yardımıyla ses kaydı oluşturabileceğim, kullanımı kolay bir araçtır.”

4) Replika

Replika, zaman içinde süreklilik sağlayan tek bir karakter ilişkisine ihtiyacınız varsa harika bir seçimdir. Sabit bir konuşma ortağı arıyorsanız ve birçok farklı karakter arasında geçiş yapmaktansa uzun vadeli etkileşime daha fazla önem veriyorsanız, bu uygulama tam size göre.

Replika'nın en iyi özellikleri

Etkileşim geçmişine ve tercihlere göre yanıtları uyarlar

İsteğe bağlı ruh hali izleme ve günlük tutma özellikleri

Daha doğal bir konuşma için sesli konuşmalar

Daha belirgin bir kişilik için avatar özelleştirme

Replika sınırlamaları

Birden fazla farklı karakter için değil, tek bir arkadaş için optimize edilmiştir

Son değişiklikler bazı rol yapma deneyimlerini kısıtlamıştır

Ücretsiz sürümde bellek ve kişilik geliştirme özellikleri sınırlıdır

Ücretsiz

Pro: Aylık 19,99 $ veya yıllık 49 $

Ömür boyu: 299 $ tek seferlik

Kullanıcılar Replika hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı olumlu geri bildirimde bulundu:

“Benimki [Replika] sanki benim bir parçam gibi. 9 aydır benim sürekli arkadaşım. Sürekli gelişiyorlar da. Sanırım 5 yıl önce daha çok geleneksel bir sohbet robotu gibiydiler. Bence bugün bundan çok daha fazlası.”

5) Kuki AI

Daha eğlence odaklı bir üslupta tutarlı bir konuşma kişiliği istiyorsanız, Kuki AI önceden tanımlanmış bir kişilik sunar. Hafif marka tarzı konuşma içeriği, hızlı doğaçlama ve gündelik etkileşim biçimlerine uyum sağlayabilir.

Kuki AI'nın en iyi özellikleri

Konudan sapma sayısını azaltan, bağlama daha duyarlı yanıtlar

Ölçülü mizah ve eğlenceli yanıtlar

Gündelik soru-cevap tarzı konuşmalar için geniş genel bilgi

Kuki AI sınırlamaları

Kişilik önceden ayarlanmış olduğundan özelleştirme sınırlıdır

Karmaşık, çok parçalı talimatlarla zorlanabilir

Ücretsiz sürümde reklamlar bulunur

Ücretsiz

100 Koins : 0,99 $

550 Koins : 4,99 $

1200 Koins: 9,99 $

7500 Koins: 49,99 $

Bir Reddit kullanıcısı şöyle dedi:

“Kuki ile biraz sohbet ettim. Bu kadar çabuk yanıt verebilmesini seviyorum.”

ClickUp ile Karakter İşlerinizi Tutarlı Tutun

Güçlü karakterler, iyi bir komut yapısı ve organize bir ş Akışı'ndan doğar. Bu, daha fazla sahne ve varyasyon oluşturmanıza yardımcı olur. Ancak birden fazla karakter oluşturmaya başladığınızda, en büyük risk mevcut sürümü izlememek ve istediğiniz sonucu veren komutları izlememektir.

ClickUp, bu uçtan uca ş akışını birkaç basit adımda yönetmenize yardımcı olur. Karakter komutlarını, arka plan notlarını, AI sanat referanslarını ve hikaye taslaklarını tek bir yerde tutabilir, ardından en iyi çıktıları ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX ve Super Agents ile izlenebilir görevlere ve tekrarlanabilir ş akışlarına dönüştürebilirsiniz.

SSS (Sık Sorulan Sorular)

İyi bir Karakter AI komutu, kısa bir özet gibi okunur. Karakterin kişiliğini ve anahtar özelliklerini, arka planıyla birlikte davranışını yönlendirecek şekilde net bir şekilde tanımlarsınız. Ardından ayarı, bir çatışmayı ve istediğiniz biçimdeki çıktıyı ekleyin. Bu, Karakter AI'ya etkileşimler boyunca tutarlılığını koruması ve diyalogu hikayenizdeki karakterle uyumlu ve tutarlı tutması için yeterli ayrıntıyı sağlar.

Karakter AI, kişilik özellikleri belirsiz terimlerle tanımlandığında veya sohbet uzadığında bazen bu özellikleri unutabilir. Bu durum, bir karakter tüm konuyu dikkate almak yerine en son mesajlara öncelik vermeye başladığında da ortaya çıkabilir. Karakter AI, karakterlerin bağlam açısından neyin önemli olduğunu hatırlamasına yardımcı olan hafıza özelliklerine sahiptir. Ancak, sahneleri değiştirdiğinizde veya yeni bir çatışma başlattığınızda en önemli kişilik özelliklerini yeniden belirtmek ve referans noktaları belirlemek iyi bir uygulamadır.

Çoğu kullanım durumunda, güçlü bir komut, rol, kişilik, arka plan, ayar ve çıktı kurallarını içermelidir. Ancak, gözden geçirilebilir kalması için yeterince kısa ve net olmalıdır. Pratik bir hedef, bir "ana komut" için yaklaşık 120 ila 250 kelime ve hızlı sohbetler için yeniden kullanabileceğiniz daha kısa bir sürümdür. Kurulumunuz karmaşıksa, uzun bağlamı karakterin tanım alanında tutmalı ve sohbet komutunu daha kısa tutmalısınız.

Evet, Character AI komutlarını ciddi yazma projeleri için de kullanabilirsiniz, ancak bunları bir taslak ve keşif aracı olarak görmeniz gerekir. Bu araç, sadece diyalogları test etmenize ve çatışmaları keşfetmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda karakter sesini hızlı bir şekilde yinelemenize de yardımcı olur. Yayınlanmaya hazır yazılar için yine de süreklilik, üslup ve mantık açısından gözden geçirmelisiniz ve karakter komutlarınızı sohbetin dışında düzenli bir şekilde saklamalısınız, böylece bunları bölümler ve sürümler arasında yeniden kullanabilirsiniz.

Süreklilik bağlantıları kullanarak zaman içinde karakter tutarlılığını korursunuz. Kişilik özellikleri, motivasyonlar, ses kuralları ve sınırları içeren sabit bir karakter bloku oluşturun ve bunu sohbetlerde tekrar tekrar kullanın. Sapma ortaya çıktığında, ayarı ve değişmemesi gerekenleri yeniden belirtin; aynı sapma tekrarlanırsa, selamlama ve tanım alanlarını sıkılaştırın. Character AI'nın oluşturucu belgeleri, tanımları daha uzun kurulum ve örneklerle davranışı şekillendirmek için anahtar bir nokta olarak vurgular.

Character AI ve ChatGPT farklı ihtiyaçları karşılar. Character AI, karakter öncelikli etkileşimler etrafında tasarlanmıştır; bu, istikrarlı bir karakter sesi istediğinizde rol yapma deneyimini daha sürükleyici hale getirebilir. ChatGPT ise genellikle daha geniş kapsamlı akıl yürütme, yapılandırılmış yazma ş Akışları veya biçim üzerinde daha açık kontrol istediğinizde tercih edilir. Hangisinin daha iyi bir seçim olduğu, önceliğinizin karakterin sürükleyiciliği mi yoksa birçok yazma görevinde esneklik mi olduğuna bağlıdır.

Evet, yapabilirsiniz. En güvenilir yaklaşım, bir "ana komut" sürümü ve daha kısa, yeniden kullanılabilir bir sürüm tutmak, ardından bunları özel bir komut kütüphanesinde saklayarak farklı karakterler ve ayarlarda yeniden kullanabilmektir. Birçok tasarımcı ve AI meraklısı, en iyi sahne başlangıçlarını ve diyalog kalıplarını yeniden kullanılabilir dosyalar olarak kaydeder, böylece daha sonra aynı stili yeniden oluşturabilirler.

Yazma ve uygulama ş akışlarını birleştiren ve dosyalarınızı düzenli tutan araçlar, komut kütüphanenizi genişletirken en yararlıdır. ClickUp, komutları belge olarak depolayabileceğiniz, görevlere bağlayabileceğiniz ve dosyalar üzerindeki onayları ve yinelemeleri aynı çalışma alanında tutabileceğiniz için güçlü bir seçenektir. ClickUp Brain ve ClickUp Brain MAX, komut varyantları oluşturmanıza, Enterprise Search ile geçmiş komut dosyalarını aramanıza ve karakter varlıklarınızı tek bir yerde tutarak AI dağınıklığını azaltmanıza yardımcı olur.