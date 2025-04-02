aI Tarafından Üretilen Konuşmayı Tanımlamak ve Analiz Etmek için En İyi 10 AI Ses Dedektörü

AI teknolojisi, gerçek ve yapay sesler arasındaki farkı bulanıklaştırdı. Artık gerçek kişilerin ses tonlarını taklit eden gerçekçi ses klipleri oluşturabilirsiniz.
Ancak, bu tür AI tarafından üretilen sesler, ortalama bir kişinin gerçek sesleri AI tarafından üretilen konuşmalardan ayırt edememesi nedeniyle ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durum, dezenformasyon, aldatmaca ve finansal dolandırıcılık riskine yol açmaktadır.
🔍 Biliyor muydunuz? Deepfake dolandırıcılıkları yalnızca Kuzey Amerika ve APAC bölgelerinde %1740 ve %1530 oranında artış gösterdi.
İçerik oluşturucu, yapay zeka meraklısı veya siber güvenlik uzmanı olun, güvenliğinizi sağlamak için yapay zeka ses dedektörü kullanarak avantaj elde edebilirsiniz. Denemeniz için 10 yapay zeka ses dedektörü topladığımızı bilmek sizi mutlu edecektir!
⏰ 60 saniyelik özet
Güvenliğinizi sağlamak için en iyi AI ses dedektörleri seçimlerimiz:
- ElevenLabs: Gelişmiş ses klonlama ve algılama için en iyisi
- Resemble. AI: AI ses üretimi ve deepfake algılama için en iyisi
- PlayHT Voice Classifier: Çok yönlü sentetik sesler oluşturmak için en iyisi
- AI Ses Dedektörü: Kapsamlı ses özgünlüğü analizi için en iyisi
- Veritone: Kurumsal düzeyde deepfake algılama için en iyisi
- Deepfake Dedektörü: Deepfake ses/videoları hızlı bir şekilde tanımlamak için en iyisi
- Otter. ai: AI tarafından üretilen konuşmaların doğru transkripsiyonu için en iyisi
- Murf: Podcast'ler için yüksek kaliteli AI ses üretimi için en iyisi
- Listnr AI: Metni konuşmaya veya videoya dönüştürmek için en iyisi
- Deepware Scanner: Deepfake videoları taramak ve algılamak için en iyisi
- Ancak, AI'yı günlük iş akışınıza entegre etmek söz konusu olduğunda, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'tan daha iyisi yoktur. Yerel AI'sını kullanarak ses ve video klipleri transkribe edin, çalışma alanı verilerinizden anında yanıtlar bulun ve hatta içerik oluşturun
AI Ses Dedektörleri Nedir ve Neden Kullanılır?
AI ses dedektörleri, insan seslerini AI tarafından üretilen seslerden ayıran sofistike araçlardır. Bu mekanizma, AI seslerini algılamak için ses yüksekliği, ton ve ritim veya kalıplardaki değişiklikleri analiz eden bir makine öğrenimi algoritmasıyla desteklenir.
Bireyler ve işletmelerin AI ses algılama araçlarını kullanması için nedenler şunlardır:
- Sentetik sesleri veya deepfake sesleri tanımlayarak dolandırıcılık veya yanlış bilgilendirmeden kendinizi koruyun
- İşinizle ilişkili ses içeriğinin güvenilir olmasını sağlayarak markanızın itibarını koruyun
- Hassas iletişimlerin yetkisiz erişim veya manipülasyondan korunmasını sağlayın
- Sektörünüzde AI kullanımına ilişkin yasal ve etik standartlara uyun
- Sürekli değişen sentetik ses alanını takip ederek ve riskleri proaktif olarak azaltarak yapay zeka ile ilgili tüm zorlukların ve tehditlerin bir adım önünde olun
📖 Ayrıca okuyun: AI İstatistikleri: AI'nın Etkileri ve Gelecek Tahminleri
Bir AI ses dedektöründe nelere dikkat etmelisiniz?
Önemli rolü göz önüne alındığında, doğru AI ses dedektörü aracını seçmek büyük bir incelik gerektirir. En etkili çözümü seçtiğinizden emin olmak için aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurun:
- Doğruluk: İnsan ve yapay zeka tarafından üretilen sesleri ayırt ederken yüksek doğruluk oranlarına sahip araçları arayın
- Gerçek zamanlı analiz: Sesi gerçek zamanlı olarak analiz eden ve gerçekliği hakkında anında geri bildirim sağlayan bir araç seçin
- Çok dilli destek: Birden fazla dili destekleyen bir yazılıma sahip olmak, kullanım alanını genişletir
- Kullanıcı dostu arayüz: Takımınızdaki herkesin AI ses algılamasına erişebilmesi için basit bir arayüze sahip araçlara öncelik verin
- Entegrasyon özellikleri: Mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir araç seçin
- Düzenli güncellemeler: AI teknolojisindeki değişikliklere ayak uyduran bir AI ses dedektörü arayın
- Raporlama ve analiz: Ayrıntılı raporlar oluşturan ve algılanan anormallikler ve potansiyel tehditler hakkında daha derin içgörüler sunan bir araç seçin
En iyi 10 AI ses dedektörü uygulaması
Öncelik vermeniz gerekenleri artık bildiğinize göre, deepfake'ler için en iyi 10 AI algılama aracını aşağıda bulabilirsiniz:
1. ElevenLabs (Gelişmiş ses klonlama ve algılama için en iyisi)
ElevenLabs, yalnızca birkaç dakikalık sesle insan seslerini kopyalayabilen gelişmiş bir AI modeli kullanır. Bu, gerçekçi sesler üretmesine ve 29 dilde ses içeriğini dublajlamasına olanak tanır. ElevenLabs, araçlarının kötüye kullanımını önlemek için AI tarafından üretilen sesleri tanımlayan bir konuşma sınıflandırıcı da piyasaya sürdü.
ElevenLabs'ın en iyi özellikleri
- Metin tabanlı komutları farklı seslerle serbest akışlı konuşmaya dönüştürün
- Ses girdilerini kullanarak AI modelini eğitin. Çeşitli ses kliplerini kolayca kendi sesinize dönüştürün
- Evrensel erişilebilirlik için video ve ses kliplerini birden çok dile dublajlayın
- SFX (özel efektler) oluşturmak için metin girin ve bunu sesinize ekleyerek dinamik hale getirin
ElevenLabs sınırlamaları
- Özellikle belirli dillerde telaffuz üzerinde sınırlı kontrol sağlar
- Çoklu dil desteği, doğru çıktılar için değiştirilmiş komut istemleri gerektirir
ElevenLabs fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 5 $
- Oluşturucu: Aylık 22 ABD doları
- Pro: 99 $/ay
- Ölçek: 330 $/ay
- İş: 1.320 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ElevenLabs derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (160+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
ElevenLabs hakkında gerçek kullanıcıların yorumları
ElevenLabs'ı şu şekillerde kullanıyorum: Kendi sesimin profesyonel bir klonu. Bu, metinleri gerçek zamanlı olarak %90-95 oranında benim konuşmam gibi seslendirme yapmamı sağlıyor, tavırlarım ve aksanım da dahil. Benim aksanım Appalachian aksanı, yani pek yaygın değil. ElevenLabs bunu kusursuz bir şekilde hallediyor.
ElevenLabs'ı şu şekillerde kullanıyorum: Kendi sesimin profesyonel bir klonu. Bu, metinleri gerçek zamanlı olarak %90-95 oranında benim konuşmam gibi seslendirme yapmamı sağlıyor, tavırlarım ve aksanım da dahil. Benim aksanım Appalachian aksanı, yani pek yaygın değil. ElevenLabs bunu kusursuz bir şekilde hallediyor.
2. Resemble. AI (AI ses üretimi ve deepfake algılama için en iyisi)
Resemble. AI, ses klipleri için iki rol oynar. İlk olarak, üretken AI'sı metin tabanlı girdileri konuşmaya dönüştürür. İkinci olarak, deepfake dedektörü, her türlü manipülasyonu tespit etmek için ses, video ve görüntü yüklemenizi sağlar.
Bu iki tamamlayıcı hizmet, Resemble. AI'yı AI içerik oluşturma ve ses deepfake algılama için tek noktadan bir çözüm haline getirir.
Resemble. AI'nın en iyi özellikleri
- Ses örneklerine dayalı olarak insan sesini klonlayın veya önceden ayarlanmış AI tarafından oluşturulan seslerden seçim yapın
- İngilizce, Japonca, Bengalce, Vietnamca, Danca ve daha 60'tan fazla dil için destek alın
- Gerçek zamanlı, çoklu modal pencere ses dalgası incelemesi ile deepfake medyayı tespit edin
- Yaratıcı içeriklerinize AI filigran ekleyerek fikri mülkiyet haklarını koruyun
Resemble. AI sınırlamaları
- AI tarafından üretilen sesin kalitesi tutarlı değildir
- Sınırlı entegrasyonları destekler
Resemble. AI fiyatlandırması
- Oluşturucu: Aylık 20 $
- Profesyonel: 99 $/ay
- İş: 499 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Resemble. AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz? Ses klonlama konusunda derin sahtecilik kadar farkındalık yoktur. Ancak insanlar ses klonlamadan çok derin sahtecilik konusunda daha fazla endişe duymaktadır.
3. PlayHT Ses Sınıflandırıcı (Çok yönlü sentetik sesler oluşturmak için en iyisi)
PlayHT, 130'dan fazla dil ve aksanda 800'den fazla doğal sesli AI tarafından üretilen sesi destekleyen, ultra gerçekçi AI tarafından üretilen sesler üretir. Bu zengin özellikler, yüksek kaliteli ses dosyaları oluşturmada muazzam esneklik sunar.
Ayrıca, Voice Generation API, e-öğrenme, podcasting ve konuşma yapabilen yapay zeka gibi uygulamalar için gerçek zamanlı ses klonlama ve oluşturma işlemlerine yardımcı olur.
PlayHT Ses Sınıflandırıcı'nın en iyi özellikleri
- AI tarafından üretilen seslere duygular gibi insan unsurlarını ekleyin
- Kütüphanenize niş terimler ve kısaltmalar için özel telaffuzlar ekleyin
- Podcast'leri doğrudan iTunes, Spotify ve Google Podcasts gibi platformlarda oluşturun ve yayınlayın
- Müşteri desteği, ön büro rolleri, kişisel asistanlık ve daha fazlası için AI sesli ajanlar oluşturun
PlayHT Ses Sınıflandırıcı sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü çok sezgisel değildir, bu da öğrenme eğrisini zorlaştırır
- İstediğiniz doğallığı elde etmek için ses dosyası ayarlarıyla biraz oynamak gerekebilir
PlayHT Ses Sınıflandırıcı fiyatlandırması
PlayHT Studio
- Ücretsiz Plan
- Oluşturucu: Aylık 39 $
- Sınırsız: 99 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
PlayHT API
- Ücretsiz Plan
- Hacker: Aylık 5 $
- Pro: 49 $/ay
- Başlangıç: 299 $/ay
- Büyüme: 999 $/ay
- İş: Özel fiyatlandırma
PlayHT Ses Sınıflandırıcı derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar PlayHT Voice Classifier hakkında ne diyor?
Play. ht, gerçekçi seslerin geniş seçimiyle beni etkiliyor ve içeriğimi/içeriğimizi gerçekten zenginleştiren bir dizi aksan ve dil sunuyor. Arayüzü sezgiseldir ve metni sorunsuz bir şekilde konuşmaya dönüştürmeyi kolaylaştırır. Bu çeşitlilik ve kullanım kolaylığı, çeşitli ve ilgi çekici ses içeriği oluşturmak için paha biçilmez bir değerdir
Play. ht, gerçekçi seslerin geniş seçimiyle beni etkiliyor ve içeriğimi/içeriğimizi gerçekten zenginleştiren bir dizi aksan ve dil sunuyor. Arayüzü sezgiseldir, metni sorunsuz bir şekilde konuşmaya dönüştürmeyi kolaylaştırır. Bu çeşitlilik ve kullanım kolaylığı, çeşitli ve ilgi çekici ses içeriği oluşturmak için paha biçilmez bir değerdir
4. AI Ses Dedektörü (Kapsamlı ses özgünlüğü analizi için en iyisi)
Adından da anlaşılacağı gibi, AI Ses Dedektörü bir ses dosyasının gerçek mi yoksa AI tarafından mı üretildiğini belirler.
Bu araç, arka plan gürültüsünü ortadan kaldırmak, müziği kaldırmak ve algılama doğruluğunu artırmak için entegre özelliklere sahiptir. Web üzerinde ve tarayıcı uzantısı olarak kullanılabilir.
AI Ses Dedektörü'nün en iyi özellikleri
- AI ses algılamada daha yüksek doğruluk için arka plan gürültüsünü ve müziği kaldırır
- Süreleri yedi saniye kadar kısa ses klipleriyle bile çalışır
- Çeşitli AI ses üretme platformlarından klonlanmış sesleri algılar
- Tarayıcı uzantısını ekleyerek YouTube, WhatsApp, TikTok, Zoom ve Google Meet gibi platformlardan sesleri tarayın
AI Ses Dedektörü sınırlamaları
- İngilizce olmayan ses dosyaları ve lehçelerle çalışırken biraz güvenilmez
- Arka plan gürültüsü veya müzik nedeniyle sesin ön işlenmesi doğruluğu etkiler
AI Ses Dedektörü fiyatlandırması
- Aylık abonelik: 12,99 $/ay
- Yıllık abonelik: 130 $/yıl
- Kurumsal Çözüm ve API: Özel fiyatlandırma
AI Ses Dedektörü derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
➡️ Daha Fazla Bilgi: AI Teknikleri: Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme ve NLP'de Uzmanlaşma
5. Veritone (Kurumsal düzeyde deepfake algılama için en iyisi)
Veritone, kurumsal düzeyde yapay zeka yazılımları, uygulamaları ve hizmetleri sunar. Önde gelen ürünü, belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek esnekliğe sahip, özelleştirilebilir bir AI işletim sistemi olan aiWARE'dir.
aiWARE, ton, ses yüksekliği, doğal duraklamalar ve daha fazlası gibi belirleyici işaretleri kullanarak konuşmacıları tanımlayan AI konuşma motorlarına sahiptir. Ayrıca, farklı sektörler ve uygulamalar için gerçeğe yakın sesler üretir.
Veritone'un en iyi özellikleri
- Kapsamlı bir AI ses tabanlı araç, uygulama ve hizmetler paketini keşfedin
- Özel AI sesleri oluşturun veya ünlülerin ve kamuoyunda tanınan kişilerin seslerini klonlayın
- 300'den fazla stok ses içeren kitaplıktan seçim yapın ve içeriği 150'den fazla dile çevirin
- API ile tüm ürün ve projelerinize markalı, yapay zeka tarafından üretilen sesleri ekleyin
Veritone sınırlamaları
- Öncelikle, çeşitli özelliklerini kullanmak için teknik bilgiye sahip kurumsal müşterileri hedefler
- Fiyatlandırmada sınırlı şeffaflık sunar
Veritone fiyatlandırması
- Özel Sesler: 9.000 $/ses'den başlayan fiyatlarla
- Stok ve Premium Sesler: 500 $/ay
- Enterprise İş Akışları: Özel fiyatlandırma
- API ve Gerçek Zamanlı Ses: Özel fiyatlandırma
Veritone derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: Kullanılamıyor
🧠 İlginç Bilgi: "Deepfake" kelimesi, 2017 yılında "u/deepfakes" adını kullanan bir Reddit kullanıcısı tarafından icat edildi. Bu Reddit kullanıcısı, açık kaynaklı yüz değiştirme teknolojisini kullanarak sakıncalı içerikler oluşturmasıyla ünlüydü.
6. Deepfake Dedektörü (Deepfake ses/video dosyalarını hızlı bir şekilde tanımlamak için en iyisi)
AI tarafından oluşturulan deepfake'leri tespit etmek istiyorsanız, Deepfake Dedektörü aracı tam size göre. Ses ve video dosyalarını yükleyerek hızlı bir analiz yapabilir ve sentetik medyanın olasılığını belirleyebilirsiniz.
Ayrıca, YouTube ve TikTok gibi web sitelerinde aracı doğrudan çalıştırmanıza olanak tanıyan bir tarayıcı uzantısı olarak da mevcuttur.
Deepfake Dedektörünün en iyi özellikleri
- Daha fazla doğruluk için entegre arka plan gürültüsü ve müzik kaldırıcıyı kullanın
- Tarayıcı uzantısını ekleyerek deepfake dedektörünü farklı platformlarda doğrudan çalıştırın
- İş sistemlerinize daha kolay entegrasyon için API'ye erişin
Deepfake Dedektör sınırlamaları
- Yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuç verme eğilimi vardır
- Tüm dosya biçimlerini desteklemez
Deepfake Dedektör fiyatlandırması
- Aylık abonelik: 16,80 $/ay
Deepfake Dedektör derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: AI ile iş akışınızı hızlandırmak istiyorsunuz, ancak nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Farklı türde içerik, görsel veya kod oluşturmanıza yardımcı olacak AI şablonlarına göz atın. Bu şablonlar kolayca değiştirilebilir ve işlerinizi daha hızlı tamamlamanız için ihtiyacınız olan yapılandırılmış akışı sunar!
7. Otter. ai (AI tarafından üretilen konuşmaların doğru transkripsiyonu için en iyisi)
Otter. ai, konuşulan kelimeleri gerçek zamanlı olarak yazılı metne dönüştüren bir konuşma-metin yazılımıdır. Podcast'lerin, toplantıların, konferansların veya röportajların transkriptlerini oluşturmak için harika bir araçtır.
Otter.ai, sesleri transkripsiyonlamanın yanı sıra, konuşmacıları sesleri, tonları ve konuşma stillerine göre tanımlamak için konuşmacı algılama yönteminde makine öğrenimini kullanır.
Otter. ai'nin en iyi özellikleri
- Ses/video dosyalarından yüksek doğrulukta AI transkripsiyonları oluşturun
- AI toplantı asistanı OtterPilot ile otomatik toplantı notları ve özetleri alın
- Otter AI Chat'i kullanarak içerik oluşturun ve anlık güncellemeleri alın veya paylaşın
- Zoom, Slack, Salesforce, Microsoft SharePoint vb. platformlarla entegre edin.
Otter. ai sınırlamaları
- Bazen konuşmacıyı doğru bir şekilde tanımlamakta zorlanabilir
- Kayıtları takımlar arasında paylaşmak bazen zor olabilir
Otter. ai fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Otter. ai derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)
Otter hakkında gerçek kullanıcıların yorumları. ai
Otter. ai, ses ve videoları transkripsiyonlamak için harika bir AI aracıdır. Premium sürüm, daha fazla ses dosyası yüklemenize izin verdiği için harikadır. En iyi yanı, zaman damgası ve doğruluğudur. Premium sürümü uzun süredir kullanıyorum ve AI'nın konuşmadan gerekli bilgileri çıkarmanıza yardımcı olduğu son güncelleme son derece yararlı.
Otter. ai, ses ve videoları transkripsiyonlamak için harika bir AI aracıdır. Premium sürüm, daha fazla ses dakikası yüklemenize izin verdiği için harikadır. En iyi yanı, zaman damgası ve doğruluğudur. Premium sürümü uzun süredir kullanıyorum ve AI'nın konuşmadan gerekli bilgileri çıkarmanıza yardımcı olduğu son güncelleme son derece yararlı.
8. Murf (Podcast'ler için yüksek kaliteli AI ses üretimi için en iyisi)
Murf, çok yönlü bir ses üreteci ve metin okuma yazılımıdır. Bu nedenle, podcast yayıncıları için en iyi hepsi bir arada AI araçlarından biri olması şaşırtıcı değildir. İster seslendirme yapın ister içeriğinizi 20'den fazla dile dublajlayın, Murf işi halleder.
Murf'un en iyi özellikleri
- 120'den fazla AI tarafından üretilen ses arasından seçim yapın veya klonlanmış sesler oluşturun
- Klonlanmış seslerin tonlamasını, hızını, perdesini ve diğer konuşma kalıplarını kontrol ederek gerçek konuşmacıları taklit edin
- Senaryonuzdaki belirli kelimeleri vurgulayarak tam olarak ne demek istediğinizi aktarın
- PowerPoint, Articulate 360, Google Slides, Notion, Adobe ve daha fazlası gibi araçlarla entegre edin
Murf sınırlamaları
- Ses özelleştirme, bu listedeki diğer araçlarla karşılaştırıldığında sınırlıdır
- AI telaffuz bazen yanlış olabilir ve düzeltilmesi gerekebilir
Murf fiyatlandırması
Murf Studio
- Ücretsiz
- Oluşturucu: 29 $/ay (Lite); 49 $/ay (Plus+)
- İş: 99 $/ay (Lite); 199 $/ay (Plus+)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Murf Dub
- Ücretsiz
- Kullandıkça öde: 1 $/kredi
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Murf API
- Ücretsiz
- Kullandıkça öde: 10.000 karakter için 1 ABD doları
- Özel: Özel fiyatlandırma
Murf derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.320+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
➡️ Daha Fazla Bilgi: AI'ya Soru Sorma: AI Araçlarınızdan En İyi Şekilde Yararlanma
9. Listnr AI (Metni konuşmaya veya videoya dönüştürmek için en iyisi)
Listnr AI, ultra gerçekçi bir AI ses üretecidir. 142'den fazla dilde 1000'den fazla gerçekçi ses sunar.
Ayrıca, markanızın sesine olan aşinalığı korumak için sesinizin bir klonunu oluşturabilirsiniz. Hatta metin tabanlı bir komut istemine göre yüzsüz AI videoları oluşturmak için bile kullanabilirsiniz.
Listnr AI'nın en iyi özellikleri
- 142 dil ve aksanda 1000'den fazla ses arasından seçim yapın
- Yüksek kalitede olmasa bile, 5 saniyelik basit bir örnek kullanarak ses klonları oluşturun
- Sadece birkaç dolar karşılığında seslendirme içeren yüzsüz videolar oluşturun
- Duraklatma ve noktalama özelliklerini kullanarak sesinize istediğiniz ritmi ve akışı verin
Listnr AI sınırlamaları
- Ses doğal gelmez, bu da bazı kullanıcılar için sınırlayıcı olabilir
- Ücretsiz veya freemium planı yoktur, bu da onu daha pahalı bir seçenek haline getirir
Listnr AI fiyatlandırması
- Bireysel: 19 $/ay
- Solo: 39 $/ay
- Ajans: 99 $/ay
Listnr AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Listnr AI hakkında ne diyor?
Test etmesi kolaydır ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda dil ve aksan vardır. Son zamanlarda, videoyu daha kolay anlaşılır ve inandırıcı hale getiren okuma stili de eklenmiştir.
Test etmesi kolaydır ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda dil ve aksan vardır. Son zamanlarda, videoyu daha kolay anlaşılır ve inandırıcı hale getiren okuma stili de eklenmiştir.
10. Deepware Scanner (Deepfake videoları taramak ve algılamak için en iyisi)
Deepware.ai tarafından geliştirilen Deepware Scanner, AI sesleri ve deepfake videoları algılamaya yardımcı olur.
Hızlı bir analiz için dosyayı yükleyin veya videonun URL'sini doğrudan platformda paylaşarak taramayı çalıştırın. Hizmet şu anda Beta aşamasındadır ve zamanla daha da geliştirilmesi beklenmektedir.
Deepware Scanner'ın en iyi özellikleri
- Dosyaları yükleyerek veya video bağlantılarını paylaşarak ses klonlarını ve deepfake'leri tespit edin
- API kullanarak deepfake algılama araçlarını iş akışınıza yerleştirin
Deepware Scanner sınırlamaları
- Şu anda beta aşamasındadır ve doğruluğun artırılması zaman alacaktır
Deepware Scanner fiyatlandırması
Ücretsiz
Deepware Scanner derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
AI seslerini algılamanıza yardımcı olacak diğer AI araçları
AI ses dedektörü seçerken dikkate alabileceğiniz diğer araçlar şunlardır:
- KnowBe4: Çalışanlarınızı AI seslerini ve sahte sesleri algılamaları için eğitin ve insan kaynaklı riskleri en aza indirin
- Deepgram: Konuşmayı metne, metni konuşmaya ve konuşmayı konuşmaya dönüştüren sesli ajanlar için API'leri kullanın
- Soiniox: Bu aracı kullanarak konuşmalardaki duygular ve sözsüz ipuçları gibi nüansları anlayın
ClickUp (AI kullanarak verimliliği artırmak için en iyisi)
ClickUp bir AI ses dedektörü olmasa da, verimliliği artırmak ve dokümantasyon oluşturmaktan ilerleme raporlamaya kadar günlük iş akışlarınızı daha verimli hale getirmek için güçlü bir yerel AI asistanı kullanır.
ClickUp'ı kullanmanın sonucu:
- 87.takımların %5'i görünürlükte iyileşme bildirdi
- 87. %9 daha iyi işbirliği olduğunu bildiriyor
- 96. %7 daha yüksek verimlilik bildirildi
İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.
ClickUp Brain ve ClickUp Clips, video ve ses tabanlı iş akışlarını basitleştirmek için birlikte çalışır.
ClickUp Clips, video/ekran kayıtları ve sesli mesajlar almanızı sağlar. Bunları ürün tanıtımları oluşturmak, karmaşık kavramları kolayca aktarmak ve takımınız için ayrıntılı geri bildirimler bırakmak için kullanabilirsiniz.
Bu kayıtları anında genel veya gizli bağlantılar aracılığıyla paylaşabilir ve hatta bağlamı merkezi tutmak için ilgili ClickUp Görevlerine ekleyebilirsiniz. İster fikirleri yakalayın ister tartışmaları belgeleyin, ClickUp Clips her ayrıntının doğru bir şekilde belgelenmesini sağlar.
ClickUp Brain, ses ve videoları transkripsiyonlama zahmetinden kurtarır ve ClickUp Clips ile sorunsuz bir şekilde çalışarak konuşulan kelimeleri eyleme geçirilebilir metne dönüştürür. Clips ses ve videoyu yakalarken, Brain içeriği otomatik olarak transkripsiyonlayarak erişilebilirliği artırmak için iyileştirir.
Artık kayıtları taramaya gerek yok; transkriptte anahtar ayrıntıları arayın, eylem öğelerini çıkarın ve bunları anında görevlere dönüştürün. İçgörüleri paylaşmanız mı gerekiyor? Özetler oluşturun, kararları vurgulayın ve manuel çaba harcamadan herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın.
ClickUp Brain'den paylaşılan içgörülere dayalı olarak gerekli materyali oluşturmasını isteyerek bu kayıtları yazılı içeriğe dönüştürebilirsiniz. İçerik oluşturucular, podcast yayıncıları, YouTuber'lar vb. için mükemmeldir.
AI'yı iş akışınıza entegre ederek, ClickUp yoğun iş yükünü ortadan kaldırır, böylece en önemli şeye, yani işleri halletmeye odaklanabilirsiniz.
📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor.
Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin istemine göre bir otomasyon iş akışını gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbet konularını özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir!
3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren %40'lık ClickUp müşterileri arasına katılın!
ClickUp, şeffaflığı ve görünürlüğü artırmamıza yardımcı oldu. Ayrıca, gereksiz süreçleri ortadan kaldırmamızı ve daha verimli hale gelmemizi sağladı.
ClickUp, şeffaflığı ve görünürlüğü artırmamıza yardımcı oldu. Ayrıca, gereksiz süreçleri ortadan kaldırmamızı ve daha verimli hale gelmemizi sağladı.
ClickUp'ı kullanarak sorunsuz bir şekilde ses dosyaları oluşturun ve paylaşın
AI teknolojisi ilerledikçe, onu nasıl kullanacağımızı belirlemeliyiz. Kötü niyetli kişiler bu teknolojiyi zarar vermek için kullanmanın yollarını keşfettiler, ancak iyi niyetli kişiler de sentetik ses dinleme ve işaretleme araçları geliştirdiler.
Bir sesin gerçek veya sentetik olma olasılığını gösteren birkaç AI ses dedektörünü ele aldık. Ayrıca, AI'nın verimlilik ve etkinliği tamamlamak için nasıl iyi bir şekilde kullanılabileceğinin parlak bir örneğini gördük. ClickUp Brain gibi araçlar, AI ile nasıl mükemmelliğe ulaşabileceğimizin örnekleridir.
Kendiniz denemek ister misiniz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve AI'nın günlük verimliliğinizde yaratabileceği farkı hissedin!