aI Tarafından Üretilen Konuşmayı Tanımlamak ve Analiz Etmek için En İyi 10 AI Ses Dedektörü

AI teknolojisi, gerçek ve yapay sesler arasındaki farkı bulanıklaştırdı. Artık gerçek kişilerin ses tonlarını taklit eden gerçekçi ses klipleri oluşturabilirsiniz.

Ancak, bu tür AI tarafından üretilen sesler, ortalama bir kişinin gerçek sesleri AI tarafından üretilen konuşmalardan ayırt edememesi nedeniyle ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durum, dezenformasyon, aldatmaca ve finansal dolandırıcılık riskine yol açmaktadır.

🔍 Biliyor muydunuz? Deepfake dolandırıcılıkları yalnızca Kuzey Amerika ve APAC bölgelerinde %1740 ve %1530 oranında artış gösterdi.

İçerik oluşturucu, yapay zeka meraklısı veya siber güvenlik uzmanı olun, güvenliğinizi sağlamak için yapay zeka ses dedektörü kullanarak avantaj elde edebilirsiniz. Denemeniz için 10 yapay zeka ses dedektörü topladığımızı bilmek sizi mutlu edecektir!

⏰ 60 saniyelik özet Güvenliğinizi sağlamak için en iyi AI ses dedektörleri seçimlerimiz: ElevenLabs : Gelişmiş ses klonlama ve algılama için en iyisi

Resemble. AI : AI ses üretimi ve deepfake algılama için en iyisi

PlayHT Voice Classifier : Çok yönlü sentetik sesler oluşturmak için en iyisi

AI Ses Dedektörü : Kapsamlı ses özgünlüğü analizi için en iyisi

Veritone : Kurumsal düzeyde deepfake algılama için en iyisi

Deepfake Dedektörü : Deepfake ses/videoları hızlı bir şekilde tanımlamak için en iyisi

Otter. ai : AI tarafından üretilen konuşmaların doğru transkripsiyonu için en iyisi

Murf : Podcast'ler için yüksek kaliteli AI ses üretimi için en iyisi

Listnr AI : Metni konuşmaya veya videoya dönüştürmek için en iyisi

Deepware Scanner : Deepfake videoları taramak ve algılamak için en iyisi

Ancak, AI'yı günlük iş akışınıza entegre etmek söz konusu olduğunda, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'tan daha iyisi yoktur. Yerel AI'sını kullanarak ses ve video klipleri transkribe edin, çalışma alanı verilerinizden anında yanıtlar bulun ve hatta içerik oluşturun

AI Ses Dedektörleri Nedir ve Neden Kullanılır?

AI ses dedektörleri, insan seslerini AI tarafından üretilen seslerden ayıran sofistike araçlardır. Bu mekanizma, AI seslerini algılamak için ses yüksekliği, ton ve ritim veya kalıplardaki değişiklikleri analiz eden bir makine öğrenimi algoritmasıyla desteklenir.

Bireyler ve işletmelerin AI ses algılama araçlarını kullanması için nedenler şunlardır:

Sentetik sesleri veya deepfake sesleri tanımlayarak dolandırıcılık veya yanlış bilgilendirmeden kendinizi koruyun

İşinizle ilişkili ses içeriğinin güvenilir olmasını sağlayarak markanızın itibarını koruyun

Hassas iletişimlerin yetkisiz erişim veya manipülasyondan korunmasını sağlayın

Sektörünüzde AI kullanımına ilişkin yasal ve etik standartlara uyun

Sürekli değişen sentetik ses alanını takip ederek ve riskleri proaktif olarak azaltarak yapay zeka ile ilgili tüm zorlukların ve tehditlerin bir adım önünde olun

Bir AI ses dedektöründe nelere dikkat etmelisiniz?

Önemli rolü göz önüne alındığında, doğru AI ses dedektörü aracını seçmek büyük bir incelik gerektirir. En etkili çözümü seçtiğinizden emin olmak için aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurun:

Doğruluk : İnsan ve yapay zeka tarafından üretilen sesleri ayırt ederken yüksek doğruluk oranlarına sahip araçları arayın

Gerçek zamanlı analiz : Sesi gerçek zamanlı olarak analiz eden ve gerçekliği hakkında anında geri bildirim sağlayan bir araç seçin

Çok dilli destek : Birden fazla dili destekleyen bir yazılıma sahip olmak, kullanım alanını genişletir

Kullanıcı dostu arayüz : Takımınızdaki herkesin AI ses algılamasına erişebilmesi için basit bir arayüze sahip araçlara öncelik verin

Entegrasyon özellikleri : Mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir araç seçin

Düzenli güncellemeler : AI teknolojisindeki değişikliklere ayak uyduran bir AI ses dedektörü arayın

Raporlama ve analiz: Ayrıntılı raporlar oluşturan ve algılanan anormallikler ve potansiyel tehditler hakkında daha derin içgörüler sunan bir araç seçin

En iyi 10 AI ses dedektörü uygulaması

Öncelik vermeniz gerekenleri artık bildiğinize göre, deepfake'ler için en iyi 10 AI algılama aracını aşağıda bulabilirsiniz:

1. ElevenLabs (Gelişmiş ses klonlama ve algılama için en iyisi)

via ElevenLabs

ElevenLabs, yalnızca birkaç dakikalık sesle insan seslerini kopyalayabilen gelişmiş bir AI modeli kullanır. Bu, gerçekçi sesler üretmesine ve 29 dilde ses içeriğini dublajlamasına olanak tanır. ElevenLabs, araçlarının kötüye kullanımını önlemek için AI tarafından üretilen sesleri tanımlayan bir konuşma sınıflandırıcı da piyasaya sürdü.

ElevenLabs'ın en iyi özellikleri

Metin tabanlı komutları farklı seslerle serbest akışlı konuşmaya dönüştürün

Ses girdilerini kullanarak AI modelini eğitin. Çeşitli ses kliplerini kolayca kendi sesinize dönüştürün

Evrensel erişilebilirlik için video ve ses kliplerini birden çok dile dublajlayın

SFX (özel efektler) oluşturmak için metin girin ve bunu sesinize ekleyerek dinamik hale getirin

ElevenLabs sınırlamaları

Özellikle belirli dillerde telaffuz üzerinde sınırlı kontrol sağlar

Çoklu dil desteği, doğru çıktılar için değiştirilmiş komut istemleri gerektirir

ElevenLabs fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 5 $

Oluşturucu : Aylık 22 ABD doları

Pro : 99 $/ay

Ölçek : 330 $/ay

İş : 1.320 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ElevenLabs derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (160+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

ElevenLabs hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

ElevenLabs'ı şu şekillerde kullanıyorum: Kendi sesimin profesyonel bir klonu. Bu, metinleri gerçek zamanlı olarak %90-95 oranında benim konuşmam gibi seslendirme yapmamı sağlıyor, tavırlarım ve aksanım da dahil. Benim aksanım Appalachian aksanı, yani pek yaygın değil. ElevenLabs bunu kusursuz bir şekilde hallediyor.

ElevenLabs'ı şu şekillerde kullanıyorum: Kendi sesimin profesyonel bir klonu. Bu, metinleri gerçek zamanlı olarak %90-95 oranında benim konuşmam gibi seslendirme yapmamı sağlıyor, tavırlarım ve aksanım da dahil. Benim aksanım Appalachian aksanı, yani pek yaygın değil. ElevenLabs bunu kusursuz bir şekilde hallediyor.

2. Resemble. AI (AI ses üretimi ve deepfake algılama için en iyisi)

Resemble. AI, ses klipleri için iki rol oynar. İlk olarak, üretken AI'sı metin tabanlı girdileri konuşmaya dönüştürür. İkinci olarak, deepfake dedektörü, her türlü manipülasyonu tespit etmek için ses, video ve görüntü yüklemenizi sağlar.

Bu iki tamamlayıcı hizmet, Resemble. AI'yı AI içerik oluşturma ve ses deepfake algılama için tek noktadan bir çözüm haline getirir.

Resemble. AI'nın en iyi özellikleri

Ses örneklerine dayalı olarak insan sesini klonlayın veya önceden ayarlanmış AI tarafından oluşturulan seslerden seçim yapın

İngilizce, Japonca, Bengalce, Vietnamca, Danca ve daha 60'tan fazla dil için destek alın

Gerçek zamanlı, çoklu modal pencere ses dalgası incelemesi ile deepfake medyayı tespit edin

Yaratıcı içeriklerinize AI filigran ekleyerek fikri mülkiyet haklarını koruyun

Resemble. AI sınırlamaları

AI tarafından üretilen sesin kalitesi tutarlı değildir

Sınırlı entegrasyonları destekler

Resemble. AI fiyatlandırması

Oluşturucu : Aylık 20 $

Profesyonel : 99 $/ay

İş : 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Resemble. AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Ses klonlama konusunda derin sahtecilik kadar farkındalık yoktur. Ancak insanlar ses klonlamadan çok derin sahtecilik konusunda daha fazla endişe duymaktadır.

3. PlayHT Ses Sınıflandırıcı (Çok yönlü sentetik sesler oluşturmak için en iyisi)

via PlayHT

PlayHT, 130'dan fazla dil ve aksanda 800'den fazla doğal sesli AI tarafından üretilen sesi destekleyen, ultra gerçekçi AI tarafından üretilen sesler üretir. Bu zengin özellikler, yüksek kaliteli ses dosyaları oluşturmada muazzam esneklik sunar.

Ayrıca, Voice Generation API, e-öğrenme, podcasting ve konuşma yapabilen yapay zeka gibi uygulamalar için gerçek zamanlı ses klonlama ve oluşturma işlemlerine yardımcı olur.

PlayHT Ses Sınıflandırıcı'nın en iyi özellikleri

AI tarafından üretilen seslere duygular gibi insan unsurlarını ekleyin

Kütüphanenize niş terimler ve kısaltmalar için özel telaffuzlar ekleyin

Podcast'leri doğrudan iTunes, Spotify ve Google Podcasts gibi platformlarda oluşturun ve yayınlayın

Müşteri desteği, ön büro rolleri, kişisel asistanlık ve daha fazlası için AI sesli ajanlar oluşturun

PlayHT Ses Sınıflandırıcı sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü çok sezgisel değildir, bu da öğrenme eğrisini zorlaştırır

İstediğiniz doğallığı elde etmek için ses dosyası ayarlarıyla biraz oynamak gerekebilir

PlayHT Ses Sınıflandırıcı fiyatlandırması

PlayHT Studio

Ücretsiz Plan

Oluşturucu : Aylık 39 $

Sınırsız : 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

PlayHT API

Ücretsiz Plan

Hacker : Aylık 5 $

Pro : 49 $/ay

Başlangıç : 299 $/ay

Büyüme : 999 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

PlayHT Ses Sınıflandırıcı derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar PlayHT Voice Classifier hakkında ne diyor?

Play. ht, gerçekçi seslerin geniş seçimiyle beni etkiliyor ve içeriğimi/içeriğimizi gerçekten zenginleştiren bir dizi aksan ve dil sunuyor. Arayüzü sezgiseldir ve metni sorunsuz bir şekilde konuşmaya dönüştürmeyi kolaylaştırır. Bu çeşitlilik ve kullanım kolaylığı, çeşitli ve ilgi çekici ses içeriği oluşturmak için paha biçilmez bir değerdir

Play. ht, gerçekçi seslerin geniş seçimiyle beni etkiliyor ve içeriğimi/içeriğimizi gerçekten zenginleştiren bir dizi aksan ve dil sunuyor. Arayüzü sezgiseldir, metni sorunsuz bir şekilde konuşmaya dönüştürmeyi kolaylaştırır. Bu çeşitlilik ve kullanım kolaylığı, çeşitli ve ilgi çekici ses içeriği oluşturmak için paha biçilmez bir değerdir

4. AI Ses Dedektörü (Kapsamlı ses özgünlüğü analizi için en iyisi)

via AI Ses Dedektörü

Adından da anlaşılacağı gibi, AI Ses Dedektörü bir ses dosyasının gerçek mi yoksa AI tarafından mı üretildiğini belirler.

Bu araç, arka plan gürültüsünü ortadan kaldırmak, müziği kaldırmak ve algılama doğruluğunu artırmak için entegre özelliklere sahiptir. Web üzerinde ve tarayıcı uzantısı olarak kullanılabilir.

AI Ses Dedektörü'nün en iyi özellikleri

AI ses algılamada daha yüksek doğruluk için arka plan gürültüsünü ve müziği kaldırır

Süreleri yedi saniye kadar kısa ses klipleriyle bile çalışır

Çeşitli AI ses üretme platformlarından klonlanmış sesleri algılar

Tarayıcı uzantısını ekleyerek YouTube, WhatsApp, TikTok, Zoom ve Google Meet gibi platformlardan sesleri tarayın

AI Ses Dedektörü sınırlamaları

İngilizce olmayan ses dosyaları ve lehçelerle çalışırken biraz güvenilmez

Arka plan gürültüsü veya müzik nedeniyle sesin ön işlenmesi doğruluğu etkiler

AI Ses Dedektörü fiyatlandırması

Aylık abonelik : 12,99 $/ay

Yıllık abonelik : 130 $/yıl

Kurumsal Çözüm ve API: Özel fiyatlandırma

AI Ses Dedektörü derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Veritone (Kurumsal düzeyde deepfake algılama için en iyisi)

via Veritone Voice

Veritone, kurumsal düzeyde yapay zeka yazılımları, uygulamaları ve hizmetleri sunar. Önde gelen ürünü, belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek esnekliğe sahip, özelleştirilebilir bir AI işletim sistemi olan aiWARE'dir.

aiWARE, ton, ses yüksekliği, doğal duraklamalar ve daha fazlası gibi belirleyici işaretleri kullanarak konuşmacıları tanımlayan AI konuşma motorlarına sahiptir. Ayrıca, farklı sektörler ve uygulamalar için gerçeğe yakın sesler üretir.

Veritone'un en iyi özellikleri

Kapsamlı bir AI ses tabanlı araç, uygulama ve hizmetler paketini keşfedin

Özel AI sesleri oluşturun veya ünlülerin ve kamuoyunda tanınan kişilerin seslerini klonlayın

300'den fazla stok ses içeren kitaplıktan seçim yapın ve içeriği 150'den fazla dile çevirin

API ile tüm ürün ve projelerinize markalı, yapay zeka tarafından üretilen sesleri ekleyin

Veritone sınırlamaları

Öncelikle, çeşitli özelliklerini kullanmak için teknik bilgiye sahip kurumsal müşterileri hedefler

Fiyatlandırmada sınırlı şeffaflık sunar

Veritone fiyatlandırması

Özel Sesler : 9.000 $/ses'den başlayan fiyatlarla

Stok ve Premium Sesler : 500 $/ay

Enterprise İş Akışları : Özel fiyatlandırma

API ve Gerçek Zamanlı Ses: Özel fiyatlandırma

Veritone derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

🧠 İlginç Bilgi: "Deepfake" kelimesi, 2017 yılında "u/deepfakes" adını kullanan bir Reddit kullanıcısı tarafından icat edildi. Bu Reddit kullanıcısı, açık kaynaklı yüz değiştirme teknolojisini kullanarak sakıncalı içerikler oluşturmasıyla ünlüydü.

6. Deepfake Dedektörü (Deepfake ses/video dosyalarını hızlı bir şekilde tanımlamak için en iyisi)

via Deepfake Detector

AI tarafından oluşturulan deepfake'leri tespit etmek istiyorsanız, Deepfake Dedektörü aracı tam size göre. Ses ve video dosyalarını yükleyerek hızlı bir analiz yapabilir ve sentetik medyanın olasılığını belirleyebilirsiniz.

Ayrıca, YouTube ve TikTok gibi web sitelerinde aracı doğrudan çalıştırmanıza olanak tanıyan bir tarayıcı uzantısı olarak da mevcuttur.

Deepfake Dedektörünün en iyi özellikleri

Daha fazla doğruluk için entegre arka plan gürültüsü ve müzik kaldırıcıyı kullanın

Tarayıcı uzantısını ekleyerek deepfake dedektörünü farklı platformlarda doğrudan çalıştırın

İş sistemlerinize daha kolay entegrasyon için API'ye erişin

Deepfake Dedektör sınırlamaları

Yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuç verme eğilimi vardır

Tüm dosya biçimlerini desteklemez

Deepfake Dedektör fiyatlandırması

Aylık abonelik: 16,80 $/ay

Deepfake Dedektör derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: AI ile iş akışınızı hızlandırmak istiyorsunuz, ancak nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Farklı türde içerik, görsel veya kod oluşturmanıza yardımcı olacak AI şablonlarına göz atın. Bu şablonlar kolayca değiştirilebilir ve işlerinizi daha hızlı tamamlamanız için ihtiyacınız olan yapılandırılmış akışı sunar!

7. Otter. ai (AI tarafından üretilen konuşmaların doğru transkripsiyonu için en iyisi)

Otter. ai, konuşulan kelimeleri gerçek zamanlı olarak yazılı metne dönüştüren bir konuşma-metin yazılımıdır. Podcast'lerin, toplantıların, konferansların veya röportajların transkriptlerini oluşturmak için harika bir araçtır.

Otter.ai, sesleri transkripsiyonlamanın yanı sıra, konuşmacıları sesleri, tonları ve konuşma stillerine göre tanımlamak için konuşmacı algılama yönteminde makine öğrenimini kullanır.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Ses/video dosyalarından yüksek doğrulukta AI transkripsiyonları oluşturun

AI toplantı asistanı OtterPilot ile otomatik toplantı notları ve özetleri alın

Otter AI Chat'i kullanarak içerik oluşturun ve anlık güncellemeleri alın veya paylaşın

Zoom, Slack, Salesforce, Microsoft SharePoint vb. platformlarla entegre edin.

Otter. ai sınırlamaları

Bazen konuşmacıyı doğru bir şekilde tanımlamakta zorlanabilir

Kayıtları takımlar arasında paylaşmak bazen zor olabilir

Otter. ai fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter hakkında gerçek kullanıcıların yorumları. ai

Otter. ai, ses ve videoları transkripsiyonlamak için harika bir AI aracıdır. Premium sürüm, daha fazla ses dosyası yüklemenize izin verdiği için harikadır. En iyi yanı, zaman damgası ve doğruluğudur. Premium sürümü uzun süredir kullanıyorum ve AI'nın konuşmadan gerekli bilgileri çıkarmanıza yardımcı olduğu son güncelleme son derece yararlı.

Otter. ai, ses ve videoları transkripsiyonlamak için harika bir AI aracıdır. Premium sürüm, daha fazla ses dakikası yüklemenize izin verdiği için harikadır. En iyi yanı, zaman damgası ve doğruluğudur. Premium sürümü uzun süredir kullanıyorum ve AI'nın konuşmadan gerekli bilgileri çıkarmanıza yardımcı olduğu son güncelleme son derece yararlı.

8. Murf (Podcast'ler için yüksek kaliteli AI ses üretimi için en iyisi)

Murf, çok yönlü bir ses üreteci ve metin okuma yazılımıdır. Bu nedenle, podcast yayıncıları için en iyi hepsi bir arada AI araçlarından biri olması şaşırtıcı değildir. İster seslendirme yapın ister içeriğinizi 20'den fazla dile dublajlayın, Murf işi halleder.

Murf'un en iyi özellikleri

120'den fazla AI tarafından üretilen ses arasından seçim yapın veya klonlanmış sesler oluşturun

Klonlanmış seslerin tonlamasını, hızını, perdesini ve diğer konuşma kalıplarını kontrol ederek gerçek konuşmacıları taklit edin

Senaryonuzdaki belirli kelimeleri vurgulayarak tam olarak ne demek istediğinizi aktarın

PowerPoint, Articulate 360, Google Slides, Notion, Adobe ve daha fazlası gibi araçlarla entegre edin

Murf sınırlamaları

Ses özelleştirme, bu listedeki diğer araçlarla karşılaştırıldığında sınırlıdır

AI telaffuz bazen yanlış olabilir ve düzeltilmesi gerekebilir

Murf fiyatlandırması

Murf Studio

Ücretsiz

Oluşturucu : 29 $/ay (Lite); 49 $/ay (Plus+)

İş : 99 $/ay (Lite); 199 $/ay (Plus+)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Murf Dub

Ücretsiz

Kullandıkça öde : 1 $/kredi

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Murf API

Ücretsiz

Kullandıkça öde : 10.000 karakter için 1 ABD doları

Özel: Özel fiyatlandırma

Murf derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.320+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha Fazla Bilgi: AI'ya Soru Sorma: AI Araçlarınızdan En İyi Şekilde Yararlanma

9. Listnr AI (Metni konuşmaya veya videoya dönüştürmek için en iyisi)

via Listnr AI

Listnr AI, ultra gerçekçi bir AI ses üretecidir. 142'den fazla dilde 1000'den fazla gerçekçi ses sunar.

Ayrıca, markanızın sesine olan aşinalığı korumak için sesinizin bir klonunu oluşturabilirsiniz. Hatta metin tabanlı bir komut istemine göre yüzsüz AI videoları oluşturmak için bile kullanabilirsiniz.

Listnr AI'nın en iyi özellikleri

142 dil ve aksanda 1000'den fazla ses arasından seçim yapın

Yüksek kalitede olmasa bile, 5 saniyelik basit bir örnek kullanarak ses klonları oluşturun

Sadece birkaç dolar karşılığında seslendirme içeren yüzsüz videolar oluşturun

Duraklatma ve noktalama özelliklerini kullanarak sesinize istediğiniz ritmi ve akışı verin

Listnr AI sınırlamaları

Ses doğal gelmez, bu da bazı kullanıcılar için sınırlayıcı olabilir

Ücretsiz veya freemium planı yoktur, bu da onu daha pahalı bir seçenek haline getirir

Listnr AI fiyatlandırması

Bireysel : 19 $/ay

Solo : 39 $/ay

Ajans: 99 $/ay

Listnr AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Listnr AI hakkında ne diyor?

Test etmesi kolaydır ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda dil ve aksan vardır. Son zamanlarda, videoyu daha kolay anlaşılır ve inandırıcı hale getiren okuma stili de eklenmiştir.

Test etmesi kolaydır ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda dil ve aksan vardır. Son zamanlarda, videoyu daha kolay anlaşılır ve inandırıcı hale getiren okuma stili de eklenmiştir.

10. Deepware Scanner (Deepfake videoları taramak ve algılamak için en iyisi)

Deepware.ai tarafından geliştirilen Deepware Scanner, AI sesleri ve deepfake videoları algılamaya yardımcı olur.

Hızlı bir analiz için dosyayı yükleyin veya videonun URL'sini doğrudan platformda paylaşarak taramayı çalıştırın. Hizmet şu anda Beta aşamasındadır ve zamanla daha da geliştirilmesi beklenmektedir.

Deepware Scanner'ın en iyi özellikleri

Dosyaları yükleyerek veya video bağlantılarını paylaşarak ses klonlarını ve deepfake'leri tespit edin

API kullanarak deepfake algılama araçlarını iş akışınıza yerleştirin

Deepware Scanner sınırlamaları

Şu anda beta aşamasındadır ve doğruluğun artırılması zaman alacaktır

Deepware Scanner fiyatlandırması

Ücretsiz

Deepware Scanner derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

AI ses dedektörü seçerken dikkate alabileceğiniz diğer araçlar şunlardır:

KnowBe4 : Çalışanlarınızı AI seslerini ve sahte sesleri algılamaları için eğitin ve insan kaynaklı riskleri en aza indirin

Deepgram : Konuşmayı metne, metni konuşmaya ve konuşmayı konuşmaya dönüştüren sesli ajanlar için API'leri kullanın

Soiniox: Bu aracı kullanarak konuşmalardaki duygular ve sözsüz ipuçları gibi nüansları anlayın

ClickUp (AI kullanarak verimliliği artırmak için en iyisi)

ClickUp bir AI ses dedektörü olmasa da, verimliliği artırmak ve dokümantasyon oluşturmaktan ilerleme raporlamaya kadar günlük iş akışlarınızı daha verimli hale getirmek için güçlü bir yerel AI asistanı kullanır.

ClickUp'ı kullanmanın sonucu: 87. takımların %5'i görünürlükte iyileşme bildirdi

87. %9 daha iyi işbirliği olduğunu bildiriyor

96. %7 daha yüksek verimlilik bildirildi

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp Brain ve ClickUp Clips, video ve ses tabanlı iş akışlarını basitleştirmek için birlikte çalışır.

ClickUp Clips kullanarak uygulamalar arasında geçiş yapmadan kolayca ses ve video kaydedin

ClickUp Clips, video/ekran kayıtları ve sesli mesajlar almanızı sağlar. Bunları ürün tanıtımları oluşturmak, karmaşık kavramları kolayca aktarmak ve takımınız için ayrıntılı geri bildirimler bırakmak için kullanabilirsiniz.

Bu kayıtları anında genel veya gizli bağlantılar aracılığıyla paylaşabilir ve hatta bağlamı merkezi tutmak için ilgili ClickUp Görevlerine ekleyebilirsiniz. İster fikirleri yakalayın ister tartışmaları belgeleyin, ClickUp Clips her ayrıntının doğru bir şekilde belgelenmesini sağlar.

ClickUp Brain ile ses ve video klipleri otomatik olarak transkripsiyonlayın

ClickUp Brain, ses ve videoları transkripsiyonlama zahmetinden kurtarır ve ClickUp Clips ile sorunsuz bir şekilde çalışarak konuşulan kelimeleri eyleme geçirilebilir metne dönüştürür. Clips ses ve videoyu yakalarken, Brain içeriği otomatik olarak transkripsiyonlayarak erişilebilirliği artırmak için iyileştirir.

Artık kayıtları taramaya gerek yok; transkriptte anahtar ayrıntıları arayın, eylem öğelerini çıkarın ve bunları anında görevlere dönüştürün. İçgörüleri paylaşmanız mı gerekiyor? Özetler oluşturun, kararları vurgulayın ve manuel çaba harcamadan herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın.

ClickUp Clips'teki içeriği özetleyin ve ClickUp Brain kullanarak basit komutlarla transkriptte istediğiniz her şeyi bulun

ClickUp Brain'den paylaşılan içgörülere dayalı olarak gerekli materyali oluşturmasını isteyerek bu kayıtları yazılı içeriğe dönüştürebilirsiniz. İçerik oluşturucular, podcast yayıncıları, YouTuber'lar vb. için mükemmeldir.

AI'yı iş akışınıza entegre ederek, ClickUp yoğun iş yükünü ortadan kaldırır, böylece en önemli şeye, yani işleri halletmeye odaklanabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin istemine göre bir otomasyon iş akışını gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbet konularını özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren %40'lık ClickUp müşterileri arasına katılın!

ClickUp, şeffaflığı ve görünürlüğü artırmamıza yardımcı oldu. Ayrıca, gereksiz süreçleri ortadan kaldırmamızı ve daha verimli hale gelmemizi sağladı.

ClickUp, şeffaflığı ve görünürlüğü artırmamıza yardımcı oldu. Ayrıca, gereksiz süreçleri ortadan kaldırmamızı ve daha verimli hale gelmemizi sağladı.

ClickUp'ı kullanarak sorunsuz bir şekilde ses dosyaları oluşturun ve paylaşın

AI teknolojisi ilerledikçe, onu nasıl kullanacağımızı belirlemeliyiz. Kötü niyetli kişiler bu teknolojiyi zarar vermek için kullanmanın yollarını keşfettiler, ancak iyi niyetli kişiler de sentetik ses dinleme ve işaretleme araçları geliştirdiler.

Bir sesin gerçek veya sentetik olma olasılığını gösteren birkaç AI ses dedektörünü ele aldık. Ayrıca, AI'nın verimlilik ve etkinliği tamamlamak için nasıl iyi bir şekilde kullanılabileceğinin parlak bir örneğini gördük. ClickUp Brain gibi araçlar, AI ile nasıl mükemmelliğe ulaşabileceğimizin örnekleridir.

Kendiniz denemek ister misiniz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve AI'nın günlük verimliliğinizde yaratabileceği farkı hissedin!