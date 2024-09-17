AI'ya Soru Sorma: AI Araçlarınızdan En İyi Şekilde Yararlanmak İçin Uzman İpuçları

Yapay zeka (AI), bilim kurgu filmlerinden resmi olarak çıkıp günlük hayatımızın elektronik cihazlarına girdi. 🤖

ChatGPT gibi yapay zeka destekli sohbet robotları sayesinde, herhangi bir sorunun cevabını almak bir arkadaşınıza mesaj atmak kadar kolay. Bu, fikir üretmek, araştırma yapmak ve her türlü içeriği taslak haline getirmek için çok yararlıdır.

En iyi kısmı ne mi?

Yanıt süresi. Öğrenme anında gerçekleşir.

Ancak şunu unutmayın:

Zaman kaybetmeden alakalı cevaplar almak istiyorsanız, AI'ya etkili bir şekilde soru sormayı bilmelisiniz. Hayır, bu roket bilimi değil; sadece kaçınmanız gereken tuzakları ve kullanmanız gereken doğru teknikleri bilmeniz yeterli.

İşte bu kullanışlı kılavuz tam da bu noktada devreye giriyor.

AI'nın daha geniş bağlamı hakkında merakınız varsa, nasıl çalıştığını inceleyecek ve etik ve gizlilikle ilgili hususları tartışacağız. Böylece, AI araçlarını seçerken, eğitim verilerinin sınırlamaları ve veri işleme gibi nelere dikkat etmeniz gerektiğini bileceksiniz.

Hazır mısınız? Başlayalım!

AI'yı ve İşleyişini Anlamak

AI, insan benzeri görevleri daha yüksek doğrulukla ve çok daha kısa sürede yerine getirmek üzere robotlar ve bilgisayar sistemleri geliştiren bir bilgisayar bilimi alanıdır. ⚡

Bu, AI'nın farklı dalları aracılığıyla gerçekleştirilir:

Makine öğrenimi : Algoritmalar ve büyük veri kümeleri kullanarak kendi kendine öğrenen modeller oluşturur. Bu modeller, bilgisayar sistemlerinin yeni verileri özerk bir şekilde öğrenmesini, kalıpları tanımasını ve kararlar almasını sağlar

Derin öğrenme: Makine öğreniminin bu alt kümesi, insan beynini taklit eder. Beyin nöronları gibi, yapay sinir ağları (bir dizi karmaşık algoritma) kullanarak muazzam miktarda veriden öğrenir. Dolayısıyla, bir sinir ağına kedi ve köpek resimleri beslerseniz, diğer kedileri ve köpekleri tanımayı öğrenir 🐱 🐶

Doğal dil işleme (NLP): Bilgisayarlara ve robotlara, tıpkı bizim yaptığımız gibi insan diliyle etkileşime girmeyi öğreten AI'nın bir dalı. AI, konuşulan ve yazılan kelimeleri anlayabilir, yorumlayabilir ve bizim için anlamlı bir şekilde yanıt verebilir

Günümüzde AI, favori uygulamalarımızı ve makinelerimizi çalıştıran güçlü teknolojilerle eş anlamlıdır. Popüler seçenekler şunlardır:

ChatGPT ve ClickUp AI sorgularımıza yanıt olarak sorgularımıza yanıt olarak içerik oluşturmak için

Amazon , Netflix ve Spotify geçmiş davranış ve tercihlerimize göre ürün, film ve şarkı önermek için

Siri, Alexa ve Google Assistant sesli komutlarımızı anlamak ve yanıtlamak için

Tesla yolda gerçek zamanlı sürüş kararları almak için

İnsanların AI'ya soru sorarken yaptığı yaygın hatalar

OpenAI'nin ChatGPT gibi büyük dil modelleri (LLM'ler), e-posta yazma, kod oluşturma ve pazarlama planları hazırlama gibi kişisel ve profesyonel görevleri kolayca yerine getirmenin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 📝Ancak AI'ya yeni başlıyorsanız, muhtemelen birçok hata yapacaksınız ve yanıtlardan dolayı hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Bu nedenle, AI'ya nasıl soru sorulacağını bilmek anahtar önemdedir. Sorun yaşamamak ve zaman kazanmak için, AI'ya soru sorarken kaçınmanız gereken bazı yaygın hataları burada bulabilirsiniz.

1. Belirsiz sorular sormak

AI araçları birçok gelişmiş işlevselliğe sahip olsa da, zihin okuma bunlardan biri değildir.

Aldığınız yanıtların kalitesi, girdiğiniz bilgilerin netliği ve ayrıntı düzeyi ile ilgilidir. Sorularınız belirsizse veya sağladığınız bilgiler yanlışsa, genel, yanlış veya ihtiyacınızla ilgisi olmayan yanıtlar alabilirsiniz.

Sorunuzu göndermeden önce, neyi bilmek istediğinizi düşünün ve mümkün olduğunca fazla ilgili ayrıntı (amaç, bağlam ve tercihler gibi) ekleyin. ✍️

2. Çok az veya hiç bağlam sağlamama

AI araçları, bir sorunun ardındaki niyeti anlamak için genellikle bağlama ihtiyaç duyar. Aksi takdirde, teknik olarak doğru ancak sizinle alakasız ve uygulanamaz yanıtlar alırsınız.

AI aracına kim, ne, nerede, ne zaman ve neden sorularını sorun.

Bir etkinlik planlamak için yardıma ihtiyacınız olduğunu varsayalım. Etkinliğin türünü, konumunu, tarihini ve kimlerin katılacağını belirtmek çok önemlidir. Bu bağlam, AI'nın etkinliklerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için mekan, etkinlik ve lojistik önerilerini özelleştirmesini sağlar.

3. AI'nın her seferinde anında cevap vermesini beklemek

AI'nın her seferinde ilk denemede başarılı olmasını beklemek biraz gerçekçi değildir. AI akıllıdır, ancak mükemmel değildir.

Örneğin, AI'ya dijital pazarlamadaki en iyi uygulamaları sorarsanız, çok geniş bir konu aralığını kapsayan bir yanıt alabilirsiniz. Hayal kırıklığına uğrayıp vazgeçmek yerine, kuyruğunuz AI'nın yanıtını daraltmasına yardımcı olur. 🎯

Tıpkı bir arkadaşınıza soru sormak gibi. Bazen, ihtiyacınız olan bilgiyi almak için sorunuzu değiştirmeniz, belirli noktaları netleştirmeniz veya ek ayrıntılar eklemeniz gerekebilir.

4. Çıktıyı doğrulamama

AI araçları, insan beyninin bir seferde işleyebileceğinden daha büyük veri kümelerini kullanarak yanıtlar üretir. Ancak, emin olmadıkları durumlarda sizi uyarmadan hata yapabilirler.

İnternet kullanımıyla ilgili en son istatistikleri almak için AI kullanıyorsanız, güvenilir olmayan veritabanlarından alınan eski rakamlar sunulabilir. Bu bilgileri başkalarıyla paylaşmadan önce, doğru olduklarından emin olmak için (güvenilir, güncel kaynaklarla) çapraz kontrol etmelisiniz.

Bu çok iş gibi görünse de, tüm bu bilgileri kendiniz aramaktan çok daha hızlıdır.

AI'nın Yanıt Verirken Karşılaştığı Zorluklar

Az önce bahsettiğimiz yaygın hatalardan kaçınsanız bile, AI'nın sınırları vardır. Bunları anlamak, aldığınız yanıtları daha iyi yönetmenize ve kullanmanıza yardımcı olabilir.

AI araçları, eğitildikleri verilere dayanır ve bu veriler en son bilgileri veya trendleri içermeyebilir.

Yenilenebilir enerji alanındaki en yeni cihazlar hakkında bilgi edinmek istediğinizi düşünün. AI'nın son veri güncellemesi altı ay önce yapılmışsa, son gelişmeleri veya tartışmaları kaçırmış olabilir.

En son bilgileri kendiniz iki kez kontrol etmek veya AI'nın en son ne zaman güncellendiğini doğrulamak iyi bir adımdır. Bu, yeni gelişmeleri kaçırmamanızı ve en son bilgilere sahip olarak kararlar almanızı sağlar. 🧐

2. Problem çözme kapasitesi

AI'nın performansı eğitim verilerine bağlı olduğundan, yaratıcı problem çözme ve karmaşık soruları yanıtlama konusunda zorluk yaşayabilir.

Örneğin, AI'dan bir iş planı taslağı hazırlamasını isterseniz, AI, eğitim verilerindeki şablonlara ve bilgilere dayalı olarak temel bir taslak oluşturabilir. Ancak, iş fikrinize özgü bazı anahtar ayrıntıları kapsamayabilir. 💡

Bunu göz önünde bulundurarak, AI'yı her şeyi sıfırdan yaratmak için değil, uzmanlığınızı ve yaratıcılığınızı tamamlamak için kullanmayı düşünün. AI'ya iş fikrinizle ilgili mümkün olduğunca fazla girdi sağlayın ve yanıtlarını içgörüleriniz ve bakış açınızla iyileştirin.

3. Algoritmik önyargı

AI'yı eğitmek için kullanılan verilerde kasıtlı veya kasıtsız herhangi bir önyargı varsa, AI'nın yanıtları da bunu yansıtacaktır. Örneğin, AI'dan işe alımla ilgili ipuçları isterseniz ve AI çoğunlukla liderlik rollerinde erkekleri gösteren verilerle eğitilmişse, erkekleri tercih eden uygulamalar önerebilir.

Eğitim verilerinde önyargı bulunmadığından emin olmak makine öğrenimi mühendislerinin sorumluluğundadır. Ancak, bir kullanıcı olarak bu olasılığın farkında olmalısınız.

Bunları bilmek, AI yanıtlarını eleştirel bir şekilde değerlendirmenize, önyargıları aramanız ve düzeltmelerin uygulanması için (AI modeline ve geliştiricilere) geri bildirim sağlamanıza olanak tanır.

AI'ya soru sormanın pratik yöntemleri

AI aracına yazdığınız sorular (komut istemleri), yanıtların kalitesini etkiler. Bu komut istemlerini optimize etmek (komut istem mühendisliği), sonuçlarınızı önemli ölçüde iyileştirir.

İşte, komutlarınızı geliştirip daha doğru cevaplar elde etmek için kullanabileceğiniz beş pratik yöntem.

1. AI komutlarını kullanın

Yeni bir chatbot penceresinde temel bir komutla başlamak, AI'ya soru sorarken atılacak ilk adım olarak idealdir. Bu, "Fransa'nın başkenti nedir?" veya "Fotosentez nedir?" gibi basit sorular için işe yarar

Peki, ayrıntılı sorular hazırlamanız gerekiyorsa, ancak süreci hızlandırmak istiyorsanız veya nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız ne yapmalısınız? AI komut şablonlarını kullanın! 🤩

ClickUp'ın Pazarlama için Chat GPT İpuçları Şablonu ile kolayca segmentlere ayrılmış kampanyalar oluşturun, müşteri türlerini belirlemek için içgörüler ve veriler toplayın ve etkileşimi ve dönüşümleri artırmak için içerik ve promosyonlar için fikirler üretin

ClickUp ile aşağıdakiler dahil yüzlerce seçeneğe erişebilirsiniz:

Daha da iyisi, her rol ve kullanım durumu için 100'den fazla hazır şablon içeren ClickUp AI'yı kullanın. Örneğin, pazarlama rolü için şablonlar, ürün açıklamaları taslakları hazırlamanıza, etkinlikler planlamanıza, kampanya özetleri oluşturmanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur.

2. Spesifik olun

Genel AI yanıtlarından kaçınmak için belirli sorular sormanız gerekir. Bu, içeriğinizin amacı, tercih edilen yazım stili, çıktı biçimi (tablo, CSV, HTML), hedef kitle ve belirli yapılması ve yapılmaması gerekenler gibi mümkün olduğunca fazla ayrıntı eklemek anlamına gelir.

Örneğin, "Bir e-posta yazmama yardım eder misin?" belirsiz bir istek. Daha iyi bir soru şöyle olabilir: "Proje gecikmesi için müşteriden özür dileyen profesyonel bir e-posta taslağı hazırla. Kaliteye olan bağlılığımızdan bahset ve rahatsızlık için indirim teklif et. Suçlama yapma veya aşırı teknik ayrıntılara girme."

Ne kadar fazla ayrıntı verirseniz, AI ihtiyacınız olan cevabı o kadar doğru bir şekilde belirleyip size sunabilir. 📌

3. Yeterli bağlam sağlayın

Belirgin olmanın yanı sıra, bağlam sağlamak da doğru yanıtlar almanın bir başka yoludur. Bağlamı şu şekilde sağlayabilirsiniz:

Belirli senaryoları tanımlama: "Cilt bakımı işim için bazı içerik fikirleri verin" yerine, bir senaryo çizin: "Y kuşağını hedefleyen çevre dostu cilt bakım ürünleri için bir pazarlama kampanyası tasarlıyorum. Hedef kitlemde yankı uyandıracak içerik fikirleri nelerdir?"

Örnekler: "Bana iyi kitaplar öner" yerine, "The Alchemist ve Siddhartha'yı okumaktan çok keyif aldım. Benzer temalara veya yazım tarzına sahip kitaplar önerebilir misin?" diyebilirsiniz

AI'ya bir kişilik kazandırmak: Örneğin, "Bütçeye uygun seyahatler konusunda uzman bir seyahat blogcusu olduğunuzu hayal edin. 2024 için en iyi beş bütçeye uygun seyahat destinasyonu hangileridir?"

Özel iş stratejileri, kişiselleştirilmiş öneriler ve teknik sorunların giderilmesi konusunda yardıma ihtiyacınız olduğunda, özgüllük çok kullanışlıdır. 🛠️

4. Kısa ve öz bir dil kullanın

AI'yı karıştırabilecek jargon veya karmaşık ifadeler kullanmaktan kaçının; basit bir dil kullanın. Bu, AI'nın ne istediğinizi anlamasını ve yararlı yanıtlar vermesini kolaylaştırır.

Örneğin, "SEO'nun SERP sıralamalarını iyileştirmek için en iyi uygulamalar nelerdir?" diye sormak yerine, "Web sitemin Google arama sonuçlarında daha üst sıralarda görünmesini nasıl sağlayabilirim?" diye sorabilirsiniz

Değiştirilen soru, aynı fikri iletmek için sade bir dil kullanır ve SEO ve SERP jargonunu kullanmaz, böylece daha iyi bir yanıt alma olasılığı daha yüksektir.

5. Farklı girdileri test edin

AI'nın ilk denemede doğru cevabı vermeyebileceğini unutmayın.

Peki, önceki tüm teknikleri uyguladığınız halde hala istediğiniz yanıtı alamazsanız ne yapacaksınız? Cevap basit: Tekrar deneyin.

Bu, sorunun tamamını yeniden ifade etmek (yapısını değiştirmek veya daha fazla ayrıntı vermek) veya önceki yanıtın belirli kısımları hakkında takip soruları sormak anlamına gelir.

Bunu birkaç kez yaptıktan sonra, farklı uygulamalar ve kullanım durumları için en uygun olanı anlamaya başlayacaksınız. 💪

AI'yı kullanmanın avantajları

Etkili komutlar oluşturmayı öğrendikten sonra, ChatGPT ve ClickUp AI gibi üretken AI araçlarını kullanarak yazar bloğunu aşabilir ve saniyeler içinde ilk taslakları oluşturabilirsiniz.

Ancak ClickUp AI, daha fazla avantajla bir adım önde:

7/24 çapraz platform kullanılabilirliği: ClickUp AI, web, masaüstü, Android ve iOS uygulamaları aracılığıyla 7/24 kullanılabilen bir AI asistanıdır. Geç saatlere kadar çalışıyor, yolda veya cihazlar arasında geçiş yapıyor olsanız da, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yardım alabilirsiniz

Sorunsuz iş akışları : ClickUp AI'yı kullanarak toplantı notlarını görevlere dönüştürün, görevleri alt görevlere ayırın ve proje durum güncellemelerini oluşturarak iş operasyonlarınızı ve projelerinizi kolaylaştırın

Verimlilik artışı: ClickUp AI, büyük veri kümelerinde belirli bilgileri hızlı bir şekilde bulmanıza ve uzun belgeleri ve sohbet konularını özetlemenize yardımcı olarak ClickUp AI, büyük veri kümelerinde belirli bilgileri hızlı bir şekilde bulmanıza ve uzun belgeleri ve sohbet konularını özetlemenize yardımcı olarak verimliliği artırır . Bu, sizin ve takımınızın karmaşık ve yaratıcı görevlere odaklanmak için zaman kazanmanızı sağlar 🙌

Çeviriler: ClickUp AI'daki ClickUp AI'daki Çevir eylemini kullanarak yaklaşık bir düzine farklı dilde içerik oluşturun

AI Konuşmalarında Etik ve Gizlilik Hususları

AI'nın birçok avantajı vardır, ancak aynı zamanda etik ve gizlilik sorunları da ortaya çıkarır. AI araçlarını sorumlu bir şekilde kullanmak için bilmeniz gerekenler.

1. AI'da HTTP çerezlerinin rolü

HTTP çerezleri, web sitelerini ziyaret ettiğinizde cihazınıza kaydedilen küçük dosyalardır. Genellikle geçmiş davranışlarınızı ve tercihlerinizi hatırlamak için kullanılırlar.

Bu bilgiler, bu web sitelerindeki gelecekteki etkileşimleri kişiselleştiren AI uygulamalarına aktarılır. Bu, genel kullanıcı deneyiminizi iyileştirirken, gizlilik endişelerini de artırır.

Çerezler tarafından toplanan veriler, sizin istemediğiniz şekillerde kullanılabilir. Sık sık sağlık sitelerini ziyaret ettiğinizi varsayalım. Çerezler, bu bilgileri depolayıp kullanarak diğer sitelerde gördüğünüz reklamları ve içeriği etkiler.

Bununla mücadele etmenin en iyi yollarından bazıları, AI ve web sitesi gizlilik politikaları hakkında daha fazla bilgi edinmek, izleme çerezlerini sınırlamak veya bloklamak ve cihazınızdan çerezleri düzenli olarak silmektir.

2. AI chatbot uygulamalarında gizlilik ve veri güvenliği

Chatbot uygulamaları, ilgili ve yararlı yanıtlar sağlamak için genellikle kişisel bilgilere erişime ihtiyaç duyar. Ancak, özellikle hassas veriler söz konusu olduğunda, çok fazla bilgi paylaşmak riskli olabilir.

Bu sohbet robotlarının paylaştığınız verileri nasıl koruduğunu ve kullandığını bilmek önemlidir. Elbette, birçok sohbet robotu uygulaması, bilgilerinizi korumak ve kötüye kullanımı önlemek için güçlü şifreleme ve sıkı veri koruma kuralları kullanır. 🔒

Ancak güvenlik düzeyleri değişebilir, bu nedenle gizlilik politikalarını kontrol etmek ve verdiğiniz izinleri anlamak daha güvenlidir.

Böylece, gizli bilgilerinizi kontrol altında tutarken ve gizlilik ihlali riskini azaltırken AI'nın avantajlarından yararlanabilirsiniz.

3. İş kaybı

AI sistemleri, sanal asistanlar, sosyal medya yönetimi, müşteri desteği ve üretim gibi işleri daha da gelişerek devralacaktır.

Sage Journals'da yayınlanan bir araştırmaya göre, çalışanların %14'ü AI nedeniyle işini kaybetmiştir. Daha fazla şirket AI ve diğer otomasyon stratejilerini kullanarak işgücünü azaltmayı planladığından, bu oranın artması beklenmektedir. 👀

Çözüm nedir? Şirketler, takımlarının AI'ya uyum sağlamasına ve bu alanda başarılı olmasına yardımcı olacak eğitim programları oluşturmalıdır. Bu, AI'nın taklit edemeyeceği insan becerilerine yatırım yapmak ve çalışanlara işlerinde AI'dan yararlanmayı öğretmek anlamına gelebilir.

Bu arada, çalışanlar bu değişikliği becerilerini geliştirmek ve uyum sağlayabilmek için bir fırsat olarak görebilirler. İşverenler tarafından sunulan eğitim programlarına katılmak veya teknoloji alanındaki yeni kursları keşfetmek, yeni başlayanlar için harika bir başlangıçtır.

4. Enerji tüketimi

Büyük AI sistemleri geliştirmek ve sürdürmek çok fazla güç gerektirir. Bu da AI'nın çevreye olumsuz etkisi olan karbon emisyonlarına katkısı konusunda endişeleri artırmaktadır. 🌱

AI günlük hayatımıza daha fazla entegre oldukça, çevresel ayak izini görmezden gelmek daha zor hale geliyor. Ancak AI geliştiricileri ve kullanıcıları olarak adım atmanın yolları var: veri merkezlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını savunmak ve daha az enerji yoğun AI modelleri üzerine araştırma yapmak.

Bu alanda önemli ilerlemeler kaydetmek zaman alacaktır. Ancak AI ile sürdürülebilir bir gelecek inşa etme konusundaki konuşmayı bugün başlatabiliriz.

ClickUp Brain, görevleri otomatikleştirerek, şirket bilgileriyle anında yanıtlar sağlayarak ve yazmayı geliştirerek işi kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir AI çözümüdür. Üç ana araç içerir: görevleri, belgeleri ve kişileri sorgulamak için AI Bilgi Yöneticisi; güncellemeleri ve stand-up'ları otomatikleştirmek için AI Proje Yöneticisi; ve hızlı bir şekilde içerik ve yanıtlar oluşturmak için AI Yazar. ClickUp AI, iş akışları ve uygulamalar arasında entegrasyon sağlayarak verimliliği ve uyumu artırır.

ClickUp AI ile İşin Geleceği Daha Akıllı

AI'ya soru sormayı bilmek şu şekilde özetlenebilir:

En iyi AI yanıtlarını almak için doğru soruları sorun ve hangi ayrıntıları ekleyeceğinizi veya çıkaracağınızı dikkatlice düşünün. Bu, verimliliğinizi artırırken gizlilik ve etik sorunları da kontrol altında tutar. ✅

100'den fazla rol tabanlı komut istemiyle ve kullanıcı dostu arayüzüyle ClickUp AI, AI'ya başlamak için ekstra yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler (ve yeni başlayanlar) için mükemmel bir yazma ve eğitim aracıdır.

ClickUp AI'nın ileri düzey kullanıcılar ve işletmeler için iş operasyonlarını, projeleri ve belgeleri yönetmeye yönelik gelişmiş işlevlerini keşfedebilirsiniz.

ClickUp AI'nın sizin için neler hazırladığını merak mı ediyorsunuz?

