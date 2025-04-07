Daha İyi İçerik Çıkışı için AI Negatif Komut Örnekleri

Sonunda mükemmel AI sanat komutunu yazdınız. "Oluştur" düğmesine bastınız ve beklediniz, ancak karşınıza çarpık bir kabus çıktı: kopuk uzuvlar, çarpık yüz özellikleri ve garip dokular.

AI modelleri sadece iyi komutlara ihtiyaç duymaz; istenmeyen öğeleri filtrelemek için negatif komutlara da ihtiyaç duyar. Sonuçlarınızda neden garip öğeler veya istenmeyen stiller olduğunu merak ettiyseniz, muhtemelen bu önemli adımı atladınız.

Bu kılavuzda, oluşturulan içeriği iyileştirmeye yardımcı olan AI negatif komut örnekleri bulacaksınız. Bu örnekler, oluşturduğunuz içeriklerin net, temiz ve tam olarak hayal ettiğiniz gibi olmasını sağlar.

⏰ 60 saniyelik özet Olumsuz komutların AI tarafından oluşturulan içeriği iyileştirmede anahtar rol oynamasının nedenleri şunlardır: Negatif komutlar, hassasiyet için çok önemlidir: AI tarafından oluşturulan görüntüleri ve metinleri, çarpıklıkları, yanlış stilleri ve alakasız metinleri kaldırarak iyileştirir ve profesyonel sonuçlar elde etmenizi sağlar

Duruma özel negatif komutlar önemlidir: Gerçekçi portreler, anime sanat eserleri, gerçekçi fotoğraflar, bir makale veya bir Python komut dosyası oluştururken, negatif komutlarınızı özelleştirmek tutarlılık sağlar ve AI hatalarını azaltır

Komutlar oluştururken denge anahtardır: Negatif komutları aşırı yüklemek AI'yı karıştırabilir, bu nedenle tekrar tekrar test edin ve kontrol için ağırlıklandırma teknikleri kullanın

Farklı AI platformları komutları benzersiz bir şekilde işler: Örneğin, Stable Diffusion gelişmiş negatif komut ince ayarına izin verirken, MidJourney öğeleri hariç tutmak için komut kullanmaz

AI negatif komutları, sürecin sadece bir parçasıdır: Komutları zaman içinde optimize etmek, verimlilik için çok önemlidir. ClickUp Brain & Beyaz Tahta gibi araçlar, AI tarafından oluşturulan projeleri izlemeye yardımcı olur

AI Negatif Komutları Nedir?

AI negatif komutları, bir AI modeline görüntü veya metin oluştururken nelerden kaçınması gerektiğini söyler. Normal komutların AI'ya neleri dahil etmesi gerektiğini belirtmesi gibi, negatif komutlar da istenmeyen öğeleri kaldırarak çıktıyı iyileştirir.

Negatif komut, sonuçları iyileştirmek ve istenmeyen öğeleri hariç tutmak için metin, görüntü ve video oluşturma modellerinde yaygın olarak kullanılır. Bu, bulanık ayrıntılar, kötü işlenmiş özellikler, garip çarpıtmalar, gereksiz ayrıntılar veya yanlış stiller oluşturan AI modelleriyle çalışırken özellikle yararlıdır.

Örnek: Gerçekçi bir portre oluşturuyorsanız ancak arka planlar bulanık ve yüz özellikleri aşırı keskin çıkıyorsa, komutunuz şu şekilde olabilir: 👉 Düzenli Komut: "Yumuşak ışıklandırma ile hiper gerçekçi bir kadın portresi" 👉 Olumsuz İpucu: "Bulanık arka plan, sert ışıklandırma, çarpık yüz, fazladan uzuvlar, doğal olmayan renkler"

Olumsuz komutlar ekleyerek, AI istenen öğelerin kalitesini iyileştirmeye odaklanırken yaygın kusurları ortadan kaldırır. Bu basit ayar, hassasiyeti önemli ölçüde artırabilir ve gerçekçi fotoğraflar ve metinler oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Olumsuz komutlar, öncelikle üretken AI modellerinde, özellikle metinden görüntüye veya metinden metne üretim ile ilgili olanlarda kullanılır.

Negatif komut istemini destekleyen bir model kullanırken (özellikle görüntü oluşturmada), AI, belirtilen istenmeyen öğelerin varlığını en aza indirmek için gizli alan temsilini ayarlar.

AI görüntü oluşturmada neden negatif komutlar kullanılır?

Negatif komutlar, AI tarafından oluşturulan görüntülerde istenmeyen unsurları önleyerek görüntüleri daha rafine ve doğru hale getirir. Bozulmaları ve alakasız ayrıntıları kaldırmak zaman kazanmanıza ve kaliteyi artırmanıza yardımcı olur. İşte neden bu kadar önemli oldukları:

1. Bozuk veya doğal olmayan özelliklerden kaçının

AI modelleri bazen, özellikle portrelerde veya karakter sanatında, bağlantısız uzuvlar, kötü çizilmiş yüzler veya uyumsuz vücut parçaları oluşturur. Olumsuz komutlar, bu sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Örnek: Komut: "Zırhlı, sinematik ışıklandırmalı, ayrıntılı bir fantastik savaşçı"

ChatGPT'nin yukarıdaki komutla oluşturduğu içerik şöyledir:

via ChatGPT

Ancak, aynı komut istemine "Ekstra uzuvlar, çarpık yüz, doğal olmayan oranlar, bulanık ayrıntılar" gibi ek bir negatif komut isteminin eklenmesi şu sonucu verir:

ChatGPT kullanarak olumsuz komutlar

İlk görüntü, abartılı özellikler veya standart insan oranlarına daha az odaklanma gibi yaratıcı varyasyonlara sahipti. Bunlar bazen savaşçının görünüşünü veya duruşunu tasvir ederken biraz doğal olmayan unsurlar olarak ortaya çıkabilir.

Negatif komutla oluşturulan ikinci görüntü, bu özellikleri özellikle önlemektedir. Standart insan oranlarını koruyarak yüz ve uzuvların doğal ve gerçekçi görünmesini sağlar.

Detaylar, zırhın karmaşıklığını veya sahnenin genel netliğini bozacak herhangi bir bulanıklık olmadan keskin ve net tutulmuştur.

2. Sanat stillerini ve tutarlılığı iyileştirin

AI, istemeden stilleri karıştırabilir; gerçekçiliği anime ile harmanlayabilir veya temiz bir dijital görünüm istediğinizde resimsel dokular ekleyebilir. Olumsuz komutlar tutarlılığı zorlar.

Örnek: Komut: "Bir kedinin temiz vektör tarzı illüstrasyonu."

Kedi vektör tarzı illüstrasyon

Aynı komut, negatif bir komutla birlikte verildiğinde, örneğin: "Suluboya, yağlı boya, 3D render, gürültü, pürüzlü doku." Çıktı şu şekilde değişir:

Olumsuz komut

Temiz ve modern olmasına rağmen, ilk vektör illüstrasyonu kısıtlamalar olmadan oluşturulmuştur. Bu, vektör olmayan sanat formlarına benzeyen, istenmeyen doku veya stil farklılıklarına yol açabilir.

Öte yandan, ikinci örnek, sulu boya efektleri, yağlı boya dokuları, 3D render görünümleri, gürültü ve pürüzlü dokular gibi belirli özellikleri kasıtlı olarak hariç tutmak için hazırlanmıştır.

Bu, daha rafine ve tamamen vektör tarzı bir grafikle sonuçlandı ve tasarımın net, açık ve sağlam renklerde kalmasını sağladı.

3. İstenmeyen renkleri ve ışık sorunlarını ortadan kaldırma

Bazen AI, renkleri aşırı doygun hale getirir veya istenen havayı bozan sert ışık efektleri ekler. Negatif komutlar bunu kontrol etmeye yardımcı olur.

Örnek: Komut: "Neon ışıklarla aydınlatılmış, karamsar bir siberpunk caddesi."

Neon ışıklarla aydınlatılmış karamsar bir siberpunk caddesi

Aynı komut, negatif komut eklenerek: "Soluk tonlar, aşırı doygunluk, aşırı parlaklık, sisli" sonucu:

Olumsuz komut

Genellikle, sınırsız siberpunk görseller, karamsarlığı ve başka bir dünyaya ait hissi vermek için sis ve parıltı gibi atmosferik efektlere yoğun bir şekilde dayanabilir. Bu, canlı renklerin birbirine karışmasıyla bulanık veya daha az ayrıntılı bir görünümle sonuçlanır ve daha soyut bir görsel oluşturur.

Buna karşılık, negatif komut içeren görüntü, bu kısıtlamalar olmadan oluşturulan bir görüntüden beklenebileceğinden çok daha net ve belirgin bir siberpunk sokak sahnesi sunar.

💡 Profesyonel İpucu: İyi yapılandırılmış bir komut, daha iyi AI sonuçları sağlar. Belirsiz girdiler yazmak yerine, rastgelelikten kaçınmak için açık ve ayrıntılı ifadeler kullanın. Gerçek dünyadan komut mühendisliği örneklerini burada görebilirsiniz.

AI Metin Oluşturmada Neden Negatif İpuçları Kullanılmalı?

Metin oluşturmada negatif komutlar (veya kılavuz kısıtlamalar), yanıtları ince ayarlamaya yardımcı olur, istenmeyen içeriği önlerken belirli gereksinimleri karşıladığından emin olur. ChatGPT, Claude, Gemini ve Codex gibi araçlarda çıktıları iyileştirmek için özellikle yararlıdır.

Olumsuz komutların AI metin oluşturmada neden değerli olduğuna dair ayrıntılı bir bakış:

1. Alaka düzeyi ve doğruluğu iyileştirme

AI tarafından oluşturulan yanıtlar bazen konuyla ilgisiz ayrıntılar, gereksiz bilgiler veya doğruluğu azaltan varsayımlar içerebilir. Olumsuz komutlar kullanmak, alakasız içeriği filtrelemeye yardımcı olur ve yanıtların daha odaklı ve kesin olmasını sağlar.

Örnek: Etki: Özetin spekülatif gelecek içeriği olmadan tarihsel kalmasını sağlar

Komut: "Yapay zekanın tarihini özetleyin"

Olumsuz İpucu: "Fütüristik tahminler veya kişisel görüşler eklemeyin"

2. Yazım stili ve tonunu kontrol etme

AI, ihtiyaçlarınız için çok resmi, gayri resmi, aşırı ayrıntılı veya teknik yanıtlar üretebilir. Olumsuz komutlar, içeriğin tonunu, okunabilirliğini ve derinliğini yönlendirebilir.

Örnek: Etki: Açıklamanın basit ve yeni başlayanlar için anlaşılır olmasını sağlar

Komut: "Blockchain teknolojisini yeni başlayanlar için açıklayın"

Olumsuz İpucu: "Teknik jargon ve karmaşık matematiksel açıklamalardan kaçının."

perplexity aracılığıyla

3. Gereksiz veya tekrarlayan içerikten kaçınmak ve yaratıcılığı teşvik etmek

AI bazen aynı noktaları farklı ifadelerle tekrarlar ve yanıtları gereksiz yere uzatır. Bazen benzersiz ve ilgi çekici içerik yerine genel veya aşırı kullanılan ifadeler üretebilir.

Olumsuz komutlar, yazının özlü ve ilgi çekici olmasını sağlar ve AI'yı özgünlüğe yönlendirir.

Örnek: Etki: AI'nın aynı noktaları yeniden ifade etmek yerine benzersiz avantajları listelemesini ve öngörülebilir ifadelerden kaçınmasını sağlar

Komut: "Egzersizin faydalarını açıklayın"

Olumsuz komut: "Aynı faydayı farklı kelimelerle tekrarlamayın ve 'Asla pes etme' gibi klişelerden kaçının."

4. Önyargı ve öznelliği filtreleme

AI modelleri, bazen yanıtlara önyargılar veya öznel görüşler katabilen geniş veri kümeleri üzerinde eğitilir. Olumsuz komutlar, yanıtların tarafsız ve gerçeklere dayalı olmasını sağlar.

Örnek: Etki: Yanıtın spekülatif değil, objektif ve veriye dayalı olmasını sağlar

Komut: "AI'nın işler üzerindeki etkisini tartışın"

Olumsuz İpucu: "Kişisel görüşlerinizi ifade etmeyin veya desteklenmeyen iddialarda bulunmayın"

5. İstenmeyen konular veya hassas bilgileri hariç tutma

Bazen, AI tarafından oluşturulan içerik, tartışmalı konular, hassas ayrıntılar veya istekle alakasız istenmeyen temalar içerebilir. Negatif komutlar, bu tür içeriği açıkça filtreleyebilir.

Örnek: Etki: Sağlıkla ilgili faktörleri tartışmadan verimlilik tekniklerine odaklanmayı sağlar

Komut: "Zaman yönetimi stratejileri hakkında bir blog yazın"

Olumsuz İpucu: "Diyet veya egzersizden bahsetmeyin"

Kullanım Örneklerine Göre AI Olumsuz İstem Örnekleri

Negatif komutlar, çarpıklıkları, istenmeyen öğeleri, önyargıları ve tutarsızlıkları ortadan kaldırarak AI tarafından oluşturulan içeriği ince ayarlamaya yardımcı olur. Gerçekçi portreler, anime sanatı, manzaralar, ürün fotoğrafçılığı, reklam metinleri veya bir blog üzerinde çalışıyor olun, doğru negatif komutlar büyük fark yaratır.

Aşağıda, farklı yaratıcı ihtiyaçlara göre hazırlanmış pratik negatif prompt örnekleri bulunmaktadır.

1. Gerçekçi insan portreleri

AI, anatomi, yüz simetrisi ve doğal görünen özellikler konusunda zorluklar yaşar. Bu olumsuz komutlar gerçekçiliği korumaya yardımcı olur.

❌ Olumsuz komut örnekleri: "Fazladan uzuvlar, fazladan parmaklar, fazladan kollar, kötü çizilmiş yüz, asimetrik özellikler, kötü anatomi, çarpık gözler, bulanık detaylar, plastik doku, tekinsiz vadi, aşırı keskinleştirilmiş, abartılı kaslar, grenli cilt."

💡 Profesyonel İpucu: AI sürekli ürkütücü eller oluşturuyorsa, negatif komutunuza "kötü eller, fazla parmak, çok fazla parmak, yapışık parmaklar, doğal olmayan tutuş" ifadesini ekleyin.

2. Anime ve çizgi film karakterleri

AI, anime sanatında stilleri karıştırabilir veya garip anatomik hatalar oluşturabilir. Karakterlerinizi temiz ve keskin tutmak için bunları kullanın:

❌ Olumsuz komut örnekleri: "Gerçekçi ayrıntılar, aşırı ayrıntılı dokular, 3D öğeler, hiper gerçekçilik, bulanık çizgiler, pürüzlü kenarlar, kötü oranlar, fazladan gözler, kötü çizilmiş eller, yanlış anime oranları, gürültü, soluk renkler, gerçekçilik filtresi"

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bazı AI modelleri, 2D stilize etme konusunda zorluk yaşadıkları için anime karakterlerine yanlışlıkla burun eklerler!

3. Ürün fotoğrafçılığı ve e-ticaret görselleri

Ürün odaklı görüntülerde AI genellikle istenmeyen yansımalar, dağınık veya sıkıcı arka planlar veya tutarsız aydınlatma ekler. Aşağıdaki olumsuz komutlar bu sorunu çözebilir:

❌ Olumsuz komut örnekleri: "Metin, filigran, logo, fazladan nesneler, gölgeler, dağınıklık, sıkıcı arka plan, yanlış yansımalar, düzensiz aydınlatma, düşük kalite, en kötü kalitede lens bozulması, düşük çözünürlük, aşırı pozlama, bulanıklık, çirkin parmaklar, normal kalite, düşük çözünürlük"

💡 Profesyonel İpucu: AI tarafından oluşturulan grafikler iyileştirme gerektirir. Negatif komutlar, istenmeyen öğeleri kaldırarak daha temiz kompozisyonlar oluşturmanıza yardımcı olur. AI'nın grafik tasarımını nasıl geliştirebileceğini buradan öğrenin.

4. Manzaralar ve şehir manzaraları

Çevre görüntülerinde AI bazen yüzen nesneler, gerçekçi olmayan ışıklandırma veya istenmeyen kalabalıklar oluşturabilir.

❌ Negatif komut örnekleri: "Doğal olmayan gölgeler, aşırı doygunluk, yüzen nesneler, çarpık binalar, eksik dokular, gerçekçi olmayan yansımalar, düşük kontrast, yanlış aydınlatma, glitch artefaktları, soluk gökyüzü, aşırı pozlanmış vurgular, yinelenen öğeler"

5. Siberpunk ve fütüristik bilim kurgu sanatı

AI, bilim kurgu kompozisyonlarında neon ışıklandırmayı, doğal olmayan renk şemalarını veya çarpık öğeleri aşırı kullanabilir.

❌ Olumsuz komut örnekleri: "Aşırı pozlama, gerçekçi olmayan parlaklık, aşırı neon, yanlış perspektif, lens parlamaları, bulanık kenarlar, zayıf kontrast, fazladan ışıklar, glitch artefaktları, pikselleşme, bozuk geometri, yinelenen binalar."

🧠 Eğlenceli Bilgi: AI modelleri bazen belirli çıktı görüntüleri için yeterli veriye sahip değildir ve bu durumda, verileri yanlış yorumlayarak veya cevapları uydurarak "halüsinasyon" cevaplar verir!

6. Fantastik sanat ve efsanevi yaratıklar

Fantastik temalı nesiller bazen mitolojik yaratıklara tutarsız ayrıntılar, fazladan uzuvlar veya yanlış anatomik özellikler ekler.

❌ Negatif komut örnekleri: "Fazladan kanatlar, orantısız vücut parçaları, rastgele parlayan öğeler, plastik doku, aşırı doygun renkler, deforme olmuş bacaklar, asimetri, yanlış yerleştirilmiş gölgeler, yanlış perspektif, kötü harmanlanmış ayrıntılar"

🎯 Bonus İpucu: Negatif komutlara "fotogerçekçi, 3D render, hiper detaylı, gerçeğe yakın" ifadeleri ekleyerek, AI gerçekçiliğinden kaçının ve boyanmış bir fantezi görünümü elde edin.

7. Vintage ve retro sanat stilleri

AI, vintage stilleri denerken bazen modern dokular veya yanlış renk paletleri ekleyebilir.

❌ Olumsuz komut örnekleri: "HD, yüksek çözünürlük, keskin kenarlar, dijital artefaktlar, modern stil, aşırı doygunluk, yeni çağ detayları, yanlış dönem, fütüristik unsurlar, plastik doku"

8. Korku ve karanlık temalı sanat

AI korku görüntüleri bazen istenmeyen komiklikler veya aşırı şiddet içeren görüntüler oluşturabilir. Negatif komutlar, ürkütücü etkiyi azaltmaya yardımcı olur.

❌ Olumsuz komut örnekleri: "Karikatürize, komik, abartılı korku, aşırı kan, aşırı detaylı, doğal olmayan renk tonları, gerçekçi olmayan ifadeler, kötü çizilmiş yüz, zayıf kontrast, soluk tonlar, boş arka plan, bulanık vücut."

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9. Mimari renderlar ve iç mekanlar

AI, mimari görüntülere genellikle yanlış ışıklandırma, fazladan mobilya veya bozuk yapılar ekler.

❌ Olumsuz komut örnekleri: "Düzensiz aydınlatma, çarpık duvarlar, gerçekçi olmayan yansımalar, uçan nesneler, zayıf perspektif, fazladan mobilyalar, dağınık arka plan, çarpık oranlar, yanlış gölgeler, eksik ayrıntılar, balık gözü bozukluğu, kaba oranlar"

10. Yemek fotoğrafçılığı ve mutfak sanatı

AI gıda görüntüleri bazen çok yapay, aşırı parlak veya garip dokulu görünebilir.

❌ Negatif komut örnekleri: "Plastik doku, gerçekçi olmayan parlaklık, yanlış gıda oranları, fazladan nesneler, dağınıklık, metin, filigran, logo, yanlış malzemeler, yüzen öğeler, aşırı doygunluk, bulanık kenarlar, karikatürize, 3D render"

11. Reklam metni yazımı

AI, güvenilirliği azaltabilecek aşırı genel, abartılı veya aşırı satış odaklı bir dil oluşturabilir. Bu olumsuz komutlar, ikna edici ancak gerçekçi reklamlar oluşturmanıza yardımcı olur.

❌ Olumsuz komut örnekleri: "Tıklama tuzağı, abartılı iddialar, aşırı tanıtım amaçlı ifadeler, tekrarlayan ifadeler, yapay coşku, genel moda sözcükler, belirsiz faydalar, robotik üslup, zorlama aciliyet, ünlem işaretlerinin aşırı kullanımı, alakasız ayrıntılar."

12. Müşteri erişim e-postası oluşturma

AI tarafından oluşturulan e-postalar çok robotik, kişisel olmayan veya aşırı resmi gelebilir ve bu da etkileşim açısından daha az etkili olmalarına neden olabilir. Bu olumsuz komutlar, e-postaların doğal ve samimi olmasını sağlar.

❌ Olumsuz prompt örnekleri: "Genel selamlama, aşırı resmiyet, robotik dil, doğal olmayan ifade, aşırı özür dilerim tonu, belirsiz konu başlığı, kişisel olmayan yaklaşım, aşırı iltifat, aşırı uzun paragraflar, alakasız bilgiler, tıklama tuzağı tarzı CTA. "

13. İş raporları

AI tarafından oluşturulan iş raporları bazen dolgu içeriği, belirsiz sonuçlar veya aşırı rahat bir üslup içerebilir. Bu olumsuz komutlar, profesyonel ve veri odaklı bir yaklaşım sürdürmenize yardımcı olur.

❌ Olumsuz komut örnekleri: "Asılsız iddialar, gündelik dil, aşırı sıfatlar, gereksiz bilgiler, belirsiz sonuçlar, gereksiz hikaye anlatımı, aşırı laf kalabalığı, desteksiz görüşler, aşırı genel istatistikler, pazarlama tarzı dil. "

14. Hikaye yazma

AI, klişeler, tekrarlayan olay örgüsü veya aşırı basitleştirilmiş karakter gelişimi içerebilir. Bu olumsuz komutlar, hikaye anlatımında özgünlüğü ve derinliği teşvik etmeye yardımcı olur.

❌ Olumsuz komut örnekleri: "Klişe olay örgüsü, tahmin edilebilir hikaye, tek boyutlu karakterler, aşırı açıklama, gerçekçi olmayan diyaloglar, bilgi bombardımanı, tekrarlayan ifadeler, aşırı kullanılan mecazler, zorlama mutlu sonlar, duygusal derinlik eksikliği."

15. Kod parçacıkları

AI, verimsiz, güncel olmayan veya gereksiz yere karmaşık kodlar oluşturabilir. Bu olumsuz komutlar, temiz, modern ve okunabilir kodlar oluşturmanıza yardımcı olur.

❌ Olumsuz komut istemi örnekleri: "Kullanımdan kaldırılmış fonksiyonlar, verimsiz döngüler, aşırı karmaşık mantık, gereksiz yorumlar, zayıf girintiler, aşırı iç içe geçme, güvenli olmayan uygulamalar, eski kütüphaneler, gereksiz kod, hata yönetimi eksikliği."

16. Haber özetleri

AI, haber özetlerinde önyargı, gereksiz görüşler veya aşırı ayrıntılar içerebilir. Bu olumsuz komutlar, özetlerin gerçeklere dayalı, özlü ve tarafsız olmasını sağlar.

❌ Olumsuz komut örnekleri: "Spekülasyon, kişisel görüşler, abartılı dil, önyargılı ifadeler, aşırı arka plan detayları, duygusal kelimeler, yanıltıcı başlıklar, gereksiz tekrarlar, dolgu içerik, gayri resmi üslup. "

17. Sosyal medya başlıkları

AI tarafından oluşturulan başlıklar çok genel, aşırı tanıtım amaçlı veya ilgi çekici olmayabilir. Bu olumsuz komutlar, özlü, ilişkilendirilebilir ve ilgi çekici içerik oluşturmanıza yardımcı olur.

❌ Olumsuz prompt örnekleri:"Tıklama tuzağı, aşırı emoji kullanımı, tüm harflerin büyük yazılması, zorlama coşku, genel ifadeler, robotik üslup, fazla resmi, belirsiz mesajlar, aşırı uzun başlıklar, gereksiz hashtag'ler. "

➡️ Daha fazla bilgi: Sanat üretimi için en iyi kararlı difüzyon alternatifleri

Etkili Olumsuz İpuçları Oluşturmak için En İyi Uygulamalar

Negatif komutlar, AI tarafından oluşturulan görüntüleri ve metinleri iyileştirmeye yardımcı olur, ancak bunları oluşturmak için strateji gerekir. Genel terimlerin bir listesini dökmek yerine, yaklaşımınızı ince ayarlamak, kesin ve yüksek kaliteli sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir.

Temel negatif komutlarınızı iyileştirmek için kullanabileceğiniz bazı hazır en iyi uygulamalar.

1. Negatif komutlarınızı çok fazla terimle aşırı yüklemeyin

İstenmeyen her öğeyi negatif komutlara eklemek cazip gelebilir, ancak çok fazla kısıtlama AI'yı karıştırabilir.

Bu, ayrıntıları düzleştirebilir veya sonuçları öngörülemez hale getirebilir. Bunun yerine, "ekstra uzuvlar" veya "bulanık ayrıntılar" gibi belirli sorunları hedefleyen anahtar terimlerle başlayın. Sorun devam ederse, kademeli olarak daha fazla terim ekleyerek sorunu daraltın.

💡 Profesyonel İpucu: Verimliliği artırmak için başarılı komut istemlerini kaydedin ve kategorilere ayırın. ClickUp, bunları izlemenize ve gelecekte kullanmak üzere iyileştirmenize yardımcı olur. Hazır AI komut şablonlarını burada bulabilirsiniz.

2. Daha hassas kontrol için ağırlık ayarlamalarını kullanın

Görüntü oluşturmaya yarayan birçok AI aracı, terimlerin etkisini kontrol etmek için ağırlıklandırmaya izin verir. (word:1. 5) veya [word] gibi sözdizimini kullanarak önemi ayarlayarak, küçük öğeleri tamamen kaldırmadan büyük kusurları önceliklendirebilirsiniz.

✅ Örnek: AI sert gölgeler oluşturmaya devam ederse, gölgeleri güçlü bir şekilde azaltırken bulanıklığı azaltmak için "sert gölgeler: (1,5), bulanık arka plan: (0,8)" ifadesini deneyin.

🎯 Neden işe yarıyor: Bazen beklenmedik sonuçlara yol açabilecek bir öğeyi tamamen bloklamak yerine, AI'nın yorumunu ince ayarlarla düzeltir.

3. Negatif komutlar, kesin ana komutlarla birlikte kullanıldığında en iyi sonucu verir

Güçlü bir ana komut, negatif komut kadar önemlidir. Pozitif komutunuz belirsizse, AI'nın rastgele hareket etme alanı artar ve negatif komutunuzun etkinliği azalır. Negatif terimleri ayarlamadan önce ana komutta mümkün olduğunca ayrıntılı olun.

🔹 Kötü örnek: "Şehirde güzel bir kadın" + "anatomik hatalar, bulanıklık" 🔹 Daha iyi: "Bir kadının son derece ayrıntılı, simetrik portresi, yumuşak ışıklandırma, doğal poz" + "kötü anatomi, çok fazla parmak, asimetri, aşırı doygunluk, jpeg artefaktları."

🚀 Profesyonel İpucu: Odaklanmış bir ana komut, görüntüleri iyileştirirken deneme ve hataları azaltır.

4. Körü körüne tahminde bulunmak yerine, değişiklikleri tek tek deneyin

AI tarafından oluşturulan bir görüntü veya metin doğru çıkmazsa, hemen negatif uyarıları spam olarak işaretlemeyin. Bunun yerine, sonucu etkileyen şeyi görmek için her seferinde tek bir şeyi değiştirin.

⚒️ Sorun giderme:

Negatif terimler olmadan komutunuzu çalıştırın ve hataları not alın

En büyük sorunu hedefleyen bir negatif terim ekleyin

Tekrar oluşturun ve değişiklikleri karşılaştırın

Terimleri kademeli olarak ekleyerek veya düzenleyerek tekrarlayın

📌 Neden işe yarıyor: Bu yaklaşım, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını ayırarak, iyileştirme sürecini daha hızlı ve daha bilinçli hale getirir.

5. Sadece öğeleri kaldırmayın, stili yönlendirmek için negatif komutları kullanın

Olumsuz komutlar sadece hataları düzeltmek için kullanılmaz, sanatsal stili ve havayı da iyileştirebilir. Sanatsal bir görünüm istiyorsanız, gerçekçiliği olumsuz yönde etkileyebilirsiniz. Pürüzsüz dijital sanat tercih ediyorsanız, kaba dokuları ve gürültülü ayrıntıları kaldırın.

Benzer şekilde, metin oluştururken, hafif ve neşeli bir metin istiyorsanız, resmi dili olumsuz yönde yönlendirmeyi deneyin.

🎨 Örnek: ✅ Temiz bir anime estetiği için: Olumsuz Komut: "gerçekçilik, fotogerçekçi, 3D render, yağlı boya, sert dokular" ✅ Vintage film görünümü için: Negatif Komut: "dijital, keskin odak, aşırı doygun, modern stil"

⚡ Bonus İpucu: Sadece teknik kusurları değil, stil olarak istemediğiniz şeyleri de düşünün. Olumsuz komutlar, hataları filtrelemek kadar estetiği düzenlemek için de yararlıdır.

AI platformlarında negatif komutları nasıl kullanılır?

Negatif komutlar, istenmeyen öğeleri kaldırarak AI tarafından oluşturulan içeriği iyileştirmeye yardımcı olur. Stable Diffusion ve Midjourney gibi görüntüler için farklı AI araçları, kullanıcıların nihai çıktıyı kontrol etmek için negatif komutlar eklemesine olanak tanır. Benzer şekilde, ChatGPT ve Claude gibi metin oluşturucu AI araçları da negatif komutları tanır.

Aşağıda, büyük yapay zeka platformlarında negatif komutları etkili bir şekilde kullanmak için adım adım kılavuzlar bulunmaktadır.

Stable Diffusion negatif komutları kullanma

Stable Diffusion, kullanıcılara hassas çıktı kontrolü sağlayarak ayrıntılı negatif komut istemlerine olanak tanır.

⚒️ Stable Diffusion'da negatif komutları kullanmak için adımlar:

Adım 1: Stable Diffusion UI'yi açın

Automatic1111, InvokeAI veya ComfyUI gibi platformları kullanarak Stable Diffusion'a erişin. HuggingFace'i kullanarak Stable Diffusion'ın 3.5 modeline erişin ve komutları nasıl vereceğinizi öğrenin.

Adım 2: Ana komutunuzu girin

AI'nın stili ve konuyu anlamasını sağlamak için mümkün olduğunca ayrıntılı olun. İşte verebileceğiniz bir komut örneği:

"Yumuşak ışıklandırma, sinematik alan derinliği, ayrıntılı cilt dokusu ve doğal saç akışına sahip hiper gerçekçi bir kadın portresi oluşturun. Arka plan, gün batımında sıcak altın tonlarıyla bulanık bir şehir manzarası olmalıdır."

Adım 3: Negatif komut ekleyin

"Negative Prompt" (Olumsuz İpucu) giriş kutusunu bulun ve kaldırmak istediğiniz öğeleri yazın (ör. "bulanık, fazladan parmaklar, deforme yüz, metin, filigran")

İşte verebileceğiniz Negatif Komutlar:

"Bulanık, fazladan parmaklar, eksik kollar, eksik bacaklar, kötü çizilmiş eller, eksik parmaklar, doğal olmayan ışıklandırma, plastik benzeri doku, grenli, aşırı keskinleştirilmiş, filigran, metin, logo, fazladan uzuvlar."

Adım 4: Örnekleme yöntemini ve ayarları düzenleyin

Farklı örnekleyiciler (Euler, DDIM vb.) negatif komutları farklı şekilde işler, bu nedenle varyasyonları test edin.

AI Platformlarındaki ayarlar

Adım 5: CFG Ölçeği ve Adımları kullanın

Daha yüksek CFG Ölçeği (7–12), AI'nın komutları sıkı bir şekilde izlemesini sağlarken, daha fazla adım ayrıntıları iyileştirir.

Adım 6: Oluşturun ve iyileştirin

Komut istemini çalıştırın, istenmeyen öğeleri kontrol edin ve gerektiğinde negatif komut istemini düzenleyin. İşte nihai çıktı şöyle görünüyor:

AI tarafından oluşturulan görüntü

💡 Profesyonel İpucu: Yapay öğeler veya istenmeyen ayrıntılar devam ederse, sonuçları ince ayarlamak için negatif gömme (EasyNegative gibi) denemeleri yapın.

Midjourney'de negatif komutları kullanma

Midjourney daha basit bir yaklaşıma sahiptir, ancak daha iyi kontrol için negatif komutlara izin verir.

⚒️ Midjourney'de negatif komutları kullanmak için adımlar:

Ana komutunuzu yazın: Discord'da /imagine komutunu ve ardından açıklayıcı komutunuzu yazarak başlayın

Olumsuz komut ekleyin: –no komutunu, kaldırmak istediğiniz terimlerin önüne ekleyin (ör. "–no metin, filigran, fazladan uzuvlar, bulanıklık, koyu gölgeler")

En boy oranını ve kaliteyi ayarlayın: Sonuçları ince ayarlamak için en boy oranı için –ar, görüntü kalitesi için –q kullanın

Sürümleri ve stilleri deneyin: Midjourney'in farklı sürümleri (V5, V6, vb.) komut istemlerini farklı şekilde işler, bu nedenle gerekirse sürümleri değiştirin

Geliştirin ve iyileştirin: İstenmeyen öğeler hala görünüyorsa, güncellenmiş negatif komutlarla yeniden çalıştırın veya Varyasyonlar'ı kullanarak kompozisyonu değiştirin

💡 Profesyonel İpucu: MidJourney, komut istemlerine Stable Diffusion'dan farklı tepki verir. Sonuçlar yanlış geliyorsa, dengeyi sağlamak için hem olumlu hem de olumsuz komut istemlerini değiştirin. En iyi MidJourney komut istemi örneklerini burada keşfedin.

DALL·E'de negatif komutları kullanma

DALL·E'yi kullanırken, komutlarınızın yapısını ayarlayarak çıktılarınızı iyileştirebilirsiniz.

⚒️ DALL·E'de negatif komutları kullanmak için adımlar:

İstenmeyen unsurları hariç tutmak için komutunuzu yeniden yazın: "İnsanların yaşadığı futuristik bir şehir" yerine "Futuristik bir şehir, boş sokaklar, insan yok, temiz mimari" deneyin

İstenen özellikleri açıkça belirtin: DALL·E istenmeyen sonuçlar (ör. bulanık görüntüler) üretme eğilimindeyse, "net, yüksek detay, profesyonel aydınlatma" gibi kelimeleri vurgulayın

Kontrastlı açıklamalar kullanın: "Koyu renkler yok" demek yerine, "Parlak ve canlı renkler sahneyi domine ediyor" deyin

İyileştirin ve tekrarlayın: İstenmeyen öğeler hala görünüyorsa, komut sözcüklerini değiştirin ve daha iyi sonuçlar elde etmek için görüntüyü yeniden oluşturun

ChatGPT'de negatif komutları kullanma

ChatGPT'nin yanıtlarını, komut satırında nelerden kaçınması gerektiğini belirterek yönlendirebilirsiniz.

⚒️ ChatGPT'de olumsuz komutları kullanmak için adımlar:

İstemediğinizi belirtin: "İklim değişikliğinin özetini yazın" yerine "Siyasi görüşler veya spekülasyonlar içermeyen iklim değişikliğinin özetini yazın" deyin

Ton ve stili kontrol edin: Nötr bir açıklama istiyorsanız, "Karmaşık terimler kullanmadan bunu basit bir şekilde açıklayın" deyin

Açık istisnalar kullanın: ChatGPT çok fazla ayrıntı sağlarsa, "100 kelimenin altında tutun, gereksiz arka plan bilgilerini kaçının" isteğinde bulunun

Takip mesajlarıyla iyileştirin: ChatGPT istenmeyen bir şey içeriyorsa, "Bunu yeniden yaz, ancak kişisel görüşleri ve abartılı ifadeleri çıkar" diyebilirsiniz

Claude AI'da negatif komutları kullanma

Claude AI, ChatGPT gibi, yanıtlarında nelerden kaçınması gerektiğini belirten yapılandırılmış talimatlara iyi yanıt verir.

⚒️ Claude AI'da negatif komutları kullanma adımları:

Komutlarınızda doğrudan olun: "Blockchain'i açıklayın" yerine, "Blockchain'i basit terimlerle, teknik detaylara girmeden açıklayın" deyin

İstenmeyen unsurları belirtin: Odaklanmış bir yanıt istiyorsanız, "Bu makaleyi özetleyin, ancak görüşleri ve tekrarlanan ayrıntıları hariç tutun" deyin

Yanıt uzunluğunu sınırlayın: "Gereksiz arka plan bilgilerini kaçınarak 200 kelimeyi geçmeyen kısa bir özet" isteyin

Sonuçlara göre yineleyin: Claude, istemediğiniz bir şey içeriyorsa, "Bu çok teknik, daha basit bir dille yeniden yazın" gibi bir takip mesajıyla düzeltin

➡️ Ayrıca okuyun: Üretken AI için En İyi Komut Mühendisliği Araçları

Olumsuz komutlar, AI tarafından oluşturulan içeriği iyileştirmeye yardımcı olur, ancak mükemmel değildir. AI modelleri hala girdileri yanlış yorumlar, belirli ayrıntılarla mücadele eder ve komutları tamamen yok sayabilir. Aşağıda, akılda tutulması gereken bazı anahtar sınırlamalar bulunmaktadır:

AI yine de istenmeyen öğeler oluşturabilir: Bazı terimler, özellikle karmaşık komutlarda göz ardı edilebilir

Olumsuz komutların aşırı kullanımı görüntüleri düz hale getirebilir: Çok fazla ayrıntıyı kaldırmak, derinliği ve gerçekçiliği ortadan kaldırabilir

Farklı AI modelleri komutları farklı şekilde yorumlar: Stable Diffusion'da işe yarayan bir şey Midjourney'de işe yaramayabilir, bu nedenle çeşitli modellerle farklı AI negatif komut örneklerini denemek isteyebilirsiniz

Olumsuz komutlar yaratıcılığı azaltabilir: Çok fazla kısıtlama, benzersiz ve sanatsal çıktıları sınırlayabilir

Son derece spesifik ayrıntılar için sınırlı etkinlik: AI yine de yapay öğeler veya tutarsızlıklar oluşturabilir

Performans, model sürümüne göre değişir: Bazı AI güncellemeleri, negatif komutları diğerlerinden daha iyi işleyebilir

➡️ Daha Fazla Bilgi: AI Görüntü Oluşturma için En İyi Midjourney Alternatifleri ve Rakipleri

Alternatif AI Aracı olarak ClickUp

Stable Diffusion, Midjourney ve DALL·E gibi AI tarafından oluşturulan sanat araçları ile Claude AI ve Chat GPT gibi metin oluşturma AI araçları, görüntü ve metin oluşturmaya odaklanır, ancak organizasyon, işbirliği ve ş Akışı yönetimi konusunda yetersizdir.

ClickUp bu alanda öne çıkıyor.

ClickUp Brain ve ClickUp Beyaz Tahtalar, sanatçıların ve komut mühendislerinin yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmalarına, komutları iyileştirmelerine ve verimli bir şekilde işbirliği yapmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir çalışma alanı sağlar.

ClickUp şu şekilde bu boşluğu doldurur:

Komutların iyileştirilmesi: AI destekli yazma, daha iyi AI sonuçları için negatif komutları ince ayarlamaya yardımcı olur

Varlıkları ve sürümleri düzenleme: Başarılı, başarısız ve deneysel AI nesillerini yapılandırılmış bir şekilde takip edin

Takım işbirliğini artırın: Aynı anda birden fazla AI projesinde çalışan serbest çalışanlar ve yaratıcı takımlar için idealdir

ClickUp Brain: Yapay zeka destekli proje ve içerik yönetimi

AI komutlarınızı optimize edin, izleyin ve mükemmelleştirin — hepsi ClickUp Brain ile tek bir yerden

ClickUp Brain, proje yönetimi, beyin fırtınası ve içerik oluşturmayı geliştirmek için tasarlanmış, ClickUp'a entegre bir AI asistanıdır. AI oluşturucular için bu araç, üretici sürecin verimliliğini artırmak için istemlerin depolanmasını, iyileştirilmesini ve optimize edilmesini basitleştirir.

ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz:

AI komutlarını düzenleyin: Etkili komutları kaybetmek yerine, ClickUp Brain bunları saklamanıza, kategorilere ayırmanıza ve ileride kullanmak üzere geri getirmenize yardımcı olur

Yapılandırılmış negatif komutlar oluşturun: AI, oluşturulan görüntüler ve metinlerdeki istenmeyen öğeleri ortadan kaldırmak için optimize edilmiş negatif komut öbekleri önerebilir

Fikirleri özetleyin ve iyileştirin: Oluşturucular, AI iş akışlarını net adımlara bölebilir, böylece içeriği daha kolay yineleyebilir ve iyileştirebilir

Ara sıra fazladan uzuvlar veya çarpık yüzler üreten çalışan bir AI komut isteminiz olduğunu varsayalım. ClickUp Brain, önceki sonuçlara dayalı olarak optimize edilmiş negatif komut istemleri önerir ve aşırı deneme ve hata yapmadan komut istemini daha kesin hale getirmenize yardımcı olur.

ClickUp Beyaz Tahtalar: AI sanat projeleri için görsel planlama

ClickUp Beyaz Tahta ile AI sanat iş akışınızı görsel olarak planlayın, izleyin ve mükemmelleştirin

AI tarafından üretilen sanat, genellikle farklı stiller, referanslar ve yinelemelerle deneme gerektirir. ClickUp Beyaz Tahtalar, sanatçıların yaratıcı süreçlerini, test sonuçlarını ve proje iş akışlarını tek bir yerden izlemelerine yardımcı olan görsel bir planlama aracı görevi görür.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile şunları yapabilirsiniz:

Sanatsal stilleri ve referansları haritalandırın: Farklı sanatsal etkiler, temalar ve stilleri düzenlemek için görsel bir düzen kullanın

Komut testi sonuçlarını izleyin: AI tarafından oluşturulan görüntüleri karşılaştırın, neyin işe yaradığını not alın ve gelecekteki komutları buna göre ince ayar yapın

AI projelerinde işbirliği yapın: Revizyonları veya geri bildirimleri kaybetmeden takımlarınız, müşterileriniz veya diğer sanatçılarla fikirlerinizi paylaşın

💡 Profesyonel İpucu: Başarısız komut istemlerini ve başarılı varyasyonları manuel olarak takip etmek yerine, ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak sürüm kontrolü için etkileşimli panolar oluşturun. Bu, farklı araçlara dağılmış dağınık klasörlere ve belgelere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

ClickUp ile AI İçerik Projelerini Yönetin

Negatif komutlar, gerçekçi portreler, kısa metinler, resmi raporlar veya stilize sanat eserleri hedefliyor olsanız da, AI tarafından oluşturulan görüntüleri ve metinleri iyileştirmek için güçlü araçlardır. İstenmeyen öğeleri stratejik olarak kaldırarak zaman kazanabilir, hataları azaltabilir ve yaratıcı çıktılarınız üzerinde daha fazla kontrol elde edebilirsiniz.

Ancak, mükemmel negatif komut istemini oluşturmak deneme ve iyileştirme gerektirir, bu nedenle yaklaşımınızı test etmekten ve değiştirmekten çekinmeyin. Daha fazla deneme yapmak için paylaştığımız AI negatif komut istemi örneklerini referans olarak kullanın.

Birden fazla AI projesini yönetenler için ClickUp Brain ve ClickUp Beyaz Tahtalar, komut izleme, beyin fırtınası ve yaratıcı iş akışlarını kolaylaştırır. AI sanatçısı, pazarlamacı, tasarımcı veya komut mühendisi olun, ClickUp AI odaklı projelerinizi zahmetsizce yönetmenizi sağlar.

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