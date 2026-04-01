AI Çoklu Ajan Ş Akışları: Nasıl Çalışır ve Gerçek Örnekler

Gartner, 2024 yılında neredeyse hiç olmayan bu oranın 2028 yılına kadar günlük iş kararlarının %15'inin ajan yapay zeka tarafından otonom olarak alınacağını öngörüyor. Bu da işlerin nereye doğru gittiğini gösteriyor.

Ş Akışları araçlar, takımlar ve veri kaynakları arasında giderek daha fazla birbirine bağlandıkça, tek ajanlı sistemler yetersiz kalmaya başlar. Bu sistemler görevleri tamamlayabilir, ancak düzenleme, koordinasyonun karmaşıklığı ve paralel yürütme konusunda zorluk yaşar.

AI çoklu ajan ş akışı bu dinamikleri değiştirir. Her şeyi tek bir ajanın yapması yerine, birden fazla uzmanlaşmış ajan işbirliği yaparak karmaşık işleri ilerletir.

Bu makalede, AI çoklu ajan ş akışlarının nasıl çalıştığını, nerede gerçek değer yarattığını ve bunların nasıl etkili bir şekilde tasarlanabileceğini keşfedeceksiniz.

AI Çoklu Ajan Ş Akışı Nedir?

AI çoklu ajan ş akışı, her şeyi tek bir modele bırakmak yerine, birden fazla ajanın bir hedefi gerçekleştirmek için işbirliği yaptığı yapılandırılmış bir sistemdir. Tüm süreci tek bir genel asistanın yönetmeye çalışması yerine, akıllı ajanların sorumlulukları paylaştığı ve sonuçları koordine ettiği bir ortam tasarlarsınız.

Tek ajanlı bir kurulumda, tek bir model girdiyi algılar, üzerinde mantık yürütür ve çıktı üretir. Bu, izole görevler için iş yapar. Ancak daha dinamik ortamlarda, tek bir karar verici bir darboğaz haline gelebilir.

Çoklu ajan kurulumu, sorumluluğu farklı ajanlar arasında dağıtır; her ajan, daha geniş ajan ş Akışı içinde belirli bir rol için tasarlanmıştır.

Bu özel ajanlar araştırma, analiz, doğrulama veya yürütme alanlarına odaklanabilir. Birlikte, tüm sistemin tek bir asistan yerine gerçek bir takım gibi çalıştığı yapılandırılmış bir çoklu ajan mimarisi formuna gelirler. Gücün kaynağı, ajanların nasıl işbirliği yaptığı, bağlamın nasıl paylaşıldığı ve çıktıların nasıl birbirlerine aktarıldığıdır.

Çoklu Ajan Yapay Zeka Sistemleri Nasıl İşler?

Pratik düzeyde, çoklu ajan sistemleri izole edilmiş yürütme yerine yapılandırılmış koordinasyon yoluyla çalışır. Her şeyi tek bir modele bırakmak yerine, tek tek ajanların bağımsız olarak çalıştığı ancak paylaşım yoluyla mantık, bellek ve yönlendirme yoluyla birbirleriyle bağlantılı kaldığı bir sistem tasarlarsınız.

Tipik bir kurulumda, denetim ve koordinasyondan sorumlu bir süpervizör ajanı bulunur. Bu ajan, hedefi yorumlar, alt görevleri çalışan ajanlara dağıtır ve tüm sistem genelinde ajanların koordinasyonunu yönetir. Her ajan, tanımlanmış bir sorumluluğa odaklanırken, aynı zamanda ş Akışının tamamına katkıda bulunur.

Arka planda, çeşitli mekanizmalar her şeyin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar:

Ajan etkileşimleri, bir ajanın çıktısının diğer ajanlar için yapılandırılmış girdiler haline gelmesini sağlar

Paralel işleme, paralel ajanların bir görevin farklı kısımlarında aynı anda iş yapmasına olanak tanır

Dinamik yönlendirme, bağlam ve karmaşıklığa göre hangi ajanın hangi görevi üstleneceğini belirler

Durum yönetimi ve bellek sistemleri, ajanların adımlar arasında bağlamı korumasına yardımcı olur

Araç çağrıları ve harici araçlarla entegrasyonlar, dil işleme ötesinde yetenekleri genişletir

İyi tanımlanmış bir sistem komutu, temsilcilerin tutarlı davranış sergilemesini sağlar

Koordinasyon ölçeği büyüdükçe, koordinasyonun karmaşıklığı da artar. İşte bu noktada, özenle tasarlanmış ajan düzenlemesi, kontrollü veri erişimi ve sağlam hata yönetimi önem kazanır. Bir ajan doğrulama beklerken diğerleri bağımsız olarak çalışmaya devam edebilir.

Doğru şekilde tasarlandığında, çoklu ajan sistemleri dağıtılmış bir zeka katmanı olarak çalışır ve geleneksel otomasyona kıyasla daha fazla esneklik, dayanıklılık ve sistem performansı ile karmaşık görevleri yerine getirir.

Takımlar için Çoklu Ajan Ş Akışlarının Avantajları

Operasyonlarınız büyüdükçe karmaşıklık da artar. Tek bir otomasyon kuralı veya izole bir asistanın yapabileceği şeyler sınırlıdır.

Çoklu ajan sistemleri, koordinasyon, uzmanlaşma ve hızın önemli olduğu ortamlar için tasarlanmıştır. Birden fazla uzman ajanın birlikte çalışmasıyla, takımınız personel sayısını artırmadan daha fazla verimlilik elde eder.

İşte burada etki somut hale geliyor:

✅ Paralel işleme sayesinde daha hızlı yürütme: Bir görevin farklı kısımlarını aynı anda ele alan paralel ajanlar sayesinde, karmaşık girişimler tek bir darboğaz kaynakta beklemek zorunda kalmadan ilerler

✅ Karmaşık sistemlerin daha iyi yönetimi: Dağıtılmış ajan koordinasyonu, karmaşık görevleri tüm sistem genelinde yönetilebilir bileşenlere ayırmanıza olanak tanır

✅ Geliştirilmiş sistem performansı ve maliyet verimliliği: İş yükleri akıllı bir şekilde dağıtılır, böylece yinelemeler azalır ve kaynak kullanımı optimize edilir

✅ Daha güçlü karar destekı: Çoklu ajan kurulumları, risk değerlendirmesi, tedarikçi değerlendirmesi ve katmanlı doğrulamanın doğruluğu artırdığı diğer yüksek riskli kurumsal görevlerde yardımcı olabilir

✅ Bağlam farkındalığına sahip ölçeklenebilir otomasyon: Paylaşılan bellek ve yapılandırılmış ş Akışları sayesinde, ajanlar bağımsız olarak çalışırken birleşik bir sonuca katkıda bulunurlar

Farklı Sektörlerde Çoklu Ajan Ş Akışı Kullanım Örnekleri

Çoklu ajan sistemleri, operasyonlar, hizmet ve bilgiye dayalı takımlar genelinde işlerin yürütülme şeklini yeniden şekillendirir. Birden fazla ajan, yapılandırılmış bir ajan akışı içinde işbirliği yaptığında, bunun etkisi sektörden bağımsız ancak sonuca özgü hale gelir.

Proje yönetimi ve operasyonlar

Operasyon yoğun ortamlarda karmaşıklık hızla artar. İster yazılım geliştirmeyi, ister uyumluluk izlemesini veya fonksiyonlar arası lansmanları yönetiyor olun, tek bir otomasyon katmanına güvenmek genellikle yetersiz kalır.

Çoklu ajan kurulumu, sorumluluğu tam bir ş akışının parçalarını koordine eden uzmanlaşmış ajanlar arasında dağıtır:

Bir ajan, depolardaki sprint güncellemelerini izler ve gecikmeleri işaretler

Bir diğeri ise süreç belgelerini yönetir ve değişikliklerin araçlar arasında senkronizasyonunu gerçekleştirir

Bir doğrulama ajanı, sürüm yayınlanmadan önce bağımlılıkları kontrol eder

Paralel ajanlar, raporlama ve paydaş özetlerini aynı anda yönetir

Bu yapı, iş akışı otomasyonunu geliştirir ve takımlar arasında iş süreci otomasyonunu güçlendirir. Büyük kuruluşlarda, tek bir sistem düğümünü aşırı yüklemeden belge işleme süreçlerini, sözleşme incelemelerini ve yapılandırılmış onayları da destekler.

Operasyonlar için AI ajanları oluştururken hedef, insanları yerinden etmek değil, işleri koordine etmektir. Mantığı çoklu ajan sistemlerine dağıtım yaparak takımlar, darboğazları azaltır ve tüm sistem genelinde görünürlüğü artırır.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların yarısı AI'nın benimsenmesi konusunda zorluk yaşıyor; %23'ü nereden başlayacağını bilmezken, %27'si daha gelişmiş işlemler yapmak için daha fazla eğitime ihtiyaç duyuyor.

Müşteri desteği otomasyonu

Müşteri deneyimi, çoklu ajan koordinasyonunun görünürlüğünün en belirgin şekilde ortaya çıktığı alandır. SSS'leri yanıtlayan basit bir sohbet robotu yerine, niyeti yorumlayan, eylemleri doğrulayan ve talepleri gerçek zamanlı olarak çözen paralel ajanlar kullanırsınız.

Şu akışı hayal edin:

Ajan A, bir iade talebini değerlendirir ve sipariş geçmişini kontrol eder

Bir doğrulama ajanı, hassas verileri korurken uygunluğu teyit eder

Başka bir ajan, CRM kayıtlarını günceller ve onay gönderir

Özet ajanı, eğitim amacıyla etkileşim bilgilerini kaydeder

Bu katmanlı temsilci koordinasyonu, yönetişimi korurken yanıt hızını artırır. Yerleşik müşteri hafızası özelliği sayesinde temsilciler, her konuşmayı sıfırdan başlatmak yerine geçmiş etkileşimlere dayalı olarak yanıtları kişiselleştirir.

Önemli olan, yüksek etkili sistemlerin, sorunların üst düzeye taşınması durumlarında hâlâ bir insanı döngüye dahil etmesidir. Sonuç, hesap verebilirliği korurken CSAT'yi artıran koordineli bir zekadır.

Araştırma ve bilgi işleri

Bilgi yoğun takımlar, yapılandırılmış çoklu ajan akışlarından büyük fayda sağlar. Araştırma nadiren doğrusal bir yol izler. Araştırma, veri toplama, kaynakları doğrulama, içgörüleri sentezleme ve bulguları sunmayı içerir.

Yapılandırılmış bir araştırma sisteminde ş akışı şu şekilde olabilir:

Bir ajan, yapılandırılmış web aramaları gerçekleştirir ve ham verileri toplar

Bir diğeri ise güvenilirlik için analiz ve filtrelemeyi üstlenir

Bir yazma ajanı özetler hazırlar

Bir uyum ajanı alıntıları doğrular

Bu, tek bir modelin derinlik ve yapıyı korumakta zorlandığı karmaşık araştırma görevleri için özellikle yararlıdır. Güçlü bir araştırma özelliği, kaynak bulma, akıl yürütme ve sunumu modüler aşamalara ayırmayı içerir.

Gelişmiş kurulumlarda, takımlar çıktıları çapraz doğrulamak için birden fazla Claude ajanı veya diğer özel modelleri kullanabilir. Bu yaklaşım, tek geçişli üretim yerine katmanlı doğrulamaya dayalı bir araştırma sürecini destekler.

Bilgi işleri için çoklu ajan sistemleri oluştururken, değer koordinasyonda yatmaktadır. Ajanlar bağlamı korur, bilişsel aşırı yüklenmeyi azaltır ve tüm araştırma döngüsünü hassas bir şekilde yürütür.

⚡ Hızlı ipucu: Her zaman mevcut teknoloji altyapınızla entegrasyonları olan, ölçeklenebilir AI çözümleri arayın. Ayrıca, ş akışına ilişkin ayrıntılı dokümantasyonunuzun da olduğundan emin olun. Konuyu daha derinlemesine incelemek için kendinize şu soruları sormalısınız: ✅ Kullanım 10 kat veya 100 kat arttığında sistem performansı (yanıt süresi, iş hacmi) nasıl değişir? ✅ Bilmemiz gereken belirli kullanıcı yükü eşikleri veya eşzamanlılık sınırlamaları var mı? ✅ Çözüm, altyapı maliyetleri (işlem gücü, depolama, ağ) açısından ne kadar verimli bir şekilde ölçeklenebilir? ✅ Entegrasyonlar, teknoloji yığınının yaşam döngüsüne (ör. yeni yazılım sürümleri) uyum sağlamak için ne sıklıkla güncellenir? ✅ Çözüm ölçeklendikçe hangi gizli maliyetler veya kullanıma dayalı maliyetler ortaya çıkabilir?

İşte çoklu ajan akışları oluşturmak için en popüler araçlardan bazıları:

LangChain: AI ajanları (durum, araçlar ve koruma önlemleri) üzerinde ayrıntılı kontrol gerektiriyorsa, LangChain size ajan ş akışlarını grafikler olarak tasarlayıp güvenilir bir şekilde çalıştırmanızı sağlayan bir çerçeve sunar. Durumu modelleyebilir, düğümleri tanımlayabilir ve kenarlarla yönlendirebilirsiniz; böylece çok adımlı kararlar açık ve test edilebilir hale gelir. Davranışları doğru yolda tutmak için denetim ve kalite döngüleriyle birlikte tekli, çoklu ajan ve hiyerarşik modelleri destekler.

CrewAI : CrewAI, karmaşık işleri tamamlamak için işbirliği yapan yapay zeka ajanlarından oluşan takımlara odaklanır. Açık kaynaklı çerçeve ile geliştirme yapabilir veya CrewAI Studio’nun görsel düzenleyicisini kullanabilir, ardından bu “takımları” Ajan Yönetim Platformu (AMP) ile üretime geçirerek çalıştırmaları izleyebilir, iyileştirmeleri test edebilir ve güvenli bir şekilde yineleme yapabilirsiniz.

AutoGen: AutoGen, yapay zeka destekli çoklu ajan sistemleri oluşturmak için Microsoft'un açık kaynaklı çerçevesidir. AutoGen Studio'da (kod yazmaya gerek olmadan) prototip oluşturabilir, AgentChat ile konuşma senaryoları yazabilir ve dağıtım, uzun süreli ş Akışlarına ihtiyaç duyduğunuzda Core ile etkinlik odaklı orkestrasyona geçebilirsiniz. Python odaklıdır ve durum, araçlar ve devretmeler üzerinde açık kontrol sağlar.

Üretim ortamında koordinasyon için aşağıdakilerle de entegrasyon sağlayabilirsiniz:

Ş Akışı planlaması için Celery / Prefect / Airflow

Uzun süreli bellek için Vektör Veritabanları (Pinecone, Weaviate, Chroma)

API'ler ve Araçlar (Google Arama, SQL, e-posta, Slack) eylemler için

ClickUp'ta Çoklu Ajan Ş Akışları Nasıl Oluşturulur?

Birçok takım, işleri otomatikleştirmek için yapay zeka ajanlarını benimseme konusunda heyecan duyuyor. Ancak deneme aşaması başladığında gerçekler ortaya çıkıyor. Verimlilik yerine, kuruluşlar parçalanmış araçlar, silolaşmış otomasyonlar ve birbirinden kopuk ajan akışları nedeniyle iş yükünün artmasıyla karşı karşıya kalıyor.

Tek tek sistemler ayrı ayrı iyi çalışabilir, ancak koordinasyon olmadan tüm sistem genelinde karmaşık ş akışlarını desteklemekte zorlanırlar.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Birleştirilmiş AI çalışma alanı olarak, çoklu ajan ş akışlarının paylaşılan bir ortamda çalışabileceği merkezi bir hub görevi görüyor. ClickUp, bağımsız olarak çalışan dağınık araçlar yerine, ajanların koordinasyonunu sağlar, paylaşılan kullanıcı bağlamını korur ve tek bir çalışma alanı üzerinden görevlerin tamamlanmasına yardımcı olur.

ClickUp Brain'i koordinasyon katmanı olarak kullanın

ClickUp Brain ile ş akışı koordinasyon gereksinimlerinizi kolaylaştırın

ClickUp Brain, farklı ajanları ve ş akışlarını birbirine bağlayan bir koordinasyon motoru görevi görür. Takımlar, karmaşık mantığı manuel olarak yapılandırmak yerine, istedikleri otomasyonu doğal dilde tanımlayabilirler.

Örneğin, bir ürün yöneticisi acil görevlerin otomatik olarak öncelikli bir takıma yönlendirildiği bir ş akışını tanımlayabilir. ClickUp Brain bu talebi yorumlar, tetikleyicileri yapılandırır ve ajanın davranışını yönlendiren mantığı oluşturur.

Brain, görevler, son tarihler ve bağımlılıklar genelindeki faaliyetleri analiz ettiği için farklı ajanlar arasında dinamik yönlendirmeyi destekler. Ayrıca, paylaşılan kullanıcı bağlamını koruyarak ajanların birbirinden bağımsız çalışmak yerine projeler genelindeki öncelikleri anlamasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, paralel çalışan ajanların ş akışının sürekliliğini bozmadan veri girişi, görev yönlendirme, raporlama ve analiz işlemlerini yönettiği bir sistem ortaya çıkar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, yukarıda gördüğünüz otomasyonların çoğunu destekler; ancak ClickUp Brain MAX ile bunu daha da ileriye taşıyabilirsiniz. ClickUp Brain MAX görev ayrıntılarını sağlar ClickUp Brain Max, daha uyarlanabilir AI ajanları sunar. GPT-4, Claude 3.7 ve diğerleri gibi önde gelen modeller arasında geçiş yaparak, takımlar her ş akışı için doğru "beyni" seçebilir: hızlı kararlar için hız, hassas iletişim için incelik veya karmaşık analizler için derinlik.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak temsilci odaklı ş akışlarını düzenleyin

ClickUp'ta özel otomasyon oluşturma

ClickUp Brain, niyeti yorumlamaya ve temsilci davranışını yönlendirmeye yardımcı olurken, ClickUp otomasyonları bu içgörüleri eyleme dönüştüren yürütme katmanını sağlar. Birlikte, çalışma alanınızda çoklu temsilci ş akışlarını yürütmek için pratik bir ortam oluştururlar.

ClickUp Brain projelerinizi, son teslim tarihlerinizi ve bağımlılıkları analiz ederken, Otomasyonlar görevlerin manuel müdahaleye gerek kalmadan tüm ş Akışını tamamlamasını sağlar. Bu kombinasyon, farklı ajanların paylaşılan kullanıcı bağlamını korurken iş akışları arasında koordinasyon kurmasına olanak tanır.

Bu işbirliği genellikle şu şekilde gerçekleşir:

Görevleri akıllıca otomatik olarak doldurun ve yönlendirin: AI Alanları, gelen proje verilerini analiz edebilir ve anahtar ayrıntıları otomatik olarak doldurabilir. AI Assign daha sonra görevi doğru ekip üyesine yönlendirir ve paralel çalışan ajanların ş akışının farklı kısımlarını tıkanıklık olmadan yönetmesini sağlar

Projeler genelinde AI destekli içgörüler: ClickUp Brain, proje faaliyetlerini sürekli olarak analiz eder ve içgörüleri gösterge panelleri aracılığıyla sunar. Bu sinyaller, takımların olası gecikmeleri veya anormallikleri erken tespit etmesine yardımcı olarak tüm sistem genelinde sistem performansını artırır

İşleri dinamik olarak önceliklendirin: ClickUp Brain, aciliyet, bağımlılıklar ve son teslim tarihlerini değerlendirerek öncelik önerilerinde bulunur. Bu, görevlerin gerçek zamanlı proje ihtiyaçlarına göre birden fazla uzman ajans veya takım üyesi arasında dolaştığı dinamik yönlendirmeyi mümkün kılar

Brain ve Automations, birbirinden bağımsız otomasyon kuralları yerine, ajansların işbirliği yaptığı, görevlerin akıllı bir şekilde yönlendirildiği ve takımlar arasında işlerin sorunsuz bir şekilde ilerlediği koordineli bir sistem oluşturur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Super Agents'ı, ClickUp Çalışma Alanınıza entegre edilmiş AI iş arkadaşlarınız olarak kullanabilirsiniz. Arka planda gerçek kullanıcılar gibi modellenmiş oldukları için, tıpkı takım arkadaşlarınız gibi görünürler.

Onları her yerde bahsetin : Bağlam eklemek, soruları yanıtlamak veya işi ilerletmek için onları Belgeler, görevler veya Sohbetler'e ekleyin

Onlara doğrudan mesaj gönderin : Bir takım arkadaşınıza yaptığınız gibi yardım isteyin, rutin işleri devredin veya güncellemeleri alın

Onları zamanlamalara ve tetikleyicilere ekleyin: Her sabah raporları çalıştırmalarını, yeni talepleri geldikçe önceliklendirmelerini veya arka planda ş akışlarını izlemelerini sağlayın ClickUp Super Agent ile hedeflerinizi ve ş akışlarınızı ajan ekibinize devredin

AI, takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla bağlantı kurduğunda en güçlü hale gelir. ClickUp, ChatGPT, Make, Twilio ve Zapier gibi platformlarla entegrasyonlar sağlayarak, harici araçların çalışma alanınızda faaliyet gösteren daha geniş çoklu ajan sistemlerine dahil olmasını sağlar.

Bu entegrasyon katmanı, sistemler arasında araç çağrılarını, harici tetikleyicileri ve yapılandırılmış veri erişimini destekler. GitHub'dan gelen güncellemeler otomatik olarak görevler oluşturabilirken, AI araştırma araçlarından elde edilen içgörüler doğrudan proje ş Akışlarına aktarılabilir.

Bu sistemler birlikte çalıştığında, takımlar izole otomasyonun ötesine geçerek koordineli çoklu ajan sistemlerine doğru ilerler; burada ajanlar işbirliği yapar, bilgileri paralel olarak işler ve sonuçları daha hızlı sunar.

💡 Profesyonel İpucu: AI destekli ş akışlarınızın etkisini izlemek için bir gösterge paneli oluşturun. Kazanılan zaman, azalan hata sayısı ve verimlilik artışı gibi metrikleri izlemek, çoklu ajan sistemlerinizin takımlar genelinde operasyonel verimliliği nasıl artırdığını ölçmenize yardımcı olur.

ClickUp ile Çoklu Ajan Zekasını Gerçek İşe Dönüştürün

Çoklu ajan sistemlerine geçiş sadece teknik bir trend değil, işi yürütmenin yeni bir yoludur. Kuruluşlar karmaşık görevleri yerine getirmek için yapay zeka ajanlarını benimsedikçe, odak noktası izole otomasyondan, birden fazla ajanın işbirliği yaptığı, bağlamın paylaşımıyla birlikte tüm sistem genelinde sonuçları tamamladığı koordineli sistemlere kaymaktadır.

Operasyonlardan yazılım geliştirmeye, araştırmadan müşteri desteğine kadar, iyi tasarlanmış ajan ş akışları takımların karar alma süreçlerini ölçeklendirmesine, sistem performansını iyileştirmesine ve karmaşık sistemleri daha verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Ancak asıl avantaj, bu ajanları iş, bağlam ve koordinasyonun bir arada bulunduğu tek bir ortamda bir araya getirmekten gelir.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Tek ajanlı bir sistem, girdileri yorumlamak ve görevleri tamamlamak için tek bir modele dayanır. Buna karşılık, çoklu ajanlı sistemler, farklı rollerde uzmanlaşmış birden fazla ajanı kullanır; bu ajanlar, etkileşimler yoluyla işbirliği yapar ve daha karmaşık ş Akışlarını yönetmek için tüm sistem genelinde koordinasyon sağlar.

Her zaman değil. Geliştiriciler AI ajanlarını oluştururken özel mantık kodları yazabilir, ancak birçok modern platform, yoğun kodlama gerektirmeden çoklu ajan ş akışlarını destekleyen görsel araçlar sunar. Bu araçlar, takımların kurumsal ve operasyonel görevler için birden fazla özel ajanı koordine etmesine yardımcı olur.

Geleneksel otomasyon, önceden tanımlanmış görevler için sabit kurallara uyar. Ancak ajan koordinasyonu, AI ajanlarının dinamik olarak uyum sağlamasına, diğer ajanlarla koordinasyon kurmasına ve statik tetikleyiciler yerine bağlam, bellek ve karar verme mantığını kullanarak karmaşık ş akışlarını yönetmesine olanak tanır.