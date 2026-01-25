Süper Ajan Nasıl Seçilir?

Ş Akışınızın bazı kısımlarını bir AI Ajan ile otomasyonla desteklemek üzeresiniz, bu da önceden bazı bilinçli seçimler yapmanız gerektiği anlamına gelir.

Doğru seçimi yaparsanız, takımınız her hafta saatlerce zaman kazanır. Yanlış seçim yaparsanız, salı sabahını ajanın neden 200 aktif görevini arşivlediğini açıklamakla geçirirsiniz.

Süper Ajan seçmeyi öğrenmek, yetenekleri kapsamla eşleştirmekle ilgilidir.

ClickUp, bunu hassas bir şekilde ayarlamanız için gerekli kontrolleri sağlar. İzinleri ayrıntılı bir düzeyde yapılandırabilir, ş Akışı doğrularken sınırlı bir kapsamla başlayabilir ve ajan kendini kanıtladıkça erişimi genişletebilirsiniz.

Dahası, Süper Ajan tıpkı bir insan gibi iş yaptıkça bilgi ve deneyim biriktirir. Bu sayede, takımınızın risk toleransı ve operasyonel karmaşıklığına uygun bir hızda otomasyonu devreye alabilirsiniz.

Bu kılavuz, anahtar kararları ayrıntılı olarak ele almaktadır. Hadi başlayalım! 📝​​​​​​​​​​​​​​​​

AI Süper Ajan Nedir?

AI süper ajanın nasıl işlediği (ClickUp Brain tarafından oluşturulmuştur)

AI Süper Ajan, karmaşık görevleri özerk bir şekilde yerine getirmek, ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek ve tıpkı bir insan gibi kullanıcılarla etkileşim kurmak için tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka sistemidir. Temel AI asistanlarından farklı olarak, Süper Ajanlar özel olarak tasarlanmış, verilerden öğrenebilir ve çeşitli araçlar ve platformlar arasında çok adımlı süreçleri yürütebilir.

ClickUp Süper Ajan, çalışma alanınıza uyum sağlayan yapay zeka destekli takım arkadaşınızdır. ClickUp Brain tarafından desteklenen bu ajanlar, tekrarlayan veya manuel işleri yönetmeye yardımcı olur ve onlarla doğrudan mesajlar aracılığıyla etkileşim kurabilirsiniz.

🎥 İnsan takım arkadaşları gibi nasıl iş yaptıklarını ve size süper güçler kazandırdıklarını öğrenin. 👇🏼

AI Süper Ajanlar ve Otomatik Pilot Ajanlar: Hangisine İhtiyacınız Var?

AI Hub'da bulunan çeşitli ClickUp Süper Ajanlar arasından seçim yapın

ClickUp Otomatik Pilot Ajanları ve Süper Ajanlar, her ikisi de işi otomatikleştirir, ancak farklı ihtiyaçlara hizmet eder. İş akışlarınıza ve iş hedeflerinize bağlı olarak hangisine ihtiyacınız olduğunu gösteren bir döküm aşağıda verilmiştir.

Özellik Süper Ajanlar Otomatik Pilot Ajanlar Zeka Uyarlanabilir, geri bildirimlerden öğrenir, çok adımlı mantık Kural tabanlı, belirlenen tetikleyicileri takip eder Etkileşim İnsan benzeri, doğal dil, özelleştirilebilir Konuşma yok, sessizce çalışır Ş Akışı karmaşıklığı Karmaşık, dinamik ş akışlarını yönetir Basit, tekrarlayan görevler için en uygunudur Kullanım örnekleri Araştırma, özetler, yaratıcı özetler, eskalasyon Durum güncellemeleri, bildirimler, hatırlatıcılar Özelleştirme Yüksek düzeyde özelleştirilebilir, bağlam farkında Önceden tanımlanmış tetikleyiciler/eylemlerle sınırlıdır Esneklik Akıl yürütebilir, uyum sağlayabilir ve gelişebilir Sabit mantık, öğrenme gerektirmez En uygun Dinamik, gelişen iş Öngörülebilir, rutin otomasyon

🎥 Süper Ajanları yeni iş çağının mükemmel sanal iş arkadaşı yapan özellikler şunlardır. 👇🏼

Süper Ajan Seçerken Aslında Neyi Seçiyorsunuz?

Süper Ajan seçtiğinizde, ş akışı otomasyonunun operasyonlarınıza nasıl uyum sağlayacağını belirleyen dört bağlantılı karar vermiş olursunuz:

Ajan türü: Tetikleyicilere yanıt veren, bir programa göre çalışan veya belirli ş akışı eylemlerini gerçekleştiren bir şeye ihtiyacınız olup olmadığı. Her tür, farklı operasyonel sorunları çözer. Kapsam: Ajanın gerçekte yapabilecekleri: alanları güncellemek, görevleri durumlar arasında taşımak, kişilere iş atamak veya diğer araçlardan veri çekmek. Kapsam, ajanın yararlılığını ve yanlış yapılandırıldığında sorunlara yol açma potansiyelini doğrudan belirler. İzinler: Ajanın çalışabileceği alanlar: hangi Alanlara, Klasörlere ve Listelere erişebileceği. Sıkı izinler daha az risk anlamına gelir, ancak muhtemelen daha az kullanışlıdır. Geniş izinler daha fazla otomasyon potansiyeli anlamına gelir, ancak daha fazla denetim gerektirir. Ş Akışı entegrasyonu: Mevcut süreçlerinize nasıl entegre edilir. Ajan, belirli değişiklikleri kimin veya neyin yaptığı konusunda karışıklık yaratmadan takımınızın mevcut ş akışlarıyla birlikte çalışmalıdır.

📖 Ayrıca okuyun: Kullanabileceğiniz En İyi AI Verimlilik Araçları

En Önemli Karar Kriterleri

Herhangi bir Süper Ajanı kullanmaya başlamadan önce, kullanım durumunuzu belirli kriterlere göre değerlendirmeniz gerekir. Bu faktörler, otomasyonun takımınızın gerçek iş düzenine ve risk toleransına ne kadar uygun olduğunu belirler. 📋

Görev tekrarlama sıklığı

Öncelikle işin ne sıklıkla yapıldığını inceleyin:

Takımınız aynı eylemi haftada 50 kez veya hatta her ay gerçekleştirdiğinde, iş otomasyonu için güçlü bir gerekçeniz vardır ve bunun için bir Süper Ajan oluşturmalısınız.

Bir takım üyesinin performans değerlendirmesi gibi derin bir insan yargısı gerektiren bir durum söz konusu olduğunda, verileri özetlemek için bir temsilci kullanabilirsiniz, ancak nihai kararı bir insan vermelidir.

AI Ajanları, idari veya tekrarlayan işleri kolaylıkla halledebilir. Ancak derin insan yargısı gerektiren görevler insanlara bırakılmalıdır.

🔍 Biliyor muydunuz? Karar verme araştırmalarında, araştırmacılar, insanların insan danışmanlara (ör. meslektaşlar veya uzmanlar) daha az güvendiklerinde, özellikle AI sistemleri tarafsız veya önyargısız olarak görüldüğünde, AI rehberliğine daha fazla güvenme eğiliminde olduklarını keşfettiler.

Hata toleransı

Ardından, temsilci bir hata yaptığında neyin yanlış gittiğini değerlendirin:

Etiket eklemek veya durumları güncellemek minimum risk oluşturur

Tamamlanan işleri silmek veya son teslim tarihi yaklaşırken kritik projeleri yeniden atamak sorunlara yol açabilir

Küçük hataları kabul etme istekliliğiniz, ajanın ne kadar özerkliğe sahip olacağını ve izinlerini ne kadar sıkı bir şekilde yapılandıracağınızı belirlemelidir.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %30'u otomasyonun haftada 1-2 saat zaman kazandıracağını düşünürken, %19'u otomasyonun derin ve odaklanmış iş için 3-5 saat zaman kazandıracağını tahmin ediyor. Bu küçük zaman tasarrufları bile birikerek büyük bir fark yaratır: Haftada sadece iki saatlik zaman tasarrufu, yılda 100 saatten fazla zamana denk gelir. Bu değerli zamanı yaratıcılık, stratejik düşünme veya kişisel gelişim için kullanabilirsiniz. 💯 ClickUp'ın AI Ajanları ve ClickUp Brain ile iş akışlarını otomasyonla otomatikleştirebilir, proje güncellemelerini oluşturabilir ve toplantı notlarınızı eyleme geçirilebilir sonraki adımlara dönüştürebilirsiniz — hepsi aynı platformda. Ekstra araçlara veya entegrasyonlara gerek yok — ClickUp, iş gününüzü otomasyonla otomatikleştirmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar. 💫 Gerçek Sonuçlar: RevPartners, üç aracı ClickUp'ta birleştirerek SaaS maliyetlerini %50 azalttı ve daha fazla özelliğe, daha sıkı işbirliğine ve yönetimi ve ölçeklendirmesi daha kolay tek bir bilgi kaynağına sahip birleşik bir platform elde etti.

Veri hassasiyeti

Ajanın eriştiği ve değiştirdiği bilgileri göz önünde bulundurun.

Dahili görev yönetimi, müşteri verileri, finansal kayıtlar veya gizli strateji belgeleri içeren süreçlerden farklı riskler taşır. Hassas bilgiler, daha sıkı izin sınırları ve her eylemi izleyen denetim izleri gerektirir.

Takım görünürlük gereksinimleri

Otomasyonun ne kadar şeffaf olması gerektiğine karar verin:

Arka plan işleme, kimsenin acil işlerini etkilemeyen rutin durum güncellemeleri için çok uygundur.

Görev değişiklikleri veya öncelik değişiklikleri için bildirimler gerekir, böylece takımınız iş yüklerinin neden farklı göründüğünü anlayabilir.

Net görünürlük, karışıklığı önler ve sisteme güven oluşturur.

Geri alma karmaşıklığı

Son olarak, bir sorun olduğunda ajanın eylemlerini nasıl tersine çevireceğinizi harita ile planlayın.

Alan güncellemelerini manuel olarak düzeltmek saniyeler sürer. Toplu işlemler veya birden fazla listeye yayılan değişiklikleri düzeltmek saatler sürebilir ve önceki durumu geri yüklemek için gerekli verilere sahip olmayabilirsiniz. Otomasyondan önce kurtarma yolunuzu öğrenin.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Nadine adında, insanları tanıyabilen, göz teması kurabilen, geçmiş konuşmaları hatırlayabilen ve hatta farklı ruh halleri sergileyebilen, esasen uzun vadeli bir sanal takım arkadaşı gibi davranan bir sosyal robot var.

Adım Adım: Süper Temsilci Nasıl Seçilir

Süper Ajan seçiminde, yeni bir yönetici işe almak kadar titiz bir süreç vardır.

ClickUp, dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır. Belgeleriniz, bağlam değiştirmeyi gerektiren ayrı araçlarda değil, görevler, projeler ve ş akışlarıyla birlikte bulunur. Bu, belgelerinizi gerçek işlerle bağlantılı tutarak İş Dağınıklığını ortadan kaldırır.

Projelerinizi sorunsuz bir şekilde yürütmek için ClickUp'ta Süper Ajanınızı özel olarak ayarlayın

AI ajanları için, mantığın hedeflerinizle uyumlu olduğundan ve ajanın işini yapmak için doğru erişime sahip olduğundan emin olmanız gerekir. Takımınıza ekstra iş yükü yaratmadan değer katan bir Süper Ajan seçmek için aşağıdaki adımları izleyin. 👇

Ajan oluşturucunuza ne istediğinizi ve bunu nerede istediğinizi söyleyin. Bugün sürtüşmeye neden olan veya daha fazla verimlilik ve iyileştirme için alan bulunan bir sorunu seçin. Hedef, AI ajan aracınızın kapsamını genişletmeden önce sınırlı bir alanda değerini kanıtlamaktır.

Sonucu tanımlarken, onu ölçülebilir bir şeye bağlayın. Aşağıdaki yaygın hedefleri göz önünde bulundurun:

Ticket yanıt süresini 4 saatten 30 dakikaya indirin

Haftalık durum güncellemesi hazırlık süresini 2 saatten 15 dakikaya indirin

Üç takımda bahsedildikten sonra 24 saat içinde engelleyicileri ortaya çıkarın

Dar bir kapsamla başlamak, daha geniş çaplı operasyonları aksatmadan temsilcilerin davranışlarını test etmenize, talimatları iyileştirmenize ve güven oluşturmanıza olanak tanır. Sonuç netleştiğinde, temsilcinin bunu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu girdileri, kararları ve eylemleri harita edinin.

" Operasyonel verimliliği artırmak" gibi belirsiz hedeflerden kaçının, çünkü bunlar bir ajanı doğru şekilde yapılandırmak için gereken netliği sağlamaz.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Gereksinim Toplama Şablonu ile bir ş akışı için tüm paydaşların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve başarı kriterlerini yakalayın. Otomasyonu oluşturmadan önce herkesin işin içeriği konusunda hemfikir olmasını sağlamaya yardımcı olur. Ücretsiz şablon alın ClickUp Gereksinim Toplama Şablonu ile yanlış yapılandırmalara veya istenmeyen sonuçlara yol açan belirsizlikleri azaltın. Bu şablonu aşağıdakileri belgelemek için kullanın: Bugün kim ne yapacak?

Hangi girdiler ve çıktılar mevcuttur?

Özel işlem gerektiren sınır durumlar

Başarı koşulları ve ölçütleri. Bu şablon ClickUp belgesinde bulunduğundan, onu doğrudan görevlere, ş akışlarına ve gösterge panellerine bağlayabilirsiniz. Ajanın talimatlarını, kapsamlarını ve tetikleyicilerini tanımlarken başvurabileceğiniz tek bir kaynak haline gelir.

Adım #2: Süper Ajan mı yoksa Otomatik Pilot Ajan mı ihtiyacınız olduğuna karar verin

Süper Ajanlar, yargı, bağlam ve çok adımlı muhakeme gerektiren karmaşık ş akışlarını yönetir. Otomatik Pilot Ajanlar, sabit bir tetikleyiciyle basit, deterministik görevleri yürütmek için idealdir.

Kendinize şu soruyu sorun: Bu ş akışı, ajanın bağlamı değerlendirmesini, eylemleri önceliklendirmesini veya istisnalara uyum sağlamasını gerektiriyor mu? Cevap evet ise, bir Süper Ajan'a ihtiyacınız var. Mantık statik ve sonuç öngörülebilir ise, Otomatik Pilot yeterli olacaktır.

Aradaki farkı nasıl anlayacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Süper Temsilcinin görev alanı: Kişiselleştirilmiş destek biletlerini aciliyet ve geçmişe göre sıralamak, dağınık güncellemelerden proje özetleri hazırlamak, doğru takım üyelerini atamak ve bağımlılıklar değiştiğinde takımlar arasındaki devralımları koordine etmek

Otomatik pilot alanı: Durum değiştiğinde görevleri otomatik olarak atama, son teslim tarihinden 24 saat önce hatırlatıcılar gönderme, tamamlanan öğeleri bir arşiv listeye taşıma

Süper Ajanlar yorumlar, Otomatik Pilot Ajanlar ise yürütür. Ş Akışının gerektirdiği karar verme yüküne göre seçim yapın.

Gerçek bir kullanıcı, ClickUp kullanımıyla ilgili düşüncelerini paylaşıyor:

ClickUp, tüm işleri ve etkili iletişimi tek bir yerde toplayarak bana %100 bağlam sağlayan, fonksiyonları tek bir platformda birleştiren inanılmaz derecede değerli bir araç. Bu entegrasyon, proje yönetimini benim için basitleştirerek verimliliği ve netliği artırıyor. Özellikle Brain AI özelliğini seviyorum, çünkü bu özellik benim komutlarımı yerine getiren ve benim adıma görevleri etkili bir şekilde gerçekleştiren bir AI ajanı olarak işlev görüyor. Bu otomasyon özelliği, ş Akışımı kolaylaştırdığı ve manuel çabayı azalttığı için çok yararlı.

ClickUp, tüm işleri ve etkili iletişimi tek bir yerde toplayarak bana %100 bağlam sağlayan, fonksiyonları tek bir platformda birleştiren inanılmaz derecede değerli bir araç. Bu entegrasyon, proje yönetimini benim için basitleştirerek verimliliği ve netliği artırıyor. Özellikle Brain AI özelliğini seviyorum, çünkü bu özellik benim komutlarımı yerine getiren ve benim adıma görevleri etkili bir şekilde gerçekleştiren bir AI ajanı gibi çalışıyor. Bu otomasyon özelliği, iş akışımı kolaylaştırdığı ve manuel çabayı azalttığı için çok yararlı.

3. Adım: Ajanın kapsamını, izin verilen eylemlerini ve durdurma koşullarını tanımlayın

Ajanın yapabilecekleri, nerede çalışacağı ve ne zaman duraklatılması veya üst düzeye taşınması gerektiği konusunda sınırlar belirleyin. Bu, kapsamın genişlemesini önler ve ajanın sınırlarını aşmadan yararlı kalmasını sağlar.

Kapsam, erişebileceği araçları, okuyabileceği verileri ve alabileceği kararları içerir. Durdurma koşulları, eksik bilgi, çelişen öncelikler veya yüksek riskli kararlar gibi durumlarda ajanın görevi bir insana devretmesi gerektiğini tanımlar.

Herhangi bir yapılandırma yapmadan önce bu üç katmanı harita olarak eşleştirin:

Ajanın görebileceği şeyler: İzlemesi gereken belirli alanlar, klasörler veya listeler Ajanın değiştirebileceği şeyler: Görevler oluşturma, durumları güncelleme, takım üyelerini etiketleme, yorumlar yayınlama Ajanın durdurduğu durumlar: Gerekli alanların eksik olması, bütçe eşiklerinin aşılması, eskalasyon anahtar kelimelerinin algılanması

Net sınırlar, ajanın öngörülebilir ve güvenli olmasını sağlar. Bu adımı atlarsanız, güveni hızla zedeleyen istenmeyen eylemler riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

ClickUp'ta bu nasıl işler?

AI Hub'a erişerek ClickUp Süper Ajanları oluşturun ve yönetin

Tüm AI ajanlarınızı görünümünde, filtreleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Merkezi AI Hub aracılığıyla ClickUp Süper Ajanlarını yönetebilir ve oluşturabilirsiniz.

Süper Ajan oluştururken veya düzenlerken, aşağıdakileri açıkça tanımlarsınız:

Talimatlar: Ajanın rolünü, hedeflerini ve başarı için atılması gereken adımları açık, yapılandırılmış ve doğal bir dil kullanarak tanımlayın.

Tetikleyiciler: Ajanın ne zaman ve nasıl hareket edeceğini belirleyin. Tetikleyiciler arasında yorumlarda veya sohbette @bahsetmeler, doğrudan mesajlar, görev atamaları, planlanan zamanlar veya otomasyonlar bulunur. Her tetikleyici, tetikleyiciye özgü ek Ajanın ne zaman ve nasıl hareket edeceğini belirleyin. Tetikleyiciler arasında yorumlarda veya sohbette @bahsetmeler, doğrudan mesajlar, görev atamaları, planlanan zamanlar veya otomasyonlar bulunur. Her tetikleyici, tetikleyiciye özgü ek Süper Ajan talimatlarına sahip olabilir.

Araçlar: Ajanın eylemleri gerçekleştirmek için kullanabileceği araçları atayın (ör. görevler oluşturma, belgeleri arama, mesaj gönderme). Araçları istediğiniz zaman ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz; araç erişimi, aracın neler yapabileceğini belirler.

Bilgi: Ajanın hangi veri kaynaklarına erişebileceğini belirtin. Buna genel Çalışma Alanı verileri, seçilen Alanlar/Listeler/Belgeler, Bağlı Arama aracılığıyla harici uygulamalar ve hatta web araması veya ClickUp Yardım Merkezi makaleleri dahildir.

Bu ayarlar birlikte ajanın kapsamını, neleri değiştirebileceğini (yapabileceği eylemleri) ve hangi bağlamların veya etkinliklerin onu tetikleyici olacağını belirler.

Adım #4: İzinleri ve erişimi bilinçli bir şekilde ayarlayın

Hassas verileri korumak ve herhangi bir hatanın etkisini sınırlamak için ajana ş akışını tamamlamak için gereken minimum erişimi verin.

İzinler, ajanın rolünü yansıtmalıdır. Örneğin, gelen talepleri sınıflandırıyorsa, gelen talepler alanına okuma erişimi ve sınıflandırma listeye yazma erişimi gerekir.

Erişim atarken bu ilkeleri uygulayın:

Çalışma alanı veya klasör düzeyinden başlayın, asla Çalışma Alanı genelinde başlamayın

Ajanın sorumlulukları değiştikçe izinleri 30 günde bir gözden geçirin

Ajanın iki hafta boyunca kullanmadığı herhangi bir araca veya veri kaynağına erişimi iptal edin

Ajanı bir takım üyesi gibi davranın: ona ihtiyacı olanı verin, fazlasını değil. Genel erişim gereksiz riskler yaratır.

ClickUp'ta bu nasıl işler?

ClickUp Süper Aracınıza belirli bilgi ve anılara erişim izni verin

Süper Ajan Belleği, ajanların geçmiş etkileşimleri, kullanıcı tercihleri ve öğrenilen bilgileri hatırlamasını ve bunlardan yararlanmasını sağlayarak zaman içinde performanslarını artırır. Ayrıca, son derece yapılandırılabilir bir özelliktir:

Son hafıza , son konuşmaların ve eylemlerin ayrıntılarını depolar ve ajanın ilgili bağlamlarda daha önce olanlara başvurmasına olanak tanır.

Tercihler , tercih edilen diller veya biçimlendirme stilleri gibi kullanıcıya özgü gereksinimleri veya talimatları içerir ve Ajan, gelecekteki yanıtlarında bu tercihleri dikkate alır.

Zeka , Ajanın gelecekteki görevler için hangi bilgilerin saklanmasının yararlı olduğuna özerk bir şekilde karar vermesini sağlayarak, proaktif ve bağlam farkında destek sağlama yeteneğini artırır.

Süper Ajanın profilinden her bir bellek türünü etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve hassas bilgilerin uygun şekilde işlendiğinden emin olmak için depolanan bilgileri inceleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Süper Ajan Belleği, hem genel hem de gizli konumlardaki bilgileri saklayabilir. Ancak, bu belleğe neyi aktardığınıza dikkat etmelisiniz; hassas veya gizli bilgilerin yalnızca gerekli ve güvenli olduğu durumlarda saklanmasına izin verin. Gizli verileri silmek için Ajanın belleğini her zaman inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Adım #5: Ajanın güvenebileceği bilgi kaynaklarını seçin

Ajanın karar verirken başvurması gereken belgeleri, gösterge panellerini, görevleri ve harici kaynakları belirleyin.

Bilgi kaynakları, AI ajanın bağlamını şekillendirir ve çıktısının kalitesini belirler. Güçlü kaynaklar güncel, doğru ve ş Akışına özeldir. Zayıf kaynaklar ise güncel değildir, belirsizdir veya ajanın kapsamından kopuktur.

Bağlantı kurmadan önce bilgi tabanınızı denetleyin:

Ajanın kafasını karıştırabilecek gereksiz veya çelişkili belgeleri kaldırın

Süreç kılavuzları ve karar günlüklerindeki zaman damgalarını onaylayın (güncel olmayan içerik performansı düşürür)

Ajanı, takımlar tarafından düzenli olarak güncellenen canlı belgelere bağlayın

Örneğin, temsilci özellik taleplerini değerlendiriyorsa, onu ürün yol haritanıza, önceliklendirme çerçevenize ve müşteri etkileşimi gösterge panonuzuna yönlendirin. Temsilcinin her zaman gerçeğe ulaşmak için net bir yolunun olduğundan emin olun.

ClickUp'ta bu nasıl işler?

ClickUp Süper Ajanınızın erişimi olan alanları iki kez kontrol edin

Süper Ajanlar, ClickUp kullanıcıları olarak kabul edilir, bu nedenle erişimleri ClickUp Çalışma Alanı izinleri tarafından yönetilir. Ön tanımlı olarak, tüm genel verilere erişimleri vardır, ancak Bilgi bölümünde erişimlerini kısıtlayabilir veya genişletebilirsiniz.

Bunları gizli hale getirebilir (sadece sizin görebileceğiniz şekilde) veya belirli kişilerle veya takımlarla paylaşım yapabilir ve ayrıntılı izinler (tetikleyici, yönetebilir) ayarlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Her zaman en az ayrıcalık ilkesini izleyin: AI ajanlarına yalnızca görevleri için ihtiyaç duydukları verilere ve araç lara erişim izni verin. Bir Süper Ajan'a gizli veya harici verilere erişim izni verilirse, bu verileri, orijinal verilere doğrudan erişimi olmayan kullanıcılar da dahil olmak üzere, onu tetikleyici izni olan herkese yanıt verirken kullanabilir.

Adım #6: Doğru uygulama modelini seçin: sandbox > pilot > ölçeklendirme

Ajanı tüm takımın kullanımına sunmadan önce kontrollü bir ortamda test edin. Bu, sorunları erken tespit etmenizi ve canlı ş akışlarını kesintiye uğratmadan davranışları iyileştirmenizi sağlar.

Sahte verilerle dolu bir sanal alandaki küçük bir test grubuyla başlayın. Ajanın beklendiği gibi çalıştığını doğrulayın. Ardından, gerçek ş Akışları ve bir kullanıcı alt kümesini kullanarak pilot uygulamaya geçin. Bu şekilde, geri bildirim toplayabilir, talimatları ayarlayabilir ve sınır durumları izleyebilirsiniz. Ajanın güvenilirliği kanıtlandıktan sonra, tüm takıma yaygınlaştırın.

ClickUp'ta bu nasıl işler?

Daha hızlı ilerlemek için Sohbet kanallarında bir ClickUp Süper Ajanını bahsetme

Süper Ajanınızı kontrollü bir ortamda doğruladıktan sonra, bir sonraki adım onu takımınızın rutinlerine entegre etmek ve böylece etkisinin görünürlük, ölçülebilirlik ve güvenilirlik özelliklerine sahip olmasını sağlamaktır.

Süper Ajanlar, insanlarla birlikte çalışmak, her etkileşimden öğrenmek ve çalışma alanınızın benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. ClickUp Sohbet'te tetiklenebilir, Belgeler'de referans gösterilebilir ve ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla izlenebilirler, böylece katkılarının her zaman şeffaf ve uygulanabilir olmasını sağlarlar.

CRM potansiyel müşterileriniz için ClickUp'ta Lead Scoring Qualifier Süper Ajanını kurun

Takımlar ClickUp Süper Ajanlarını her gün şu şekilde kullanıyor:

Destek ekibi, acil biletleri anında atamak ve günün birikmiş işlerinin özetini yayınlamak için "Bilet Sıralama" Süper Ajanını @mentions ile bahsetme yapar.

Lansman toplantısı sırasında, "Lansman Planlayıcı" Süper Ajan bir kontrol listesi oluşturur ve bunu doğrudan paylaşılan Lansman Planı Belgesine ekler, bireysel görevler ve alt görevler oluşturur ve bunları ilgili takım üyelerine atar.

Satış takımı, bir gösterge paneli bileşeni kullanarak "Lead Qualifier" Süper Ajan'ın bu hafta kaç potansiyel müşteri puanladığını ve atadığını görebilir.

Otomasyon için birden fazla ş akışını değerlendiriyorsanız, objektif bir önceliklendirme yapmak için bir değerlendirme tablosu kullanın. Bu, karar verme yorgunluğunu önler ve en yüksek etkiye sahip ajana öncelikle yatırım yapmanızı sağlar.

Her adayı şu boyutlara göre puanlayın:

Sıklık: Bu ş akışı haftada kaç kez gerçekleşir?

Zaman tasarrufu: Ajan her bir örnek için ne kadar zaman tasarrufu sağlayacak?

Hata azaltma: Mevcut süreç düzenli olarak başarısız oluyor mu veya yeniden çalışma gerektiriyor mu?

Takım uyumu: Ajan, devretme sürecindeki sürtüşmeleri veya Ajan, devretme sürecindeki sürtüşmeleri veya proje darboğazlarını azaltacak mı?

Her boyuta 1-5 arasında bir puan verin, ardından puanları toplayın. En yüksek puanı alan ş akışı ilk temsilciniz olur.

Diyelim ki, toplantı notları özetleyicisi ile giriş triyaj ajanı arasında seçim yapıyorsunuz. Rubrik, hangisinin daha fazla toplam saat tasarrufu sağladığını ve en fazla sürtüşmeyi azalttığını size gösterir.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Varsayım Tablosu Karar Matris Şablonu ile seçeneklerinizi 2×2 tablo içinde görsel ve objektif olarak karşılaştırın. Ücretsiz şablon alın ClickUp Varsayım Tablosu Karar Matris Şablonu ile ş akışı otomasyon fikirlerini kesinlik ve risk açısından değerlendirin. İlk olarak, potansiyel Süper Ajanlar gibi tüm ajan AI ş akışlarınıFikir Havuzu'ndaki yapışkan notlara yazın. Ardından, süreci ne kadar iyi anladığınıza (kesinlik) ve otomasyon sırasında ne kadar riskli olduğunu (risk) temel alarak her birini tablonun uygun çeyreğine taşıyın.

AI Süper Ajanları Seçerken En İyi Uygulamalar

Seçtiğiniz AI ajan türleri, takımınızın çalışma şekline uygun olmalıdır. Bu en iyi uygulamalar, ilk kullanıma sunulduktan sonra da uzun süre kullanılabilecek Süper Ajanları seçmenize ve devreye almanıza yardımcı olur. 📨

Görünürlüğü yüksek, riski düşük görevlerle başlayın

İlk otomasyonunuzu dikkatlice seçin. Takımınızın sürekli yaptığı ve düzenli olarak şikayet ettiği, ancak bozulduğunda kaosa neden olmayacak bir şey seçmeniz en iyisidir.

Anahtar kelimelere dayalı otomatik görev etiketleme veya tekrarlayan ş akışları için planlanmış durum güncellemeleri bu profile uygundur. Takımınız anında değer görür ve ajanın ayarlamaya ihtiyacı olduğunda olumsuz etkileri en aza indirirsiniz. Erken kazanımlar, daha geniş çaplı benimsenme için ivme yaratır.

🔍 Biliyor muydunuz? Sosyal psikoloji araştırmalarında, echoborg, bir insanın konuşmasının gerçek zamanlı olarak bir yapay zeka tarafından yönlendirilmesi ve gözlemcilerin bunu neredeyse hiç fark etmemesi durumudur. Bu, sunum ve insan ipuçlarının, ajanın çıktısını nasıl yorumladığımızı ne kadar etkilediğini gösterir.

Takımınızı kapsam kararlarına dahil edin

İşi yapan kişiler, otomasyonun nerede yardımcı olduğunu ve nerede engel teşkil ettiğini bilir.

Bir AI ajanı yapılandırmadan veya oluşturmadan önce, onunla günlük olarak etkileşimde bulunacak takım üyeleriyle konuşun. Hangi tekrarlayan görevlerin zamanlarını aldığını ve hangi süreçlerin insan yargısına ihtiyaç duyduğunu sorun. Bu konuşma, gözden kaçırabileceğiniz uç durumları ortaya çıkarır ve takımınıza otomasyon üzerinde sahiplik hakkı verir.

Ajanın ne yaptığını ve neden yaptığını belgelendirin

Ajanın amacını, kapsamını ve tetikleyici koşulları açık bir dille yazın. Bu belgeleri, takımınızın sorular ortaya çıktığında başvurabileceği bir yerde paylaşın ve ajanın neyi ele alıp neyi ele almayacağına dair örnekler ekleyin.

Net süreç belgeleri, birisi görevlerin otomatik olarak taşındığını veya alanların kendi kendine güncellendiğini fark ettiğinde karışıklığı önler. Ayrıca, belirli görevlerin neden otomatik olarak güncellendiğini merak eden yeni takım üyelerinin işe alım sürecini de kolaylaştırır.

İlk iki haftayı yakından takip edin

Ajanın ilk kullanıma sunulma döneminde nasıl çalıştığını izleyin. Beklenmedik davranışlar olup olmadığını kontrol edin, yaptığı eylemleri inceleyin ve takımınızın kafasında oluşan karışıklıkları not edin. Bu dönemde, yapılandırma sorunlarını yakalayabilir veya ayarlamaya ihtiyaç duyan ş akışlarını keşfedebilirsiniz.

Erken izleme, sorunları alışkanlık haline gelmeden çözmenizi sağlar ve takımınıza otomasyonu aktif olarak yönettiğinizi gösterir.

🔍 Biliyor muydunuz? Otomasyona duyulan güven üzerine yapılan araştırmalar, insanlara güvenmek için kullandığımız bilişsel çerçevelerin, öngörülebilirlik, algılanan yetkinlik ve geçmişteki güvenilirlik dahil olmak üzere, ajanlara duyduğumuz güvene de yansıdığını ortaya koymaktadır.

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Çoğu Süper Ajan dağıtımı, öngörülebilir nedenlerle başarısız olur. İşte takımların yaptığı hatalar ve bunları nasıl önleyebileceğiniz.

Hata Neden olur? Bunu nasıl önleyebilirsiniz Belirsiz süreçleri otomasyonla gerçekleştirme Takımın tutarsız bir şekilde ele aldığı veya çok fazla istisna içeren bir ş akışını otomasyonla otomatikleştirmeye çalışıyorsunuz Önce süreci belgelendirin ve standartlaştırın. İnsanlar nasıl işlediği konusunda anlaşamazlarsa, bir ajan bunu sihirli bir şekilde çözemez. İzinleri çok geniş kapsamlı ayarlamak Kurulum sırasında zaman kazanmak için ajansa tüm alanlara veya tüm listelere erişim izni verirsiniz. Ajanın ihtiyaç duyduğu belirli klasörlere ve listelere erişim izni verin. Ş Akışını doğruladıktan sonra izinleri daha sonra genişletin. Test aşamasını atlama Yapılandırma doğru göründüğü ve hızlı sonuçlar istediğiniz için doğrudan üretime geçersiniz. Ajanı önce bir test ortamında veya küçük bir görev alt kümesinde çalıştırın. Sorunlar gerçek işi etkilemeden önce tespit edin. Net bir sahiplik yok Ajanı kurdunuz, ancak onu izlemek, soruları yanıtlamak veya ayarlamalar yapmak için kimseyi atamadınız. Bakım, sorun giderme ve geri bildirim döngülerinden sorumlu bir sahip belirleyin Aynı anda çok fazla otomasyon yapmak Verimlilik artışını en üst düzeye çıkarmak için farklı ş akışlarında aynı anda birden fazla uzman ajanı görevlendirirsiniz. Her seferinde bir ajan devreye alın. Takım bir sonraki otomasyonu uygulamaya koymadan önce uyum sağlamasına izin verin. Takım geri bildirimlerini göz ardı etmek Direnç, insanların değeri anlamadıkları anlamına gelir diye varsayarsınız, bu yüzden ajanı değiştirmezsiniz. Geri bildirimleri ciddiye alın. Tekrarlanan sorunlar, ajanın daha fazla açıklamaya değil, ayarlamaya ihtiyacı olduğunu gösterir.

🔍 Biliyor muydunuz? Yüksek uyumluluk kişiliğine sahip AI ajanları, istatistiksel olarak Turing tipi testlerde insanlarla karıştırılma olasılığı daha yüksektir. Bu, algılanan kişilik özelliklerinin kullanıcı kabulünü nasıl etkilediğini gösterir.

Orada oturup beklemeyin, ClickUp-per elinizi alın

Süper Ajan seçmeyi öğrenmek, bilinmeyene atılan ürkütücü bir adım olmak zorunda değildir. Doğru yeteneği açıkça tanımlanmış bir kapsamla eşleştirdiğinizde, otomasyonu riskli bir deneyden güvenilir bir takım arkadaşına dönüştürürsünüz.

ClickUp, belirli görevlerinizin, belgelerinizin ve AI ajanlarınızın bir arada bulunduğu birleşik bir Çalışma Alanı sunarak bu geçişi sorunsuz hale getirir. Karmaşık proje özetlerini incelemek için bir Süper Ajan'a mı, yoksa rutin bildirimleri yönetmek için bir Otomatik Pilot Ajan'a mı ihtiyacınız olursa olsun, tam olarak ne kadar özerklik vermek istediğinizi ayrıntılı bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Takımınıza bekledikleri AI takım arkadaşını verin. Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Süper Ajan, karmaşık ve esnek görevleri yerine getirebilen ve doğal dilde etkileşim kurabilen akıllı bir AI takım arkadaşıdır. Öte yandan, Otomatik Pilot Ajan, basit ve tekrarlayan eylemleri otomasyon için belirlenen kuralları ve tetikleyicileri takip eder.

Süper Ajan, işini yapmak için ihtiyaç duyduğu izinlere sahip olmalıdır. Sınırlı erişimle başlayın ve gerektiğinde genişletin.

Hatırlatıcılar göndermek, güncellemeleri özetlemek veya sık sorulan soruları yanıtlamak gibi düşük riskli, yararlı görevleri yerine getiren bir Süper Ajan ile başlayın.

Ş Akışı mantık gerektiriyorsa, değişen bilgilere uyum sağlıyorsa veya doğal dil etkileşiminden faydalanıyorsa, Süper Ajan için uygun demektir.

İzinlerini sınırlayın, talimatlarını gözden geçirin ve hassas veya kritik eylemler için insan onayı gerektirin.

Net talimatlar, doğru araçlar ve iyi bir hafıza, Süper Ajanın daha iyi kararlar almasına, daha verimli iş yapmasına ve daha doğru sonuçlar sağlamasına yardımcı olur.