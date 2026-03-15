Çalışma ve Öğrenme için En İyi Raena AI Alternatifleri

Bir kavramı çalışmak için bir PDF açıyorsunuz ve birdenbire 40 sayfa ilerlemiş, dersi tekrar izliyor, ama neyin gerçekten önemli olduğundan hala emin olamıyorsunuz.

Öğrenciler, eğitimciler, bilgi çalışanları ve kendi kendine öğrenenler için asıl zorluk, dağınık ve bunaltıcı materyalleri gerçekten öğrenebileceğiniz bir şeye dönüştürmektir.

Raena AI ilk adımda size yardımcı olur. Ancak kısa süre sonra biçimler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak, anlayışı test etmenin daha iyi yollarını bulmak veya günlük ş Akışınıza biraz daha doğal bir şekilde uyan araçlar aramaya başlayabilirsiniz.

İşte bu liste tam da bu noktada devreye giriyor.

Aşağıda, yoğun içeriği özetlemek, dersleri ve belgeleri çalışma materyallerine dönüştürmek ve her şeyi iki kez okumadan zor konuları anlamanıza yardımcı olmak için geliştirilmiş Raena AI alternatiflerini bulacaksınız.

Gerçekte nasıl öğrendiğinize daha uygun bir çözüm bulalım. 📝

En İyi Raena AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte bu blogdaki tüm Raena AI alternatiflerini karşılaştıran bir tablo. 📊

Araç En uygun olduğu durumlar En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Öğrenciler, eğitimciler, bilgi çalışanları ve kendi kendine öğrenenler için bilgi, projeler ve son teslim tarihlerini tek bir birleşik Çalışma Alanı'nda düzenlemek için en iyisi Görevler, Belgeler ve sohbet arasında ClickUp AI Brain bağlamsal asistanı ile birleştirilmiş çalışma alanı; AI Notetaker, dokümantasyon için ClickUp Docs Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal işletmeler için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Mindgrasp AI Dersleri ve ders materyallerini öğrenciler ve kendi kendine öğrenenler için çalışmaya hazır biçimlere dönüştürme Ders Kaydı, Çoklu Biçim Yükleme, AI Özet Oluşturucu, AI Test Oluşturucu, Flashcard Oluşturucu, Chrome Uzantısı Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 9,99 $'dan başlar. Brainly AI Ödevler için adım adım yardım ve sorular üzerinde çalışan öğrenciler ile sınava odaklı öğrenenler için uyarlanabilir sınav hazırlığı AI Özel Ders, Kaynakları Doğrulanmış Cevaplar, Uyarlanabilir Sınava Hazırlık, Akıllı Notlar, Ödev Çalışma Sayfaları, Çalışma Oyunları, ClarityPods Özel fiyatlandırma Gizmo AI Öğrenme destelerini paylaşan öğrenciler ve çalışma grupları için aralıklı tekrar ve flash kartlarla hafıza odaklı çalışma Aralıklı Tekrar planlama motoru, Aktif Hatırlama testleri, "Beş Yaşındaymışım Gibi Açıkla" basitleştirme modu, Anahtar Terim Vurgulama Özel fiyatlandırma Synthesis AI Büyük içerik kümelerini inceleyen gruplar, takımlar ve kuruluşlar için geniş bilgi tabanlarında kesin cevaplar bulma AI Arama Özetleri, Özet Derecelendirme geri bildirim döngüleri, Alana Özel Gömüler, İçerik Hazırlama Kılavuzları, daha iyi notlar için Test Arama Terimleri kütüphanesi Özel fiyatlandırma YouLearn AI Öğrenciler, görsel öğrenenler ve videolardan ve kaydedilmiş oturumlardan öğrenenler için PDF'ler, videolar ve dersler arasında konuşma yoluyla öğrenme Çok kaynaklı içerik yükleme, kişiselleştirilmiş sınav oluşturucu, ilerleme izleme gösterge paneli, YouTube transkript çıkarma, AI Tutor Podcast modu Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar StudyFetch Tam kursları, notlar oluşturan ve sınavlara hazırlanan öğrenciler ve çalışma grupları için uyarlanabilir çalışma sistemlerine dönüştürün Tek Tıkla Çalışma Seti Oluşturucu, Spark. E AI Tutor, Profesör Tarzı Öğretim Özelleştirme, İlerleme Gösterge Paneli, AI Kompozisyon Notlandırıcı Özel fiyatlandırma Turbolearn AI Canlı not alma ve işbirliğine dayalı çalışma akışları: Öğrenciler ve gruplar, çalışma materyallerini ve notları birlikte düzenler Canlı Ders Kaydı, Düzenlenebilir AI Notları, Gerçek Zamanlı Ortak Düzenleme, Satır İçi AI Yorumları, Notlar İçinde AI Sohbeti, Podcast Oluşturucu Özel fiyatlandırma Notion AI Bilgi çalışanları ve öğrenciler için öğrenme notlarını ve araştırmaları tek bir Çalışma Alanı'nda düzenleyerek entegre çalışma dosyaları oluşturun Belge Özetleme, Çalışma Alanı Soru-Cevap, Uygulamalar Arası Arama, Veritabanı Özelliği Otomatik Doldurma, Formül Oluşturma, Satır İçi AI Blokları Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar AI Blaze Pazarlamacılar, profesyoneller veya belge oluşturan yazarlar için herhangi bir web sitesinin içinde doğrudan çalışma metinlerini yeniden yazma ve oluşturma Chrome Uzantısı, Sayfaya Ekle, Dinamik Komut İstemleri, Kaydedilmiş Komut İstem Kısayolları, Sayfa Bağlamı Algılama, Değişiklikleri Sayfaya Uygula Ücretsiz

Raena AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru Raena AI alternatifini seçmek, öğrenme, öğretme ve bilgiyle iş yapma tarzınıza uyan bir AI asistanı bulmakla ilgilidir. En iyi alternatifler, içeriği anlama ve hatırlamayı güçlendiren şekillerde etkileşim kurmanıza yardımcı olur.

Alternatifleri değerlendirirken şu anahtar kriterleri göz önünde bulundurun:

Esnek içerik girişi: PDF'ler, YouTube videoları, slaytlar, ses dosyaları ve web bağlantıları gibi birçok biçimi destekler, böylece tüm materyallerinizle iş yapabilirsiniz

Doğru özetleme: Bağlamı veya nüansları kaybetmeden anahtar noktaları yakalayan, özlü ve güvenilir özetler oluşturur

Etkileşimli çıktı biçimleri: Düz metnin ötesine geçen ve aktif öğrenmeyi teşvik eden notlar, flash kartlar, testler veya kavram haritaları oluşturur

Konuşma tarzı soru-cevap özellikleri: Doğal dilde sorular sormanızı ve kendi içeriğinizle bağlantılı net, kesin açıklamalar almanızı sağlar

Çalışma ve hafıza araçları: Zaman içinde bilgiyi kalıcı hale getirmek için aralıklı tekrar, aktif hatırlama veya değerlendirme özellikleri içerir

İşbirliği ve paylaşım: Grup öğrenimini desteklemek için notların, sunumların veya çalışma setlerinin akranlarınız ve eğitimcilerle paylaşılmasına olanak tanır

En İyi Raena AI Alternatifleri

Temel bilgi yönetimi stratejileri artık yeterli gelmiyorsa, bu Raena AI alternatifleri daha fazlasını sunar. Öğrenme tarzınıza en uygun olanı bulalım. 🚀

1. ClickUp (Bilgileri, projeleri ve son teslim tarihlerini tek bir birleşik Çalışma Alanı'nda düzenlemek için en iyisi)

ClickUp Belgeleri ile ayrıntılı notlar oluşturun ve çalışmanızı eyleme bağlayın

ClickUp for Students, sadece bilgiyi tüketmenize yardımcı olmak yerine tam tersi bir yaklaşım benimser ve bu bilgiyle yapılacak bir şeyler vardır.

Burası, fikirlerin, notların, planların ve uygulamaların bir arada bulunduğu dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanıdır. Böylece, bir şeyi anladığınız anda, araç değiştirmeden bunu bir ClickUp Görevi, bir plan veya gerçek bir sonuca dönüştürebilirsiniz.

ClickUp'ın Bilgi Yönetimi'nin nasıl yardımcı olduğunu keşfedin. 👇

Dağınık notları yapılandırılmış çalışma sistemlerine dönüştürün

Çalışma süreci genellikle düzensizlik nedeniyle aksar – notlar bir uygulamada, ödevler başka bir uygulamada ve araştırma bağlantıları yer imlerinde bulunur. Bunu çözmek için, size aşağıdakileri sağlayan kendi ClickUp belgelerinizi oluşturun:

Konular, modüller veya bölümler için iç içe geçmiş sayfalar oluşturun

Notlarınızın içine tablolar, kontrol listeleri, yer imleri ve görev listeleri ekleyin

Belgeleri ödevlere ve son teslim tarihlerine doğrudan bağlayın

Sınıf arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Vurgulanan metni anında ClickUp görevlerine dönüştürün

Örneğin, Biyoloji final sınavlarına hazırlanıyorsunuz. İnsan Fizyolojisi – Final Sınavına Hazırlık adlı bir belge oluşturuyorsunuz. Belgenin içinde şu şekilde bölümler oluşturuyorsunuz: Bölüm 1: Sinir Sistemi ve Önemli Şemalar.

Her bölümün altına özetler, diyagramlar ve madde işaretli notlar ekleyin. "Kalp Döngüsü"nü daha kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeniz gerektiğini fark ettiğinizde, o bölümü vurgulayın ve son teslim tarihi olan bir göreve dönüştürün. Artık çalışma içeriğiniz ve çalışma planınız aynı sistemde yer alıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Belirli belgeleri "Wiki" olarak işaretleyerek, bunları bir konu veya ş Akışının güvenilir kaynağı haline getirin. Böylece, belirli bir dosyayı ararken veya AI cevapları bulurken, eski notlar yerine en doğru ve güncel sürümü öncelikli olarak gösterir.

Bağlamı anlayan bir AI asistanına sahip olun

Notlarınız çalışma alanınıza aktarıldığında, ClickUp Brain genel bir AI aracından çok daha güçlü hale gelir. Metni harici bir sohbet robotuna yapıştırmak yerine, doğrudan Dokümanlarınız ve görevleriniz içinde çalışır ve çalışma materyalinizin bağlamını anlar.

ClickUp Brain ile karmaşık ödevleri ve tez çalışmalarıni net alt görevlere bölün

AI'dan aşağıdakileri isteyerek verimliliğinizi artırın:

Uzun bölümleri sınava hazır notlara özetleyin

Ders içeriğinden flash kartlar oluşturun

Kendi kendinizi test etmek için sınav soruları oluşturun

Karmaşık açıklamaları daha basit terimlerle yeniden yazın

Ders programınızdan yapılandırılmış bir zaman çizelgesi oluşturun

Örneğin, Biyoloji belgenize 15 sayfalık ders notlarını yapıştırdınız. Bağlı AI'ya "Bu bölümü anahtar kavramlara özetle ve tekrar için 10 flash kart oluştur" demeniz yeterlidir.

Çalışma planı şablonlarına erişin

İşlerinizin birbiriyle bağlantısı olmayan notlar, yapılacaklar listeleri ve son teslim tarihleri arasında dağınık olduğunu hissettiğiniz oldu mu? ClickUp Öğrenci Şablonu, her şeyi gününüzü gerçekten yönetebileceğiniz tek bir sisteme toplar.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Öğrenci Şablonu ile birden fazla değişkeni aynı anda yönetin ve planlarınızı gözle görülür bir ilerlemeye dönüştürün

Bu şablon size şunları sağlar:

ClickUp Özel Durumları (yapılacaklar > ilerliyor > tamamlandı) ile dersleri, konferansları ve okuma materyallerini Görevler halinde düzenleyin.

Projeleri ve ödevleri, sahipleri, son teslim tarihi ve çaba düzeyi veya inceleme durumu için ClickUp Özel Alanları ile net görevlere ayırın

Görevleri yönetmek için Liste, son teslim tarihlerini görselleştirmek için Takvim ve daha uzun zaman çizelgelerini planlamak için Gantt gibi ClickUp Görünümleri ile üzerinde çalıştığınız her şeyde kaydettiğiniz ilerlemeyi görün.

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile tüm açıklamalarınızı, referanslarınızı ve analizlerinizi gerçekten düzenli tutun. Bu şablon, ayrıntılı kılavuzlar, hızlı SSS'ler ve destekleyici kaynaklar için net bölümler içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yapı, kavramları karşılaştırmayı, zor konuları tekrar gözden geçirmeyi ve ilgili materyalleri bir arada tutmayı kolaylaştırır.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile dağınık notlarınızı ve kaynaklarınızı tek bir arama yapılabilir referans haline getirin

Bu bilgi tabanı şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Önceki sürümleri veya bağlamı kaybetmeden açıklamaları zaman içinde güncelleyin

Belirli bölümleri işbirliği yaptığınız kişilerle paylaşın ve kimin neyi düzenleyebileceğini kontrol edin

Bilgileri doğrudan görevlerle ilişkilendirin, böylece referans materyalleri gerçek işlerle bağlantılı kalır

Sıfırdan yeniden oluşturmaya gerek kalmadan, gelecekteki projeleriniz için uzun vadeli öğrenimlerinize erişilebilir olmasını sağlayın

Gününüzü daha iyi planlayın:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın sınırlamaları

Özelliklerin kapsamı ilk başta biraz bunaltıcı gelebilir, özellikle de daha basit araçlara alışkınsanız.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir kullanıcının yorumu:

Düzenli kalmak ve hedeflerimize odaklanmak için ihtiyacımız olan her şeyin tek bir yerde olması çok hoşuma gidiyor. Artık Google Drive, e-posta, WhatsApp, "yapılacaklar liste" ve birbiriyle düzgün çalışmayan bir sürü diğer can sıkıcı uygulama arasında geçiş yapmak zorunda kalmıyorum – kelimenin tam anlamıyla her şey bu tek alanda gerçekleşebiliyor. Her sabah açıyorum ve bu benim rehberim, Çalışma Alanım, mesaj panom, kelimenin tam anlamıyla ihtiyacım olan her şey. Ayrıca, başından itibaren inanılmaz derecede sezgisel ve kullanımı kolay.

📮 ClickUp Insight: İş, bir tahmin oyunu olmamalı; ancak çoğu zaman öyle oluyor. Bilgi yönetimi anketimiz, çalışanların ihtiyaç duydukları şeyi bulmak için genellikle şirket içi belgeleri (%31), şirket bilgi tabanlarını (%26) ve hatta kişisel notları ve ekran görüntülerini (%17) aramakla zaman kaybettiğini ortaya koydu. ClickUp Connected Search ile her dosya, belge ve konuşmaya ana sayfanızdan anında erişebilirsiniz; böylece cevapları dakikalar değil, saniyeler içinde bulabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabiliyor; bu, kişi başına yıllık 250 saatin üzerinde bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle takımınızın neler başarabileceğini bir düşünün!

2. Mindgrasp AI (Dersleri ve ders materyallerini çalışmaya hazır biçimlere dönüştürmek için en iyisi)

Mindgrasp AI aracılığıyla

Mindgrasp AI, yoğun ve karışık formatlı materyallerden öğrenen ve bunları kullanışlı hale getirmek için saatlerce yeniden yazmak istemeyen kişiler için tasarlanmıştır. Materyali, öğrencilerin ve eğitimcilerin tekrar yapma şeklini yansıtan, çalışmaya hazır biçimlere dönüştürür. Buna, özlü açıklamalar, düzenli notlar ve kaynak içeriğe doğrudan bağlı bilgi kontrolleri dahildir.

AI Answer Generator'ı kullanarak bir ders, ders kitabı bölümü veya araştırma makalesiyle ilgili doğrudan sorular sorabilir ve sayfaları gözden geçirmek veya videoları tekrar izlemek zorunda kalmadan net açıklamalar alabilirsiniz.

Chrome uzantısı ile ş akışı, gömülü Panopto kayıtları da dahil olmak üzere Canvas ve Blackboard gibi LMS ortamlarına kadar genişler. Bu da onu günlük ders çalışmaları, uzaktan dersler ve sürekli öğrenme için pratik hale getirir.

Mindgrasp AI'nın en iyi özellikleri

Ders Kaydı özelliğini kullanarak canlı dersleri kaydedin ve bunları yapılandırılmış öğrenme materyallerine dönüştürün

Çok biçimli içerik yükleme özelliği sayesinde ders kitaplarını, ödevleri ve LMS dosyalarını yükleyin

Mindgrasp AI Tutor aracılığıyla adım adım açıklamalar ve referanslar edinin.

AI Quiz Generator ile kalıcılığa odaklı değerlendirmeler oluşturun

Flashcard Generation özelliğini kullanarak hafıza yardımcılarını otomatik olarak oluşturun

Mindgrasp AI'nın sınırları

Teknik, belirsiz veya yoğun içerikleri özetlerken nüanslar kaybolabilir veya yanlışlıklar ortaya çıkabilir

Canlı ders kaydı aylık 10 saat ile sınırlıdır; bu, yoğun kullanıcılar için yeterli olmayabilir

Mindgrasp AI fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Scholar: Kullanıcı başına aylık 12,99 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Mindgrasp AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Mindgrasp AI hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle dedi:

Yazılımın kendisi çok hatalı. Tek bir günde birden fazla bilimsel makale ve ders kitabı okumam gerektiğinde kesinlikle yardımcı oldu… Dürüst olmak gerekirse, ücretlendirmeyi durdurmalarını sağlamanın tek yolu, e-postalarına spam göndermek, kartınızın şirketine şikayette bulunmak veya tamamen yeni bir kart almaktır.

🧠 İlginç Bilgi: 1088 yılında kurulan Bologna Üniversitesi, öğrenme yöntemi olarak büyük ölçüde tartışmaya dayanıyordu. Öğrenciler argümanlarını kamu önünde savunurlardı, bu da onları konuyu derinlemesine özümsemeye zorlardı. Aktif hatırlama ve sözel akıl yürütme, modern öğrenme bilimi bunları doğrulamadan çok önce de merkezi bir rol oynuyordu.

3. Brainly AI (Adım adım ödev yardımı ve uyarlanabilir sınav hazırlığı için en iyisi)

Brainly AI aracılığıyla

Brainly AI, problemlerin ortasında takılıp kalan ve en iyi çözümü anlamak için yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için her zaman hazır bir öğrenme arkadaşı olarak pozisyonunu alıyor.

Bir soru sorduğunuzda, Brainly yapay zeka bilgi tabanından yararlanır ve üzerine AI Tutoring özelliğini ekleyerek kavramları ayrıntılı olarak açıklar, mantığı adım adım gösterir ve açıklamaları genel müfredatla uyumlu hale getirir. Bu, sık sık ödev, çalışma kağıdı ve kavram ağırlıklı konularla uğraşan lise ve üniversite öğrencileri için yararlıdır.

Brainly, anlık cevapların ötesinde, sınava hazırlığa odaklanır. Performansınıza göre Adaptive Test Prep ile notlarınızı ve geçmiş soruları kişiselleştirilmiş testlere ve çalışma kılavuzlarına dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, uzun döngüler sırasında odaklanmayı desteklemek için ClarityPods Guided Audio Sessions gibi zihinsel sıfırlama araçları da sunar.

Brainly AI'nın en iyi özellikleri

Güvenilir kaynaklara dayanan Kaynak Doğrulanmış Cevaplar ile öğrenmenin doğruluğunu kontrol edin

Smart Notes ile sesli dersleri yapılandırılmış materyallere dönüştürün

Ödev Çalışma Sayfaları 'nı kullanarak ödevleri etkileşimli bir şekilde tamamlayın

Head-to-Head Study Games ile rekabetçi öğrenme yoluyla hatırlama becerinizi geliştirin

Brainly AI'nın sınırları

Kullanıcılar, hizmet kullanılmamış olsa bile iptal sonrası para iadesi almakta zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Bazı özellikler web sürümüne kıyasla uygulamada daha iyi çalışıyor ve bu durum tarayıcı kullanıcıları için sorun yaratıyor

Brainly AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Brainly AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Brainly AI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcıya göre:

Brainly, öğrenciler için değerli bir kaynak sunar. Ne zaman bir sorunun cevabına ihtiyacım olsa, hemen hemen her soru Brainly'de birinin cevapladığı şekilde karşımıza çıkar. Öğrenciler sınavlara ve mülakatlara hazırlanırken, Brainly cevaplar sunarak onlara yardımcı olur… Beğenmediğim bir yanı ya da dezavantajı yok, ancak Ücretsiz sürüm sınırlıdır; bazı cevapların görünümü için premium üyelik gerekir. Ancak öğrenciler için harika bir kaynak ve bilgi edinmeye yardımcı oluyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Denis Diderot tarafından düzenlenen Encyclopédie, tüm insan bilgisini yapılandırılmış girdiler halinde düzenlemeyi amaçlıyordu. Bu, sistematik özetleme yoluyla öğrenmeyi demokratikleştirmeye yönelik en eski büyük ölçekli çabalardan biriydi.

4. Gizmo AI (Aralıklı tekrar ve flash kartlarla hafıza odaklı öğrenme için en iyisi)

Gizmo AI aracılığıyla

Gizmo AI (eski adıyla Save All), tek bir temel fikir üzerine kurulmuştur: Bir şeyi uzun vadede hatırlamak istiyorsanız, doğru zamanda ve doğru biçimde sınanmanız gerekir.

PDF'ler, ders notları, YouTube videoları veya slaytlar gibi ham çalışma materyallerini alır ve bunları günlük olarak pratik yapabileceğiniz akıllı flash kartlara ve testlere dönüştürür. Bu deneyim, geleneksel bir çalışma aracından çok bir dil öğrenme uygulamasına benziyor, bu da kısa ve tutarlı çalışma alışkanlıkları oluşturmanızı kolaylaştırıyor.

Ayrıca, iOS ve Android'de mobil uygulama olarak da mevcut olduğundan, öğrenciler ilerlemelerini kaybetmeden cihazlar arasında geçiş yapabilirler. Gizmo AI, Paylaşım Sunumları ve Grup Oturumları'nı da destekler; bu da onu akran liderliğindeki öğrenme, tekrar grupları veya aynı sınava ya da sertifikasyona hazırlanan küçük gruplar için kullanışlı kılar.

Gizmo AI'nın en iyi özellikleri

Spaced Repetition Engine ile optimize edilmiş tekrar oturumları planlayın

Aktif Hatırlama Testleri ile kavrayışınızı pekiştirin

Anahtar Terim Vurgulama özelliği ile öncelikli kavramları otomatik olarak vurgulayın

İlerleme İzleme ve Seriler aracılığıyla öğrenme ivmenizi izleyin

Gizmo AI'nın sınırları

Ses tabanlı öğrenme veya anlatım için sınırlı destek

Bazı test biçimleri (doğru/yanlış gibi) tutarsız davranabilir

Gizmo AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Gizmo AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Gizmo AI hakkında ne diyor?

Gizmo AI'yı başka bir araçla karşılaştıran bir kullanıcının yorumu şöyle:

Gizmo AI'da genellikle cevaplarımı yazarım ve bu uygulama çoktan seçmeli veya boşluk doldurma gibi çeşitli test biçimleri sunar. Ancak Anki'de hiçbir şey yazmam gerekmediğini fark ettim. Gözlemlediğim kadarıyla, sadece soruya bakıyorum ve zorlanırsam "zor", "kolay" vb. seçeneklerine tıklıyorum. Bu, Gizmo AI'nın etkileşimli yaklaşımından büyük bir fark gibi geliyor... Ayrıca, Anki'nin meşhur olduğu aralıklı tekrar yöntemini doğru bir şekilde uygulamak istiyorum (Gizmo AI'nın pek odaklanmadığı bir konu). Gizmo AI'da günlük başarılar ve seri sayıları var; bunlar beni rastgele soruları cevaplamaya teşvik ediyor, bu yüzden ikisi arasında kararsız kaldım.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX, çalışma alanınızın dışında bile kullanabileceğiniz bağımsız bir AI masaüstü uygulamasıdır. Yalnızca projenizin veya notlarınızın içeriğiyle sınırlı kalmazsınız. ClickUp Brain MAX ile sesinizi eyleme dönüştürürken, en iyi AI modellerini kullanarak iş uygulamalarınızda ve web'de arama yapın Brain MAX ile şunları yapabilirsiniz: Bağlı uygulamalar ve web'deki içeriği arayın ve özetleyin

Hızlı ve ellerinizi kullanmadan metin olarak not almak için ClickUp Talk to Text'i kullanın

Web sayfalarını özetleyin ve çevrimiçi içeriği tarayıcınızdan anında görevlere dönüştürün

Her yerden fikirleri, bağlantıları ve notları yakalayın ve bunları ClickUp'a aktarın Bu sayede, web'in her yerinden araştırma yapabilir, özetleyebilir ve bilgi toplayabilir, ardından her şeyi tek bir düzenli Çalışma Alanına aktararak notlara, görevlere ve çalışma planlarına dönüştürebilirsiniz.

5. Synthesis AI (Geniş bilgi tabanlarında kesin cevaplar bulmak için en iyisi)

Synthesis AI aracılığıyla

Hiç bir şirket wiki'sinde veya paylaşımlı sürücüde arama yaptınız ve yine de doğru cevabı bulup bulmadığınızdan emin olamadınız mı? Bu araç, tam da bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Synthesis AI Search, şirket içi bilgi tabanınızın üzerine yerleştirilir ve ardından özlü, sıralanmış özetler sunar.

Uzun belgelerin, politikaların veya tasarım kaynaklarının en alakalı bölümlerini ortaya çıkarmak için alan bilgisine dayalı arama davranışını kullanır. Bu araç, özellikle uzmanlık gerektiren içerik alanları (sürdürülebilirlik, İK ve tasarım teknolojisi gibi) için optimize edilmiştir ve kullanıcılar özetlerin kalitesini derecelendirdikçe zamanla gelişir.

Synthesis AI Search ayrıca, işe alım kaynakları, sürüm notları ve içerik yapılandırma konusunda rehberlik de içerir. Bu, AI aramanın kendi materyallerinde iyi çalışmasını isteyen öğrenim toplulukları için pratik bir çözüm sunar.

Synthesis AI'nın en iyi özellikleri

Özet Değerlendirme Geri Bildirim Döngüleri aracılığıyla sonuç kalitesini artırın

Alan Özel Gömüler (AEC odaklı modeller dahil) ile bilgi erişimini optimize edin

İçerik Hazırlık Kılavuzları 'nı kullanarak daha iyi sonuçlar elde etmek için kurum içi bilgileri hazırlayın.

Test Arama Terimi Kitaplığı ile sorguları ve beklenen çıktıları doğrulayın

Synthesis AI'nın sınırları

Sentetik görüntüler ve videolar, gerçek dünyadaki ortamların dağınık ve öngörülemez nüanslarını hâlâ yansıtamıyor.

Oluşturulan örnekler, doğal gürültü ve çeşitlilikten yoksun, "çok mükemmel" görünebilir.

Synthesis AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Synthesis AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Ortaçağ Avrupa'sında kitaplar o kadar nadir ve değerliydi ki, kütüphanelerde masalara zincirlenirdi. Bu " zincirli kütüphaneler ", öğrencilerin metinleri okuyabilmelerini ancak dışarı çıkaramamalarını sağlıyordu; böylece bilgiye erişim, kişisel bir kaynak olmaktan ziyade denetimli bir ayrıcalığa dönüşüyordu.

6. YouLearn AI (PDF'ler, videolar ve dersler arasında konuşma odaklı öğrenme için en iyisi)

via YouLearn AI

YouLearn AI, materyali pasif olarak okumak yerine konuşarak en iyi şekilde öğrenenler içindir. PDF'leri, slaytları, kaydedilmiş dersleri yükleyebilir veya bir YouTube bağlantısı ekleyebilirsiniz. Bu içeriği, özetler, Soru-Cevap ve kendi kendine testler arasında geçiş yapmanızı sağlayan etkileşimli öğrenme alanlarına dönüştürün.

Uzun transkriptleri gözden geçirmek yerine, doğrudan anahtar noktalara atlayabilir ve ardından bir AI öğretmeni ile belirli soruları derinlemesine inceleyebilirsiniz.

Bu araç, tek bir içeriği birden fazla öğrenme biçimine dönüştürmenize olanak tanır (hızlı gözden geçirme için notlar, hatırlama için testler ve netlik için konuşma tarzında açıklamalar). Bu, zamanınız kısıtlıyken yine de derinlemesine bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda yardımcı olur. Eğitimciler için YouLearn AI, mevcut kaynaklar etrafında yapılandırılmış akışlar önermenin pratik bir yoludur.

YouLearn AI'nın en iyi özellikleri

Cevap analizleri içeren kişiselleştirilmiş Sınav Oluşturucu 'yu kullanarak bilgilerinizi test edin

İlerleme Analizi Gösterge Paneli aracılığıyla zaman içindeki gelişimi takip edin

YouTube Transkript Çıkarma özelliği ile videoları çalışmaya hazır metinlere dönüştürün

AI Tutor Podcast Modu ile ses tabanlı tekrar yöntemini keşfedin

YouLearn AI'nın sınırları

Ücretsiz pakette yalnızca beş AI metin sohbeti, beş sesli sohbet, günde 10 test cevabı ve ayda iki deneme sınavına erişim

Eğitim verilerindeki kalıpların ötesine geçen yenilikçi düşünme konusunda zorluklar

YouLearn AI fiyatlandırması

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Maksimum: Kullanıcı başına aylık 60 $

YouLearn AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

7. StudyFetch (Tam kursları uyarlanabilir çalışma sistemlerine dönüştürmek için en iyisi)

StudyFetch aracılığıyla

Kendi ders materyallerinizden doğrudan oluşturulan eksiksiz, rehberli bir çalışma kurulumu arıyorsanız, StudyFetch iyi bir seçimdir. Bu platform, ders notlarını, PowerPoint sunumlarını veya kaydedilmiş dersleri yüklemenize olanak tanır ve bu içeriği alıştırma materyalleri, ilerleme bilgileri ve özel ders desteği içeren birbiriyle bağlantılı bir çalışma setine dönüştürür.

Ağır ders yüküyle uğraşan öğrenciler ve kendi kendine öğrenenler için öne çıkan özelliği, uygulamayı geri bildirimle ne kadar sıkı bir şekilde ilişkilendirdiğidir. Sistem, testler ve etkinliklerdeki performansınızı izler, ardından güçlü ve zayıf yönlerinizi ortaya çıkarır, böylece bir sonraki oturumunuzda iyileştirmeniz gereken noktalara odaklanabilirsiniz.

Yazma ağırlıklı konularda, öğrencilerin eleştiri ve rehberlik almak üzere makalelerini göndermelerine olanak tanıyarak akademik bir geri bildirim döngüsü de ekler.

StudyFetch'in en iyi özellikleri

Tek Tıkla Çalışma Seti Oluşturucu ile ham ders dosyalarını çalışma setlerine dönüştürün

Spark. E AI Tutor (7/24 erişim) aracılığıyla sürekli akademik destek alın.

Profesör tarzı öğretim özel özelleştirmesiyle açıklamaları uyarlayın

İlerleme İstatistikleri Gösterge Paneli aracılığıyla performans eğilimlerini inceleyin

StudyFetch'in sınırları

Chatbot'u, özellikle fizik gibi karmaşık STEM konularında yanlış cevaplar verebilir.

Yüklenen ders kitapları içinde belirli soruları veya bölümleri bulmakta zorlanıyor

StudyFetch fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

StudyFetch puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Ortaçağda, dersler aslında öğretim görevlilerinin otoriter metinleri yüksek sesle okumaktan ibaretken, öğretim görevlilerinin yazılı materyalden sapmaları kesinlikle yasaktı; aksi takdirde para cezasına çarptırılabilirlerdi. Katı ve metinlere bağlı ders verme geleneği, ders kitaplarının yaygınlaşmasından çok önce, bilginin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla başlamıştı.

8. Turbolearn AI (Canlı not alma ve işbirliğine dayalı ş akışları için en iyisi)

Turbolearn AI aracılığıyla

Öğreniminiz canlı dersler, uzun videolar veya ses ağırlıklı dersleri içeriyorsa, Turbolearn AI sizinle birlikte çalışan bir not alma asistanı gibi davranır. Dersleri gerçek zamanlı olarak kaydedebilirsiniz; uygulama bunları düzenleme, yorum yapma ve paylaşım yapma imkanı sunan yapılandırılmış notlara dönüştürür.

Platform, her şeyi düzenleme imkanı sunar; böylece öğrenciler ve bilgi çalışanları açıklamaları iyileştirebilir, bağlam ekleyebilir ve notları kendi düşünce yapılarına göre uyarlayabilir.

Birden fazla kişi aynı notlar üzerinde aynı anda çalışabilir; belge geliştikçe AI, satır içi öneriler ve yorumlar ekler. Ayrıca, her şey web ve mobil cihazlar arasında senkronizasyon sağlar. Bu sayede, gerçek çalışma rutinlerine uyum sağlar; ders aralarında telefonunuzdan gözden geçirebilir, daha sonra web üzerinde düzenleme yapabilir ve klasörleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Turbolearn AI'nın en iyi özellikleri

Canlı ders kaydı ve transkripsiyonunu kullanarak dersleri kaydedin ve yapılandırın

AI tarafından oluşturulan içeriği, düzenlenebilir AI Notları ile doğrudan düzenleyin

Gerçek zamanlı AI Sohbet özelliğini kullanarak herhangi bir notun içinde sorular sorun

Cihazlar arası senkronizasyon özelliğine sahip Akıllı Klasörler'i kullanarak paylaşılan materyalleri düzenleyin

Turbolearn AI'nın sınırları

Konuşma geçmişini saklamadığından, uzun oturumlarda bağlam kaybolur

Notlar ve flash kartlar için sınırlı tasarım ve düzen seçenekleri, içeriği düzenleme şeklinizi kısıtlıyor

Turbolearn AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Turbolearn AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🠠 Eğlenceli Bilgi: Not alma, yüzyıllardır var olan bir uygulamadır; tarihçiler, insanların bilgileri yazıp düzenlediklerine dair eski Yunan ve Çin kayıtları bulmuşlardır. 17. yüzyıldaki " not dolapları " gibi benzersiz tarihsel yöntemler vardı; burada kağıt notlar, daha sonra öğrenme bağlamlarında çalışmak ve yeniden kullanmak üzere kitaplara kopyalanmadan önce, kelimenin tam anlamıyla giysiler gibi kancalara asılırdı.

9. Notion AI (Öğrenme notlarını ve araştırmaları tek bir Çalışma Alanı'nda düzenlemek için en iyisi)

Notion AI aracılığıyla

Ders notlarını, okumaları ve projeleri yönetmek için halihazırda Notion kullanan öğrenciler için bu, aynı Çalışma Alanının içine doğrudan bir AI katmanı ekler.

Kendi sayfalarınız hakkında sorular sorabilir, uzun ders notlarını anahtar noktalara özetleyebilir veya hiçbir şeyi dışa aktarmadan proje belgelerinden eylem öğelerini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, Google Drive ve Slack gibi bağlı kaynaklarda da çalışır, bu da araştırma, toplantı notları ve paylaşılan kaynaklara başvurması gereken bilgi çalışanları için kullanışlıdır.

Notion AI, öğreniminiz okuma materyalleri için veritabanları, ödevler için görev listeleri veya zaman içinde tekrar gözden geçirdiğiniz konular için bilgi merkezleri gibi yapılandırılmış sistemler içinde gerçekleşiyorsa da çok uygundur. Özellikleri doldurabilir, düzensiz metinleri veritabanlarına yapılandırabilir ve Çalışma Alanınızda cevapları ortaya çıkarabilir.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

AI Yazma ve Düzenleme bloklarını kullanarak içerik oluşturun ve geliştirin

Belge Özetleme ve Eylem Ögesi Çıkarma özelliği ile uzun sayfaları özetleyin

Uygulamalar Arası Arama (Slack, Google Drive) özelliği sayesinde bağlı uygulamalardan yanıtları alın.

Veritabanı Özelliği Otomatik Doldurma ve Formül Oluşturma ile ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Notion AI'nın sınırlamaları

Kullanıcılar, yapay zeka özelliklerinin yalnızca iş kullanıcıları için mevcut olduğunu ve bireyler için çok pahalı olduğunu şikayet ediyor.

Bildirildiğine göre, büyük bağlamlarda sık sık donma, boş sayfalarda güvenilmez özetler ve zayıf çıktılar söz konusu.

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (9.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı bunu şöyle açıkladı:

İlk bakışta bir deftere çok benziyor, ancak ihtiyacınız olan bilgileri sınıflandırmak için sonsuz gibi görünen klasörler ve alt klasörler içeren bir sözlük barındırıyor. Ayrıca takvim modu sayesinde aynı bilgileri programlara uyarlayabiliyor ve bunun ötesinde çok daha fazlasını sunuyor. […] Ayrıca girdiğiniz bilgilere dayalı önerilerde bulunmuyor, bu yüzden genellikle karar verme işi size kalıyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Orta Çağ'da manastır bilginleri, derinlemesine düşünme ve not almayı içeren, yavaş ve tekrarlayıcı bir okuma yöntemi olan " lectio divina"yı uyguluyorlardı. Bu yapılandırılmış yeniden okuma yöntemi, modern bilişsel bilimin günümüzde "derin işleme" olarak adlandırdığı süreci yansıtmaktadır.

10. AI Blaze (Herhangi bir web sitesinin içinde doğrudan çalışma metinlerini yeniden yazmak ve oluşturmak için en iyisi)

AI Blaze aracılığıyla

Bazen sorun, içeriği anlamaktan ziyade farklı platformlar arasında sürekli yeniden yazma, özetleme ve yanıt verme sürecidir.

Tarayıcınızın içinde çalıştığı için, profesörlere yazdığınız e-posta yanıtları, Google Dokümanlar'daki notlar veya bir LMS içindeki açıklamalar gibi, halihazırda yazdığınız her yerde metin oluşturabilir veya düzeltebilirsiniz. AI Blaze'i sayfanın içinden tetikleyiciyle tetikleyebilir ve iyileştirilmiş metni aynı giriş alana geri ekleyebilirsiniz; bu da onu günlük akademik ş Akışları için pratik hale getirir.

Ayrıca, panonuzdaki içeriğe, seçtiğiniz metne ve hatta tanımladığınız açılır menü seçeneklerine göre uyarlanan, tekrar kullanılabilir komut şablonları oluşturmanıza olanak tanır. Bu, makaleleri kısa notlara özetlemek veya açıklamaları yeniden ifade etmek gibi aynı görevin varyasyonlarına tekrar tekrar ihtiyaç duyduğunuzda kullanışlıdır. Chrome uzantısı, mevcut çalışma araçlarınızın üzerine hafif bir katman oluşturur.

AI Blaze'in en iyi özellikleri

Tek tıklamayla çıktıları doğrudan formlara ekleyin Sayfa'ya Ekle

Alanlar ve Açılır Menüler içeren Dinamik İpuçları aracılığıyla uyarlanabilir aracılığıyla uyarlanabilir bilgi aktarım şablonları oluşturun

Sayfa bağlam algılama özelliğini kullanarak bağlamı otomatik olarak alın

Paylaşılan Prompt Kitaplıkları ile ş akışlarında işbirliği yapın

AI Blaze sınırlamaları

Bu araç yalnızca yazılı içerik için tasarlanmıştır; video, görsel veya multimedya oluşturma için yerel destek sunmaz.

Bazen araç, yanlış veya yanıltıcı bilgiler üretir ve bu da insan müdahalesini gerektirir

AI Blaze fiyatlandırması

Ücretsiz

AI Blaze puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? 581'den 1905'e kadar Çin'de uygulanan imparatorluk sınav sistemi (kējǔ), Konfüçyüs metinlerine hakim olmayı gerektiren titiz ve liyakate dayalı bir kamu hizmeti seçim sürecidir. Adaylar, devlet pozisyonu ve seçkin durum elde etmek için genellikle binlerce satırı ezberlemeyi gerektiren, yüksek riskli ve günlerce süren sınavlara katılırlardı; bu da Çin eğitimini derinden şekillendirdi.

ClickUp ile Akıllı Çalışın

Öğrenmeyi hızlandırmak, çalışma materyallerini düzenlemek veya karmaşık içeriği daha kolay anlaşılır hale getirmek için doğru AI aracını bulmak zor bir iş olmak zorunda değildir. Raena AI sağlam bir başlangıç noktası sunarken, Mindgrasp AI, Brainly AI, Gizmo ve Turbo AI gibi incelediğimiz alternatifler, farklı öğrenme stillerine ve ş akışlarına uyarlanmış benzersiz güçlü yönler sunar.

Ancak sorun şu ki, bu araçların çoğu tek seferde tek bir alana odaklanıyor; bu da, tüm öğrenme ihtiyaçlarınızı karşılamak için sıklıkla birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanız gerektiği anlamına geliyor.

ClickUp, her şeyi tek bir yerden yönetebileceğiniz birleşik bir çalışma alanı sunar. İçerikleri özetlemek ve analiz etmek için ClickUp Brain'i, fikirlerinizi düzenlemek ve görselleştirmek için ise Docs, Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları'nı içerir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Raena AI, notlar, PDF'ler, videolar ve ders kitapları gibi çalışma materyallerini yapay zeka tarafından oluşturulan özetlere, flash kartlara, testlere, zihin haritalarına, podcast'lere ve etkileşimli öğrenme araçlarına dönüştürmek için kullanılır. Ayrıca, yüklediğiniz içeriğe dayalı olarak çalışma sorularını yanıtlayan kişisel bir yapay zeka öğretmeni de içerir.

Evet, bu araç öğrencilerin ve öğrenenlerin karmaşık içeriklerden hızlı bir şekilde özetler, alıştırma testleri ve flash kartlar oluşturmasına yardımcı olur. Ancak, ücretsiz sürümü katı kullanım sınırlamaları getirir ve sınırsız testler veya çevrimdışı erişim gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur; bu nedenle yoğun çalışma için ücretli bir yükseltme gerektirir.

En iyi Raena AI alternatifleri arasında, özetleme, flash kartlar, testler, özel ders ve entegre ş akışlarının çeşitli kombinasyonlarını sunan ClickUp, Brainly AI, Gizmo AI, YouLearn AI ve StudyFetch gibi araçlar yer alır.

Evet, kesinlikle yapabilir. ClickUp, öğrenme kaynaklarını, notları ve AI tarafından oluşturulan içeriği düzenleyebilen birleşik bir iş ve çalışma alanıdır. ClickUp Brain ile entegre Docs, Beyaz Tahtalar ve Mindmaps, içeriği ve ş akışlarını tek bir yerde bir araya getirmeye yardımcı olur.

ClickUp, sağlam proje yönetimi çerçevesi, özelleştirilebilir Çalışma Alanları ve yerleşik bilgi tabanları ile uzun vadeli öğrenmede mükemmeldir. Notları, görevleri ve kaynakları, sürekli ustalaşma ve gözden geçirme için kalıcı, birbirine bağlı sistemler halinde düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca, ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızı aktif olarak indeksleyen AI destekli bir katman olarak bunu daha da ileriye taşır.