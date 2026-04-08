Otomasyon ve İçerik Oluşturma için Sintra AI'yı Kullanma

Amerikalıların %44'ü kişisel asistan olarak bir AI ajanı kullanıyor ve bu oran Z kuşağında %70'e kadar çıkıyor. Bu değişim, günümüz takımlarının ş akışlarının çoğunu otomasyonla gerçekleştirmek ve uçtan uca içerik oluşturmak için AI'dan yararlanmak istediğinin bir göstergesidir.

Sintra AI ile tanışın: Yoğun iş yükünü otomasyonla otomatikleştiren ve tüm kanallarda markaya uygun içerik üreten AI ajanları ve asistanları etrafında oluşturulmuş bir platform.

Sosyal medya gönderileri yayınlamak, güncellemeleri özetlemek, potansiyel müşterileri yönlendirmek veya varlıklar oluşturmak gibi günlük işlemler için Sintra AI'yı nasıl kullanabileceğinizi araştırıyorsanız, bu kılavuz size sisteminize entegre edilebilen ve ş akışlarınızla birlikte ölçeklenebilen pratik kurulumları adım adım anlatır.

Sintra AI Nedir ve Nasıl Çalışır?

Sintra AI, paylaşılan Brain AI bilgi tabanından çalışan ve "yardımcılar" olarak bilinen özel AI ajanları etrafında oluşturulmuş bir dijital asistan platformudur.

Bunu, Sintra AI botlarının farklı işleri (destek [Cassie], veri analisti gibi analizler [Dexter] ve bloglar ile sosyal medya içeriği için içerik oluşturma [Penn]) üstlendiği, ancak çıktılar tutarlı kalması için paylaşım yaptığı bir merkez olarak düşünün.

Bu AI asistanlarıyla sohbet ederek üslubu, uzunluğu ve dili ayarlayabilir, ardından karmaşık kurulumlara gerek kalmadan günlük iş operasyonlarınızı kolaylaştırmalarını sağlayabilirsiniz. Bu araç, projeleri tek bir yerden yönetmek ve iş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek isteyen küçük işletmeler, ajanslar ve serbest çalışanlar için tasarlanmıştır.

Sintra AI'nın En Önemli Özellikleri

Sintra, özel AI ajanlarını ortak bir bilgi tabanıyla birleştirerek ve aşağıdaki anahtar özellikleri sunarak günlük işlere düzen getirir.

Lütfen dikkat: Sintra AI, platformu daha basit, daha hızlı ve bakımı daha kolay hale getirmek için eski Sintra ürünlerini (Sintra Plus'taki Sintra Prompts dahil) kullanımdan kaldırmaktadır. 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren eski ürünler kullanım ömürlerinin sonuna ulaşacak ve artık kullanılamayacaktır.

Brain AI

İş bağlamı için merkezi belleğiniz. Brain AI ile şunları yapabilirsiniz:

Yanıtların markanızı ve gerçekleri yansıtması için web sayfalarını, medyayı ve dosyaları depolayın

Müşterileri veya iş kollarını ayırmak için en fazla beş Brain profili oluşturun

Harici platformları bağlayarak, Helpers'ın içerik oluşturma ve analiz süreçlerini kişiselleştirmesini sağlayın

Çıktıların doğruluğunu korumak için bilgileri arayın, düzenleyin ve derleyin

AI Yardımcıları

E-posta taslakları, bloglar, SEO kontrolleri, ürün fikirleri ve hatta yapılandırılmış içgörüler için bir veri analisti kişiliği için on iki alana özel AI asistanı (Sintra AI botlarınız).

Her yardımcı aracın kendine özgü kullanım senaryoları vardır; böylece bağlam kaybı yaşamadan destek, metin yazımı veya sosyal medya içeriği için anında görevler oluşturabilirsiniz.

Otomasyonlar

Bir kez yapılandırıldıktan sonra arka planda çalışan bağımsız ş akışları. Güncellemeleri yayınlamaktan varlıkları senkronizasyona kadar tekrarlanan iş işlemlerini otomasyonla otomatikleştirmek için entegrasyonlara dayanır; böylece takımınız manuel takip işlemlerine bağlı kalmaz.

Tekrarlayan Yardımcı görevler

Komut tabanlı rutinleri bir zaman çizelgesine göre planlayın ve Helpers'ın bunları otomatik olarak yürütmesine izin verin. Haftalık özetler, içerik takvimleri veya potansiyel müşteri geliştirme temas noktaları için mükemmeldir; böylece daha yüksek getirili görevlere ve kararlara odaklanabilirsiniz. Ücretsiz olarak daha yüksek getirili görevlere ve kararlara odaklanabilirsiniz.

Fiyatlandırma (hızlı bakış)

Sintra ücretsiz deneme sürümü sunmaz, ancak üç planın tümünde 14 günlük para iade garantisi vardır. Fiyatlar (indirimler hariç) şöyledir:

12 aylık plan : 52 $

3 aylık plan : 59 $

1 aylık plan: 97 $

Promosyonlar değişebilir, bu nedenle güncel fiyatları ve devam eden fırsatları öğrenmek için lütfen web sitesini kontrol edin.

Sintra AI'ya Başlarken

Başlamak çok kolaydır. Erişimi ayarladıktan sonra, Sintra'yı kişiselleştirerek AI asistanlarının takımınızın çalışma şekline uygun şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bundan sonra, ek bir kurulum gerektirmeden bağlantıyı kurabilir ve gerçek iş operasyonlarını başlatabilirsiniz.

Adım 1 — Bir hesap oluşturun

Üç plan arasından uygun bir abonelik planı seçin, ardından ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz.

Ardından e-posta adresinizi girin, ödeme yönteminizi seçin, fatura adresinizi ekleyin ve ardından "Gönder" düğmesine basın. Sintra AI hesabınız hazırdır.

Ardından, Sintra'nın giriş sayfasına gidip ödeme sırasında kullandığınız e-posta adresiyle oturum açabilirsiniz. Gelen kutunuza altı haneli tek kullanımlık bir kod gönderilecektir; bu kodu girerek oturum açın ve kayıt işlemini tamamlayın.

Ardından, e-postanızı kontrol ederek onay kodunu alın.

İlk erişiminizden sonra, sorunsuz bir şekilde iş yapmaya başlayabilmek için kalıcı bir şifre belirleyin. Kod gelmezse, platformun sorun giderme adımlarını izleyerek e-postanızı doğrulayın ve yeniden gönderilmesini sağlayın.

Giriş yaptıktan sonra, bağlamı bağlayabilir, yardımcıları yapılandırabilir ve ilk görevleri platformdaki ş Akışınıza eşleştirebilirsiniz.

Adım 2 — Sintra Çalışma Alanını Keşfedin

Bir yardımcıyı açın ve davranışını özelleştirmek için adının yanındaki dişli simgesine tıklayın

Tonu (temel, gündelik, uzman), mesaj uzunluğunu ve alan odak noktasını seçin — ister Sosyal Medya Yöneticisi, ister sanal asistan, ister finans asistanı olsun

Ayarları süreçlerinize uyarlayın, ardından yanıtların markanızı ve bilgi tabanınızı yansıtması için Brain AI'ya temel ayrıntıları ekleyin

Yardımcıları (Sintra AI botlarınızı) geliştirdikçe, daha alakalı çıktılar ve daha sorunsuz geçişler göreceksiniz; böylece daha kapsamlı otomasyonlara ve günlük işlerle sorunsuz entegrasyonlara hazır olacaksınız.

💡 Profesyonel İpucu: Ş akışı için en uygun olanı bulmak amacıyla her yardımcı için farklı atmosfer ve dil seviyelerini deneyin. Ayarları özel olarak ayarlayarak her etkileşimi optimize edebilirsiniz.

Otomasyon için Sintra AI'yı kullanma

Sintra AI'yı otomasyon için etkili bir şekilde kullanmak amacıyla, asistanlarının temel fonksiyonlarına göre nasıl sınıflandırıldığını anlamak faydalı olacaktır. Her asistan, belirli bir alanda üstün performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır ve odaklanmış ve verimli çözümler sunar.

Buddy : İş Geliştirme

Cassie : Müşteri Desteği

Yorum : e-ticaret

Dexter : Veri Analisti

Emmie : E-posta Pazarlamacısı

Gigi : Kişisel Gelişim

Milli : Satış Müdürü

Penn : Metin yazarı

Scouty : İşe alım uzmanı

Seomi : SEO Uzmanı

Soshie : Sosyal Medya Yöneticisi

Vizzy: Sanal Asistan

3. Adım — İlk AI Ajanınızı Oluşturun

Brain AI'ya ihtiyaç duyduğu bağlamı sağlayarak başlayabilirsiniz. Yanıtların iş operasyonlarınızı yansıtması için oyun kitaplarınızı, politikalarınızı, ş Akışı şablonlarınızı, SSS'lerinizi ve son kampanya belgelerinizi ekleyin. Bunu canlı bir bilgi tabanı gibi değerlendirin ve AI asistanlarınızın markanıza uygun ve doğru kalması için dosyaları güncel tutun.

Örnek: Temsilciniz olarak Emmie (E-posta Pazarlamacısı)

Emmie'nin yapabilecekleri : Gelen kutusunu öncelik sırasına göre düzenleyebilir, iletişim metinlerini taslak haline getirip kişiselleştirebilir, yanıtları düzeltebilir ve yenileme, takip veya destek taleplerinin üst düzeye taşınması gibi yaygın senaryolar için şablonları kullanabilir.

Nasıl bağlantı kurulur : Sintra'nın e-posta entegrasyonuyla sorunsuz bağlantısını kullanarak Emmie'nin mesajları gönderen, konu veya zaman aralığına göre almasını sağlayabilir, ardından harici araçlara geçmeden yanıtlar yazabilir veya planlayabilirsiniz

Neye yardımcı olur: Ton, hız ve doğruluğun önemli olduğu yüksek hacimli kuyruklar ve SLA'ya duyarlı konularda size yardımcı olur

4. Adım — Otomatik Ş Akışları Oluşturun

Temsilcileriniz bağlamı anladıktan sonra, takımınızın yaratıcı işlere odaklanabilmesi için tekrarlayan görevleri bir programa göre onlara bırakın.

Örnek: Dönemsel paylaşımlar yapan Soshie (Sosyal Medya Yöneticisi)

Haftalık oluşturma özelliğini etkinleştirerek, Soshie'nin marka sesinize ve Brain AI bağlamına uygun gönderiler taslaklamasını sağlayabilir, ardından ek dosya ekleyebilir veya varlıkların oluşturulmasına izin verebilirsiniz

Taslaklar hazır olduğunda Gelen Kutusu'nda bir bildirim alacaksınız; takvim görünümüni açarak başlıkları, tarihleri ve varlıkları inceleyin, hızlı düzenlemeler yapın ve onaylayın

Böylece, sürekli gözetim gerektirmeden düzenli yayınlar elde edersiniz; bu da kampanyalar, içerik oluşturma süreçleri ve sanal asistan tarafından yönetilen sürekli aktif kanallar için idealdir.

Adım 5 — Entegrasyonları bağlayın

Tüm önemli araçlarınızı bağlayarak Sintra'yı geliştirin. Google Drive, Gmail, LinkedIn, Facebook ve takviminizi bağlayın. Bu entegrasyonlar, yardımcılar için ek eylemlerin önünü açar ve otomasyonları etkinleştirir.

Bağlantı kurulduktan sonra, her birinin düzgün fonksiyonunu yerine getirdiğinden emin olmak için hepsini test etmelisiniz. Bu adım, hiçbir güncellemeyi, mesajı veya fırsatı kaçırmamanızı garanti eder.

🧠 İlginç Bilgi: AI ajanlarından oluşan takımlar fikri yeni değil — MIT'den Pattie Maes, 1994 yılında iş yükünü ve bilgi yükünü azaltan " yazılım ajanları " hakkında yazmıştı. Günümüzün çoklu ajan platformları nihayet bu vizyona yetişiyor.

İçerik Oluşturma için Sintra AI'yı Kullanma

Aşağıda, Sintra'nın çeşitli departmanlarda iş süreçlerinin otomasyonuna ilişkin bazı iyi bilinen AI yardımcı kullanım örnekleri yer almaktadır.

Kullanım örneği: Blog içerikleri

Yardım almadan markanıza uygun taslaklar istiyorsanız, Sintra'nın AI asistanları arasında yer alan metin yazarı Penn'i devreye sokun. Penn, Brain AI'da depolanan bilgi tabanınız ve marka kılavuzunuzla tutarlılık sağlarken, özetleri ana hatlara, başlıklara, uzun makalelere ve web metinlerine dönüştürür.

Reklamlar, blog yazıları, web siteleri ve daha fazlası için tasarlanmıştır, böylece fikirden yayınlanabilir metne hızla geçebilirsiniz.

Şu şekilde deneyin: Stil kılavuzlarını ve geçmiş gönderileri Brain AI'ya yükleyin → Penn, ses tonu ve hedeflerle uyumlu blog taslakları ve ilk taslakları oluşturur, ardından sohbet yoluyla bölümlerin yeniden yazılması ve CTA'lar için yinelemeler yapar.

Kullanım örneği: Sosyal medya gönderileri

Düzenli ve planlı sosyal medya içeriğine ihtiyacınız olduğunda Soshie'yi kullanın. Hızlı bir kurulumun ardından Soshie, Brain AI içeriğinden haftalık gönderiler oluşturabilir, incelemeniz için sizi bilgilendirebilir ve onaylanan öğeleri yayın takvimine ekleyebilir; bu, sosyal medya yöneticilerinin akışları için idealdir.

Bunun sağladığı avantajlar: Takvim planlaması ile dönemsel gönderi oluşturma, medya yükleme veya AI görüntüleri, inceleme → onaylama → yayınlama, ayrıca sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan işlerinizi sürdürmenizi sağlayan gelen kutusu bildirimleri.

Kullanım örneği: E-posta yazma

Yaşam döngüsü metinleri ve kampanyalar için Emmie'yi kullanın. Entegrasyonlar bölümünden posta kutunuzu bağlayın; Emmie, yanıt taslakları hazırlayabilir, iletişimleri kişiselleştirebilir ve Brain AI'dan ilgili belgeleri veya alıntıları alabilir. Bu özellik, Sintra'dan çıkmadan destek, satış takibi ve haber bültenleri için kullanışlıdır.

Pratik akış: Sıra oluşturun, üslubu iyileştirin ve Emmie'nin mesajları gönderen/konu/zamana göre aramasını sağlayın; böylece önceliklendirme ve şablonlu yanıtlarla ilgili tekrarlayan görevler sizi yavaşlatmasın.

Kullanım örneği: Araştırma ve özetler

Hızlı özetler ve rekabet analizleri için Brain AI'ya (ve gerektiğinde veri yardımcısı Dexter'a) güvenin. Brain AI, bağlantıları/dosyaları depolar ve sohbetler arasında aranabilir hale getirir; yardımcılar bu bağlamı kullanarak içgörüler oluşturur, önemli noktaları çıkarır ve içeriğinizin doğruluğunu korur. Takımları veya ürünleri ayırmak için birden fazla Brain profili oluşturun.

Neden yardımcı olur: Merkezi bellek (metin, bağlantılar, dosyalar, görseller, video), ön tanımlı olarak en fazla beş Brain profili ve entegrasyonlar sayesinde AI araçlarınız (Penn, Soshie, Emmie) gerçeklere dayalı yazılar oluşturur.

Sintra AI Ş Akışlarının Gerçek Örnekleri

İşte üç farklı Sintra AI çalışanının ş akışlarına ilişkin üç gerçek hayattan örnek:

1. Vizzy ş akışı örneği

İşte, YouTube eğitim videolarını çeşitli içerik biçimlerine dönüştürmeye yardımcı olacak kapsamlı bir içerik yeniden kullanım ş Akışı geliştirmek için Vizzy'yi test eden bir kullanıcının gerçek hayattan bir örneği. Bu ş Akışı, verimliliği korurken farklı platformlarda erişimi ve etkileşimi en üst düzeye çıkarır.

2. Penn ş akışı örneği

Metin yazarı Penn'in, değerli içgörüler ve kullanımı kolay bir şablonla birlikte bir talep içeren haber bültenini ele aldığı bir başka gerçek hayattan örnek. Solda, resimde gördüğünüz kırmızı açılır bildirimler, Penn'in çalışma alanınızla ilgili size fikirler verdiği yerlerdir.

3. Milly ş akışı örneği

İkinci örnekte gördüğünüz gibi, Sintra AI'nın ajanlarının günlük olarak değerli fikirleri nasıl paylaştığını gösteren başka bir örnek daha işte burada. Milly, iş dönüşümü için AI uygulama vaka çalışması şablonları oluşturabileceğini ve geliştirebileceğini öneriyor

İşletmelerin AI araçlarını kullanarak operasyonlarını nasıl başarıyla dönüştürdüklerini gösteren kapsamlı vaka çalışması şablonları.

🎥 İş yerinde AI'dan gerçekten en iyi şekilde yararlanıyor musunuz? Bu videoyu izleyin!

Sintra AI'dan daha iyi sonuçlar elde etmek için ipuçları

AI'dan değer elde etmek, doğru AI asistanlarını doğru iş süreçleriyle eşleştirmek, onlara iyi bir bağlam sağlamak ve yinelemeler yapmakla mümkündür. İşte kaos yaratmadan AI destekli proje yönetimi sonuçlarını nasıl bir üst seviyeye çıkarabileceğiniz.

Küçük adımlarla başlayın, sonra ölçeği genişletin : Etkisi büyük olan bir veya iki tekrarlayan görev (haftalık özetler, gelen kutusu sıralama, yazı taslakları) pilot olarak uygulayın. Kazanılan zamanı, kaliteyi ve hata oranını ölçün. İlk başarılar istikrarlı hale geldiğinde genişletin

Durumunuza uygun araçları seçin : Birden fazla marka veya müşteriyle çalışıyorsanız, bağlamın asla sızmaması için ayrı Brain profilleri kullanın. İş devri sırasında otomasyonların kesintiye uğramaması için temel sisteminizle sorunsuz entegrasyonlar hedefleyin

Verileri bir ürün gibi değerlendirin : Bilgi tabanınızı düzenli tutun; net dosya adları, tutarlı biçimler ve güncel belgeler kullanın. Daha iyi veriler, daha iyi taslaklar, daha az yeniden yazma ve daha doğru eylemler anlamına gelir

Sonucu göz önünde bulundurarak adımları otomatikleştirin : Önce "Tamamlandı" durumunu tanımlayın, ardından bu duruma ulaşmak için ş akışlarını tasarlayın (yayınını onayla, faturayı gönder, bileti kapat). Takımınız sınır durumlarını incelerken, rutin işleri otomasyona bırakın

Yetenek geliştirmeye yatırım yapın : Örnek komutlar, üslup kuralları ve "iyi içeriğin neye benzediği"ni paylaşım yoluyla paylaşın. Kısa bir kılavuz, tahmin yürütmeyi ortadan kaldırır ve tüm iş paydaşları arasında uygulamanın güvenli bir şekilde benimsenmesini sağlar

İnceleme ve iyileştirme: Hata, geçersiz kılma ve gecikmelerle ilgili haftalık geriye dönük değerlendirmeler yapın. Komutları sıkılaştırın, kullanılmayan otomasyonları kaldırın ve otomasyonla otomatik olarak çözülecek durumları ile üst düzeye taşınacak durumları belgelendirin

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

AI'nın devreye alınması, bir ek yük değil, bir yükseltme gibi hissedilmelidir. Çoğu başarısızlık, takımlar kurulumu aceleye aldığında veya değişiklik yönetimini atladığında ortaya çıkar. İşte en sık karşılaştığımız tuzaklar ve ivmeyi kaybetmeden bunları nasıl atlatabileceğiniz.

Modelin bağlamdan mahrum bırakılması: Dağınık veya güncel olmayan bir bilgi tabanı, belirsiz taslaklara ve yanlış eylemlere yol açar; kaynakları düzenleyin, dosyalara etiket ekleyin ve inceleme sorumlularını belirleyin

İlk günden itibaren aşırı otomasyon: Etkisi büyük bir veya iki akışla başlayın; otomasyonu ancak doğruluğu, istisnaları ve devretme işlemlerini ölçtükten sonra genişletin

Koruyucu önlemleri göz ardı etmek: AI'nın neler yapabileceğini ve yapamayacağını (ton, onaylar, veri sınırları) tanımlayın. Harici sosyal medya içeriği veya özel müşteri iletişimi için "insanın döngü içinde olması" şartı tartışmaya açık değildir.

Takım yetkinleştirme adımını atlama: Örnek komutlar, stil kuralları ve "iyi ile mükemmel" çıktı örneklerini paylaşın, böylece takımınız sonuçları tutarlı bir şekilde yeniden üretebilsin

Geri bildirim döngülerini ihmal etmek: Geçersiz kılmaları, hataları ve istisnai durumları haftalık olarak izleyin; Brain AI'nın zaman içinde etkinliğini korumak için komutları sıkılaştırın, kullanılmayan adımları eleyin ve sürüm değişikliklerini yapın

Sintra AI'nın sınırlamaları

Uygulamayı kullanan kullanıcıların son Reddit konularını inceledikten sonra, birkaç tema sürekli olarak göze çarpıyor. Bunların hiçbiri her takım için anlaşmayı bozacak kadar önemli değil, ancak bunları kullanıma sunma planınızda dikkate almaya değer.

Yük altında halüsinasyon

Bazıları sanal asistan katmanının aşırı vaatlerde bulunduğunu bildiriyor (örneğin, sohbetleri profiller arasında taşıdığını söyleyip daha sonra hiçbir şey olmadığını itiraf etmesi gibi).

Görevler profilleri, uzun geçmişleri veya kapsamı geniş bilgi tabanı eylemlerini kapsadığında, bu durum klasik LLM halüsinasyonuna benziyor. Koruyucu önlemler ve dar kapsamlı komutlar yardımcı olur, ancak çok profilli işlemlerde denetim gereklidir.

İvmeyi yavaşlatan kullanıcı arayüzü sorunları

Sıkça dile getirilen bir şikayet, gezinme zorluklarıdır: taşma menülerinin arkasına gizlenmiş anahtar profiller, iş bağlamları arasında geçiş yapmak için gereken fazladan tıklamalar ve küçük keşfedilebilirlik boşlukları.

Hızlı tempolu takımlar için, bu küçük gecikmeler birikerek yoğun günlerde "tek platform" vaadini boşa çıkarabilir.

Görsel ş akışlarındaki sınırlamalar

Görüntü ağırlıklı görevleri (ör. etiketli renk örnekleri ve kesin CMYK/RGB formülleri içeren palet seçenekleri) test eden kullanıcılar, yardımcı araçların kesin değerler veya düzen doğruluğu olmadan yaklaşık sonuçlar ürettiğini fark etti.

İçerik oluşturma süreciniz tasarım kalitesinde çıktılar içeriyorsa, yine de özel araçlara ihtiyacınız olabilir ve Sintra'nın görsellerini üretim varlıkları yerine taslaklar olarak değerlendirmelisiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Profiller arası eylemlerde insanları sürece dahil edin, takımınız için kullanıcı arayüzü geçici çözümlerini belgelendirin ve piksel mükemmelliğinde kreatifler elde etmek için Sintra'yı uzman uygulamalarla eşleştirin. Bu şekilde kullanıldığında, AI asistanları birçok tekrarlayan görevi üstlenirken, siz de önemli noktalarda kaliteyi koruyabilirsiniz.

Keşfedilebilecek En İyi Sintra Alternatifleri

Yukarıda bahsedilen sınırlamalardan kaçınmak için Sintra AI alternatifleri arıyorsanız, işte dikkate almanız gereken bazı değerli platformlar.

1. ClickUp (Tek bir platformda AI destekli görevler, projeler ve takım işbirliği için en iyisi)

Projelerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve iletişiminizi ClickUp’ın Converged AI Çalışma Alanı’nda bir araya getirin

Takımlar birden fazla AI aracını denemeye başladığında, işler hızla parçalanır: içerik oluşturma için bir uygulama, özetler için başka bir uygulama, metrikler için üçüncü bir uygulama. Bu parçalanma, bağlamın dağınık hale geldiği ve güncellemelerin yavaşladığı bir AI dağınıklığına dönüşür. ClickUp, AI'yı işin zaten yürütüldüğü yere entegre ederek bu durumu tersine çevirir, böylece bağlam ve uygulama tek bir yerde kalır.

ClickUp, dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı ile farklı bir yol izliyor. ClickUp, bağımsız AI araçlarını sisteminizin üzerine eklemek yerine, AI'yı işin zaten yapıldığı çalışma alanına doğrudan getiriyor.

ClickUp Süper Ajanları ile İşlemlerinizi Kolaylaştırın

AI Super Agents, çalışma alanınızın içinde doğrudan çalışan, yapay zeka destekli ekip arkadaşlarıdır. ClickUp Görevleriniz, ClickUp Belgeleriniz ve zaman çizelgelerinizdeki etkinlikleri gözlemler, tanımlanmış kurallara göre harekete geçer ve takımların çalışma şeklini bozmadan doğru bilgileri doğru zamanda ortaya çıkarır.

ClickUp'taki Süper Ajanlarla ş akışlarını hızlandırın

ClickUp'ta, basit kodsuz ayarlarla Super Agents'ı çalıştırabilirsiniz. Ajanlara neyi izlemeleri gerektiğini (durum değişiklikleri, son teslim tarihi), ne yapmaları gerektiğini (alanları güncelleme, atama, günlük özetleri yayınlama) söyleyebilir ve "başlat" düğmesine tıklayabilirsiniz. Bundan sonra, arka planda sessizce çalışarak otomasyonu ve güvenilirliği artırır.

Sezgisel, kod yazmaya gerek olmayan bir oluşturucu ile ClickUp'ta özel AI Süper Ajanlar oluşturun

💡 Profesyonel İpucu: Yenileme hesapları veya açık biletlerden oluşan uzun bir ClickUp liste üzerinde mi çalışıyorsunuz? Listeyi açın, bağlamsal AI asistanınız ClickUp Brain'i tetikleyin ve görevleri düzenlemesine veya yorumları okumasına yardımcı olmasını isteyin. Saniyeler içinde, müşteri sonuçlarınızı gerçekten iyileştirecek birkaç eylemi ortaya çıkarabilir.

ClickUp, aşağıdakilerle AI'yı sorumlu bir şekilde değerlendirmenize, denemenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olur:

Deneyleri, sahipleri, girdileri ve sonuçları izlemek için listeler — böylece pilot uygulamalar yan araçların arasında kaybolmaz

ClickUp belgeleri ile canlı işbirliği ve sürüm geçmişi sayesinde politikaları, talimatları, değerlendirme kriterlerini ve kararları merkezileştirin

ClickUp gösterge panellerini, her şey yaygınlaşmadan önce AI faaliyetlerini görünür bir etkiye (döngü süresi, iş yükü, performans) dönüştürmek için

ClickUp Otomasyonları ile insan adımlarını AI eylemleriyle bağlantı kurarak, güvenlik önlemlerini korurken tekrarlayan görevleri azaltın

ClickUp'ın AI ajanları, işiniz ve bilgi tabanınızla aynı Çalışma Alanı'nda yer aldığından, bağlam bozulmaz. Araçların dağınıklığıyla uğraşmak için daha az zaman harcayarak, süreçleri büyük ölçekte iyileştirmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

2. Lindy AI (Kod yazmaya gerek olmayan ve çok kanallı AI ajanları için en iyisi)

E-postaları yönetmek, takviminizi düzenlemek, CRM güncellemelerini kaydetmek, hatta telefon görüşmeleri yapmak gibi rutin işleri sizin yerinize halledecek "AI çalışanları" arıyorsanız, Lindy kod yazmadan AI ajanları oluşturmak için pratik bir AI platformudur.

Şablonlarla veya Agents Hub ile başlayın, Gmail, Takvim ve diğer uygulamaları bağlayın, ardından adımları görsel bir akışta birbirine bağlayın. Bunlar, temsilcinizin okuması, değerlendirmesi ve harekete geçmesi için talimatlardır. Fiyatlandırma kullanıma dayalıdır (görev/dakika başına ödeme), bu da ölçeklendirmeden önce denemeyi kolaylaştırır.

3. n8n (Ayrıntılı kontrol imkanı sunan AI ş akışı otomasyonu için en iyisi)

n8n, açık kaynaklı, adil kodlu bir ş akışı otomasyon platformudur. Uygulamaları ve hizmetleri birbirine bağlamak için görsel, düğüm tabanlı bir arayüz kullanır ve kullanıcıların kapsamlı kodlama yapmadan aralarındaki tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelerine olanak tanır.

JavaScript ile özel komut dosyası yazımını destekler ve kendi sunucunuzda barındırılabilir veya bir bulut hizmeti aracılığıyla kullanılabilir.

Aynı akışta API'leri, veritabanlarını ve AI ajanlarını bir araya getirebilir, koruma önlemleri ekleyebilir ve üretim kalitesinde otomasyonlar sunabilirsiniz.

4. Make (Bulutta barındırabileceğiniz veya çalıştırabileceğiniz otomasyonlar için en uygun seçenek)

Make (eski adıyla Integromat), ş akışlarını ve süreçleri görsel olarak otomatikleştirmek için uygulamaları ve hizmetleri birbirine bağlayan, kod yazmaya gerek olmayan bir otomasyon platformudur.

Kullanıcılar, farklı uygulamaları tetikleyiciler ve eylemlerle birbirine bağlayan "senaryolar" oluşturarak kod yazmadan karmaşık otomasyonlar geliştirebilir.

Make ile sürükle ve bırak, komut modu ve AI ajans ş akışı eklentileri sayesinde hızlı bir şekilde içerik oluşturabilir, ardından bulut planlarında ölçeklendirebilir veya daha sıkı kontrol için kendi sunucunuzda çalıştırabilirsiniz.

🔎 Biliyor muydunuz? NIST AI Risk Yönetimi Çerçevesi (AI RMF 1.0), takımlara AI sistemlerini yönetmek için pratik bir kılavuz sunar. Bu kılavuz, hassas verilere veya müşteri ş akışlarına erişen ajanları devreye aldığınızda çok yararlıdır.

5. Taskade AI (Tek bir Çalışma Alanı'nda AI ajanları ve otomasyonlar oluşturmak için en iyisi)

Taskade, sadece "e-posta botu" veya "raporlama botu" değil, tamamen ajan destekli bir Çalışma Alanı tasarlayabilecekleri bir ortam isteyen takımlar içindir.

Görev listeleri, zihin haritaları, toplantılar ve AI sohbeti için ayrı araçlar arasında gidip gelmek yerine, Taskade bunları tek bir ortak çalışma alanında birleştirir. Böylece projeler, notlar ve konuşmalar temsilcilerinizin hemen yanında yer alır.

Bu çalışma alanında, kendi belgelerinizi ve proje bağlamınızı kullanarak içerik taslağı oluşturan, verileri analiz eden veya ş akışlarını yöneten özel AI ajanları oluşturabilirsiniz.

AI Project Studio, kısa bir özet veya başlangıç belgelerinden eksiksiz proje planları oluşturmanıza yardımcı olurken, otomasyonlar Slack, Gmail ve Google E-Tablolar gibi araçlarla bağlantı kurar. Böylece temsilciler sadece önerilerde bulunmakla kalmaz, takip işlerini de fiilen yapabilir.

Neden ClickUp, AI ajanlarının tek başına yetersiz kaldığı alanlarda ideal bir çözümdür?

İçerik ve operasyonları hızlandırmak için Sintra tarzı asistanları araştırıyorsanız, asıl kazançın iş, insan ve bağlamı birbirine bağlayarak iş süreçlerinin gerçekten ilerlemesini sağlamak olduğunu unutmayın. İşte ClickUp'ın öne çıktığı nokta da budur.

Tek tek çözümleri bir araya getirmek yerine, canlı bir bilgi tabanına, birleştirilmiş görevlere ve güvenebileceğiniz hafif otomasyona bağlı olarak planlama, tartışma ve teslimat için tek bir yer elde edersiniz. Sonuç olarak, daha az masa başı iş, daha fazla ivme ve araçlar arasında gidip gelmeden ölçeklendirme imkanı elde edersiniz.

Sorunsuz entegrasyonlar ve net sahiplik isteyen takımlar için ClickUp, ileriye dönük pragmatik bir yol sunar: küçük adımlarla başlayın, etkisini kanıtlayın ve güvenle genişleyin.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin — bir Çalışma Alanı oluşturun ve takımınızın ne kadar çabuk ritmini bulduğunu görün.

Sıkça Sorulan Sorular

Sintra AI'nın alternatifleri nelerdir?

Güçlü seçenekler arasında ClickUp (Çalışma Alanı + AI ajanları), Zapier, n8n, Make, Lindy ve CrewAI bulunur. Geliştirici odaklı yapılandırmalar için LangChain veya Microsoft'u değerlendirin. İş operasyonlarınız ve yönetişim ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçin.

Sintra AI ücretsiz mi?

Hayır. Bu, kademeli planlara ve 14 günlük para iade garantisine sahip ücretli bir platformdur. Fiyatlar dönemsel olarak değişir, bu nedenle güncel fiyatları web sitesinden kontrol edin. Sürprizlerle karşılaşmamak için AI asistanlarının ve arka plan otomasyonlarının beklenen kullanımını dikkate alarak bütçenizi planlayın.

Sintra AI, sosyal medya gönderileri ve blog içeriği oluşturabilir mi?

Evet. Sosyal medya yöneticisi ve metin yazarı gibi yardımcılar, sosyal medya içerikleri, başlıklar ve uzun metin oluşturma işlemleri gerçekleştirebilir. Dahili otomasyonlar aracılığıyla içerikleri gözden geçirebilir, üslubu düzeltebilir ve yayınlamayı planlayarak tutarlı bir marka çıkışı sağlayabilirsiniz.

Sintra AI, yeni başlayanlar için kullanımı kolay mıdır?

Genel olarak, evet. Kılavuzlu komutlar, başlangıç "yardımcıları" ve merkezi bir bilgi tabanı ile teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Özellikle çok adımlı iş süreçlerini otomasyonla gerçekleştirmeyi planlıyorsanız, entegrasyonlar ve izinler için kısa bir hazırlık süreci bekleyin.

Google hizmetleriyle (ör. Google Drive, Takvim, Gmail) ve paylaşım için başlıca sosyal platformlarla bağlantı kurar. Notion veya Slack desteği değişiklik gösterebilir; sorunsuz entegrasyon için Sintra’nın güncel entegrasyon listesini kontrol edin.

Sintra, ChatGPT veya ClickUp Brain ile karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergiliyor?

OpenAI’nin ChatGPT’si genel bir AI asistanıdır; Sintra ise göreve özel yardımcılar ve otomasyonlar sunar. ClickUp Brain, AI’yı görevlerin, belgelerin ve gösterge panellerinin içine entegre eder; bu, tek bir çalışma alanında bağlam içinde yürütme ve raporlamaya ihtiyaç duyduğunuzda daha kullanışlıdır.