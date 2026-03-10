Mühendislik Liderliği Verimliliği için En İyi 10 AI Aracı

AI artık modern yazılım geliştirme sürecine entegre edilmiştir. Kod yazar, Çekme Taleblerini inceler, olayları özetler ve teknik soruları saniyeler içinde yanıtlar.

Ancak her AI aracı mühendislik liderliği için geliştirilmemiştir. Bazıları yalnızca kod oluşturmaya odaklanırken, diğerleri ş akışları, teslimat zaman çizelgeleri ve takım performansı konusunda yeterince görünürlük sağlamamaktadır.

Aşağıda, mühendislik liderliği için en iyi AI araçlarını karşılaştırarak, doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için anahtar özelliklerini, sınırlarını ve fiyatlarını ele alıyoruz.

Doğru AI araçlarını seçmek, mühendislik takımınıza daha hızlı kararlar, daha temiz devirler ve daha tutarlı standartlar sağlar.

Karar verirken dikkate alınması gereken anahtar parametreler şunlardır 👇

Bağlamın korunması gereken yerleri belirleyin: Kuruluşunuz uzun süreli girişimler, çoklu repo sistemleri veya paylaşılan mimari kullanıyorsa, aracın her etkileşimde bağlamı sıfırlamak yerine dosyalar, hizmetler ve oturumlar arasında niyeti koruduğuna dair açık kanıtlar arayın.

Politikanın nasıl uygulandığını inceleyin: Platformun, zamanla kod kalitesini bozan gayri resmi kullanım modellerine güvenmek yerine, inceleme standartlarını, güvenlik kurallarını ve mimari kuralları bir kez tanımlayıp her yerde uygulayan birinci sınıf mekanizmalar sunup sunmadığını inceleyin.

Arıza modlarına bakın: Sistemin belirsizlik durumunda nasıl davrandığını öğrenmek için belgeleri, demoları ve incelemeleri inceleyin, çünkü hataların üretim aşamasına sessizce yayılmak yerine erken aşamada tespit edilmesini istersiniz.

Uygulama sürecindeki sürtünmeyi ölçün: Ağır kurulum ve yapılandırma, benimseme maliyetini değiştirebileceğinden ve Ağır kurulum ve yapılandırma, benimseme maliyetini değiştirebileceğinden ve mühendislik verimliliğini doğrudan etkileyebileceğinden, platformun istikrarlı bir duruma ulaşması için ne kadar yapılandırma, eğitim ve sürekli ayarlama gerektiğini değerlendirin.

Gözlemlenebilirlik talebi: Ürünün kullanım, değişiklikler ve etki konusunda net bir görünürlük sağladığını doğrulayın, çünkü birinci taraf telemetri, objektif veriler ve performans metrikleri olmadan, geri bildirim döngüsü olmadan yürütme katmanınızın bir kısmını devrediyorsunuz ve bu, Ürünün kullanım, değişiklikler ve etki konusunda net bir görünürlük sağladığını doğrulayın, çünkü birinci taraf telemetri, objektif veriler ve performans metrikleri olmadan, geri bildirim döngüsü olmadan yürütme katmanınızın bir kısmını devrediyorsunuz ve bu, yazılım takımları için AI'yı benimsemede kritik bir risktir.

Çıkış maliyetini değerlendirin: Araç kaldırıldığında bilgi tabanınıza, kurallarınıza ve geçmişinize ne olacağını anlayın ve kısa vadede iyi performans gösterseler bile uzun vadede bağımlılık yaratan platformlardan kaçının.

⭐ Bonus: İşte her mühendislik takımının izlemesi gereken en önemli yazılım geliştirme KPI'larının mini bir özeti.

İşte yazılım mühendisliği için en iyi AI araçlarının ve her birinin sunduğu özelliklerin hızlı bir karşılaştırması:

Araç Ana özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp Bağlamsal AI, Süper Ajanlar, Codegen Ajan, Gösterge Panelleri, İşbirliğine Dayalı Belgeler Planlama, uygulama ve takımlar arası ş akışlarını koordine eden mühendislik takımları Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal işletmeler için özelleştirme seçeneği mevcuttur GitHub Copilot IDE içi ajan, repo farkında sohbet, PR otomasyonu, denetim günlükleri GitHub tabanlı geliştirme ve incelemelerde AI kullanımını doğrudan standartlaştıran takımlar Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar. Tabnine Yerinde dağıtım, hava boşluğu modu, IP koruması, lisans tarama Sıkı veri sınırları olan, güvenlik ve uyumluluk odaklı mühendislik kuruluşları Kullanıcı başına aylık 59 $ Jellyfish Birleşik mühendislik veri modeli, DORA/SPACE metrikleri, AI asistanı, ROI izleme Mühendislik liderleri, teslimat sağlığı, metrikler ve ROI görünürlüğüne odaklandı Özel fiyatlandırma Aşıyor CRM–IDE düzenleme, düşük kodlu karar ağaçları, API ş Akışları, AI sınıflandırması Mühendislik uygulamalarını gelir ve operasyonel sistemlerle bağlantı kuran takımlar Özel fiyatlandırma CodeRabbit Niyet farkında PR incelemeleri, YAML kuralları, özetler, satır içi düzeltmeler Tutarlı, AI odaklı kod inceleme standartlarını uygulayan takımlar Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlar. Qodo Kurumsal kod indeksleme, politika uygulama, çapraz repo grafiği, araştırma ajanı Karmaşık, çoklu depo kod tabanlarını yöneten kuruluşlar Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 38 $'dan başlar. İmleç Kod tabanı gömmeleri, IDE içi ajanlar, çoklu dosya görevleri, model seçimi Büyük veya eski kod tabanlarında iş yapan ve derin bir bağlamsal anlayışa ihtiyaç duyan mühendisler Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar. Notion AI Veritabanı otomatik doldurma, AI notları, Çalışma Alanı arama, operasyonel otomasyon Mühendislik operasyonlarını, dokümantasyonu ve kurumsal bilgiyi merkezileştiren takımlar Notion planlarına dahil Perplexity AI Alıntı destekli arama, gerçek zamanlı web verileri, Alanlar, model seçimleri Hızlı, kaynakça destekli teknik araştırma ve karar desteğine ihtiyaç duyan liderler Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar.

Bu kadar çok araç varken doğru olanı seçmek zor olabilir. Endişelenmeyin, mühendislik liderliği için en iyi AI araçlarının bir listesini hazırladık:

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp (AI destekli yazılım proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile başlayın ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı ile yol haritasından piyasaya sürülmeye kadar olan süreci hızlandırın.

Bir mühendislik lideri olarak, her an birden fazla sorunla uğraşıyorsunuz. Planlamanız gereken yol haritaları, yürütmeniz gereken sprintler, ele almanız gereken olaylar ve azaltmanız gereken teknik borçlar var. Bu da bağlam değiştirme, parçalı araçlar arasında çalışma ve sınırlı teslimat görünürlüğü ile sonuçlanıyor.

Ve bizim gibi, hızlı hareket eden bir organizasyonun parçasıysanız, her zaman zaman sıkıntısı çekiyorsunuzdur. Neredeyse beş farklı kişi bir aradasınız: mimariyi, kod kalitesini, takım verimliliğini, paydaşları ve sürüm sonuçlarını yönetiyorsunuz.

Şu anda ihtiyacınız olan şey ClickUp: dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı.

Bu sizin için ne anlama geliyor?

Aşağıda, ClickUp'ın Yazılım Proje Yönetimi Platformunun AI destekli özellikleriyle işinizi nasıl kolaylaştırdığını gösteriyoruz.

Dağınık mühendislik bağlamını eyleme geçirilebilir kararlara dönüştürün

Bir yazılım geliştiricisinin günü, olay raporlarını, sprint güncellemelerini, mimari tartışmalarını ve birden fazla araçtaki teslimat risklerini incelemekten oluşur.

Tüm bunları manuel olarak bir araya getirmek günler sürer. Ayrıca, veri hacminin büyüklüğü de tüm bu işlemi hataya açık hale getirir.

Platformun bağlamsal AI asistanı ClickUp Brain, çalışma alanınızdaki görevleri, belgeleri, olayları ve tartışmaları analiz ederek kalıpları, riskleri ve sonraki adımları anında ortaya çıkarır.

ClickUp Brain ile kod incelemeleri sırasında bağlamsal içgörüler ortaya çıkarın.

📌 Örnek: Yeni bir sürümün yayınlanmasından sonra, repo'larda ve gösterge panellerinde birden fazla hata raporu ve destek talebi görünmeye başlar. ClickUp Brain bunları tarar, tekrarlayan hata noktalarını belirler, etkilenen hizmetleri vurgular ve sorunlar daha da büyümeden müdahale edebilmeniz için öncelikli düzeltmeler önerir.

Bu bağlamsal AI'yı teknik özellikler, sprint özetleri ve post-mortemler hazırlamak için kullanın. Dağınık notları ve konuları incelemek yerine, riskleri, bağımlılıkları ve önerileri içeren, takımınızla paylaşım için hazır yapılandırılmış raporlar oluşturabilirsiniz.

Ağır işleri AI Ajanlarına bırakın

Bunun da ötesinde, ClickUp'ın AI Süper Ajanları mühendislik koordinasyonunu "güncelleme nerede?" sorusundan çok "zaten halledildi" sorusuna dönüştürüyor. 😄

Geliştirme ş akışlarını uçtan uca yönetmek için özel Süper Ajanlar oluşturabilir ve genellikle teslimatı yavaşlatan manuel koordinasyonu azaltabilirsiniz.

ClickUp'ın AI Ajanlarını kullanarak geliştirmeyle ilgili ş akışlarını uçtan uca yönetin.

Mühendislik ortamınızda bir değişiklik olduğunda, örneğin bir Çekme Talebi açıldığında, bir hata "P1" olarak işaretlendiğinde veya bir düzeltme eki istendiğinde, bir temsilci otomatik olarak şunları yapabilir:

Uygun sprint veya backlog'da bir görev oluşturun

Doğru epik, özellik veya olayla ilişkilendirin.

Yapılandırılmış bir kontrol listesi ekleyin (inceleme, test, birleştirme, sürüm notları)

Önceden tanımlanmış kurallara göre gözden geçirenleri veya sahipleri atayın

Durum güncellemelerini veya paydaş bildirimlerini tetikleyici olarak kullanın

Ayrıca, takımlar arasında mühendislik ş akışı standartlarını uygulamak için ajanları yapılandırabilirsiniz. Örnek olarak, ajanlar şunları sağlayabilir:

Her hata, yeniden üretme adımlarını, ciddiyetini ve ortam ayrıntılarını içerir.

Her özellik, kabul kriterlerini ve bağlantılı özellikleri içerir.

Her Sürüm görevi, değişiklik günlüğü notları ve dağıtım kontrolleri içerir.

Her olay otomatik olarak bir sonradan inceleme şablonu oluşturur.

💡 Profesyonel İpucu: Yukarıdaki örnekler sadece bir başlangıç noktasıdır. Takımlar genellikle olay müdahalesi, sürüm koordinasyonu ve sprint hijyeni gibi alanları yönetmek için birden fazla özel Süper Ajan yapılandırır. Örneğin, takımların net PRD'ler yazmasına yardımcı olan bir araç: Mühendislik takımlarının ClickUp'ta bu sistemleri nasıl oluşturduğunu görmek isterseniz, ClickUp takımıyla bağlantı kurarak, sizin sisteminize özel Super Agent ş Akışlarını keşfedebilirsiniz.

Belgeleri açık ve bağlantılı tutun

ClickUp Docs, mimari kararlarını, dağıtım çalışma kitaplarını ve teknik belgeleri tek bir aranabilir çalışma alanında merkezileştirir. Takımlar kod blokları ekleyebilir, özellikleri görevlere bağlayabilir ve uygulama ayrıntılarını gerçek teslimatla uyumlu tutabilir.

ClickUp Docs ile okunabilir kod parçacıkları oluşturun, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın.

📌 Örnek: Arka uç takımınız bir kimlik doğrulama ş akışını belgelerse, belirteç doğrulama komut dosyalarını doğrudan bir belge içine ekleyebilir, inceleme için QA veya güvenlik etiketini ekleyebilir ve ilgili sprint veya sürüm görevine bağlayabilir. Projeye daha sonra katılan herkes, dağınık dosyaları araştırmak veya arka plan bilgisi istemek zorunda kalmadan tüm bağlamı elde edebilir.

Mühendislik yığınınızın tamamında anında cevapları bulun

ClickUp'ın en güçlü özelliklerinden biri, çalışma alanınızı ve bağlı araçlarınızı kapsayan AI destekli Kurumsal Arama özelliğidir. Mühendislik liderleri, depoları, belgeleri ve sohbet konularıyla ilgili bilgileri araştırmak yerine, kritik bağlamları saniyeler içinde ortaya çıkarabilirler.

ClickUp'ın yapay zeka destekli arama özelliği ile çalışma alanınızda ve bağlı uygulamalarda bulunan dosyaları ve bilgileri anında bulun.

ClickUp Brain MAX, aşağıdakileri arayan masaüstü AI yardımcınızdır:

ClickUp içindeki görevler, belgeler, yorumlar ve ek dosyalar

GitHub, Google Drive ve SharePoint gibi bağlantılı araçlar

Genellikle konu başlıklarında kaybolan geçmiş kararlar ve tartışmalar

Sadece anahtar kelimeleri değil, işler arasındaki ilişkileri de anladığı için, ona doğal dilde şu gibi sorular sorabilirsiniz:

"Bu hizmet için nihai mimari kararını nereye kaydettik?"

"Bu olay veya bağımlılıkla ilgili görevler hangileridir?"

"Geçen çeyrekte dağıtım sürecimizde neler değişti?"

Mühendislik genelinde raporlama ve liderlik görünürlüğünü standartlaştırın

ClickUp Mühendislik Rapor Şablonu, dağınık güncellemeleri yapılandırılmış, karar almaya hazır raporlara dönüştürmenize yardımcı olur.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Mühendislik Rapor Şablonu'nu kullanarak mühendislik projelerinin ilerlemesini belgelendirin ve izleyin.

İlerleme izleme, anahtar metrikler, riskler ve öneriler merkezileştirir, böylece liderlik, teslimat sağlığı ve sonuçlarının görünümü her zaman net bir şekilde görebilir.

⚡ Şablon Arşivi: En İyi Ücretsiz ve İndirilebilir Yazılım Geliştirme Şablonları

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.850'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Şu anda, tüm iç süreçlerimizi haritalandırıyorum. Satıştan yazılım mühendisliğine ve ürün desteğine kadar, ClickUp'ın bu işi nasıl basitleştirdiğini görmek inanılmaz. Her şeyi tek bir yerde, açık ve yapılandırılmış ş akışlarıyla bir araya getirmek, darboğazları belirlememe ve takım verimliliğini önemli ölçüde artıran otomasyonlar oluşturmama yardımcı oluyor. ClickUp, her takım için hepsi bir arada bir operasyon merkezi olarak gerçekten öne çıkıyor.

🚀 ClickUp Avantajı: Görev → kod → Çekme Talebi, tek bir ş akışında. Codegen by ClickUp, doğal dil kullanarak özellikler oluşturabilen, kodlama görevlerini tamamlayabilen ve üretime hazır Çekme Talebi oluşturabilen bir AI geliştirici takım arkadaşı görevi görür. Mühendislik ekipleri, biletler, IDE'ler ve kodlama asistanları arasında geçiş yapmak yerine, doğrudan ClickUp görevlerinden geliştirme sürecini başlatabilir. Bu, geleneksel devir alma modelini değiştirir. Gereksinimleri IDE'nize kopyalamak, başka bir yerde kod oluşturmak ve daha sonra biletleri güncellemek yerine, işin kendisi içinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Kabul kriterleri, tasarım notları ve sınır durumları zaten orada mevcuttur, bu da Codegen'e bileşenleri oluşturmak, testler eklemek ve görev kapsamına uygun çekme talepleri hazırlamak için ihtiyaç duyduğu tüm bağlamı sağlar. Codegen by ClickUp ile üretim için hazır çekme taleplerini kodlayın ve gönderin. 📌 Mühendislik yöneticisinin bunu nasıl kullanabileceğine dair örnek: Görev "Yeniden kullanılabilir Düğme bileşeni oluşturmak" ise, görevde Codegen'i @bahseterek bileşeni TypeScript'te oluşturmasını, varyantları dahil etmesini ve bir PR oluşturmasını isteyebilirsiniz. GitHub'a bağlantı kurulduktan sonra, commitler, dallar ve Çekme Talebleri otomatik olarak orijinal göreve geri bağlanır, böylece hem mühendisler hem de liderlik için yürütme, kod ve bağlam sıkı bir şekilde uyumlu hale gelir.

⭐ Bonus: Ürün ve mühendislik alanlarında iş yükünün artmasını önleyin. ClickUp Accelerator ile daha hızlı teslimat yapın.

2. GitHub Copilot (GitHub tabanlı geliştirme ve inceleme ş akışlarında yapay zekayı doğrudan yönetmek için en iyisi)

GitHub Copilot aracılığıyla

GitHub Copilot, geliştirme akışınızın içinde doğrudan çalışan bir AI kodlama asistanıdır. Satır içi öneriler almanın ötesinde, ona sorunlar atayabilir, kod oluşturmayı etkinleştirebilir, çekme talepleri açabilir ve kod incelemeleri sırasında geri bildirimlere göre yinelemeler yapabilirsiniz.

Copilot Chat, kuruluşunuzun gizli depolarını ve iç belgelerini indeksler, böylece yanıtlar genel örneklerden ziyade tescilli mantığınız ve kurumsal bilginize dayalı olur.

GitHub Copilot, Visual Studio Code, Visual Studio, JetBrains IDE'leri ve Neovim gibi önde gelen düzenleyicilerle entegre olur. Bu da onu modern takımlar için en yaygın olarak kullanılan kod düzenleyicileri ve yazılım geliştirme araçlarından biri haline getirir.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Merkezi bir kontrol panelinde ayrıntılı denetim günlükleriyle tüm temsilci etkinliklerini izleyin ve yönetin.

Tüm ürün belgeleriniz, tasarım özellikleriniz ve kod depolarınızdaki bağlamı içeren, bilgi paylaşımını iyileştiren, takımınız için ortak bir bilgi kaynağı oluşturun.

Geliştiricilerinizin IDE'lerinden hangi MCP sunucularına erişebileceğine karar verin ve iç araçların, veri göllerinin ve hizmetlerin yetkisiz kullanımını önlemek için "izin listeleri" uygulayın.

GitHub Copilot sınırlamaları

Bazen platform, proje bağlamını yanlış okuyabilir ve hatalı veya eksik kod üretebilir, bu da mühendislerin kod kalitesini korumak için her öneriyi dikkatlice incelemesini ve test etmesini gerektirir.

GitHub Copilot fiyatlandırması

İş: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $

GitHub Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

GitHub Copilot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusunun geri bildirimi şöyle:

Kod yazarken GitHub Copilot'u kullanıyorum ve PR'lar sırasında kodumu gözden geçiriyor. Sorunlarımı doğrudan çözmeye çalışması ve ne istediğimi anlaması hoşuma gidiyor. Bana birden fazla cevap sunarak, uygulamam için en uygun olanı seçmeme olanak tanıyor. İlk kurulum çok kolaydı; sadece proxy'mi bağlayıp oturum açmam gerekti.

👀 Biliyor muydunuz? Mühendislik, resmi olarak doğal kaynakları insanlar için pratik kullanıma dönüştürmek için bilimin uygulanması olarak tanımlanır. Bu, mühendislerin sadece ürünler üretmekle kalmayıp, doğadan elde edilen malzemeleri ve enerjiyi köprülerden yazılımlara kadar modern yaşamı destekleyen sistemlere dönüştürdükleri anlamına gelir.

3. Tabnine (Yerinde veya hava boşluklu AI gerektiren, güvenliği öncelikli takımlar için en iyisi)

GitHub aracılığıyla

Geliştiricilerinizin tercih ettiği IDE'lerde çalışan ve tercih ettikleri modelleri destekleyen bir araç mı arıyorsunuz? Tabnine'e bir göz atın.

Kodunuzun depolandığı her yerde kullanılabilen bir AI kodlama platformudur: güvenlikli SaaS, Sanal Özel Bulut (VPC) veya şirket içinde. Ayrıca tamamen hava boşluğu ile izole edilebilir.

Tabnine ile hem komut istemlerinin hem de kodun sahipliğini elinizde tutarsınız. Böylece, düzenlemelere tabi sektörlerin uyumluluk gerekliliklerini karşılar ve dağıtılmış takımlar arasında proje verilerini korur.

Ayrıca, yapay zeka tarafından üretilen çıktıları halka açık GitHub depolarıyla karşılaştırarak eşleşmeleri işaretleyebilir ve üretim aşamasına geçmeden önce lisansları inceleyerek kod kalitesini artırmaya ve yasal riskleri azaltmaya yardımcı olabilirsiniz.

Tabnine'nin en iyi özellikleri

Geliştirici makineleri ile sunucular arasında aktarılan tüm verileri şifreleyerek dinleme ve tahrifata karşı koruma sağlayın.

Kod tabanınızdan ve kalıplarınızdan öğrenen yapay zeka sayesinde, takımınızın çalışma şekline göre özelleştirilmiş öneriler oluşturun.

Değişken türleri, yorumlar, açık dosyalar, içe aktarmalar ve kitaplıklar dahil olmak üzere tam IDE bağlamıyla desteklenen, kullanıma hazır ilgili kod belgeleme şablonlarını alın.

Tabnine sınırlamaları

Platform, ücretsiz veya daha düşük maliyetli alternatiflere göre çok az farklılık sunuyor ve bu da onu ücretli, organizasyon genelinde bir araç olarak standartlaştırmayı zorlaştırıyor.

Tabnine fiyatlandırması

Agentic Platform: Kullanıcı başına aylık 59 $

Tabnine derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Tabnine hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Tabnine'i kullanmaya karar vermemizin temel nedeni güvenliktir. Tüm ekosistemleri kontrol etmeye çok fazla güvenen şirketler hakkında, verilerinizi toplamadıklarını garanti etseler bile, garanti vermek zordur. Tabnine'i her zaman bağlantıya gerek kalmadan şirket içi donanımımıza yükleyebilmeyi çok seviyoruz.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların yarısından fazlası her gün üç veya daha fazla uygulamaya giriş yapıyor ve " uygulama yayılması " ve dağınık ş akışlarıyla mücadele ediyor. Verimli ve yoğun hissedebilirsiniz, ancak bağlamınız uygulamalar arasında kayboluyor, yazmaktan kaynaklanan enerji kaybından bahsetmeye bile gerek yok. Brain MAX hepsini bir araya getiriyor: bir kez konuşun, güncellemeleriniz, görevleriniz ve notlarınız ClickUp'ta tam olarak ait oldukları yere gelsin. Artık geçiş yapmak yok, kaos yok — sadece sorunsuz, merkezi verimlilik var.

4. Jellyfish (Mühendislik etkisini, araç ROI'sini ve teslimat sağlığını ölçmek için en iyisi)

Jellyfish aracılığıyla

Jellyfish, kuruluşunuzda kullanılan AI tabanlı araçların ve yazılım geliştirme araçlarının gerçek iş etkisini ve ROI'sını, geliştirici verimliliği üzerindeki etkilerini de dahil olmak üzere izlemenize yardımcı olan bir yazılım mühendisliği zeka platformudur.

İlk olarak, Git, Jira, CI/CD, olaylar ve araç verilerini tek bir mühendislik veri modelinde bir araya getirebilirsiniz. Sistem sinyallerini duygu verileriyle birleştirerek mühendislik ş akışlarını, teslimat durumunu ve zaman içindeki değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz.

Ayrıca, AI Asistanı ile doğal bir diyalog kurarak, statik gösterge panelleri yerine kuruluşunuzun gerçek faaliyetlerine dayalı olarak öncelikleri, engelleri ve ilerlemeyi keşfedebilirsiniz.

Jellyfish'in en iyi özellikleri

DORA ve SPACE'e dayalı tutarlı bir metrik modeli oluşturarak performans eğilimlerini karşılaştırın ve sonuçları raporlayın.

Mühendis başına iş modelleri, engelleyiciler ve verimlilik sinyallerine rol özelinde gösterge panellerinden erişerek veri odaklı koçluk yapın.

Yardımcıları, ajanları ve AI destekli araçları tek bir çerçevede karşılaştırarak ROI'yi ölçün, düşük etkili harcamaları ortadan kaldırın ve kaynak tahsisi kararlarını bilgilendirici hale getirin.

Deniz anası sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, izin verme ve veri gizlilik kontrollerinin katı olduğunu ve bu durumun ayrıntılı erişim izni vermeyi zorlaştırdığını bildirmiştir.

Jellyfish fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Jellyfish derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (390'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Jellyfish hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Platformun kurulumu ve yönetimi oldukça basitti ve müşteri desteği mükemmeldi. Günlük kullanımda kolay ve anlaşılır buluyorum. Ürün liderliği alanında çalıştığım için "tipik" bir JF kullanıcısı olmasam da, kendim için teslimatları izlemek, planlamak ve ilerleme raporları oluşturmak için gösterge panelleri kurabildim.

5. Exceeds (Mühendislik işlerini gelir ve operasyonel ş akışlarına bağlantı sağlamak için en iyisi)

via Exceeds

Mühendislik takımınıza AI'yı entegre etmenin ROI' sını ölçmek için bir zeka motoru arıyorsanız, Exceeds sizin için en uygun araçtır.

Bu, CRM ve IDE'leriniz arasındaki verileri koordine eden bir AI platformudur, böylece mühendisin demo ortamına akan potansiyel müşteri verileri gibi teknik aktarımlar, mühendislik ş akışları boyunca yapılandırılmış ve hatasız kalır.

Exceeds ile, sağlam API kancaları aracılığıyla liderlik durumunu güncelleyebilir, konuşma geçmişini kaydedebilir ve diğer sistemlerdeki ş Akışlarını tetikleyebilir, böylece idari görevleri ve manuel koordinasyonu azaltabilirsiniz.

Ayrıca, karmaşık karar ağaçları oluşturmak için düşük kodlu/kodsuz bir arayüz sunar. Her küçük komut dosyası değişikliği için geliştiricinin müdahalesine gerek kalmadan, yönlendirme için kelimenin tam anlamıyla eğer-bu-o-zaman-o mantığı oluşturabilirsiniz. Bu, özellikle yeni takım üyelerinin işe alım ve oryantasyon sürecinde çok değerlidir.

Exceeds, doğal dili kullanarak insan tepkilerini sınıflandırır ve "şu anda değil" (yumuşak geri dönüş) ile "beni listenizden çıkarın" (sert abonelik iptali) arasında ayrım yapar. Bu sayede, temel veritabanı temiz kalır ve aşağı akış ş akışlarının bütünlüğü korunur.

En iyi özellikleri aşar

Liderlik tabloları ve telemetri ile mühendislerin AI benimseme ve kullanımını izleyin, ardından bu verileri yetenek yönetiminde kılavuz olarak kullanın.

Gerçek kod değişikliklerini ve ş Akışı davranışını analiz ederek AI'nın döngü süresini kısalttığı ve sürtünmeyi artırdığı alanları ölçün.

Model odaklı önerileri uygulayarak beceri eksikliklerini giderin ve etkili kullanım modellerini standartlaştırın.

Sınırlamaları aşar

Platform, şirket bilgilerini almak ve mevcut sistemlerle entegre olmak için önemli önceden yapılandırma gerektirir.

Fiyatlandırmayı aşıyor

Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları aşıyor

G2: 4,7/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Exceeds hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısından doğrudan alıntı:

Öncelikle, karşılıklı e-posta, SMS ve sohbet diyaloglarını kullanarak mükemmel bir potansiyel müşteri belirleyici özelliğine sahip olduğu belirtilmelidir. Sanal asistan, yüksek potansiyelli bir kullanıcı bir insanla konuşmaya hazır olduğunda içgüdüsel olarak bir toplantı planlar. Deneyimlerimizi özetlersek, tatmin edici sonuçlar elde etmek için çalışan mükemmel fonksiyonlara sahip bir sistem olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz.

👀 Biliyor muydunuz? 🤝 Katılabileceğiniz en iyi geliştirici toplulukları şunlardır: Stack Overflow: Her türlü önemli programlama dili ve çerçeveyle ilgili hata ayıklama, mimari tartışmaları ve teknik soru-cevaplar için başvurulacak forum.

GitHub Topluluğu: Kod barındırmanın ötesinde, GitHub'ın tartışma platformu ve açık kaynak ekosistemi, geliştiricilerin işbirliği yapmasına, kodu incelemesine ve üretim düzeyindeki depolardan doğrudan öğrenmesine olanak tanır.

Dev. to: Mühendislerin öğreticiler, gerçek dünya kodlama deneyimleri, mimari analizleri ve araç bilgilerinin paylaşıldığı, yüksek sinyal gücüne sahip bir geliştirici yayın platformu.

freeCodeCamp Topluluğu: Öğrenme, kariyer gelişimi ve açık kaynak işbirliğine odaklanan forumlar, yerel buluşmalar ve küresel geliştirici destek kanalları sunar.

Google Geliştirici Grupları (GDG): Bulut, yapay zeka, mobil ve web geliştirme trendleri hakkında yerel etkinlikler, atölyeler ve tartışmalar düzenleyen küresel geliştirici toplulukları

6. CodeRabbit (Takımlar arasında tutarlı AI odaklı kod inceleme standartlarını uygulamak için en iyisi)

CodeRabbit aracılığıyla

CodeRabbit, kodlama yönergelerinden inceleme ş akışlarına kadar her şeyi basit bir yaml dosyasında özel hale getirmenizi sağlayan bir AI kod inceleme aracıdır.

Temel statik analiz araçlarından farklı olarak CodeRabbit, kod değişikliğinin arkasındaki niyeti anlar. Satır satır öneriler sunar ve geleneksel linterlerin gözden kaçırdığı mantık hatalarını veya güvenlik açıklarını tespit eder, kod kalitesini korumaya odaklanan gerçek bir ilk geçiş gözden geçiren olarak işlev görür.

Her çekme talebi, değişikliklerin sekans diyagramını içeren üst düzey bir özetle birlikte sunulur. Ayrıca, AI'nın belirli takım modellerini uygulamasını sağlamak için özel talimatlar tanımlayabilirsiniz. Örneğin, konsol yerine her zaman özel bir günlük kaydı kütüphanesi kullanmak gibi. Bu, kod kalitesinin büyük ölçekte iyileştirilmesini doğrudan destekler.

CodeRabbit en iyi uygulamaları

Canlı depo faaliyetlerinden günlük standup'lar, sprint incelemeleri ve sürüm özetleri oluşturun.

Her kod farkına karşı 40'tan fazla linter ve güvenlik tarayıcısı çalıştırın, yanlış pozitifleri filtreleyin.

Tek bir tıklama ile düşük riskli düzeltmeleri anında commit edin ve karmaşık değişiklikleri "AI ile Düzelt" ş Akışı aracılığıyla üst düzeye taşıyın.

CodeRabbit sınırlamaları

Araç, organizasyon genelinde politika kontrolleri içermediğinden, birden fazla takımda statik inceleme standartlarını uygulamak zorlaşmaktadır.

Coderabbit fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coderabbit derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (25+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Coderabbit hakkında ne diyor?

İşte bir G2 kullanıcısının görüşü:

CodeRabbit'in kod inceleme sürecinde başka bir geliştiriciye olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltarak işime minimum sürede devam etmemi sağlamasını gerçekten takdir ediyorum. Kodumda ciddi hatalar ve kod kokuları bulunmadığına dair bana güven veriyor, bu da inanılmaz derecede rahatlatıcı.

7. Qodo (Büyük, çoklu depo sistemlerinde kod bütünlüğünü korumak için en iyisi)

Qodo aracılığıyla

Qodo, kaliteyi standartlaştırmanıza, gerçek sorunları tespit etmenize ve özel ajanlar kullanarak inceleme süresini hızlandırmanıza yardımcı olan bir ajan kod bütünlüğü platformudur. Hizmetler arası bağımlılıkları anlamak için, önünüzdeki tek bir dosyayı değil, tüm ekosisteminizi indeksler.

Bu, Repo A'daki bir değişikliğin Repo B'deki bir hizmeti istemeden çökertmesine neden olan "sessiz arızalar" riskini azaltarak sistem performansını ve uzun vadeli kod kalitesini korur.

Sorunlar karmaşıklaştığında, Qodo'nun derin araştırma ajanı çok yönlü yazılım geliştirme zorluklarını araştırır, analiz eder ve çözer.

Ayrıca, Qodo'nun IDE'ler ve Çekme Talimleri arasında tutarlı bir şekilde uyguladığı best_practices.md dosyası veya organizasyon düzeyinde kurallar tanımlayabilir, böylece örtük kurumsal bilgileri açık ve uygulanabilir standartlara dönüştürebilirsiniz.

Qodo'nun en iyi özellikleri

Platformun özel bağlam motorunu kullanarak kurumsal ölçekli kod tabanlarını indeksleyin ve analiz edin.

Yazılım Geliştirme Döngüsü (SDLC) boyunca birinci sınıf temel öğeler olarak kodlama, güvenlik ve uyumluluk politikalarını uygulayın.

10 ila 1.000'den fazla repo arasında hizmetler, bağımlılıklar, API'ler ve çağrı yolları için canlı bir grafik oluşturarak çoklu repo sistemleri arasındaki ilişkileri çözün.

Qodo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün tek bir konu başlığı içinde kalmanın nasıl mümkün olduğunu belirsiz hale getirebileceğini ve yanıtların zaman zaman konudan sapabileceğini, bunun da keşifsel akışları bozabileceğini bildiriyor.

Qodo fiyatlandırması

Geliştirici: Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 38 $ (2.500 kredi)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Qodo puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Qodo hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

AI destekli kod incelemeleri için Qodo kullanıyorum ve bu, yavaş ve tutarsız kod incelemeleri sorununu çözüyor. Qodo'da en çok sevdiğim şey, kodun bağlamını gerçekten anlaması. Sadece yüzeysel sorunları işaretlemekle kalmıyor, kodun ne yapacak olduğunu gerçekten anlıyor ve yararlı ve uygulanabilir öneriler sunuyor.

👀 Biliyor muydunuz? 4.600 yıl önce yaşamış olan Imhotep, tarihte bilinen en eski mühendis ve mimarlardan biri olarak kabul edilir ve dünyanın en eski taş anıtı olan Mısır'daki Djoser'in Basamaklı Piramidi'ni tasarlamış olmasıyla tanınır. Daha sonra o kadar saygı görmeye başladı ki, tıp ve bilgelik tanrısı olarak tapınılmaya başlandı. Britannica aracılığıyla

8. Cursor (Derin kod tabanı anlayışı ve IDE içindeki ajan odaklı iş için en iyisi)

Cursor aracılığıyla

Karmaşık, eski veya hızla büyüyen kod tabanlarında gezinmenin zihinsel yükünü azaltmak mı istiyorsunuz? AI destekli bir IDE olan Cursor, sizin için ideal araçtır.

Bununla, tüm deponuzun yerel vektör indeksini oluşturabilir ve "Hizmetler arası yeniden deneme mantığını nerede işliyoruz?" veya "Kimlik doğrulama orta katman yazılımımızın eski API ile nasıl etkileşime girdiğini özetleyin." gibi doğal dil sorularını sorabilirsiniz.

Binlerce dosyayı manuel olarak taramadan anında yanıtlar alabilirsiniz. Cursor'un kod tabanı gömme modeli, ajanlarına derin bir anlayış ve uzun alaka aralığında hatırlama yeteneği sağlar.

Ayrıca, elinizdeki göreve bağlı olarak OpenAI, Anthropic, Gemini ve xAI'nin öncü modelleri arasında serbestçe seçim yapabilirsiniz.

Cursor'un en iyi özellikleri

Çoklu dosya ve çapraz repo görevlerini, IDE'nizin içinde doğrudan planlama, uygulama, test etme ve ilerleme raporlama yapabilen otonom ajanlara devredin.

Mühendislik ş akışlarında tek tip davranışları uygulamak için mimari standartlarını, adlandırma kurallarını ve çerçeve uygulamalarını dizin veya proje düzeyinde kodlayın.

IDE, CLI, web ve Slack'te ajan ş akışlarını çalıştırarak, görevlerin biletlerden veya mesajlardan başlatılmasını ve asenkron iletişim ortamlarında bile tek bir yürütme döngüsünde tamamlanmasını sağlayın.

İmleç sınırlamaları

Birkaç gelişmiş özellik, daha üst düzey planların arkasında gizlidir ve hem altyapı hem de lisanslama hususlarını gündeme getirir.

Cursor fiyatlandırması

Hobi: Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Pro+: Aylık 60 $

Ultra: Aylık 200 $

Cursor derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Cursor hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı şöyle diyor:

Cursor'da en çok takdir ettiğim özellik, sağlam bir kod düzenleyiciyi akıllı AI yardımıyla sorunsuz bir şekilde birleştirmesidir. Bağlamı anlama konusunda etkileyici bir yeteneği vardır, bu da kod yazmamı ve yeniden düzenlememi daha verimli hale getirir. Ayrıca, karmaşık mantığı net bir şekilde açıklar ve genel verimliliğimi artırır.

✅ Gerçeklik Kontrolü: Ankete katılanların %84'ünden fazlası AI araçlarını kullanıyor veya kullanmayı planlıyor. Daha da önemlisi, Stack Overflow anketine göre profesyonel geliştiricilerin %51'i AI araçlarına günlük olarak güvendiğini bildirmiştir.

9. Notion AI (Tek bir AI destekli Çalışma Alanı'nda mühendislik operasyonlarını ve bilgileri yürütmek için en iyisi)

Notion AI aracılığıyla

Notion AI, Notion Çalışma Alanı'na doğrudan entegre edilmiş bir AI asistanıdır ve operasyonel işleri yazmanıza, özetlemenize, düzenlemenize, beyin fırtınası yapmanıza ve otomasyon gerçekleştirmenize olanak tanır.

Veritabanı Otomatik Doldurma özelliği, riskleri, engelleri ve durum güncellemelerini otomatik olarak çıkararak pasif wiki'leri aktif proje izleyicilere dönüştürmenizi sağlar. Bu bilgileri teknik belgelerden ve kod belgeleme şablonlarından çıkarır.

Mühendislik bağlamını belgeler, biletler ve bağlantılı araçlar üzerinden sorgulayarak mimari kararlar, sahiplik ve mevcut durum gibi soruları doğal dilde yanıtlayabilirsiniz.

Ayrıca Notion AI, kurumsal düzeyde izinler, şifreleme ve verileriniz üzerinde sıfır eğitim garantisi ile erişim ve uyumluluk sınırlarını uygular.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Toplantıları, tasarım incelemelerini ve olay tartışmalarını, yapay zeka tarafından oluşturulan notlar, eylem öğeleri ve uygulamayla bağlantılı kalan takip işlemleriyle yapılandırılmış kayıtlara dönüştürün.

Sprint güncellemeleri, PRD'ler ve durum özetleri gibi operasyonel artefaktları doğrudan canlı Çalışma Alanı verilerinden otomatikleştirin.

Spesifikasyonlar, ADR'ler, OKR'ler ve çalışma kitapları için tek bir, aranabilir bilgi tabanı oluşturun ve uzun vadeli bilgi paylaşımını güçlendirin.

Notion AI sınırlamaları

Çalışma alanları büyüdükçe, platform özellikle karmaşık gösterge panelleri ve büyük veritabanları için yavaşlayabilir.

Notion AI fiyatlandırması

Notion'un aşağıdaki planlarının fiyatına dahildir: İşletme: Kullanıcı başına aylık 24 $ Enterprise: Özel fiyatlandırma

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Bu planlara dahil değilseniz, Çalışma Alanınızda Notion AI fonksiyonunu sınırlı bir süre deneme amaçlı kullanabilirsiniz.

Notion AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (9.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.650'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Bu, bir G2 kullanıcısının Notion AI ile ilgili deneyimidir:

Notion'u her gün kullanıyorum ve başlangıçta kullanmaya başlamanın ne kadar kolay olduğunu takdir ediyorum. Müşteri desteği ekibiyle iletişime geçtim ve her seferinde son derece duyarlı davrandılar. Ayrıca, şirketin özellik taleplerine nasıl yanıt verdiğini ve bunları hızlı bir şekilde uyguladığını da takdir ediyorum. AI yazma asistanı, arama ve diğer AI özellikleri harika.

10. Perplexity AI (Hızlı, alıntı destekli teknik araştırma ve karar desteği için en iyisi)

Substack aracılığıyla

Geleneksel arama motorları veya bağımsız LLM'lerden farklı olarak, Perplexity gerçek zamanlı web verilerini net kaynak izleme ile birleştirir. Bu, ekosistemdeki değişiklikleri anında izlemesi ve hızlı bir şekilde bilinçli kararlar alması gereken hızlı büyüyen mühendislik takımları için özellikle yararlıdır.

Yığın izlerini son GitHub sorunları, CVE'ler ve satıcı uyarılarıyla ilişkilendirerek belirsiz hataları çözebilirsiniz. Ayrıca, canlı karşılaştırmalar ve topluluk içgörülerini kullanarak mimari ödünleşimlerini araştırmaya yardımcı olur, böylece kararlar güncel verilere dayandırılır.

Araştırmaları paylaşılan Alanlarda düzenleyerek güvenlik denetimlerini, yeniden yapılandırmaları ve platform geçişleri işbirliğine dayalı, kalıcı bilgi konularına dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, kurumsal düzeyde gizlilik sınırları içinde çalışır, SOC 2 uyumluluğu ve verileriniz üzerinde sıfır eğitim sunar.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Risk analizi için rakip mimarileri, ölçeklenebilirlik modellerini ve güvenlik duruşunu mevcut yığınınızla karşılaştırın.

İşin tanı, karşılaştırma veya sentez olup olmadığına göre görev için uygun modelleri (mantık ağırlıklı, arama için optimize edilmiş veya genel akıl yürütme) seçin.

DORA metriklerini, teslimat hızı normlarını ve organizasyon tasarım modellerini sektör ve ölçek bazında izleyerek mühendislik operasyonlarınızı endüstri standartlarıyla karşılaştırın.

Perplexity AI sınırlamaları

Şu anda, günler veya haftalar boyunca gelişen niyetleri, varsayımları veya kararları taşıyan dayanıklı, çok oturumlu bir bellek bulunmamaktadır.

Perplexity AI fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal Pro: Kullanıcı başına aylık 40 $

Kurumsal Max: Kullanıcı başına aylık 325 $

Perplexity AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Perplexity AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Perplexity'nin bilgisayarım kapalıyken bile arka planda araştırma görevlerini yürütmesini gerçekten çok takdir ediyorum. Bu özellik, karmaşık ve uzun süreli araştırmalarda paha biçilmez bir değer taşıyor. Basit arama ve laboratuvarlar dahil olmak üzere farklı araştırma modları, günlük işlerimde son derece yararlı oluyor. Ayrıca, Perplexity'nin ayarı çok kolaydı ve masaüstümü karmaşık hale getirmemek için web sürümünü kullanmayı tercih ediyorum.

📚 Ayrıca okuyun: İşyerinde Verimliliği Artırma Yöntemleri

Çoğu mühendislik takımı, AI araçlarının yığın üzerinde dağınık olması nedeniyle zorluklar yaşamaktadır.

Gerçek şu ki:

Daha fazla nokta çözümü, yüzey alanını artırır

Daha geniş yüzey alanı koordinasyon riskini artırır

Daha yüksek risk, teslimat netliğini ve liderlik kontrolünü azaltır

ClickUp ise yapay zeka, projeler, belgeler, konuşmalar ve teslimat zaman çizelgelerini tek bir sistemde bir araya getirir.

