Forrester Araştırması: ClickUp, 3. yılda %384 ROI ve 92.400 saatlik zaman tasarrufu sağlıyor

Günümüzün hızlı tempolu dijital dünyasında, iş yükünün yayılması verimliliğin sessiz katilidir. Bağlantısız araçlar, silolaşmış bilgiler ve manuel süreçler, her yerde takımların zaman ve enerjisini tüketir.

Peki, tüm bunları tek bir yerden yapabilir, bu saatleri geri kazanabilir, gelirinizi artırabilir ve çalışanlarınızı güçlendirebilirseniz ne olur?

Forrester Total Economic Impact™ (TEI) araştırmasının ClickUp hakkında ortaya koyduğu sonuçlar tam olarak budur. ClickUp tarafından yaptırılan ve Forrester Research tarafından gerçekleştirilen bu bağımsız araştırma, işleri birleşik bir yapay zeka çalışma alanına konsolide etmenin gerçek dünyadaki etkisini sayısal olarak ortaya koymaktadır.

Sayılar: Kendini gösteren yatırım getirisi

Forrester'ın titiz analizi, üç yıl boyunca ClickUp kullanan bir bileşik kuruluşun* şunları başardığını ortaya koydu:

%384 Yatırım Getirisi (ROI)

*otoyasyon ve yapay zeka sayesinde 3. yılda 92.400 verimli saat tasarruf edildi

clickUp sayesinde 3,9 milyon dolarlık gelir artışı*

6 aydan kısa geri ödeme dönemi

Yapılacak işin temelini iş akışı yönetimi oluşturur... ClickUp olmadan bu sonuçları elde edemezdik.

Yapılacak işin temelini ş Akışı yönetimi oluşturuyor... ClickUp olmadan bu sonuçları elde edemezdik.

*Bileşik organizasyon, yıllık geliri 150 milyon dolar olan ve 1.000 çalışanı bulunan bir ABD şirketidir. Görüşülen özelleri temsil eder ve toplu finansal analizi sunmak için kullanılır.

Bu sayılarınızın sizin için ne anlama geldiğini görsel olarak aşağıda görebilirsiniz:

ClickUp Nasıl Sonuçlar Sağlar: Yapay Zeka, Otomasyon ve Yakınsama

ClickUp kullanıcıların 3 yıllık dönemde elde ettiği faydalar. Kaynak: Forrester TEI Araştırması

1. Otoyönetim ve yapay zeka ile verimliliği artırın

ClickUp'ı kullanan takımlar, 3. yılda çalışan başına aylık ortalama 12 saat zaman tasarrufu sağlıyor. Otomatik standup özetleri, Enterprise AI Arama ve iş akışı otomasyonu gibi AI destekli özellikler, tekrarlayan görevleri ve bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırarak takımların yüksek etkili işlere odaklanmalarını sağlıyor.

AI'yı seviyorum. AskAI'yı seviyorum. Çok etkili. Bir dizi gösterge paneli var — her gün uyanır ve projelerin nasıl ilerlediğini anlamak için [bunları] gazete gibi okurum.

AI'yı seviyorum. AskAI'yı seviyorum. Çok etkili. Bir dizi gösterge paneli var — her gün uyanır ve projelerin nasıl ilerlediğini anlamak için [bunları] gazete gibi okurum.

2. Personel sayısını artırmadan gelir artışını desteklemek

Tasarruf edilen zamanı değer yaratan projelere yeniden tahsis ederek, kuruluşlar bazı departmanlarda 7 kat artış kaydetti ve üç yıl içinde 3,9 milyon dolarlık yeni gelir elde etti. ClickUp'ın merkezi çalışma alanı, takımların daha fazla müşteri almasına, daha fazla kampanya başlatmasına ve daha fazla ürün sunmasına olanak tanır — ek personel almadan.

Şu anda ayda yaklaşık 500 pazarlama operasyonu görevini yönetiyoruz... ClickUp olmasaydı, bu iş yükünün sadece yarısını halledebilirdik.

Şu anda ayda yaklaşık 500 pazarlama operasyonu görevini yönetiyoruz... ClickUp olmasaydı, bu iş yükünün sadece yarısını halledebilirdik.

ClickUp, parçalı proje yönetimi çözümlerinin yerini alarak, 3 yıl içinde eski yazılım maliyetlerini %60 oranında azaltır ve BT yöneticilerinin zamanından tasarruf sağlar. Bu, bileşik organizasyon için 114.000 dolarlık maliyet tasarrufu ve her şeyin tek bir yerde olması gibi maddi olmayan bir avantaj anlamına gelir.

Tüm bu mikro iletişim... doğru şekilde yapılacak olursa anında ortadan kalkar ve bu son derece değerlidir.

Tüm bu mikro iletişim... doğru şekilde yapılacak olursa anında ortadan kalkar ve bu son derece değerlidir.

4. Daha mutlu müşteriler ve takımlar için ölçülemeyen faydalar sağlar

müşteri memnuniyetinde artış:* Daha hızlı yanıt süreleri ve daha iyi sorun izleme, CSAT puanlarını 90'ın üzerine çıkardı

Geliştirilmiş çalışan deneyimi: Merkezi görevler ve iletişim, stresi azalttı ve takımlara güç verdi

Tek bir doğru kaynak: Gerçek zamanlı güncellemeler ve Gerçek zamanlı güncellemeler ve Bilgi Yönetimi , herkesin uyumlu çalışmasını sağladı

ClickUp'ı uygulamaya başladıktan bir yıl sonra... vergi dönemi sırasında babasını Disney World'e götürebildi. ClickUp'ın yarattığı fark buydu: banyoda gözyaşlarından Disney'de gülümsemelere.

ClickUp'ı uygulamaya başladıktan bir yıl sonra... vergi dönemi sırasında babasını Disney World'e götürebildi. ClickUp'ın yarattığı fark buydu: banyoda gözyaşlarından Disney'de gülümsemelere.

📘 Tam ayrıntıları mı istiyorsunuz? ClickUp'ın şirketlerin üretkenliğini 7 kat artırmasına ve 3,9 milyon dolar gelir elde etmesine nasıl yardımcı olduğunu Forrester'ın TEI Raporunda keşfedin👇🏼

Neden Önemli

Forrester TEI Araştırması, ClickUp müşterilerinin zaten bildiği bir gerçeği doğruluyor: işleri tek bir yapay zeka destekli platformda birleştirmek sadece verimliliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda stratejik bir avantaj da sağlar. İster işinizi büyütmek, ister gelirinizi artırmak, ister sadece takımınıza zaman kazandırmak istiyor olun, ClickUp ölçülebilir sonuçlar sunar.

Proje yönetimi ROI'sinden birleşik AI çalışma alanının gücüne kadar, veriler açık: daha az araç, daha fazla bağlam ve daha akıllı otomasyon, takımların en iyi işini yapacakları için alan yaratır.

Proje yönetimi ROI'sinden birleşik AI çalışma alanının gücüne kadar, veriler açık: daha az araç, daha fazla bağlam ve daha akıllı otomasyon, takımların en iyi şekilde yapacakları iş için alan yaratır.

Tam etkisini görmek için hazır mısınız? Forrester TEI Araştırmasını indirin ve ClickUp'ın kuruluşunuzu nasıl dönüştürebileceğini keşfedin.