AI İşbirliği ve Verimlilik için En İyi 11 BoodleBox Alternatifi

Bir AI çalışma alanı sadece cevaplar üretmemelidir. Daha hızlı çalışmanıza yardımcı olacak bağlamsal bilgi sağlamalıdır. Çünkü AI, izole sohbetler ve komutlar değil, gerçek işlerle bağlantılı olduğunda insan yaratıcılığını güçlendirir.

BoodleBox, AI işbirliği için harika bir başlangıçtır. Ancak, AI'yı gerçek proje yürütme için kullanmaya başladığınızda, AI çıktılarını doğrudan görevlere, zaman çizelgelerine ve takım akışlarına bağlayan araçlara ihtiyacınız olacaktır.

Aşağıda, takımların yapay zekayı ş Akışlarına derinlemesine entegre etmelerine ve süreçleri otomasyonla otomatikleştirmelerine yardımcı olan en iyi BoodleBox alternatifleri bulunmaktadır.

Neden Boodlebox Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

BoodleBox, paylaşılan AI sohbetleri ve beyin fırtınası için harika çalışır, ancak takımlar fikirlerden uygulamaya geçtiklerinde yetersiz kalmaya başlar. İşin sahipleri, son tarihleri, onayları ve izlemeyi gerektiren durumlarda, bu aracın uçtan uca ş Akışlarını yönetmek için tasarlanmadığı ortaya çıkar.

İşte birçok kullanıcının BoodleBox alternatiflerini aramasının nedenleri:

❌ Performans ve çıktı tutarlılığı modele göre değişebilir. BoodleBox, birden fazla üçüncü taraf modelini tek bir Çalışma Alanı'na getirdiğinden, yanıt hızı ve çıktı stili temel sağlayıcıya bağlıdır.

❌ Yükseköğretim kullanım senaryolarına yoğun bir şekilde odaklanmıştır. Birçok kaynak ve ş Akışı, öğretim üyeleri ve sınıf içi işbirliği için tasarlanmıştır, bu da daha geniş kurumsal uygulama ihtiyaçları için sınırlayıcı olabilir.

❌ Uçtan uca iş yönetimi olarak pozisyonlandırılmamıştır. Daha derin görev ş akışlarına, onaylara ve otomasyona ihtiyaç duyan takımlar genellikle AI çıktılarını doğrudan yürütme sistemlerine bağlantı kurmak için tasarlanmış araçlar ararlar.

❌ Model sınırlamaları hala geçerlidir. Herhangi bir çoklu model kurulumunda olduğu gibi, halüsinasyonlar veya modele özgü tuhaflıklar gibi sorunlar hala mümkündür, bu nedenle takımlar AI çıktıları konusunda daha güçlü yönetişim, tekrarlanabilirlik ve ş Akışı kontrolleri isteyebilirler.

Boodlebox Alternatiflerine Genel Bakış

Her bir aracın sunduğu özellikleri hızlıca görebilmeniz için yan yana karşılaştırma tablosu hazırladık.

Araç Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp Birleştirilmiş AI çalışma alanı, ClickUp Brain, görev ajanları, AI Belgeleri, otomasyon Görevleri, belgeleri ve bilgileri yönetmek için birleşik bir Çalışma Alanına ihtiyaç duyan takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanım için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Coda AI AI, otomasyon, ş Akışı içgörüleri ve doğal komutlar içeren belge-tablo melezi Yapılandırılmış belgeler ve veri tablolarıyla çalışan orta boyutlu takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar belge maker Mem AI Bağlamsal bellek asistanı, akıllı arama, otomatik bağlantı notları/kararlar Geniş bilgi toplama ve erişim ihtiyaçları olan küçük ve orta boyutlu takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar. Algolia AI arama/keşif, NeuralSearch, kişiselleştirme, kullanıma dayalı iyileştirme Güçlü iç veya özel arama çözümlerine ihtiyaç duyan şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; Özel fiyatlandırma RapidCanvas Görsel AI boru hatları, otomasyonlu veri temizleme, ajanlar, sürüm izleme Dağınık araçlar kullanmadan AI modelleri oluşturan ve uygulayan veri takımları Özel fiyatlandırma Notion Belgelere/görevlere gömülü yapay zeka, akıllı öneriler, içerik bağlantıları, Soru-Cevap İçeriği, bilgiyi ve uygulamayı merkezileştiren çapraz fonksiyonlu takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/üye/aydan başlar. Taskade AI Planlama/uygulama, zihin haritaları, ş akışları, dahili uygulama oluşturucu için AI ajanları Dinamik AI desteği ile takım oluşturma projeleri ve iç araçlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 6 $'dan başlar. Notebook LM Dosya tabanlı AI araştırması, belge anlayışı, kaynak destekli cevaplar Çok sayıda belge üzerinde çalışan, araştırma ağırlıklı takımlar Google hesabı ile ücretsiz Alteryx Görsel ş akışları, AI açıklanabilirliği, otomasyon, bulut tabanlı analitik Karmaşık analitik ve karar ş Akışları üzerinde çalışan karma beceriye sahip takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 250 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Juma (eski adıyla Team-GPT) Paylaşılan AI Çalışma Alanı, yeniden kullanılabilir komutlar, marka hafızası, model değiştirme AI kullanarak içerik ve kampanyalar oluşturan pazarlama takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 25 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Docebo AI LMS, Harmony Copilot, içerik oluşturma, AI koçluğu, analitik Kurumsal AI destekli eğitim ve öğrenim sunan işletmeler Özel fiyatlandırma

Kullanılacak En İyi Boodlebox Alternatifleri

İlk bakışta, bu araçların çoğu birbirine benziyor gibi görünebilir. Ancak, görevleri, bilgiyi, işbirliğini ve otomasyonu nasıl ele aldıklarına baktığınızda gerçek farklar ortaya çıkıyor.

Değerlendirmeyi kolaylaştırmak için, bu araçları gerçek AI destekli işlerde en önemli faktörler açısından karşılaştırıyoruz.

1. ClickUp (Takım verimliliği ve görev aracıları için en iyisi)

ClickUp'ın Verimlilik Durumu Raporuna göre, 15'ten fazla araç kullanan takımların performansının düşük olma olasılığı 4 kat daha fazladır. Ve dürüst olmak gerekirse, bu çoğumuzun yaşadığı bir gerçektir. Belgeler burada, görevler orada, sohbetlerde kaybolan kararlar, toplantı tutanaklarına dağılmış güncellemeler ve birbiriyle iletişim kurmayan AI araçları.

İşte tam da bu noktada ClickUp devreye giriyor.

Proje yönetimi, dokümantasyon, sohbet, otomasyon ve yapay zekayı tek bir çalışma alanında birleştiren birleşik bir yapay zeka çalışma alan ıdır. Her boyutlardaki takım, karmaşıklık veya araç çoğalması olmadan yapay zeka destekli bir gelecek inşa etmek için bunu kullanabilir.

Bir kez ayarını yaptıktan sonra, onsuz iş yapmayı hayal etmek zor.

ClickUp, işbirliği yapmanıza ve işlerinizi yapmanıza şu şekilde yardımcı olur:

AI destekli belgelerle bilgiyi eyleme dönüştürün

ClickUp, her şeyi uygulanabilir ve her zaman bağlam içinde tutan tam ölçekli bir belge işbirliği sistemidir. ClickUp'ın Bilgi Yönetim Sistemi ile SOP'lar, wikiler, proje özetleri ve müşteri belgelerinin depolandığı ve iş akışlarınıza bağlantı kurduğu paylaşılan bir iç hub oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ta bağlam ve bağlantılı bilgilerle eleştirel düşünmeyi güçlendirin.

Bunun merkezinde ClickUp Docs yer alır. Zengin biçimlendirme, gerçek zamanlı düzenleme, özel izinler ve görevlere veya hedeflere derin bağlantı özelliklerini destekler. İster dahili bir wiki oluşturmak ister bir kampanya özeti hazırlamak olsun, her şey aranabilir, izlenebilir ve sürüm kontrolüne tabidir.

ClickUp Docs'u kullanarak belgeleri birlikte düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın.

Tüm bunları bir araya getiren şey, bağlam değiştirmeden düşünmenize, planlamanıza ve harekete geçmenize yardımcı olan yerleşik AI takım arkadaşınız ClickUp Brain'dir. Bir belgeyi özetleyebilir, eylem öğelerini çıkarabilir, bölümleri yeniden yazabilir ve hatta çalışma alanınızın tamamından ilgili bilgileri çıkarmanıza yardımcı olabilir.

Çalışma alanınıza bağlamsal yapay zeka getirin

Çalışma Alanı verilerini sorgulayın ve odaklanmanızı bozmadan yanıtları alın.

Araçlar arasında geçiş yaparak zaman kaybetmek yerine, ClickUp Brain'e sormanız yeterlidir. Görevlerinizi, projelerinizi, hedeflerinizi, takım yapınızı ve üzerinde çalıştığınız her şeyi anlar.

Şunları isteyebilirsiniz:

Çalışma alanınızda bulunan zaman çizelgelerine göre görevleri öncelik sırasına koyun

Manuel raporlama yapmadan projeler için durum özetleri oluşturun

Belgeler, yorumlar, toplantı notları ve sohbet konularından bilgi edinin.

ClickUp Brain ile saniyeler içinde cevapları bulun, özetler oluşturun ve sonraki adımları belirleyin.

Ve işte böylece, gerçek iş verilerinizden yola çıkarak kullanışlı cevaplar sunar. Daha da iyisi, standup toplantıları, düzeltme okumaları, toplantı özetleri ve hatta veri temizliği gibi tüm rutin işleri de halleder, böylece takımınız yüksek değer taşıyan işlere odaklanmaya devam edebilir.

⭐ Bonus: Tarayıcınızı açmadan ClickUp Brain'in sihrini yaşamak ister misiniz? ClickUp Brain MAX, tüm AI destekli Çalışma Alanınızı size sunan bir masaüstü süper uygulamadır. Şunları yapabilirsiniz: Konuşma metnine dönüştürme : Toplantı özetinizi sesli olarak söyleyin, : Toplantı özetinizi sesli olarak söyleyin, ClickUp MAX'taki Konuşma Metnine Dönüştürme özelliği bunu metne dönüştürür, düzeltir ve Belgeler veya görevlere yapıştırır.

Komuta merkezi erişimi : Masaüstünüzden doğrudan cevapları alın, belgeleri görüntüleyin ve durum güncellemelerini kontrol edin.

Araçlar arasında bağlam farkındalığı: Google Drive, Slack ve diğer bağlı uygulamalarda arama yapın ClickUp Brain MAX'ın Talk to Text özelliği ile herhangi bir uygulamada doğrudan konuşun ve dikte özelliğini kullanın.

Karmaşık, çok adımlı ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin

ClickUp Super Agents'ı kullanarak kararları otomasyonla otomatikleştirin ve bilgiye dayalı hareket edin.

ClickUp, ClickUp SuperAgents ile tam bir AI çözümü haline geliyor. Bunlar sadece yanıt veren AI takım arkadaşları değil, tetikleyiciler ve bağlama göre proaktif olarak hareket eden AI takım arkadaşlarıdır.

Kurulduktan sonra şunları yapabilirler:

Anahtar metriklerin genel bir özetini içeren haftalık kampanya güncellemelerini takıma gönderin.

Geri bildirimleri ve yorumları, sahipleri, zaman çizelgeleri ve öncelikler ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

Gecikmiş görevleri işaretleyin, doğru sahiplere bildirim gönderin ve sonraki aşamaların zaman çizelgelerini otomatik olarak ayarlayın.

Sık sorulan soruları yanıtlamak, bilgiyi ortaya çıkarmak veya ş akışı devralmalarını yönetmek için önceden oluşturulmuş ajanları kullanabilir veya basit yapılandırmalar kullanarak kendi AI ajanlarınızı oluşturabilirsiniz. ClickUp Brain ile entegre oldukları için iş akışınıza uyum sağlarlar ve mikro yönetim gerektirmeden ekip arkadaşlarınızın senkronizasyonunu sağlarlar.

Bu video 'da ClickUp'ın Süper Ajanları hakkında daha fazla bilgi edinin ⬇️

ClickUp Enterprise Search ile görevlere, belgelere, sohbetlere ve bağlı uygulamalara sınırsız erişim elde edin.

Son olarak, ClickUp'taki Kurumsal Arama, tüm ClickUp Çalışma Alanınızdan ve Google Drive, Slack, GitHub, Figma, Dropbox ve daha fazlası dahil olmak üzere bağlı araçlardan bağlam ve içgörüler elde edebilir.

Bu, araçlarınızın artık silolar halinde çalışmadığı anlamına gelir. Tek bir arama ile görev yorumu, belge, tasarım dosyası veya mesaj konusu tek bir görünümde görüntülenebilir. İhtiyacınız olan bilgileri bulmak için sekmeler arasında geçiş yapmanıza veya klasörleri aramanıza gerek yoktur.

Sonuçlar, veri gizliliğini sağlamak için izinlere duyarlıdır, böylece takım üyeleri veya müşteriler yalnızca görmelerine izin verilenleri görebilirler.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bu kadar çok özelliği olduğundan, ilk başta biraz karmaşık gelebilir, ancak takımınız alıştıktan sonra, her şey için komuta merkeziniz haline gelir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu ClickUp hakkında şunları söylemiştir:

ClickUp hakkında en yararlı bulduğum özellik, güçlü işbirliği ve raporlamayı desteklerken proje bilgilerini merkezileştirme yeteneğidir. Platform, mükemmel gösterge panelleri, özel alanlar ve şablonlar aracılığıyla esnek özelleştirme ve günlük proje denetimini daha verimli hale getiren sağlam dokümantasyon ve bilgi yönetimi özellikleri sunar. Ayrıca Azure DevOps ile iyi bir şekilde entegre olur ve çeşitli proje yönetimi görevlerini basitleştiren cömert AI ve otomasyon kredileri içerir. İşbirliği, gösterge panelleri, raporlama ve kapasite planlaması ile öne çıkar ve dokümantasyon ve bilgi yönetimi için optimize edilmiş yetenekler sunar.

ClickUp hakkında en yararlı bulduğum özellik, güçlü işbirliği ve raporlamayı desteklerken proje bilgilerini merkezileştirme yeteneğidir. Platform, mükemmel gösterge panelleri, özel alanlar ve şablonlar aracılığıyla esnek özelleştirme ve günlük proje denetimini daha verimli hale getiren sağlam dokümantasyon ve bilgi yönetimi özellikleri sunar. Ayrıca Azure DevOps ile iyi bir şekilde entegre olur ve çeşitli proje yönetimi görevlerini basitleştiren cömert AI ve otomasyon kredileri içerir. İşbirliği, gösterge panelleri, raporlama ve kapasite planlaması ile öne çıkar ve dokümantasyon ve bilgi yönetimi için optimize edilmiş yetenekler sunar.

👀 Biliyor muydunuz? İş için AI kullananların %81'i, AI'nın verimliliği artırdığını söylüyor. İş akışınızı kolaylaştırmak için henüz AI kullanmıyorsanız, verimlilikten mahrum kalıyorsunuz demektir.

2. Coda AI (İşbirliğine dayalı belgeleri canlı, otomasyonlu ş akışlarına dönüştürmek için en iyisi)

Coda aracılığıyla

Yüzeysel AI yazma araçlarının aksine, Coda AI hem yazılı içeriği hem de yapılandırılmış iş verilerini anlar. Bu, toplantı notları ve tartışmalar gibi günlük takım içeriğini okuyabileceği ve ayrıca tabloları, görev listelerini, sahipleri, durumları ve zaman çizelgelerini anlayabileceği anlamına gelir. Bu sayede işler dağınık hissettirmez.

Tablolar, basit elektronik tablolardan çok küçük veritabanları gibi çalışır. Bu, yapay zekanın seçilen satırları özetlemesine, girdileri otomatik olarak etiketlemesine, dağınık veya tutarsız verileri temizlemesine ve sayıları, etraflarındaki yazılı bağlamla birlikte anlamlandırmasına olanak tanır.

Otomasyonlar sayesinde, görev izleme süreci manuel takip işlemlerine bağlı değildir. Güncellemeler otomatik olarak oluşturulur, gösterge panelleri gerçek zamanlı ilerlemeyi yansıtır ve canlı belgeler bir hafta sonra geçerliliğini yitirmek yerine güncel kalır.

Coda AI'nın en iyi özellikleri

Uzun belgeleri, tabloları ve tartışmaları net temalara, trendlere, kararlara ve açık sorulara dönüştürerek büyük ölçekte içgörüler elde edin.

İzinleri ve erişimi gözeterek, bağlı uygulamalardan paylaşılan belgelere bağlam bilgilerini çekerek takım iş akışları ve araçlarıyla entegre edin.

Takımınızın çalışma şekline göre daha iyi belge yapıları, takipler, otomasyonlar veya ş Akışı otomasyonu iyileştirmeleri için öneriler alın.

Coda AI sınırlamaları

AI, özellikle daha hızlı gelişen, sohbet odaklı AI araçlarıyla karşılaştırıldığında bazı takımlar için yetersiz kalabilir.

Bazı kullanıcılar, aşırı kısıtlayıcı izinler ve paylaşım kontrolleri nedeniyle gerçek zamanlı işbirliğinin eskisinden daha zor hale geldiğini bildiriyor.

Coda AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Belge maker başına aylık 12 $

Takım : Belge maker başına aylık 36 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Coda AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Coda AI hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Coda, içinde gerçekten işlerinizi halledebileceğiniz, çok sayıda şekilde canlı ve çok esnek belgeler oluşturmada çok başarılıdır. Etkileşimli, bağlantılı tablolar, Kanban panoları ve ürün yönetimini kolaylaştıran diğer birbirine bağlı öğeler.

Coda, içinde gerçekten işlerinizi halledebileceğiniz, çok sayıda şekilde canlı ve çok esnek belgeler oluşturmada çok başarılıdır. Etkileşimli, bağlantılı tablolar, Kanban panoları ve ürün yönetimini kolaylaştıran diğer birbirine bağlı öğeler.

3. Mem AI (Manuel düzenleme yapmadan takım bilgilerini yakalamak ve hatırlamak için en iyisi)

Mem AI aracılığıyla

Mem, verimliliğe çoğu AI aracından çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşır. Toplantı notlarını, fikirleri, görevleri veya aklınıza gelen rastgele düşünceleri yazmanız yeterlidir. Mem'in AI'sı, siz klasörler, etiketler veya sistemler oluşturmanıza gerek kalmadan notun ne hakkında olduğunu, kiminle ilgili olduğunu ve diğer işlerle nasıl bağlantı kurduğunu anlar.

Bağlamsal AI, doğru bilgileri bulmanıza yardımcı olur ve zaman içinde işinizle ilgili canlı bir bilgi grafiği oluşturur. Tek tek girdileri incelemek yerine, notlarınızın tamamından ilgili cevapları alırsınız.

Araç ayrıca toplantıları doğrudan masaüstü uygulamadan kaydeder (bot görüşmenize katılmaz) ve tam transkript ve ses ile iyi yapılandırılmış notlar oluşturur. Geri bildirimde bulunarak notları düzenleyebilir veya iyileştirebilirsiniz.

Mem AI'nın en iyi özellikleri

Tüm notları, kararları ve fikirleri tüm takımın yeniden kullanabileceği tek bir paylaşılan bellekte bağlayarak takım işbirliğini ve paylaşılan zekayı etkinleştirin.

Takvimlerden, hızlı notlardan, araştırmalardan ve harici girdilerden bağlam bilgilerini tek bir AI tarafından anlaşılan sisteme çekerek araçlar arasında iş senkronizasyonunu otomatik olarak gerçekleştirin.

Notları, kararları ve görevleri ilgili kişilere bağlayarak kişileri ve sahipliki netleştirin, böylece hesap verebilirlik kaybolmaz.

Mem AI sınırlamaları

Sınırlı API ve derin entegrasyonlar, Mem'i karmaşık mevcut ş akışlarına entegre etmeyi zorlaştırıyor.

Bazı kullanıcılar, satırları veya liste öğelerini kolayca yeniden sıralama gibi temel not düzenleme özelliklerinin yeterince gelişmemiş olduğunu düşünüyor.

Mem AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Mem Pro: Aylık 12 $

Mem Takımları: Özel fiyatlandırma

Mem AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Algolia aracılığıyla

Algolia, içeriğiniz birden fazla sistemde bulunuyorsa ve doğru sonucu hızlı ve güvenilir bir şekilde elde etmek istiyorsanız kullanılabilir. AI tabanlı arama özelliği, yazdığınız kelimelerin anlamını ve gerçek anahtar kelimeleri anlar, böylece aramanız belirsiz veya eksik olsa bile doğru sonuçlar elde edersiniz.

Araç, sabit kurallar yerine gerçek kullanım ve bağlama dayalı sonuçları iyileştirmek için sinirsel alaka modelleri ve davranışsal sinyaller kullanır.

Aracın "Ask AI" özelliği, ilgili içeriği önerir, soruları basit bir dille yanıtlar ve kullanıcıları bir sonraki en iyi eyleme yönlendirir. Yerleşik analitik, kullanıcıların cevap bulmakta zorlandıkları alanları gösterir, böylece takımlar içeriği iyileştirebilir ve eksiklikleri erken aşamada giderebilir.

Algolia'nın en iyi özellikleri

API'ler ve SDK'lar aracılığıyla araçlara ve platformlara bağlanarak, gösterge panelleri, bilgi tabanları, CRM'ler, destek araçları ve ticaret sistemleri içinde arama yapın.

Rol tabanlı erişim, güvenli veri işleme ve bilgileri güvenli ve erişilebilir tutan uyumluluk hazır sistemleri kullanarak kurumsal takımlar için güvenlik ve kontrolü sağlayın.

Teknik bilgiye sahip olmayan takımların Merchandising Studio aracılığıyla aramayı kolayca yönetmesini sağlayın, böylece ürün, içerik ve destek ekipleri mühendislere bağımlı olmadan değişiklikler yapabilir.

Anında Arama UI bileşenleri ve API'leri ile herhangi bir uygulamaya veya web sitesine hızlı bir şekilde performanslı arama arayüzleri yerleştirin.

Algolia sınırlamaları

Kişiselleştirme ve A/B testi gibi gelişmiş özellikler genellikle teknik kurulum ve zorlu bir öğrenme süreci gerektirir.

Algolia fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Algolia puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Algolia hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu Algolia hakkında şöyle diyor:

Algolia arama, dönüşüm oranlarımızı artırdı ve denediğimiz diğer anlık arama sağlayıcılarından çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Algolia'nın sunduğu fonksiyonlar ve potansiyel o kadar harika ki, bu araçtan vazgeçmek istemiyorum.

Algolia arama, dönüşüm oranlarımızı artırdı ve denediğimiz diğer anlık arama sağlayıcılarından çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Algolia'nın sunduğu fonksiyonlar ve potansiyel o kadar harika ki, bu araçtan vazgeçmek istemiyorum.

RapidCanvas aracılığıyla

RapidCanvas, işletmelere veri alımı ve hazırlığından model eğitimi ve dağıtımına kadar bir AI projesinin tüm yaşam döngüsünü görebilecekleri birleşik bir Çalışma Alanı sunar. AI destekli otomasyon, verilerin profillenmesine, temizlenmesine ve hazırlanmasına yardımcı olarak, modelleme başlamadan önce genellikle gereken manuel çabaı azaltır.

Platform, sürükle ve bırak tuvalinde veri ş Akışları oluşturmayı desteklediğinden, takımlar gelişmiş kodlama becerileri olmadan AI modellerini test edebilir ve uygulayabilir. Ayrıca deneyleri ve model sürümlerini otomatik olarak izler, bu da modeller geliştikçe bağlamın korunmasına yardımcı olur. Hibrit bir yaklaşım için, AI ajanları insan gözetimi ile birleştirilerek özelleştirilmiş, daha güvenilir AI çözümleri sunulabilir.

Araç, birçok veritabanı, bulut aracı ve iş sistemiyle entegre olduğundan, karmaşık bir kurulum yapmadan mevcut verilerinizi kullanabilirsiniz.

RapidCanvas'ın en iyi özellikleri

Yerleşik işbirliği araçlarını kullanarak çalışmaları koordine edin, böylece herkes aynı ş akışlarını, güncellemeleri ve ilerlemeyi görebilir.

Sıfırdan yaygın kullanım örnekleri oluşturmak yerine, önceden oluşturulmuş AI şablonlarıyla daha hızlı başlayın.

Son dakikada sorunları gidermek yerine, sürekli izleme ve güncellemelerle lansmandan sonra modelleri koruyun.

RapidCanvas sınırlamaları

Son derece büyük veya karmaşık veri kümeleriyle iş yaparken performans düşebilir.

RapidCanvas fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

RapidCanvas puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar RapidCanvas hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Veri görselleştirme ve analizden işbirliği araçlarına kadar RapidCanvas, verimliliği ve karar vermeyi artıran kapsamlı bir fonksiyonlar paketi sunar. Son olarak, diğer yazılım ve platformlarla entegrasyonlar kolaylığı, uyumlu bir ş Akışı sağlar. RapidCanvas içinde mevcut araçlarımı ve verilerimi kesintiye uğramadan kullanabilirim, bu da verimliliği önemli ölçüde artırır.

Veri görselleştirme ve analizden işbirliği araçlarına kadar RapidCanvas, verimliliği ve karar vermeyi artıran kapsamlı bir fonksiyonlar paketi sunar. Son olarak, diğer yazılım ve platformlarla entegrasyonlar kolaylığı, uyumlu bir ş Akışı sağlar. RapidCanvas içinde mevcut araçlarımı ve verilerimi kesintiye uğramadan kullanabilirim, bu da verimliliği önemli ölçüde artırır.

6. Notion (Yerleşik AI yardımı ile esnek takım çalışma alanları için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, dünya çapındaki takımların belgeleri, görevleri, projeleri ve bilgileri yönetmesi için popüler bir işbirliği ve verimlilik aracıdır. AI'sı, halihazırda yaptığınız her şeyin içinde sessizce çalışır.

Toplantı notları yazdığınızda, AI bunları özetleyebilir. Sonraki adımları tartıştığınızda, bunları görevlere dönüştürebilir. Bilgiler sayfalara ve veritabanlarına dağılmışsa, doğrudan cevapları bulmanıza yardımcı olur.

Basit İngilizce ile sorular sorabilir ve bilgiler tablolar, belgeler veya yorumlar içinde olsa bile Çalışma Alanınızın her yerinden cevaplar alabilirsiniz. Ayrıca, geçmiş projeleri inceleyerek, neyin sürekli geciktiği veya takımların genellikle nerede takıldığı gibi kalıpları belirleyebilirsiniz.

Ayrıca, önceden tanımlanmış kurallara göre Çalışma Alanınızda eylemler gerçekleştirebilen AI ajanları da elde edersiniz. Bu ajanlar, veritabanınızdaki değişiklikleri izleyebilir, kayıtları güncelleyebilir, görev sayfaları oluşturabilir, bildirimler gönderebilir ve daha fazlasını yapabilir.

Notion'un en iyi özellikleri

Özel iş akışları oluşturmak için tablolar, Kanban panoları, listeler, takvimler vb. oluşturun ve birbirine bağlayın.

Sayfaları zengin biçimlendirme, gömülü öğeler, kod blokları, resimler, video'lar ve daha fazlasıyla yapılandırılmış kılavuzlara ve wiki'lere dönüştürün.

AI'dan taslaklar, fikirler veya mevcut metinlerden içgörüler çıkarmak için yardım isteyin.

Notion sınırlamaları

Ayrıntılı izinler, karmaşık otomasyonlar ve yapılandırılmış iş akışı izleme gibi gelişmiş ihtiyaçlar, özel proje yönetimi araçlarına kıyasla daha zayıf hissedilebilir.

Notion'un AI'sı, daha derin veya oldukça karmaşık görevler için yetersiz kalabilir ve büyük veya karmaşık veritabanı kurulumlarını her zaman tam olarak anlamayabilir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: 12 $/üye/ay

İş: 24 $/üye/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu Notion hakkında şöyle diyor:

Notion, tüm takım onu benimsediğinde gerçekten parlıyor ve etkinliğini gösteriyor. İşbirliği özellikleri, takım belge düzenlemeyi ÇOK kolaylaştırarak iletişimi ve ş akışını kolaylaştırıyor. Şablonlar ve AI yazma yardımı da işe hızlı bir başlangıç yapmak için harika.

Notion, tüm takım onu benimsediğinde gerçekten parlıyor ve etkinliğini gösteriyor. İşbirliği özellikleri, takım belge düzenlemeyi ÇOK kolaylaştırarak iletişimi ve ş akışını kolaylaştırıyor. Şablonlar ve AI yazma yardımı da işe hızlı bir başlangıç yapmak için harika.

7. Taskade AI (AI öncelikli görev yönetimi ve uygulama tarzı Çalışma Alanı oluşturma için en iyisi)

Taskade aracılığıyla

Taskade, güvenilir bir işbirliğine dayalı AI platformudur. Komut odaklı AI ajanları, bir projenin planlanmasına, büyük bir hedefin daha küçük görevlere bölünmesine, ş akışlarının düzenlenmesine veya iş değişikliklerine göre güncellemelere yardımcı olur. Bu ajanlar, görevlerinizi, belgelerinizi ve takım konuşmalarınızı birbirine bağlar, böylece işler farklı araçlara dağıtılmış gibi hissedilmez.

Projeler canlı sistemler gibi hissedilir. AI, neler olup bittiğine bakabilir ve bir sonraki adımda ne üzerinde çalışılması gerektiğini önerebilir, takımın ilerlemesini özetleyebilir veya işler yavaşladığında engelleri kaldırmaya yardımcı olabilir. Akıllı belge yönetimi ş akışına güçlü bir şekilde odaklanarak, notların, planların ve güncellemelerin yapılandırılmış ve görevlerinizle senkronize olmasını sağlar.

Araç ayrıca canlı düzenleme, yerleşik sohbet ve hatta projeler içinde isteğe bağlı video görüşmeleri ile gerçek zamanlı işbirliğini destekler, böylece iletişim işin kendisiyle bağlantılı kalır.

Taskade AI'nın en iyi özellikleri

Listeler, panolar, takvimler ve zihin haritaları arasında geçiş yaparak işlerinizi kendi tarzınızda planlayın.

Proje planlama, toplantılar, hedefler ve ş Akışı için şablonları kullanarak fikirden eyleme daha hızlı geçin.

Uygulamaları entegrasyonlarla bağlayarak ve güncellemeleri ve temel otomasyonu AI'ya bırakarak diğer araçlarınızı bağlayın.

Taskade AI sınırlamaları

Uygulama, özellikle web ve mobil platformlarda, senkronizasyon ve düzenleme sorunları nedeniyle tutarsız veya yavaş hissedilebilir.

Arayüz, dosyalarla etkileşim kurma yöntemlerinin sınırlı ve belirsiz olması nedeniyle hatalı hissedilebilir.

Taskade AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 3 kullanıcı için aylık 6 $

Pro: 10 kullanıcı için aylık 20 $

İş: Sınırsız kullanıcı için aylık 50 $

Taskade AI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Taskade AI hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorumcu Taskade AI hakkında şöyle diyor:

Taskade'i esnekliği ve organizasyonel yetenekleri nedeniyle seviyorum... ayrıca verimliliğim için harika olan çoklu görünümleri nedeniyle de! Ayrıca, AI Agent özelliği diğer özelliklerin yanı sıra inanılmaz derecede kullanışlı (denemeye değer)...

Taskade'i esnekliği ve organizasyonel yetenekleri nedeniyle seviyorum... ayrıca verimliliğim için harika olan çoklu görünümleri nedeniyle de! Ayrıca, AI Agent özelliği diğer özelliklerin yanı sıra inanılmaz derecede kullanışlı (denemeye değer)...

8. NotebookLM (Belge tabanlı takım araştırması ve paylaşılan bilgi sentezi için en iyisi)

Google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google'ın yapay zeka destekli araştırma ve not alma asistanı NotebookLM, kendi belgeleriniz ve bilgilerinizle daha akıllı bir şekilde etkileşim kurmanıza yardımcı olur. PDF'ler, Google Dokümanlar, Slaytlar, araştırma makaleleri, web bağlantıları, transkriptler ve hatta ekran görüntüleri veya diyagramlar gibi görseller ekleyebilirsiniz. NotebookLM hepsini birlikte okur ve bunları tek bir paylaşılan bilgi alanı olarak ele alır.

Kişisel verimliliği artırmaya yardımcı olmak için AI, birden fazla belgede ortak noktalar, farklılıklar, eksik ayrıntılar veya tekrarlanan fikirleri tespit edebilir; bunlar genellikle manuel olarak anlamak için saatler süren şeylerdir.

Takımlar için bu araç, tek seferlik bir araştırma aracı yerine, gelişen bir bilgi Çalışma Alanı olarak işlev görür. Takımlar yeni belgeler eklemeye devam edebilir ve yapay zeka bunları mevcut bilgilerle otomatik olarak ilişkilendirir. Bu, proje not defterlerinin, araştırma klasörlerinin veya iç bilgi tabanlarının zamanla daha kullanışlı hale geldiği anlamına gelir.

Notebook LM'nin en iyi özellikleri

Yüklediğiniz kaynakları dinleyebileceğiniz sesli özetlere veya konuşma özetlerine dönüştürün.

Her cevabı açık kaynak referanslarıyla destekleyerek kararları hızlandırın, kafa karışıklığını ve uzun tartışmaları azaltın.

Özetler, tablolar, SSS'ler ve karşılaştırmalar gibi hemen kullanıma hazır yapılandırılmış çıktılar oluşturun.

Notebook LM sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sohbet geçmişinin düzgün bir şekilde kaydedilmemesi veya önceki bağlamın kaybolması durumunu rahatsız edici buluyor.

Kullanıcıların belgeleri kendileri yüklemesi ve not defterlerini kendileri düzenlemesi gerektiğinden, kurulum hala manuel olarak yapılmaktadır. Bu, tam Çalışma Alanı araçlarına kıyasla yavaş gelebilir.

Notebook LM fiyatlandırması

Google hesabı ile ücretsiz

Notebook LM puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Notebook LM hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Google NotebookLM'yi yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve notları izlemek ve iş arkadaşlarımla paylaşım yapmak için çok verimli buluyorum. Basit kurulumu, verimliliğine kolaylık katıyor. Google NotebookLM, ortak notlarımıza erişmeyi ve önemli çıkarımları elde etmeyi kolaylaştırarak takımımın işbirliğini ve verimliliğini artırıyor.

Google NotebookLM'yi yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve notları izlemek ve iş arkadaşlarımla paylaşım yapmak için çok verimli buluyorum. Basit kurulumu, verimliliğine kolaylık katıyor. Google NotebookLM, ortak notlarımıza erişmeyi ve anahtar çıkarımları elde etmeyi kolaylaştırarak takımımın işbirliğini ve verimliliğini artırıyor.

9. Alteryx (Takım veri analizi ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek ve ölçeklendirmek için en iyisi)

Alteryx aracılığıyla

Alteryx, veri hazırlama ve analiz otomasyon platformudur. Takımlar, aynı veri hazırlama adımlarını elektronik tablolarda veya komut dosyalarında manuel olarak gerçekleştirmek yerine, ş akışlarını bir kez oluşturup yeniden kullanabilir ve böylece verilerin işlenmesinde tutarlılık sağlayabilir.

Yerleşik AI, ham verileri otomatik olarak tarar ve eksik değerler, yinelemeler, garip desenler veya uyumsuz biçimler gibi sorunlu veya riskli unsurları takımlara gösterir. Herkes aynı, güvenilir temelden başladığı için takımlar veri kalitesinin görünümünü daha net bir şekilde görebilir.

Üretken AI yetenekleri bu ş akışlarına yardımcı olur. Takımlar, "satış ve pazarlama verilerini bölge ve aya göre birleştirin" gibi basit bir dille ne istediklerini açıklayabilir ve araç bu niyeti gerçek ş akışı adımlarına dönüştürmeye yardımcı olur. Ayrıca mevcut ş akışlarını sade bir dille açıklayabilir, bu da akran değerlendirmelerini, onayları ve devirleri çok daha hızlı hale getirir.

Ayrıca, ş akışları görsel ve otomasyonlu olduğundan, sıfırdan yeniden oluşturulmak yerine, zaman içinde tekrar tekrar çalışacak şekilde planlanabilir veya tetikleyici ile tetiklenebilir ve zamanla iyileştirilebilir.

Alteryx'in en iyi özellikleri

Rol tabanlı erişim, tam ş Akışı geçmişi, veri soyu ve denetim izleri kullanarak paylaşılan AI çalışmalarını güvenle kontrol edin, böylece takımlar her zaman kimin neyi neden değiştirdiğini bilir.

İş kullanıcılarının görsel olarak çalışmasına izin verirken, ileri düzey kullanıcıların yalnızca gerektiğinde Python, R veya SQL eklemesine olanak tanıyarak, farklı becerilere sahip takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayın.

AWS, Azure, Snowflake veya Databricks gibi bulut ve şirket içi sistemlerde analizler gerçekleştirin ve çıktıları gösterge panellerine, raporlara, API'lere veya iş uygulamalarına aktarın.

Alteryx sınırlamaları

Görsel akışlar, çok büyük hale geldiklerinde veya Alteryx'e aşina olmayan birçok ekip üyesi bunları birlikte yönetmeye çalıştığında zorlayıcı olabilir.

Alteryx fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç Sürümü: Kullanıcı başına aylık 250 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel Sürüm: Özel fiyatlandırma

Kurumsal Sürüm: Özel fiyatlandırma

Alteryx puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Alteryx hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Alteryx'in sezgisel sürükle ve bırak arayüzünü seviyorum, bu arayüz ş akışlarını oluşturmayı kolaylaştırıyor. Veri hazırlama ve birleştirme için harcanan zamanı önemli ölçüde azaltıyor. Kod yazmadan tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirebiliyorum ve büyük veri kümelerini sorunsuz bir şekilde işliyor.

Alteryx'in sezgisel sürükle ve bırak arayüzünü seviyorum, bu arayüz ş akışlarını oluşturmayı kolaylaştırıyor. Veri hazırlama ve birleştirme için harcanan zamanı önemli ölçüde azaltıyor. Kod yazmadan tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirebiliyorum ve büyük veri kümelerini sorunsuz bir şekilde işliyor.

10. Juma (AI destekli içerik ve strateji üzerinde işbirliği yapan pazarlama takımları için en iyisi)

Juma aracılığıyla

Juma, takımlar için tasarlanmış paylaşılan projeler ve Çalışma Alanları ile işbirliğine dayalı proje yönetimi için idealdir.

Takımlar, Çalışma Alanından ayrılmadan yararlı komutları kaydedebilir, kanıtlanmış çerçeveleri yeniden kullanabilir ve hatta fikir üretme, yazma veya analiz gibi göreve göre farklı AI modelleri arasında geçiş yapabilir. Sohbetler de sadece kaba düşünceler olarak kalmaz. Takımların düzenleme yapabileceği, iyileştirebileceği ve paylaşım yapabileceği belgelere kolayca dönüştürülebilir.

Zamanla, bağlı AI sistemi, geçmişteki işler ve kararlar anında erişilebilir hale getirerek takımların alan uzmanlığı geliştirmelerine yardımcı olur. Çıktılar ilgili projelerle bağlantılı kalır, başarılı komutlar paylaşılan takım varlıklarına dönüşür ve zamanla bağlam oluşturuldukça işbirliği daha verimli hale gelir.

Juma'nın en iyi özellikleri

Güçlü kurumsal düzeyde güvenlik ve rol tabanlı erişim ile hassas işleri koruyun.

Entegrasyonları ve otomasyonu kullanarak verileri çekin, tetikleyici eylemler oluşturun ve manuel çabaı azaltın.

Taslakları ve projeleri hareket halindeyken incelemek için mobil erişim ile her yerden iş yapmaya devam edin.

İyi yönlendirmeleri, projeleri ve çıktıları paylaşılan takım bilgisine dönüştürerek oryantasyon ve öğrenmeyi iyileştirin.

Juma sınırlamaları

AI yanıtları bazen yanlış olabilir veya girdileri yanlış anlayabilir.

Juma fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: 25 $/kullanıcı/ay

Büyüme: 40 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 200 $/kullanıcı/ay

Juma puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Juma hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Juma hakkında şunları söyledi:

Juma, günlük işlerimde çok fazla zaman kazanmama yardımcı oluyor. Bir pazarlama ajansında çalışıyorum ve tüm müşterilerimi ayrı projeler halinde düzenleyebiliyorum. Her şey doğru bağlamda ayarlandığı için, her seferinde açıklamalar yapmam veya arka plan bilgisi sağlamam gerekmeden doğrudan sorular sorabiliyorum. Bu tek başına bana çok fazla zaman kazandırıyor. Yeni veri analiz aracı, karmaşık veri dosyalarını analiz etmek ve somut, anlaşılır sonuçlar ve öneriler sunmak konusunda özellikle güçlü.

Juma, günlük işlerimde çok fazla zaman kazanmama yardımcı oluyor. Bir pazarlama ajansında çalışıyorum ve tüm müşterilerimi ayrı projeler halinde düzenleyebiliyorum. Her şey doğru bağlamda ayarlandığı için, her seferinde açıklamalar yapmam veya arka plan bilgisi sağlamam gerekmeden doğrudan sorular sorabiliyorum. Bu tek başına bana çok fazla zaman kazandırıyor. Yeni veri analiz aracı, karmaşık veri dosyalarını analiz etmek ve somut, anlaşılır sonuçlar ve öneriler sunmak konusunda özellikle güçlü.

11. Docebo (AI destekli kurumsal eğitim ve öğrenim kişiselleştirme için en iyisi)

Docebo aracılığıyla

Docebo, kurumsal eğitim için yapay zeka odaklı bir öğrenme yönetim platformudur (LMS). Harmony adlı yapay zeka beyni, içerik oluşturma, arama, öneriler, otomasyon ve analitik dahil her şeyi birbirine bağlar, böylece hiçbir şey tek başına çalışmaz.

Docebo, günlük düzeyde çok fazla manuel çaba tasarrufu sağlar. Harmony Copilot, görevleri adım adım size gösterir, böylece uzun eğitim oturumlarına veya belgelere ihtiyaç duymazsınız. AI'yı belgeleme için kullanırken özellikle yararlıdır, eğitim içeriğini oluşturmayı ve dağıtımı kolaylaştırır.

Bu araç, öğrenme akışlarını basitleştiren etkileşimli araçlar aracılığıyla takımların AI'yı anlamasına ve kullanmasına yardımcı olarak AI okuryazarlığını sağlar. AI Search ve Chat, çalışanların sade bir dilde sorular sormasına ve doğru, bağlamsal yanıtlar almasına olanak tanır. Aracın AI Oluşturucu özelliği, takımların öğrenme içeriğini hızlı bir şekilde oluşturmasına veya güncellemesine yardımcı olurken, AI Video Presenter özelliği, bir avatarın sunucu olarak metninizi yüksek sesle okuduğu videolar oluşturmanıza yardımcı olur.

Docebo'nun en iyi özellikleri

AI kullanarak pratik becerileri otomatik olarak etiketleyin ve atayın, böylece içerik, roller ve takımlar ortak bir beceri çerçevesi etrafında uyumlu kalır.

Her seferinde bir eğitmen gerektirmeden anında geri bildirim sağlayan AI Virtual Coaching ile gerçek dünya senaryolarını uygulayın.

AI'nın en yararlı tartışmaları ve katkıları öne çıkardığı sosyal öğrenme özellikleri aracılığıyla işbirliği yapın ve bilgi paylaşımı gerçekleştirin.

Roller, becerilere ve geçmiş faaliyetlere göre eğitim önererek öğrenme yollarını kişiselleştirin.

Neyin iş yaptığını gösteren ve eğitimin gerçek etkisini ölçen AI destekli analitiklerle daha akıllı kararlar alın.

Docebo sınırlamaları

Daha derin özel özelleştirmeler genellikle teknik bilgi gerektirir ve bu da yönetim ve işbirliğini yavaşlatabilir.

Docebo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Docebo puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Docebo hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorumcu Docebo hakkında şöyle diyor:

Docebo, kurs oluşturmayı merkezileştirmenize, izleme ve raporlamayı otomasyonla gerçekleştirmenize ve tam bir takıma ihtiyaç duymadan büyük öğrenci gruplarını yönetmenize olanak tanır. İçerikle ilgili tüm işleri sizin yerinize yapmaz, ancak uygulamayı, uyumluluk izlemeyi ve ilerlemeyi çok daha yönetilebilir hale getirebilir.

Docebo, kurs oluşturmayı merkezileştirmenize, izleme ve raporlamayı otomasyonla gerçekleştirmenize ve tam bir takımın ihtiyaç duymadan büyük öğrenci gruplarını yönetmenize olanak tanır. İçerikle ilgili tüm işleri sizin yerinize yapmaz, ancak uygulamayı, uyumluluk izlemeyi ve ilerlemeyi çok daha yönetilebilir hale getirebilir.

