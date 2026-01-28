Her Pazarlamacının Bilmesi Gereken 8 ChatGPT Pazarlama Kullanım Örneği

ChatGPT'yi, kurumsal takımların yapay zekayı kullanabilmesini sağlayan ilk araçlardan biri olarak hepimiz biliyoruz.

Amerikalı girişimci Aaron Levie'nin dediği gibi, "ChatGPT, teknolojide her şeyin bundan sonra nasıl farklı olacağına dair bir ışık gördüğünüz nadir anlardan biridir. "

Ve işler gerçekten hızlı ilerledi. 2025 ortasına kadar OpenAI, ChatGPT'nin haftalık kullanıcı sayısının 800 milyonu aştığını doğruladı.

Yine de, kullanışlılık hazır olmakla aynı şey değildir. Gününüzü belgeler, komut istemleri, izleyiciler, onaylar ve aynı anda yürütülen beş farklı kampanya arasında bölüştürüyorsanız, ChatGPT size yardımcı olabilir. Basit içerik oluşturmadan derinlemesine araştırmaya kadar, birçok pazarlama takımı için güvenilir bir ortak haline gelmiştir.

Bu kılavuzda, hemen uygulayabileceğiniz pratik ChatGPT pazarlama kullanım örnekleri bulacaksınız. Ayrıca, içerik pazarlaması, dijital pazarlama kampanyaları, e-posta pazarlaması ve arama motoru optimizasyonu için yeniden kullanabileceğiniz örnekler ve ipuçları da bulacaksınız.

🌟 Öne Çıkan Şablon

Stratejiniz slaytlarda yer alırken, uygulama birden fazla araçta gerçekleştiriliyorsa, performans izlemesi zorlaşabilir. ClickUp'ın Pazarlama Planı Şablonu, hedefleri belirlemek, bunları görevlere ayırmak, ilerlemeyi takip etmek ve zaman çizelgelerini görüntülemek için yapılandırılmış bir alan sunar ve aynı planı birden fazla araçta yeniden oluşturmanıza gerek kalmaz. Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Pazarlama Planı Şablonu ile elektronik tablolarla uğraşmak için daha az zaman harcayın, harika işler yaratmak için daha fazla zaman ayırın.

Pazarlamacılar Neden ChatGPT'yi Kullanmalı?

Bir pazarlamacı olarak, boş sayfa genellikle en büyük düşmanınızdır. Blog yazıları yazmak, sosyal medya gönderileri hazırlamak, konu başlıkları oluşturmak veya yeni bir kampanya için reklam metni varyasyonları oluşturmak gibi her şeyi karmaşıklaştırır.

ChatGPT, ilk taslağı oluşturarak ve kapsamlı notlarınızdan veya mevcut içerik deposundan anahtar noktaları özetleyerek daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur.

Ayrıca, talep üzerine yapılandırılmış düşünceye ihtiyaç duyduğunuzda da yardımcı olur. İlgili anahtar kelimeleri amaca göre gruplandırmasını, farklı kanallar için içerik biçimleri önermesini ve bir sonraki sosyal medya veya e-posta kampanyalarınızda neleri test etmeniz gerektiğini özetlemesini isteyebilirsiniz.

Çıktının kalitesi girdilere bağlıdır, bu nedenle dijital pazarlama danışmanının normalde isteyeceği bağlamı vermeniz faydalı olacaktır:

Hedef kitleniz

Kampanyanın hedefi

Kanal (blog içerikleri, açılış sayfaları, sosyal medya platformları)

Ton ve kısıtlamalar (marka sesi, kelime sayısı, uyumluluk kuralları)

ChatGPT ile gerçekleştirebileceğiniz pazarlama görevlerinin türlerine gelince, işte bir örnek:

✍🏼 Web sayfaları, sosyal medya gönderileri, ürün açıklamaları ve e-posta kampanyaları için pazarlama metinleri yazın.

📈 Tarama davranışı ve satın alma geçmişi gibi müşteri verilerini analiz ederek pazarlama mesajlarını ve web sitesi içeriğini kişiselleştirin.

✅ Pazar eğilimlerini belirleyin ve rakiplerle ilgili bilgileri özetleyin, böylece bilinçli kararlar alabilirsiniz.

ChatGPT Pazarlama Kullanım Örnekleri

ChatGPT'yi pazarlama için nasıl kullanabileceğinizi net bir şekilde anlamanız için sekiz pratik ChatGPT pazarlama kullanım örneğini inceleyeceğiz.

Günlük içerik oluşturmadan daha akıllı veri analizine ve kampanya planlamasına kadar, bu örnekler ChatGPT'nin pazarlama çabalarınızı nasıl vurgulayabileceğini ve verimliliği nasıl artırabileceğini göstermektedir.

1. İçerik fikir üretimi

via ChatGPT

Yüksek performanslı her içerik bir zamanlar sadece bir fikirdi. Büyük fikirler kolayca ortaya çıkmaz ve ChatGPT şaşırtıcı derecede etkili bir beyin fırtınası ortağı olabilir. Ayrıca, boş bir sayfaya bakmak yerine bir başlangıç noktasına sahip olmak, içerik oluşturma sürecini çok daha az sinir bozucu hale getirir.

ChatGPT'yi içerik fikirleri üretmek için kullanmanın bir başka harika yolu da, önce bazı temel pazar araştırmaları yapmasını istemektir. Sektörünüzdeki en büyük rakipleri listeye almasını, pazar fırsatlarını belirlemesini ve hatta benzersiz satış önerileri sunmasını isteyebilirsiniz.

Hız da bir başka büyük avantajdır. Aslında, bir Reddit gönderisi, bir kişinin ChatGPT'yi kullanarak 60 saniyeden kısa bir sürede 40 içerik fikri ürettiğini gösteriyor. Ancak elbette, iyi komutlar anahtar rol oynar.

⭐ İçerik fikirleri için şu komutları deneyin:

Sosyal medya pazarlama hizmetleri sunan küçük bir iş için 10 blog yazısı fikri listeye alın.

Z kuşağı müşterilerini hedefleyen bir marka için yaratıcı sosyal medya paylaşım fikirleri önerin.

İçerik pazarlamasına odaklanan bir dijital pazarlama ajansı için haber bülteni konuları üzerine beyin fırtınası yapın.

E-ticaret markaları için arama motoru optimizasyonundaki en son trendlere dayalı içerik fikirleri üretin.

✅ Tüm bu komutlarda ortak olan nedir?

Hedef kitle konusunda net olun, iş bağlamından bahsetin ve fikir istediğiniz içerik türünü veya kanalı belirtin.

📖 Ayrıca Okuyun: Pazarlama Otomasyonu için AI'yı Kullanma

2. Hedef kitle segmentasyonu

Hedef kitleden bahsettiğimize göre, ChatGPT'nin doğru kişilere hitap eden kampanyalar oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğine bir göz atalım.

ChatGPT, büyük miktarda müşteri verisini tarayabilir ve hedef kitlenizin gerçekte ne istediğini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Etkileşimleri, soruları ve gündelik geri bildirimleri analiz ederek gözden kaçırabileceğiniz kalıpları ve eğilimleri bulabilir.

Bu, daha akıllı hedef kitleler ve onları etkileşime geçirmek için daha anlamlı yollar elde edeceğiniz anlamına gelir.

Ayrıca, müşteri duyarlılığındaki ince değişiklikleri veya ortaya çıkan pazar eğilimlerini tespit ederek, stratejinizi çok ileri gitmeden önce ayarlama fırsatı sunar. Bağlamı ve dili çok iyi anladığı için, içgörüler düşünceli ve şaşırtıcı derecede insani hissettirir.

Segmentasyon için ChatGPT kullanmanın en iyi yanlarından biri, kişiselleştirmeyi ne kadar kolaylaştırdığıdır. Gruplarınız ne kadar spesifik hale gelirse, kişisel hissettiren mesajlar oluşturmak genellikle o kadar zorlaşır. ChatGPT, bu çabadan sizi önemli ölçüde kurtarır.

⭐ Hedef kitle segmentasyonu için deneyebileceğiniz birkaç hızlı fikir (ancak bunlar için gerekli bağlamı girmeniz gerekecektir):

Satın alma geçmişlerine ve tarama davranışlarına göre hedef kitlemizi segmentlere ayırmak için önerilerde bulunun.

Haber bülteni abonelerimizi, geçmiş e-posta kampanyalarına katılımlarına göre gruplara ayırmama yardımcı olun.

Müşteri ilgi alanlarına, yaş gruplarına ve ürün tercihlerine göre bir cilt bakım markası için hedef kitle segmentlerini belirleyin.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının yaklaşık %88'i, kişisel görevlerini daha kolay ve hızlı hale getirmek için AI araçları kullandıklarını söylüyor. Aynı avantajları iş yerinde de görmek ister misiniz? ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, daha az toplantı, anlık özetler ve otomasyonlu görevlerle daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur ve verimliliği %30'a kadar artırır.

3. İçeriği optimize etme

İnsanlar genellikle sıfırdan içerik oluşturma sürecinde ChatGPT'ye başvurur, ancak mevcut içeriği optimize etmek için de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

SurveyMonkey'e göre, bu, pazarlamacıların AI araçlarını kullanmasının en önemli nedenidir. Ve bu mantıklıdır. Doğru SEO anahtar kelimelerini eklemekten farklı kitleler için içeriği ayarlamaya kadar, optimizasyon AI'nın sessizce en iyi işini yaptığı alandır.

İster bir blog yazısını iyileştirin, ister e-posta pazarlama metinlerini daha etkileyici hale getirin, ister bir sosyal medya gönderisini düzenleyin, ChatGPT size bir adım önde başlamanıza yardımcı olur.

⭐ ChatGPT'den şu basit komutlarla içerik optimizasyonunda yardım isteyebilirsiniz:

[konu] hakkında bir blog yazısı için SEO anahtar kelime liste önerin ve bunları metin, H2 ve H3 başlıklarına doğal bir şekilde nasıl ekleyeceğimi gösterin.

Aşağıdaki paragrafı farklı bir kitleye hitap edecek şekilde yeniden yazın, ancak orijinal anlamını koruyun.

[başlık] başlıklı bir blog yazısı için insanların tıklamak isteyeceği bir meta açıklaması oluşturun. Seçim yapabileceğim 5 seçenek sunun ve her birinde farklı açılardan ele alın.

[Anahtar kelime] ve ilgili konulara dayalı bir içerik taslağı oluşturmama yardım edin.

[Hedef kitle]'nin ilgisini çekecek [konu] hakkında bir blog yazısı için birkaç dikkat çekici başlık yazın.

👀 Eğlenceli Bilgi: Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk televizyon reklamı 1941 yılında Bulova saatlerini tanıtmak için yayınlandı. New York'taki bir televizyon kanalında bir beyzbol maçı öncesinde yayınlanması sadece 9 dolara mal oldu. Bu 10 saniyelik klip, milyar dolarlık bir reklam endüstrisinin kapılarını açtı. Günümüzde maliyet sadece medya harcamaları değil, yaratıcı bant genişliği ve hızdır. AI, takımların daha hızlı daha fazla varlık üretmesine, sürekli yineleme yapmasına ve içeriği farklı biçimlerde yeniden kullanmasına yardımcı olur.

4. Reklam metin yazarlığı

İyi bir reklam metni yazmak, acele eden biriyle konuşma başlatmaya benzer. Dikkatlerini çekmeli, meraklarını uyandırmalı ve ilgilenmeleri için bir neden sunmalısınız — hem de sadece birkaç kelimeyle.

Google, Facebook, LinkedIn veya hatta TikTok'ta reklam yayınlıyor olsanız da, ChatGPT hedef kitleniz için taze ve alakalı mesajlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

AI pazarlama aracı, bir reklamın farklı sürümlerini test etmek için de kullanışlıdır ( A/B testi ). Hızlı bir şekilde birkaç seçenek oluşturabilir ve hangisinin daha iyi sonuçlar verdiğini görebilirsiniz.

⭐ Pazarlamacılar reklam metinleri yazmak için ChatGPT'yi şu şekilde kullanıyor:

Google Ads için başlıklar ve açıklamalar yazın , anahtar noktaları vurgulayın ve [hedef kitle]'den [ürün açıklaması] için tıklamaları teşvik edin.

Kişisel hissettiren ve Instagram, Facebook ve LinkedIn gibi platformların tonuna uyan sosyal medya reklam metinleri oluşturun.

Çevreleyen içerikle doğal bir şekilde uyum sağlayan, ancak ilgi çekecek kadar dikkat çeken yerel reklam metni taslağı hazırlayın.

📖 Ayrıca okuyun: Reklamcılıkta AI Nasıl Kullanılır?

5. İçerik yeniden kullanımı

İçeriğin yeniden kullanımı, yalın pazarlama takımlarının her bir içeriği 10 kat daha verimli hale getirerek ROI'yi en üst düzeye çıkarma yöntemidir.

ChatGPT ile bu süreç çok daha sorunsuz hale gelir ve genellikle zaman da kazandırır.

Ahrefs, yeni web sayfalarının %74,2'sinin artık AI tarafından oluşturulan içerik barındırdığını bildiriyor. Pazarlamacıların, içerik oluşturma ve içerik pazarlama süreçlerini daha ileriye taşımak için ChatGPT gibi araçlara yönelmeleri şaşırtıcı değil.

⭐ ChatGPT'yi içeriği yeniden kullanmak için şu şekilde kullanabilirsiniz:

Bir dizi blog yazısını, potansiyel müşteri oluşturmak için ücretsiz olarak indirilebilen bir e-kitaba dönüştürün.

Uzun bir web semineri veya podcast'i bir blog yazısı veya birden fazla sosyal medya gönderisine özetleyin.

Bir blog makalesini aboneleriniz için ilgi çekici bir e-posta bültenine dönüştürün.

Web semineri veya videodaki anahtar anları vurgulayın ve takip içeriği veya kısa tanıtım parçaları oluşturun.

Ayrıntılı bir makaleyi Instagram, LinkedIn veya Twitter gibi platformlar için hızlı ve paylaşılabilir gönderilere bölün.

✅ Hızlı fikirler arıyorsanız, işte size başlangıç için birkaç örnek:

Bu [web semineri, blog yazısı veya podcast]'i [hedef kitle] için 150 kelimelik bir LinkedIn gönderisine özetleyin.

Bu blog yazısını, anahtar noktaları vurgulayan samimi bir haber bülteni olarak yeniden yazın.

Bu makaleyi ilgili hashtag'lerle birlikte üç kısa Instagram başlığına dönüştürün.

📖 Ayrıca okuyun: Pazar Araştırması için AI'yı Kullanma

6. SEO optimizasyonu

Şirketlerin neredeyse %65'i, AI araçlarıyla daha iyi SEO sonuçları elde ettiklerini söylüyor.

Bunun nedeni çok açık.

Blogunuz için doğru konuları bulmaktan anahtar kelime araştırmasına yardımcı olmaya kadar, ChatGPT süreci çok daha organize hale getirir. Ayrıca, dikkat çeken başlıklar bulmanıza ve arama terimlerini niyete göre gruplandırmanıza yardımcı olarak okuyucularınızın gerçekten ne aradığını daha kolay anlamanızı sağlar.

Bunun yanı sıra, güçlü bir içerik yapısı oluşturmak veya tıklamaları teşvik eden meta açıklamalar yazmak istediğinizde de yararlı bir ortaktır.

⭐ ChatGPT, SEO çabalarınızı birçok farklı şekilde destekler:

[Sektörünüzde] trend olan anahtar kelimelere dayalı içerik fikirleri önerin.

Uzun kuyruklu anahtar kelimeleri bulun ve arama amacına göre gruplandırın.

Hem ilgi çekici hem de anahtar kelime dostu başlık fikirleri oluşturun .

[Hedef anahtar kelime] arkasındaki arama amacına uygun bir içerik taslağı hazırlayın.

[konu] hakkında bir blog yazısı için açık ve ilgi çekici bir meta açıklaması yazın.

📖 Ayrıca okuyun: Affiliate Marketing için AI Nasıl Kullanılır?

7. Potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri desteği için chatbot

via ChatGPT

Hepimiz bir sorumuz olduğunda hızlı ve yardımcı bir yanıt almayı takdir ederiz. İşte bu nedenle işler, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için chatbotlara yöneliyor. ChatGPT arka planda çalışırken, chatbotunuz müşterilerinizle daha doğal konuşmalar yapabilir.

ChatGPT destekli sohbet robotları, sık sorulan soruları yanıtlayabilir, ürün ayrıntılarını paylaşabilir, müşterilere ödeme sırasında rehberlik edebilir ve hatta küçük sorunların giderilmesine yardımcı olabilir. Bu, müşterilerinizin hayatını kolaylaştırır ve destek ekibinize çok ihtiyaç duyulan bir nefes alma fırsatı sunar.

Pazarlama tarafında, chatbotlar web sitesi ziyaretçileriyle nazikçe konuşma başlatabilir ve hatta doğal, samimi sohbetler yoluyla potansiyel müşterileri yakalayabilir.

⭐ ChatGPT'nin bu sürece nasıl uyum sağladığını merak ediyorsanız, ona şu tür sorular sorabilirsiniz:

Sık sorulan ürün sorularını yanıtlamak için kullanışlı bir sohbet robotu komut dosyası

Müşterileri ödeme sürecinde yönlendirmek için yararlı yanıtlar

Potansiyel müşteri bilgilerini kolayca toplamayı sağlayan doğal bir konuşma akışı

Chatbot'un ziyaretçilerin ürün aralığınızı keşfetmesine nasıl yardımcı olabileceğine dair öneriler

📖 Ayrıca okuyun: Pazarlama için AI'yı kullanma

8. Veri analizi ve raporlama

Data for Business Performance Institute'un başkanı Prashanth Southekal şöyle diyor: "Şirketler tonlarca veriye sahip, ancak [başarı] veri toplama değil, veri yönetimi ve içgörü ile ilgilidir."

Bu, ChatGPT'nin kullanışlı olduğu bir başka alandır.

Kampanya performansını izliyor, web sitesi trafiğini inceliyor veya son e-posta kampanyanızın nasıl gittiğini kontrol ediyor olun, ChatGPT analizi basitleştirir.

Ayrıca, karmaşık veri kümelerini pazarlama takımınızın gerçekten kullanabileceği basit içgörülere ayırarak anlamlandırmanıza yardımcı olur. Trendleri tespit etmek veya bilgili tahminlerde bulunmak istiyorsanız, ChatGPT geçmiş verileri okuyarak geleceği öngörmenizi sağlar.

⭐ ChatGPT'den veri analizi ve raporlama konusunda yardım isteyin:

Bu kampanya performans raporundaki anahtar bulguları basit terimlerle özetleyin.

Geçtiğimiz ayın Google Analytics verilerinden en önemli bilgileri vurgulayın.

En son sosyal medya gönderilerimizde etkileşimin düşmesinin olası nedenlerini önerin.

Son çeyreğin e-posta kampanyası performansını inceleyin ve iyileştirilmesi gereken alanları önerin.

👀 İlginç Bilgi: "Yapay Zeka" terimi, 1956 yılında Dartmouth Yapay Zeka Yaz Araştırma Projesi 'nde ortaya atılmış ve genellikle bu alanın "kuruluş anı" olarak kabul edilmektedir.

Pazarlamada ChatGPT Kullanımının Sınırlamaları

Çoğumuz, ChatGPT'nin yararlı bir yardımcı olabileceğini, ancak bazı eksiklikleri olduğunu da biliyoruz. Pazarlama takımlarının, sürprizlerle karşılaşmamak ve ChatGPT alternatifleri aramak için bu eksikliklerin neler olduğunu bilmeleri önemlidir.

Pazarlamacılar tarafından bilinmesi gereken bazı yaygın sınırlamalar şunlardır:

ChatGPT yanlış bilgi verebilir, bu nedenle paylaşım veya yayınlama öncesinde bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi önemlidir.

Verdiği yanıtlar, eğitildiği verilerden kaynaklanan önyargıları yansıtabilir , bu nedenle pazarlamacılar çıktıların adil ve kapsayıcı olup olmadığını gözden geçirmelidir.

Genellikle bağlam ve sağduyu ile zorlanır , bu da doğru gibi görünen ancak asıl noktayı kaçıran yanıtlara yol açar.

Yaratıcılık onun güçlü yanı değildir, bu nedenle özgün kampanya fikirleri veya esprili metinler hala insan dokunuşuna ihtiyaç duyar.

Bu araç genellikle güncel olmayan veya sınırlı bilgilerle iş yapar, özellikle gerçek zamanlı veriler veya niş konular söz konusu olduğunda. Bu nedenle, web'den en son verileri almak için aracı açıkça yönlendirmeniz gerekebilir.

📖 Ayrıca okuyun: İçerik Pazarlamasında AI Kullanım Kılavuzu

Pazarlamada ChatGPT Alternatifleri

ChatGPT, taslakları hızlı bir şekilde oluşturmak ve tek seferde düzinelerce fikir üretmek için kullanışlıdır, ancak pazarlama çalışmaları nadiren taslak aşamasında sona erer. Hala, bilgileri birden fazla araçta çoğaltmadan özeti saklamak, işi atamak, onayları izlemek ve sonuçları raporlamak için bir yere ihtiyacınız var.

İşte burada Work Sprawl ve AI Sprawl devreye giriyor.

İş Dağınıklığı, planlarınız, varlıklarınız ve görevleriniz birbiriyle iletişim kurmayan farklı araçlarda yer aldığında ortaya çıkar.

AI Sprawl, kuruluşunuzun denetim, strateji veya kimin neyi kullandığına dair bir fikir olmadan çok sayıda dağınık AI aracına ve modeline güvenmesi durumunda ortaya çıkar. Bu durum, para israfına, çifte çabaya ve güvenlik risklerine yol açar.

Yürütmeyle bağlantı içeren ChatGPT tarzı yardım istiyorsanız, ClickUp daha akıllı bir alternatif olarak çalışır. Bunun nedeni, ClickUp'ın yerel yapay zekası olan ClickUp Brain'in, pazarlama projelerinizin zaten bulunduğu aynı birleşik yapay zeka çalışma alanında yer almasıdır.

Pazarlama takımları için ClickUp Brain'in ChatGPT'ye göre üstünlüğü

ClickUp Brain ile kampanya özetinizden doğrudan sosyal medya gönderileri, reklam metinleri ve e-posta içerikleri taslağı oluşturun

ClickUp Brain, çalışma alanınızdan ayrılmadan içerik oluşturmanıza, güncellemeleri özetlemenize ve özetleri yayınlanana kadar izlenebilir görevlere dönüştürmenize yardımcı olur.

ChatGPT yalnızca yapıştırdığınız bilgileri bilir.

ClickUp Brain, çalışma alanınızda zaten bulunan öğelerle (kampanya belgeleri, görev ayrıntıları, yorumlar, zaman çizelgeleri ve güncellemeler) çalışabilir, böylece arka planı açıklamak için daha az zaman harcarsınız.

Bir komutu ayrı bir araca kopyalayıp çıktıyı ClickUp içindeki bir pazarlama görevine geri yapıştırmak yerine, doğrudan ClickUp Docs içinde AI kullanarak içerik taslağı oluşturabilir, bunu kampanya görevlerine ek dosya olarak ekleyebilir ve tüm bağlantıyı koruyabilirsiniz.

ClickUp Brain'den ClickUp belgeleri içinde doğrudan sizin için pazarlama metinleri yazmasını isteyin.

İhtiyacınız olduğunda kullanın:✅ Kampanya özetini görev listelerine ve alt görevlere dönüştürün✅ Tek bir kaynakten sosyal medya gönderileri, reklam metinleri ve e-posta içerikleri taslağı hazırlayın✅ Kampanya güncellemelerini özetleyin ve notlardan eylem öğelerini çıkarın

En iyi komutlarınız birinin kişisel sohbet geçmişinde saklı kaldığında, tüm takım tekerleği yeniden icat etmek zorunda kalır. ClickUp Docs (ve organizasyon için Docs Hub) ile kampanya özetleri, yeniden kullanılabilir komut kitaplıkları, pozisyon çerçeveleri ve onaylanmış mesajlar için paylaşılan bir Belgeler Ana Sayfa oluşturabilir, ardından her bir belgeyi onu yürüten ClickUp görevlerine doğrudan bağlayarak strateji ve eylemlerin senkronizasyonunu sağlayabilirsiniz.

Pazarlama takımlarının ClickUp Brain'i en iyi şekilde nasıl kullandıklarına dair kısa bir video izleyin:

💡 Profesyonel İpucu: AI destekli bir pazarlama ş akışı oluşturmak için AI Süper Uygulamanız ClickUp BrainGPT'yi kullanın. Masaüstü AI yardımcısı olarak, kullandığınız tüm uygulamalar arasında işlerinizi bağlantılı tutar: ClickUp, Drive, Slack ve daha fazlası. ClickUp BrainGPT'nin Talk to Text özelliği ile sesinizi kullanarak ayrıntılı notlar ve özetler alın Haftada en az bir gün kazanmak için bunu nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz: Kampanya fikirlerini ve taslak metinleri sesinizle yakalayın: Talk to Text özelliğini kullanarak, toplantılar arasında veya hareket halindeyken varlıkları incelerken blog taslaklarını, reklam metni varyasyonlarını, e-posta konu satırlarını veya hızlı yaratıcı özetleri dikte edin. BrainGPT, sesinizi doğrudan ClickUp belge, görev açıklaması, yorum veya herhangi bir metin kutusuna yapıştırabileceğiniz düzgün bir metne dönüştürür.

Gerçek kampanya bağlamından sorular sorun: Her ayrıntıyı yeniden açıklamak yerine, ClickUp BrainGPT'den görevler, belgeler, sohbetler ve toplantı özetleri gibi Çalışma Alanı içeriğinizden cevaplar bulmasını isteyin.

Kurumsal Search tarzı sorgularla geçmiş işlerinizi hızlıca bulun: Mevcut içeriği yeniden kullanmanız veya müşteri geri bildirimlerini bulmanız gerektiğinde, ClickUp BrainGPT ClickUp'ı, web'i ve bağlı uygulamalardaki dosyaları arayabilir. Mevcut içeriği yeniden kullanmanız veya müşteri geri bildirimlerini bulmanız gerektiğinde, ClickUp BrainGPT ClickUp'ı, web'i ve bağlı uygulamalardaki dosyaları arayabilir.

Çalışma Alanı yanıtlarınızı kaybetmeden iş için doğru yapay zekayı seçin: Farklı bir yazma veya akıl yürütme stili istiyorsanız, modelleri değiştirebilir ve aynı arayüzden ChatGPT, Claude veya Gemini'ye erişebilirsiniz!

ClickUp Gösterge Panelleri, veri analizini daha kolay hale getirir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanya performansını, potansiyel müşteri dönüşümlerini ve son teslim tarihlerini izleyen bir gösterge paneli oluşturun

Çoğu pazarlama takımı çok sayıda veriye sahiptir. Zor olan kısım, bu verileri mantıklı bir şekilde bir araya getirmektir. ClickUp gösterge panelleri bu konuda mükemmeldir.

Kampanya sayılarınızı, potansiyel müşteri dönüşümlerini, içerik teslim tarihlerini ve hatta takım iş yüklerini gerçek zamanlı olarak gösteren bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz. Tüm veriler tek bir yerde görüntülenebilir, böylece araçlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmazsınız.

Ancak Gösterge Panelleri, karar almaya yol açtıkları takdirde yararlıdır. ClickUp'ın AI Kartları, Gösterge Paneli verilerinize AI destekli raporlama özelliği ekler, böylece gerçek Çalışma Alanı etkinliğinizi kullanan bir yönetici özeti veya özel komut tabanlı içgörü oluşturabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Özel AI Kartları oluşturun, örneğin: AI Özet: Kampanya klasörünüze dayalı bir sağlık kontrolü oluşturmak için

AI Projesi Güncellemesi: Paydaşların e-postalarına yapıştırabileceğiniz temiz bir durum güncellemesi almak için

AI Brain: "Bu hafta gönderilenler, bloklananlar ve bundan sonra dikkat edilmesi gerekenler özetlenebilir" gibi özel bir komut çalıştırmak için. ClickUp AI Kartları ile gösterge paneliinizi hızlı bir şekilde kurmanıza yardımcı olan özel şablon biçimlerini kullanın

ClickUp Otomasyonları ve Ajanları, daha çok değil, daha akıllı işlerinizi yapmanıza yardımcı olur.

ClickUp otomasyonları ile görev devri, durum güncellemeleri veya inceleme hatırlatıcıları gibi rutin eylemleri otomatikleştirerek projelerinizi ilerletin

Yayınlama hatırlatıcıları göndermek ve onayları takip etmek gibi çok fazla zaman alan küçük görevlerin her zaman uzun bir listesi vardır. ClickUp otomasyonları bunları sizin için halleder.

Bir görev tamamlandı olarak işaretlendi diyelim. ClickUp'ı, sıradaki kişiye otomatik olarak bildirim gönderecek, bir sonraki adımı atayacak ve hatta bir takip planlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Super Agents ile kampanya devralmalarının kendi kendine ilerlemesini sağlayın. Sosyal medya gönderileri oluşturma, inceleme ve yayınlama gibi tüm pazarlama akışlarını ClickUp Super Agents'a devredin Pazarlama çalışmaları inceleme döngülerine girdiğinde, gecikmeler genellikle belirsiz sahiplerden veya unutulan takiplerden kaynaklanır. ClickUp Super Agents, ş Akışınızda bir değişiklik olduğunda çalışabilir ve otomatik olarak harekete geçebilir, böylece takımınız manuel hatırlatıcılara güvenmek zorunda kalmaz. ClickUp'ta hemen ayarlayabileceğiniz iki temsilci örneği: Kampanya QA Temsilcisi: Bir görev "İncelemeye hazır" durumuna geçtiğinde, görevde gerekli alanları (hedef kitle, kanal, son tarih, varlık bağlantısı) kontrol edin, ardından eksik olanları yorumlayın ve doğru incelemeyi atayın.

İçerik Yeniden Kullanım Aracısı: Bir blog yazısı görevi Onaylandı olarak işaretlendiğinde, yeniden kullanım görevlerinin (LinkedIn gönderisi, e-posta snippet'i, kısa başlıklar) bir kontrol listesi oluşturun ve bu görevleri önerilen son teslim tarihleriyle birlikte doğru listede oluşturun. İçerik varlıkları için bir ilk taslak oluşturun ve insan tarafından incelenmesi ve düzenlenmesi için doğru sahibi etiketleyin.

Tüm pazarlama çabalarınızı bir araya getirmenin bir yolunu arıyorsanız, ClickUp'ın Pazarlama Planı Şablonu bunu daha da kolaylaştırır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Pazarlama Planı Şablonu ile elektronik tablolara daha az zaman harcayın ve harika işler yaratmaya daha fazla zaman ayırın.

İşte bu özelliği bu kadar yararlı kılan şey:

Net pazarlama hedefleri belirleyin ve bunları yönetilebilir görevlere bölün.

Yapılandırılmış, adım adım bir planla kampanyalarınızı düzenli tutun.

Yerleşik metriklerle ilerlemeyi takip edin ve işlerin tam olarak ne durumda olduğunu öğrenin.

Gerçek zamanlı sonuçlara göre hızlı ayarlamalar yapın

📖 Ayrıca okuyun: Pazarlama Stratejisi Oluşturmak için Ücretsiz Pazarlama Planı Şablonları

ClickUp Brain'in Pazarlama Kullanım Örnekleri

Bu komutları ClickUp belge veya görev açıklamasında ClickUp'ın yapay zekası ile kullanın, böylece fikirleriniz ve taslaklarınız devam eden kampanya işleriyle bağlantılı kalır.

1. İçerik fikir üretimi

[Hedef kitle] için [konu] hakkında 15 blog yazısı fikri oluşturun ve bunları huninin aşamalarına göre (TOFU, MOFU, BOFU) gruplandırın.

[Kampanya] için 10 sosyal medya paylaşım açısı oluşturun ve her biri için en uygun içerik biçimini önerin (karusel, kısa video, metin paylaşımı).

[konu] hakkındaki mevcut içeriğimize dayanarak, henüz ele almadığımız 8 yeni bakış açısı önerin.

2. Hedef kitle segmentasyonu

Aşağıdaki sinyalleri kullanarak [ürün] için 5 hedef kitle segmenti önerin: [satın alma geçmişi], [tarama davranışı], [kullanım örneği], [iş rolü]

Her bir segment için sorunlu noktaları, anahtar mesajları, kanıt noktalarını ve CTA'ları içeren bir mesajlaşma matrisi yazın.

Her segment için olası itirazları belirleyin ve reklamlarda ve açılış sayfalarında kullanabileceğimiz yanıtlar önerin.

3. İçerik optimizasyonu ve SEO destek

[konu] hakkında bir blog yazısı için alakalı anahtar kelimeler önerin, ardından bu taslakta bunları doğal bir şekilde nereye yerleştirebileceğinizi gösterin: [taslağı yapıştırın]

Aynı anahtar noktaları koruyarak bu bölümü [hedef kitle] için yeniden yazın: [paragrafı yapıştırın]

Bu blog başlığı için 5 meta açıklaması taslağı hazırlayın ve her birini 155 karakterden kısa tutun: [başlık]

4. Reklam metni ve A/B testi

[Teklif] için 6 Google Ads başlığı ve 4 açıklama yazın, her biri farklı bir avantajı vurgulayan.

Farklı ilgi çekici unsurlar ve CTA'lar içeren [persona] için 3 LinkedIn reklam varyasyonu oluşturun.

Bu reklam metni için 5 A/B testi fikri verin ve her testin neyi öğrenmeye çalıştığını açıklayın: [metni yapıştırın]

5. İçerik yeniden kullanımı

Bu blog yazısını 150 kelimelik bir LinkedIn gönderisine, 6 tweetlik bir konuya ve ilgili hashtag'lerle 3 kısa başlığa dönüştürün: [bağlantı veya metni yapıştırın]

Bu web seminerini 7 anahtar nokta ve sosyal medya platformları için 5 sosyal medya alıntısı olarak özetleyin: [notları yapıştırın]

Bu makalenin açık bir giriş, 3 önemli nokta ve bir CTA içeren bir e-posta bülten sürümünü oluşturun: [makaleyi yapıştırın]

Tüm pazarlama motorunuzu ClickUp'ta çalıştırın

ChatGPT'nin kullanışlı bir pazarlama yardımcısı olarak yerini hak ettiği şüphe götürmez. Ancak çoğu zaman, işler burada bitiyor.

ClickUp Brain bu enerjiyi çok daha ileriye taşır. Sadece fikirler üretip taslakları iyileştirmekle kalmaz, bu ilhamı takımınızın aynı Çalışma Alanı'nda gerçekten uygulayabileceği organize, takip edilebilir işlere dönüştürür. ChatGPT'den farklı olarak Brain, bağlamı gerçekten algılar.

Ayrıca, pazarlama için ClickUp kullanmanın en büyük avantajı, pazarlama motorunuzu merkezileştirmesidir. Strateji, varlıklar, uygulama ve takım iletişimi tek bir yerde olduğunda, görev devri ve bağlam değiştirme konusunda daha az endişelenmeniz gerekir. Takımınız, "işte fikir"den "işte ne zaman yayınlanacak, ne olacak ve kim sorumlu olacak"a kadar daha net bir yol izler.

AI destekli strateji, içerik ve uygulamayı tek bir yerde bir araya getirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp ile başlayın.