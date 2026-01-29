Çevik Takımlar ve Görsel Ş Akışları için En İyi 10 Meegle Alternatifi [yıl]

Modern projelerde çok fazla şey oluyor. Birden fazla paydaş, değişen öncelikler ve aralıksız güncellemelerle uğraşıyorsunuz ve bir şekilde herkes hala gerçek zamanlı görünürlük istiyor. (Haklılar.) Sorun şu ki, elektronik tablolar ve e-posta konuları bu tür bir koordinasyon için tasarlanmadı, bu yüzden işler çabucak karmaşıklaşıyor.

Meegle gibi bir araç, yapılandırılmış iş akışları, görsel proje haritalama ve yürütme üzerinde daha fazla kontrol sunar. Ancak, herkes için uygun olmayabilir.

Daha gelişmiş özelliklere sahip Meegle alternatifleri arıyorsanız, size yardımcı olmaya hazırız. Bu makalede, kesinlikle denemeye değer olan Meegle'ın en iyi proje yönetimi alternatiflerini inceleyeceğiz.

Neden Meegle Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Meegle, özellikle yapılandırılmış yürütmeyi değerleyen takımlar için güvenilir bir görsel proje yönetimi uygulamasıdır. Ancak, ürün ekipleri büyüdükçe ve ş akışları daha dinamik hale geldikçe, bazı sınırlamalar ortaya çıkmaya başlar.

Meegle alternatifini keşfetmek isteyebileceğiniz nedenler şunlardır:

❌ Meegle'ın düğüm tabanlı görsel ş Akışları herkesin hoşuna gitmeyebilir. Güçlü olsalar da, bazı takımlar bunları biraz katı bulabilir, özellikle de panolar, listeler veya basit görev görünümleri gibi daha tanıdık kurulumlara alışkınlarsa. Ayrıca, birden fazla paydaş grubuyla çalışıyorsanız, herkes için sezgisel olan ş Akışları oluşturmak biraz zaman alabilir.

❌ Meegle entegrasyon kancaları sunsa da, diğer proje yönetimi araçları genellikle daha büyük tak ve çalıştır ekosistemlerine ve uygulama pazarlarına sahiptir. Bu genellikle daha hızlı kurulum ve daha sorunsuz bağlantı anlamına gelir, özellikle de BI araçlarına veya geniş bir uygulama yığınına güveniyorsanız.

❌ Son olarak, Meegle'ın yapay zeka yetenekleri oldukça temel düzeyde kalmaktadır. Örneğin, takımınız gömülü yapay zeka içgörülerine ve genişletilebilir ekosistemlere öncelik veriyorsa, alternatifleri keşfetmek uzun vadede daha iyi bir değer sunabilir.

👀 Biliyor muydunuz? Nörobilim araştırmaları, beynin görsel bilgileri yoğun metinlere göre çok daha hızlı kodladığını göstermektedir. Örneğin, yaratıcı görsel içerikler, düz metinlere göre hafıza kodlamasını %74'e kadar daha hızlı tetikleyebilir. Bu, görsel proje yönetiminin bu kadar iyi sonuç vermesinin anahtar nedenlerinden biridir.

Meegle Alternatiflerine Genel Bakış

En iyi Meegle alternatiflerine hızlıca bir göz atalım.

Araç Ana özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp 15'ten fazla özel görünüm, ş Akışı otomasyonu ve gerçek zamanlı işbirliği ile yapay zeka destekli görev ve proje yönetimi AI ve otomasyon ile birleşik ve işbirliğine dayalı proje yönetimi isteyen her boyutlardaki takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal işletmeler için özelleştirme seçeneği mevcuttur Jira Scrum ve Kanban panoları, sprint planlaması, sorun izleme, görsel görev yönetimi , gösterge panelleri Orta ve büyük boyutlu yazılım geliştirme takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 9,05 $'dan başlar. Asana Görev bağımlılıkları, zaman çizelgeleri, iş yükü görünümü, kurallara dayalı otomasyon, raporlama gösterge panelleri Netlik ve koordinasyona odaklanan fonksiyonlar arası takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,49 $'dan başlar. Wrike Özel ş akışları, çoklu görünümler, kaynak yönetimi, AI risk tahmini, gerçek zamanlı analitik Yapılandırılmış proje yürütme ihtiyacı olan kurumsal takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar. Smartsheet Izgara tabanlı planlama, otomasyonlar, portföy gösterge panelleri, kaynak planlama Hesap tablosu tarzı planlama kullanan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. Airtable İlişkisel veritabanları, çoklu görünümler, otomasyonlar, şablonlar Özel uygulamalar ve ş akışları oluşturmak isteyen takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar, kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlar. Notion Belgeler + veritabanları, bağlantılı görünümler, şablonlar, işbirliği, Notion AI Bilgi odaklı takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar, kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. Monday. com Görsel panolar, otomasyonlar, gösterge panelleri, entegrasyonlar, çoklu görünümler Son derece görsel ve özelleştirilebilir ş akışlarına ihtiyaç duyan büyüyen takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar, kullanıcı başına aylık 14 $'dan başlar. Linear Sorun izleme, sprint planlaması, klavye öncelikli kullanıcı deneyimi Hızlı hareket eden ürün ve mühendislik takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. Teamwork. com Zaman takibi, iş yükü planlama, müşteri erişimi, bağımlılıklar Müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar, ajanslar, profesyonel hizmetler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,99 $'dan başlar.

Kullanabileceğiniz En İyi Meegle Alternatifleri

Şimdi, bu proje yönetimi yazılımlarının her birini ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. ClickUp (Birleşik proje yönetimi ve yapay zeka destekli ş Akışları için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı'nda projeleri, görevleri, belgeleri ve iletişimi birleştirin.

ClickUp, dünyanın ilk birleşik AI çalışma alanıdır. AI'yı ayrı bir eklenti olarak ele almak yerine, platform onu doğrudan görevlerinize, belgelerinize, sohbetlerinize ve ş akışlarına entegre eder, böylece AI tam bağlamda hareket edebilir.

Farklı iş ihtiyaçları için farklı araçlara güvenmek zorunda değilsiniz. ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımı içinde toplantılar planlayabilir, gerçek zamanlı olarak güncellenen iş gösterge panelleri oluşturabilir, ilgili görevlerin teslimatları nasıl etkilediğini görebilir, bilgi tabanları oluşturabilir ve 15'ten fazla Özel Görünüm kullanarak işi size en uygun açıdan görselleştirebilirsiniz.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü kullanarak ş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özel hale getirin.

Araç çeşitliliğini daha da azaltmak için ClickUp, Slack, Zoom, Google Workspace, GitHub, Outlook, Figma, Notion ve daha fazlası dahil olmak üzere 1000'den fazla uygulamayla entegre olur. Böylece, araçlar arasında geçiş yapmak ve bağlamı yeniden oluşturmak için saatler harcamak yerine, ClickUp Entegrasyonları sayesinde tek bir birleşik Çalışma Alanından çalışabilirsiniz.

ClickUp kullanarak 1000'den fazla araçla bağlantı kurun

ClickUp'ı mükemmel bir Meegle alternatifi yapan özellikler şunlardır:

Beyaz Tahtalarla görsel planlama ve işbirliği geliştirin

ClickUp Beyaz Tahtaları, görsel düşünceyi doğrudan proje yürütmeyle bağlar. ClickUp Çalışma Alanınızla sıkı bir şekilde entegre olan, gerçek zamanlı, etkileşimli bir beyin fırtınası alanı olarak işlev görürler.

Şekiller, yapışkan notlar, metinler, görüntüler ve diğer medya öğeleriyle düşünceleri kolayca yakalayabilir ve bunları anlamlı diyagramlar veya akışlar halinde düzenleyebilirsiniz. Takımlar aynı panoda canlı olarak işbirliği yapabilir ve herkesin düzenlemeleri ve imleç hareketleri gerçek zamanlı olarak görünür.

ClickUp Beyaz Tahtalarında süreç diyagramları ve akış şemaları oluşturun.

Zihin Haritaları ile karmaşık fikirleri veya ş akışlarını görselleştirin

Statik diyagramların aksine, ClickUp'ın Zihin Haritaları gerçek görevlerle doğrudan bağlantılıdır, böylece fikirler hiçbir şeyi yeniden yapmaya gerek kalmadan iş haline getirilebilir. Düğümler ClickUp'ta Görevler haline gelir; ana fikirlerden dalan alt konular için alt düğümler ve aynı düzeydeki paralel fikirler için kardeş düğümler bulunur.

Zihin haritalarını tamamen özelleştirebilirsiniz. Sürükle ve bırak özelliği ile yapıyı görsel olarak iyileştirin, düğümleri renk kodlarıyla ayırın, renkler ve durum göstergeleri gibi görsel ipuçları uygulayın ve haritayı ş Akışlarınıza uyacak şekilde şekillendirin.

ClickUp Zihin Haritaları ile fikirleri ve görevleri net bir şekilde görselleştirin.

Proje ve bilgi yönetimi için bağlamsal AI yardımı alın

ClickUp Brain tek bir özellik değildir. Tüm çalışma alanınızın ve bağlı araçların üzerinde bulunan bir AI kontrol katmanıdır. Bağlam farkında bir asistan olarak çalışan bu araç, Beyaz Tahta'daki beyin fırtınası oturumunuzu özetleyebilir, bunu yapılandırılmış bir süreç belgesi olarak dönüştürebilir ve sahipleri, öncelikleri ve son teslim tarihleri olan görevler ve alt görevler oluşturabilir.

Ayrıca, ClickUp Brain gerçek proje bilgisinin görevlerinizde, yorumlarınızda, sohbetlerinizde, durum değişikliklerinizde ve zaman çizelgelerinizde yer aldığını bilir. Bu nedenle, yalnızca belgelere güvenmek yerine, görev faaliyetlerinizi ve tartışmalarınızı tarayarak en son güncellemeleri ortaya çıkarır. Bu, dinamik bilgilerle karmaşık projeleri yöneten takımlar için ideal bir çözümdür.

ClickUp Brain ile işinizle ilgili bağlam farkında cevaplar alın.

Kod gerektirmeyen, yapay zeka destekli bir kurulumla ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin.

ClickUp Automations ile, manuel çaba harcamadan süreçlerin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için tetikleyiciler ve koşullar ayarlayabilirsiniz. Görevleri otomatik olarak atama, durumları değiştirme, izleyiciler ekleme, görevleri listeler arasında taşıma ve daha fazlası gibi tipik takım ihtiyaçları için 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon şablonu bulunmaktadır.

Alternatif olarak, özel otomasyonlar da oluşturabilirsiniz. İstediğinizi sade bir dille açıklayın, ClickUp'ın yapay zekası sizin için çalışan bir otomasyon kuralı oluştursun. Ardından, yayınlamadan önce tetikleyicileri ve eylemleri ayarlayabilirsiniz.

ClickUp otomasyonları ile devirleri, onayları ve güncellemeleri otomatikleştirin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belge'sinde gerçek zamanlı işbirliği ve esnek biçimlendirmeyi destekleyen wiki tarzı sayfalarla bilgi merkezleri oluşturun.

ClickUp Chat ile tartışmadan uygulamaya daha hızlı geçin, mesajları görevlere dönüştürün ve anahtar noktaları çıkarmak için konu dizilerini özetleyin.

Hedefler, iş yükü, zaman çizelgeleri ve performans ölçütlerindeki ilerlemeyi özetlemek için AI Kartlarını kullanarak ClickUp Gösterge Paneller inde rol özel, gerçek zamanlı iş görünümleri oluşturun.

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik nedeniyle ilk kurulum biraz zor gelebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 kullanıcısının geri bildirimi:

ClickUp'ın esnekliği bizim için en büyük avantaj. Süreçlerimizi araca uyarlamak yerine, tüm Çalışma Alanını iş akışlarımıza göre özelleştirdik. Özel durumlar, alanlar, otomasyonlar ve gösterge panelleri, e-postalara ve takiplere çok daha az bağımlı olarak, işe alım, uyumluluk, entegrasyonlar ve iç izleme işlemlerini sorunsuz bir şekilde yürütmemize yardımcı oluyor.

ClickUp'ın esnekliği bizim için en büyük avantaj. Süreçlerimizi araca uyarlamak yerine, tüm çalışma alanını iş akışlarımıza göre özelleştirdik. Özel durumlar, alanlar, otomasyonlar ve gösterge panelleri, e-postalara ve takiplere çok daha az bağımlı olarak, işe alım, uyumluluk, entegrasyonlar ve iç izleme işlemlerini sorunsuz bir şekilde yürütmemize yardımcı oluyor.

2. Jira (Çevik yazılım geliştirme ve büyük ölçekli sorun izleme için en iyisi)

Jira aracılığıyla

Jira, Agile süreçlerinin derinlemesine yerleşik olduğu yazılım geliştirme projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Scrum veya Kanban çerçeveleri için sistem, kesintiye uğramadan karmaşık ş akışlarını yönetebilir.

Bu araçla takımlar, birikmiş işleri kolayca yönetebilir, sprintleri planlayabilir ve devam eden işleri izleyebilir. Her görev, hata veya özellik, net bir izlenebilirlik sağlayan net sahiplik, öncelikler, bağımlılıklar ve durum güncellemeleri ile ayrıntılı olarak incelenebilir.

Platform, takımların iş akışlarını, inceleme aşamaları, kalite kontrol denetimleri veya sürüm onayları eklemek gibi, işin geliştirme sürecinde gerçekte nasıl ilerlediğini yansıtacak şekilde özel hale getirmelerine olanak tanır. Ayrıca, Agile raporları takımların darboğazları belirlemelerine ve teslimat eğilimlerini hızlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olur.

Jira'nın en iyi özellikleri

Raporlama ve analiz için burnup/burndown grafikleri, hız grafikleri, kümülatif akış diyagramları vb. elde edin.

Confluence, Bitbucket, GitHub, Slack, Teams ve daha fazlası gibi 3.000'den fazla eklenti ve entegrasyonla entegre edin.

Görevleri otomatik olarak atamak, durumları güncellemek, bildirimler göndermek veya eylemleri tetiklemek için kod gerektirmeyen otomasyon kuralları oluşturun.

Jira sınırlamaları

Birçok kullanıcı, özellikle çok fazla bilet veya Özel Alanlar olduğunda performansın yavaşlığından şikayetçi.

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 9,05 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Kullanıcı başına aylık 18,30 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.200 yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir Jira kullanıcısı şöyle diyor:

Proje durumu, bağımlılıklar ve öncelikler hakkında mükemmel görünürlük sağlayarak, takımlar arasında işbirliği ve planlamayı çok daha etkili hale getirir.

Proje durumu, bağımlılıklar ve öncelikler hakkında mükemmel görünürlük sağlayarak, takımlar arasında işbirliği ve planlamayı çok daha etkili hale getirir.

3. Asana (Net görev sahipliği ve işlevler arası takım işbirliği için en iyisi)

Asana aracılığıyla

Asana'da takımlar liste, pano, zaman çizelgesi, takvim ve gösterge paneli görünümleri arasında geçiş yapabilir, böylece işleri kendilerine en uygun biçimde görebilirler. Bu esneklik, araçlar arasında işi tekrarlamadan ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır.

Etkili işbirliği için yorumlar, bahsetmeler, görev düzeyinde konuşmalar, ek dosyalar ve gerçek zamanlı bildirimler gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz. Bunların tümü, tartışmaları doğrudan iş öğeleriyle bağlantılı tutar.

Platform ayrıca, paylaşımlı kullanım için AI Teammates oluşturmanıza da olanak tanır. Birden fazla takım üyesi onlara görevler atayabilir, sorular sorabilir ve çıktıları birlikte inceleyebilir. AI, Asana Work Graph'ın bağlamını kullanarak projeleriniz, görevleriniz, hedefleriniz ve bağlantılı kaynaklarınız hakkında içgörüler elde eder.

Asana'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı proje gösterge panelleri ve iş yükü görünümlerini kullanarak takım kapasitesini dengeleyin ve veriye dayalı kararlar alın.

Haftalar, aylar veya daha uzun süreler için planlanan tahsisatları görselleştirerek kaynak kararlarını ve uzun vadeli planlamayı destekleyin.

Görevler arasında bağımlılıklar oluşturun ve Kritik Yol göstergesini kullanarak zamanlama esnekliği olmayan görevleri vurgulayın.

Asana sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özel ş akışları ve otomasyonlar oluşturmanın önemli ölçüde planlama ve kurulum çabası gerektirebileceğini bildiriyor.

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30,49 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4 /5 (12.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.450'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı şöyle paylaşım yapıyor:

Asana, görevleri, projeleri ve son teslim tarihlerini tek bir yerde düzenlemeyi kolaylaştırır. Takım görünürlüğünü artırarak herkesin kimin neyden sorumlu olduğunu bilmesini sağlar. İlerleme izleme ve son teslim tarihleri, takımların uyumlu çalışmasını ve programa uymasını sağlar.

Asana, görevleri, projeleri ve son teslim tarihlerini tek bir yerde düzenlemeyi kolaylaştırır. Takım görünürlüğünü artırarak herkesin kimin neyden sorumlu olduğunu bilmesini sağlar. İlerleme izleme ve son teslim tarihleri, takımların uyumlu çalışmasını ve programa uymasını sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: 1968 yılında, bir 3M bilim adamı süper güçlü bir yapıştırıcı üretmeye çalışırken yanlışlıkla zayıf, yeniden kullanılabilir bir yapıştırıcı icat etti. Yıllar sonra, bu fikir yapışkan notlara dönüştü ve görsel planlamanın bel kemiği haline geldi. Düşünün, modern görsel planlama araçlarının hepsi hala biraz yapışkan notlardan oluşan bir duvar gibi görünmüyor mu?

4. Wrike (Kurumsal iş yönetimi için en iyisi)

Wrike aracılığıyla

Wrike, projeler arasında görünürlük ve yönetişim ihtiyacı olan proje yöneticileri için geliştirilmiş kapsamlı bir platformdur. En karmaşık proje planlarına bile yapı kazandırır. Görevler, alt görevler, bağımlılıklar, onaylar ve zaman çizelgeleri birbiriyle sıkı bir şekilde bağlantılıdır, bu da birden fazla paydaşın dahil olduğu uzun süreli girişimleri yönetmeyi çok kolaylaştırır.

Gelişmiş yapay zeka yetenekleri ve ş akışı otomasyonu ile bu araç, proje risklerini tahmin ederek, kapsamlı raporlar oluşturarak ve görevleri otomatik olarak önceliklendirerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.

Gerçek zamanlı işbirliği ve beyin fırtınası için, diyagramlar, zihin haritaları ve akış şemaları vb. içeren Wrike Beyaz Tahtası'nı kullanabilirsiniz. Harici kullanıcılar, özelleştirilebilir izinlere sahip güvenli bağlantılar aracılığıyla bu oturumlara katılabilir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Verimli varlık izleme ve planlaması için ekipman, tesisler, araçlar, laboratuvar alanı, araçlar vb. için dijital profiller oluşturun.

Takımların tekrarlayan veya rutin görevlerin oluşturma sürecini standartlaştırmasına ve hızlandırmasına yardımcı olan yeniden kullanılabilir görev düzenleri oluşturun.

Tablolar, göstergeler, halka grafikler, çizgi grafikler, ağaç haritaları, alan grafikleri ve daha fazlası için bileşen seçenekleriyle gösterge panellerinde verilerin nasıl gösterileceğini ayarlayın.

Wrike sınırlamaları

Çok büyük veya karmaşık projeleri yönetirken, Wrike bazen biraz yavaş veya tepkisiz hissedilebilir.

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.450'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.850+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Olumlu bir G2 yorumu şöyle:

Wrike ile zamanımı kolayca organize edebilir ve tamamladığım ve henüz tamamlanmamış faaliyetleri takip edebilirim. Son teslim tarihleri ve bir sonraki teslimata kalan günler hakkında net bir görünürlük sağlar, bu da yapılandırılmış bir program sürdürmek için çok değerlidir.

Wrike ile zamanımı kolayca organize edebilir ve tamamladığım ve henüz tamamlanmamış faaliyetleri izleyebilirim. Son teslim tarihleri ve bir sonraki teslimata kalan günler hakkında net bir görünürlük sağlar, bu da yapılandırılmış bir program sürdürmek için çok değerlidir.

5. Smartsheet (Hesap tablosu tarzı arayüzde proje planlama için en iyisi)

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, elektronik tablolarla çalışmaya alışkın takımlar için çok uygun olan bulut tabanlı bir görev yönetimi yazılımıdır. Tüm görevler satır olarak kaydedilir ve her satır bağımlılıkları, yorumları, ek dosyaları ve toplama görünümlerini destekler.

Excel'de olduğu gibi, karmaşık formülleri (ör. INDEX/MATCH, SUMIF) doğrudan hücrelere yazabilirsiniz. Hücre değerleri, koşullar değiştiğinde uyarıları, onay taleplerini, hatırlatıcıları, güncellemeleri veya diğer otomatik eylemleri tetiklemek gibi Smartsheet'in otomasyon ş akışlarına girdi olarak kullanılabilir.

Araç ayrıca sağlam bir yerleşik form oluşturucuya sahiptir. Birisi bir formu doldurduğunda, veriler sayfada yeni bir satır olarak doldurulur ve ayarladığınız otomasyonları anında tetikler.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Boş bir tablodan herhangi bir süreç oluştururken Gantt, Kanban, takvim ve zaman çizelgesi görünümlerini de elde edin.

Bir proje planı oluşturun ve aynı yapı, raporlama ve gösterge paneline sahip yüzlerce özdeş projeyi hayata geçirin.

Salesforce ve Jira gibi kurumsal sistemlere ve bu sistemlerden veri aktarımını otomasyonla gerçekleştirerek proje verilerinin iş verileriyle senkronizasyonunu sağlayın.

Smartsheet sınırlamaları

Lisansı olmayan kişilerle içerik paylaşımı zor olabilir ve lisansı olmayan kullanıcıların erişimini sınırlayabilir.

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (21.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.450'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Smartsheet'in en güçlü özelliklerinden biri, kritik yol vurgulama özelliğidir. Bu özellik, sorunları erken fark etmenizi ve çözmeye çalışmanızı çok daha kolay hale getirir.

Smartsheet'in en güçlü özelliklerinden biri, kritik yol vurgulama özelliğidir. Bu özellik, sorunları erken fark etmenizi ve çözmeye çalışmanızı çok daha kolay hale getirir.

6. Airtable (Özel ş akışları oluşturmak için en iyisi)

Airtable aracılığıyla

Airtable'da iş, tüm tabloları, kayıtları ve bağlantılı alanları içeren tabanlara göre düzenlenir. Bu, veriler arasındaki gerçek dünya ilişkilerini kolayca haritalandırmanızı sağlar. Örneğin, müşteri geri bildirimlerini ürün özelliklerine, özellikleri son teslim tarihlerine, son teslim tarihlerini dönüm noktalarına vb. bağlayarak her şeyi tek bir bağlantılı sistemde bir arada tutabilirsiniz.

Ayrıca, tek bir yerde yapılan güncellemeler, verilerin bağlantılı olduğu her yere otomatik olarak yansıtılır. Böylece takımlar bilgileri çoğaltmaz veya birden fazla elektronik tabloyu uzlaştırmaz, bu da hataları azaltır ve zaman kazandırır.

Airtable, ızgara, Kanban ve zaman çizelgesi gibi birden fazla görünümü destekler, böylece farklı takımlar aynı verileri ş Akışlarına en uygun şekilde görselleştirebilir. Ayrıca, belgelere kolayca erişilebilmesi için kayıtları resim, video ve ek dosyalar gibi eklerle zenginleştirebilirsiniz.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların verileri anlamasına ve analiz etmesine yardımcı olmak için arka uç tabloları üzerine özelleştirilmiş kullanıcı arayüzleri oluşturun.

Çoklu kullanıcı düzenleme, gerçek zamanlı güncellemeler, yorumlar, etiketler/bahsetmeler ve bildirimler ile takımların uyumlu çalışmasını sağlar ve sürüm çakışmalarını önler.

Denetim günlükleri, yönetici kontrolleri, tek oturum açma, izinler ve SOC2 gibi uyumluluk çerçeveleriyle veri güvenliğini sağlayın.

Airtable sınırlamaları

Her Airtable planında, veritabanı başına kayıt sayısı konusunda katı bir sınır vardır, bu nedenle büyük miktarda veriyi izlerken maliyet önemli ölçüde artacaktır.

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Koltuk başına aylık 24 $

İş: Koltuk başına aylık 54 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (3.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Airtable hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Airtable, veritabanının gücünü ve elektronik tablonun kullanım kolaylığını bir araya getiren bir platformdur. Yüksek düzeyde yapılandırılabilir ve özelleştirilmesi kolaydır, böylece çok fazla teknik bilgiye ihtiyaç duymadan kolayca ş akışları, görünümler ve otomasyonlar oluşturabilirsiniz.

Airtable, veritabanının gücünü ve elektronik tablonun kullanım kolaylığını bir araya getiren bir platformdur. Yüksek düzeyde yapılandırılabilir ve özelleştirilmesi kolaydır, böylece çok fazla teknik bilgiye ihtiyaç duymadan kolayca ş akışları, görünümler ve otomasyonlar oluşturabilirsiniz.

7. Notion (Veritabanı tabanlı Çalışma Alanları oluşturmak için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, parçalanmış bilgiyle mücadele eden takımlar için en uygun seçenektir. Ürün özellikleri, tasarım sistemleri, sprint belgeleri ve takım oyun kitapları için, her zaman ilgili bağlamla bağlantılı tek bir bilgi kaynağı oluşturabilirsiniz.

Projeler ve görevler için, aynı verilere farklı bakış açıları sunan birden fazla görünüm elde edersiniz. Zaman çizelgeleri planlama ve dönüm noktaları için destek sağlarken, panolar ve takvimler yürütme ve planlamayı destekler.

Araç ayrıca yerleşik bir AI asistanı ile birlikte gelir. Bu asistanı uzun belgeleri özetlemek, dağınık notları düzenlemek, içerik taslağı oluşturmak veya mevcut sayfalarınızdan hızlı bir şekilde cevaplar almak için kullanabilirsiniz, böylece bilgiler her zaman kullanımınıza hazır olur.

Notion'un en iyi özellikleri

Görevleri projelere, kişilere ve hedeflere bağlayın, ardından rollup alanlarıyla metrikleri özetleyin veya hesaplayın.

Agile metrikleri , sprint panoları, CRM boru hatları, ürün lansman planları, OKR izleyicileri ve daha fazlası için şablonlarla takımlar arasında tutarlılığı artırın.

Sayfa, veritabanı ve Çalışma Alanı düzeylerinde ayrıntılı izinler belirleyerek düzenleme hakları verin veya hassas belgelere erişimi kısıtlayın.

Notion sınırlamaları

Görev bağımlılıkları çoğunlukla görsel ve fonksiyonel olmadığından, zaman çizelgesi planlaması karmaşık, birbirine bağlı projeler için manuel ve kırılgan hale gelir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Koltuk başına aylık 12 dolar

İş: Koltuk başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (8.950+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.650'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Notion'un proje yönetimi açısından en çok sevdiğim yanı, her şeyi doğal bir şekilde bir araya getirmesidir. Görevler, zaman çizelgeleri ve belgeler tek bir yerde bulunur, bu da düzenli kalmayı, çalışanların görevlerine odaklanmasını ve projeleri gereksiz sürtüşmeler olmadan ilerletmeyi kolaylaştırır.

Notion'un proje yönetimi açısından en çok sevdiğim yanı, her şeyi doğal bir şekilde bir araya getirmesidir. Görevler, zaman çizelgeleri ve belgeler tek bir yerde bulunur, bu da düzenli kalmayı, çalışanların görevlerine odaklanmasını ve projeleri gereksiz sürtüşmeler olmadan ilerletmeyi kolaylaştırır.

Çevik takımlar hızlı hareket etmek, çabuk uyum sağlamak ve özerk çalışmak üzere tasarlanmıştır, ancak güçlü bir görünürlük ve uyum olmadan bu esneklik kolayca İş Dağınıklığına dönüşebilir.

8. Monday. com (Proje planlama ve işbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi)

Monday.com, tüm proje yönetimi yaşam döngüsünü net ve ortak bir şekilde görmek isteyen takımlar için sağlam bir Meegle alternatifidir. Birden fazla takım söz konusu olduğunda ve güncellemeler sohbetlerde veya elektronik tablolarda kaybolma eğiliminde olduğunda özellikle kullanışlıdır.

Platformun yapısı kasıtlı olarak basittir (panolar > gruplar > öğeler > alt öğeler), bu da karmaşık ş akışlarını bile izlemeyi kolaylaştırır. Örneğin, takımlar proje aşamalarını gruplar, bireysel görevleri öğeler ve devretmeleri veya bağımlılıkları alt öğeler olarak izleyebilirler; sahipler, zaman çizelgeleri ve durumlar her zaman görünür durumdadır.

Birden fazla takımı ve bağımlılıkları yönetmek için yerleşik Gantt ve zaman çizelgesi görünümleri elde edersiniz. Ayrıca, iş yükü ve portföy düzeyindeki görünümler, karmaşık raporlama ihtiyaçları için panolar arasında koordinasyonu sağlar.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Düzinelerce sütun türü ve veri alanı ile panoları özelleştirin

Bildirimler, durum değişiklikleri, son teslim tarihi eylemleri vb. için önceden oluşturulmuş veya özel otomasyonları kullanın.

Outlook, GitHub, Slack, Zoom, Jira ve diğer araçlarla entegre ederek, çabayı tekrarlama olmadan merkezileştirin.

Monday.com sınırlamaları

Bazı gelişmiş otomasyonlar, özellikle büyük veri kümelerini veya karmaşık koşullu mantığı işlerken, hala özel kodlama veya harici hizmetler gerektirir.

Monday.com fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Koltuk başına aylık 14 $

Pro: Koltuk başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (14.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Birden fazla şey için birden fazla pano oluşturabilme özelliğini çok seviyorum. Tek bir uygulama ile işimin farklı yönlerini organize edebildim. Günlerimi planlayabilmek ve görevlerin önceliklerini belirleyebilmek de harikaydı.

Birden fazla şey için birden fazla pano oluşturabilme özelliğini çok seviyorum. Tek bir uygulama ile işimin farklı yönlerini organize edebildim. Günlerimi planlayabilmek ve görevlerin önceliklerini belirleyebilmek de harikaydı.

9. Linear (Hızlı, geliştirici odaklı sorun ve sprint yönetimi için en iyisi)

via Linear

Linear, geliştirici odaklı bir yaklaşımla tasarlanmış, çevik bir proje yönetimi ve sorun izleme aracıdır.

İşler sorunlar, döngüler ve projeler halinde düzenlenir, böylece takımlar ayrı panolar veya belgeler tutmadan sprintleri planlayabilir, aktif çalışmaları izleyebilir ve bir sonraki adımları görebilir.

Ayrıca, aracın AI destekli takım arkadaşları özelliği, farklı görevlerde yardımcı olacak birden fazla AI ajanı oluşturmanıza olanak tanır. Bu ajanlarla karmaşık sorunlar üzerinde işbirliği yapabilir veya tüm sorunları baştan sona devredebilir, böylece manuel çabaı önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Linear'ın en iyi özellikleri

Gelen işleri hızlıca inceleyin ve filtreler ve önceliklendirme ile iş yükünü temiz ve uygulanabilir tutun.

Döngüler, zaman kısıtlı sprintler olarak işlev görür. Döngülerle yinelemeleri planlayın ve istikrarlı bir teslimat ritmi sağlayın.

İlerleme, hız, kapsam değişiklikleri ve eğilimler hakkında gerçek zamanlı görünürlük için yerleşik içgörüler ve analizler elde edin.

Doğrusal sınırlamalar

Sınırlı özel seçenekler, belirli ş akışları için kısıtlayıcı olabilir.

Doğrusal fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Doğrusal derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Linear hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısından doğrudan:

Linear'ın girişimleri, projeleri ve görevleri kolayca yapılandırmayı mümkün kılmasına hayranım. Bağımlılıkları birbirine bağlamak ve sprintleri düzenlemek ne kadar da kolay.

Linear'ın girişimleri, projeleri ve görevleri kolayca yapılandırmayı mümkün kılmasına hayranım. Bağımlılıkları birbirine bağlamak ve sprintleri düzenlemek ne kadar da kolay.

10. Teamwork.com (Hepsi bir arada proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Teamwork.com, zaman takibi, kapsam yönetimi ve taahhüt edilen teslim tarihlerine uymanın günlük operasyonların bir parçası olduğu projeler için tasarlanmıştır.

Genellikle ajanslar ve profesyonel hizmet takımları tarafından projeleri planlamak ve faturalandırılabilir teslimatı tam kontrol altında tutmak için kullanılır. Takımlar, harcanan zamanla birlikte görevleri takip edebilir, aşırı tahsisatı önlemek için iş yüklerini tahmin edebilir ve projelerin kararlaştırılan zaman çizelgeleri ve bütçeler dahilinde kalıp kalmadığını izleyebilir.

Bu araç, müşterilere iç notları, tartışmaları veya tamamlanmamış işleri ifşa etmeden projelerin ilerlemesini görmek için kontrollü erişim izni vermenizi de sağlar.

Teamwork.com'un en iyi özellikleri

Yorumlar, bildirimler, ek dosyalar ve paylaşılan gösterge panelleri aracılığıyla platform içinde takımınızla iletişim kurun.

Zamanlayıcılar veya zaman çizelgeleri ile saatleri doğrudan görevlere kaydedin ve faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanları ayırt edin.

Tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirin ve yaygın proje türleri ve tekrarlanabilir süreçler için yeniden kullanılabilir şablonlarla zaman kazanın.

Teamwork.com sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gösterge paneli özelliğinin sınırlı içerik veya denetimlere sahip olduğunu ve bunun performans görselleştirme sürecini etkilediğini bildirdi.

Teamwork.com fiyatlandırması

Ücretsiz

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 25,99 $

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Teamwork.com puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Teamwork hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Teamwork, müşteri iletişimlerini yönetmek ve iç takımı dahil etmeden ilgili belgeleri kaydetmek için iyi bir yerdir. Görev bağımlılıkları, zaman takibi ve iş yükü yönetimi özellikleri, kaynak planlaması için özellikle yararlıdır.

Teamwork, müşteri iletişimlerini yönetmek ve iç takımı dahil etmeden ilgili belgeleri kaydetmek için iyi bir yerdir. Görev bağımlılıkları, zaman takibi ve iş yükü yönetimi özellikleri, kaynak planlaması için özellikle yararlıdır.

