En İyi AI Reklam Kampanyaları: Örnekler ve Dersler

Dünyanın en parlak, en etkileyici reklam konseptine sahip olabilirsiniz.

Ancak bunu üretmek ve optimize etmek üç haftanızı alırsa, etki yaratma fırsatını çoktan kaçırmış olursunuz.

Markalar bu nedenle yapay zekayı kullanıyor. Hızlı hareket etmek, sinyalleri erken okumak ve büyük ölçekte yaratıcı kararlar almak için.

Peki, nereden başlamalı?

İnsan yaratıcılığından ödün vermeden reklamlar oluşturmak için yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz?

Gerçek hayatta uygulanan AI reklamcılık örneklerini incelemekten daha yararlı bir şey yoktur.

Bu yazıda, önde gelen markaların başarıyla yürüttükleri kampanyaları, anahtar dersleri ve kendi AI destekli reklam kampanyanızı başlatmak için adım adım kılavuzu inceleyeceğiz.

Bir AI reklam kampanyasını öne çıkaran nedir?

Sadece AI teknolojisini kullanarak bir reklam kampanyası oluşturmak rekabet avantajı sağlamaz. Çünkü neredeyse tüm diğer markalar bunu zaten yapacak.

Gürültüyü kesmek için reklamınızın aşağıdaki noktaların çoğunu karşıladığından emin olun:

Dinamik kampanyalar: En iyi AI reklam kampanyaları oldukça dinamiktir. Hedef kitlenin tepkilerine göre mesajları, görselleri ve biçimleri gerçek zamanlı olarak uyarlarlar.

Büyük ölçekte hiper kişiselleştirme: Reklam içeriğini farklı hedef kitle segmentlerine göre uyarlama = kişiselleştirme. Bireysel kullanıcı tercihlerine göre uyarlama ise hiper kişiselleştirmedir. Ve hiper kişiselleştirme, insanların "Vay canına, bu marka beni anlıyor" demesine neden olan şeydir.

Platforma özgü uygulama: AI'yı kullanarak reklamları farklı platformlar için yeniden düzenleyin. AI'yı kullanarak reklamları farklı platformlar için yeniden düzenleyin. Sosyal medya AI aracınız size yaratıcı içerik sağlarken, siz de bunu platforma özgü boyutlara, anlatılara ve kitlelere göre ayarlayabilirsiniz.

Yerleşik reklam deneme özelliği: Geleneksel reklam oluşturma süreci yavaştır. AI ile yüzlerce varyasyonu (Başlık A + Video C + Mavi CTA düğmesi) aynı anda oluşturabilir ve test edebilirsiniz. Sistem ayrıca hangi kombinasyonların en fazla dönüşüm sağladığını belirler ve bunları anında ölçeklendirir.

Gerçek zamanlı reklam optimizasyonu: AI, reklam performansını optimize etmek için yaratıcı varyantlar, hedef kitleler, yerleşimler, biçimler gibi birçok boyutta değerlendirir. Örneğin, yaratıcı yorgunluğu (kullanıcıların aynı reklamı görmekten sıkılmaları) algılar ve ROI'niz düşmeden önce sıklığı ayarlar.

⚖️ AI pazarlama kampanyaları ve AI reklam kampanyaları: İkisini karıştırmak kolaydır, ancak ayrıntıları şöyle: Pazarlamada yapay zeka genel bir kavramdır. Bu kavram, hedef kitle araştırması, öngörücü davranış modellemesi ve e-posta, CRM ve sosyal medya kanallarında mesajlaşmanın koordinasyonu için yapay zeka kullanımını içerir. Bu kavram, hedef kitle araştırması, öngörücü davranış modellemesi ve e-posta, CRM ve sosyal medya kanallarında mesajlaşmanın koordinasyonu için yapay zeka kullanımını içerir.

AI reklamcılık, ücretli medya ortamlarına odaklanan AI pazarlamasının bir alt kümesidir. Burada AI'nın rolü, reklam satın almayı, hedeflemeyi ve yaratıcı sunumu gerçek zamanlı olarak optimize etmektir. Kısacası: Her AI reklam kampanyası bir AI pazarlama stratejisinin parçasıdır, ancak her AI pazarlama taktiği reklamcılık içermez.

En İyi AI Reklam Kampanyası Örnekleri

Şimdi, küresel markaların en iyi on AI reklam örneğine göz atalım ve satış noktalarını iletmek için AI'yı nasıl kullandıklarını görelim:

👀 Biliyor muydunuz? Reklamlardaki saatler neredeyse her zaman 10:10'a ayarlanır. Bunun nedeni, 10:10'da saatin ibrelerinin markanın logosunu (genellikle üstte ortalanmış) çerçevelemesi ve daha da önemlisi, gülen bir yüz gibi görünmesidir. 😀

1. Heinz: AI'ya göre ketçap böyle görünüyor

Forbes aracılığıyla

2022'de Heinz, basit bir deney ile DALL-E'nin popülerlik trenine atladı: AI'dan "ketçap" çizmesini istedi.

Sonuç, marka değeri konusunda ustalık dersi niteliğindeydi. AI, Heinz'ın ikonik şişe şekli, mezar taşı etiketi ve o özel kırmızı tonu gibi özellikleri içeren görselleri tutarlı bir şekilde üretti.

Daha da ileri giderek, yapay zekaya "uzayda ketçap", "Rönesans ketçap" ve "ketçap dalışı" gibi giderek daha tuhaf komutlar verdiler. İstek ne kadar gerçeküstü olursa olsun, sonuç şüphesiz Heinz'dı.

Heinz, hayranlarını kendi önerilerini sunmaya davet ettiğinde kampanya büyük bir patlama yaşadı ve bu girişim, devasa bir kullanıcı tarafından oluşturulan içerik motoruna dönüştü.

✅ Anahtar nokta: AI'yı marka gerçeğini doğrulamak için kullanın. Bu, bir markanın psikolojik bir noktayı kanıtlamak için AI'yı kullandığı en iyi örnektir: Heinz ketçaptır. Ayrıca, istemler genel olduğu için sonuç tarafsız hissedildi. Tarafsızlık, sonucu çok daha güçlü ve ikna edici hale getirdi.

📚 Daha fazla bilgi: Startuplar için en iyi AI araçları

2. Burger King: Milyon Dolarlık Whopper Yarışması

via HypeInsight

Reklamcılık oyununu doğru oynamayı bilen biri varsa, o da BK'dir.

Ve 2024'te, müşterileri basit metin komutlarıyla hayallerindeki whopper'ları oluşturmaya davet eden yapay zeka destekli bir mikro siteyi piyasaya sürerek bunu bir kez daha başardılar.

Kullanıcılar en çılgın malzeme kombinasyonlarını gönderdi; şekerlenmiş jalapeño biberinden fıstık ezmesine kadar her şeyi düşünün. Bir AI görüntü oluşturucu, onların özel whopper'larının hiper gerçekçi, ağız sulandıran görüntüsünü anında oluşturdu.

BK daha sonra, sınırlı sayıda üretilecek hamburgerin hangisinin üretileceğine halkın oy vermesine izin verdi ve kazanan kişiye 1 milyon dolarlık bir ödül verdi.

✅ Anahtar nokta: AI reklamcılığını hızlı ürün fikir üretimi ve kitle kaynak kullanımı için bir kapı olarak kullanın. BK, eğlenceli bir yarışmayı dünyanın en büyük pazar araştırması çalışmasına dönüştürdü ve müşterilerinin bir sonraki en çok satan ürünün ne olması gerektiğine karar vermesine olanak tanıdı.

🚀 ClickUp Avantajı: Boş sayfa sendromu yüzünden saatler mi kaybediyorsunuz? ClickUp Brain'i kullanarak illüstrasyonlar, görseller, reklam metinleri, sosyal medya paylaşımları, başlıklar vb. gibi içerik varlıklarını büyük ölçekte üretin. Örneğin, Brain'den "Y kuşağı ev sahiplerini hedefleyen çevre dostu bir çamaşır deterjanının lansmanı için 15 saniyelik bir video senaryosunun beş farklı versiyonunu oluştur" isteyin ve saniyeler içinde yaratıcı çalışmayı yapmasını izleyin. ClickUp Brain'i kullanarak akıllı, size özel metin önerileriyle yeni büyük reklam fikrinizi hayata geçirin. Elbette bu, tasarımcılarınızın yerini almaz. Onlara sadece bir avantaj ve çalışmak için güçlü bir yaratıcı yön verir! Dahası, ClickUp Brain'den sizin için bir görsel oluşturmasını bile isteyebilirsiniz.

3. Coca-Cola: Gerçek Sihir yaratın kampanyası

Coca-Cola, özel bir AI platformu aracılığıyla hayranlarına logolar, şişe şekilleri, arşiv görüntüleri vb. gibi ikonik marka varlıklarına erişim imkanı sunarak hazinesini açtı.

Kullanıcılar, DALL-E ve GPT-4'ten yararlanarak orijinal, tatil temalı dijital sanat eserleri ürettiler. Yapay zeka, büyük ölçekli ve yaratıcı çeşitlilik sağlarken, Coca-Cola küratör olarak hareket ederek en iyi eserleri seçti ve bunları yüksek profilli yerlere yerleştirdi.

Hayranlarının yaratıcı liderlik yapmasına izin vererek, Coke geleneksel içerik üretiminin büyük masraflarına katlanmadan tatil sezonunun konuşma gündeminde kalmayı başardı.

✅ Anahtar nokta: Yeni ortaya çıkan AI trendlerini takip ederek, kullanıcı katılımına ve yaratıcı özgürlüğe olanak tanıyan reklamlar oluşturun. Bu, güçlü bir kültürel etki, etkileşim ve yaygın kazanılmış medya ile sonuçlanır ve bunlar da buradaki gerçek kazançlardır.

🧠 İlginç Bilgi: Noel Baba, Coca-Cola sayesinde kırmızıdır. Başlangıçta, genellikle yeşil, mavi veya kahverengi giysiler giyen uzun boylu, zayıf bir adam olarak tasvir edilirdi. 1931'de Coca-Cola, illüstratör Haddon Sundblom'a tatil reklamları için "sağlıklı" bir Noel Baba yaratması için sipariş verdi. Sundblom, parlak kırmızı bir takım elbise giymiş (Coca-Cola logosuna uyması için) tombul, neşeli bir adam çizdi. Bu görüntü o kadar güçlüydü ki, bugün Noel Baba'nın görünüşü için küresel ve kalıcı bir standart haline geldi.

4. Nutella: Yedi milyon kavanoz. Hiçbiri birbirine benzemez.

via Dezeen

Kişiselleştirme ilk kez moda olduğunda, çoğu marka bunu dijital ortamda (e-postalar, reklamlar ve öneriler) uyguladı. Seri üretilen fiziksel ürünler ise büyük ölçüde aynı kaldı.

Nutella, durumu bozmak için bir fırsat gördü.

Bir AI motoruna desen ve renklerden oluşan bir kütüphane beslediler ve sistem bu kütüphaneyi kullanarak İtalya'daki kavanozları için yedi milyon benzersiz etiket oluşturdu.

Sonuç? Süpermarket rafındaki hiçbir kavanoz birbirinin aynısı değildi.

Kampanya, hayranların en estetik tasarımları aramasıyla sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı. Nutella, bu şekilde sıradan bir market öğesini "1-of-1" koleksiyon parçasına dönüştürerek, her müşteriyi sınırlı sayıda üretilmiş bir sanat eserinin sahibi haline getirdi.

✅ Anahtar nokta: AI destekli kişiselleştirme, ürün deneyimine entegre edildiğinde en etkili sonuçları verir. Bu örnekte, kavanozun kendisi hem reklam panosu, hem koleksiyon parçası, hem de sosyal paylaşım tetikleyicisi haline geldi.

5. BMW: Tek bir tuvalde 900 yıllık sanat

BMW aracılığıyla

BMW, efsanevi "Art Car" geleneğini The Electric AI Canvas ile dijital çağa taşıdı.

900 yıllık sanat tarihini kapsayan 50.000 adet çarpıcı görüntü ve çağdaş efsanelerin işleri ile StyleGAN adlı bir AI modelini eğittiler. Sonuç, doğrudan arabanın yüzeyine yansıtılan dinamik, gelişen bir başyapıt oldu.

Bu enstalasyon, aynı fotoğrafı iki kez çekmenin imkansız olması nedeniyle sosyal medyada büyük ilgi gördü; sanat eseri sürekli değişiyordu.

✅ Anahtar nokta: Yapay zekayı sadece yeni anlatılar sunmak için kullanmayın. Markanızın mevcut mirasını ve marka kimliğini güçlendirmek için kullanın. Yukarıdaki örnek, BMW'nin yapay zeka sayesinde inovasyon, zanaatkarlık ve sanatla olan uzun soluklu ilişkisini nasıl güçlendirdiğini gösteriyor.

6. Nike: Serena vs. Serena

AKQA aracılığıyla

50. yıl dönümünü ve Serena Williams'ın emekliliğini kutlamak için Nike, akıl almaz bir şey yapacak: 1999'daki Serena (17 yaşındaki dahi) ile 2017'deki Serena (35 yaşındaki şampiyon) arasında bir maç düzenleyecek.

Nike, makine öğrenimini kullanarak 20 yıllık oyun stilini analiz etti ve ayak hareketlerini, şut seçimlerini ve hatta baskı altındaki psikolojik tepkilerini modelleme yaptı. İki "benliği" arasında 130.000 maç simülasyonu yaptılar ve büyük finali canlı bir etkinlik olarak yayınladılar.

Bu, tenis severler ve Nike'ın iç ürün geliştirme takımı için çok değerli veriye dayalı içgörüler sağladı.

✅ Anahtar nokta: Reklamların açıkça tanıtım amaçlı olması gerektiğini kim söyledi? Makine öğrenimini yaratıcı dehanızla birleştirerek anlamlı içgörüler sunan ve algıyı şekillendiren reklamlar oluşturun.

7. Hettich: #RoastTheRoom

via Best Media Bilgi

Hettich (mobilya donanımı devi), #RoastTheRoom kampanyasıyla internetin "roasting" (alay etme) sevgisine yöneldi.

AI kullanarak, kıyamet sonrası kabusları andıran dağınık ve kaotik yaşam alanları olan "felaket odaları" oluşturdular. Bu görüntüleri Instagram'da paylaşarak takipçilerini tasarımları eleştirmeleri için cesaretlendirdiler.

Yorumlar gelmeye başladığında, Hettich üretken yapay zeka kullanarak odalara "parlaklık" kattı ve donanımlarının gücüyle çarpıcı ve düzenli bir dönüşüm sergiledi.

✅ Anahtar nokta: AI, yaratıcılığın yerini almaz. Önde gelen markalar, gerçek dünyada çekilmesi çok maliyetli, karmaşık veya fiziksel olarak imkansız olan konseptleri hayata geçirmek için AI'yı kullanır.

8. Unigloves: Geleneksel reklam çekimlerinin ötesine geçmek

via Superside

Unigloves önemli bir zorlukla karşı karşıya kaldı: El koruma ürünü Derma Shield, cesur mekanikçilerden laboratuvar bilimcilere kadar herkes tarafından kullanılıyor. Ancak, büyük çaplı bir küresel fotoğraf çekimi için yeterli bütçeleri yoktu.

Sıkıcı stok fotoğraflarla yetinmek yerine, AI kullanarak Derma Shield'ı yüksek yoğunluklu ortamlarda kullanan sektör profesyonellerini gösteren 250 hiper gerçekçi sahne oluşturdular.

Görevine hazırlanan bir itfaiyeciden ellerini temizleyen bir dövme sanatçısına kadar, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler, Unigloves'un düzinelerce sektörde mükemmel görsel tutarlılıkla alaka düzeyini iletmesini sağladı.

✅ Anahtar nokta: En büyük sıkıntınızın olduğu alanda yapay zekayı kullanın. Unigloves için bu, yaratıcılık değil, bütçe kısıtlamaları ve pazara sunma süresiydi. Yapay zekayı uygun şekilde kullanarak, bu kadar kısa sürede insan eliyle imkansız olan ölçekte görüntüler oluşturdular.

9. H&M: Dijital ikizler, model fotoğraf çekimlerini yeniden hayal ediyor

H&M, en iyi modellerinin yüksek kaliteli dijital ikizlerini yaratarak moda fotoğrafçılığında çığır açtı. 500 parçalık yeni koleksiyonun çekimleri için haftalarca stüdyo kiralamak yerine, yapay zeka kullanarak modelleri bir kez klonladılar.

Bu ikizler, tekrar tekrar fotoğraf çekimi yapmaya gerek kalmadan farklı pozlar, ortamlar ve biçimlerde giysileri sergilemek için kullanılabilir. Aylar süren yorucu bir üretim programını, ekranda birkaç tıklamaya dönüştürdü.

✅ Anahtar nokta: AI'yı kullanarak yaratıcı çıktılarınızı fiziksel sınırlamalardan kurtarın. Yetenekleri dijitalleştirerek H&M, lojistik bir kabusu ölçeklenebilir, yüksek hızlı bir içerik motoruna dönüştürdü.

10. Virgin Voyagers: J. Lo size kişiselleştirilmiş bir davet gönderdi

WPP aracılığıyla

İşte başka bir harika örnek: Virgin Voyages, Jennifer Lopez'i oturup milyonlarca bireysel video kaydetmesini sağlayamayacağını biliyordu. Bu nedenle, onun benzerliğini ve sesini klonlayarak Jen AI'yı yarattılar.

Bu araç sayesinde kullanıcılar, bir gemi seyahati için hiper kişiselleştirilmiş bir video daveti oluşturabilirler. Arkadaşınızın adını ve neden tatile ihtiyacı olduğunu "Jen"e söyleyebilirsiniz, o da doğrudan onlara özel bir mesaj gönderir.

✅ Anahtar nokta: Ünlülerin yer aldığı kampanyalar artık sözcünün takvimine bağlı kalmak zorunda değil. Jen AI kampanyası, AI klonlamanın tek bir marka elçisini nasıl ölçeklenebilir, etkileşimli bir marka varlığına dönüştürebileceğini gösteriyor.

Başarılı AI Kampanyalarından Alınacak Dersler

On örnek. On anahtar çıkarım.

Peki, tüm bunların özü nedir?

İşte her başarılı AI destekli kampanyanın bize verdiği en önemli dört ders:

AI'yı sadece otomasyon için değil, içgörü elde etmek için de kullanın.

AI'yı yalnızca reklam metinlerini daha hızlı yazmak veya tekrarlayan işleri otomasyonla gerçekleştirmek için kullanıyorsanız, asıl amacı kaçırıyorsunuz demektir.

Başarılı AI kampanyaları, AI odaklı içgörülere öncelik verir. AI'yı kullanarak büyük veri kümelerini analiz eder, etkileşim modellerini, müşteri davranışlarını, terk etme oranlarını ve yaratıcı yorgunluğu izleyerek veri odaklı karar vermeyi destekler.

Bu içgörüler, yaratıcı yönelim, kanal seçimleri, zamanlama ve kampanya yapısını belirler.

Yaratıcılığı verilerle birleştirin

AI'yı en başından, yani yaratıcı süreçte (fikir üretme ve kavramsallaştırma aşamalarında) kullanın. Trendleri, kültürel sinyalleri, hedef kitlenin ilgi alanlarını ve geçmiş performansı analiz ederek rakiplerinizin gözden kaçırabileceği alanları ortaya çıkarın.

AI destekli dijital pazarlama araçları, yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak, izleyicilerle daha derin bir bağ kuran yeni bakış açıları ve yan ürünler ortaya çıkarır.

👀 Biliyor muydunuz? Ben & Jerry's, yapay zeka kullanarak iki yılı aşkın bir süredir sosyal medyada yapılan konuşmaları analiz etti ve "kahvaltıda dondurma" konusunda büyük ve henüz keşfedilmemiş bir trend keşfetti. Ardından, lezzet uzmanları yaratıcılıklarını, lezzet yargılarını ve marka kişiliklerini kullanarak bu içgörüleri gerçek ürünlere dönüştürdü. Lenovo Pro Topluluğu aracılığıyla

Sürekli test edin ve optimize edin

Günümüzde reklamcılar, kampanyalarını ilk günden itibaren çeşitli varyasyonlarla tasarlıyor. AI, aynı anda yayınlanacak birden fazla yaratıcı yön, biçim, ilgi çekici unsur ve mesaj üretiyor. Ardından, her bir varyasyonun farklı demografik gruplar, yerleşimler ve mikro anlarda nasıl performans gösterdiğini analiz ediyor.

Reklamverenler, hangi reklamın ilgi çekeceğini tahmin etmek yerine, gerçek zamanlı performans sinyallerini izleyerek kampanyaları anında optimize edebilirler.

👀 Biliyor muydunuz? Meta'nın AI Sandbox'ı, reklamverenlere bu tür optimizasyonlar için özel olarak tasarlanmış üretken ve tahmine dayalı araçlar sunar. Bu tür AI yenilikleri, markaların düzinelerce reklam metni, arka plan ve biçim sürümünü otomatik olarak oluşturarak canlı ortamda hangilerinin gerçekten dönüşüm sağladığını görmelerini sağlar. Meta aracılığıyla

Şeffaflık ve etik kurallara uyum sağlayın

AI modelleri geçmiş verilerden öğrenir.

Peki sorun nedir? Bu tarihsel veriler genellikle cinsiyet, ırk, yaş, vücut tipi, coğrafi konum veya ekonomik durumla ilgili toplumsal önyargıları yansıtır. Kontrol edilmezse, AI, markanın niyeti bu olmasa bile stereotipleri pekiştirebilir.

Şeffaflık da kritik bir rol oynar. Markalar reklamlarında yapay zekanın nasıl kullanıldığını açıkça belirttiğinde, hedef kitle daha olumlu tepki verir. Yapay zekanın kullanıldığını gizleyen kampanyalar, daha sonra ortaya çıktığında tepkiyle karşılaşma riski taşır.

👀 Biliyor muydunuz? Dove, reklamlarında kadınların vücutlarını oluşturmak veya değiştirmek için asla yapay zeka kullanmayacağını açıklayarak güçlü ve açık bir tavır aldı. Marka, üretken yapay zeka modellerinin genellikle gerçekçi olmayan güzellik standartlarını pekiştiren önyargılı veri setleri üzerinde eğitildiğini ve bu tür çıktıların kullanılmasıyla, istemeden de olsa, on yıllardır sürdürdüğü "Gerçek Güzellik" pozisyonunun bozulabileceğini kabul etti.

📚 Daha fazla bilgi: E-ticarette satışları artırmak için en iyi AI araçları

AI Reklam Kampanyalarını Planlama

AI reklam kampanyası oluşturmak için ilham mı arıyorsunuz?

Aşağıda, bunu nasıl yapabileceğinizi gösteriyoruz.

⭐ Bonus: Her şeyi tek bir yerde, sürekli araç değiştirmeden ve sekme sekme gezmeden yapmak istiyorsanız, Converged AI Çalışma Alanı olan ClickUp, verimlilik merkeziniz haline gelir.

ClickUp içinde AI kampanyalarını planlayabilir ve uygulayabilirsiniz; böylece birbirinden bağımsız araçların yarattığı kaos ve bunun sonucunda ortaya çıkan iş dağınıklığını ortadan kaldırabilirsiniz.

1. Adım: AI'yı nerede kullanacağınıza karar verin

AI reklam kampanyaları, AI'yı bilinçli bir şekilde kullandığınız takdirde sonuçlar getirir.

Bu tür kampanyaları planlarken veya yürütürken genellikle karşılaştığınız en büyük sorunları belirleyerek başlayın.

AI'nın fark yaratabileceği ortak alanlar:

Yaratıcı darboğazlar: Kampanyanız için görsel öğeler oluşturmakta zorlanıyorsunuz.

Üretim masrafları: Belki yetenekli tasarımcılarınız var, ancak üretim masrafları yüksek olabilir.

Manuel süreçler: Takımınız manuel raporlama işlemleriyle boğuşuyor

Ölçeklenebilirlik endişeleri: Birden fazla reklam kampanyasını yöneten bir ajanssınız ve her şeyi otomasyonla gerçekleştirmek için yapay zekaya ihtiyacınız var.

AI'yı tanıtmak ve reklam stratejinizi güçlendirmek için bir veya iki yüksek etkili alan seçin. Bu, kampanyanın odaklanmasını sağlar, AI'nın yayılmasını önler ve AI yatırımınızı haklı çıkarır.

⭐ Bonus: AI Sprawl'dan hızlı bir şekilde çıkmak mı istiyorsunuz? Bu videoyu izleyin 👇

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevlerinde yapay zeka kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürüyor. Basit dildeki komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de ortadan kaldırırken, çalışma alanındaki sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

Adım 2: Kampanya fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın ve bir plan hazırlayın

AI'yı nerede kullanacağınızı belirledikten sonra, yaratıcı kampanyanızın konseptini hazırlamanın zamanı gelmiştir.

Takımınızı toplayın ve çözmek istediğiniz sorunu, anlatmak istediğiniz hikayeyi ve bu reklam kampanyasının başarısının neye benzeyeceğini tartışın.

Statik toplantılardan uzaklaşın ve görsel pazarlama kampanyası planlaması için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın. Reklam stratejinizin gerçek zamanlı olarak şekillendiği yer burasıdır.

Toplu reklam kampanyası beyin fırtınası için ClickUp Beyaz Tahtalarına çeşitli öğeler ekleyin.

İşte bu kampanyalar beyin fırtınası oturumlarınızı nasıl hızlandırıyor ve yapılandırıyor:

Takımlar, yapışkan notlar, serbest çizimler ve bağlantı elemanları kullanarak ilk fikir aşamasından üretime ve lansmana kadar her aşamayı harita eder.

Beyaz Tahtaları toplu olarak düzenlerken takım arkadaşlarınızın imleçlerinin gerçek zamanlı olarak hareket ettiğini görün.

Beyaz Tahtaların içinde doğrudan Brain'i kullanarak fikirler, özetler, varlık varyasyonları ve daha fazlasını oluşturun.

Enerjiniz ve fikirleriniz azaldığında, ClickUp Brain'den pazara uygun kampanya temaları ve reklam ilhamları önermesini isteyin.

ClickUp Brain ile reklam stratejileri ve kampanya fikirleri üzerinde daha hızlı beyin fırtınası yapın.

Bunu yapmak için inanılmaz derecede kolay bazı yollar:

Prompt Brain 'e, hedef kitleniz, kampanya hedefleriniz, satış noktalarınız, pazar eğilimleri ve tercih ettiğiniz kanal temelinde sıfırdan kampanya fikirleri sunmasını isteyin.

Aynı kampanya fikrine birden fazla varyasyon önermesini sağlayın, böylece takımınız tek bir zihniyete takılıp kalmasın.

Kampanya fikrinizi değerlendirmesini isteyin ve eksiklikleri ortaya çıkarın.

Kampanya fikrinizi kesinleştirdikten sonra, ClickUp Belge'yi kullanarak temel unsurların taslağını hazırlayın. Buna yaratıcı özetler, marka kılavuzları, mesajlaşma çerçeveleri, kalite kontrol listeleri, içerik pazarlama planları ve daha fazlası dahildir.

Brain + ClickUp belgeleri kombinasyonunu kullanarak takımınız için kampanya özetleri, reklam metinleri vb. hazırlayın.

İşte nasıl yapacağınız:

AI içerik üretimi: "Arka plan, hedefler, hedef kitle profilleri ve lansman zaman çizelgesini içeren bir sayfalık yaratıcı özet hazırlayın" gibi doğal dil komutları yazın.

İyileştirin ve cilalayın: Ask AI özelliğini kullanarak tonu anında ayarlayın, gramer hatalarını düzeltin veya metni küresel pazarlar için çevirin.

Merkezi bilgi merkezi: İç içe geçmiş belgeler ve wikiler kampanya varlıklarınızı düzenli tutarken, canlı ortak düzenleme özelliği İç içe geçmiş belgeler ve wikiler kampanya varlıklarınızı düzenli tutarken, canlı ortak düzenleme özelliği Docs Hub'ı kullanarak herkesin tam anlamıyla aynı sayfada olmasını sağlar.

🚀 ClickUp Avantajı: Beyin fırtınası genellikle faturalandırılabilir saatleri tüketir. Peki, kaliteden ödün vermeden daha hızlı fikir üretmenin bir yolu olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain MAX, yaratıcı takımlar için yeni nesil AI masaüstü yardımcısıdır. Güçlü AI yeteneklerini tek bir çatı altında bir araya getirir: Enterprise Search ile araştırmalarınızı hızlandırın: Çalışma alanınızın tamamında iç araştırmaları, geçmiş kampanya verilerini veya marka varlıklarını anında ortaya çıkarın.

Talk to Text ile manuel yazmayı atlayın: Kampanya fikirlerinizi veya toplantı notlarınızı ellerinizi kullanmadan dikte edin. AI'nın dağınık düşüncelerinizi profesyonel eylem ögelerine dönüştürmesine izin verin.

Model esnekliği: Belgenizde en son ChatGPT, Claude veya Gemini modelleri arasında geçiş yaparak reklam metninize farklı yaratıcı kişilikler katın.

Çalışma Alanınızla Bağlamsal AI ile konuşun: Çalışma Alanınızla ilgili Brain'e sorular sorun (örneğin, "3. çeyrek kampanyasında en iyi performans gösteren sloganımız neydi?"), yeni stratejinizi gerçek verilerle şekillendirin. Çalışma Alanınızla ilgili Brain'e sorular sorun (örneğin, "3. çeyrek kampanyasında en iyi performans gösteren sloganımız neydi?"), yeni stratejinizi gerçek verilerle şekillendirin. Brain MAX hayatınızı nasıl kolaylaştırıyor? 😎

📚 Daha fazla bilgi: Sosyal Medya Stratejinizi Nasıl Oluşturursunuz?

3. Adım: AI kampanyanızın zaman çizelgesini belirleyin

Kampanyanızın zaman çizelgesi, yapay zekayı nasıl kullanmayı planladığınıza bağlıdır.

📌 Örnek: Önce bir reklam oluşturmak için özel bir AI modeli eğitmeyi planlıyorsanız (Nike'ın Serena vs. Serena reklamı gibi), oluşturma ve planlama aşamanız uzar. Ancak, AI tarafından oluşturulan görselleri hazırlamak için kullanacaksanız, aynı aşama kısalır.

Başarılı bir lansmanın anahtarı, bir tampon oluşturmaktır. Her zaman beklenmedik değişiklikler, geri bildirim döngüleri ve yeniden konumlandırma için yer bırakın.

ClickUp, gerçekçi AI kampanya zaman çizelgelerini kolayca haritalandırmak ve görselleştirmek için birden fazla yol sunar:

Seçenek 1: Gantt grafikleriyle genel bir görünüm elde edin

ClickUp'ın Gantt Şeması Görünümü ile projelerdeki görevleri, zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görüntüleyin.

ClickUp Gantt Görünümünü kullanarak tüm kampanyanızı, açık bağımlılıkları olan bir dizi bağlantılı görev olarak görüntüleyin.

Görevleri bu zaman çizelgesinde doğrudan taşıyarak yeniden sıralayabilir, kolay tanımlama için çubukları renk kodlarıyla işaretleyebilir ve ayrıntılı bilgileri görmek için genişletebilirsiniz.

📌 Örnek: "Kampanya özetini sonlandır" akışından "Bütçeleri onayla" akışına geçilir, ardından "Malzeme listesi" akışına geçilir.

Bir görev gecikirse, hangi sonraki görevlerin etkilendiğini hemen görebilirsiniz. Ya da kampanya ortasında görevler eklendiğinde zaman çizelgenizin nasıl genişlediğini görebilirsiniz.

Birden fazla takımın (yaratıcı, medya, strateji) dahil olduğu AI reklam kampanyalarını yönetmek için mükemmeldir ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

Seçenek 2: Ana kampanya zaman çizelgesini atanan kişilere, kanallara vb. göre ayrıştırın.

Zaman Çizelgesi görünümü kullanarak sizin için en önemli bilgileri görüntüleyin ve görevleri kronolojik veya alfabetik sırayla ya da son teslim tarihi veya başlangıç tarihi göre görüntüleyin.

Genel görünüm liderlik için harika olsa da, bireysel takım üyelerinin her şeyi görmesi gerekmez. ClickUp Zaman Çizelgesi Görünümü, programı durum, atanan kişi, öncelik, kanal vb. kriterlere göre bölmenize olanak tanır.

Örneğin, her kişinin kampanya boyunca kendi iş akışını görebilmesi için atanan kişilere göre filtreleyin. Veya tamamlanan, devam eden ve inceleme bekleyen görevlerin zaman çizelgelerini görmek için duruma göre filtreleyin.

💡 Profesyonel İpucu: Anında netlik için ClickUp Takvim Görünümü'ne geçin. Son teslim tarihlerinizi gün, hafta veya ay bazında görmek, iş yükünü yönetilebilir hale getirir. Bu takvimler tamamen etkileşimlidir. İçerik incelemesinin değiştirilmesi gerekiyorsa, görevini Cuma gününden Monday gününe sürükleyip bırakın, takımınız anında bilgilendirilecektir. ClickUp'taki Takvim Görünümü'nü kullanarak tüm görevlerinizi bir bakışta görün.

4. Adım: Görevleri atayın ve ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin

Net bir sahiplik ile başlayın. Sorumlulukları belirlemek için takımınızda herkesin rol ve sorumluluklarını açıkça belirtin.

ClickUp Görevleri, kampanya görevlerine birden fazla atanan kişi (farklı rollerle) eklemenize olanak tanıyarak bunu çok kolay hale getirir. Örneğin, "Sosyal medya gönderisi #1 için metin yaz" başlıklı bir ClickUp Görevi oluşturun ve içerik yazarı katkıcı, düzenleyici ise gözden geçiren olarak ekleyin.

ClickUp görevleri ile iş dağılımını, görev yönetimini ve takım iletişimini birleştirin.

Bu görevleri daha küçük alt görevlere bölerek uygulamayı düzenli bir şekilde sürdürün. Takımınız bu adımları tek tek tamamladıkça, rollup özelliği üst görev üzerinde gerçek zamanlı bir ilerleme çubuğu gösterir.

Görevleri oluşturduktan sonra, bunları ClickUp otomasyonları + Super Agents ile eşleştirerek kampanya yürütmeyi otomatikleştirin.

ClickUp Otomasyonları ile görevler aşamalar arasında geçiş yaptığında tetikleyiciyi çalıştırın.

ClickUp'ta iki şekilde basit kural tabanlı otomasyonlar ayarlayın:

Sürükle ve bırak otomasyon oluşturucuyu kullanın: Tetikleyiciler, koşullu kurallar ve eylemler kullanarak "eğer/o zaman" mantığını tanımlayın. Örneğin, "Durum Tamamlandı olarak değiştiğinde, otomatik olarak Düzenleyiciye atayın ve durumu İnceleniyor olarak güncelleyin"

AI oluşturucumuzu kullanın: Otomasyonlar oluşturmak için doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanır. Bu kod gerektirmeyen Otomasyonlar oluşturmak için doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanır. Bu kod gerektirmeyen pazarlama otomasyon aracı , sizin için yapılacak işleri halleder.

Çok adımlı, karmaşık otomasyonlar için pazarlama ş akışlarına Süper Ajanlar ekleyin. Bunlar arka planda çalışarak tüm sekansları manuel yardım olmadan otomatik olarak yürütür.

📌 Süper Ajanın iş başında bir örneği : "Tasarım Özetleri" listenizi izlemek için özel bir AI ajanı kullanın. Ajan, yeni özetleri otomatik olarak tarar, gerekli alt görevleri oluşturur ve bunları en fazla bant genişliğine sahip takım üyesine atar. Bu AI ekip arkadaşları sayesinde, siz parmağınızı kıpırdatmadan işiniz devam eder.

⭐ Bonus: Pazarlama içeriği oluşturma sürecinde AI ajanlarını nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bu videoyu izleyin 👇

📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını söylüyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını kapladığını belirtiyor. Bu, çalışma haftasının neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (örneğin takip e-postaları 👀) ayrılmış demektir. ClickUp AI Ajanları bu sıkıcı işi ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca ş akışları oluşturma gibi işlemleri düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası) işiniz için her şeyi içeren uygulamanız ClickUp ile bir çırpıda otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

6. Adım: AI gösterge panellerini kullanarak kampanya performansını izleyin

AI destekli gösterge panelleri, gerçek zamanlı veri analizi, AI önerileri, proaktif uyarılar, trend tahmini ve otomasyon ile kampanya izlemeyi dönüştürür.

Örneğin ClickUp gösterge panellerini ele alalım. Performans metriklerini tek bir tutarlı görünümde merkezileştirir.

Belirli paydaşlara özel rol tabanlı görünümler oluşturabilirsiniz (örneğin, üst düzey yöneticiler için üst düzey içgörüler; proje yöneticileri için ayrıntılı, görev düzeyinde veriler).

ClickUp Gösterge Panelleri ile pazarlama metriklerinizi ve ROI'nizi izleyin.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp, doğrudan gösterge paneliinizde akıllı özetler sunan AI Kartları ile raporlamayı bir adım öteye taşıyor. ClickUp Gösterge Panellerinizi AI Kartları ile eşleştirerek anlamlı içgörüler otomatik olarak elde edin. Reklam kampanyaları için kullanabileceğiniz bazı yaygın AI kartları: AI Brain: "En iyi kampanyamızı engelleyen nedir?" gibi herhangi bir komut yazın. Görevleri, Belgeleri, yorumları ve Özel Alanları tarayarak özel bir cevap bulur ve veriler değiştiğinde otomatik olarak yenilenir.

AI Yönetici Özeti: C düzeyindeki yöneticiler ve müşteriler için genel bir sağlık kontrolü sağlar.

AI Proje Güncellemesi: Proje durumu ve engellerle ilgili hızlı (ancak canlı) bir ilerleme özeti sunar.

Ayrıca, ilham almak için bazı pazarlama gösterge paneli örnekleri de sunuyoruz.

AI reklamcılığında sık karşılaşılan zorluklar

Aşağıda, yaratıcı takımlar AI reklam kampanyalarını planlarken karşılaştıkları beş yaygın zorluk ve bunların kolay çözümleri yer almaktadır:

Ortak zorluk Neden böyle oluyor? Bunu nasıl önleyebilirsiniz? AI ve otomasyona aşırı bağımlılık AI araçları hız ve verimlilik vaat ediyor. Reklam kampanyalarınız iyi performans göstermeye başladığında, sistemi sorgulamayı bırakırsınız. Reklam kampanyalarınızda AI kararlarını ve performansını aktif olarak inceleyen birinin düzenli olarak kontrol ettiği bir sistem oluşturun. Genel içerik oluşturma Belirsiz komutlar, eğitim verilerindeki önyargılar ve eksik talimatlar AI çıktı kalitesini düşürür. Komutları, eksiksiz bağlam veya gerekli yönergelerle destekleyerek açık bir şekilde yazın. Doğru sonucu elde edene kadar tekrarlayın. İnsan yaratıcılığı ile yapay zekayı dengelemek Çoğunlukla reklam ajanslarında görülen bu durum, tasarımcıları AI teknolojisini sonuna kadar kullanmaya zorlayan bir baskı yaratır. Tasarımcılar insan yaratıcılığından uzaklaşır ve AI çıktılarına körü körüne güvenmeye başlar. Yaratıcı reklamlarınızda AI kullanımının sınırlarını belirleyin. Örneğin, AI'yı içgörüler ve varlık varyasyonları için kullanın, ancak birincil yaratıcı yönlendirmeyi insanlara bırakın. AI araçlarının yaygınlaşması Takımlar, içerik oluşturma, proje yönetimi, analitik vb. farklı görevler için ayrı AI pazarlama araçları kullanır. Bu araçlar bir araya geldiğinde, parçalı iş akışları oluşturur. Yaratıcı AI yığınınızı bilinçli bir şekilde oluşturun. AI'ya nerede ihtiyacınız olduğunu anlayın ve tek bir çatı altında birden fazla AI özelliği sunan araçlara yatırım yapın. (ClickUp gibi!)

📚 Daha fazla bilgi: Danışmanlık İşletmeleri için En İyi AI Araçları

Bitirmeden önce size küçük bir sürprizimiz var. 🎁

AI kampanyalarınıza yapı kazandıracak ve daha iyi planlama yapmanıza yardımcı olacak kısa (ama çok yararlı) bir araç ve şablon liste hazırladık.

1. ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımını kullanarak reklam kampanyalarını baştan sona yönetin.

ClickUp'ın Pazarlama Takımları için PM Yazılımı, AI reklam kampanyaları için hepsi bir arada bir merkezdir. Kampanyanızın tüm yaşam döngüsü boyunca tek ve güvenilir bir kaynak görevi görür:

Stratejik fikir üretme: Derinlemesine pazar araştırması için ClickUp Brain'i, işbirliğine dayalı, gerçek zamanlı Zihin Haritaları için Beyaz Tahtaları kullanın.

Çevik uygulama: Görevler ile sahiplikleri atayın ve Hiyerarşiler (Alanlar, Klasörler ve Listeler) kullanarak karmaşık global kampanyaları düzenli tutun.

Operasyonel verimlilik: Yoğun idari işleri yönetmek için Otomasyonlar ve AI Ajanları kullanın.

Tam dönüşüm hunisi görünürlüğü: Gösterge panelleriyle canlı performansı izleyin ve yerleşik Proofing araçlarıyla yaratıcı geri bildirim döngülerini yönetin.

Anında işbirliği: Tüm kampanya tartışmalarını Tüm kampanya tartışmalarını ClickUp Sohbet'e taşıyarak şirket içi e-posta zincirlerini ortadan kaldırın.

Bu platform, tüm profesyoneller için AI kampanyalarını her aşamada yönetmek için gereken tüm araçları bir araya getirir. Ayrıca, ClickUp'ı kullanmak için AI uzmanlığı veya teknik bilgiye sahip olmanız gerekmez. Son derece sezgiseldir!

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'taki takımlarımızın pazarlama kampanyalarını baştan sona nasıl planladıklarını öğrenin. Stratejik Çözüm Mühendislerimizden Mike'ın anlatımını dinleyin. 👇🏼

📚 Daha fazla bilgi: Pazarlamacılar için Proje Yönetimi Kılavuzu

2. Jasper AI

Jasper, markalarının ruhunu kaybetmeden içeriği ölçeklendirmek isteyen metin yazarları tarafından kullanılır. Bu, belirli marka sesinize uyarlanmış reklam metinleri, başlıklar ve açılış sayfaları oluşturan, dönüşüm odaklı bir motordur.

Jasper'a kreatif özetinizi girerek, saniyeler içinde düzinelerce A/B varyantı üretebilir; bu da yüksek hızlı testler için mükemmeldir.

3. Google Pazarlama Platformu (GMP)

Ücretli medyaya büyük yatırım yapan markalar için Google Marketing Platform, birleşik reklam satın alma ve ölçümleme konusunda altın standarttır. Search Ads 360 ile Display & Video 360'ı entegre ederek müşteri yolculuğuna bütünsel bir görünüm sağlar.

Bunu kullanarak, bırakma oranlarının tam olarak nerede gerçekleştiğini ve hangi AI tarafından oluşturulan kreatif kombinasyonların en yüksek ROI'yi sağladığını belirleyin.

📚 Daha fazla bilgi: Müşteri Hizmetleri için En İyi AI Araçları

🧠 İlginç Bilgi: 1 Temmuz 1941'de, Brooklyn Dodgers ve Philadelphia Phillies arasındaki bir beyzbol maçı sırasında ABD'de ilk yasal TV reklamı yayınlandı. Bu reklam Bulova Saatleri içindi. 10 saniye süren reklamda, ABD haritası üzerinde bir saat gösteriliyor ve şu sesli anlatım yer alıyordu: "Amerika, Bulova saatine göre çalışır. " Reklamın toplam maliyeti neydi? Dokuz dolar.

Kampanya planlama şablonları

Kampanyanızı fikir aşamasından lansman aşamasına 10 kat daha hızlı taşımak için hazır şablon listemiz:

1. ClickUp Reklam Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Reklam şablonu, pazarlama materyallerinizin konsept aşamasından son haline kadar olan durumunu izlemenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Reklam Şablonu, dijital pazarlama reklamlarını sorunsuz bir şekilde yürütmek için hazır bir plan sunar. Bu şablonu ClickUp Çalışma Alanınıza eklediğinizde, reklam ş Akışları için önceden yapılandırılmış her şeyi içeren özel bir liste anında oluşturulur.

Bu şablon size şunları sağlar:

Yeni Talep, Araştırma, Uygulama, Canlı ve Tamamlandı gibi özel durumlarla her bir varlığın yaşam döngüsünü takip edin.

Tahsis Edilen Bütçe, Platform, Hedef Kitle ve daha fazlasını içeren 10'dan fazla Özel Alan kullanarak önemli kampanya verilerini tanımlayın ve kaydedin.

Yedi özel görünüm kullanarak işlerinizi en önemli açıdan görselleştirin.

2. ClickUp Kampanya Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Kampanya Planı Şablonunu kullanarak kampanya planınızı hazırlayın, düzenleyin ve uygulayın.

Reklam kampanyası planınıza nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz?

ClickUp'ın Kampanya Planı Şablonunu kullanarak AI reklam makinenizi dakikalar içinde çalıştırın. Bu şablon, bir sonraki kampanyanız için hedefler belirlemenize, amaçları ve görevleri iletmenize, ilerlemeyi izlemenize ve genel başarıyı ölçmenize yardımcı olur.

Şablon size şunları sağlar:

Fikir aşamasından optimizasyona kadar tüm kampanyanızın durumunu izlemek için özel durumlar oluşturun.

Kampanya Başlığı, Kampanya Türü, Ayrılan Bütçe, Kalan Bütçe vb. gibi Özel Alanları kullanarak kampanyalarınız hakkında daha fazla ayrıntı ekleyin.

Kampanyanızı maksimum esneklikle daha iyi görselleştirmek için Liste, Gantt, İş Yükü vb. gibi isteğe bağlı özel görünümler arasında geçiş yapın.

⚡ Şablon Arşivi: Erişiminizi En Üst Düzeye Çıkarmak için Etkileyici Reklam Şablonları

ClickUp ile Bir Sonraki AI Reklam Kampanyanızı Planlayın

Her başarılı AI reklam kampanyasından çıkarılabilecek ortak bir anahtar içgörü varsa, o da şudur:

AI kampanyaları oluşturmaz. Kampanyaları insanlar oluşturur.

Elbette, işi hızlandırır, zihinsel yükü azaltır ve yaratıcı süreçlerinizi destekler.

Ancak sonuçta, bir markayı gerçekten yankı uyandırmak için gereken üst düzey yargı, duygusal zeka ve benzersiz bakış açısına sahip olan sizsiniz.

ClickUp, bu dengeyi yeniden sağlamak için tasarlanmıştır. Tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirir ve çalışma alanınızı son derece verimli hale getirir, böylece siz de hedefini asla ıskalamayan kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmaya odaklanabilirsiniz.

Bunu uygulamada görmek ve işinizin büyümesini sağlamak için hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için AI'ya açık ve net talimatlar verme becerisi olan prompt mühendisliğini ustaca kullanabilmelisiniz. Artık sadece bir oluşturucu değil, AI çıktısını filtreleyen ve iyileştiren biri olduğunuz için, güçlü bir editoryal bakış açısına sahip olmak da aynı derecede önemlidir.

Reklamcılıkta yapay zeka, farklı platformlar veya segmentler (ör. yaşlı ve genç kitleler; yerel ve uluslararası kitleler) için reklamların sürümlerini oluşturmak gibi yüksek hacimli görevleri otomasyonla otomatikleştirir. Ayrıca, büyük ölçekte varlıklar üretmek ve yavaş beyin fırtınası oturumlarını atlamak için içerik üreticisi olarak da kullanılır. Yapay zeka, perde arkasında geçmiş performansı, tüketici verilerini ve pazar eğilimlerini anlamak için tahmine dayalı analitik kullanır. Bunlara dayanarak, optimum kampanya performansı için en iyi kararı size söyler.

Reklamcılıkta AI kullanmanın anahtar zorlukları arasında AI ve otomasyonun aşırı bağımlılığı, genel veya güncel olmayan içerik oluşturma, insan yaratıcılığı ile AI odaklı pazarlama çabaları arasında denge kurma ve AI araçlarının yaygınlaşması sayılabilir.