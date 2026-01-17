[Yıl] için Takımlar için En İyi 9 Stansa AI Alternatifi

Stansa AI, esnek ve sınırsız AI etkileşimleriyle tanınan, yaratıcı yazım için ideal bir AI destekli içerik oluşturma platformudur.

Ancak, bir takım içinde çalışırken, bağımsız bir AI aracı kullanmak, içerik üretme ve işi tamamlama arasında sinir bozucu bir uçurum yaratır.

Bağlam yayılması olarak bilinen bu kopukluk, yani takımların uygulamalar arasında geçiş yapmak ve birden fazla platforma dağılmış bilgileri aramakla zaman kaybetmesi, sizi yapay zeka çıktılarını sürekli olarak kopyalayıp yapıştırmaya ve proje yönetimi sisteminize yeniden biçimlendirmeye zorlar.

Şirketler şu anda ortalama 275 ayrı SaaS uygulamasını kullanıyor ve bu parçalanma, verimlilik açısından kritik bir sorun haline gelmiştir.

Bu kılavuz, farklı sorunları çözen 10 Stansa AI alternatifini ele almaktadır. Bazıları, içerik kısıtlamalarının daha az olduğu kurgu yazımına odaklanmaktadır. ClickUp gibi diğerleri ise, görevleriniz ve takım iletişiminizle birlikte çalışan AI sunmaktadır.

Hadi başlayalım.

9 Stansa AI Alternatifine Genel Bakış

Araç adı En uygun olan Ana özellikler *Fiyatlandırma ClickUp İş yönetimi ile entegre, yapay zeka destekli içerik oluşturma sürecine ihtiyaç duyan her boyutlardaki takımlar Bağlam farkında yazma için ClickUp Brain, işbirliğine dayalı içerik için ClickUp Belge, içerik ş akışları için ClickUp Otomasyon Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur DreamGen Sınırsız yaratıcı kurgu üretimi arayan yazarlar Sansürsüz hikaye oluşturma, karakter özelleştirme, çoklu AI modelleri Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7,83 $'dan başlar. NovelAI Özelleştirilebilir AI hikaye anlatımı isteyen kurgu yazarları Edebiyat, görüntü oluşturma ve bellek sistemi üzerine eğitilmiş özel AI modelleri Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar. AI Dungeon Etkileşimli hikaye anlatımı ve oyun benzeri anlatı deneyimleri yaratan takımlar Metin macera biçimi, çok oyunculu senaryolar, özel dünyalar Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 14,99 $'dan başlar. Sudowrite Yazma yardımı gerektiren profesyonel kurgu yazarları Hikaye motoru, özellik, beyin fırtınası modu, yeniden yazma araçları Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar. Claude Nüanslı yanıtlar veren konuşma yapay zekasına ihtiyaç duyan araştırma ve yaratıcı takımlar Uzun bağlam penceresi, düşünceli yanıtlar, belge analizi Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar DeepFiction AI Tür şablonlarıyla hızlı hikaye oluşturmayı hedefleyen yazarlar Türlere özgü şablonlar, hikaye devamı, karakter oluşturma Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar ChatGPT Çeşitli içerik türlerinde genel amaçlı AI desteğine ihtiyaç duyan bireyler ve takımlar Çok yönlü içerik oluşturma, eklentiler, GPT-4 yetenekleri Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar Jasper Marka tutarlılığı olan içeriğe ihtiyaç duyan yalın pazarlama takımları Marka sesi eğitimi, pazarlama şablonları, kampanya araçları Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 69 $'dan başlar.

Neden Stansa AI Alternatifleri Arayalım?

Takımlar genellikle birkaç anahtar nedenden dolayı Stansa AI alternatifleri ararlar:

Sizin için doğru alternatif, hedeflerinize bağlıdır. İster daha fazla yaratıcı özgürlük, ister profesyonel içerik üretimi, ister iş yönetimi platformunuza tam olarak entegre bir AI aracı ihtiyacınız olsun, size uygun bir seçenek mutlaka vardır.

Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor.

Kullanılacak En İyi Stansa AI Alternatifleri

1. ClickUp (İş yönetimi ile entegre, yapay zeka destekli içerik oluşturma sürecine ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

Takım projeleri için bağımsız bir AI yazma aracı kullanmak genellikle hayal kırıklığına yol açar. Bir uygulamada harika içerikler oluşturursunuz, ancak daha sonra bunları belgelerinize manuel olarak kopyalamanız, takımınız için görevler oluşturmanız ve ayrı bir sohbette içeriği baştan sona tekrar açıklamanız gerekir.

ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı, projelerin, belgelerin ve konuşmaların yapay zeka ile bir arada bulunduğu tek bir platformdur ve her şeyi tek bir yerde tutarak takımların sürekli uygulama değiştirmekten kurtulmasına yardımcı olur.

Stansa AI, yüksek hacimli, filtrelenmemiş içerik oluşturmada mükemmeldir. ClickUp ise, AI'nın belirli iş verilerini anlaması, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapması ve üretim sürecinde parçaları otomatik olarak ilerletmesi gereken profesyonel içerik takımları için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın temel özellikleri bu bağlamda nasıl öne çıkıyor?

ClickUp Brain ile bağlam farkında yaratıcılık

ClickUp Brain ile fikirler üretin, içerik oluşturun ve taslakları geliştirin.

Stansa AI genel eğitim verilerine dayalı metinler üretirken, ClickUp Brain sizin verilerinize dayalı metinler üretir. Görevlerinizi, belgelerinizi ve çalışanlarınızı birbirine bağlayan, çalışma alanınız için bir sinir ağıdır.

Birden fazla aracı kullanmak yerine, projelerinizin, belgelerinizin ve takım iletişiminizin zaten bulunduğu yerde içerik oluşturabilirsiniz. Projenizin son teslim tarihlerini, markanızın önceki belgelerini ve kimin neyden sorumlu olduğunu bilir.

Brain, AI'nın zaten iç bilgi tabanınıza erişimi olduğu için "kopyala-yapıştır" karmaşasını ortadan kaldırır.

ClickUp Docs ile işbirliğine dayalı içerik oluşturma

ClickUp Docs'ta işbirliği içinde hatasız belgeler oluşturun

Stansa AI büyük ölçüde tek başına bir deneyimdir: siz komut verirsiniz, o yazar. ClickUp Dokümanlar, içerik oluşturmayı bir takım sporuna dönüştürür. Google Dokümanlar gibi ayrı araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

ClickUp belgesi üzerinde bir taslak hazırlayarak, ClickUp Brain'i kullanarak onu genişleterek ve ardından düzenleme ve inceleme için ClickUp görevleri oluşturarak içerik oluşturma sürecini kolaylaştırabilirsiniz — tüm bunları platformdan ayrılmadan yapabilirsiniz.

Takım arkadaşları bağlam ekleyebilir, gerçek zamanlı yorumlar bırakabilir veya düzenlemeleri kararlaştırmak için birbirlerini @bahsetme yoluyla etiketleyebilir. Zengin biçimlendirme ve değişken izinler sayesinde Docs, her türlü içerik projesi için güvenli bir işbirliği alanı haline gelir.

Bir belgedeki herhangi bir vurguyu izlenebilir bir görev haline getirin. Bir düzenleyici "bu girişi düzeltin" şeklinde bir yorum bırakırsa, bu yorum bir son teslim tarihi içeren resmi bir görev olarak atanabilir ve böylece hiçbir şeyin gözden kaçmaması sağlanır. Bu, Stansa AI'nın sunmadığı bir hesap verebilirlik düzeyidir.

ClickUp otomasyonları ile ş akışlarınızı devam ettirin.

ClickUp otomasyonları, editoryal sürecin "yoğun işlerini" halleder. Takımlar, ClickUp otomasyonlarını kullanarak otomatik iş akışları oluşturarak paydaşları bilgilendirmek ve içeriği onay aşamalarından geçirmek suretiyle içerik oluşturma süreci boyunca uyum içinde çalışabilirler.

Örneğin, bir yazar ClickUp Docs'ta bir belgeyi bitirdiğinde durumun otomatik olarak "İncelemeye Hazır" olarak değişmesi ve düzenleyicinin Slack veya e-posta yoluyla bilgilendirilmesi için tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz.

Hatta AI destekli otomasyonları da kullanabilirsiniz. Örneğin, bir görev "Tamamlandı" durumuna geçtiğinde, ClickUp Brain tamamlanan işin özetini otomatik olarak oluşturabilir ve bunu paydaşlar için bir yorum olarak yayınlayabilir, böylece tek bir kelime bile yazmanıza gerek kalmadan herkes bilgilendirilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İşbirliğine dayalı yazma: Takımınızla gerçek zamanlı olarak içerik yazarken, geri bildirimleri doğrudan izlenebilir görevlere dönüştürerek her düzenlemenin gerçekten tamamlandığından emin olun.

Kişiye özel komutlar: SEO uzmanları, düzenleyiciler veya ürün yöneticileri gibi roller için özel olarak tasarlanmış önceden oluşturulmuş AI çerçevelerini kullanarak özel çıktılar oluşturun.

Dinamik AI Alanları: İçerik takviminizden otomatik olarak içgörüler çıkarın, metinleri çevirin veya görev açıklamalarını özetleyin ve üst düzey verileri bir bakışta görün.

Evrensel Kurumsal Arama: Tek bir arama çubuğundan ClickUp, Google Drive, Slack ve daha fazlasında herhangi bir dosyayı veya konuşmayı bulun, birden fazla platformda arama yaparak zaman kaybetmeyin.

AI destekli otomasyon: İçerik akışınızı manuel giriş yapmadan devam ettirmek için durum güncellemeleri, özet oluşturma ve takım bildirimleri gibi tekrarlayan görevleri özel kurallara göre tetikleyin.

Doğrulanmış Wiki'ler: Marka kılavuzlarınızı ve SOP'larınızı, güncel olmayan içeriği işaretleyen güvenli bir Marka kılavuzlarınızı ve SOP'larınızı, güncel olmayan içeriği işaretleyen güvenli bir bilgi tabanında merkezileştirin, böylece takımınız her zaman en doğru bilgileri kullanır.

ClickUp'ın artıları ve eksileri

ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı ile içerik, projeler ve iletişimi tek bir yerde tutarak bağlam dağınıklığını azaltın. Çok sayıda özelliğin tümünü keşfetmek zaman alabilir. AI, bağlamı algılayabilir, bu da daha alakalı ve kullanışlı içerik üretilmesini sağlar. Mobil uygulama deneyimi, masaüstü sürümünden bazı farklılıklar içerir. İçerik, görevlerle sorunsuz bir şekilde bağlantılıdır ve baştan sona tüm ş akışınızı kolaylaştırır. Yeni kullanıcılar, ilk Çalışma Alanı yapılarını kurarken bir öğrenme süreci yaşayabilirler.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle not ediyor:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, her şeyi tek bir yerde bir araya getirmesidir: görevler, zaman çizelgeleri, yorumlar, belgeler ve sorumluluklar birbiriyle bağlantılıdır. Bu, gereksiz gidip gelmeleri azaltır ve işi çok daha şeffaf hale getirir. İş akışlarını, durumları ve görünümleri özelleştirmedeki esneklik, farklı takımların süreçlerine gerçekten uygun şekilde çalışmasına olanak tanırken, görünürlük ve kontrolü de korur. ClickUp, koordinasyonu, takipleri ve günlük görevlerin genel olarak yürütülmesini büyük ölçüde iyileştirdi.

ClickUp'ta, neredeyse her görev için Süper Ajanlar oluşturabilirsiniz. Bugün bir tane oluşturarak bilgi araştırması yapın, blog taslakları yazın veya hatta yayınlanmış yazıları sosyal medya dostu biçimlere dönüştürün!

2. DreamGen (Sınırsız yaratıcı kurgu üretimi arayan yazarlar için en iyisi)

DreamGen aracılığıyla

Birçok AI yazma aracı, özellikle karmaşık karakterleri veya alışılmadık hikayeleri keşfetmek isteyen kurgu yazarları için yaratıcılığı kısıtlayabilecek katı içerik filtrelerine sahiptir.

DreamGen, daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyan yaratıcı kurgu yazarları için tasarlanmış bir platformdur. Diğer platformlarda bulunan ağır içerik kısıtlamaları olmadan hikaye oluşturmaya odaklanır ve daha geniş bir tema ve senaryo alalığını keşfetmenizi sağlar.

DreamGen ile özel karakterler oluşturabilir, ayrıntılı hikaye senaryoları yazabilir ve içerik denetiminden en az düzeyde etkilenerek anlatı içeriği üretebilirsiniz. Bu, uzun kurgu projelerinde çok önemli olan tutarlı bir ses ve hikaye konusu sağlamanıza yardımcı olur.

DreamGen'in en iyi özellikleri

Sansürsüz hikaye oluşturma: Ana akım AI araçlarında yaratıcılığı engelleyen içerik filtreleri olmadan alışılmadık anlatıları keşfedin.

Karakter özelleştirme ve hafıza: AI'nın hatırladığı ayrıntılı karakter profilleri oluşturun ve sürekli yeniden sorgulama yapmadan hikayenizin tutarlılığını sağlayın.

Birden fazla AI modeli seçeneği: Çeşitli yazma stilleri için optimize edilmiş farklı AI modellerine erişin ve projenize en uygun olanı seçme esnekliğine sahip olun.

DreamGen'in artıları ve eksileri

Kurgu yazarlarına çeşitli hikayeleri keşfetmeleri için yaratıcı özgürlük sunar. Harici yazma veya proje yönetimi araçlarıyla sınırlı entegrasyon Güçlü karakter tutarlılığı, uzun hikayelerde anlatımın tutarlılığını korumaya yardımcı olur. Kurgu odaklı olması nedeniyle profesyonel veya pazarlama içerikleri için daha az uygundur. Topluluk tarafından oluşturulan içeriğe erişim, yeni projeler için ilham kaynağı olur. En iyi sonuçları elde etmek için komut istemlerini optimize etmek için bir öğrenme eğrisi vardır.

DreamGen fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7,83 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 19,35 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 48,30 $

DreamGen puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

Gerçek kullanıcılar DreamGen hakkında ne diyor?

Bir Redditor kullanıcısının paylaştığı paylaşımlar şöyle:

Bir hikaye için birden fazla karakter yaratabilme konseptini kesinlikle beğendim. Bu site benzersiz ve çok büyük bir potansiyele sahip! Kendi (gizli) botumu yaptım, 16 karakteri var ve hepsinin çok uzun açıklamaları var. Yaratma sürecinin yarısında sorunsuz çalışıyordu, ama şimdi tamamlandığında arıza yapıyor.

3. NovelAI (Görüntü oluşturma özelliği ile özelleştirilebilir AI hikaye anlatımı isteyen kurgu yazarları için en iyisi)

via NovelAI

Genel AI araçları genellikle kurgu için uygun olmayan, öngörülebilir ve ilhamsız metinler üretir. Yazarlar, edebi gelenekleri anlayan ve belirli türlere ve stillere uyum sağlayabilen bir AI'ya ihtiyaç duyar.

NovelAI, hikaye anlatıcıları için özel olarak geliştirilmiş bir platformdur. Modelleri edebiyat üzerine eğitilmiştir, bu da onlara anlatı yapısı ve düz yazı stilini daha iyi kavramalarını sağlar ve çıktıların daha edebi olmasını sağlar.

En favori yazarlar veya türlere göre özel modüller oluşturabilir ve hatta karakterlerinizi ve sahnelerinizi görselleştirmenize yardımcı olacak görüntüler oluşturabilirsiniz.

NovelAI ayrıca kullanıcı gizliliğine önem vererek hikayelerinizin gizli kalmasını ve eğitim amaçlı kullanılmamasını sağlar.

NovelAI'nin en iyi özellikleri

Edebiyat eğitimi almış AI modelleri: AI, kurgu eserler üzerinde eğitilir ve sonuç olarak anlatım hızını ve diyalog kurallarını anlayan düz yazılar üretir.

Özel AI modülleri: AI'nın yazma stilini belirli yazarlara veya türlere uyacak şekilde ayarlayın ve nihai çıktı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olun.

Entegre görüntü oluşturma: Yerleşik Yerleşik görüntü oluşturucu ile karakterlerinizi ve sahnelerinizi görselleştirin, yaratıcı vizyonunuzu geliştirmenize yardımcı olun.

NovelAI'nin artıları ve eksileri

Genel amaçlı yapay zekadan daha doğal hissettiren, edebi kalitede düz yazılar üretir. Gelişmiş özelliklere ve modellere erişmek için abonelik gereklidir. Hikayeleriniz gizli kalır ve model eğitimi için kullanılmaz. Görüntü oluşturma kalitesi değişiklik gösterebilir Derin özel seçenekler, AI'nın çıktısını ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmenizi sağlar. Profesyonel veya pazarlama içeriği için tasarlanmamıştır

NovelAI fiyatlandırması

Ücretsiz

Tablet: Kullanıcı başına aylık 10 $

Scroll: Kullanıcı başına aylık 15 $

Opus: Kullanıcı başına aylık 25 $

NovelAI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Mevcut değil

Gerçek kullanıcılar NovelAI hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle bahsediliyor:

Yaratıcı yazılar için çoğunlukla NovelAI kullanıyorum. Esnekliği ve farklı yazma stillerine ne kadar iyi uyum sağladığını seviyorum. Yazar tıkanıklığı yaşadığımda ve hikayeyi nasıl devam ettireceğimi bilemediğimde bana yardımcı oluyor. Esnekliği sayesinde, baştan başlamak zorunda kalmadan tonu veya stili ayarlayabiliyorum, bu da bana çok zaman kazandırıyor. Stilimi değiştirdiğimde bile bağlamı ve karakterleri tutarlı tutmasını takdir ediyorum. Bu, denemeleri çok daha kolay ve daha az sinir bozucu hale getiriyor. Daha uzun hikayeler üzerinde iş yaparken ve tutarlılığı korurken gerçekten çok yardımcı oluyor.

🌟 Bonus: ClickUp BrainGPT, yazarlar için mükemmel bir AI asistanıdır. "Toggle tax"ı (uygulamalar arasında geçiş yaparken kaybedilen zaman) ortadan kaldırır, araştırma ve yazma işlemlerini merkezileştirir ve tekrarlayan adımları otomasyonla gerçekleştirir. Bu sayede yazarlar ve araştırmacılar, AI taslak oluşturma, özetleme ve düzenleme gibi zorlu işleri üstlenirken, fikir üretme, analiz ve yaratıcılık gibi yüksek değer taşıyan işlere odaklanabilirler. Çalışma Alanınız, belgeleriniz ve bağlı uygulamalarınızda anında arama yapın ve özetleyin, araçlar arasında geçiş yapmadan referanslar ve içgörüler toplayın.

Talk to Text özelliğini kullanarak fikirlerinizi veya komutlarınızı dikte edin ve BrainGPT'nin herhangi bir yazma biçimi için birden fazla kopya varyasyonu, taslak veya yaratıcı başlık oluşturmasını sağlayın.

AI destekli önerilerle taslakları netlik, üslup ve SEO açısından düzenleyin, düzeltin ve optimize edin.

Komut istemlerinden görüntüler ve görsel öğeler oluşturun ve bunları yazma görevlerinizle bağlantılı tutarak sorunsuz içerik oluşturma deneyimi yaşayın.

Tekrarlayan yazma akışlarını otomasyonla otomatikleştirin, görevleri atayın ve revizyonları yönetin — hepsi tek bir Çalışma Alanı’nda.

Komut şablonlarını saklayın ve yeniden kullanın, metinlerinizde tutarlılık ve doğruluk sağlamak için iç yönergelere hızlıca başvurun.

4. AI Dungeon (Etkileşimli hikaye anlatımı ve oyun benzeri anlatım deneyimleri için en iyisi)

AI Dungeon aracılığıyla

Geleneksel AI yazma araçları statik metinler üretir, ancak seçimlerinize yanıt veren bir hikaye istiyorsanız ne yapmalısınız? Dinamik, oyun benzeri bir deneyim isteyen oluşturucular için basit bir metin üreticisi yeterli olmayacaktır.

AI Dungeon, AI destekli etkileşimli hikaye anlatımında öncü bir araçtır. Girişlerinize yanıt veren dinamik anlatılar oluşturur ve bir yazma asistanından çok metin tabanlı bir macera oyunu gibi fonksiyonunu yerine getirir.

Önceden hazırlanmış senaryolarla başlayabilir veya kendi özel dünyalarınızı oluşturabilirsiniz. AI, eylemlerinize gerçek zamanlı olarak uyum sağlar. Ayrıca çok oyunculu özellikler de sunarak, işbirliğine dayalı hikaye anlatımı veya masaüstü oyun grupları için harika bir araç haline gelir.

AI Dungeon'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli anlatım biçimi: Hikaye, seçimlerinize göre uyarlanarak dinamik ve ilgi çekici bir dallanmış anlatım oluşturur.

Özel dünya oluşturma: Etkileşimli hikayelerinizin temelini oluşturacak ayrıntılı dünyalar ve karakterler yaratın.

Çok oyunculu hikaye anlatımı: Başkalarını hikayenize davet edin ve anlatıma katkıda bulunmalarını sağlayın. Bu, işbirliğine dayalı yaratıcılık için eğlenceli bir araçtır.

AI Dungeon'ın artıları ve eksileri

Eşsiz etkileşimli biçim, hikaye anlatımını daha kişisel ve ilgi çekici hale getirir. Cilalı, yayınlanabilir içerik üretmek için daha az uygun Güçlü bir topluluk ve içerik kütüphanesi, yeni hikayeler için sonsuz ilham kaynağı sağlar. İçerik denetim politikaları gelişmiştir ve bu, bazı kullanım durumlarını etkileyebilir. Oyun benzeri biçim, yapay zeka hikaye anlatımına yeni başlayan kullanıcılar için erişilebilir bir giriş noktasıdır. Çıktı kalitesi, senaryonun karmaşıklığına bağlı olarak tutarsız olabilir.

AI Dungeon fiyatlandırması

Ücretsiz

Şampiyon: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Açıklama: Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Mythic: Kullanıcı başına aylık 49,99 $

AI Dungeon puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

5. Sudowrite (Yapılandırılmış yazma yardımı ihtiyacı olan profesyonel kurgu yazarları için en iyisi)

via Sudowrite

Profesyonel kurgu yazarları, sadece ham metin üretmekten daha fazlasına ihtiyaç duyar. Hikaye yapısını anlayan ve canlı betimlemeler oluşturmak veya diyalogları iyileştirmek gibi belirli yazma zorluklarında yardımcı olabilecek araçlara ihtiyaçları vardır.

Sudowrite, ciddi kurgu yazarları için tasarlanmış olup, basit AI içerik oluşturmanın ötesine geçen özel özellikler sunar. Yazma ortağı olarak işlev görür ve beyin fırtınası yapmanıza, işinizi genişletmenize ve cilalamanıza yardımcı olur.

Duyusal ayrıntılar için "Describe" ve roman uzunluğunda olay örgüsü geliştirmek için "Story Engine" gibi araçlarla Sudowrite, uzun soluklu projelerde ivmeyi korumanıza yardımcı olur. Ciddi bir yazma ş Akışına uyduğu için birçok profesyonel yazar bu aracı kullanır.

Sudowrite'ın en iyi özellikleri

Duyusal yazma özelliğini açıklayın: Sahneleri zenginleştirmek ve daha sürükleyici hale getirmek için görme, işitme, koklama ve dokunma tanımlamaları oluşturun.

Roman geliştirme için Story Engine: Konu geliştirme ve karakter gelişiminde size rehberlik eden yapılandırılmış bir sistem, uzun metrajlı kurgu eserleri yazmayı kolaylaştırır.

Yeniden yazma ve genişletme araçları: Farklı stillerde pasajları yeniden yazarak, kısa açıklamaları genişleterek veya uzun cümleleri kısaltarak metninizi iyileştirin.

Sudowrite'ın artıları ve eksileri

Her özellik, kurgu yazımının zorlukları için özel olarak tasarlanmıştır. Yalnızca kurgu üzerine odaklandığından, diğer içerik türleri için uygun değildir. Story Engine, sadece kısa içeriklerin değil, uzun içerikli projelerin de desteklenmesini sağlar. En yüksek değeri elde etmek için belirli araçları ve ş Akışı'nı öğrenmek zaman gerektirir. Yayınlanmış yazarlar arasında popülerlik kazanmış olması, profesyonel kalitesini göstermektedir. Abonelik modeli, hobi olarak yazan yazarlar için önemli bir yatırım olabilir.

Sudowrite fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi: Kullanıcı başına aylık 19 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Maksimum: Kullanıcı başına aylık 59 $

Sudowrite puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Sudowrite hakkında ne diyor?

G2 incelemesi paylaşımında şöyle diyor:

Hikayenin bazı bölümlerini yazmanıza ve yeniden yazmanıza yardımcı olacak çeşitli araçlar sunar. Hikaye kılavuzunun dahil edilmesi gerçekten yardımcı olur ve birden fazla araç kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır. AI hem metin hem de hikaye kılavuzunda çalışır, böylece hikayenin tüm yönlerini hızla geliştirebilirsiniz.

6. Claude (Nüanslı, düşünceli yanıtlar veren konuşma yapay zekasına ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

Claude aracılığıyla

Birçok AI aracı, robotik hissi veren ve nüansları kaçıran yanıtlar üretir. Karmaşık konularla uğraşırken, genel ve formülsel metinler yerine düşünceli ve özenli yanıtlar sağlayabilen bir AI'ya ihtiyacınız vardır.

Anthropic'in yapay zeka asistanı Claude, yüksek kaliteli konuşma yetenekleriyle tanınır. Yanıtları genellikle daha düşünceli olduğu için, incelik veya karmaşık muhakeme gerektiren içerikler için mükemmel bir seçimdir.

Claude'un anahtar güçlü yönlerinden biri, uzun belgeleri özetleme veya analiz için işleyebilmesini sağlayan geniş bağlam penceresidir. Bir PDF dosyası yükleyerek Claude'dan içgörüler elde edebilirsiniz, bu da araştırma ağırlıklı akışlarda büyük zaman tasarrufu sağlar.

Claude'un en iyi özellikleri

Genişletilmiş bağlam penceresi: Uzun belgeleri işleyin ve referans alın, raporları özetlemek veya araştırmaları analiz etmek için ideal hale getirin.

Nüanslı konuşma yanıtları: Claude, birçok rakibinden daha incelikli bir şekilde karmaşık konuları ele alır ve daha düşünülmüş hissi veren içerikler üretir.

Belge analiz yetenekleri: Claude'un analiz etmesi, özetlemesi veya içerik oluşturma sürecinde referans materyali olarak kullanması için dosyaları doğrudan yükleyin.

Claude'un artıları ve eksileri

Daha az mekanik hissettiren, düşünceli ve incelikli çıktılar üretir. Belirli konular veya taleplerle ilgilenirken daha dikkatli olunması gerekebilir. Güçlü belge işleme yetenekleri, araştırma ağırlıklı görevler için idealdir. Ücretsiz sürümde, yoğun ş akışlarını desteklemeyebilecek kullanım sınırlamaları vardır. Etkileşimler daha doğal ve konuşma havasında hissedilir Proje yönetimi platformlarıyla yerel entegrasyonlar yok

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 dolar

Claude puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Claude hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı paylaşımında şöyle diyor:

Claude'u kullanırken beni en çok etkileyen şey, onun konuşma odaklı yaklaşımı. Sanki bir veritabanına sorgu yapıyormuşum gibi hissetmek yerine, etkileşimler işbirliğine dayalı hissettiriyor. Claude, taleplerim belirsiz olduğunda açıklayıcı sorular soruyor ve bu da genellikle gerçekte neye ihtiyacım olduğu konusunda kendi düşüncelerimi netleştirmeme yardımcı oluyor. Bu karşılıklı iletişim, sadece daha iyi sonuçlar elde etmek için değil, öncelikle daha net fikirler geliştirmek için de değerli olduğunu kanıtladı.

7. DeepFiction AI (Türlere özgü şablonlarla hızlı hikaye oluşturmak için en iyisi)

DeepFiction AI aracılığıyla

Bazen, öğrenmesi zor olan karmaşık bir yazma aracına ihtiyacınız olmaz. Sadece eğlence veya hızlı bir yaratıcılık kıvılcımı için, kurulum için çok fazla zaman harcamadan hızlı bir şekilde bir hikaye oluşturmak istersiniz.

DeepFiction AI, AI hikaye oluşturma için erişilebilir bir giriş noktasıdır. Prompt mühendisliği uzmanı olmanıza gerek kalmadan hızlı bir şekilde hikayeler oluşturmanıza olanak tanıyan türe özel şablonlar sunar.

Romantizm, fantezi veya gizem gibi kategoriler arasından seçim yapabilirsiniz ve AI, bu türlerin geleneklerine uygun içerik üretecektir. Erişilebilirlik ve eğlence değerine odaklanan basit bir araçtır.

DeepFiction AI'nın en iyi özellikleri

Türe özel şablonlar: Bir tür seçin ve o stilin kurallarına uygun, AI tarafından oluşturulan içerik elde edin, böylece hikaye oluşturma işlemi kolaylaşır.

Hızlı hikaye oluşturma: Basit arayüz hızı ön planda tutarak, minimum kurulumla hikayeler oluşturmanıza olanak tanır.

Hikaye devamı özellikleri: AI yardımıyla mevcut hikayeleri genişletin veya anlatıları devam ettirin.

DeepFiction AI'nın artıları ve eksileri

Şablon tabanlı yaklaşım, AI araçlarını ilk kez kullanan kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlar. Daha gelişmiş kurgu yazma platformlarına göre daha az özel seçenek Hızlı içerik üretimi, hızlı yaratıcı egzersizler veya eğlence için mükemmeldir. Çıktı kalitesi, daha özel araçlar kadar rafine olmayabilir. Tür odaklı çıktılar, içeriğin beklentilerinize uygun olmasını sağlar. Uzun metrajlı veya profesyonel kurgu projeleri için sınırlı özellikler

DeepFiction AI fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $

Pro Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 20 $

Studio: Kullanıcı başına aylık 75 $

DeepFiction AI puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir.

8. ChatGPT (Çeşitli içerik türleri için çok yönlü genel amaçlı AI yardımı için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

Takımınızın içerik ihtiyaçları çeşitlidir. Bir gün e-postalar hazırlarken, ertesi gün pazarlama metinleri yazarken, sonraki gün ise karmaşık bir teknik konuyu basitleştirmeye çalışıyorsunuz. Her görev için özel bir araç kullanmak verimsiz ve maliyetlidir.

ChatGPT, çok geniş bir içerik görevleri alalıklığı olan yapay zeka asistanlarının İsviçre çakısı gibidir. Çok yönlülüğü, yaratıcı yazımdan teknik açıklamalara kadar her şey için tek bir araca ihtiyaç duyan takımlar için ideal bir seçenek olmasını sağlar.

ChatGPT ile e-postalar taslak hazırlayabilir, kod yazabilir, fikirler üretebilir ve doğal, konuşma benzeri bir arayüz aracılığıyla karmaşık konuları basitleştirebilirsiniz. Ancak, bu araç bağımsız bir araç olarak çalıştığı için, yine de bağlamın dağınıklığıyla karşı karşıya kalacaksınız. ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı'sı bu sorunu çözmek için tasarlanmıştır.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Çok yönlü içerik oluşturma: E-posta taslağı hazırlamadan yaratıcı yazmaya ve kod oluşturmaya kadar çok çeşitli görevleri tek bir yerden halledin.

Eklentiler ve özel GPT'ler: Harici hizmetlere bağlantı kurarak veya özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş GPT'ler oluşturarak fonksiyonelliğini genişletin.

Konuşma iyileştirme: Doğal bir diyalog aracılığıyla çıktılarınızı yineleyerek, oluşturma sürecini daha sezgisel hale getirin.

ChatGPT'nin artıları ve eksileri

Eşsiz çok yönlülüğü, farklı ihtiyaçları olan takımlar için güvenilir bir seçenek olmasını sağlar. Çalışma platformlarına yerel entegrasyonlar olmadan bağımsız bir araç olarak çalışır. Düzenli güncellemeler ve model iyileştirmeleri, yeteneklerinin sürekli genişlediğini gösterir. İçerik, işinizin gerçekte yapıldığı yere manuel olarak aktarılmalıdır. Geniş bir kullanıcı topluluğu, kapsamlı kaynaklar ve paylaşılan komutlar sunar. İçerik filtreleri bazen yaratıcı veya profesyonel kullanım durumlarını kesintiye uğratabilir.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 200 $

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

G2 incelemesi paylaşımında şöyle diyor:

ChatGPT'de en çok sevdiğim şey, sezgisel ve güvenilir olması; bağlamı hızlı bir şekilde anlıyor ve çok fazla gidip gelmeye gerek kalmadan net, iyi yapılandırılmış yanıtlar veriyor. Profesyonel, yaratıcı veya özlü bir şeye ihtiyacım olduğunda, farklı tonlara ve gereksinimlere nasıl uyum sağladığını özellikle takdir ediyorum.

9. Jasper (Marka tutarlılığı olan içeriğe ihtiyaç duyan pazarlama takımları için en iyisi)

Jasper AI aracılığıyla

Pazarlama takımları, yüksek hacimli, marka odaklı içerik üretmek için sürekli baskı altındadır. Genel AI araçları markanızın sesini anlamaz, bu da takımınızın şirketinizin standartlarına uymak için çıktıları düzenlemekle değerli zamanını boşa harcadığı anlamına gelir.

Jasper, pazarlama ekipleri için özel olarak tasarlanmış bir AI içerik platformudur. Marka tutarlılığına odaklanır ve büyük ölçekli içerik üretimini destekleyen şablonlar sunar.

Jasper'ın Marka Sesi özelliği ile AI'yı belirli yönergeleriniz doğrultusunda eğitebilir ve oluşturulan tüm içeriğin markanızla uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, işbirliği araçları ve kampanya yönetimi özellikleri de sunarak pazarlama takımları için sağlam bir seçim haline getirir.

Ancak, kapsamlı bir iş yönetimi platformu olmaktan ziyade, özel bir içerik aracı olmaya devam etmektedir.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Marka Sesi eğitimi: Oluşturulan tüm içeriğin tutarlı ve marka ile uyumlu olmasını sağlamak için AI'yı marka yönergeleriniz konusunda eğitin.

Pazarlama özel şablonlar: Pazarlama alanında en iyi uygulamaları içeren reklam metinleri, sosyal medya gönderileri ve blog makaleleri için şablonlara erişin.

Kampanya ve işbirliği araçları: Ş Akışınızı destekleyen takım işbirliği özellikleriyle pazarlama kampanyalarını yönetin.

Jasper'ın artıları ve eksileri

Her özellik, pazarlama takımlarının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır. Diğer iş fonksiyonları veya içerik türleri için daha az uygun Marka Sesi özelliği, büyük ölçekte marka tutarlılığını sağlar. Brand Voice özelliğini kurmak için başlangıçta zaman ayırmanız gerekir. Yerleşik işbirliği araçları, pazarlama takımının akışlarını destekler. Bireysel kullanıcılar, ihtiyaçlarından daha fazla özelliğe sahip olduğunu düşünebilir.

Jasper fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jasper hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Jasper'ı beyin fırtınası yapmak, fikirleri yeniden formüle etmek, düşünceleri düzenlemek ve sıfırdan başlamak yerine çok daha hızlı yazmak için kullanabilirsiniz. Genel olarak, somut bireysel ve takım verimliliği sağladı ve platforma yapılan sürekli iyileştirmelerden çok memnunuz!

Takımınızın ş akışına uygun doğru AI aracını bulun

Doğru Stansa AI alternatifi, neyi başarmaya çalıştığınıza bağlıdır. Yaratıcı kurgu yazarları, NovelAI veya Sudowrite gibi özel araçlardan yararlanabilir. Pazarlama takımları, Jasper gibi marka odaklı platformlarda değer bulacaktır.

Ancak asıl zorluk, iyi içerik üreten bir AI bulmak değil, takımınızın çalışma şekline uyan bir AI bulmaktır. Bağımsız AI araçları sürtüşmeye neden olur ve sizi proje yönetimi sisteminiz, belgeleriniz ve takım sohbetleriniz arasında içeriği manuel olarak aktarmaya zorlar.

En etkili AI çözümü, içerik oluşturma ve uygulama arasındaki boşluğu dolduran çözümdür. İster özel bir kurgu aracı ister bir pazarlama platformu seçin, ş akışınızda sürtünmeyi azaltan çözümleri önceliklendirin.

AI içerik üretimi ile iş yönetimi arasındaki bağlam dağınıklığını ortadan kaldırmak isteyen takımlar için ClickUp, işin yapıldığı yerde çalışan bir AI sunar. ✨/

Bugün ücretsiz kaydolun.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Stansa AI, esnek etkileşimleriyle tanınan, özellikle yaratıcı ve profesyonel yazım için kullanılan yapay zeka destekli bir içerik oluşturma platformudur. Takımlar genellikle takım işbirliği, iş yönetim sistemleriyle daha iyi entegrasyonlar veya pazarlama veya kurgu için özel yetenekler gibi özellikler elde etmek için alternatifler ararlar.

Filtrelenmemiş AI yazma araçları daha az içerik kısıtlamasına sahiptir, bu da ana akım araçlar tarafından engellenebilecek alışılmadık temaların keşfedilmesine olanak tanır. ChatGPT gibi platformlar güvenlik ve geniş erişilebilirliği önceliklendirir, bu da bazen belirli kurgu türleri için yaratıcı akışı kesintiye uğratabilir.

İçerik üzerinde işbirliği yapması ve bunu iş akışlarına entegre etmesi gereken takımlar için ClickUp en güçlü seçimdir. AI içerik oluşturmayı proje yönetimi ve dokümantasyon ile birleştirerek ayrı araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Evet, ClickUp ve Jasper dahil olmak üzere çoğu AI yazma alternatifi, ticari içerik oluşturma için tasarlanmıştır ve oluşturulan içeriği iş amaçlı kullanmanıza izin verir. Ancak, her platformun içerik sahipliği ile ilgili hizmet şartlarını gözden geçirmek her zaman iyi bir fikirdir.