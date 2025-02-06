Kendi AI Asistanınızı Nasıl Oluşturabilirsiniz (Kullanım Örnekleri ve Araçlar)

AI asistanları, ev asistanlarını yemek tarifleri için kullanmaktan akıllı telefonlarımızda yakındaki restoranları kontrol etmeye kadar günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Aslında, 2024 yılı sonuna kadar 8,4 milyardan fazla AI asistanının kullanılması öngörülüyor — bu rakam dünya nüfusundan daha fazla!

Günümüzde bu asistanlar, sadece soruları yanıtlamaktan çok daha fazlasını yapmaktadır. İçerik oluşturma, iş akışı otomasyonu ve çok daha fazlasında yardımcı olurlar. Ancak bir sorun var: halka açık sohbet asistanları, özel gereksinimleriniz için çok uygun değildir.

Bu nedenle, kendi AI asistanınızı nasıl oluşturacağınızı bilmek her zamankinden daha önemli. Ve biz de size rehberlik etmek için buradayız!

Bu blogun sonunda, yalnızca özel gereksinimlerinize uygun kendi sohbet asistanınızı nasıl oluşturacağınızı öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm tahminleri ortadan kaldıran daha akıllı ve daha kolay bir alternatif de sunacağız!

⏰60 Saniyelik Özet AI asistanı, işle ilgili ve kişisel görevleri yerine getirmek için tasarlanmış sohbet tabanlı bir AI uygulamasıdır Makine Öğrenimi ve Doğal Dil İşleme teknolojilerini kullanarak sorguları sade bir dille anlar ve belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılabilir Dikkatli planlama ve model eğitimi ile kendi AI asistanınızı oluşturabilirsiniz İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , çalışma alanınıza doğrudan entegre edilmiş yapay zeka asistanı sunar ClickUp Brain'in işlevselliğini kullanarak belge oluşturma, ilerlemeyi kontrol etme vb. gibi projeye özgü eylemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

AI Asistanı nedir?

AI asistanı, insan çabası ve zekası gerektiren eylemleri otomatik olarak gerçekleştirmek için tasarlanmış bir bilgisayar programıdır. AI'yı görevleri otomatikleştirmek için kullanarak, zamanınızı daha karmaşık projeler için harcayabilirsiniz.

Bu dijital yardımcılar, Doğal Dil İşleme (NLP) ve Makine Öğrenimi (ML) teknolojisinin gücüyle insan dilindeki sorguları anlar. Bu sayede, kullanıcı olarak sizin istediğiniz belirli eylemleri gerçekleştirebilirler.

AI Asistanının yetenekleri, programlandığı göreve bağlı olmakla birlikte, yapabilecekleri bazı görevlere örnek olarak şunlar verilebilir:

Bilgilerine veya internetten elde ettikleri bilgilere dayanarak sorularınızı yanıtlar

İstediğimiz zamanda hatırlatıcılar ayarlama ve çalıştırma

E-posta veya metin mesajları yazma

Evimizdeki akıllı cihazları kontrol etme

Görüntü ve grafik oluşturma

Bir web sayfasını (veya başka herhangi bir bilgiyi) özetleme

Popüler AI sanal asistanlarına örnek olarak Google Assistant, Siri, Alexa ve ChatGPT verilebilir.

Kendi AI Asistanınızı Oluşturmanın Avantajları

Kişisel AI asistanlarını çok sayıda şey için kullanabilir ve API'leri kullanarak entegre edebilirsiniz, ancak bir AI asistanı oluşturmak dört benzersiz avantaj sunar.

Özelleştirme: AI asistanınızı oluştururken, üçüncü taraf AI asistanlarında yapamayacağınız şekilde, kullanıcı arayüzünü veya diğer özellikleri istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz Verimlilik: Üçüncü taraf bir asistan, genellikle herhangi bir anda bir milyon kullanıcının sorgularını işler. Kendi AI asistanınız ise yalnızca sizin ve kuruluşunuzun sorgularını işleyerek verimliliği sağlar Gizlilik: Kişisel AI asistanınız, üçüncü taraf asistanlara göre daha iyi veri gizliliği ve güvenliği sağlar. Veriler kuruluşunuz içinde gizli kalır ve nasıl kullanılacağına siz karar verirsiniz Ölçeklenebilirlik: Kuruluşunuz için özel bir AI asistanı inanılmaz derecede ölçeklenebilir ve esnektir. Özel uygulamalarınızla entegre edebilir ve yeni özellikler veya yetenekler ekleyebilirsiniz

Kendi AI Asistanınızı Nasıl Oluşturabilirsiniz: Adım Adım Kılavuz

Adım 1: Kullanım örneğini ve yetenekleri tanımlayın

Yapılacak ilk şey, AI asistanınızın kullanım alanını, yani yeteneklerini ve sınırlarını tanımlamaktır.

Bu planlama dikkatli bir şekilde yapılmazsa, istenen görevleri istenen şekilde yerine getiremeyen bir yapı ile karşı karşıya kalırsınız. AI asistanınız üzerinde çalışmaya başlamadan önce açıkça tanımlamanız ve not almanız gerekenler şunlardır:

Asistan türü

Kişisel bir AI asistanı mı oluşturuyorsunuz? Yoksa müşteri desteği veya iş operasyonları gibi durumlarda kullanılacak bir asistan mı? Genel amaçlı bir AI kişisel asistanı, birçok türde eylemi gerçekleştirebilmesini sağlayan çok sayıda özelliğe sahipken, duruma özel asistanlar özel eğitim gerektirir.

Hedef kullanıcılar ve beceri setleri

AI asistanınızın hedef kullanıcıları kimler ve beceri setleri nelerdir? AI uygulamalarına ne kadar aşina olduklarını, bir sorunu tanımlamak için ne tür bir dil kullandıklarını ve sanal asistanı nasıl kullanmayı tercih ettiklerini (ör. komutlar göndererek veya seslerini bir uygulama veya web üzerinde kullanarak) anlayın.

Çözülmesi gereken sorunlar

AI asistanının yeteneklerini ve neyi çözmesini istediğinizi düşünün. Örneğin, bir verimlilik asistanının en azından takviminizi, e-postalarınızı ve yapılacaklar listenizi yönetebilmesi gerekir. Ya da toplantılarınızı özetlemesini ve sizin için e-postalar yazmasını isteyebilirsiniz.

Sınırlamalar

Geliştiriciler, AI asistanının olumsuz sonuçlara yol açmamasını sağlamak için genellikle bazı sınırlamalar koyar. Bu nedenle, bu sınırları önceden iyi bir şekilde belirleyin. Örneğin, kullanıcı verilerini ne kadar süreyle saklamalı? Ne tür eylemleri gerçekleştirmemeli? Asistanınızda istediğiniz bu ve diğer sınırlamaları belirleyin ve belgelendirin.

💡Pro İpucu: Sınırlamaları ayarlarken, bir "Yapılacaklar / Yapılmayacaklar" listesi oluşturun. Örneğin: ✅ Yapılacaklar: Müşterilerin SSS'lerini yanıtlayın, sipariş izleme bilgilerini sağlayın ❌ Yapılmayacaklar: Ödemeleri işleme, hassas kullanıcı verilerini depolama

Adım 2: Teknoloji yığını belirleyin

AI asistanınızın yeteneklerini ve sınırlarını belgeledikten sonra, onu oluşturmak için doğru teknoloji yığını hakkında düşünebilirsiniz. Bu, asistanınızın geliştirilmesini hızlandırmak için kullanacağınız tüm kütüphaneleri ve çerçeveleri ve aşağıdakiler gibi diğer altyapıları içerir:

Kullanacağınız programlama dili (ör. Python, Java, C++ vb.)

Kullanmayı planladığınız dil için paket yükleyiciler (örneğin, Python için bir Python paket yöneticisi)

Barındırma ortamı (ör. kendi barındırma, bulut barındırma vb.)

NLP Kütüphanesi veya çerçevesi (ör. NLTK, spaCy, Gensim vb.)

ML kütüphaneleri ve çerçeveleri (SciPy, TensorFlow, NumPy vb.)

Ses tanıma kitaplıkları (asistanınızın konuşma tabanlı özelliklere sahip olmasını istiyorsanız)

💡Profesyonel İpucu: Ölçeklenebilirlik ve entegrasyon kolaylığına göre bir teknoloji yığını seçin. ✅ İlk aşamalarda aşırı mühendislikten kaçının

Adım 3: Eğitim verilerini bulun

Şimdi, kişisel AI asistanınızı eğitmek için verileri bulmanız gerekir. Bu verileri, üçüncü taraf veri siteleri, kullanıcı tarafından oluşturulan veri kaynakları ve kuruluşunuzun etkinlik günlükleri veya müşteri verileri gibi birçok yerden elde edebilirsiniz.

Veri türleri söz konusu olduğunda, AI asistanınız için üç tür eğitim verisine ihtiyacınız olacak:

NLP eğitimi için insan dili verileri

Konuşma ile ilgili eğitim için konuşma verileri (konuşma ile ilgili özellikleri entegre etmek istiyorsanız)

Asistanı gerçekleştireceği görevler konusunda eğitmek için göreve özel veriler

💡Profesyonel İpucu: Seçtiğiniz veri seti ne olursa olsun, bir AI modelini eğitmek için yeterince büyük olduğundan emin olun. İyi bir başlangıç noktası, 10x kuralı , yani modelinizdeki parametre sayısının en az 10 katı büyüklüğünde bir veri setine sahip olmanızdır.

Adım 4: Eğitim verilerini temizleyin ve hazırlayın

Verilerinizi aldıktan sonra, verileri temizleyin, etiketleyin ve asistan modelini eğitmek için hazırlayın. Bu, modelin verilerinizi nasıl yorumlayacağını belirleyeceği için çok önemli bir adımdır, bu yüzden bu adımı aceleye getirmeyin. Her birini nasıl gerçekleştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Temizleme: Bu işlemde, verilerinizdeki boş satırlar, aykırı değerler, yinelenen değerler vb. tüm hataları ve anormallikleri kaldırırsınız. Bu, modelinizin eğitileceği verilerin doğru ve her türlü yanlış temsil içermediğinden emin olmak için yapılır

Etiketleme: Bu, modelin eğitim sırasında verileri doğru şekilde yorumlayabilmesi için veri kümenizdeki verileri doğru şekilde etiketleme, kategorize etme ve sınıflandırma işlemidir. Modelinizin farklı veri noktaları arasında kuracağı ilişkiler bu işleme bağlıdır

💡Profesyonel İpucu: Verilerinizi temizleyip etiketledikten sonra, bunları iki veri kümesine ayırın; biri eğitim, diğeri test amaçlı. Veri kümesinin %70'ini eğitim, %30'unu test için ayırın.

Adım 5: Asistanınızı eğitin

Verileriniz artık hazır ve teknoloji yığınınız da yerinde. AI asistanınızı eğitmeye başlayabilirsiniz. Barındırma ortamınıza gerekli araçları yükleyin ve başlatın, ardından bunları eğitim veri setinizle besleyin. Eğitim hızı ve parti boyutu gibi eğitim parametrelerini ayarlayın ve eğitim sürecini başlatın.

Bu işlemin tam adımları, seçtiğiniz NLP ve ML kitaplıklarına göre değişir, bu nedenle teknik yığınınızın kılavuzlarına bakın. Hataları azaltmak için eğitim sürecini sürekli izleyin.

💡Profesyonel İpucu: Eğitim hızı yavaşsa, öğrenme hızı ve parti boyutu parametrelerini ayarlayın ve işlemi yeniden başlatın. Herhangi bir hata ile karşılaşırsanız, kitaplıklarınızın sorun giderme ipuçlarına bakın.

Adım 6: Asistanı test edin

AI asistanınız eğitildikten sonra, test veri setinde test edin. Performansının doğruluğunu kontrol edin. Bu aşamada iki tür sorunla karşılaşabilirsiniz:

Aşırı uyum: Bu, eğitim modeli eğitim verilerini genelleştirmek yerine ezberlediğinde ortaya çıkar. Sonuç olarak, eğitim veri setiyle test ettiğinizde doğru sonuçlar verir, ancak yeni verilerle test edildiğinde kötü sonuçlar verir. Bu sorunu gidermek için izleyebileceğiniz teknikler arasında düzenleme, birleştirme vb. bulunur.

Underfitting: Bu, modelin kullanıcı girdileri ve çıktı parametreleri arasında ilişki kurmadığında ve sonuç olarak hem eğitim hem de test veri kümelerinde çalışmadığında ortaya çıkar. Genellikle, eğitim süresini uzatarak veya daha büyük/daha karmaşık bir veri kümesi kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. Bu işe yaramazsa, özellik mühendisliği gibi gelişmiş teknikleri deneyebilir veya daha karmaşık bir model mimarisine geçebilirsiniz

AI asistan modelinizi, işlevselliğini ince ayarlamak için yukarıda sağlanan çözümlerle yeniden eğitin. Test veri setiyle doğru sonuçlar üretmeye başladığında, bir sonraki adıma geçin.

💡Profesyonel İpucu: Uzun/kısa girdiler, farklı dillerde girdiler, özel karakterler veya alışılmadık biçimlendirme içeren girdiler ve eksik veya belirsiz istekler dahil olmak üzere, asistanınızın yeteneklerinin sınırlarını zorlayan senaryolar oluşturun.

Adım 7: Kullanıcı arayüzünü (UI) tasarlayın

AI asistanınız beklendiği gibi çalışmaya başladığında, odak noktanızı kullanıcı arayüzüne kaydırabilirsiniz. Sonuçta, bir sohbet asistanının kişiliği, kullanıcı deneyimi (UX) kadar iyidir; kimse görünüşü ve hissi düzensiz bir asistanı kullanmak istemez. Bu nedenle, kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü tasarlamanız gerekir. Daha önce hiç tasarım yapmadıysanız, bu iş için bir UX tasarımcısı işe alın!

UI tasarlandıktan sonra, bunu Asistan ile birleştirin ve barındırma ortamınızda dağıtarak son test ve hata ayıklama işlemlerini gerçekleştirin.

💡Profesyonel İpucu: Akıllı tahminlerle etkileşimleri hızlandırmak için otomatik öneriler ve hızlı yanıtlar gibi akıllı kullanıcı arayüzü özellikleri ekleyin.

Adım 8: Son testleri ve hata ayıklamayı gerçekleştirin

Oluşturduğunuz AI asistanı üzerinde son testleri yapma zamanı geldi. UX, asistanın AI modeli ve diğer tüm öğelerin amaçlandığı gibi çalıştığından emin olun. İstediğiniz görevleri gerçekleştirmek için komutları gönderin ve sonuçların ne kadar doğru olduğunu görün. Ayrıca, konuşma tabanlı işlevselliği de test edin.

Bunu yapmak için, asistanın hedef kullanıcı tabanından bazı kullanıcıları denemeye davet edin. Kullanıcıların sorgularını nasıl oluşturduklarını ve asistanın bunlara ne kadar iyi yanıt verdiğini görün. Bir şey olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, hata ayıklayın ve düzeltin.

💡Profesyonel İpucu: Asistanın hedef kullanıcı tabanından bazı kullanıcıları denemeye davet edin. Sorgularını nasıl oluşturduklarını ve asistanın onlara ne kadar iyi yanıt verdiğini görün. Bir şey amaçlandığı gibi çalışmıyorsa, hata ayıklayın ve düzeltin.

Adım 9: Başlatma ve izleme

Son olarak, bunu kuruluşunuzun içindeki veya dışındaki hedef kullanıcılar için erişilebilir hale getirebilirsiniz. Gerçek dünyada ne kadar iyi performans gösterdiğini izleyin ve kullanıcı geri bildirimlerini analiz edin. Geri bildirimlere göre, gerektiğinde iyileştirin.

💡Profesyonel İpucu: AI asistanınıza yeni veriler sağlayarak sürekli gelişmesine yardımcı olun. Doğruluğu artırmak için gerçek dünya etkileşimleri ekleyin ve kullanıcıların niyetini daha iyi anlamak için dil modellerini ayarlayın.

Sıfırdan başlamak istemiyor musunuz? Güçlü oyunculardan ilham alın! Popüler yaklaşımlardan biri, OpenAI'nin güçlü dil modellerini kullanmaktır. Bu modellere birkaç yolla erişebilirsiniz: doğrudan API'leri üzerinden (API anahtarı gerekir) veya daha kolay bir şekilde, işleri çok daha sorunsuz hale getiren Python kütüphanelerini kullanarak. Herhangi bir AI asistanı için anahtar ipucu, konuşma geçmişini yönetmektir. Bu, asistanınıza iyi bir hafıza vermek gibidir! Hızlı sohbetler için kodunuzda, daha ayrıntılı konuşmalar için bir dosyada veya karmaşık projeler için bir veritabanında geçmiş etkileşimleri saklamanız gerekecektir. AI'nıza bir şey sorduğunuzda, bağlamı anlayabilmesi için "komut istemine" ilgili geçmişi ekleyin. OpenAI kullanıyorsanız, sunucularıyla iletişim kurmanın tüm teknik ayrıntılarını halleden Python kütüphanesi en iyi arkadaşınız olacaktır.

Kendi AI Asistanınızı Oluşturmanın Zorlukları

Mevcut tüm kütüphaneler, çerçeveler ve topluluk desteğine rağmen, kendi AI kişisel asistanınızı oluşturmak kolay değildir. Aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşılaşacaksınız:

Teknik karmaşıklık: AI asistanı oluşturma süreci karmaşıktır. Burada basitleştirilmiş bir formda sunuyoruz, ancak gerçekte teknik olarak zordur (özellikle yazılım geliştirici veya mühendis değilseniz)

Maliyet: Özel bir AI asistanı oluşturmak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek oldukça maliyetlidir. Özel bir AI asistanı oluşturmak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek oldukça maliyetlidir. AI asistanınızdan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, kullanıcı arayüzü tasarımı, sunucu maliyeti ve geliştirme maliyetleri kolaylıkla binlerce dolara ulaşabilir

Gizlilik sorunları: Özel bir AI asistanı, veri gizliliğiniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlarken, bu kontrol aynı zamanda daha fazla sorumluluk da getirir. Tüm kullanıcı verileri sunucunuzda bulunduğunda, bunların güvenliğini sağlama sorumluluğu size aittir. Herhangi bir veri ihlali durumunda, siz ve kuruluşunuz sorumlu tutulursunuz

ClickUp Brain, Kendi AI Asistanınıza Daha Akıllı Bir Alternatif Neden?

Kendi AI asistanınızı oluşturmanın zorluklarından kaçınmak, ancak yine de kuruluşunuzda bir AI asistanı kullanmak istiyorsanız, sorunsuz bir çözüm zaten mevcut!

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, takımların çeşitli kullanım senaryolarında kullanabileceği kendi AI asistanı ClickUp Brain ile birlikte gelir.

ClickUp'ın proje yönetimi özellikleriyle derin entegrasyonu sayesinde, ClickUp Brain basit bir metin komutuyla bilgi bulmanıza, içerik oluşturmanıza ve diğer projeye özgü eylemleri gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Nedir ve iş yerinizde daha fazla iş yapmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedelim.

ClickUp Brain nedir?

ClickUp Brain, ClickUp'ın proje yönetimi platformuna entegre edilmiş bir AI işlevselliğidir. Çalışma alanınızdaki tüm ClickUp özellikleriyle, dahili iletişim özelliği ClickUp Sohbet dahil olmak üzere, sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. ClickUp Brain hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Çalışma akışlarınıza ve çalışma alanı içindeki tüm belgelere derinlemesine entegre olması sayesinde ClickUp Brain her zaman bağlam bilincindedir. İster iş arkadaşlarınıza projeler hakkında mesaj yazarken ister bir belge ararken kullanın, ClickUp Çalışma Alanınızdan her zaman doğru bilgileri bulur.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si, eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetlerde, e-postalarda veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

ClickUp Brain kullanmanın avantajları

ClickUp Brain, kendi asistanınızı oluşturmanın zorluklarıyla karşılaşmadan AI'nın güçlü yönlerini kullanmanızı sağlar. İşte dört önemli avantajı:

Daha yüksek verimlilik: Tüm projeleriniz ve bunların dosyaları, görevleri, beyaz tahtaları vb. ile derinlemesine entegre olan Tüm projeleriniz ve bunların dosyaları, görevleri, beyaz tahtaları vb. ile derinlemesine entegre olan AI verimlilik hilelerini kolayca uygulamanızı sağlar. Bu, ş Akışınız için farklı araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır

Kurulum ve kullanım kolaylığı: ClickUp Brain, özel bir AI asistanına göre kurulumu ve kullanımı da çok daha kolaydır. Bir ClickUp hesabı açın ve ClickUp Brain'i hemen kullanmaya başlayın

Uygun fiyat: ClickUp Brain aylık sadece 7 ABD dolarıdır, bu da özel AI asistanınızı oluşturma ve işletme maliyetinden önemli ölçüde daha düşüktür. Ayrıca, benzer özelliklere sahip diğer AI asistanlarından (ör. ChatGPT Plus ve Gemini Advanced) çok daha ucuzdur

Daha iyi güvenlik ve gizlilik: Son olarak, ClickUp Brain, GDPR, HIPAA ve AICPA SOC2 gibi veri güvenliği standartlarına uygun olduğu için verileriniz için daha iyi güvenlik ve gizlilik sunar

ClickUp Brain'i AI Asistanınız olarak kullanma

ClickUp Brain'i işiniz için tercih ettiğiniz AI asistanı olarak kullanmanın birçok yolu vardır. Proje ve görev durumları hakkında soru sorabilirsiniz, size güncel bir cevap verecektir.

ClickUp AI'yı kullanarak görevleri otomatikleştirin ve projeye özel belgeleri bulun

Ayrıca, belgeleri, toplantıları, sohbet konularını özetlemesini, kaydedilmiş klipleri veya başka bir yerde bulduğunuz diğer bilgileri yazıya dökmesini de isteyebilirsiniz. ClickUp brain önemli ayrıntıları atlamaz!

ClickUp AI ile sohbet konularınızı özetleyin

Ayrıca, siz yokken belirli dönemlere ait güncellemeleri kolayca alabilmeniz için bir "beni yakala" özelliği de vardır. AI'ya sorunuzu sorun, o da siz yokken neler olduğunu size anlatacaktır; tamamlanan görevler, geciken görevler, takım üyelerinden gelen güncellemeler, oluşturulan belgeler vb.

Son olarak, ama kesinlikle en az değil, belgeler, zihin haritaları, e-postalar ve daha fazlasını oluşturur. ClickUp Brain, ClickUp Docs ile entegre olarak ClickUp'ın belge düzenleme özelliğine üretken AI işlevselliği ekler.

Böylece, bir belge oluştururken, gereksinimlerinize bağlı olarak hızlı bir Anahat veya hatta tüm belgenizi oluşturmak için bu özelliğin gücünden yararlanabilirsiniz.

ClickUp Brain ile proje özetlerinizi yazın

ClickUp'ın AI Asistanı ile Verimliliğinizi Artırın

AI artık sadece moda bir kelime değil, iş ve yaşam tarzımızı yeniden tanımlıyor. E-postalarınızı oluşturabilir, araştırmalarınızda size yardımcı olabilir ve sıradan görevleri otomatikleştirebilir. Dolayısıyla, rekabette öne geçmek istiyorsanız, AI'yı iş akışlarınıza entegre etmek artık bir seçenek değil, bir zorunluluk!

Burada gördüğünüz gibi, kendi AI asistanınızı oluşturmak karmaşık ve maliyetli bir iştir. Ancak ClickUp ile ClickUp Brain sayesinde çok yönlü ve uygun fiyatlı bir çözüm elde edersiniz.

Güçlü özellikleri, proje ayrıntılarını alır, sohbetleri özetler, zihin haritaları oluşturur ve çok daha fazlasını yapar — hepsi proje yönetimi ihtiyaçlarınız için!

Ne bekliyorsunuz? ClickUp'a kaydolun ve AI'nın gücünü kendiniz deneyimleyin!