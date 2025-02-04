2025'te Kişisel Kullanım ve Verimlilik için En İyi 9 AI Aracı

Jetsons'ları hatırlıyor musunuz?

Aile için akşam yemeğini hazırlayan bir robot, uçan arabalar, AI araçları ve her şeyin otomatik olduğu bir gelecek.

Henüz Jetsons kadar yapay zeka odaklı olmasak da, yapay zeka araçları günlük hayatımızı kolaylaştırmak için hayatımıza önemli ölçüde girmiştir.

En iyi AI araçları bizi daha verimli hale getirir, mevcut becerilerimizi geliştirir ve bizi yetkin ve organize bireylere dönüştürür.

Heyecan verici olan ise, yapay zeka devriminin herkesin erişimine açık AI araçlarıyla ana akım haline gelmiş olmasıdır.

Üretken AI ve makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanan AI araçları, geniş veri kümelerinden yararlanarak bize istediğimiz bağlamsal çıktıyı sunar. Basit metin komutlarıyla etkileşim kurarak kişiselleştirilmiş çıktılar oluşturarak, bu araçların bağlamınızı ve benzersiz tercihlerinizi anlamasına yardımcı olabilirsiniz.

Görüntü ve görsel olarak çekici videolar oluşturmaktan, geniş veritabanlarında belirli cevapları aramaya, e-postalarınızı yazmaktan daha sağlıklı olmanıza yardımcı olmaya kadar, kişisel kullanım için AI araçları her şeyi yapar.

Manuel işleri azaltmanıza, süreçleri optimize etmenize ve en önemli şeylere odaklanmanıza yardımcı olan, kişisel kullanım için en iyi AI araçlarından bazılarına göz atalım.

Kişisel kullanım için en iyi AI araçlarının ayrıntılarına geçmeden önce, doğru aracı seçtiğinizden emin olmak için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun.

Kullanım kolaylığı: AI aracı sezgisel bir arayüze, kullanıcı dostu özelliklere ve kolay gezinmeye sahip olmalıdır

Entegrasyon : E-posta istemcileri, takvimler, proje yönetimi ve Google Dokümanlar gibi günlük kullandığınız diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan AI araçlarını değerlendirin. Bu, iş akışınızı kolaylaştıracak ve kişisel ihtiyaçlarınızdan profesyonel görevlere kadar her şey için bu araçları kullanmanıza olanak tanıyacaktır

Gizlilik ve güvenlik: Kişisel kullanım için AI araçları, kullanıcı gizliliğine öncelik vermelidir. Seçtiğiniz araç veya AI modelinin, kişisel bilgilerinizi korumak için veri şifreleme ve şeffaf veri işleme politikalarına sahip olduğundan emin olun

Maliyet: Kişisel kullanım için en iyi AI araçları bütçenizi zorlamaz. Ücretsiz sürümü olan araçları seçin, böylece ücretli sürüme geçmeden önce deneyebilirsiniz

Otomasyon : E-posta yanıtları, toplantı özetleri hazırlama, dosya düzenleme veya randevu planlama gibi rutin ve tekrarlayan görevlerinizi otomatikleştirebilecek bir AI asistanı aracı seçin

Öğrenme yetenekleri: Yoğun günlerinizde size sürekli olarak yardımcı olması için, verilerinizden, tercihlerinizden ve geri bildirimlerinizden öğrenen ve buna göre uyum sağlayan bir araca ihtiyacınız vardır

1. ClickUp

ClickUp, kişisel ve profesyonel kullanım için en iyi AI araçlarından biridir. Bu hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi aracı, daha fazlasını yapmanıza yardımcı olarak verimliliğinizi artırır.

ClickUp Brain, yapay zeka, bağlamsal anlayış, bilgi yönetimi ve proje yönetimini bir araya getirir. Sonuç, tercihlerinizden öğrenen, size kişiselleştirilmiş öneriler sunan ve size saatler kazandıran bir sanal asistan.

Sanal beyin fırtınası ortağınız ClickUp Brain ile yaratıcılığınızı ateşleyin

ClickUp Brain, sorgularınıza bağlamsal yanıtlar sağlamanın yanı sıra, görevlerinizi otomatikleştirir, tek bir tıklama ile içerik özetleri oluşturur, e-postalardan bloglara kadar her şeyi yazar ve önemli şeyler için zaman bulmanıza yardımcı olmak için verileri otomatik olarak doldurur — hepsi basit metin istemleri kullanılarak.

Ayrıca, ClickUp, günlük görevlerinizi hızlandırmak için kullanabileceğiniz yüzlerce önceden oluşturulmuş şablonla birlikte gelir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kişisel Verimlilik Şablonu, günlük faaliyetlerinizde daha verimli olmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Örneğin, ClickUp'ın Kişisel Verimlilik Şablonunu kullanarak kişisel görevleri öncelik ve türe göre düzenleyebilir, özel durumlar atayabilir ve işlerinizi tamamlamanıza yardımcı olacak hatırlatıcılar ekleyebilirsiniz.

Çok yönlü ClickUp 3. 0 Tablo görünümü ve Takvim görünümü arasında geçiş yaparak tüm işlerinizi görselleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

En gelişmiş yerleşik AI yardımcısı ve sanal asistanınız ClickUp Brain ile sorgulara anında ve bağlamsal yanıtlar alın. Tablolar oluşturmak, şablonları otomatik olarak doldurmak, çağrılarınızın transkriptlerini oluşturmak, açılış sayfaları, e-postalar ve daha fazlasını yazmak için kullanın.

ClickUp Belgeleri ile paylaşılabilir bir ortak çalışma alanı oluşturun ve müşterilerinizle fikirler ve belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Takvim görünümünü kullanarak etkinliklerinizi planlayın ve tüm randevularınızı takip edin

ClickUp'ın yapılacaklar listeleriyle fikirlerinizi kolayca yönetmek ve işlerinizi yapmak için çok amaçlı bir yapılacaklar listesi oluşturun

Kişisel hedefler, aylık yapılacaklar, okunacak kitaplar ve hemen hemen her şey için listeler oluşturarak kendinizi sorumlu tutun

E-posta, mesajlaşma uygulamaları, takvimler, zaman takipçileri, not alma uygulamaları, hatta Alexa ve Google Asistan gibi sık kullandığınız uygulamaları ClickUp ile bağlayarak hayatınızı kolaylaştırın

ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Zihin Haritaları'nı yaratıcı tuvaliniz olarak kullanarak fikirler üretin ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp sınırlamaları

AI, ücretsiz sürümde mevcut değildir

Mobil uygulamalar uçtan uca AI işlevlerine sahip olmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız Plan : Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık faturalandırılır

İş Planı : Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

2. Cleo

cleo aracılığıyla

Cleo, Z kuşağı için özel olarak tasarlanmış bir AI kişisel finans uygulamasıdır. AI aracı, ihtiyaçlarınıza ve finansal durumunuza göre kişiselleştirilmiş finansal bilgiler ve tavsiyeler sunar.

Cleo ayrıca, harcamalarınızı takip etmenize ve daha fazla tasarruf etmenize yardımcı olacak bir bütçe planlama aracı da sunar.

Konuşma tabanlı bir kullanıcı arayüzü kullanan Cleo, bir arkadaş gibi sizinle etkileşime girer, şakalar yapar ve istendiğinde sizi taklit eder. Cleo'ya bütçe stratejileri, tasarruf, harcama ve finansla ilgili her şeyi sorabilirsiniz.

Gerçek zamanlı içgörüler ve makine öğrenimi algoritmalarının gücüyle, alışkanlıklarınızı ve finansal verilerinizi analiz ederek finansal hedeflerinize ulaşmanız için kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

Cleo'nun en iyi özellikleri

Bütçeleri belirleyin ve izleyin, harcama kalıplarını görsel olarak görüntüleyin ve belirlenen bütçeyi aştığınızda uyarılar alın

İşlemleri otomatik olarak kategorilere ayırın ve aşırı harcama kalıplarını belirlemenize yardımcı olacak ayrıntılı harcama dökümleri alın

İstediğiniz tutarı uygulama cüzdanına aktararak tasarruflarınızı otomatikleştirin, bu tutar bir tasarruf hesabına aktarılabilir

Cleo sınırlamaları

Cüzdan oluşturmak için şu anda geçerli bir ABD adresi gerekiyor, bu da uluslararası kullanıcıların cüzdanı ve otomatik transferler gibi cüzdanla ilgili özellikleri kullanmasını engelliyor

Uygulama, hesaptan kendiliğinden bağlantısını keser

Cleo fiyatlandırması

Ücretsiz

Bonus özellikler: 5,99 $/ay

Bonus özellikler ve Cleo cüzdanı yalnızca ABD adresine sahip kullanıcılar için mevcuttur.

Cleo puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Breathhh

via Breathhh

Breathh, farkındalık uygulamaları konusunda size rehberlik eden ve zihinsel berraklık ve rahatlama elde etmenize, tükenmişliği azaltmanıza ve daha fazla odaklanmanıza yardımcı olan yenilikçi bir araçtır.

Uygulama, AI modellerini kullanarak nefes çalışmaları yoluyla kişiselleştirilmiş rehberlik ve destek sağlar. Sezgisel ve basit bir arayüze sahip olan uygulama, mobil uygulama üzerinden doğru anda uygulamaları otomatik olarak görüntüleyen bir Google Chrome uzantısı sunar.

Breathhh, sinir motoru teknolojisini kullanarak alışkanlıklarınızı analiz eder, uygulamaları görüntüler, omuzlar ve gözler için ısınma egzersizleri önerir ve rahatlama ve zihinsel sağlığın iyileştirilmesi için arka plan sesi sağlar.

Breathhh'ın en iyi özellikleri

Akıllı molalar için nefes simülatörü ile nefes egzersizleri yapın

Ruh hali günlüğünü kullanarak zihinsel sağlık dengenizi bulun ve duygusal zekanızı geliştirin

Dikkatinizi dağıtan gürültüyü maskeleme özelliği ile daha rahat dinlenin

Nefes alma sınırı

Zamanlayıcı veya daha fazla nefes alma modeli gibi özelliklerin eklenmesi gibi bazı iyileştirmeler yapılabilir

Breathhh fiyatlandırması

Ücretsiz

Breathhh Ultima: Aylık 4 $

Breathhh puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Decktopus AI

via Decktopus

Decktopus, sunum tasarımınız ve biçimlendirmeniz için slayt taslakları, içerik, simgeler, resimler ve komut dosyaları oluşturmanıza yardımcı olan AI destekli bir sunum oluşturucu.

Sunumların yanı sıra portföy, mikro site, satış hunisi, startup sunumu, vaka çalışmaları, teklif, potansiyel müşteri oluşturma, biyografi bağlantısı ve e-posta imza bağlantısı oluşturabilirsiniz.

Mevcut bir görüntüyü düzenlemek veya sıfırdan bir sunum oluşturmak gibi manuel tasarım görevlerini bir kenara bırakın.

Decktopus'u kullanarak, AI modeline girdiğiniz içeriğe dayalı olarak ilgi çekici ve bağlamsal sunumları otomatik olarak oluşturun. Mesajlarınızı ince ayarlamaya odaklanın ve AI'nın sunumlarınız için görseller oluşturmasına izin verin.

Decktopus'un en iyi özellikleri

Konu, hedef kitle, amaç ve istenen süre gibi ayrıntıları doldurarak bağlamsal sunumları hızla oluşturun

Slayt bağlamına ve içeriğine göre slaytlarınıza otomatik olarak resimler ve simgeler ekleyin

Başlangıç sunumları, iş sunumları, vaka çalışmaları ve yönetici özetleri gibi farklı amaçlar için geniş bir slayt şablonu aralığından seçim yapın

Decktopus sınırlamaları

AI işlevselliği, açıklayıcı girdilerle çıktı kalitesi düştüğü için iyileştirilmesi gerekir

Mevcut sayfa oluşturma süreci, kullanıcılara sunuma yeni sayfalar eklerken düzenler yerine şablonlara erişmelerini engelleyerek kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor

Decktopus fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro AI : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

İş AI: Kullanıcı başına aylık 48 $

Decktopus puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (55 yorum)

Capterra: 4,6/5 (57 yorum)

5. Reclaim

via Reclaim AI

Reclaim, programınızı optimize etmenize ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olan bir otomasyon aracıdır. Programlama dışında, Reclaim zaman yönetimi stratejilerinizi optimize eder ve daha önemli görevler ve hobiler için zaman kazanmanızı sağlar.

Bu AI aracı, programınızı ve takviminizi analiz ederek zaman bulur ve yeni bir alışkanlık veya hobi edinmek gibi yapmak istediğiniz şeyler için bir rutin ayarlar.

Kişisel ve profesyonel kullanım için tasarlanan Reclaim, görevleri izlemenize, Google takvimlerinizi senkronize ederek alışkanlıklarınız için zaman ayırmanıza ve stres atmak ve iş-yaşam dengesi kurmak için akıllı molalar vermenize yardımcı olur.

En iyi özellikleri geri kazanın

Yapay zeka algoritmaları kullanarak programları, öncelikleri, görevleri ve taahhütleri analiz ederek Google Takvim'de odaklanarak çalışmak için en uygun zamanı keşfedin

Mevcut Google Takvim ile senkronizasyon ve akıllı takvim kontrolleri ile bildirimleri etkinleştirerek takvim yönetimini otomatikleştirin ve kullanıcıları fazla mesai yapmaktan koruyun

Zaman takibi analitiği ile çalışma haftasını ve verimlilik alışkanlıklarını optimize edin. Verimlilik ve performans hakkında haftalık raporlarla farklı görevlere harcanan zamanı takip edin

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Mobil uygulaması yoktur

Entegrasyonların senkronizasyonu ve görevlerin planlanması daha uzun sürer

Fiyatlandırmayı geri alın

Sonsuza Kadar Ücretsiz tek kullanıcı için

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 18 $ (yıllık faturalandırılır)

Değerlendirmeleri ve yorumları geri alın

G2 : 4,8/5 (66 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bu Reclaim alternatiflerine göz atın!

6. Gymbuddy

via GymBuddy

Gymbuddy size kişiselleştirilmiş egzersiz programları sunar. Bu egzersiz AI aracı, fitness programları düzenlemek isteyen bireyler ve fitness eğitmenleri için etkili egzersiz programları oluşturur.

Bu AI zeka tabanlı uygulama, kendi seviyenize göre egzersiz yapmanızı sağlar — fitness seviyenizi belirleyin, egzersizlerinizi oluşturun ve size en uygun zamanda antrenmanlarınızı planlayın.

Gymbuddy'nin en iyi özellikleri

Fitness seviyenize, hedeflerinize ve tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş egzersiz planları alın

Egzersiz planlayıcısını kullanarak programınıza göre egzersiz için en uygun zamanı bulun

Müşterileriniz için kişiselleştirilmiş egzersiz programları oluşturun (fitness eğitmenleri için kullanışlıdır)

Gymbuddy sınırlamaları

Antrenmanlar iki haftalık aralıklarla oluşturulur ve bu dönem boyunca rutini değiştiremezsiniz

Gymbuddy Fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Eğitmenler için: Tüm program satışlarında %20 indirim

Gymbuddy puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. ChatGPT

chatGPT aracılığıyla

AI sohbet robotu ChatGPT, sorgularınızı yanıtlamak için doğal dil işleme algoritmaları kullanır. OpenAI tarafından geliştirilen en sofistike AI modellerinden biri olan bu AI yazma aracı, girdilerinizi olağanüstü bir doğrulukla anlar ve yanıtlar.

Konuşma metin istemlerini kullanarak kısa ve uzun içerikler oluşturun. ChatGPT ayrıca mevcut metinleri ince ayarlamanıza, grameri kontrol etmenize, programlar oluşturmanıza, seyahat planları yapmanıza, ürün açıklamaları yazmanıza ve kod yazmanıza yardımcı olur.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

İnsan davranışlarını taklit eden dinamik, bağlam tabanlı yanıtlar oluşturun

Sorgularınıza, geçmiş etkileşimlerinize ve geri bildirimlerinize göre özelleştirilmiş yanıtlar alın

İçerik oluşturmak için geniş bir konu aralığını kapsayan kapsamlı ve çeşitli veri setinden yararlanın

ChatGPT sınırlamaları

ChatGPT, yanıtları en son Ocak 2022'de güncellenen eğitim verilerine dayandığından her zaman en güncel bilgileri sunmaz

Bu bir AI yazma asistanıdır ve AI görüntü oluşturma, video oluşturma veya animasyonlu video içeriği desteklemez

ChatGPT fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

ChatGPT Plus : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

ChatGPT Takımı: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (443 yorum)

Capterra: 4,6/5 (40 yorum)

8. Amelia

via Amelia

Amelia, konuşma yapabilen yapay zeka kullanarak değer elde etme süresini hızlandırmak, yaratılan toplam değeri artırmak ve toplam sahiplik maliyetini azaltmak için çalışan bağlılığı ve müşteri desteği çözümleri sunan kurumsal bir yapay zeka aracıdır.

Zaman alıcı ve karmaşık İK ve BT süreçlerini otomatikleştiren Amelia, sorunsuz bir hizmet sunumu deneyimi sağlamak için kullanılabilir.

Amelia'nın en iyi özellikleri

Wow-code entegrasyonu, önceden oluşturulmuş içerik ve doğal dil anlayışı ile müşteri desteği için hızlı bir şekilde konuşma iş akışları oluşturun

Çoklu niyet tanıma ve bağlam değiştirme özelliği sayesinde 100'den fazla dilde kesintisiz iletişim sunar

Aşındırılan konuşmalar ve kullanıcı etkileşimlerinden elde edilen verilerle aracı eğitin ve performans ölçümleri elde edin

Amelia Sınırlamaları

İlk kez kullananlar için öğrenme eğrisi

Aracı oluşturmak için kapsamlı ürün bilgi tabanı eksik

Amelia fiyatlandırması

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Amelia puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Brightcrowd

via BrightCrowd

BrightCrowd, ağ oluşturmayı ve işbirliğini kolaylaştırarak anlamlı profesyonel bağlantılar bulmanıza yardımcı olan dinamik bir platformdur.

Topluluk kitapları gibi özellikleriyle profesyonel gelişimi hızlandırır ve çeşitli alan ve sektörlerden profesyonellerle bağlantı kurmanıza olanak tanır.

Brightcrowd'un en iyi özellikleri

Sayfanızda dijital kitaplar oluşturarak hayatınızda yaşanan gelişmeleri, başarılarınızı ve anılarınızı paylaşın

Benzer uzmanlık, faiz veya hedefleri paylaşan benzer düşünen profesyonellerle bağlantı kurun

Fırsatları ve işbirliklerini çekmek için uzmanlığınızı, deneyiminizi ve mesleki faizlerinizi sergileyin

Brightcrowd sınırlamaları

Kullanımı mezun grupları, üniversite dersleri vb. ile sınırlı olabilir.

Brightcrowd puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Günümüzde kişisel kullanım için birçok AI aracı mevcuttur; bunlar gereksiz kişisel ve profesyonel görevleri otomatikleştirir ve daha fazlasını daha hızlı yapmanıza yardımcı olur. İhtiyaçlarınıza en uygun olanları seçin.

ClickUp, daha verimli çalışmanıza, daha hızlı işbirliği yapmanıza ve projelerinizi kolayca yönetmenize olanak tanıyan, yeni başlayanlar için uygun, yapay zeka destekli bir verimlilik aracıdır.

ClickUp'a kaydolarak ücretsiz deneme sürümünü kullanmaya başlayın ve AI destekli araçların sihrini keşfedin .