2025'te Kişisel Kullanım ve Verimlilik için En İyi 9 AI Aracı

Jetsons'ları hatırlıyor musunuz?
Aile için akşam yemeğini hazırlayan bir robot, uçan arabalar, AI araçları ve her şeyin otomatik olduğu bir gelecek.
Henüz Jetsons kadar yapay zeka odaklı olmasak da, yapay zeka araçları günlük hayatımızı kolaylaştırmak için hayatımıza önemli ölçüde girmiştir.
En iyi AI araçları bizi daha verimli hale getirir, mevcut becerilerimizi geliştirir ve bizi yetkin ve organize bireylere dönüştürür.
Heyecan verici olan ise, yapay zeka devriminin herkesin erişimine açık AI araçlarıyla ana akım haline gelmiş olmasıdır.
Üretken AI ve makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanan AI araçları, geniş veri kümelerinden yararlanarak bize istediğimiz bağlamsal çıktıyı sunar. Basit metin komutlarıyla etkileşim kurarak kişiselleştirilmiş çıktılar oluşturarak, bu araçların bağlamınızı ve benzersiz tercihlerinizi anlamasına yardımcı olabilirsiniz.
Görüntü ve görsel olarak çekici videolar oluşturmaktan, geniş veritabanlarında belirli cevapları aramaya, e-postalarınızı yazmaktan daha sağlıklı olmanıza yardımcı olmaya kadar, kişisel kullanım için AI araçları her şeyi yapar.
Manuel işleri azaltmanıza, süreçleri optimize etmenize ve en önemli şeylere odaklanmanıza yardımcı olan, kişisel kullanım için en iyi AI araçlarından bazılarına göz atalım.
Kişisel kullanım için AI araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Kişisel kullanım için en iyi AI araçlarının ayrıntılarına geçmeden önce, doğru aracı seçtiğinizden emin olmak için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun.
- Kullanım kolaylığı: AI aracı sezgisel bir arayüze, kullanıcı dostu özelliklere ve kolay gezinmeye sahip olmalıdır
- Entegrasyon: E-posta istemcileri, takvimler, proje yönetimi ve Google Dokümanlar gibi günlük kullandığınız diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan AI araçlarını değerlendirin. Bu, iş akışınızı kolaylaştıracak ve kişisel ihtiyaçlarınızdan profesyonel görevlere kadar her şey için bu araçları kullanmanıza olanak tanıyacaktır
- Gizlilik ve güvenlik: Kişisel kullanım için AI araçları, kullanıcı gizliliğine öncelik vermelidir. Seçtiğiniz araç veya AI modelinin, kişisel bilgilerinizi korumak için veri şifreleme ve şeffaf veri işleme politikalarına sahip olduğundan emin olun
- Maliyet: Kişisel kullanım için en iyi AI araçları bütçenizi zorlamaz. Ücretsiz sürümü olan araçları seçin, böylece ücretli sürüme geçmeden önce deneyebilirsiniz
- Otomasyon: E-posta yanıtları, toplantı özetleri hazırlama, dosya düzenleme veya randevu planlama gibi rutin ve tekrarlayan görevlerinizi otomatikleştirebilecek bir AI asistanı aracı seçin
- Öğrenme yetenekleri: Yoğun günlerinizde size sürekli olarak yardımcı olması için, verilerinizden, tercihlerinizden ve geri bildirimlerinizden öğrenen ve buna göre uyum sağlayan bir araca ihtiyacınız vardır
Kişisel Kullanım için En İyi 9 AI Aracı
1. ClickUp
ClickUp, kişisel ve profesyonel kullanım için en iyi AI araçlarından biridir. Bu hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi aracı, daha fazlasını yapmanıza yardımcı olarak verimliliğinizi artırır.
ClickUp Brain, yapay zeka, bağlamsal anlayış, bilgi yönetimi ve proje yönetimini bir araya getirir. Sonuç, tercihlerinizden öğrenen, size kişiselleştirilmiş öneriler sunan ve size saatler kazandıran bir sanal asistan.
ClickUp Brain, sorgularınıza bağlamsal yanıtlar sağlamanın yanı sıra, görevlerinizi otomatikleştirir, tek bir tıklama ile içerik özetleri oluşturur, e-postalardan bloglara kadar her şeyi yazar ve önemli şeyler için zaman bulmanıza yardımcı olmak için verileri otomatik olarak doldurur — hepsi basit metin istemleri kullanılarak.
Ayrıca, ClickUp, günlük görevlerinizi hızlandırmak için kullanabileceğiniz yüzlerce önceden oluşturulmuş şablonla birlikte gelir.
Örneğin, ClickUp'ın Kişisel Verimlilik Şablonunu kullanarak kişisel görevleri öncelik ve türe göre düzenleyebilir, özel durumlar atayabilir ve işlerinizi tamamlamanıza yardımcı olacak hatırlatıcılar ekleyebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- En gelişmiş yerleşik AI yardımcısı ve sanal asistanınız ClickUp Brain ile sorgulara anında ve bağlamsal yanıtlar alın. Tablolar oluşturmak, şablonları otomatik olarak doldurmak, çağrılarınızın transkriptlerini oluşturmak, açılış sayfaları, e-postalar ve daha fazlasını yazmak için kullanın.
- ClickUp Belgeleri ile paylaşılabilir bir ortak çalışma alanı oluşturun ve müşterilerinizle fikirler ve belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Takvim görünümünü kullanarak etkinliklerinizi planlayın ve tüm randevularınızı takip edin
- Kişisel hedefler, aylık yapılacaklar, okunacak kitaplar ve hemen hemen her şey için listeler oluşturarak kendinizi sorumlu tutun
- E-posta, mesajlaşma uygulamaları, takvimler, zaman takipçileri, not alma uygulamaları, hatta Alexa ve Google Asistan gibi sık kullandığınız uygulamaları ClickUp ile bağlayarak hayatınızı kolaylaştırın
- ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Zihin Haritaları'nı yaratıcı tuvaliniz olarak kullanarak fikirler üretin ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün
ClickUp sınırlamaları
- AI, ücretsiz sürümde mevcut değildir
- Mobil uygulamalar uçtan uca AI işlevlerine sahip olmayabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız Plan: Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık faturalandırılır
- İş Planı: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)
2. Cleo
Cleo, Z kuşağı için özel olarak tasarlanmış bir AI kişisel finans uygulamasıdır. AI aracı, ihtiyaçlarınıza ve finansal durumunuza göre kişiselleştirilmiş finansal bilgiler ve tavsiyeler sunar.
Cleo ayrıca, harcamalarınızı takip etmenize ve daha fazla tasarruf etmenize yardımcı olacak bir bütçe planlama aracı da sunar.
Konuşma tabanlı bir kullanıcı arayüzü kullanan Cleo, bir arkadaş gibi sizinle etkileşime girer, şakalar yapar ve istendiğinde sizi taklit eder. Cleo'ya bütçe stratejileri, tasarruf, harcama ve finansla ilgili her şeyi sorabilirsiniz.
Gerçek zamanlı içgörüler ve makine öğrenimi algoritmalarının gücüyle, alışkanlıklarınızı ve finansal verilerinizi analiz ederek finansal hedeflerinize ulaşmanız için kişiselleştirilmiş öneriler sunar.
Cleo'nun en iyi özellikleri
- Bütçeleri belirleyin ve izleyin, harcama kalıplarını görsel olarak görüntüleyin ve belirlenen bütçeyi aştığınızda uyarılar alın
- İşlemleri otomatik olarak kategorilere ayırın ve aşırı harcama kalıplarını belirlemenize yardımcı olacak ayrıntılı harcama dökümleri alın
- İstediğiniz tutarı uygulama cüzdanına aktararak tasarruflarınızı otomatikleştirin, bu tutar bir tasarruf hesabına aktarılabilir
Cleo sınırlamaları
- Cüzdan oluşturmak için şu anda geçerli bir ABD adresi gerekiyor, bu da uluslararası kullanıcıların cüzdanı ve otomatik transferler gibi cüzdanla ilgili özellikleri kullanmasını engelliyor
- Uygulama, hesaptan kendiliğinden bağlantısını keser
Cleo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bonus özellikler: 5,99 $/ay
Bonus özellikler ve Cleo cüzdanı yalnızca ABD adresine sahip kullanıcılar için mevcuttur.
Cleo puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
3. Breathhh
Breathh, farkındalık uygulamaları konusunda size rehberlik eden ve zihinsel berraklık ve rahatlama elde etmenize, tükenmişliği azaltmanıza ve daha fazla odaklanmanıza yardımcı olan yenilikçi bir araçtır.
Uygulama, AI modellerini kullanarak nefes çalışmaları yoluyla kişiselleştirilmiş rehberlik ve destek sağlar. Sezgisel ve basit bir arayüze sahip olan uygulama, mobil uygulama üzerinden doğru anda uygulamaları otomatik olarak görüntüleyen bir Google Chrome uzantısı sunar.
Breathhh, sinir motoru teknolojisini kullanarak alışkanlıklarınızı analiz eder, uygulamaları görüntüler, omuzlar ve gözler için ısınma egzersizleri önerir ve rahatlama ve zihinsel sağlığın iyileştirilmesi için arka plan sesi sağlar.
Breathhh'ın en iyi özellikleri
- Akıllı molalar için nefes simülatörü ile nefes egzersizleri yapın
- Ruh hali günlüğünü kullanarak zihinsel sağlık dengenizi bulun ve duygusal zekanızı geliştirin
- Dikkatinizi dağıtan gürültüyü maskeleme özelliği ile daha rahat dinlenin
Nefes alma sınırı
- Zamanlayıcı veya daha fazla nefes alma modeli gibi özelliklerin eklenmesi gibi bazı iyileştirmeler yapılabilir
Breathhh fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Breathhh Ultima: Aylık 4 $
Breathhh puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
4. Decktopus AI
Decktopus, sunum tasarımınız ve biçimlendirmeniz için slayt taslakları, içerik, simgeler, resimler ve komut dosyaları oluşturmanıza yardımcı olan AI destekli bir sunum oluşturucu.
Sunumların yanı sıra portföy, mikro site, satış hunisi, startup sunumu, vaka çalışmaları, teklif, potansiyel müşteri oluşturma, biyografi bağlantısı ve e-posta imza bağlantısı oluşturabilirsiniz.
Mevcut bir görüntüyü düzenlemek veya sıfırdan bir sunum oluşturmak gibi manuel tasarım görevlerini bir kenara bırakın.
Decktopus'u kullanarak, AI modeline girdiğiniz içeriğe dayalı olarak ilgi çekici ve bağlamsal sunumları otomatik olarak oluşturun. Mesajlarınızı ince ayarlamaya odaklanın ve AI'nın sunumlarınız için görseller oluşturmasına izin verin.
Decktopus'un en iyi özellikleri
- Konu, hedef kitle, amaç ve istenen süre gibi ayrıntıları doldurarak bağlamsal sunumları hızla oluşturun
- Slayt bağlamına ve içeriğine göre slaytlarınıza otomatik olarak resimler ve simgeler ekleyin
- Başlangıç sunumları, iş sunumları, vaka çalışmaları ve yönetici özetleri gibi farklı amaçlar için geniş bir slayt şablonu aralığından seçim yapın
Decktopus sınırlamaları
- AI işlevselliği, açıklayıcı girdilerle çıktı kalitesi düştüğü için iyileştirilmesi gerekir
- Mevcut sayfa oluşturma süreci, kullanıcılara sunuma yeni sayfalar eklerken düzenler yerine şablonlara erişmelerini engelleyerek kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor
Decktopus fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro AI: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- İş AI: Kullanıcı başına aylık 48 $
Decktopus puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (55 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (57 yorum)
5. Reclaim
Reclaim, programınızı optimize etmenize ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olan bir otomasyon aracıdır. Programlama dışında, Reclaim zaman yönetimi stratejilerinizi optimize eder ve daha önemli görevler ve hobiler için zaman kazanmanızı sağlar.
Bu AI aracı, programınızı ve takviminizi analiz ederek zaman bulur ve yeni bir alışkanlık veya hobi edinmek gibi yapmak istediğiniz şeyler için bir rutin ayarlar.
Kişisel ve profesyonel kullanım için tasarlanan Reclaim, görevleri izlemenize, Google takvimlerinizi senkronize ederek alışkanlıklarınız için zaman ayırmanıza ve stres atmak ve iş-yaşam dengesi kurmak için akıllı molalar vermenize yardımcı olur.
En iyi özellikleri geri kazanın
- Yapay zeka algoritmaları kullanarak programları, öncelikleri, görevleri ve taahhütleri analiz ederek Google Takvim'de odaklanarak çalışmak için en uygun zamanı keşfedin
- Mevcut Google Takvim ile senkronizasyon ve akıllı takvim kontrolleri ile bildirimleri etkinleştirerek takvim yönetimini otomatikleştirin ve kullanıcıları fazla mesai yapmaktan koruyun
- Zaman takibi analitiği ile çalışma haftasını ve verimlilik alışkanlıklarını optimize edin. Verimlilik ve performans hakkında haftalık raporlarla farklı görevlere harcanan zamanı takip edin
Sınırlamaları ortadan kaldırın
- Mobil uygulaması yoktur
- Entegrasyonların senkronizasyonu ve görevlerin planlanması daha uzun sürer
Fiyatlandırmayı geri alın
- Sonsuza Kadar Ücretsiz tek kullanıcı için
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 18 $ (yıllık faturalandırılır)
Değerlendirmeleri ve yorumları geri alın
- G2: 4,8/5 (66 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Bu Reclaim alternatiflerine göz atın!
6. Gymbuddy
Gymbuddy size kişiselleştirilmiş egzersiz programları sunar. Bu egzersiz AI aracı, fitness programları düzenlemek isteyen bireyler ve fitness eğitmenleri için etkili egzersiz programları oluşturur.
Bu AI zeka tabanlı uygulama, kendi seviyenize göre egzersiz yapmanızı sağlar — fitness seviyenizi belirleyin, egzersizlerinizi oluşturun ve size en uygun zamanda antrenmanlarınızı planlayın.
Gymbuddy'nin en iyi özellikleri
- Fitness seviyenize, hedeflerinize ve tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş egzersiz planları alın
- Egzersiz planlayıcısını kullanarak programınıza göre egzersiz için en uygun zamanı bulun
- Müşterileriniz için kişiselleştirilmiş egzersiz programları oluşturun (fitness eğitmenleri için kullanışlıdır)
Gymbuddy sınırlamaları
- Antrenmanlar iki haftalık aralıklarla oluşturulur ve bu dönem boyunca rutini değiştiremezsiniz
Gymbuddy Fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Eğitmenler için: Tüm program satışlarında %20 indirim
Gymbuddy puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. ChatGPT
AI sohbet robotu ChatGPT, sorgularınızı yanıtlamak için doğal dil işleme algoritmaları kullanır. OpenAI tarafından geliştirilen en sofistike AI modellerinden biri olan bu AI yazma aracı, girdilerinizi olağanüstü bir doğrulukla anlar ve yanıtlar.
Konuşma metin istemlerini kullanarak kısa ve uzun içerikler oluşturun. ChatGPT ayrıca mevcut metinleri ince ayarlamanıza, grameri kontrol etmenize, programlar oluşturmanıza, seyahat planları yapmanıza, ürün açıklamaları yazmanıza ve kod yazmanıza yardımcı olur.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- İnsan davranışlarını taklit eden dinamik, bağlam tabanlı yanıtlar oluşturun
- Sorgularınıza, geçmiş etkileşimlerinize ve geri bildirimlerinize göre özelleştirilmiş yanıtlar alın
- İçerik oluşturmak için geniş bir konu aralığını kapsayan kapsamlı ve çeşitli veri setinden yararlanın
ChatGPT sınırlamaları
- ChatGPT, yanıtları en son Ocak 2022'de güncellenen eğitim verilerine dayandığından her zaman en güncel bilgileri sunmaz
- Bu bir AI yazma asistanıdır ve AI görüntü oluşturma, video oluşturma veya animasyonlu video içeriği desteklemez
ChatGPT fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- ChatGPT Plus: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- ChatGPT Takımı: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (443 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (40 yorum)
8. Amelia
Amelia, konuşma yapabilen yapay zeka kullanarak değer elde etme süresini hızlandırmak, yaratılan toplam değeri artırmak ve toplam sahiplik maliyetini azaltmak için çalışan bağlılığı ve müşteri desteği çözümleri sunan kurumsal bir yapay zeka aracıdır.
Zaman alıcı ve karmaşık İK ve BT süreçlerini otomatikleştiren Amelia, sorunsuz bir hizmet sunumu deneyimi sağlamak için kullanılabilir.
Amelia'nın en iyi özellikleri
- Wow-code entegrasyonu, önceden oluşturulmuş içerik ve doğal dil anlayışı ile müşteri desteği için hızlı bir şekilde konuşma iş akışları oluşturun
- Çoklu niyet tanıma ve bağlam değiştirme özelliği sayesinde 100'den fazla dilde kesintisiz iletişim sunar
- Aşındırılan konuşmalar ve kullanıcı etkileşimlerinden elde edilen verilerle aracı eğitin ve performans ölçümleri elde edin
Amelia Sınırlamaları
- İlk kez kullananlar için öğrenme eğrisi
- Aracı oluşturmak için kapsamlı ürün bilgi tabanı eksik
Amelia fiyatlandırması
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Amelia puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Brightcrowd
BrightCrowd, ağ oluşturmayı ve işbirliğini kolaylaştırarak anlamlı profesyonel bağlantılar bulmanıza yardımcı olan dinamik bir platformdur.
Topluluk kitapları gibi özellikleriyle profesyonel gelişimi hızlandırır ve çeşitli alan ve sektörlerden profesyonellerle bağlantı kurmanıza olanak tanır.
Brightcrowd'un en iyi özellikleri
- Sayfanızda dijital kitaplar oluşturarak hayatınızda yaşanan gelişmeleri, başarılarınızı ve anılarınızı paylaşın
- Benzer uzmanlık, faiz veya hedefleri paylaşan benzer düşünen profesyonellerle bağlantı kurun
- Fırsatları ve işbirliklerini çekmek için uzmanlığınızı, deneyiminizi ve mesleki faizlerinizi sergileyin
Brightcrowd sınırlamaları
- Kullanımı mezun grupları, üniversite dersleri vb. ile sınırlı olabilir.
Brightcrowd puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kişisel Kullanım için AI Araçları Verimliliğinizi Artırır
Günümüzde kişisel kullanım için birçok AI aracı mevcuttur; bunlar gereksiz kişisel ve profesyonel görevleri otomatikleştirir ve daha fazlasını daha hızlı yapmanıza yardımcı olur. İhtiyaçlarınıza en uygun olanları seçin.
ClickUp, daha verimli çalışmanıza, daha hızlı işbirliği yapmanıza ve projelerinizi kolayca yönetmenize olanak tanıyan, yeni başlayanlar için uygun, yapay zeka destekli bir verimlilik aracıdır.
ClickUp'a kaydolarak ücretsiz deneme sürümünü kullanmaya başlayın ve AI destekli araçların sihrini keşfedin .