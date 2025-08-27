uyumluluk ve Şeffaflığı Sağlamak için En İyi 10 AI Yönetişim Aracı

AI kullanmak akıllıca bir harekettir — ta ki öyle olmadığı ortaya çıkana kadar.

İş AI'yı entegre etmek için acele ederken, çoğu kritik bir unsuru gözden kaçırıyor: yönetişim. En iyi AI sistemleri bile, net bir denetim olmadan risk, önyargı veya uyumluluk sorunlarına yol açabilir.

Yine de, yöneticilerin %56'sı şirketlerinin AI için etik standartlara sahip olup olmadığından emin değil.

Bu belirsizlik önlenebilir.

Çözüm nedir? Yerleşik şeffaflık, belgeleme ve uyumluluk özellikleriyle AI'yı sorumlu bir şekilde yönetmenize yardımcı olan AI yönetişim araçları. Bu kılavuzda, AI ş akışlarınızı uyumlu ve hesap tutmak için tasarlanmış ClickUp dahil olmak üzere, başlangıç için en iyi seçenekleri bir araya getirdik.

AI ile ilgili zorluklar her zaman ilk bakışta fark edilmez. Uyumluluk hatalarını gözden kaçırmamak için tüm ayrıntıları halleden bir yönetişim aracına ihtiyacınız var.

Bir AI yönetişim platformu seçerken bu özelliklere dikkat etmelisiniz.

*önyargı ve risk tespiti: Veri kümelerini ve sonuçları taramak, olası önyargıları işaretlemek ve riskleri azaltmaya yönelik öneriler sunmak için etik bir AI yönetişim çerçevesi entegrasyonunu içerir

şeffaflık kontrolleri: *Oluşturulan sonuçlar ve kararlar için net denetim izleri ve açıklamalar sunar

aI yönetişim şablonları: *AI destekli görevleri izleme ve AI düzenlemeleri ile uyumluluk kurallarını yönetmek için özelleştirilebilir AI komut şablonları sunar

*gerçek zamanlı uyarılar: Araç bir risk veya önyargı tespit ettiğinde anında bildirimler ve uyarılar gönderir

*düzenlemelerin izleme: AI ş akışlarını, AB AI Yasası, NIST AI Risk Yönetimi Çerçevesi (AI RMF) ve daha fazlası gibi mevcut uyumluluk düzenlemelerine göre izler

👀 Biliyor muydunuz? 2023 yılında tanıtılan MACHIAVELLI, AI sistemlerinin sosyal ayarlarda etkileşime girmesine izin verdiğinizde etik açıdan nasıl davrandıklarını ele almak için tasarlanmış yeni bir ölçüttür.

Araç En uygun *anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Otomasyon ile merkezi AI yönetimi AI Görevleri, Belgeler, Gösterge Panelleri, akıllı özetler, otomasyonlar ve uyumluluk izleme için ClickUp Brain Ücretsiz; Kurumsal için özel fiyatlandırma mevcuttur Credo AI AI'yı ilk kez benimseyen KOBİ'ler AI kayıt defteri, risk senaryoları için Credo AI Assist, MLOps araçlarından veri senkronizasyonu Özel fiyatlandırma Bütünsel AI İnovasyona odaklı AI operasyonları Risk harita, önyargı azaltma, hızlı sansür Özel fiyatlandırma Fiddler AI Kurumsal düzeyde modelleri izleme Model sapma tespiti, denetim izleri, LLM gözlemlenebilirliği, önyargı tespiti Özel fiyatlandırma Adil AI Startup'lar ve küçük işler Yaşam döngüsü izleme, uyumluluk izleme, tehdit modelleme Planlar 99 $'dan başlar Monitaur Tam AI yaşam döngüsü belgeleri Denetim günlükleri, önyargı izleme, sapma algılama, üretim öncesi doğrulamalar Özel fiyatlandırma Amazon SageMaker Tam kapsamlı AI geliştirme + izleme Model testi, AI sözlükleri, tam ML yaşam döngüsü desteği Özel fiyatlandırma IBM Watson AI yaşam döngüsü operasyonlarını kolaylaştırma Önyargı izleme, düzenleme analizi, tedarik zinciri şeffaflığı Özel fiyatlandırma Datatron Güvenlik riski ve AI sağlık izleme Eşik tabanlı içerik kontrolü, sapma algılama, etkinlik günlüğü Özel fiyatlandırma Microsoft Azure Yeni AI sürümlerini piyasaya sürmeden önce test edin Hızlı akış testi, RAI kılavuzları, saldırgan içerik filtreleri Özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Artık temel bilgilere sahip olduğunuza göre, sorumlu AI yönetişimi için en iyi 10 aracı burada bulabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilmeniz için bu araçların anahtar özelliklerini, sınırlarını, fiyatlarını ve derecelendirmelerini inceleyeceğiz.

1. ClickUp (AI yönetişim belgeleri ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

ClickUp ile AI destekli görev otomasyonunu kolayca ayarlayın

AI'yı sorumlu bir şekilde yönetmek kolay bir iş değildir. Etik riskler ve uyumluluk incelemelerinden paydaşlarla işbirliğine kadar, aynı anda on görev birden yerine getiriyormuş gibi hissedebilirsiniz. İşte burada ClickUp devreye girer — AI denetimini organize eden, izleyen ve otomasyon sağlayan işiniz için her şeyi içeren uygulamanız.

ClickUp görevleri ile AI yönetişim ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

ClickUp Görevleri, tekrarlayan AI yönetişim görevlerini ve hatırlatıcıları otomasyon edebilir, inceleme görevleri atayabilir ve herhangi bir eylemden onay ş Akışı ayarlayabilir.

Ayrıca ClickUp Otomasyonlarını kullanarak uyumluluk denetçilerini otomatik olarak atayabilir, düzenleyici son tarihler için hatırlatıcı tetikleyici tetikleyebilir ve onay ş akışlarını kolaylaştırabilir, böylece manuel çabayı azaltabilir ve gözden kaçma riskini en aza indirebilirsiniz.

Ayrıca, proje ilerlemesini kolayca izleme ve etkisini izleyebilirsiniz. AI yönetişim görevlerini ve bağımlılıkları birbirine bağlayın, ClickUp tüm komut zincirini sizin için düzenlesin!

ClickUp görevleri ile AI yönetişim ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin, öncelik atayın ve kolayca bağlam sağlayın

AI yönetişimi, uyumluluk kurallarının bir yapbozu gibidir, değil mi? GDPR ve AB AI Yasası'ndan ISO standartları ve yerel uyumluluk denetimlerine kadar, çok fazla şey var! Ayrıca düzenlemeler de sürekli değişiyor.

Eidetic hafızanız yoksa, her birini izleme hayalden ibaret, değil mi?

ClickUp Brain, çalışma alanınızda yönetişim ve uyumluluk bilgilerini aramanıza, özetlemenize ve düzenlemenize yardımcı olan ClickUp'ın yerleşik AI asistanıdır. Bu aracı kullanarak ilgili belgeleri hızlı bir şekilde bulabilir, özetler oluşturabilir ve AI yönetişim görevleriniz için raporlamayı otomasyon edebilirsiniz.

ClickUp Brain ile uyumluluk yönetimi güncellemelerini ve içgörülerini alın

Ayrıca, ClickUp Brain'i kullanarak yönetişim görevleriniz için otomatik ilerleme güncellemeleri ve etkinlik özetleri alabilirsiniz.

Örnek, Brain'den uyumlulukla ilgili projelerin durumunu özetlemesini veya belirli düzenlemelerle ilgili belgeleri göstermesini isteyebilirsiniz.

clickUp Brain Max: Uyumluluk ş Akışları için konuşma metnine dönüştürme*

AI yönetişimi, her türlü riski, onayı ve denetim izini eksiksiz bir şekilde kaydetmeyi gerektirir ve işte burada ClickUp Brain Max devreye girer. Uzun uyumluluk notları veya denetim güncellemeleri yazmak yerine, Talk to Text özelliğini kullanarak risk bulgularını, toplantı sonuçlarını veya düzenleyici güncellemeleri anında dikte edin ve bunları yapılandırılmış görevlere veya belgelere dönüştürün.

Bunu Enterprise Search ile birleştirerek "Bu ay içinde tamamlanması gereken tüm GDPR ile ilgili görevleri göster" veya "AI risk kaydımızdaki ilerlemeyi özetle" gibi sorular sorabilirsiniz. Brain Max, çalışma alanınızdan tam olarak istediğiniz bilgileri anında ortaya çıkaracaktır.

Ses öncelikli girişi bağlam farkında AI ile birleştirerek, yönetişim takımları daha hızlı dokümantasyon yapabilir, manuel raporlamayı azaltabilir ve evrak işlerine boğulmadan uyumluluğu sağlayabilir.

Ancak belgeleme tek başına yeterli değildir; takımınızın girdilerini toplamak için yapılandırılmış bir yönteme de ihtiyacınız vardır. ClickUp Forms ile risk değerlendirmelerini, olay raporlarını veya uyumluluk kontrol listelerini toplayabilir ve yanıtları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. Bu, yönetişim sürecinizde hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Elbette, AI sistemleri ş akışlarını basitleştirebilirken, aynı zamanda veri gizlilik ve güvenlik riskleri de ortaya çıkarır. Bu nedenle, otomasyonu güçlü yönetişim kontrolleriyle birleştirmek çok önemlidir. Böylece, uyumluluktan ödün vermeden raporlamayı kolaylaştırabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın gelişmiş izin ve gizlilik kontrolleriyle hassas yönetişim bilgilerini koruyun, böylece yalnızca yetkili takım üyeleri uyumluluk belgelerine ve görevlerine erişebilir veya bunları düzenleme yapabilir.

*clickUp Governance AI Agents ile risk değerlendirmesini basitleştirin

ClickUp AI ajanları

ClickUp Governance AI Agents, uyumluluk incelemeleri atayarak, risk değerlendirme görevlerini izleme yaparak ve özel kurallarınıza göre işaretlenen öğeleri ortaya çıkararak yönetişim ş akışlarını otomasyona yardımcı olabilir.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevleri için AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde AI kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel, sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği ve güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Basit dildeki komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de çözerken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

ClickUp, yerleşik AI'yı kurumsal düzeyde güvenlik özellikleriyle birleştirir, böylece yönetim verileriniz korunurken takımınız çalışma alanında sohbet, görevler, belgeler ve bilgilerin güvenli bağlantısını kurabilir.

ClickUp belgelerinde takımınızla işbirliği yapın

yönetim takımı ClickUp Belgesinde risk kaydını birlikte düzenleyebilir, paydaşları girdi için etiketleyebilir ve önemli yerlere doğrudan yorum bırakabilir. *

📌 Örnek: Hukuk departmanı bir GDPR uyumluluk sorununu işaretleyebilir, Mühendislik departmanı ise hafifletme adımlarını güncelleyebilir — hepsi tek bir canlı belgede.

ClickUp belgelerinde takımınızla işbirliği yapın

Belgeler, ş Akışlarına doğrudan bağlantıda olduğundan, güvenlik ve risk değerlendirme görevlerini otomasyonlayabilir, bunları doğru kişilere atayabilir ve proje alanlarınıza geri bağlayabilirsiniz. Bu, veri yönetiminin sadece teori olarak kalmamasını, günlük operasyonlara entegre edilmesini sağlar.

AI işyerinde giderek daha fazla yer edinirken, bu tür bir yapı önem kazanmaktadır. Dağınık elektronik tablolar ve silo haline gelmiş notlar yerine, uyumluluk yönetimi, yönetişim çerçeveleri ve risk değerlendirmelerinin güncel, denetlenebilir ve uygulanabilir olduğu merkezi bir sisteme sahip olursunuz.

Kısacası, takımlar işyerinde AI'yı bir risk faktöründen şeffaf, iyi yönetilen bir sürece nasıl dönüştürdükleri budur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile yönetişim belgelerini ve uyumluluk bilgilerini özetleyin ve arayın

ClickUp görevleri ve AI Agents ile tekrarlayan yönetişim ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin ve inceleme/onay görevlerini atayın

Risk yönetimi planları oluşturun ve her adımı görevler olarak planlayın

ClickUp Gösterge Paneli ile uyumluluk durumunu ve risk seviyelerini gerçek zamanlı olarak izleyin

ClickUp Proje Zaman Takibi ile her bir zaman girişine notlar ekleyerek her görev için, AI yönetiminin veya diğer işlemlerin zamanını ölçün

ClickUp Özel Alanları'nı ayarlayarak takım üyelerine AI yönetişiminin karmaşıklıkları hakkında daha fazla bilgi verin

ClickUp Gösterge Paneli 'ndeki Etkinlik Çubuğu'nda takımınızın bireysel AI yönetişim görevleri kapsamında gerçekleştirdiği eylemleri kolayca izleme

ClickUp Risk Değerlendirme Beyaz Tahta Şablonu ile acil dikkat gerektiren riskleri belirleyin

ClickUp sınırları

clickUp Brain'deki AI ajanları, özellikle otomasyon deneyimi olmayan yeni başlayanlar için karmaşık gelebilir*, ancak kullanımla birlikte daha kolay hale gelir

clickUp'ın gelişmiş özellikleri bir öğrenme eğrisi* ile birlikte gelir, ancak kullanıcılar bu özelliklere aşina oldukça güçlü özelleştirme olanakları sunar

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

United Way Suncoast'un Kreatif Direktörü Jodi Salice şöyle diyor

Bu konuda ne kadar övgü dolu sözler söylesem azdır. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız mümkün değildir.

Bu konuda ne kadar övgü dolu sözler söylesem azdır. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız mümkün değildir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta AI yönetişim görevlerinize sorumlu AI yönetişim uygulamaları ve uyumluluk yasalarının temelleri gibi kaynaklar oluşturun ve ekleyin. Bu şekilde, tüm takım üyeleriniz risk işaretlerini anlayacak ve buna göre kontrollerini gerçekleştirecektir.

2. Credo AI (AI'yı ilk kez kullanmayı planlayan KOBİ'ler için en uygun seçenek)

credo AI aracılığıyla

AI'yı ilk kez benimsemek, özellikle de aşina olmadığınız düzenlemelerle uğraşırken, zorlu bir süreç gibi gelebilir. Credo AI, AI yönetişim ş Akışlarınızı merkezileştirerek ve teknik belgeleri iş dünyası için anlaşılır politika bilgilerine dönüştürerek bu süreci basitleştirmeye yardımcı olur.

Credo AI Assist gibi özelliklere sahip bu platform, üretken AI kullanarak risk senaryolarını otomatik nüfus eder ve AB AI Yasası ve NIST AI RMF gibi çerçevelere uygun AI kayıtları oluşturmanıza yardımcı olur.

Credo AI'nın en iyi özellikleri

AI girişimlerini resmi AI düzenlemelerine ve şirketin AI politikasına göre kaydedin ve AI kayıt defteri ile meta verileri yakalayın

AI yönetişim çalışma alanında risk azaltma önlemlerini ayarlayın, atayın ve kontrolü izleme

Şu anda kullandığınız MLOps araçlarından veri yönetimi kanıtlarını Credo AI ile senkronizasyon yapın

Credo AI sınırları

Öğrenme eğrisi oldukça diktir

Büyük ölçekli AI operasyonlarını izlemek için en iyi araç değildir

Credo AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Credo AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

🧠 İlginç Bilgi: Yüz tanıma AI, özellikle büyük veritabanlarında, insanları tanımada bazen insanlardan daha doğrudur.

3. Bütünsel AI (Yeni AI operasyonları geliştirmek için en iyisi)

holistic AI aracılığıyla

Holistic AI, AB AI Yasası ve diğer düzenlemelere uygun AI geliştirme planlayan kurumsal işletmeler için ideal bir araçtır. Bu AI yönetişim platformu, kuruluşunuzla ilgili küresel AI standartlarını ve uyumluluk gereksinimlerini izler ve AI denetimlerini otomasyonla gerçekleştirir.

Bütünsel AI'nın en iyi özellikleri

Riskleri harita ve izleyin, bireysel AI sistemleri için risk azaltma önerilerine erişin

Hassas verilerin üretken AI komutlarına eklenmesini engelleyin

LLM uygulamalarınızda önyargı ve sistem halüsinasyonlarını önleyin

Bütünsel AI sınırları

Arayüz kullanıcı dostu değildir

Birden fazla ş Akışını çalıştırmaya başladığınızda, belirli veri yönetişim görevlerini bulmak zor olabilir

Bütünsel AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Bütünsel AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

📖 Ayrıca okuyun: Endüstrileri Dönüştüren Etkileyici Üretken AI Örnekleri

4. Fiddler AI (Enterprise ve kamu kurumları için karmaşık AI modellerini izlemek için en iyisi)

fiddler AI aracılığıyla

Fiddler AI, büyük ölçekli AI dağıtımlarını yöneten kurumsal işletmeler için geliştirilmiş güçlü bir gözlem platformudur. Makine öğrenimi ve LLM modellerinin davranışını izler ve açıklar, takımların sapma, önyargı, halüsinasyon ve performans sorunlarını daha da büyümeden tespit etmelerine yardımcı olur.

Finans, sigorta ve kamu sektörü kuruluşlarında yaygın olarak kullanılan Fiddler, AI kararlarının adil, açıklanabilir ve düzenleyici standartlara uygun olmasını sağlarken, uyumluluk incelemeleri için denetim düzeyinde kanıtlar oluşturur.

Fiddler AI'nın en iyi özellikleri

Model performansını tespit edin ve model izleme ile tutarsızlıklar ve önyargılar için uyarıları ayarlayın

Önleyici risk yönetimi için hassas verilerinizin güvenliği için AI koruma önlemleri uygulayın

Tasarımını yaptığınız üretken AI modelleri ve LLM uygulamalarını izleyin ve analiz edin, AI etik kurallarına uygun olduklarından emin olun

Dronlar gibi otonom sistemler için ML tahminlerini açıklayın. Bu, hassasiyet ve etik denetimin tartışılmaz olduğu güvenlik açısından hassas ortamlarda çok önemlidir

Fiddler AI sınırları

Arayüz biraz karmaşık olabilir

Fiddler AI fiyatlandırması

Lite : Özel fiyatlandırma

*iş: Özel fiyatlandırma

Premium: Özel fiyatlandırma

Fiddler AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Fiddler AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

AI modelinin izlenmesi konusunda piyasada çok az sayıda iyi gözlemlenebilirlik aracı bulunmaktadır. Fiddler'ın özellikle LLM'ler etrafındaki izleme yetenekleri son derece güçlüdür. Model açıklama özelliği tek kelimeyle muhteşemdir. Entegrasyonlar çok iyidir.

AI modelinin izlenmesi konusunda piyasada çok az sayıda iyi gözlemlenebilirlik aracı bulunmaktadır. Fiddler'ın özellikle LLM'ler etrafındaki izleme yetenekleri son derece güçlüdür. Model açıklama özelliği tek kelimeyle muhteşemdir. Entegrasyonlar çok iyidir.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %22'si iş yerinde AI kullanımı konusunda hala temkinli davranıyor. Bu %22'nin yarısı veri gizliliği konusunda endişeli, diğer yarısı ise AI'nın verdiği bilgilere güvenip güvenemeyeceğinden emin değil. ClickUp, sağlam güvenlik önlemleri ve her cevapla birlikte görevlere ve kaynaklara ayrıntılı bağlantılar oluşturarak her iki endişeyi de doğrudan başlık altında ele alır. Bu, en temkinli takımlar bile, bilgilerinin korunup korunmadığını veya güvenilir sonuç alıp almadıklarını düşünerek uykularını kaçırmadan verimlilik artışının keyfini çıkarmaya başlayabilecekleri anlamına gelir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak yönetişim çerçevelerini, paydaş sorumluluklarını ve düzenleyici ş akışlarını görsel olarak harita haline getirin ve takımınızın daha iyi anlamasını ve uyum sağlamasını sağlayın.

5. Fairly AI (Startup'lar ve KOBİ'ler için en uygun seçenek)

via Fairly AI

Bütçeniz dahilinde güvenilir bir araç bulamadığınız için sorumlu AI yönetişimini erteleyen bir startup veya küçük iş misiniz? Fairly AI sizin için iyi bir seçenek. Tüm önemli AI yönetişim özelliklerine sorunsuz bir şekilde erişmenizi sağlar.

Fairly AI'nın en iyi özellikleri

Yargıç olarak ajan çerçevesi ile AI sistemlerini yaşam döngüleri boyunca izleyin

AI tehdit modelleme veritabanı ile riskleri otomatik olarak tespit edin

Şirket politikasını ekleyin ve AI kayıt defterine uygunluk için AI sistemlerini izlemeyin

Paydaşlarla işbirliği yaparak kontrol noktalarını belirleyin ve uyumluluğu değerlendirin

Adil AI sınırları

İşletmenizi büyüttüğünüzde bu yeterli olmayabilir

Arayüz sezgisel değildir

Adil AI fiyatlandırması

Bronz : Aylık 99 $

Gümüş : Aylık 299 $

Gold: 2500 $/ay

Adil AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

👀 Biliyor muydunuz? AB AI Yasası, sorumlu AI yönetişimini özel olarak hedefleyen dünyanın ilk büyük mevzuatıdır. AI sistemlerini riske göre sınıflandırır ve uyumluluğu zorunlu kılar, böylece yönetişimi yasal olarak uygulanabilir hale getirir.

6. Monitaur (AI sisteminizin yaşam döngüsünü belgelemek için en iyisi)

monitaur aracılığıyla

Monitaur, AI modellerinin geliştirilmesinden dağıtımına kadar tüm yaşam döngüsünü belgelemek isteyen şirketler için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıntılı sürüm kontrolü, önyargı izleme, sapma algılama ve denetime hazır günlükler sunarak sigorta ve sağlık gibi düzenlemelere tabi sektörlerde yönetişimi destekler.

Politika-Kanıt çerçevesi, takımların yönetişim standartlarını tanımlamasına, kontrolleri uygulamasına ve düzenleyicilere ve paydaşlara uyumu kanıtlayan deliller üretmesine yardımcı olur.

Monitaur'un en iyi özellikleri

Giriş sapmasını ve model sapmasını doğrulayın ve AI teknikler indeki önyargıları belirleyin

Aradığınız işlemleri bulmak için modellerinizde yapılan işlemleri arayın ve filtreleyin

Karar verme için AI araçlarınıza entegrasyonlar yapmadan önce, şirket içi modellerinizin üretim öncesi doğrulamalarla hazır olduğundan emin olun

Monitaur sınırları

Veri sansürleme özellikleri eksiktir

Monitaur fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Monitaur derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Amazon SageMaker hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Minotaur İş Sistemleri, son derece kullanıcı dostu ve çok yönlü bir sistemdir. Personel son derece bilgili ve her zaman destek için hazırdır.

Minotaur İş Sistemleri, son derece kullanıcı dostu ve çok yönlü bir sistemdir. Personel son derece bilgili ve her zaman destek için hazırdır.

7. Amazon SageMaker (Şirket içi AI modellerini geliştirmek ve izlemek için en iyisi)

amazon SageMaker aracılığıyla

Amazon Web Services'in bir parçası olan Amazon SageMaker, sorumlu AI ve makine öğrenimi modelleri oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için araçlar sunar. ML test ortamları ayarlayabilir ve model performansını izleme yapabilirsiniz.

Amazon SageMaker'ın en iyi özellikleri

Kolay AI yönetimi için AI sözlükleri ve meta veri formları içeren kataloglara erişin

AI ortamları için hükümler oluşturun ve makine öğrenimi modellerine ve veri varlıklarına erişimi test edin

Her model için, konsept aşamasından uygulamaya kadar tüm anahtar varsayımları, özellikleri ve artefaktları kaydedin

Amazon SageMaker sınırları

Sadece AI yönetişimi arayan biri için çok fazla özellik var

Amazon SageMaker fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Amazon SageMaker derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Amazon SageMaker hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Son derece ölçeklenebilir, çok güçlü bir hesaplama gücüne sahip, çoğu satıcının veri ambarları ve veri gölleriyle çok iyi entegre ve tarayıcıdan erişilebilir.

Son derece ölçeklenebilir, çok güçlü bir hesaplama gücüne sahip, çoğu satıcının veri ambarları ve veri gölleriyle çok iyi entegre ve tarayıcıdan erişilebilir.

8. IBM Watson (AI yaşam döngülerini kısaltmak için en iyisi)

iBM Watson aracılığıyla

IBM Watson, AI sistemlerinizin lojistiğini iyileştirmek öncelikli hedefinizse ideal bir AI yönetişim yazılımıdır. Uyumluluğun yanı sıra, bu araç AI yaşam döngüsünü izlemenize, tedarik zincirindeki önyargıları belirlemenize ve azaltmanıza ve enerji tüketimini düşürmenize yardımcı olur.

IBM Watson'ın en iyi özellikleri

IBM, OpenAI ve Amazon SageMaker sistemlerindeki modelleri izleyin ve değiştirin

Güvenlik açıklarını ve yanlış yapılandırmaları bulun ve gölge AI'yı belirleyin

Düzenlemelerdeki değişiklikleri belirleme ve bunları kapsamlı politikalara dönüştürme sürecini otomasyonla gerçekleştirin

Otomasyon uyarılarıyla AI sohbetlerini önyargı ve uygunsuz yanıtlar açısından izleyin

IBM Watson sınırları

Yeni başlayanlar için uygun değildir

Pahalıdır

IBM Watson fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

IBM Watson derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: İnceleme mevcut değil

Gerçek hayattaki kullanıcılar IBM Watson hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Sonuçlar diğer AI arama motorlarına göre daha hızlı ve iyi organize edilmiştir. Okuması ve anlaması kolaydır. Çok sayıda özelliğe sahiptir.

Sonuçlar diğer AI arama motorlarına göre daha hızlı ve iyi organize edilmiştir. Okuması ve anlaması kolaydır. Çok sayıda özelliğe sahiptir.

9. Datatron (Güvenlik riski yönetimi için en iyisi)

datatron aracılığıyla

Son zamanlarda sık sık veri tehditleriyle mi karşılaşıyorsunuz? Belki de AI komutlarınız, oluşturulan sonuçlara hassas bilgileri aktarıyor olabilir. AI yönetimi için Datatron'u kullanarak hassas verilerin potansiyel sızıntılarını tespit edebilirsiniz. Bu araç, AI sistemlerinin komutlara ve oluşturulan sonuçlara kritik verileri dahil etmesini önlemek için bir eşik değeri tanımlamanıza olanak tanır.

Datatron'un en iyi özellikleri

Gösterge panelinden AI sağlık puanına erişin

Sorumlu AI yönetişimi ile veri sapması, kavram sapması ve anomalileri tespit edin

Bir model önceden tanımladığınız eşiği aştığında uyarılar ve otomatik kapatmalar ayarlayın

AI faaliyetlerini ve denetim izlerini kaydederek sistemin nasıl çalıştığını ve neden böyle çalıştığını anlayın

Datatron sınırları

Dağıtık hesaplama özellikleri yeterince gelişmiş değil

Tüm örnekleri aynı anda tanımayabilir

Datatron fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Datatron derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: İnceleme mevcut değil

Gerçek hayattaki kullanıcılar Datatron hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Birden fazla kaynakla veri entegrasyonu bana çok yardımcı oluyor. Sorunsuz deneyimleri değerli zamanımı kazandırıyor. Data Tron bana geniş özel olanaklar sağlıyor ve kullanımı gerçekten çok kolay. Teknik destek ekibini de çok beğeniyorum. Müşterilerine yardımcı oluyorlar. Son zamanlarda FTP aktarımlarında sorun yaşıyordum; DataTron bu sorunu çözdü. Ayrıca, bundan sonra model doğrulamaya daha az zaman harcadım.

Birden fazla kaynakla veri entegrasyonu bana çok yardımcı oluyor. Sorunsuz deneyimleri değerli zamanımı kazandırıyor. Data Tron bana geniş özelleştirme olanakları sunuyor ve kullanımı gerçekten çok kolay. Teknik destek ekibini de çok beğeniyorum. Müşterilerine yardımcı oluyorlar. Son zamanlarda FTP aktarımlarında sorun yaşıyordum; DataTron bu sorunu çözdü. Ayrıca, bundan sonra model doğrulamaya daha az zaman harcadım.

🧠 İlginç Bilgi: İlk sohbet robotu Eliza, 1960'ların ortalarına kadar uzanıyor! Bilgisayar bilimcisi Joseph Weizenbaum , onu MIT Yapay Zeka Laboratuvarı'nda yarattı.

10. Microsoft Azure (Şirket genelinde uygulamaya geçmeden önce yeni AI geliştirmelerini test etmek için en uygun seçenek)

microsoft Azure aracılığıyla

Microsoft Azure, bazı etkileyici AI yönetişim özellikleri sunar. Sorumlu AI uygulamaları için iç yönergeler ayarlayabilir ve önyargıları değerlendirmek için akış üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.

Microsoft Azure'un en iyi özellikleri

Metinleri ve görselleri izleyerek saldırgan veya uygunsuz içeriği tespit edin

Tek bir platformda üretken AI uygulamaları ve özel yardımcı pilotlar geliştirin

AI tarafından üretilen sonuçların arkasındaki nedenleri anlayın ve buna göre iyileştirmeler yapın

Microsoft Azure sınırları

Tüketime dayalı plan, fonksiyon arızaları sırasında sorunları tespit etmeyi zorlaştırır

Microsoft Azure fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Microsoft Azure derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1900+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Microsoft Azure hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Platform çok kapsamlı olduğu için en çok beğendiğim aracı seçmek zor. Ancak, kullanıcılara roller atayabileceğiniz ve Microsoft Azure içindeki kaynaklara erişim kuralları ayarlayabileceğiniz Microsoft Entra ID ile entegrasyonları gerçekten çok beğeniyorum.

Platform çok kapsamlı olduğu için en çok beğendiğim aracı seçmek zor. Ancak, kullanıcılara roller atayabileceğiniz ve Microsoft Azure içindeki kaynaklara erişim kuralları ayarlayabileceğiniz Microsoft Entra ID ile entegrasyonları gerçekten çok beğeniyorum.

⭐ Özel Bahsetmeler

Bu araçlar tam teşekküllü AI yönetişim platformları olmayabilir, ancak sorumlu AI uygulamalarını destekleyen benzersiz özellikler sunarlar.

1. Arthur AI — Gerçek zamanlı önyargı ve model izleme

Arthur AI, AI gözlemlenebilirliği için güvenilir bir platformdur ve şirketlerin üretimde model performansı, adalet, sapma ve önyargıyı izlemesini sağlar. Bu platform, dağıtılan modeller üzerinde güçlü bir yönetişime ihtiyaç duyan finans ve sağlık gibi düzenlemelere tabi sektörlerde özellikle değerlidir.

Adalet, önyargı ve sapma için gerçek zamanlı izleme

Model geliştirme ve üretim süreçleriyle entegrasyonlar

Açıklanabilir, etik AI'ya ihtiyaç duyan kurumsalların güvendiği

2. Knostic — LLM'ler için bilinmesi gereken erişim yönetimi

Knostic, AI komut istemlerinde ve yanıtlarında hassas verilerin aşırı maruz kalmasını önlemek için tasarlanmıştır. LLM düzeyinde "bilinmesi gereken" erişim denetimleri uygular ve şirketlerin gizlilik ihlalleri ve veri sızıntıları riskini azaltmasına yardımcı olur.

LLM konuşmaları içinde yönetişim politikalarını uygular

Hassas etkileşimleri kaydeder ve otomatik maskeleme uygular

AI sohbet uygulamaları, yardımcı pilotlar ve müşteriye özel botlar için idealdir

3. CalypsoAI — Üretken AI'nın güvenlikli bir şekilde kullanıma sunulması

CalypsoAI, üretken AI araçları kullanan kurumsal işletmeler için LLM testleri ve koruyucu önlemler sağlar. Kuruluşların komut istemlerini doğrulamasına, halüsinasyonları tespit etmesine ve politikaları uygulamasına olanak tanır; bunların tümü sorumlu AI kullanımının kritik bileşenleridir.

Yüksek riskli komutları ve halüsinasyonlu çıktıları bloker

LLM'lerin iç kullanım kurallarına nasıl uyduğunu izleme

Savunma, istihbarat ve düzenlemelere tabi sektörler tarafından sıklıkla kullanılır

ClickUp ile Sorumlu AI Uygulamalarını Destekleyin

amerikalıların %55'i, şirketlerin AI sistemleri geliştirirken AI etiğine dikkat etmediklerini düşünüyor. Hedef kitlenin bu şüpheci yaklaşımı, markanızın itibarını ve karlılığını etkileyebilir. Bu nedenle, şeffaf ve olumlu bir marka imajı için sorumlu AI yönetimi bir zorunluluktur.

Ancak bu süreç çok zorlu görünebilir. AI jargonunun sizi korkutmasına izin vermeyin. Şirketinizde AI'yı ne kadar yaygın kullanırsanız kullanın, güvenilir bir AI yönetişim sistemine yatırım yapın ve uyumluluk ve etik uygulamaları sürdürün.

Ya da hepsinin yerini alacak uygulama olan ClickUp'ı seçin. Her rutin AI kontrolünü izlemek için kullanabileceğiniz özelleştirilebilir şablonlarla birlikte AI yönetişim ş Akışları sunuyoruz. Sistemimiz potansiyel riskleri belirleyecek ve takımınızı bilgilendirecektir.

Dahası da var! ClickUp ile, bir değerlendirme ş Akışı ile riskleri yönetebilir, en acil olanları önce ele alabilir ve ciddiyet düzeylerine göre sırayla iş yapabilirsiniz.

Peki, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve özenli yönetişim ile AI düzenlemelerine uyun!