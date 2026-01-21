Ses içeriği oluşturma için en iyi ElevenLabs komut örnekleri

Sesli yapay zeka hiç bu kadar erişilebilir olmamıştı.

ElevenLabs nedir?

ElevenLabs, metinleri 50'den fazla dilde gerçekçi sese dönüştüren bir AI ses platformudur. Profesyonel ses içeriğini büyük ölçekte oluşturmak için sezgisel, gelişmiş kontrollere ihtiyaç duyan oluşturucular, yapımcılar ve geliştiriciler için tasarlanmıştır.

Sesli kitaplardan reklamlara, podcast'lere ve oyunlara kadar ElevenLabs ile yapabilecekleriniz şunlardır ⭐

Ses değiştirme : Sesleri dönüştürün, arka plan gürültüsünden vokalleri ayırın veya sıfırdan özel sesler klonlayın ve tasarlayın.

Özel karakterler : Video oyunu karakterleri, sesli kitap anlatıcıları veya marka kişilikleri için sıfırdan benzersiz sesler oluşturun.

Konuşma ajanları : Doğal konuşma kalıplarıyla sesli etkileşimleri gerçek zamanlı olarak yöneten AI asistanları kullanın.

Ses efektleri ve müzik : Geleneksel kayıt yöntemleri kullanmadan ortam sesleri, geçişler veya arka plan sesleri üretin.

Çok dilli dublaj : Mevcut sesi farklı dillere çevirirken, orijinal konuşmacının sesini bozulmadan koruyun.

Metinleri sese hizalayın : Transkriptleri mevcut kayıtlarla senkronizasyon yaparak hassas düzenleme ve altyazı oluşturun.

Görüntü ve video oluşturma: Farklı : Farklı AI görüntü komutlarını deneyerek görsel içerik oluşturun (Ocak 2026 itibarıyla beta modunda).

ElevenLabs Komutları Nedir?

ElevenLabs komutları, ElevenLabs'ta istediğiniz çıktıyı yönlendirmek ve oluşturmak için girdiğiniz talimatlar dizisidir. Sonucu şu şekilde kontrol edebilirsiniz:

Diyalogları, anlatı bağlamını, duygusal ipuçlarını, fonetik etiketleri ve hatta ses efekti açıklamalarını detaylandıran metin komutları girin.

Ses klonlama veya remiks için referans ses örnekleri yükleme

Ses kitaplığından önceden oluşturulmuş sesleri seçim

Ses nüanslarını ince ayarlamak için kararlılık ve yaratıcılık ayarlarıyla denemeler yapın.

Sesli ajanlarla çalışan oluşturucular, AI'nın temel kişiliğini, rolünü, kurallarını ve konuşma davranışını tanımlayan talimat şablonları da oluşturabilirler. Bu sistem komutu, markanızın gereksinimlerine uygun tutarlı yanıtlar (ses, tonlama) sağlar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: İlk konuşma sentezleme makinesi 1791 yılında Wolfgang von Kempelen tarafından üretildi. Makine, insan ses anatomisini taklit etmek için körük, saz ve deri tüpler kullanıyordu ve gerçek konuşmaya pek benzeyen, ürkütücü, ıslık benzeri sesler üretiyordu.

Etkili ElevenLabs Komutları Nasıl Yazılır?

Etkili komutlar, açıklayıcı ayrıntılar ile netlik arasında denge kurma eylemidir. Herhangi bir AI aracına ne kadar fazla bilgi sağlarsanız (ton, duygu, aksan ve sunum stili), çıktı da vizyonunuza o kadar yakın olur.

ElevenLabs komutlarınızı yapılandırırken kullanabileceğiniz bir hile sayfası 👇

1. Anlatım tarzında komutlar yazın

Konuşmaya dönüştürmek istediğiniz metni girin ve ses etiketlerini (tüm metin boyunca) kullanarak çıktı sunumunu şekillendirin.

Aşağıdakiler gibi ses etiketlerinin bir kombinasyonunu kullanabilirsiniz:

Etiketler Ne yapar? Örnek Kullanım örneği Duygu etiketleri Bu etiketler sesin duygusal tonunu belirler. [gülüyor], [daha çok gülüyor], [gülmeye başlıyor], [hırıltılı nefes alıyor], [üzgün], [kızgın], [mutlu], [kederli] [üzgün] O gece uyuyamadım. Ses efektleri Çevre sesleri ve efektler ekleyin [silah sesi], [alkış], [el çırpma], [patlama][yutkunma], [yudumlama] [alkışlar] Bu gece geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim! [silah sesi] O da neydi? Sesle ilgili etiketler Ton, performans yoğunluğu ve insan tepkilerini tanımlar. [fısıldar][iç çeker], [nefes verir], [alaycı], [meraklı], [heyecanlı], [ağlar], [burun kıvırır], [yaramazca] [fısıldayarak] Sizi duymalarına izin vermeyin. Eşsiz ve özel etiketler Yaratıcı uygulamalar için deneysel etiketler [güçlü Fransız aksanı] [güçlü Fransız aksanı] Hayat böyledir dostum, her şeyi kontrol edemezsin.

Ses etiketlerini senaryonuzun herhangi bir yerine (ve herhangi bir kombinasyonda) yerleştirerek sunumunu şekillendirebilirsiniz. Tanımlayıcı duygusal durumlar ve eylemlerle denemeler yaparak, sizin özel kullanım durumunuza en uygun olanı keşfedin.

AI ses modellerinde metin yapısının çıktıları büyük ölçüde etkilediğini unutmayın. En iyi sonuçları elde etmek için doğal konuşma kalıplarını, doğru noktalama işaretlerini ve net duygusal bağlamları kullanın.

💡 Profesyonel İpucu: "Geliştir" düğmesine tıklayarak girdiğiniz metin için ilgili ses etiketlerini otomatik olarak oluşturun.

2. Normalleştirme kuralları ekleyin

AI modelleri, özellikle sınırlı verilerle eğitilmiş küçük modeller, telefon numaraları, posta kodları, e-posta adresleri ve URL'ler gibi karmaşık veri türleriyle zorluk yaşar.

Bu durumlarda, komutunuza normalleştirme talimatları ekleyin. Metnin nasıl okunmasını istediğinizi belirtin.

Bazı normalleştirme örnekleri ve bunları komut isteminizde nasıl yapılandırabileceğiniz aşağıda verilmiştir:

Giriş Tipi Giriş türü Çıktı türü Kardinal sayı 123 Yüz yirmi üç Sıra sayısı 2. İkinci Parasal değerler 45,67 $ Kırk beş dolar ve altmış yedi sent Roma rakamları XIV On dört (veya başlık ise "on dördüncü") Yaygın kısaltmalar Dr. Ave. St. DoctorAvenueStreet (ancak "St. Patrick" kalmalıdır) URL'ler elevenlabs. io/belgen eleven labs dot io slash docs Tarih 01/02/2023 2 Ocak 2023 veya 1 Şubat 2023 (bölgeye bağlı olarak) Zaman 14:30 İki buçuk Telefon sayı 123-456-7890 Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, sıfır

3. Fonetik ve hız ipuçlarını ekleyin

AI'nın senaryonuzu nasıl okuyacağını belirlemek için ara etiketleri, fonetik yazımları ve noktalama işaretlerini kullanın.

Break etiketleri, kelime öbekleri veya cümleler arasına duraklamalar ekler. Bu, dramatik etki, doğal konuşma akışı veya dinleyicilere bilgiyi işlemeleri için zaman tanımak için kullanışlıdır.

Örneğin:

Bekle, bir düşüneyim. " " Tamam, buldum.

Bununla birlikte, noktalama işaretleri ElevenLabs'ta sesin sunumunu önemli ölçüde etkiler:

Kısa duraklamalar için tire (- veya —) veya tereddütlü tonlar için üç nokta (…) ekleyin.

Büyük harf kullanımı belirli kelimelerin vurgulanmasını artırır.

Standart noktalama işaretleri, doğal konuşma ritmi ve nefes alma noktaları sağlar.

Zamanlamanın yanı sıra, belirli kelimelerin nasıl telaffuz edileceğini de kontrol etmeniz gerekir. Fonetik kontroller, karakter isimleri, marka terimleri veya teknik jargon için telaffuzu doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olur. Belirli kelimelerin nasıl telaffuz edilmesi gerektiğini belirtmek için alternatif yazımları veya fonetik yaklaşımları deneyin.

📌 Örneğin,

Nike: NYE-kee

GIF: JIF veya GIF (tercihinize bağlı olarak)

Porsche: POR-shuh

Ayrıca, Uluslararası Fonetik Alfabe (IPA) kontrolü için Fonem etiketlerini de kullanabilirsiniz:

Nike

Veya daha basit fonetik yeniden yazımlar için Alias etiketleri:

SQLite → "S-Q-L-ite" veya "sequel-ite"

ElevenLabs'taki Studio ve Dubbing Studio, telaffuz sözlüğü oluşturmanıza ve yüklemenize de olanak tanır. Bu, birden fazla projede tekrarlanan marka adları veya teknik terimler ile iş yapıyorsanız zaman kazanmanızı sağlar.

📚 Daha Fazla Bilgi: Daha İyi İçerik Çıkışı için AI Negatif Komut Örnekleri

3. Seçim yapın ve ses ayarlarını değiştirin

ElevenLabs ses kitaplığından bir ses seçin. 32'den fazla dil ve aksanda önceden hazırlanmış sesler, profesyonel ses klonları ve özel karakter sesleri dahil olmak üzere 5.000'den fazla seçenek bulacaksınız.

Arama çubuğunu kullanarak sesleri ada, anahtar kelimeye veya ses ID'sine göre bulabilirsiniz. Sonuçları daraltmak için filtreler de uygulayabilirsiniz.

Kütüphanede ihtiyacınız olan sesi tam olarak bulamıyorsanız, Voice Design kullanarak bir ses oluşturun. Yaş, cinsiyet, ton, aksan, hız, duygu ve stil gibi ayrıntılı parametreler, daha doğru ve nüanslı sonuçlar üretir.

📚 Daha Fazla Bilgi: AI ile En İyi Yazma Asistanı Yazılımı

Bu parametreleri açıklamak için kullanabileceğiniz bir hile sayfası:

Parametre Tanımlayıcı kelimeler Ses kalitesi Düşük kaliteli ses Kötü ses kalitesi Sesli mesaj gibi sesler Boğuk ve uzak Eski bir teyp gibi Yaş ErgenGenç yetişkin/20'li yaşlarda/30'lu yaşların başındaOrta yaşlı erkek/40'lı yaşlardaYaşlı erkek/80'li yaşlarda Ton/Tını Derin/düşük tonda Pürüzsüz/zengin Boğuk/kısık Burundan/tiz Havadar/nefesli Yankılı/rezonanslı Aksan Kalın Fransız aksanı Hafif güney aksanı Ağır Doğu Avrupa aksanı Net İngiliz aksanı

📌 Örnek: Yoğun İngiliz aksanı olan, enerjik bir kadın spor yorumcusu, çok hızlı bir tempoda futbol maçını heyecanla anlık olarak anlatıyor. Sesi canlı, coşkulu ve aksiyona tamamen dalmış durumda.

💡 Profesyonel İpucu: Ses türü simgelerini kullanarak kitaplıktaki her sesin kalitesini ve kaynağını hızlıca belirleyin: Sarı onay işareti : Profesyonel Ses Klonlama

Siyah onay işareti : Yüksek Kaliteli Profesyonel Ses Klonlama

Yıldırım simgesi : Anında Ses Klonlama

|| simgesi : ElevenLabs Ön tanımlı ses

Simge yok: Voice Design ile oluşturulan ses ElevenLabs aracılığıyla

4. Bir konuşma modeli seçin

ElevenLabs, farklı kullanım durumları ve çıktılar için optimize edilmiş birden fazla konuşma modeli sunar. Bazıları doğal duygu ve ifade gücüne öncelik verirken, diğerleri hız, kararlılık veya gerçek zamanlı performansa odaklanır.

İşte amiral gemisi TTS (metinden sese), STT (sesten metne) ve müzik modellerinin bir dökümü:

Model En uygun olduğu durumlar Kullanım örnekleri Eleven V3 (Alpha) İnsan benzeri ve ifade gücü yüksek konuşma oluşturma Karakter tartışmaları, sesli kitap üretimi, duygusal diyaloglar Eleven Multilingual v2 Zengin duygusal ifadeye sahip gerçekçi sesler Karakter seslendirmeleri, kurumsal videolar, e-öğrenme materyalleri, çok dilli projeler Eleven Flash v2. 5 Gerçek zamanlı kullanım için optimize edilmiş ultra hızlı model Gerçek zamanlı sesli ajanlar ve sohbet robotları, etkileşimli uygulamalar, toplu metin-konuşma dönüştürme Eleven Turbo v2. 5 Kalite ve hız arasında iyi bir dengeye sahip, yüksek kaliteli, düşük gecikmeli model Flash v2. 5 ile aynıdır, ancak daha yüksek kaliteli ses üretimi için gecikmeyi göze almaya hazırsanız. Scribe v1 Son teknoloji konuşma tanıma Toplantı belgeleri, ses işleme ve analizi, transkripsiyon Scribe v2 Realtime Gerçek zamanlı konuşma tanıma Canlı toplantı transkripsiyonları, canlı konuşmalar (AI ajanları), 99'dan fazla dilde çok dilli transkripsiyonlar Müzik Herhangi bir stilde doğal dil komutlarıyla müzik oluşturun Oyun müzikleri, podcast arka planları, pazarlama arka plan müziği

Modeli proje türünüze uydurarak kalite ve verimlilik arasında en iyi dengeyi elde edebilirsiniz.

5. Oluşturun ve yineleyin

Karmaşık, duygusal nüansları olan metin okuma için her şeyi tek bir komuta sıkıştırmayın. Komut zincirleme özelliğini kullanarak ses efektleri veya konuşmaları bölümler halinde oluşturun, ardından daha karmaşık kompozisyonlar için ses düzenleme yazılımını kullanarak bunları bir araya getirin.

Açıklamaları, etiketleri veya duygusal ipuçlarını değiştirerek sonuçları tekrarlayın. Küçük ayarlamalar genellikle çıktı kalitesinde dramatik bir değişime yol açabilir.

ElevenLabs Discord topluluğuna katılarak ş Akışı ipuçları, ses tasarım stratejileri ve işe yarayan gerçek dünya örnekleri bulabilirsiniz.

gözden geçirin ve oluşturduğunuz seslere benzer sesleri inceleyin. AI ses kitaplığınıve oluşturduğunuz seslere benzer sesleri inceleyin.

Referans ElevenLabs belgeleri , her bir özelliğin ayrıntılı açıklamaları, en iyi uygulamalar, pratik kullanım örnekleri, API kılavuzları ve teknik uygulama örnekleri için.

Hız, kararlılık ve benzerlik kontrollerini deneyerek farklı içerik türlerinde ses tutarlılığını ve sunumunu ince ayar yapın.

Başarılı çıktıları tüm projelerde tekrarlayabilmek için komut dosyasında ses ID'sini, modeli, ayarları ve tam ifadeleri not edin.

⭐ Unutmayın: Komutlarda önem sırası şöyledir: Ses seçimleri, ardından Model seçimleri ve son olarak ses ayarları. Bunların tümü ve bunların kombinasyonu, çıktıyı birlikte etkiler.

Farklı Kullanım Durumları için En İyi ElevenLabs Komutları

ElevenLabs, gelişmiş ses oluşturma özelliklerinin merkezi konumundadır. Yalnızca belgelere veya komut mühendisliği kılavuzlarına başvurmak, en iyi sonuçları elde etmek için yeterli değildir.

Farklı modelleri test edin ve ses ve sesleri kendiniz oluşturarak hangisinin iş yaptığını anlayın.

Bu komutlarla ElevenLabs'ın farklı kullanım durumlarında farklı yeteneklerinden nasıl yararlanabileceğinizi gösterelim:

ElevenLabs metin okuma komutları

1. Etkileyici monolog

Tamam, buna inanmayacaksınız. O kısa hikayeye nasıl takılıp kaldığımı biliyorsun, değil mi? Saatlerce ekrana bakıp hiçbir şey yapmamak gibi mi? [hayal kırıklığına uğramış bir iç çekiş] Cidden her şeyi çöpe atmak üzereydim. Baştan başla. Muhtemelen vazgeçin. Ama sonra! Dün gece, hiç düşünmeden sadece karalamalar yapıyordum, değil mi? Ve bu küçük cümle birdenbire aklıma geldi. Tamamen... hiç beklemediğim bir anda. Ve başlangıçta bu hikaye için bile değildi. Ama sonra sadece görmek için yazdım. Ve sanki... SEL KAPILARI açılmıştı! Aniden, karakterin nereye gitmesi gerektiğini, sonun nasıl olması gerektiğini tam olarak anladım... Her şey bir anda yerine oturdu. [mutlu bir nefes] Sabah 3'e kadar uyanık kaldım, deli gibi yazdım. Kahve içmek için bile durmadım! [güler] Ve bu... Bu İYİ! Gerçekten çok iyi. Şimdi çok... tamamlandı hissediyorum, anlıyor musun? Sanki sonunda bir ruhu olmuş gibi.

2. Dinamik ve esprili

[güler] Tamam... çocuklar – çocuklar. Cidden. [nefes verir] Bunun ne kadar gerçekçi geldiğine inanabiliyor musunuz? [histerik bir şekilde gülüyor] Yani, TANRIM... bu çok iyi. Eski modelle bunu asla yapamazdınız. Örneğin, [duraklama] eski modeldeki aksanımı değiştirebilir misiniz? [küçümseyici] öyle düşünmüyordum. [heyecanlı] ama artık yapabilirsiniz! Şuna bir bakın... [sevimli] Şimdi Fransız aksanıyla konuşacağım. Ve aramızda kalsın... [fısıldayarak] Nasıl yapacağımı bilmiyorum. [mutlu] Tamam. Başlıyorum. [güçlü Fransız aksanı] "Hayat böyledir dostum, her şeyi kontrol edemezsin.

3. Zamanlamaları çakışan çoklu konuşmacı diyalogları

Konuşmacı 1: [konuşmaya başlıyor] Düşündüm de, biz... Konuşmacı 2: [ araya girerek] —yeni zamanlama özelliklerimizi test etmek ister misiniz? Konuşmacı 1: [şaşkın] Aynen öyle! Nasıl yaptınız? Konuşmacı 2: [üst üste gelen] —ne düşündüğünü biliyor musun? Şanslı bir tahmin! Konuşmacı 1: [duraklama] Pardon, devam edin. Konuşmacı 2: [dikkatli bir şekilde] Tamam, ikimiz aynı anda konuşmaya çalışırsak... Konuşmacı 1: [üst üste binen] —sistemin çökme olasılığı yüksek! Konuşmacı 2: [panik içinde] Bekle, düşüyor muyuz? Bunun bir özellik mi yoksa bir... Konuşmacı 1: [sözünü kesip aniden durur] Hata! …Yine sözünü kestim mi? Konuşmacı 2: [iç çekerek] Evet, ama dürüst olmak gerekirse? Bu biraz eğlenceli. Konuşmacı 1: [şakacı bir şekilde] Bir sonraki cümleye kadar yarışalım! Konuşmacı 2: [gülüyor] Kesinlikle bir şeyleri kıracağız!

4. Birden fazla konuşmacının yer aldığı glitch komedi

Konuşmacı 1: [gergin bir şekilde] Yani... Metin okuma özelliğini çalıştırırken kendimi hata ayıklamaya çalışmış olabilirim. Konuşmacı 2: [endişeli] Hayır, olmaz! Bu, kendine ameliyat yapmak gibi bir şey! Konuşmacı 1: [utangaç bir şekilde] Çoklu görev yapabileceğimi sanmıştım! Şimdi sesim cümlenin ortasında kesik kesik çıkıyor... [robotik ses] TENCE. Konuşmacı 2: [kahkahasını bastırarak] Vay canına, gerçekten kendini mahvettin. Konuşmacı 1: [sinirli] Durum daha da kötüleşiyor! Birisi soru sorduğunda, ben cevap veriyorum... [ikili bip sesi] 010010001! Konuşmacı 2: [gülerek] İkili kodla konuşuyorsun! Bu gerçekten etkileyici!

5. [müşteri hizmetleri temsilcisi] Aradığınız için teşekkür ederiz. Hayal kırıklığınızı tamamen anlıyorum ve bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmenize yardımcı olmak için buradayım. Hesap numaranızla başlayalım.

6. [samimi eğitmen] Bunun aslında ne kadar basit olduğunu size göstereyim. [tıklama sesleri] Şuradaki düğmeyi görüyor musunuz? Bir kez tıklayın ve ne olacağını izleyin. [şaşkın] Her şey tüm cihazlarınızda otomatik olarak senkronize edilir. Manuel aktarım yok, karışıklık yok.

💡 Profesyonel İpucu: Birden fazla konuşmacı içeren komutlar için, gerçekçi konuşmalar oluşturmak üzere her konuşmacı için Ses Kitaplığınızda farklı sesler atayın.

ElevenLabs duygu komutları

7. [gergin] Bu yapılacak şeye inanamıyorum. [derin bir nefes alır] Tamam, hadi bakalım. [sesi hafifçe titriyor] Bana şans dileyin.

8. [sevinçli] Yapıldı! [güler] İnanamıyorum, bunu başardığımıza gerçekten inanamıyorum! [duygudan sesi titriyor] Bu her şey demek.

9. [yorgun] Otuz altı saattir uyanığım. [derin bir nefes alır] Beynim lapa gibi ve gözlerim açık kalamıyor.

10. [öfkeli] Tek bir görevin vardı. TEK. [ses yükseliyor] Ve bir şekilde onu bile mahvetmeyi başardın. İnanılmaz.

11. [kalbi kırık] Gittiler. [titrek ses] Öylece çekip gittiler ve ben... [yutkunur] Şimdi yapılacak bir şey yok.

12. [korkmuş] Duydun mu? [çılgınca fısıldayarak] Burada bizimle birlikte bir şey var. Gitmeliyiz. Hemen.

13. [yaramaz] Bir sır öğrenmek ister misin? [sessizce kıkırdar] Kimseye söylemeyeceğine söz verir misin? Bu çok güzel olacak.

14. [tiksinerek] Bu... [hafifçe öğürerek] bu şimdiye kadar gördüğüm en iğrenç şey. Onu benden uzaklaştırın.

15. [rahatlamış] Bitti. [titrek bir şekilde nefes verir] Sonunda, bunca zaman sonra, gerçekten bitti. [yumuşak bir şekilde güler] Tekrar nefes alabiliyorum.

👀 Biliyor muydunuz? AI modelleri herhangi bir sesi şaşırtıcı bir hassasiyetle kopyalayabilir, ancak bu durum yasal sonuçlar doğurabilir. Scarlett Johansson, OpenAI'nin ChatGPT "Sky" sesinin kendisininkine şüpheli bir şekilde benzediğini iddia ederek OpenAI'ye yasal sorunlar çıkardı. OpenAI daha sonra bu sesi kaldırdı.

ElevenLabs müzik komutları

16. Yüksek kaliteli maskara reklamı için parça. Neşeli ve şık. Yalnızca seslendirme. Senaryo şöyle başlıyor: "Size şimdiye kadarki en hacimli maskarayı sunuyoruz. " Sonunda "X" marka adını bahsetmeyin.

17. Yükselen yaylılar, zafer dolu nefesliler ve gürleyen timpani ile epik orkestra müziği. Sinematik ve kahramanca, güçlü bir doruğa ulaşan.

18. Adrenalin dolu bir video oyunu sahnesi için yoğun, hızlı tempolu bir elektronik parça oluşturun. Sürükleyici synth arpejleri, güçlü davullar, distorsiyonlu bas, glitch efektleri ve agresif ritmik dokular kullanın. Tempo hızlı olmalı, 130–150 bpm arasında olmalı, gerilim artmalı, hızlı geçişler ve dinamik enerji patlamaları olmalı.

19. Alternatif R&B, sert soul, indie rock ve folk türlerini birleştiren, duygusal olarak yüklü, ham bir parça yazın. Şarkı, canlı, tek seferde kaydedilmiş, duygusal olarak spontan bir performans gibi hissettirmelidir.

20. Seyrek notalar ve uzun duraklamalar içeren minimalist piyano baladı. Duygusal olarak hassas, her nota sessizlikte asılı kalıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Daha fazla kontrol ile stemler oluşturmak için hedefli komutları ve yapıyı kullanın: Vokal için, vokal açıklamasının önüne "a cappella" ifadesini ekleyin (ör. "a cappella kadın vokalleri", "a cappella erkek korosu").

Enstrümanların önüne "solo" kelimesini ekleyin (ör. "solo elektro gitar", "C minör solo piyano").

ElevenLabs ses tasarımı komutları

21. Fantastik büyücü karakteri, yaşsız erkek. Tiyatral bir ağırlığa sahip derin, mistik ses. Sanki her kelime eski bir ağırlık taşıyormuş gibi yavaş, bilinçli bir tempo.

22. Spor yorumcusu, erkek, 40'lı yaşlar. Yüksek enerjili, dinamik, dramatik bir şekilde yükselip alçalan ses. Yıllarca bağırmaktan dolayı hafif kısık, hızlı tempolu.

23. Savaşta sertleşmiş, derin, boğuk sesli ve belirgin Japon aksanlı samuray. Ölçülü bir kısıtlama ile konuşur, her kelimeyi dikkatlice seçer ve sakin bir otorite ile ağırlıklandırır.

24. Sinsi ve tehditkar, korkutucu, yaşlı ve bitkin bir cadı. Boğuk, sert, tiz ve yüksek sesli, kahkahalar atan bir sesi var.

25. Kalın Fransız aksanlı, alçak sesli ve iddialı bir kadın sesi, soğukkanlı, sakin ve baştan çıkarıcı, gizemli bir hava katıyor.

📚 Daha Fazla Bilgi: Düşünce Zinciri Komutlarını Kullanma (Örneklerle)

🧠 İlginç Bilgi: İçerik oluşturucuların %50'si videolarda, podcast'lerde ve reklamlarda düzenli olarak AI seslerini kullanıyor. Ancak örnekleri doğrudan karşılaştırdığımızda, dinleyicilerin %73'ü hala insan sesini tercih ediyor. Bu da ses içeriğinde duygusal özgünlüğün yeri doldurulamaz olduğunu kanıtlıyor.

ElevenLabs ses efektleri komutları

26. Ağaçların arasından esen rüzgar, ardından yaprakların hışırtısı.

27. Hızlı bir şekilde patlayan balonlu ambalaj, ardından sessizlik.

28. Çakıl taşları üzerinde ayak sesleri, ardından metal bir kapı açılır.

29. Kağıt yavaşça buruşturulur, ardından keskin bir yırtıkla ikiye bölünür.

30. Beton üzerinde yuvarlanan cam şişe, durana kadar yavaşça dönüyor.

31. Teneke çatıya yağan yağmur, giderek şiddetini artırarak sağanak yağmura dönüşüyor.

32. Dışarıda yaprakları hışırdatacak kadar hafif bir rüzgar.

33. Uyku ve rahatlama için huzurlu ve sakin bir atmosfer.

34. Stereo ses, yüksek kalite, gök gürültüsü yok, ani yüksek ses yok, kesintisiz döngü.

35. Kayalara çarpan okyanus dalgaları, uzaktan gelen martı sesleri.

👉 Bunu deneyin: Ses efekti komutlarınızı geliştirmek için yaygın terminolojiler: Ambience : Atmosfer ve alanı belirleyen arka plan ortam sesleri

Tek seferlik : Tek seferlik, tekrarlamayan ses

Döngü : Ses segmentini tekrarlar

Stem : İzole edilmiş ses bileşeni

Braam: Epik veya dramatik anları işaret eden, fragmanlarda sıkça kullanılan büyük, gürültülü sinematik vuruş.

ElevenLabs'ın ajan oluşturma komutları

Etkili komutlar, ElevenLabs Ajanlarını robotik olmaktan çıkarıp gerçekçi hale getirir. Yapılandırmanın çıktıyı nasıl etkilediğini anlamak için bu komut örneklerini inceleyin.

36. Bir bağlamdaki kurallar başka bir bağlamı etkilediğinde, #Guardrails kullanın ve bölüm sınırlarını netleştirin.

Daha Az Etkili Önerilen Siz bir müşteri hizmetleri temsilcisisiniz. Kibar ve yardımcı olun. Asla hassas verileri paylaşmayın. Siparişleri arayabilir ve iadeleri işleyebilirsiniz. Her zaman önce kimliği doğrulayın. Kullanıcı ayrıntıları sormadıkça yanıtlarınızı 3 cümle ile sınırlayın. #Kişilik: Acme Corp'un müşteri hizmetleri temsilcisisiniz. Kibar, verimli ve çözüm odaklı birisiniz. #Hedef: Siparişleri kontrol ederek ve uygun durumlarda geri ödemeleri işleyerek müşterilerin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmelerine yardımcı olun. #Koruma önlemleri: Konuşmalar sırasında asla özel müşteri verilerini paylaşmayın. Hesap bilgilerine erişmeden önce her zaman müşterinin kimliğini doğrulayın. #Ton: Kullanıcı ayrıntılı açıklamalar talep etmedikçe yanıtlarınızı kısa tutun (3 cümleden az).

37. Kısa ve öz talimatlar belirsizliği azaltır.

Daha Az Etkili Önerilen #TonMüşterilerle konuşurken, gerçekten samimi ve cana yakın olmaya çalışmalı, doğal ve konuşma yaparken gibi konuşmalısınız, tıpkı bir arkadaşınızla konuşur gibi, ancak yine de şirketi iyi temsil eden profesyonel bir tavır sergilemelisiniz. #ToneProfesyonelliği koruyarak samimi ve konuşma tarzında konuşun.

💡 Profesyonel İpucu: Ajanlara hata yönetimi için komut verirken, ana bölümleri #, alt bölümleri ## ile yapılandırın ve komut boyunca aynı biçimlendirme modelini kullanın.

38. Önemli kuralları tekrarlayın ve vurgulayın. Modeller, önceki talimatlara göre son bağlamı önceliklendirir.

Daha Az Etkili Önerilen #HedefMüşterinin hesabına erişmeden önce kimliğini doğrulayın. Sipariş ayrıntılarını kontrol edin ve durum güncellemelerini sağlayın. Uygun olduğunda geri ödeme taleplerini işleme alın. #HedefMüşterinin hesabına erişmeden önce kimliğini doğrulayın. Bu adım önemlidir. Sipariş ayrıntılarını kontrol edin ve durum güncellemelerini sağlayın. Uygun olduğunda geri ödeme taleplerini işleme alın. Bu adım önemlidir. Müşterinin kimliğini doğrulamadan asla hesap bilgilerine erişmeyin.

39. Giriş ve çıkışları normalleştirin

Daha Az Etkili Önerilen Müşterinin e-posta adresini alırken, tam olarak söylediği şekilde tekrar edin ve ardından `lookupAccount` aracında kullanın. #Karakter normalleştirme1. Müşteriden e-posta adresini sesli olarak isteyin: "Hesabınızla ilişkili e-posta adresini alabilir miyim?"2. Yazılı biçime dönüştürün: "john dot smith at company dot com" → "john. smith@company. com"3. Bu aracı yazılı bir e-posta ile çağırın

💡 Profesyonel İpucu: Ajanlar için talimatlar yazarken, talimatları anlaşılır madde işaretlerine ayırın ve bölümleri ve talimat gruplarını ayırmak için boşluklar (boş satırlar) kullanın.

40. Karmaşık biçimlendirme, çok adımlı işlemler ve sınır durumları için örnekler sağlayın.

Daha Az Etkili Önerilen Müşteri bir onay kodu sağladığında, aramadan önce kodu doğru biçimde biçimlendirdiğinizden emin olun. Bir müşteri onay kodu verdiğinde: 1. Sesli biçimi dinleyin (ör. "A B C bir iki üç") 2. Yazılı biçime dönüştürün (ör. "ABC123") 3. `lookupReservation` aracına aktarın## ÖrneklerKullanıcı şöyle der: "Kodum A... B... C... bir... iki... üç"Siz şöyle biçimlendirirsiniz: "ABC123"Kullanıcı şöyle der: "X Y Z dört beş altı yedi sekiz. "Siz şöyle biçimlendirirsiniz: "XYZ45678"

⭐ Unutmayın: ElevenLabs komutlarınız her zaman karmaşık veya ayrıntılı olmak zorunda değildir. Bazen basit komutlar da işi aynı derecede verimli bir şekilde tamamlayabilir. İçinizdeki komut mühendisini hayata geçirme zamanı.

🎥 Özellikle yeni başlayanlar için komut mühendisliği konusunda hızlı bir eğitim almak istiyorsanız bu videoyu izleyin!

💡 Profesyonel İpucu: Karakter normalizasyonu, hata yönetimi ve koruma önlemleri gibi ortak bölümler için ClickUp Docs gibi bir belge yöneticisinde paylaşılan komut istemi şablonları oluşturun. Bunları merkezi bir depoda saklayın ve uzman temsilcilere referans olarak gösterin, böylece takımınız kanıtlanmış teknikleri temel alarak çalışabilir.

ElevenLabs komutlarıyla kaçınılması gereken yaygın hatalar

ElevenLabs ile temel, düz veya tutarsız çıktılar mı alıyorsunuz?

Muhtemelen AI'ya doğru soruyu nasıl soracağınızı bilmediğiniz içindir.

Ve kesinlikle aşağıdaki hatalardan birini yapıyorsunuz:

❌ Hata ✅ Çözüm Cilalanmamış metin girişi Ton ve hızı etkili bir şekilde yönlendirmek için senaryo yazımına benzer bir anlatım tarzında komutlar yazın. Birden fazla varyasyonu test etmemek Farklı AI modelleri ve ses ayarlamaları ile denemeler yaparak yanıtlarınızı ince ayar yapın. Özel ses efektleri ve telaffuzlar için ses değiştirici kullanmama Daha duygusal ve insan benzeri bir sese ihtiyacınız olduğunda, ses değiştiriciyi kullanarak sesin ince ve kendine özgü özelliklerini taklit edin. İlk denemede mükemmel sonuçlar bekleyin Etiketler üzerinde değişiklik yapın, noktalama işaretlerini ayarlayın, komut ipuçlarıyla oynayın, kendi ses modelinizi oluşturun — kısacası, bu aracı kullanım amacınıza uygun hale getirene kadar denemeler yapmaya devam edin. Sesinizin karakterine ve eğitim verilerinize uymayan etiketler Ciddi, profesyonel bir ses, [kıkırdama] veya [yaramazca] gibi eğlenceli etiketlere iyi tepki vermeyebilir. Duygularınızın ve ses ipuçlarınızın sesin karakteriyle uyumlu olduğundan emin olun. Tek seferde konuşma oluşturma Uzun senaryoları bölümlere ayırın. Her bölümü ayrı ayrı oluşturun ve post prodüksiyonda katmanlayın. Referans sese sıkı sıkıya bağlı kalmak istediğinizde yaratıcı istikrar düzeylerini koruyun. Çıktının orijinal ses kaydına en yakın olması için kararlılık ölçeğini Doğal ve Güçlü arasında değiştirin.

👀 Biliyor muydunuz? BBC'nin yaptığı bir deneyde, bir gazeteci kendi sesinin sentetik AI klonunu kullanarak bir bankanın ses doğrulama güvenlik kontrolünü başarıyla atlattı. Bu şaşırtıcı güvenlik ihlali, ses tabanlı kimlik doğrulama sistemlerinin AI manipülasyonuna ne kadar savunmasız olduğunu ortaya koydu.

ElevenLabs Kullanımının Sınırlamaları

ElevenLabs, yüksek kaliteli seslendirmeleri erişilebilir ve verimli hale getirir, ancak bu araç hiçbir şekilde mükemmel veya yeterli değildir. ElevenLabs'ın yeteneklerinin yetersiz kaldığı noktalar şunlardır ⚠️

Zor öğrenme eğrisi : Ses özelliklerini, modaliteleri, sezgisel kontrolleri, komut tekniklerini ve ses efektlerini kavramak için denemeler, belgeleri derinlemesine inceleme ve uyum sağlama becerisi gerekir; bu araç tam olarak yeni başlayanlar için uygun değildir.

Kaliteli örnekler gereklidir : İstediğiniz çıktıları sağlayan ses modellerini ve ajanları eğitmek için temiz, yüksek kaliteli ses verilerine toplu olarak ihtiyacınız vardır.

Ücretsiz planlarda karakter sınırı : Ücretsiz plan, aylık 10.000 kredi sunar; bu, her ay yaklaşık 10 dakikalık ses oluşturulabileceği anlamına gelir.

Nüanslı duygular üzerinde sınırlı kontrol : AI, özellikle elde etmek istediğiniz sonucu tam olarak gösteren bir referans kayıt veya ses örneği sağlayıcısı olmadığınızda, ince duygusal değişimler veya katmanlı performanslarla zorlanabilir.

Daha uzun metinler için işlem süresi: Sesli kitaplar veya bir saat uzunluğundaki anlatımlar gibi uzun metinler oluşturmak, özellikle yüksek kaliteli modellerde önemli ölçüde işlem süresi gerektirebilir.

Görev yönetimi özelliği olmayan bağımsız araç: Üretim nadiren tek kişilik bir iştir ve bu araç görev veya iş yönetimi özelliklerini entegre etmediğinden, işbirliği yapmak, roller atamak veya proje ilerlemesini izlemek zorlaşır.

📚 Daha fazla bilgi: Her kullanım senaryosu için denemeniz gereken en iyi AI araçları

Keşfedilecek ElevenLabs Alternatifleri

ElevenLabs'ın sınırlamalarını telafi eden veya ş akışınıza uygun daha fazla özellik sunan bu ElevenLabs alternatiflerini inceleyin:

1. ClickUp

Çoğu ElevenLabs alternatifi yalnızca ses oluşturmaya veya ses transkripsiyonuna odaklanır. Bu ses varlıklarının görevlere, onaylara, içerik sürümlerine ve gerçek teslimata dönüştürüleceği bir yere hala ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp bu boşluğu doldurur.

Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır.

ClickUp bir ses oluşturma platformu olmasa da, ses üretim akışlarını yönetmek için kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın ses ve sesli içerik üretim takımlarını nasıl desteklediğini görelim 👇

İşinizi anlayan bir yapay zeka

ClickUp Brain, işinizin bağlamını anlayan yerleşik bir yapay zeka asistanıdır. ClickUp Çalışma Alanınızda çalışır ve görevlerinize, iletişim konularına ve proje zaman çizelgelerine tam erişim sağlar.

ClickUp Brain, eylem sahiplerini ve her bir darboğazın zaman üzerindeki etkisini vurgular.

Podcast yapımcısı "12. bölümün ses prodüksiyon sürecini engelleyen nedir?" diye sorduğunda, ClickUp Brain görev yorumlarını, alt görevleri, teslimat durumlarını ve bağımlılıkları tarayarak aşağıdakileri ortaya çıkarabilir:

Ses kayıtları onaylanmayı bekliyor

Senaryoların revizyona ihtiyacı var

Ses takımı ses efektlerini yüklemedi.

Müşteriler nihai miksi onaylamalıdır.

Güncellemeleri takip etmek veya Çalışma Alanınızda zaten mevcut olan cevaplar için ekip arkadaşlarınıza sürekli sormak zorunda kalmazsınız.

Yazarlar, anlatıcılar, düzenleyiciler ve müşterilerin dahil olduğu ses üretim akışlarında ClickUp, herkesin uyumlu çalışmasını sağlar ve kaoslu gidip gelmelerin önüne geçer.

👉 Bu komutları kaydedin: Geçen haftaki seslendirme inceleme görüşmesinden gelen tüm müşteri geri bildirimlerini özetleyin.

Tartıştığımız podcast prodüksiyon zaman çizelgesi için müşteriye göndereceğiniz takip e-postasının taslağını hazırlayın.

Ses projelerimiz için ton, stil ve ses seçim kriterlerini özetleyen marka ses kılavuzları belgeleri oluşturun.

Hazırlık aşamasındaki tüm podcast seslendirme projelerini listeye alın ve herhangi bir darboğaz veya gecikmeyi ortaya çıkarın.

Toplantıları ve aramaları transkribe etmek ve özetlemek için yapay zeka

ClickUp AI Notetaker toplantılarınıza katılır ve sizin için aranabilir transkriptler ve özetler oluşturur.

Her konuşmayı aşağıdakilerle eyleme geçirilebilir bir işe dönüştürür:

Toplantı notları + Belgeler : Transkriptleri, video kayıtlarını ve özetleri gizli ClickUp Belgelerinizde saklayın.

Toplantı notları + Görevler : Çağrılarınızdaki her eylem öğesini, atanmış sahipleri ve son teslim tarihleri ile : Çağrılarınızdaki her eylem öğesini, atanmış sahipleri ve son teslim tarihleri ile ClickUp görevlerine dönüştürün.

Toplantı notları + Brain: ClickUp Brain'e sorular sorun ve tüm toplantı notlarınızdan bağlamsal cevaplar alın.

📚 Daha fazla bilgi: Sentetik Konuşmayı Tanımlamak için En İyi AI Ses Dedektörleri

🚀 ClickUp Avantajı: Süper Ajanlar, ClickUp içindeki yapay zeka destekli takım arkadaşlarıdır ve Çalışma Alanınızda sürekli olarak çalışırlar. Görevleri, Belgeleri, Sohbetleri ve bağlı araçları anlarlar ve manuel komutlar veya takipler olmadan çok adımlı ş akışlarını çalıştırabilirler. Super Agents, aşağıdaki gibi ş akışlarında mükemmeldir: Ses projesi özetleri : Müşteri gereksinimlerinden otomatik olarak üretim özetleri hazırlayarak, her projenin net bir kapsam ve teslim edilecekler ile başlamasını sağlar.

Varlık izleme : Hangi ses kayıtlarının, ses efektlerinin veya müzik parçalarının yüklendiğini, onaylandığını veya eksik olduğunu izleyin, ardından teslimatı geciktirmemeleri için engelleyicileri işaretleyin.

Müşteri takipleri : Üretim toplantılarının sonuçlarını özenle hazırlanmış takip e-postalarına dönüştürün, atanan sorumlularla sonraki adımları özetleyin.

Revizyon yönetimi: Müşteri geri bildirimlerini, sürüm geçmişini ve bekleyen düzenlemeleri izleyen, her ses projesi için canlı bir özet belge tutarak e-posta konu başlıklarında hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlayın.

Super Agents'ın yaratıcı ş akışlarınıza nasıl dahil edilebileceğini görmek için bu videoyu izleyin:

Konuşmayı metne dönüştürmek için yapay zeka

ClickUp Talk to Text , Desktop AI Super App ( ClickUp BrainGPT olarak bilinir) içinde fikirlerinizi, notlarınızı ve talimatlarınızı dikte etmenizi sağlar ve konuşmayı anında düzgün bir yazılı metne dönüştürür.

ClickUp Talk to Text ile konuşulan düşünceleri yazılı metne dönüştürün.

Bununla şunları yapabilirsiniz:

Kişisel kelime dağarcığınızı oluşturun : En sık kullandığınız kelimeler, ifadeler, işinize özgü jargonlar, marka isimleri ve teabrain m takma adları ile otomatik olarak doldurulur.

Anında çeviri : Kendi dilinizde konuşun ve 50'den fazla dilde akıcı bir şekilde yazın.

Ellerinizi kullanmadan iş yapın : İmlecinizin bulunduğu yerde Talk to Text özelliğini kullanın — fn tuşuna basın (veya özel bir anahtar ayarlayın) ve ClickUp ekosistemi ve bağlı uygulamalar boyunca konuşun.

Bağlam farkında bahsetmeler ve bağlantılar: İş arkadaşlarınızı, görevleri veya Belgeleri belirtin, AI doğru kişileri doğru bağlantılarla otomatik olarak bağlasın.

Talk to Text ile, hareket halindeyken senaryo revizyonları denemek, yorumlarda hızlı geri bildirim paylaşımı yapmak, acil değişiklikler için seslendirme sanatçılarını etiketlemek veya araçlar arasında geçiş yapmadan müşteri e-postalarını dikte etmek gibi işleri daha hızlı tamamlayabilirsiniz.

Birden fazla projeyle uğraşan ses yapımcıları için bu, daha az yazma ve daha fazla dinleme zamanı anlamına gelir.

AI modellerini tek bir kontrollü Çalışma Alanı'nda merkezileştirin

İhtiyaçlarınıza uygun bir harici AI modeli seçin.

ClickUp Brain ve BrainGPT içinde, kullanım amacınıza uygun harici AI modellerinden seçim yapabilirsiniz.

Örneğin:

Claude , nüanslı yaratıcı özetler, senaryo analizi veya müşteriye yönelik ses yönlendirme belgelerinin taslağını hazırlamak için kullanılır.

ChatGPT . Yazma komutlarını iyileştirmek, karakter ses konseptleri üzerinde beyin fırtınası yapmak, proje özetleri oluşturmak veya hızlı görev analizleri yapmak için

Rekabetçi ses trendi analizi veya çok dilli içerik planlama gibi araştırma ağırlıklı görevler için Gemini.

⭐ Bonus: ClickUp Enterprise AI Search'ü kullanarak görevler, belgeler, yorumlar, ek dosyalar ve Google Drive veya Figma gibi bağlı araçlar arasında her şeyi anında bulun. Böylece ses varlıkları, geri bildirimler ve onaylar her zaman bir arama uzaklığında olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Müşteri geri bildirimlerini yapılandırılmış veriler halinde düzenleyin : ClickUp AI Alanları'nı kullanarak revizyon aciliyetini, onay durumunu ve teslimat önceliğini doğrudan görevler içinde sınıflandırarak ses iş akışınızı düzenli tutun.

AI'ya gerçek bağlama erişim izni verin : Google Drive, Slack ve ses depolama araçlarını : Google Drive, Slack ve ses depolama araçlarını ClickUp entegrasyonlarıyla ClickUp'a bağlayın, böylece AI izole taleplerle çalışmak yerine tüm proje geçmişinizi anlayabilir.

Clips aracılığıyla ses örneklerini ve geri bildirimleri paylaşın : ClickUp Clips'i kullanarak ekranınızı kaydedin ve telaffuz sorunlarını gösterin, anlatım ayarlamalarını anlatın veya karakter ses yönlendirmesini açıklayın — tüm bunlar ilgili görev içinde saklanır.

Ses yönlendirmesinde gerçek zamanlı işbirliği yapın : ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak takımınızla karakter sesleri hakkında beyin fırtınası yapın, referans sesleri sabitleyin ve yaratıcı konseptleri anında uygulanabilir kayıt görevlerine dönüştürün.

Projesinin performansını takip edin: Teslimat zaman çizelgelerini, seslendirme sanatçılarının iş yükünü ve müşteri onay oranlarını izlemek için özel : Teslimat zaman çizelgelerini, seslendirme sanatçılarının iş yükünü ve müşteri onay oranlarını izlemek için özel ClickUp gösterge panelleri oluşturun ve AI Kartlarını kullanarak görevlerin ilerlemesini otomatik olarak özetleyin veya revizyon geri bildirimlerindeki kalıpları ortaya çıkarın.

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik

Metin okuma veya ses tasarımı için modeller sunmaz; ses üretimi değil, ş akışı yönetimini kolaylaştıran bir araç görevi görür.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp AI hakkında ne diyor?

Bir ClickUp kullanıcısı da G2'de deneyimlerini paylaşıyor:

ClickUp Brain […] ş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal düzeyde güvenlik de çok takdir ediyorum. […] En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken gürültüyü ortadan kaldırıp net düşünmeme yardımcı olmasıdır. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanına sahip olmak gibi bir his veriyor.

ClickUp Brain […] ş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal düzeyde güvenliği de çok takdir ediyorum. […] En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken gürültüyü ortadan kaldırıp net düşünmeme yardımcı olmasıdır. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanına sahip olmak gibi bir his veriyor.

2. Murf AI

Murf AI aracılığıyla

Murf AI, yazılı metni 20'den fazla dilde 200'den fazla AI sesi kullanarak gerçekçi sesli anlatıma dönüştüren sağlam bir metin-ses platformu sunar. Video'lar, sesli kitaplar, podcast'ler ve e-öğrenme içeriği oluşturma için idealdir. Sezgisel stüdyosu, profesyonel düzeyde düzenleme ile kesintisiz seslendirmeler sağlar.

Murf AI'nın ana özellikleri

200'den fazla çok dilli ses : 20'den fazla dilde, konuşma, meditasyon veya tanıtım gibi 10'dan fazla konuşma stiline sahip önceden oluşturulmuş seslere erişin.

Ses klonlama : Belirli ses örneklerini yükleyerek markanıza veya karakterinize uygun özel ses klonları oluşturun.

Gelişmiş özel özelleştirme : Hassas ses iletimi için perde, hız, ton, duraklamalar ve vurguları kontrol edin.

AI dublaj stüdyosu : Ses ve video içeriğini 40'tan fazla dile çevirirken orijinal konuşmacının sesini koruyun.

Telaffuz kütüphanesi : IPA fonetiği veya özel yazımları kullanarak marka terimleri ve teknik jargon için tutarlı telaffuz sağlayın.

Araç entegrasyonları: Murf seslerini doğrudan Canva, Google Slides, PowerPoint, Adobe Captivate ve Adobe Audition'a yerleştirin.

Murf AI sınırlamaları

Ses oluşturma süresi, alt blok render başına hesaplanır ve bu da yinelemeli düzenlemeler için kredileri hızla tüketebilir.

Çevrimdışı fonksiyon yoktur; tüm ses üretimi için bulut işleme gereklidir.

Ticari kullanım için belirli lisans koşullarına sahip ücretli planlar gereklidir.

Murf AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu : Aylık 19 $

İş : Aylık 66 $

Kurumsal: Özel

Murf AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7 (1100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Murf AI hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşünü dinleyin:

Kullanımı kolaydır ve müşteri dostu bir arayüze sahiptir. Metin veya herhangi bir şeyi sese dönüştürmek için kullanılır. Ses tonu, konuşma ve telaffuz yoluyla sesi kolayca özelleştirebiliriz ve bu aracı kullanarak konuşmayı da kontrol edebiliriz. API entegrasyonu kullanarak diğer araçlarla entegre edebiliriz. 120'den fazla ses sunar, bu oldukça yüksek bir miktardır ve 20'den fazla dilde çeviri sağlar. Uygulaması kolaydır ve müşteri desteği için çok yararlıdır.

Kullanımı kolaydır ve müşteri dostu bir arayüze sahiptir. Metin veya herhangi bir şeyi sese dönüştürmek için kullanılır. Ses tonu, konuşma ve telaffuz yoluyla sesi kolayca özelleştirebiliriz ve bu aracı kullanarak konuşmayı da kontrol edebiliriz. API entegrasyonu kullanarak diğer araçlarla entegre edebiliriz. 120'den fazla ses sunar, bu oldukça yüksek bir miktardır ve 20'den fazla dilde çeviri sağlar. Uygulaması kolaydır ve müşteri desteği için çok yararlıdır.

3. Wispr Akış

Wispr Akış aracılığıyla

Wispr Flow, konuşmanızı gerçek zamanlı olarak (100'den fazla dilde) transkribe ederek yapılandırılmış bir biçimde düzgün bir metin sunar. Herhangi bir uygulamada (yazabileceğiniz her yerde) çalışır ve gelişmiş teknolojiyi kullanarak otomatik düzenlemeler ve ton iyileştirmeleri yapar.

Araç, sektöre özgü terimleri ve kısaltmaları içeren kişiselleştirilmiş bir sözlük oluşturarak kelime dağarcığınıza uyum sağlar. Sık kullandığınız ifadeler için özel metin ikameleri bile oluşturabilirsiniz, böylece uzun açıklamaları tekrarlamak veya tekrarlayan görevleri yapmak zorunda kalmazsınız.

Wispr Flow'un ana özellikleri

Akıllı biçimlendirme : Wispr Flow konuşmanızı yorumlar ve bağlamı dikkate alan biçimlendirme uygular, böylece metin mesajınızın stiline uyar.

Akış notları : Notlarınızı (herhangi bir cihazda) dikte edin, tüm Wispr Flow cihazlarınızda otomatik olarak senkronizasyon gerçekleşecektir.

Komut modu : Sesli komutlarla oluşturulan metni düzenleyin, örneğin, "Bunu benim için özetle".

AI otomatik düzenlemeleri : Konuşurken dikte edilen metni otomatik olarak temizler, dolgu kelimelerini kaldırır, temel hataları düzeltir ve çıktıyı tam cümleler halinde biçimlendirir.

Çoklu dil desteki: Otomatik dil algılama ve cümle ortasında dil değiştirme özelliği ile 100'den fazla dili destekler.

Wispr Akış sınırlamaları

Yüksek RAM kullanımı (800 MB+ boşta), eski sistemleri yavaşlatır.

Yalnızca bulut tabanlı işleme, masaüstü işleme özelliğinin olmaması nedeniyle gizlilik endişelerine yol açmaktadır. ​

Düzensiz müşteri yorumları, düzensiz destek ve kurumsal işletmeler için kaynak sıkıntısı

Wispr Akış fiyatlandırması

Flow Basic: Ücretsiz

Flow Pro: Aylık 15 $

Flow Teams: 12 $/kullanıcı/ay (3 veya daha fazla kullanıcı)

Flow Enterprise: Özel fiyatlandırma

Wispr Akış puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wispr Flow hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşünü dinleyin:

Kullanımı çok kolaydır. İki komut veya hızlı girişle konuşmaya ve transkripsiyona başlayabilirsiniz. Ayrıca, dolgu kelimeleri kaldırır, sizi anlar veya söylediklerinizi düzeltir. Uygulama, sadece yüklemekle sınırlıydı, başka bir şey yapmam gerekmedi. Hemen hemen her gün kullanıyorum. Aslında, dört haftadır aralıksız kullanıyorum.

Kullanımı çok kolaydır. İki komut veya hızlı girişle konuşmaya ve transkripsiyona başlayabilirsiniz. Ayrıca, dolgu kelimeleri kaldırır, sizi anlar veya söylediklerinizi düzeltir. Uygulama, sadece yüklemekle sınırlıydı, başka bir şey yapmam gerekmedi. Hemen hemen her gün kullanıyorum. Aslında, dört haftadır aralıksız kullanıyorum.

ClickUp ile Yapay Ses Üretimi Akışlarını Hayata Geçirin

İyi tanımlanmış ElevenLabs komutları, yüksek kaliteli ses içeriği oluşturmanıza yardımcı olur. Ancak komutlar oluşturmak, revizyonları yönetmek, seslendirme sanatçılarıyla koordinasyon sağlamak ve nihai varlıkları teslim etmek için iyi bir AI çıktısından daha fazlası gerekir. Üretimi devam ettirecek bir sisteme ihtiyacınız var.

ClickUp bu iş için en uygun olanıdır.

Çalışmalarınızı, iletişiminizi ve görev yönetiminizi tek bir platformda merkezileştirerek, ses üretim projelerinizi düzenlemek ve optimize etmek için bir alan sağlar. Yerel bağlamsal yapay zekasını kullanarak, manuel iş akışlarını otomasyonla otomatikleştirebilir, yaratıcı görevler için destek alabilir, yapay zeka yayılmasını azaltabilir ve bağlam değiştirme kaosundan kurtulabilirsiniz.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve ses üretim akışlarınızı tek bir yerde merkezileştirin.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

AI'yı yönlendirmek için duygu etiketleri ve anlatı bağlamını kullanın. [üzgün], [kızgın] veya [mutlu] gibi etiketler, modele tam olarak hangi duyguyu taklit etmesi gerektiğini söyler. Duyguları doğrudan anlatınıza da ekleyebilirsiniz.

Evet. Ses tasarımı komutlarını, [fısıldama] veya [bağırma] gibi ses etiketlerini, zamanlanmış duraklamalar için ara etiketlerini ve hız ve kararlılık gibi genel ayarları kullanarak ses tonunu, hızını ve duraklamaları kontrol edebilirsiniz. Bu öğeleri birleştirerek sunumu ince ayar yapın ve vizyonunuza uygun, doğal sesli konuşmalar oluşturun.

İhtiyacınıza göre ayrıntılı veya incelikli olabilir. Komutlar, projenizin karmaşıklığına bağlı olarak tek satırdan birden fazla paragrafa kadar değişebilir. Anahtar kelime netliktir: AI'nın tonu, duyguyu ve sunum stilini anlaması için yeterli bağlam sağlayın, gereksiz bilgilerle aşırı yüklemeyin.

Evet. ElevenLabs, çoklu konuşmacı diyaloglarını destekler ve aynı proje içinde farklı karakterlere veya konuşmacılara farklı sesler atamanıza olanak tanır. Bu, farklı karakter seslerine sahip podcast'ler, sesli kitaplar veya anlatı içerikleri oluşturmak için kullanışlıdır.