Daha Yüksek ROI için AI Destekli Etkinlik Pazarlama Hunisi Oluşturma

Etkinlik pazarlaması, inanılmaz bir ROI sağlar. Pazarlamacıların %52'si, anlaşmalarının büyük bir kısmını etkinliklere borçlu olduğunu belirtirken, %72'si potansiyel müşterilerin bir etkinliğe katıldıktan sonra anlaşmaların daha hızlı sonuçlandığını söylüyor.

Ancak tipik bir etkinlik pazarlama stratejisi hala manuel kontrol listelerine ve birbirinden bağımsız araçlara dayanmaktadır. Etkinlik sonrası anketleri ve takip e-postalarını takip etmeye başladığınızda, o an çoktan geçmiştir.

Bu kılavuz, AI destekli bir etkinlik hunisi oluşturmayı gösterir. Yüksek ROI elde etmek istiyorsanız, etkinlik pazarlama ve planlama merkeziniz olarak ClickUp'ı kullanmanızı öneririz.

Tüm etkinlik pazarlama hunisi aşamalarını adım adım anlatacak, yaygın eksikliklerin nerede olduğunu gösterecek ve bunları gidermek için bir plan sunacağız.

Etkinlik Pazarlama Hunisi Nedir?

Etkinlik pazarlama hunisi, potansiyel müşterilerinizin etkinliklerinizle etkileşime geçmek için izledikleri yoldur. Bu yol, potansiyel müşterilerinizin etkinliğinizden ilk kez haberdar oldukları anda başlar. Potansiyel müşterilerinizin harekete geçtikleri anda (kayıt oldukları, etkinliğe katıldıkları veya potansiyel müşteri haline geldikleri anda) sona erer. Bunu bir alıcının yolculuğu gibi düşünün.

Huni dört anahtar işlevi yapar:

Mesajlarınızı odaklayarak farkındalığın rastgele olmamasını sağlayın

İletişiminizi sıralayarak ilginin kayıtlara dönüşmesini sağlayın.

Kayıtların gerçek katılım haline gelmesi için adımları koordine eder

ROI'yi kanıtlamak için ihtiyacınız olan verileri yakalayın

Her aşama iyi işlediğinde, etkinlikler bir boru hattı ve ilişkiler oluşturur. Bu işleyiş bozulduğunda, harcamalarınız boşa gitmiş gibi görünür.

Geleneksel bir etkinlik pazarlama hunisinin aşamaları

Standart bir etkinlik pazarlama hunisi dört temel aşamadan oluşur:

Farkındalık (radara girin)

İlgi (ziyaretleri ve kayıtları artırın)

Karar (kayıt olanları dönüştürme, katılımı onaylama) ve

Eylem (katılım, etkileşim ve etkinlik sonrası dönüşüm)

🤝 Dostça Hatırlatıcı: Her aşama farklı içerik, sistem ve metriklere ihtiyaç duyar. Farkındalık, geniş erişim ve reklam/kampanya performansına dayanır. İlgi, açılış sayfalarına ve e-posta ile beslemeye dayanır. Karar, basit ve hızlı kayıt ve hatırlatmalara ihtiyaç duyar. Ve son olarak, eylem, harika bir site deneyimi ve zamanında takip gerektirir.

Manuel hunilerin başarısız olduğu durumlar

Çoğu takım hala bu aşamaları birbirinden bağımsız araçlar ve manuel aktarımlarla yürütüyor. Davet listeleri için elektronik tablolar. Bilet satışı için ayrı bir platform. CRM'nizle senkronizasyonu olmayan e-posta araçları. Ve etkinlikten haftalar sonra gelen etkinlik sonrası anketler.

Bu durum dört sorunu ortaya çıkarır:

Kayıp veriler : Tek bir doğru kaynak yok

Kaçırılan görevler : Manuel hatırlatıcılar gözden kaçıyor

Zayıf atıf : Etkinlikleri gelirle ilişkilendiremezsiniz.

Yavaş takip: Satış ekibi potansiyel müşterileri görmeden önce ilgileri soğur.

Etkinlikleri gelir kaynağına dönüştürmek mi istiyorsunuz? AI ile bu boşlukları nasıl doldurabileceğinizi size gösterelim.

AI Etkinlik Pazarlama Hunisi ve Geleneksel Etkinlik Pazarlama Hunisi

Geleneksel pazarlama hunisi, etkinlik ROI'sini en üst düzeye çıkarmak için yeterli olmayabilir. İşte yapay zeka destekli bir huniye ihtiyacınız olan nedenler:

Yapılacak şey AI destekli huni Geleneksel huni Veri yönetimi AI, katılımcı davranışlarını ve CRM verilerini otomatik olarak bir araya getirir. Veriler, manuel birleştirme ve temizleme gerektiren ayrı araçlarda bulunur. Hedef kitleleri belirleme AI modelleri, kimin dönüşüm sağlayacağını ve onlara ne zaman ulaşılacağını tahmin eder. Takımlar temel kuralları kullanır, sinyalleri gözden kaçırır İçerik oluşturma Üretken yapay zeka, her segment için özel e-postalar ve mesajlar hazırlar. Herkes için genel e-postalar Kampanyalar yürütmek AI, erişim, hatırlatıcılar ve takipleri yönetir. Ağır manuel işler Yerinde deneyim Canlı verilere dayalı gerçek zamanlı öneriler Basılı programlar ve özel mesajlar Sonuçları ölçme + atıf Modeller, etkinlikleri gelirle hızlı bir şekilde ilişkilendirir ROI'yi kanıtlayamayan düzensiz izleme Hız ve maliyet Daha az kişiyle daha hızlı uygulama Yavaş, emek yoğun süreçler

Etkinlik Pazarlama Hunilerinde AI Kullanmanın Avantajları

AI, etkinlikleri pahalı ve ölçeklendirilmesi zor hale getiren sorunları tam olarak çözer. İşte çözdüğü sorunlar:

Daha erken aşamalarda daha iyi hedefleme ve daha yüksek dönüşüm

AI, etkileşim modellerine göre kayıt olma ve dönüşüm gerçekleştirme olasılığı en yüksek kişileri bulur. Bu, daha az reklam israfı ve aynı bütçeyle daha iyi sonuçlar anlamına gelir.

Tekrarlayan işlerin otomasyonu, takımın stratejiye odaklanmasını sağlar.

E-posta taslakları hazırlama, hatırlatıcı diziler çalıştırma, yerinde notları yönlendirme ve CRM kayıtlarını güncelleme gibi görevler, üretken yapay zeka ve ş Akışı ajanları ile otomasyon yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu, manuel hataları azaltır ve uygulamayı hızlandırır. Takımınız bunun yerine stratejiye odaklanır.

Daha hızlı, daha güvenilir ROI ölçümü

🧠 İlginç Bilgi: 2024–25 yıllarında, etkinlik takımlarının %95'i yatırım getirisi ve ölçümüne odaklanmayı en önemli öncelik olarak belirttiler.

AI, kayıtları, katılımları, etkileşimleri ve etkinlik sonrası davranışları tek bir atıf modelinde birleştirebilir. Böylece, etkinlikleri hızlı bir şekilde satış sürecine ve gelire bağlayabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş yerinde deneyimler etkileşimi artırır

Gerçek zamanlı öneriler memnuniyeti artırır. Kimler hangi oturumlara katılmalı? Kimlerle toplantı yapmalı? AI en iyi seçenekleri önerir ve sıradan katılımcıları eyleme geçmeye hazır potansiyel müşterilere dönüştürür.

Personel sayısını artırmadan ölçeklendirin

AI, segmentasyon, içerik taslakları, temel iletişim, atıf gibi zorlu işleri üstlendiğinde, daha fazla kişi işe almadan daha fazla etkinlik düzenleyebilirsiniz.

AI Destekli Etkinlik Pazarlama Hunisinin Aşamaları

Her bir etkinlik hunisi aşamasının AI ile nasıl işlediğini inceleyelim. Etkinlik planlamanıza hemen uygulayabileceğiniz somut etkinlik pazarlama örnekleri göreceksiniz.

Aşama 1: Farkındalık

Huninin en üstünde, hedefiniz geniş bir kitleye ulaşmak ve dikkat çekmektir. Ancak, her yere mesajlar saçıp bir şeylerin tutmasını umut edemezsiniz. AI, farkındalık aşaması için optimize edilmiş içerik oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain gibi üretken yapay zeka araçlarını kullanarak, hedef kitlenizin aradığı anahtar kelimeler için SEO optimizasyonu yapılmış blog yazıları, sosyal medya paylaşımları veya reklam metinleri hazırlayın. ClickUp Brain, şirketinizin bilgisine dayanan dünyanın en eksiksiz yapay zeka asistanıdır; bu nedenle tüm önerileri görevlerinize göre özelleştirilir.

ClickUp Brain gibi GenAI araçlarını kullanarak etkinlik tanıtımlarınız için sosyal medya gönderileri yazın.

Bu arada, AI reklam hedefleme araçları davranışsal sinyalleri (günün saati, cihaz, geçmiş içerik tüketimi) analiz ederek doğru mesajı doğru kişilere ulaştırır.

📌 Örneğin, AI, AI Sprawl'daki konferansınızla hangi kitle segmentlerinin ilgilendiğini tahmin edebilir. Ardından, yaratıcı içeriklerin varyasyonlarını oluşturur ve bunları dağıtım kanallarına yerleştirir. Tüm bunları, Pazarlama Takımları için ClickUp gibi bir araca bağlayabilirsiniz.

Aşama 2: Faiz

İnsanlar etkinliğinizden haberdar olduktan sonra, onları katılım için teşvik edin.

AI destekli seçeneklerden bazıları şunlardır:

Etkinlik açılış sayfanızdaki yapay zeka sohbet robotları . "En çok hangi konu ilginizi çekiyor?" gibi uygunluk soruları sorarlar. Oturumlar önerir ve verileri toplarlar. Bu veriler CRM sisteminize akış halinde aktarılır.

AI destekli açılış sayfaları . Ziyaretçilerin davranışlarına göre değişir. Geçen yıl AI Ajanları konulu web seminerinize katılanlar, kişiselleştirilmiş içerik görürler.

Sosyal medyayı ve kayıt davranışlarını izleyen yapay zeka duygu araçları. İlgisizliği veya yoğun ilgiyi erken fark edersiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Her chatbot konuşmasını ClickUp'ta bir Görev haline getirin. Chatbot'unuzu veya ClickUp formunuzu bağlayın, böylece her yeni potansiyel müşteri etkinlik listenizde otomatik olarak bir görev oluşturur.

Özel Alanları kullanarak oturum ilgisi, rol veya niyet puanı gibi ayrıntıları yakalayın.

Chatbot'un önerdiği etiketleri ekleyin

Ardından, yüksek niyetli potansiyel müşterileri Satış departmanına atamak, etkinlik sahibini bilgilendirmek veya takip görevlerini tetikleyici olarak kullanmak için basit otomasyonlar kurun. Bu, potansiyel müşterilerin ilerlemesini sağlar.

Aşama 3: Düşünme

Bu aşama, potansiyel müşterilerin commit etme kararı verme aşamasıdır.

AI burada gerçekten bir fark yaratıyor.

Tahmine dayalı potansiyel müşteri puanlama modelleri, gerçek zamanlı davranışları (ziyaret edilen sayfalar, oturum ilgisi, chatbot yanıtları) inceler ve kayıt olma veya katılım olasılığını belirler.

E-posta otomasyon motorunuz, AI'yı kullanarak ultra hedefli besleme dizileri gönderebilir: Birisi "Sektör Trendleri" oturumuna tıkladıysa, ana konuşmacınızın 60 saniyelik kısa bir tanıtım videoı ve "neden orada olmak isteyeceğiniz" ile ilgili bir alıntı gönderin.

Takımınız yalnızca potansiyel müşteriler sıcak olduğunda müdahale eder. Boşuna çaba harcamayın.

Aşama 4: Karar/Dönüşüm

Minimum sürtünme ve maksimum alaka. Kayıt veya ödeme olsun, dönüşüm noktasında bu mantrayı uygulayın.

AI, bunu mümkün kılan öneri motorlarını destekler. Birisi "müşteri başarısı içeriği" istiyorsa, sistem doğru oturumu önerir. Hatta zamana duyarlı bir indirim bile ekler: "VIP erişimi için 48 saat içinde kaydolun."

Neden mi? AI, dönüşüme yakın davranışları fark eder ve bağlamsal teşvikleri otomatik olarak ekler. Böylece, ödeme sürecinde terk etme oranınız düşer.

Aşama 5: Etkinlik Sonrası/Müşteri Sadakati

Huni, etkinlikle sona ermez. Müşteri tutma, takip ve topluluk oluşturma, etkinliğinizin bir satış kanalı ve uzun vadeli ilişkiler oluşturup oluşturmayacağını veya tek seferlik bir maliyet haline gelip gelmeyeceğini belirler.

AI, anket geri bildirimlerini analiz eder. Duyguları algılar ve risk altındaki katılımcıları işaretler. "Genel oturumlar" hakkında tekrarlanan şikayetler otomatik olarak yönlendirilir. Yüksek değerde olan katılımcılara kişisel olarak ulaşılır. Memnuniyetsiz olanlara özür ve teklif sunulur.

AI ayrıca ortak ilgi alanlarına sahip katılımcıları da belirler. Ardından, etkinlikler arası kayıtları artırmak için ağ oluşturma davetiyeleri veya tartışma konuları oluşturur.

Tüm bu aşamaları bir araya getirdiğinizde, etkinlik hununuz birbirine bağlı bir sistem haline gelir. Manuel kontrol listelerinden uzaklaşarak stratejik etkiye geçersiniz.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u düzenli olarak otomasyon araçlarını kullanıyor ve otomasyon için aktif olarak yeni fırsatlar arıyor. Bu, verimlilik için büyük bir potansiyel olan, çoğu takımın hala basitleştirilebilecek veya ortadan kaldırılabilecek manuel işlere güvenmeye devam ettiğini ortaya koymaktadır. ClickUp'ın AI Ajanları, daha önce otomasyon kullanmamış olsanız bile otomatik ş Akışları oluşturmayı kolaylaştırır. Tak ve çalıştır şablonları ve doğal dil tabanlı komutlarla, görevleri otomatikleştirmek takımdaki herkes için erişilebilir hale gelir! 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF, ClickUp'ın dinamik gösterge panelleri ve otomasyonlu grafikler kullanarak raporlama süresini %40 azalttı ve saatler süren manuel işi gerçek zamanlı içgörülere dönüştürdü.

AI, etkinlik tanıtımını ve yönetimini bir dizi manuel işlemden koordineli bir sisteme dönüştürür.

Birçok pazarlama takımı, kayıtlar için Cvent veya Bizzabo gibi yapay zeka etkinlik araçlarını, e-posta için HubSpot veya Marketo'yu ve soruları yanıtlamak ve potansiyel müşterileri değerlendirmek için sohbet robotlarını zaten kullanıyor. Diğerleri ise etkileşimi ve yatırım getirisini izlemek için analiz araçlarını kullanıyor.

Sorun, bu araçların birbirleriyle iyi iletişim kuramamasıdır. İşler platformlar arasında bölünür ve takımlar verileri aktarmakla zaman kaybeder, bu da büyük maliyetlere yol açar .

AI destekli etkinlik pazarlama hunileri kurma: ClickUp'ın Etkinlik Yönetimi Platformu

İşte burada ClickUp devreye giriyor. ClickUp Etkinlik Yönetim Sisteminiz, Çalışma Alanınız + AI Ajanlarınız + Otomasyonlarınız + Formlarınız + Gösterge Panellerinizden oluşur. Bunları bir araya getirerek, etkinlikleri baştan sona planlamak, yürütmek ve ölçmek için tek bir yer elde edersiniz.

ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı'nda etkinlikleri baştan sona planlayın, başlatın, izleyin ve yönetin.

İşte nasıl yapacağınız:

İlk olarak, etkinlik kampanyalarınız için özel bir ClickUp Alanı oluşturun. Bu alan, komuta merkeziniz olacaktır. Etkinlikle ilgili tüm görev listeleri, belgeler ve iletişimler bu alanda bulunur.

Etkinlik pazarlamanız için yapılacak her iş, bir ClickUp Görevi haline gelir (örneğin, konuşmacıları davet etmek, sosyal medya gönderileri oluşturmak vb. ). İlgili Görevleri bir ClickUp Liste içinde bir araya getirebilirsiniz. Her etkinliğin kendi listesi olabilir, böylece işler düzenli kalır.

ClickUp'ın Proje Hiyerarşisi ile takım üyelerinizle iş yapmak ve işbirliği yapmak için organize bir sistem oluşturun.

ClickUp'ın Özel Alanlarını kullanarak etkinlik tarihi, konum, kampanya sahibi ve öncelik gibi önemli ayrıntıları izlemeyi yapabilirsiniz.

Etkinlik pazarlama huninizin her aşamasını ClickUp'ta Özel Durum veya Özel Alan olarak tanımlayın; örneğin "Kayıt", "Planlama", "Tanıtım Devam Ediyor", "RSVP'ler Toplandı", "Etkinlik Günü" ve "Etkinlik Sonrası Takip".

📚 Ayrıca okuyun: Etkinlik Planlamada Yapay Zeka Nasıl Kullanılır?

Kampanya yönetimini otomatikleştirme: ClickUp AI ve Otomasyonlar

ClickUp'ın etkinlik yönetimi çözümünün merkezinde, Bağlamsal AI Ajanları ve otomasyonlar yer alır. Bunlar, tekrarlayan görevleri üstlenir ve takımınızın yüksek değer taşıyan işlere odaklanmasını sağlar.

Hunileriniz hazır olduğunda, tetikleyicilere göre görevleri her huni aşamasından geçirmek için kod gerektirmeyen ClickUp otomasyonlarını kurun.

📌 Örneğin:

Bir etkinlik fikri formu gönderildiğinde, yeni bir etkinlik görevi oluşturun ve durumu "Kabul" olarak ayarlayın.

Etkinlik öncesi tüm alt görevler tamamlandığında, üst görevi otomatik olarak "Tanıtım Devam Ediyor" durumuna taşıyın.

Etkinlik tarihi geçtikten sonra, durumu "Etkinlik Sonrası Takip" olarak değiştirin ve geri bildirim toplama görevlerini atayın.

ClickUp'ın yapay zekası, etkinlik konumu veya kampanya türü gibi kriterlere göre görevleri otomatik olarak atayabilir.

📌 Örneğin, takımınız birden fazla bölgede etkinlikleri yönetiyorsa, ABD'deki etkinliklerin görevleri bir yöneticiye, İngiltere'deki etkinliklerin görevleri ise başka bir yöneticiye atanacak şekilde otomasyonlar kurabilirsiniz. Benzer şekilde, AI her görev veya alt görev için son teslim tarihleri belirleyebilir. Bu, son teslim tarihlerinin her zaman etkinlik zaman çizelgenizle uyumlu olmasını sağlar.

Bu videoyu izleyerek AI'nın ClickUp içinde Görev Özelliklerini nasıl otomatik olarak doldurduğunu görün:

Takımınız kampanya görevlerini yerine getirirken, ClickUp'ın AI Alanları, "hazır" olarak işaretlenen her alt görev için anında özetler ve eylem öğeleri oluşturabilir. Bu özetler otomatik olarak üst göreve eklenir ve kampanya sahiplerine her ayrıntıyı incelemek zorunda kalmadan ilerlemeyi kuşbakışı bir görünümle görebilme imkanı sunar.

Ayrıca, en son durum hakkında güncel bilgi almak için ClickUp Brain'e doğal dilde sorular sorabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Çalışma Alanı'ndan ve bağlı uygulamalardan bağlamsal verileri ortaya çıkarın.

Etkinlik tanıtımları için metin taslağı hazırlama: ClickUp İçerik Oluşturucu Aracısı

ClickUp'ın İçerik Oluşturucu Aracısı, kampanya görevlerinizin içinde doğrudan sosyal medya gönderileri, e-posta duyuruları ve açılış sayfaları için kullanıma hazır metinler oluşturabilir. Bu, takımınızın fikir aşamasından lansmana daha hızlı geçebileceği ve boş sayfa sendromuna daha az zaman harcayacağı anlamına gelir.

ClickUp Super Agents ile önceden yapılandırılmış talimatlara ve kişiliklere sahip özel AI Ajanları oluşturun.

Bu, kendi ajansınızı oluşturmak için kullanabileceğiniz örnek bir ş akışıdır. Hayır, kod yazmanıza gerek yok. Basit İngilizce kullanarak bir tane oluşturabilirsiniz:

Her bir tanıtım kanalı için bir alt görev oluşturun (ör. "LinkedIn Gönderisi Taslağı", "Toplu E-posta Yazma").

Durumu "Planlama İlerliyor" olarak ayarlayarak AI Ajanını tetikleyin. Ajan, görev açıklamasında ilk metni taslak olarak hazırlayacaktır.

Takımınızın geri bildirimleriyle içeriği inceleyin, düzenleyin ve son halini verin, ardından görevin başlatılması için "Hazır" olarak işaretleyin.

💡 Profesyonel İpucu: AI Ajanının komutlarını/talimatlarını markanızın sesine veya kampanya hedeflerinize uyacak şekilde özel olarak ayarlayabilirsiniz, böylece her içerik özgün ve mesajla uyumlu olacaktır.

ClickUp'ta ilk ajansınızı oluşturmak için bu kullanışlı eğitici videoyu izleyin:

Huni performansını izleme: ClickUp gösterge paneli

ClickUp Gösterge Panelleri, etkinlik pazarlama huninizin her yönünü görselleştirmenizi sağlar. Potansiyel müşteri hacmi, RSVP oranları, kampanya etkileşimi ve görev tamamlama gibi metrikleri tek bir yerden takip edin.

Görev durumları, Özel Alan değerleri ("Etkinlik Türü" veya "Potansiyel Müşteri Kaynağı" gibi) ve zaman takibi için kartlar ekleyin.

Bunları kullanarak huni dönüşüm oranlarını görselleştirin veya birden fazla etkinlikteki performansı karşılaştırın.

Kampanyanın durumunu ve ROI'yi anında görebilmek için paydaşlarla gösterge panellerini paylaşın.

💡 Profesyonel İpucu: Proaktif kalmak için anahtar metrikler için uyarılar veya bildirimler ayarlayın (ör. "RSVP oranı %50'nin altına düşerse ClickUp sohbetinde bana mesaj gönder").

Potansiyel müşterileri ve etkinlik sonrası geri bildirimleri yakalama: ClickUp Formları

ClickUp Formları, katılımcı bilgilerini toplamak, RSVP'leri yönetmek ve etkinlik sonrası geri bildirimleri toplamak için güçlü bir yoldur. En iyi yanı nedir? Ayrıca, huniniz boyunca otomatik ş akışlarını tetikleyebilirler.

İşte pratik bir kılavuz:

Her etkinlik için katılımcı bilgileri, beslenme tercihleri ve oturum ilgi alanları alanlarını içeren özel bir RSVP formu oluşturun.

Her yeni form gönderisinde bir takip görevinin oluşturulması, potansiyel müşteri durumunun güncellenmesi veya bir teşekkür e-postasının gönderilmesi için otomasyonlar kurun.

Etkinlikten sonra, tüm katılımcılara bir geri bildirim formu gönderin.

Yanıtlara göre takip görevlerini otomatik olarak atayın (örneğin, etkinliği yüksek puanlayan katılımcılardan "referans için iletişime geçin").

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın raporlama özelliklerini kullanın (veya ClickUp Brain'e sorun) geri bildirim eğilimlerini analiz etmek ve gelecekteki kampanyalarda iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için. Form gönderi verilerini gerçek zamanlı olarak analiz edin ve ClickUp ile yapay zeka içgörülerine ulaşın.

İster tek bir etkinliği ister tüm kampanya takvimini yönetin, ClickUp'ın yapay zeka araçları size bunu yapmak için gerekli yapıyı ve esnekliği sağlar.

AI Destekli Etkinlik Hunisi Nasıl Oluşturulur (Adım Adım)

ClickUp'ta AI destekli bir etkinlik hunisi oluşturmak, basit ancak özelleştirilebilir bir süreçtir. Bu süreç, her etkinliği ilk fikir aşamasından etkinlik sonrası analize kadar yönlendirmenize yardımcı olacaktır.

İşte takip edebileceğiniz net bir sıra:

Özel bir etkinlik alanı ve temel şablon oluşturun

"Etkinlik Kampanyaları" adlı bir alan oluşturun. ClickUp'ta planlama, promosyonlar, lojistik ve etkinlik sonrası takip için alt görevler içeren yeniden kullanılabilir bir Etkinlik Yönetimi Şablonu ekleyin. Ayrıca Özel Alanlar (etkinlik tarihi, bütçe, sahibi, potansiyel müşteri kaynağı, etkinlik puanı) da eklemelisiniz. Etkinlik planlama şablonları zaman kazandırır ve etkinlikler arasında tutarlılık sağlar.

ClickUp'ın Etkinlik Pazarlama Planı Şablonu, etkinlik promosyonlarını planlamak ve yürütmek için yapılandırılmış bir yol sunar. İşi planlama, uygulama ve değerlendirme gibi aşamalara ayırır ve bütçeleri, tarihleri ve sahipleri izlemek için Özel Alanlar kullanır. Görev listeleri ve takvim görünümleri sayesinde, takımınız sorumluluklar ve zaman çizelgeleri konusunda uyumlu çalışır. Her ayrıntıyı göz önünde bulunduran ve zaman çizelgesine uyan, tekrarlanabilir bir plana ihtiyaç duyan etkinlik yöneticileri için idealdir.

Huniyi Özel Durumlar ve Özel Alanlar olarak harita yapın.

Bu adımı, ClickUp'ın Etkinlik Yönetimi Platformunu tanıttığımızda zaten açıklamıştık.

İşte kısa bir özet:

ClickUp'ın Özel Durumları'nı kullanarak huninin aşamalarını tanımlayın. Bu, Şu şekilde görünebilir: Kayıt → Planlama → Tanıtım Devam Ediyor → RSVP'ler Toplandı → Etkinlik Günü → Etkinlik Sonrası.

ClickUp'ta Özel Durumlar oluşturarak AI destekli etkinlik pazarlama huninizi oluşturun.

Potansiyel müşteri puanlarını, katılımcı türlerini ve oturum ilgi alanlarını Özel Alanlar olarak eşleştirin. Bu, yapay zeka için ihtiyaç duyduğunuz verileri yapılandırır.

Giriş ve önceliklendirmeyi otomasyonla otomatikleştirin

Bu, her etkinliğin başlangıç noktasıdır. Takım üyeleri, müşteriler veya paydaşların etkinlik fikirlerini veya taleplerini yapılandırılmış bir biçimde sunabilmeleri için bir yönteme ihtiyacınız vardır.

ClickUp Formları'nı kullanarak basit, paylaşılabilir bir form oluşturun. Etkinlik adı, tarihi, konumu, hedefleri ve ihtiyacınız olan diğer ayrıntıları içeren alanlar ekleyin.

Özelleştirilebilir ClickUp Formları ile kayıt, kayıt ve etkinlik geri bildirim anketlerini daha basit hale getirin.

Birisi formu gönderdiğinde, ClickUp otomatik olarak Etkinlik Aktivasyon Listenizde yeni bir görev oluşturur ve tüm bilgileri tek bir yerde toplar.

Planlama ve onayları düzenleyin

Etkinlik talebi sisteme girildikten sonra, inceleme, sahiplerin atanması ve planın detaylandırılması aşamasına geçilir. Bu aşama genellikle birden fazla kişinin katılımını ve birçok değişkeni içerir.

Tekrarlanabilir süreçlere sahip olmak yardımcı olur.

ClickUp, yaygın etkinlik türleri (web seminerleri, konferanslar veya atölye çalışmaları gibi) için şablonlar oluşturmanıza olanak tanır. Bir şablonu uyguladığınızda, gerekli tüm alt görevler, kontrol listeleri ve bağımlılıklar otomatik olarak etkinlik görevinize eklenir.

Bu zor işi yapmak için AI Süper Ajanları da kurabilirsiniz.

📌 Örneğin, bir Etkinlik Özeti Oluşturucu Aracısı, etkinliğin anahtar ayrıntılarının özetini otomatik olarak oluşturabilir ve böylece atanan sahibinin hızla bilgi sahibi olmasını kolaylaştırır.

ClickUp'taki Etkinlik Özeti Oluşturucu Aracı ile tüm takımınızı etkinlik planı hakkında güncel tutun.

Haberleri yayın ve potansiyel müşterileri yakalayın

Şimdi etkinliğinizi pazarlamanın ve kayıtları toplamanın zamanı geldi. Bu, tanıtım içeriği oluşturmak ve planlamak, açılış sayfaları oluşturmak ve yanıtları izlemek anlamına gelir.

Promosyonlara yardımcı olmak için Content Creator Agent örneğini zaten göstermiştik. Ayrıca, RSVP'leri tek bir yerde toplamak ve takip işlemlerini tetikleyici olarak başlatmak için ClickUp Forms'u da göstermiştik.

💡 Profesyonel İpucu: Daha yüksek etkinlik ROI'si için hedef kitle sinyallerini ve tahmine dayalı puanlamayı ayarlayın. Özel Alanlarda davranış sinyallerini (form cevapları, sayfa ziyaretleri, önceki katılımlar) yakalayın. Bunları basit bir tahmine dayalı potansiyel müşteri puanına (ör. rol, şirket büyüklüğü, oturum ilgisi için puanlar) aktarın. Otomasyonları kullanarak yüksek puanlı potansiyel müşterileri Satışa yönlendirin veya VIP davetlerini tetikleyici olarak kullanın.

Gösteriyi gerçekleştirin ve yönetin

Etkinlik günü, koordinasyon her şeydir. Herkesin rolünü bildiğinden ve programın net olduğundan emin olmanız gerekir.

ClickUp'ta bir Run of Show Agent oluşturabilirsiniz. Bu ajan, zamanlama, etkinlikler ve atanan potansiyel müşteriler dahil olmak üzere etkinlik için ayrıntılı bir program oluşturur.

ClickUp'taki Run of Show Agent'ı kullanarak büyük etkinliğinizin gününü yönetebilirsiniz.

Peki, takımınızla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmanız gerektiğinde ne yapmalısınız? ClickUp sohbetinde @mentions özelliğini kullanın veya hızlı Sync Ups'a geçin ve işlerin hızlı ilerlemesini sağlayın!

ClickUp sohbetindeki SyncUps aracılığıyla hızlı ve işbirliğine dayalı tartışmalara katılın.

📚 Ayrıca okuyun: Program Şablonları

Geri bildirim toplayın ve döngüyü tamamlayın

Etkinlikten sonra, geri bildirim toplamak, paylaşım yapmak ve gelecekteki etkileşim için potansiyel müşterileri beslemek çok önemlidir.

Durum "Etkinlik Sonrası" olarak değiştiğinde etkinlik sonrası formunu tetikleyici olarak kullanın.

Etkinlik Özeti Aracısı'nın yanıtları analiz etmesine, duyguları puanlamasına ve tanımladığınız kurallara göre ClickUp'ta takip görevleri (referanslar, besleme dizileri, satış erişimi) oluşturmasına izin verin.

ClickUp'ta Etkinlik Özeti Aracısını çağırarak etkinliğinizden elde ettiğiniz kazanımları ve dersleri gözden geçirin.

Ayrıca, huni metriklerini gösteren bir ClickUp gösterge paneli oluşturabilirsiniz: kaynağa göre kayıtlar, aşamalar arasındaki dönüşüm oranları, katılım ve RSVP'ler ile etkinliğe atfedilen potansiyel müşteriler. Her etkinlikten sonra bunları gözden geçirin ve sonuçları iyileştirmek için şablonları düzenleyin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile kalıpları tespit edin, sorunları giderin ve kontrolü elinize alın.

Başka bir yol da, ClickUp'ın Kampanya İzleme Şablonunu kullanarak e-posta, sosyal medya ve etkinlik kampanyalarınızı koordine etmek, performansı ölçmek ve darboğazları erken tespit etmektir. Bu, kampanyaları uyumlu tutmayı ve daha iyi sonuçlar için optimize etmeyi kolaylaştırır.

İşte tüm takımınızın kolayca anlayabileceği ve kullanabileceği AI destekli bir etkinlik hunisinin planı budur!

Etkinlik Pazarlamasında Yapay Zekanın Zorlukları ve Sınırlamaları

AI sihirli bir araç değildir. Kişiselleştirme ve otomasyonu ölçeklendirmeye yardımcı olur. Ancak pratik, etik ve teknik sınırları da vardır. Her etkinlik takımı bunları önceden planlamalıdır.

Veri kalitesi ve entegrasyonlar

Bunlar Achilles'in topuklarıdır. AI modelleri, kendilerine beslenen veriler kadar iyidir. Parçalanmış katılımcı kayıtları, tutarsız etiketler ve eksik CRM alanları zayıf tahminler ve yanlış segmentasyonlar üretir.

👀 Biliyor muydunuz? Akademik incelemeler ve sektör araştırmaları, entegrasyonlar ve dağınık verilerin yapay zeka sonuçlarının yetersiz olmasının başlıca nedenleri olduğunu göstermektedir.

Halüsinasyon riski

Doğruluk, marka güveni için önemlidir. Üretken modeller harika metinler yazabilir veya geri bildirimleri özetleyebilir. Ancak yanıltıcı iddialar da üretebilirler. Bu nedenle insan gözden geçirmesi tartışılmaz bir gerekliliktir.

Önyargı ve adalet

Geçmiş veriler çarpık kalıpları yansıtıyorsa, yapay zeka bunları daha da güçlendirir. Örneğin, benzer profillere öncelik vermek çeşitliliği azaltır. Etik ve yasal risklerden kaçınmak için önyargıları aktif olarak test edin.

Gizlilik ve onay

Kişiselleştirme, kanallar arası verilere ihtiyaç duyar. GDPR gibi düzenlemeler, topladığınız veriler ve bunları nasıl kullandığınız konusunda açık rıza gerektirir.

Aşırı bağımlılık riski

Yanlış beklentiler zarar verebilir. AI, insan planlamacıları güçlendirmeli, onların yerini almamalıdır. Karmaşık lojistik, sahada alınan kararlar ve tedarikçi ilişkileri hala insan gözetimi gerektirir. AI'yı tekrarlayan işleri azaltan bir asistan olarak görün. İnsanların nihai kararları verdiği ş akışları tasarlayın.

AI destekli etkinlik hunilerinin gerçek hayattaki kullanım örnekleri

İşte, etkinlik sonuçlarını pratik yollarla iyileştirmek için yapay zeka kullanan gerçek şirketlerden örnekler:

Web Zirvesi: AI Eşleştirme

Web Summit, dünyanın en büyük küresel teknoloji konferanslarından biridir. Startupları, yatırımcıları ve kurumsal liderleri bir araya getirir.

Web Summit , etkinlik uygulamasında yapay zeka kullanarak katılımcıları, konuşmacıları ve yatırımcıları eşleştiriyor. Sistem, profilleri, ilgi alanlarını ve geçmiş etkinlikleri inceleyerek en uygun kişileri öneriyor. Bu sayede on binlerce bire bir toplantı gerçekleştirildi. Katılımcılar, rastgele ağ kurmak yerine, genellikle anlaşmalara dönüşen gerçek iş konuşmaları yapma fırsatı buluyor.

Agora: Hibrit etkinlik kişiselleştirme

Agora, canlı ses ve video deneyimleri oluşturan geliştiriciler ve ürün takımları tarafından kullanılan gerçek zamanlı bir etkileşim platformudur.

Bizzabo'nun yapay zeka destekli platformunu kullanarak RTE (Real-Time Engagement) 2022 etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliğe yaklaşık 2.650 kişi fiziksel ve sanal olarak katıldı. Organizatörler, her iki grubun da katılımını sağlamak için analitik ve hedefli mesajlar kullandı. Oturumlar, hatırlatıcılar ve takipler davranışlara göre ayarlandı. Bu, yapay zeka destekli platformların hibrit etkinliklerin daha kişisel ve daha etkili hissettirilmesine nasıl yardımcı olduğunu gösteriyor.

Google: I/O oturumu önerileri

Google I/O, etkinlik deneyimini kişiselleştirmek için geliştirici profillerini kullanır. Katılımcılar ilgi alanlarını (örneğin araçlar, platformlar veya programlama dilleri) seçer ve Google bu verileri kullanarak oturumlar ve içerikler önerir. Bu, kullanıcıların kendileri için en alakalı olanı bulmalarına yardımcı olan özel bir gündem olan "My I/O"'yu destekler.

Etkinlik Pazarlama Hunilerinde Yapay Zekanın Geleceği

AI, etkinliklerin planlanması, tanıtılması ve ölçülmesi şeklini şimdiden yeniden şekillendiriyor. Önümüzdeki aylarda hangi özelliklerin standart beklentiler haline geleceği ve hangilerinin deneysel kalacağı belli olacak. Sektörün gidişatı şu şekilde:

Benimseme hızlanacak

AI'nın benimsenmesi artacak, ancak bu artış eşit olmayacak. Çoğu pazarlama lideri AI'ya yatırım yapmayı planlarken, bugün sadece az sayıda takım katılımcı deneyimini iyileştirmek için AI'yı kullanıyor. Birçoğu hala küçük pilot projeler yürütüyor. Bu pilot projeleri günlük ş akışlarına dönüştüren takımlar en büyük kazançları elde edecek.

Kişiselleştirme temel hale geliyor

Büyük etkinlik proje yönetimi platformları artık yapay zeka özellikleri sunuyor. Öneri motorları, oturum eşleştirme ve kişiselleştirilmiş gündemler, büyük etkinlikler için standart hale geldi.

Bu özellikler, katılımcıların doğru kişileri ve oturumları daha hızlı bulmasına yardımcı olur. Bu düzeyde rehberlik sunmayan etkinlikler geride kalacaktır.

Atıf, iyileştirme sağlayacaktır

Etkinlik ölçümü daha akıllı hale gelecek. AI, katılım ve etkileşim verilerini potansiyel müşteri ve gelirle bağlantı kurmaya yardımcı olur. Bu sayede, hangi etkinliklerin gerçekten işe yaradığını görmek ve etkinlikler arasındaki bütçeleri ayarlamak daha kolay hale gelir. Daha ayrıntılı, öngörücü raporlama, büyük platformlarda halihazırda kullanıma sunulmuştur.

Pratik kısıtlamalar benimsemeyi şekillendirecek

AI, temiz veriler, güçlü entegrasyonlar ve insan gözden geçirme ile en iyi şekilde çalışır. Dağınık sistemler ve gizlilik riskleri ilerlemeyi yavaşlatabilir. Temiz, onaylanmış verilere ve sağlam ş Akışlarına yatırım yapan takımlar daha iyi sonuçlar elde eder.

Planlayıcılar, düzenleyiciler haline gelir

Son olarak, etkinlik planlayıcısının rolü değişecek. AI tekrarlayan işleri üstlenirken, planlayıcılar strateji, kürasyon ve ortaklıklara daha fazla odaklanacak. Sektör raporları şimdiden bu değişime işaret ediyor. Öneriler arasında, sadece personel sayısına değil, insanlara ve AI yönetimine yatırım yapılması yer alıyor.

Sonuç olarak? Etkinlik pazarlamasında yapay zeka, yenilikten altyapıya doğru kaymaktadır. Verilere, ölçülebilir pilot projelere ve insan gözetimine erken yatırım yapan takımlar, etkinlikleri öngörülebilir gelir kanallarına dönüştürecektir.

Etkinlikleri Büyüme Motorlarına Dönüştürmek

Etkinlikler, karmaşık bir süreç olarak değil, bir sistem olarak yürütüldüğünde en iyi sonucu verir.

AI destekli etkinlik pazarlama hunisi, doğru kişilere ulaşmanıza, onları yolculuk boyunca yönlendirmenize ve ekstra manuel iş yapmadan gerçek iş etkisini ölçmenize yardımcı olur.

Verileriniz ve ş akışlarınız tek bir yerde bulunuyorsa, yapay zeka daha hızlı hareket edebilir ve takımların daha akıllı kararlar almasına yardımcı olabilir. İşte burada ClickUp doğal olarak devreye girer.

ClickUp, yapay zeka, otomasyon ve raporlamayı tek bir çalışma alanında birleştirir. Araçlar arasında geçiş yapmadan etkinlikleri planlayabilir, tanıtabilir, sorunsuz bir şekilde yürütebilir ve sonuçları inceleyebilirsiniz.

Sonuç olarak, daha az katılımcı kaybı, daha net bir yatırım getirisi ve gerçekten fark yaratan etkinlikler elde edersiniz.

Yüksek ROI sağlayan, AI öncelikli bir etkinlik pazarlama hunisi oluşturuyorsanız, ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Cvent ve Bizzabo gibi araçlar kayıt ve katılımcı verileri konusunda yardımcı olurken, HubSpot gibi pazarlama platformları e-postaları ve potansiyel müşteri yetiştirmeyi otomatikleştirir. ClickUp, görevleri otomasyonla otomatikleştirerek, promosyon içeriği oluşturarak ve tek bir Çalışma Alanı'nda ilerlemeyi izleyerek bu ş akışlarını bir araya getirir.

Web Summit ve Salesforce Dreamforce gibi etkinlikler, eşleştirme ve oturum önerileri için yapay zeka kullanıyor. Bu özellikler, katılımcıların ilgili içerikleri ve bağlantıları bulmasına yardımcı olarak daha yüksek etkileşim ve daha güçlü iş sonuçları elde edilmesini sağlıyor.

Evet. AI, rol, ilgi alanları ve geçmiş davranışlar gibi katılımcı verilerini kullanarak e-postaları, açılış sayfalarını, oturum önerilerini ve takipleri özelleştirir. Bu, iletişimi daha alakalı hale getirir ve kayıt ve etkileşim oranlarını artırır.

Kayıtları, katılımları, etkileşimi ve takip eylemlerini tek bir sistemde izleyin. AI, bu sinyalleri satış sürecine ve gelire bağlamanıza yardımcı olur, böylece hangi etkinliklerin ve faaliyetlerin gerçek iş sonuçlarına yol açtığını görebilirsiniz.