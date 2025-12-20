Ürün Belgelerindeki Eksiklikleri Belirleme

Ürününüzü içten dışa tanıdığınızda, eksiklikleri tespit etmek zor olabilir.

Gözden kaçırdığınız, görünüşte bariz olan ş akışı mı? Kullanıcılarınızın tam da bu adımlara ihtiyacı var. Herkesin bildiğini düşündüğünüz özellik mi? Müşterilerinizin yarısı bu özelliği hiç duymamış.

Ürün belgelerindeki eksiklikleri belirlemeyi öğrenmek, kullanıcıların nerede takıldıklarını ve mevcut belgelerinizin neden sorunlarını çözemediğini anlamak anlamına gelir.

Neyse ki, dokümantasyon eksiklikleri açık işaretler bırakır; sadece bunları nerede arayacağınızı bilmeniz gerekir.

Bu blog yazısında, bu sinyalleri inceleyecek ve ClickUp'ın dokümantasyon eksiklikleri analiz sürecini nasıl kolaylaştırdığını göstereceğiz. 📃

Dokümantasyon Eksikliklerini Belirlemek Neden Önemlidir?

En iyi araçlara ve en akıllı takıma sahip olabilirsiniz, ancak ürün belgeleriniz eksikse işler karışabilir.

Bu performans eksikliklerini erken tespit etmek size şu konularda yardımcı olur:

İlerlemeyi engelleyen ancak yol haritalarında görünmeyen sessiz engelleri yakalayın.

Yeni çalışanlara yarım cevaplar ve dağınık mesajlar yerine gerçek bağlam sunun .

Takımın zamanını tüketen tekrarlanan yardımları azaltın

Sürekli kontrol yapmadan fonksiyonlar arası işi uyumlu tutun .

Belgeleri güncelleme alışkanlıkları oluşturun, değişiklikler olduktan sonra değil, değişiklikler olurken.

💡 Profesyonel İpucu: Büyük bir dokümantasyon işine başlamadan önce, iç takımınızla hızlı bir SWOT analizi yapın. İyileştirilmesi gereken alanları ve bilgi paylaşımındaki zayıf performansın takımların hızını düşürdüğü alanları belirleyin. Bu, hedefleri netleştirmeye, insan kaynaklarıyla uyum sağlamaya ve gelir elde etmeyi etkileyen temel bileşenleri vurgulamaya yardımcı olur.

Dokümantasyon Eksikliklerinin Yaygın Belirtileri

Dokümantasyon eksiklikleriniz, kullanıcı davranışları, destek verileri ve takım içi sürtüşmeler gibi iç ve dış faktörlerde yankı buluyor. Önemli olan, bu noktalar pahalı sorunlara dönüşmeden önce onları birbirine bağlamak ve bağlantı kurmaktır.

Dikkat etmeniz gereken bazı işaretler şunlardır:

Biletlerinizin %40'ı aynı entegrasyonla ilgili sorular içeriyor

Kullanıcılar, sizin amaçladığınız ş Akışını kullanmak yerine karmaşık hileler geliştiriyor.

Takımınız zamanının yarısını apaçık olan şeyleri açıklamakla geçiriyor

Kullanıcılar aynı adımda sürekli olarak ayrıldıklarında, onboarding tamamlanma oranları düşer.

İç takımlar haftalık olarak aynı ürün açıklamalarını arıyor

Arama analizi, kullanıcılar bariz sorular yazdıklarında bile başarısız sorguları ortaya çıkarır.

Yeni özellikler piyasaya sürülüyor, ancak ürünün benimsenme oranı düşük kalıyor

🧠 İlginç Bilgi: " Dokümantasyon " kelimesi ilk kez 1753 yılında yazar ve matbaacı Samuel Richardson'ın yazılarında geçmektedir. Kelime, "talimat" veya "öğretim" anlamına gelen Latince documentātiō kelimesinden türemiştir.

Fark ettiğiniz sinyal Bunun gerçekte ne anlama geldiği Arkasındaki dokümantasyon eksikliği Aynı özellik hakkında tekrarlanan destek biletleri Kullanıcılar bir görevi bağımsız olarak tamamlayamıyor Eksik veya belirsiz adım adım kılavuz Kullanıcılar geçici çözümler veya hileler oluşturur İstenen ş akışı anlaşılmıyor Belgeler, önceden ürün bilgisi olduğunu varsayar. Takımlar her hafta aynı şeyi şirket içinde açıklıyor Bilgi insanların kafalarında yaşar Güvenilir bir iç referans yok Aynı adımda onboarding bırakma oranları Kullanıcılar belirsiz bir karar noktasına geliyor Sonraki adımlarla ilgili eksik bağlam bilgisi Yardım merkezi aramaları sonuç vermiyor Dil uyuşmazlığı Belgeler, kullanıcı dilini değil, iç terminolojiyi kullanır. Özellikler piyasaya sürülüyor ancak benimsenme oranı düşük kalıyor Kullanıcılar değer görmüyor "Bunun önemi" veya kullanım örneği açıklaması yok

Daha İyi Dokümantasyon Ürün Benimsemeyi Nasıl Artırır?

İyi bir dokümantasyon, "Bunu denemek istiyorum" ile "Bundan değer sağlıyorum" arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldırır.

Daha iyi teknik dokümantasyon yazmanın en önemli avantajlarından bazıları şunlardır. 🗂️

İlk başarıya ulaşma süresini kısaltır: Açık adım adım kılavuzlar ve hızlı başlangıç kılavuzları, kullanıcıların değerli sonuçları hızlı bir şekilde elde etmelerini sağlar.

Erken terk oranını azaltır: Basit dilde yazılmış özellik açıklamaları, kullanıcıların takılıp kalmasını ve aracı terk etmesini önler.

Kullanıcıların güvenini artırır: Adım adım örnekler ve görseller, yeni ş akışlarını daha az korkutucu hale getirir.

Farklı öğrenme stillerini destekler: Kapsamlı belgeler, bazıları için hızlı kontrol listeleri, diğerleri için ise ayrıntılı kılavuzlar sunar.

Destek taleplerini en aza indirir: Ayrıntılı SSS ve sorun giderme kılavuzları, kullanıcıların sorunları bağımsız olarak çözmelerini sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Okuma, sezgisel bir beceri değildir; açık ve yapılandırılmış talimatlara dayanır. Dokümantasyonunuzda kullanıcıların "kendileri anlayacaklarını" varsayarsanız, anlamaları için gerekli olan anahtar adımlar eksik kalabilir.

Eksik veya Belirsiz Bilgileri Belirleme

Dokümantasyon eksikliklerini bulmak, kullanıcıların en çok hangi konularda zorlandığını tam olarak ortaya çıkaran sistematik yöntemler gerektirir.

İşte bazı teknikler:

1. Destek ekibinizi bir hafta boyunca izleyin

En iyi içgörüler, destek çağrılarını dinleyerek ve canlı sohbet metinlerini okuyarak elde edilir.

Takımınızın sürekli cevap vermek zorunda kaldığı için sıkıntı duyduğu soruları keşfedeceksiniz. Bu konuşmalar, kullanıcıların tıkanma noktasına geldiği anları ortaya çıkarır.

Daha da önemlisi, müşterilerin kullandığı tam dil üzerinde notlar alın. Onların sözleri genellikle belgelerinizde yanlış yapılan varsayımları ortaya çıkarır.

📌 Örnek: Destek ekibiniz sürekli olarak üçüncü taraf bir aracın nasıl bağlanacağını açıklarken, belgelerinizde sadece "API anahtarınızı ekleyin" yazıyorsa, bir eksiklik tespit etmişsiniz demektir. Kullanıcılar genellikle API anahtarlarını bulmakta veya doğru izinleri belirlemekte zorlanırlar.

2. Kullanıcı yolculuğunu içeriğinize göre haritalandırın

İşte işler ilginçleşiyor: ürününüzün temel ş akışlarını açın ve yalnızca belgelerinizi kullanarak adım adım inceleyin.

İlerledikçe, iç bilgilerinizi kullanarak boşlukları doldurmanız gereken her anı not edin. Bu boşluklar, belgelerinizin çok fazla bilgi sahibi olunduğunu varsaydığını kanıtlar.

Her karar noktasında şu soruyu sorun: Dokümantasyonunuz, ürünü hiç görmemiş birine sonraki adımları yeterince açık bir şekilde açıklıyor mu?

📌 Örnek: Onboarding süreçlerini düşünün. Belgelerinizde "ayarlarınızı yapılandırın" yazıyor olabilir, ancak kullanıcılar bu adımı atlarsa ne olacağı hiç açıklanmıyor olabilir. Özellikler bozulur mu? Ön tanımlı değerler mi alırlar? Bu belirsizlik, kullanıcıları durduran bir kafa karışıklığı yaratır.

3. Arama davranış kalıplarını analiz edin

Dokümantasyon sitenizin arama analitiği, içerik takımınızın hiç duymadığı hikayeleri anlatır. Sıfır sonuç veren veya kullanıcıları beş farklı sayfaya yönlendiren sorguları arayın.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer işaret, kullanıcıların yazdıkları terimler ile makale başlıklarınız arasındaki farktır.

📌 Örnek: Kullanıcıların yardım merkezinizde sık sık "hesabımı sil" araması yaptığını fark edersiniz, ancak arama hiçbir sonuç vermez. Arama analizlerinizi inceledikten sonra, ilgili makalenin başlığının "Kullanıcı Yaşam Döngüsü Tercihlerini Yönetme" olduğunu fark edersiniz. Bu uyumsuzluk nedeniyle, kullanıcılar sayfadan ayrılır veya gereksiz destek biletleri gönderir.

4. Eksiklik envanter sistemi oluşturun

Tüm bu bilgileri topladıktan sonra, her bir bulguyu merkezi bir konumda belgelendirin. Kaynağı, belirli kullanıcı ihtiyacını ve mevcut dokümantasyon durumunu da ekleyin.

Son olarak, her bir eksikliği sıklık ve iş üzerindeki etkisine göre sıralayın. Bu sistematik yaklaşım, dağınık gözlemleri kullanıcı deneyimini iyileştiren eyleme geçirilebilir önceliklere dönüştürür.

📌 Örnek: "Proje verilerini dışa aktarma" konusunda tekrarlanan destek biletleri buluyorsunuz, ancak bu konuda hiçbir makale yok. Kaynaklarla (biletler, takım sohbeti) eksikliği kaydedin, kullanıcı ihtiyacını tanımlayın ve eksik belgeyi not edin. 50'den fazla bilete neden olduğu ve müşteri tutma oranını etkilediği için, bir sonraki sprint için yüksek öncelikli olarak sıralanır.

🚀 ClickUp Avantajı: Dokümantasyon eksikliklerini belirlemenin en hızlı yollarından biri de doğrudan çalışma alanınıza sormaktır. ClickUp Brain, çalışma alanınızda bulunan görevleri, sürüm notlarını, destek biletlerini ve müşteri geri bildirimlerini analiz edebilir. Belgelerinizdeki eksiklikleri bulun ve ClickUp Brain ile güncellendiğinden emin olun İşte size nasıl yardımcı olacağı: Destekleyici dokümantasyon olmadan gönderilen sürümleri işaretleyin

Müşteri geri bildirimlerini ve bilet eğilimlerini eksik veya zayıf belgelerle bağlantı kurar.

İnsanların manuel incelemeler sırasında sıklıkla gözden kaçırdığı kalıpları vurgular

Boşlukları belirlemeyi tekrarlanabilir, az çaba gerektiren bir sürece dönüştürür.

📌 Örnek Komut: Son 14 gün içinde hangi ürün sürümlerinin belgeleri bağlantılı değil?

🚀 ClickUp Avantajı: Zorlu işler yapmadan düzenli olmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın Boşluk Analizi Şablonunu kullanarak bulgularınızı sistematik olarak izleyin. Boşluk analizi şablonu, gözlemlerinizi eyleme geçirilebilir iyileştirmelere dönüştürmek için kaynaklar, kullanıcı ihtiyaçları, mevcut durum ve öncelik sıralaması için önceden oluşturulmuş bölümler içerir.

Dokümantasyon Eksiklik Analizi Yapmak İçin Adımlar

Dokümantasyon eksiklikleri analizini, yönetilebilir parçalara ayırmadan önce yapmak çok zor gelebilir.

Bu süreci gerçek bir senaryo kullanarak inceleyelim: Müşteri başarısı takımının, takım işbirliği özellikleri hakkında sürekli aynı sorularla bombardımana tutulduğu bir proje yönetimi SaaS şirketinde iş yapıyorsunuz. 👥

Adım #1: Kapsamınızı ve hedeflerinizi belirleyin

Şimdi, aklınızı kaçırmadan her şeyi bir kerede analiz edemezsiniz. Küçük adımlarla başlayın: en çok sorun yaratan alanı seçin ve önce ona odaklanın.

Burada göreviniz çok net: işbirliği ile ilgili destek taleplerini sekiz hafta içinde aylık 200'den 50'nin altına düşürmek. Bu belirli hedefe sahip olmak, hangi eksikliklerin önemli olduğunu ve hangilerinin sadece önemli gibi göründüğünü anlamanıza yardımcı olur.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Hedefleri ile önceden bir hedef belirleyin. "8 hafta içinde işbirliği ile ilgili destek taleplerini 200'den 50'ye düşürmek" gibi ölçülebilir bir hedef oluşturabilir ve bunu daha küçük parçalara bölebilirsiniz.

Adım #2: Veri kaynaklarınızı toplayın

Kullanıcıların ürününüz ve belgelerinizle etkileşimde bulunduğu her yerden ipuçları toplamak isteyeceksiniz.

Son 90 gün içinde "işbirliği" etiketiyle işaretlenmiş destek biletlerini çekerek başlayın. Ardından, dokümantasyon analizlerinize göz atarak hangi işbirliği makalelerinin çok fazla trafik aldığını, ancak kullanıcıların bu makaleleri okuduktan hemen sonra sayfadan ayrıldığını görün.

İşte keşfedebileceğiniz şeyler: İşbirliği biletlerinin %40'ı izin ayarları konusunda tamamen kaybolmuş kişilerden, %30'u dosya paylaşımını anlayamayanlardan ve %20'si bildirim kaosunda boğulanlardan oluşuyor. Bu arada, uygunluk açığı analizinize göre, kullanıcılar "Takım İzinleri" sayfanızda tam 30 saniye geçiriyorlar ve sonra vazgeçip ayrılıyorlar.

🚀 ClickUp Avantajı: İşbirliği ile ilgili destek biletlerini izlemek için bir ClickUp gösterge paneli oluşturun. Bunları sorun türüne ve hacmine göre ayırarak, hangi sorun alanlarının daha fazla önem kazandığını ve daha güçlü dokümantasyon gerektirdiğini hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz.

Gerçek bir kullanıcının deneyimlerini dinleyin:

Görevleri izlemek için etkili bir yöntemimiz olmadığını ve ürün ekibinin ne yaptığını net bir görünümle göremeyeceğimizi fark ettik, bu yüzden yeni bir platform aramaya başladık. Sonra ClickUp'ı bulduk. Platform, çok teknik ve kafa karıştırıcı olmayan, aynı zamanda çok basit de olmayan mükemmel bir kombinasyondu. Bize kendi yöntemlerimizle takımlar ve projeler oluşturma, taşıma ve organize etme esnekliği sağladı.

Görevleri izlemek için etkili bir yöntemimiz olmadığını ve ürün ekibinin ne yaptığını net bir görünümle göremeyeceğimizi fark ettik, bu yüzden yeni bir platform aramaya başladık. Sonra ClickUp'ı bulduk. Platform, çok teknik ve kafa karıştırıcı olmayan, aynı zamanda çok basit de olmayan mükemmel bir kombinasyondu. Bize kendi yöntemlerimizle takımlar ve projeler oluşturma, taşıma ve organize etme esnekliği sağladı.

Adım #3: Bulgularınızı kategorize edin ve önceliklendirin

Tamam, artık elinizde bir yığın veri var, şimdi bunların anlamını çıkarma zamanı. Benzer sorunları bir araya getirin ve ne sıklıkla ortaya çıktıklarına ve işinize ne kadar zarar verdiklerine göre sıralayın.

Burada sorun açıkça izin ayarlarında.

En fazla bilet üreten ve takımların etkili bir şekilde işbirliği yapmasını engelleyen unsurlar, ürününüzün USP'sidir. Dosya paylaşımı ikinci sırada yer alırken, bildirim tercihleri can sıkıcı olsa da kullanıcıların işlerini yapmalarını tamamen engellemez.

💡 Profesyonel İpucu: Öğrenme stillerine uygun biçimleri karıştırın. Hızlı görsel adımlar için GIF'ler, karmaşık akışlar için kısa videolar, göz gezdirenler için daraltılabilir SSS'ler ve ileri düzey kullanıcılar için kod parçacıkları veya tablolar ekleyin. Hatta bu biçimlerin bir kombinasyonuyla bir PRD oluşturabilirsiniz.

Adım #4: Sorumluları ve son tarihleri içeren eylem ögeleri oluşturun

Çoğu takım genellikle bu konuda yetersiz kalır. Sadece "Hey, işbirliği belgelerini daha iyi hale getirelim" demekle yetinmeyin. Kimin neyi ne zaman yapacağı konusunda çok net olun.

Örneğimizde, teknik yazara üçüncü haftaya kadar ekran görüntüleri içeren adım adım izin kılavuzu oluşturmasını talimat verebilirsiniz.

Ürün yöneticiniz, beşinci haftaya kadar eksik dosya paylaşımı sorun giderme bölümünü ele alır. UX yazarınız ise yedinci haftaya kadar kafa karıştırıcı bildirim ayarları açıklamalarını yeniden yazar. Ne kadar netleştiğini görüyor musunuz?

🔍 Biliyor muydunuz? Video dokümantasyonu oluştururken, altyazı eklemek işitme engelli kullanıcılara yardımcı olur. Altyazılar, işitme engelli olmayan izleyicilerin de kelime dağarcığını, okuma becerilerini ve odaklanma yeteneklerini geliştirdiği kanıtlanmıştır. Ayrıca, göz izleme çalışmaları, altyazıların zahmetsizce okunduğunu ve işlendiğini göstermektedir. Bu da, altyazıları adım adım kılavuzlara veya ürün eğitimlerine eklemenin, bilişsel yükü artırmadan netliği artırdığını göstermektedir.

Adım #5: Değişiklikleri uygulayın ve müşteri memnuniyetini ölçün

Yeni içeriğinizi yayınladıktan sonra, içeriğin işe yarayıp yaramadığını izlemeniz gerekir.

Başarı ölçütlerini en az 30 gün boyunca sürekli olarak izleyin ve verileri makale, kullanıcı yolculuğu aşaması ve hatta ürün alanına göre segmentlere ayırarak kalıpları belirleyin.

Bir makale hala düşük performans gösteriyorsa veya kullanıcılar aynı soruyu farklı şekillerde sormaya devam ediyorsa, başlıkları değiştirmeyi, örnekler eklemeyi veya içeriği yeniden yapılandırmayı düşünün. Dokümantasyon asla "tamamlandı" değildir, ürününüz ve kullanıcılarınızın zihinsel modelleriyle birlikte gelişir.

🚀 ClickUp Avantajı: Bir belgenin "Yayınlandı" olarak işaretlenmesinden iki hafta sonra bir takip görevi tetikleyen bir ClickUp otomasyonu ayarlayın. Böylelikle, destek biletlerinin düşüp düşmediğini veya kullanıcıların hala kafalarının karışık olup olmadığını kontrol etmeyi unutmazsınız.

Dokümantasyonun Etkinliğini Ölçme

Dokümantasyonun etkinliğini ölçmek için, kullanıcı davranışını ve memnuniyetini anlamak üzere hem nicel metrikleri hem de nitel geri bildirimleri izlemek gerekir.

Teknik dokümantasyon yazılımınızda pazar eğilimlerini izlemek için anahtar metrikler şunlardır:

Kullanım analizi: Sayfa görünümleri, harcanan süre, hemen çıkma oranları ve en çok/en az ziyaret edilen bölümler

Destek talebi azaltma: İyi belgelenmiş konular için daha az yardım masası talebi

Arama kalıpları: Kullanıcıların ne aradığı ve cevapları bulup bulamadıkları

Geliştirilmiş müşteri deneyimi: Bağlamsal anketlerden elde edilen CSAT (Müşteri Memnuniyeti Puanı) veya CES (Müşteri Çaba Puanı) değerlerinde artış

Kullanıcı geri bildirimlerini şu yollarla toplayın:

Çıkış anketleri "Bu, görevinizi tamamlamanıza yardımcı oldu mu?"

Geri bildirim düğmeleri her dokümantasyon sayfasında bulunmaktadır.

Kullanıcı görüşmeleri ile sorunlu noktaları ve ş Akışı'ndaki eksiklikleri anlayın

🧩 Ürününüz geliştikçe belgelerin doğruluğunu korumak için sessiz bir güvenlik ağı

Ürününüz değiştikçe, dokümantasyonun en zor kısmı yazmak değil, her şeyi senkronize tutmaktır. İşte burada ClickUp'ın Süper Ajanları gerçekten yararlı hale gelir. Çalışma alanınızı görevlerdeki, sürümlerdeki veya gereksinimlerdeki değişiklikleri izlerler, ardından güncellenmesi gerekebilecek Belgeleri veya bilgi alanlarını ortaya çıkarırlar.

Hafızanıza veya dağınık hatırlatıcılara güvenmek yerine, eski bilgiler sorun haline gelmeden önce takımınızı uyaran sabit bir sinyal alırsınız. Bunları, dokümantasyon sapmaları için erken uyarı sistemi olarak düşünün; daha fazla süreç veya ek yük eklemeden doğruluğu yüksek tutmanın bir yolu.

ClickUp ile kod gerektirmeyen özel AI Ajanları oluşturun

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Formlarını kullanarak gerçek zamanlı geri bildirim toplayın. Kullanıcılara içeriğin yararlı olup olmadığını, eksiklikleri veya takıldıkları noktaları soran basit bir form oluşturun. Formu belgelerinizin sonuna ekleyin ve gönderilen gönderileri anında belge takımınıza yönlendirin, böylece geri bildirimler gelir gelmez iyileştirmeler başlayabilir. Başarı göstergeleri: Yeni kullanıcılar için değer elde etme süresinin kısalması

Belgelenmiş özellikler için daha yüksek özellik benimseme oranları

Geliştirilmiş kullanıcı onboarding tamamlanma oranları

Kullanıcı geri bildirimlerinde ve yorumlarında olumlu duygular

💡 Profesyonel İpucu: Daha uzun eğitimlere veya oryantasyon kılavuzlarına kontrol listesi tarzı ilerleme takipçileri ekleyin. Kullanıcıların adımları tamamladıkça işaretlemelerine izin verin, böylece başarı hissi yaratın ve bilişsel aşırı yüklenmeyi azaltın. Ayrıca, bu, dokümantasyonun etkisini izlerken bir eksiklik analizi aracı olarak da işlev görecektir.

ClickUp, Ücretsiz Dokümantasyon Yönetimi İçin Neden Tercih Edilmeli?

ClickUp'ın Ürün Yönetimi Yazılımı, dokümantasyonu diğer her şeyle aynı ş akışına dahil eder. Bu sayede, güncellemeler son dakika yamaları olarak değil, ürün geliştikçe gerçekleşir.

Stratejik planlama için nasıl kullanacağınızı öğrenin. 🛠️

Gözden kaçmayan kılavuzlar oluşturun

ClickUp belgeleri kullanarak yapılandırılmış ve işbirliğine dayalı ürün kılavuzları oluşturun

ClickUp Docs, iç içe geçmiş sayfalar, daraltılabilir başlıklar, tablolar ve zengin metin biçimlendirme gibi yerleşik bir yapıya sahip yardım kılavuzları, ürün tanıtımları ve dahili SSS'ler oluşturmanıza olanak tanır.

Takımınızın yeni bir bildirim sistemi başlattığını varsayalım.

Dokümantasyon sorumlusu, ClickUp'taki özellik Klasörü içinde bölümlere ayrılmış bir Belge oluşturur: Genel Bakış, Kurulum, Bildirim Kuralları ve Özel Etkinlikler. Doğrulama için Özel Etkinlikler bölümünde ürün yöneticisine bir yorum atarlar ve beta sürümünde bildirilen bilinen sorunları eklemek için desteğe dönerler. Tüm geri bildirimler, ping veya sürüm karmaşası olmadan belge içinde gerçekleşir.

Yavaşlamadan standartlaştırın

Her seferinde sıfırdan başlamak zorunda değilsiniz.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Proje Dokümantasyon Şablonu'nu kullanarak rolleri ve sorumlulukları erken aşamada netleştirin.

ClickUp Proje Dokümantasyon Şablonu, tüm ürün dokümantasyonunuzu tek bir yerden yönetmek için önceden oluşturulmuş bir sistem sunar.

En üstte proje adını, yöneticisini ve gönderi tarihini girebilirsiniz. Ardından, her bir katılımcıyı fotoğrafı, başlığı ve sorumlulukları ile birlikte listeleyebileceğiniz bir takım bölümü vardır.

Bir sorun mu fark ettiniz? Hemen orada atayın

Küçük bir sorunu gidermek için belgeyi kapatıp yeni bir araç açarak bilet oluşturmak zorunda kalmamalısınız.

ClickUp Belgesi'nde, güncel olmayan metni vurgulayabilir ve açıklaması, atanan kişiler, öncelik bayrağı ve alt görevleri olan bir ClickUp Görevi' ne dönüştürebilirsiniz.

Docs içinde ClickUp görevlerini kullanarak dokümantasyon düzeltmelerini atayın

Diyelim ki yeni faturalandırma akışında, mevcut belgelerinizde yer almayan bir fiyat hesaplayıcı tanıtılıyor. Akışı inceleyen bir CS ekibi üyesi, ClickUp Docs'ta eksik bölümü vurgular, buradan bir görev oluşturur ve belge sahibine şu notla atar: "Hesaplayıcı mantığı + kullanım sınırları ekleyin."

Görev artık dokümantasyon sprint panosunda görünüyor ve geliştirme ve kalite kontrol görevleriyle birlikte önceliklendirilmeye hazır.

💡 Profesyonel İpucu: API referansları veya yapılandırma kılavuzları gibi tekrarlanabilir biçimler oluştururken teknik dokümantasyon şablonu kullanın. Bu, özellikle büyük takımlarda yazma ve inceleme işlemlerini hızlandıracaktır.

Belge işlerini sprintin bir parçası olarak takip edin (çünkü öyledir)

Belgeler genellikle sprintin sonuna ertelenir veya daha kötüsü, tamamen unutulur.

ClickUp'ın Liste Görünümü'nü kullanarak belge çıktılarını planlayın ve yönetin

ClickUp Liste Görünümü, belgelerinizi net sahipler, son tarihler ve öncelikler ile kapsamlı bir şekilde düzenlemenizi sağlar. Ardından, ClickUp'ta Pano Görünümü'ne geçerek incelemeleri gerçekleştirin ve işlerinizi ilerletin.

Örneğin, yeni bir UI çerçevesi ile ilgili tüm özellik belgelerini güncelliyorsunuz. Ürün yönetimi şablonunu kullanarak yeni bir Liste oluşturuyorsunuz ve her görevin özellik alanına göre (örneğin, gösterge panelleri, filtreler ve dışa aktarımlar) etiketliyorsunuz.

Ürün ve destek departmanlarından gözden geçirenleri atadıktan sonra, Board View'u kullanarak haftalık belge senkronizasyonunuzu gerçekleştirin ve görevleri "Taslak", "İncelendi" ve "Yayınlanmaya hazır" aşamalarına taşıyın.

Ayrıca, ClickUp Agents ile belge inceleme hatırlatıcılarını otomasyonla otomatikleştirebilir, son özellik sürümleriyle bağlantılı belgeleri tespit edebilir ve eksiklikleri manuel olarak takip etmeden doğru yazara yönlendirebilirsiniz.

⚡ Şablon Arşivi: ClickUp Sürüm Notları Şablonunu, ürün özelliklerindeki değişiklikleri, hata düzeltmelerini ve iyileştirmeleri hızlı bir şekilde yakalamak için boşluk analizi şablonu olarak kullanın. Sürüm notu şablonu, güncellemeleri görevlere bağlamanıza, gözden geçirenleri atamanıza ve tek bir Çalışma Alanı'nda ürün, kalite güvencesi ve pazarlama ekipleriyle işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Daha hızlı temizleyin, netleştirin ve oluşturun

Belgeler genellikle teknik notlar, madde işaretleri veya yarı bitmiş taslaklar gibi ham girdilerle başlar. Saatlerce yeniden yazmak yerine, ClickUp Brain'i kullanarak belgeleri düzenleyebilir, kafa karıştırıcı bölümleri yeniden yazabilir veya parçaları tam adımlara dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak saniyeler içinde nasıl yapılır adımları, kılavuzlar ve öğreticiler oluşturun

Bir geliştiricinin, izin anahtarının eski rolleri nasıl etkilediğine dair notlar eklediğini varsayalım. Bu notlar ayrıntılı ancak takip etmesi zor. Bloku vurgulayıp ClickUp Brain'den basitleştirmesini istersiniz ve notlar, kullanıcıların takip edebileceği açık bir açıklamaya dönüşür.

Örnek bir komut şu şekilde olabilir: Bu teknik açıklamayı son kullanıcılar için basitleştirin. İzinlerin değiştirilmesinin eski rolleri nasıl etkilediğini, teknik terimler kullanmadan açık bir şekilde anlatın.

ClickUp Brain'i kullanarak belgelerinizi doğal dil komutlarıyla güncelleyin

Belki de taslağa birkaç madde eklediniz, ancak bunları henüz tam cümlelere dönüştüremediniz. ClickUp Brain'den bu maddelerden bir kullanım kılavuzu oluşturmasını isteyin.

Bu, size çalışabileceğiniz bir ilk taslak sunarak düzenleme sırasında zaman kazanmanızı sağlar.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerine entegre edilmiş AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin komutuna dayalı bir otomasyon ş akışını yürütebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbet konuları hakkında özetler oluşturmak, metin taslağı hazırlamak veya düzeltmek, Çalışma Alanı'ndan bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren ClickUp müşterilerinin %40'ına katılın!

Belgeleri destekledikleri ürünle bağlantılı tutun

Ürün ClickUp belgelerini, güncellemeleri yönlendiren işlere bağlayarak senkronizasyonunu sağlayın

Dokümantasyon izole bir şekilde tutulduğunda, zamanla geçerliliğini yitirir. Özellikler değişir, ancak belgeler aynı kalır.

ClickUp'ta, belgeleri doğrudan görevlere veya diğer belgelere bağlayarak sürümleri ve incelemeleri takip edebilir ve belgelerinizi asla kaybetmezsiniz. Böylelikle, bir görev kapatıldığında veya ertelendiğinde, belgeleme takımı otomatik olarak bilgilendirilir.

Diyelim ki mühendislik takımı arşivlenmiş projeleri çoğaltma özelliğini kaldırdı. İlgili sürüm görevinin bağlantısı hem iç politika belgesine hem de dış kullanıcı kılavuzuna yönlendirir. Görev QA aşamasına ulaşır ulaşmaz, her iki yazar da bilgilendirilir ve değişiklik yayınlanmadan önce kendilerine atanan güncellemeleri gerçekleştirir.

Ayrıca, ClickUp Brain çalışma alanınızı birbirine bağlamaya yardımcı olur. "Arşivlenmiş proje izinlerinden bahseden başka hangi belgeler veya görevler var?" diye sormanız yeterlidir; geçmiş sürüm notları, şirket içi SSS'ler ve hatta müşteri geri bildirimleri gibi bağlantılı öğeler görüntülenir, böylece güncellemeleriniz bağlamsal olur.

Bundan sonrasını ClickUp'a bırakın

Belgeler asla tam olarak tamamlanmaz. Özellikler gelişir, süreçler değişir ve eksiklikler ortaya çıkar.

ClickUp, dokümantasyonu stratejik bir araca dönüştürür.

Mevcut süreçleri haritalandırın, eksikliklerin tanımını yapın ve istenen gelecek durum için plan yapın. ClickUp Brain ile değerli içgörüler elde etmek, güncellemeleri otomasyonla gerçekleştirmek ve tekrarlanabilir bir eksiklik analizi raporu oluşturmak için tüm olası çözümleri elde edersiniz.

Müşteri memnuniyetini artırmak veya tüm işi desteklemek için etkili boşluk analizi, kaynakları önemli alanlara tahsis etmenize yardımcı olur. Bugün ClickUp'a kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular

Dokümantasyon eksiklik analizi, kullanıcıların değer elde etmesini engelleyen veya şirket içinde karışıklığa neden olan, ürün belgenizdeki eksik, güncel olmayan veya belirsiz içeriği belirleme sürecidir.

Yaygın belirtiler arasında tekrarlanan destek biletleri, kullanıcıların onboarding sırasında ayrılması, düşük özellik benimseme oranı ve yararlı sonuçlar vermeyen arama sorguları sayılabilir.

Destek verilerinden başlayın, destek ekibinizi takip edin, yalnızca belgelerinizi kullanarak ş akışlarını inceleyin ve beklentilerin karşılanmaması durumunda iç arama sorgularını analiz edin.