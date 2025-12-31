Modern geliştirme takımları için en iyi 10 Zoho BugTracker alternatifi

Geliştirme takımları, hataları kaydetmek için bir yerden daha fazlasına ihtiyaç duyar. Projeler büyüdükçe, otomasyon kuralları, gerçek zamanlı işbirliği, raporlama ve görünürlük gibi özelliklere olan ihtiyaç giderek daha önemli hale gelir.

Bu nedenle Zoho BugTracker alternatiflerini keşfetmek mantıklıdır. Özellikle takımınız büyüyor, birden fazla sürümü aynı anda yönetiyor veya daha olgun mühendislik uygulamaları benimsiyorsa.

Araştırmalar, geliştirme takımlarının değişiklik başarısızlık oranlarını %0 ile %15 arasında tutabileceğini göstermektedir. Bu istikrar aralığı, küçük ve sık sürümler ile güçlü otomasyon ile bağlantılıdır.

Doğru alternatif, yalnızca hataların kaydedildiği yeri değiştirmekle kalmaz, tüm geliştirme döngüsünü güçlendirir. Bu kılavuzda, en iyi, denenmiş ve test edilmiş Zoho BugTracker alternatiflerini özetliyoruz.

Biliyor muydunuz? Analistler, AI'nın kod oluşturmadan kök neden analizine kadar günlük akışlara entegre edildiğinde yazılım mühendisliği verimliliğini %20-45 oranında artırabileceğini tahmin ediyor.

Zoho BugTracker Alternatiflerine Genel Bakış

Konuya girmeden önce, en iyi kullanım örneklerini, anahtar özellikleri, fiyatları ve derecelendirmeleri bir bakışta hızlıca inceleyebilmeniz için temiz, yan yana bir karşılaştırma sunuyoruz.

Araç En uygun Ana özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Şablonlar, otomasyon ve %100 bağlamsal AI ile birleştirilmiş test ş Akışları Takım boyutu: Küçük girişimlerden büyük kurumsal işletmelere Hata ve Sorun İzleme Şablonları, Yönlendirme/SLA'lar için Otomasyonlar, Görev-taahhüt izlenebilirliği için Git Entegrasyonları, Canlı hata metrikleri için Gösterge Panelleri Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan; Kurumsal planlar Jira Derin ş Akışlarına ihtiyaç duyan büyük çevik takımlar Takım boyutu: Küçük çevik takımlardan büyük, çoklu kurumsal takımlara Scrum/Kanban panoları, Özel sorun türleri/alanları, Otomasyon kuralları, GitHub/Bitbucket bağlantıları, Hız, burndown ve döngü süresi raporları Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 7,91 $'dan başlayan ücretli planlar GitLab Yerleşik CI/CD ile geliştirici odaklı sorun izleme Takım boyutu: Orta ölçekli geliştirici takımları Sorunlar→MR akışı, CI/CD boru hatları ve ortamları, Kod inceleme kuralları/onayları, Güvenlik taraması, panolar ve dönüm noktaları Özel fiyatlandırma Wrike Çapraz işlevsel alım ve paydaş görünürlüğüTakım boyutu: Küçük proje takımları (2–15 kullanıcı) Talep formları, Özel iş akışları/durumlar, Atamalar/hatırlatıcılar için otomasyonlar, İş yükü/engelleyiciler için gösterge panelleri, Paylaşılabilir görünümler Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan ücretli planlar monday dev Görsel planlama ve paydaş dostu yol haritalarıTakım boyutu: Orta ölçekli ürün ve mühendislik takımları Backlog/sprint/sürümler için panolar, daha temiz veri girişi için formlar, hatırlatmalar/son teslim tarihler için otomasyonlar, GitHub/Bitbucket entegrasyonları, zaman çizelgeleri ve gösterge panelleri Ücretsiz; aylık 12 $/kullanıcı/aydan başlayan ücretli planlar GitHub Sorunları Repo'da hafif izlemeTakım boyutu: Büyük kurumsal işletmeler ve küresel açık kaynak toplulukları Sorun şablonları/etiketleri, Proje panoları, Sorunları dallara/PR'lere bağlama, GitHub Actions otomasyonu, Satır içi kod tartışmaları Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan ücretli planlar BugHerd Görsel web sitesi kalite güvencesi ve müşteri geri bildirimiTakım boyutu: Serbest çalışanlar ve orta ölçekli web veya ajans takımları Ekran görüntüleri ile sayfa içi açıklamalar, Otomatik olarak yakalanan tarayıcı/işletim sistemi ayrıntıları, Kanban yönlendirme, Müşteri dostu bileşen, İzleyicilere aktarma/senkronizasyon Kullanıcı başına aylık 50 $'dan başlayan ücretli planlar MantisBT Basit ve güvenilir izleme isteyen açık kaynaklı takımlar Takım boyutu: Açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan hata izlemeyi tercih eden küçük şirket içi geliştirme/QA takımları Basit sorun formları, Özel Alanlar, Rol tabanlı izinler, E-posta bildirimleri/izleyiciler, Eklenti ekosistemi, Kendi kendine barındırılan kontrol Ücretsiz Bugzilla Kurumsal düzeyde kanıtlanmış açık kaynaklı kontrolTakım boyutu: Orta ve büyük mühendislik takımları Özel Alanlar/bileşenler/bayraklar, Güçlü sorgular ve kaydedilmiş aramalar, Ayrıntılı izinler, Bağımlılık/yinelenen izleme, Veri dışa aktarma Ücretsiz Özet E-posta dostu bir izleyici isteyen minimalist takımlar Takım boyutu: Küçük iç takımlar ve orta boyutlardaki teknik takımlar E-posta ve web formu girişi, Net ID'ler ve basit ş akışları, Roller/öncelikler, Bildirimler, Python uzantıları, Kendi kendine barındırma Ücretsiz

Zoho BugTracker alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

İdeal Zoho BugTracker aracı, sorunları kolayca yakalamayı, bağlamı koda yakın tutmayı ve sürekli kopyala-yapıştır yapmadan işi ilerletmeyi kolaylaştırmalıdır. Şeffaf fiyatlandırma ve yığınınıza uygun güvenlik özellikle vazgeçilmez özelliklerdir.

Geliştirme ve kalite kontrol takımlarının hata izleme araçlarını seçerken kullandıkları hızlı bir kontrol listesi. İdeal Zoho BugTracker alternatifi aşağıdakileri yapmalıdır:

Formlardan, e-posta mesajlarından, API'lerden ve tarayıcı uzantılarından hataları yakalayın

Özel Alanlar, durumlar ve SLA'lar ile ş akışlarını iş kurallarınıza uyarlayın

Sorunları PR'lere ve dağıtımlara bağlayarak rapordan sürüme kadar temiz izlenebilirlik sağlayın

Atamaları ve güncellemeleri tetikleyen kurallarla triyaj ve yönlendirmeyi otomasyonla otomatikleştirin

Belgeler ve ek dosyalar ile özellikleri, yeniden üretme adımlarını ve kanıtları tek bir yerde saklayın

Verim, teslim süresi ve önem derecesi eğilimleri için gösterge panelleriyle sprint durumunu gösterin

Hassas verileri korumak için SSO, ayrıntılı roller ve denetim izleri sunun

Sağlayıcı, tahminlere gerek kalmadan öngörebileceğiniz şeffaf fiyatlandırma kademeleri sağlar

Yeniden çalışma, eklenti veya yeni araçlar olmadan bir takımdan birçok takıma ölçeklendirin

En İyi Zoho BugTracker Alternatifleri

Daha temiz triyaj, daha derin Git bağlantıları ve daha net fiyatlandırma için en güçlü seçenekler burada. Her bir aracın alım, güvenlik ve görünürlük nasıl ele aldığını karşılaştırıyoruz, böylece takımınız ekstra tıklamalar yapmadan eylemleri izleyebilir.

1. ClickUp (Şablonlar, otomasyon ve yapay zeka ile birleştirilmiş test ş Akışları için en iyisi)

Tek bir ClickUp görünümünde hataları, sahipleri ve SLA'ları izleyin, böylece öncelikler net kalır ve düzeltmeler daha hızlı yapılır.

Zoho BugTracker (veya herhangi bir temel izleyici) ile işler genellikle dağınık hale gelir: hata bir web formunda başlar, yeniden oluşturma adımları bir belgededir, günlükler e-posta ile gelir, PR bağlantıları repo’da bulunur ve birisi ayrı bir elektronik tabloda son teslim tarihlerini izler. Bu, işlerin dağınık hale gelmesine ve her devrin yavaşlamasına neden olur.

Ardından yapay zeka yayılması gelir. Bir bot notlar alır, diğeri konuları özetler ve üçüncüsü sohbette bulunur. Hiçbiri durum akışlarınızı veya SLA'larınızı (Hizmet Seviyesi Anlaşmaları) bilmez, bu nedenle güncellemeleri kaçırır ve birçok şeyi yeniden yazmak zorunda kalırsınız.

Güvenlik de sürtüşmeye neden olabilir. Bir kullanıcı bir hata bildirir, güvenlik hizmeti tarafından bloklanır ve sayfada "Cloudflare Ray ID" veya benzer bir eksik bağlam görür. Bu Ray ID izleyicinize hiç ulaşmazsa, takım yanlış pozitifleri yeniden üretmeye veya ayarlamaya çalışırken hiçbir bağlama sahip olmaz.

ClickUp for Software Takımları, tüm uygulamalarınızı, verilerinizi ve ş akışlarınızı tek bir çalışma alanına getirerek bu sorunu çözer.

Özelleştirilebilir şablonlar, belgeler, otomasyonlar, Git entegrasyonları, gösterge panelleri ve ClickUp Brain birbirinin yanında yer alır ve geliştirme ekipleriniz için tek bir sistem içinde bir ş akışı oluşturur. Görevde başlıkları, istek kimliklerini, günlükleri, kullanıcı/oturum kimliklerini, cihaz/tarayıcıyı, sürüm sürümünü vb. kaydedin, kanıtları bir kez ek dosya olarak ekleyin ve sorunun daha az tıklama ve daha net sahiplik ile rapordan sürüme geçmesini izleyin.

👀 İlginç Bilgi: Elit mühendislik takımları, %0–15'lik bir değişiklik başarısızlık oranı ve hızlı kurtarma hedefi—anahtar DORA metrikleri, kararlı ve hızlı sürümlerle bağlantılı.

ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu ile hata alımını standartlaştırın

Ücretsiz şablon alın ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu ile işlevler arası işbirliğini teşvik edin ve daha iyi ürünler sunun.

Hata raporları genellikle her yönden gelir: Cloudflare Ray ID'sini gösteren web sitenizdeki engellenmiş bir form, destek ekibinden gelen bir e-posta, bir QA elektronik tablosu veya yarı tamamlanmış yeniden üretme adımlarını içeren bir DM.

ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu, bu hataları tek bir yerde kaydetmenize ve önceliklendirmenize olanak tanır, böylece destek, mühendislik ve ürün takımları hatanın sahibini ve bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğini görebilir.

İşte size nasıl yardımcı olabileceğine dair kısa bir genel bakış:

Bildirilen Hatalar ve Hata Ana Klasörü gibi listelerle kullanıma hazır bir klasörde alımları merkezileştirin, böylece her yeni sorun raporlanmasından çözümüne kadar aynı yolu izler.

Özel Alanlar ve gerekli özellikleri kullanarak her bir hatanın önemli ayrıntılarını (ciddiyet, bileşen, ortam, yeniden oluşturma adımları ve bir güvenlik hizmeti bir formu engellediğinde Cloudflare Ray ID) yakalayın.

ClickUp Otomasyonları ile işleri otomatik olarak yönlendirin, sahipleri atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve bir hata kaydedilir kaydedilmez önemli sayfaları veya modülleri etiketleyin.

Esnek görünümler ve gösterge panelleriyle eğilimleri izleyin, böylece hangi sayfaların, sürümlerin veya bileşenlerin en fazla hata ürettiğini görebilir ve test odak noktanızı buna göre ayarlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Daha temiz yeniden üretimler için ClickUp Hata Raporu Şablonunu ClickUp Brain ile eşleştirin. Ücretsiz şablon alın ClickUp Hata Raporu Şablonu ile tek bir görevde ciddiyet, ortam ve yeniden üretme adımları gibi yapılandırılmış hata ayrıntılarını yakalayın ve triyajı hızlandırın. Hata ve Sorun İzleme Şablonu ile alımları standartlaştırdıktan sonra, ClickUp Hata Raporu Şablonu'nu kullanarak tek bir görevde temiz yeniden üretme ayrıntılarını yakalayabilirsiniz. Raportörlere beklenen ve gerçek davranış, ortam, adımlar, günlükler ve ek dosyalar hakkında bilgi verir ve tarayıcı ve cihaz için hızlı kontrol listeleriyle gerekli anahtar alanları tutabilirsiniz.

Bundan sonra, yoğun işleri ClickUp Brain' e bırakın.

ClickUp Brain ile yeniden üretme adımlarını taslak haline getirin, temel nedenleri özetleyin ve sürüm notlarını otomasyonla otomatikleştirin.

Görevlere taslak notlar veya konsol parçacıkları yapıştırın ve ClickUp Brain'den hata raporu taslakları yazmasını veya uzun yorumları takip görevlerine dönüştürmesini isteyin.

Halka açık bir rapor bloklandı ve sayfada Cloudflare Ray ID içeriyorsa, bu ID'yi göreve kaydedebilir ve ClickUp Brain'i kullanarak aynı uç noktayı veya iş kurallarını bahseden ilgili görevleri veya belgeleri çekebilirsiniz.

ClickUp otomasyonları ile yönlendirme ve SLA'ları otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları ile acil altyapı hatalarını Otomatik Olarak Olay Liste'si'ne yönlendirin.

Rapor ve kanıtlar ClickUp'a ulaştığında, ClickUp Otomasyonları triyaj yükünü üstlensin. Yeni hataları ciddiyet, bileşen, ortam veya kaynağa göre yönlendirebilir, sahipleri otomatik olarak atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve izleyiciler ekleyerek doğru kişilerin sorunu kimse trafik polisi rolünü üstlenmeden görebilmesini sağlayabilirsiniz.

Biletler SLA'ya yaklaştığında veya ihlal ettiğinde atanan kişileri uyaran, P0/P1 sorunları için liderleri bilgilendiren veya gerekli alanlar ve ek dosyalar mevcut olduğunda bir hatayı "Triage Gerekiyor"dan "İlerleme Sağlandı"ya otomatik olarak yükselten eskalasyon kuralları oluşturun. Bir PR açıldığında, hatayı İnceleniyor durumuna taşıyın; birleştirildiğinde, Yayınlanmaya Hazır durumuna taşıyın.

ClickUp otomasyonlarının tetikleyicileri ve koşulları ellerinizi kullanmadan triyaj, SLA hatırlatmaları ve sürüm uyarılarına nasıl dönüştürdüğünü görmek için bu hızlı tanıtımı izleyin:

💡 Profesyonel İpucu: Manuel kontrollerle uğraşmak zorunda kalmamak için ClickUp AI Agents'ı kurarak hata listelerinizi izleyin. Bu AI Ajanları, "P0 hatası oluşturuldu", "iki saat sonra hala İlerleme durumu" veya "PR birleştirildi" gibi tetikleyicilere tepki verebilir, ardından sahipleri otomatik olarak atayabilir, durumları değiştirebilir veya yorumlara ve sohbete güncellemeler gönderebilir. Engineer AI Agent modelinden başlayabilir ve bunu triyaj için ayarlayabilirsiniz, böylece rutin takip işlemleri (günlükleri isteme, ortamı onaylama ve takip görevleri oluşturma) arka planda çalışırken, insanlar hata ayıklama ve sürüm yayınlamaya odaklanabilir.

ClickUp Git entegrasyonları (GitHub/Bitbucket) ile kodu ve sürümleri takip edin

Görevle ilgili tüm GitHub etkinliklerini doğrudan ClickUp'ta görün

Kodu doğrudan işe ekleyerek döngüyü tamamlayın. GitHub ve Bitbucket için ClickUp Git Entegrasyonları ile bir dala, taahhüde veya çekme talebine ClickUp görev kimliği eklediğinizde, bu etkinlik doğrudan görevde görünür.

Mühendisler PR'leri açtıkça, ClickUp hatayı otomatik olarak İnceleniyor durumuna taşıyabilir; PR birleştirildiğinde, Yayınlanmaya Hazır veya Yayınlandı durumuna geçebilir.

Takipçiniz ve repo arasında gidip gelmek yerine, tek bir ekranda hatayı, düzeltmeyi ve gönderim durumunu görebilirsiniz.

Bu özellik, denetimleri de daha kolay hale getirir. Kimlerin neyi, ne zaman ve neden değiştirdiğini, ayrıca dağıtımdan önce geçen kontrolleri görebilirsiniz. Bir genel rapor başlangıçta bir güvenlik hizmeti tarafından engellenmişse, Cloudflare Ray ID ve ilgili notlar aynı göreve ek dosya olarak eklenir ve ilk rapordan son çözüme kadar olan süreç korunur.

Buradan, ClickUp Brain bağlantılı görevlerden sürüm notları oluşturabilir, etkilenen modülleri, temel nedenleri ve doğrulama adımlarını vurgulayarak takımların tekrarları ve yeniden açılmaları önleyebilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın AI Kartlarını kullanarak kusur artışlarını bir bakışta açıklayın. ClickUp Brain'in grafikleri tek tek incelemek yerine, kusur verilerinizde neler olup bittiğini özetleyebilmesi için ClickUp Gösterge Panellerinize AI kartları ekleyin. AI Kartları, bu hafta açık hataların neden arttığını, hangi modüllerin yeniden açılma oranlarının yükseldiğini veya Cloudflare Ray ID ekli engellenen form gönderilerinde bir artış olup olmadığını açıklayabilir. Kart, bileşenlerinize yakın yer alır ve nelerin değiştiği ve bir sonraki adımda nereye bakılması gerektiği hakkında kısa bir açıklama sunar. Bu, takımınızın ham hata metriklerini potansiyel müşteriler ve QA yöneticileri için hızlı bir brifinge dönüştürmesine yardımcı olabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Takımınız bu aracı ilk kez kullanıyorsa, gösterge panelleri ve otomasyonlar için ilk kurulum zaman alabilir

Büyük listeler ve ağır görünümler, eski cihazlarda veya ağlarda beklenenden daha yavaş yüklenebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bu platform son derece özelleştirilebilir olup, tek bir Çalışma Alanı’nda görevleri, belgeleri, hedefleri ve sohbeti yönetmemi sağlıyor. Liste, Pano, Takvim ve Gantt gibi çeşitli görünümler, her türlü ş Akışı’na uyum sağlamak için esneklik katıyor.

Bu platform son derece özelleştirilebilir olup, tek bir Çalışma Alanı'nda görevleri, belgeleri, hedefleri ve sohbeti yönetmemi sağlıyor. Liste, Pano, Takvim ve Gantt gibi çeşitli görünümler, her türlü ş Akışı'na uyum sağlamak için esneklik katıyor.

2. Jira (Derin ş akışlarına ihtiyaç duyan büyük çevik takımlar için en iyisi)

Jira aracılığıyla

Takımlar hizmetler ve zaman dilimleri arasında ölçeklendiğinde, basit izleyiciler yetersiz kalmaya başlar. Jira, yazılım takımlarına yapılandırılabilir ş Akışları, Scrum ve Kanban panoları ve kodla sıkı bağlantılar sunarak, işlerin birikmiş işlerden sürümüne kadar görünürlüklerini sağlar.

Takımlar, alımları standart hale getirebilir, durumları gerçekte nasıl çalıştıklarına göre eşleştirebilir ve sprint'i yavaşlatan rutin adımları otomatikleştirebilir. Yol haritanız epiklerde yer alıyorsa ve teslimat ritminiz panolara ve otomasyon kurallarına bağlıysa, Jira bu modele mükemmel bir şekilde uyar.

Özel sorun türleri tanımlayabilir, gerekli alanları ayarlayabilir ve inceleme aşamalarınıza uygun geçişlerle devralımları yönlendirebilirsiniz.

Yerleşik otomasyonlar tekrarlayan güncellemeleri azaltır ve entegrasyonlar GitHub, Bitbucket ve CI/CD'yi kapsar, böylece mühendisler bir sonraki eylemi izlemek için araçlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmazlar.

Jira'nın en iyi özellikleri

Backlog'dan Tamamlandı'ya kadar gerçek iş akışınızı yansıtan Scrum veya Kanban panoları oluşturun

Sorun türlerini, alanları ve izinleri özelleştirin, böylece takımlar tutarlı iş kurallarına uyabilir

Değişiklikleri atayan, geçiş yapan ve bildiren kurallarla rutin eylemleri otomasyonla otomatikleştirin

Sorunları repo'lara ve çekme taleplerine bağlayarak kod bağlamını görevde tutun

Sprintleri ve sürümleri planlayın, ardından hız, burndown ve döngü süresini tek bir yerden izleyin

Jira sınırlamaları

Ş Akışı gücü, bunu ayarlayacak bir yönetici olmayan küçük takımlar için karmaşık gelebilir

Ağır özel ayarlar ve eklentiler, Jira alternatiflerine kıyasla kurulum süresini ve bakımı artırır

UI yoğunluğu ve navigasyon, teknik olmayan paydaşlar için onboarding süresini uzatır

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,91 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 14,54 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6000'den fazla yorum) 4,3/5 (6000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

Panolar, neyin tamamlandığını ve neyin hala dikkat edilmesi gerektiğini görmek için gerçekten kolaylık sağlar. Bir kez alıştığınızda, biletleri ş akışı boyunca taşımak oldukça tatmin edici bir deneyimdir.

Panolar, neyin tamamlandığını ve neyin hala dikkat edilmesi gerektiğini görmek için gerçekten kolaylık sağlar. Bir kez alıştığınızda, biletleri ş akışı boyunca taşımak oldukça tatmin edici bir deneyimdir.

3. GitLab (Yerleşik CI/CD ile geliştirici odaklı sorun izleme için en iyisi)

GitLab aracılığıyla

Kodlar ve boru hatları bir arada olduğunda, devralmalar daha kolay hale gelir. GitLab, tek bir platformda planlama panoları, sorunlar, birleştirme istekleri ve güvenlik taramaları sunar.

Aynı yerden işi planlayabilir, düzeltmeyi takip edebilir ve teslimat yapabilirsiniz. Mühendislerin günün çoğunu geçirdikleri eksiksiz bir sistem olarak fonksiyonu olan bir hata izleme aracı istiyorsanız, GitLab mükemmel bir seçimdir.

Projeye ayrılmadan sorun oluşturabilir, dal açabilir ve birleştirme isteği bağlayabilirsiniz. İncelemeler bağlamdan uzaklaşmaz. Her commit ile birlikte boru hatları çalışır, böylece test hataları hızlı bir şekilde görünür ve bir sonraki eylem netleşir.

GitLab'ın en iyi özellikleri

Epik, dönüm noktası ve panolarla sprintleri planlayın, ardından sorunları izleyerek istekleri birleştirin

Yeniden kullanılabilir boru hatları ve ortamlarla CI/CD'yi repounuzla birlikte çalıştırın

Kaliteyi korumak için kod inceleme kuralları, onaylar ve gerekli kontroller ekleyin

Yerleşik güvenlik testleri ve bağımlılık taramaları ile bulguları ortaya çıkarın

Bildirimleri, etiketleri ve durum güncellemelerini tetikleyici kurallarla devirleri otomatikleştirin

GitLab sınırlamaları

Hafif bir izleme ihtiyacınız varsa, hepsi bir arada derinliği ağır gelebilir

İzinler, koşucular ve boru hattı şablonları için yönetici kurulumu zaman alır

Bazı gelişmiş analizler ücretli katmanlar ve dikkatli yapılandırma gerektirir

GitLab fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

GitLab puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1000+ yorum)

Kullanıcılar GitLab hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

GitLab, kod barındırma ve CI/CD ardışık düzenlerinden sorun izleme ve güvenlik kadar her şeyi tek bir çatı altında toplayan hepsi bir arada DevOps platformudur. En iyi özelliği, derlemeleri, testleri ve dağıtımları inanılmaz derecede kolay hale getiren sorunsuz CI/CD entegrasyonudur.

GitLab, kod barındırma ve CI/CD ardışık düzenlerinden sorun izleme ve güvenlik kadar her şeyi tek bir çatı altında toplayan hepsi bir arada DevOps platformudur. En iyi özelliği, derlemeleri, testleri ve dağıtımları inanılmaz derecede kolay hale getiren sorunsuz CI/CD entegrasyonudur.

4. Wrike (Çapraz işlevsel alım ve paydaş görünürlüğü için en iyisi)

Wrike aracılığıyla

Hata bildirimleri birçok kaynaktan, müşteri formlarından, QA işlemlerinden ve saha notlarından geldiğinde, takımlar öncelikleri net tutmak için ortak bir yol izlemelidir.

Wrike, talep formları, özel ş Akışları ve güçlü gösterge panelleri sunarak takımların sonsuz durum güncellemeleri olmadan uyumlu çalışmasını sağlar. İşleri önem derecesine ve yüzey sahiplerine göre yönlendirebilir ve mühendislik dışı paydaşları bilgilendirebilir ve aynı sayfada tutabilirsiniz. Birden fazla takım ve harici girdi arasında geçiş yapıyorsanız, Wrike gürültüyü azaltmanıza yardımcı olur.

Wrike'ın formları, doğru ayrıntıları önceden yakalar ve bir sonraki eylemi otomatik olarak başlatır. Özel Alanlar, ekiplerinizin çalışma şekline göre eşleştirilirken, otomasyonlar iş devrini sürdürür. Son olarak, raporlar ve gösterge panelleri, neyin engellendiğini ve neyin gözden geçirilmesi gerektiğini açıkça gösterir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Gerekli alanları içeren, hataları ve geri bildirimleri doğru takıma yönlendiren istek formları oluşturun

Özel ş akışları ve durumları kullanarak ekiplerinizdeki inceleme aşamalarını yansıtın

Görev atama, son teslim tarihi ve hatırlatıcılar gibi eylemleri otomasyonla otomatikleştirerek manuel güncellemeleri azaltın

İş yükünü, engelleri ve döngü süresini gösteren gösterge panelleriyle ilerlemeyi takip edin

Paylaşılabilir görünümler ve rol tabanlı erişim ile teknik olmayan ortakları da sürece dahil edin

Wrike sınırlamaları

Yönetici ayarlamadan ş akışı gücü ve yapılandırması ağır gelebilir

Eklentiler ve gelişmiş analitik özellikler, kurulum süresini ve genel fiyatlandırmayı artırır

Arayüz yoğunluğu, ilk kez kullanan kullanıcılar için alışma süresi gerektirebilir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (4000+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (2000+ yorum)

Kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

Wrike'ı takdir ediyorum çünkü ş akışımızı özel hale getirmemize ve zaman içinde ideal platformu oluşturmak için ayarlamamıza olanak tanıyor. Zamanla sanki biz kendimiz tasarlamışız gibi hissediyoruz.

Wrike'ı takdir ediyorum çünkü ş akışımızı özel hale getirmemize ve zaman içinde ideal platformu oluşturmak için ayarlamamıza olanak tanıyor. Zamanla sanki biz kendimiz tasarlamışız gibi hissediyoruz.

5. Monday dev (Görsel planlama ve paydaş dostu yol haritaları için en iyisi)

Ürün, tasarım ve mühendislik ekiplerinin ortak bir resme ihtiyaç duyduğu durumlarda, monday dev planı görsel ve basit tutar. İşleri panolara eşleyebilir, her bir hedef kitle için görünümleri değiştirebilir ve karmaşık kurulumlar yapmadan durumu net bir şekilde takip edebilirsiniz.

Paydaşlar, sekmeleri tek tek incelemek zorunda kalmadan, ilerleme durumu, engellenen işlemler ve bir sonraki adımda teslim edilecek işlemler hakkında bilgi sahibi olabilir. Geliştirme ş Akışınızın üzerine temiz ve görsel bir katman eklemek istiyorsanız, monday dev, işlevler arası takımlar için ideal bir seçimdir.

En çok yardımcı olduğu alan uyumdur. Formlar aracılığıyla giriş yapılır, sorunlar sütunlar arasında taşınır ve sahipler bir tıklama ile durumu günceller. Otomasyonlar rutin hatırlatmaları halleder, böylece güncellemeler zamanında gerçekleşir.

Entegrasyonlar, kod bağlamı için GitHub veya Bitbucket'a bağlanırken, gösterge panelleri ilerlemeyi ve iş yükünü tek bir yerde gösterir. Uzun durum e-postaları olmadan planı paylaşımın daha sakin bir yolu olduğunu gösterir.

monday dev en iyi özellikler

Durumun açık kalması için birikmiş işler, sprint ve sürümler için panolar oluşturun

Daha temiz veri girişi ve daha az takip için formları ve zorunlu alanları kullanın

Görev atama, son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar gibi eylemleri otomasyonla otomatikleştirerek manuel güncellemeleri azaltın

GitHub ve Bitbucket ile entegre ederek PR bağlantılarını ve inceleme adımlarını görünür hale getirin

Beklentileri net tutmak için zaman çizelgelerini ve gösterge panellerini teknik olmayan ortaklarla paylaşımda bulunun

monday dev sınırlamaları

Gelişmiş ş Akışı mantığı, karmaşık takımlar için modelleme yapmak için zaman gerektirebilir

Daha derin mühendislik analitiği, çoğu popüler Monday.com alternatifinden farklı olarak genellikle eklentiler veya harici araçlar gerektirir.

Ağır panolar, büyük hacimleri işleyen ileri düzey kullanıcılar için daha yavaş hissedilebilir

Monday dev fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 12 $/koltuk

Standart: Aylık 14 $/koltuk

Pro: Aylık 24 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday geliştirici puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Kullanıcılar Monday dev hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

Monday'i kullanmaya başlamadan önce kanban görünümünü kullanıyorduk ve projeler hiç ilerlemiyordu. Monday'e geçtikten sonra, önce normal iş yönetimi platformunu, ardından Dev Çalışma Alanını kullanmaya başladık ve verimlilikte büyük bir artış sağladık. Projelerin nasıl izlendiğini gerçek zamanlı olarak görebilmek ve sprint planlamasını çok daha kolay hale getirmek.

Monday'i kullanmaya başlamadan önce kanban görünümünü kullanıyorduk ve projeler hiç ilerlemiyordu. Monday'e geçtikten sonra, önce normal proje yönetimi platformunu, ardından Dev Çalışma Alanını kullanmaya başladık ve verimlilikte büyük bir artış sağladık. Projelerin nasıl izlendiğini gerçek zamanlı olarak görebilmek ve sprint planlamasını çok daha kolay hale getirmek.

📚 Ayrıca okuyun: Çevik Takımlar için Sprint Retrospektif Örnekleri

6. GitHub Sorunları (Repo'da hafif izleme için en iyisi)

GitHub aracılığıyla

Takımınız zaten GitHub'da çalışıyorsa, ayrı bir izleyici eklemek ekstra iş gibi gelebilir. GitHub Issues, akışı basit tutar. Bir sorunu kaydedin, bir dalı bağlayın, bir çekme talebi açın ve her şeyi tek bir yerde görün.

Ağır bir kurulum gerektirmeden hızlı, repo öncelikli izleme istiyorsanız, bu araç tam size göre. Sorunlar, projeler ve PR'ler yan yana yer alır, böylece bir sonraki adım açıktır. Etiketler ve şablonlar raporların tutarlı olmasını sağlar.

Takım için özellikle yararlı olan, sahiplerin atanmasından sürüm notlarının yayınlanmasına kadar tekrarlayan işleri gerçekleştiren Actions aracılığıyla sunulan otomasyon fonksiyonlarıdır.

GitHub Sorunlarının en iyi özellikleri

Sorun şablonları ve etiketleri kullanarak raporların doğru ayrıntılarla gelmesini sağlayın

Özel alanlar ve kaydedilmiş görünümlerle Proje panolarındaki işleri takip edin

Sorunları dallara ve Çekme Taleblerine bağlayarak temiz izlenebilirlik sağlayın

GitHub Actions ile rutin adımları otomasyonla otomatikleştirerek manuel güncellemeleri azaltın

Takım arkadaşlarınızdan bahsetme ve kararların kodla birlikte alınması için satır içi tartışmalar yapın

GitHub Sorunları sınırlamaları

Tam özellikli izleyicilere göre daha hafif raporlama ve gösterge panelleri

Karmaşık ş akışları için üçüncü taraf uygulamalar veya özel eylemler gerekebilir

Takımlar arası alım ve SLA'lar için ek modelleme veya harici araçlar gerekir

GitHub Sorunları fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 $

GitHub sorunları puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (6000'den fazla yorum)

Kullanıcılar GitHub Sorunları hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

GitHub, yeni başlayanlar için bile sürüm kontrolünü ve işbirliğini kolaylaştıran sezgisel bir arayüzle kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Kapsamlı özellik seti, Çekme Taleblerinden kod incelemelerine, CI/CD entegrasyonlarından proje panolarına kadar her şeyi kapsar ve bir geliştiricinin sahip olabileceği neredeyse tüm ihtiyaçları karşılar.

GitHub, yeni başlayanlar için bile sürüm kontrolünü ve işbirliğini kolaylaştıran sezgisel bir arayüzle kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Kapsamlı özellik seti, Çekme Taleblerinden kod incelemelerine, CI/CD entegrasyonlarından proje panolarına kadar her şeyi kapsar ve bir geliştiricinin sahip olabileceği neredeyse tüm ihtiyaçları karşılar.

📚 Ayrıca okuyun: Kodlama için En İyi AI Ajanları

7. BugHerd (Görsel web sitesi kalite güvencesi ve müşteri geri bildirimi için en iyisi)

BugHerd aracılığıyla

QA canlı sayfalarda yapıldığında, kelimeler tek başına yeterli olmaz. BugHerd, test uzmanlarının ve müşterilerin geri bildirimlerini doğrudan web sitesine eklemesine olanak tanır, böylece her not bir ekran görüntüsü, tarayıcı verileri ve tam konumu içerir. Uzun e-posta konuları veya tahminler yapmadan düzeltilmesi gerekenleri yakalarsınız.

Takımınız teknik olmayan paydaşlarla yakın bir şekilde iş yapıyorsa, bu araç geri bildirimleri net ve hızlı bir şekilde sağlar.

En çok yardımcı olduğu alanlar web QA ve müşteri onayıdır. Test uzmanları bir bileşeni tıklar, bir öğeyi vurgular ve bağlamıyla birlikte bir hata bildirir. Her öğe, genellikle birden fazla uygulamada izlediğiniz yeniden üretme ayrıntılarıyla birlikte bir Kanban panosuna atanır.

Bir form gönderisi güvenlik hizmeti tarafından bloklanırsa, yine de raporu kaydedebilir ve sayfayı etiketleyerek mühendislerin nereden başlayacaklarını görebilmelerini sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak, daha az ping ve daha temiz devirler elde edersiniz.

BugHerd'in en iyi özellikleri

Otomatik ekran görüntüleri ve ortam ayrıntıları ile sayfa içi açıklamaları yakalayın

Panolar, durumlar ve son teslim tarihleriyle öğeleri doğru sahibine yönlendirin

Müşterilerden ve içerik düzenleyicilerinden yeni bir araç öğrenmelerini istemeden geri bildirim toplayın

Her bir pin için tartışmaları tek bir konu altında tutun, böylece eylemler herkesin görünürlüğünde kalır

Daha derin ş akışları gerektiğinde sorunları izleyicinize aktarın veya senkronizasyon yapın

BugHerd sınırlamaları

Öncelikle web sitesi geri bildirimi için geliştirildiğinden, daha derin mühendislik akışları için başka bir izleyici gerekebilir.

Raporlama ve SLA kontrolleri, geliştirme odaklı araçlardan daha hafiftir.

Büyük takımlar, panonun karmaşık hale gelmesini önlemek için dikkatli bir ş akışı tasarımı gerektirebilir.

BugHerd fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 50 $

Studio: Kullanıcı başına aylık 80 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 150 $

Özel: Özel fiyatlandırma

BugHerd puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Kullanıcılar BugHerd hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

BugHerd, web sitesi geri bildirimlerini inanılmaz derecede kolay ve düzenli bir şekilde toplamanızı sağlar. Görsel pin sistemi sezgiseldir; e-postalarda uzun açıklamalar veya ekran görüntüleri gerekmeden sorunları doğrudan sayfada etiketleyebilirsiniz.

BugHerd, web sitesi geri bildirimlerini inanılmaz derecede kolay ve düzenli bir şekilde toplamanızı sağlar. Görsel pin sistemi sezgiseldir; e-postalarda uzun açıklamalar veya ekran görüntüleri gerekmeden sorunları doğrudan sayfada etiketleyebilirsiniz.

📚 Ayrıca okuyun: Sorun izleme yazılımı

8. MantisBT (Basit ve güvenilir hata izleme isteyen açık kaynak kodlu takımlar için en iyisi)

MantisBT aracılığıyla

Abonelik gerektirmeyen hafif bir izleyici arıyorsanız, MantisBT işleri basitleştirir. Açık kaynaklı, barındırması kolay ve uzun bir kurulum gerektirmeden temel akışları modelleyecek kadar esnektir.

Takımlar, açık bir sahiplik ve görevle ilgili alanlar ile basit navigasyon sayesinde hataları kaydeder ve işleri ilerletir.

En üstün olduğu alan öngörülebilirliktir. Özel alanlar ve kategoriler, alımları düzenli tutar. E-posta bildirimleri, sahipliği açık hale getirir. Rol izinleri basittir ve küçük takımların yeni bir oyun kitabı öğrenmeye gerek kalmadan yapı eklemelerine olanak tanır.

Kullanıma hazır, gösterişli gösterge panelleri elde edemezsiniz, ancak sorunları izlemek ve düzeltmeleri zamanında göndermek için istikrarlı bir yer elde edersiniz.

MantisBT'nin en iyi özellikleri

Kategoriler, önem derecesi ve temiz giriş için özel alanlar içeren basit sorun formları

Anlaşılması kolay rol tabanlı izinler ve ş akışları

Atanan kişiler ve izleyicileri bilgilendiren e-posta bildirimleri

Temel fonksiyonları genişletmek için eklentiler, temel özelliklerin ötesine geçmek istediğinizde

Kendi barındırdığınız kontrol ile performans, güvenlik ve yükseltme zamanlamasını siz belirleyin

MantisBT sınırlamaları

UI, modern geliştirme izleyicilerine kıyasla eski hissettiriyor

Sınırlı yerleşik raporlar ve görsel gösterge panelleri

Entegrasyonlar, daha büyük platformlarla uyumlu olmak için eklentiler veya özel iş gerektirir.

MantisBT fiyatlandırması

Ücretsiz

MantisBT puanları ve yorumları

G2: 4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (90+ yorum)

Kullanıcılar MantisBT hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor:

Mantis, geliştiricilerin veya kalite kontrol ekibinin bildirilen hataları çok hızlı bir şekilde doğrulayıp tanımlamasını sağlayan tüm belge yükleme türlerini destekler. Mantis'teki e-posta bildirim fonksiyonu kullanışlıdır ve işleri kolaylaştırır. Mantis ücretsiz ve açık kaynaklıdır. Mantis'i kullanarak yazılım test döngüsünün her aşamasını izleyebilirim.

Mantis, geliştiricilerin veya kalite kontrol ekibinin bildirilen hataları çok hızlı bir şekilde doğrulayıp tanımlamasını sağlayan tüm belge yükleme türlerini destekler. Mantis'teki e-posta bildirim fonksiyonu kullanışlıdır ve işleri kolaylaştırır. Mantis ücretsiz ve açık kaynaklıdır. Mantis'i kullanarak yazılım test döngüsünün her aşamasını izleyebilirim.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Otomasyon QA Test Yazılım Araçları

9. Bugzilla (Kurumsal düzeyde kanıtlanmış açık kaynak kontrolü için en iyisi)

Bugzilla aracılığıyla

Uzun bir geçmişe ve sıkı izinlere sahip istikrarlı bir izleyiciye ihtiyacınız olduğunda, Bugzilla kolay navigasyonu ile takımınıza yardımcı olabilir. Yapılandırılmış alanlar, kaydedilmiş aramalar ve büyük birikmiş işleri yönetilebilir hale getiren güçlü sorgular sunar.

Denetlenebilirliğe değer veren takımlar, Bugzilla ile ekstra yükler oluşturmadan incelemeleri ve bileşen sahipliğini modelleyebilir.

Gerekli alanları zorunlu hale getirebilir, özel ş akışlarını ayarlayabilir ve ürün, bileşen veya rol göre erişimi kontrol edebilirsiniz. Gelişmiş arama ve raporlar, farklı modüller ve önem düzeyleri arasında kritik sorunları vurgular ve liderlerin eğilimleri erken tespit etmelerini sağlar.

Bugzilla'nın en iyi özellikleri

İş akışınıza uygun özel alanlar, bileşenler ve bayraklar tanımlayın

Kaydedilmiş aramaları ve güçlü sorgu sözdizimini kullanarak tam olarak dikkat edilmesi gerekenleri bulun

Ürünler ve bileşenler genelinde ayrıntılı izinler ve rollerle erişimi kontrol edin

Bağımlılıkları ve yinelemeleri izleyerek işlerin karışıklık olmadan akışını sağlayın

Daha derinlemesine analiz için verileri dışa aktarın veya gerektiğinde diğer araçlarla bağlantı kurun

Bugzilla sınırlamaları

Arayüz eski moda ve yeni ekip üyeleri için eğitim gerektirebilir

Yerel gösterge panelleri ve görsel analitik, eklentiler olmadan sınırlıdır

Entegrasyonlar genellikle özel kurulum veya harici yardımcı programlar gerektirir

Bugzilla fiyatlandırması

Ücretsiz

Bugzilla puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

Kullanıcılar Bugzilla hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle dedi

Hata bildirimi sırasında hatanın tekrarlanmamasını sağlamak için verdiği öneri, piyasadaki diğer hata yönetimi araçlarıyla karşılaştırıldığında mükemmeldir.

Hata bildirimi sırasında hatanın tekrarlanmamasını sağlamak için verdiği öneri, piyasadaki diğer hata yönetimi araçlarıyla karşılaştırıldığında mükemmeldir.

📚 Ayrıca okuyun: Hata İzleme için En İyi Bugzilla Alternatifleri

10. Roundup (E-posta dostu bir izleyici isteyen minimalist takımlar için en iyisi)

via Roundup

Sadece dosyalama, atama ve ilerleme için basit bir yere ihtiyacınız olduğunda, Roundup işleri yalın tutar. E-posta ş Akışları ve temiz formlara sahip hafif, açık kaynaklı bir izleyici olduğundan, küçük takımlar kritik işleri ilerletirken hataları kaydedebilir ve sahiplerine yönlendirebilir.

Sorunlar e-posta veya form yoluyla gelir, açık bir ID alır ve tamamlanana kadar basit bir yol izler. Özel Alanlar ekleyebilir, temel iş kuralları tanımlayabilir ve bildirimleri tetikleyebilirsiniz, böylece hiçbir şey atıl kalmaz. Yöneticiler, uzun bir öğrenme süreci olmadan izinler ve listeler üzerinde kontrol sahibi olurlar.

En iyi özellikleri özetleyin

Basit alanlar ve temiz iş parçacığı ile e-posta veya web formlarından sorunları kaydedin

Roller, öncelikler ve kategoriler yapılandırarak eylemlerin sahipleri için açık ve net olmasını sağlayın

Değişikliklerde tetikleyici bildirimleri kullanarak gözden geçirenleri ve paydaşları bilgilendirin

Küçük bir ekstra adım gerektiğinde Python ve basit eklentilerle genişletin

Yükseltmeler, yedeklemeler ve güvenlik durumu üzerinde kontrol sahibi olmak için kendi sunucunuzda barındırın

Roundup sınırlamaları

Daha büyük platformlara kıyasla minimal gösterge panelleri ve analitik özellikler

Entegrasyonlar genellikle hafif komut dosyası yazımı veya harici yapıştırıcı gerektirir

UI, modern, pano tabanlı araçların yanında basit kalıyor

Roundup fiyatlandırması

Ücretsiz

Toplu puanlar ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Roundup hakkında ne diyor?

Roundup hakkında bir inceleme şöyle diyor:

Bunu çok sevdim, çünkü bir süredir Amazon özetleri için bir web sitesi oluşturmak istiyordum ve bu, işi çok kolaylaştırdığı için sonunda başlamam için bana güven verdi. Ancak yapmam gereken birçok görev var, bu yüzden bunları yayınlamak için her ay kendime bir hatırlatıcı ayarlamam gerekiyor.

Bunu çok sevdim, çünkü bir süredir Amazon özetleri için bir web sitesi oluşturmak istiyordum ve bu, işi çok kolaylaştırdığı için sonunda başlamam için bana güven verdi. Ancak yapmam gereken birçok görev var, bu yüzden bunları yayınlamak için her ay kendime bir hatırlatıcı ayarlamam gerekiyor.

👀 İlginç Bilgi: Ortalama bir çalışan günde yaklaşık 117 e-posta alır ve bunların çoğunu bir dakikadan kısa sürede gözden geçirir. Bu nedenle, e-posta dostu ş akışları (Roundup gibi) ekstra araçlara ihtiyaç duymadan düzeltmelerin devam etmesini sağlar.

1. Sentry

Sentry, hataları gerçek zamanlı olarak yakalamanıza ve kodda tam olarak nerede oluştuklarını görmenize yardımcı olur. Yığın izleri, ekmek kırıntıları ve sürüm sağlığı, hataya giden yolu gösterir, böylece günlükleri incelemeden hızlı bir şekilde yeniden oluşturabilirsiniz. Takımlar, sorunları gruplandırır, uyarılar ayarlar ve düzeltme yayınlandıktan sonra gerilemeleri izler.

📚 Ayrıca okuyun: Yazılım Testleri için Test Senaryosu Şablonları

2. Postman

Postman, API testlerini ve işbirliğini kolaylaştırır. Koleksiyonlar istekleri düzenli tutar, ortamlar anahtarları ve URL'leri depolar ve monitörler kullanıcılar fark etmeden önce hataları yakalar. Hata raporlarına örnek yükler ekleyebilir ve sorunu saniyeler içinde yeniden oluşturan önceden oluşturulmuş bir isteği paylaşabilirsiniz.

3. BrowserStack

BrowserStack, web uygulamalarını bulutta gerçek cihazlarda ve tarayıcılarda test etmenizi sağlar. Görsel ve uyumluluk sorunlarını hızlı bir şekilde yeniden oluşturun, ekran görüntüsü veya video çekin ve bunları izleme öğenize ek dosya olarak ekleyin. Bu özellik, bir hata yalnızca belirli işletim sistemi-tarayıcı çiftlerinde ortaya çıktığında tahmin yapma ihtiyacını azaltır.

4. TestRail

TestRail, test senaryolarını, çalıştırmaları ve sonuçları tek bir yerde düzenler. Hatalı bir senaryoyu izleyicinizdeki hataya bağlayın ve sürümler için temiz bir denetim izi tutun. Gösterge panelleri kapsama alanını, geçme oranlarını ve engelleyicileri gösterir, böylece liderler neyin şimdi gönderileceğine ve neyin bekleyeceğine karar verebilir.

📚 Ayrıca okuyun: Çevik proje yönetimi araçları

Sorunsuz bir geliştirme ş Akışı için ClickUp'ı deneyin

Hata izleyicileri değiştirmek riskli olabilir. Ancak bu, gürültüyü azaltmak ve her hataya raporlamadan yayınlanmasına kadar net bir yol çizmek için en iyi fırsattır.

Özelliği atlayın, Bingo. Bir aracın iş kurallarınıza nasıl uyduğunu, güvenliği nasıl ele aldığını ve genel bir rapor bloklandığında ve Cloudflare Ray ID görüntülendiğinde bağlamı koruyup korumadığını odaklanın. Sisteminiz bu ID'yi yakalayabilir, izini sürebilir ve düzeltmeyi yavaşlatmadan yanlış pozitifleri çözmenize yardımcı olabilirse, mükemmel durumdasınız demektir.

Seçenekler arasında farklı güçlü yönler göreceksiniz; bazıları geliştirici odaklı, bazıları görsel, bazıları ise hoş bir şekilde minimalist. En uzun kontrol listesine sahip olanı değil, düzeltme süresini kısaltan ve tıklama sayısını azaltan olanı seçin.

İşte ClickUp tam da bu noktada devreye giriyor. Hata alımı, belgeler, Git bağlantıları ve gösterge panellerini işin yanına getirerek, triyaj hareketleri ve güncellemelerin görünürlüğünü sağlar. ✨

Hata alımını, belgeleri, Git bağlantılarını ve gösterge panellerini tek bir yerde merkezileştirmek için ClickUp'a kaydolun ve takımınıza rapordan sürüme kadar daha sakin ve daha hızlı bir yol sunun.

Sık sorulan sorular (SSS)

Büyüme potansiyeli olan ücretsiz bir başlangıç noktası istiyorsanız, ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planı güçlü bir seçenektir. Şablonlarla alımları standart hale getirebilir, Docs'ta yeniden üretme adımlarını saklayabilir ve ClickUp otomasyonları ile işleri yönlendirebilirsiniz, hem de başlangıç için herhangi bir ücret ödemeden. Açık kaynak ihtiyaçları için Bugzilla ve MantisBT iyi seçeneklerdir, ancak kurulum kolaylığı karşılığında rahatlıktan ödün vermeniz gerekir. Sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilen barındırılan bir araç tercih ediyorsanız, ClickUp ile başlayın ve ihtiyaç duyduğunuzda gelişmiş özellikleri ekleyin.

Evet, ancak birkaç adım atmanız gerekecektir. Zoho BugTracker'dan sorunları dışa aktarın, alanları yeni sisteme eşleyin ve önce küçük bir grubu test edin. ClickUp, CSV içe aktarmalarını, Özel Alanları ve şablonları destekler, böylece durum, sahipler, tarihler ve temel meta verileri koruyabilirsiniz. Denetim izleri için orijinal dışa aktarımı elinizin altında tutun ve geçiş yapmadan önce ClickUp'ta geçici bir liste kullanarak doğrulayın.

ClickUp, ClickUp Git Entegrasyonları aracılığıyla her ikisine de bağlanır. Görev Kimliğini dalınıza veya taahhüdünüze ekleyin, taahhütleri ve Çekme Taleblerini doğrudan görevde görebilirsiniz. Otomasyonlar, öğeleri PR açıldığında İnceleme Aşamasında ve birleştirildiğinde Yayınlanmaya Hazır durumuna taşıyabilir. GitLab ve GitHub Sorunları da kodla sıkı bir şekilde entegre olur, ancak ClickUp planlamanızı, belgelerinizi ve raporlamanızı aynı yerde tutar, böylece geliştirici olmayan ekip arkadaşlarınız da gelişmelerden haberdar olur.

Küçük ve hızlı hareket ediyorsanız, işleri basit tutun. ClickUp, tek bir çalışma alanında sorun şablonları, belgeler, panolar ve otomasyonlar sunar, böylece farklı araçlar arasında geçiş yapmanız gerekmez. GitHub Issues veya Roundup, minimum akışlar için uygundur, ancak giriş, belgeler ve gösterge panelleri için ek parçalar eklemeniz gerekir. ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planıyla başlayın, ardından yalnızca ihtiyaç duyduğunuzda gelişmiş özellikleri etkinleştirin.

ClickUp her ikisini de içerir. ClickUp Brain, görev bağlamından yeniden oluşturma adımlarını ve özetleri hazırlarken, ClickUp Automations sahipleri atar, SLA'ları belirler ve PR birleştirmeleri gibi etkinliklerde durumları değiştirir. Jira ve Monday dev, güçlü kural tabanlı otomasyonlar sunar; GitLab, CI uyumlu ş Akışları ekler. AI ve kuralları tek bir yerde istiyorsanız, ClickUp ekstra sekmeler olmadan her ikisini de kapsar.