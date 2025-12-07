Her Çekimi Planlamak için Ücretsiz Fotoğraf Çekim Listesi Şablonları

Günümüzde, pazarlamacıların %21'i, en önemli SEO stratejisi olarak görsel içeriği kullanarak ziyaret süresini artırdıklarını söylüyor. İnsanları çeken ve onları sitede tutan şey görsellerdir. Ancak iyi içerik özen ve planlama gerektirir.

Fotoğraf çekim listesi şablonu işte bu noktada yardımcı olur. Size odaklanmış bir plan sunarak, ihtiyacınız olan tüm çekimleri düzenli bir şekilde yapmanızı sağlar. Bu şablonla sahne sayısını, çekim sayısını, çekim türünü, özel ekipmanları ve çekim zamanını teyit edebilirsiniz.

Bu makalede, en iyi fotoğraf çekim listesi şablonu seçeneklerini inceleyeceğiz, böylece kendi çekim listenizi güvenle oluşturabilirsiniz.

🔎 Biliyor muydunuz? "Üçte bir kuralı" fotoğrafçılıktan değil, 18. yüzyıl resim sanatından geliyor. Bu ifade ilk olarak 1797'de, İngiliz ressam John Thomas Smith'in, kameraların icadından çok önce, resimlerdeki ışık ve karanlığı dengelemek için kompozisyonları üçte bir oranında bölmekten bahsettiği bir yazısında ortaya çıktı. Fotoğrafçılık daha sonra bu fikri hızlı bir kompozisyon kılavuzu olarak benimsedi ve şimdi kamera uygulamalarında gördüğünüz en yaygın "ızgara" katmanlarından biri haline geldi.

Fotoğraf Çekim Listesi Şablonlarına Genel Bakış

İşte bu blogdaki tüm ClickUp ve diğer fotoğraf çekim liste şablonlarının özet tablosu:

Fotoğraf Çekim Liste Şablonları Nedir?

Fotoğraf çekim listesi şablonları, fotoğrafçının çekim sırasında çekmeyi planladığı belirli fotoğrafları özetleyen önceden hazırlanmış kontrol listeleridir. Çekim kategorileri, gerekli açılar, pozlar, kompozisyonlar ve müşterinin istediği görüntüler için yapılandırılmış bir düzen sağlarlar.

Bu, her ayrıntının belgelenmesini ve çekim sırasında hiçbir çekimin veya açının kaçırılmamasını sağlar. Yoğun bir çekim gününde çok önemli olan, kurulumdan çekimin tamamlanmasına kadar takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlar.

Dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şunlardır:

Çekim süresini ve kurulum süresini planlamaya yardımcı olur , böylece ekip üyeleri nerede ve ne zaman olmaları gerektiğini bilir.

Birden fazla kamera ve birden fazla açıyı destekler , hiçbir çekimi izlemeyi kaçırmaz.

Canlı bir çekim günlüğü haline gelir ve post prodüksiyonda tüm çekimlerin tamamlandığını doğrulamak için inceleyebilirsiniz.

Aydınlatma, konum ve özel ekipman konusunda netlik sağlar, son dakika değişikliklerini ve kaçırılan anları azaltır.

İyi bir fotoğraf çekim listesi şablonu nedir?

İyi bir fotoğraf çekim listesi şablonu, bu niyeti eyleme geçirebileceğiniz net seçeneklere dönüştürür. Kullanımı basit, taraması kolay ve ilk fikirden son teslimata kadar herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayacak şekilde oluşturulmuş olmalıdır.

✅ Her bir çekimi müşterinin hedefi, mesajı ve hedef kitlesi ile uyumlu hale getirir, böylece plan sadece bir kontrol listesi değil, bir hikayeye hizmet eder.

✅ Takımın görünümü ve hissi bir bakışta eşleştirebilmesi için görsel referanslar ve ruh hali, renk ve kompozisyon notları gibi stil ipuçları içerir.

✅ Kullanım hakları, model izinleri, erişim ve izin gereksinimleri, yedekleme konumları ve hava durumu veya gecikmeler için acil durum notları gibi pratik önlemleri içerir.

En İyi 11 Fotoğraf Çekim Liste Şablonu

Fotoğraf çekmezsiniz, fotoğraf yaratırsınız.

Ansel Adams, bu sözüyle fotoğrafçılığın ruhunu oldukça iyi yakalamıştır. Ancak bir çekim planlarken, işler nadiren tek bir yerde toplanır. Çekim listesi şablonları bir elektronik tabloda, çağrı listesi bir PDF dosyasında, referanslar bir mood board'da, geri bildirimler sohbet penceresinde ve belki de notlar veya başlıklar için ayrı bir AI aracında bulunur.

Bu parçalanma, görevlerin, dosyaların ve güncellemelerin birbirinden bağımsız uygulamalara dağılmış olması ve size zaman ve enerji kaybettirmesi nedeniyle klasik bir iş dağınıklığıdır.

ClickUp, bunu ortadan kaldırmak için var. Tüm görevlerinizin, fotoğraflarınızın, programlarınızın ve belgelerinizin tek bir alanda tutulduğu ilk birleşik AI çalışma alanıdır.

ClickUp'ın yapay zekası ClickUp Brain'e güvenerek, projeleriniz ve dosyalarınız hakkında tam bilgiye sahip olarak notları özetleyebilir veya çekim listesini bağlam içinde iyileştirebilirsiniz 🧠.

İşte, birleşik AI çalışma alanıyla entegre olan 11 fotoğraf çekim listesi şablonu. Tarzınıza uygun bir yapı ile başlayabilir ve ardından ClickUp özelliklerini katmanlayarak fotoğraf çekimlerinizin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayabilirsiniz.

1. ClickUp Fotoğrafçılar Stratejik Plan Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Fotoğrafçılar Stratejik Plan Şablonu'nu kullanarak, birden fazla açı ve ekipmanla birkaç gün süren bir marka çekimini koordine edin.

ClickUp Fotoğrafçılar Stratejik Plan Şablonu, stüdyonuzun hedefleri, kampanyaları ve çekim takvimi için tek bir merkez sunar. Bu sayede, zaman çizelgeleri ve teslim edilecekler zaten aynı çalışma alanında bulunduğundan, her kampanya için gerçekçi bir fotoğraf çekim listesi şablonu oluşturmak daha kolay hale gelir.

Görevleri ve Özel Alanları, sahne numarası, çekim numarası, çekim türü, kamera açıları, çekim boyutu, çekim süresi ve özel ekipmanları içerecek şekilde özelleştirebilirsiniz. Liste, Gantt, Zaman Çizelgesi, İş Yükü ve Hedefler gibi görünümler, çekim dizilerinin konumlar ve ekip arasında nasıl dağıldığını gösterir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Stüdyo hedeflerini, çekim kampanyalarını ve ayrıntılı çekim listelerini tek bir ClickUp alanında birleştirin.

Çekimleri müşteri, konum veya tarihe göre gruplandırarak hangi projelerin aynı ekip veya ekipman için rekabet ettiğini görün.

Gantt ve Zaman Çizelgesi görünümlerini kullanarak tüm planlanan çekimlerin kurulum süresini, çekim süresini ve teslim tarihlerini planlayın.

İş yükünü izleyerek fotoğrafçılar, asistanlar ve düzenleyicilerin anahtar çekim günlerinde dengeli programlar yapmasını sağlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Aynı ClickUp Çalışma Alanı'nda iş hedeflerini ve ayrıntılı çekim listelerini planlamak isteyen stüdyolar.

💡 Profesyonel İpucu: Dağınık fikirlerinizi ClickUp Brain ile düzenli bir çekim listeye dönüştürün. Taslak notlarınızı, müşteri e-postalarınızı veya moodboard yorumlarınızı ClickUp Belge veya ClickUp Görevi'ne ekleyin, ardından ClickUp Brain'den "bunu sahne sayısı, çekim sayısı, çekim türü ve konum alanları içeren yapılandırılmış bir fotoğraf çekim listeye dönüştür" isteğinde bulunun. ClickUp Brain ile uzun ve karmaşık notları kolay anlaşılır kontrol listelerine ve özetlere dönüştürün. ClickUp Brain ayrıca uzun konu dizilerini özetleyebilir ve sonraki adımları önerebilir, böylece her zaman takip etmesi kolay, kullanışlı bir liste elde edersiniz. Görevleriniz, Belgeleriniz ve Beyaz Tahtalarınız arasında çalışır, bu sayede geri bildirimler geldikçe aynı çekim listesini baştan başlamak yerine sürekli iyileştirebilirsiniz.

🔎 Biliyor muydunuz? Altın saat sadece romantik bir terim değildir. Kelimenin tam anlamıyla ışığın ne kadar uzağa gittiğiyle ilgilidir. Güneş alçaldığında, ışık atmosferin daha büyük bir bölümünden geçer, bu da ışığı dağıtır ve renkleri ısıtır, portre ve manzara fotoğrafçılığı için ideal olan daha yumuşak gölgeler ve hafif vurgular oluşturur. Bu nedenle birçok fotoğrafçı, çekim listelerini özellikle sabahın erken saatleri ve öğleden sonra geç saatler için planlar.

2. ClickUp Yaratıcı Özet Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Creative Brief Beyaz Tahta şablonu ile ses işaretleri, kare hızı ve çekim türü görüntülerin yanında yer aldığı fotoğraf ve video çekimlerini kolayca hazırlayın.

ClickUp Yaratıcı Özet Beyaz Tahta Şablonu, fotoğraf çekimi başlamadan önce hedeflerinizi ve referanslarınızı toplamanıza yardımcı olur. Fotoğraf çekim listesi şablonu oluşturmadan önce herkesin görünüm üzerinde anlaşması için ruh hali resimleri, renk referansları, tipografi ve örnek kareler ekleyin.

Konsept belirlendikten sonra, yapışkan notları veya şekilleri görevlere dönüştürebilir ve sahne sayısı, çekim sayısı, çekim türü, çekim boyutu, kamera hareketi ve kamera açıları için alanlar ekleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Paylaşılan Beyaz Tahta'da her bir çekim için görsel referanslar ve yazılı notlar toplayın.

Birkaç tıklamayla panoda bulunan öğeleri, sahipleri, son teslim tarihleri ve ayrıntılı çekim alanları ile birlikte görevlere dönüştürün.

Liste görünümü ve Zaman Çizelgesi görünümlerini kullanarak belirli çekimleri sahne, konum veya günün saatiye göre gruplandırın.

Müşteri geri bildirimlerini, onayları ve revize edilmiş kareleri, etkilediği çekimlerle doğrudan bağlantılı tutun.

✨ İdeal kullanım alanları: Net bir akışa sahip ortak bir brifing isteyen kreatif direktörler, marka takımları, fotoğrafçılar ve yapımcılar.

3. ClickUp Proje Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Proje Kontrol Listesi Şablonu'nun yardımıyla tüm çekimleri güvenle gerçekleştirin.

Temel unsurlar gözden kaçtığında çekimler başarısız olur: piller şarj edilmemiştir veya yedekleme sürücülerini kimin kullandığını kimse hatırlamamaktadır. Basit bir kontrol listesi bunu önleyebilir, ancak yalnızca takımınızın zaten çalıştığı yerde bulunuyorsa. ClickUp Proje Kontrol Listesi Şablonu , çekim hazırlıklarınızı başvurabileceğiniz basit bir kontrol listesine dönüştürür.

Notlarda ve e-postalarda dağınık bir şekilde yer alan yapılacaklar listesi yerine, ön prodüksiyon, çekim günü ve post prodüksiyon için net sorumlular ve tarihler içeren sıralı görevler elde edersiniz. Liste, Gantt, Takvim ve İş Yükü görünümleri, birden fazla ekip, konum veya teslimatın çakıştığı zamanları görmenize yardımcı olur ve çekim gününden önce bunları yeniden düzenlemenizi sağlar.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Bir sonraki projenizi ön prodüksiyon, çekim günü ve post prodüksiyon adımlarına ayırın ve bunları kontrol edebilirsiniz.

Özetleri, konum haritalarını ve çağrı sayfalarını doğrudan görevlere ek dosya olarak ekleyin, böylece kimse dosyaları aramak zorunda kalmaz.

Kontrol listesi öğelerini konum, aydınlatma kurulumu veya ekip üyelerine göre gruplandırarak farklı açılar arasında yeniden ayarlamaları azaltın.

Gantt ve Takvim görünümlerini kullanarak her planlanan çekim bloku için yeterli zaman olup olmadığını kontrol edin.

✨ İdeal kullanım alanları: İzlenebilir çekim liste olarak da kullanılabilen adım adım kontrol listesi isteyen fotoğrafçılar ve yapımcılar.

🎥 Tüm görevlerinizi tamamlamakta zorlanıyor musunuz? ClickUp'ın bu kısa açıklayıcı videosunu izleyin:

4. ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu ile net çekim blokları ve referans notları içeren bölgeler arasında geçiş yapın.

Canlı etkinlikler hızlı ilerler ve nadiren ideal senaryonuzu takip eder, bu da lojistik ve çekim listeleri farklı yerlerdeyse anahtar anları kaçırmanızı kolaylaştırır. ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu, satıcıları, zaman çizelgelerini ve konumları fotoğraf işlerine bağlar, böylece çekim listeniz etkinliği yürüten aynı plan içinde yer alır.

Etkinliğin her bölümü için görevler oluşturabilir ve sahne numarası, çekim numarası, çekim türü ve kamera pozisyonları dahil olmak üzere bireysel çekim dizileri için Özel Alanlar veya alt görevler ekleyebilirsiniz. Ayrıca Liste, Pano, Takvim ve Zaman Çizelgesi görünümleri, ekip üyelerinin alanlar arasında ne zaman hareket ettiğini ve önemli işaretler arasında ne kadar kurulum süresi olduğunu görmenize yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Törenleri, konuşmaları, performansları ve geçişleri net zamanlamalar ve sorumlularla harita üzerinde planlayın.

Kat planları, oturma düzeni grafikleri ve aydınlatma grafiklerini ek dosya olarak ekleyin, böylece çekim planlaması gerçek alanı yansıtacaktır.

Ekibi çift rezervasyon yapmadan odalar arasında birden fazla açı ve birden fazla kamerayı koordine edin.

Takvim ve Zaman Çizelgesi görünümlerini kullanarak anahtar çekimlerin ne zaman yapılacağını ve takımların nerede olması gerektiğini görselleştirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Lojistik ve çekim listelerinin tek bir kaynaktan yönetilmesini isteyen etkinlik planlayıcıları, fotoğraf sorumluları ve marka takımları.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanları , bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderir. Bu , e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zaman harcanmakta olduğunu gösterir. 😱 Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (artı AI!) tek bir yerde birleştiren akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama ClickUp ile bu mümkün!

5. ClickUp Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Liste Şablonu'nu kullanarak ses, kare hızı ve düzenleme aktarımlarını koordine edin.

Çoğu çekim, bir dizi fikirle başlar: beğendiğiniz konumlar ve müşterinin olmazsa olmazları farklı dosyalara not alırsınız. ClickUp Liste Şablonu, bu fikirleri her bir çekimin izlenebilir bir görev haline geldiği net bir fotoğraf çekim listesi şablonuna dönüştürmenize yardımcı olur.

Liste, Pano, Gantt ve Takvim görünümleri arasında geçiş yaparak aynı bilgileri program, Kanban panosu veya basit bir kontrol listesi olarak görebilirsiniz. Ardından, set notları için yorumlar ekleyebilir ve her kareyi çekerken görevleri tamamlanmış olarak işaretleyebilir, post prodüksiyonda başvurabileceğiniz düzenli bir çekim günlüğü oluşturabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tutarlı alanlar ve durumlarla tek bir listede istediğiniz tüm çekimleri yakalayın.

Konuma, konuya veya günün saatine göre filtreleyerek bir sonraki iş bloğuna odaklanın.

Çok açılı çekimleri tek bir sahne altında gruplandırın, böylece kurulum değiştiğinde izlemeyi sürdürebilirsiniz.

Listeyi müşterilerle veya ekiple paylaşın, böylece herkes kapsanan konular hakkında aynı bilgilere sahip olur.

✨ İdeal kullanım alanları: Herhangi bir proje için özelleştirebilecekleri basit bir çekim liste şablonu isteyen fotoğrafçılar, stüdyo koordinatörleri ve yaratıcı takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX'ı kullanarak çekimleri sesinizle kaydedin. Sette, sahne değişirken her ayrıntıyı yazmak için nadiren zamanınız olur. ClickUp Brain MAX'ın Talk To Text özelliği ile, ClickUp masaüstü uygulamanızdaki mikrofona dokunarak çekimi sesli olarak tanımlayabilirsiniz ("Sahne 4, çekim 7, siyah arka planda ürünün yakın çekimi, 85 mm, f/2, kahraman açısı") ve ClickUp Brain MAX'ın bunu doğru alanlarla görevlere veya kontrol listesi öğelerine dönüştürmesine izin verebilirsiniz. Yüksek doğruluklu konuşma tanıma özelliği, doğal konuşma ve dolgu kelimelerini işleyebilecek şekilde tasarlanmıştır, böylece manuel ve tekrarlayan görevlere daha az zaman harcarsınız.

🔎 Biliyor muydunuz? Günümüze ulaşan ilk fotoğrafın pozlanması saatler sürmüştür. Joseph Nicéphore Niépce'nin Le Gras'daki Pencereden Görünüm (c. 1826–1827) adlı eseri, Fransa'daki malikanesinde bir kamera obscura içinde bitüm kaplı bir plakayı saatlerce pozlayarak çektiği, günümüze ulaşan en eski fotoğraf olarak kabul edilmektedir.

6. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Proje başına bir çekim liste şablonu oluşturun ve ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu'nu kullanarak anahtar öğeleri takvime yerleştirin.

Çekimlerinizi tek tek planlıyorsanız, takvimde düzenleme ve yeni taleplerin nasıl biriktiğini fark etmeden kendinizi aşırı yüklemeyi kolayca yapabilirsiniz. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, çekimleri ve ilgili çekim listelerini haftalar ve aylar boyunca görebilmenizi sağlar, böylece gerçekten uyabileceğiniz programlara bağlı kalabilirsiniz.

Her çekim için görevler oluşturabilir ve ayrıntılı çekim listesini ekleyebilir, ardından çekim süresi, çağrı süresi ve kurulum süresi alanlarını kullanarak gerçekçi bloklar planlayabilirsiniz. Özet, Zaman Çizelgesi ve Aylık Planlayıcı görünümleri, aşırı dolu günleri, uzun aralıkları veya tampon gerektiren arka arkaya oturumları kolayca tespit etmenizi sağlar.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tüm takımınızın görebileceği paylaşımlı bir takvimde çekimleri, düzenleme oturumlarını ve teslimatları planlayın.

Çağrı saati, kurulum süresi ve çekim süresi gibi zamana dayalı ayrıntıları ekleyin, böylece günler birbirine karışmasın.

Çekim listelerini, çağrı sayfalarını ve konum notlarını doğrudan takvim etkinliklerine ek dosya olarak ekleyin.

Zaman Çizelgesi ve Özet görünümlerini kullanarak, her şeyi bir hafta sonuna sıkıştırmak yerine haftalar boyunca işlerinizi dengeleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Program ve çekim listelerinin senkronizasyonunu sağlayan yapımcılar, fotoğraf sorumluları ve stüdyo yöneticileri.

7. ClickUp Kanban Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kanban şablonu ile görevleri ilerletin, böylece ekip resme odaklanabilir.

ClickUp Kanban Şablonu, çekimi ön prodüksiyon, set, düzenleme ve teslimat gibi aşamalardan geçen kartlar olarak izlemenize yardımcı olur.

Her kart, görev açıklamasının veya kontrol listesinin içinde kendi mini çekim listesi ile bir sahneyi, konumu veya teslim edilebilir öğeyi temsil edebilir. Bu, özellikle aynı anda birkaç proje yürütürken çekim listesi şablonunuzu görsel bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Sahne sayısı, çekim aralığı, konum ve ekip için Özel Alanlar ekleyebilir, ardından belirli çekimler yapılıp onaylandıkça kartları sütunlar arasında sürükleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

İşleri Planlama, Çekim, Düzenleme ve Teslim gibi basit sütunlara ayırın.

Her kartın ek dosyasına ayrıntılı çekim listeleri, referans görseller ve çağrı sayfaları ekleyin.

Kartları müşteri, prodüksiyon veya güne göre gruplandırarak ilerlemeyi bir bakışta görebilirsiniz.

Devam eden işleri sınırlayarak takımın aynı anda çok fazla sahneye dağılmasını önleyin.

✨ İdeal kullanım alanı: Çekimleri ve ilgili çekim listelerini yönetmek için pano görünümünü tercih eden görsel planlamacılar.

🎥 AI sadece teknoloji meraklıları için değil, sizin yeni kişisel asistanınız. Bu video'da, AI'yı tekrarlayan görevleri yerine getirmek, yeni fikirler üretmek ve projeleri yolunda tutmak için nasıl kullandığımı size göstereceğim. AI'yı planlama, araştırma, proje yönetimi ve içerik yeniden kullanımı için kullanmanın gerçek hayattan örneklerini göreceksiniz. Sonunda şunları öğreneceksiniz: ✅ AI'ya hemen devredebilirsiniz 5 görev ✅ Meşgul iş profesyonelleri için en iyi AI kişisel asistan araçları ✅ AI'nın arka planda çalışması için basit bir ş akışı nasıl kurulur?

8. TemplateLAB tarafından hazırlanan Word Düğün Çekim Liste Şablonu

TemplateLAB aracılığıyla

Düğün günleri duygu dolu ve küçük, büyülü anlarla doludur. Ancak bu tempoda, unutabileceğiniz şeyleri düşünmek için çok az zaman kalır.

TemplateLAB tarafından hazırlanan Word Düğün Çekim Listesi Şablonu , yazdırılabilir, yapılandırılmış bir düzen sunarak, çekmeyi taahhüt ettiğiniz her çekimin net bir listesiyle günü geçirebilmenizi sağlar. Word'de bulunduğu için sütunları özel olarak ayarlamak, aile isimlerini eklemek ve her fotoğrafçı için kopya yazdırmak kolaydır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Düzenleyip yazdırabileceğiniz basit bir tablo ile düğün gününün tamamını planlayın.

Her bir çekim için çekim boyutu, kamera açıları ve kamera hareketi gibi teknik ayrıntıları belgelendirin.

Çekimleri sahne veya konuma göre gruplandırın, böylece takımlar alanlar arasında verimli bir şekilde hareket edebilir.

Post prodüksiyon sırasında hızlıca tarayabileceğiniz yazılı bir kayıt tutarak kapsamı kontrol edin.

✨ İdeal kullanım alanları: Wi-Fi bağlantısı güvenilir olmadığında bile çalışabilen klasik, yazdırılabilir çekim liste şablonu isteyen düğün fotoğrafçıları ve koordinatörleri.

9. Vimeo'nun Spreadsheet ve Word Çekim Liste Şablonu

via Vimeo

Oldboy filminde, kesintiye uğramadan tek bir nefeste gerçekleşen koridor kavgasını hatırlıyor musunuz? Vimeo'nun Spreadsheet ve Word Çekim Liste Şablonu, film veya fotoğraf çekimlerinizi daha ayrıntılı bir şekilde planlamanız için bu tür bir yapı sunar.

Hesap tablosu sürümünde sahne numarası, çekim numarası, açıklama, konum, çekim türü ve daha fazlası gibi öğeler için sütunlar bulunur, böylece her satır tek bir çekimi temsil eder. Sette kağıt kullanmayı tercih ediyorsanız, aynı düzeni basit bir Word veya PDF kontrol listesi olarak dışa aktarabilir veya yazdırabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Sıfırdan bir sayfa oluşturmak yerine, sahne sayısı, çekim türü, kamera hareketi ve ekipman için hazır sütunları kullanın.

Çekimleri konum, günün saati veya oyuncuya göre yeniden sıralayarak verimli bir program oluşturun.

Ekibinizin iş tercihine göre elektronik tablo ve yazdırılabilir biçimler arasında geçiş yapın.

Her çekimin yanında ses, kare hızı veya özel ekipmanlarla ilgili ayrıntılı notlar tutun.

✨ İdeal kullanım alanları: Hem dizüstü bilgisayarlarda hem de kağıt üzerinde kullanılabilen esnek bir çekim liste şablonuna ihtiyaç duyan film yapımcıları, reklam takımları ve fotoğrafçılar.

10. Template.net tarafından hazırlanan Fotoğraf Çekim Liste Şablonu

Benzer müşteriler için aynı çekim listesini sıfırdan yeniden oluşturduysanız, bu tekrarlama işleminin ne kadar zaman alabileceğini bilirsiniz. Template.net'in Fotoğraf Çekim Listesi Şablonu, düzeni her seferinde yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan sahnelerinizi ve notlarınızı ekleyebileceğiniz düzenlenebilir bir yapı sunar.

Başlıkları ayarlayabilir, satırlar ekleyebilir ve alanları yeniden adlandırabilirsiniz, böylece çekimin türü ne olursa olsun düzeni çalışma tarzınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Özelleştirilebilir olduğu için sahne sayısı, çekim sayısı, çekim boyutu, çekim türü, konum, konu ve ihtiyacınız olan ek notlar için sütunlar ekleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Birkaç tıklamayla uyarlayabileceğiniz hazır fotoğraf çekim listesi şablonlarından başlayın.

Sahneler, konumlar ve konular hakkındaki düşüncelerinize uygun şekilde sütunlar ekleyin veya kaldırın.

Her müşteri için dosyayı çoğaltın, böylece müşterilerin özel detayları ve istekleri tek bir yerde kalır.

Set içinde kullanmak üzere sürümleri dışa aktarın veya yazdırın ve daha sonra kullanmak üzere dijital kayıtlarını saklayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Kendileri tasarım yapmadan, özelleştirilebilir, müşteriye sunmaya hazır çekim liste belgesi isteyen fotoğrafçılar ve stüdyolar.

11. Milanote'un Fotoğraf Çekimi Çekim Liste Şablonu

via Milanote

Milanote'un Fotoğraf Çekimi Çekim Liste Şablonu size referansların ve görevlerin yan yana yer aldığı görsel bir pano sunar. Görüntüleri, eskizleri ve renk örneklerini panoya sürükleyip bırakabilir, ardından konumlar ve belirli çekimler için metin kartları ekleyebilirsiniz.

Stüdyo duvarında planlama yapıyormuş gibi hissedersiniz, ancak her şey dijitaldir ve takımınızla veya müşterinizle kolayca paylaşabilirsiniz. Pano üzerindeki sütunları veya grupları kullanarak fotoğraf çekim listesi şablonunu konuma, kıyafete veya günün saatine göre düzenleyebilir ve her bir çekimi yaptıkça işaretleyebilmeniz için onay kutuları ekleyebilirsiniz.

Yorumlar ve paylaşım bağlantıları, ekip üyelerinin aydınlatma işaretleri veya yedekleme fikirleri gibi ayrıntıları eklemesini kolaylaştırır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Görsel ilham ve yazılı çekim detaylarını tek bir esnek panoda birleştirin.

Çekimleri sahne, oda veya kıyafetlere göre gruplandırarak günün akışını bir bakışta görebilirsiniz.

Her karta kontrol listeleri ekleyerek bir çekimde birden fazla açı veya varyasyonu izleyin.

Çekim gününden önce hızlı onay almak için panoyu müşterilerinizle veya iş arkadaşlarınızla paylaşın.

✨ İdeal kullanım alanı: Moodboard ve kontrol listesi olarak da kullanılabilen, işbirliğine dayalı pano tarzı çekim liste isteyen görsel planlamacılar.

ClickUp ile Mükemmel Çekimi Planlayın

Buraya kadar okuduysanız, çekim listesi örnekleri, nihai çekim listesi, ayrıntılı ön prodüksiyon süreci ve kamera kurulum ayrıntılarını içeren başarılı bir planın sessiz gücünü zaten biliyorsunuzdur.

Tüm ayrıntıları elinizde bulundurduğunuzda, karmaşıklığı ne olursa olsun özel çekimlerinizi ayarlayabilirsiniz.

İşte ClickUp'ın kazandığı nedenler. 💯

Storyboard oluşturabilir, referans görseller ekleyebilir, sahipler atayabilir ve çekim günlüğünü izleyebilirsiniz. Bir sonraki projenizde bu tür bir sakinlik istiyorsanız, hemen ClickUp'a kaydolun!