2025'in En İyi 10 Fotoğraf Düzenleme Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Dünyanın en yetenekli fotoğrafçıları, grafik tasarımcıları ve sosyal medya influencer'ları bile fotoğraflarını mükemmel hale getirmek için biraz yardıma ihtiyaç duyar.

Işıklandırma ve açılar kesinlikle önemli olsa da, doğru görünümü elde etmek için fotoğraf düzenleme yazılımı hala bir zorunluluktur. ✨

İnce iyileştirmelerden dramatik dönüşümlere kadar, doğru fotoğraf düzenleme araçları profesyonellere ve hobisi olanlara fotoğraflarını sadece birkaç tıklamayla dönüştürme gücü verir.

Ancak hangi fotoğraf düzenleme yazılımı zaman ve paranızın karşılığını verir? ?

Yüksek kaliteli profesyonel fotoğraf düzenleme yazılımlarını nasıl bulacağınızı göstereceğiz ve yılın en iyi 10 fotoğraf düzenleme aracını paylaşacağız. Ayrıca, görsel projelerinizi düzenlemek ve yönetmek için bonus bir rakip de sunacağız.

Elbette, akıllı telefonunuzun kendi fotoğraf düzenleme uygulaması Instagram selfie'leri için yeterli olabilir, ancak daha etkili bir şeye ihtiyacınız var. ?

Başka fotoğraf düzenleme programları arıyorsanız, şu özelliklere dikkat edin:

Düzenleme özellikleri : Görüntülerinize ne tür ayarlamalar yaparsınız? Arka plan kaldırma, renk düzeltme, yeniden boyutlandırma ve görüntü işleme gibi özellikler yaygın olarak bulunması gereken özelliklerdir. Gelişmiş çözümler HDR fotoğraf düzenleme, lens düzeltme ve katman tabanlı düzenleme gibi özellikler sunabilir, bu nedenle satın almadan önce ne kadar güce ihtiyacınız olduğunu bilin

Kullanıcı dostu arayüz: Bu, özellikle yeni başlayanlar için bir zorunluluktur. Sürükle ve bırak işlevlerine sahip ve mobil uygulama üzerinden kolay erişim sağlayan sezgisel bir yazılım arayın

Uyumluluk: Dünyanın en iyi fotoğraf düzenleme yazılımlarından bazıları yalnızca Android veya iOS için mevcuttur, her ikisi için değil. Abone olmadan önce, aracın masaüstü işletim sisteminiz ve mobil cihazınızla çalıştığından emin olun

Çoklu biçim desteği: Profesyonel düzeyde fotoğraf düzenleme araçları, JPG, PNG ve RAW dosyaları dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimlerini işleyebilir

Otomasyon: Nesne kaldırma ve gökyüzü değiştirme gibi karmaşık görevleri basitleştiren yapay zeka destekli özellikleri arayın. Tek tıklamayla ön ayarlar ve otomatik ayarlamalar da çok zaman kazandırır

2024'te Kullanabileceğiniz 10 En İyi Fotoğraf Düzenleme Yazılımı

Görsel düzenleyiciler sürekli değişir, ancak piyasada bazı açık ara kazananlar vardır. İhtiyaçlarınıza en uygun fotoğraf düzenleme uygulamalarını bulmak için bu listeye göz atın. ?

1. Adobe Photoshop

adobe aracılığıyla

Dijital görüntü düzenleme alanında Adobe Photoshop'tan daha iyi bilinen bir isim yoktur. Bu güçlü fotoğraf düzenleme uygulaması, fotoğrafçılık profesyonellerinin zaten bildiği ve sevdiği gelişmiş araçlarla donatılmış olmakla kalmaz, aynı zamanda Photoshop'un güncel sürümü, üretken yapay zeka, görüntü birleştirme ve tek tıklamayla dönüştürme özelliklerini de içerir. ?️

Photoshop'un en iyi özellikleri

Üretken AI ile fotoğraflara yeni içerik ekleyin

Spot Healing Brush gibi rötuş araçlarıyla kusurları giderin

İki veya daha fazla görüntüyü birbirinin üzerine yerleştirerek birleşik fotoğraflar oluşturun

Daha iyi bir arka plana mı ihtiyacınız var? Görüntüleri daha fazla düzenlemek için gökyüzü değiştirme ön ayarlarını kullanın

Photoshop sınırlamaları

Birçok kullanıcı, yazılımın o kadar çok özelliğe sahip olduğunu ve bu aracı gerçekten ustalaşmanın zor olduğunu söylüyor

Diğerleri, gerekli dosya depolama boyutlarının sınırlayıcı olduğunu söylüyor, ancak bunu bulut tabanlı Photoshop planına abone olarak düzeltebilirsiniz (ancak ücretsiz sürüm yoktur)

Photoshop fiyatlandırması

Fotoğrafçılık (1 TB): 19,99 $/ay

Photoshop: 22,99 $/ay

Creative Cloud Tüm Uygulamalar: 59,99 $/ay

Photoshop puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (12.800+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Adobe Lightroom

adobe aracılığıyla

Lightroom, görsel oluşturucuların görüntülerini düzenlemek ve organize etmek için kullandıkları Adobe'nin bir başka güçlü görüntü düzenleme yazılımıdır. Filtreleri, ışıklandırmayı ve pozlamayı toplu olarak ayarlamanız gerekiyorsa, Adobe Lightroom tam size göre. Photoshop'un harika bir yardımcısıdır: Photoshop'ta büyük değişiklikler yapın ve ardından işinizi Lightroom'a aktarın, kusursuz, profesyonel fotoğraflar için katman düzenlemesi yapın. ?️

Lightroom en iyi özellikler

Lightroom iyileştirme araçlarını kullanarak kusurları veya istenmeyen nesneleri kaldırın

Toplu düzenleme için AI destekli ön ayarları deneyin veya fotoğraf düzenleme becerilerinizi daha da ileriye taşıyın

Maskeleme araçları, fotoğraflarınızın belirli kısımlarını düzenlemeyi kolaylaştırır

Daha özel bir şey istiyorsanız, Lightroom kendi filtrelerinizi yüklemenize olanak tanır

Daha akıcı bir ş Akışı için bulut depolama alanını kullanarak görüntülerinizi hızla düzenleyin

Lightroom sınırlamaları

Bazı kişiler Lightroom'un hatalı olabileceğini söylüyor

Photoshop, ağır görüntü işleme için tercih edilir

Lightroom fiyatlandırma

Fotoğrafçılık (20 GB): 9,99 $/ay

Lightroom (1 TB): 9,99 $/ay

Fotoğrafçılık (1 TB): 19,99 $/ay

Lightroom puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (3.100+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (260+ yorum)

3. GIMP

gIMP aracılığıyla

GIMP, tartışmasız piyasadaki en iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme yazılımıdır. Bu açık kaynaklı görüntü düzenleyici Linux, macOS ve Windows'ta çalışır. Açık kaynaklı olduğu için, kaynak kodunu ve ayarlarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

GIMP en iyi özellikler

Kod yazmayı biliyor musunuz? GIMP'i özelleştirmek için C, C++, Python ve diğer dilleri kullanın

GIMP'i hızlıca kişiselleştirerek yalnızca en çok kullandığınız araçları görüntüleyin ⚒️

Düzeltme modu, perspektif bozulması ve daha fazlasıyla fotoğrafları iyileştirin

Klonlama aracını kullanarak istenmeyen nesneleri kaldırın veya düzeltme aracıyla küçük kusurları düzeltin

GIMP sınırlamaları

Birçok kullanıcı GIMP'in arayüzünün biraz eski olduğunu söylüyor

Diğer kullanıcılar seçim aracının, kırpma aracının ve katmanların kullanımı zor olduğunu söylüyor

GIMP fiyatlandırma

Ücretsiz

GIMP puanlar ve yorumlar

G2: 4,3/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.400+ yorum)

4. Capture One

via Capture One

Capture One, yoğun profesyoneller için tasarlanmış bir fotoğraf düzenleme aracıdır. Tam bir fotoğraf düzenleme özellikleri ve yapay zeka paketine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda fotoğrafçılık iş akışlarını da yönetir. Bu sezgisel platformda görüntüleri paylaşın, takımınızdan geri bildirim alın, düzenlemeleri otomatik olarak uygulayın ve daha fazlasını yapın. ✅

Capture One en iyi özellikler

Canlı moduna geçerek takımınızla anında işbirliği yapın

Fotoğrafları hızlıca düzenlemek için Stil ön ayarlarını kullanın

Çok sayıda fotoğrafı düzenlemeniz mi gerekiyor? Speed Edit'i kullanarak birkaç tuş vuruşuyla toplu düzenlemeler yapın

Capture One, fotoğraflardaki toz lekelerini gidermek için Otomatik Toz Giderme özelliğine sahiptir

Capture One sınırlamaları

Profesyonel fotoğrafçılar, yazılımın HDR yığınlama veya eklentileri desteklemediğini söylüyor

Capture One'ın sınırlı dosya dışa aktarma seçenekleri vardır

Capture One fiyatlandırma

Capture One Pro masaüstü: 14,92 $/ay, yıllık faturalandırılır

Hepsi Bir Arada Paket: 21,58 $/ay, yıllık faturalandırılır

Capture One Pro kalıcı lisans: 299 $

Capture One puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

5. Canva

canva aracılığıyla

Canva, herkesin favori sürükle ve bırak görüntü düzenleme yazılımıdır. İster ofiste ister yolda olun, Canva'nın önceden hazırlanmış grafik şablonları size çok zaman kazandırır. İnanılmaz derecede sezgiseldir ve grafik tasarım deneyimi olmayan kişiler için harika işler çıkarır. ?

Canva en iyi özellikler

Midjourney'e kim ihtiyaç duyar? Canva AI'yı kullanarak yazılı komutlarla görüntüler oluşturun

Magic Edit AI ile fotoğrafları hızla dönüştürün

Canva Belgeler, Sunumlar, Videolar ve daha fazlasında takımınızla işbirliği yapın

Grafikler için şablonlara, devasa bir stok fotoğraf kitaplığına ve vektör görüntü deposuna erişin

Canva sınırlamaları

Photoshop gibi gelişmiş fotoğraf düzenleme işlemlerini yapamaz

Birçok kullanıcı Canva'nın daha özelleştirilebilir şablonlar sunmasını istiyor

Canva fiyatlandırma

Canva Ücretsiz

Canva Pro: 14,99 $/ay kullanıcı başına

Canva for Teams: İlk beş kişi için aylık 29,99 $

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.500+ yorum)

6. Skylum Luminar Neo

skylum aracılığıyla

Luminar Neo, fotoğraflardan nesneleri kolayca kaldırmanıza, fotoğrafları genişletmenize, gökyüzünü değiştirmenize ve hatta fotoğraf konularını değiştirmenize olanak tanıyan yapay zeka destekli bir fotoğraf düzenleme aracıdır. Ancak endişelenmeyin: platform, fotoğraflarınızı manuel olarak yeniden renklendirmek, filtrelemek ve ayarlamak için de size bolca güç sunar. ?

Luminar Neo en iyi özellikler

Relight AI'yı kullanarak fotoğraflarınıza profesyonel aydınlatma ekleyin

Luminar Neo eklentisini edinin ve AI özelliklerini Photoshop'a ekleyin

Luminar Neo'nun çok biçimli ön ayarlarıyla tüm fotoğraflarınızda tutarlı bir görünüm oluşturun

Bu araç JPEG, PNG, TIFF ve diğer dosya türlerini destekler

Luminar Neo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, AI özelliklerinin tutarsız olduğunu söylüyor

Diğerleri, platformda gecikmeler yaşandığını söylüyor

Luminar Neo fiyatlandırma

Bir ay: 14,95 $/ay

12 ay: 9,92 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır

24 ay: 7,46 $/ay, iki yılda bir faturalandırılır

Luminar Neo puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5+ yorum)

7. DxO PhotoLab

dxO aracılığıyla

DxO, PhotoLab'ı profesyonel fotoğrafçılar için eksiksiz bir RAW dosya fotoğraf düzenleme yazılımı olarak tanıtıyor. Günlük Instagram paylaşımları için fazla olabilir, ancak ciddi bir fotoğrafçılık gücü istiyorsanız, bu yazılım tam size göre. ?

PhotoLab'ın en iyi özellikleri

Gürültü giderme ile fotoğraf netliğini artırın

DxO Smart Lighting, gölgeleri ve vurguları hızla ayarlar

ReTouch aracını kullanarak, bir el hareketiyle dikkat dağıtıcı unsurları ve kusurları giderin

U Point™ ile katmanlar olmadan akıllı maskeler oluşturun

PhotoLab sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün kullanışsız olduğunu söylüyor

Diğerleri ise özelleştirme eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyor

PhotoLab fiyatlandırması

229 $

PhotoLab puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)

8. Midjourney

via Midjourney

Midjourney, ChatGPT gibi yapay zeka destekli araçların izinden giderek grafik tasarım dünyasında ses getirdi. Bu yapay zeka aracı, yapay zeka sohbet robotuna sağladığınız metin komutlarıyla inanılmaz derecede ayrıntılı görüntüler oluşturur. Aracı kullanarak sıfırdan yeni görseller oluşturabilir veya yapay zeka düzenlemesi için kendi fotoğraflarınızı yükleyebilirsiniz. ?

Midjourney'in en iyi özellikleri

"Kaos" ve "tuhaf" gibi önceden hazırlanmış estetiklerle görüntüleri stilize edin

Permütasyon, remaster ve seed gibi gelişmiş komut araçlarını deneyin

Görüntü ızgarasını kısa bir film klibine dönüştürmek için video komutunu kullanın

Sadece birkaç metin komutuyla görüntü en boy oranlarını, boyutlarını ve daha fazlasını değiştirin

Midjourney sınırlamaları

AI araçları bazen fazladan parmak veya göz gibi garip artefaktlar oluşturabilir, bu nedenle işinizi dikkatlice kontrol edin

Midjourney'i yalnızca chatbot'un Discord sunucusuna katılırsanız kullanabilirsiniz

Midjourney fiyatlandırması

Temel Plan: 10 $/ay

Standart Plan: 30 $/ay

Pro Plan: 60 $/ay

Mega Plan: 120 $/ay

Midjourney puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (70+ yorum)

Capterra: N/A

9. Affinity Photo

affinity Photo aracılığıyla

Birden fazla cihaz ve işletim sisteminde mi çalışıyorsunuz? Öyleyse, Affinity Photo hayallerinizdeki uyumlu fotoğraf düzenleme yazılımı olabilir. Bu, macOS, Windows ve iPad için kullanılabilen tek tam özellikli fotoğraf düzenleme yazılımıdır. Profesyoneller için tasarlanan Affinity Photo, tasarım işbirliğini desteklemek için yerleşik ş Akışı araçlarıyla birlikte gelir.

Affinity Photo en iyi özellikler

Leke Giderme, Yakma, Yama ve Klonlama gibi araçlarla cildi rötuşlayın

RAW formatında çekim yapın ve Affinity Photo ile tüm ayrıntıları ortaya çıkarın

Fırça ön ayarları içeren bir kitaplıktan seçim yapın veya kendi fırçalarınızı yükleyin

Affinity Photo, birden fazla efekt ve katman içeren karmaşık, büyük kompozisyonları destekler

Affinity Photo sınırlamaları

Affinity Photo, toplu RAW işlemeyi desteklemez

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin biraz yetersiz olduğunu söylüyor

Affinity Photo fiyatlandırma

MacOS : 69,99 $

Windows : 69,99 $

iPad: 18,49 $

Affinity Photo puanlar ve yorumlar

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

10. Cyberlink PhotoDirector 365

cyberlink aracılığıyla

Cyberlink'in PhotoDirector 365, yapay zeka destekli bir başka düzenleme aracıdır. Photoshop gibi çözümlerden daha kullanıcı dostudur ve yapay zeka sayesinde tek bir tıklamayla fotoğrafları iyileştirmenize olanak tanır.

PhotoDirector 365'in en iyi özellikleri

PhotoDirector 365, portreleri ve vücutları otomatik olarak rötuşlar

AI sanat oluşturucuyu kullanarak özel görüntüler ve grafikler oluşturun

AI Scene Generator ile eğlenceli ayarlar oluşturun

Gürültü giderme aracıyla fotoğraflarınızı temizleyin

PhotoDirector 365 sınırlamaları

Ömür boyu lisans yalnızca Windows'ta mevcuttur

Bazı kullanıcılar, içe ve dışa aktarımın biraz yavaş olduğunu söylüyor

PhotoDirector 365 fiyatlandırması

PhotoDirector 2024 Ultra için ömür boyu lisans: 99,99 $

PowerDirector 2024 Ultimate ve PhotoDirector 2024 için ömür boyu lisans: 169,99 $

PhotoDirector 365: 3,75 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır

Director Suite 365: 8,33 $/ay, yıllık faturalandırılır

PhotoDirector 365 puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4. 4/5 (5+ yorum)

Bu listede yer alan görüntü düzenleme araçları, fotoğraflarınızı kesinlikle öne çıkaracaktır, ancak her şeyi yapamazlar.

Profesyonel takımlar, görsellerin oluşturulması, optimize edilmesi ve paylaşılması gibi süreçleri yönetmek için yardıma ihtiyaç duyar. Yaratıcı bir takımla çalışmayı denediyseniz, bu kadar çok değişkenle herkesin aynı sayfada olmasının ne kadar zor olduğunu bilirsiniz.

Neyse ki, ClickUp gibi araçlar herkesi aynı alana toplayarak proje yönetimi, yapay zeka araçları ve daha fazlasını tek bir platformda bir araya getiriyor. ?

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ClickUp AI, tasarım ekipleri ve fotoğrafçılar için de büyük zaman tasarrufu sağlar. AI aracına rolünüzü ve ne yapmak istediğinizi söyleyin, gerisini o halletsin. E-posta yazmak, metinleri düzenlemek, notları özetlemek ve metinleri düzeltmek için ClickUp AI'ya güvenin. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takım kapasitesini birden fazla görünümde hızlıca görselleştirin

ClickUp Beyaz Tahtalar aracılığıyla maketleri, fikirleri ve geri bildirimleri gerçek zamanlı olarak paylaşın

Yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp AI, zor işleri sizin için yapsın

Tasarım taleplerini toplayın ve basit bir sürükle ve bırak arayüzünde takımınızın önceliklerini düzenleyin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle yeni başlayanlar için bir öğrenme eğrisi olabilir

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur, ancak bundan sonra ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

Öğrenme Eğrisi Olmadan Görsel Proje Yönetimi

Fotoğrafçı, grafik tasarımcı veya sosyal medya yıldızı adayı olun, temel düzenleme araçları bile bir zorunluluktur.

Bu listede yer alan 10 fotoğraf düzenleme yazılımı seçeneği, resimlerinize kesinlikle şıklık katacaktır. Ancak tüm fotoğrafçılık işlerinizi tek bir yerde düzenlemeniz gerektiğinde, ClickUp'ı tercih edin. ?

ClickUp, basit ve yeni başlayanlar için kolay bir arayüzde sohbetleri, dosyaları, yapılacakları, projeleri ve daha fazlasını düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Platformu şimdi deneyin: Ücretsiz ClickUp Çalışma Alanınızı oluşturun.