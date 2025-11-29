Minimum Pazarlanabilir Ürün (MMP) Nasıl Oluşturulur?

Yeni AI modellerini piyasaya sürme telaşında, OpenAI, Google, Microsoft ve Amazon'un odaklanmış değer dilimlerini piyasaya sürdüklerini gördük. Bu lansmanların çoğu, minimum pazarlanabilir ürün gibi görünüyor.

Zaman kısıtlı olduğunda, tüm özellikleri geliştirmek zordur. MMP'yi piyasaya sürmek, takımların gerçek kullanıcılara net ve kullanışlı bir fayda sunarken, zaman içinde fonksiyonları genişletmek için alan bırakmalarını sağlar.

"Mükemmel" bir ürün beklemek yerine, şirketler varsayımları test edebilir, geri bildirim toplayabilir ve her güncellemenin ürünü kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarına daha da yaklaştırmasını sağlayabilir.

Bu makalede, MMP'nin ne olduğunu, MVP'den nasıl farklı olduğunu açıklayacağız ve minimum pazarlanabilir ürün (MMP) oluşturmaya yönelik adım adım bir kılavuz sunacağız.

⭐️ Öne Çıkan Şablon ClickUp Minimum Viable Product şablonunu kullanarak hipotezleri yakalayın, en yalın uçtan uca müşteri yolculuğunu belirleyin ve pazarlanabilir bir ürün piyasaya sürün. Kaliteden ödün vermeden hızlı ilerleyecek ve MVP öğreniminden minimum pazarlanabilir ürün sunmaya kadar net bir yol izleyeceksiniz. Ücretsiz şablon alın ClickUp Minimum Viable Product şablonu ile MMP'nize ulaşmanızı sağlayacak en küçük lansman dilimini belirleyin.

Minimum Pazarlanabilir Ürün (MMP) Nedir?

Minimum pazarlanabilir ürün, gerçek değer sunan ve ücretli müşterilere sunulabilen fikrinizin en küçük sürümüdür. Bu, yalnızca temel özellikleri ve temel fonksiyonları içerir.

Hedef, tamamlanmamış bir demo yerine ilk müşterilere anlamlı bir şey sunmaktır.

Ancak, bu kavram genellikle MVP (Minimum Viable Product, Minimum Satılabilir Ürün) ile karıştırılır, ki bu da kulağa çok benzer gelir. Bu konuyu açıklığa kavuşturalım.

Biliyor muydunuz: Pendo'nun ürün karşılaştırma raporuna göre, geliştirilen özelliklerin yaklaşık %80'i hiçbir zaman anlamlı bir şekilde benimsenmiyor. Bu, insanların gerçekten kullanacağı temel fonksiyonları sağlayan yeterli sayıda özelliği sunmak ve ardından onların sonraki adımlarından ders çıkarmak için nazik bir teşviktir.

MMP ve MVP'nin Tanımı

Küçük bir rezervasyon uygulaması, müşterinin bir zaman seçmesine, e-posta ile onaylamasına ve uygulama içinden ödeme yapmasına olanak tanır. Belirli bir sonuç için tüm işi çözer. Bugün pazarlanabilir olduğu için bu bir MMP'dir.

Aynı takım, daha önce sadece uygun zamanları gösteren ve ilgiyi kaydeden bir sürüm geliştirmişti. Bu sürüm, insanların hangi zaman dilimlerini tercih ettiğini gösterdi, ancak kimse rezervasyon yapamıyordu. Bu, esas olarak kullanıcıların ilgisini öğrenmek ve anlamak için geliştirilmiş bir MVP idi.

Amaçları farklıdır. Biri öğrenmek, test etmek ve iyileştirmek için oluşturulmuştur. Diğeri ise şu anda değer sunmak için oluşturulmuştur. Peki, pratikte aralarındaki fark nedir? Basit bir tabloya bakalım.

Aspect Minimum Viable Product (MVP) Minimum Pazarlanabilir Ürün (MMP) Birincil hedef Minimum yatırımla temel varsayımları test ederek fikri doğrulayın ve belirsizliği azaltın. Müşterilerin satın almak isteyeceği kullanışlı bir çözüm sunun ve sürdürülebilir gelir elde edin. Kapsam En riskli varsayımları test etmek için gereken asgari özellikler; öğrenme hızını en üst düzeye çıkarmak için kasıtlı olarak kaba ve eksik bırakılmıştır. Tam ve tatmin edici bir kullanıcı deneyimi yaratan temel özellikler; pazarda rekabet edebilecek kadar rafine. Hedef kitle Erken benimseyenler ve test kullanıcıları, etki ve erken erişim karşılığında eksik ürünleri kullanmaya isteklidir. Güvenilirlik, kalite ve sorunlarını baştan sona çözen bir ürün bekleyen ilk müşteriler Başarı sinyali Kullanım alışkanlıkları, kullanıcı görüşmeleri ve geri bildirimlerden elde edilen niteliksel bilgiler, temel sorunun gerçek olup olmadığını gösterir. Ücretli dönüşümler, müşteri tutma oranları, yönlendirmeler ve gelir gibi nicel ölçütler pazar uygunluğunu gösterir. Sonraki adım Özellikleri iyileştirerek, yön değiştirerek veya ilgili sorunları doğrulayarak ürün-pazar uyumuna doğru ilerleyin. Pazar payını artırmak, değeri derinleştirmek ve müşteri kazanımını ölçeklendirmek için özellikleri stratejik olarak genişletin.

Bir ürünü "pazarlanabilir" kılan anahtar unsurlar

Ocak 2024'te, The Browser Company, odaklanmış bir vaatle iPhone'da Arc Search'ü piyasaya sürdü. Bir soru yazın, Browse for Me özelliği temiz bir sonuç sayfası oluşturarak hızlı bir şekilde cevap almanızı sağlar.

Takım, açık beta sürümünün ardından Android'e de genişledi ve sesli arama gibi düşünceli dokunuşlar ekledi. Bu, minimum pazarlanabilir bir ürünün ardından değeri artıran küçük, minimum pazarlanabilir özelliklerin eklendiği iyi bir örnektir.

İşte bize öğrettikleri ve bunları nasıl uygulayacağımız:

İlk adımdan sonuca kadar kendi başına ayakta duran eksiksiz bir sonuç sunun, böylece erken benimseyenler ilk sürüme güvenebileceklerini hissetsinler.

Bu sonuca net bir şekilde ulaşmak için yeterli özellikleri koruyun, böylece geliştirme süresini kısaltın ve en önemli noktalarda kaliteyi yüksek tutun.

Kayıt ol işleminden başarıya kadar ilk aşamanın sorunsuz geçmesini sağlayın, böylece temel fonksiyonların güvenilirliği ve paylaşımı kolaylaşır.

Gelir elde etmeyi planlıyorsanız, basit fiyatlandırma veya net bir ödeme yolunu gösterin, böylece değer, sorunsuz bir karar haline gelsin.

Hızlı komutlar ve basit analizler aracılığıyla geri bildirim toplayın , böylece ek özellikler hakkında bilinçli kararlar verebilirsiniz.

Ürün geliştirme sürecinin istikrarlı kalması ve şişkinlikten kaçınılması için gelecek sürümler için küçük, bağımsız özellik dilimleri planlayın.

Tekrar kullanım, tavsiye ve erken yükseltme gibi pazar talebinin sinyallerini izleyin, böylece bir sonraki anahtar özelliklere ne zaman yatırım yapmanız gerektiğini bilirsiniz.

MMP çerçevesi neden lansman sonuçlarını iyileştirir?

MMP'ye yönelik iş, değer konusunda dürüst olmanızı sağlar. En iyi yanı ise israfı azaltması, geliştirme süresini kısaltması ve gelecekteki ürün geliştirmeyi gerçek talebe bağlı tutmasıdır.

💚 Hem kullanıcılarınızı hem de takımınızı saygı duyduğunuz için daha nazik bir geliştirme yöntemidir.

via ClickUp Brain

Nasıl okunur:

Sorunla ve kime hizmet ettiğinizle başlayın. Temel fonksiyonlarla eksiksiz bir sonuç oluşturan temel özellikleri belirleyin. Minimum seti belirleyin, ardından gerçek kullanıcıların kullanabileceği küçük, işlevsel bir sürüm oluşturun. Erken benimseyenlere sunun, geri bildirim toplayın ve aktivasyon ve ücretli kullanım gibi basit sinyalleri izleyin. Bu bilgileri kullanarak bir sonraki minimum pazarlanabilir özellikleri planlayın ve gelecek sürümleri sıralayın.

Ürün geliştirmede MMP yaklaşımı neden önemlidir?

Minimum pazarlanabilir ürünün ürün geliştirme sürecinizin ritmini neden değiştirebileceğini burada bulabilirsiniz.

1. Gelir elde etme süresini kısaltır

MMP, yeterli özelliklere sahip eksiksiz bir sonuç sunarak fikirden gelire giden yolu kısaltır. Nadiren kullanılan ekstra özellikleri aylarca geliştirmek yerine, gerçek satın alımlardan daha çabuk öğrenmeye başlayabilirsiniz.

Elit yazılım takımları, DORA raporunda vurgulanan ve bu uygulamaları daha güçlü teslimat performansıyla ilişkilendiren iki alışkanlık olan dağıtım sıklığını artırarak ve teslim süresini kısaltarak daha hızlı gelir elde ederler.

Ayrıca, kapsamı pazarlanabilir bir dilime indirdiğinizde, nakit akışını durduran maliyetli sürüm aşımları riskini de azaltmış olursunuz.

Günümüzün alıcıları daha bilinçli davranıyor. Deloitte'un devam eden Tüketici Sinyalleri izleme araştırması, küresel katılımcıların %74'ünün günlük fiyatlar konusunda endişeli olduğunu ve birçoğunun sadece temel ihtiyaçlarını satın alma gibi taktikler uyguladığını gösteriyor.

Bu ortamda, ödeme istekliliği anketlerle değil, eylemlerle kanıtlanır.

MMP, basit bir satın alma yolu ile net bir değer vaadini test etmenizi sağlar, böylece fiyat ve özellikler gerçek davranışlarla doğrulanır.

İnsanların gerçekte hangi planları veya paketleri seçtiğini, nerede tereddüt ettiklerini ve ne için ödeme yapmayı reddettiklerini öğrenirsiniz. Bu sinyaller, varsayımsal faiz ve rehber fiyatlandırma, paketleme ve bir sonraki minimum pazarlanabilir özellikler turundan daha güvenilirdir.

3. Erken benimseyenlerle daha hızlı geri bildirim döngüleri sağlar

Kazanmanın tek yolu, herkesten daha hızlı öğrenmektir.

Kazanmanın tek yolu, herkesten daha hızlı öğrenmektir.

MMP, yüzeyi küçük ve sonucu net tuttuğu için bunu gerçeğe dönüştürür.

İnsanların nerede başarılı olduklarını, nerede tökezlediklerini ve ekstra özelliklerin gürültüsü olmadan bir sonraki adımda ne istediklerini görebilirsiniz. Her sürüm, eylemleri ve sözleriyle size neyin önemli olduğunu gösteren erken benimseyenlerle basit bir konuşma haline gelir.

Örneğin, bir AI not alma MMP'si piyasaya sürerseniz, ilk kullanıcılar otomatik özetleri sevebilir ancak etiketlemeyle zorlanabilir. Daha sonra dışa aktarma seçenekleri talep edebilirler. Bu sinyaller en önemli unsurları gösterir ve önce temel özellikleri iyileştirmenizi sağlar. Temalar veya biçimlendirme gibi daha az önemli eklemeler bekleyebilir.

Gösterge panellerinin hızlı bir tanıtımını mı tercih edersiniz? Aktivasyon, müşteri tutma ve basit gelir sinyalleri için kullanabileceğiniz bir proje yönetimi gösterge paneli oluşturmaya ilişkin bu kısa kılavuzu izleyin:

4. Ürün, pazarlama ve satış takımlarını lansman hedefleri etrafında uyumlu hale getirir

MMP, takımın bir araya gelmesi için basit bir vaat sunar.

Ürün yöneticisi veya mühendis, tek bir sonuç sağlayan minimum temel özellikler setine sahiptir. Pazarlama, ürünün içeriğiyle uyumlu, net bir hikaye anlatır. Satış, gelecekteki yol haritasını değil, mevcut değere uygun beklentiler belirler.

Önemli olan etiket değildir. Önemli olan, lansman sırasında paylaşılan değer tanımı ve bunu takip eden paylaşılan ölçütlerdir.

📌 Örnek: Bir ş Akışı uygulaması, MMP'sini tek bir tıklama ile bir görevin oluşturulmasını, atamasını ve tamamlanmasını ifade eder. Pazarlama, web sitesini bu tek vaat üzerine odaklar. Satış demoları sadece bu akışı gerçekleştirir ve müşterinin ilk gerçek kullanım haftasından sonra eklentileri tartışmak için bir takip görüşmesi ayarlar.

Minimum Pazarlanabilir Ürün Nasıl Oluşturulur?

Minimum pazarlanabilir ürün (MMP) oluşturmak odaklanma, netlik ve hız gerektirir.

Ve işlerin yayılması her şeyi yavaşlatır: araştırmalar bir belgede, görevler başka bir uygulamada ve lansman metrikleri ise elektronik tablolarda yer alır. Tek bir doğru kaynak olmadan, net, ölçülebilir ve uygulanabilir bir ilk sürüm sürdürmek zordur.

ClickUp, tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik Yapay Zeka Çalışma Alanıdır.

Ürün Takımları için ClickUp ile kapsamı tanımlayabilir, geri bildirimleri toplayabilir ve metrikleri tek bir yerden izleyebilirsiniz. Böylece, gerçek değer sunan odaklanmış, işlevsel bir MMP'yi daha kolay bir şekilde piyasaya sürebilirsiniz.

MMP'yi sıfırdan nasıl oluşturacağımızı görelim:

Adım 1: Sorunu netleştirin ve sonucu tanımlayın

Özellikleri seçmeden veya kod yazmadan önce, çözmeye çalıştığınız sorunu ve bu sorunu kimin için çözdüğünüzü belirleyin. Bunun için potansiyel kullanıcılarla konuşun, sorunlarını keşfedin ve günlük rutinlerini anlayın.

Son araştırmalar, "özellik çıktıları" yerine "müşteri sonuçları"na odaklanan ürün takımlarının anlamlı iş hedeflerine ulaşma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

"İlk müşteriler 30 saniye içinde rezervasyon yapıp ödeme yapabilir" gibi bir sonuç belirlediğinizde, kendinize net bir hedef koymuş olursunuz. Bu netlik, neyin önemli olduğuna dair kararlarınızı yönlendirir. Ayrıca, MMP'nize doğru ilerlerken dikkatinizi dağıtan kapsam genişlemelerini de azaltır.

Ölçülebilir, kullanıcılar tarafından görünür ve iş hedeflerinizle uyumlu hale getirin, böylece piyasaya sürdüğünüzde başarının neye benzediğini bilirsiniz.

ClickUp'ın size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

ClickUp Dokümanları ile keşif notlarınızı eyleme geçirilebilir ve her görevle bağlantılı tutun

ClickUp belgelerini kullanarak keşif notlarını, röportaj alıntılarını ve sorun açıklamalarını herkesin görebileceği tek bir yerde saklayın. Bu belgeleri doğrudan görevlere, dönüm noktalarına ve özelliklere bağlayarak, ek aktarımlara gerek kalmadan içgörülerin eyleme dönüşmesini sağlayın. Herkes aynı çizgide kalır ve MMP'niz için bir sonraki adımda neyi önceliklendireceğinizi kolayca belirleyebilirsiniz.

Ardından, platform içindeki AI asistanınız ClickUp Brain'i kullanın. Belgelerinizi, görevlerinizi, gösterge panellerinizi ve daha fazlasını okuyarak, çalışma alanınızın tüm bağlamını dikkate alarak sorularınızı yanıtlar.

Bu, özelliklere öncelik vermenize, yol haritanızdaki eksiklikleri belirlemenize ve kullanıcı geri bildirimlerini hızlı bir şekilde ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir, böylece Minimum Pazarlanabilir Ürününüzü güvenle oluşturabilir ve yineleyebilirsiniz.

Artık sorun hakkında ortak bir anlayışa ve ilk sonuca ulaştığınıza göre, herkesin aynı dili konuşması için bunu tutarlı bir yapıya dönüştürün. İşte bu noktada ClickUp'ın Ürün Pozisyonlandırma Şablonu yardımcı olur.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Ürün Pozisyonlandırma Şablonu ile hedef segmentleri ve yapılacak işleri belirleyin.

Şablon, ürünün kimler için olduğunu, hangi sorunu çözdüğünü ve yaklaşımınızın neden farklı olduğunu açıklamak için basit bir çerçeve sunar. Ayrıca, şu ana kadar elde ettiğiniz kanıtları da içerir, böylece tartışmaların görüşler yerine kanıtlara dayalı olmasını sağlar.

Ürününüzü ilk sonuçla doğrudan bağlantılı alanlarda farklı kılan özellikleri belirleyin, ardından belge ve ilk müşteri yorumlarını birbirine bağlayarak kararların gerçek ihtiyaçlara dayalı olmasını sağlayın.

Hedef segmentleri ve temel görevleri ekleyin, bunları araştırma ve görüşmeler için Görevler ile bağlantı kurun ve durumunu görünür tutun, böylece takım güncellemeleri takip etmek zorunda kalmadan ilerlemeyi görebilir.

Tüm takımın belgelere ve görevlere başvurabileceği kısa bir pozisyon beyanı saklayın ve bunu kapsam değişikliklerini gözden geçirmek için kullanın, böylece MMP'ye doğru ilerlerken sonuç net kalır.

Adım 2: Temel özellikleri minimum set düzeyine kadar önceliklendirin

Sonucunuzu belirledikten sonra, oluşturabileceğiniz tüm şeyleri listeye alın ve ardından şu soruyu sorun: "Değer sunmak ve gelir elde etmek için şu anda bunlardan hangilerine ihtiyacımız var?" Hedef, sahip olmak istenen her şeyi değil, minimum özellik setini elde etmektir. Bunu araştırma yoluyla anlayacaksınız.

Ürün araştırması, hangi özelliklerin önemli olduğuna karar vermek için nicel ve nitel sinyalleri birleştirmelidir. Kullanıcı değeri ile maliyet ve risk ile ödül gibi önceliklendirme araçları bu konuda yardımcı olabilir. Buradaki amaç, kullanıcıların gizli bağımlılıklar olmadan vaat ettiğiniz işi tamamlamalarını sağlayan işlevsellikler oluşturmaktır.

Bu sayede geliştirme süreniz kısa, kapsamınız net ve ilk sürümünüz anlamlı olur. Her ekstra özellik, pazara sunma süresini geciktirir ve kullanıcı geri bildirimlerini toplama yeteneğinizi zorlaştırır.

ClickUp'ın size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

Karmaşık fikirlerinizi ClickUp Beyaz Tahtalarına sürükleyerek , tam bir sonuç veren en küçük bağımsız parçaları bir araya getirin . Seçilen kartları, etki, çaba ve güven için Özel Alanlar içeren ClickUp Görevlerine dönüştürün, böylece ödünleşmeler netleşsin.

Görsel olarak işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtaları ile beyin fırtınası yapın, strateji belirleyin veya ş akışlarını harita olarak planlayın.

Birisi şimdi neleri dahil etmeniz gerektiğini sorduğunda, ClickUp Brain'in görev alanlarını okumasını ve gerçekten gerekli olanları kısa listeye almasını sağlayın. "ClickUp Brain, MMP etiketli özellikleri etki ve çaba açısından sıralayın ve bağlantıları içeren üç öğelik bir zorunlu gönderim liste oluşturun."

ClickUp Brain'den özetleme, müşteri geri bildirimlerini araştırma ve MMP'niz için temel özellikleri önerme görevlerini isteyin.

Artık, takım ilerledikçe bu odağı sabit tutan hafif bir yapıya ihtiyacınız var. İşte burada ClickUp'ın Minimum Viable Product Şablonu (Asgari Pazarlanabilir Ürün Şablonu) yardımcı oluyor.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Minimum Viable Product şablonu (Asgari İşlevsel Ürün Şablonu) kullanarak talep hakkında gerçek bilgiler edinebileceğiniz en küçük özellik setini kaydedin.

Bu şablon, gereksiz ayrıntılara girmeden talebi kanıtlayan en küçük özellik setini yakalamak için basit bir belge akışı sunar. Keşif notlarını uygulamaya bağlar, böylece araştırma hatları sahipleri ve tarihleri olan görevlere dönüşür.

Ayrıca, belge öğrenme hedeflerini ve riskleri de kaydeder, böylece MVP'niz ayrı bir yapı olarak kalmak yerine MMP'yi doğal bir şekilde bilgilendirir.

💡 Profesyonel İpucu: MMP'nizi oluşturmaya katkıda bulunmaları için iş arkadaşlarınızı ve uzmanları da sürece dahil edin. İşlevler arası işbirliği, kör noktaları ortaya çıkarır, problem çözmeyi hızlandırır ve ilk sürümünüzün kullanıcıların ihtiyaçlarını gerçekten karşıladığından emin olmanızı sağlar. ClickUp Chat'i kullanarak tüm konuşmalarınızı, geri bildirimlerinizi ve kararlarınızı tek bir yerde tutun ve sorunsuz bir ekip çalışması sağlayın.

Adım 3: Fonksiyonel sürümü oluşturun ve lansmana hazırlanın

Sadeleştirilmiş özellik liste ile, demo veya oyun alanı değil, gerçek müşterilerin kullanabileceği ilk sürümü oluşturursunuz. Bu işlevsel sürüm, kullanıcıların güvenebileceği ve modeliniz gerektiriyorsa ödeme yapmaktan çekinmeyecekleri kadar güvenilir bir şekilde çalışmalıdır.

Bununla birlikte, yalın bir lansmanda bile kalite önemlidir. Temel akışlara odaklanın, katılımın sorunsuz olmasını sağlayın, önemli sürtüşme noktalarını ortadan kaldırın, küçük bir iç grup ile test edin ve gerçek kullanıma hazır olun.

Bu sürüm, MMP'nizi tanımlar. Satılabilir olması gerekir. Ardından, fiyatlandırma, destek ve basit bir satın alma yolu dahil olmak üzere lansman planınızı hazırlayın.

İzleyin: Bu video da, örnekler, en iyi uygulamalar ve uyarlayabileceğiniz bir şablonla birlikte PRD'yi adım adım nasıl yazacağınızı anlatacağız. Öğrenecekleriniz: PRD nedir ve ürün uyumu için neden önemlidir?

Temel bölümler: sorun tanımı, hedefler ve ölçütler, özellikler, kapsam, bağımlılıklar ve kısıtlamalar

Takımların gereksinimleri aşırı yorumlamaması için gereksinimleri net bir şekilde nasıl yazabilirsiniz?

PRD'nizi gözden geçirmek, yinelemek ve canlı tutmak için ipuçları

ClickUp'ın size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

ClickUp görevleri aracılığıyla işleri yönetin, böylece mühendislik, tasarım ve ürün ekipleri tek bir gerçekliği paylaşsın. İncelemeler ve devirler için hafif otomasyonlar kullanın, ardından basit bir zamanlama tablosuna ihtiyacınız olduğunda Gantt görünümü etkinleştirin.

Görünürlüğü ve takımlar arası işbirliğini artırmak için diğer Görev Listelerine görev ekleyin, görevleri görüntüleyin veya görevleri kaldırın.

Test notlarını bağlantılı bir belgede saklayın, böylece kalite ayrıntıları iş ile birlikte kalır. Güçlü bir AI yardımcısı istiyorsanız, ClickUp Brain MAX size yardımcı olmak için burada. İşte nasıl:

ClickUp Brain MAX ile doğrudan içgörüler edinin ve ürün geliştirmenizi koordine edin

Her şeyi anında bulun : ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızda arama yaparak, klasörleri tek tek incelemeden kullanıcı araştırmalarını, özellik özelliklerini, tasarım dosyalarını ve rekabet analizlerini bulun.

Ürününüzün bağlamını bilen yapay zeka : Brain MAX içinde ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birden fazla yapay zeka modeline erişin. Böylece, ürün yol haritanızı, kullanıcı geri bildirimlerini, özellik önceliklerini ve takım tartışmalarını anlayan tek bir Çalışma Alanı'na ve premium LLM'lere sahip olursunuz.

MMP'nizi ellerinizi kullanmadan oluşturun: Talk to Text özelliğini kullanarak ürün gereksinim belgelerini hazırlayın, özellik durumunu güncelleyin, geliştirme görevlerini atayın veya prototipleri incelerken veya toplantılar arasında seyahat ederken müşteri geri bildirimleri hakkında sorular sorun.

Brain MAX'ta kullanabileceğiniz bir komut: MMP Hazırlığı adlı belgeden bir lansman kontrol listesi oluşturun, her kontrol listesi öğesi için bir görev ekleyin, geçmiş işlere göre olası sahibi atayın ve her şeyi MMP projesine bağlayın. ”

Kontrol listesi, sahipleri ve son teslim tarihleri ile bağlantılı görevler olarak görünür ve bu da lansman sürecinin ilerlemesini sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Artık ilk sürümün nerede bittiğini ve bir sonraki minimum pazarlanabilir özelliklerin nerede başladığını göstermek için basit bir yönteme ihtiyacınız var. ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonu, lansman öğelerini gelecek dilimlerin yanına yerleştiren net görünümler sunar. Bu sayede herkes sprint sırasını ve kapsamını bir bakışta görebilir.

Adım 4: Erken benimseyenlere sunun ve gerçek kullanıcı geri bildirimlerini toplayın

Artık ürününüzü, bu aşamada en önemli olan erken kullanıcıların, yani gerçek kullanıcıların eline ulaştırabilirsiniz. Analitik verileri, ürün içi uyarıları ve görüşmeleri kullanarak kullanıcı geri bildirimlerini toplayın ve davranışlarını gözlemleyin.

Araştırmalar, erken geri bildirim döngülerini entegre eden takımların belirsiz pazarlarda daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Kullanıcıların sonuca ulaşıp ulaştıklarını, nerede takıldıklarını, hangi özelliklerin eksik olduğunu ve ne kadar ödeme yapabileceklerini sorun.

Bu geri bildirimleri toplamak ve analiz etmek isteğe bağlı değildir; MMP'nizin yankı uyandırıp uyandırmadığını doğrular ve bir sonraki adımda ne yapacağınıza karar vermenize yardımcı olur. Hedef sadece piyasaya sürmek değil, hızlı bir şekilde öğrenmek ve akıllıca yinelemektir.

ClickUp'ın size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

Triaj görevleri oluşturan ClickUp Formları ile geri bildirim toplayın, ardından ClickUp Belgeleri'nde görüşme notlarını saklayın ve ilgili görevleri etiketleyin.

ClickUp Formları ile her müşteri yanıtını ve geri bildirimi eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürün.

Görüşmeler sırasında, ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, ekstra yazma gerektirmeden kararları ve eylem öğelerini kaydedebilir. Bu sayede, tamamen müşterinizin sorunlarına odaklanabilir, vücut dilini fark edebilir ve keskin takip soruları sorabilirsiniz.

ClickUp AI Notetaker ile canlı toplantı bilgilerini kaydedin.

Listeniz liste uzadığında, ClickUp Brain'den sinyali yoğunlaştırmasını ve yönlendirmesini isteyin. İşte denemeniz için bir komut: ClickUp Brain, son on müşteri notundaki en önemli üç sorunlu konuyu özetle, eşleşen görevleri birbirine bağla ve her bir konuyu ele almak için en az pazarlanabilir bir özellik öner. ”

Adım 5: Başarıyı ölçün ve verilere dayanarak sonraki adımları belirleyin

Lansmandan sonra, başarıyı ölçmek çok önemlidir. Adım 1'de dönüşüm oranı, değer elde etme süresi, ilk haftadan sonra müşteri tutma oranı ve kullanıcı başına gelir gibi ölçütlerinizi belirleyin. Bunları kullanarak hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı değerlendirin.

Sektör kaynakları, özellik sayısı gibi çıktıdan, kullanıcı etkisi ve iş değeri gibi sonuçlara geçişin önemini vurgulamaktadır.

Somut verilere bakın ve insanların ödeme yapıp yapmadığını, ürünü kullanıp kullanmadığını ve sadık kalıp kalmadığını sorun. Ürünü tavsiye edip etmediklerini sorun. Etmiyorlarsa, geri bildirimleri inceleyin. Veriler, geri bildirimlerle birleştirildiğinde, bir sonraki minimum pazarlanabilir özellikler seti hakkında bilinçli kararlar almak için gerekli içgörüyü sağlar.

ClickUp'ın size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

ClickUp Gösterge Panelleri 'nde aktivasyon, benimseme ve basit gelir sinyallerini gösteren tek bir doğru kaynak oluşturun, ayrıca döngü süresi ve hata sayıları için birkaç kart ekleyin. Kullanıcıların sisteme katılımından ürün kalitesine kadar MMP'nizin gerçek dünyadaki etkisini tek bir yerden takip edin. Ayrıca, yineleme ve büyüme sürecinde trendleri tespit edebilir ve hızlı, bilinçli kararlar alabilirsiniz.

ClickUp gösterge panelleri ile anında AI özetleri ve güncellemeler alın.

Liderler bir okuma istediğinde, ClickUp Brain canlı veriler üzerinden soruları yanıtlayabilir. "Bu ay en iyi dönüşüm sağlayan kohort hangisi ve aynı dönemde hangi onboarding görevleri değişti? Bağlantıları ekleyin."

Haftalık olarak hafif bir hatırlatma için, ClickUp Agents'ın en önemli riskleri, engelleri ve başarıları içeren kısa bir güncelleme göndermesini sağlayın, böylece herkes toplantılara gerek kalmadan aynı çizgide kalabilir.

ClickUp Agents ile zahmetsizce uyumlu haftalık risk, engel ve başarı özetleri alın.

Adım 6: Gelecek sürümleri planlayın ve minimum pazarlanabilir özellikler ile büyüme sağlayın

MMP'niz son nokta değildir. Ürün yolculuğunun başlangıcıdır.

Öğrendiklerinize dayanarak, artık gelecekteki ürün geliştirmeyi aşamalar halinde planlayabilirsiniz. Her aşama, yeni bir değer sunan minimum pazarlanabilir bir özellik veya kendi içinde bağımsız özelliklerden oluşan küçük bir kümedir.

Orijinal sonucunuzla bağlantılı ve kullanıcıların net taleplerini yansıtan eklemeler seçin. Aşamalı olarak geliştirerek, süreci maliyet etkin, duyarlı ve odaklanmış tutarsınız. Start-up'larda çevik uygulamalar üzerine yapılan son araştırmalarla desteklenen bu yinelemeli süreç, sürekli öğrenen ve ürünlerini piyasaya süren takımların daha sık başarıya ulaştığını göstermektedir. Sevkiyat, öğrenme ve iyileştirme ritmini siz belirlersiniz.

ClickUp'ın size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

ClickUp Beyaz Tahtalarında bir sonraki adımı tasarlayın, bağlantılı Görevlere dönüştürün ve basit bir başarı testi ekleyin.

ClickUp Beyaz Tahtalarında MMP 1.0 için bir sonraki özellik setinizi beyin fırtınası yapın.

Ayrıca, ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, birikmiş işlerin düzenlenmesinden son sürümün yayınlanmasına kadar ürün geliştirmenin her aşamasını yönetmenize yardımcı olur. Tek bir merkezi Çalışma Alanı’nda sprintleri kolayca düzenleyebilir, hataları izleyebilir ve özellik taleplerini öncelik sırasına koyabilirsiniz. Bu şablon, Minimum Pazarlanabilir Ürünlerini (MVP) tekrarlamak isteyen takımlar için idealdir.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu ile ürünün tüm yaşam döngüsünü görselleştirin.

MMP Oluştururken Sık Yapılan Hatalar

İyi takımlar bile minimum pazarlanabilir ürünü aceleye getirirken hata yapabilir. Bu tuzakları adlandırarak, bunları aşmanıza yardımcı olalım.

Tek bir tam sonucu kanıtlamadan önce geniş bir özellik seti oluşturmak , hataları gizler, öğrenmeyi yavaşlatır ve ilk müşterilerin ürünün kendileri için gerçekte ne işe yaradığını anlamalarını engeller.

MVP'yi MMP gibi ele almak işi tamamlayamayan bir prototipi piyasaya sürerek, sonra da onu satmaya çalışmak, güveni zedeler ve gelecekteki fiyatlandırma ve paketlemeyi zorlaştırır.

Gerçek kullanıcı konuşmalarını atlayarak ve yalnızca iç görüşlere güvenerek, kağıt üzerinde düzgün görünen ancak müşteri ihtiyaçlarını gözden kaçıran ve kimsenin kullanmadığı iş ekleyen bir kapsam ortaya çıkar.

Örneğin, sonuçlar yerine çıktıyı ölçmek, aktivasyonu, değer elde etme süresini, müşteri tutma oranını ve minimum setin gerçekten işe yarayıp yaramadığını gösteren basit sinyalleri izlemek yerine, kapalı hikayeleri saymak.

Lansmandan sonraki adımı unutmak ve talepleri biriktirmek yerine, her sürümün şişkinlik yaratmadan net bir değer katması için bunları küçük, bağımsız artışlar halinde şekillendirin.

Başarılı Minimum Pazarlanabilir Ürün Örnekleri

İşte, iyi tamamlanan bir minimum pazarlanabilir ürünü gösteren birkaç yeni lansman örneği. Her biri küçük başlangıçlar yaparak gerçek değerini kanıtladıktan sonra, dikkatli eklemelerle büyüdü.

via The Verge

Google, Gemini 1. 5 Pro ve web siteleri ve Google Slides gibi yeni kaynak türleriyle NotebookLM'yi güçlendirerek, bir araştırma prototipini günlük kullanıcıların gerçekten güvenebileceği bir şeye dönüştürdü.

Güncelleme, geniş bir araç setinden ziyade birkaç yüksek değerde olan özelliğe odaklandı. Basın, bunu daha kullanışlı ve daha genel amaçlı olarak tanımladı; bu da MVP öğreniminden minimum pazarlanabilir ürüne geçişi tam olarak yansıtıyor.

Google, daha sıkı bir okuma ve özetleme ş akışına odaklanarak, ürünün düzenli çalışma ve iş görevleri için hazır olduğunu hissettirdi.

2. OpenAI SearchGPT prototipi ve ChatGPT Search

OpenAI, web arama sonuçlarını net alıntılarla test etmek için SearchGPT adlı küçük, zaman sınırlı bir prototip sundu. Prototip ilk olarak sınırlı bir gruba sunuldu ve OpenAI, ChatGPT ürününün tamamını yeniden şekillendirmeksizin sorgu kalitesi ve yayıncıların ihtiyaçları hakkında bilgi edindi.

OpenAI aracılığıyla

Aylar sonra, OpenAI en iyi fikirleri ChatGPT Search'e dahil etti ve erişimi genişletti. Bu, halka açık bir minimum pazarlanabilir ürün döngüsüdür: odaklanmış bir kesiti piyasaya sürün, gerçek kullanımdan ders alın, ardından çalışan parçaları ana ürüne dahil edin.

3. Amazon Rufus alışveriş asistanı

Amazon aracılığıyla

Amazon, alışverişle ilgili soruları yanıtlayan ve keşiflere rehberlik eden bir uygulama içi asistan olarak Rufus'u beta sürümüyle ve belirli pazarlarda piyasaya sürdü.

Bu özellik, müşterilerin halihazırda kullandığı bir deneyimin içinde yer alıyordu, bu da sürtünmeyi azalttı ve değeri açık hale getirdi. Amazon daha sonra bu özelliğin kullanıma sunulmasını genişletti ve güçlü bir etkileşimi vurguladı; bu, ilk kesimin yankı uyandırdığının bir göstergesiydi.

Küçük ölçekte başlamak, takımın daha geniş bir alana yayılmadan önce cevapları, kategorileri ve önerileri ayarlamasına olanak tanıdı.

MMP'nizi Piyasaya Sürdükten Sonra Nasıl Ölçeklendirirsiniz?

Minimum pazarlanabilir ürününüz gerçek kullanıcılara ulaştığında, bir sonraki hedefiniz odak noktanızı kaybetmeden büyümeyi sürdürmektir. İşte size yardımcı olacak bazı ipuçları.

1. Özel müşteri etkileşim verilerini analiz edin

İlk büyüme sinyalleriniz kullanım verilerinde yatmaktadır. Kullanıcıların ne sıklıkla geri döndüklerini, hangi yolları izlediklerini ve nerede durduklarını inceleyin.

Değer elde etme süresini ve en çok ilgi gören özellikleri izleyin. Buradaki modeller, neyin doğal neyin hala iş olduğunu gösterir. Katılım verilerini düzenli olarak gözden geçirmek, erken benimseyenlerin ötesine geçip istikrarlı, tekrarlanabilir bir kullanım aşamasına geçip geçmediğinizi görmenize yardımcı olur.

Birçok başarılı takım, bu sayılara yakın kalmak için her hafta kısa analiz incelemeleri yapar. 💯

2. Lansman sonrası iyileştirmelere öncelik verin

Müşterilerden gelen her görüş hemen düzeltilmeyi hak etmez. Lansmandan sonra, takımlar genellikle taleplerle boğulur, ancak ölçeklendirme, benimsemeyi derinleştiren unsurları seçmekle ilgilidir.

Kullanımı engelleyen sorunları, kullanımı kolaylaştıran fikirlerden ayırarak başlayın. Ardından, kullanıcıların orijinal sonuca daha hızlı ulaşmasına ne kadar yardımcı olduklarına göre iyileştirmeleri sıralayın.

Muhtemelen, birkaç odaklanmış değişikliğin etkileşimi en fazla artırdığını göreceksiniz.

3. Mesajları ve oryantasyonu iyileştirin

Sağlam bir MMP, yeni kullanıcıların ürününüzün hangi sorunu çözdüğünü ve hayatlarını nasıl kolaylaştırdığını anlamalarına yardımcı olur.

Lansmandan sonra onboarding ve mesajlaşmayı iyileştirmek, insanların doğru değeri hızlı bir şekilde deneyimlemesini sağlar. Web sitenizin metinlerini, hoş geldiniz e-postalarını ve uygulama içi turları yeniden gözden geçirerek, bunların gerçek kullanıcıların ürününüzü şu anda nasıl tanımladıklarıyla uyumlu olduğundan emin olun.

Ana sonuç kesinleşene kadar her ilk izlenimi basitleştirin!

4. Tam pazar uyumu için yol haritanızı genişletin

Ürünü ölçeklendirmek, erken aşamadaki çekiciliğinizi kalıcı bir pazar uyumu haline getirmek anlamına gelir. Bu nedenle, kullanıcıların doğal olarak toplandığı alanlara (sektör, rol veya ş Akışı) bakın ve önce bu gruplar için daha derin özellikler tasarlayın.

Ayrıca, tamamlayıcı yetenekleri yalnızca ana değer önerisini güçlendirdikleri durumlarda tanıtın. Ürün yol haritasını doğru bir şekilde oluşturmanın anahtarı, tam lansman öncesinde her genişlemeyi küçük lansmanlarla doğrulamaya devam etmektir.

Ürün Hazır Olmadan Parçaları Birleştirin

Özetle: Sonuçları tanımladık, temel özelliklerin minimum setine indirdik, işlevsel bir ilk sürümü piyasaya sürdük ve erken kullanıcıların deneyimlerinden dersler çıkardık.

Gerçek ilerlemenin sırrı, ilk sürümünüzü yalın tutmak, değerini kanıtlayan ve sizi ürün-pazar uyumuna yaklaştıran minimum özelliklerle sınırlı tutmaktır. Bu temel özellikler tutarlı sonuçlar verdiğinde, sonraki her adım daha net ve gerçek talebe dayalı hale gelir.

İşte ClickUp'ın bu iş için neden iyi bir seçim olduğu. Belgelerinizi, görevlerinizi, yol haritalarınızı ve sonuçlarınızı tek bir yerde saklayarak ürün geliştirme sürecinizin basit kalmasını sağlar. ClickUp Docs, araştırmalarınızı ve teknik özelliklerinizi saklar.

ClickUp Görevleri, sahipleri ve tarihleri ile her kararı eyleme dönüştürür. ClickUp Brain, çalışma alanınızı anlar ve bağlamla yanıt verir, ClickUp Brain MAX ise hemen kullanabileceğiniz planlar ve kontrol listeleri hazırlar.

Daha az devir. Daha fazla ilerleme. Bu, sizin oluşturmak istediğiniz yapıya benziyorsa, ClickUp'a kaydolun.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Minimum uygulanabilir ürün (MVP), varsayımları test etmek ve ürün fikirlerini erken benimseyenlerle doğrulamak için oluşturulur. Genellikle hamdır, fonksiyonları sınırlıdır ve çoğunlukla öğrenme amacıyla kullanılır. Öte yandan, minimum pazarlanabilir ürün (MMP), ürününüzün satışa hazır ilk sürümüdür. Ürünü geliştirmeye devam ederken, ödeme yapan müşterilere değer sunmak için yeterli düzeyde iyileştirilmiş, temel özellikleri içerir.

Startup'lar için MMP, fikir ile gelir arasındaki yolu kısaltır. Takımların daha hızlı lansman yapmalarını, gerçek kullanıcı geri bildirimleri toplamalarını ve tam ölçekli bir yapıya aşırı yatırım yapmadan talebi kanıtlamalarını sağlar. Müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ve gelir getiren en küçük sürüme odaklanarak, startup'lar iş modellerini erken aşamada doğrulayabilir ve nakit akışını sorumlu bir şekilde yönetebilirler.

Hedef müşterilerle sınırlı pilot testler veya kapalı beta sürümleriyle başlayın. Kullanıcıların ana görevini tamamlayıp tamamlayamadıklarını ve deneyimden memnun olup olmadıklarını görmek için erken kullanıcı geri bildirimleri toplayın. Kullanıcılar ödeme yapmaya istekliyse, başkalarına tavsiye ediyorsa veya sürekli geri dönüyorsa, MMP'niz doğrulamayı geçmiştir. Dönüşüm oranı, kullanım sıklığı ve müşteri tutma oranı gibi ölçülebilir sinyallere göre iyileştirmeye devam edin.

Takımlar, dokümantasyon, planlama ve analitiği bir araya getiren entegre iş yönetimi araçlarıyla tüm süreci kolaylaştırabilir. Ürün özellikleri için ClickUp Belge, uygulama için ClickUp Görev ve izleme için ClickUp Gösterge Paneli gibi araçları kullanmak, herkese tek bir doğru bilgi kaynağı sunar. ClickUpBrain ile takımlar, kullanıcı geri bildirimlerini özetleyebilir ve bağlamı kaybetmeden bir sonraki minimum pazarlanabilir özelliklere öncelik vermek için içgörüler oluşturabilir.

Sadece çıktıları değil, sonuçları da dikkate alarak başarıyı ölçün. Etkileşim metriklerini (aktif kullanıcılar, müşteri tutma oranı, müşteri kaybı), iş metriklerini (dönüşüm oranı, gelir) ve duygu sinyallerini (müşteri memnuniyeti veya NPS) inceleyin. MMP'niz temel müşteri sorununu tutarlı bir şekilde çözüyor, tekrar kullanım sağlıyor ve daha fazla geliştirmeyi haklı kılan gelir elde ediyorsa, ürün-pazar uyumunun ilk aşamasına ulaşmışsınız demektir.