sektör İçgörüleri için En İyi 15 Ürün Yönetimi Blogu

Ürün yönetimi hızlı ilerler. Bir gün yol haritanızı iyileştirirken, ertesi gün paydaşların desteğini alırken, bir yandan da yeni trendleri, araçları ve en iyi uygulamaları takip edersiniz.

Yapacak çok iş varken, bilgileri takip etmek zor olabilir, ancak doğru kaynaklar büyük fark yaratır.

Stratejinizi keskinleştirmekten iletişimi geliştirmeye kadar, en iyi bloglar PM olarak gelişmenize yardımcı olacak uzman içgörüler, uygulanabilir tavsiyeler ve gerçek hayattan örnekler sunar.

İster deneyimli bir profesyonel ister yeni başlayan biri olun, her ürün yöneticisinin okuma listesinde olması gereken en iyi ürün yönetimi bloglarını bir araya getirdik.

Teknoloji sektörünün en parlak beyinlerinden öğrenme fırsatı kaçırmayın!

Lenny's Newsletter: Ürün geliştirme, büyümeyi teşvik etme ve kariyerinizi hızlandırma konusunda haftalık tavsiyeler için en iyisi

The Product Manager: Temel PM becerileri için adım adım kılavuzlar ve en iyi uygulamalar için en iyisi

Roman Pichler: Ürün stratejisi ve Agile metodolojileri hakkında içgörüler için en iyisi

SVPG: Ürün liderliği ve stratejisi konusunda uzman görüşleri için en iyisi

The Product Folks: Topluluk odaklı içgörüler ve özenle seçilmiş ürün yönetimi bilgileri için en iyisi

Mind the Product: Gerçek dünya vaka çalışmalarıyla desteklenen kapsamlı ürün bilgileri için en iyisi

First Round Review: Ürün yönetimi, liderlik ve girişimlerin ölçeklendirilmesi konusunda kurucu düzeyinde dersler için en iyisi

Ürün Departmanı: Ürün mühendisliğinin teknik yönüne ilişkin içgörüler için en iyisi

Ask Gib: Ürün yönetimi konusunda samimi tavsiyeler için en iyisi

Inside Intercom: Müşteri odaklı ürün yönetimi stratejileri için en iyisi

Bring the Donuts: Deneyimli bir ürün yöneticisinden liderlik dersleri almak için en iyisi

Product Coalition: Ürün topluluğundan farklı bakış açıları için en iyisi

Pendo: Ürün kararlarına ilişkin veriye dayalı içgörüler için en iyisi

Product Talk: Sürekli keşif ve kullanıcı araştırması stratejileri için en iyisi

2025'te Takip Edilecek En İyi 15 Ürün Yönetimi Blogu

1. ClickUp

ClickUp'ın Ürün Yönetimi blogu, tüm ürün yöneticileri için takip edilmesi gereken bir kaynaktır. Ürün yönetiminin temellerini keşfetmekten, takım uyumu ve paydaş yönetimi hakkında gelişmiş ipuçları vermeye kadar, ClickUp çok çeşitli konuları kapsayan ayrıntılı makaleler sunar.

Ürün yönetimine yeni başlıyor veya becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, aşağıdakiler dahil olmak üzere anahtar konularda içgörüler bulacaksınız:

Ürününüzün AHA anını bulun

Ürün yolculuğunu yönetme

Önceliklendirme çerçeveleri

Net kabul kriterleri belirleme

Agile, Scrum ve SAFe metodolojilerini anlama ve uygulama

ClickUp ile tüm takım iletişimi ve bilgilerini tek bir yerde toplayarak sprint döngüsünü basitleştirin

ClickUp, içgörülerle dolu blogunun yanı sıra, ürün yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi güçlü araç sunar.

Ürün yöneticilerinin verimliliğini artırmak için özel olarak tasarlanmış ClickUp Ürün Yönetimi Yazılımı ile, tek bir merkezi platformda takımınızın iş akışını kolayca yönetebilir, özelliklere öncelik verebilir, sprint yönetimini kolaylaştırabilir ve paydaşları aynı hizada tutabilirsiniz.

İşte nasıl:

Kolaylaştırılmış sprint yönetimi: ClickUp'ın Sprintleri, verimli sprint organizasyonu, ilerleme izleme ve taşma yönetimini kolaylaştırarak etkili paydaş geri bildirim döngülerini destekler

Düzenli ürün yol haritaları: Aracın hiyerarşik yapısı, ürün yol haritasının net bir şekilde düzenlenmesini sağlar, proje yönetimini ve iletişimi odaklanmış eylem öğeleri için merkezileştirir

Esnek epik ve alt görev yönetimi: Alt görevler, Epikler içinde ayrıntılı görev dağılımı sağlar, böylece tüm Epik'i yeniden konumlandırmaya gerek kalmadan esnek sprint atamaları yapılabilir ve kullanıcı hikayesi planlaması geliştirilir

Merkezi ürün özeti oluşturma: ClickUp Docs, kapsamlı ürün özetlerinin oluşturulmasını destekleyerek mühendislik ekipleri ve paydaşlarla iletişimi iyileştirmek için gereksinimleri birleştirir

Gelişmiş veri görünürlüğü: ClickUp ve ClickUp Gösterge Panellerindeki Özel Alanlar, test, geliştirme ve scrum puanları için ayrıntılı veri yönetimi sunarak sprint ilerlemesi ve günlük stand-up'lar için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar

Sorunsuz iletişim: Görevlere atanan yorumlardan ClickUp Sohbeti aracılığıyla entegre mesajlaşmaya kadar, platform tüm işlerinizi ve işle ilgili konuşmalarınızı tek bir platformda merkezileştirmenize olanak tanır

Ürün yol haritanızı düzene sokma zamanı geldiğinde, ClickUp'ın Ürün Yol Haritası Şablonu, epik, sprint ve öncelikleri paylaşılan bir alanda görselleştirmenizi sağlar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Ürün Yol Haritası Şablonu ile ürün geliştirmeyi planlayın, izleyin ve yönetin

Bu araç, paydaşları dönüm noktalarından haberdar etmek veya zaman çizelgeleri değiştikçe öncelikleri ayarlamak için özellikle yararlıdır.

Mühendislerimiz ve ürün yöneticilerimiz, Jira ve diğer araçlar arasında manuel durum güncellemeleri yapmakla uğraşıyordu. ClickUp ile, yinelenen görevlerde boşa harcanan saatleri geri kazandık. Daha da iyisi, QA, teknik yazım ve pazarlama arasındaki iş devrini iyileştirerek ürün sürümlerini hızlandırdık

2. Lenny'nin Haber Bülteni

Bu Substack blogu, daha önce Airbnb ve Neustar'da çalışmış aktif bir melek yatırımcı ve ürün danışmanı olan Lenny Rachitsky'nin eseri. Lenny'nin bülteni, aşağıdakiler gibi çeşitli konuları kapsar:

Müşteri kazanma ipuçları

Ürün yol haritası örnekleri

Ürün-pazar uyumu stratejileri

Ürün mühendisliği işbirliği

Paylaşılan içgörüler veriye dayalıdır ve en karmaşık ürün yönetimi zorluklarını bile eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüştürür.

Rachitsky ayrıca Lenny's Podcast adlı bir podcast programı sunuyor ve bu programda startup kurucuları ve ürün yöneticileriyle röportajlar yapıyor, onların deneyimlerini ve derslerini dinleyicileri için pratik tavsiyelere dönüştürüyor.

Yazma ve podcast yayıncılığının yanı sıra, ücretli aboneler için özel bir alan olan "The Friends of Lenny's Newsletter" Slack topluluğunu yönetmektedir. Bu topluluk şunları sunmaktadır:

Canlı AMA'lar

Kitap kulüpleri

Mentorluk programları

Etkileşimli atölye çalışmaları

🌟 USP: Lenny's Newsletter, ağ oluşturma ve sürekli öğrenme için bir altın madeni. Teoriyi aşarak, gerçek dünyadaki ürün yönetimi zorluklarına doğrudan uygulanabilir somut, veriye dayalı stratejiler ve çerçeveler sunar.

3. Ürün Yöneticisi

via Ürün Yöneticisi

Doğrulanmış bir SaaS ürününü ölçeklendirmenin zorluklarıyla uğraşıyorsanız, The Product Manager ihtiyacınız olan kaynaktır. Hannah Clark tarafından kurulan bu platform, ürün-pazar uyumu sağladıktan sonra büyümeyi hızlandırmak isteyen dijital ürün liderlerine yönelik, başlangıç seviyesindeki ürün yöneticileri için içeriklerin ötesine geçmektedir.

Ürün Yöneticisi blogu, her seviyedeki ürün yöneticileri için aşağıdaki gibi konuları kapsayan, içgörülü ve eyleme geçirilebilir içerik sunar:

Gelişen UX ve AI trendleri

Scrum ve Agile metodolojileri

SaaS büyüme ve fiyatlandırma stratejileri

🌟 USP: Doğrulanmış ürünlerin ölçeklendirilmesine odaklanan bu blog, ürün yöneticilerinin MVP'lerini ince ayarlamalarına, ürün stratejilerini optimize etmelerine ve Seri B finansmanı ve ötesine güvenle ilerlemelerine yardımcı olacak araçlar, çerçeveler ve içgörüler sunar.

4. Roman Pichler

roman Pichler aracılığıyla

Roman Pichler'in blogu, ürün stratejisi, kullanıcı deneyimi ve birikmiş iş yönetimi alanlarında derin uzmanlık sunan, ürün yönetimi alanında anahtar bir kaynaktır. Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age kitabının yazarı olan Pichler, ürün yöneticilerinin yaklaşımlarını iyileştirmelerine ve etkili ürün geliştirme süreçleri yürütmelerine yardımcı olan pratik ve uygulanabilir içgörüleriyle tanınır

Blogları, aşağıdakiler dahil olmak üzere ürün yönetimi ile ilgili çok çeşitli konuları kapsamaktadır:

Farklı türdeki ürün yöneticilerinin etkili yönetimi

Ürün takımları içinde empati oluşturma ve geliştirme

Güçlü ürün yaşam döngüsü vizyon panoları oluşturma

Paydaşların desteğini ve uyumunu sağlamak

Pichler ayrıca, dijital çağın zorluklarının üstesinden gelmek için en iyi uygulamaları paylaşıyor ve çeviklik, net iletişim ve güçlü bir ürün stratejisinin önemini vurguluyor.

🌟 USP: Görsel-işitsel içeriği tercih edenler için Pichler, kayıtlı videolar ve podcast'ler sunarak uzmanlığını çeşitli biçimlerde kolayca erişilebilir hale getiriyor. En iyi yanı ne mi? Tüm değerli içeriği ücretsiz olarak sunuluyor

5. Silicon Valley Ürün Grubu (SVGP)

sVPG aracılığıyla

SVPG makaleleri, ürün yönetimi profesyonelleri için mutlaka okunması gereken kaynaklardır. HP, Netscape ve eBay gibi şirketlerde önemli roller üstlenmiş gerçek bir ürün yönetimi efsanesi olan Marty Cagan tarafından kurulan SVPG, ürün yönetimi düşünce liderliğinin ön saflarında yer almaktadır.

SVPG, özellikle takımlarını ve projelerini büyütürken dijital ürün dünyasının karmaşıklıklarını yöneten ürün yöneticilerine derinlemesine hitap eden son derece pratik ve stratejik içerik sunmasıyla tanınır. Blog, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok çeşitli kritik konuları kapsar:

Proje dönüşümleri: Ürün takımlarının ölçeklendirme ve geliştirme yolculuğunu anlama

Ürün modeli testi: İş varsayımlarını doğrulamak için ürün modellerini oluşturma ve yineleme

Ürün operasyonları: Yüksek performanslı takımları destekleyen operasyonel çerçeveler oluşturmak için en iyi uygulamalar

Kurucuları ve katkıda bulunanların toplamda 50 yılı aşkın deneyimine sahip SVPG, CEO, ürün lideri veya ürünün ön saflarında çalışan biri olsanız da, çeşitli ürün rollerinde çalışanlar için temel rehberlik sağlar.

🌟 USP: Daha derinlemesine bilgiler için, Marty Cagan ve SVPG ekibi tarafından yazılan dört kitaplık "PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set" serisini inceleyebilirsiniz. Bu kitaplar aşağıdaki konularda bilgiler sunar: Ürün takımlarını yönetme

Pazarlama teknolojisi ürünleri

Ürün odaklı bir işletme modeline geçiş

6. Ürün Uzmanları

via The Product Folks

The Product Folks, gönüllüler tarafından yürütülen bir ürün yöneticileri topluluğudur. Bengaluru'da kurulan topluluk, 100.000'den fazla üyeye sahiptir ve içerikleriyle yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşmaktadır.

Gelecek vadeden ve yeni başlayan ürün profesyonelleri için değer dolu bir merkez olan blog, ürün yönetimi dünyasına benzersiz, insan odaklı bir bakış açısı getiriyor. Aşırı teoriyi bir kenara bırakarak, becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak pratik içerikler sunuyor.

Bu organizasyon, 50'den fazla gönüllüden oluşan bir ekibin desteğiyle 500'den fazla kariyer geçişine yardımcı oldu ve 200'den fazla etkinlik düzenledi.

Buradaki anahtar konular şunlardır:

PM vaka çalışmaları ve iş kılavuzları

Ürün yönetimi stratejileri

Kariyer yol haritaları

🌟 USP: Ürün yönetiminde ustalaşmak için savaşta test edilmiş içgörüler, yapılandırılmış öğrenme yolları ve pratik bir yaklaşım bekleyin.

7. Ürüne Dikkat Edin

mind the Product aracılığıyla

Mind the Product, dünyanın en büyük ürün yönetimi topluluklarından biridir ve blogu, ürün yönetimi konusunda ciddi olan herkes için mutlaka okunması gereken bir kaynaktır. Uzman katkıcılar ve ürün liderliğine derinlemesine bakışlar içeren bu blog, taktik ve stratejik içgörüler sunar.

Ancak önemli olan sadece içerik değildir. Mind the Product'ın etkinlikleri, ürün yönetimi topluluğuna katkılarının temel taşını oluşturur ve amiral gemisi etkinliği olan #mtpcon, önde gelen bir buluşma olarak öne çıkar. Londra ve San Francisco gibi küresel merkezlerde düzenlenen #mtpcon, acemi ürün yöneticilerinden deneyimli uzmanlara kadar çok çeşitli bir kitleyi çekerek öğrenme ve ağ oluşturma için bir platform sunar.

Anahtar konular:

Büyüme ve deneme teknikleri

Ürün yönetimi trendleri

Ürünlerde hedef belirleme

🌟 USP: Ayrıca, başarılı ürün takımlarını şekillendiren stratejileri, dersleri ve yaratıcı süreçleri keşfeden sanal bir röportaj serisi olan Product Unplugged'a da sahiptir.

8. İlk Tur İnceleme

first Round Review aracılığıyla

First Round Capital (bir tohum aşaması girişim şirketi) içerik bölümü olan First Round Review, startup kurucuları ve ürün yöneticileri için güvenilir bir kaynak olarak kendini kanıtlamıştır.

"Startup'lar için Harvard Business School" olma misyonuyla kurulan bu blog, ürün yöneticilerini, kurucuları ve yatırımcıları bir araya getirerek aşağıdaki gibi konularda kişisel hikayelerini ve değerli deneyimlerini paylaşmalarını sağlar:

Fon toplama

Startup PR planlaması

Ürün SWOT analizi

Takımlarda empati oluşturma

First Round Review'un ünlü bloglarından bazıları şunlardır: Molly Graham'ın, takımları büyütmede delegasyonun önemini vurgulayan " Give Away Your Legos "; Rahul Vohra'nın, PMF'ye veri odaklı bir yaklaşım sunan "How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit "*; veya Figma'nın ölçeklendirme stratejisi.

🌟 USP: First Round Review, ürün yönetiminin insan tarafına odaklanarak bireylerin şirketlerinde büyümelerine ve başarılı olmalarına yardımcı olarak öne çıkıyor.

9. Ürün Departmanı

via Ürün Departmanı

Ürün Departmanı blogu, ürün odaklı haberler, açıklamalar ve ürün mühendisliği içgörülerinin bulunduğu bir güç merkezidir.

Spotify, Netflix, Apple ve Amazon gibi şirketlerden 45.000'den fazla ürün yöneticisi, tasarımcı, mühendis ve risk sermayedarı tarafından güvenilen bu bloglarda aşağıdaki içerikleri bulabilirsiniz:

Ürün konumlandırma ve pazarlama ipuçları

Enerji tabanlı görev yönetimi

Asenkron planlama

Düşünce liderliği ve uygulanabilir tavsiyelerin mükemmel bir karışımıdır.

🌟 USP: Blog, webhook'lar, mikro hizmetler, API belgeleri ve SaaS tasarım izinlerini kapsar, bu da daha teknik bilgiye ihtiyaç duyan ürün yöneticileri için değerli bir kaynak haline getirir.

10. Gib'e sorun

via Ask Gib

Ask Gib, Netflix'in eski Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Gibson Biddle tarafından yazılan özgün bir blogdur

Peki, onu benzersiz kılan nedir?

Bu bloglarda yapılandırılmış tavsiyelerden çok, ürün yönetiminin değişen dünyasına dair samimi düşünceler, ilgi çekici soru-cevap oturumları ve Biddle'ın kişisel düşünceleri ve anekdotları yer alıyor. Ayrıca, blogları okumayı keyifli hale getiren konuşma tarzında, kısa başlıklar kullanıyor.

Biddle, aşağıdaki zorlu soruları ele almaktan çekinmez:

Ürün geliştirme ve strateji

Yapıcı geri bildirim verme ve alma

Ürün ve tasarım takımları arasında işbirliği

🌟 USP: Ask Gib'i okumak, mizah ve bilgelikle dolu, dostane ve içgörülü bir konuşma yapmak gibidir. Blog, herkes tarafından ücretsiz olarak erişilebilir.

11. Intercom'un içinden

intercom aracılığıyla

SaaS ürün dünyasının liderlerinden Intercom'un blogu Inside Intercom, ürün yöneticileri, müşteri başarı takımları ve teknoloji ürünleriyle çalışan herkes için anahtar bir kaynak haline gelmiştir.

Sektördeki değişiklikleri takip eden blog, odak alanını ML, AI ajanları ve otomasyonun ürünlere etkilerini de içerecek şekilde genişleterek inovasyonun ön saflarında yer almaya devam ediyor.

AI odaklı ürün yönetimi hakkında bilgi edinmek ister misiniz? Intercom size yardımcı olur. Ürün ilkeleri mi arıyorsunuz? Bununla ilgili bir blog da var.

Diğer anahtar konular arasında şunlar yer almaktadır:

SaaS büyümesi ve ölçeklendirme

Ürün geliştirme süreci çerçeveleri

Müşteri desteği ve başarının geleceği

🌟 USP: Inside Intercom, düşündürücü ve içgörülü yazılarla kullanıcıların sorunlarını gerçekten çözen ürünler geliştirmenize yardımcı olmaya adanmıştır.

12. Donuts'ı getirin

via Bring the Donuts

Google Dokümanlar, Google Takvim ve Google Mobil Haritalar ürün girişimlerini yöneten Ken Norton'un ürün yönetimi blogu Bring the Donuts, aşağıdaki konularda yeni bir bakış açısı sunuyor:

Neden iyi ürün yöneticileri süreçten çok iletişime odaklanır?

Otorite olmadan liderlik yapma ve takımların desteğini kazanma

Neden öz farkındalık kariyerinizdeki en büyük avantajdır?

Bu arada, ismin anlamını merak ediyorsanız, Norton'un ünlü tavsiyesine atıfta bulunuyor: "Her zaman donut getirin" — çünkü küçük jestler güven oluşturmada çok etkilidir.

🌟 USP: Norton sadece çerçeveler ve stratejiler hakkında konuşmakla kalmaz, aynı zamanda liderlik etmek için gerçekte neyin gerekli olduğunu, ürün yönetiminin gerçekleriyle nasıl başa çıkılacağını ve zorlu konuşmaları yönetirken ve ürününüz kadar kendinizi de yönetirken takımınızla nasıl güven inşa edebileceğinizi de tartışır.

13. Ürün Koalisyonu

via Product Coalition

Product Coalition, dünyanın önde gelen ürün yönetimi uzmanlarından Jay Stansell tarafından Substack ve Medium'da yayınlanan bir yayındır. Blogun misyonu, ürün yönetimi bilgilerini dünya çapında erişilebilir hale getirmektir

Deneyimli ürün yöneticileri ve sektör liderleri tarafından yazılmış, aşağıdaki konularda içgörüler içeren geniş bir makale arşivi sunar:

PM'ler için işe alım süreci

Kullanıcı test teknikleri

Operasyonel süreç diyagramları

🌟 USP: Bilgilerini derinleştirmek isteyenler için Product Coalition, ücretli abonelerine Sertifika veren kısa kurslar sunuyor. Stansell ayrıca düzenli olarak podcast'ler ve canlı etkinlikler düzenliyor.

14. Pendo

via Pendo

Bir ürün deneyimi platformu olan Pendo, güçlü analitik, oturum tekrarları ve uygulama içi rehberlik ile dijital deneyimleri geliştirir. Beklenebileceği gibi, Pendo'nun blogları, verileri ve kullanıcı geri bildirimlerinden yararlanmak isteyen ürün yöneticileri için değerli bilgiler sağlar.

Bloglar aşağıdaki anahtar konuları ele almaktadır:

Ürün kişiselleştirme ve yönetişim

CPO'lar için AI yol haritaları

Ürün karşılaştırmaları

Ayrıca, ürün karşılaştırmalarına ilişkin makaleler, PM'lerin ürünlerinin pazardaki konumunu ölçmelerine yardımcı olacak yararlı karşılaştırmalar sunar.

🌟 USP: Pendo, sağlam, veriye dayalı stratejileri pratik içgörülerle birleştirir. Bloglar, Thomson Reuters ve LexisNexis gibi önde gelen markalar hakkında derinlemesine teknik raporlar ve vaka çalışmaları yayınlayarak ürün özelliklerinin ötesine geçer ve ürün yöneticilerinin gerçek dünya uygulamalarından ve kanıtlanmış sonuçlardan öğrenmelerini sağlar. Analitik derinlik ve vaka çalışması odaklı öğrenmenin bu karışımı, Pendo'nun blogunu ürün analitiği ve kullanıcı deneyimini iyileştirmekle ilgilenen ürün yöneticileri için vazgeçilmez bir platform haline getirir.

15. Ürün Konuşmaları

via Product Talk

Teresa Torres tarafından kurulan Product Talk, ürün geliştirme süreçlerini iyileştirmek isteyen ürün yöneticileri, kullanıcı deneyimi tasarımcıları ve kurucular için paha biçilmez bir kaynaktır. Torres, harika teknoloji ürünleri geliştirmenin karmaşıklıklarını araştırır ve veri ve deneme kullanımı konusunda net rehberlik sunar.

Aşağıdaki konularda yararlı içerikler bulabilirsiniz:

Varsayım testi teknikleri

UX'e sürekli keşif uygulamak

Etkili müşteri görüşmeleri yapma

🌟 USP: Torres, ürün takımlarının seviyelerini yükseltmek için tasarlanmış kurslar ve kurumsal atölye çalışmaları sunan Product Talk Academy'yi de yönetmektedir.

Övgüye değer bahsetmeler

Bir ürün yöneticisinin hayatında her gün farklı deneyimler yaşanır. Bu deneyimlerin asla doğrusal olmadığını, günün ilerleyişine göre geliştiğini bilirsiniz. Çeşitli bakış açılarını ele alan ürün yönetimi bloglarının bir listesine sahip olsanız bile, yaratıcı bir profesyonel olarak daha fazlasına ihtiyacınız olduğunu bilirsiniz.

Yeni fikirler üretmek, yaratıcılığınızı akışa bırakmak ve işlere farklı bir yaklaşım getirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse neden daldan dala atlamıyorsunuz? İşte size yeni bir soluk getirecek iki blog daha.

1. Farnam Street

farnam Street aracılığıyla

İlk sırada Farnam Street var.

Bu blog, tutarlı bir şekilde daha iyi kararlar almak isteyen liderler için gizli bir hazinedir. Ücretsizdir ve karar verme, sürekli öğrenme, okuma alışkanlıklarını geliştirme ve amaç bulma gibi zamansız konuları kapsar.

Yayınlar kolay anlaşılır ve hemen uygulayabileceğiniz değerli bilgilerle doludur.

2. Stratechery

stratechery aracılığıyla

Sırada Stratechery var.

İş stratejisi, teknoloji ve ürün yönetiminin kesiştiği noktada yer alan bu blog, teknoloji iş modellerini, rekabet stratejilerini ve ürün-pazar dinamiklerini anlamak için saygın bir kaynak olarak görünmektedir.

Analist Ben Thompson tarafından kurulan bu blog, ürün yöneticilerinin sadece çerçevelere ve uygulamaya odaklanmak yerine yöneticiler ve yatırımcılar gibi düşünmelerine yardımcı olur. Başlangıç olarak, Apple, Google, Microsoft ve yeni kurulan şirketler gibi şirketlerin nasıl rekabet ettiklerini, farklılaştıklarını ve işlerini sürdürdüklerini anlayacaksınız.

Stratechery ayrıca AI, SaaS, pazar yerleri ve medyadaki önemli değişiklikleri ürün yöneticileri için anlaşılır bir şekilde analiz ediyor.

ClickUp ile Doğru Kaynakları Parmaklarınızın Ucunda Bulun

Mükemmel ürün yönetimi, oluşturmak kadar öğrenmekle de ilgilidir.

Size hitap eden bloglar bulursanız, abone olun, okuyun ve içgörülerini uygulayın. Becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak sonsuz bilgi, çerçeve ve ilham kaynağı var.

ClickUp'ın blogu, kesinlikle kaçırmamanız gereken bir hazine. Bu araç, daha akıllı çalışmak ve günlük verimliliğini artırmak isteyen ürün profesyonelleri için geliştirildiğinden, çeşitli konularda değerli bilgiler ve uzman tavsiyeleri bulabilirsiniz. Başlamak için buraya tıklayın.

Ancak, o çığır açan ürünü oluşturmaya şimdiden hazırsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'a kaydolun.