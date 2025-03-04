mS Word ve ClickUp Belgelerinde 10 Ücretsiz İş Kapsamı Şablonu

Projeler, yayılma ve korkunç boyutlara ulaşma gibi kötü bir alışkanlığa sahiptir. Bu nedenle, takımların bir projeye yeşil ışık yakılmadan önce projenin tam olarak ne olması gerektiğini belirlemesi çok önemlidir.

Projeleri yolunda tutmanın bir yolu, bir iş kapsamı oluşturmaktır. Bu en iyi şekilde bir iş kapsamı şablonu ile yapılır. Bu şablonlar, proje yöneticilerinin veya iş sahiplerinin hedeflerden kaynaklara , yasal gerekliliklerden dönüm noktalarına kadar bir projenin tüm yönlerini kolayca özetlemelerine yardımcı olur.

İster bir web sitesi tasarlıyor ister üst yönetime bir proje öneriyor olun, iş kapsamı şablonu fikrinizi açıklamak ve gelecekteki projeniz hakkında herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için size yardımcı olur.

Bu makalede, projelerini doğrudan ve verimli bir şekilde yürütmek isteyenler için mükemmel olan Microsoft, Google E-Tablolar ve ClickUp'tan 10 ücretsiz iş kapsamı şablonuna bakacağız.

⏰ 60 Saniyelik Özet Projelerinizi net, düzenli ve verimli tutmak için 10 ücretsiz iş kapsamı şablonu: ClickUp İş Kapsamı Şablonu

ClickUp Beyaz Tahta İş Kapsamı Şablonu

ClickUp Web Sitesi İş Kapsamı Şablonu

ClickUp Uygulaması İş Kapsamı Şablonu

ClickUp Değişiklik Önerisi Şablonu

ClickUp Proje Teklifi Şablonu

ClickUp İş Teklifi Şablonu

ClickUp İş Kapsamı Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Microsoft Word İş Kapsamı Şablonu

Google E-Tablolar İş Kapsamı Şablonu

İş Kapsamı nedir?

İş Kapsamı (SOW), bir proje için gerekli işleri özetleyen ve tüm paydaşlar için net beklentiler belirleyen ayrıntılı bir belgedir.

Bir iş kapsamı belgesinin amacı, takımların bir proje sırasında organize ve yolunda ilerlemesi için tek bir yer oluşturmaktır. Bu nedenle, takımlar zaman kaybını, yanlış iletişimi ve proje kapsamı dışındaki görevleri önlemek için tüm proje planlamalarında bir iş kapsamı belgesi oluşturmayı ön adım olarak almalıdır.

İş kapsamı belgesi oluşturmak için zaman ayırmak, kapsamın genişlemesine kapılmamanızı da sağlar. Kapsam genişlemesi, bir projenin kapsamının yavaş yavaş büyüyerek, kimsenin amaçlamadığı kadar büyük bir hale gelmesidir.

Projenizin ne olduğunu (ve ne olmadığını) ayrıntılı olarak yazarak, projenin kendi başına bir hayat sürme olasılığını azaltabilirsiniz.

İş kapsamı şablonu, ayrıntılı bir iş kapsamı belgesi oluşturmak ve yaklaşan bir projenin ayrıntılarını planlamak için kullanılan bir araçtır. Yasal gereklilikler, tahsis edilen kaynaklar ve proje çıktıları gibi önemli faktörleri özetlemenize yardımcı olur.

Ayrıca okuyun: Verimli Proje Zaman Yönetimi için 5 Adım

İş Kapsamı Ne Zaman Kullanılır?

İş kapsamı belgesi, birçok sektördeki profesyonellere yardımcı olur. SoW'un bazı yaygın kullanım alanları şunlardır:

Bir projeyi, çıktıları ve kaynakları ile uyumlu olarak izlemesi ve düzenlemesi gereken proje yöneticileri

Projenin kapsamını ve projenin beklentileriyle nasıl uyumlu olduğunu anlamak isteyen proje paydaşları veya müşteriler

Projedeki rollerini ve sorumluluklarını anlamak ve günlük faaliyetlerini planlamak isteyen proje takımı üyeleri

Projede yer alan ve müşterilerinin projeden ne beklediğini bilmek isteyen satıcılar veya yükleniciler

Kararlaştırılan proje kapsamına göre iş sözleşmeleri ve siparişleri hazırlamak ve onaylamak zorunda olan hukuk veya satın alma takımları

Proje çıktılarının istenen kabul kriterlerini karşıladığından emin olmak isteyen kalite güvence takımları

Tüm projelerin kurumsal hedefler ve iş stratejisiyle uyumlu olmasını sağlamakla yükümlü üst yönetim takımları

İş Kapsamı Nasıl Oluşturulur?

Kapsamlı bir iş kapsamı belgesi tasarlamak için şu adımları izleyin:

Gereksinimleri toplayın: Proje hedeflerini ve çıktılarını anlamak için paydaşlarla toplantı yapın

Proje hedeflerini belirleyin: Çözmeye çalıştığınız sorunu netleştirin ve organizasyonun hedefleri veya paydaşların beklentileriyle uyumlu hedefler belirleyin. Ayrıca, bu hedeflerin belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı (SMART) olduğundan emin olun

Proje kapsamını, teslim edilecekleri ve kabul kriterlerini tanımlayın: Projenin neleri içerdiğini (özellikler, görevler, teslim edilecekler vb.) ve neleri içermediğini açıkça belirtin. Tüm teslim edilecekleri ve bunların özelliklerini (kalite, boyut, biçim, standartlar vb.) listeleyin ve bunları değerlendirme sürecini de kararlaştırın

Görevleri ve faaliyetleri sahiplerine göre bölün: Gerçekleştirilecek tüm görevleri ve alt görevleri listeleyen bir İş Bölüm Yapısı (WBS) oluşturun ve her birini belirli sahiplere atayın. Varsa, takım üyeleri, paydaşlar ve dış yükleniciler için roller tanımlayın

Zaman çizelgesi oluşturun: Anahtar tarihler, dönüm noktaları ve son tarihleri içeren bir proje programı geliştirin. Bu, projenin ilerlemesini izlemenize ve gecikmelerin hızlı bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olacaktır. Gantt grafikleri veya proje yönetimi yazılımı gibi araçları kullanarak zaman çizelgesini görselleştirin ve ilgili tüm kişilerle paylaşın

Bütçe oluşturun: Proje için gerekli tüm kaynakları değerlendirin ve proje bütçesini belirleyin. Bu bütçenin proje kısıtlamaları ve finansman onaylarıyla uyumlu olduğundan emin olun

Kısıtlamaları ve bağımlılıkları belirleyin: Projeyi etkileyebilecek dış faktörlere (ör. tedarikçi teslimatları veya izinler) bağımlılıkları belirleyin. Ayrıca bütçe, kaynaklar, zaman veya belirli bilgi eksiklikleri gibi iç kısıtlamaları da listeleyin. Belirlenen riskler için hafifletme planları hazırlayın

Proje iletişim planı geliştirin: Proje ilerlemesinin nasıl izleneceğini ve paydaşlara hangi aralıklarla iletileceğini belirtin

Değişiklik yönetimi süreci oluşturun: Paydaşların proje kapsamı, bütçe, zaman çizelgesi vb. değişikliklerin nasıl talep edileceğini ve değerlendirileceğini bilmelerini sağlayın

Onay alın: Taslak SOW'u paydaşlarla paylaşarak geri bildirim alın ve onların katkılarını ekledikten sonra onay alın. Nihai iş kapsamı belgesini proje takımı ve paydaşlarla paylaşın ve tüm ilerlemeleri buna göre haritalandırın

10 Ücretsiz İş Kapsamı Şablonu

İnternette eksik olmayan bir şey varsa, o da içeriktir. İnternete bakın, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz birçok iş kapsamı şablonu bulabilirsiniz.

Kendi başınıza iyi bir ücretsiz iş kapsamı şablonu bulmak için zaman kaybetmemeniz için, bu 10 şablonu bir araya getirdik, böylece hemen işe koyulabilirsiniz.

1. ClickUp İş Kapsamı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Kapsamı Şablonu

Her türlü proje için kullanılabilecek genel bir iş kapsamı şablonu arıyorsanız, ClickUp'ın Standart İş Kapsamı Şablonu tam size göre.

Bu şablon, iş türünden bağımsız olarak proje planlama sürecini hızlandırmak ve basitleştirmek isteyen şirketler için harika bir araçtır.

Bu şablonda, çoğu projenin proje iş kapsamına dahil etmek isteyeceği önceden doldurulmuş birkaç bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler arasında proje hedefleri, kaynaklar, yasal gereklilikler, dönüm noktaları ve daha fazlası yer almaktadır.

ClickUp ile ihtiyaçlarınıza göre bölümleri kolayca ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca, değişikliklerinizi kaydederek bu tür iş kapsamı belgelerini düzenli olarak hazırlamayı kolaylaştırabilirsiniz.

Ayrıca, her bölüm örnek metinlerle önceden doldurulmuştur, böylece düzenleme yaparken örnek olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede, iş kapsamı şablonunuzu kişiselleştirmek, bu tür belgelere yeni başlayanlar için bile daha hızlı ve basit bir işlem olacaktır.

Takımınızın daha organize olmasını sağlayacak hepsi bir arada bir şablon arıyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan başlayın.

İdeal kullanım: Ayrıntılı ve standart bir iş kapsamı belgesini hızlı bir şekilde oluşturması gereken proje yöneticileri

2. ClickUp Beyaz Tahta İş Kapsamı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Beyaz Tahta İş Kapsamı Şablonu

Uzaktan çalışmanın en büyük zorluklarından biri, takım olarak işbirliği yapmanın daha zor olmasıdır.

Eskiden bir konferans odasına girip en yeni projenizin kapsamını belirleyebiliyordunuz, şimdi ise e-posta ve Zoom görüşmeleriyle idare etmek zorundasınız.

ClickUp'ın Beyaz Tahta İş Kapsamı Şablonu tüm bunları değiştirmeyi amaçlamaktadır.

ClickUp'ın beyaz tahtasından çalışan takımlar, projenin kapsamını tanımlamak için gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve ardından bunu bireylerin öncülük edebileceği yönetilebilir parçalara ayırabilir. Bu, birden fazla kişi arasında spontan beyin fırtınası ve planlama yapılmasına olanak tanır, böylece projeler takımınızdaki üyelerin katkılarıyla zamanında tamamlanır.

Bu beyaz tahta şablonu, varsayımları, gerekçeleri, proje hedeflerini ve teslim edilecekleri tanımlamak için bir yer dahil olmak üzere birkaç bölüme sahiptir.

Sıfırdan başlamanıza gerek yok. En önemli bölümler zaten hazır; sizin ve takımınızın yapacağı tek şey, kişisel görüşlerinizi ve parlak fikirlerinizi eklemek.

En iyi iş, tüm takımın katkısıyla yapılır. Amaca uygun olarak tasarlanmış beyaz tahta şablonumuzu deneyerek iş kapsamınızı gerçek bir takım çabasına dönüştürün.

İdeal kullanım: Bir projenin kapsamını belirlemek için birlikte çalışan uzaktan takımlar

3. ClickUp Web Sitesi İş Kapsamı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Web Sitesi İş Kapsamı Şablonu

Bir web sitesi oluşturuyorsanız, sizin ve müşterinizin projenizin ayrıntılarını net bir şekilde anlamasını sağlamak için bir iş kapsamı belgesine ihtiyacınız olacaktır. ClickUp'ın Web Sitesi İş Kapsamı Şablonu bu süreci kolaylaştırır.

Bu web sitesi proje yönetimi şablonu, fiyatlandırma, hariç tutulanlar, bitiş tarihleri ve çok daha fazlasını tanımlayabileceğiniz alanlar içerir. Ayrıca, gelecekteki müşterilerinizi etkilemek için bu bölümleri doldururken kullanabileceğiniz ipuçları da içerir.

Örneğin, Amaç ve Sorun Beyanı'nı nasıl yazacağınızı bilmiyorsanız, bu şablon bu tür beyanların nasıl göründüğünü ve müşteriniz için yararlı olması için neleri içermesi gerektiğini açıklayacaktır.

Bu şablonu kolayca değiştirerek kendinize göre uyarlayabilir ve müşterilerinizin projeyi tamamladıklarında benzersiz bir belgeye sahip olmalarını sağlayabilirsiniz.

İdeal kullanım: Bir web sitesi geliştirme projesi için iş kapsamı yazan yükleniciler

4. ClickUp Uygulaması İş Kapsamı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Uygulaması İş Kapsamı Şablonu

Günümüzde birçok şirket, müşterileriyle mobil cihazlar üzerinden etkileşim kurmak için bir tür uygulama kullanıyor. Ancak, bir uygulamaya ihtiyaç duymaları, istedikleri uygulamanın ne tür bir uygulama olduğunu bildikleri anlamına gelmez.

Bir müşteri için uygulama oluşturuyorsanız, ClickUp'ın Uygulama İş Kapsamı Şablonu'na ihtiyacınız olacak. Bu şa blon, oluşturacağınız içeriği tam olarak özetlemenizi sağlar, böylece teslim edildiğinde kimse sürprizle karşılaşmaz.

Bu şablon, beklenen uygulama işlevlerini açıklamayı ve müşterilerinize zaman dilimlerini ve gerekli kaynakları ayrıntılı olarak gösteren bir proje genel bakışı sunmayı kolaylaştırır. En son isteyeceğiniz şey, bir şeyi geliştirmek için aylarca çalışıp ardından müşterinin nihai ürün için tamamen farklı bir vizyonu olduğunu öğrenmektir.

Ayrıca, bağımsız bir uygulama geliştiricisiyseniz, bu tür belgeleri yazmaya pek aşina olmayabilirsiniz. Şablonumuz, belge oluşturma süreci boyunca örnek cümleler ve ipuçları sağlayarak yazmayı olabildiğince kolaylaştırır.

Bu nedenle, kim olursanız olun, bu şablon işinizle ilgili olarak sizinle müşteri arasında yanlış anlaşılmaların olmamasını sağlayacaktır.

İdeal kullanım: Uygulama geliştirme projesi için iş kapsamı oluşturan takımlar

5. ClickUp Değişiklik Önerisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Değişiklik Önerisi Şablonu

Hepimiz mükemmel bir sistemin olmadığını biliriz; ara sıra değişiklikler yapılması gerekir. İş yerinde devam eden bir proje veya süreçte değişiklikler öneriyorsanız, ClickUp'ın Değişiklik Önerisi Şablonunu kullanarak düşüncelerinizi net ve hızlı bir şekilde aktarın.

Bunu yapmanıza yardımcı olmak için şablonumuzda, değişikliğin neden bu kadar acil olduğunu açıklayabileceğiniz bir "Durumu Değiştir" alt sayfası bulunmaktadır. Bu sayfa, sizi destekleyen metrikler ve veriler dahil olmak üzere, görüşünüzü destekleyen ayrıntıları eklemek için mükemmel bir yerdir.

Bu şablonda, zaman çizelgesi ve değişikliği tamamlamak için gereken kaynakların listesini ekleyebileceğiniz bir alan da bulunmaktadır. Bunları eklemek, yöneticilerinizin önerilen değişikliklerin ölçeğini anlamasına olanak tanır.

Son olarak, şablonumuz, paydaşların herhangi bir şeyi uygulamaya koymadan önce belgeyi imzalamaları gereken bir imza sayfası içerir. Bu, ilk bakışta çok önemli görünmeyebilir, ancak bu tür bir belge izi, bu seçimler gelecekte yeniden gözden geçirilecek olursa her zaman iyi bir fikirdir.

İdeal kullanım: Mevcut bir projenin iş kapsamında değişiklik planlayan bireyler ve takımlar

6. ClickUp Proje Teklifi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Teklifi Şablonu

Bir projenin onaylanması zor bir iş olabilir, ancak ClickUp'ın ClickUp'tan Proje Teklifi Şablonu ile bu süreci kolaylaştırabilirsiniz. Bu şablon, tek bir etkileşimli dijital beyaz tahta üzerinde teklifinizi planlayabileceğiniz bir alan sağlar.

Bu panoda, projenin hedefleri, bütçesi, zaman çerçevesi ve takım üyeleri gibi bilgileri ekleyebilirsiniz. Ayrıca, beyaz tahta biçiminde olduğu için tüm takımların işbirliği yapması kolaydır. Bu, daha fazla kişinin birlikte çalışarak işleri gerçekten değiştirecek bir teklif oluşturabileceği anlamına gelir.

Mümkün olan en iyi takımı oluşturmak için zaman ve çaba harcadıysanız, kendinize ve onlara en iyi yaptıkları şeyi yapabilecekleri bir alan yaratmak borcunuzdur. Etkileşimli beyaz tahta, takımınızın başarılı olması ve büyümesi için ihtiyaç duyduğu özgür düşünceyi mümkün kılan boş bir tuvaldir.

Proje teklif şablonlarımızdan birini kullanarak proje tekliflerinizi bir üst seviyeye taşıyın.

İdeal kullanım: İşbirliği içinde bir proje teklifi oluşturmak isteyen takımlar

7. ClickUp İş Teklifi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Teklifi Şablonu

Satış yapmak asla kolay değildir. İnsanlar iş tekliflerine karşı doğal olarak tereddütlüdür, bu nedenle onlara evet demeleri için her türlü nedeni sunmalısınız.

Bir teklifi şirketiniz için ROI'ye dönüştürmenin bir yolu, profesyonel bir ClickUp İş Teklifi Şablonu kullanmaktır. Bu şablon, tam olarak hangi işlerin tamamlanması gerektiğini ve bunların maliyetini doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olur. Şablonumuzda ayrıca, en iyi teklifi oluşturmak için yapılacakları anlatan adım adım bir kılavuz da bulunmaktadır.

Bu, teklifin müşteri ile yapılacak ilk toplantıya hazır olması için takımınıza atayabileceğiniz önceden hazırlanmış görev listelerini içerir. Son olarak, kullanıma hazır e-posta şablonumuzla teklifinizin başarılı olma şansını en üst düzeye çıkarın. Yapmanız gereken tek şey, kim olduğunuz ve ekli teklifi neden incelemeleri gerektiği hakkında ayrıntılı bilgi eklemek.

Daha az uğraş ve daha az baş ağrısıyla profesyonel görünümlü iş teklifleri oluşturmaya hazır mısınız? İş Teklifi şablonumuzla teklif sürecinizi kolaylaştırmaya başlayın.

İdeal kullanım: Etkili iş teklifleri oluşturmak için çalışan satış takımları

8. ClickUp İş Kapsamı Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Kapsamı Hizmet Sözleşmesi Şablonu

ClickUp'ın İş Kapsamı Hizmet Sözleşmesi Şablonu, bir müşteri ile çalışma ilişkilerini resmileştirmek isteyen kişiler için harika bir araçtır.

Şablon, ödeme koşulları, teslim edilecekler ve elbette hizmet sözleşmesinin kendisini içeren bölümler içerir. Her bölümü doldurun ve iş ortağınızla aranızda sağlam bir iş sözleşmesi oluşturun.

Kendi şablonunuzu yazmanıza gerek yok; daha sonra sorunlara neden olabilecek hatalar, yazım hataları veya eksiklikler riskiyle karşılaşmazsınız. Ayrıca, bu şablonu bir kez kullandıktan sonra, yeni bir müşteriye hizmet vermeniz gerektiğinde kolayca yeniden kullanabilirsiniz.

Bu standart bir genel anlaşma olduğundan, her duruma uygulanabilir hale getirmek için yalnızca minimum değişiklikler yapmanız gerekir. Standart bir yasal belgeyi tekrar tekrar yazarak zaman kaybetmeyin. Bunun yerine bu şablonu kullanarak çabalarınızı en önemli alanlara odaklayın.

İdeal kullanım: Hizmetleri için standart bir iş kapsamı oluşturmak isteyen danışmanlar veya tek başına çalışan girişimciler

9. Microsoft Word İş Kapsamı Şablonu

Microsoft aracılığıyla

Microsoft Word, onlarca yıldır belge oluşturma için en çok kullanılan programdır. Bu nedenle, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz kendi iş kapsamı şablonuna sahip olmaları şaşırtıcı değildir.

Bu Microsoft Word İş Kapsamı Şablonu biraz eski görünebilir, ancak iş kapsamı belgenizde olmasını istediğiniz tüm önemli bilgileri içerecek bir alana sahiptir. Bu, Kapsam, Proje Çıktıları ve Etkilenen Taraflar gibi bölümleri içerir.

Bu şablonun en büyük avantajlarından biri, son derece basit olmasıdır. Microsoft Office'i zaten kullanıyorsanız, oluşturduğunuz diğer Word belgeleri gibi olacaktır.

Hızlı ve kolay bir çözüm arıyorsanız, bu Word şablonu doğru seçim olabilir.

İdeal kullanıcılar: Microsoft Office ortamına aşina olan kişiler

10. Google E-Tablolar İş Kapsamı Şablonu

Google E-Tablolar aracılığıyla

Son olarak, Google E-Tablolar İş Kapsamı Şablonu'nu sunuyoruz. Bu şablonun en büyük avantajı, Google Çalışma Alanı ekosisteminin bir parçası olmasıdır.

Sheets'in nasıl çalıştığını biliyorsanız ve bu tür şablonlara sık sık ihtiyaç duymayacağınızı düşünüyorsanız, bu sizin için en akıllıca seçim olabilir.

Bir inşaat projesinde çalışıyorsanız, yapmanız gereken tek şey ayrıntıları eklemektir. Ancak, öyle değilse, amacınıza uyacak şekilde oldukça fazla özelleştirme yapmaya hazır olmalısınız.

İdeal kullanım: İş kapsamı örneğine ihtiyaç duyan genel müteahhitler veya esnaflar

İyi bir iş kapsamı şablonu nedir?

İyi bir iş kapsamı şablonu okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bu sayede, takım üyeleri ve paydaşlar belgeyi kolayca okuyabilir ve projenin ne olduğunu, ne kadar süreceğini ve kendilerinden ne beklendiğini bilebilirler.

İdeal olarak, iş kapsamı şablonları her bölümü doldurmaya ilişkin en iyi uygulamaları ve tavsiyeleri de içermelidir. İş kapsamı yazma konusunda deneyimli kişiler bu tavsiyelere ihtiyaç duymayacaktır, ancak bu tür işlere yeni başlayanların ilk kez etkili bir iş kapsamı belgesi oluşturmalarına yardımcı olabilir.

Ayrıca, her bölüme nelerin dahil edileceğini belirlemek için herkesin zaman ve zihinsel kapasitesinden tasarruf sağlar.

Son olarak, kullandığınız şablon çok yönlü olmalıdır. Herkesin ihtiyaçları farklıdır ve durumunuza kolayca uyarlanabilen bir şablon istersiniz. Bu, bölümleri herkesin kullanabileceği kadar genel hale getirmek ve yazarın gerektiğinde anında değişiklik yapabileceği basit değişikliklere izin veren bir platform kullanmak anlamına gelir.

İş Kapsamı Oluşturmak için En İyi Uygulamalar Takım çalışması yapın: SoW'un tüm proje gereksinimlerini dikkate aldığından emin olmak için, tahmin çalışmasına tüm ilgili paydaşları dahil edin. Bu, etkilenen tüm takımlardan girdi almanıza ve kapsamlı bir plan yapmanıza yardımcı olacaktır

Açık, öz ve net olmaya odaklanın: Projenin yürütme aşamasında karışıklığı önlemek için proje gereksinimlerini, hedeflerini ve süreçlerini ayrıntılı olarak açıklayın. Ancak, dilinizi basit ve anlaşılır tutun

Başarı ve başarısızlığı tanımlayın: Projenin ne zaman ve ne ölçüde başarılı olduğunu gösterecek kriterler belirleyin. Bu, tüm çabaları yönlendirmeye ve tüm proje paydaşlarını aynı sayfada tutmaya yardımcı olacaktır

Projelerinize Güçlü Bir Başlangıç Yapın

Hangi proje üzerinde çalışıyor olursanız olun, net bir iş kapsamı belgesine sahip olmak büyük fark yaratabilir. Uygulama veya web sitesi geliştirme projesi, değişiklik önerisi veya hizmet sözleşmesi için ihtiyacınız olan şablon, ihtiyaçlarınıza uygun bir şablon mutlaka vardır.

Ayrıca, ClickUp şablonlarımızdan birini kullanmayı seçerseniz, ClickUp platformunda çalışma avantajından da yararlanabilirsiniz. Bu, akıllı görev oluşturma, veri paylaşımı ve her türlü iş kullanımına yönelik çok sayıda ücretsiz şablona erişim anlamına gelir.

Ne bekliyorsunuz? Ücretsiz bir ClickUp hesabı ve size en uygun iş kapsamı şablonuyla hemen başlayın!