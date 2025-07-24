2025'in Eğitim ve Geliştirme için En İyi 10 AI Aracını Keşfedin

Öğrenme eskisi gibi değil. Eskimiş oryantasyon oturumlarından çıktık ve tozlu eğitim kılavuzlarını bir kenara attık. Bugün öğrenme her yerde: işimizde, hatalarımızda, "bir dakika... bunu nasıl yapacağım?" dediğimiz anlarda. Hatta bazı durumlarda... eğlenceli bile olabilir.

Ve bu yolculukta size eşlik edecek olan şey nedir? AI.

l&D profesyonellerinin %71'i halihazırda "AI'yı işlerinde keşfediyor, deniyor veya entegre ediyor"

İster bir sınıfta ders verin ister bir takımı eğitin, AI araçları öğrenme şeklimizi yeniden şekillendiriyor. Kendiliğinden yazılan içeriklerden geleneksel eğitimi gölgede bırakan AR/VR modüllerine kadar, şirketler eski yöntemleri terk edip yetenekleri geliştirmek için daha akıllı ve daha ilgi çekici yöntemleri benimsiyor.

Eğitim ve gelişim için bu AI araçlarıyla, anında oryantasyon belgeleri oluşturabilir, özel kurs görselleri tasarlayabilir, ders planları hazırlayabilir, tüm öğrenme modüllerinin ana hatlarını çizebilir ve farklı roller için eğitim içeriğini kişiselleştirebilirsiniz — hem de hiç zorlanmadan!

Eğitim ve gelişim için en iyi AI araçlarının kısa bir özetini burada bulabilirsiniz:

Araç Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli içerik oluşturma, video eğitimleri, beyaz tahtalar, şablonlar, otomasyonlar, analitik, LMS şablonları Eğitim içeriğini iş akışlarıyla entegre etmek isteyen her boyuttaki L&D takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Synthesia 200'den fazla şablon, 140'tan fazla dil, AI avatarlar, takım işbirliği, video kütüphanesi Küçük ve kurumsal takımlar ilgi çekici eğitim videoları oluşturuyor Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Jasper AI belge düzenleyici, marka tonu kontrolü, hızlı içerik oluşturma Eğitim senaryoları ve kılavuzları yazan küçük ve kurumsal takımlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 49 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma ElevenLabs 32'den fazla dilde metin okuma, özelleştirilebilir ton/stiller Küçük ve kurumsal takımlar için mükemmel seslendirmeler oluşturun Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Pictory Metin/URL'den videoya, takım işbirliği, altyazılar, klip dağıtımı Düzenleme uzmanlığı olmadan eğitim videoları üreten küçük ve orta ölçekli takımlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Quizgecko Dosya-sınav/flash kartlar, aralıklı tekrar, podcast dönüştürme Etkileşimli testler uygulayan küçük ve kurumsal L&D takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 16 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma HeyGen 175'ten fazla dil, gerçekçi avatarlar, avatar klonlama, AI video düzenleme Avatar odaklı oryantasyon/eğitim üreten küçük ve kurumsal takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 29 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Zavvy Video oluşturma, Slack entegrasyonu, otomatik koçluk, hatırlatıcılar, kariyer yolu Yapılandırılmış öğrenme programları oluşturan küçük ve kurumsal İK/L&D takımları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Virti Kod gerektirmeyen simülasyonlar, 360° etkileşimli video, sanal insanlar, analitik Küçük ve kurumsal takımlar için sürükleyici rol tabanlı eğitim Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 99 $/yönetici'den başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma 7taps AI mikro öğrenme yardımcı pilotu, içerikten mikro kursa dönüştürme, LMS/Slack entegrasyonları Orta ve büyük ölçekli kuruluşlar için kısa mikro öğrenme sunan takımlar Her boyuttaki L&D takımları, öğrenme içeriğini iş akışlarıyla entegre ediyor

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Çalışanlarınızın katılımını sürdürürken eğitim ve geliştirme programlarınızı basitleştirebilecek AI araçlarının listesi aşağıda yer almaktadır:

1. ClickUp (AI odaklı eğitim ve gelişim yönetimi için en iyisi)

ClickUp Brain'i deneyin — ücretsizdir ClickUp Brain'i kullanarak AI ile tüm eğitim modüllerini anında oluşturun

ClickUp'ın sadece proje yönetimi için olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün! Doğru kurulumla ClickUp, tüm kuruluşunuzda öğrenmeyi tasarlamanıza, sunmanıza ve izlemenize yardımcı olan dinamik bir L&D platformu haline gelir. Gerçekten de iş için her şeyi içeren uygulama.

Ders planları veya özelleştirilmiş iş akışları arıyorsanız, ClickUp'ın yapay zeka destekli özelliklerinde hepsini bulabilirsiniz. Hadi ayrıntılara geçelim!

Saatler kazandıran AI destekli içerik oluşturma ve ilerleme izleme

Dünyanın en eksiksiz iş yapay zekası olan ClickUp Brain, eğitim içeriğini hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur. "Uzaktan çalışan takımlar için bir siber güvenlik eğitim modülü oluştur" gibi bir komut yazın ve kimlik avı simülasyonlarından VPN protokollerine kadar her şeyi kapsayan ayrıntılı ana hatların oluşturulmasını izleyin.

İçerik önerilerini iş yerinizin benzersiz yapısına uyarlamak için kullanın. Rol özel modüller oluşturun, dersleri markanızın sesiyle yeniden yazın ve hatta şirket içi belgelerinize dayalı test soruları oluşturun. Böylece öğrenim programınız daha az şablon gibi, daha özel hissettirir.

Bu özetleri ve materyalleri ClickUp Belgeleri'nde saklayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX içindeki Talk‑to‑Text özelliğini kullanarak modül içeriğini, test sorularını veya geri bildirim notlarını dikte edin. Brain MAX, ClickUp'ın AI destekli masaüstü "süper uygulaması"dır. Tüm iş bağlamınızı (görevler, belgeler, sohbetler ve entegre uygulamalar) anlar ve GPT‑4, Claude ve Gemini gibi en yeni AI modelleriyle doğrudan arama yapmanızı, konuşmanızı ve işlem gerçekleştirmenizi sağlar. ClickUp'taki Talk to Text ile fikirleri yakalayın, talimatları paylaşın ve işleri 4 kat daha hızlı tamamlayın Brain MAX

Bir adım daha ileri gitmek ister misiniz?

ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanlarını kullanarak öğrenim programınızın dönüm noktalarını ve kontrol noktalarını uyumlu hale getirin. Ajanlar, belirlenen tetikleyiciler ve koşullara göre otonom eylemler gerçekleştiren akıllı AI asistanları gibidir:

Proaktif olarak içerik oluşturun: Bir stajyer bir modülü "İlerleme" olarak işaretlediğinde, bir temsilci otomatik olarak bir tanıtım belgesi, kontrol listesi veya yardımcı kaynakları paylaşabilir

Geri bildirim ve özetleri otomatikleştirin : Öğrenciler quiz cevaplarını veya ödevlerini gönderdikten sonra, bir temsilci anahtar yanıtları özetleyebilir veya yaygın eksiklikleri işaretleyebilir

Hatırlatıcıları yönetin: Son tarih geçtiğinde veya durum "Başlamadı" olarak kaldığında, temsilci öğrenicilere veya eğitmenlere hatırlatıcılar tetikleyebilir

ClickUp Clips, tarayıcınızda hızlı video eğitimleri ve adım adım kılavuzlar kaydetmenizi sağlar. Özel bir ekipmana gerek yok, sadece kaydet düğmesine basın ve bilgilerinizi anında paylaşın. Karmaşık konuları kolaylıkla anlatabilir ve açıklayabilir, öğrenmeyi daha ilgi çekici ve akılda kalıcı hale getirebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Brain ile bu Kliplerin transkriptleri gerçek zamanlı olarak oluşturulur, böylece takımınız içeriği zahmetsizce arayabilir, referans alabilir veya inceleyebilir. Transkriptten doğrudan sorularınızı sorun ve cevaplarını alın!

ClickUp Clips ile hızlı adım adım kılavuzlar kaydedin ve takımınızın uyumunu sağlayın

Yerleşik özelliklerini kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Aranabilir transkriptleri otomatik olarak oluşturun

Kolay gezinme için zaman damgaları ekleyin

Kimin neyi izlediğini takip edin

Videoları belirli takım üyeleriyle güvenli bir şekilde paylaşın

Daha iyi katılım için etkileşimli beyaz tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak öğrenme akışlarını ve müfredat planlarını haritalandırın

Sıkıcı PowerPoint sunumlarına veda edin. ClickUp'ın Beyaz Tahtaları, eğitim oturumlarını işbirliğine dayalı deneyimlere dönüştürür. Öğrenme yollarını görselleştirin, beceri geliştirme yolculuklarını haritalayın ve takımınızla gerçek zamanlı olarak fikir alışverişinde bulunun

📌 Örneğin, ClickUp Beyaz Tahtalarında yeni işe alım programınız için bir eğitim akışı taslağı hazırlayın. Ardından, her modülü görevlere dönüştürün, konu veya departmana göre bir Liste halinde düzenleyin ve Gantt görünümüne geçerek zaman çizelgeleri planlayın, dönüm noktalarını ayarlayın ve gruplar arasındaki bağımlılıkları yönetin.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belgelerinizi doğrudan eğitim iş akışlarınızdaki görevlere bağlayarak merkezi bir öğrenme kaynağı merkezi oluşturun. Örneğin, Beyaz Tahta akışınızdaki her modüle ayrıntılı oryantasyon kılavuzları veya role özel SOP'lar içeren bir ClickUp Belgesi ekleyin. Ayrıca, videoları, testleri veya geri bildirim formlarını doğrudan belgeye gömebilirsiniz, böylece öğrenciler araçlar arasında geçiş yapmadan ihtiyaç duydukları her şeyi bağlam içinde bulabilirler.

Kurulumu hızlandıran şablonlar

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Öğrenme Yönetimi Sistemi Uygulama Şablonu ile konseptten uygulamaya geçin

Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) kurmak mı istiyorsunuz? Basit bir şekilde başlayın! ClickUp'ın LMS Uygulama Şablonu, projenizi başarıyla tamamlamanız için size rehberlik edecektir. İşte nasıl:

Proje Gantt Görünümü'nü kullanarak projedeki her görev için bir zaman çizelgesi oluşturun

Görevleri İnceleniyor, İlerleme Halinde ve Tamamlandı gibi Özel Durumlara göre düzenleyin

Görevlerde ilerledikçe durumları güncelleyerek paydaşları bilgilendirin

Her adımın doğru yönde ilerlemesini sağlamak için görevleri izleyin ve analiz edin

Öte yandan, ClickUp'ın Eğitim Çerçevesi Şablonu, programlarınız için sağlam bir temel sağlar. Sezgisel kullanıcı arayüzü, eğitim programınızı planlamanıza, yapılandırmanıza ve yönetmenize yardımcı olur. İşte nasıl:

Önceden oluşturulmuş görevler, belgeler ve hedefler kullanarak takımlar arasında öğrenme yollarını standartlaştırın

ClickUp'ın Gösterge Panelleri ve Özel Alanları'nı kullanarak tamamlanma durumunu, eğitim saatlerini ve değerlendirme puanlarını gerçek zamanlı olarak izleyin

Görsel raporlarla eğitimden ayrılanları veya düşük puanları tespit edin ve materyalleri hızlıca yeniden atayın veya takip planları oluşturun

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Eğitim Çerçevesi Şablonu ile planlayın, programlayın ve uygulayın

Bu şablon, hem eğitmenlere hem de öğrencilere özel bir eğitim programı oluşturmak için analitik bilgiler sağlar. Çalışanların ilerlemesini izlemek ve kullanıcı verilerine göre eğitim materyallerini güncellemek için kullanın.

Eğitim programlarınızın verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için yapay zeka destekli hepsi bir arada verimlilik yönetimi aracı arıyorsanız, ClickUp doğru seçimdir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bağlantılı görevler, gömülü medya ve net kontrol listeleri içeren ClickUp Belgeleri'ni kullanarak yapılandırılmış öğrenme yolları oluşturun

ClickUp Sohbet'i kullanarak öğrenme materyalleri üzerinde işbirliği yapın, hedefleri netleştirin ve sonuçları uyumlaştırın. Dağınık kanalları kullanmak yerine, belirli bir eğitim görevi veya modülü içinde sohbet başlatın; böylece sorular, güncellemeler ve geri bildirimler, ilgili oldukları içerik veya ödevle bağlantılı kalır

Özel Durumlar, son teslim tarihleri ve ClickUp Otomasyonlarını birleştirerek eğitim modüllerini zahmetsizce atayın ve izleyin. Örneğin, bir öğrenci bir modülü "Devam Ediyor" olarak işaretlediğinde, bir otomasyon anında eğitmeni bilgilendirebilir veya bir sonraki görevi atayabilir

ClickUp Brain ile SOP'lardan ve oryantasyon belgelerinden testlere ve SSS'lere kadar içerikleri anında özetleyin, taslak haline getirin ve oluşturun

Özel izinler, özel görünümler ve esnek şablonlarla tüm eğitim içeriğini özel bir L&D ClickUp Alanında merkezileştirin

ClickUp sınırlamaları

Niş eğitim ihtiyaçları için derinlemesine özelleştirme sunmayabilir

Platformun kapsamlı özellikleri yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi, ClickUp'ı oyunun kurallarını değiştiren bir araç olarak nitelendiriyor ve şöyle diyor:

Takımla işlerin ne zaman tamamlandığını görebiliyorum, yeni çalışanlarımızı eskisinden çok daha hızlı eğitmek için birçok SOP oluşturduk ve kafamdaki işleri iş akışına aktarıyorum.

Takımla işlerin ne zaman tamamlandığını görebiliyorum, yeni çalışanlarımızı eskisinden çok daha hızlı eğitmek için birçok SOP oluşturduk ve kafamdaki işleri iş akışına aktarıyorum.

2. Synthesia (AI destekli eğitim ve öğrenme videosu oluşturma için en iyisi)

synthesia aracılığıyla

Kısa, ilgi çekici videolar, uzun, monoton eğitim oturumlarının yerini alıyor ve haklı olarak da öyle. Ancak videoları sıfırdan çekmek, düzenlemek ve üretmek zaman, çaba ve tam bir prodüksiyon kurulumu gerektirir. İşte bu noktada Synthesia gibi AI video araçları devreye giriyor.

Synthesia, kamera, mikrofon veya düzenleme araçları kullanmadan gerçekçi AI avatarları ile düz metinleri profesyonel eğitim videolarına dönüştürür. İster oryantasyon modülleri, ister uyum eğitimi veya beceri geliştirme içeriği başlatıyor olun, Synthesia L&D takımlarının yüksek kaliteli videoları hızlı bir şekilde oluşturmasına yardımcı olur. Üretim süresini kısaltır ve öğrenenlerin ilgisini canlı tutar.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Yeni başlayanlar için bile video oluşturmaya başlamak için 200'den fazla ücretsiz video şablonundan seçim yapın

140'tan fazla dilde dublaj ve çeviri ile küresel bir kitleye ulaşın

Güncellenmiş video kitaplığı ile takımlarla işbirliği yapın ve geri bildirimlere göre videoları düzenleyin

Synthesia sınırlamaları

Kapsamlı video gereksinimleriniz varsa maliyetleri yönetmek zor olabilir

Avatarların insanlar gibi duygularını ifade etmesini sağlamak zor olacaktır, çünkü bunlar yapay zeka tarafından üretilmiştir

Synthesia fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 69 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Synthesia hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Kişiselleştirme düzeyini çok seviyorum, aynı zamanda tam olarak aşina olmadığım kısımlar için harika bir AI desteği de sunuyor. Çok yaratıcı bir insan değilim, bu yüzden eğitim içeriği oluştururken biraz yardıma ihtiyacım var ve Synthesia bu eksikliğimi mükemmel bir şekilde tamamlıyor.

Tamamen rahat olmadığım kısımlar için harika bir AI desteği sunarken, sunduğu özelleştirme düzeyini de çok seviyorum. Çok yaratıcı bir insan değilim, bu yüzden eğitim içeriği oluştururken biraz ekstra yardıma ihtiyacım var ve Synthesia bu eksikliğimi mükemmel bir şekilde gideriyor.

📖 Ayrıca okuyun: İş Akışlarını Optimize Etmek İçin En İyi AI Uygulamaları

3. Jasper (AI tabanlı eğitim içeriği yazmak için en iyisi)

jasper AI aracılığıyla

Her etkili oturumun arkasında ders planları, öğrenme kılavuzları, oryantasyon el kitapları ve elbette sağlam bir senaryo vardır. Jasper AI işte bu konuda yardımcı olur. Bu yapay zeka destekli platform, senaryolardan tam eğitim el kitaplarına kadar her şeyi saniyeler içinde oluşturabilir.

Bir sunumunuz var ve bunu mükemmel bir eğitim kılavuzuna dönüştürmeniz mi gerekiyor? Jasper Sohbet'e bir komut girin ve işte hazır. Sıfırdan başlıyor veya mevcut materyalleri düzeltiyor olsanız da, Jasper içerik oluşturmayı hızlı, kolay ve ölçeklenebilir hale getirir.

Jasper'ın en iyi özellikleri

AI destekli belge düzenleyici ile kurumsal eğitim içeriğinizi geliştirin

Terim kullanımı, gramer ve hatta noktalama işaretleri için kendi kurallarınızı belirleyin ve markanızın ses tonunun her zaman tutarlı olmasını sağlayın

"Patron Modu"na geçin ve saniyeler içinde kullanıma hazır kurumsal öğrenme fikirleri üretin

Jasper sınırlamaları

Oluşturulan içeriğin doğruluğunu kontrol etmeniz gerekir

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Aylık 49 $/koltuk

Pro: Koltuk başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)

Jasper AI hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Karmaşık fenomenleri alt bileşenlerine ayırmak, iş süreçlerini açıklamak, farklı seçenekleri değerlendirmek veya okuyucuya geleneksel yönetim uygulamalarını anlatmak için içerik yazmam gerektiğinde, hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik üretir.

Karmaşık fenomenleri alt bileşenlerine ayırmak, iş süreçlerini açıklamak, farklı seçenekleri değerlendirmek veya okuyucuya geleneksel yönetim uygulamalarını anlatmak için içerik yazmam gerektiğinde, hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik üretir.

👀 Biliyor muydunuz? Güçlü bir öğrenme kültürüne sahip kuruluşların katılım ve çalışan bağlılığı oranları %30-50 daha yüksektir.

4. ElevenLabs (Gerçekçi konuşma üretimi için en iyisi)

elevenLabs aracılığıyla

Ayrıntılı ders planları oluşturmak öğretimin bir yönü olsa da, çalışanların kurumsal eğitim oturumu boyunca katılımını sağlamak da bir başka yönüdür. Metni kolayca konuşmaya dönüştürebilen bir araca sahip olmak bu noktada yararlıdır.

ElevenLabs, bu tür AI seslendirme araçlarından biridir. Birçok özelliği ile sıkıcı içeriği ilgi çekici eğitim videolarına dönüştürmek veya AI'yı kullanarak seslendirmeyi birden çok dile çevirmek için iyi bir seçimdir.

ElevenLabs'ın en iyi özellikleri

32'den fazla dil arasından seçim yapın ve benzersiz AI videoları oluşturun

Kolay metin okuma özelliği ile AI avatarlarınıza ses verin

AI videolarınızın dilini, tonunu, sesini ve stilini özelleştirin

ElevenLabs sınırlamaları

Düşük seviyeli planlar, büyük ölçekli üretim için kısıtlayıcı olabilir

ElevenLabs fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 5 $

Oluşturucu: Aylık 11 $

Pro: 99 $/ay

ElevenLabs puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

ElevenLabs hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

İngiliz İngilizcesinden Amerikan İngilizcesine kadar farklı aksanların yanı sıra farklı kişilikler ve yaşlar da mevcuttur. Ayrıca kullanımı çok kolaydır. En sevdiğim sesi bulup ön ayar olarak kaydedebildim, böylece anında ses dosyaları oluşturabiliyorum. ElevenLabs'ı şiddetle tavsiye ederim.

İngiliz İngilizcesinden Amerikan İngilizcesine kadar farklı aksanların yanı sıra farklı kişilikler ve yaşlar da mevcuttur. Ayrıca kullanımı çok kolaydır. En sevdiğim sesi bulup ön ayar olarak kaydedebildim, böylece anında ses dosyaları oluşturabiliyorum. ElevenLabs'ı şiddetle tavsiye ederim.

5. Pictory (AI ile oluşturulan eğitim videoları için en iyisi)

via Pictory

Video oluşturma konusunda deneyiminiz yoksa, ancak takımınızı eğitmek için videolar kullanmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Eskiden, deneyimli bir video düzenleyicinin hizmetlerine ihtiyaç duyardınız, içeriği hazırlamasını bekler, birden fazla deneme yapar ve tek bir video üretirdiniz.

Ama artık değil. Pictory gibi yapay zeka destekli bir video oluşturma platformuyla, video düzenleme becerisine sahip olmadan eğitim videoları ve ilgi çekici öğretim materyalleri oluşturabilirsiniz. Öğrenmeyi sağlıklı bir deneyim haline getirmek için takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Pictory'nin en iyi özellikleri

Metinleri ve URL'leri ilgi çekici uzun videolara dönüştürün

En iyi sonuçları elde etmek için birden fazla takımla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Uzun videolardan kısa klipler oluşturarak paylaşılabilir içerikler hazırlayın

Pictory sınırlamaları

Sınırlı seslendirme ve şablon seçenekleriyle bireysel özelleştirmeler oluşturmak zor

Pictory fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 25 $

Profesyonel: 49 $/ay

Takım: 119 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pictory puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (160+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Pictory hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Kullanımı basit ve iyi özelliklere sahip. En çok sevdiğim özelliği, video metnimle otomatik olarak tam videoyu oluşturması ve altyazıları eklemesi. Seslendirme varsa veya seslendirme oluşturmak istiyorsanız, yazılım bunu otomatik olarak videoya senkronize ediyor, bu harika!

Kullanımı basit ve iyi özelliklere sahip. En çok sevdiğim özelliği, video metnimle otomatik olarak tam videoyu oluşturması ve altyazıları eklemesi. Seslendirme varsa veya seslendirme oluşturmak istiyorsanız, yazılım bunu otomatik olarak videoya senkronize ediyor, bu harika!

6. Quizgecko AI (AI destekli quiz ve çalışma materyali oluşturma için en iyisi)

quizgecko aracılığıyla

Öğrenciler aktif olarak katıldıklarında daha fazla bilgi edinirler, öyleyse neden eski yöntemlere bağlı kalasınız? Quizgecko, eğitimi interaktif ve eğlenceli hale getiren yapay zeka destekli bir araçtır.

Ders planlarınızı bir üst seviyeye taşıyın ve içeriğin bayat veya tekrarlayıcı hissettirmeden kursiyerlerin ilgisini canlı tutun. Flash kartlar, testler veya hatta podcast'ler oluştururken Quizgecko, akılda kalıcı dersler vermenize yardımcı olur.

Quizgecko'nun en iyi özellikleri

Platforma herhangi bir dosyayı yükleyerek eğitim materyalleri oluşturun ve AI'yı kullanarak bunları testlere, flash kartlara ve diğer çalışma yardımcılarına dönüştürün

Anlamakta zorlandığınız bilgileri otomatik olarak tekrarlayan Quizgecko AI ile daha iyi öğrenin

Quizgecko sınırlamaları

Ücretsiz planda sınırlı sayıda test oluşturma

Quizgecko fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 16 $/ay

Ultra: 29 $/ay

Organizasyon: Özel fiyatlandırma

Quizgecko puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Quizgecko hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Trustpilot'ta bir yorum şöyle diyor:

Gecko, maliyet ve kalite açısından çok net bir seçim. Daha sonra birçok yeni özellik eklenmeden önce bile, akıllı uygulamayı kullanarak testler hazırlamaktan keyif aldım.

Gecko, maliyet ve kalite açısından çok net bir seçim. Daha sonra birçok yeni özellik eklenmeden önce bile, akıllı uygulamayı kullanarak testler hazırlamaktan keyif aldım.

7. HeyGen (Öğrenme ve geliştirme videoları oluşturmak için en iyisi)

heyGen aracılığıyla

Bir başka AI içerik oluşturma aracı olan HeyGen, en gerçekçi avatarları deneyimlemenizi ve hatta kendinizi klonlayarak video eğitim içeriği oluşturmanızı sağlar.

HeyGen'in sunduğu özelleştirme düzeyi inanılmaz. Yüz ifadelerinden arka planlara ve hatta AI avatarınızı sezgisel olarak cevap verecek şekilde eğitmeye kadar, bu platform size özel eğitim içeriği sunmanızı sağlar.

HeyGen'in en iyi özellikleri

Daha geniş bir kitleye hitap etmek için 175'ten fazla farklı dil ve lehçe arasından seçim yapın

AI avatarlarınızın gerçekçi duygular ve hareketler sergilemek üzere eğitildiği nüanslı videolar oluşturun

Güçlü paket içi video düzenleme aracını kullanarak profesyonel videolar oluşturun

HeyGen sınırlamaları

Bazen avatarın ifadeleri biraz sert veya robotik gelebilir

HeyGen fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu: Koltuk başına aylık 29 $

Takımlar: Koltuk başına aylık 39 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

HeyGen puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

HeyGen hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bu araç, gerçek anlamda bir devrim niteliğinde. Günümüzde pek çok "AI" aracıyla karşılaşabilirsiniz, ancak bu araç gerçekten işe yarıyor. Bazı ürün videoları için kullandım – kelimenin tam anlamıyla birkaç dakika sürdü. Zaman ve kaynak yatırımlarında önemli bir azalma sağladı ve PR, promosyonlar, İK, satış sunumları, eğitim vb. gibi birçok uygulama alanı var. Yaratıcılığın sınırı yok!

Bu araç, gerçek anlamda bir devrim niteliğinde. Günümüzde pek çok "AI" aracıyla karşılaşabilirsiniz, ancak bu araç gerçekten işe yarıyor. Bazı ürün videoları için kullandım – kelimenin tam anlamıyla dakikalar içinde. Zaman ve kaynak yatırımlarında önemli bir azalma sağladı ve PR, promosyonlar, İK, satış sunumları, eğitim vb. gibi birçok uygulama alanı var. Yaratıcılığın sınırı yok!

🧠 İlginç Bilgi: On kuruluştan yaklaşık dokuzu, çalışanlarını elde tutma konusunda endişeli. LinkedIn'in 2025 İşyeri Öğrenme Raporu'na göre, öğrenme ve büyüme fırsatları sunmak, çalışanların ayrılmasını önlemek için en iyi strateji olarak görülüyor.

8. Zavvy (Çalışanlar için öğrenme programları oluşturmak için en iyi araç)

zavvy aracılığıyla

Deel tarafından sunulan Zavvy, İK yöneticileri ve L&D uzmanları gibi birden fazla takımı yöneten kişiler için tasarlanmıştır. Çalışanlara daha iyi geri bildirim verme konusunda koçluk yapmaktan takip ve eğitim hatırlatıcılarını otomatikleştirmeye kadar, Zavvy yoğun işleri halletmek için AI kullanır.

Zavvy, tekrarlayan işleri otomatikleştirmenize yardımcı olur, böylece siz de önemli olan şeye odaklanabilirsiniz: çalışanlarınızın becerilerini geliştirmek. Her şey anlamlı kariyer yolları oluşturmak, yetkinlikleri tanımlamak ve gerçek koçluk sunmakla ilgilidir.

Zavvy'nin en iyi özellikleri

Tek bir tıklama ile kusursuz videolar ve diğer öğrenme deneyimleri oluşturun

Slack gibi harici uygulamalarla entegre ederek koçluk tavsiyeleri verin, öğrenme kaynaklarını paylaşın ve daha fazlasını yapın

Zavvy sınırlamaları

Platform, bütçesi sınırlı kullanıcılar için pahalı olabilir

Zavvy fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Zavvy puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

📖 Ayrıca okuyun: Çalışanları Yeni Yazılımlar Hakkında Verimli Bir Şekilde Eğitme

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok ilgilerini çeken AI kullanım örneklerinden biri olarak beceri geliştirmeyi gösteriyor. Örneğin, teknik bilgiye sahip olmayan çalışanlar, bir AI aracı kullanarak bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda, AI'nın işiniz hakkında ne kadar fazla bağlam bilgisi varsa, yanıtları o kadar iyi olur. İş için her şeyi yapan uygulama olan ClickUp'ın AI'sı bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.

9. Virti (Eğitim materyallerini iyileştirmek için sürükleyici videolar oluşturmak için en iyisi)

virti aracılığıyla

Virti'nin yapay zeka destekli rol oynama ve video eğitim platformu, pasif öğrenmeyi sürükleyici bir deneyime dönüştürür. Avatarların öğrencilere gerçek zamanlı olarak yanıt verdiği etkileşimli videoları düşünün.

Bu tür uygulamalı, senaryo tabanlı eğitim, öğrenenlerin baskı hissetmeden gerçek hayattaki durumlarda pratik yapmalarına olanak tanıyarak katılımı artırır ve bilgiyi daha iyi hatırlamalarını sağlar.

Virti'nin en iyi özellikleri

Bu kod gerektirmeyen çözümle, çeşitli işgücü için etkileşimli simülasyonlar oluşturun

Tamamen sürükleyici deneyimlerle sanal dünyanın güvenliği içinde senaryoları test edin

Ayrıntılı içgörüler analiz ederek veriye dayalı performans değerlendirmeleri elde edin

Virti sınırlamaları

Çok sayıda özelleştirme seçeneği mevcut olsa da, kullanıcılar AI avatarlarının ve seslerinin daha gerçekçi hale getirilebileceğini belirtmiştir

Virti fiyatlandırması

Başlangıç: Düzenleyici başına aylık 99 $

Pro: Düzenleyici başına aylık 199 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Virti puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Virti hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Erişilebilir ve kullanımı kolay olması hoşuma gidiyor. Kodlama bilgisi gerektirmediği için herkes tarafından erişilebilir. Tek ihtiyacınız olan bir hesap ve kişisel dizüstü bilgisayarınız; etkileşimli 360 video platformu veya Sanal İnsanlar platformu aracılığıyla sınırsız senaryo oluşturabilirsiniz.

Erişilebilir ve kullanımı kolay olması hoşuma gidiyor. Kodlama bilgisi gerektirmediği için herkes tarafından erişilebilir. Tek ihtiyacınız olan bir hesap ve kişisel dizüstü bilgisayarınız; etkileşimli 360 video platformu veya Sanal İnsanlar platformu aracılığıyla sınırsız senaryo oluşturabilirsiniz.

10. 7taps (Mikro e-öğrenme kursları için en iyisi)

7taps aracılığıyla

Eğitim alanlar için özel kurslar oluşturmanın zaman alıcı sürecini atlamak istiyorsanız, 7taps'ı denemelisiniz! Çeşitli işgücü için öğrenenlerin katılımını artırmak amacıyla, etkili ve az çaba gerektiren mikro öğrenme kurslarını otomatik olarak oluşturur.

7taps, mikro öğrenme ile %84 daha yüksek bilgi tutma oranıyla övünür. Mevcut iş akışlarınızla sorunsuz entegrasyon sunan bu araç, bilgiyi eyleme dönüştürmenize yardımcı olur.

7taps'ın en iyi özellikleri

AI destekli mikro öğrenme yardımcı pilotuyla eğitim sürecinizi geliştirin

Mikro öğrenme dönüştürücü ile PowerPoint, PDF ve diğer biçimleri dönüştürün

Slack veya herhangi bir LMS gibi harici uygulamalarla entegre ederek veriye dayalı içgörüler elde edin

7taps sınırlamaları

Kullanıcılar, sınırlı özelliklere sahip mikro öğrenme içeriğine ayrıntılı konuları dönüştürmekte zorluk çekiyor

7taps fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Düzenleyici başına aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

7taps puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (240+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar 7taps hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

İçerik oluşturmak çok basittir ve en önemlisi, tüm çalışanlar bunu gerçekten seviyor ve içerikle iyi etkileşim kuruyor. AI oluşturucu özellikleri de oldukça harika.

İçerik oluşturmak çok basittir ve en önemlisi, tüm çalışanlar bunu gerçekten seviyor ve içerikle iyi etkileşim kuruyor. AI oluşturucu özellikleri de oldukça harika.

Doğru AI aracını seçmek, stajyerlerin öğrenme ve gelişimini iyileştirecektir. İnsanları ön planda tutan bir AI öğrenme aracı seçerken şunlara dikkat edin:

Otomasyon : Öğrenmeyi hızlandıran bir araç seçtiğinizden emin olun. Slayt sunumlarını biçimlendirmek, eğitim kayıtlarını güncellemek, sık sorulan soruları yanıtlamak veya oturumları planlamak gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek eğitmenlere daha fazla zaman kazandırın ve öğrenenleri daha etkili bir yola yönlendirin

Kişiselleştirme : Herkese uyan tek bir yaklaşım yerine, bireysel ihtiyaçlara uygun eğitim yolları tasarlayın. Her kişi farklıdır ve kendi tarzında öğrenir. Eğitmen olarak, eğitiminizin farklı öğrenenlere göre özelleştirilebilmesini sağlamanız gerekir

Entegrasyon : Aracı mevcut öğrenme platformlarınızla senkronize ederek, öğrencinin akışını kesintiye uğratmadan birleşik bir deneyim sağlayın. Örneğin, bir anahtar kurstaki ilerleme, çalışan yönetim sisteminizde otomatik olarak güncellenir ve değerlendirmeye dahil edilir

Analiz : Anlamlı analizleri inceleyerek ilerlemeyi izleyin ve sonuçları optimize edin. Veriye dayalı kararlar almak, sonuçları iyileştirir

Uyarlanabilirlik: İçeriği kullanıcıların performansına ve katılımına göre dinamik olarak ayarlayarak, öğrenenlerin ilgisini canlı tutun. Bu uyarlanabilir öğrenme tekniği, eğitim alanların dikkatini canlı tutar

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %32'si otomasyonun bir seferde sadece birkaç dakika zaman kazandıracağını düşünürken, %19'u haftada 3-5 saat zaman kazandıracağını söylüyor. Gerçekte ise, en küçük zaman tasarrufları bile uzun vadede birikerek önemli bir fark yaratır. Örneğin, tekrarlayan görevlerde günde sadece 5 dakika tasarruf etmek, her çeyrekte 20 saatten fazla zaman kazanılmasına ve bu zamanın daha değerli, stratejik işlere yönlendirilmesine sonuçlanabilir. ClickUp ile son teslim tarihleri atamak veya ekip arkadaşlarını etiketlemek gibi küçük görevleri otomatikleştirmek bir dakikadan az sürer. Otomatik özetler ve raporlar için yerleşik AI Ajanlarına sahipken, özel Ajanlar belirli iş akışlarını yönetir. Zamanınızı geri kazanın! 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmaya harcanan zamanı %50 veya daha fazla azalttı ve takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Çevrimiçi Çalışan Eğitim Yazılımları

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Anahtar, sorunlu noktaları belirlemek ve bunları çözecek bir çözüm bulmaktır. Sonuçta, AI zaman kazanmak ve verimliliği artırmak için var. Eğitimi kolaylaştıran, verimliliği artıran ve görevleri yönetme çabasını azaltan AI destekli bir araç arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

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