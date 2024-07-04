İşyerinde İnsan Odaklı Yapay Zeka Nasıl Kullanılır: Kapsamlı Kılavuz

AI, görevleri otomatikleştirerek ve karar vermeyi iyileştirerek küresel iş süreçlerinde devrim yaratıyor.

Ancak, yaygın olarak benimsenmesi, potansiyel iş kaybı ve insan unsurunun ortadan kalkması konusunda endişeleri de beraberinde getirdi. Bu endişeleri gidermek için, insanı ön plana çıkaran yeni bir yapay zeka yaklaşımı ortaya çıktı.

Bu insan odaklı yaklaşımda, yapay zeka araçları, insanların yerini alan unsurlar değil, yardımcılar ve insan yeteneklerini geliştiren unsurlar olarak görülür.

İnsan odaklı yapay zeka yaklaşımını ele aldığımız, günümüzün teknoloji odaklı dünyasındaki önemini anladığımız ve iş yerinde nasıl uygulayabileceğinizi keşfettiğimiz bu makaleyi okumaya devam edin.

İnsan Odaklı Yapay Zeka Nedir?

İnsan merkezli yapay zeka (HCAI), otomasyon ve üretken yapay zekayı iş akışlarına entegre ederek insan yeteneklerini geliştirmeye odaklanır.

HCAI sistemleri, yapay zekayı rakip değil, müttefik olarak yeniden tanımlar. Temelde HCAI, verimlilik ve etkinliği artırmak için yapay zeka çerçeveleri içinde insanları önceliklendiren dönüştürücü bir teknolojidir. Akademisyenler, HCAI'nin çeşitli tanımlarını araştırmışlardır. Bunlar arasında Ben Schneiderman'ın tanımı öne çıkmaktadır:

HCAI, sistemleri güvenilir, emniyetli ve güvenilir hale getirecek şekilde insan performansını genişletmeye, artırmaya ve geliştirmeye odaklanır. Bu sistemler ayrıca insanın öz yeterliliğini destekler, yaratıcılığını teşvik eder, sorumluluğu netleştirir ve sosyal katılımı kolaylaştırır.

HCAI, sistemleri güvenilir, emniyetli ve güvenilir hale getirecek şekilde insan performansını genişletmeye, artırmaya ve geliştirmeye odaklanır. Bu sistemler ayrıca insanın öz yeterliliğini destekler, yaratıcılığını teşvik eder, sorumluluğu netleştirir ve sosyal katılımı kolaylaştırır.

Günümüzün teknoloji odaklı dünyasında insan odaklı yapay zekanın önemi

İnsan kontrolünü koruyarak, insan odaklı yapay zeka, etik, şeffaf, güvenilir ve dünya çapında erişilebilir sistemleri desteklemeye çalışır.

İnsan odaklı yapay zekanın kullanım örnekleri çeşitli sektörlere yayılmıştır:

Sağlık sektörü: İnsan merkezli yapay zeka, kapsamlı sağlık verilerini analiz ederek içgörüler ve kalıplar belirler. Hasta tıbbi geçmişini, tıbbi tarama görüntülerini ve diğer klinik kayıtları değerlendirerek, insan merkezli yapay zeka sağlık profesyonellerinin tıbbi koşulları doğru bir şekilde teşhis etmesine ve teşhis hatalarını azaltmasına yardımcı olur

Eğitim sektörü: Eğitimde, insan merkezli yapay zeka, iyileştirme alanlarını belirleyerek eğitimcilerin öğretim stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur. İnsan merkezli yapay zeka ayrıca, eğitimcilerin öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını ve stillerini karşılamak için eğitim kurslarını özelleştirmelerine yardımcı olmak için öğrenci verilerini analiz eder. Ayrıca, eğitimcilerin öğrencilere güçlü ve zayıf yönleri hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlamasına olanak tanır

İnsan kaynakları: İnsan odaklı yapay zeka, dünyanın dört bir yanındaki insan kaynakları departmanlarının bilinçaltındaki önyargıların etkisini azaltmasına ve veriye dayalı işe alım kararları almasına yardımcı olur. HCAI, yüzlerce aday özgeçmişini analiz ederek, adayların yetkinliklerini ve deneyimlerini ilgili iş rollerine göre listeler

Finans sektörü: İnsan merkezli yapay zeka, finansal verileri, riskleri ve portföyleri inceleyerek finansal danışmanların bireylere ve işletmelere özel yatırım önerileri sunmasına yardımcı olur. HCAI, bireylerin ve işletmelerin daha bilinçli finansal kararlar almasını, finansal hedeflerine ulaşmasını ve finansal geleceklerini güvence altına almasını sağlar

Eğlence sektörü: İnsan merkezli AI, Amazon Prime, Netflix vb. OTT platformlarında öneri motorları formunda işler. Geçmişteki görüntüleme alışkanlıklarınızı ve tercihlerinizi analiz eder ve buna göre web dizileri ve filmler hakkında öneriler sunar

Pazarlama ve reklamcılık: Akıllı Akıllı yapay zeka hack'leri , markaların daha özel ve hedefli pazarlama kampanyaları başlatmasını sağlar. HCAI, müşteri demografik bilgilerini, sorunlu noktaları ve tercihlerini analiz ederek trendleri belirler, müşteri davranışlarını tahmin eder ve kişiselleştirilmiş pazarlama mesajları oluşturur

İnsan odaklı yapay zekaya katkıda bulunan kuruluşlar

Aşağıdaki kuruluşlar, insan merkezli yapay zekanın genel konseptine ve gelişimine katkıda bulunan, yapay zeka alanında çok önemli unsurlardır:

AutoAI: Otomatikleştirilmiş yapay zeka (AutoAI), AI sistemlerinin geliştirilmesini otomatikleştirme sürecidir. Algoritmalar ve araçlar kullanarak AutoAI, veri hazırlama ve büyük dil modellerinin seçiminden sistem dağıtımına kadar geliştirme sürecindeki tüm adımları otomatikleştirir

AI uyumu: AI uyumu, AI sistemlerinin insan değerleri ve hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamaya odaklanan AI güvenliği araştırmasının önemli bir yönüdür. Bu, belirli talimatları takip edebilen ve insan hedeflerinin nüanslarını anlayabilen AI sistemleri tasarlamayı içerir. Bu tür AI uyumu, AI sistemlerinin insan değerleri ve hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamaya odaklanan AI güvenliği araştırmasının önemli bir yönüdür. Bu, belirli talimatları takip edebilen ve insan hedeflerinin nüanslarını anlayabilen AI sistemleri tasarlamayı içerir. Bu tür AI yönetişimi , nihayetinde güvenli, güvenilir ve etik uyumlu AI sistemleri oluşturur

Makine öğrenimi: Makine öğrenimi (ML), bilgisayarların verilen verilerden öğrenmesini ve ardından ek programlama gerektirmeden benzer verilerdeki kalıpları ortaya çıkarmasını sağlayan algoritmalar ve modellerin geliştirilmesini içerir. Algoritmalar aracılığıyla ML, yeni bilgilere uyum sağlayabilen, tahminlerde bulunabilen, kararlar alabilen ve zaman içinde performansı artırabilen yapay zeka sistemleri geliştirir

Açıklanabilir AI: Açıklanabilir AI, kararları ve eylemleri için ortalama bir insan kullanıcının anlayabileceği şekilde açıklamalar sağlayan AI sistemlerinin geliştirilmesini içerir. AI sistem süreçlerinin işleyişi ve yürütülmesinin ardındaki nasıl ve nedenlere ilişkin cevaplar sağlayarak, açıklanabilir AI şeffaflık oluşturur ve insanlar ile AI sistemleri arasındaki güven ve anlayışı artırır

AI ve İnsan Etkileşimi: Temel Köprü

AI, teknolojiyle etkileşimlerimizi daha dostane, verimli ve kişiselleştirilmiş hale getiren bir köprü görevi görür. Bunun en önemli örneklerinden biri, AI'nın iş yerlerimizde akıllı cihazlar ve bilgisayarlarla etkileşim biçimimizi dönüştürmesidir.

AI'nın insan-bilgisayar etkileşimine etkisi

AI, aşağıdakiler gibi çeşitli alanlarda insan-bilgisayar etkileşimlerini çeşitli şekillerde etkiler ve iyileştirir:

Doğal iletişim arayüzleri: AI, sesli asistanlar ve sohbet robotları aracılığıyla bilgisayarlarla daha sezgisel ve konuşma benzeri etkileşimler sağlar. Siri, Alexa ve Google Assistant gibi sesli asistanlar, insanların görevleri yerine getirmesine ve doğal dil komutlarını kullanarak bilgilere erişmesine ve bunları almasına olanak tanır

Hareket ve yüz tanıma: AI, bilgisayarların insan hareketlerini ve yüz ifadelerini yorumlayarak daha duyarlı ve sezgisel arayüzler oluşturmasını sağlar. Örneğin, akıllı telefonlardaki yüz tanıma özelliği ve oyun konsollarındaki hareketle kontrol edilen arayüzler gibi teknolojiler, fiziksel hareketler ve ifadeler temelinde cihazlarla sorunsuz insan etkileşimi sağlar

Tahmin edici arayüzler: Kullanıcı eylemlerini tahmin ederek ve niyetleri önceden belirleyerek AI, insan-bilgisayar etkileşimlerini kolaylaştırır. Örneğin, arama motorlarındaki otomatik tamamlama özellikleri ve akıllı telefonlardaki metin tahmin özelliği, AI'yı kullanarak bağlam ve niyete göre kelimeler önerir ve Kullanıcı eylemlerini tahmin ederek ve niyetleri önceden belirleyerek AI, insan-bilgisayar etkileşimlerini kolaylaştırır. Örneğin, arama motorlarındaki otomatik tamamlama özellikleri ve akıllı telefonlardaki metin tahmin özelliği, AI'yı kullanarak bağlam ve niyete göre kelimeler önerir ve iş akışını optimize etmeye yardımcı olur

Artırılmış ve sanal gerçeklik: AI araçları, nesne tanımayı iyileştirir ve insanlar için AR ve VR deneyimlerini geliştirir. Daha gerçekçi, sürükleyici ve etkileşimli senaryo tabanlı simülasyonlar oluşturarak, gelişmiş AI algoritmaları insanlar için eğitim, öğretim ve eğlence tabanlı deneyimleri dönüştürür

Tüketici deneyimini geliştirmede chatbotların rolü

İnsan-bilgisayar etkileşimini etkileyen bir diğer önemli AI uygulaması ise chatbotlardır. Chatbotlar, metin veya sesli mesajlar aracılığıyla insanlarla etkileşim kurmak için insan dilini taklit eden AI destekli bilgisayar programlarıdır.

Sohbet robotları, e-ticaret, eğitim, sağlık ve daha birçok sektörde önemli bir rol oynamaktadır. Bu sektörlerde sohbet robotları, aşağıdakiler yoluyla tüketici deneyimini iyileştirir:

Kişiselleştirilmiş deneyim: Chatbotlar, tüketici verilerini, tercihlerini ve geçmiş etkileşimlerini analiz ederek gelecekteki yanıtları ve önerileri kişiselleştirir. Örneğin, e-ticaret işlerinde chatbotlar, müşterilerin satın alma ve tarama geçmişlerini inceler ve buna göre ürün önerileri sunar. Bu şekilde chatbotlar, müşterilerin alışveriş deneyimini özelleştirir ve geliştirir, dönüşüm olasılığını artırır

Dil desteği sunma: Günümüzün giderek küreselleşen dünyasında, birçok işletme farklı dilleri konuşan uluslararası müşterilerle etkileşim kurmak zorundadır. Chatbotlar birden fazla dilde iletişim kurabilir ve böylece işletmelerin müşterilerine kendi dillerinde destek sunmasına yardımcı olur. Bu sayede chatbotlar, işletmelerin hizmetlerini daha kapsayıcı hale getirir ve dünyanın her yerindeki müşteriler için erişilebilir kılar

Bekleme süresini azaltma: Chatbotlar, birden fazla müşterinin sorgularını aynı anda anında yanıtlayarak müşteri bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır. 7/24 çalışarak iş saatleri dışında bile zamanında destek sağlar ve böylece farklı saat dilimlerinde genel müşteri hizmetleri kalitesini artırır

Siparişler hakkında zamanında güncelleme sağlama: Müşteriler bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde, chatbotlar sipariş durumlarını ve teslimat programlarını takip edebilir ve böylece müşterilere gerçek zamanlı olarak ilgili güncellemeleri sağlayabilir. Müşterileri bilgilendiren chatbotlar, müşterilerin siparişlerini takip etmek için birden fazla sistemle etkileşime girme ihtiyacını ortadan kaldırır ve değerli zamanlarından tasarruf etmelerine yardımcı olur

Randevu planlamayı kolaylaştırma: Chatbotlar, özellikle sağlık sektöründe randevu planlamayı kolaylaştırır. Takvimlerle entegrasyon ve doktorların uygunluk durumlarının değerlendirilmesi sayesinde chatbotlar, müşterilerin insan müdahalesi olmadan uygun tarih ve saati rezerve etmelerini sağlar. Chatbotlar ayrıca randevu hatırlatıcıları göndererek müşterilerin bilgilendirilmesini sağlar ve randevuları kaçırma olasılığını azaltır

Bonus: AI İçeriğini İnsancıllaştırma!

Veri ve bilgi görselleştirmenin önemi

Veri ve bilgi görselleştirme, karmaşık veri kümelerini çubuk grafikler, pasta grafikler ve çizgi grafikler gibi kolayca anlaşılabilir görseller haline getirir. AI araçları, insanların verileri verimli bir şekilde anlamasına olanak tanıyarak, aksi takdirde karmaşık veri kümelerinde gezinmek için harcanacak zaman ve çabadan tasarruf sağlayarak bu süreçte çok önemli bir rol oynar.

Ayrıca, insanlara şunları da sağlar:

Verileri farklı perspektiflerden keşfedin ve içeriği ve bağlamı hakkında daha derin bir anlayış kazanın

Verilerdeki gizli kalıpları ve eğilimleri belirleyin

Değişkenler arasındaki ilişkileri tespit edin, zaman içindeki değişiklikleri izleyin ve anormallikleri belirleyin

İş akışlarındaki darboğazları ve iyileştirme ve optimizasyon için alanları anlayın

Pazar eğilimlerini, tüketici tercihlerini ve operasyonel sonuçları öngörün ve buna göre gelecek stratejileri form

Bulguları kuruluşlardaki takımlara ve departmanlara net bir şekilde iletin ve paydaşlar arasında bilgi paylaşımını geliştirin

İş Yerinde HCAI Kullanmanın Avantajları

İnsan odaklı yapay zeka, işyerlerine aşağıdaki şekillerde fayda sağlar:

Karar vermeyi iyileştirir

İnsan merkezli yapay zeka araçları, iş yerlerinde karar vermeyi iyileştirir. Bu araçlar, büyük veri kümelerini analiz eder ve veriye dayalı karar alma süreçlerini destekleyen içgörüler sağlar. Bilgilendirilmiş kararlar, problem çözme yeteneklerini, stratejik planlamayı, proje sonuçlarını ve genel iş yeri performansını artırır.

Verimliliği ve üretimi artırır

Araştırmalara göre, HCAI'nin benimsenmesi çalışan verimliliğini %35,5 oranında artırmaktadır . İnsan merkezli AI çözümleri, tekrarlayan görevleri otomatikleştirir ve iş akışlarını kolaylaştırır.

Tekrarlayan, manuel süreçlerle ilişkili hataları azaltan HCAI çözümleri verimliliği artırır. Ayrıca, çalışanların ve iş liderlerinin yaratıcı ve eleştirel düşünme ve departmanlar arası işbirliği gerektiren yüksek etkili işlere yatırım yapmaları için zaman kazanmalarını sağlar, böylece takım verimliliğini artırır.

Refah ve memnuniyeti artırır

İnsan merkezli yapay zeka araçları, monoton görevleri otomatikleştirerek tükenmişliği azaltır ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlar. Çalışanların işlerinin daha tatmin edici yönlerine odaklanmalarını sağlar. İlgi çekici ve teşvik edici görevler üzerinde çalışmak, memnuniyet ve iş tatmini duygusunu artırır.

Maliyet tasarrufu sağlar

Araştırmalar, HCAI'nin entegrasyonunun İK departmanının bütçesinde %20, operasyon departmanının bütçesinde ise %40 tasarruf sağladığını göstermektedir.

Rutin idari görevleri otomatikleştirerek, ek insan kaynağı ihtiyacını azaltarak ve operasyonel süreçleri optimize ederek, insan odaklı yapay zeka şirketlerin giderlerini azaltmasına, maliyetlerden tasarruf etmesine ve finansal performansını iyileştirmesine olanak tanır.

İş Yerinde İnsan Odaklı Yapay Zeka Nasıl Kullanılır?

İnsan odaklı yapay zekanın uygulanması, iş yerinizde dönüştürücü bir etki yaratabilir.

Bunu iş yerinizde nasıl uygulayabileceğinizi ve insan odaklı, olumlu bir çalışma ortamı nasıl teşvik edebileceğinizi keşfedin:

1. Takımınızla etkileşim kurun ve iletişim kurun

İş yerinizde HCAI'yi uygulamaya koymanın ilk adımı, takımınızla bu konu hakkında iletişim kurmaktır.

Bu, aşağıdakileri içerebilir:

İş yerinde HCAI'yi uygulama nedenlerini tartışın ve şirketiniz ve çalışanlarınız için sunabileceği avantajları açıklayın

Çalışanların endişelerini aktif olarak dinleyerek ve destekleyici çözümlerle ele alarak farklı görüşleri teşvik edin ve çalışanların endişelerini kabul edin

Çalışan takımınızdan iş yerinde HCAI'yi nasıl etkili bir şekilde uygulayabileceğiniz konusunda fikirlerini alın.

Takımınızla beyin fırtınası yapmak ve işbirliği için ClickUp Mindmaps'i kullanın. Bu şekilde, herkesin fikirlerinin duyulmasını sağlayabilir ve HCAI'yi iş akışlarınıza entegre etmek için birleşik bir yaklaşım teşvik edebilirsiniz.

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak görev tabanlı zihin haritaları oluşturun, beyin fırtınası yapın ve takımınızla işbirliğini artırın

Size nasıl yardımcı olacağına dair örnekler:

Daha fazla netlik için kuruluşunuzdaki projeleri ve görevleri planlayın ve düzenleyin

Sezgisel sürükle ve bırak düğümlerini kullanarak görevler, iş akışları ve fikirler arasında kolayca bağlantılar kurun

Görevleri doğrudan sorunsuz bir şekilde oluşturun, düzenleyin ve silin ve ş Akışı yönetim süreçlerinizi kolaylaştırın

2. Takımınıza eğitim verin ve eğitim sağlayın

Eğitim sağlamak, takımınızın HCAI gibi yeni teknolojileri kullanma konusunda kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur. Bu eğitimler, takımınızın günlük işlerinde bu araçları nasıl etkili bir şekilde kullanacaklarını öğrenmelerini sağlayarak, teknolojiye olan becerilerini ve rahatlıklarını artırır.

Bu hazırlık, takımınızın insan odaklı bir AI kurulumuna geçişini kolaylaştırarak, iş yerinizde AI entegrasyonundan tam olarak yararlanmalarını sağlar.

3. Ş Akışı analizi gerçekleştirin

Uygulamanın bir sonraki adımı, bir iş akışı analizi yapmaktır. Bu, otomasyondan yararlanabilecek görevleri ve süreçleri belirlemenize yardımcı olacaktır.

Görevleri belirledikten sonra, iş yerinizde etik kurallara uygun bir uygulama sağlamak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemeniz önemlidir.

4. Doğru AI aracını seçin

ClickUp Brain kullanarak projeleri ve görevleri yönetin ve özel içeriği kolaylıkla düzenleyin

Çalışanlarınızı merkeze alan güvenilir bir AI aracı seçin. Başlangıç olarak, ClickUp Brain gibi AI destekli araçları değerlendirebilirsiniz.

Güvenilir ve sorumlu bir araç olan ClickUp Brain, çalışanlarınızın çok çeşitli görevleri yerine getirmesine yardımcı olur.

ClickUp Brain'in sunduğu avantajlar şunlardır:

Al Knowledge Manager™: Belgeler, görevler ve projelerden gelen soruları etkileşimli ve bağlamsal olarak yanıtlar. AI arama sıralaması için Wiki'leri kullanır

Al Project Manager™: Proje güncellemelerini ve özetlerini yönetir ve otomatikleştirir. Yorum konularını ve görevleri özetler ve farklı projeler için durum özetleri dahil olmak üzere ayrıntılı bilgiler sağlar. Doğal dil otomasyon oluşturucuya sahiptir ve zaman kazanmak için verileri otomatik olarak doldurabilir

Al Writer for Work™: Çalışanlarınıza rollerine göre yardımcı olan bir yazma asistanıdır. AI araçları ve şablonları, yerleşik yazım denetimi, şablon oluşturucu, tablo oluşturucu vb. özelliklere sahiptir

5. Sürekli izleme ve geliştirme sağlayın

Güvenilir bir araç benimsedikten sonra, sürekli izleme, değerlendirme, geri bildirim toplama ve iyileştirme için bir çerçeve oluşturmak çok önemlidir. Bu süreç, HCAI girişimlerinizin kurumsal hedeflerle uyumlu olmasını ve iş yeri verimliliğini artırmasını sağlar.

Çeşitli paydaşlardan geri bildirim toplayın ve sürekli iyileştirerek güncelliğinizi koruyun. Örneğin, müşteriler için verimli bir geri bildirim prosedürü ayarlayan ve yeni başlayanlar için kolay kullanımlı ClickUp 360 Geri Bildirim Eylem Planı Şablonunu kullanmayı düşünün

Bu Şablonu İndirin Müşteri geri bildirimlerini sistematik hale getirmek ve anlamak için 360 Geri Bildirim için ClickUp Eylem Planı Şablonunu kullanın. Doğru araçla kuruluşunuzdaki görev verimliliğini artırın

360 Geri Bildirim için ClickUp Eylem Planı Şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Bilgiye dayalı karar almayı desteklemek için müşteri geri bildirimlerini düzenleyin, toplayın ve kategorilere ayırın

Herkes tarafından kullanılabilen ve izlenebilen etkili ve pratik bir müşteri geri bildirim prosedürü oluşturun

En çok dikkat gerektiren geri bildirim kategorilerini önceliklendirin ve değerlendirin, takımlarınız için bir eylem planı oluşturun

Kullanıma hazır, tamamen özelleştirilebilir şablondan yararlanarak saniyeler içinde başlayın

ClickUp ile HCAI'yi İş Yerinizde Kullanın

HCAI'yi uygulamak iş yerinize sayısız avantaj sağlar. Bu avantajları en üst düzeye çıkarmak için doğru AI aracını seçmek çok önemlidir.

Örneğin, ClickUp Brain, proje yönetimi ve içerik oluşturma gibi çeşitli görevleri destekleyerek HCAI'yi iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre etmek için güvenilir bir seçimdir.

Ayrıca, ClickUp verimli görev yönetimi, işbirliği ve veri görselleştirme sağlamak için birçok başka özellik ve şablon sunar.

ClickUp'a kaydolun ve iş yerinizde insan odaklı inovasyonu ve ilerlemeyi bugün artırın!