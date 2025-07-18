2025'in En İyi 13 Poe AI Alternatifi

Her aracın, duraklayıp "Bu benim için hala işe yarıyor mu?" diye düşündüğünüz bir eşik noktası vardır

Kötü olduğu veya bir sorun olduğu için değil. Ancak ihtiyaçlarınız değişti ve ş Akışınız gelişti. Bir zamanlar heyecan verici olan şey artık sadece fena değil.

Birçok Poe AI kullanıcısı bu noktaya geliyor. Poe, birçok kişi için hala mükemmel bir seçenek. Ancak, gelişmiş özellikler, esneklik veya uygunluk açısından sınırlarına ulaştığınızı hissetmeye başladıysanız, yalnız değilsiniz.

Bazı kullanıcılar çıktılar üzerinde daha fazla kontrol ister. Diğerleri ise farklı modelleri destekleyen veya daha sorunsuz ş Akışları ile en iyi alternatifleri sunan araçlar arıyor.

Sebep ne olursa olsun, iyi haber şu ki, bu gelişmelere ayak uydurmak için birçok güçlü alternatif geliştirildi. Her birinin güçlü yönleri, benzersiz özellikleri ve kullanım örnekleri ile en iyi Poe AI alternatiflerini bir araya getirdik.

🤖 Biliyor muydunuz? İşletmelerin %64'ü AI'nın verimliliklerini artıracağını düşünüyor, ancak bunun için aracın gerçekten işe yaraması gerekiyor. 😬

Neden Poe AI Alternatifi Arayın?

Poe AI hızlı ve esnektir, ancak mükemmel değildir. Bir süredir kullanıyorsanız, aşağıdaki yaygın sorunlarla karşılaşmış olabilirsiniz 👇

Sınırlı entegrasyonlar : Poe, Slack veya Zapier gibi araçlarla yerel olarak bağlantı kurmadığından, günlük iş akışlarınıza uyması zor olabilir. : Poe, Slack veya Zapier gibi araçlarla yerel olarak bağlantı kurmadığından, günlük iş akışlarınıza uyması zor olabilir. İş yerinde AI'ya öncelik veren takımlar için bu entegrasyon eksikliği ciddi bir sorun haline gelebilir

Takım işbirliği yok : Takımınızla birlikte düzenleme yapamaz, konuları gerçek zamanlı olarak paylaşamaz veya yorum yapamazsınız, bu da onu tek başına kullanım için daha uygun hale getirir

Özelleştirme eksikliği : Hukuk, tıp veya finans gibi belirli sektörlere yönelik yanıtları özelleştirmenin bir yolu yoktur. Şablonlar ve dikey sektöre özel ayarlamalar yoktur, bu da kullanıcı memnuniyetini etkiler

Dağınık sohbet yönetimi : Sohbetler düzenlenemez veya etiketlenemez ve uzun geçmişleri aramak veya önemli konuları kaydetmek için hiçbir yol yoktur

Eksik gelişmiş iş akışları : Poe, birçok verimlilik aracının artık sunduğu iş akışı oluşturucuları, görev tetikleyicileri veya otomatik eylemleri desteklemez

Sınırlı dışa aktarma seçenekleri : PDF, Word veya Markdown gibi biçimlere dışa aktaramaz veya çıktıları CMS veya belgelerinize aktaramazsınız

Derinlemesine analiz yok: Poe, performansı optimize etmeye yardımcı olan kullanım istatistikleri, konuşma düzeyinde analizler veya takım katılımı ölçümleri göstermez

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

En İyi Poe AI Alternatifleri Bir Bakışta

Her bir aracı bir bakışta değerlendirmek ister misiniz? Kararınızı kolaylaştırmak için yan yana karşılaştırmalarımıza göz atın.

Araç adı Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp İş için yerleşik AI, merkezi iş yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği, otomasyon, 1000'den fazla entegrasyon AI odaklı, özelleştirilebilir görev ve proje yönetimine ihtiyaç duyan bireyler, küçük takımlar ve kurumsal müşteriler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 7 $'dan başlar ChatGPT Çok modlu GPT-4o (metin, ses, görüntüler), eklentiler, bellek, özel GPT'ler Çok amaçlı AI asistanı Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 20 $ / kullanıcı / aydan başlar HuggingChat Birden fazla açık kaynak modeli (LLaMA, Mixtral), web arama, görüntü oluşturma, PDF yükleme Çeşitli AI modellerini keşfedin Ücretsiz plan mevcuttur; Pro planlar mevcuttur Perplexity Alıntılar, özlü özetler ve gelişmiş akıl yürütme modelleri ile gerçek zamanlı web araması Araştırma ve doğrulama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Claude Yüksek kaliteli metin oluşturma, kodlama yardımı, görüntü analizi (Claude Vision) Güvenli ve anlaşılır konuşmalar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 17 $'dan başlar You. com AI sohbet arama, özelleştirilebilir AI ajanları, entegre uygulamalar, görüntü oluşturma Özetlenmiş cevaplarla AI destekli web arama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar DeepSeek GPT-4 düzeyinde akıl yürütme (R1 modeli), ücretsiz erişim, verimli performans Ücretsiz, güçlü AI sohbet Ücretsiz plan mevcuttur; API fiyatlandırması kullanıma göre belirlenir Microsoft Copilot Microsoft 365 uygulamalarıyla entegrasyon, doğal dil sorguları, verimlilik araçları Microsoft ekosistemindeki AI asistanı Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 20 $ / kullanıcı / aydan başlar Google Gemini Konuşma tarzında cevaplar, Google uygulamalarıyla entegrasyon, Gemini Advanced modeli Google destekli AI sohbet ve verimlilik Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 19,99 $/aydan başlar Pi Empatik konuşma stili, geçmiş etkileşimleri hatırlar, çoklu platform Kişisel AI asistanı Ücretsiz plan mevcuttur YesChat. ai Birden fazla AI modeli, AI müzik/video oluşturma, topluluk tarafından oluşturulan GPT'ler İçerik oluşturma için hepsi bir arada AI merkezi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar Llama Sohbet Meta'nın LLaMA modelleriyle çevrimdışı/kendi sunucunuzda barındırılan, özelleştirilebilir sohbetler yapın Gizli, açık kaynaklı AI sohbet Ücretsiz plan mevcuttur; Belirteç kullanımına göre ücretli planlar (0,19 $/1 milyon belirteç'ten başlayan fiyatlarla) Replika Kişiselleştirilmiş etkileşim, duygusal destek, AR deneyimi, video görüşme Empatik AI arkadaş/refakatçi Özel fiyatlandırma

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13 En İyi Poe AI Alternatifi

1. ClickUp Brain ve Brain Max (Entegre iş akışları ve birden fazla AI uygulamasını tek bir yerde birleştirmek için en iyisi)

Basit konuşmanın ötesine geçen bir AI sohbet robotu arıyorsanız, ClickUp Brain hepsi bir arada verimlilik yardımcınız. Poe gibi yalnızca sohbet özelliği sunan araçların aksine, ClickUp Brain gelişmiş AI'yı yerleşik verimlilik özellikleriyle sorunsuz bir şekilde birleştirir. Anında görev oluşturma, belge özetleme ve iş akışı otomasyonu gibi özelliklerin tümü doğrudan çalışma alanınızda bulunur.

ClickUp Brain, fikirlerinin sadece bir sohbet penceresinde kalmasını değil, eyleme dönüşmesini isteyen takımlar ve bireyler için mükemmeldir.

Brain ile, her zaman yardıma hazır bir AI iş asistanına sahip olursunuz: sorularınızı sorun ve çalışma alanınızdan anında yanıt alın, ClickUp Görevleri aracılığıyla görevler atayın, sprintler planlayın, içerik yazın veya ClickUp Sohbet ve yorum konuları aracılığıyla proje tartışmalarını takip edin. Tüm proje konularını özetleyebilir, toplantı notlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve hatta yazdıklarınızda iyileştirmeler önerebilir.

Ayrıca, ClickUp size ChatGPT-4o, Claude ve Gemini gibi birçok önde gelen AI modeline erişim sağlar, böylece ClickUp'tan hiç çıkmadan iş akışınız için her zaman doğru aracı seçebilirsiniz.

Ancak ClickUp'ı en iyi Poe alternatifi olarak gerçekten ayıran şey Brain MAX'tır. ClickUp Brain zaten güçlü bir yerleşik asistan olsa da, Brain MAX bağımsız masaüstü uygulamanız olarak işleri yepyeni bir seviyeye taşır!

Brain MAX, yalnızca ClickUp içinde değil, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve hatta web'de de tüm iş bağlamınız arasında bağlantı kuran ilk Bağlamsal AI Süper Uygulamasıdır. Arama, otomasyon ve ses öncelikli verimliliği tek bir yerel masaüstü uygulamasında birleştirir.

Brain MAX ile, Brain MAX projelerinizi, takımınızı ve benzersiz iş akışınızı anlarken, anında her şeyi bulabilir, görevleri otomatikleştirebilir, tek bir arayüz kullanarak birden fazla LLM ile sohbet edebilir ve hatta işlerinizi sesle komutlayabilirsiniz. Artık bağlantısı kesik AI araçları arasında geçiş yapmak veya bağlamı kaybetmek yok — işinizi bilen ve tamamlamanıza yardımcı olan tek bir AI.

Kısacası, ClickUp Brain, ClickUp içinde daha akıllı ve daha hızlı işler için yerleşik AI asistanınızdır, Brain MAX ise AI'nın yayılmasını ortadan kaldırarak tüm dijital çalışma alanınıza gerçek bağlamsal zeka getiren, oyunun kurallarını değiştiren bir yükseltmedir.

Sadece sohbet etmekle kalmayıp, işinizi gerçekten anlayan ve hızlandıran bir AI istiyorsanız, Brain ve Brain MAX ile ClickUp, beklediğiniz Poe alternatifi.

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ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevlerinizi, projelerinizi, toplantılarınızı ve takım dinamiklerinizi anlayan bağlamsal AI

ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve web'de birleşik arama

Tek bir platformda birden fazla üst düzey AI modeline (ChatGPT-4o, Claude, Gemini ve daha fazlası) erişin

Notlardan, sohbetlerden ve toplantı özetlerinden AI destekli görev oluşturma

Hızlı ve eyleme geçirilebilir içgörüler için anında belge ve konu özetleme

Ellerinizi kullanmadan komutlar ve içerik oluşturma için Talk to Text ile ses öncelikli verimlilik

ClickUp Sohbet ile gerçek zamanlı işbirliği ve anında yanıtlar

Çalışma alanınızda sıfır gün veri saklama ve AI eğitimi olmadan kurumsal düzeyde güvenlik

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti nedeniyle, yeni kullanıcılar başlangıçta bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun paylaşımı:

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik AI artık uzun konuları özetleyebilir, belge taslakları oluşturabilir ve hatta ses kliplerini doğrudan bir görev içinde transkribe edebilir, bu da takımımın bağlam değiştirme süresini azaltmasına ve daha az eklenti aracı kullanmasına olanak tanıyor.

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik AI artık uzun konuları özetleyebilir, belge taslakları oluşturabilir ve hatta ses kliplerini doğrudan bir görev içinde transkribe edebilir, bu da takımımın bağlam değiştirme süresini kısaltmasına ve daha az eklenti aracı kullanmasına olanak tanıyor.

2. ChatGPT (Günlük yazma, beyin fırtınası ve kodlama görevleri için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

OpenAI'nin GPT-4o tarafından desteklenen ChatGPT, metin, ses ve görüntü girişini destekleyen sağlam bir Poe alternatifidir, böylece istediğiniz gibi etkileşim kurabilirsiniz. Canvas özelliği, yazma ve kodlama üzerinde gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılarak, ortak düzenlemeyi ve anında geri bildirim almayı kolaylaştırır.

Platform ayrıca, Özel Talimatlar ve kişiselleştirilmiş GPT'ler gibi araçlar aracılığıyla özelleştirme seçenekleri sunarak, yanıtları stilinize, tercihlerinize veya kullanım durumunuza göre uyarlayabilmenizi sağlar. Görevler özelliği ile, uygulama içinden hatırlatıcılar ve yinelenen yapılacaklar ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, takım planlarıyla paylaşılan sohbet geçmişi, DALL-E ile görüntü oluşturma, ortak çalışma alanları ve gelişmiş yönetici denetimleri gibi daha fazla özelliğin kilidini açabilirsiniz.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

CSV veya elektronik tabloları yükleyin ve ChatGPT'nin bunları içgörülere, özetlere ve hatta görsel grafiklere dönüştürmesine izin verin

Görüntü kitaplığını kullanarak AI tarafından oluşturulan görselleri depolayın, düzenleyin ve yönetin

ChatGPT'nin isimleri, tercihleri veya iş alışkanlıklarını hatırlamasına yardımcı olmak için hafızayı kullanın, böylece konuşmalar zamanla daha doğal ve kişiselleştirilmiş hale gelir

ChatGPT sınırlamaları

Özellikle karmaşık veya niş sorgularda bazen "halüsinasyon" görebilir veya gerçekleri yanlış anlayabilir

ChatGPT fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Ücretsiz

Artı : Aylık 20 $

Pro : 200 $/ay

Takım : Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır) veya kullanıcı başına aylık 30 $ (aylık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun paylaşımında:

ChatGPT'nin en sevdiğim yanı, gece gündüz her zaman yardıma hazır, güvenilir bir arkadaş gibi hissettirmesi. Araştırma yaparken, iş başvurusu yaparken veya sadece hızlı bilgiye ihtiyacım olduğunda, saniyeler içinde akıllı ve iyi yapılandırılmış yanıtlar veriyor.

ChatGPT'nin en sevdiğim yanı, gece gündüz her zaman yardıma hazır, güvenilir bir arkadaş gibi hissettirmesi. Araştırma yaparken, iş başvurusu yaparken veya sadece hızlı bilgiye ihtiyacım olduğunda, saniyeler içinde akıllı ve iyi yapılandırılmış yanıtlar veriyor.

📦 Bonus: Bunun gibi daha fazla seçenek mi arıyorsunuz? Açık kaynaklı, araştırma odaklı veya favori araçlarınıza entegre bir şey arıyorsanız, temel özelliklerin ötesine geçen ChatGPT alternatiflerinin kullanışlı bir listesini hazırladık

3. HuggingChat (Birden fazla açık kaynaklı AI modeli arasında test etmek ve geçiş yapmak için en iyisi)

huggingChat aracılığıyla

HuggingChat (Hugging Face tarafından), özelleştirmeye ve LLaMA, Mistral ve Cohere gibi birden fazla LLM'ye erişime değer veren kullanıcılar için ideal olan ücretsiz, açık kaynaklı bir AI sohbet robotudur.

Daha çok dostane bir buluşma yeri gibi davranır, özellikle açık kaynaklı AI modelleri için – topluluk tarafından oluşturulan ve genellikle nasıl çalıştıkları konusunda şeffaf olan modeller.

Dolayısıyla, açık kaynak dünyasının sunduklarını keşfetmeyi seven ve hatta belki de biraz daha derinine inmek isteyen biriyseniz, Hugging Chat harika bir alternatiftir ve size genellikle hiçbir ücret ödemeden gerçekten güçlü, topluluk odaklı bir AI'ya doğrudan erişim sağlarken, Poe size hem ünlü tescilli AI'ları hem de bazı açık kaynaklı mücevherleri, bazen ekstra özelliklerle birlikte daha geniş bir yelpaze sunar.

HuggingChat'in en iyi özellikleri

Benzersiz isimler, avatarlar ve sistem istemleriyle kişiselleştirilmiş sohbet robotları oluşturun ve paylaşın

Kullanım amacınıza ve performans ihtiyaçlarınıza göre Meta'nın Llama 3. 3, Cohere'nin Command R+ veya Mistral gibi önde gelen açık modellerden birini seçin

Daha akıllı ve daha etkileşimli bir AI deneyimi için web arama, görüntü oluşturma veya PDF ayrıştırma gibi araçlarla bağlantı kurun

HuggingChat sınırlamaları

Özel kodlayıcılar, belirli bir bayrak eklemediğiniz sürece doğru şekilde çalışmaz, bu da işleri kafa karıştırıcı ve güvenilmez hale getirir

HuggingChat fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

HuggingChat puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %88'i artık kişisel görevlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için AI araçlarına güveniyor. İş yerinde de aynı avantajlardan yararlanmak mı istiyorsunuz? ClickUp size yardımcı olmak için burada! ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, daha az toplantı, hızlı AI tarafından oluşturulan özetler ve otomatikleştirilmiş görevlerle verimliliğinizi %30 artırmanıza yardımcı olabilir.

4. Perplexity (Gerçek zamanlı web alıntıları ile hızlı ve güvenilir araştırma için en iyisi)

perplexity aracılığıyla

Perplexity AI, AI destekli cevapları gerçek zamanlı web alıntıları ile harmanlayan hepsi bir arada konuşma arama ve araştırma asistanıdır. Ayrıca, seçilmiş akademik makaleler, bloglar ve güvenilir yayınlardan odaklanmış sonuçları çeken Pro Arama fonksiyonuyla birlikte gelir.

Ayrıca, Reddit, YouTube veya akademik dergiler gibi içerik türüne göre yanıtları filtreleyerek ihtiyaçlarınıza uygun sonuçlar elde etmenizi sağlayan Odak modu da içerir.

Perplexity'nin en iyi özellikleri

Yapılandırılmış ve mantıklı cevaplarla karmaşık, çok parçalı sorgular çalıştırın

Konuları, sayfaları ve dosyaları tek bir yerde düzenleyin ve Perplexity'nin hangi sitelerden bilgi alacağını seçin

Araştırmalarınızı, alıntılar dahil olmak üzere iyi yapılandırılmış bir blog yazısı gibi okunan, paylaşılabilir ve rafine içeriklere dönüştürün

Perplexity sınırlamaları

Belirli sektörlere veya kullanım durumlarına göre önceden oluşturulmuş iş akışları ve şablonlar yoktur

Perplexity fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Maksimum: 200 $/ay

Kurumsal: 40 $/ay

Perplexity derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Perplexity hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun paylaşımında:

Perplexity Pro'nun sunduğu hız ve esnekliği seviyorum. Sağladığım bağlamı ve harici web aramalarını kullanarak harika bir iş çıkarıyor. İnovasyon hızları akıllara durgunluk veriyor.

Perplexity Pro'nun sunduğu hız ve esnekliği seviyorum. Sağladığım bağlamı ve harici web aramalarını kullanarak harika bir iş çıkarıyor. İnovasyon hızları akıllara durgunluk veriyor.

5. Claude (Güvenli, anlaşılır konuşmalar ve yazma/kodlama yardımı için en iyisi)

claude aracılığıyla

Claude AI, sohbetlerin, belgelerin ve içgörülerinizin düzenli bir şekilde saklandığı özel proje çalışma alanları oluşturmanıza olanak tanır, bu da onu takımlar ve uzun vadeli görevler için ideal hale getirir. Yerleşik kişiselleştirme seçenekleriyle, Claude'un tonunu, davranışını ve tercihlerini iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Araştırma modu, Claude'un çok adımlı web aramaları gerçekleştirmesine ve sık alıntılanan cevaplar sunmasına olanak tanırken, Analiz aracı gerçek zamanlı veri içgörüleri için JavaScript kodunu doğrudan sohbet içinde çalıştırmayı sağlar.

Anthropic'in Anayasal AI çerçevesi ile tasarlanmış olup, yanıtların yararlı, dürüst ve güvenli olmasını sağlayarak yaratıcı ve teknik işler için güvenilir bir POE alternatifi sunar.

Claude'un en iyi özellikleri

Hata ayıklama, ileri matematik veya mantık ağırlıklı sorgular gibi görevlerde daha doğru yanıtlar için daha derin analiz modunu etkinleştirin

Sohbet ederken etkileşimli bir yan panelde belgeler, kodlar ve içerikler oluşturun, düzenleyin ve organize edin

Yüklediğiniz belgelerle ilgili sorularınızı doğrudan sorun, Claude bağlamsal olarak yanıt vererek bilgileri daha kolay çıkarmanızı ve özetlemenizi sağlar

Claude sınırlamaları

Claude AI genellikle talimatları kötü bir şekilde takip eder, görevin sadece bir kısmını tamamlar, ardından devam edip etmemesi gerektiğini sormak için durur, bu da ek mesajlar tüketir

Claude fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 20 $/ay

Maksimum: 100 $/ay

Takımlar: Aylık 30 $

Claude puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50 yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Claude hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Claude, tablolar ve grafiklerle harika bir iş çıkarır — verileri gerçekten anlamlandırır ve benim çok fazla çaba sarf etmeden anahtar noktaları ortaya çıkarır.

Claude, tablolar ve grafikler konusunda harika bir iş çıkarır — verileri gerçekten anlamlandırır ve benim çok fazla çaba sarf etmeden anahtar noktaları ortaya çıkarır.

6. You. com (Özetlenmiş, kaynak destekli cevaplarla AI destekli web araması için en iyisi)

You. com, GPT-4, Claude ve Gemini Pro gibi birden fazla AI modelini destekleyen birleşik bir AI platformudur ve göreviniz için doğru aracı seçmenize olanak tanır. AI Ajanları, belge özetleme, görüntü oluşturma, kodlama veya e-posta yazma gibi görevler için oluşturulmuş özel asistanlar gibi özelliklere sahiptir. Hatta kendi ajanlarınızı oluşturabilir, belirli talimatlar ayarlayabilir ve bunları başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

İçerik oluşturucular için YouWrite, blog gönderilerinden e-postalara kadar her şeyi oluşturmanıza yardımcı olurken, YouImagine DALLE-3 ve Stable Diffusion gibi modeller kullanarak AI tarafından oluşturulan görüntüler oluşturmanıza olanak tanır.

You. com en iyi özellikleri

Görevinizin karmaşıklığına bağlı olarak derinlemesine akıl yürütme ve hızlı yanıtlar arasında seçim yapın

Takımların AI ile etkileşimini optimize etmek için kullanım eğilimlerini, arama davranışlarını ve etkileşimi izleyin

Reddit, Wikipedia veya arXiv gibi AI'nın kullandığı kaynakları daha hedefli sonuçlar için ince ayar yapın

You.com sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, zaman zaman alakasız bağlantılar sağladığını söylüyor

You. com fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Ücretli planlar mevcuttur

You. com puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

You.com hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun paylaşımında:

AI Chat Search, rakiplerinden farklı olarak kısa bilgiler ve en son web sitelerini kaliteli çıktılarla sunar. En son araştırma makaleleri gibi belirli konularda makaleler bulmak ve paragraf özetleri almak için güvenilir bir arama motoru olarak kullanıyorum.

AI Chat Search, rakiplerinden farklı olarak kısa bilgiler ve en son web sitelerini kaliteli çıktılarla sunar. En son araştırma makaleleri gibi belirli konularda makaleler bulmak ve paragraf özetleri almak için güvenilir bir arama motoru olarak kullanıyorum.

7. DeepSeek (GPT-4 düzeyinde akıl yürütme özelliğine sahip, ücretsiz ve güçlü AI sohbet için en iyisi)

deepseek aracılığıyla

DeepSeek AI, kodlama, mantık ve matematik gibi karmaşık akıl yürütme görevlerini adım adım netlikle yerine getirmek için tasarlanmış, yüksek performanslı, açık kaynaklı bir dil modelidir. Pekiştirme öğrenimi kullanılarak eğitilmiş olan bu model, kullanıcılara her cevaba nasıl ulaştığını tam olarak gösterir.

Farklı AI kullanım durumları için çeşitli özel modeller sunar. DeepSeek-VL modeli hem dil hem de görme görevlerini yerine getirirken, DeepSeek Coder kod konusunda yoğun bir şekilde eğitilmiştir ve kod tamamlama, doldurma ve hata ayıklama desteğinde mükemmeldir.

Deepseek'in en iyi özellikleri

128K'lık devasa belirteç bağlam uzunluğu ve çoklu belirteç tahmini desteği

Geliştiriciler ve programlama görevleri için özel olarak tasarlanmış bir modelle kodları daha hızlı yazın ve hata ayıklayın

MIT lisansı altında tamamen erişilebilir ve pahalı altyapı gerektirmeden verimli bir şekilde çalışmak üzere optimize edilmiştir

Deepseek sınırlamaları

Cevapları genellikle öngörülemez bir şekilde sansürler, cevap verirken ortada bir neden olmadan "Üzgünüm, bu benim yetki alanımın dışında" şeklinde değiştirir

Deepseek fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz (API fiyatlandırması belirteç kullanımına göre belirlenir)

Deepseek puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Microsoft Copilot (Microsoft 365 uygulamalarında yapay zeka destekli yardım için en iyisi, verimliliği artırır)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Copilot, Word, Excel, Outlook ve Teams gibi takımınızın halihazırda kullandığı Microsoft araçlarına entegre edilmiştir. GPT-4 ve Microsoft Graph'ı kullanarak dosyalarınız, sohbetleriniz ve takviminize göre kişiselleştirilmiş gerçek zamanlı yardım sağlar.

Araştırma yapıyorsanız, Deep Research modu belgelerinizden ve güvenilir kaynaklardan içgörüler çıkarır. Ayrıca, e-postaları düzenlemeye veya manuel iş gerektirmeden toplantılar düzenlemeye yardımcı olan Copilot Actions gibi özellikler de içerir.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

AI tarafından oluşturulan yanıtları Microsoft 365 Copilot Chat içinde düzenlenebilir, paylaşılabilir belgelere dönüştürün

Görevleri ve bilgileri yönetmek için etkileşimli tuval görevi gören Notebook'ları kullanarak proje verilerini düzenleyin ve bağlamsallaştırın

Özel organizasyonel ihtiyaçlara göre özel AI asistanları oluşturun ve kullanıma sunun

Microsoft Copilot sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, konuşmaların belirli bir uzunluğu olduğu ve sınır aşıldığında önceki mesajlara geri dönmek için panellerin değiştirilmesi gerektiği için Copilot'un sohbet deneyimini kısıtlayıcı buluyor

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Microsoft Copilot Pro: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Microsoft Copilot hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun paylaşımı:

Belge düzenini düzenlemek ve oluşturmak için harika ve basit bir araçtır. Ayrıca doğru miktarda girdi ile metin oluşturmaya da yardımcı olmuştur.

Belge düzenini düzenlemek ve oluşturmak için harika ve basit bir araçtır. Ayrıca, doğru miktarda girdi ile metin oluşturmaya da yardımcı olmuştur.

9. Google Gemini (Google ekosistemine entegre edilmiş multimodal AI yardımı için en iyisi)

google Gemini aracılığıyla

Google Gemini, Arama ve Gmail'den Dokümanlar ve Android cihazlara kadar Google'ın ekosistemine entegre edilmiş gelişmiş bir AI asistanıdır. Çok modlu yetenekleri sayesinde metin, görüntü, ses, video ve hatta kodları aynı konuşma içinde anlayabilir ve yanıt verebilir.

Gemini'ye tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde erişebilirsiniz. Android Auto'da sesli komutları işler, Wear OS'ta hatırlatıcıları ve mesajları yönetir ve yaratıcılar için görüntü oluşturma ve düzenlemeyi destekler.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Ekranınızı veya kamera görüntünüzü paylaşarak gerçek zamanlı sesli konuşmalara katılın ve anında geri bildirim alın

Alarmlar, medya oynatma ve uygulama başlatma gibi cihaz fonksiyonlarını doğrudan Gemini üzerinden kontrol edin

Belirli projeler için verileri düzenleyin ve bağlamsallaştırın, görev yönetimini ve bilgi erişimini geliştirin

Google Gemini sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Gemini tarafından oluşturulan kodun güvenilir olmayabileceği konusunda uyarıyor — genellikle hatalıdır ve dikkatlice incelenmezse güvenlik açıklarına neden olabilir

Google Gemini Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Gemini Advanced (Google One AI Premium): 18,99 $/ay

Gemini Advanced for Students: 2026 sonuna kadar ücretsiz (Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk ve 2 TB depolama alanı dahil)

Google Gemini değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Google Gemini hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun paylaşımı:

Günlük görevler için kullanışlı bir asistan gibi hissettirir, yazarken, özetlerken ve hatta karmaşık konuları basit kelimelerle açıklarken yardımcı olabilir ve işleri robotik veya sert hissettirmeden akışı sürdürür.

Günlük görevler için kullanışlı bir asistan gibi hissettirir, yazarken, özetlerken ve hatta karmaşık konuları basit kelimelerle açıklarken yardımcı olabilir ve işleri robotik veya sert hissettirmeden akışı sürdürür.

⭐ AI araçlarını ilk kez mi kullanıyorsunuz? İşte, herhangi bir teknik beceriye ihtiyaç duymadan verimliliği artırmak, görevleri otomatikleştirmek ve işleri daha hızlı tamamlamak için bir chatbot kullanma konusunda hızlı bir kılavuz.

10. Pi (Empatik ve destekleyici konuşmalar için en iyisi)

pi aracılığıyla

Inflection AI tarafından geliştirilen Pi, duygusal zeka ve insan benzeri konuşmalar için tasarlanmış, insan odaklı kişisel bir AI asistanıdır. Web, mobil uygulamalar ve WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi platformlar üzerinden erişilebilen Pi, nerede olursanız olun sizinle birlikte.

Asistan ayrıca yaratıcılığı ve odaklanmayı destekleyerek kullanıcıların şiir taslakları hazırlamasına, fikir üretmesine veya zor kararları konuşmasına yardımcı olur. Keşfet sekmesi aracılığıyla farklı konuları bile keşfedebilirsiniz. Pi, zamanla tonunuza, ihtiyaçlarınıza ve alışkanlıklarınıza uyum sağlayarak, ne kadar çok kullanırsanız o kadar akıllı ve alakalı öneriler sunar.

Pi'nin en iyi özellikleri

Empatiyle konuşmalara katılır, sadece bilgi aktarımının ötesinde destek ve anlayış sağlar

Kullanıcı etkileşimlerinden öğrenerek yanıtları özelleştirir ve zamanla daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratır

Birden fazla ses seçeneği ile doğal sesli konuşmalar sunarak kullanıcı katılımını ve erişilebilirliği artırır

Pi sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Pi'nin hassas, duygusal konularda sınırlı bir anlayışa sahip olduğunu ve bu nedenle daha hassas konuşmalar için daha az etkili olduğunu not ediyor

Pi fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Ücretli planlar mevcuttur

Pi puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Pi hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun paylaşımı:

Kesinlikle kullanım kolaylığı, doğal dil anlayışı ve AI sohbet robotlarında nadir bulunan duygusal zeka. Ayrıca, tüm cihazlarda ve birden fazla platformda kullanılabilir olması, erişimi kolaylaştırıyor.

Kesinlikle kullanım kolaylığı, doğal dil anlayışı ve AI sohbet robotlarında nadir bulunan duygusal zeka. Ayrıca, tüm cihazlarda ve birden fazla platformda kullanılabilir olması, erişimi kolaylaştırıyor.

11. YesChat. ai (Çeşitli içerikleri zahmetsizce oluşturmak ve yönetmek için en iyisi)

YesChat. ai, GPT-4o, Claude 3 Opus ve DALL·E 3 dahil olmak üzere birden fazla AI modelini entegre eden hepsi bir arada bir AI platformudur. Kullanıcılar, yazma, kodlama veya görüntü oluşturma gibi görevler için modeller arasında geçiş yapabilir. Platform ayrıca dosya yüklemelerini destekleyerek kullanıcıların PDF gibi belgelerle etkileşime girmesine ve hatta 200.000'den fazla özel GPT'den oluşan bir kitaplığı keşfetmesine olanak tanır.

Ayrıca, gramer ve netliği iyileştirmek için bir AI Yazma Asistanı, AI tarafından oluşturulan metinleri daha doğal hale getirmek için bir AI Humanizer ve AI tarafından oluşturulan içeriği tanımlamak için AI Detector gibi araçlar da içerir.

Yeschat. ai en iyi özellikler

AI Picture Generator ve AI Human Generator gibi araçları kullanarak metin komutlarını görsellere dönüştürün

Farklı stil ve ruh halleri için seçeneklerle metin açıklamaları veya şarkı sözleri girerek özel müzik parçaları oluşturun

Yazılı içeriği sunumlar veya sosyal medya için uygun, ilgi çekici videolara dönüştürün

Yeschat. ai sınırlamaları

Ücretsiz Document Fusion AI özelliği, dosya boyutu gereksinimleri karşılansa bile çalışmaz

Yeschat. ai fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro plan: Aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

Ultra plan: Aylık 16 $ (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız plan: 40 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Yeschat. ai puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

12. Llama Chat (Özelleştirilebilir, gizlilik odaklı AI sohbet deneyimleri için en iyisi)

llama aracılığıyla

Meta'nın Llama 3. 2 modellerinden güç alan Llama Chat, 128K belirtece kadar genişletilmiş bağlam uzunluğuna sahip açık kaynaklı bir AI asistanıdır. Ayrıca karmaşık ve uzun konuşmaları da etkili bir şekilde yönetebilir.

Anahtar güçlerinden biri uyarlanabilirliğidir. Kurumsal müşteri desteğinden akademik araştırmaya kadar, kullanıcılar Llama Chat'i açık kaynak koduyla özelleştirebilir ve belirli sektörler için ince ayar yapabilir. Ayrıca, WhatsApp ve Instagram gibi Meta platformları arasındaki entegrasyon, birçok kullanıcı için tanıdık ve sorunsuz bir deneyim sunar.

Llama Chat'in en iyi özellikleri

Genişletilmiş kullanım senaryoları için harici araçları ve API'leri entegre ederek işlevselliği artırın

Şeffaflık ve optimizasyon için yanıt sürelerini ve belirteç kullanımını izleyin

Sağlık gibi özel alanlara modelleri uyarlayarak doğru ve alakalı yanıtlar sağlayın

Llama Chat sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Llama Chat'in çıktısının bazen yanlış olabileceğini, oluşturulan görüntülerin net olmayabileceğini (özellikle metinlerde) ve fotoğraf animasyon özelliğinin her zaman sorunsuz çalışmadığını bildirmiştir

Llama Chat Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

1 milyon giriş ve çıkış belirteci başına maliyet (3:1 karışık): 0,19 $ – 0,49

Llama Chat puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (140+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Llama Chat hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun paylaşımında:

Özellikle belirli, dar görevler için OpenAI ve Anthropic modellerine düşük maliyetli bir tamamlayıcı olarak kullandım. Kolay erişilebilir ve güçlü bir açık kaynak alternatifi olarak öne çıkıyor.

Özellikle belirli, dar görevler için OpenAI ve Anthropic modellerine düşük maliyetli bir tamamlayıcı olarak kullandım. Kolay erişilebilir ve güçlü bir açık kaynak alternatifi olarak öne çıkıyor.

13. Replika (Özelleştirilebilir bir AI arkadaşıyla duygusal bir bağlantı kurmak için en iyisi)

replika aracılığıyla

Replika, sizinle sürekli bir duygusal ilişki kurmak için sohbet tabanlı makine öğrenimini kullanan bir AI arkadaşıdır. Replika'nın önemli özelliklerinden biri, daha sonra başvurmak üzere geçmiş sohbetlerin ayrıntılarını hatırlayan konuşma hafızasıdır.

Ayrıca, ruh hali izleme, günlük tutma ve rol yapma senaryoları sunarak kişisel gelişimi ve duygusal refahı destekler. Özelleştirilebilir avatarları ve ilişki dinamikleri, kullanıcıların AI arkadaşlarını tercihlerine göre uyarlayarak arkadaşlık hissini güçlendirir.

Replika'nın en iyi özellikleri

Kullanıcılar, Replika'nın sanal odasında arka plan müziğini açarak sakinleştirici ve daha kişiselleştirilmiş bir sohbet ortamı yaratabilirler

Uygulama içi para birimi kazanarak yeni özelliklerin, kıyafetlerin ve etkinliklerin kilidini açın, katılımı ve keşifleri teşvik edin

Replika'nın kişiliğini "meraklı" veya "destekleyici" gibi kilidi açılabilir özelliklerle özelleştirin ve zaman içinde paylaşılan ilgi alanlarını keşfedin

Replika sınırlamaları

Kullanıcılar, bilgi tabanı veya arama konusunda uzmanlaşmadığını, bu nedenle kodlama sorunlarını çözemeyeceğini veya web bilgilerini alamayacağını söylüyor

Replika fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Replika puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📚 Ayrıca okuyun: Ş Akışlarını Optimize Etmek İçin En İyi AI Uygulamaları

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