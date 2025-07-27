müşterileri ve Satışları Yönetmek için En İyi 10 Notion CRM Şablonu

Beş uygulama ve altı yapışkan not arasında müşteri bilgilerini karıştırmaktan bıktınız mı? Biz de öyle! İşte Notion CRM şablonları bu noktada yardımcı olabilir. Tüm müşteri ilişkileri yönetimi ihtiyaçlarınızı tek bir özelleştirilebilir alanda bir araya getirir.

İster tek başına çalışan bir girişimci ister büyüyen bir takımın parçası olun, CRM şablonları potansiyel müşterileri izlemek, takipleri yönetmek ve anlaşmaları kolayca kapatmak için gerekli CRM özelliklerini sağlar.

Daha iyi ilişkiler kurmanıza, satışları artırmanıza ve bu süreçten keyif almanıza yardımcı olacak en iyi 10 Notion CRM şablonunu bir araya getirdik.

Ayrıca, Notion'un alternatiflerinden şablonları da inceleyeceğiz. Yakında favori aracınız olacak araçla (ipucu: ClickUp ) müşteri ilişkilerinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız?

İyi bir Notion CRM şablonu nedir?

Notion, iş, eğitim ve kişisel yaşam için 30.000'den fazla şablona ev sahipliği yapar ve bunların her biri topluluk üyeleri tarafından oluşturulmuştur.

CRM için doğru şablonu seçerken kontrol etmeniz gereken birkaç unsur şunlardır:

Netlik: Net ve temiz bir yapıya sahip bir Notion CRM şablonu seçin. Gezinmesi kolay ve öğrenmesi zor olmamalıdır. Bu, sizin ve takımınız için kullanımı kolaylaştıracaktır

Kapsamlılık: Görsel boru hatları, durum görünümleri ve raporlama araçları gibi tüm temel CRM özelliklerini içeren bir Notion şablonu seçin. Bu, kendi CRM sisteminizle entegre ederek sonuçları hızlandırmanıza yardımcı olacaktır

Özelleştirilebilirlik: Şirketinizin Şirketinizin CRM sürecine uyacak şekilde öğelerini özelleştirebileceğiniz bir şablon seçin. Bu, işinizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olacaktır

Ölçeklenebilirlik: Tek başına ve kurumsal kullanımı destekleyen bir Notion CRM şablonu seçin. Bu, şirketiniz büyüdüğünde bile potansiyel müşterileri izlemenize yardımcı olacaktır

10 Notion CRM Şablonu

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) süreçlerinizi iyileştirmek için en iyi Notion şablonları:

1. Tejit Pabari tarafından hazırlanan Kişisel CRM Şablonu

notion aracılığıyla

Temel CRM ihtiyaçları olan bir çalışan iseniz, Tejit Pabari'nin Kişisel CRM Şablonunu inceleyin. Bu, kişisel ve profesyonel kişilerinizi depolamanızı ve yönetmenizi sağlayan basit bir araçtır. Her sayıya bir durum, öncelik, rol ve diğer ayrıntıları atayabilirsiniz.

Ayrıca, şablon toplantılar düzenlemenize ve etkileşimleri kaydetmenize olanak tanıyarak her aramayı izlemenizi ve gerektiğinde takip etmenizi sağlar.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Özel alanları özelleştirerek doğum günü hatırlatıcıları, son iletişim tarihi ve ortak ilgi alanlarını ekleyin

Kişileri arkadaşlar, akıl hocaları veya tanıdıklar gibi ilişki türüne göre düzenleyin

E-posta entegrasyonlarını kullanarak yakın kişilerle güncellemeleri veya haber bültenlerini paylaşın

🔑 İdeal kullanım alanları: Kişisel ve profesyonel bağlantılarını yöneten serbest çalışanlar, tek başına çalışan girişimciler veya ağ oluşturucular.

💡 Profesyonel İpucu: Aylık veya üç aylık temizlik oturumları planlayarak yinelenen girdileri birleştirin, geçersiz potansiyel müşterileri arşivleyin ve eski bilgileri güncelleyin. Dağınık bir CRM, kötü kararlar ve kaçırılan fırsatlara yol açar. 🧹

notion aracılığıyla

EdriansNotes tarafından hazırlanan Kişi Listesi (Kişisel CRM) Şablonu, etkili kişi yönetimine yardımcı olur. Bu belge, sisteminizde tüm önemli müşteri bilgilerini depolayan ve düzenleyen profesyonel telefon rehberiniz olarak işlev görür.

Etkileşimleri kaydetmenin yanı sıra, önemli kişilerle iletişiminizi asla kaybetmemek için hatırlatıcılar ayarlayabilir ve doğum günleri ve tercihler gibi kişisel notlar ekleyebilirsiniz.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Kişileri müşteriler, tedarikçiler veya personel gibi kategorilere göre gruplandırın

Aramalar, toplantılar veya ağ etkinliklerinden günlük bağlamına ayrıntılar ekleyin

İrtibat sahiplerini veya sorumlu kişileri atayarak takım üyeleriyle işbirliği yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Temel bilgileri içeren merkezi ve aranabilir bir kişi listesine ihtiyaç duyan herkes.

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3. Sentele'nin Potansiyel Müşteri Takip Şablonu

notion aracılığıyla

Temiz bir arayüze sahip Sentele'nin Leads Tracker Şablonu, potansiyel müşterileriniz ve etkileşim durumları hakkında kapsamlı bir görünüm sunarak, takip işlemlerini önceden planlamanıza olanak tanır.

Hepsi bu kadar değil — yanıt oranı ve kapanış oranı gibi ilginç verileri de ortaya çıkarır, böylece hangi potansiyel müşterilere odaklanmanız gerektiğini bilirsiniz. Tüm bu özellikler, satış boru hattı yönetimini zahmetsiz bir görev haline getirir.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Yeni, İletişim Kuruldu, Nitelikli ve Kapalı gibi özelleştirilebilir aşamalarda potansiyel müşteri durumunu izleyin

Pipeline akışını görsel olarak yönetmek için bir Kanban panosu görünümü oluşturun

Her bir potansiyel müşteriye görev kontrol listeleri ekleyerek erişimi ve ilişki kurmayı kolaylaştırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Satış temsilcileri veya pazarlamacılar, erişim, potansiyel müşteri durumu ve dönüşümleri izlemek için.

4. OpenCore Group tarafından hazırlanan Çalışan Dizini Şablonu

notion aracılığıyla

İşletmenizin iç iletişimlerini yönetmek için bir şablon mu arıyorsunuz? OpenCore Group'un Çalışan Dizini Şablonu'na göz atın. Bu şablon, tüm çalışanlarınızın iletişim bilgilerini girebileceğiniz merkezi bir belgedir.

Ek olarak, rolleri, e-posta adresleri ve konumları gibi diğer ilgili ayrıntıları da ekleyin. Bu, belirli bir müşteri etkileşimini yönetmek için sistemden doğru çalışanı bulmanıza ve onunla iletişime geçmenize yardımcı olur. Ayrıca, çalışanların işe alım ve işten ayrılma süreçlerinde de son derece yararlıdır.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Filtreler ve görünümler kullanarak çalışanları takım, konum veya fonksiyona göre gruplandırın

Her çalışan kartının altına işe alım ayrıntılarını ve anahtar belgeleri ekleyin

Şeffaflık için dizin erişimini İK, yöneticiler veya yeni çalışanlarla paylaşın

🔑 İdeal kullanım alanları: Takım iletişim bilgilerini ve rollerini yöneten İK takımları veya küçük işletmeler.

5. Notion Ortaklıkları CRM Şablonu

notion aracılığıyla

Birçok kuruluş, müşteri yönetimine o kadar odaklanır ki müşteri ilişkileri yönetiminin önemini gözden kaçırır. İşte burada Notion Ortaklıklar CRM Şablonu devreye girer.

Bu şablon, iş ortaklarınızdan tedarikçilere ve hatta yatırımcılara kadar, işinizin dış paydaşlarıyla olan etkileşimleri yönetmenize yardımcı olur.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Müşteri yönetiminde bir adım önde olmak için konuşmaları kaydedin ve planlayın

Ortakları bölge, sektör veya işbirliği türüne göre segmentlere ayırın

Tarih alanlarını kullanarak yenilemeleri, check-in'leri ve performans değerlendirmelerini izleyin

Ortakların iletişim bilgileri, kategori ve Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) gibi önemli ayrıntıları merkezileştirin ve düzenleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Stratejik ortaklıkları ve işbirliklerini denetleyen iş geliştirme takımları.

6. Osesenaga Okieimen tarafından hazırlanan Emlak CRM Şablonu

notion aracılığıyla

Osesenaga Okieimen'in Emlak CRM Şablonu, emlak ticareti ile uğraşan bireyler ve işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır. Müşterilerinizin türleri, tercihleri ve kısa listeye aldıkları mülkler dahil olmak üzere tüm müşteri verilerinizi tek bir yerde birleştirmenize olanak tanır.

Satıcılar hakkında bilgiler ekleyin ve anlaşmaları "açık" ve "kapalı" gibi kategorilere ayırın. Bu, sizi güncel tutar ve potansiyel müşterilere ulaşarak anlaşmaları mümkün olan en kısa sürede kapatmanızı sağlar.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Özellik türü, konum, fiyat aralığı ve durum için alanları özelleştirin

Görsel tarama için mülk resimlerini veya liste bağlantılarını ekleyin

Site ziyaretleri veya evrak işleri için son tarihler gibi görevleri her müşteri kaydına bağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Listeleri, müşterileri ve potansiyel müşterileri izleyen emlakçılar ve emlak yöneticileri.

🔍 Biliyor muydunuz? Bazı emlakçılar, müşterilerin kedi mi köpek mi sevdiğini izlemek için CRM'lerini kullanıyor. Bu, kişiselleştirilmiş ev hediyeleri ve ara sıra "evcil hayvan dostu" mülk tanıtımları için yardımcı oluyor! 🐕

7. TingDesign tarafından hazırlanan Müşteri Talep Formu Şablonu

notion aracılığıyla

Müşteri taleplerini düzenli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak bir şablon mu arıyorsunuz? TingDesign'ın Müşteri Talep Formu Şablonu, taleplerin toplanmasından izlenmesine ve yönetilmesine kadar tüm müşteri talep sürecini kolaylaştırmak için basit bir tasarıma sahiptir.

Ayrıca, düzenleri değiştirebilir, alanları özelleştirebilir ve formu sadece bir bağlantıyla paylaşabilirsiniz. Bu şekilde, müşteri taleplerini hızlı bir şekilde yanıtlayarak memnuniyeti artırır ve şirketinizin CRM çabalarını güçlendirirsiniz.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Yeni talepleri derhal takip etmek üzere takım üyelerine atayın

İş akışlarını iyileştirmek için yanıt sürelerini ve müşteri memnuniyetini izleyin

Form gönderilerini ve ilerlemeyi izlemek için tablo veya pano görünümünü kullanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteri taleplerini doğrudan Notion'a kaydeden hizmet tabanlı işler.

💡 Bonus: Eğer şunları yapmak istiyorsanız: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, bağlı tüm uygulamalarınız + interneti anında arayın

Talk to Text'i kullanarak işlerinizi sesle sorabilir, dikte edebilir ve komut verebilirsiniz — ellerinizi kullanmadan, her yerden

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8. Notion Influencer CRM Şablonu

notion aracılığıyla

Notion Influencer CRM Şablonu, şirketinizin işbirliği yaptığı her bir influencer hakkındaki bilgileri merkezileştirmenizi sağlar. Bu bilgiler arasında isim, kanal, ülke, reklamlar ve teslim edilecekler gibi ayrıntılar yer alır.

Sonuç olarak, bu, influencer ilişkilerini yönetmenize yardımcı olur ve her kampanyanın ilerlemesini izlemenizi sağlar.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Kampanya sayfalarını her bir influencer'a bağlayarak işbirliğini merkezileştirin

Etkiyi ölçmek için erişim, CTR ve ROI gibi performans metrikleri ekleyin

Her influencer'a bir sahip atayarak pazarlama takımınızla işbirliği yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Influencer'larla iletişimi ve kampanyaları yöneten pazarlama ekipleri veya ajanslar.

9. Jake Pretty tarafından hazırlanan Ajans Gösterge Paneli Şablonu

notion aracılığıyla

Adından da anlaşılacağı gibi, Jake Pretty'nin Ajans Gösterge Paneli Şablonu, ajans tarzı bir işin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış bir CRM kaynağıdır. Bu şablonu kullanarak her müşteri etkileşimini ve anlaşma ilerlemesini izleyebilir, ajansınızın genel CRM çabalarını basitleştirebilirsiniz.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Proje kartlarını bütçe, kapsam ve aşama bilgileriyle özelleştirin

Filtrelenmiş görünümleri kullanarak görevleri takım veya hizmet hattına göre düzenleyin

Her müşteri etkileşimi için performans raporları ve gösterge panelleri ekleyin

Projelerinizin, ortaklarınızın, görevlerinizin ve süreçlerinizin ayrıntılarını merkezileştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşterileri, kampanyaları ve takım faaliyetlerini izleyen yaratıcı veya dijital ajanslar.

10. Jo Lodge tarafından hazırlanan Basit Fatura Yöneticisi Şablonu

notion aracılığıyla

Basit, verimli ve kullanımı kolay Jo Lodge'un Basit Fatura Yöneticisi Şablonu, tüm faturalarınız için merkezi bir hub olarak fonksiyon görür. Ödenmiş ve bekleyen tüm faturalarınızı görüntülemenizi, düzenlemenizi ve yönetmenizi sağlar.

Bu, finanslarınızı takip etmenize yardımcı olur ve her faturanın ödenmesini sağlamak için zamanında hatırlatıcılar gönderir.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Faturaları müşteri, son teslim tarihi, durum ve tutara göre izleyin

Faturaları ilgili projelere veya müşteri veritabanlarına bağlayın

Hızlı muhasebe için ödeme yöntemi ve işlem ayrıntılarını ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Fatura ve ödeme durumlarını yöneten serbest çalışanlar ve küçük işletmeler.

➡️ Daha fazla bilgi: Verimliliği Artırmak için En İyi CRM Yazılımı Örnekleri ve Kullanım Alanları

Notion Sınırlamaları

Notion çok çeşitli ve çok yönlü CRM şablonları sunsa da, bunların etkinliğini azaltan birkaç önemli açıdan yetersiz kalmaktadır. İşte bunlardan bazıları:

Öğrenme eğrisi: Çoğu Notion şablonu basit bir düzene sahiptir. Buna rağmen, bunları gelişmiş CRM ihtiyaçlarına göre özelleştirmek zor bir görevdir. Bu, şablonların karmaşıklığını artırır ve teknik yeterliliği sınırlı takımlar için uygun olmamasını sağlar

Gerçek zamanlı işbirliği yok: Verimli bir CRM, satış ve pazarlama gibi farklı departmanlar arasında sorunsuz bir koordinasyon gerektirir. Ancak Notion'un CRM şablonları gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sunmadığından, takımların birlikte çalışması ve sonuç elde etmesi zorlaşır

Sınırlı görselleştirme özellikleri: Notion'un CRM şablonlarının en önemli dezavantajlarından biri, grafikler ve çizelgeler gibi gelişmiş görselleştirme özelliklerini desteklememesidir. Bu, CRM gösterge panelini daha az ilgi çekici ve kullanımı daha az sezgisel hale getirir

Performans sorunları: Notion, bir platform olarak, çalışma alanınız büyüdükçe çökme ve yavaşlama eğilimindedir. Bu, takımların aynı anda birden fazla şablon kullanamaması nedeniyle ölçeklendirme için elverişsiz olmasını sağlar

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Notion Alternatifleri ve Rakipleri

Alternatif Notion Şablonları

Notion'un CRM şablonları iyidir. Ancak, gelişmiş ihtiyaçları olan takımlar için etkili değildir. Ama endişelenmeyin, Notion'un yetersiz kaldığı yerde ClickUp devreye girer.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, müşteri ilişkilerinizi etkili bir şekilde düzene sokmak için ihtiyacınız olan tüm araçları ve şablonları içerir. Müşteri verilerinizi merkezileştirmek veya satış sürecini izlemek istiyorsanız, tüm bunları yapabilirsiniz.

ClickUp'ın bu şablonlarına göz atın ve CRM'nizi bugün güçlendirin:

1. ClickUp CRM Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Takımınızın CRM çabalarını ClickUp CRM Şablonu ile uyumlu hale getirin

Takımınızın daha iyi müşteri hizmeti sunmasına yardımcı olacak entegre bir CRM şablonu arıyorsanız, ClickUp CRM Şablonu'nu tercih edin. Kullanımı kolay ve yeni başlayanlar için uygun olan bu şablon, satışları izlemenizi ve müşteri memnuniyetini takip etmenizi sağlayarak CRM stratejilerinizin etkinliğini değerlendirmenize ve gerektiğinde ayarlamalar yapmanıza olanak tanır.

Ayrıca, potansiyel müşteri yönetiminde size rehberlik eder. Potansiyel müşterinin durumu (açık, etkileşimde veya etkileşim girişiminde) hakkında bilgi sağlayarak, takip işlemlerine öncelik vermenizi ve mevcut satış fırsatlarını verimli bir şekilde değerlendirmenizi sağlar.

🌟 Neden seveceksiniz:

Tüm CRM faaliyetlerini yapılandırılmış ve ölçeklenebilir bir sistemde merkezileştirin

Birden fazla aşamadaki anlaşmaları görselleştirin ve gelir tahmininde bulunun

Hesap yöneticileri, SDR'ler ve satış operasyonları için görünümleri özelleştirin

İletişim günlüklerini senkronize etmek için e-posta ve takvim araçlarıyla entegre edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Proje çalışma alanlarında özelleştirilebilir, hepsi bir arada bir CRM isteyen takımlar.

2. ClickUp Basit CRM Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Basit CRM Şablonu ile CRM'yi basitleştirin

Temiz, düzenli araçları tercih eden kullanıcılar için ClickUp Basit CRM Şablonu, müşteri ilişkilerine odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Gereksiz unsurları ortadan kaldırırken akıllı alanlar, Kanban boru hatları ve kişi etiketleme özellikleri sunar.

Şablon, müşteri iletişim verilerini düzenler, satış ilerlemesini izler ve müşteri eğilimlerini ve geri bildirimlerini analiz ederek CRM çerçeveniz hakkında ayrıntılı bilgiler sunar. Ayrıca, alanları iş ortakları, satıcılar ve yatırımcılar için de uygun hale getirmek üzere özelleştirebilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Etkileşim günlüklerini ve ilişki notlarını kolayca güncel tutun

Aşama, tür veya bölgeye göre müşteri kazanımı veya soğuk potansiyel müşteriler için filtrelenmiş görünümler oluşturun

Görevleri ayrı müşteriler olarak gruplandırarak kişi izlemeyi basitleştirin

Özel Alanlar'ı kullanarak telefon numarası ve anlaşma boyutu gibi önemli ayrıntıları ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşterileri izlemek için hafif bir CRM'ye ihtiyaç duyan yeni kurulan şirketler veya küçük işletme sahipleri.

💡 Profesyonel İpucu: Satış veya proje sürecinizi CRM şablonuna uydurmaya çalışmayın. Bunun yerine, alanları, iş akışlarını ve gösterge panellerini takımınızın mevcut iş yapış şekline göre uyarlayın. ✂️

3. ClickUp Komisyon İzleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Komisyon İzleme Şablonu ile satışları takip edin ve takımınızı doğru bir şekilde teşvik edin

Teşvikler performansı artırdığında, komisyonları doğru bir şekilde izlemek çok önemli hale gelir. ClickUp Komisyon İzleme Şablonu, satışları izlemek, komisyon oranlarını uygulamak ve temsilci başına kazançları hesaplamak için kapsamlı bir sistem sunar.

Gömülü formüller, kullanıcı düzeyinde gösterge panelleri ve raporlama görünümleri ile herkesin durumunu bilmesini sağlar ve ayrı elektronik tablolar veya bağlantısı kesik Notion belgelerini yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, her takım üyesinin komisyonlarını izlemenize ve hesaplamanıza yardımcı olur, böylece hedeflerinizi buna göre belirleyebilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Görevler içindeki formül alanlarını kullanarak komisyonları hesaplayın

Satış işlemlerini kaydedin ve kademeli komisyon yapıları uygulayın

Ödemeleri ve Beklemede, Onaylandı veya Ödenmiş gibi durumları izleyin

Anlaşma durumları değiştikçe komisyon hesaplama güncellemelerini otomatikleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Satış komisyonlarını hesaplayan ve izleyen satış takımları veya yöneticiler.

📣 Müşteri görüşü: SSM Creative Collective'in Dijital Pazarlama Direktörü Brenna Keenan, ClickUp kullanımı hakkında şunları söylüyor: ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere çok sayıda abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden gerçekten halletmenizi sağlar. ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere çok sayıda abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden gerçekten halletmenizi sağlar.

4. ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu ile tüm satış boru hattınızı tek seferde görselleştirin

Optimize edilmiş bir satış boru hattı, satış fırsatlarını erken aşamada belirlemenizi, müşteri yolculuğundaki verimsizlikleri ortadan kaldırmanızı ve müşterilerinize daha sorunsuz bir satış deneyimi sunmanızı sağlar. ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu tam da bunu yapar.

Satış huninizin iki ucunu birbirine bağlayan ve tek bir görünümde kolayca görselleştirmenizi sağlayan bir belgedir. Temsilciler kendi satış süreçlerini yönetirken, yöneticiler takım performansının genel bir görünümünü elde eder. Ayrıca, müşteri verilerini düzenleyebilir ve potansiyel müşterilere öncelik vererek en olası alıcılara odaklanabilir, zamanınızı ve kaynaklarınızı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu da dönüşüm oranlarının artmasına yardımcı olur .

🌟 Neden seveceksiniz:

Potansiyel müşteri, Demo, Teklif, Kapalı gibi aşamalara sahip Pano görünümünü kullanarak potansiyel müşterileri düzenleyin

Sürükle ve bırak anlaşma panoları, entegre arama günlükleri ve görsel raporlamayı tek bir uyumlu araçta birleştirin

Anlaşma boyutu, iletişim bilgileri ve tahmini kapanış tarihi için alanları özelleştirin

Hedefli eylemler için fırsatları öncelik, sektör veya potansiyel müşteri kaynağına göre filtreleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Çeşitli aşamalardaki satış fırsatlarını yöneten satış temsilcileri.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamanın gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

5. ClickUp Satış CRM Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış CRM Şablonu ile satış performansını izleyin ve potansiyel müşterileri daha verimli bir şekilde yönetin

Uçtan uca satış döngüsü yönetimi için tasarlanan ClickUp Satış CRM Şablonu, kullanılabilirlikten ödün vermeden sağlam veri işleme sağlar. İlk iletişimden satış sonrası takibe kadar tüm etkinlikler kaydedilir, bağlantılanır ve izlenebilir.

CRM süreçlerine ilişkin içgörüler sunan çeşitli satış verileri sağlayarak, daha iyi sonuçlar elde etmek için bu süreçleri yeniden değerlendirmenize ve iyileştirmenize olanak tanır. Potansiyel müşteri puanlama, satış görüşmesi planlama ve performans izleme için hazır görünümler sunan bu uygulama, Notion CRM iş akışlarına göre ciddi bir yükseltmedir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Satış performansını izleyin, müşteri etkileşimlerini görün ve her fırsatı değerlendirmek için potansiyel müşterileri belirleyin

Alt görevler veya yorumlar kullanarak takipleri ve toplantı notlarını izleyin

Sonraki eylemler veya işlem aşaması geçişleri için hatırlatıcıları otomatikleştirin

Gerçek zamanlı analizlerle daha iyi, veriye dayalı kararlar alın

🔑 İdeal kullanım alanları: Görev ve takım işbirliği özelliklerine sahip entegre bir CRM'ye ihtiyaç duyan büyüyen takımlar.

6. ClickUp Satış Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Raporu Şablonu ile takımınızın satış performansı hakkında nicel içgörüler elde edin

Satış stratejinizde bir sorun olduğunu hissediyorsunuz, ancak tam olarak ne olduğunu bilmiyor musunuz? Öyleyse, ClickUp Satış Raporu Şablonu, CRM araç setinizde ihtiyacınız olan kaynaktır! Bu kullanımı kolay şablon, kazanma oranı, müşteri kaybı oranı ve Müşteri Edinme Maliyeti (CAC) gibi anahtar performans göstergelerini (KPI) kullanarak satış ilerlemeniz ve performansınız hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar.

Ayrıca, trendleri görselleştirmenize, fırsatları tespit etmenize ve müşteri davranışlarını analiz etmenize olanak tanır, böylece müşteri yönetimi stratejinizi optimize ederek daha fazla anlaşma kapatabilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Belirli içgörüler için verileri zaman dönemine, satış temsilcisine veya potansiyel müşteri kaynağına göre filtreleyin

Potansiyel müşteri kaynağına göre dönüşüm oranlarını ve döngü uzunluğunu ölçün

Aylık rapor incelemeleri ve güncellemeleri için yinelenen görevler oluşturun

Formül alanlarını kullanarak dönüşüm oranlarını ve haftalık, aylık veya üç aylık satış performanslarını izleyin

🔑 İdeal kullanıcılar: Görsel satış performansı raporları oluşturan yöneticiler ve üst düzey yöneticiler.

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Özel CRM Yazılım Sistemleri

7. ClickUp Satış Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Takip Şablonunu kullanarak satış çabalarınızı izleyin ve iyileştirin

ClickUp Satış Takip Şablonu, aramaları, toplantıları, demoları ve e-posta iletişimlerini hızlı ve sezgisel bir şekilde kaydetmenin bir yolunu sunar. Satış çabalarını geliştirmek isteyen takımlar ve işletmeler için tasarlanan bu şablon, günlük tutarlılığı korumak ve potansiyel müşteri bulma sürecindeki kalıpları belirlemek için özellikle yararlıdır.

Bu ücretsiz şablon, satış yaklaşımınızı anlamak ve iyileştirmek için ihtiyacınız olan tüm gerekli araçları sağlar. Hepsi bu kadar da değil: bireysel ve takım performansını gerçek zamanlı olarak izlemenize, satış çabalarının istenen sonuçları verdiği alanları belirlemenize ve veriye dayalı kararlar alarak satış sürecini basitleştirmenize olanak tanır.

🌟 Neden seveceksiniz:

Kontrol listelerini ve yinelenen görev şablonlarını kullanarak zaman içinde bireysel ve takım verimliliğini izleyin

Potansiyel müşteri durumu, değer, ürün türü ve satış aşaması için Özel Alanlar ekleyin

Satış ilerlemesini ve takipleri izlemek için görev güncellemelerini takip edin

Anlaşmaları öncelik veya kapanma olasılığına göre filtreleyin ve sıralayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Günlük faaliyetleri, hedefleri ve anlaşma ilerlemelerini izleyen satış takımları.

8. ClickUp Satış Çağrıları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Çağrıları Şablonu ile her satış görüşmesini kazançlı bir konuşmaya dönüştürün

Takımınızın satış çağrılarını ele alma şeklini yapılandırmak mı istiyorsunuz? ClickUp Satış Çağrıları Şablonunu kullanın. Bu şablon, kiminle yapıldığı ve sonraki adımlar dahil olmak üzere her çağrının sonucunu kaydetmenize yardımcı olur, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Keşif görüşmesi, takip veya müzakere olsun, her şey tek bir yerde belgelenir. Zamanla, takımınızın satış hunisinde nasıl ilerlediğini ve konuşmaların nerede takılma eğiliminde olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

İtirazlar, sonraki adımlar ve sonuçlar için yapılandırılmış alanlar ekleyin

Satış görüşmelerini, görüşme saatleri ve müşteri bilgileriyle birlikte görevler olarak planlayın ve takip edin

Notları doğrudan görev açıklamasında veya ClickUp Belgelerinde kaydedin

Temsilcilere çağrıları atayın ve hazırlık adımları veya takipler için kontrol listelerini kullanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteri veya potansiyel müşteri aramalarını planlayan ve yöneten iç satış takımları.

🧠 Eğlenceli Bilgi: CRM'nin analog sürümü Rolodex idi, yani satış elemanları dijital araçlar ortaya çıkmadan önce, kişileri izlemek ve yönetmek için kelimenin tam anlamıyla dönen kart dosyalarını kullanıyordu! 😱

9. ClickUp Satış Süreci Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Süreci Şablonu ile tüm satış sürecini karmaşıklık olmadan yönetin

Açıkça tanımlanmış bir satış süreci, takım verimliliğini artırmaya, satış döngülerini kısaltmaya ve tahminlere dayalı çalışmaları azaltmaya yardımcı olur. ClickUp Satış Süreci Şablonu, potansiyel müşteri yakalamadan işe alıma kadar satış huninizin her aşamasını özetler.

Bu çerçeve ile eksiklikleri belirleyebilir, takım performansını izleyebilir ve her satış fırsatının kasıtlı olarak ele alınmasını sağlayabilirsiniz. Dahası, ş Akışı diyagramlarını, SOP'leri ve gerçek görev atamalarını birleştirerek temsilcilere en iyi uygulamalar konusunda rehberlik eder ve Notion'daki genel CRM taslaklarından çok daha fazlasını sunar.

🌟 Neden seveceksiniz:

E-posta veya teklif adımları için SOP'leri ve şablonları belgelendirin

Takımın standartlaştırılmış süreci ne kadar iyi takip ettiğini izleyin

Satış sürecinizin her adımını bir görev veya kontrol listesi olarak haritalandırın

Her aşama için satış takımı üyelerine sorumluluklar atayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış bir satış sürecini adım adım belgeleyen ve takip eden takımlar.

10. ClickUp Satış Boru Hattı Yönetimi

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Boru Hattı Yönetimi Şablonunu kullanarak sistematik bir araçla potansiyel müşterileri izleyin ve yönetin

Uçtan uca satış sürecini kolaylaştırmak isteyen takımlar için ClickUp Satış Boru Hattı Yönetimi Şablonu, potansiyel müşteriden kapanışa kadar her anlaşmayı izlemek için özelleştirilebilir bir iş akışı sunar. Bu şablon, satış huninizi görselleştirmenize, kişileri yönetmenize ve anlaşma ilerlemesini izlemenize yardımcı olur. Aşamaları, alanları ve görünümleri benzersiz satış döngünüze ve raporlama ihtiyaçlarınıza göre kolayca uyarlayın.

🌟 Neden seveceksiniz:

Sürükle ve bırak aşamalarıyla tüm satış sürecini görselleştirin

Özel Alanlar'ı kullanarak anlaşma değerlerini, kapanış tarihlerini ve sonraki adımları izleyin

Takımınızın hedeflerine ulaşması için görevler atayın ve hatırlatıcılar ayarlayın

Kazanma oranlarını analiz etmek ve darboğazları belirlemek için raporlar oluşturun

İdeal kullanım alanları: Anlaşmaları yönetmek ve tüm satış döngüsü boyunca görünürlüğü artırmak için yapılandırılmış, özelleştirilebilir bir süreç arayan takımlar.

ClickUp'ın CRM şablonlarıyla CRM süreçlerinizi yükseltin

Notion CRM şablonları, kişileri yönetmek, potansiyel müşterileri izlemek ve satış süreçlerini organize etmek için esneklik ve özelleştirme olanağı sunarak bireyler ve küçük takımlar için sağlam bir seçimdir.

Ancak, iş operasyonlarınız büyüdükçe ve ihtiyaçlarınız daha karmaşık hale geldikçe, yalnızca Notion'a güvenmek otomasyon, raporlama ve takım işbirliğinde sınırlamalara yol açabilir.

İşte burada, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp devreye giriyor. Tüm işlerinizi tek bir yerde birleştirmek için tasarlanan ClickUp, proje yönetimi, belge depolama, iletişim ve CRM özelliklerini bir araya getirir.

ClickUp şablonlarının gelişmiş otomasyonu, ayrıntılı analitik ve sorunsuz işbirliği araçları sayesinde CRM süreçlerinizi kolaylaştırın ve ölçeklendirin.

Acele edin! ClickUp'ın ücretsiz CRM şablonlarını şimdi keşfedin — buradan ücretsiz kaydolun!