Karbon ve ClickUp: Muhasebe için hangi ş Akışı aracı daha iyidir?

Şirketiniz kötü muhasebeciler yüzünden zorlanmıyor; zorlanıyor çünkü harika muhasebeciler yazılımın yapması gereken işlerle uğraşmak zorunda kalıyor.

Takip işlemleri. Devir işlemleri. Kaçırılan durumlar. Manuel kontrol listeleri.

Şu anda, geçici çözümlerle idare ettiğiniz ş akışınıza yardımcı olacak bir araç arıyorsunuz.

Peki, Karbon ve ClickUp tartışmasında kim kazanır? Biri hesaplama için özel olarak tasarlanmışken, diğeri size ş akışlarını kendi tarzınızda oluşturma özgürlüğü sunar.

Hadi açalım. 📦

Karbon ve ClickUp'a Genel Bakış

Başlangıç için hızlı bir özet:

Kriterler ClickUp Karbon Birincil hedef kitle Bireyler, küçük ve orta boyutlu şirketler ve kurumsal firmalar dahil olmak üzere her boyutlardaki çapraz fonksiyonlu takımlar Muhasebe ve defter tutma firmaları Görünümler ve esneklik Liste görünümü, Pano, Takvim, Gantt ve Zaman Çizelgesi Görünümleri Liste, Zaman Çizelgesi, Etkinlik ve Kanban panosu görünümleri Analitik ve raporlama Grafikler, formüller, hesaplama kartları, özelleştirilebilir bileşenler ve diğer genel proje yönetimi araçlarını içeren gösterge panelleri WIP, gerçekleştirme, personel kullanımı ve müşteri davranışı Belgeler ve SOP'lar Farklı genel muhasebe şablonları, wiki'ler, görev bağlantıları ve izinler gibi özelliklere sahip yerleşik Belgeler Bağlantılı görevler aracılığıyla dokümantasyonu destekler AI yetenekleri Bağlamsal cevaplar, özetler, otomatik görev oluşturma ve gösterge panelleri sağlayan ClickUp Brain ile sağlam İş akışı verimliliği ve içgörüler için entegre yapay zeka

ClickUp nedir?

Günümüzde işler, özellikle muhasebe alanında, düzgün işlemiyor.

Ekipler iş yükünün artması nedeniyle boğuluyor: parçalanmış iş akışları, elektronik tablolar, e-postalar, paylaşılan sürücüler, birbirinden bağımsız muhasebe uygulamaları ve birbiriyle iletişim kurmayan araçlar arasında yayılmış durumda. Sonuç? Muhasebeciler, destekleyici belgeleri bulmak, sistemler arasında geçiş yapmak ve denetimler, mutabakatlar ve kapanış faaliyetleri arasında bağlamı bir araya getirmek için saatler harcıyor. Bu arada, şirketler ve finans ekipleri, yoğun döngülerde kaybetmeyi göze alamayacakları verimlilik, doğruluk ve zaman kaybediyor.

Dünyanın ilk birleştirilmiş AI çalışma alanı olan ClickUp'ın Proje Yönetimi platformu, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve gerçek zamanlı işbirliğini bir araya getirir. AI teknolojisiyle desteklenen bu platform, işinizi anlar ve daha az hata ile daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur.

Ay sonu kapanışından denetimlere ve müşteri teslimatlarına kadar uzanan, yüksek hacimli, son teslim tarihine bağlı muhasebe işlerine yapı sağlar. Özel durumlar, otomasyonlar ve izinlerle ş akışlarınızı standartlaştırarak tekrarlanabilir süreçler oluşturun, yeniden çalışmayı azaltın ve ortaklara, denetçilere ve personele her bir görev, iş ve son teslim tarihi hakkında tam görünürlük sağlayın.

ClickUp özellikleri

Çok adımlı süreçleri, işlevler arası işbirliğini ve müşteri odaklı işleri hassasiyetle yönetmek için tasarlanmış ClickUp özelliklerine bir göz atalım.

Özellik #1: Finans proje yönetimi

Finans takımları için ClickUp, hazır şablonlar ve özel araçlarla tedarikçi onboarding, maaş bordrosu ve kâr-zarar incelemelerini tekrarlanabilir, izlenebilir ş akışlarına dönüştürür.

Bağlamı sağlamak için belirli ayrıntılarla ClickUp görevleri oluşturun

ClickUp Görevleri, esnek eylem birimleri olarak hizmet eden anahtar bileşenlerdir.

Örneğin, 3. çeyrek mali raporunu hazırlarken, müşteri klasöründe banka ekstreleri, gider çekleri, mutabakatlar ve nihai özet için alt görevler içeren bir görev oluşturun ve her birine bir son tarih atayın.

"Bütçelenen Tutar", "Gerçek Harcama" ve "Fark" için ClickUp Özel Alanlarını kullanın ve Formül Alanları'nı uygulayarak görevde doğrudan farkları otomatik olarak hesaplayın.

ClickUp gösterge panelleri, tüm müşteriler ve departmanlar için bekleyen onayları, yaklaşan son teslim tarihlerini ve işaretlenmiş görevleri göstererek her şeyi odak noktasına getirir.

ClickUp Gösterge Panellerinde pil grafiklerini kullanarak takım iş yüklerini ve proje durumunu görselleştirin

20 müşterinin faturalandırmasını yönettiğinizi varsayalım. ClickUp'ı kullanarak bir müşteri portalı oluşturun:

Müşteri başına faturalandırılabilir saatlerin çubuk grafiği

Gelir ve tahmin hesaplaması

Gecikmiş faturalar için bir görev liste

Bu sayede gecikmeleri erken fark edebilir, işleri yeniden atayabilir ve programa uygun şekilde ilerleyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: "Minimum Uygulanabilir İş Akışı" zihniyetini benimseyin. İş akışınızı mümkün olan en basit ve hızlı şekilde belgelendirerek başlayın: bir kontrol listesi, bir zaman çizelgesi taslağı ve bir sesli not. Bir döngü çalıştırın, düşünün ve iyileştirin. Ardından, birkaç denemeden sonra yalnızca işe yarayanları resmileştirin.

Özellik #2: AI destekli özellikler

ClickUp Otomasyonları ve ClickUp AI ile özel "eğer bu, o zaman şu" kuralları oluşturarak yönetici görevlerini kolaylaştırın.

ClickUp Otomasyonları ve AI Alanlarını kullanarak görevleri aciliyet, müşteri seviyesi veya son teslim tarihine göre sıralayın

Muhasebe takımınızın cuma gününe kadar vergi dosyalarını incelemesi gerekiyorsa:

"Müşteri seviyesi" veya "dosyalama son tarihi" gibi Özel Alanlara göre görevleri atamak için bir Otomasyon ayarlayın.

Belgeler yüklendikten sonra görevleri otomatik olarak "İncelemeye Hazır" durumuna taşıyın.

Perşembe günü sonuna kadar bir görev hala "Devam Ediyor" olarak işaretlenmişse bir uyarı tetikleyiciyi çalıştırın.

Ve hızlı bir şekilde kontrol etmeniz veya yetişmeniz gerektiğinde, ClickUp Brain sizin için düşünmeye hazırdır.

Muhasebede yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Brain'den tüm açık öğeler ve son güncellemeler hakkında özet hazırlamasını isteyin. Müşteriye haftalık güncelleme göndermek mi gerekiyor? AI Writer, görev etkinliklerini ve yorumları kullanarak sizin için taslak hazırlayabilir, böylece kopyala-yapıştır yapmanıza gerek kalmaz.

Haftalık inceleme için hazırlık yapan bir operasyon sorumlusu olduğunuzu varsayalım.

📌 Örnek Komut: Bu hafta ABC müşterisi için tüm açık öğeleri ve engelleri özetleyin. Kaydedilen süreyi ve bekleyen onayları da ekleyin.

Saniyeler içinde, neyin tamamlandığı, neyin geciktiği ve neyin yapılması gerektiği konusunda net bir resim elde edersiniz.

🚀 ClickUp Avantajı: Bu özelliklere ek olarak , çalışma alanınızda doğrudan e-posta göndermenizi, almanızı ve yönetmenizi sağlayan ClickUp E-posta Proje Yönetimi eklenti de bulunmaktadır. Müşteri e-postalarını anında görevlere dönüştürün, son teslim tarihlerini, atanan kişileri ve ek dosyaları ekleyin. Yorumlar ekleyin, konuşmaları izleyin ve tüm konu dizilerini doğru teslimata bağlayın. ClickUp ile e-postaları görevlere dönüştürün ve ş akışlarınızı merkezileştirin.

Özellik #3: İşbirliği özellikleri

İletişim sistem dışında gerçekleşirse finans operasyonları sorunsuz bir şekilde yürütülemez. Bu sorunu çözmek için ClickUp Chat, tartışmaların odaklanmasını sağlamak üzere herhangi bir proje veya müşteri klasörü içinde özel sohbet kanalları kullanmanıza olanak tanır.

Yoğun bir gün mü? AI CatchUp, önemli güncellemeleri ve eylem öğelerini öne çıkarır, böylece kaydırma yapmanıza gerek kalmadan doğrudan girdinizin gerekli olduğu yerlere ulaşabilirsiniz.

Dahili bir onay mı almaya çalışıyorsunuz? Konu başlığında sormanız yeterlidir, AI Answers geçmiş mesajlardan, belgelerden ve hatta bağlantı kurulan araçlardan tam olarak doğru yanıtı çıkarır.

Belgelerinizde işbirliğine ihtiyacınız varsa, ClickUp Docs'u kullanabilirsiniz. Çalışma alanınızda SOP'leri, finansal politikaları ve müşteriye yönelik şablonları depolamak için yapılandırılmış bir yol sunar.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp fiyatlandırması

Karbon nedir?

Karbon aracılığıyla

Karbon, özellikle muhasebe firmaları ve müşteri hizmetleri firmaları, özellikle de vergi, denetim ve muhasebe sektörlerinde faaliyet gösterenler için özel olarak geliştirilmiş bir işbirliğine dayalı uygulama yönetim aracıdır.

E-postaları görevlere dönüştürebilir, aylık kapanış veya vergi hazırlığı gibi tekrarlayan hizmetler için yeniden kullanılabilir iş şablonları oluşturabilir ve zaman çizelgeleri ve yapılacak görünümlerini kullanarak takım genelinde kapasiteyi yönetebilirsiniz.

Karbon özellikleri

Karbon'un finansmanınızı düzenlemenize yardımcı olacak bazı anahtar özellikleri şunlardır:

Özellik #1: Proje yönetimi

Karbon iş akışı otomasyonu ile karmaşık muhasebe akışlarını kolaylaştırın

Karbon'un iş akışı otomasyonu, proje muhasebe takımlarının düşük değerli idari işleri ortadan kaldırmasına ve müşteri etkisine odaklanmasına yardımcı olur. Otomatik hatırlatıcılar ve e-posta Eylemleri ile, iletişim ve müşteri taleplerini otomatikleştirebilir, zamanında ve izlenebilir iletişim sağlayabilirsiniz.

Özel durumlar, kontrol listeleri ve roller içeren iş şablonlarını kullanarak aylık mutabakatlar veya vergi hazırlığı gibi tekrarlayan süreçleri standartlaştırın. Ayrıca, otomasyon araçları, önceden tanımlanmış koşullara göre görev ilerleme güncellemelerini tetiklemenizi, gözden geçirenleri atamanızı veya durumları değiştirmenizi sağlayarak ş Akışınızın manuel müdahale olmadan ilerlemesini sağlar.

Kanban panosu ve iş planlayıcı, takımlara iş yükleri ve zaman çizelgelerini gerçek zamanlı olarak gösterirken, Haftam görünümü bireylerin önceliklerine odaklanmalarına yardımcı olur.

Özellik #2: Faturalar ve ödemeler

Karbon faturalandırma ve ödemeler ile faturalandırma döngüsünü kontrol altına alın

Müşteriye fatura kesmek tek bir işlemden ibaret değildir. Zaman izleme, fatura oluşturma ve vergi ayrıntılarını içerir. Karbon, faturalandırılabilir dakikaların kaçırılmamasını sağlamak için önerilen zaman girdileriyle zamanı izlemenizi ve ardından iş programlarınıza bağlı sabit bir ücret veya yinelenen faturalandırma ayarları yaparak fatura kesmenizi sağlar.

Müşteri portalı özelliği, muhasebe için çok önemli olan belge toplama görevlerinin müşterilere doğrudan atanmasını sağlar.

"Karbon Payments" ile müşteri ödemelerini otomatikleştirin ve kart veya otomatik ödeme yoluyla otomatik ödemeleri etkinleştirerek alacaklarınızı azaltın. "Alacaklar Gösterge Paneli" ayrıca ödenmemiş faturalar ve potansiyel nakit akışı riskleri hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

WIP ve gerçekleştirme raporları, yazma/silme işlemleri ve faturalandırma işlemleri ile Karbon, manuel mutabakatı ortadan kaldırır ve gelir işlemleri üzerinde tam kontrol sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Herhangi bir şeyi tamamlanmış olarak işaretlemeden önce, kalite kontrol kriterlerini karşıladığınızdan emin olun. Bir kontrol listesi ekleyin ve kendinize şu soruları sorun: Destekleyici ek dosyalar eklenmiş mi? Dahili notlar açık mı? Müşteriye uygun bir dil kullanılmış mı? Bir sonraki adım planlanmış mı? Rastgele seçilen görevlerin dönüşümlü denetimleri için farklı bir denetçi atayın.

Özellik #3: İş analitiği

Karbon ile darboğazları tespit edin ve müşteri karlılığını izleyin

Bir proje muhasebe yazılımı olan Karbon'un iş analitiği, takım performansını, müşteri davranışını ve ş akışı verimliliğini izlemenize yardımcı olur. "Zaman ve Bütçeler" gösterge paneli ile bütçeleri ve zaman çizelgelerini takip edin ve "Müşteri Analizi"ni kullanarak en fazla ilgi gerektiren müşterileri belirleyin.

Ayrıca, "İş Listeleri" ve "Etkinlik Zaman Çizelgeleri" gibi araçlar, teslimatı etkilemeden önce engelleyici faktörleri ve gecikmiş öğeleri tespit etmenizi sağlar. Raporları dışa aktarabilir veya Karbon'un API'sini kullanarak Excel veya Power BI'da özel gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.

Karbon fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 79 $

İş: Kullanıcı başına aylık 99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

💡 Profesyonel İpucu: "Work Wins" liderlik tablosu ile takım katkılarını oyunlaştırın. Katma değerli eylemler için puan verin: Müşteriye yönelik görevleri erken tamamlamak = +5

Müşteriye hazır belgeler veya kontrol listeleri sağlama = +3

Olası hataları tespit etme ve düzeltme = +2 Haftalık övgüler veya iç kanallarda "En İyi Katkıda Bulunanlar" spotları. İşleri taze tutmak için, kapanış süresi, kalite, hacim veya müşteri memnuniyeti gibi metrikleri dönüşümlü olarak kullanın. Bu, özellikle yoğun vergi sezonlarında veya moralin düştüğü aylık kapanış döngülerinde çok iyi sonuç verir.

ClickUp ve Karbon: Özelliklerin Karşılaştırması

Muhasebe ş akışlarını yönetme konusunda hem ClickUp hem de Karbon yapı, otomasyon ve görünürlük vaat ediyor. Peki, görev yönetimi, işbirliği ve otomasyon gibi günlük işlerde önemli olan özellikleri karşılaştırdığınızda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor?

Bu müşteri portalı yazılımlarının her birinin performansını inceleyelim. 🎯

Özellik #1: Görev yönetimi

Hem ClickUp hem de Karbon, işleri uygulanabilir birimlere ayırmanıza, sorumlulukları atamanıza ve son teslim tarihlerini izlemenize olanak tanır.

ClickUp

ClickUp, her türlü takım yapısını veya ş Akışı’nı desteklemek için tasarlanmış hepsi bir arada görev yönetim sistemi sunar. Görevleri birden fazla görünümde (Liste, Pano, Takvim ve Gantt) yönetebilir, şablonlar oluşturabilir, süreçleri otomasyonla otomatikleştirebilir ve bağımlılıklar, öncelikler, Özel Alanlar ve zaman takibi gibi ayrıntıları katmanlayabilirsiniz.

Ayrıca, çevik sprintleri, iş yükü planlamasını ve takım işbirliğini destekleyerek hem bireysel katkıda bulunanlar hem de işlevler arası takımlar için ideal bir seçimdir.

Karbon

Karbon, muhasebe uygulamalarına özel olarak tasarlanmış yapılandırılmış, tekrarlanabilir ş akışlarına odaklanır. Görevler iş şablonlarına bağlıdır ve genellikle kontrol listesi tarzı bir yapı izler. Platform otomasyon tetikleyicileri ve durum güncellemeleri sunsa da, özelleştirme seçenekleri daha sınırlıdır.

🏆 Kazanan: ClickUp, esnek ve ölçeklenebilir görev yönetim sistemi ile galip geldi.

Özellik #2: Ş Akışı otomasyonu

Ş Akışı otomasyonu, manuel görevleri azaltmak, devralmaları en aza indirmek ve idari masrafları düşürmek isteyen şirketler için çok önemlidir.

ClickUp

ClickUp'ın Otomasyon ve AI özellikleri, görev atama veya durum veya son teslim tarihlerine göre uyarı gönderme gibi tetikleyici tabanlı kurallar aracılığıyla tekrarlayan işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

AI görev oluşturma, ClickUp Brain aracılığıyla otomatik özetler ve dinamik Formlar, hızlı hareket eden veya yüksek hacimli iş akışlarını kolaylaştırmak için bir avantaj sağlar.

Karbon

Karbon'un iş akışı otomasyonu öngörülebilirlik için tasarlanmıştır. Otomasyon araçları, müşteri portalı şablonlarına ve durumlarına göre görev güncellemelerini, hatırlatıcıları ve müşteri kontrollerini tetikler. Tekrarlayan muhasebe iş akışları için yararlıdır, ancak şirketiniz standart dışı talepleri veya değişken programları yönetiyorsa daha az dinamiktir.

🏆 Kazanan: ClickUp, daha çok yönlü ve yapay zeka ile geliştirilmiş otomasyon yetenekleri sayesinde.

Özellik #3: İşbirliği ve iletişim

ClickUp ve Karbon, müşteri iletişimini işin yakınında tutmayı amaçlamaktadır. İşbirliği özellikleri şu şekilde karşılaştırılabilir:

ClickUp

ClickUp, Sohbet, SyncUp aramaları, Belgeler ve e-posta entegrasyonu gibi araçlarla gerçek zamanlı işbirliği imkanı sunar.

Projeler içinde sohbet kanalları bulunur ve AI CatchUp önemli mesajları vurgular. Görevler veya belgeler üzerine doğrudan yorum yapabilir, konuşmaları eylem öğelerine dönüştürebilir ve Çalışma Alanı içinde e-postaları yönetebilirsiniz.

Karbon

Karbon, e-posta iletişimini müşteri zaman çizelgeleri ve iş öğeleri içinde merkezileştirerek @bahsetmeler, paylaşılan gelen kutuları ve konu başlıklarına görünürlük sunar. Ancak, uygulama içi sohbet ve ortak belgeler gibi araçlar eksiktir.

🏆 Kazanan: Aynı platformda birden fazla gerçek zamanlı işbirliği seçeneği sunan ClickUp.

Reddit'te ClickUp ve Karbon karşılaştırması

Özellikleri karşılaştırdık, ancak ClickUp veya Karbon'u günlük olarak kullanmak nasıl bir şey? Gerçek hayattan bazı bakış açıları elde etmek için, profesyonellerin filtrelenmemiş düşüncelerini paylaştıkları Reddit konularını inceledik.

ClickUp, bu kullanıcı tarafından vaat ettiklerini tam olarak yapacak olduğu için sık sık övgü almaktadır:

2017'den beri kullanıyorum. Harika bir araç. AI çok iyi. Belgeleri işim için ikinci bir beyin olarak kullanıyorum. Başlangıçta nasıl kullanacağını anlamak biraz zor olabilmesi dışında hiçbir şikayetim yok. Şablonlar bu konuda yardımcı oluyor. Piyasadaki diğer araçların çoğunu denedim ve ClickUp, çok yönlü bir proje/ürün yönetim platformu olarak hepsini geride bırakıyor (Jira bile).

2017'den beri kullanıyorum. Harika bir araç. AI çok iyi. Belgeleri işim için ikinci bir beyin olarak kullanıyorum. Başlangıçta nasıl kullanacağını anlamak biraz zor olabilmesi dışında hiçbir şikayetim yok. Şablonlar bu konuda yardımcı oluyor. Piyasadaki diğer araçların çoğunu denedim ve ClickUp, çok yönlü bir proje/ürün yönetim platformu olarak hepsini geride bırakıyor (Jira bile).

Ücretsiz plan bile iyi yorumlar alıyor:

ClickUp'ın ücretsiz sürümü şaşırtıcı derecede iyi... Aylardır yükseltme yapmaya gerek kalmadan kullanıyorum ve ihtiyaçlarımın çoğunu karşılıyor.

ClickUp'ın ücretsiz sürümü şaşırtıcı derecede iyi... Aylardır yükseltme yapmaya gerek kalmadan kullanıyorum ve ihtiyaçlarımın çoğunu karşılıyor.

Karbon müşterilerinin yorumları:

Karbon'u yıllardır kullanıyoruz ve çok memnunuz. Biraz pahalı ama buna değer... Karbon'un diğerlerinde olmayan tek özelliği, işbirliğine dayalı ş Akışıydı. Ş Akışı öğeleri sadece şirket içinde değil, müşteriye de atanabiliyordu.

Karbon'u yıllardır kullanıyoruz ve çok memnunuz. Biraz pahalı ama buna değer... Karbon'un diğerlerinde olmayan tek özelliği, işbirliğine dayalı ş Akışıydı. Ş Akışı öğeleri sadece şirket içinde değil, müşteriye de atanabiliyordu.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınızın nasıl çalıştığını belirleyin. Yineleyen görevleri, hizmet süreçlerini mi yoksa biletleme modelini mi takip ediyorsunuz? Gerçek müşteri hizmet aşamalarına uymak için "İncelenecek", "Belgeler Bekleniyor" ve "Alan" gibi yüzme şeritleri veya aşamalar kullanın.

Muhasebe firmaları için en iyi ş Akışı aracı hangisidir?

Her şeyi değerlendirdikten sonra, Karbon ve ClickUp arasındaki tartışmada seçim açıktır.

ClickUp en üst sırada yer alıyor. 🚀

Karbon, muhasebe uzmanlarının ihtiyaçlarını iyi karşılayabilir, ancak ClickUp, finans ve operasyonlardan ürün ve İK'ya kadar her takım için esnek ve ölçeklenebilir bir Çalışma Alanı sunar.

ClickUp Brain, Otomasyonlar, Belgeler, Gösterge Panelleri ve Sohbet özelliklerini tek bir yerde sunan ClickUp, modern ve hızlı ş Akışı yönetimi için daha akıllı bir seçimdir.

ClickUp'a bugün kaydolun. ✅