Proje Muhasebesini Kullanma: Proje Takımları İçin Bilinmesi Gereken İlkeler, Süreçler ve İpuçları

Kasa çaldığı için her projenin başarılı olduğu anlamına gelmez. Bir projenin finansal performansı sadece gelir rakamlarından ibaret değildir. Başarıyı ölçmek için kullanılan bütçe, tamamlanma süresi ve elde edilen göreceli faydalar gibi unsurları da hesaba katmanız gerekir.

Şimdi, milyon dolarlık soru: Kazananları ve kaybedenleri nasıl verimli bir şekilde ayıklayabilirsiniz? Elbette dengeli bir proje muhasebe sistemi uygulayarak.

Şunu bir düşünün: şüpheli gelirler, kontrolden çıkan bütçe ve gerçek maliyetlerin somut bir kaydı yok — bu, proje muhasebecileri ve proje yöneticileri için bir kabustur. Proje muhasebesi, günlük gelir işlemlerini düzene sokarak bu finansal sıkıntıları finansal rahatlığa dönüştürmeye odaklanır! 🥳

Proje bazlı muhasebeyi ayrıntılı olarak açıklayıp, işiniz için nasıl bir fark yaratabileceğini size göstermek için buradayız. Karmaşık terimler yok, sadece aşağıdaki konularda anlaşılır bilgiler:

Proje muhasebesinin kavramı ve avantajları

Yerleşik ilkeler ve en iyi uygulamalar

Proje muhasebesini uygulama süreci

Proje Muhasebesi Nedir?

Genel finansal muhasebeye aşina olabilirsiniz, ancak proje muhasebesi bambaşka bir konudur. Basit bir ifadeyle, bir işin karlılığını ölçmek için her ölçekteki proje finansmanını izlemekle ilgilidir. Şirketinizdeki tek tek projelerin maliyet merkezlerini ve karlarını izleyebilirsiniz.

Bir şirketin genel finansal pozisyonuna genel bir bakış sağlayan genel muhasebeden farklı olarak, proje muhasebesi her bir projenin finansal sağlığının ayrıntılarına iner. Mikroskobik genel bakış, finansal tablolarınızın daha geniş manzarasında kaybolabilecek karmaşık ayrıntıları görmenizi sağlar. 🔬

Bir iş sahibi olarak, her zaman proje karlılığını artırmanın yollarını ararsınız ve proje muhasebesi tam da bunu sağlar. Her projenin giderlerini ve gelirlerini takip ederek, hangi girişimlerin en karlı olduğunu ve hangilerinin gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi veya hatta terk edilmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz.

Ayrıca, her bir projede paranın nasıl harcandığını ve kazanıldığını ayrıntılı olarak anlayarak, olası nakit akışı sorunlarını daha hızlı öngörebilir, kaynak yönetimini daha etkili bir şekilde planlayabilir ve gelecekteki projeler hakkında bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Bonus İpucu: Artık ClickUp'ı kullanarak Proje Finanslarını yönetebilir ve girişimlerinizin karlılığı hakkında tam bilgi edinebilirsiniz. Proje bütçenizin izlenmesinden ödeme tarihlerinin yönetilmesine kadar her şeyi tek bir platformdan halledin. 🤠

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Proje muhasebesi: Uyulması gereken ilkeler

Dikkatle incelenmiş proje muhasebe ilkelerini kavrayarak, portföyünüz için daha sorunsuz bir iş akışı ve daha iyi finansal yönetim sağlayabilirsiniz. İşte uymanız gereken beş temel ilke:

Farklı bir proje muhasebe sistemi kullanın: Daha net performans ölçütleri elde etmek için muhasebe sistemlerini proje bazında ayırın. Örneğin, Proje A ve Proje B farklı gelir tanıma yöntemleri izler; ilki tamamlanma yüzdesi yöntemini kullanırken, ikincisi tahakkuk muhasebe sistemine göre karı hesaplar. Her biri için ayrı bir muhasebe sistemi kullanarak, tek tek projelerin maliyetlerini ve gelirlerini hassas bir şekilde takip edebilirsiniz Projeye başlamadan önce bütçenizi tahmin edin: Önceden tanımlanmış bir bütçe, izleyeceğiniz bir finansal yol haritası sunarak, gerçek maliyetleri ölçebileceğiniz ve gereksiz sürprizlerden kaçınabileceğiniz karşılaştırma ölçütleri sağlar : Önceden tanımlanmış bir bütçe, izleyeceğiniz bir finansal yol haritası sunarak, gerçek maliyetleri ölçebileceğiniz ve gereksiz sürprizlerden kaçınabileceğiniz karşılaştırma ölçütleri sağlar Anahtar performans göstergelerini (KPI) belirleyin: Finansal KPI'lar , projelerdeki ilerlemeyi izlemenizi ve olası sorunları erken aşamada tespit etmenizi sağlar. Önceden belirlenmiş sayılara sahip olmak, tüm proje takımlarının daha keskin bir öngörüye sahip olmasını ve sorunları önceden çözmesini sağlar Giderleriniz için maliyet kodları oluşturun: Bu ilke, sözleşme cezaları da dahil olmak üzere tüm potansiyel yükümlülükleri önceden kabul etmenizi gerektirir. Bu sayede, projenizin farklı alanlarındaki maliyetleri kolayca yönetebilir ve her şeyin beklentilerinize uygun olmasını sağlayabilirsiniz Düzenli finansal raporlar hazırlamayı bir alışkanlık haline getirin: Projenizin durumunu sürekli takip edin ve ortaya çıkan sorunları belirleyin. Bu ilkenin uygulanmasını sağlamak için, çoğu meşgul yönetici raporlama görevlerini proje muhasebecisine devreder : Projenizin durumunu sürekli takip edin ve ortaya çıkan sorunları belirleyin. Bu ilkenin uygulanmasını sağlamak için, çoğu meşgul yönetici raporlama görevlerini proje muhasebecisine devreder

Proje Muhasebesi Neden Önemlidir?

Hala proje muhasebesini benimsemenin nedenlerini mi düşünüyorsunuz? İşte uygulama ile elde edebileceğiniz dört önemli avantaj.

1. Günlük harcamaların ayrıntılı görünürlüğü

Proje muhasebesi, departmanlar ve maliyet merkezleri genelinde belirli hiyerarşiler için günlük ve toplam proje maliyetlerini izlemenizi sağlar. Her çıkış için gerçek zamanlı bir finansal radar ile, akıllı kaynak tahsisi ve diğer yönetim kararlarını almak ve olası engellerin bir adım önünde olmak inanılmaz derecede kolaydır.

2. Doğru ve gerçekçi proje bütçeleri

Proje muhasebesi, potansiyel maliyet tasarruflarını belirlemeye yardımcı olur ve yöneticilerin proje bütçelerinde anında ayarlamalar yapmasına olanak tanıyarak verimli kaynak yönetimi sağlar.

Bütçelenmiş veriler ve gerçek rakamlarla karşılaştırma, daha doğru mali tahminler yapmanıza ve gelecekteki projeler için sağlam tahminlerle teklif vermenize yardımcı olur. Ürün ve hizmetlerinizi fiyatlandırırken, proje muhasebesi, harcamaları aşmadan rekabetçi ve karlı kalmak için kullanabileceğiniz bir kod gibidir. 💸

3. Gerçek zamanlı finansal raporlama

Her proje için kapsamlı finansal raporlar oluşturabilir ve proje muhasebesi işlerinin karmaşıklığını her zaman anlamayan paydaşlara proje performansının net bir görünümünü sunabilirsiniz. Raporlar genellikle karşılaştırmalı olup, mali farklılıkları izlemenize ve tasarruf potansiyelini anlamlı bir şekilde belirlemenize olanak tanır.

Bu düzeyde şeffaflık, özellikle müşterilerle olan profesyonel ilişkilerinizi güçlendirir ve güvenilir ve dürüst bir iş kurumu olarak itibarınızı artırır. Bu, sayıların ötesine geçen, finansal dürüstlüğe olan bağlılığınızı gösteren stratejik bir hamledir. 🌼

4. Maliyet ve proje faturalandırması üzerinde daha iyi kontrol ve daha az hata riski

Proje muhasebesi, finansal işlemleri ve faturalama lojistiğini kontrol altına almanızı sağlar. Adım adım ilerleyerek, malzeme siparişleri veya ödeme tarihleri gibi konularda sizi her zaman güncel tutar. Her şey saat gibi işler ve projenin rayından çıkma riski önemli ölçüde azalır.

Başarılı bir proje tabanlı muhasebe sistemi nasıl uygulanır: 7 adım

Proje muhasebesine zaman ve kaynak yatırımı yapmak ve bunu titizlikle uygulamak size kat kat geri dönecektir. Ayrıca, hangi müşterilerin ve projelerin gerçek kazananlar olduğunu veya hangi süreç verimsizliklerinin size büyük maliyetler getirdiğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Çoğu proje yöneticisinin tek sorunu şudur: Nereden başlayacağım?

Standart proje muhasebe döngüsünü yedi adıma ayırdık. Okumaya devam edin, bunları deneyin ve doğru proje muhasebe süreci akışının proje finansmanını yönetme şeklinizi nasıl değiştirebileceğini ilk elden görün. 🔥

Adım 1: Proje muhasebe ihtiyaçlarını tanımlayın ve proje muhasebe yazılımınızı seçin

İlk adım ve belki de en önemli adım, proje muhasebe ihtiyaçlarınızı tanımlayarak sağlam bir temel oluşturmaktır. Bunu bir binanın temel taşı olarak düşünün; bu temel olmadan yapı zamanın testinden geçemeyebilir.

Bu egzersiz için proje yöneticisi, proje muhasebecisi ve departman başkanları gibi anahtar kişileri de dahil ederek proje takımını bir araya getirin. Birlikte şunları yapabilirsiniz:

Proje kapsamını belirleyin: Hedef projelerin boyutunu, süresini ve karmaşıklığını anlayın. Bu, belirli proje muhasebe sistemlerinde gereken ayrıntı ve çeşitlilik düzeyini belirleyecektir

Ölçülebilir finansal metrikler belirleyin : İzlemeniz gereken anahtar performans göstergelerini tanımlayın. Bunlar maliyetler, gelirler, marjlar veya nakit akışlarını içerebilir

Finansal raporlama ihtiyaçlarını belirleyin : Finansal güncellemeleri ne sıklıkta ve hangi biçimde almak istediğinizi, raporları kimin oluşturacağını ve hangi tarafların bilgilendirilmesi gerektiğini belirleyin

Yazılım gereksinimlerini değerlendirin: Proje muhasebe yazılımına ihtiyacınız olup olmadığını ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için hangi özelliklere sahip olması gerektiğini değerlendirin

Proje muhasebesi ve denetim görevlerini yerine getirmek için yerleşik özelliklere sahip bir proje yönetimi yazılımı arıyorsanız, ClickUp'ı düşünebilirsiniz. Ölçülebilir proje hedefleri belirlemekten, zaman, insan ve bütçe kısıtlamaları dahilinde kaynakları tahsis etmeye kadar, hem yeni hem de deneyimli proje yöneticileri için mükemmel muhasebe araçlarına sahip tek noktadan bir çözüm!

Son derece özelleştirilebilir ClickUp 3. 0 Gösterge Paneli'nde hedefleri, görevleri, çevik puanları ve proje durumlarını ayrıntılı olarak inceleyin

Bu adım bir proje taslağı oluşturmaya odaklandığından, ClickUp Muhasebe Proje Teklifi Şablonu ile başlamaya ne dersiniz? Bu şablon, belirli bir projenin ne, ne zaman ve nasıl yapılacağını belirlemek için kullanabileceğiniz bir kılavuzdur. Hedeflediğiniz ROI veya kar marjını tam olarak belirlemenize ve proje muhasebe kurallarını oluşturmanıza yardımcı olur. ✍️

Bu şablonu kullanarak projenizin kapsamını, hedeflerini ve çıktılarını özetleyebilirsiniz

Adım 2: İşlevsel bir proje muhasebe planı oluşturun

Proje muhasebe ihtiyaçlarınızı belirledikten sonra, bunlara uygun bir plan hazırlamanın zamanı gelmiştir. Buradaki amaç, proje muhasebe sistemlerinizi işletmenizin genel finansal muhasebe çerçevesine uyumlu hale getirmektir. Vergi ve yasal sonuçlar, mali çakışmalar ve acil durum fonları ile ilgili soruları yanıtlayın.

ClickUp Muhasebe Paketi ile projeleriniz için doğru şekilde finansal planlama yapmaya başlayın. Muhasebe ve proje takımları için uygun 1.000'den fazla şablon ile birlikte gelir. 😍

Örneğin, muhasebe planınız üzerinde takım üyeleriyle işbirliği yapmak istiyorsanız, ClickUp Muhasebe İşlemleri Şablonu'na geçmeniz yeterlidir. Hazır yapısı, tek tek projelerdeki işlemleri düzenlemek ve izlemek için kullanılabilir, böylece muhasebe görevlerinizi kolayca merkezileştirebilirsiniz.

Bu şablon, ClickUp Muhasebe ile birlikte kullanıldığında, tercih ettiğiniz yöntemi kullanarak projeye özel muhasebe planları oluşturmanıza yardımcı olabilir

ClickUp'ın diğer avantajları şunlardır:

Kapsamlı proje bütçeleme, raporlama ve izleme özellikleri

Diğer iş sistemleri ve uygulamalarla entegrasyon, sorunsuz veri akışı ve erişilebilir finansal bilgiler sağlar

Bir AI iş asistanı olan ClickUp AI , doğal dil işlemeyi kullanarak aşağıdakiler gibi birden fazla proje görevinde yardımcı olur: Muhasebe planlarını özetleme Proje özetleri, müşteri iletişimi vb. yazma Fikir üretme

Muhasebe planlarını özetleme

Proje özetleri yazma, müşteri iletişimi vb.

Fikir üretme

Entegre bir belge yönetim platformu — ClickUp Docs

Tüm takım üyeleri için yazılımın verimli kullanımını sağlayan kullanıcı dostu bir arayüz

Muhasebe planlarını özetleme

Proje özetleri yazma, müşteri iletişimi vb.

Fikir üretme

Proje bütçelerini kontrol altında tutmak için görevlere parasal değerler eklemek çok kolaydır

İyi bir yazılıma yatırım yapmak hayati önem taşır, ancak bu yatırım bütçenizin boyutuna uygun olmalıdır. Neyse ki, bu proje yönetimi yazılımı esnek bir pantolon gibidir — sizinle birlikte büyür! En iyi yanı ise, ücretsiz, cep dostu ve özelleştirilebilir kurumsal planlarla birlikte sunulmasıdır.

Adım 3: Dikkatli tahminlerle proje maliyetlerini belirleyin

İster inanın ister inanmayın, doğru bütçeleme ve maliyet tahmini, verimli proje yönetiminin temelini oluşturur ve projenizin finansal olarak uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Bunu nasıl yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Tüm potansiyel genel giderleri belirleyin: Kaynaklar ve işgücünden acil durumlara kadar tüm olası maliyet merkezlerini göz önünde bulundurun Maliyetleri tahmin edin: Bu maliyetleri ölçmek için geçmiş verileri, piyasa fiyatlarını veya uzman görüşlerini kullanın Bütçeyi hazırlayın: Maliyet tahminlerinizi kapsamlı bir bütçede birleştirin İnceleme ve revizyon: Proje ilerledikçe bütçenizi sürekli olarak izleyin ve ayarlayın

Söylemesi kolay, yapması zor, ama "tamamlandı" kısmını da biz hallettik. ClickUp Bütçe Teklifi Şablonu, finansal GPS'iniz gibi çalışır. Proje maliyetlerini küçük parçalara ayırarak, sizin ve paydaşlarınızın güvenilir bir finansal yol haritasına sahip olmanızı sağlar. 🛣️

ClickUp'ın Bütçe Teklifi Şablonu, bütçe tekliflerinizi oluşturmanıza ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Adım 4: Gelirleri tanımlayın

Tüm şirket projeleri hemen para getirmez. Zaman kartı sistemini basitleştirmek gibi bazı projeler doğrudan para kazandırmaz, ancak gelecekte daha geniş bir kâr marjı için zemin hazırlar. Öte yandan, bir ev inşa etmek, bir yol yapmak veya yeni bir yazılım ürünü oluşturmak gibi projeler, belirli bir zaman çizelgesi içinde maliyetlerini karşılayan gelir elde edebilir.

Projeler için ödeme alınması söz konusu olduğunda, gelirlerin muhasebeleştirilmesi değişiklik gösterir ve proje muhasebe sisteminiz buna uyum sağlamalıdır. Bazı projelerde iş tamamlandığında ödeme yapılır, diğerlerinde ise maliyet-maliyet yöntemi izlenir ve işin ilerlemesi ile birlikte kısmi ödemeler kaydedilir.

Ödemeleri ne zaman alacağınız ve bu parayı ne zaman gelir olarak sayacağınız konusunda net kurallar belirlemek akıllıca bir harekettir. Bunu projeyi başlatmadan önce yapın. 💲

ClickUp Gelir Artışı KPI İzleme Şablonu ile tek tek projelerin gelir ve büyümesini izleyebilirsiniz. Bu şablonun kopyalarını oluşturun ve benzersiz gelir tanıma stilleri ve performans karşılaştırmalarıyla özelleştirin.

Adım 5: Gerçek zamanlı gider ve zaman takibi ayarlayın

Neden gerçek zamanlı gider ve zaman takibi uygulamalısınız? Çok basit: her şeyin bütçe ve programa uygun ilerlemesini sağlamak için. Öngörülemeyen giderleri veya gecikmeleri ortaya çıkar çıkmaz tespit edebilecek ve projenin başarısı için hızlı önlemler alabileceksiniz.

İş saatlerini, ayrılmış zaman çizelgelerini ve giderleri izlemek ve proje ilerlemesinin anlık bir özetini almak için ClickUp Proje Zaman Takibi'ni kullanabilirsiniz. ⏳

Giderlerinizi daha hızlı takip etmek için ClickUp Proje Maliyet Yönetimi Şablonuna göz atın. Bir inşaat projesinin maliyet muhasebesini yaptığınızı varsayalım. Bu şablon, malzeme, işçilik, izinler ve ekipman gibi farklı kalemlerin proje maliyetlerini kolayca izlemenizi sağlar. Bütçenizin gerçek zamanlı durumunu görün ve fiyat artışları ve benzeri değişiklikler olduğunda güncelleyin.

Proje türüne göre farklı kalemlerin maliyetlerini izleyin

Adım 6: Düzenli proje raporları oluşturun

Proje muhasebesi, yönetim muhasebesine çok benzer: sayıların neyi temsil ettiğini ve bunların proje başarısını nasıl etkilediğini anlamanız gerekir. ClickUp'ın yerel raporlama seçenekleriyle, takım kaynakları ve bütçe izleri dahil olmak üzere farklı proje parametreleri için sayısal ve görsel raporlar elde etmek daha kolaydır. Bu içgörüleri kullanarak proje muhasebe uygulamalarınızı geliştirin, verimliliği artırın ve karlılığı yükseltin. 💯

İki ek ipucu:

Projenin finansal durumunu izlemek için bu raporları düzenli olarak oluşturun ve inceleyin. Proje görevlerinin hacmine bağlı olarak haftalık veya aylık olarak yapın Raporlama stilinizi esnek tutun — proje performansı hakkında içgörü sağlayan ilgili metriklerle raporları özelleştirin

ClickUp ile bütçe tahsislerinizi kontrol edin, gerçek harcamaları izleyin ve karınızı görün

Bir rehbere mi ihtiyacınız var? ClickUp Proje Raporlama Şablonu, proje yöneticisinin üst düzey KPI'ların ve genel performansın ayrıntılı bir resmini çizerek biraz daha ilgi gerektiren alanlara odaklanmasını sağlar. Proje görevleri, giderler ve bekleyen yapılacaklar gibi önemli unsurları takip etmenize yardımcı olur.

7. Adım: Olası sorunları belirleyin ve düzeltici önlemler alın

Derlenen verileri bir kenara bırakmayın, hemen analiz edin. Verileri kullanarak eğilimleri belirleyin, sonuçları tahmin edin ve tamamlanma risklerini tespit edin. Proje finansmanını rayından çıkarabilecek potansiyel sorunlara karşı dikkatli olun. Bu sorunlar, maliyet aşımlarından zaman çizelgelerinin gecikmesine ve öngörülemeyen kaynak tahsis ihtiyaçlarına kadar geniş bir aralıkta olabilir.

Bu senaryolardan bazılarının gerçekleştiğini varsayalım. Bunlarla nasıl başa çıkardınız? ClickUp, aşağıdakilerle sorun yönetimi becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyabilir:

ClickUp Sorun Takip Listesi, açık sorunları, bu sorunlar üzerinde kimlerin çalıştığını ve görevlerin durumunu bir bakışta kolayca takip etmenizi sağlar

Hızlı düzeltici önlemler, projenin karlılığı üzerindeki olumsuz etkileri azaltabileceğinden, bu konuda proaktif davranın.

Proje Muhasebesinin En İyi Uygulamaları

Proje muhasebesinin en iyi uygulamaları, sorunları ele alırken etkili proje yönetimi süreçleri, kontrolleri ve prosedürleri etrafında döner. Fiyatlandırma, teklif verme, sözleşme süreçleri ve sözleşme hükümleri ile ilgili kararlar alırken izleyebileceğiniz bazı en iyi uygulamalar vardır. Hedef, kontrollerin ve belgelemenin geliştirilmesini iyileştirmektir.

İşte izlemeniz gereken anahtar en iyi uygulamalar:

Değerler Çizelgesi (SOV) tutun

Mühendislik firmalarında proje muhasebesi için, tamamlanan bir sözleşmedeki farklı iş bölümlerinin maliyetlerini özetleyen ayrıntılı bir SOV tutun. Bu, şeffaf bir tamamlanma yüzdesi hesaplaması sağlar.

Toplantı tutanaklarını ve ilerleme raporlarını inceleyin

Toplantı tutanaklarını ve ilerleme raporlarını düzenli olarak inceleyerek, orijinal anlaşmadan sapmaları tespit edin ve muhasebe takımınızı bilgilendirin.

Kanıtlara dayalı maliyet raporlarını tercih edin

Desteklenmeyen finansal işlemlerin olmaması için proje raporlamalarını, özellikle maliyet raporlarını tutarlı bir şekilde kontrol edin. Gerekirse, plan, sözleşme, belge veya şartnamelerdeki bilgi eksikliklerini gidermek için Bilgi Talep (RFI) belgelerini kullanın.

Değişiklik siparişlerine karşı dikkatli olun

Orijinal iş tanımında değişiklikleri belirten sipariş değişiklikleri, tüm takımı karıştırabilir ve proje bütçesinin bozulmasına ve işin durmasına neden olabilir. Proje yöneticilerinin her bir maliyet merkezini dikkatlice ayarlamasına olanak tanıyan bir sipariş değişikliği planı geliştirin.

İşçilik saatlerini ve alt yüklenici faturalarını her zaman inceleyin

Proje tahminleriyle uyum sağlamak için iş saatleri belgelerini düzenli olarak, mümkünse her hafta gözden geçirin. Tüm alt yüklenici faturalarının onaylanmış masraflar için olduğunu doğrulayın.

Proje takvimini düzenli aralıklarla gözden geçirin

Görev düzeyinden başlayarak genel proje ve makro (şirket genelinde) düzeye ilerleyerek proje zaman çizelgesini düzenli olarak yeniden hesaplayın ve zaman çizelgelerinin beklentilerle uyumlu olmasını sağlayın.

ClickUp'ı kullanarak proje tabanlı muhasebeyi destekleyin

Proje muhasebesinin uygulanması, hizmet tabanlı işlerin gelişmesi için bir zorunluluktur. Şeffaflığı artırır, proje yöneticilerine finansal performansı optimize etmek ve uzun vadeli proje başarısı elde etmek için gerekli bilgileri sunar.

Geleneksel finansal muhasebe sistemlerinden farklı olan proje muhasebe yazılımı, hizmet kuruluşlarının kaynak kullanımını iyileştirmek için kanıtlanmış bir yöntemdir.

Hem muhasebeciler hem de proje yöneticileri, genellikle bir dizi ayrı araç kullanarak çeşitli görevleri aynı anda yürütür. Ancak ClickUp'a kaydolarak, her şeyi tek bir kapsamlı proje yönetimi platformunda sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz! 😎