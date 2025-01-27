2025'te Proje ROI'sini En Üst Düzeye Çıkarmak için En İyi 10 Proje Muhasebe Yazılımı

Herhangi bir işin nihai hedefi, yatırımı geri kazanmak ve kar elde etmektir. Bunu yapmak için, finansmanı kusursuz bir şekilde yönetmesi gerekir. İşte burada proje muhasebesi devreye girer. ?

Ancak, muhasebe söylemesi yapmasından kolaydır; dünyadaki en hataya açık işlerden biridir.

Neyse ki, proje muhasebe yazılımlarının ortaya çıkmasıyla son birkaç yılda bu durum önemli ölçüde değişti. Bu araçlar, grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ve otomasyon sayesinde proje muhasebesini basitleştirdi. Ayrıca, işletmelerin projeleri hakkında veriye dayalı finansal kararlar almasına yardımcı olmak için bütçeleme ve tahmin tabanlı özellikler de sunar.

En iyi 10 proje muhasebe yazılımını inceleyelim, güçlü ve zayıf yönlerini analiz edelim ve işinizin büyümesine nasıl yardımcı olabileceklerini keşfedelim. ?

En iyi proje muhasebe yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Proje muhasebesi, şirketin vergilendirme ve uyumluluktan çok projenin durumuna odaklandığı için genel finansal muhasebeden oldukça farklıdır. İşini iyi yapmak için proje muhasebe yazılımınız aşağıdaki benzersiz özelliklere sahip olmalıdır:

Proje maliyetlerinin aşamalı izleme: Bir proje birden fazla aşamadan geçer ve süreç boyunca maliyetler ortaya çıkar. Bu maliyetlerin projeniz üzerindeki etkisini tam olarak anlamak için, yazılım projeyle ilgili maliyetlerin aşamalı veya aşama bazında izlenmesine olanak sağlamalıdır Zaman takibi: Bu işlev, ekip arkadaşlarınızın belirli bir proje üzerinde çalıştıkları saat sayısını kaydetmelerini sağlar. Proje düzeyinde ücret maliyetlerini takip etmek için çok önemlidir Projeye özel raporlama: Harika muhasebe yazılımları, finansal raporlar oluşturmak ve dışa aktarmak için sağlam raporlama özellikleri de sunarak tüm projeyle ilgili maliyetlere ilişkin net bir genel bakış sağlar Entegrasyonlar: Proje muhasebe yazılımınız genel muhasebe yazılımıyla entegre olabiliyorsa, muhasebe takımının işlerini önemli ölçüde kolaylaştırabilir. Benzer şekilde, ilgili verileri ve iş ilerlemesini kolayca senkronize etmek için proje yönetimi uygulamalarıyla da entegre olmalıdır Bütçeleme ve tahmin: Proje muhasebe yazılımınızda bu seçeneklere sahip olmak, önceden planlama yapmanızı ve gelecekteki proje gelişiminiz hakkında genel bir fikir edinmenizi sağlar

Kullanılacak En İyi 10 Proje Muhasebe Yazılımı

Yüzlerce proje muhasebe çözümü varken, yalnızca birkaçı yukarıdaki kriterleri karşılıyor. Mevcut seçenekleri, sunduklarını ve eksikliklerini analiz ederek bu en iyi 10 proje muhasebe yazılımı listesini hazırladık. Kimler listeye girdi, bir bakalım! ?

ClickUp'ta zaman takibi ile zamanı anında kaydedin veya manuel olarak girin

ClickUp, proje muhasebesi için tasarlanmış olanlar da dahil olmak üzere birçok proje yönetimi özelliği sunar. Bu özellikler, takım üyelerinizin görevleri tamamlamak için harcadıkları zamanı izlemelerine ve kaydetmelerine olanak tanıyan ClickUp Zaman Takibi ile başlar.

İzleme süreci çok kolaydır — izlemeye başlamak için bir düğmeye tıklamanız yeterlidir. Bir görev tamamlandığında, siz veya takım üyeniz zamanı durdurur ve bu zaman otomatik olarak seçilen göreve eklenir. Takım üyeleriniz, faturalamak için zaman girdisini Faturalandırılabilir olarak işaretleyebilir veya olağan dışı bir durum varsa yorum bırakabilir. ⏲️

Zaman takibinin yanı sıra, dönüm noktalarını kullanarak projenizin ilerlemesini takip edin. ClickUp Milestones ile, bir proje içindeki belirli görevleri işaretleyebilir ve bunları tamamladıkça proje ilerlemesi ve görev durumları otomatik olarak güncellenir. Özel görev ve proje durumları tanımlayabilir veya ön tanımlı durumlardan birini seçebilirsiniz:

Yolunda

Gecikmeli

İlerleme

Beklemede

Takım üyeleriniz çeşitli görevleri tamamlayıp zaman girdilerini kaydettikçe, bunları analiz etmek biraz sıkıcı hale gelebilir. ClickUp Muhasebe ile bu sorun ortadan kalkar — benzersiz Tablo görünümü, birden fazla zaman girdisini aynı anda analiz etmenizi sağlar.

ClickUp 3.0 Tablo Görünümü'nde görevleri düzenleyin, sıralayın ve filtreleyin, tüm işleriniz hakkında daha hızlı içgörüler elde edin

Tablo görünümü görevleri, takım üyelerini ve hatta hücreler içindeki belgeleri birbirine bağlayarak, yapılan işlerin görsel ve etkileşimli bir veritabanını oluşturmanıza olanak tanıyarak elektronik tabloları bir üst düzeye taşır.

Siz ve takım üyeleriniz hücreleri kolayca güncelleyebilir ve her görev için notlar, zaman girdileri, görev durumları, maliyetler ve diğer ayrıntıları ekleyebilirsiniz. Ardından, işlemleri gerçekleştirmeden önce finansal verilerinizi analiz edebilirsiniz. ?

ClickUp, müşteri gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanıdığından müşteri raporlamasını da önemli ölçüde kolaylaştırır. ClickUp Gösterge Panelleri ile raporlama, faturalandırma, ödeme hatırlatıcıları ve çok daha fazlası için bileşenler ekleyebilirsiniz. Sonuçlardan memnun olduğunuzda, paylaşılabilir bir bağlantı aracılığıyla ilgili müşteriye gönderin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Muhasebeye özel özellikler

Zaman takibi

Müşteri gösterge panelleri

Tablo görünümünde çok yönlü elektronik tablolar

Finansal raporlama ve iş planlamasına yardımcı olacak ClickUp Muhasebe Şablonu dahil çok sayıda hazır şablon

Proje dönüm noktaları

Otomasyonlar ve hatırlatıcılar

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar için başlangıçta zor gelebilir

Özellik çeşitliliği bağımsız yükleniciler için çok karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma istek üzerine verilir

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. NetSuite

Oracle'ın NetSuite'i, işletmelerin operasyonlarını yönetmelerine, planlamalarına ve kaynaklarını kullanmalarına yardımcı olan tam donanımlı bir kurumsal kaynak planlama (ERP) paketidir. Şirketlerin proje düzeyinde giderleri, karlılığı ve bütçeleri ayrıntılı raporlarla yönetmelerine yardımcı olan SuiteProjects proje muhasebe yazılımı ile birlikte gelir. ?

Ayrıca, tahmin izleme olarak bilinen, gerçek giderleri bütçeyle ve karlılığı tahminlerle hızlı bir şekilde analiz etmenize ve karşılaştırmanıza olanak tanır.

Kolay anlaşılır grafikler ve raporlar, verileri yorumlamayı basitleştirir. Aynı zamanda, NetSuite Bulut Muhasebe ile entegrasyonu, tüm işlemlerinizi otomatik olarak genel muhasebe girdisine bağlar.

SuiteProjects ayrıca, tekrarlayan faturalar oluşturup gönderebilmenizi sağlayan yerleşik fatura desteğine sahiptir. Son olarak, gösterge panelleri ve raporlar iş akışınızı optimize eder ve proje finansmanı ile diğer bilgilerin ilgili paydaşlarla paylaşımını kolaylaştırır.

NetSuite'in en iyi özellikleri

Özel alanlara sahip çoklu proje muhasebesi

NetSuite Bulut Muhasebe ve NetSuite ERP yazılımıyla entegrasyon

Tahmin izleme

Bütçe ve Gerçek Gider Analizi

Otomatik tekrarlanan faturalar için destek ile faturalandırma

Özel gösterge panelleri ve raporlar

NetSuite sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü biraz korkutucu olabilir

Ortalama kullanıcılar için çok pahalı olabilir

NetSuite fiyatlandırması

Fiyatlar talep üzerine verilir

NetSuite puanları ve yorumları

G2: 4/5 (2.800+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.400+ yorum)

3. Freshbooks

Freshbooks, muhasebe yazılımlarına yeni bir yaklaşım getiriyor. Birden fazla projenin hesaplarını yönetmenize olanak tanırken, son derece gelişmiş kullanıcı arayüzü, bazen sıkıcı olabilen muhasebe işlerini daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirir. ✨

Zaman takibi fonksiyonu herhangi bir projeye harcanan zamanı kaydetmenizi ve daha sonra faturalara eklemenizi sağlar. Bir şablon seçip dakikalar içinde profesyonel görünümlü faturalar tasarlayabilirsiniz.

Gider izleme de aynı derecede kolaydır:

Tüm faturalarınızı toplayın Fotoğraflarını çekin Freshbooks'a yükleyin

Platform, gider tutarını, tarihini ve satıcı bilgilerini otomatik olarak çıkarır. Ardından, bütçe izleme fonksiyonu sayesinde giderlerinizin kontrolden çıkmamasını sağlayarak bütçelemeye başlayabilirsiniz.

Freshbooks'un en iyi özellikleri

Asana, Basecamp vb. gibi proje yönetimi uygulamalarıyla entegre olur.

Zaman ve bütçe izleme

Fatura ve muhasebe şablonları

Otomatik ödeme hatırlatıcıları ve tahsilat yönetimi

Fatura ödemeleri için entegre ödeme çözümleri

Fotoğraf ve e-postalarla gider kaydı

Freshbooks sınırlamaları

Giderleri kaydetmek için makbuz tarama özelliği gecikebilir

Uygulama, küçük işletmeler için ölçeklenebilir olmayabilir

Freshbooks fiyatlandırması

Lite: 4,25 $/ay

Artı: 7,50 $/ay

Premium: 13,75 $/ay

Seçim: Fiyatlar talep üzerine verilir

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

Freshbooks puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.300+ yorum)

4. Certinia (eski adıyla FinancialForce)

Certinia, Salesforce yazılım ailesinin bir parçasıdır, bu nedenle "aile üyeleri" ile çok iyi entegre olduğu kesindir. Örneğin, müşterilerinizi Salesforce CRM'den alabilir, böylece bunları manuel olarak eklemeniz gerekmez.

Tüm projelerinizin hesaplarını yönetmenize ve projenizin yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarında gelirleri ve maliyetleri izlemenize olanak tanır. Planlanan gelirlerin ve proje finanslarının gerçek zamanlı izlenmesi, proje karlılığını, giderleri ve diğer finansal bilgileri analiz etmenizi sağlar.

Certinia'nın Muhasebe yazılımıyla entegrasyon sayesinde, tüm işlemleriniz otomatik olarak genel muhasebe girdileriyle senkronize edilir. ?

Son olarak, Salesforce CRM'nin yanı sıra hesaplarınızda bulunan işlem ve verilere dayalı olarak finansal tahminler yapmanıza ve bu tahminleri izlemenize de olanak tanır. Bu, nakit akışlarınızı, karlılığınızı ve diğer finansal bilgileri tahmin etmenizde yararlı olabilir.

Certinia'nın en iyi özellikleri

Salesforce entegrasyonu

Proje finansmanının çok aşamalı izlenmesi

Planlanan gelirleri izleyin

Proje bütçeleme ve bütçe izleme

Tahmin ve tahmin izleme

Certinia sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için yükleme uzun sürüyor

Veri görselleştirme araçları bazen en son verileri gösteremiyor

Certinia fiyatlandırması

Fiyatlar talep üzerine verilir

Certinia puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (40+ yorum)

5. Runn

Runn, öncelikle bir kaynak yönetimi yazılımıdır, ancak bazı yararlı proje muhasebe özellikleri de içerir. Projelerinizle ilgili çeşitli giderler ve hedefler için finansal kaynakları tahsis etmek için planlama ve bütçeleme işlevine sahiptir.

Belirlediğiniz bütçeye göre planları izleyerek fazla harcama yapmadığınızdan emin olun. Zaman takibi fonksiyonu, takım üyelerinizin belirli bir projeye ayırdığı veya harcadığı zamanı ve bunun maliyetini izlemek için de kullanılabilir. ?

Ancak Runn'un en iyi özelliği, geçici projeler ekleme yeteneğidir. Bu özelliği kullanarak, şu anda müzakere aşamasında olan projeleri proje planınıza ekleyin. Eklendikten sonra, Runn bu projelerin onaylanması durumunda finansal durumunuzu nasıl etkileyeceğini görsel olarak gösterebilir.

Runn'un en iyi özellikleri

Birden fazla proje için özel alanlar

Geçici projeler için planlama

Zaman takibi

Bütçeleme ve planlama

Tahmin

Özelleştirilebilir metriklere sahip raporlama özellikleri

Runn sınırlamaları

Özel entegrasyonların kurulması biraz zaman alabilir

Bazı izin düzeyleri kullanılamıyor

Runn fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 8 $

Enterprise: Fiyatlar talep üzerine verilir

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

Runn puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1 yorum)

Yazılım Tavsiyesi: 4,8/5 (20+ yorum)

6. Tahmin

Forecast, birkaç proje muhasebe özelliğine sahiptir, ancak bunlar bir araya geldiğinde, proje finansmanınızı takip etmek için çok sağlam bir çözüm oluşturur.

Bu yazılım, proje bütçelerini gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlayarak, size neyin maliyet getirdiğini ve neyin gelir getirdiğini belirlemenizi sağlar. Kapsamlı raporları, proje portföyünüzde en çok nerede para kaybettiğinize dair içgörüler sunar, böylece şirketinizin finanslarını tamamen mahvetmeden önce projelerin kontrolden çıkmasını önleyebilirsiniz. ?

Forecast, QuickBooks ve Xero ile entegre olduğundan, tüm proje işlemleri merkezi muhasebe yazılımına otomatik olarak senkronize edilebilir. AI destekli risk uyarıları, bütçe sınırlarınızı aşmak üzere olduğunuzda sizi önceden bilgilendirir.

En iyi özellikleri tahmin edin

Portföy düzeyinde proje izleme

Akıllı ve otomatik faturalandırma

AI destekli bütçe tahminleri ve uyarılar

Xero ve QuickBooks gibi diğer muhasebe çözümleri ve Asana ve Monday gibi proje yönetimi çözümleriyle entegre olur. com

Zaman takibi

Faturalandırma

Tahmin sınırlamaları

Öğrenme süreci zor olabilir

Zaman ve malzeme projelerine bütçe ekleme özelliği kullanılamıyor

Fiyat tahminleri

Pro: Fiyat talep üzerine verilir

Artı: Fiyat talep üzerine verilir

Tahmin puanları ve yorumlar

G2: 4,2/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

7. Paymo

Paymo, size daha fazla ödeme yapmanızı isteyen biri gibi gelebilir. Ancak gerçekte, aşağıdaki özellikleri sunarak projelerinizde tasarruf etmenize ve daha fazla kazanmanıza yardımcı olur:

Bütçeleme

Gider izleme

Karlılık izleme

Paymo, takım üyeleriniz için zaman takibi ve görev tabanlı faturalandırma yöntemleri de sunar. Faturalandırma için 85'ten fazla para birimini ve 15 dili destekler, bu da Paymo alternatiflerine göre benzersiz bir avantaj sağlar.

Fatura şablonları fatura oluşturmayı önemli ölçüde kolaylaştırırken, entegre ödeme işleme özelliği müşterilerinizden ödeme almanızı ve onlara ödeme yapmanızı daha da kolaylaştırır. ?

Son olarak, Paymo, QuickBooks ve Xero ile entegre olarak proje giderlerinizi genel muhasebe girdileriyle senkronize eder.

Paymo'nun en iyi özellikleri

Bütçeleme

Gider izleme

Zaman takibi

15'ten fazla dilde ve 85'ten fazla para biriminde faturalandırma

Ödemeleri almak için PayPal, Stripe ve Authorize.net entegrasyonları

Proje ve müşteri düzeyinde karlılık izleme

Diğer muhasebe hizmetleriyle entegrasyon (QuickBooks, Xero vb.)

Paymo sınırlamaları

Özel MacOS ve iOS uygulamaları yok

Android uygulamasının işlevselliği, masaüstü sürümüne kıyasla biraz sınırlıdır

Paymo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 5,9 $/ay

Küçük Ofis: 10,9 $/ay

İş: 16,9 $/ay

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

Paymo puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (400+ yorum)

8. Meisterplan

Meisterplan, standart proje muhasebe fonksiyonlarının entegre edildiği bir proje portföy yönetimi ve iş gücü planlama uygulamasıdır.

Bu platform, proje yöneticilerinin bütçeleri planlamasına ve bunlara göre gerçek harcamaları izlemesine, maliyet-fayda analizi yapmasına ve harcamalara göre toplam proje maliyetlerini tahmin etmesine olanak tanır.

Meisterplan, analiz için proje verilerini almak üzere tüm popüler proje yönetimi yazılımları, iş zekası platformları ve veri analizi platformlarıyla entegre olur.

Meisterplan'ın en iyi özellikleri

Planlanan maliyetleri gerçek maliyetlerle karşılaştırın

Bütçe planlama

Maliyet-fayda analizi

Finansal raporlar

Proje yönetimi araçlarıyla entegre olur

Meisterplan sınırlamaları

Görev planlama gibi proje yönetimi operasyonel özellikleri mevcut değildir

Yarı zamanlı kaynak planlama özelliği iyileştirilebilir

Meisterplan fiyatlandırması

Temel: 660 $/ay

Pro: 880 $/ay

Premium: 2.480 $/ay

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

Meisterplan puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

9. Kantata (eski adıyla Mavenlink)

Kantata, iki önde gelen profesyonel hizmet otomasyonu (PSA) yazılımı şirketi olan Mavenlink ve Kimble'dan ortaya çıktı.

Platform, projenizin her yönünü planlayabilmeniz için ayrıntılı bütçeleme ve tahmin fonksiyonları sunar. Projeleri tahsis edilen bütçeler dahilinde yürütmek için gerekli tüm verileri ve bilgileri sağlarken, gelir tahminlerini ve tahakkukları gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlar. ?

Yerleşik faturalama işlevi müşterilerinize kolayca fatura kesmenizi sağlarken, ay sonu kapanışına yardımcı özel özellikler, gelirler kaydedildikçe tahminleri güncelleyerek size yardımcı olur. Son olarak, proje düzeyinde zaman takibi ve gider izleme, sizin ve takım üyelerinizin proje maliyetlerini kolayca kaydetmenizi sağlar.

Kantata'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı tahmin

Bütçeleme

Özelleştirilebilir şablonlarla faturalandırma

Zaman takibi

Gider izleme

Raporlar ve gösterge panelleri

Kantata sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü biraz eski

Özelliklerin kullanımı başlangıçta biraz zor olabilir

Kantata fiyatlandırması

Fiyatlar talep üzerine verilir

Kantata puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (600+ yorum)

10. Sage

Sage, genel finansal muhasebe dahil olmak üzere farklı sektörler ve kullanım durumları için çeşitli muhasebe çözümleri sunar. Proje muhasebe modülü Sage Intacct ile entegre olarak gelir ve zaman takibi, proje faturalandırma, hizmet maliyetlendirme ve hatta gelir tanıma işlemlerini otomatikleştirerek her şeyi basitleştirir.

Gantt grafikleri, proje karlılığı ve müşteri karlılığı raporları şunları anlamanıza yardımcı olur:

Paranız nereye gidiyor: en önemli giderler Nereden geliyor: en karlı müşteriler veya projeler?

Sage genel muhasebe ile entegrasyon, tüm proje işlemlerinizi genel muhasebe girdileriyle senkronize eder ve yerleşik faturalandırma fonksiyonu, müşterilerinize kolayca fatura kesmenizi sağlar.

Rol özel gösterge panelleri, müşterilerinize ve iş arkadaşlarınıza projelerinin hangi aşamada olduğunu bildirir ve proje karlılığı hakkında fikir edinmek için proje durumu, kaynak kullanımı, gelir, maliyetler vb. hakkında raporlar oluşturur.

Sage'in en iyi özellikleri

Bütçeleme ve bütçe izleme

Gelir tahmini

Zaman takibi

Faturalandırma

Sage genel finansal muhasebe ile entegrasyon

Rol özel gösterge panelleri

Sage sınırlamaları

Ödeme senkronizasyonunda ara sıra sorunlar

Temel plana dahil olmayan gösterge panelleri

Sage fiyatlandırması

Fiyatlar talep üzerine verilir

Sage puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.800+ yorum)

Capterra: 4/5 (500+ yorum)

Güçlü Proje Muhasebe Yazılımıyla Proje Karlılığını En Üst Düzeye Çıkarın

Proje muhasebesi sıkıcı ve zaman alıcı bir iş olabilir, finansal bütçeleme ve tahmin ise daha da zorlu olabilir. Sağlam bir proje muhasebe yazılımı her ikisinde de size yardımcı olabilir. Hala hangi muhasebe yazılımını seçeceğinizi merak ediyorsanız, önerimiz: ClickUp'ı deneyin! ?

ClickUp, Tablo görünümü ve gösterge panelleri aracılığıyla süreci otomatikleştirip kolaylaştırarak muhasebenizi yönetmenize olanak tanır. Güçlü raporlama ve analiz özellikleri, neredeyse tüm finansal metrikleri planlamanıza, bütçelendirmenize ve tahmin etmenize yardımcı olabilir. ClickUp'a kaydolun — başka hiçbir muhasebe yazılımına dönmek istemeyeceksiniz.