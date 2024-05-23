Muhasebede AI Nasıl Kullanılır (Kullanım Örnekleri ve Araçlar)

2024 yılında iş dünyasını heyecanlandıran tek bir şey varsa, o da yapay zekayı daha verimli hale getirmek için yeni ve beklenmedik yollarla kullanmak olacaktır!

Yapay zeka, akış hizmetlerinde kişiselleştirilmiş önerilerden sürücüsüz arabalara kadar her sektörde hissedilebilir. İnsanlardan hızla öğrenir ve bu bilgiyi iş süreçlerimizi yeniden şekillendirmek için dönüştürür.

Muhasebe sektörü de bir istisna değildir. Veriler iş dünyasını yönlendirirken, muhasebe formları ve muhasebeciler verimliliği ve doğruluğu artırmak için yapay zekayı kullanmanın yollarını giderek daha fazla aramaktadır.

Yapay zekanın muhasebede nasıl kullanılabileceğini anlamak için, muhasebe süreçlerini ve iş akışlarını daha hızlı ve daha doğru hale getiren çeşitli AI araçlarını inceleyeceğiz.

Muhasebede AI'yı Anlamak

Muhasebe sektörü, AI teknolojilerinin stratejik uygulamalarıyla önemli bir dönüşüm geçiriyor.

Bu entegrasyon, makine öğrenimi algoritmaları ve doğal dil işlemeyi kullanarak çeşitli muhasebe fonksiyonlarını otomatikleştirir ve geliştirir.

AI'nın etkisi, finansal raporlama ve proje muhasebe yönetimi dahil olmak üzere çeşitli görevlere uzanır. Dolandırıcılık faaliyetlerini proaktif olarak tespit ederek ve derinlemesine veri analizi gerçekleştirerek denetimleri kolaylaştırır ve uyumluluğu sağlar.

AI muhasebecilerin yerini alacak mı? AI, çeşitli görevleri otomatikleştirmede mükemmeldir, ancak insan muhasebecilerin yerini tamamen alamaz. Sağlam muhakeme, açık iletişim ve eleştirel düşünme gibi temel insan becerileri, etkili muhasebe uygulamaları için hâlâ vazgeçilmezdir.

Sertifikalı Kamu Muhasebecileri (CPA'lar), karmaşık muhasebe sorunlarını çözmek ve kararlar almak için vazgeçilmez olmaya devam ediyor. İnsan gözetimi ve müdahalesi sayesinde, muhasebe ilkelerinin doğru ve etik bir şekilde uygulanmasını sağlarlar.

Muhasebede yapay zeka birçok alanda kullanılır. Bu makalede en öne çıkanları listelenmiştir.

Farklı Kullanım Durumları için Muhasebede AI Nasıl Kullanılır?

AI muhasebe yazılımı, veri girişinden stratejik karar almaya kadar muhasebecilerin günlük görevlerine yaklaşımını dönüştürür.

Sonuçları daha doğru hale getirirken, muhasebe uzmanları daha kısa sürede daha fazla iş yapabilir ve tüm dikkatlerini gerektiren işlere odaklanabilir.

AI'nın muhasebe süreçlerinde devrim yarattığı beş özel kullanım örneğini inceleyelim:

1. Tahmine dayalı veri analizi kullanımı

AI, büyük finansal verileri analiz ederek gizli kalıpları tespit edebilir ve insanların gözden kaçırabileceği potansiyel riskleri belirleyebilir.

AI destekli tahmine dayalı analitik, muhasebecilerin ve finans uzmanlarının rollerini etkileyen dönüştürücü bir teknolojidir. Finans uzmanları, genellikle sıkıcı olan rapor oluşturma görevini otomatikleştirerek uzmanlıklarını daha stratejik bir fonksiyona, yani değerlendirmeye adayabilirler.

Ancak, AI çıktılarının dikkatli bir insan gözü gerektirdiğini unutmayın. Sonuçta, muhasebeciler oluşturulan tahminlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini titizlikle değerlendirmelidir.

Bu değerlendirme süreci, belirlenmiş sonuçlarla karşılaştırmalı değerlendirme, çapraz doğrulama tekniklerinin kullanılması, uygun metriklerin kullanılması ve veriler veya algoritmalardaki potansiyel önyargıların eleştirel bir şekilde incelenmesini kapsamalıdır.

Bu titiz değerlendirme sayesinde, insan uzmanlığı, yapay zeka içgörülerinin bilinçli karar almayı desteklemek için etkili bir şekilde kullanıldığından emin olur.

2. Gelişmiş uyumluluk ile kolaylaştırılmış denetimler

Geleneksel denetim süreçleri uzun ve kaynak yoğun olabilir. AI, veri çıkarma, örnekleme ve risk değerlendirme görevlerini otomatikleştirerek süreci kolaylaştırabilir. Bu, denetçilerin uzmanlıklarını daha karmaşık alanlara ayırırken denetimlerin genel verimliliğini ve etkinliğini artırmalarını sağlar.

AI, geçmiş denetim verilerini analiz ederek tekrarlayan zayıflık alanlarını belirlemek için kullanılabilir ve böylece sürekli uyumluluğu sağlamak için daha proaktif bir yaklaşım sağlar.

3. Dolandırıcılık tespiti artık daha kolay

Sahtecilik faaliyetleri, önemli bir mali tehdit oluşturabilir ve genellikle önemli bir zarar meydana gelene kadar fark edilmez. AI, sahteciliğe karşı mücadelede güçlü bir araç görevi görür.

Gelişmiş algoritmalar, harcama kalıplarını analiz edebilir ve olağandışı işlemleri veya belirlenen normlardan sapan faaliyetleri tespit edebilir. Bu, proaktif tespit ve incelemeyi mümkün kılarak finansal kayıpları en aza indirir.

Örnek olay incelemesi: Yapay zeka kullanarak aktif para transferi hesaplarını kapatma Avrupa'nın en büyük dijital bankalarından biri, sahte çevrimiçi ilanlar kullanılarak gerçekleştirilen bir kara para aklama planının hedefi oldu. Dolandırıcılıkla mücadele ekibi, para transferi hesapları açan ve bu hesaplardaki parayı hızla boşaltan suçluların peşine düştü. Yapay zeka destekli dolandırıcılık ve finansal suç çözümleri sağlayan Feedzai, bu zorluğun üstesinden gelmek için yapay zekayı iki anahtar şekilde kullandı: BionicID'ler: AI, özellikle Deep Learning, her banka kullanıcısı için benzersiz tanımlayıcılar (BionicID'ler) oluşturmak için kullanıldı. Bu ID'ler, kullanıcının davranışsal biyometrik verilerini (yazma alışkanlıkları, fare hareketleri), davranışsal analizlerini (çevrimiçi bankada nasıl gezindiklerini), cihaz verilerini (telefon modeli, işletim sistemi) ve ağ verilerini (IP adresi, konum) analiz etti. Bu kapsamlı tablo, suçlular sahte isimler veya farklı cihazlar kullansa bile bankanın şüpheli faaliyetleri tespit etmesini sağladı Ağ Analizi: AI, her bir bankacılık oturumunun dinamik bağlamını sürekli olarak analiz etti. Bu, kullanılan cihazlar, ağ bağlantıları ve konumlar gibi faktörleri içeriyordu. AI, bu ilişkileri haritalandırarak, görünüşte birbirinden farklı hesaplar arasındaki bağlantıları tespit edebildi. Örneğin, farklı isimlere sahip olmasına rağmen aynı cihazdan veya ağdan birden fazla hesaba erişildiğinde, AI bunları aynı suçluya ait olarak işaretleyebildi AI tekniklerinin bu kombinasyonu, bankanın şunları yapmasını sağladı: Para transferi hesaplarını çok daha hızlı tespit edin ve dolandırıcılık için kullanılmadan önce durdurun

Davranış ve ağ kalıplarına göre, birbiriyle bağlantısız görünen hesapları aynı suçluyla ilişkilendirin

Suçluların yöntemlerini anlayın ve gelecekteki saldırıları tahmin edin Yapay zekayı kullanarak banka, 400'den fazla para transferi hesabını kapattı ve suç şebekesini soruşturmak için polise değerli bilgiler sağladı.

4. Otomatik muhasebe

Tekrarlayan görevler, muhasebe profesyonellerini tarihsel olarak sınırlamış ve stratejik analizlere daha iyi harcanabilecek değerli saatleri tüketmiştir.

Fatura ve makbuz verilerinin girişi, banka mutabakatı ve genel muhasebe defterlerinin tutulması artık robotik süreç otomasyonuna hazır görevlerdir.

Örüntü tanıma ve veri çıkarma konusunda uzman olan AI algoritmaları, süreçleri lazer hassasiyetinde otomatikleştirebilir. Bu, muhasebecileri manuel veri işleme gibi sıkıcı görevlerden kurtarır ve insan hatasının doğasında var olan riski önemli ölçüde azaltır.

Profesyonel ipucu: Excel ve ClickUp'ta bulunan bu 10 ücretsiz muhasebe şablonunu kullanarak süreçlerinizi hızlandırın ve her seferinde doğru mutabakat elde edin.

5. Makine öğrenimi ile doğruluğu artırın

Finansal verilerin bütünlüğü muhasebede çok önemlidir. AI, büyük veri kümelerini nokta hassasiyetinde analiz etmede mükemmeldir.

Makine öğrenimi algoritmaları, finansal işlemlerdeki tutarsızlıkları, aykırı değerleri ve olası hataları tespit etmek için eğitilebilir. Bu proaktif yaklaşım, hataların gözden kaçma olasılığını önemli ölçüde azaltarak finansal kayıtların bütünlüğünü korur.

Örnek olay incelemesi: AI ve makine öğrenimini kullanan Deloitte vergi otomasyonu Deloitte, vergi süreçlerinde yapay zeka kullanmak için Kortical ile iş birliği yaptı. Proje, görevleri otomatikleştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlıyordu. Deloitte alan uzmanlığı ve verileri sağlarken, Kortical yapay zeka platformunu ve veri bilimi yeteneklerini sundu. Kortical, vergi kanunlarını otomatik olarak uygulayabilen ve müşteri verilerini yapılandırabilen bir makine öğrenimi modeli oluşturdu. Böylece, insan işleme süresi 5 saatten 6 dakikaya düşürüldü ve 50 kat iyileşme sağlandı. Bu proje 6 ay sürdü ve vergi hesaplamalarında insan seviyesinde doğruluk (yüzde 90'ın üzerinde) elde edildi.

Bunlar, AI'nın muhasebe mesleğinde devrim yaratan birkaç örnektir. AI teknolojisi geliştikçe, daha da yenilikçi uygulamaların ortaya çıkmasını ve muhasebe uygulamalarının daha da dönüşmesini bekleyebiliriz.

Muhasebe için AI Yazılımı Kullanma

Tüm bunları yapabilecek yapay zeka destekli bir muhasebe proje yönetimi yazılımı var mı?

ClickUp, tekrarlayan görevlerin ve temel süreçlerin yükünü tamamen olmasa da büyük ölçüde hafifletebilir.

Bir iş ve verimlilik yönetim platformu olarak, büyük veya küçük her sektöre hitap eder. Farklı departmanlar için özel çözümlerle, görev yönetiminden zaman takibine kadar her türlü görevi tek bir platformda ClickUp ile gerçekleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın muhasebecilere ve finans uzmanlarına nasıl yardımcı olduğuna bir göz atalım.

1. Muhasebe işlerinin yoğunluğundan kurtulun

ClickUp'ın Muhasebe Proje Yönetimi Yazılımı, platformun AI yetenekleriyle birleştirildiğinde milyonlarca şekilde kullanılabilir.

ClickUp Brain'in AI muhasebe araçlarıyla her finansal hareketi verimli bir şekilde izleyin ve eksiksiz bir denetim izi oluşturun.

Sistem tüm finansal faaliyetleri kaydeder ve anahtar güncellemeleri paydaşlarla düzenli olarak paylaşır, böylece denetimler ve yasal uyumluluk amaçları için eksiksiz ve doğru kayıtlar sağlanır.

Otomasyonla manuel işleri azaltmaktan özetleme için yapay zekanın doğal dil işleme yeteneklerini kullanmaya kadar, bu araçları her adımda nasıl kullanabileceğinizi görelim.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'in AI Project Manager™ ile muhasebe görevlerini, proje güncellemelerini, durum raporlarını ve daha fazlasını otomatikleştirin

Öncelikle ClickUp Brain'in muhasebe takımınızın verimliliğini ve doğruluğunu nasıl artırabileceğini görelim:

Otomatik hatırlatıcılar : ClickUp Brain, faturaların ne zaman ödenmesi gerektiğini veya raporların ne zaman teslim edilmesi gerektiğini size hatırlatır. : ClickUp Brain, faturaların ne zaman ödenmesi gerektiğini veya raporların ne zaman teslim edilmesi gerektiğini size hatırlatır. AI otomasyon araçları bunları sizin için takip edeceğinden, son teslim tarihlerini kaçırmayacaksınız

Akıllı arama : Belirli bir fatura veya finansal kaydı bulmanız gerekiyorsa, ClickUp Brain tüm dosyalarınızı ve şirket bilgi tabanınızı hızlı bir şekilde arar ve size doğru olanı gösterir

Veri analizi : AI, sayılarınızı inceleyerek harcama alışkanlıklarınız hakkında size bilgi verebilir. Bu sayede, iş giderlerinizi zahmetsizce izleyebilir, kategorilere ayırabilir ve düzenleyebilirsiniz. Örneğin, bir alanda çok fazla para harcadığınızı fark edebilir ve maliyetleri düşürmek için önerilerde bulunabilir

Görev özetleri ve güncellemeler : ClickUp Brain'in doğal dil işleme yeteneklerini kullanarak, ClickUp'taki tüm alt görevleri, sohbetleri veya konuşmaları saniyeler içinde özetleyin ve işlerle ilgili neler olup bittiği veya bir sonraki adımın ne olduğu hakkında bilgi edinin

Özel raporlar ve gösterge panelleri: Verilerden raporlar oluşturun ve bunları açık ve görsel olarak çekici biçimlerde (grafikler ve çizelgeler) sunun, eğilimleri kolayca belirleyin ve : Verilerden raporlar oluşturun ve bunları açık ve görsel olarak çekici biçimlerde (grafikler ve çizelgeler) sunun, eğilimleri kolayca belirleyin ve veri görselleştirme için yapay zeka araçlarıyla bilinçli kararlar alın

Fortune 500 CFO'larından serbest muhasebecilere ve büyük muhasebe firmalarına kadar herkes, ücretli bir ClickUp planıyla ClickUp Brain'i kullanabilir!

2. Muhasebe takımlarını ve müşterileri tek bir yerden yönetin

ClickUp'ın Muhasebe Proje Yönetimi Yazılımı, muhasebe takımlarının insanları ve projeleri etkili bir şekilde yönetmesini sağlayan güçlü özelliklere sahiptir.

ClickUp'ın Muhasebe Proje Yönetimi Yazılımı'ndaki gösterge panellerini kullanarak verilerinizi istediğiniz şekilde görüntüleyin, kapsamlı raporlar oluşturun ve ilerlemeyi bir bakışta izleyin

Tüm proje iletişimi ve işbirliği için merkezi bir hub oluşturun. Muhasebe uzmanları, projeler içinde belgeleri, dosyaları ve notları paylaşabilir, bilgi silolarını ortadan kaldırabilir ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilir.

ClickUp'ta görevleri, net son tarihler ve öncelikler ile belirli muhasebe yöneticilerine atayabilirsiniz. Gerçek zamanlı güncellemeler ve ilerleme izleme, herkesi devam eden işler hakkında bilgilendirir, hesap verebilirlik sağlar ve projelerin zamanında tamamlanmasını garanti eder.

ClickUp Sohbet Görünümü ile platformdan ayrılmadan takım üyeleriyle sohbet edin, görevleri paylaşın ve üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışın

ClickUp Sohbet görünümü, kolay takım iletişimi için kullanışlı, gerçek zamanlı bir sohbet sistemi sunar. Tartışmalar belirli projeler içinde konu başlıkları altında toplanabilir, böylece e-posta gelen kutularını karıştırmadan odaklanmış, bağlamı dikkate alan iletişim için alan açılır.

Ayrıca belgeleri paylaşabilir, anında geri bildirim alabilir ve videoları veya belirli bilgilere bağlantıları ekleyebilirsiniz.

Tanıdık bir elektronik tablo deneyimi için ClickUp Tablo Görünümü ile hesaplarınızı düzenleyin

Grafiklerden tablo ve elektronik tablo sunumlarına kadar 15'ten fazla esnek görünüm arasında geçiş yaparak özelleştirilmiş iş akışları oluşturun. Bu, görevlerin kolayca devredilmesini ve ilerlemenin izlenmesini sağlar.

ClickUp'ın benzersiz yeteneklerinin en iyi yanı, projeler içinde güvenli müşteri portalları oluşturarak dış ortakları yönetebilmeniz ve zaman içinde onları elde tutabilmenizdir.

Müşteriler, iç sisteminize doğrudan erişim olmadan ilgili belgelere, raporlara ve proje güncellemelerine erişebilir. Bu, sınırlı kaynakları işe almak için bütçesi olan küçük muhasebe firmaları için yararlıdır.

Müşterilere yaklaşan son tarihler veya toplantılar hakkında otomatik e-postalar veya hatırlatıcılar göndererek, proje yaşam döngüsü boyunca bilgilendirilmelerini ve katılımlarını sağlayabilirsiniz.

3. Önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak muhasebe süreçlerini basitleştirin

Muhasebe, yaratıcı tasarım, sosyal medya yönetimi, ajans yönetimi, blog yazısı oluşturma, İK ve işe alım gibi çeşitli ihtiyaçlar için 1000'den fazla özelleştirilebilir, kullanıma hazır ClickUp şablonunu kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain ve ClickUp Docs'u kullanarak aklınıza gelebilecek her türlü kullanım durumu için şablonlar oluşturabilirsiniz!

Örneğin, ClickUp Muhasebe SOP Şablonunu kullanarak hesap takımlarınızın şirketinizin standart çalışma prosedürlerine uyduğundan emin olun.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Muhasebe SOP Şablonu ile şirketinizin muhasebe uygulamalarında düzenli, verimli ve doğru olun

Dağınık finansal süreçleri kontrol altına alın! Bu şablon, SOP oluşturma, iletişim ve işbirliğini kolaylaştıran kapsamlı bir çözüm sunarak muhasebe departmanınızın verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Tüm SOP'larınızı tek bir merkezi konumda oluşturun, güncelleyin ve izleyin. Tekrarlayan görevlerde veya belge aramada zaman kaybetmeyin

SOP değişikliklerini anında iletin , takımınızdaki herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın ve hata riskini en aza indirin

Bildirimlerle otomatik görev atamaları alın, herkesin bilgilendirilmesini ve hesap verebilir olmasını sağlayın, muhasebe departmanınızda işbirliğini garantileyin

Yorum yanıtları, otomasyon ve yapay zeka destekli araçlar gibi gelişmiş özelliklerle proje muhasebenizi ve SOP izlemenizi geliştirin

İşletmenin finanslarını idare etmek, sürekli bir kovalamaca oyunu gibi hissettirebilir!

İşlemleri, ödemeleri ve kredileri izlemek zaman alıcıdır. ClickUp'ın Muhasebe Defteri Şablonu, dijital muhasebe şablonunuz olarak işlev görebilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Muhasebe Defteri Şablonu ile hesap verilerini manuel olarak girmeden iş sonuçlarını izleyin

Bu güçlü şablon, her iş işlemini tam doğrulukla yakalar. Basit girdilerin ötesinde düşünün, çünkü birden fazla hesabı aynı anda etkileyen işlemleri kaydetmenize olanak tanır:

Manuel defter tutmayı bırakın ; tüm iş işlemlerinizi dijital bir günlüğe hızlı ve doğru bir şekilde kaydedin

Özel durumları kullanarak her işlemin ilerlemesini izleyin ve hiçbir şeyin karışmaması için emin olun

İşlem tarihi, yevmiye türü, makbuz ve girdi sayısı gibi özel alanlarla her işlemle ilgili önemli bilgileri yakalayın

Esnek görünümler ile finansal durumunuzun genel görünümünü ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin — Başlangıç Kılavuzundan kolayca erişilebilen Kitaplar ve Günlük bölümlerine kadar

Zaman takibi, etiketler, bağımlılık uyarıları ve kapsamlı bir finansal iş akışı sağlamak için sağlam e-posta işlevleri gibi gelişmiş özelliklerle işlem izlemeyi iyileştirin

Finansal süreçlerinizi basitleştirmek için hepsi bir arada bir şablon mu arıyorsunuz? ClickUp'ın Muhasebe Şablonunu deneyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Muhasebe Şablonu ile muhasebeyle ilgili her şeyi yapmak için hepsi bir arada iş yönetimi çözümünü kullanın

Bu şablon, faturaların kaydedilmesinden gelirlerin izlenmesine ve gelecekteki gelirlerin tahmin edilmesine kadar tüm süreçlerinizi yönetir. Alacak ve borç hesaplarınızı kolayca takip edebileceğiniz için artık geç ödemelerin peşinden koşmanıza gerek kalmaz.

Ama daha da iyisi var! Aynı platformda toplantılar düzenleyebilir, 9'dan fazla özelleştirilebilir görünüm arasında sorunsuzca geçiş yapabilir ve özel etiketler ve durumlardan yararlanabilirsiniz. Böylece, ClickUp'tan ayrılmadan verimliliğinizi en üst düzeye çıkarabilir ve satış performansınız hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edebilirsiniz.

AI'nın tekrarlayan görevleri otomatikleştirme konusundaki olağanüstü yeteneği, ClickUp gibi çok yönlü bir araçla birleştiğinde muhasebecileri sıradan işlerden kurtararak onlara değerli zamanlarını geri kazandırır.

Bu yeni kazanılan verimlilik, onların odaklarını insan uzmanlığının üstün olduğu alanlara kaydırmalarını sağlar: içgörülü analiz, stratejik rehberlik ve bilinçli karar verme.

AI ile Muhasebenin Geleceği

Muhasebeciler için rüzgar yön değiştiriyor. Yapay zeka desteğiyle, bu meslek bir evrim geçirmeye hazırlanıyor.

Tepkiler farklılık gösterse de kesin olan bir şey var: Önemli bir değişim kapıda. Önümüzdeki on yıl, muhasebe rollerinde bir dönüşüme tanık olacak ve profesyonellerden yeni beceriler talep edecek.

Ancak en iyi yanı, ClickUp Brain'in doğal dil işleme özelliği sayesinde muhasebecilerin kodlama tekniklerini öğrenmeden bu özelliği kullanabilmesidir. Muhasebe işleri, veri bilimcileri ve mühendislerin işlerine benzeyecek ve derin finansal içgörüler elde edilebilecek. Bu evrimde yolunuzu bulmanın anahtarı, değişimi kucaklamaktır.

ClickUp gibi yapay zeka destekli araçları erken aşamada benimsemek, rakiplerinizin bir adım önünde olmanıza yardımcı olacaktır. ClickUp'a bugün kaydolun!