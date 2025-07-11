2025'te Denemeniz Gereken En İyi 10 Acuity Scheduling Alternatifi

Acuity Scheduling, küçük işletmeler ve bireysel profesyoneller için sağlam bir seçimdir; temiz, basit ve işi halleder.

Ancak işiniz büyüdükçe, sınırlı özelleştirme, hantal entegrasyonlar veya ölçeklenemeyen özellikler nedeniyle kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

Birdenbire, ekstra araçlar ve ekstra zaman harcayarak boşlukları doldurmaya çalışıyorsunuz.

Acuity sizi yavaşlatmaya başladıysa, bir üst seviyeye geçmenin zamanı gelmiş olabilir.

Daha sorunsuz otomasyonlar, daha iyi takım özellikleri ve iş akışınıza uygun entegrasyonlar sunan en iyi Acuity Scheduling alternatiflerini bir araya getirdik, böylece planlamaya daha az, büyümeye daha fazla odaklanabilirsiniz.

En İyi Acuity Scheduling Alternatifleri Bir Bakışta

Araç En İyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Hepsi bir arada planlama, görev yönetimi ve takım işbirliğine ihtiyaç duyan bireyler, küçük işletmeler, ajanslar ve kurumsal şirketler için en iyisi ClickUp Takvim, ClickUp Görevleri, ClickUp Brain Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Trafft 7/24 randevu rezervasyonu ve çoklu konum desteğine ihtiyaç duyan küçük işletmeler ve bireysel girişimciler için en iyisi QR kodları, rezervasyon formları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar Amelia Özelleştirilebilir rezervasyon ve çalışan yönetimine ihtiyaç duyan WordPress web sitelerine sahip küçük işletmeler, ajanslar ve hizmet sağlayıcılar için en iyisi Rezervasyon eklentisi, çalışan yönetimi Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla Doodle Adaylarla mülakatlar veya grup toplantıları planlayan küçük işletmeler, ajanslar ve işe alım uzmanları için en iyisi Toplantı araçlarıyla senkronizasyon, işe alım görevlilerinin performansını izleme ve mülakatların ilerleyişini takip etme Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 14,95 $/aydan başlar SimplyBook. me Özelleştirilebilir rezervasyon sayfaları ve müşteri yönetimine ihtiyaç duyan küçük işletmeler, ajanslar ve hizmet sağlayıcılar için en iyisi Satış noktası, otomatik geri bildirim talepleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 9,9 $/ay'dan başlar YouCanBook. me Basit, uygun fiyatlı çevrimiçi rezervasyona ihtiyaç duyan tek başına çalışan girişimciler ve küçük işletmeler için en iyisi Saat dilimi ayarı, rezervasyon sayfasını yerleştirme Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar Goldie Müşteri profilleri ve bekleme listelerine ihtiyaç duyan tek başına çalışan girişimciler, salonlar ve bağımsız güzellik hizmeti sağlayıcıları için en iyisi Bekleme listeleri, müşteri profilleri ve referanslar görüntülenir Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 19,99 $/ay'dan başlar Fresha Hizmet pazarı ve otomatik kampanyalara ihtiyaç duyan güzellik/sağlık sektöründeki küçük işletmeler ve ajanslar için en iyisi Hizmet pazarı, otomatik kampanyalar, otomatik tampon süresi Ücretsiz plan mevcuttur; Özel fiyatlandırma Noterro Tıbbi randevu planlama ve hasta dosyası yönetimine ihtiyaç duyan küçük sağlık ve zindelik klinikleri için en iyisi Sesli hatırlatıcılar, atölye çalışmaları ve seminer rezervasyonları, hasta dosyaları için tahmini etiketler Ücretli planlar aylık 30 $'dan başlar GoReminders Otomatik mesaj kampanyaları ve hatırlatıcılara ihtiyaç duyan küçük işletmeler ve hizmet sağlayıcılar için en iyisi Takvim hatırlatıcı uygulaması, mesaj hatırlatıcı şablonları, toplu metin mesajları Ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Acuity Scheduling alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Tüketicilerin %70'inden fazlası randevularını çevrimiçi olarak planlamayı tercih ediyor.

Ancak, çevrimiçi randevu rezervasyon sisteminizin sağlam olduğundan emin olmanız gerekir. Kullanıcılarınıza sorunsuz bir deneyim sunarken, işinize randevuları planlamak için gerekli tüm araçları sağlamalıdır.

Acuity Scheduling bu standartları karşılamıyorsa, alternatiflerde aramanız gereken bazı özellikler şunlardır:

Çevrimiçi rezervasyon : 7/24 planlama, otomatik hatırlatıcılar ve e-posta ve SMS yoluyla takvim senkronizasyonu sağlar

Müşteri geçmişi izleme : Müşteri deneyimlerini kişiselleştirmek ve müşteri sadakatini artırmak için hizmet geçmişini, tercihleri ve notları kaydeder

Ödeme işleme : POS entegrasyonu, çoklu ödeme seçenekleri ve sorunsuz bir ödeme deneyimi için otomatik faturalandırma desteği

Personel planlama : Randevuları atar, saatleri izler ve performans izleme ile takım büyümesini desteklerken aşırı rezervasyonları önler

Pazarlama araçları : Müşterilerin ilgisini çekmek ve geri gelmelerini sağlamak için e-posta ve SMS kampanyalarını, promosyonları ve sadakat programlarını otomatikleştirir

Envanter izleme : Stok seviyelerini izler ve müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu ürünlerin asla tükenmemesini sağlamak için uyarılar gönderir

Raporlar ve içgörüler : Daha akıllı iş kararlarını desteklemek için gelir, rezervasyonlar ve performans hakkında veriler sağlar

Mobil uyumlu erişim : Tamamen işlevsel bir mobil uygulama ile hareket halindeyken rezervasyonları, personeli ve müşterileri yönetmenizi sağlar

Akıllı entegrasyonlar: Web siteleri, sosyal medya, muhasebe ve pazarlama araçlarıyla bağlantı kurarak iş akışınızı tek bir yerden kolaylaştırır

👀 Biliyor muydunuz? Büyük şirketler, gereksiz toplantıların sayısını azaltarak ve davetli listelerini kısaltarak yılda 100 milyon dolar tasarruf edebilir.

En İyi Acuity Scheduling Alternatifleri

Acuity Scheduling alternatifinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini artık bildiğinize göre, işte size en uygun seçenekler.

Hangisinin size en uygun olduğunu görmek için anahtar özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve derecelendirmeleri inceleyelim.

1. ClickUp (Planlamayı ve takım işbirliğini kolaylaştırmak için en iyisi)

ClickUp ile önceliklerinize, görevlerinize ve hedeflerinize göre randevuları planlayın

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, görev yönetimi, planlama ve işbirliğini tek bir sezgisel platformda birleştirmeyi amaçlayan takımlar için güçlü bir araçtır. Kapsamlı özellikleri, özellikle randevu rezervasyonundan daha fazlasını isteyen işletmeler için Acuity Scheduling alternatifleri arasında öne çıkmasını sağlar.

ClickUp Takvim ile başlayalım . Bu sadece temel bir tarih ve saat seçici değil, görevlerinizi, takım programlarınızı ve rezervasyonlarınızı planlamanıza yardımcı olan akıllı, yapay zeka destekli bir araçtır.

Sürükle ve bırak arayüzü, renk kodlu görünümler ve otomatik zaman bloklama, randevuları kolayca yönetmenize yardımcı olur. İster günlük, haftalık veya aylık bir programı yönetiyor olun, ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama özellikleri, takviminizin verimli bir şekilde düzenlenmesini ve takımın uygunluk durumuna göre uyarlan masını sağlar.

Tüm randevuları planlamak gibi yoğun işleri AI'ya bırakın

Örneğin, aynı görevleri kopyalayıp yapıştırmaktan bıktıysanız, bunları yinelenen görevler olarak ayarlayın. Veya ClickUp Otomasyon ve Otopilot Ajanlarını kullanarak tekrarları otomatik olarak gerçekleştirin; bu, düzenli check-in'leri veya hizmet randevularını yönetmek için mükemmeldir.

Yineleyen görevlerinizi otomatikleştirin veya ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanlarını yapılandırarak bunları sizin için halletmelerini sağlayın!

Bir başka yararlı AI özelliği ise ClickUp AI Notetaker' dır —toplantı notları almaktan ve anahtar bilgileri kaçırmaktan korkanlar için özel olarak tasarlanmıştır.

ClickUp AI Notetaker ile toplantı tartışmalarını zahmetsizce yazıya dökün

Konuşmaları gerçek zamanlı olarak yazıya döker ve bunları doğrudan çalışma alanınızda düzenler. Toplantı notlarınızda eylem öğeleri varsa, ClcikUp Brain bunları otomatik olarak son teslim tarihleriyle birlikte takım arkadaşlarınıza atayabilir. Bu, takiplerin asla kaçırılmamasını ve müşteri taleplerini veya toplantı kararlarını bir daha asla gözden kaçırmamanızı sağlar.

Bu AI özellikleri, bağımsız AI asistanlarıyla rekabet eder ve ClickUp ekosistemine tamamen entegre edilmiştir. Planlama, toplantılar ve işbirliği için birden fazla uygulama kullanmanıza gerek yoktur.

Planlamayı daha da basitleştirmek istiyorsanız, ClickUp Randevu Defteri Şablonunu kullanmayı deneyin. Randevuları görselleştirmenize, zaman tahminlerini yönetmenize ve yeniden planlama isteklerini tek bir yerden izlemenize olanak tanır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Randevu Defteri Şablonu ile kolay bir randevu rezervasyon sistemi kurun

Takım arkadaşlarınızı veya müşterilerinizi davet ettiğinizde, onlar sizin uygunluk durumunuzu görebilir ve doğrudan sizinle randevu alabilir. Rezervasyonları ve müşteri etkileşimlerini merkezileştirmenin sorunsuz bir yolu; artık dağınık elektronik tablolar veya kaçırılan randevular yok. Ya da kendiniz, takımınız veya müşterileriniz için ClickUp Hatırlatıcıları kullanarak hiçbir görevin veya randevunun gözden kaçmamasını sağlayın. Planlanmış bir göreve veya randevuya dokunarak uyarılar oluşturun ve ataç simgesiyle dosya ekleyin, böylece herkes hazırlıklı olsun.

Sonuç olarak: derin özelleştirme, güçlü otomasyon, kullanıma hazır şablonlar ve yapay zeka özellikleri ile ClickUp, lojistikle uğraşmak için daha az zaman harcayıp işinizi büyütmek için daha fazla zaman ayırmanıza yardımcı olur. Her boyuttaki takım için mükemmel bir Acuity alternatifi.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Vardiyaları düzenleyin, takımın uygunluk durumunu yönetin ve ClickUp Takım Programı Şablonu ile proje zaman çizelgelerini koordine edin

Otomatik hatırlatıcılar ayarlayın, Özel Görev Durumlarını güncelleyin veya 50'den fazla eylem tetikleyicisiyle randevu türüne göre takım üyelerini atayın

ClickUp 24 Saatlik Plan Şablonu ile gününüzün veya takımınızın ş Akışını her saatine kadar planlayın

ClickUp Takviminize toplantı bağlantıları ekleyerek gecikmeden katılın

Görev durumları değiştiğinde zamanlayıcıları başlatarak veya durdurarak zaman takibini otomatikleştirin — saatlik fatura kesen veya randevular için doğru zaman kayıtlarına ihtiyaç duyan hizmet sağlayıcılar için mükemmeldir

ClickUp Form Şablonları ile müşteri verilerini toplayarak müşteri tercihlerini ve taleplerini doğrudan planlama sisteminize kaydedin

Takım performansını ve müşteri etkileşimlerini izlemek için ClickUp Gösterge Panellerini özelleştirin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, kapsamlı özellikleri ilk başta biraz karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius'ta yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Günlük işlerimi merkezileştirmek için ClickUp kullanıyorum. Müşterilerle veya bir takımla herhangi bir toplantıyı yönetmek veya önceki işlerimin durumunu kontrol etmek istediğimde her açıdan bana yardımcı oluyor.

Günlük işlerimi merkezileştirmek için ClickUp kullanıyorum. Müşterilerle veya bir takımla herhangi bir toplantıyı yönetmek veya önceki işlerimin durumunu kontrol etmek istediğimde her konuda bana yardımcı oluyor.

2. Trafft (7/24 randevu rezervasyonu için en iyisi)

trafft aracılığıyla

i̇nsanların %59'u, mesai saatleri içinde randevu almak için telefonda beklemekten bıkmıştır. Trafft, müşterilerinize 7/24 çevrimiçi rezervasyon kolaylığı sunar. Müşteriler, telefonda beklemek veya geleneksel mesai saatlerine uymak zorunda kalmadan, kendilerine uygun zamanda randevu alabilir, randevularını yeniden planlayabilir veya iptal edebilir.

Ayrıca, web siteniz veya sosyal medya kanallarınız üzerinden doğrudan rezervasyon yapmanızı sağlayarak görünürlük ve keşif sorunlarını azaltır.

Acuity'den farklı olarak Trafft, kod gerektirmeyen bir rezervasyon web sitesi oluşturucu da sağlar, böylece hesabınızda bir geliştiriciye ihtiyacınız olmaz. Ayrıca çoklu konum ve çoklu dil desteği, yinelenen ve grup randevuları ile hatırlatıcılar ve yeniden planlama için otomasyon da sunar.

Trafft'ın en iyi özellikleri

Müsait zaman aralıklarını seçin, randevu ayrıntılarını belirtin ve müşteriler için QR kodları ve bağlantılar oluşturun

WordPress web siteniz için ücretsiz randevu rezervasyon eklentisine erişin

Müşterilerin doğrudan randevu alabilmesi için iframe'leri kullanarak rezervasyon formlarını mevcut web sitenize entegre edin

Kişiselleştirilmiş, markanıza uygun mesajlarla rezervasyonlara yanıt verin ve onaylayın

Trafft sınırlamaları

Düzen özellikleri çok yönlü değildir

Gelişmiş entegrasyonlar yoktur

Trafft fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 29 $/ay

Ölçeklendirme: 69 $/ay

Enterprise: Aylık 250 $'dan başlayan fiyatlarla

Trafft yorumları ve puanları

G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trafft hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Çok sayıda farklı özelliğe sahip olmasını ve webhook'ları kullanabilmeyi seviyorum. Ürünün arkasındaki insanları seviyorum.

Çok sayıda farklı özelliğe sahip olmasını ve webhook'ları kullanabilmeyi seviyorum. Ürünün arkasındaki insanları seviyorum.

💡 Profesyonel ipucu: Tıklamaları azaltmak için ClickUp'ta Kısayol Tuşlarını kullanın. Örneğin, bir görevin üzerine gelip m yazdığınızda görev otomatik olarak size atanır veya r yazarak yeni bir hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

3. Amelia (WordPress web siteleri için en iyisi)

amelia aracılığıyla

Acuity Scheduling ile sık karşılaşılan bir sorun, temel paketlerinde kişiselleştirme ve gelişmiş işlevlerin bulunmamasıdır. WordPress eklentisi olan Amelia, her iki sorunu da çözer. Temel planında bile son derece özelleştirilebilir rezervasyon formları, düzenler ve çalışan ve kaynak yönetimi gibi gelişmiş özellikler sunar.

Amelia'nın etkinlik yönetimi araçları ve görsel takvim görüntüleri, dersler veya etkinlikler düzenleyen işletmeler için özellikle güçlüdür. Ayrıca, potansiyel müşterilerinizi, başarılı randevularınızı, gelmeyenleri ve daha fazlasını izlemek için kapsamlı bir analiz gösterge paneli elde edersiniz.

Amelia'nın en iyi özellikleri

Stripe, PayPal ve Square ile ödeme entegrasyonları elde edin

Kaynak planlamayı kullanarak ekipman ve diğer kaynakları verimli bir şekilde yönetin ve tahsis edin

Birden fazla teklif içeren özelleştirilebilir hizmet paketleri tasarlayın

Çalışanların programlarını yönetin, çalışma saatlerini ayarlayın ve izin taleplerini yönetin

Amelia sınırlamaları

WordPress üzerinde bir web sitesi barındırmıyorsanız, bu ideal bir planlama aracı değildir

Google Takvim ile entegrasyon genellikle çalışmayı durdurur

Amelia fiyatlandırması

Başlangıç: 49 $/yıl

Standart: 99 $/yıl

Pro: 184 $/yıl

Elite: 638 $/yıl

Amelia yorumları ve puanları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

👀 Biliyor muydunuz: İşletmeler, çevrimiçi rezervasyon sistemlerini kullandıklarında ortalama %27 gelir artışı görüyor

doodle aracılığıyla

i̇şverenlerin %35'i, mülakatları planlamak ve tamamlamak işlerinin en zaman alıcı kısmı olduğunu söylerken, %67'si adaylarla toplantıları koordine etmek için 30 dakika ila iki saat arasında zaman harcıyor. Acuity Scheduling, müşteri randevuları için iyi bir otomasyon sunsa da, mülakat planlamasının karmaşasını çözmek için tasarlanmamıştır.

Doodle, grup planlamasını basitleştiren ve sonsuz e-posta konuları oluşturmayı ortadan kaldıran anket tabanlı bir arayüz sunar. Birden fazla zaman aralığı önermenize ve adayların kendileri için en uygun olanı seçmesine olanak tanır.

Doodle'ın en iyi özellikleri

Zoom, Google Meet veya Webex gibi çevrimiçi toplantı araçlarıyla senkronizasyon ve her rezervasyonlu toplantıya otomatik olarak video bağlantıları ekleme

Rezervasyon davetlerini markanıza göre özelleştirin

İşe alım sürecini kolaylaştırmak için tek bir tıklama ile panel görüşmeleri ayarlayın

Gösterge panelinde işe alım uzmanlarının performansını izleyin

Doodle sınırlamaları

Birden fazla etkinliği planlamak oldukça zahmetli olabilir

Anket derleme bildirimleri sık sık görünmüyor

Doodle fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 12,95 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,95 $

Takım: Beş kullanıcı için aylık 19,95 $

Doodle yorumları ve puanları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Doodle hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Doodle'ın kullanımı kolay ve ücretsiz olması, sonuçları anında gösterebilmesi hoşuma gidiyor. Hemen hemen herkesin kullanması çok güzel.

Doodle'ın kullanımı kolay ve ücretsiz olması, sonuçları anında gösterebilmesini seviyorum. Hemen hemen herkesin kullanıyor olması çok hoşuma gidiyor.

📖 Ayrıca Okuyun: Şık ve Düzenli Kalmak İçin Ücretsiz Sevimli Takvim Şablonları

5. SimplyBook. me (Rezervasyon sayfanızı özelleştirmek için en iyisi)

Acuity'den farklı olarak, SimplyBook. me, rezervasyon sayfanızı markanızın kişiliğini ve hizmet özelliklerini yansıtacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Müşterileriniz kim olduğunuzu, neyi temsil ettiğinizi ve hangi hizmetleri sunduğunuzu tam olarak bilir. Hizmetleri kişiselleştirmek ve müşteri yorumlarını doğrudan platformdan toplamak için müşteri profilleri oluşturabilirsiniz.

SimplyBook.me'nin uyarlanabilirliği, benzersiz iş akışlarına veya uyumluluk gereksinimlerine sahip hizmet işletmelerine uygundur. Acuity ile karşılaştırıldığında, rezervasyon deneyimi üzerinde daha ayrıntılı kontrol sağlar ve bilgi güvenliğine öncelik verir.

SimplyBook.me'nin en iyi özellikleri

Satış noktası (PoS) özelliği ile kart, nakit ve önceden yapılan çevrimiçi ödemelerdeki günlük satışlarınızı, bahşişlerinizi ve depozitolarınızı yönetin

Randevu sonrasında otomatik geri bildirim talepleri gönderin ve platformdan doğrudan web sitenize yorumları ekleyin

Mevcut ve yeni müşteriler için profiller oluşturun ve hizmet geçmişine ve tercihlere erişerek deneyimlerini kişiselleştirin

20'den fazla tema ve şablondan rezervasyon sayfanızın düzenini seçin

SimplyBook.me sınırlamaları

Manuel yapılandırma zaman alır

Kullanıcılar aynı anda birden fazla zaman aralığı rezerve edemez

SimplyBook.me fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: 9,9 $/ay

Standart: 29,9 $/ay

Premium: 59,9 $/ay

SimplyBook.me yorumları ve puanları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.200+ yorum)

SimplyBook.me hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Modern program, birçok cihazda güzel görünüyor. Kendiniz yapılandırabileceğiniz birçok olasılık.

Modern program, birçok cihazda güzel görünüyor. Kendiniz yapılandırabileceğiniz birçok olasılık.

📮 ClickUp Insight: Toplantılar, işler yolunda gittiğinde yenilikleri tetikler ve eyleme geçilmesini sağlar. Peki gerçekte durum nedir? Çalışanların neredeyse yarısı, parmaklarının ucunda olması gereken cevapları almak için iş arkadaşlarına ulaşmak için değerli zamanlarını boşa harcıyor ve iş yerinde sürekli kesintilere neden oluyor. ClickUp'ın Bağlantılı Arama ve ClickUp Brain özellikleri, tüm dijital ekosisteminizden anında, yapay zeka destekli yanıtlar sunarak bu maliyetli gidip gelmeleri ortadan kaldırır. Her dosya, toplantı notu, kaydedilmiş klip ve üçüncü taraf entegrasyonları aranabilir bilgi haline gelir, böylece kimse bilgi için ekip arkadaşlarını aramakla zaman kaybetmez. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

6. YouCanBook. me (Küçük işletmeler ve tek başına çalışanlar için en iyisi)

Küçük işletmeniz için bütçenizi zorlamayan gelişmiş bir planlama yazılımı mı arıyorsunuz? Acuity Scheduling bütçenizi biraz aşıyorsa, YouCanBook.me'yi deneyin.

Bu aracı kullanarak düzenli haftalık programlar oluşturabilir veya belirli haftalar için uygunluk durumunu özelleştirebilirsiniz. Bu araç, randevu sürelerini tanımlamanıza, toplantılar arasına tampon süreler eklemenize ve rezervasyonlar için minimum veya maksimum bildirim süreleri belirlemenize olanak tanır.

YouCanBook. me en iyi özellikleri

Rezervasyonlar için farklı saat dilimlerini algılayın ve ayarlayın

Müşterilere otomatik onay e-postaları ve SMS hatırlatıcıları gönderin

Satır içi gömme, modal pencereler veya yüzen düğmeler gibi çeşitli seçenekleri kullanarak rezervasyon sayfanızı doğrudan web sitenize oluşturun ve yerleştirin

Zengin özelliklere sahip ücretsiz sürüm ile birlikte gelir

YouCanBook. me sınırlamaları

Bildirimlerin kişiselleştirilmesine izin vermez

Veri aktarma süreci aşırı karmaşıktır

YouCanBook. me fiyatlandırma

Ücretsiz

Bireysel: 9 $/ay

Profesyonel: 13 $/ay

Takımlar: 18 $/ay

YouCanBook. me yorumları ve puanları

G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (340+ yorum)

YouCanBook.me hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

YCBM, işlediğinde harika bir planlama aracıdır, ancak daha fazla "temel" işlevselliğe ihtiyaç duyar.

YCBM, işlediğinde harika bir planlama aracıdır, ancak daha fazla "temel" işlevselliğe ihtiyaç duyar.

7. Goldie (Salonlar ve bağımsız güzellik hizmeti sağlayıcıları için en iyisi)

goldie aracılığıyla

Tek başına çalışan bir profesyonelseniz veya birden fazla konumda küçük bir işletme yönetiyorsanız, Goldie, Acuity Scheduling için ideal bir alternatiftir. Hafif, mobil öncelikli bir araç olan Godie, kendi markanızla bir web sitesi oluşturmak, müşterilere kendi randevularını kendileri ayarlamaları için imkan sunmak ve kayıtlı kartlarla ödemeleri işlemek için kullanıcı dostu bir yol sunar.

Goldie ayrıca pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmenize de olanak tanır. Yeni hizmetleri duyurabilir ve hatta özel teklifleri paylaşarak kalan boşlukları doldurabilir ve zamanınızı kolayca yönetebilirsiniz.

Goldie'nin en iyi özellikleri

İletişim bilgileri ve randevu geçmişi dahil olmak üzere ayrıntılı müşteri profilleri oluşturun

Özelleştirilebilir alanlar aracılığıyla rezervasyon işlemi sırasında belirli müşteri bilgilerini toplayın

Çevrimiçi rezervasyon sayfasına fotoğraf ekleyerek işlerinizi sergileyin ve güven oluşturun

Müşterilerin son dakika iptallerini doldurmak için bekleme listesine katılmalarına izin vererek tamamen dolu programları yönetin ve zaman aralıklarınızı optimize edin

Goldie sınırlamaları

Toplu mesajlaşma özelliği genellikle zamanında teslimatta başarısız oluyor

Platformda çok dilli destek yoktur

Goldie fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 19,99 $/ay

Pro Plus: 39,99 $/ay

Goldie yorumları ve puanları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Goldie hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın yorumunda şöyle deniyor:

Kullanımı ve gezinmesi kolay. Fotoğraf ve not ekleyebilmem harika. Uygulamanın farklı bölümlerini bulmak kolay.

Kullanımı ve gezinmesi kolay. Fotoğraf ve not ekleyebilmem harika. Uygulamanın farklı bölümlerini bulmak kolay.

8. Fresha (Hizmet pazarı olarak kullanmak için en iyisi)

fresha aracılığıyla

Acuity Scheduling randevuları yönetmenize olanak sağlarken, daha fazla rezervasyon oluşturmanıza yardımcı olacak araçlar sunmaz. Fresha ise sunar. Bu çevrimiçi rezervasyon yazılımı, müşterilerin müşteri yorumlarına göre işinizi bulup doğrulayabileceği ve randevu alabileceği bir pazar yeri sunar.

Güzellik klinikleri ve sağlık merkezleri için tasarlanan Fresha, birden fazla müşteri için aynı anda rezervasyon kabul etmenizi sağlar, bu da grup oturumları veya etkinlikler için idealdir. Ayrıca, kısmi veya tam ödemeleri önceden alarak randevuları güvence altına alabilir, iptal ve gelmeme durumlarını azaltabilirsiniz.

Fresha'nın en iyi özellikleri

Komisyon olmadan randevu alın

Müşterilere tedavi sonrası bakım talimatlarını içeren takip mesajlarını otomatik olarak gönderin

Randevular arasında tampon süreler belirleyin, müşterilerin ne kadar önceden rezervasyon yapabileceğini tanımlayın ve işteki planlama sorunlarını önlemek için iptal politikalarını yönetin

Ayrıntılı müşteri profilleri oluşturun, randevu geçmişini izleyin ve tercihlere göre hizmetleri kişiselleştirin

Rezervasyonları ve müşteri sadakatini artırmak için otomatik kampanyalar, müşteri yönlendirmeleri ve promosyon indirimleri oluşturun

Fresha sınırlamaları

Oturum paketleri bazen işe yaramıyor

Diğer Acuity alternatiflerinden daha pahalıdır

Fresha fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : 9,95 $/ay (14 günlük deneme)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Fresha yorumları ve puanları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (1.400+ yorum)

Fresha hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın yorumunda şöyle deniyor:

8 yıldır kullandığımız Booker'dan geçtik ve şu ana kadar deneyimimiz harika. Fresha'nın tüm cihazlarda harika çalışmasını ve müşterilerimizin telefonlarından rezervasyon yapma, rezervasyonları değiştirme, danışma formlarını doldurma, ödeme kartları ekleme, geçmişlerini görme gibi hemen hemen her şeyi yapabilmesini seviyorum. Müşterilerimiz birkaç tıklamayla favori terapistlerinden randevu alıp uygunluk durumunu kolayca kontrol edebiliyor.

8 yıldır kullandığımız Booker'dan geçtik ve şu ana kadar deneyimimiz harika. Fresha'nın tüm cihazlarda harika çalışmasını ve müşterilerimizin telefonlarından rezervasyon yapma, rezervasyonları değiştirme, danışma formlarını doldurma, ödeme kartları ekleme, geçmişlerini görme gibi hemen hemen her şeyi yapabilmesini seviyorum. Müşterilerimiz birkaç tıklamayla favori terapistlerinden randevu alıp uygunluk durumunu kolayca kontrol edebiliyor.

👀 Biliyor muydunuz: Kişiselleştirilmiş hizmetler genellikle %10 ila %15 arasında gelir artışı sağlar. Bu nedenle, oturumlarını kişiselleştirmek için müşterilerinize tercihlerini sorduğunuzdan emin olun.

9. Noterro (Sağlık ve zindelik klinikleri için en iyisi)

noterro aracılığıyla

Raporlar, özellikle uzun süreli sağlık sorunları olan hastaların %67 daha fazla çevrimiçi randevu aldığını göstermektedir. Dolayısıyla, bir muayenehane veya klinik işletiyorsanız, Noterro randevu sistemi kurmak için ideal bir alternatif.

Planlamanın yanı sıra, faturalandırma, teşhis ve değiştirici kodlar ekleyerek ve CMS-1500 formlarını dışa aktararak sigortayı yönetebilir ve talep iş akışınızı hızlandırabilirsiniz. Ayrıca, daha iyi organizasyon için hastaların tıbbi geçmişini etiketlemek için tahmini öneriler sunar.

Noterro'nun en iyi özellikleri

Çevrimiçi tıbbi randevu rezervasyon sisteminizi kolayca kurun ve kendi kendine randevu alma olanağı sunun

Kliniklerinizi tek bir yerden birden fazla konumda yönetin

Atölye çalışmaları ve seminerler için grup rezervasyonları oluşturun

Müşterilere sesli hatırlatıcılar gönderin

Noterro sınırlamaları

E-posta makbuz teslimi hatalı

Notları ekledikten sonra silmek çok zordur

Noterro fiyatlandırması

Temel: 30 $/ay

Artı: Aylık 50 $

Maksimum: 70 $/ay

Noterro yorumları ve puanları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

10. GoReminders (Mesaj kampanyalarını otomatikleştirmek için en iyisi)

goReminders aracılığıyla

Acuity, e-posta pazarlama araçlarıyla entegre olsa da, müşterilere ücretsiz randevular ve teklifler hakkında mesaj gönderme özelliği yoktur. Takvim ve randevu planlamanın yanı sıra, GoReminder, müşterilere kişiselleştirilmiş teklifler ve hatırlatıcılar içeren toplu mesajlar göndermenizi sağlar.

Ayrıca CRM yazılımıyla bağlantı kurar ve müşteri bilgilerini kolayca alır. Böylece satış modellerini analiz edebilir, performansı değerlendirebilir ve stratejilerinizi buna göre ayarlayabilirsiniz.

GoReminders'ın en iyi özellikleri

Özel etiketler ve randevu tarihi ve saati ile bireysel müşteriler için mesaj hatırlatıcı şablonlarını özelleştirin

Randevu onaylarını otomatikleştirin

Takvim hatırlatıcı uygulamasıyla hareket halindeyken randevuları yönetin

GoReminders sınırlamaları

Bir müşteri geldiğinde personel üyelerinin uygunluğunu görmek zordur

Toplu mesajlaşma özelliği hatalı olabilir

GoReminders fiyatlandırması

Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla

GoReminders yorumları ve puanları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar GoReminders hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Uygulamanın ne kadar kullanışlı olduğunu ve tüm müşterilerimizin bilgilerinin, randevu ayarlama ve her randevu için hatırlatıcı gönderme listesinin ve onlara mesaj göndermek veya herhangi bir tür yıllık hatırlatıcı göndermek için ihtiyacımız olduğunda kullanabileceğimizi seviyorum. Çok kolay ve hızlı.

Uygulamanın ne kadar kullanışlı olduğunu ve tüm müşterilerimizin bilgilerinin, randevu ayarlama ve her randevu için hatırlatıcı gönderme listesinin ve onlara mesaj göndermek veya herhangi bir tür yıllık hatırlatıcı göndermek istediğimizde kullanabileceğimiz listenin olması çok hoşuma gidiyor. Çok kolay ve hızlı.

Acuity'nin temel planlama özelliklerinin ötesine geçin ve her şeyi ClickUp ile yönetin

İşlerinizi kendi istediğiniz şekilde halletmek için geçici çözümlerden ve farklı uygulamaları bir araya getirmekten bıktıysanız, yukarıdaki Acuity Scheduling rakiplerinden herhangi birini deneyin. Bazıları mükemmel özelleştirme seçenekleri sunar, bazıları yapay zeka destekli planlama ve otomasyon ile gelir, bazıları ise randevularınız için kapsamlı analizler oluşturur.

Tüm bu özellikleri ve daha fazlasını tek bir uygulamada istiyorsanız, neden ClickUp'ı seçmiyorsunuz? Kolay, uygun fiyatlı ve o kadar zengin özelliklere sahip ki, neden daha önce kullanmadığınızı merak edeceksiniz.

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