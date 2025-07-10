Koleksiyonunuzu Kataloglamak ve Yönetmek için Ücretsiz Sanat Envanter Şablonları

Sanat eserleriniz hem yaratıcı hem de finansal açıdan değerlidir; bunu çok iyi anlıyoruz.

Doğru envanter optimizasyon sistemi olmadan, ne sattığınızı, bir parçanın nerede sergilendiğini veya depolamada kaç iş olduğunu takip edemezsiniz.

Defterleri, e-postaları veya dağınık elektronik tabloları karıştırmaktan bıktıysanız, doğru yerdesiniz. Bu kılavuzda, en iyi sanat envanter şablonlarını bir araya getirdik.

İster sanatçı, galeri sahibi veya küratör olun, bu araçlar sanat eserlerinizi tek bir yerden kataloglamanıza, izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur.

Sanat Envanteri Şablonları nedir?

Sanat envanteri şablonları, koşul raporları dahil olmak üzere sanat eserlerinizle ilgili ayrıntıları belgelemenize ve yönetmenize yardımcı olan kullanıma hazır araçlardır. Sıfırdan bir envanter planlama sistemi oluşturmanıza gerek kalmadan koleksiyonunuzu izlemek ve düzenlemek için tutarlı bir yol sunar.

Çoğu şablon genellikle aşağıdaki alanları içerir:

Sanat eserinin başlığı ve açıklaması 🎨

Oluşturma tarihi ve ortam (ör. yağlı boya, sulu boya, karışık ortam) 🗓️

Boyutlar ve ağırlık 📏

Kolay izleme için envanter numarası 🆔

Menşe (sahiplik ve sergi geçmişi) 🧾

Fiyatlandırma ve satış geçmişi 💲

Konum veya mevcut durum (ör. depolamada, sergide, satıldı) 🖼️

Bu şablonlar elektronik tablolar, dijital formlar olabilir veya proje yönetimi araçlarına entegre edilebilir.

İyi bir sanat envanter şablonu nedir?

İyi bir sanat envanter yönetim sistemi, özel koleksiyonunuzu daha kolay, daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde yönetmenizi sağlar.

İyi bir sanat envanteri şablonunda aramanız gereken özellikler şunlardır:

Sezgisel ve anlaşılır: Kılavuza gerek yok — biçimlendirmeye değil, sanat eserlerinize odaklanmanızı sağlayan temiz bir düzen

Kolay özelleştirme: Birkaç eskiz veya tüm galeriyi izleme gibi iş akışınıza uyacak şekilde fiyatlandırma, konum veya envanter numarası gibi alanlar ekleyin veya kaldırın

Ölçeklenebilir: Küçük bir koleksiyondan geniş bir portföye kadar, koleksiyonunuz büyüdükçe düzenli kalın

Araç uyumlu: Microsoft Excel veya Google E-Tablolar gibi halihazırda kullandığınız platformlarla sorunsuz bir şekilde çalışır

Görsel olarak düzenlenmiş: İyi aralıklı bölümler ve temiz biçimlendirme, eksiklikleri, yinelemeleri veya gerekli güncellemeleri hızlıca bulmanıza yardımcı olur

İşbirliğine hazır: Küratörler, asistanlar veya galerilerle kolayca paylaşın ve güncelleyin

Doğru şablon, sanat işinizi yönetmenize yardımcı olacaktır. İşletmenin idari yönlerinde kaybolmadan kontrolün sizde olduğunu hissetmelisiniz.

📖 Ayrıca okuyun: En iyi Microsoft Excel alternatifleri

14 Sanat Envanteri Şablonu

Sanat eserlerini düzenlemek, sulu boya ile vergi beyannamesi yapmak gibi hissettirmemelidir. İhtiyacınız olan şey, sanat galeriniz için dijital bir düzenleyici.

İster eskizlerini kataloglayan tek başına bir sanatçı olun, ister yüzlerce eseri yöneten bir galeri, bu şablonlar size Özel Alanlar, gerçek zamanlı işbirliği, görsel gösterge panelleri ve hatta tuvalleri yeniden stoklamanız veya sergiye hazırlanmanız gerektiğini hatırlatan otomasyon özellikleri sunar.

1. ClickUp Envanter Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın ücretsiz Envanter Şablonu ile sanat eserlerinizi zahmetsizce düzenleyin, izleyin ve sergileyin

ClickUp Envanter Şablonu, elektronik tabloların stresinden uzak bir şekilde sanat eserlerinizi düzenlemek için başlangıç noktanızdır. Kullanıma hazır, esnek envanter şablonu, özel veya ek kurulum gerektirmez.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Envanterinizi Liste, Pano veya Tablo biçimlerinde görüntüleyin; iş akışınıza en uygun olanı seçin

Sanat eserlerinin başlığı, ortamı, boyutları, envanter numarası ve fiyatı için Özel Alanlar ekleyin; her bir eser için yüksek çözünürlüklü görüntüler veya sertifikalar ekleyin

Yerleşik paylaşım araçlarını kullanarak galeriler, asistanlar veya küratörlerle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Yeniden stoklama, yaklaşan sergiler veya alıcı takibi için hatırlatıcılar almak üzere otomasyon ayarlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Envanterlerini dijital olarak belgelemek ve denetlemek için basit ancak ölçeklenebilir bir sisteme ihtiyaç duyan sanatçılar, koleksiyoncular veya küçük galeriler.

💡 Profesyonel İpucu: " Özel Durumlar " özelliğini kullanarak her bir parçayı etiketleyin. Ardından, her şeyin durumunu anında görebilirsiniz: Mevcut, Sergileniyor, Satıldı veya Arşivlendi.

👀 Biliyor muydunuz? Paris'teki Louvre Müzesi , 500.000'den fazla sanat eserini yönetmektedir. Bu kapsamlı koleksiyon, dijital veritabanında titizlikle kataloglanarak dünyanın en kapsamlı sanat envanterlerinden biri haline getirilmiştir.

2. ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu ile öğeleri izleyin ve analiz edin, maksimum verimlilik sağlayın

Konumlar, ortamlar veya iş birimleri arasında envanterinizi yönetirken daha fazla yapı mı arıyorsunuz? ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu sizin için mükemmel bir çözüm olabilir!

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Önceden ayarlanmış iş akışlarını kullanarak, envanterin her aşamasında, satın almadan satışa kadar öğelerin durumunu izleyin

Özelleştirilebilir alanlar ve etiketler ile envanterinizi kategori, sanatçı veya sergiye göre ayırın

Galeri devirlerini ve satış takiplerini yönetmek için takım üyelerine sahiplik veya sonraki adımları atayın

Yerleşik gösterge panelleri aracılığıyla stok seviyelerini ve envanter değerini görün; satır satır verileri taramanıza gerek yok

Kayıtlarınızı düzenli ve denetime hazır tutmak için menşe belgeleri veya faturalar gibi ilgili belgeleri bağlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla proje veya müşteri için envanteri kontrol eden galeriler, sanat danışmanları veya sanatçı kolektifleri.

💡 Profesyonel İpucu: Görevleri gelir metriklerine bağlayarak aylık veya üç aylık satış hedeflerinizi izlemek için ClickUp Hedefleri belirleyin. Finansal hedeflerinizle uyumlu kalmanın akıllı bir yoludur.

3. ClickUp Envanter Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Envanter Raporu Şablonu ile envanter verilerinizi merkezi bir konumda listeleyin

ClickUp Envanter Raporu Şablonu, dağınık envanter verilerinizi saatlerce biçimlendirme yapmadan net ve profesyonel raporlara dönüştürmek için mükemmeldir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Sergiler, denetimler veya sigorta ihtiyaçları için ayrıntılı, gerçek zamanlı raporlar oluşturun

Görsel gösterge panelleri ve bileşenleri kullanarak toplam değer, satılan ve satılmayan işler, dönemlere göre satışlar gibi anahtar envanter metriklerini izleyin

Raporları kolayca filtreleyin ve dışa aktarın, paydaşlarınız, müşterileriniz veya galeri ortaklarınızla paylaşın

Her şeyi dinamik tutun — galeriniz veya stok envanteriniz değiştikçe raporlarınız otomatik olarak güncellenir

💡 Profesyonel İpucu: Bu şablonla birlikte ClickUp Belgeleri'ni kullanarak toplantılar veya sunumlar için notlar, yorumlar veya görsel vurgular içeren bir rapor özeti oluşturun.

📌 İdeal kullanım alanları: Envanter ve satış performansları hakkında hızlı ve güvenilir raporlara ihtiyaç duyan sanatçılar, galeri yöneticileri veya sanat danışmanları.

United Way Suncoast'un Kreatif Direktörü Jodi Salice'in dediği gibi:

Bununla ilgili yeterince iyi şeyler söyleyemem. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız imkansız.

Bununla ilgili yeterince iyi şeyler söyleyemem. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız imkansız.

4. ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Sanat malzemeleri veya yeni satın alımlar için satın alma siparişlerini ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu ile yönetin

ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu, iki önemli iş akışını (sipariş ve izleme) kullanımı kolay bir envanter sisteminde birleştirir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Siparişleri, makbuzları ve envanter seviyelerini izleyin

Öğelerin hareketini "Sipariş Verildi"den "Alındı"ya ve "Envantere Eklendi"ye otomatikleştirin

Hızlı ve kolay başvuru için makbuzları, satıcı listelerini veya şartları ekleyin

Sık siparişler için (aylık tuval veya çerçeve ihtiyaçları gibi) yinelenen görevler ayarlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Düzenli olarak malzeme satın alan ve gelen malzemeleri ve mevcut envanteri tek bir yerden izlemesi gereken sanatçılar veya stüdyolar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bazı sanatçılar eserlerini görünmez mürekkep veya mikro metinle gizlice imzalarlar — sanat envanter sistemleri genellikle kimlik doğrulama için bu bilgileri içerir!

5. ClickUp Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Ofis Malzemeleri Envanter Şablonunu kullanarak paylaşılan sanat alanınızı düzenleyin, otomatikleştirin ve kontrol altına alın

ClickUp'ın Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu ile eskiz defterlerinden kağıtlara, şövale, kalemler ve yönetici araçlarına kadar her şeyi takip edin. Bu şablon, malzemelerin sürekli kullanıldığı bir stüdyo, ortak alan veya sanat sınıfınız varsa özellikle kullanışlıdır.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

"Stüdyo Malzemeleri", "Teknik Ekipman" veya "Ambalaj Malzemeleri" gibi özel kategoriler oluşturarak düzenlemeyi kolaylaştırın

Kullanım düzeylerine veya zaman çizelgelerine göre yeniden sipariş uyarılarını otomatikleştirin

Malzemelerin sahipliğini veya stok yenileme görevlerini asistanlara veya takım üyelerine atayın

Miktarları, satıcıları, yeniden sipariş sıklığını ve satın alma geçmişini tek bir görünümde izleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Malzemeleri paylaşan ve son dakika malzeme eksikliklerini önlemek için basit bir yönteme ihtiyaç duyan sanat stüdyoları, sınıflar veya galeri alanları.

💡 Profesyonel İpucu: Hangi öğelerin azaldığını anında görmek için "Düşük Stok" filtreli görünüm oluşturun (tedarik planlaması veya çevrimiçi siparişler için mükemmeldir!)

6. ClickUp Basit İş Envanter Kaydı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Basit İş Envanter Kaydı Şablonu ile düzenli olun

ClickUp Basit İş Envanter Kaydı Şablonu, sanat eserleri, ticari ürünler, baskılar ve ambalajlar dahil olmak üzere farklı ürün kategorilerindeki envanteri yönetmek için sorunsuz bir çözümdür.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Yeni öğeleri kaydedin, miktarları güncelleyin ve stokta, satıldı, rezerve edildi veya arşivlendi gibi durumları izleyin

Her şeyi otomatik olarak sıralamak için "Envanter Türü" (ör. "Orijinal Sanat Eseri", "Sınırlı Baskı", "Ambalaj", "Promosyon Öğeleri") açılır menülerini özelleştirin

Merkezi gösterge paneli ile toplamları, kategorileri ve hareketleri anında görselleştirin

Görev görünümlerini kullanarak, siparişlerin yeniden stoklanması veya paketlenmesi gibi sorumlulukları zahmetsizce atayın

Kayıtlarınızı rapor olarak dışa aktarın veya fiziksel denetimler sırasında çapraz kontrol edin

📌 İdeal kullanım alanları: Sanat eserlerinin yanı sıra fiziksel ürünler de satan ve hafif ancak güvenilir bir envanter izleme sistemi isteyen bağımsız sanatçılar veya küçük işletmeler.

7. ClickUp Tedarik Sipariş Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Tedarik Sipariş Formu Şablonu ile işinizin satın alma sürecini iyileştirin

ClickUp Tedarik Sipariş Formu Şablonu, dağınık e-posta konuları veya yapışkan notlar olmadan iç tedarik taleplerini yönetmeyi kolaylaştırır.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Her gönderiyi izlenebilir bir göreve dönüştürün; talep edilen, onaylanan veya yerine getirilenleri takip edin

Tedarik türü, aciliyet, miktar ve tercih edilen satıcı bağlantıları için form alanlarını özelleştirin

Sorunsuz bir yeniden stoklama ş akışı için merkezi envanter izleyicinizle eşleştirin

İstekler onaylandığında veya yerine getirildiğinde bildirim ayarlayarak herkesi bilgilendirin ve yinelenen satın alımları önleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Stüdyolar, okullar veya galeri takımları gibi, iç tedarik taleplerini basit ve takip edilebilir bir şekilde yönetmek isteyenler.

8. Coefficient'ın Sanat Envanteri Şablonu

coefficient aracılığıyla

Coefficent'in Sanat Envanteri Şablonu, Google E-Tablolar'da çalışır ve paylaşımı, işbirliğini ve gerçek zamanlı güncellemeyi kolaylaştırır. Koleksiyonlarını analiz ederken daha fazla kontrol isteyenler için tasarlanmıştır.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Envanteri sanatçı, koleksiyon veya konum kategorilerine göre sıralayın ve filtreleyin

Yerleşik formülleri kullanarak toplam envanter değerini hesaplayın ve zaman içindeki satışları izleyin

Google E-Tablolar'ın gücüyle gerçek zamanlı olarak paylaşın, işbirliği yapın ve güncelleyin

Satılan öğeleri, yakında çerçevelenecek işleri veya sergi hazırlık son tarihlerini vurgulamak için koşullu biçimlendirme kullanın

📌 İdeal kullanım alanları: Google E-Tablolar'ın esnekliği ile envanterlerini kontrol etmek isteyen, elektronik tablolara yatkın sanatçılar ve koleksiyoncular.

9. Template. Net tarafından sunulan Sanat Envanteri Şablonu

template. Net aracılığıyla

Template. Net'in Sanat Envanteri Şablonu, kağıt veya belge tabanlı bir sistemi tercih eden sanatçılar için uygundur.

Bu şablon, özellikle elektronik tablo deneyiminiz yoksa, sanat eserleri envanterinizi hızlı bir şekilde kaydetmek ve yönetmek için temiz bir yoldur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Şablonu Word, Excel, Google Dokümanlar veya E-Tablolar'da indirin ve düzenleyin

Bilgilerinizi girin ve gerektiğinde kaydedin veya yazdırın

Farklı kategoriler için dosyayı çoğaltın: kişisel işler, galeri stoğu veya satış kayıtları

Sanatçılar için özel olarak tasarlanmış, kağıt tabanlı veya belge tabanlı envanter sistemi olarak kullanın

📌 İdeal kullanım alanları: İşlerini kataloglamak ve kayıtlarını belge biçiminde tutmak için az çaba gerektiren bir yol arayan bağımsız sanatçılar ve hobi tutkunları.

💡 Profesyonel İpucu: Çalışmalarınızı birden fazla yerde sergiliyorsanız, izleme ve koordinasyonu kolaylaştırmak için galeri veya sergi başına bu şablonun bir sürümünü oluşturun.

10. Template. Net'in Sanat Eseri Envanter Şablonu

template. Net aracılığıyla

Kullanım kolaylığı, Template.net'in Sanat Eserleri Envanter Şablonunu popüler bir seçim haline getirir.

Kişisel kullanım, galeri gönderileri veya sigorta kayıtları için sanat eserlerinin ayrıntılarını izlemenize yardımcı olacak basit, düzenlenebilir bir form içerir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Sanat eseri adı, ortamı, boyutu, oluşturulma tarihi, fiyatı ve notlar için bölümleri doldurun

Formu tercih ettiğiniz biçimde düzenleyin: Google Dokümanlar, Word, Excel veya E-Tablolar

Dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı minimal tasarımla netlik ve kullanılabilirliğe odaklanın

📌 İdeal kullanım alanları: Sanat eserlerinin ayrıntılarını sık sık dış ortaklara veya sergi organizatörlerine gönderen sanatçılar veya küçük galeriler.

💡 Profesyonel İpucu: Bu şablonu, ana envanter listenizin"sergi sürümü" olarak kullanın. Küratörler veya galeriler kataloğunuzu istediğinde kolayca gönderebilir veya yazdırabilirsiniz.

11. Template. Net tarafından sunulan Sanat Malzemeleri Envanter Listesi Şablonu

template. Net aracılığıyla

Template. Net'in Sanat Malzemeleri Envanter Listesi Şablonu ile envanterinizi kontrol altında tutun.

Bu şablon, boyalar, fırçalar, tuvaller ve çerçeveleme araçları gibi yaratıcı sürecinizi destekleyen tüm malzemeleri izlemek için mükemmeldir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Öğe adı, miktar, birim maliyet, tedarikçi bilgileri ve yeniden stoklama tarihlerini özel bölümlere girin

Özellikle sipariş edilen eserler veya toplu projeler için etkili planlama ve bütçeleme yapın

Hesap tablosu uzmanlığı olmadan bile düzeni zahmetsizce koruyun

Son dakika malzeme alımlarını önlemek için geçmiş kullanıma göre takviminize hatırlatıcılar ayarlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Araç ve malzemeleri kolayca takip etmek isteyen sanatçılar, eğitimciler veya stüdyo yöneticileri.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. %15'i ise yapay zekanın rutin görevleri ve idari işleri halletmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir AI şunları yapabilmelidir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeylerini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca tahsis edilebildiği, yapay zeka destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da oluşturabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Envanter Yönetimi için AI Araçları

12. Template. Net tarafından sunulan Sanat Galerisi Envanter Formu Şablonu

template. Net aracılığıyla

Template. Net tarafından hazırlanan bu Sanat Galerisi Envanter Formu Şablonu, işleri basit tutar. Sanatçılar, sergiler ve satış kanalları arasında birden fazla sanat eserini kolayca yönetmenizi sağlar.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Sanat eserinin başlığı, sanatçının adı, ortamı, fiyatı ve galeri notları için yapılandırılmış alanları doldurun

Sergi durumu veya sevkiyat ayrıntıları ile birlikte hem fiziksel hem de dijital sanat eserlerini izleyin

Profesyonel düzeni kullanarak sanatçılar, müşteriler veya değerleme uzmanlarıyla kolayca paylaşın

📌 İdeal kullanım alanları: Sanat eserlerini ve sergi ayrıntılarını güvenilir ve düzenli bir şekilde kaydetmek isteyen galeri sahipleri, yöneticiler veya küratörler.

13. Superjoin tarafından sunulan Tablo Sanatı Envanter Şablonu

superjoin aracılığıyla

Modern ve veri dostu bir arayüz arıyorsanız, Superjoin'in Spreadsheet Art Inventory Template(Çizelge Sanat Envanteri Şablonu) uygulamasını deneyin.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Google E-Tablolar ve bulut depolama ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve kayıtlara her yerden erişin

Açılır menüleri kullanarak verileri filtreleyin, sıralayın, hızlıca bulun ve düzenleyin

Kayıt tutma stilinize uyacak şekilde temiz ve minimalist düzeni özelleştirin

📌 İdeal kullanım alanları: Sanat eserlerini izleyen galeri yöneticileri veya sanatçı temsilcileri.

💡 Profesyonel İpucu: Eserlerinizin durumunu izlemek için renk kodlu satırlar kullanın. Örneğin, hızlı bir görsel netlik için "Stüdyoda", "Ödünç Verildi", "Satıldı" veya "Çerçevelenmesi Gerekiyor" gibi.

14. Scribd'den Sanat Envanteri Şablonu

scribd aracılığıyla

Scribd tarafından sunulan bu indirilebilir form tarzı Sanat Envanter Şablonu, sanat eserleri envanterinin ayrıntılarını yapılandırılmış, yazdırılabilir bir biçimde tutmanıza yardımcı olur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Sanat eserinin başlığı, sanatçı, boyut, ortam, fiyat ve notlar gibi basit alanlara ayrıntıları kaydedin

Satışlar, sergiler veya değerlendirmeler sırasında hızlıca başvuru yapmak, yazdırmak veya sunum yapmak için açık ve kolay taranabilir şablonu kullanın

Hem fiziksel hem de dijital koleksiyonları düzenleyin ve gerektiğinde güvenilir bir basılı yedekleme oluşturun

📌 İdeal kullanım alanları: Sanat eserlerini izlemek için yazdırılabilir, basit bir çözüm isteyen sanatçılar, galeriler veya değerleme uzmanları.

Sanat Envanterinizi Kolayca Tamamlayın

Sanat eserlerinizi takip etmek, kağıtlar, defterler ve son dakika e-postalarıyla dolu kaoslu bir iş olmak zorunda değildir. İhtiyacınız olan tek şey doğru sanat envanter şablonu.

ClickUp, hareket halindeyken sanat eserlerinizi izlemek için mükemmel bir mobil envanter uygulamasına da sahiptir!

Projeler ve sergiler arasında düzenli kalmanıza yardımcı olan basit bir kataloglama süreci olduğunu hayal edin. Böylece, yaratıcı işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Büyüyen bir koleksiyonu yönetiyor, bir sergiye hazırlanıyor veya sadece sanat malzemelerinizi düzenlemeye çalışıyor olabilirsiniz; her ihtiyaca uygun şablonlar mevcuttur.

Küçük bir adımla başlamanızı öneririz. Mevcut ş Akışınıza uygun bir şablon seçin ve oradan başlayın.

Anahtar, size uygun bir sistem bulmak ve ona sadık kalmaktır. Gelecekteki kendiniz (ve galeri bağlantılarınız) size teşekkür edecek. ClickUp'a bugün kaydolun!