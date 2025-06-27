kampanyaları Otomatikleştirmek ve Optimize Etmek için Pazarlama Alanında En İyi 11 AI Aracısı

On kat daha fazla çalışmadan pazarlama sonuçlarınızı 10 kat artırabilseydiniz ne olurdu?

Pazarlama için AI ajanları bu hayali gerçeğe dönüştürüyor.

İçerik oluşturmak, hedeflemeyi iyileştirmek veya bütçenizi optimize etmek gibi görevler AI ajanları tarafından daha hızlı, daha akıllı ve daha iyi sonuçlarla yapılır.

Ancak asıl soru şu: işiniz için doğru AI ajanı nasıl seçersiniz?

İçerik üretimini artırmak için bir AI metin yazarına mı, yoksa reklam ROI'sini en üst düzeye çıkarmak için bir kampanya optimizasyon ajansına mı yatırım yapmalısınız? Tek bir AI ajansı tüm bunları yapabilir mi, yoksa pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmek için bir dizi AI pazarlama aracına mı ihtiyacınız var?

Karar vermenize yardımcı olmak için, pazarlama için en iyi 11 AI ajanı içeren bir liste hazırladık. Hadi başlayalım!

Pazarlama için En İyi AI Ajanlarına Genel Bakış

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Görevleri, belgeleri ve takımları birbirine bağlayan yerleşik AI ile büyük pazarlama projeleri yürütün Anında yanıtlar için ClickUp Brain, Otomatik Pilot Ajanlar, AI Belgeleri, Gösterge Panelleri, Sohbet, MarTech entegrasyonları Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur HubSpot AI AI destekli otomasyon ve kişiselleştirme ile müşteri ilişkileri ve kampanyaları yönetin Tahmine dayalı potansiyel müşteri puanlama, otomatik e-posta takipleri, içerik kişiselleştirme, CRM entegrasyonları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Jasper AI Bloglardan e-postalara ve reklamlara kadar yüksek hacimli pazarlama içeriğini hızlı bir şekilde oluşturun Blog/reklam/e-posta oluşturma, SEO optimizasyonu, ton özelleştirme Ücretli planlar koltuk başına aylık 49 $'dan başlar Drift AI Her zaman açık AI sohbet ve potansiyel müşteri yönlendirme ile web sitesi ziyaretlerini konuşmalara dönüştürün 7/24 yapay zeka sohbet robotları, potansiyel müşteri nitelendirme, CRM entegrasyonları Özel fiyatlandırma MarketMuse AI odaklı strateji içgörüleriyle SEO içeriğini planlama ve optimize etme İçerik özetleri, SEO optimizasyonu, tahmini performans modelleme Ücretsiz; Ücretli planlar 99 $'dan başlar Grammarly AI ile geliştirilmiş düzenleme özelliği ile pazarlama metinlerini iyileştirin ve marka tonunu koruyun Dilbilgisi ve üslup önerileri, intihal algılama, Belgeler ve Word ile entegrasyonlar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 30 $'dan başlar Botpress Açık kaynaklı AI araçları ve analitiklerle özel chatbot deneyimleri oluşturun A/B testi, web sitesi ve platform entegrasyonları, analitik Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 89 $'dan başlar Reply. io AI kullanarak dış satışları ve e-posta erişimini ölçeklendirerek etkileşimi artırın Otomatikleştirilmiş diziler, AI kişiselleştirme, CRM entegrasyonları Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlar Algolia E-ticaret ve içerik ağırlıklı platformlar için daha akıllı site içi arama özelliği AI arama optimizasyonu, kişiselleştirilmiş sonuçlar, e-ticaret entegrasyonları Özel fiyatlandırma Lexica. art Tasarım takımlarına ihtiyaç duymadan kampanyalar için AI tarafından oluşturulan görseller oluşturun Metinden görüntü oluşturma, sosyal medya görselleri, görüntü kitaplığı Ücretli planlar 10 $'dan başlar Albert. ai Kanallarda gerçek zamanlı olarak optimize eden otonom reklam kampanyaları yürütme Otonom reklam yönetimi, çapraz platform ölçeklendirme, performans analizi Özel fiyatlandırma

Pazarlama için En İyi AI Ajanları

İşte pazarlama için en iyi 11 AI ajanı:

1. ClickUp (AI destekli pazarlama proje yönetimi için en iyisi)

Ücretsiz deneyin Pazarlama Takımları için ClickUp ile pazarlama stratejilerinizi planlayın ve uygulayın

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, gelişmiş AI yetenekleriyle pazarlama operasyonlarını dönüştürüyor. Pazarlama Takımları için ClickUp, yoğun işleri halleden, anında yanıtlar veren ve takımınızın senkronizasyonunu sağlayan AI destekli bir takım arkadaşına sahip olmak gibidir.

Tüm bunların merkezinde, ClickUp'ın her yerinde kullanılabilen güçlü bir yapay zeka olan ClickUp Brain yer alır. Bir kampanya özeti hazırlıyor, içerik incelemesi yapıyor veya sadece kimin neye sahip olduğunu bulmaya çalışıyor olsanız da, ClickUp Brain daha hızlı ve akıllı hareket etmenize yardımcı olabilir.

ClickUp Brain, çalışanlarınızı, işlerinizi ve bilgilerinizi birbirine bağlayan, pazarlama iş akışınızın her bölümünü daha verimli hale getiren, konuşma, bağlamsal ve rol tabanlı AI özelliklerinden oluşan bir pakettir.

ClickUp Brain'in tek bir komutla anında verimlilik sağladığını görün👇

ClickUp Brain ile görevlerinizi zahmetsizce düzenleyin, AI'yı kullanarak projeleri önceliklendirin, otomatikleştirin ve yolunda ilerlemesini sağlayın

ClickUp Otomatik Pilot Ajanları, pazarlamanızı otomatikleştirir ve kampanya güncellemelerini yayınlama, standup'ları özetleme veya ClickUp Sohbet'te takım sorularını yanıtlama gibi görevleri yerine getirir. Ayrıca, kampanya performansını izlemek, potansiyel müşterileri atamak veya marka incelemesi gereken içeriği işaretlemek için Özel Ajanlar oluşturabilirsiniz.

ClickUp'taki Otomatik Pilot Ajanları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu kısa videoyu izleyin👇

AI destekli ClickUp Belgeleri ile blog gönderilerini, kampanya özetlerini ve reklam metinlerini taslak haline getirin ve iyileştirin. Tek bir yerden gözden geçirenleri etiketleyin, yorumlar atayın ve revizyonları izleyin. Ayrıca anahtar noktaları görevlere dönüştürebilir veya toplantı notlarından eylem öğeleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri, kampanya verilerinizi hayata geçirir. AI Kartlarını kullanarak özetler oluşturun, KPI'ları görselleştirin ve raporlamayı otomatikleştirin; manuel işlerden saatler kazanın.

ClickUp Sohbet ile konuşmalarınız işle bağlantılı kalır. Uzun konuları özetleyin, soruları yanıtlayın veya mesajları saniyeler içinde görevlere dönüştürün, böylece kaydırma sırasında hiçbir şey kaybolmaz.

ClickUp, HubSpot, Figma ve Slack dahil olmak üzere mevcut MarTech yığınınızla da bağlantı kurar, böylece platformlar arasında eylemleri tetikleyebilir ve manuel aktarımları ortadan kaldırabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile gerçek zamanlı pazarlama içgörüleri elde edin

Autopilot Ajanları'nı kullanarak kampanya eylemlerini ve güncellemeleri otomatikleştirin

AI ile geliştirilmiş Dokümanlar ile içerik taslağı oluşturun, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp Gösterge Panelleri ile KPI'ları izleyin ve anında raporlar oluşturun

ClickUp Sohbet'i kullanarak kampanya konuşmalarını bağlam içinde tutun

HubSpot, Figma, Slack ve daha fazlası gibi araçlarla entegre edin

Tüm pazarlama varlıklarında görünürlük ve sürüm kontrolünü sağlayın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın sağlam özellik seti ilk başta biraz karmaşık gelebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

İşleri başlatmak için sürekli kullanıyorum. Blog yazmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Bilginizi geliştirmek için bir beceri matrisi oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Müşterilere ulaşmak için bir e-posta şablonu oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın!Projeleri başlatmanıza veya içeriğin taslağını oluşturmanıza yardımcı olmak için gerçekten çok iyi.

İşleri başlatmak için sürekli kullanıyorum. Blog yazmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Bilginizi geliştirmek için beceri matrisi oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Müşterilere ulaşmak için e-posta şablonu oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın!Projeleri başlatmanıza veya içeriğin taslağını oluşturmanıza yardımcı olmak için gerçekten çok iyi.

2. HubSpot AI (AI destekli müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi)

hubSpot AI aracılığıyla

İşletmelere yardımcı olmak için tasarlanan HubSpot AI, daha akıllı otomasyon yoluyla müşterilerle daha iyi ilişkiler kurar. AI yetenekleri arasında tahmini potansiyel müşteri puanlama, otomatik e-posta takipleri ve kişiselleştirilmiş içerik önerileri bulunur, böylece pazarlama takımları daha az manuel çaba ile daha yüksek dönüşümler elde edebilir.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %88'i kişisel görevleri için AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Basit bir dille komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de giderirken, sohbet, görev, belge ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

HubSpot AI'nın en iyi özellikleri

Trendleri belirleyin, kampanya performansını izleyin ve veriye dayalı kararlar alın

Müşteri davranışlarına göre içeriği kişiselleştirin

HubSpot'un güçlü CRM'si ile sorunsuz bir şekilde entegre edin

HubSpot AI sınırlamaları

Ücretsiz pazarlama planında sınırlı AI özellikleri

HubSpot AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Marketing Hub Starter: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Marketing Hub Professional : 890 $/ay

Marketing Hub Enterprise: Aylık 3.600 $

HubSpot AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

👀 Biliyor muydunuz? Yapay zekanın küresel iş dünyasında benimsenme oranı %72'ye ulaştı ve kuruluşların en az bir iş fonksiyonuna AI entegre etti.

3. Jasper AI (AI içerik oluşturma için en iyisi)

jasper aracılığıyla

Önde gelen bir içerik oluşturma aracı olan Jasper AI, içerik üretimini ölçeklendirmek isteyen pazarlamacılar için mükemmeldir. AI destekli yazma yetenekleriyle Jasper, blog gönderileri, reklam metinleri, e-posta dizileri ve sosyal medya içeriğini dakikalar içinde oluşturabilir.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş şablonlarla içeriği daha hızlı oluşturun

AI önerilerini kullanarak içeriği SEO için optimize edin

Ses tonunu markanıza uyacak şekilde özelleştirin

Jasper AI sınırlamaları

Yüksek kaliteli çıktı için manuel düzenleme gerekebilir

Gelişmiş içerik oluşturma özellikleri için daha yüksek maliyet

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Aylık 49 $/koltuk

Takımlar: Aylık 69 $/koltuk

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jasper AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Jasper, içerik oluşturma sürecimizi kolaylaştırmamıza yardımcı olan basit ve çığır açan bir araçtır.

Jasper, içerik oluşturma sürecimizi kolaylaştırmamıza yardımcı olan basit ve çığır açan bir araçtır.

👀 Biliyor muydunuz? AI destekli pazarlama kampanyaları, büyük markaların satın alımlarını artırdı ve müşteri kayıplarını azalttı. Örneğin, Taco Bell ve KFC'nin ana şirketi Yum Brands, AI destekli pazarlama girişimlerinin müşteri etkileşimini ve satışları artırdığını bildirdi.

4. Drift AI (AI destekli sohbet robotları ve konuşma pazarlaması için en iyisi)

drift AI aracılığıyla

Drift AI, işletmelerin AI destekli sohbet robotları aracılığıyla web sitesi ziyaretçileriyle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmasına yardımcı olur. Potansiyel müşterileri değerlendirmeye almak, toplantılar planlamak ve otomatik konuşmalar yoluyla daha fazla dönüşüm elde etmek için tasarlanmıştır.

Drift AI'nın en iyi özellikleri

AI sohbet robotlarıyla 7/24 potansiyel müşterilerle etkileşim kurun

Ziyaretçi davranışlarını ve verilerini analiz ederek potansiyel müşterileri puanlayın ve önceliklendirin

Salesforce ve HubSpot gibi CRM araçlarıyla entegre edin

Drift AI sınırlamaları

Gelişmiş özelleştirme teknik uzmanlık gerektirebilir

Drift AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Drift AI puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Drift AI hakkında ne diyor?

A G2 incelemesi şöyle diyor:

Sorguları kategorize edilmiş ve yapılandırılmış bir formda sunar. Bunun üzerinde çalışmak görevleri gerçekten kolaylaştırır. Her gün 8 saat boyunca kullanıyorum. İşi hallediyor, basit!

Sorguları kategorize edilmiş ve yapılandırılmış bir formda sunar. Bunun üzerinde çalışmak, görevleri gerçekten kolaylaştırır. Her gün 8 saat boyunca kullanıyorum. İşi hallediyor, basit!

💡 Profesyonel İpucu: Müşteri hizmetlerinize entegre edilen AI chatbotlar rutin soruları yanıtlayarak insan temsilcilerin daha karmaşık görevlere odaklanmasını sağlar. Bu, verimliliği artırmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini de yükseltir.

5. MarketMuse (AI destekli içerik stratejisi ve optimizasyonu için en iyisi)

marketMuse aracılığıyla

AI destekli içgörülerle içerik pazarlama stratejilerini iyileştirmek için tasarlanan MarketMuse, pazarlamacıların arama motorlarında daha üst sıralarda yer alan yüksek kaliteli içerik planlamasına, optimize etmesine ve oluşturmasına yardımcı olur.

Hatta, web sitenizin eksikliklerini analiz ederek ve içeriğinizin arama amacına uygun olmasını sağlayarak yeni içerik fırsatları önerebilir.

MarketMuse'un en iyi özellikleri

SEO odaklı önerilerle içerik özetleri oluşturun

Daha iyi arama performansı için mevcut içeriği optimize edin

AI modellerini kullanarak içerik başarısını tahmin edin

MarketMuse sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci olabilir

MarketMuse fiyatlandırması

Ücretsiz

Optimize: 99 $/ay

Araştırma: 249 $/ay

Strateji: 499 $/ay

MarketMuse derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

MarketMuse hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

G2 incelemesi şöyle diyor:

Diğer sıralama bloglarıyla rekabet edebilmek için bir blogun ne kadar uzun olması gerektiği konusunda daha iyi bir fikir edinin. Araştırma aracını kullanarak, belirli bir anahtar kelime için SERP'yi analiz edebilir ve en üst sıralarda yer alan içeriklerle rekabet edebilmek için blogun ne kadar uzun olması, kaç tane satır içi resim içermesi gerektiği vb. hakkında fikir edinebilirim. Bu, içerik yazarları ve grafik tasarımcılarla çalışırken ne istemeliyim konusunda daha iyi bir fikir edinmemi sağladı.

Diğer sıralama bloglarıyla rekabet edebilmek için bir blogun ne kadar uzun olması gerektiği konusunda daha iyi bir fikir edinin. Araştırma aracını kullanarak, belirli bir anahtar kelime için SERP'yi analiz edebilir ve en üst sıralarda yer alan içeriklerle rekabet edebilmek için blogun ne kadar uzun olması, kaç tane satır içi resme ihtiyaç duyduğu vb. hakkında fikir edinebilirim. Bu, içerik yazarları ve grafik tasarımcılarla çalışırken ne talep etmem gerektiğini daha iyi anlamamı sağladı.

👀 Biliyor muydunuz? En iyi performans gösteren yöneticilerin %72'si, rekabet avantajını korumak için en gelişmiş üretken AI teknolojilerinden yararlanmanın çok önemli olduğuna inanıyor.

6. Grammarly (AI yazma ve düzenleme için en iyisi)

grammarly aracılığıyla

Grammarly, yazılı içeriği iyileştirmek için başvurulacak bir AI ajanıdır. Blog gönderilerinden e-posta kampanyalarına kadar Grammarly, metinlerinizin açık, öz ve hatasız olmasını sağlar. Ayrıca, içeriği markanızın sesine uyumlu hale getirmek için AI destekli ton ayarlamaları da sağlar.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı olarak gramer ve imla hatalarını düzeltin

AI ton önerileriyle yazım stilini geliştirin

İntihal tespit edin ve özgünlüğü sağlayın

Google Dokümanlar ve MS Word gibi yazma araçlarıyla entegre edin

Grammarly sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı özellikler

Ton ayarlamaları bazen robotik hissedilebilir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : 30 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Grammarly hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Yazılarımı çok geliştirdi. Çok sofistike öneriler sunuyor. Kullanımı çok kolay ve uygulaması hızlı.

Yazılarımı çok geliştirdi. Çok sofistike öneriler sunuyor. Kullanımı çok kolay ve uygulaması hızlı.

📖 Ayrıca Okuyun: Daha Hızlı İçerik Oluşturma için Ücretsiz İçerik Yazma Şablonları

7. Botpress (AI sohbet robotu geliştirme için en iyisi)

botpress aracılığıyla

Açık kaynaklı bir platform olan Botpress, AI destekli sohbet robotları oluşturmak için tasarlanmıştır. Pazarlamacılar, akıllı konuşmalar yoluyla müşteri desteğini, potansiyel müşteri niteliklerini ve müşteri etkileşimini otomatikleştirebilir.

Botpress'in en iyi özellikleri

Farklı chatbot iş akışları veya yanıtları üzerinde A/B testi gerçekleştirerek hangi yaklaşımların daha iyi etkileşim ve dönüşüm oranları sağladığını belirleyin

Sohbet robotlarını web siteleri ve mesajlaşma platformlarıyla entegre edin

Yerleşik analitik özelliğini kullanarak chatbot performansını izleyin

Botpress sınırlamaları

Bazı teknik bilgiler gerektirir

Sınırlı sayıda önceden oluşturulmuş şablon

Botpress fiyatlandırması

Kullandıkça öde : Ücretsiz başlayın

Artı : 89 $/ay

Takım : 495 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Botpress puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Veriye Dayalı Kararlar Almak için En İyi Tahmine Dayalı Analitik Yazılımları

8. Reply. io (AI destekli satış etkileşimi için en iyisi)

Reply. io, satış ve pazarlama takımlarının soğuk müşteri erişimini, e-posta dizilerini ve takipleri otomatikleştirmesine yardımcı olur. AI motoru, e-posta yanıtlarını analiz ederek mesajları kişiselleştirir ve etkileşim oranlarını artırır.

Reply.io'nun en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri oluşturmak için e-posta dizilerini otomatikleştirin

Kişiselleştirme yoluyla dönüşüm oranlarını artırın

HubSpot ve Salesforce gibi CRM'lerle entegre edin

Reply.io sınırlamaları

Küçük takımlar için maliyetli olabilir

Reply.io fiyatlandırma

Outreach başlangıç paketi: Aylık 59 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Çok kanallı : Aylık 99 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Jason AI SDR'yi işe alın: 500 $/ay

Reply.io puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

💟 Bonus: Daha akıllı kampanyaları daha hızlı başlatmak mı istiyorsunuz? ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonunu deneyin — tek bir yerden her bir teslimatı planlamanıza, işbirliği yapmanıza ve izlemenize yardımcı olur.

9. Algolia (AI destekli site arama ve keşif için en iyisi)

algolia aracılığıyla

Yapay zeka destekli bir arama ve keşif platformu olan Algolia, işletmelerin site içi arama deneyimini optimize etmesine yardımcı olur. Arama hızını, doğruluğunu ve alaka düzeyini artırarak ziyaretçilerin aradıklarını hızlı bir şekilde bulmasını sağlar.

Algolia'nın en iyi özellikleri

AI destekli algoritmalarla site aramasını optimize edin

Kullanıcı kişiliğine göre arama sonuçlarını kişiselleştirin

Shopify ve Magento gibi e-ticaret platformlarıyla entegre edin

Algolia sınırlamaları

Gelişmiş özellikler için teknik kurulum gerektirir

Algolia fiyatlandırması

Oluşturma : Özel fiyatlandırma

Büyüme : Özel fiyatlandırma

Premium : Özel fiyatlandırma

Elevate: Özel fiyatlandırma

Algolia puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

10. Lexica. art (AI tarafından oluşturulan görsel içerik için en iyisi)

Yapay zeka destekli bir araç olan Lexica. art, pazarlamacıların metin komutlarını kullanarak yüksek kaliteli görsel içerik oluşturmasına yardımcı olur. Tasarımcıları işe almadan görsel içerik üretimini kolaylaştırmak isteyen pazarlamacılar için idealdir.

Lexica. art'ın en iyi özellikleri

Basit metin komutlarından yüksek kaliteli görüntüler oluşturun

Saniyeler içinde sosyal medya görselleri oluşturun

İlham almak için önceden oluşturulmuş görüntülerin bulunduğu bir kütüphaneye erişin

Lexica. sanat sınırlamaları

Oluşturulan görüntüler için sınırlı özelleştirme

Markaya özgü tasarımlar için manuel düzenlemeler gerekebilir

Lexica. sanat eserleri fiyatlandırma

Başlangıç planı: 10 $/ay

Pro plan: Aylık 30 $

Maksimum plan: 60 $/ay

Lexica. sanat değerlendirmeleri ve incelemeleri

G2 : Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

🧠 İlginç Bilgi: AI, reklam satın almada hakimiyet kurmaya hazırlanıyor. Tahminlere göre AI sistemleri, reklam yerleştirme, hedefleme ve tasarım gibi anahtar süreçleri yakında otomatikleştirecek. Bu değişimin dijital reklamcılıkta verimliliği ve etkinliği artıracağı öngörülüyor. ​

11. Albert. ai (AI odaklı dijital reklam kampanyaları için en iyisi)

Albert. ai, dijital reklam kampanyaları için özel olarak tasarlanmış bir AI ajanıdır. Google, Facebook ve YouTube gibi platformlarda ücretli reklamları bağımsız olarak yönetir ve optimize eder. AI destekli karar verme süreci sayesinde, pazarlamacılar manuel reklam yönetimini azaltırken reklam performansını ve ROI'yi artırabilir.

Albert. ai en iyi özellikleri

Birden fazla platformda dijital reklam kampanyalarını otomatikleştirin

Reklam performansını analiz edin ve verilere dayalı kararlar alın

Manuel müdahale olmadan kampanyaları hızla ölçeklendirin

Albert. ai sınırlamaları

Tüm özelliklerini anlamak için kayıt gereklidir

Albert. ai fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Albert. ai puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Pazarlama için AI ajanlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Pazarlama için doğru AI ajanı seçmek, ajanın hedefleriniz ve iş akışınızla ne kadar uyumlu olduğuna bağlıdır. Öncelik vermeniz gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Yetenekler : Pazarlama stratejilerini geliştirmek için veri toplama ve analiz, tahmine dayalı analitik, kampanya optimizasyonu ve dinamik içerik özelleştirme gibi güçlü özelliklere sahip AI ajanları arayın

Kişiselleştirme : Ajanın, müşteri davranışlarına göre özelleştirilmiş ürün önerileri ve tahmine dayalı kişiselleştirme gibi kişiselleştirilmiş deneyimler sunmada mükemmel olmasını sağlayın

Ölçeklenebilirlik ve uyarlanabilirlik: İş ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilen ve geleceğe yönelik çabalarınız için gelişen pazar trendlerine uyum sağlayabilen ajanlar arayın

Performans izleme: Ajanın, eyleme geçirilebilir içgörülerle ROI, etkileşim oranları ve dönüşüm oranları gibi anahtar metriklerin gerçek zamanlı izlenmesini sağladığından emin olun

Otomasyon : Zaman kazanmak ve verimliliği artırmak için potansiyel müşteri oluşturma, A/B testi, kampanya sıralama ve kaynak tahsisi gibi görevleri otomatikleştiren AI ajanlarına öncelik verin

Entegrasyon : Tutarlı marka kimliği ve mesajlaşma için pazarlama kanalları (sosyal medya, e-posta, web siteleri) arasında sorunsuz entegrasyon olup olmadığını kontrol edin

Müşteri etkileşimi: Müşteri desteğini ve memnuniyetini artırmak için sohbet robotları veya sanal asistanlar aracılığıyla gerçek zamanlı etkileşim yönetimini mümkün kılan AI ajanlarını tercih edin

Rekabet istihbaratı: Rekabet avantajınızı korumak için rakip stratejileri ve pazar trendleri hakkında içgörüler sağlayan AI ajanlarını seçin

ClickUp ile AI Ajanlarının Gücünü En Üst Düzeye Çıkarın

AI pazarlama ajanları, pazarlama kampanyalarınız için çok şey yapabilir: görevleri otomatikleştirir, verileri analiz eder, kampanyaları optimize eder ve müşteri etkileşimlerini kişiselleştirir. Ancak, bu hareketli parçaları yönetmek için sağlam bir sistem olmadan işler hızla karışabilir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Bu, bir proje yönetimi aracından daha fazlasıdır; pazarlama operasyonlarınız için her şeyi içeren uygulamadır.

Tek bir yerden ayrıntılı kampanya iş akışları oluşturabilir, gerçek zamanlı performans metriklerini izleyebilir, takımınızla işbirliği yapabilir ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Çeşitli AI ajanlarını doğrudan ClickUp iş akışlarınıza entegre ederek daha hızlı, daha akıllı ve daha hassas bir şekilde çalışabilirsiniz.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve AI destekli pazarlamayı somut iş sonuçlarına dönüştürmenize nasıl yardımcı olabileceğini görün!