2025'in En İyi 10 Genel Müteahhit Yazılımı

İnşaat sahaları, sıkı teslim tarihleri, değişen öncelikler ve sürekli koordinasyonun olduğu yüksek baskı ortamlarıdır. İşler ters gittiğinde, yanlış iletişim maliyetli gecikmelere, anlaşmazlıklara ve hatta güvenlik risklerine yol açabilir.

Peki, projeleri sorunsuz bir şekilde nasıl ilerletebilirsiniz? Cevap, mikro yönetim değil, daha iyi işbirliğidir. Doğru genel müteahhitlik yazılımını seçmek, iletişimi kolaylaştırır, beklentileri netleştirir ve yöneticiler ile müteahhitler arasında uyumu sağlar.

Bu blogda, takımınızın programa ve bütçeye uyarak rakiplerinin önüne geçmesine yardımcı olacak en iyi 10 çözümü inceleyeceğiz.

En İyi Genel Müteahhit Yazılımlarına Genel Bakış

İşte en iyi genel müteahhitlik yazılımlarının kısa bir özeti.

Yazılım En İyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Sözleşme iş akışlarını kolaylaştırma Hepsi bir arada platform: sözleşme yönetimi, otomasyon, yapay zeka, gösterge panelleri ve şablonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar Procore İnşaat proje yönetimi 400'den fazla entegrasyon, maliyet izleme, RFI'lar, sunumlar, punch listeleri Ücretsiz plan yok; Özel fiyatlandırma Buildertrend Ev inşaatçıları ve tadilatçılar Onaylar/ödemeler, potansiyel müşteri izleme, teklifler için müşteri portalı Ücretsiz plan yok; Özel fiyatlandırma Yüklenici Foreman Bütçesi sınırlı küçük ve orta ölçekli müteahhitler 50'den fazla özellik, OSHA uyumluluğu, QuickBooks entegrasyonu Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 99 $'dan başlar (üç aylık faturalandırma) Jobber Birden fazla işi yöneten hizmet müteahhitleri Otomatik takip, mobil uygulama, müşteri yönetimi Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlar Bluebeam İnşaat belgelerini ve işaretlemeleri yönetme Gerçek zamanlı PDF işaretleme, ölçüm araçları, sürüm kontrolü Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar 260 $/kullanıcı/yıl'dan başlar CMiC ERP düzeyinde yönetime ihtiyaç duyan büyük inşaat firmaları Tam ERP: finans, bordro, çoklu proje muhasebesi Ücretsiz plan yok; Özel fiyatlandırma PlanGrid Gerçek zamanlı alan işbirliği ve plan erişimi Çevrimdışı mod, akıllı sürüm kontrolü, günlük raporlar Ücretsiz plan yok; Özel fiyatlandırma Fieldwire Alana öncelik veren görev yönetimi ve punch listeleri Mobil öncelikli, çevrimdışı senkronizasyon, kontrol listeleri, denetimler Ücretsiz plan mevcuttur (Temel); Ücretli planlar 39 $/kullanıcı/ay'dan başlar Jonas Premier İnşaat muhasebesi ve finansal izleme Bulut ERP, çoklu varlık muhasebesi, gerçek zamanlı iş maliyetlendirme Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 125 $'dan başlar

Genel müteahhit yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Seçtiğiniz yazılım, ekipler arasındaki sürtüşmeleri azaltmalı ve daha sorunsuz inşaat süreçleri için uzun vadeli verimliliği desteklemelidir.

En iyi genel müteahhitlik yazılımının sunması gereken özellikler şunlardır:

Proje yönetimi özellikleri: Her şeyi düzenli tutmak için görev izleme, planlama ve belge yönetimi

Gerçek zamanlı iletişim: Gecikmeleri ve yanlış anlaşılmaları azaltmak için anlık mesajlaşma, bildirimler ve güncellemeler

Bütçeleme ve maliyet izleme: Maliyet aşımlarını önlemek için gider izleme, teklif yönetimi ve finansal raporlama

Alan yönetimi araçları: Sorunsuz saha koordinasyonu için mobil erişim, saha günlükleri ve günlük raporlar

Entegrasyon özellikleri: Muhasebe yazılımları, tasarım araçları ve diğer önemli platformlarla uyumluluk

Uyum ve güvenlik izleme: Daha güvenli bir çalışma alanı için risk değerlendirmesi, Daha güvenli bir çalışma alanı için risk değerlendirmesi, inşaat raporlama ve yasal uyumluluk özellikleri

Kullanıcı dostu arayüz: Ofis ve saha takımları tarafından hızlı bir şekilde benimsenmesini sağlayan temiz ve sezgisel tasarım

👀 Biliyor muydunuz? Müteahhitlerin %70'i işgücü eksikliğinin en büyük zorluklarından biri olduğunu söylüyor. İşgücü yönetimi ve planlama için yazılım kullanmak, verimliliği en üst düzeye çıkarmaya ve takımlarınız için bu açığı kapatmaya yardımcı olabilir.

En İyi 10 Genel Müteahhit Yazılımı

Projeleri, bütçeleri ve takımları kolaylıkla yönetmenize yardımcı olacak en iyi 10 genel müteahhitlik yazılım çözümünü inceleyelim:

1. ClickUp (Sözleşme iş akışlarını kolaylaştırmak için en iyisi)

ClickUp'ı Şimdi Deneyin ClickUp'ın Sözleşme Yönetimi Çözümü ile tüm sözleşmelerinizi kolayca yönetin

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, teklif, onay ve gönderi gibi her aşamayı tek bir organize iş akışında birleştirerek sözleşme yönetimini basitleştirir.

Bu sistemin merkezinde, tüm sözleşmelerin e-posta konularına dağılmak yerine tek bir düzenli alanda bulunduğu ClickUp Belgeleri bulunur. Takımlarınız, iç içe sayfalar, yer imleri ve akıllı biçimlendirme araçlarıyla sözleşmeler oluşturabilir, düzenleyebilir ve yönetebilir.

Daha da önemlisi, bu belgeler doğrudan iş akışlarına bağlanır ve sözleşmeyle ilgili görevleri ve onayları sürüm karmaşası olmadan senkronize halde tutar.

ClickUp Belgeleri ile sözleşmeleri gerçek zamanlı olarak oluşturun, düzenleyin ve paylaşın

Ancak sözleşmeleri hazırlamak ve düzenlemek sadece başlangıçtır; bunların onaylanmasını ve verimli bir şekilde izlenmesini sağlamak da aynı derecede önemlidir. İşte bu noktada ClickUp Otomasyonları, cephanenizdeki mükemmel silah olabilir.

Diyelim ki, çok sayıda görev ve takımın olduğu bir inşaat projesini yönetiyorsunuz. ClickUp'taki AI Assign ile, sıhhi tesisat veya elektrik işleri gibi işleri, becerilerine ve uygunluk durumlarına göre doğru ekibe otomatik olarak eşleştirebilirsiniz. AI Prioritize, en acil görevleri görmenize yardımcı olur, böylece önemli işleri önce halledebilirsiniz. Assign ile yeni görevler ortaya çıktıkça bunları hızlıca delege edebilirsiniz. Bu araçlar bir araya gelerek projenizi yolunda tutmanızı ve takımınızı organize etmenizi kolaylaştırır.

ClickUp Otomasyonları ile sözleşme onaylarını, hatırlatıcıları ve iş akışlarını otomatikleştirin

*"Peki tüm bunların içinde yapay zeka nerede?" diye merak ediyorsunuz. Sözleşme yönetimini bir üst seviyeye taşıyan yerel yapay zeka asistanı ClickUp Brain ile tanışın. Sözleşmeleri revize edebilir, proje güncellemelerini özetleyebilir ve sözleşme değişikliklerine göre eylem öğelerini otomatikleştirebilir.

Hızlı bir sözleşme şablonuna mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain sizin için yapar:

AI destekli ClickUp Brain ile anında sözleşme taslakları ve özetleri oluşturun

Her sözleşmenin bir dizi eylem öğesi (müzakereler, onaylar, yenilemeler) olduğundan, bunların üstesinden gelmek çok önemlidir.

ClickUp Görevleri, Özel Durumlar, atanan kişiler ve bağımlılıklar ile ilerlemeyi izlemek için yapılandırılmış bir yol sağlar. Bir sözleşmenin hukuk departmanı tarafından incelenmesi veya finans departmanı tarafından imzalanması gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, her şey kaydedilir, atanır ve otomatikleştirilir, böylece darboğazlar önlenir.

Ayrıca, verimliliği artırmak ve kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmek için sözleşmeyle ilgili görevlere harcanan zamanı da izleyebilirsiniz.

Bu kadar çok hareketli parça olduğunda, sözleşme faaliyetlerine ilişkin net bir genel bakışa sahip olmak çok önemlidir. ClickUp Gösterge Panelleri, sözleşme durumları, son tarihler ve anahtar finansal ayrıntılar hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

ClickUp Gösterge Panelleri ile sözleşme durumlarını ve son teslim tarihlerini gerçek zamanlı olarak görselleştirin

Özelleştirilebilir bileşenler, bu genel müteahhit yönetim yazılımının bekleyen onayları, yaklaşan yenilemeleri ve genel sözleşme değerlerini tek bir yerden kolayca izlemesini sağlar.

İzlemenin ötesinde, en başından itibaren doğru ayrıntıları yakalamak, daha sonra karışıklığı ortadan kaldırır. ClickUp Özel Alanlar, takımların yenileme tarihleri, anahtar kişiler ve uyumluluk gereksinimleri gibi önemli sözleşme bilgilerini saklamasına olanak tanır.

Bu özelleştirme, üç aracı tek bir güçlü platformda birleştirerek ve makul bir fiyata daha fazla özellik sunarak %50'ye varan önemli maliyet tasarrufları sağlar.

Önemli ayrıntılar için sözleşmeleri incelemek yerine, bu akıllı iş akışı aracı her şeyin yapılandırılmış, aranabilir ve anında erişilebilir olmasını sağlar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Sözleşme Talep Formu Şablonu ile sözleşme gönderilerini yönetmenin karmaşıklığını ortadan kaldırın

Hemen başlamak mı istiyorsunuz? ClickUp Sözleşme Talep Formu Şablonu, takımların eksiksiz ve standartlaştırılmış sözleşme taleplerini göndererek sözleşme sürecini daha da basitleştirir.

Gerekli tüm ayrıntıları önceden toplayarak, hukuk takımları net ve yapılandırılmış talepler alır ve eksik bilgilerden kaynaklanan gecikmeleri azaltır.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Sözleşmeleri yaşam döngüleri boyunca zahmetsizce depolayın, izleyin ve yönetin

Tüm paydaşları (müşteriler, satıcılar ve ortaklar) tek bir yerde düzenli tutun

Son teslim tarihlerini ve yenilemeleri takip ederek verimliliğinizi en üst düzeyde tutun

Ücretsiz şablon alın ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu'nu kullanarak birden fazla sözleşmenin kolaylıkla halledilmesini sağlayın

Uçtan uca sözleşme izleme için ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu, taslaktan nihai onaya kadar tüm yaşam döngüsünü kapsayan kullanıma hazır bir iş akışı sağlar.

Otomasyon, belge bağlama ve özel görünümler sayesinde takımlar, elektronik tablolara veya e-postalara boğulmadan birden fazla sözleşmeyi yönetebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Esnek iş akışlarıyla sözleşme yönetimini onay ve inceleme sürecinize göre özelleştirin

Gecikmeleri azaltmak için takım üyeleriyle sözleşmeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Tüm sözleşmeleri tek bir güvenli yerde saklayın, izleyin ve yönetin

Hatırlatıcıları, takipleri ve onay isteklerini otomatikleştirin

Verimliliği artırmak için sözleşme görevlerine harcanan zamanı ölçün

Takvim, Gantt grafiği ve Dönüm Noktası Görünümlerini kullanarak anahtar sözleşme dönüm noktalarını izleyin

ClickUp'ı DocuSign, Slack, Google Drive ve daha fazlası gibi araçlarla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, kapsamlı özelleştirme seçenekleri nedeniyle biraz zorlanabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Alistair Wilson , Dijital Dönüşüm Danışmanı, Compound diyor ki:

Birçok seçeneği inceledik ve genel olarak ClickUp'ın bize güç ve esnekliğin doğru kombinasyonunu sunduğunu düşündük. Ayrıca, ek harici uygulamalar ve hizmetlere ihtiyaç duymadan dış yüklenicilerin zaman kayıtlarını izlemek ve ölçmek için zaman takibi sorununu çözmemiz gerekiyordu. ClickUp'ın yerel zaman takibi, mobil, tablet ve masaüstü arasında sorunsuz bir şekilde çalışır.

Birçok seçeneği inceledik ve genel olarak ClickUp'ın bize güç ve esnekliğin doğru kombinasyonunu sunduğunu düşündük. Ayrıca, ek harici uygulamalara ve hizmetlere ihtiyaç duymadan dış yüklenicilerin zaman kayıtlarını izlemek ve ölçmek için zaman takibi sorununu çözmemiz gerekiyordu. ClickUp'ın yerel zaman takibi, mobil, tablet ve masaüstü arasında sorunsuz bir şekilde çalışır.

2. Procore (İnşaat proje yönetimi için en iyisi)

procore aracılığıyla

Procore, bütçeleme ve planlamadan belge yönetimi ve inşaat CRM'ye kadar her şeyi yöneten genel müteahhitler için iyi bir seçimdir.

Maliyet izleme, RFI'lar, sunumlar ve punch list araçlarıyla Procore, inşaat proje yönetiminden tahminleri ortadan kaldırır.

Procore, 400'den fazla üçüncü taraf araçla entegre olarak farklı platformlar arasında iş akışlarını kolayca optimize eder. QuickBooks ve Sage gibi muhasebe yazılımları, Bluebeam gibi tasarım araçları ve Microsoft 365 gibi verimlilik paketleriyle bağlantı kurar.

Procore'un en iyi özellikleri

Planlar, bilgi talepleri ve sunumlar gibi inşaat belgelerini depolayın, paylaşın ve izleyin

Alt yüklenici programlarını, ödemeleri ve uyumluluğu tek bir gösterge panelinden yönetin

Yerleşik muhasebe araçlarıyla gerçek maliyetleri izleyin, faturaları takip edin ve bütçeleri kontrol edin

Procore sınırlamaları

Procore'un fiyatları, özellikle küçük işletmeler için önemli bir yatırım olabilir

Tüm fonksiyonları tam olarak kullanmak için öğrenme eğrisi dik

Procore fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Procore puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (3.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Procore hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesi şöyle diyor:

Procore her inşaat projesine uygundur. İletişimi kolaylaştırır ve işi tamamlamayı kolaylaştırır!

Procore her inşaat projesine uygundur. İletişimi kolaylaştırır ve işin tamamlanmasını sağlar!

3. Buildertrend (Ev inşaatçıları ve tadilatçılar için en iyisi)

via Buildertrend

Konut inşaatı ve tadilat işleri için özel olarak tasarlanan Buildertrend, planlama, bütçeleme ve müşteri iletişimi işlemlerini kolaylaştırır.

Müşteri portalının öne çıkan bir özelliği, ev sahiplerinin ilerlemeyi izleme, değişiklik siparişlerini onaylama ve çevrimiçi ödeme yapma olanağıdır, çünkü kimse sonsuz telefon görüşmelerini ve e-postaları sevmez.

Bu genel müteahhit yönetim yazılımı, işletmelerin potansiyel müşteriler oluşturup izlemesine, profesyonel teklifler göndermesine ve alt yüklenicileri yönetmesine de yardımcı olur. Bu da onu konut inşaat şirketleri için mükemmel kılar.

Buildertrend'in en iyi özellikleri

Görevleri planlayın, günlük ilerlemeyi kaydedin ve yapılacaklar listelerini yönetin, proje iş akışlarını kolaylaştırın

Alt yüklenicilerin proje yönetimini bütçeleyin, faturalandırın ve denetleyin, finansal işlemlerinizi düzenli tutun

Müşterilerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve iletişim kurun

Buildertrend sınırlamaları

Kapsamlı özelliklerin tam olarak öğrenilmesi zaman alabilir

Bazı kullanıcılar, Mac için inşaat yazılımı sürümünde QuickBooks entegrasyon sürecinde sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Buildertrend fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Buildertrend puanları ve yorum sayısı

G2: 4,2/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Buildertrend hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Buildertrend'in inşaatla ilgili her şey için tek adres olması çok hoşuma gidiyor. Seçim yapmak, takvim oluşturmak ve tüm belgelerinizi görüntülemek için harika bir yol sunuyor. Ayrıca satın alma siparişleri ve sipariş değişiklikleri de yapılabiliyor.

Buildertrend'in inşaatla ilgili her şey için tek adres olması çok hoşuma gidiyor. Seçim yapmak, takvim oluşturmak ve tüm belgelerinizi görüntülemek için harika bir yol sunuyor. Ayrıca satın alma siparişleri ve sipariş değişiklikleri de yapılabiliyor.

🧠 İlginç Bilgi: Müteahhitlerin yalnızca %30'u projeleri zamanında ve bütçe dahilinde tamamlar. Doğru yazılım büyük bir fark yaratabilir.

4. Contractor Foreman (Bütçesi sınırlı küçük ve orta ölçekli müteahhitler için en iyisi)

via Contractor Foreman

Üst düzey inşaat yazılımlarına uygun fiyatlı bir alternatif olan Contractor Foreman, yüksek fiyat etiketi olmadan değer sunar. Dijitalleşmek isteyen küçük inşaat yönetimi işleri için tasarlanmış olan bu yazılım, bütçenizi zorlamadan planlama, tahmin, iş maliyetlendirme, faturalandırma ve uyumluluk izleme gibi işleri kapsar.

Güvenlik modülü OSHA uyumluluğunu sağlarken, yerleşik zaman çizelgeleri ve ekip izleme özelliği maaş bordrosunu basitleştirir. Contractor Foreman, premium yazılımların derinlemesine analizlerine sahip olmayabilir, ancak uygun fiyatı, gerçekçi bir fiyata gerçek araçlara ihtiyaç duyan müteahhitler için akıllı bir seçimdir.

Ayrıca QuickBooks ile entegre olduğundan muhasebe işlemleriniz sorunsuz bir şekilde devam eder.

Contractor Foreman'ın en iyi özellikleri

Tüm projeleri yönetme, zamanlama ve finansal yönetim araçları dahil 50'den fazla özelliğe sahip olun

Müşterilerin proje güncellemelerini ve belgelerini görüntülemesine ve çevrimiçi ödeme yapmasına izin verin

Saha ve ofis takımları için mobil uygulamalar sağlayın

Contractor Foreman sınırlamaları

Büyük veri kümeleri yüklenirken platform yavaşlıyor

Bazı kullanıcılar QuickBooks ile entegrasyonda zorluklar yaşadıklarını not etmişlerdir

Müteahhit Foreman fiyatlandırması

Standart: 99 $/ay (üç ayda bir ödenir)

Artı: 155 $/ay (üç ayda bir ödenir)

Pro: 212 $/ay

Sınırsız: 312 $/ay

Contractor Foreman puanları ve yorum sayısı

G2: 4,5/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (710+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Contractor Foreman hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bu genel müteahhitlik iş yazılımını çok seviyorum çünkü kullanımı kolay, çok yönlü ve her şey tek bir yerde, böylece birden fazla program arasında geçiş yapmak zorunda kalmıyoruz. Tüm takımımız proje ayrıntılarına istediği zaman erişebiliyor, bu da işlerin sorunsuz yürümesini sağlıyor. Ayrıca CompanyCam ile entegre ettik, böylece tüm fotoğraflarımız doğrudan platforma aktarılıyor, bu da çok yardımcı oluyor.

Bu genel müteahhitlik iş yazılımını çok seviyorum çünkü kullanımı kolay, çok yönlü ve her şey tek bir yerde, böylece birden fazla program arasında geçiş yapmak zorunda kalmıyoruz. Tüm takımımız proje detaylarına istediği zaman erişebiliyor, bu da işlerin sorunsuz yürümesini sağlıyor. Ayrıca CompanyCam ile entegre ettik, böylece tüm fotoğraflarımız doğrudan platforma aktarılıyor, bu da bize çok yardımcı oluyor.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

5. Jobber (Birden fazla işi yöneten hizmet müteahhitleri için en iyisi)

via Jobber

Büyük ölçekli projeler için geliştirilen çoğu genel müteahhitlik yazılımının aksine, Jobber hizmet tabanlı işlere yöneliktir: her gün birden fazla küçük işi yöneten tesisatçılar, elektrikçiler, HVAC uzmanları ve peyzaj mimarları.

Yüklenicilerin işleri planlamasına, teklifler göndermesine, ödemeleri tahsil etmesine ve müşterileri tek bir yerden bilgilendirmesine yardımcı olur. Öne çıkan bir özelliği, müşterilere faturalar, randevular veya yaklaşan hizmetler için hatırlatıcılar gönderen otomatik takip sistemidir.

Jobber'ın mobil uygulaması da vardır, bu da saha ekiplerinin hareket halindeyken iş ayrıntılarına erişebilmelerini sağlar. İşiniz hızlı teslimatlara ve tekrar eden müşterilere dayalıysa, Jobber hiçbir işin gözden kaçmamasını sağlar.

Jobber'ın en iyi özellikleri

Takım programlarını yönetin ve işleri atayın

Fatura sürecini iyileştirin ve çevrimiçi ödeme seçenekleri sunun

Müşteri yönetimi araçlarıyla müşteri bilgilerini ve hizmet geçmişini takip edin

Jobber sınırlamaları

Bazı kullanıcılar formlarda ve inşaat yönetimi şablonlarında daha fazla esneklik ister

Uygulamanın tüm fonksiyonlarını kullanmak için internet bağlantısı gerekir

Jobber fiyatlandırması

Bireysel planlar:

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 199 $

Bağlan: Kullanıcı başına aylık 119 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 39 $

Takım planları:

Artı: Kullanıcı başına aylık 599 $ (En fazla 15 kullanıcı)

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 349 $ (En fazla 10 kullanıcı)

Bağlan: Kullanıcı başına aylık 169 $ (En fazla 5 kullanıcı)

Jobber puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jobber hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Özelleştirilebilir olmasını seviyorum. Gerçek dünyadaki sorunları çözmek için yaratıcı süreçler bulabilmek. Kalıpları izleyebilmek ve verimliliği artırabilmek için işleri renk kodlarıyla işaretleyebilmek. Bu işin bir ofisten yönetilebilir hale gelmesini sağlayan fonksiyon budur.

Özelleştirilebilir olmasını seviyorum. Gerçek dünyadaki sorunları çözmek için yaratıcı süreçler bulabilmek. Kalıpları izleyebilmek ve verimliliği artırabilmek için işleri renk kodlarıyla işaretleyebilmek. Bu işin bir ofisten yönetilebilir hale gelmesini sağlayan fonksiyon budur.

👀 Biliyor muydunuz? İnşaat, küresel GSYİH'nın %13'ünü oluşturur , ancak en az dijitalleşmiş sektörlerden biridir ve bu da büyük verimsizliklere yol açmaktadır.

6. Bluebeam (İnşaat belgelerini ve işaretlemeleri yönetmek için en iyisi)

bluebeam aracılığıyla

Bluebeam, kağıt planlar ve sonsuz e-posta konuları arasında uğraşmak yerine, PDF'leri gerçek zamanlı olarak görüntülemenizi, işaretlemenizi ve üzerinde işbirliği yapmanızı sağlar.

Akıllı ölçüm araçları, müteahhitlerin malzeme ihtiyaçlarını doğrudan planlardan hesaplamasına olanak tanır. Ayrıca, sürüm kontrolü sayesinde herkes en güncel planlara göre çalışır.

Günlük RFI'ları, sunumları ve inşaat çizimlerini yöneten genel müteahhitler, mimarlar ve mühendisler için kullanışlıdır.

Bluebeam'in en iyi özellikleri

Belgeleri oluşturmak, değiştirmek ve işaretlemek için gelişmiş araçlarla PDF'leri düzenleyin

Studio Oturumları ile paylaşılan belgeler üzerinde takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Kalkış ve tahminler için hassas araçlarla doğru ölçümler yapın

Bluebeam sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerin öğrenilmesi zaman alabilir

Sistem kaynaklarını zorlayabilir ve potansiyel performans sorunlarına yol açabilir

Bluebeam fiyatlandırması

Temel özellikler: Kullanıcı başına 260 $ (yıllık faturalandırılır)

Temel: Kullanıcı başına 330 $ (yıllık faturalandırılır)

Tam: Kullanıcı başına 440 $ (yıllık faturalandırılır)

Bluebeam puanları ve yorum sayısı

G2: 4,6/5 (420+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (970+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Bluebeam hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Bluebeam, şirketimizdeki departmanlar arasında ve müşterilerimizle işbirliği için harika bir araç.

Bluebeam, şirketimizdeki departmanlar arasında ve müşterilerimizle işbirliği için harika bir araç.

🧠 İlginç Bilgi: Önde gelen inşaat ve mühendislik şirketi CEMEX, ClickUp ile pazara sunum süresini %15 azalttı.

7. CMiC (ERP düzeyinde yönetim gerektiren büyük inşaat firmaları için en iyisi)

cMiC aracılığıyla

CMiC, karmaşık finans ve operasyonları yöneten büyük inşaat firmaları için tasarlanmış tam donanımlı bir inşaat ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemidir .

İnşaat planlaması ve bütçelemenin ötesine geçer. Genel müteahhit yazılımı, işletmelerin proje karlılığını izlemesine, nakit akışını yönetmesine ve riski azaltmasına yardımcı olan kapsamlı finansal izleme, bordro işleme ve yapay zeka destekli analitik özellikler sunar.

CMiC ayrıca çoklu şirket ve çoklu proje muhasebesini destekler, bu da onu aynı anda birden fazla büyük ölçekli inşaatta çalışan firmalar için ideal hale getirir.

CMiC'nin en iyi özellikleri

Finans, proje takımları ve insan kaynaklarını ERP çözümleriyle entegre edin

Bütçeleme, tahmin ve değişiklik yönetimi araçlarıyla proje kontrollerini yönetin

Sahada veri girişi ve erişimi için mobil çözümlerle alan operasyonlarını optimize edin

CMiC sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün rakiplere kıyasla daha az sezgisel olduğunu düşünüyor

Yazılımın daha uzun bir uygulama dönemi gerektirebilir

CMiC fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CMiC derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (170+ yorum)

Gerçek kullanıcılar CMiC hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

CMiC'de gezinmek kolaydır. Düzeni sezgiseldir ve nispeten özelleştirilebilir. Dosyalara erişmenin birden fazla yolu olduğundan, dosya indirme ve yükleme kolaydır.

CMiC'de gezinmek kolaydır. Düzen sezgiseldir ve nispeten özelleştirilebilir. Dosyalara erişmenin birden fazla yolu olduğundan, dosya indirmek ve yüklemek kolaydır.

8. PlanGrid (Gerçek zamanlı alan işbirliği ve plan erişimi için en iyisi)

planGrid aracılığıyla

PlanGrid (artık Autodesk Construction Cloud'un bir parçasıdır), planlara, eksiklik listelerine ve proje güncellemelerine anında erişim gerektiren saha takımları için tasarlanmıştır. Akıllı sürüm kontrolü, sahada veya ofiste herkesin her zaman en son çizim ve belgelerle çalışmasını sağlar.

Öne çıkan özelliklerinden biri çevrimdışı modudur. Takımların internet bağlantısı olmadan proje belgelerine erişip düzenlemelerine ve çevrimiçi olduklarında değişiklikleri senkronize etmelerine olanak tanır.

PlanGrid'in en iyi özellikleri

Herhangi bir cihazdan planlara ve belgelere erişin ve bunları yönetin

Sorunları fotoğraflar ve notlarla kaydedin ve izleyin

Günlük raporlar, kontrol listeleri ve formlar oluşturun ve paylaşın

PlanGrid sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, benzer araçlara kıyasla fiyatların daha yüksek olduğunu düşünüyor

Çevrimdışı veya internet bağlantısı zayıfken sınırlı işlevsellik

PlanGrid fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PlanGrid puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

9. Fieldwire

fieldwire aracılığıyla

Fieldwire, şantiyede iletişimi ve görev yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış, sahaya öncelik veren bir inşaat yönetim platformudur. Ustabaşı ve saha ekiplerini proje yöneticileriyle bağlantıya geçirmek, gerçek zamanlı güncellemeler ve verimli sorun çözümü sağlamak için özellikle güçlüdür.

Bazı kapsamlı ERP sistemlerinden farklı olarak, Fieldwire mobil öncelikli saha operasyonlarında mükemmeldir, günlük ilerleme izleme, punch listeleri ve denetimlere odaklanır, bu da onu sahada işbirliği ve verimlilik için ideal hale getirir.

Fieldwire'ın en iyi özellikleri

Görevleri fotoğraflar ve notlarla doğrudan sahadan atayın, izleyin ve güncelleyin

Kalite kontrol ve kapanış süreçlerini kolaylaştırmak için punch listesi ve denetim araçlarını kullanın.

Kullanıcıların internet bağlantısının zayıf olduğu veya hiç olmadığı alanlarda çalışmaya devam etmelerini ve yeniden bağlandıklarında verileri senkronize etmelerini sağlar.

Fieldwire sınırlamaları

Karmaşık muhasebe, teklif verme veya ayrıntılı finansal yönetim için tam ERP çözümlerine kıyasla daha az sağlamdır

Kapsamlı ofis operasyonları için diğer yazılımlarla entegrasyon gerektirebilir

Fieldwire fiyatlandırması

Temel

Pro: Aylık 39 $

İş: Aylık 59 $

Business Plus: Aylık 89 $

Fieldwire puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

👀 Biliyor muydunuz? Dronlar, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik genel müteahhitliği dönüştürüyor ve takımların anket sürelerini %98'e kadar azaltmasına yardımcı oluyor .

10. Jonas Premier (İnşaat muhasebesi ve finansal izleme için en iyisi)

via Jonas Premier

Jonas Premier, ayrıntılı finansal raporlama, iş maliyetlendirme ve bordro yönetimine ihtiyaç duyan müteahhitler için muhasebe odaklı bir inşaat yönetim aracıdır.

Planlamaya odaklanan yazılımların aksine, nakit akışını, alacak/borç hesaplarını ve iş karlılığını yönetmek için gerçek zamanlı finansal izlemeyi önceliklendirir. Çoklu varlık muhasebesi, birden fazla proje veya iş bölümü ile uğraşan şirketleri destekler.

Jonas Premier'in en iyi özellikleri

Muhasebe, iş maliyetlendirme ve proje yönetimi için bulut tabanlı ERP kullanın

Güvenli depolama ve kolay yönetim ile belgeleri merkezileştirin

Herhangi bir mobil cihazdan proje verilerine erişin ve görevleri tamamlayın

Jonas Premier sınırlamaları

Bazı kullanıcılar sınırlı özelleştirme seçenekleri olduğunu bildiriyor

Arayüz, rakiplere kıyasla biraz eski görünebilir

Jonas Premier fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 249 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 149 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 125 $

Jonas Premier puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (270+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jonas Premier hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Arama özelliği harika, böylece bir raporun veya özelliğin tam olarak nerede olduğunu bilmenize gerek kalmaz, sadece birkaç kelime yazın ve sizin için bulur. Yazılımda Günlük Girdileri veya bir işe izinler için ek belgeler ekleyin.

Arama özelliği harika, böylece bir raporun veya özelliğin tam olarak nerede olduğunu bilmenize gerek kalmaz, sadece birkaç kelime yazın ve sizin için bulur. Yazılımda Günlük Girdileri veya bir işe izinler için ek belgeler ekleyin.

🧠 İlginç Bilgi: Dünyanın en büyük inşaat projesi olan Çin Seddi'nin tamamlanması 2.000 yıldan fazla sürdü — geciken teslim tarihlerinden bahsetmişken!

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