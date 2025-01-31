2025'in En İyi 10 Alt Yüklenici Proje Yönetimi Yazılımı

İnşaat sektöründe başarılı olmak için verimli proje yönetimi sadece bir lüks değil, bir zorunluluktur. İster iş akışlarını kolaylaştırmak isteyen bir müteahhit, ister daha iyi işbirliği arayan bir paydaş olun, alt yükleniciler için doğru proje yönetimi yazılımını bulmak çok önemlidir.

Neyse ki, çözümler için saatlerce internette arama yapmanıza gerek yok — biz sizin için araştırmayı tamamladık. ⚒️

Piyasadaki en iyi 10 alt yüklenici proje yönetimi yazılımı seçeneğinin yer aldığı bu liste ile, işlerinizi kısa sürede bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Alt yükleniciler için proje yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi alt yüklenici ve inşaat proje yönetimi yazılımını bulmak, özellikleri ve işlevselliği önceliklendirerek yapılır.

Alt yüklenici yazılım seçeneklerini değerlendirirken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Entegrasyonlar : Her şeyi tek bir gösterge panelinde düzenli tutmak için diğer araçlar ve platformlarla sorunsuz entegrasyon yeteneği

Proje ilerlemesi izleme: Herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve anahtar proje metriklerinin yukarıdan aşağıya görünümü

Belge yönetimi : Proje belgelerine erişmek ve bunları depolamak için merkezi bir konum; planlar, izinler, sözleşmeler ve diğer ilgili dosyaların güvenliğini sağlar

Muhasebe yazılımı : Gider izleme, bordro işleme ve faturalama özellikleri, alt yüklenicilerin finansmanı yönetmesini ve bütçeleri izlemesini kolaylaştırır

İşbirliği özellikleri: Etkili Etkili takım işbirliği için yerleşik tartışma panoları, mesajlaşma ve yorumlama özellikleri

Otomasyon: Görev atamaları ve durum güncellemeleri gibi tekrarlayan süreçleri otomatik hale getirmek, uzman müteahhitlerin işlerinin karmaşık yönlerine daha fazla zaman ayırmanızı sağlar

Gerçek zamanlı güncellemeler: Gerçek zamanlı etkinlik akışı, tüm inşaat projeleri ve paydaşların Gerçek zamanlı etkinlik akışı, tüm inşaat projeleri ve paydaşların proje zaman çizelgelerindeki , takım etkinliklerindeki ve dönüm noktalarındaki değişiklikleri takip etmelerini sağlayarak daha hızlı karar alınmasını sağlar

Proje yönetimi dış kaynak kullanımını iyileştirmek veya tüm işlemleri şirket içinde yapmak istiyorsanız, ihtiyacınız olan her şeyi yapan zengin özelliklere sahip bir platformu tercih etmelisiniz.

Alt yükleniciler için en iyi 10 proje yönetimi yazılımı

Başarılı bir alt yüklenicilik, en son teknolojiye sahip proje yönetimi araçlarını gerektirir. Bu nedenle, proje yöneticileri için en iyi 10 alt yüklenici yazılımını içeren bu listeyi hazırladık. Her biri, alt yüklenicilere ve paydaşlara gelişmiş yetenekler ve optimize edilmiş iş akışları sunmak için özel olarak tasarlanmıştır. 📈👷

ClickUp'ı kullanarak görevleri ve projeleri kolayca yönetin ve takımınızla verimli bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp Project Management for teams'in alt yüklenici proje yönetimi yazılımları arasında ilk sırada yer almasının bir nedeni var. Bu bulut tabanlı araç, işbirliğini geliştirmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

Ücretsiz bir proje yönetimi yazılımı çözümü olan ClickUp, tüm proje izleme ihtiyaçlarınızı karşılayan çok yönlü bir platform sunar.

Bu görev yönetimi yazılımı, herhangi bir cihazdan, herhangi bir zamanda görevleri kolayca oluşturmanıza, atamanıza ve izlemenize olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Ayrıca, ayrıntılı proje takvimleri ve zaman çizelgelerinden Gantt grafiklerine ve Kanban panolarına kadar çeşitli özelleştirilebilir görünümler de elde edeceksiniz. ClickUp'ın görünümleri, daha iyi proje yönetimi için ihtiyacınız olan dinamik perspektifleri sunar.

ClickUp AI'yı kullanarak bir düğmeye basarak görev güncellemelerini, özetleri ve daha fazlasını otomatik olarak oluşturun

ClickUp'ı kullanarak proje hedeflerini kolayca tanımlayın ve izleyin, herkesin aynı hedeflere odaklanarak uyumlu bir çalışma ortamı oluşturun. Ayrıca, ClickUp'ın inşaat sektörüne yönelik AI araçlarından yararlanarak verimliliği artırabilir ve projenizin benzersiz zorluklarına özel akıllı içgörüler elde edebilirsiniz. 🎯

ClickUp, temel iç işbirliğinin ötesine geçer ve takım üyelerinin dış paydaşlarla işbirliği yapmasına olanak tanıyan paylaşım ve izin ayarları sunar. Ayrıca, ClickUp'ın CRM'si, müşteri ilişkilerini beslemeyi ve proje yaşam döngüsü boyunca etkileşimleri izlemeyi kolaylaştırır.

Bu esneklik, proje yönetimi dış kaynak kullanımı için çok önemlidir ve takımların ortaklar, müşteriler ve yüklenicilerle kolayca çalışmasını sağlar. 🏆🏗️

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel bir proje yönetimi deneyimi için gösterge panellerini, iş akışlarını, görünümleri, alanları, kontrol listelerini ve daha fazlasını özelleştirin

İnşaat muhasebe araçları ve popüler finans platformlarıyla entegrasyonlar, bütçeleri izlemenizi, giderleri takip etmenizi ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmenizi sağlar 💰

Android ve iOS için mobil uygulama, Windows, Mac ve Linux için masaüstü uygulaması ve Chrome, Firefox ve Edge için tarayıcı uzantısı ile takımınızdaki herkes için uyumluluk

Zaman çizelgeleri, günlük raporlar ve iş siparişlerinden satın alma siparişleri, bilgi talepleri ve değişiklik siparişlerine kadar her şey için 1.000'den fazla hazır şablon

Zaman takibi özellikleri, faturalandırılabilir saatleri doğru bir şekilde kaydetmeyi ve incelemeyi kolaylaştırarak alt yüklenici yönetimini iyileştirir ⏱️

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın tüm özelliklerini keşfederken bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir

ClickUp AI, ücretsiz planda mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Archdesk

archdesk aracılığıyla

Archdesk, inşaat profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış özelliklere sahip kapsamlı bir inşaat proje yönetimi yazılımıdır. İş akışınızı optimize etmek ve otomatikleştirmek, verilerinizi özelleştirilebilir gösterge panellerinde görselleştirmek ve daha sorunsuz bir çalışma ortamı sağlamak için kullanın.

Archdesk'in en iyi özellikleri

Kaynak planlama özellikleri, her projede maksimum verimlilik için ekipman ve iş gücü tahsisini optimize etmeyi kolaylaştırır

Finansal araçlar, herkesin anlayabileceği basitleştirilmiş bir platformda faturalandırma, gider yönetimi ve bütçe izlemeyi kolaylaştırır 💡

Güçlü belge kontrolü ve yönetimi özellikleri arasında sürüm kontrolü, kolay paylaşım ve gelişmiş işbirliği bulunur, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız

Özelleştirilebilir iş akışları, görevlerinizi belirli ihtiyaçlara göre kolayca uyarlayabilmenizi sağlar, böylece platform mevcut süreçlerle sorunsuz bir şekilde entegre olabilir

Archdesk sınırlamaları

Bazı yorumcular, bulut tabanlı veri depolama eksikliğinin uzak iş sahalarındaki proje bilgilerine erişimi zorlaştırabileceğini belirtiyor

Bazı kullanıcılar entegrasyon ve fatura işleme ile ilgili sorunlardan bahsetmektedir

Archdesk fiyatlandırma

Temel özellikler: Yıllık 790 $

Profesyonel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Archdesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

3. Müteahhit Foreman

via Contractor Foreman

Contractor Foreman, inşaat operasyonlarını kolaylaştıran bir dizi özelliğe sahip bir proje yönetimi yazılımıdır. Projeleri daha iyi yönetmek, iş maliyetlerini incelemek ve takımlarıyla iletişim kurmak için daha iyi bir yola ihtiyaç duyan genel müteahhitler (GC) için hepsi bir arada bir çözüm olarak tasarlanmıştır.

Contractor Foreman'ın en iyi özellikleri

Zaman kartları ve izleme özellikleri, inşaat ekiplerinin saatlerini kolaylaştırılmış bir dijital platformda kaydetmelerini sağlar

QuickBooks, Zapier ve daha fazlası gibi araçlarla entegrasyon, inşaat işiniz için ihtiyacınız olan her şeyi merkezi bir gösterge panelinde tutar

Bu uygulama, saha ekiplerinizin herhangi bir Android veya iOS mobil cihazdan proje bilgilerini kontrol etmelerine ve görüntülemelerine olanak tanıyarak gerçek zamanlı işbirliği sağlar

Raporlama ve analiz araçları, bütçeleme, kaynak tahsisi ve performans hakkında bir bakışta proje izleme bilgileri sağlar

Contractor Foreman sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, proje şablonları ve sunumlarda esneklik eksikliği olduğunu bildiriyor

Bazı küçük işletmeler, sınırlı kullanıcı sayısı nedeniyle plan fiyatlarını erişilemez bulmaktadır. Standart plan üç kullanıcıyla sınırlıdır, Plus planı sekiz kullanıcıyla sınırlıdır ve Pro planı 15 kullanıcıyla sınırlıdır

Contractor Foreman fiyatlandırma

Standart: 99 $/ay, üç ayda bir faturalandırılır

Artı: 155 $/ay, üç ayda bir faturalandırılır

Pro: 212 $/ay, üç ayda bir faturalandırılır

Sınırsız: 312 $/ay, üç ayda bir faturalandırılır

Yüklenici Foreman derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

4. FreshBooks

freshBooks aracılığıyla

Freshbooks, küçük işletmelerin bütçeleme ve faturalama ihtiyaçlarını kolayca yönetmelerini sağlayan bulut tabanlı bir muhasebe ve finans platformudur. Alt yüklenicilere özel bir yazılım değildir, ancak inşaat şirketlerinin finansal kayıt tutma ve idari görevleri kolaylaştırmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahiptir.

FreshBooks'un en iyi özellikleri

Faturalandırma özellikleri, kullanıcıların profesyonel görünümlü faturaları özelleştirmesine ve müşterilere e-posta (veya posta) yoluyla göndermesine olanak tanır 🐌📬

Otomasyon özellikleri, yinelenen faturalar oluşturmanıza, otomatik ödeme bildirimleri oluşturmanıza ve giderleri kategorilere ayırmanıza olanak tanır

Yerleşik zaman takibi aracı, kullanıcıların faturalandırılabilir saatleri takip etmelerini ve buna göre faturalar oluşturmalarını sağlar

Giderlerinizi daha kolay izlemek ve bütçenizi yönetmek için makbuzlarınızın fotoğraflarını çekin

FreshBooks sınırlamaları

Yorumcular, bazı bankaların platformdan yapılan elektronik ödemeleri blokladığını bildiriyor

Özel inşaat yönetimi yazılımı özelliklerinin eksikliği, sektöre özgü zorluklar yaratabilir

FreshBooks fiyatlandırma

Lite: 17 $/ay, üç ayda bir faturalandırılır

Artı: Aylık 30 $, üç ayda bir faturalandırılır

Premium: 55 $/ay, üç ayda bir faturalandırılır

Seçiniz: Fiyatlandırma için iletişime geçin

FreshBooks puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (670+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.300+ yorum)

5. Buildertrend

via Buildertrend

Buildertrend, tadilatçılar, ev inşaatçıları, inşaat öncesi takımlar ve özel müteahhitler için bir konut inşaat proje yönetimi platformudur. Satışları, finansları, kaynakları, müşterileri ve işleri yönetmek için kullanın, böylece daha az stresle daha fazla iş alabilirsiniz. 🧘

Buildertrend en iyi özellikler

Teklif yazılımı, tahmin oluşturma sürecini optimize eder, böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir ve daha hızlı satış yapabilirsiniz

Gelişmiş satış ve CRM araçları , işlerinizi kazanmanıza, müşterilerinizi etkilemenize ve erişiminizi genişletmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Son teknoloji gelir tahmini, daha bilinçli kararlar almanızı ve işinizin gelecekteki başarısı hakkında içgörüler elde etmenizi sağlar

Ayrıntılı proje zaman çizelgeleri, proje planlamasını ve görev izlemeyi kolaylaştırır

Buildertrend sınırlamaları

Küçük işletmeler ve daha küçük sözleşmelere odaklanan kuruluşlar aylık ücretleri sürdürülebilir bulmayabilir

Bazı kullanıcılar öğrenme sürecinin zor olduğunu belirtiyor

Buildertrend fiyatlandırma

Temel: 499 $/ay

Gelişmiş: 799 $/ay

Tam: 1.099 $/ay

Buildertrend puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.600+ yorum)

6. Monday

via Monday

Monday, alt yükleniciler ve diğer inşaat sektörü profesyonelleri için proje yönetimi yazılımı içeren bulut tabanlı bir platformdur. Alt yüklenicilere işbirliğini geliştiren ve iş akışlarını kolaylaştıran çeşitli özellikler sunmak üzere tasarlanmıştır.

Monday'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir iş akışları, alt yüklenicilerin platformu tercihlerine ve özel proje yönetimi ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar

Renk kodlu grafikler, panolar ve zaman çizelgeleri, görsel proje izleme ve görev görünürlüğünü artırır 📈

Merkezi bir iletişim merkezi, belge paylaşımına ve işbirliğine dayalı proje yönetimine olanak tanıyarak herkesin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur

Entegrasyonlar, alt yüklenicilerin proje yönetimi iş akışlarını tek bir kullanışlı gösterge panelinde diğer sektör araçlarıyla bağlantılandırmasını sağlar

Monday sınırlamaları

Ücretli planlar en az üç kullanıcı içerir, bu da plan fiyatını artırır

Bazı gelişmiş özellikler yalnızca daha yüksek fiyatlı paketlerde mevcuttur

Monday fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

7. Procore

procore aracılığıyla

Procore, takım üyeleri arasındaki işbirliğini ve iletişimi teşvik ederek proje verimliliğini artıran bir inşaat yönetim platformudur. Teklif verme aşamasından kapanışa kadar projeleri basitleştiren özel olarak tasarlanmış özelliklere sahiptir ve tahminleri, tasarımları ve bütçeleri yönetmenize olanak tanır. 💸

Procore en iyi özellikler

Araçlar, yönetim, güvenlik modülleri ve sözleşme yönetimi özellikleriyle inşaat sektörüne özel olarak tasarlanmıştır

Gerçek zamanlı iletişim, proje paydaşlarının ve alt yüklenicilerin gecikmeleri azaltmasını ve şeffaflığı artırmasını sağlar

Güvenlik yönetimi araçları, olayları izlemenizi, uyumluluğu sağlamanızı ve güvenlik programları uygulamanızı sağlar

Değişiklik yönetimi özellikleri, değişiklik siparişlerini kolayca denetlemenizi ve değişiklikleri izlerken uyumluluğu sağlamanızı sağlar

Procore sınırlamaları

Özelleştirme sınırları, özel proje yönetimi iş akışlarını engelleyebilir

Bazı kullanıcılar, tekliflerden elde edilen fiyatların küçük işletmeler için ulaşılamaz olabileceğini bildiriyor

Procore fiyatlandırma

Procore fiyat bilgileri çevrimiçi olarak kamuya açık değildir. Potansiyel kullanıcılar, işlerinin boyutuna ve uzmanlık alanına göre bir teklif almak için Procore satış ekibiyle iletişime geçmelidir.

Procore puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.600+ yorum)

8. Assignar

assignar aracılığıyla

Assignar alt yüklenici proje yönetimi yazılımı, inşaat şirketleri için özel işlevler sunar. Bu yazılımı kullanarak ekipleri planlayın, ekipmanları takip edin, sahadan gerçek zamanlı güncellemeler alın ve işbirliği odaklı bir platformda dijital belgeleri düzenleyin.

Assignar'ın en iyi özellikleri

Güçlü uyumluluk izleme araçları, alt yüklenicilerin endüstri standartlarına ve düzenlemelerine uymasını kolaylaştırır

Verimli kaynak yönetimi özellikleri, birden fazla projede personel, ekipman ve malzemeleri izlemenizi sağlar 🧰

Merkezi bir proje dokümantasyon merkezi, takım üyelerinin proje belgelerine gerçek zamanlı olarak erişmesini ve üzerinde işbirliği yapmasını sağlar

Mobil iş gücü araçları, alt yüklenicilerin gerçek zamanlı görev atamalarıyla sahadaki iş gücünü verimli bir şekilde yönetmesini sağlar

Assignar sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özelleştirme seçeneklerinin karmaşık proje gereksinimlerini engelleyebilecek sınırlamaları olduğunu söylüyor

Kullanıcılar, alt yükleniciler için özel proje yönetimi yazılımlarına aşina olmayanlar için bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor

Assignar fiyatlandırma

Assignar, halka açık fiyat bilgisi sağlamamaktadır. Platform, aylık veya yıllık abonelik ücretleri ve tek seferlik bir kayıt ücreti almaktadır. Kullanıcılar, fiyat teklifi için Assignar'ın satış ekibiyle iletişime geçmelidir.

Assignar puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

9. Fonn

fonn aracılığıyla

Fonn, alt yüklenicilerin inşaat iş akışlarını optimize etmeleri için başka bir özel proje yönetimi yazılımı seçeneğidir. Alt yüklenicilerle işbirliğini geliştirmek, görev yönetimini iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için kullanın.

En iyi özellikler

Ticari genel müteahhitler, ev inşaatçıları, uzman müteahhitler, tesis yöneticileri, mimarlar, geliştiriciler ve mühendisler için özel olarak tasarlanmıştır ✨

Saha dışı izleme, saha içi iletişim, ilerleme izleme ve çizim depolamayı tek bir platformda birleştirin

Belge özellikleri, tek bir ortak çalışma alanından çizimleri, BIM dosyalarını ve teslim programlarını paylaşmanıza, revize etmenize ve onaylamanıza olanak tanır

İş kırılım yapısı, takım üyelerinizin aynı sayfada kalmasını sağlamak için her proje için bir yol haritası sağlar

Fonn sınırlamaları

Bazı incelemelere göre, Fonn daha büyük proje yönetimi platformlarında bulunan bazı gelişmiş işlevlerden yoksundur

Kullanıcılar, Fonn'un ölçeklenebilirlik sınırlamaları olan küçük ve orta ölçekli projeler için en uygun seçenek olabileceğini bildiriyor

Fonn fiyatlandırma

0-5 milyon gelir: 399-779 ABD doları/ay

5-10 milyon dolar gelir: 779-1299 dolar/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Fonn derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)

10. eSUB

eSUB aracılığıyla

eSUB, verimliliği ve işbirliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir alt yüklenici proje yönetimi yazılımı çözümüdür. İnşaat sektöründe, proje yönetimi prosedürlerini standartlaştırarak şantiye etkinliklerinin, malzeme maliyetlerinin ve işçilik faaliyetlerinin izlenmesini kolaylaştıran, alanında ilk platformdur. 🙌

eSUB en iyi özellikler

Gönderime dayalı bir iş akışı, değişiklik siparişleri ve bilgi talepleri gibi belgelerin gönderilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi sürecini kolaylaştırır

Zaman kartı yönetim sistemi, iş saatlerini izleme ve programları yönetme sürecini basitleştirerek kaynakların daha iyi tahsis edilmesini sağlar

Maliyet izleme araçları, alt yüklenicilerin giderleri, bütçeleri ve proje maliyetlerini izleyerek finansal durumlarını kontrol altında tutmalarını sağlar

Alan notları ve günlük raporlar, gerçek zamanlı iletişim için mobil cihazlardan oluşturulabilir ve güncellenebilir

eSUB sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, sorun raporlarını izlemek için bir bilet sistemi ihtiyacını bildiriyor

İncelemelere göre, platform içinde gönderimleri tamamlayamama, iş akışlarını engelleyebilir

eSUB fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 49 $, yıllık faturalandırılır

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 69 $, yıllık faturalandırılır

eSUB puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Rakiplerinizin önüne geçin (ve orada kalın)

Bu listedeki her araç, size rekabet avantajı sağlayacak çözümler sunar. Önemli olan, işiniz için doğru platformu benimsemektir.

Takımlarınızın ve projelerinizin ihtiyaçlarını dikkatlice değerlendirerek, başarıya giden yolu açacak en iyi alt yüklenici proje yönetimi yazılımını bulabilirsiniz. ☀️🛣️

Alt yükleniciler için proje yönetimi yazılımının gücünü deneyimlemek için bir gün daha beklemeyin. ClickUp'a şimdi kaydolun.