2025'te Konuşmayı Metne Dönüştürmek için En İyi 11 Rev AI Alternatifi

Rev AI popüler bir transkripsiyon hizmetidir, ancak tek seçeneğiniz değildir. Rev'e alternatif olarak daha iyi fiyatlandırma, daha doğru transkripsiyonlar, daha hızlı teslimat veya Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams gibi araçlarla sorunsuz entegrasyon sunan bir hizmet arıyorsanız, bu liste tam size göre.

Bu kılavuzda, ücretsiz ve ücretli seçenekler dahil olmak üzere en iyi 11 Rev AI alternatifi'ni bir araya getirdik. Bu konuşmayı metne dönüştürme araçları, toplantılar, röportajlar, podcast'ler veya büyük ses ve video içerikleri ile uğraşırken ses ve video dosyalarını hızlı ve hassas bir şekilde transkripsiyon yapmanıza yardımcı olur.

⚡ Oyun Değiştirici: Bu listedeki bazı araçlar, konuşmayı metne dönüştürmenin ötesine geçer; konuşmaları özetlemenize, konuşanları etiketlemenize ve hatta sesli notları eylem öğelerine dönüştürmenize yardımcı olur. İş akışınıza en uygun olanı bulmak için kaydırmaya devam edin.

Neden Rev AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Rev AI, Rev tarafından geliştirilen ve hem AI tabanlı hem de insan transkripsiyon çözümleri sunan bir konuşma-metin yazılımıdır. Rev AI iyi bir transkripsiyon hizmeti olsa da, özellikle daha karmaşık projeler veya çeşitli takımlarla çalışıyorsanız, her ihtiyacı karşılayamayabilir. Kullanıcıların genellikle diğer Rev alternatiflerini keşfetmesinin birkaç nedeni şunlardır:

Karmaşık seslerle ilgili sorunlar : Rev AI, konuşmacıların seslerinin üst üste binmesi, ağır aksanlar veya teknik jargon içeren ses veya video dosyaları ile karşılaşabilir ve bu da bağlamın kaçırılmasına veya yanlış yorumlanmasına neden olabilir.

Sınırlı bağlamsal anlama : Bağlamı kavrama yeteneği olmayan Rev AI, özellikle uzun veya ayrıntılı kayıtlarda, eşsesli kelimeleri yanlış yorumlar veya transkripsiyon boyunca tutarlı terminolojiyi koruyamaz.

Esnek olmayan biçimlendirme seçenekleri : Platform, transkriptlerin yapılandırılması üzerinde sınırlı kontrol sunar, bu da belirli biçimlendirme veya transkripsiyon ihtiyaçları olan kullanıcılar için sinir bozucu olabilir.

İşbirliği özellikleri yoktur : Rev AI, gerçek zamanlı transkripsiyon düzenleme veya işbirliğini desteklemez, bu da takımların transkripsiyon revizyonları, yorumlar veya paylaşılan notlar üzerinde birlikte çalışmasını zorlaştırır.

Alan adı özel içerik için uygun değildir : Sektör terimleri veya marka adlarıyla çalışıyorsanız, Rev AI bunları sıklıkla yanlış etiketler veya yanlış duyar ve ek manuel düzenlemeler gerektirir.

Büyük dosyalarla daha yavaş : Uzun ses veya video içeriklerini işlemek, özellikle büyük kayıt gruplarını işleyen kullanıcılar için gecikmelere, sistem yavaşlamalarına ve verimlilikte düşüşe neden olabilir.

İngilizce dışındaki dillerde daha düşük doğruluk: Rev AI'nın konuşma tanıma yazılımı, birden fazla dili desteklemesine rağmen, İngilizce dışındaki dillerde daha az güvenilir sonuçlar verme eğilimindedir.

👀 Biliyor muydunuz? Ses teknolojisi zamanla sizi daha iyi anlar. Modern konuşma-metin sistemleri sürekli öğrenme ve kullanıcıya özel ayarlamalar kullanır. Bu nedenle sesli asistanınız, ne kadar çok kullanırsanız o kadar sizi "anlar".

15 En İyi Rev AI Alternatifi Bir Bakışta

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma (USD/kullanıcı/ay) ClickUp Toplantı araçları içinde AI transkripsiyon, görev önerileri, not dönüştürme, entegre proje iş akışları Görevleri ve toplantıları yöneten takımlar Sonsuza kadar ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar Notta Çoklu platform kaydı, zengin not alma, konuşmacı etiketleri, çeviri ve ses içinde arama Bireysel kullanıcılar, serbest çalışanlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 13,49 $/aydan başlar Otter. ai Gerçek zamanlı transkripsiyon, otomatik özetler, takvim senkronizasyonu, konuşmacı algılama Hibrit iş takımları, eğitimciler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 16,99 $'dan başlar Descript Transkript tabanlı düzenleme, ekran kaydetme, dolgu kelime kaldırma, çoklu parça desteği Podcast yayıncıları, video oluşturucular Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar Trint Otomatik transkripsiyon, düzenleme araçları, AI özeti, altyazı dışa aktarma, çok dilli destek Medya takımları, küresel işler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 80 $'dan başlar Sonix Çok dilli destek, zaman damgalı notlar, kelime düzeyinde güvenilirlik, bulut klasör sistemi Uluslararası takımlar, araştırmacılar Ücretsiz plan mevcuttur; Transkripsiyon 5 $/saat'ten başlar (Premium) Fathom Zoom'a özel asistan, toplantılara otomatik katılım, arama özetleri, CRM senkronizasyonu, özet e-postalar Satış takımları, uzaktan çalışan şirketler Sonsuza kadar ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar Verbit AI + insan transkripsiyonu, canlı altyazılar, sektöre özel modeller, altyazı + dublaj araçları Kurumsal, hukuk/eğitim/medya sektörleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar Fireflies. ai AI toplantı asistanı, CRM entegrasyonları, konuşmacı analizi, akıllı arama, özel kelime dağarcığı Yöneticiler, gelir ekipleri Sonsuza kadar ücretsiz; Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar Happy Scribe AI + insan transkripsiyonu, 120'den fazla dil, yerleşik altyazı düzenleyici, SDH desteği Altyazı yazarları, gazeteciler, çok dilli takımlar Kullandıkça öde modeli; Fiyatlar saatte 12 $'dan başlar Google Bulut Konuşmayı Metne Dönüştürme Geliştirici dostu API, canlı + toplu iş, 125'ten fazla dil, günlük kaydı, kelime düzeyinde güvenilirlik Geliştiriciler, teknik ekipler, uygulamalar V2'de standart tanıma dakikada 0,016 $'dan başlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

kullanabileceğiniz En İyi 15 Rev AI Alternatifi

1. ClickUp (AI toplantı notları ve ş Akışı yönetimi için en iyisi)

ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarını otomatik olarak yakalayın

Transkripsiyon, görev izleme ve video içeriği belgeleme için ayrı araçlar kullanmaktan bıkan takımlar için, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, birleşik, yapay zeka destekli bir çalışma alanı ile kaosu basitleştirir.

Tüm bunların merkezinde, tüm iş akışınızı desteklemek için oluşturulmuş sanal AI asistanınız ClickUp Brain yer alıyor. En kullanışlı özelliklerinden biri, aramalarınıza (isterseniz otomatik olarak) katılan, sesi kaydeden ve gerçek zamanlı transkripsiyon, önemli noktalar, eylem öğeleri ve özetler oluşturan ClickUp AI Notetaker 'dır; tüm bunları siz hala toplantıdayken yapar.

Görüşme başlamadan önce Brain, geçmiş tartışmalarınıza ve bekleyen görevlerinize göre akıllı toplantı gündemleri oluşturabilir, böylece takımınız uyumlu ve hazır bir şekilde toplantıya katılabilir.

ClickUp Brain ile anında toplantı gündemleri oluşturun

Daha da iyisi, her transkript tamamen aranabilir. Böylece, geçen ayki beyin fırtınası oturumunda neler söylendiğini hatırlamaya çalışırken Slack'te gezinmenize veya belgeleri karıştırmanıza gerek kalmaz. Brain'e sormanız yeterlidir, o tam olarak ihtiyacınız olanı bulur.

ClickUp Brain ile herhangi bir toplantıyı anında arayın

ClickUp'ın geleneksel transkripsiyon araçlarından ayrıldığı bir diğer alan, toplantıdan sonra olanlardır. Transkriptler sadece bir klasöre atılmaz. İlgili görevlere, projelere ve belgelere otomatik olarak bağlanırlar.

Örneğin, birisi bir teslim edilebilir öğeden bahsettiğinde, o satırı vurgulayabilir ve anında bir ClickUp Görevine dönüştürebilir, atanan kişi, son teslim tarihi ve öncelik bilgilerini ekleyebilirsiniz.

Toplantı notlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Şimdi ClickUp Docs'a girin, takımınızın transkriptleri birlikte düzenleyebileceği, AI tarafından oluşturulan özetler ekleyebileceği, görevleri doğrudan sayfaya gömebileceği ve hızlı işbirliği için takım arkadaşlarını etiketleyebileceği esnek bir alan.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak transkriptleri anında biçimlendirin, anahtar noktaları vurgulayın veya eylem öğeleri ekleyin

Bir içerik stratejisi görüşmesini transkripsiyonladığınızı varsayalım: tam transkripsiyonu bir belgeye bırakın, içerik oluşturma görevlerini hemen orada atayın ve belgeden çıkmadan güncellemeleri izleyin.

ClickUp ayrıca sekmeler arasında geçiş yaparak zaman kaybetmemenizi sağlar. AI Notetaker, takviminiz ve Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi toplantı araçlarınızla entegre olur. Senkronizasyon tamamlandığında, toplantılarınıza otomatik olarak katılır, her şeyi kaydeder ve hepsini doğru alana düzgün bir şekilde dosyalar.

Toplantı notlarını anında takvim etkinliklerine dönüştürün, ekip arkadaşlarınıza görevler atayın ve proje zaman çizelgelerini takip edin

Ve her şey ClickUp'ın çalışma alanında yer aldığından, ses veya video dosyanız siz parmağınızı bile kıpırdatmadan "kaydedilmiş" durumundan "işlem görmüş" durumuna geçer.

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize katılanların %49'u hala el yazısı notlar alıyor — dijitalin ön planda olduğu bir çağda şaşırtıcı bir eğilim. Kalem ve kağıda bu kadar güvenilmesi kişisel bir tercih olabilir veya dijital not alma araçlarının iş akışlarına tam olarak entegre edilmediğinin bir işareti olabilir. Aynı zamanda, başka bir ClickUp anketi, insanların %35'inin toplantıları özetlemek, eylem öğelerini paylaşmak ve takımları bilgilendirmek için 30 dakika veya daha fazla zaman harcadığını ortaya koydu. 👀 ClickUp AI Notetaker bu idari yükü ortadan kaldırır! AI'nın toplantılarınızı otomatik olarak kaydetmesini, transkripsiyonunu yapmasını ve özetlemesini sağlarken, eylem öğelerini belirleyin ve atayın — artık el yazısı notlara veya manuel takip işlemlerine gerek yok! ClickUp'ın anlık toplantı özetleri, otomatik görevler ve merkezi iş akışları ile verimliliği %30'a kadar artırın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Meetings: Toplantı hazırlığı, yürütme ve takip için özel alanlar sağlayarak, takımların her toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında bağlamı kaybetmeden işbirliği yapmasına yardımcı olun

: Kısa ekran veya ses videoları kaydedin ve kaydedilen içerikten doğrudan transkriptler, özetler veya geri bildirim görevleri otomatik olarak oluşturun ClickUp Clips: Kısa ekran veya ses videoları kaydedin ve kaydedilen içerikten doğrudan transkriptler, özetler veya geri bildirim görevleri otomatik olarak oluşturun

: Toplantıdan önce kaba fikirlerinizi not alın, ardından Notepad içeriğinizi toplantı sonrası transkriptler ve AI tarafından oluşturulan özetlerle bağlantılandırarak eksiksiz bir toplantı öncesi ve sonrası iş akışı oluşturun ClickUp Notepad: Toplantıdan önce kaba fikirlerinizi not alın, ardından Notepad içeriğinizi toplantı sonrası transkriptler ve AI tarafından oluşturulan özetlerle bağlantılandırarak eksiksiz bir toplantı öncesi ve sonrası iş akışı oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı bir özellik setine sahiptir, teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Şahsen, diğer insanların benden istediği şeyleri takip etmeme yardımcı oluyor. Diğer takım üyelerimi kontrol edebiliyor ve toplantı notlarımıza geri dönebiliyorum. İç iletişimde çok yardımcı oldu.

Şahsen, diğer insanların benden istediği şeyleri takip etmeme yardımcı oluyor. Diğer takım üyelerimi kontrol edebiliyor ve toplantı notlarımıza geri dönebiliyorum. İç iletişimde çok yardımcı oldu.

⚡ Şablon Arşivi: Anahtar noktaları yakalamak veya aramalarınızdaki eylem öğelerini izlemek mi istiyorsunuz? Bu toplantı notu şablonları, tartışmaları belgelendirmenize, sonraki adımları atamanıza ve ilk toplantıdan itibaren herkesin aynı sayfada olmasını sağlamanıza yardımcı olur

2. Notta (Gerçek zamanlı çok dilli transkripsiyon için en iyisi)

Via Notta

Notta, küresel kitleler için 58'den fazla dili destekleyen gerçek zamanlı bir transkripsiyon yazılımıdır. Farklı dilleri konuşan katılımcıların konuşmayı aynı anda takip etmelerini sağlayan yerleşik çeviri özelliği ile hem canlı toplantıları hem de önceden kaydedilmiş ses veya video dosyalarını transkripsiyonlayabilir

Notta, kullanıcıların tartışılanları hızlı bir şekilde anlamalarına ve düzenlemelerine yardımcı olmak için AI tarafından oluşturulan özetler ve konuşmacı tanımlama özelliğini de içerir. Takım işbirliğini destekleyerek, kullanıcıların transkriptleri ve özetleri iş arkadaşlarıyla anında paylaşmasına olanak tanır.

Notta'nın en iyi özellikleri

Anahtar anları seçin ve senkronize edilmiş transkriptlerle kısa ses veya video kliplere dönüştürün

Notları TXT, Word, PDF veya SRT gibi altyazı biçimlerinde indirin veya Notion gibi araçlarla senkronizasyon yapın

Notta ile aramalarınızı ayarlayın ve otomatik olarak kaydedilip transkripsiyonunu alın, üçüncü taraf planlayıcılara gerek kalmaz

Notta sınırlamaları

Ses kalitesinin düşük olması veya birden fazla konuşmacının olması durumunda transkripsiyon doğruluğu düşebilir, hatta bazen cümleler atlanabilir veya konuşmacılar yanlış tanımlanabilir

Notta fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 13,49 $/ay

İş: 27,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notta puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Notta hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Notta hakkında şunları söyledi:

Notta'yı bir yıldan fazla bir süredir kullanıyorum. Bu süre zarfında 100'den fazla podcast bölümünü düzenledim ve Notta'yı kapalı altyazılar ve program notları için özetler oluşturmak için kullanıyorum. Kullanım kolaylığı ve podcast düzenleyici olarak işimi çok daha kolay hale getirmesi nedeniyle hayatımı değiştirdi.

Notta'yı bir yıldan fazla bir süredir kullanıyorum. Bu süre zarfında 100'den fazla podcast bölümünü düzenledim ve Notta'yı kapalı altyazılar ve program notları için özetler için kullanıyorum. Kullanım kolaylığı ve podcast düzenleyici olarak işimi çok daha kolay hale getirmesi nedeniyle hayatımı değiştirdi.

3. Otter. ai (İşbirliğine dayalı toplantı notları için en iyisi)

Otter. ai, Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams'den sesi yakalayan ve toplantı sırasında canlı altyazılar oluşturan gerçek zamanlı bir transkripsiyon aracıdır. Kullanıcılar, önceki diyaloglara başvurmak için geri kaydırabilir veya yerleşik canlı sohbeti kullanarak arama sırasında soru sorabilir veya bazı noktaları açıklığa kavuşturabilir.

Müsait olmasanız bile, Otter'ın AI Asistanı toplantılara otomatik olarak katılabilir ve sizin adınıza transkripsiyona başlayabilir. Ayrıca, kolay takip için konuşmacılarla açıkça bağlantılı, AI tarafından oluşturulan özetler ve eylem öğeleri de sağlar. Yerleşik konuşmacı tanımlama ve özel etiketler (örneğin #karar veya #eylem) ile kullanıcılar, transkriptin önemli kısımlarını hızlı bir şekilde düzenleyebilir, arayabilir ve filtreleyebilir.

Otter. ai en iyi özellikler

Zoom/Teams aramalarından paylaşılan slaytları yakalar ve diyaloglarla birlikte transkripsiyona gömer

GPT tarzı komut istemlerini kullanarak toplantı notlarından takip e-postaları veya özetler oluşturun

Daha iyi toplantı analizi için konuşma süresini, konuşmacı sıklığını ve anahtar kelimeleri izler

Otter. ai sınırlamaları

Birçok kullanıcı, transkripsiyon doğruluğunun güçlü aksanlar veya zayıf ses kalitesi nedeniyle düşebileceğini not etmiştir

Otter. ai fiyatlandırma

Ücretsiz:

Artı: 16,99 $/kullanıcı/ay

İş: 30 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusu Otter.ai hakkında şunları söyledi:

Otter. ai, ses ve videoları transkripsiyonlamak için harika bir AI aracıdır. Premium sürüm, daha fazla ses dosyası yüklemenize izin verdiği için harikadır. En iyi yanı, zaman damgası ve doğruluğudur. Premium sürümü uzun süredir kullanıyorum ve AI'nın konuşmadan gerekli bilgileri çıkarmanıza yardımcı olduğu son güncelleme son derece yararlı.

Otter. ai, ses ve videoları transkripsiyonlamak için harika bir AI aracıdır. Premium sürüm, daha fazla ses dakikası yüklemenize izin verdiği için harikadır. En iyi yanı, zaman damgası ve doğruluğudur. Premium sürümü uzun süredir kullanıyorum ve AI'nın konuşmadan gerekli bilgileri çıkarmanıza yardımcı olduğu son güncelleme son derece yararlı.

4. Descript (Transkripsiyonlu gelişmiş ses/video düzenleme için en iyisi)

Descript aracılığıyla

Descript, ses veya video düzenlemesi de yapması gereken içerik oluşturucular için tasarlanmış bir transkripsiyon aracıdır. Anahtar farkı, transkripti düzenleyerek medyayı düzenleme yeteneğidir; metindeki bir kelimeyi silin, video veya podcast'ten de kaldırılır.

Temel konuşma-metin dönüştürme özelliğine ek olarak, Descript transkriptleri daha verimli bir şekilde temizlemek ve düzenlemek için araçlar sunar. Dolgu kelime kaldırma özelliği, "um", "uh" ve "you know" gibi ifadeleri otomatik olarak algılar ve vurgular, böylece kullanıcılar tek bir tıklama ile bunları silerek daha düzgün bir ses dosyası elde edebilir. Konuşmacı tanımlama, grup konuşmalarında kimin ne söylediğini etiketler ve isim atama veya konuşmacıya göre filtreleme seçenekleri sunar.

Descript'in en iyi özellikleri

Yazarak ses kayıtları oluşturun ve düzenleyin, Descript orijinal sesinizi kullanarak yeni sesleri sentezler

Uzak misafirlerle röportajları kaydedin, birden fazla parçayı transkripsiyonlayın ve senkronizasyon içinde düzenleyin

Ses/video için Google Dokümanlar gibi sürüm izleme ve yorumlama özellikli gerçek zamanlı ortak düzenleme

Descript sınırlamaları

Kullanıcılar, uygulamanın özellikle büyük projelerde hatalı veya yavaş olabileceğini bildirmiştir

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi amaçlı: 24 $/kişi/ay

Oluşturucu: 35 $/kişi/ay

İş: 65 $/kişi/ay

Enterprise: Özel

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

G2'de Descript hakkında bir yorumcu şöyle diyor:

Descript'i kullanarak, AI ile şov notları yazmaktan dolgu kelimeleri kaldırmaya ve yüksek kaliteli video dışa aktarmaya kadar yaklaşık 100 podcast bölümü oluşturdum. Kolay düzenleme özelliği sayesinde klipler ve referans videoları oluşturmak için harika. Hatta kişisel olarak kayıtlı bir tıbbi konsültasyonu transkripsiyonlamak ve aramak için bile kullandım. Genel olarak, kullanımı çok kolay.

Descript'i kullanarak, AI ile şov notları yazmaktan dolgu kelimeleri kaldırmaya ve yüksek kaliteli video dışa aktarmaya kadar yaklaşık 100 podcast bölümü oluşturdum. Kolay düzenleme özelliği sayesinde klipler ve referans videoları oluşturmak için harika. Hatta kişisel olarak kayıtlı bir tıbbi konsültasyonu transkripsiyonlamak ve aramak için bile kullandım. Genel olarak, kullanımı çok kolay.

🧠 İlginç Bilgi: Bir saatlik ses kaydını manuel olarak transkripsiyona dökmek 4-6 saat sürebilir. AI araçları ortaya çıkmadan önce, profesyonel transkripsiyoncular tek bir toplantı veya podcast bölümünü temiz bir şekilde transkripsiyona dökmek için genellikle tam bir iş gününe ihtiyaç duyardı.

5. Trint (İşbirliğine dayalı transkripsiyon iş akışları için en iyisi)

Via Trint

Trint, içerik ekipleri, gazeteciler ve medya profesyonelleri için tasarlanmış bir konuşma-metin aracıdır. Transkripsiyon için 30'dan fazla dili destekler ve transkriptleri 50'den fazla dile çevirebilir, bu da onu küresel işbirliği için kullanışlı hale getirir. Kullanıcılar ses veya video dosyalarını yükleyebilir ve Trint bunları doğruluğa önem vererek hızlı bir şekilde düzenlenebilir transkriptlere dönüştürür.

Trint, Google Dokümanlar'a benzer şekilde takımların birlikte transkriptleri inceleyebileceği, yorumlayabileceği ve düzenleyebileceği işbirliğine dayalı bir çevrimiçi düzenleyici de içerir. Sürüm geçmişini izler ve denetim izleri içerir, böylece düzenleyiciler değişiklikleri geri alabilir veya kimin neyi düzenlediğini izleyebilir. Ayrıca, genellikle editörlük işleri veya video prodüksiyonu için kullanılan, birden fazla transkript bölümünü yapılandırılmış anlatılara veya senaryolara birleştirmek için bir Hikaye Oluşturucu da vardır.

Trint'in en iyi özellikleri

Konuşmacıları otomatik olarak etiketler ve kullanıcıların doğruluğu artırmak için özel terimler veya isimler girmelerine olanak tanır

Etkinlikler, basın toplantıları veya konferanslardan canlı sesleri gerçek zamanlı olarak yayınlayın ve transkripsiyonunu yapın

Adobe Premiere, Slack, Google Drive ve CMS platformları gibi araçlarla bağlantı kurar; ayrıca Zapier otomasyonunu da destekler

Trint sınırlamaları

Trint, hız ve maliyet karşılığında bir miktar doğruluktan ödün verir ve yanlış duyulan kelimeleri veya noktalama işaretlerini düzeltmek için bir kez daha gözden geçirme yapmanız gerekir

Trint fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 80 $/koltuk/ay

Gelişmiş: 100 $/koltuk/ay

Enterprise: Özel

Trint puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Trint hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Trint hakkında şunları söyledi:

Daha akıllı ve daha az çalışmak için Trint'e güveniyoruz. Kullanımının kolaylığı ve röportajlarımızı ne kadar doğru bir şekilde transkripsiyonlamasını seviyorum. Transkripsiyonlar üzerinde çalışmak sıkıcı olabilir, ancak bu, işimizi düzenlemek için gereken süreyi önemli ölçüde azaltıyor.

Daha akıllı ve daha az çalışmak için Trint'e güveniyoruz. Kullanımının kolaylığı ve röportajlarımızı ne kadar doğru transkripsiyon yaptığı hoşuma gidiyor. Transkripsiyonlar üzerinde çalışmak sıkıcı olabilir, ancak bu, işimizi düzenlemek için gereken süreyi önemli ölçüde azaltıyor.

📚 Ayrıca okuyun: Daha İyi Etkileşim için Videoya Seslendirme Ekleme

6. Sonix (Hızlı, çok dilli transkripsiyon için en iyisi)

Sonix aracılığıyla

Sonix, aynı dosyada birden fazla dilde transkriptleri işleyebilen yapay zeka destekli bir transkripsiyon platformudur. Çevrimiçi düzenleyicisi, ses oynatmayı transkript ile senkronize ederek incelemeyi, anahtar kelimeleri aramayı ve hataları düzeltmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, belirsiz metinleri vurgulayan kelime başına bir güven puanı da içerir, böylece kullanıcılar ses dosyasını tam olarak nerede kontrol etmeleri gerektiğini bilirler.

Sonix aynı zamanda bir medya kütüphanesi olarak da işlev görür. Transkriptler bulutta depolanır, klasörler veya projeler halinde düzenlenir ve ayarlanabilir oynatma hızlarını destekler. AudioText Matches gibi özellikler konuşmacıların sözlerini otomatik olarak etiketlerken, zaman damgalı açıklamalar önemli alıntıları veya bölümleri işaretlemenizi sağlar. Kelime kelime zaman damgaları, özellikle video oluşturucular için yararlı olan hassas düzenleme veya altyazı ekleme için kullanılabilir.

Sonix'in en iyi özellikleri

Altyazı dışa aktarma araçlarıyla, desteklenen dillerden herhangi birinde transkriptlerinizden doğru zaman kodlarıyla altyazı dosyaları (SRT, VTT) alabilirsiniz

Daha hızlı inceleme ve özetleme için anahtar terimleri veya alıntıları otomatik olarak tanımlar ve bağlar

Sonix platformunda, altyazıları doğrudan videonuza stil vermek ve yazmak için otomatik altyazı yakma özelliği sunar.

Sonix sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, belirli aksanlarda veya özel terminolojide zorluk yaşayabileceğini not etmiştir

Sonix fiyatlandırması

Standart: 0 $/ay (10 $/saatlik ses kaydı)

Premium: 22 $/koltuk/ay (5 $/saatlik ses)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sonix puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (130+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Sonix hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu Sonix hakkında şunları söyledi:

Transkripsiyon için süper hızlı iş akışı. AI, yalnızca İngilizce'de değil, Almanca'da bile yaklaşık %95 doğrulukla iş yapar. Bundan sonra, yanlış kelimeleri transkripsiyonlamak için toplam görüşme süresinin yalnızca %25 ila %50'sini harcadım.

Transkripsiyon için süper hızlı iş akışı. AI, yalnızca İngilizce'de değil, Almanca'da bile yaklaşık %95 doğrulukla iş yapar. Ve bundan sonra, yanlış kelimeleri transkripsiyonlamak için toplam görüşme süresinin yalnızca %25 ila %50'sini harcadım.

7. Fathom (Ücretsiz AI toplantı özetleri için en iyisi)

Fathom aracılığıyla

Fathom, toplantılarınıza otomatik olarak katılan, bunları gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlayan ve görüşme biter bitmez AI tarafından oluşturulan özetleri sunan, Zoom'a özel bir transkripsiyon asistanıdır. Sessiz bir katılımcı olarak görünür ve canlı altyazılar gösterir, böylece not almaya çalışmak yerine konuşmaya odaklanabilirsiniz.

Toplantı sırasında Fathom, yapay zeka destekli önemli noktalar kullanarak anahtar anları algılayabilir veya önemli ifadeleri manuel olarak etiketlemenize olanak tanır. Ardından, kelimesi kelimesine alıntılar, eylem öğeleri ve içgörüler içeren temiz bir özet oluşturarak, tartışılanları hatırlamak için tam transkriptleri incelemekten sizi kurtarır.

En iyi özellikleri keşfedin

Müşteri kayıtlarını güncel tutmak için çağrı özetlerini ve anahtar noktaları otomatik olarak Salesforce veya HubSpot'a gönderir

Önemli alıntıları, görevleri ve takipleri listeleyen bir arama sonrası özetini doğrudan e-posta gelen kutunuza gönderir

Tüm transkriptler ve notlar gizlidir; siz seçmediğiniz sürece hiçbir şey paylaşılmaz

Sınırlamaları anlayın

Sınırlı alanın olduğu toplantılarda (Zoom veya Google Meet gibi), Fathom botu tam katılımcı olarak görünür ve ekranda görünür bir yer kaplar

Fathom fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: 19 $/kullanıcı/ay

Takım Sürümü: 29 $/kullanıcı/ay

Takım Sürümü Pro: 39 $/kullanıcı/ay

Fathom puanlarını ve yorumlarını inceleyin

G2: 5/5 (5000+ yorum)

Capterra: 5/5 (700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fathom hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Fathom hakkında şunları söyledi:

Kesinlikle kusursuz toplantı özetleri ve eylem öğeleri tam isabet. Özetin gelen kutuma ne kadar hızlı ulaştığını seviyorum (toplantı bittikten sonra 60 saniye içinde). Kullanımı çok kolay ve sezgisel ve Zoom ve Google Meet ile sorunsuz bir şekilde entegre oluyor. Onboarding videosu/yöntemi ile basit kurulum ve hızlı destek/yanıtları çok beğendim.

Kesinlikle kusursuz toplantı özetleri ve eylem öğeleri tam isabet. Özetin gelen kutuma ne kadar hızlı ulaştığını seviyorum (toplantı bittikten sonra 60 saniye içinde). Kullanımı çok kolay ve sezgisel ve Zoom ve Google Meet ile sorunsuz bir şekilde entegre oluyor. Onboarding videosu/yöntemi ile basit kurulum ve hızlı destek/yanıtları çok beğendim.

⚡ Şablon Arşivi: Yapılacak işlerinizi takip etmek mi istiyorsunuz? Bu görev listesi şablonları, öncelikleri düzenlemeyi, ilerlemeyi izlemeyi ve günlük işleri eksiksiz bir şekilde yönetmeyi kolaylaştırır

8. Verbit (Kurumsal düzeyde transkripsiyon ve altyazı için en iyisi)

Verbit aracılığıyla

Verbit, AI'nın ilk transkripsiyonu gerçekleştirdiği, ardından profesyonel transkripsiyoncuların transkripti hızlı bir şekilde düzenleyip gözden geçirerek neredeyse kusursuz bir kaliteye ulaştığı hibrit bir model kullanan bir transkripsiyon ve altyazı platformudur. Ayrıca, sınıflarda, konferanslarda ve Zoom web seminerlerinde yaygın olarak kullanılan CART (Communication Access Realtime Translation) aracılığıyla gerçek zamanlı altyazı desteği de sunar.

Kurumsal kullanım için tasarlanan Verbit, HIPAA, GDPR ve SOC-2 standartlarına uygundur ve ek güvenlik için gizli bulut dağıtımlarını destekler. Platform, kullanıcıların karmaşık veya niş terimlerin doğru bir şekilde transkripsiyonunu sağlamak için alana özgü sözlükler oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, erişilebilirlik için canlı sesli açıklamalar sağlar.

Verbit'in en iyi özellikleri

Çoklu konuşmacı tanımlamayı destekler ve konuşmacıları adlarına veya ses profillerine göre etiketleyebilir

Çok dilli içerik oluşturmayı desteklemek için transkriptlerin çevirisini ve hatta AI dublajını sunar

Verbit, toplantıların veya derslerin özetlerini otomatik olarak oluşturan "Gen V" AI özet özelliğini içerir

Verbit sınırlamaları

Kullanıcı arayüzüne dağılmış çok sayıda simgenin varlığı, kafa karışıklığına neden olduğu için bahsedilmiştir

Verbit fiyatlandırması

Ücretsiz (30 dakikaya kadar)

Self Servis: 29 $/ay

Tam Hizmet: Özel fiyatlandırma

Verbit puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Verbit hakkında ne diyor?

G2'de bir kullanıcı Verbit hakkında şöyle yorumladı:

Verbit'te beğendiğim birkaç şey, kullanıcı dostu arayüzü, doğru ASR ve müşteri odaklı yaklaşımıdır. Her gün kullanıyorum; sistemimize entegre edilmiştir.

Verbit'te beğendiğim birkaç şey, kullanıcı dostu arayüzü, doğru ASR ve müşteri odaklı yaklaşımıdır. Her gün kullanıyorum; sistemimize entegre edilmiştir.

🧠 İlginç Bilgi: Hollywood'un gizli transkripsiyon orduları vardır. Film ve TV altyazıları genellikle uzman transkripsiyon hizmetleri firmaları tarafından oluşturulur. Bazıları diyalogları, arka plan seslerini ve konuşmacı ID'lerini mükemmel bir şekilde senkronize etmek için kare kare çalışır.

9. Fireflies. ai (AI destekli toplantı içgörüleri için en iyisi)

Fireflies AI aracılığıyla

Fireflies. ai, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlarda toplantıları otomatik olarak kaydeden ve transkripsiyonunu yapan gerçek zamanlı bir AI toplantı asistanıdır. Transkriptler, toplantı bittikten birkaç saniye sonra zaman damgaları ve konuşmacı ayrımıyla birlikte Fireflies gösterge panelinde görünür.

Ancak bu sadece transkripsiyonla ilgili değildir. Fireflies, anahtar anları etiketleyerek, eylem öğeleri oluşturarak ve toplantı özetleri oluşturarak konuşma zekası katmanı ekler. Duygu analizi, takımların tonu anlamasına yardımcı olurken, akıllı arama özelliği konuşmaları anahtar kelimelere, sorulara, tarihlere veya kategorilere göre filtrelemenizi sağlar.

Fireflies. ai en iyi özellikler

Fireflies'ı özel bir kelime dağarcığı ile eğiterek, takımınızın kullandığı belirli terimler, kısaltmalar veya ürün adlarının doğruluğunu artırabilirsiniz

Salesforce ve HubSpot gibi CRM araçları, Asana ve Trello gibi proje yöneticileri ve Google Drive ve Dropbox gibi bulut platformlarıyla entegre olur.

Konuşmacı başına konuşma süresi, puan kartları ve yöneticilerin takım üyelerini etkili bir şekilde koçlamasına yardımcı olan içgörüler gibi ses ve konuşmacı analizi sunar.

Fireflies. ai sınırlamaları

Özellikle birden fazla konuşmacının olduğu, güçlü aksanların veya arka plan gürültüsünün olduğu durumlarda, toplantıları doğru bir şekilde transkripsiyonlamak ve özetlemek konusunda ara sıra zorluklar yaşanıyor

Fireflies. ai fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 18 $/koltuk/ay

İş: 29 $/koltuk/ay

Kurumsal: 39 $/koltuk/ay

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Fireflies.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusu Fireflies.ai hakkında şunları söyledi:

Özetler inanılmaz derecede doğru ve içgörülü, ayrıca herhangi bir noktayı daha fazla bağlam için genişletebilmeyi çok seviyorum (Pro planında harika bir avantaj). Toplantı özetini tam transkript ile birlikte görüntüleme özelliği çok zaman kazandırıyor ve bağlantılı zaman damgaları, konuşmanın istediğiniz kısmına doğrudan atlamayı kolaylaştırıyor.

Özetler inanılmaz derecede doğru ve içgörülü ve herhangi bir noktayı daha fazla bağlam için genişletebilmenizi seviyorum (Pro planında harika bir avantaj). Toplantı özetini tam transkript ile birlikte görüntüleme özelliği çok zaman kazandırıyor ve bağlantılı zaman damgaları, konuşmanın ihtiyacınız olan kısmına doğrudan atlamayı kolaylaştırıyor.

📚 Ayrıca okuyun: Notları Paylaşma ve İşbirliği Yapma

10. Happy Scribe (İnsan seçeneği ile transkripsiyon ve altyazı için en iyisi)

Happy Scribe aracılığıyla

Happy Scribe, 120'den fazla dil ve lehçede AI tarafından oluşturulan transkriptler sunan popüler bir transkripsiyon platformudur. Kurulum basittir: dosyanızı yükleyin, bir dil seçin ve dakikalar içinde zaman damgalı bir transkript alın. Noktalama işaretlerini otomatik olarak ekler, metni büyük harfle yazar ve kolay inceleme için farklı konuşmacıları algılayıp etiketleyebilir.

Happy Scribe, tek bir tıklama ile herhangi bir AI transkriptini insan seviyesinde doğruluğa yükseltme esnekliği de sunar. Ayrıca, konuşmayı transkribe etmekle kalmayıp, dışa aktarılmaya hazır zamanlanmış altyazılar da oluşturan güçlü bir altyazı düzenleyici özelliğine sahiptir. Altyazı satırlarını birleştirebilir, bölebilir ve ayarlayabilir, hatta ses açıklamaları veya konuşmacı etiketleri ile SDH (İşitme Engelliler ve İşitme Güçlüğü Olanlar için Altyazılar) ekleyebilirsiniz.

Happy Scribe'ın en iyi özellikleri

Düzenleyici, kolay doğrulama için ses dalga formlarıyla senkronizasyon sağlar ve bul ve değiştir özelliğinin yanı sıra özel konuşmacı adlarını etiketleme özelliğini de içerir

İşbirliği yaptığınız kişileri platform içinde transkriptleri düzenlemeye davet edebilir veya dosyaları Word veya TXT biçimlerinde çevrimdışı kullanım için dışa aktarabilirsiniz

Ayrıca, yorum özelliği de vardır, böylece belirli zaman damgalarına iş arkadaşlarınız için notlar veya sorular bırakabilirsiniz (ör. "Burada kelime net değil, lütfen tekrar kontrol edin")

HappyScribe sınırlamaları

Mobil uygulama olmaması, kullanıcıların hareket halindeyken platforma erişmesini engeller ve mobil cihazlardan çalışmayı tercih edenlerin verimliliğini sınırlar

HappyScribe fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullandıkça öde (60 dakika başına 12 $'dan başlayan fiyatlarla)

Lite: 9 $/ay

Pro: 29 $/ay

İş: 80 $/ay

Happy Scribe puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Happy Scribe hakkında ne diyor?

G2'de bir kullanıcı Happy Scribe hakkında şöyle yorum yaptı:

Bir ses dosyası yüklemek ve bir dakika beklemek kadar kolaydır. Ardından, otomatik olarak transkripsiyonu yapılamayan %10'luk kısmı düzeltmeniz yeterlidir. Ayrıca, metni düzeltirken sesi dinleyebilirsiniz, bu da işi çok daha kolaylaştırır

Bir ses dosyası yüklemek ve bir dakika beklemek kadar kolaydır. Ardından, otomatik olarak transkripsiyonu yapılamayan %10'luk kısmı düzeltmeniz yeterlidir. Ayrıca, metni düzeltirken sesi dinleyebilirsiniz, bu da işi çok daha kolaylaştırır

11. Google Cloud Speech-to-Text (Geliştiriciler ve ölçeklenebilir konuşma API'si için en iyisi)

Google Bulut Konuşmayı Metne Dönüştürme aracılığıyla

Google Cloud Speech-to-Text, sesleri büyük ölçekte metne dönüştüren, geliştirici dostu, kurumsal düzeyde bir API'dir. Geleneksel kullanıcı arayüzü yerine, uygulamaları, sesli botları ve otomatikleştirilmiş iş akışlarını desteklemek için tasarlanmış sağlam bir arka uç motoru sunar. Gerçek zamanlı akış ve toplu transkripsiyonu destekler, yani düşük gecikmeyle canlı ses akışı yapabilir veya önceden kaydedilmiş dosyaları yükleyerek ayrıntılı, zaman damgalı transkriptler alabilirsiniz.

API, büyük hacimler için zahmetsizce ölçeklenebilir ve tanıma meta verileri, otomatik noktalama ve kelime düzeyinde güven puanları gibi gelişmiş araçlar içerir, böylece geliştiricilerin transkripsiyon kalitesini ince ayarlamasına yardımcı olur. Geliştiriciler, özel bir sözlük (ör. marka adları veya alana özgü terimler) sağlayarak doğruluğu daha da artırabilir.

Google Cloud Speech-to-Text'in en iyi özellikleri

AutoML'yi (şu anda sınırlı olarak kullanıma sunulmuştur) kullanarak özel konuşma modellerini eğitebilir veya özel ses senaryolarında daha iyi doğruluk için gelişmiş telefon görüşmesi ve video modellerini tercih edebilirsiniz

Konuşmacı günlüğü oluşturmayı destekler, manuel giriş yapmadan konuşmacıları otomatik olarak etiketler

Net olmayan ses segmentleri için alternatif transkripsiyonlar sunarak, geliştiricilere en doğru yorumu seçme esnekliği sağlar

Google Bulut Konuşmayı Metne Dönüştürme sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gerçek zamanlı transkripsiyon sırasında belirgin gecikmeler yaşadıklarını bildirmiştir. Bu durum, canlı konuşma işlemenin etkinliğini ve yanıt hızını etkileyebilir

Google Cloud Speech-to-Text fiyatlandırması

Her ay işlenen ses miktarına göre, bir saniyelik artışlarla ölçülür. Örneğin, V2'deki standart tanıma dakikada 0,016 $'dan başlar ve kullanım arttıkça azalırken, tıbbi modeller ilk 60 dakika ücretsizdir ve ardından dakikada 0,078 $'dır

Google Cloud Speech-to-Text puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (250+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Google Cloud Speech-to-Text hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Google Cloud Speech-to-Text hakkında şunları söyledi:

Çok az düzenleme gerektiren, doğru transkripsiyonlar yapar. Diğer ürünlere, özellikle Google'a alternatiflerin olması güzel, çünkü tüm ürün gruplarına entegre oluyorlar ve bulut sürücüsünde barındırılıyorlar

Çok az düzenleme gerektiren, doğru ve mükemmel transkripsiyonlar yapar. Diğer ürünlere, özellikle Google'a alternatiflerin olması güzel, çünkü tüm ürün gruplarıyla entegre ve bulut sürücüsünde barındırılıyor

📚 Ayrıca okuyun: En İyi AI Not Alma Uygulamaları ve Araçları

Transkripsiyon araçları, ses veya video dosyalarından konuşmaları, toplantıları ve fikirleri yakalamanıza yardımcı olur. Ancak transkripsiyon tamamlandıktan sonra, düzenlemeler, içerik planlama veya takım güncellemeleri gibi sonraki tüm işlemleri yönetmek için yine de düzenli ve kullanıcı dostu bir alana ihtiyaç vardır.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Video içeriği, transkripsiyonlu röportajlar veya Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams'den AI tarafından oluşturulan toplantı notlarıyla çalışıyor olsanız da, ClickUp hepsini bir araya getirmenize yardımcı olur. Yerleşik Dokümanlar, şablonlar ve ClickUp AI ile projeleri yönetebilir, içerik oluşturabilir ve işbirliği yapabilirsiniz — hepsi tek bir yerden.

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