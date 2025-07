Google Keep ve Evernote: 2025 İncelemesi (Özellikler, Fiyatlandırma)

Gerçeği kabul edelim. Hepimizin notlara ihtiyacı var. 📝

İster bir projemiz olsun, ister hazırladığımız bir market listesi, ister izlemek istediğimiz Netflix dizilerinin listesi, hepimiz notları SEVİYORUZ ve kullanışlı buluyoruz.

Ancak, bunların hepsini nasıl ve nerede takip etmeliyiz?

Bazıları Google Keep 'in not almak için mükemmel bir dijital pano olduğunu söylüyor. Diğerleri ise Evernote 'un basit görev yönetimi özelliklerine sahip daha kapsamlı bir not alma uygulaması olduğunu savunuyor.

ancak, Evernote ile Google Keep arasında ayrıntılı bir karşılaştırma yapıldığında, her iki not alma uygulamasının da birbirine zorlu bir rekabet sunduğu görülmektedir.

Peki, en iyi seçim hangisi?

Sonuçta, doğru olanı seçmek Iron Man ile Captain America arasında taraf seçmek kadar zor olabilir. 🙆

Bu makalede, Google Keep ve Evernote'u ayrıntılı bir şekilde karşılaştırıyor ve her ikisine de harika bir alternatif öneriyoruz.

Hangi uygulama doğru notları almanıza yardımcı olacak, gelin birlikte görelim!

Google Keep nedir?

Google Keep aracılığıyla

Google Keep, yapışkan notlar gibi basit, anlaşılır ve minimalist olmayı savunur. Metin notlarını anında yakalayabilir ve bir bileşen ekleyerek telefonunuzun ana ekranından erişebilirsiniz.

Hiç, masaüstünüze ulaşana kadar aklınızdan uçup giden parlak bir fikir geldi mi? Artık buna son!

Google Keep ile Android veya iOS uygulamanızda sesli not alabilir ve daha sonra masaüstünüzden transkripsiyonu yapılmış nota erişerek düzenleyebilirsiniz.

1. Renk kodlu notlar

Keep'in kullanıcı arayüzü ile dağınıklığı önleyebilir ve renkleri koruyabilirsiniz!

Google Keep'in renk kodlu notları, yapılacak işlerinize daha fazla netlik katar. Örneğin, Pazar planlarınızı kırmızı, Monday görevlerinizi mavi renkle kodlayabilirsiniz. #MondayBlues.

2. Hatırlatıcılar

Google Keep, iOS veya Android telefonunuza hatırlatıcılar eklemenize de olanak tanır, böylece kısa hafızanız yüzünden gününüzü mahvetmezsiniz.

Ayrıca, belirli bir yere vardığınızda veya ayrıldığınızda size bildirim gönderen konum tabanlı hatırlatıcılar da sunar.

Örneğin, ofise vardığınızda "saat 10'daki toplantını unutma" ve eve dönerken "köpek maması al" gibi bildirimler ayarlayabilirsiniz.

3. Kullanım kolaylığı

Temel görev yönetimi özelliklerine sahip, kullanımı kolay bir not alma uygulaması arıyorsanız, Keep tam size göre.

Mobil uygulamanızda (Android ve Apple cihazlar) yaptığınız tüm notlar, masaüstü uygulamanızda (Windows, Linus, Mac) da anında güncellenir. Google Keep, diğer tüm Google ürünleriyle entegre olduğundan, Gmail'den çıkmadan Google Keep notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

4. Çok yönlü not alma seçenekleri

Uzun ve sıkıcı toplantılar sırasında karalamayı ve eskiz yapmayı seviyor musunuz?

Google Keep, tutkunuzu daha verimli bir şeye dönüştürebilir.

Yapay zekası, karalamalarınızı aranabilir hale getirmeye yardımcı olabilir. Örneğin, bir badminton sahası ve bir shuttlecock çizerseniz, bu terimleri arama çubuğuna yazarak çizimlerinizi bulabilirsiniz.

Ayrıca fiziksel notlarınızı dijital notlara dönüştürebilir. El yazısı notun fotoğrafını çekin ve Keep'in optik karakter tanıma (OCR) özelliğinin fotoğrafı tarayarak kelimeleri bulmasını bekleyin.

Evernote nedir?

Evernote aracılığıyla

Evernote, ayrıntılı notlar yazmanıza ve çeşitli multimedya türlerini kaydetmenize olanak tanır.

PDF'lerden çevrimiçi sunumlara ve tek bir görev için birden fazla sayfadan oluşan gereksinimlere kadar, Evernote web uygulaması işinizde karşınıza çıkan hemen her şeyi halledebilir!

Apple Pages ve Microsoft Word gibi programlarla karşılaştırılmasına şaşmamak gerek.

Mobil cihazınız yanınızda değilse, Evernote'a Chrome uygulaması veya iPad'iniz üzerinden de erişebilirsiniz.

Ayrıca, tarayıcı özelliği sayesinde fotokopi masraflarından tasarruf etmenizi sağlar. Böylece, lazanyadaki "G" harfi gibi sessizce hareket edebilir ve iş arkadaşlarınızın paylaşmaya cesaret edemedikleri gizli lazanya tariflerini hızla not alabilirsiniz.

1. Sonsuz biçimlendirme

Hepimiz belgelerimizi renklerle süslemeyi sevmiyor muyuz (özellikle de bağlamı eksik olduğunda)?

Evernote ile tam da bunu yapabilirsiniz.

Evernote'un güçlü metin düzenleyicisi, izleyicilerinizi etkilemek için önemli noktaları vurgulamanıza olanak tanır ve sloganlarınızı öne çıkarmak için süslü yazı tipleri kullanabilirsiniz.

Ek olarak, tablolar ekleyebilir ve üst ve alt simge seçenekleri alabilirsiniz. Aslında, bu özellik Evernote'u Apple Notes'un büyük bir rakibi haline getirir.

2. Web kesici

Evernote'taki web kesici uzantısı, iş hayatınızı son derece kolaylaştırır ve tek bir tıklama ile metinlerin, resimlerin ve PDF'lerin tamamını kaydetmenizi sağlar.

İş sütunlarından ekran görüntüleri almak için harikadır, böylece daha sonra bunlara başvurabilir ve sunumunuzun açılış satırlarına veya "ayın çalışanı" ödülünü kazandığınızda düşünce parçaları olarak ekleyebilirsiniz.

Psst… Bu dijital kupürler, geçen Monday öğrendiğiniz bir kelimeyi bulmak için not defterinizin sayfalarını karıştırmaktan çok daha iyidir.

3. Güçlü arama fonksiyonu

Evernote, notların bulunduğu bir klasör gibi düzenlenmiştir. Aramanızı daraltmak için tüm notlarınızı belirli etiketlere göre filtreleyebilirsiniz.

Ayrıca, notlarınızı başlangıç tarihine veya alfabetik sırayla sıralayabilirsiniz.

4. Klavye kısayolları

Evernote'un klavye kısayolları iş verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, bazı bilgilere erişmeniz gerektiğinde fareyi her seferinde tıklamaktan kurtarır. 😅

Klavye kısayolları ile her not türüne ve not defterine saniyeler içinde erişebilirsiniz. Bu, en son iş güncellemelerini (veya Instagram hikaye güncellemelerini) kontrol etmek gibi diğer görevler için zihninizi boşaltır.

evernote'un takımınız için hala doğru seçim olup olmadığını mı merak ediyorsunuz?

OneNote, Dropbox ve daha fazlasını içeren alternatiflerle birlikte bu Evernote incelemesine göz atın!

Google Keep ve Evernote

Hem Google Keep hem de Evernote, hayatınızı daha düzenli hale getirebilecek popüler not alma uygulamalarıdır.

Web kesici ile seçtiğiniz web sayfalarını yakalamanızdan, görüntüleri veya makaleleri kaydetmek için tarayıcı uzantıları sunmaya kadar, her ikisi de birçok benzerlik paylaşıyor!

Peki, onları ayıran nedir?

Görmek için tıklayın. 👀

İşte Evernote ve Google Keep'in anahtar farklılıklarına odaklanan derinlemesine bir karşılaştırma.

1. Not alma

Müşteri toplantı notlarınızı derlemekten market alışveriş listenizi hazırlamaya kadar, not alma gerçekten hiç bitmeyen bir iştir.

Ancak bu yapılacaklar listesi uygulamaları zamanınızı (ve akıl sağlığınızı) kurtarabilir. İşte nasıl:

Google Keep

Google Keep ile yeni bir liste başlatabilir, yeni resimler ekleyebilir ve hatta sesli notlar kaydedebilirsiniz (yazmak için çok tembel olduğunuzda).

Notlarınıza özel etiketler ekleyebilir, önceki notları arşivleyebilir veya silebilirsiniz.

Yapılacak işlerinizi iki kategoriye ayırmanıza olanak tanıyarak bir adım daha ileri gider: notlar ve hatırlatıcılar.

Ancak, uygulama metin biçimlendirmeyi desteklemez, bu da ön tanımlı yazı tiplerini kullanmak zorunda kalacağınız anlamına gelir.

Sorun nedir?

En iyi fikirleriniz bile sıkıcı yazı tipleri ve temel biçimlendirme seçenekleriyle sınırlı olduğunuz için fark edilmeyebilir. 😑

Bonus: Apple için yapılacaklar listesi uygulamaları

Evernote

Evernote, not alma konusunda daha fazla seçenek sunar: PDF'lere açıklama ekleyin, YouTube videosu veya sesli not ekleyin ve zengin metin biçimlendirme ile notlarınızı özelleştirin.

Ayrıca, her şey defterlerde düzgün bir şekilde saklanır ve ilgili notları birleştirebilirsiniz. Uygulama, notlarınızı tarihe, başlığa veya etiketlere göre düzenlemenize bile olanak tanır.

Ancak, bazen daha fazla özellik daha fazla karmaşıklık anlamına gelir.

Ne demek istiyoruz?

Bazen yapılacaklar listesi oluşturmak veya hızlı bir not eklemek için defterler, not yığınları ve etiketler gerekmez. Çok fazla özelliğin olması yeni kullanıcıları zorlayabilir ve bu kullanıcılar yapılacaklar listesine "Evernote'u kullanmayı öğren" notu eklemek zorunda kalabilir.

2. İşbirliği

İşbirliğine dayalı not alma uygulaması, takımınızın hızlı iletişim kurmasına ve belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenlemesine yardımcı olabilir.

Böylelikle, herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde, tüm takımınız aynı anda not alabilir.

Google Keep

Google Keep'te notları paylaşmak çok kolaydır.

E-posta adresini girerek yeni bir notu herkesle paylaşabilirsiniz. Ancak, ayrıntılı izin ayarları bulunmadığından, herkes notlarınızı düzenleyebilir veya silebilir.

Ancak, bu sorunu aşmanın bir yolu var.

İzin denetimleri eklemek için önce notlarınızı bir Google Dokümanına kopyalayıp yapıştırmanız, ardından Google Dokümanlar izin denetimlerini kullanarak Google Dokümanını paylaşmanız gerekir.

Evernote

Evernote, paylaşılabilir bağlantılar oluşturarak takım üyeleriyle işbirliği yapmanızı sağlar.

Bu şekilde, işbirliği yapanlar notları görüntüleyebilir ve düzenleyebilir.

Devam edip bir Evernote hesabı oluşturmadan önce, ücretsiz planlarında sürüm geçmişini izleyemeyeceğinizi veya notları eski bir sürüme geri yükleyemeyeceğinizi bilmeniz gerekir.

Bu, bu planı seçerseniz, bir zamanlar not aldığınız harika fikirlerin hiçbir kaydının kalmayacağı anlamına gelir. 😭

3. Entegrasyonlar

Entegrasyonlar, lezzetli bir tabak makarna peynir gibidir; ne kadar çok olursa, o kadar iyidir!

Neden?

Çok sayıda entegrasyona erişim, takım iletişimi ve proje yönetiminden daha fazla iş sürecini kolaylaştırabileceğiniz anlamına gelir.

Ayrıca, proje yönetimi araçları, görev önceliklendirme özellikleriyle yapılacak işlerinizi doğru sırayla halletmenize yardımcı olur ve yinelenen görevlerle tekrarlayan süreçleri kolaylaştırabilirsiniz.

Google Keep ve Evernote'un sizi mac 'n' cheese kadar mutlu edip edemeyeceğini görelim.

Google Keep

Bir Google ürünü olan Keep, Google Dokümanlar, Drive, Takvim vb. dahil olmak üzere tüm Google uygulama ekosistemiyle entegre olur.

Ancak Keep'in entegrasyonları yalnızca tüm Google Uygulamaları ile sınırlıdır.

Sanırım Google dışındaki tüm favori uygulamalarınıza veda etmeniz gerekecek.

Hala bu uygulamayı kullanmaya devam etmek istiyor musunuz?

Evernote

Google Keep ve Evernote arasındaki temel fark, Evernote'un Google Drive, Slack, Microsoft Teams ve Outlook gibi üçüncü taraf uygulamalarla kapsamlı entegrasyonlar sunarken, Google Keep'in yalnızca Google Apps ile entegre olmasıdır.

Ayrıca, Zapier aracılığıyla binlerce başka uygulamaya da bağlanabilir.

4. Fiyat

Çok sayıda özelliğe erişimi olan bir not alma uygulamasına sahip olmak harika olsa da, bu özellikleri kullanabilmek için fazladan para ödemek zorunda kalmak o kadar da harika değil!

Bu, şehirdeki en iyi dondurmacıyı bulmak gibi bir şey, ama sonra onun mahallenizden çok uzak olduğunu fark etmek gibi.

Google Keep ve Evernote'un bütçe planlarınıza uygun olup olmadığını görelim:

Google Keep

Bir Google Hesabınız varsa, Google Keep'i tamamen ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Satın almanız gereken tek durum, depolama alanınızın dolmasıdır. Depolama alanı 15 GB ile sınırlıdır.

Evernote

Evernote'un ücretsiz planında "çok fazla sınırlama" var.

Örneğin, aylık 60 MB'lık bir depolama sınırı vardır ve iki cihazla sınırlıdır.

Ayrıca, ücretsiz plan özel şablonlar, görev yönetimi ve mobil cihaz veya masaüstü uygulamada çevrimdışı erişim sunmaz.

Evernote tarafından sunulan üç fiyatlandırma seçeneği şunlardır:

Anlıyoruz. Google Keep ve Evernote arasında seçim yapmak zor.

Ancak endişelenmeyin. Karar vermenize yardımcı olmak için en önemli özelliklerini inceleyelim.

Google Keep ile OneNote'u karşılaştırın!

Google Keep ve Evernote, Reddit'te

Reddit'e giderek, kullanıcıların Google Keep ve Evernote tartışmasında hangi tarafta yer aldıklarını gördük. Reddit'te Google Keep ve Evernote'u aradığınızda, birçok kullanıcı bu araçların farklı nedenlerle yararlı olduğu konusunda hemfikir:

"Diğerlerinin de söylediği gibi, bunlar tamamen farklıdır. Evernote, OneNote ile daha yakındır ve Keep ise yapışkan notlar formundadır."

Yine başa döndük, değil mi?

Ama durun! Bir çözümümüz var.

Google Keep ve Evernote arasında karar veremiyor musunuz? ClickUp ile tanışın

Mükemmel not alma uygulaması, günlük yapılacakları listelemenize ve bunları verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Not alma süper bir güçse, ClickUp sizin gizli silahınızdır.

ClickUp, küçük ve büyük şirketlerdeki üretken takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı verimlilik ve not alma araçlarından biridir.

Tüm görev listelerini yazdırmaktan görevlere harcanan zamanı izlemeye kadar, ClickUp'ın güçlü özellikleri Google Keep ve Evernote'u geride bırakıyor.

ClickUp'ın en iyi not alma ve verimlilik uygulaması olmasının nedenleri:

1. Çevrimiçi Not Defterine fikirlerinizi yazın

ClickUp'ın Not Defteri 'ni kullanarak yeni fikirler yazın, işlerinizi liste haline getirin, hatırlatıcılar ekleyin, kontrol listeleri oluşturun ve daha fazlasını yapın.

Ayrıca, sınırsız sayıda fikri saklayabileceğiniz ve önemli görevleri öne çıkarmak için Zengin Metin Biçimlendirme özelliğini kullanabileceğiniz tamamen ücretsiz bir dijital not defteridir.

Üstelik, ClickUp'ın Google Chrome Uzantısı ile Chrome içinde notlar alabilirsiniz. Not Defteriniz, ziyaret ettiğiniz her web sitesinde ekranınızın köşesinde görünür. Ve tek bir tıklama ile devre dışı bırakabilirsiniz!

Notlarınızı eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için yapmanız gereken tek şey:

Notun içindeki + işaretine veya not seçeneklerine tıklayın

Ayarlamalar yapmak için bir liste seçin

ClickUp'ta notları görevlere dönüştürme

ClickUp'ta notları görevlere dönüştürme

Ve işte! Notunuz artık üzerinde çalışabileceğiniz bir göreve dönüştürüldü.

2. ClickUp Belgeleri

Depolama kapasitesi veya sayfa sınırları konusunda endişelenmeden not almak için ClickUp Belgeleri'ni kullanın. Düzenleme için Belge içinde İç İçe Sayfalar oluşturun ve notlarınızı bir daha asla kaybetmeyin

ClickUp Belgeler ile, bir not defterinin rahatlığıyla özel bir belge uygulamasının tüm işlevlerini elde edersiniz:

Zengin metin biçimlendirme seçeneklerini kullanarak ayrıntılı belgeler oluşturun

Belgeler içinde sayfaları iç içe yerleştirerek farklı bölümlere sahip kapsamlı bir dosya oluşturun

Belgenizde görevleri, projeleri ve diğer belgeleri birbirine bağlamak için ilişkiler oluşturarak proje güncellemelerini kolaylaştırın ve tüm işlerinizi tek bir yerde tutun

Belgeleri PDF veya HTML biçiminde indirerek notları dışa aktarın

ClickUp Belgeleri'nde not alma ve yazı tipi seçeneklerinden seçim yapma

ClickUp Belgeleri'nde not alma ve yazı tipi seçeneklerinden seçim yapma

İş gününüze doğru notla başlayın!

Hem Google Keep hem de Evernote harika not alma araçlarıdır.

Ancak, her ikisinin de kendi sınırlamaları vardır ve bu sınırlamalar işinizin hızını düşürebilir.

Bir yandan, Google Keep notları hiyerarşik klasör yapıları halinde düzenlemenize izin vermez ve zengin metin biçimlendirme seçenekleri sunmaz. Öte yandan, Evernote tonlarca not alma ve biçimlendirme özelliği sunar, ancak bunların tümü premium bir fiyata gelir.

Her iki seçenekte de para veya özellik kaybına uğrayacağınız görülüyor. 🤷‍♂️

Tabii ki, her iki dünyanın en iyisini sunan ClickUp'ı seçmezseniz!

Not alma, görev takipçisi, belge yöneticisi, dijital hatırlatıcı ve çok daha fazlası olarak size yardımcı olabilecek nihai not alma aracıdır.

Takımınıza gerçek not alma süper güçleri kazandırmak için bugün ClickUp'a ücretsiz geçin. ⚡️