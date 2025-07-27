Gayrimenkul Sektörüne Yönelik En İyi 10 AI Ajanı: Potansiyel Müşteri Yönetimi ve Satışları Otomatikleştirin

Gayrimenkul sektöründe yapay zeka sadece bir moda değil, acenteler, alıcılar ve satıcılar için oyunun kurallarını değiştiriyor.

Delta Real Estate Leadership AI Anketi'ne göre, sektör liderleri AI'nın şu anki önemini 10 üzerinden 5,9 olarak değerlendirirken , 2024'te bu rakam 5,0 idi. AI'nın gelecekteki önemi konusunda beklentiler ne? 10 üzerinden 7,2'ye keskin bir artış, yani bugünkü seviyelere göre %22'lik bir sıçrama.

Raporda, AI'nın emlak komisyonculuğunu listelemeden pazarlamaya, müşteri hizmetlerinden satışa ve arka ofis operasyonlarına kadar yeniden şekillendirdiği vurgulanmaktadır.

AI'nın iş akışlarını basitleştirip verimliliği artırmasıyla, gayrimenkul profesyonelleri her zamankinden daha hızlı bir şekilde en yeni çözümleri benimsiyor. Siz de öyle yapmalısınız!

Potansiyel müşteri yönetimi ve satış süreçlerinizi otomatikleştirmek istiyorsanız, bu kılavuz size yardımcı olabilir. Gayrimenkul profesyonellerinin bir adım önde olmalarına yardımcı olan en iyi AI ajanlarını inceledik.

Gayrimenkul Sektörüne Yönelik En İyi AI Ajanlarına Genel Bakış

Araç Adı Anahtar Özellikler En Uygun Fiyatlandırma* ClickUp Proje ve görev yönetimi, potansiyel müşteri izleme, yapay zeka destekli otomasyon, takip, CRM entegrasyonu, zamanlama, gösterge panelleri, emlak şablonları Gayrimenkul proje ve görev yönetimi isteyen girişimler, küçük takımlar, KOBİ'ler ve kurumsal şirketler Sonsuza kadar ücretsiz plan; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur ChatGPT AI tarafından oluşturulan mülk açıklamaları, e-posta ve içerik oluşturma, müşteri iletişimi, pazar araştırması, yasal belge taslağı hazırlama, sosyal medya içeriği, pazar/fiyatlandırma analizi Otomatik içerik oluşturma, pazar araştırması, müşteri iletişimi otomasyonu, emlak listesi oluşturma ve yasal belge oluşturma. Ücretsiz plan, Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Zillow AI destekli emlak tahminleri (Zestimates), sanal 3D turlar, gelişmiş arama filtreleri, Zillow Premier Agent bağlantısı KOBİ'ler, Kurumsal: Listeleri ve ev değer tahminlerini tarama Özel fiyatlandırma Reonomy Emlak araştırması, sahiplik ve işlem kayıtları, piyasa dışı işlemlerin belirlenmesi Kurumsal: Emlak araştırması ve pazar analizi Özel fiyatlandırma Homebot Emlak araştırması, sahiplik ve işlem kayıtları, piyasa dışı işlemlerin belirlenmesi, piyasa trend analizi ve potansiyel müşteri oluşturma. Startup'lar, KOBİ'ler; Ev sahipleri, acenteler, kredi verenler; Ev değeri ve özkaynak izleme Ücretli planlar aylık 50 $ + 50 $ tek seferlik kurulum ücreti ile başlar Realtor.com MLS onaylı listeler, AI destekli arama filtreleri, mahalle bilgileri, mortgage maliyeti hesaplama KOBİ'ler, Kurumsal; Gerçek zamanlı listeler ve pazar bilgileri Özel fiyatlandırma HouseCanary Yapay zeka destekli emlak sektörüne ilişkin içgörüler, yatırım fırsatlarının belirlenmesi, pazar trendlerinin tahmini Kurumsal; Emlak değerlemeleri ve yatırım bilgileri Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar RealScout Kişiselleştirilmiş ev arama filtreleri, markalı emlak uyarıları, piyasa güncellemeleri, satıcı tanımlama için tahmine dayalı analitik Kişiselleştirilmiş ev arama ve müşteri işbirliği sunmak isteyen acenteler Ücretli planlar 99 $/lisans'dan başlar Roof AI Otomatik müşteri adayı yakalama ve nitelik belirleme, 7/24 müşteri etkileşimi, Kurumsal müşteriler, gayrimenkul takımları: Potansiyel müşteri yakalama ve müşteri etkileşimi Özel fiyatlandırma Evinizi yeniden hayal edin AI tarafından oluşturulan tasarımlarla sanal sahneleme, iç mekan yeniden tasarımı, yenileme görselleştirme Staging, yenileme ve dekor görselleştirme hizmetleri sunmak isteyen şirketler Ücretli planlar aylık 14 $'dan başlar

Gayrimenkul sektöründe bir AI ajansında nelere dikkat etmelisiniz?

Gayrimenkul yazılımlarındaki tüm yapay zeka çözümleri sizin özel ihtiyaçlarınıza uygun olmayabilir. Bazıları müşteri adayı oluşturmada üstünlük sağlarken, diğerleri müşteri iletişimi konusunda daha başarılı olabilir.

Peki en iyileri hangileri? İlk temastan kapanışa kadar her şeyi hallederler ve işinizin bir bot tarafından yönetiliyormuş gibi hissettirmezler.

Gayrimenkul acenteleri için bir AI aracı seçerken dikkat etmeniz gerekenler:

Potansiyel müşteri oluşturma: Gayrimenkul AI aracınız, sıradan bir tarayıcı ile ciddi bir alıcı arasındaki farkı bilmelidir, böylece sonuçsuz potansiyel müşterilerle zaman kaybetmezsiniz ✅

Otomatik takip : Takip işlemleri yavaşladığında, potansiyel müşteriler faizini kaybeder. AI, potansiyel müşterilerin ilgisini canlı tutmak ve konuşmaları devam ettirmek için zamanında, kişiselleştirilmiş mesajlar göndererek devreye girmelidir ✅

Kolay CRM entegrasyonu : Salesforce, HubSpot veya gayrimenkul sektörüne özel bir CRM kullanıyor olun, AI temsilciniz kolayca senkronizasyon yapmalıdır ✅

Randevu planlama : Artık e-posta alışverişine son! AI, gösterimleri ayarlamalı, hatırlatıcılar göndermeli ve takvimleri otomatik olarak güncellemelidir ✅

Pazar bilgileri ve fiyatlandırma yardımı : Pazar trendlerini izleyen ve rekabetçi fiyatlandırma önerileri sunan bir AI mı? Bu, gayrimenkul profesyonelleri için bir rüya ✅

Güvenlik ve uyumluluk: Hassas müşteri verilerini mi işliyorsunuz? AI'nızın sıkı veri koruma ve gayrimenkul uyumluluk standartlarına uyduğundan emin olun ✅

Bunları doğru yaparsanız, AI temsilciniz size sadece zaman kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürürken işinizi rakiplerinizin önüne geçirecektir.

Şimdi, bunu gerçekleştirmek için en iyi AI araçlarını inceleyelim!

👀 Biliyor muydunuz? McKinsey Global Institute'a göre, üretken AI, gayrimenkul sektörüne 110 milyar ila 180 milyar dolar (veya daha fazla) değer yaratabilir. Bu, otomatikleştirilmiş çok sayıda anlaşma, veri ve dolar demektir!

Gayrimenkul Sektörü için En İyi AI Ajanları

Doğru AI temsilcisi, siz satışları kapatmaya odaklanırken potansiyeli değerlendirmenize, potansiyel müşterileri yönetmenize, takip işlemlerini gerçekleştirmenize ve müşteri iletişimi kurmanıza yardımcı olabilir.

Gayrimenkul işinizi dönüştürebilecek en iyi yapay zeka güçleriyle tanışın.

1. ClickUp (Gayrimenkul projeleri ve görev yönetimi için en iyisi)

Potansiyel müşteriler, listeler ve bitmek bilmeyen evrak işleriyle uğraşıyor musunuz?

ClickUp , proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Aynı zamanda, her anlaşmayı, müşteriyi ve sözleşmeyi ihtiyacınız olan yerde tutan, hepsi bir arada emlak yardımcınız.

Potansiyel müşterileri izliyor, mülk ayrıntılarını ve listelerini yönetiyor, gösterimleri planlıyor veya sözleşmeleri yönetiyor olsanız da, ClickUp her bir parçayı tek bir güçlü platformda birleştirir.

ClickUp'ın Özel Otomatik Pilot Ajanları

ClickUp'ın Özel Otomatik Pilot Ajanları ile, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve zamanında takip sağlayarak potansiyel müşteri yönetimi ve satış süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Özel bir ClickUp Otomatik Pilot Ajanı ile emlak satış müşteri adayları yönetimini otomatikleştirin

Şunları yapabilir:

Yeni potansiyel müşteriler eklendiğinde görevleri otomatik olarak oluşturun ve atayın.

Takip ve önemli satış faaliyetleri için hatırlatıcılar gönderin.

Potansiyel müşteri durumlarını güncelleyin ve tetikleyicilere göre satış süreçlerinde ilerletin.

Bir müşteri adayı belirli bir aşamaya ulaştığında bildirimler veya yorumlar yayınlayın.

Potansiyel müşteri ilerlemesi ve satış performansı hakkında özet raporlar oluşturun.

Sohbetlerdeki soruları yanıtlamak için ClickUp'ta Otomatik Ajanlar kurun

Otomatik pilot ajanı kullanarak satış takımları manuel işleri azaltabilir, fırsatlara daha hızlı yanıt verebilir ve tutarlı, organize bir iş akışı sağlayabilir; böylece dönüşüm oranlarını ve müşteri memnuniyetini artırabilir.

ClickUp Brain

AI nerede diye merak mı ediyorsunuz? AI asistanı ClickUp Brain, yerleşik emlak çözümünüz.

Pazarlama için mülk açıklamaları oluşturabilir, müşteri etkileşimlerini özetleyebilir, iş akışı otomasyonu uygulayabilir ve hatta takip e-postaları taslakları hazırlayabilir. Siz anlaşmaları kapatmaya odaklanırken, o ayak işlerini yapar.

ClickUp Brain ile gayrimenkulleri daha akıllı yönetin — planlama, takip ve anlaşmalar için yapay zeka

✨ Bonus: ClickUp Brain MAX ile emlak işinizde 10 kat AI destekli verimlilik. ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızda + web'de anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi ve daha fazlasını anında arayın

Talk to Text'i kullanarak sesinizle soru sorun, dikte edin ve işleri ellerinizi kullanmadan, her yerden gerçekleştirin

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını, rakipleriniz, gayrimenkul yasalarındaki değişiklikler ve daha fazlası hakkında içgörüler elde etmek için tek bir bağlamsal, kurumsal çözüme dönüştürün ClickUp Brain MAX, işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan süper güçlü bir masaüstü AI yardımcısıdır. AI araçlarının karmaşasından kurtulun, işlerinizi sesinizle yapın, belgeler oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın.

ClickUp AI Not Alıcı

Müşteri iletişimlerini yönetmeniz mi gerekiyor? ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak aramaları yazıya dökün, anahtar ayrıntıları vurgulayın ve eylem öğeleri oluşturun.

ClickUp AI Notetaker, aramalarınızın arkasındaki beyin olsun

ClickUp ile takip işlemlerini, görev atamalarını ve onayları otomatikleştirebilir, manuel işler yapmadan anlaşmaları yolunda tutabilirsiniz.

Gayrimenkul Proje Yönetimi Paketi için ClickUp

ClickUp Belgeleri ile sözleşme taslakları hazırlayın, satış stratejileri haritalandırın ve listeler üzerinde işbirliği yapın, hepsi tek bir yerde

Gayrimenkul Takımları için ClickUp

Ancak ClickUp, yapay zeka işlevlerinden çok daha fazlasını sunar. Emlak Proje Yönetimi için ClickUp, emlak sektörüne yönelik komuta merkezinizdir ve projeleri, programları ve müşteri etkileşimlerini tek bir çalışma alanında bir araya getirir.

Görev yönetimi, planlama ve etkileşimli emlak haritaları ile ClickUp'ı kullanarak emlak işinizi yönetin

ClickUp Gayrimenkul Paketi şunları içerir:

Bütçeli planlama : Hızlı zaman çizelgesi ayarlamalarına olanak tanırken paydaşları, dönüm noktalarını ve bağımlılıkları haritalayın

Hepsi bir arada planlama : Google ve Outlook takvimlerini senkronize ederek toplantıları, gösterimleri ve sözleşme imzalamaları renk kodlu görünümlerle yönetin

Konum araçları : Etkileşimli bir haritada görevleri görüntüleyerek müşterilere yakındaki listeleri, fiyat aralıklarını ve anahtar olanakları gösterin; ev turlarını verimli bir şekilde planlamak için mükemmeldir

Proje ve takım yönetimi : Site seçimi, imar ve sözleşmeler için ortak belgeler, beyin fırtınası ve : Site seçimi, imar ve sözleşmeler için ortak belgeler, beyin fırtınası ve gayrimenkul proje yönetimi planlaması için beyaz tahtalar kullanın

Kolay iletişim: Özel sohbet kanalları ile planlamaları, güncellemeleri ve takım tartışmalarını düzenli tutun

💡 Profesyonel İpucu: Uygulamalar arasında geçiş yapmadan işlemlerinizi sürdürün. ClickUp'ı Google ve Outlook Takvimler ile senkronize ederek toplantı ve emlak gösterimlerini kolaylaştırın. Zapier'i kullanarak MLS verilerini aktarın, böylece ihtiyacınız olan her şey işinizin olduğu yerde olsun.

Gayrimenkul verilerini, pazarlamayı ve müşteri güncellemelerini düzenli tutmakta zorlanıyor musunuz? Kullanıma hazır şablonlar ihtiyacınızı karşılar: ClickUp Gayrimenkul Pazarlama Şablonu , yapılandırılmış iş akışlarıyla kampanya planlamasını ve yürütülmesini basitleştirir. Her mülk için maksimum görünürlük sağlamak amacıyla emlak listelerini düzenleyin, promosyonları planlayın ve kampanya performansını izleyin

ClickUp Emlak Hesap Tablosu Şablonu , listeleri, müşteri ayrıntılarını ve işlemleri tek bir yerden izlemenize yardımcı olur. Özel alanlar ve yapılandırılmış görünümler ile mülkleri kategorilere ayırabilir ve işlemlerin ilerlemesini zahmetsizce takip edebilirsiniz

ClickUp Emlak Bülten Şablonu , pazar güncellemelerini, emlak özetlerini ve sektör haberlerini kolayca oluşturup paylaşmanızı sağlar. AI'yı kullanarak ilgi çekici içerikler hazırlayın, mesajları kişiselleştirin ve saatlerce yazmaya zaman harcamadan hedef kitlenizin ilgisini canlı tutun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

⭐️ Bonus: Başlamanıza yardımcı olmak için müşteri yönetimi şablonlarının bir listesini hazırladık!

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcıların, zaman kazandıran kapsamlı özelliklere alışmak için zamana ihtiyaçları olabilir

Mobil uygulama temel özellikleri kapsıyor ancak bazı masaüstü fonksiyonları eksik

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara'da İdari Koordinatör olan Christian Gonzalez şöyle diyor:

Gösterge panelleriyle farklı projeleri yönetmek ve izlemek ve müşterileri misafir olarak davet ederek onlarla çalışmak için mükemmeldir.

Gösterge panelleriyle farklı projeleri yönetmek ve izlemek ve müşterileri misafir olarak davet ederek onlarla iş yapmak için mükemmeldir.

🧠 İlginç Bilgi: Gayrimenkul sektörünün yıllık %2,69 oranında büyüyeceği ve on yılın sonunda 727,80 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor! Otomasyona geçip rakiplerinizin önüne geçmenin tam zamanı.

2. ChatGPT (AI tarafından oluşturulan emlak açıklamaları ve pazarlama içeriği geliştirme için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

Gayrimenkul acenteleri zaten aynı anda milyonlarca işi idare ediyor, neden bazılarını yapay zekaya bırakmıyorsunuz? ChatGPT, mükemmel e-postalar tasarlayabilir, dikkat çekici emlak açıklamaları yazabilir ve hatta saniyeler içinde yasal belge şablonları oluşturabilir. Böylece ekran başında daha az zaman geçirir, ev satmaya daha fazla zaman ayırırsınız.

Ancak bu sadece zaman kazanmakla ilgili değildir. ChatGPT, müşteri sorularını anında yanıtlayabilir, mahalle hakkında bilgiler sağlayabilir ve hatta pazar araştırması ve fiyat analizi konusunda yardımcı olabilir. Bu, aynı zamanda bir emlak pazarlama aracı olan sanal bir asistanınız olması gibidir.

Ayrıca, harika sosyal medya içeriği oluşturma becerisi sayesinde, listeleriniz sadece orada durmakla kalmayacak, gerçekten dikkat çekecek.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Anahtar özellikleri öne çıkaran ve alıcıları çeken emlak listeleri oluşturun

E-postalar, takip mesajları ve kişiselleştirilmiş mesajlarla müşteri iletişimini otomatikleştirin

Pazar trendlerini analiz edin ve bilinçli kararlar almak için fiyatlandırma verilerini özetleyin

Sözleşmeler, kira sözleşmeleri ve bilgilendirme belgeleri gibi yasal belgeleri oluşturun

Blog gönderileri, haber bültenleri ve sosyal medya reklamları dahil olmak üzere pazarlama içeriği oluşturun

ChatGPT sınırlamaları

Önyargılı veya yanlış bilgiler üretebilir, bu da hataları önlemek için insan gözden geçirmeyi zorunlu kılar

AI tarafından oluşturulan metinler sıkıcı olabilir ve markanızın kimliğini yansıtmayabilir, bu da blog gönderilerinin tamamı için güvenilir olmamasını neden olabilir

ChatGPT fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı : Aylık 20 $

Pro : Aylık 200 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (720+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (120'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: İçerik için en iyi AI yazma araçları

3. Zillow (Gayrimenkul listelerini taramak ve ev değerlerini tahmin etmek için en iyisi)

zillow aracılığıyla

Gayrimenkul sektöründe başarı, doğru araçlarla başlar ve Zillow, göz ardı etmemeniz gereken araçlardan biridir. İster satın alıyor, ister satıyor veya kiralıyorsanız, Zillow gayrimenkul dünyasını parmaklarınızın ucuna getirir. Hayalinizdeki evi bulmaktan Zestimates ile ücretsiz emlak değer tahminleri almaya kadar, gayrimenkul sektörüne ilişkin bilgiler için hayati bir merkez haline gelmiştir.

Amiral gemisi web sitesi ve uygulamasının yanı sıra, Zillow ayrıca Zillow Rentals, Zillow Premier Agent ve Zillow Home Loans'un da sahibidir. Daha fazla seçeneğe mi ihtiyacınız var? Zillow ayrıca kiralık emlak aramaları için HotPads ve Out East, emlak listeleri için StreetEasy ve Trulia'yı da işletmektedir.

Zillow'un en iyi özellikleri

AI destekli Zestimates ile ev değerini tahmin edin ve hızlı pazar bilgileri edinin

3D Ev Turları ile uzaktan mülkleri keşfedin ve ayrıntılı bir sanal deneyim yaşayın

Fiyat, özellikler ve konum için gelişmiş arama filtrelerini kullanarak evleri daha hızlı bulun

Zillow Premier Agent aracılığıyla en iyi profesyonellerle bağlantı kurun ve uzman rehberlik alın

Zillow'un uygulama ve ödeme sistemi ile kiralamaları yönetin

Mortgage Calculator ile kredi maliyetlerini hesaplayarak aylık ödemeleri tahmin edin

Zillow sınırlamaları

Ev değer tahminleri (Zestimates) bazen yanlış olabilir, bu nedenle profesyonel değerlendirmeler hala gereklidir

Satıcı tarafından satılık (FSBO) listeleri, acente tarafından listelenen mülklere kıyasla çok fazla görünürlük elde edemez

Zillow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Zillow puanları ve yorumları

G2 : 4,1/5 (290+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Zillow hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Web sitesi veya uygulama oldukça kolay ve anlaşılırdır. Listeleri yüklemek de kolaydır ve herhangi bir konumu arama seçeneği de sunar.

Web sitesi veya uygulama oldukça kolay ve anlaşılırdır. Listeleri yüklemek de kolaydır ve herhangi bir konumu arama seçeneği de sunar.

4. Reonomy (Gayrimenkul araştırması yapmak ve pazar trendlerini analiz etmek için en iyisi)

reonomy aracılığıyla

Reonomy, çok sayıda kaynaktan elde ettiği bilgilerle 50 milyondan fazla ABD mülkünün sahiplik kayıtlarını, işlem geçmişini ve pazar trendlerini tek bir yerde sunar. Artık dağınık bilgiler arasında arama yapmanıza gerek yok; Reonomy her şeyi parmaklarınızın ucuna getirir.

Reonomy, verilerin ötesinde, kullanıcıların piyasa dışı fırsatları bulmasına, borç yapılarını analiz etmesine ve anahtar karar vericilerle bağlantı kurmasına yardımcı olur. Akıllı filtreleme araçları, potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırır, böylece yatırımcılar, brokerlar ve geliştiriciler en iyi fırsatları hızlı bir şekilde tespit edebilir.

Reonomy'nin en iyi özellikleri

Tam mülk kayıtları ve LLC şeffaflığı ile sahiplik ayrıntılarını ortaya çıkarın

İşlem kayıtları, ipotek verileri ve satış eğilimleri ile mülk geçmişini araştırın

AI kullanarak potansiyel satıcıları belirleyin ve piyasa dışı fırsatları bulun

Gayrimenkul değerleri, borçlar ve kiralama faaliyetleri hakkında içgörülerle pazar eğilimlerini analiz edin

Konum, varlık türü ve finansal verilere göre filtreler kullanarak potansiyel müşteriler oluşturun

Mortgage geçmişini ve ödenmemiş kredileri inceleyerek gayrimenkul borçlarını değerlendirin

Reonomy sınırlamaları

Veriler her zaman %100 doğru olmayabilir, bu nedenle orijinal kayıtlarla çapraz kontrol yapmak zorunludur

Odak noktası tamamen ticari mülkler olduğundan, konutlarla ilgili bilgiler sınırlıdır

Reonomy fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Reonomy derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Reonomy hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor

En etkili özellik, sahipler hakkında doğru bilgileri bulma yeteneğidir. Ürün kullanımı kolaydır. Mevcut iş süreçlerimle entegrasyon kusursuz olmuştur.

En etkili özellik, sahipler hakkında doğru bilgileri bulma yeteneğidir. Ürün kullanımı kolaydır. Mevcut iş süreçlerimle entegrasyon kusursuz olmuştur.

5. Homebot (AI destekli ev değeri izleme, özkaynak izleme ve akıllı gayrimenkul kararları için en iyisi)

homebot aracılığıyla

Ev sahibi olmak sadece bir ev satın almaktan ibaret değildir; aynı zamanda bu süreçte akıllı finansal kararlar almakla da ilgilidir. İşte burada Homebot devreye girer.

Bu yapay zeka destekli platform, ev sahipleri ve alıcıların ev değerlerini izlemelerine, özkaynaklarını takip etmelerine ve yeniden finansman veya yatırım fırsatlarını keşfetmelerine yardımcı olur. Kişisel finans gösterge paneli gibidir, ancak gayrimenkul için tasarlanmıştır.

Homebot, ev sahiplerinin yanı sıra emlakçılar ve kredi verenler için de bir müttefik görevi görüyor. Otomatikleştirilmiş, veriye dayalı içgörülerle profesyoneller müşterilerle bağlantıda kalabilir ve satış, yeniden finansman veya yatırım zamanı konusunda özel öneriler sunabilir.

Homebot'un en iyi özellikleri

Tahmini değer ve özkaynak artışı konusunda yapay zeka destekli güncellemelerle evlerin değerini izleyin

Gerçek zamanlı mortgage oranları ve potansiyel tasarruflarla yeniden finansman seçeneklerini keşfedin

Pazar eğilimlerini izleyerek mahallelerdeki emlak değerlerindeki değişiklikleri takip edin

Kira gelirlerini ve ikinci evlerin karlılığını analiz ederek yatırım fırsatlarını belirleyin

Müşterileri bilgilendirmek için kişiselleştirilmiş ev finans raporlarıyla etkileşim kurun

Homebot sınırlamaları

Markalaşma ve müşteri etkileşimleri üzerinde daha fazla kontrol isteyen acenteler için sınırlı özelleştirme

Platform konut emlak piyasasına odaklandığından ticari emlak için ideal değildir

Homebot fiyatlandırması

Ajan başlangıç paketi : Aylık 50 $ + 50 $ tek seferlik kurulum ücreti

Ajan ortağı : Aylık 25 $ + 50 $ tek seferlik kurulum ücreti

Büyüme: Ajan takımları için aylık 100 $

Homebot puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Eskiden, ipoteklerini ödeyen ev sahipleri, bu dönüm noktasını evlerine kartal plaketleri asarak kutlarlardı — borçsuz olmanın bir tür zafer kupası gibi! "Özgürlük kartalları" olarak bilinen bu süslemeler, bugün hala bazı evlerde görülebilir.

6. Realtor. com (Gerçek zamanlı, MLS onaylı listeler ve pazar bilgileri için en iyisi)

Mükemmel yeri mi arıyorsunuz? Satış yapıyorsunuz ve en son piyasa haberlerini mi istiyorsunuz? Evlerin değerleri hakkında merak mı ediyorsunuz? Realtor.com, MLS listelerinden gerçek zamanlı verileri doğrudan alır, böylece her zaman en güncel ve en doğru bilgilerle çalışırsınız; eski bilgilerle karşılaşmazsınız, sadece gerçekler vardır.

Ancak bu, sadece listelemekten daha fazlasıdır. AI destekli arama filtreleri, alıcıların mükemmel eşleşmeyi bulmasına yardımcı olur, ayrıntılı mahalle bilgileri, suç oranlarından okul sıralamalarına kadar her şeyi ortaya çıkarır ve uygun fiyat araçları, mortgage maliyetlerini bir bakışta ayrıntılı olarak gösterir.

Ayrıca, Realtor.com'un ajan eşleştirme hizmeti, alıcı ve satıcıların mülk yönetimi için en iyi gayrimenkul profesyonelleriyle bağlantı kurmasını sağlar.

Realtor.com'un en iyi özellikleri

Doğru ve güncel emlak verileri için MLS onaylı listelere göz atın

AI destekli filtreleri kullanarak fiyat, olanaklar ve yaşam tarzı ihtiyaçlarına göre evleri bulun

Suç istatistikleri, okul derecelendirmeleri ve pazar trendleri ile mahalle hakkında bilgi edinin

Uygun fiyat araçları ve gerçek zamanlı oran izleme ile mortgage maliyetlerini hesaplayın

RealEstimate'in veriye dayalı analitikleriyle anında emlak değer tahminleri alın

Uzman rehberlik için acente eşleştirme hizmeti aracılığıyla en iyi acentelerle bağlantı kurun

Realtor.com sınırlamaları

MLS senkronizasyon sürelerine bağlı olarak liste güncellemeleri biraz gecikebilir

Tüm FSBO listeleri dahil değildir, bu da piyasa dışı seçenekleri azaltabilir

Realtor.com fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Realtor.com puanları ve yorumları

G2 : 3,5/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Realtor.com hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Fiyat karşılaştırması çok kolay. Belirli bir alanın yanı sıra bir fiyat aralığı da belirleyebilirsiniz. Satın alın veya satın verin. Kiralayın veya kiraya verin. Realtor.com'da her şey yolunda. Buradaki her şey parmaklarınızın ucunda.

Fiyat karşılaştırması çok kolay. Belirli bir alanın yanı sıra bir fiyat aralığı da belirleyebilirsiniz. Satın alın veya satın. Kiralayın veya kiraya verin. Realtor.com'da her şey yolunda. Buradaki her şey parmaklarınızın ucunda.

📖 Ayrıca okuyun: Satış Takımları için En İyi AI Araçları

7. HouseCanary (AI destekli emlak değerlemeleri ve yatırım analizleri için en iyisi)

houseCanary aracılığıyla

İster bir sonraki SFR yatırımınızı belirliyor, ister kredi iş akışlarını kolaylaştırıyor veya müşteri etkileşimini iyileştiriyor olun, HouseCanary sonuçları yönlendiren içgörüler sunar.

HouseCanary, verileri eyleme dönüştürmeyi amaçlamaktadır. AI fonksiyonelliği ve derin pazar analitiği ile yatırımcıların, kredi verenlerin ve gayrimenkul profesyonellerinin gerçek zamanlı olarak daha akıllı kararlar almasına yardımcı olur.

HouseCanary'nin en iyi özellikleri

CanaryAI ile AI destekli emlak sektörüne özel içgörüler elde edin ve daha akıllı kararlar alın

Anlık İçgörüler ile en iyi SFR yatırım fırsatlarını keşfedin

Programatik Veriler ile yatırım ve kredi stratejilerini otomatikleştirin ve optimize edin

Müşteri Etkileşim Platformu ile müşterilerin ilgisini çekin ve müşteri sadakatini artırın

Gelişmiş Pazar Tahminleri ile pazar trendlerini ve emlak değerlerindeki değişiklikleri tahmin edin

HouseCanary sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gelişmiş analitik ve özelliklerin ilk başta kullanımı zor bulabilir

Premium fiyatlandırma, kurumsal yatırımcılar ve kredi verenler için daha ideal hale getirir

HouseCanary fiyatlandırması

Temel: 19 $/ay

Pro: 79 $/ay

Takımlar : 199 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

HouseCanary puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Ayrıca Okuyun: Ücretsiz Temel Emlak Yönetimi Şablonları

8. RealScout (Kişiselleştirilmiş ev arama deneyimleri ve müşteri işbirliğini güçlendirmek için en iyisi)

realScout aracılığıyla

MLS verilerini AI destekli eşleştirme ile birleştiren RealScout, acentelerin alıcıların gerçek isteklerine göre son derece kişiselleştirilmiş emlak önerileri sunmasına yardımcı olur. Bu, sıradan bir ev arama platformunun ötesine geçer; emlak acenteleri ve müşterileri aynı sayfada tutmak için tasarlanmıştır.

Genel liste sitelerinden farklı olarak RealScout, acentelere arama deneyimi üzerinde tam kontrol sağlar. Müşterileri yan yana emlak karşılaştırmaları, pazar bilgileri ve otomatik uyarılarla meşgul etmelerine olanak tanır.

RealScout'un en iyi özellikleri

Müşteri tercihlerine göre AI destekli ev arama filtreleme listeleriyle alıcıları eşleştirin

Markalı emlak uyarıları ve gerçek zamanlı piyasa güncellemeleriyle müşterilerin ilgisini canlı tutun

Fiyat eğilimleri, özellikler ve yerel verilerle ilgili bilgilerle mülkleri yan yana karşılaştırın

Tahmine dayalı analitik ile potansiyel satıcıları listeye eklemeden önce belirleyin

Güven oluşturan etkileşimli arama deneyimi ile temsilci-müşteri işbirliğini artırın

RealScout sınırlamaları

Katılımcı MLS'lerle sınırlıdır, bu nedenle kullanılabilirlik bölgeye göre değişir

Ajan odaklı platform, yani alıcılar bağımsız olarak kullanamazlar

RealScout fiyatlandırması

Ajan: 99 $/ay/lisans

Takım : 2 lisans için aylık 249 $

Aracılık: 499 $/ay

RealScout puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar RealScout hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Bu araç, alıcılarla çalışan emlakçılar için çok yararlıdır. Kullanımı çok kolaydır ve potansiyel müşterileri geliştirmeye yardımcı olur.

Bu araç, alıcılarla çalışan emlakçılar için çok yararlıdır. Kullanımı çok kolaydır ve potansiyel müşterileri geliştirmeye yardımcı olur.

9. Roof AI (AI ile müşteri adaylarının yakalanmasını ve müşteri etkileşimini otomatikleştirmek için en iyisi)

roof AI aracılığıyla

Aracılar, emlak yöneticileri, kredi verenler ve emlak takımları için tasarlanan Roof AI, web sitesi ziyaretçileriyle etkileşim kurar, soruları anında yanıtlar ve potansiyel müşterileri 7/24 besler. Bu sadece bir sohbet robotu değil, aynı zamanda potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalamak, nitelemek ve dönüştürmek için tasarlanmış bir emlak AI ajanıdır.

Roof AI, hazır yanıtlara da güvenmez. Alıcı ve satıcının niyetini anlar, kullanıcı davranışlarına ve piyasa koşullarına göre son derece kişiselleştirilmiş öneriler sunar. Ayrıca, gayrimenkul CRM'nizle entegre olarak iş akışınızı düzenli tutar.

Roof AI'nın en iyi özellikleri

Ciddi alıcıları ve satıcıları belirleyen AI destekli konuşmalarla potansiyel müşteri yakalama ve niteliklendirme işlemlerini otomatikleştirin

Gayrimenkul sorguları, finansman soruları ve hizmet taleplerine anında yanıt vererek ziyaretçileri 7/24 meşgul edin

Kullanıcı davranışlarına ve pazar verilerine dayalı olarak son derece kişiselleştirilmiş emlak önerileri sunun

CRM'nizle sorunsuz bir şekilde entegre ederek potansiyel müşterileri düzenleyin ve takip verimliliğini artırın

Pazarlama stratejilerini iyileştirmek için gerçek zamanlı içgörülerle potansiyel müşteri davranışlarını ve eğilimleri analiz edin

Roof AI sınırlamaları

Yanıtlar önceden eğitilmiş AI modellerini izlediğinden, sınırlı özelleştirme seçenekleri

Entegrasyon kurulumu gerektirir; mevcut sistemlere bağlı olarak bu işlem zaman alabilir

Roof AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Roof AI puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Gayrimenkul CRM şablonlarıyla bir adım önde olun — potansiyel müşteri izleme, anlaşma yönetimi ve müşteri iletişimini basitleştiren önceden tasarlanmış iş akışları sayesinde hiçbir şey gözden kaçmaz.

10. Reimagine Home (Sahne düzenlemesi, renovasyon ve dekor dönüşümleri için fotogerçekçi, yapay zeka tarafından oluşturulan ev tasarımları oluşturmak için en iyisi)

reimagine Home aracılığıyla

Boş bir evi sahneye hazırlamak mı gerekiyor? Bir alanı yeniden dekore etmek mi istiyorsunuz? Farklı stilleri denemek mi istiyorsunuz? Reimagine Home tam da ihtiyacınız olan araç olabilir. Bir fotoğraf yükleyin, Reimagine Home saniyeler içinde herhangi bir mülkü parlatacak gerçekçi, fotogerçekçi görseller sunar.

Onu ayıran nedir? En son tasarım trendlerini yakalayan stil sahibi çıktılar ve ince ayarlarla mükemmelliğe ulaşan üstün özelleştirilebilirlik. Ayrıca, sizi bekletmeyen ışık hızında sonuçlar.

Sanal sahneleme, yenileme veya düzen değişiklikleri olsun, Reimagine Home listeleri görsel olarak tutarlı ve emlak piyasasına hazır hale getirir. Ayrıca, ölçeklenebilir bir API ile herhangi bir emlak platformuna zahmetsizce entegre olur.

Reimagine Home'un en iyi özellikleri

AI tarafından oluşturulan mobilya ve dekorlarla boş odaları sanal olarak düzenleyerek listeleri zenginleştirin

Stiller, renkler ve düzenler denayarak iç mekanları anında yeniden tasarlayın

İş başlamadan önce yenileme çalışmalarını görselleştirerek tadilat olanaklarını sergileyin

Kişiselleştirilmiş öneriler için alıcıların tercihlerine göre uyarlanmış tasarım seçenekleri oluşturun

Katılımı artırıp daha fazla alıcı çeken fotogerçekçi görüntüler oluşturun

Ev sınırlarını yeniden düşünün

AI tarafından oluşturulan görüntüler özelleştirme açısından yetersiz olabilir ve ince tasarım detayları üzerinde kontrolü sınırlayabilir

Mimari veya yapısal planlama sağlamadığından görseller için en uygunudur

Reimagine Home fiyatlandırması

Temel: Aylık 14 $

Optimal : 29 $/ay

Gelişmiş : 49 $/ay

Premium: 99 $/ay

Ev derecelendirmelerini ve yorumlarını yeniden tasarlayın

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Girişiminiz için Mülk Satışında Mükemmel Yapay Zeka Aracısını Bulun

Gayrimenkul şirketlerinde çalışıyorsanız, AI ajanları kesinlikle doğru seçimdir. Ancak mevcut aracınızın sınırlayıcı olduğunu düşünüyorsanız (eski özellikler, özelleştirme eksikliği veya hantal entegrasyonlar gibi), bir yükseltme zamanı gelmiş olabilir.

Doğru yapay zeka ajanı, iş akışınızı kolaylaştırmalı, müşteri etkileşimlerini geliştirmeli ve iş ihtiyaçlarınıza uyum sağlamalıdır.

Tek tip çözümlerin aksine, ClickUp otomasyon, gerçek zamanlı işbirliği ve özelleştirilebilir iş akışlarını bir araya getirerek gayrimenkul işlemlerinizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar. Potansiyel müşteri yönetiminden anlaşma izlemeye kadar her şey zahmetsizce senkronize edilir.

Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp'ı ücretsiz deneyin .