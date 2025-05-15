2025'in En İyi 10 Temizlik İşletmesi Yazılımı

İşleri bir elektronik tabloda planlamak. Temizlik görevlilerine vardiyalarını onaylamak için metin mesajları göndermek. Geç ödemeleri takip etmek. Bir temizlik işi işletiyorsanız, muhtemelen bu üçünü de aynı gün içinde yapmışsınızdır.

Manuel işlemler işleri yavaşlatır, hatalara neden olur ve temizlik sektöründe büyümeyi zorlaştırır. Temizlik yönetimi yazılımı bu sorunu çözmenize yardımcı olur. Planlama, faturalandırma, iş izleme ve takım koordinasyonunu tek bir yerde toplar, böylece zamandan tasarruf edebilir ve daha fazla müşteriye hizmet vermeye odaklanabilirsiniz.

Aşağıda, profesyonel temizlik hizmeti sağlayıcılarının ve temizlik hizmeti sahiplerinin işlemlerini basitleştirmesine, düzenli kalmasına ve günlük gidip gelmeleri azaltmasına yardımcı olan en iyi 10 temizlik işi yazılımını listeledik.

2025'in En İyi 10 Temizlik İşletmesi Yazılımına Genel Bakış

Listemizdeki her bir araca dalmadan önce, en iyi 10 temizlik iş yazılımı aracının ve bunları özel kılan özelliklerin bir özetini burada bulabilirsiniz.

Araç Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp Temizlik projeleri, planlama, iletişim ve faturalandırma yetenekleri için kapsamlı yönetim + görev izleme, otomasyon ve özel gösterge panelleri Kapsamlı temizlik işi yönetimi için en iyisiTakım boyutu: Tek başına çalışanlar, küçük temizlik işleri ve büyük ölçekli temizlik hizmeti sağlayıcıları Sonsuza kadar ücretsiz; kurumsal müşteriler için özelleştirilebilir planlar mevcuttur ZenMaid Sürükle ve bırak takvim, otomatik hatırlatıcılar, daha temiz kontrol listeleri, çevrimiçi rezervasyonlar ile kolaylaştırılmış planlama Kolaylaştırılmış planlama ve müşteri iletişimi için en iyisiTakım boyutu: Tek başına çalışanlar ve küçük şirketler Ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar HouseCall Pro Saha hizmeti yönetimi, çevrimiçi rezervasyon, otomatik faturalandırma, müşteri portalı, yinelenen işler Saha hizmeti iletişimi için en iyisiTakım boyutu: Temizlik hizmeti sağlayıcıları, büyük, ticari temizlik ve ev temizlik hizmeti sağlayıcıları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 59 $'dan başlar Jobber Müşteri portalı ve CRM ile teklif, iş ve faturalandırma yönetimi Teklifleri, işleri ve faturalandırmayı yönetmek için en iyisiTakım boyutu: Orta ölçekli temizlik hizmetleri sağlayıcıları Aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla mHelpDesk Mobil uygulama ve otomatik mesajlaşma ile özel iş siparişleri ve saha planlaması Özel iş siparişleri ve saha planlaması için en iyisiTakım boyutu: Tek kişilik işletmeler, orta ölçekli firmalar ve daha büyük ticari firmalar Özel fiyatlandırma ServiceTitan Mobil erişim ve raporlama ile büyük takımlar için karmaşık planlama ve sevk yetenekleri Karmaşık planlama ve yüksek hacimli sevkiyatlar için en iyisiTakım boyutu: Orta ölçekli şirketler ve daha büyük ticari firmalar Özel fiyatlandırma Hubstaff GPS ile zaman takibi, verimlilik raporları ve bordro entegrasyonları Zaman takibi ve çalışan verimliliği için en iyisiTakım boyutu: Orta ve büyük ölçekli şirketler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar Swept Çok dilli destek ve tedarik izleme ile temizlik ekibi iletişimi Temizlik ekibi iletişimi için en iyisiTakım boyutu: Orta ve büyük ölçekli çok dilli temizlik hizmetleri sağlayıcıları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 30 $'dan başlar Connectteam Çalışanların işe alımı ve günlük operasyonlar için yetenekler Çalışanların işe alımı ve günlük operasyonlar için en iyisiTakım boyutu: Daha küçük, yerel temizlik hizmetleri sağlayıcıları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar WorkWave Hizmet Gerçek zamanlı izleme ile rota optimizasyonu ve büyük ölçekli sevkiyat Rota planlama ve büyük ölçekli sevkiyat için en iyisiTakım boyutu: Büyük, ticari temizlik hizmetleri sağlayıcıları Özel fiyatlandırma

Temizlik İşletmesi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru ticari temizlik yazılımı, takımınızın uyumlu çalışmasını, işlerinizi zamanında yapmanızı ve müşterilerinizi memnun etmenizi sağlar. Temizlik ve HVAC'den peyzaj düzenlemeye kadar birçok hizmet işi örneğinde, doğru yazılımı kullanmak, sorunsuz operasyonlar ile günlük kaos arasındaki farkı belirler.

Temizlik iş yazılımı seçerken dikkat etmeniz gerekenler:

Kolay planlama: Yazılım, temizlik görevlilerini atamak, takvimleri yönetmek ve çakışan rezervasyonları önlemek için sürükle ve bırak iş planlaması özelliğine sahip olmalıdır

Yerleşik CRM: Bir CRM sistemi, iletişim bilgileri, hizmet geçmişi, özel istekler ve temizlik tercihleri gibi önemli müşteri bilgilerini tek bir yerde saklamanıza yardımcı olur

Otomatik faturalandırma: İyi bir temizlik iş yazılımı, tamamlanan işlere göre otomatik olarak faturalar oluşturmalı, bunları müşterilere göndermeli ve hatta çevrimiçi ödemelere olanak sağlamak için ödeme işlemcileriyle entegre olmalıdır

Zaman takibi: Temizlik görevlilerinin dijital olarak giriş ve çıkış yapmalarını sağlayan zaman takibi özelliklerine sahip bir yazılım tercih edin. Bu, hesap verebilirliği sağlar ve maaş bordrosu işlemleri için çalışma saatlerinin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlar

İş Akışı Otomasyonu: İş akışı otomasyonuna sahip yazılımlar, müşteri takibi, faturalandırma ve randevu onaylama gibi görevleri otomatikleştirerek, temel iş operasyonlarına odaklanmak için zaman kazanmanızı sağlar İş akışı otomasyonuna sahip yazılımlar, müşteri takibi, faturalandırma ve randevu onaylama gibi görevleri otomatikleştirerek, temel iş operasyonlarına odaklanmak için zaman kazanmanızı sağlar

Envanter yönetimi: Temizlik malzemelerini takip etmek zor olabilir. Envanter izleme özelliğine sahip yazılımlar, stok seviyelerini izlemenize, yeniden sipariş uyarıları ayarlamanıza ve takımınızın her iş için doğru malzemelere sahip olmasını sağlamanıza yardımcı olur

🧠 Biliyor muydunuz? Ev temizlik ürünleri pazarının 2025 yılında 41,15 milyar doların üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor.

2025'in En İyi Temizlik İşletmesi Yazılımı

1. ClickUp (Kapsamlı temizlik işi yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile temizlik işinizin tüm yönlerini yönetin

ClickUp, temizlik şirketlerinin iş planlaması, ekip koordinasyonu, müşteri iletişimi, faturalandırma, görev izleme ve iş gücü yönetimini yönetmelerine yardımcı olan iş için her şeyi içeren uygulamadır.

Tüm araçları tek bir yerde sunan ClickUp, tek seferlik işleri ve tekrarlanan temizlik sözleşmelerini yönetmek için tasarlanmış merkezi bir sistemle elektronik tabloları, grup sohbetlerini ve dağınık uygulamaları değiştirir.

Küçük bir takıma günlük vardiyalar atarken veya birden fazla tesiste düzinelerce temizlik görevlisini yönetirken, ClickUp size özel iş akışları oluşturma, rutin görevleri otomasyon ve iş ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleme olanağı sunar. Daha fazla yönetici işi eklemeden operasyonlarında daha iyi görünürlük isteyen temizlik işleri için idealdir.

🧹 ClickUp Görevleri ile görev ve proje yönetimi

ClickUp Görevleri, temizlik şirketlerinin verimli kalmak için ihtiyaç duyduğu ayrıntı düzeyinde yapılandırılmış iş programları oluşturmanıza olanak tanır. Tek seferlik temizlikler, yinelenen sözleşmeler veya acil talepler için her biri kendi durumu, atanan kişi ve önceliği olan farklı görev türleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp Görevleri ile temizlikleri planlayın, malzemeleri takip edin, personeli yönetin ve müşterilere verimli bir şekilde fatura kesin

Görev ilerlemesi hakkında anında güncellemeler almak veya müşteri gereksinimlerini aramak mı istiyorsunuz? ClickUp Brain, ClickUp'ın güçlü AI asistanı, sizin için her şeyi halleder. Arama sorgularınıza anında yanıtlar sağlar.

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📃 ClickUp Otomasyonları ile yönetici görevlerini otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları, temizlik şirketlerinin manuel takipleri azaltmasına ve iş yönetimini kolaylaştırmasına yardımcı olur. AI otomasyon oluşturucu ve 100'den fazla şablon ile işleri otomatik olarak atayabilir, görev durumlarını güncelleyebilir ve bir temizlik görevlisi işe başladığında veya işini bitirdiğinde uyarılar gönderebilirsiniz — mikro yönetim gerekmez.

Sorunsuz temizlik operasyonları için planlama, hatırlatıcılar ve müşteri güncellemelerini otomatikleştirin

Ayrıca, müşterileri planlanan randevular veya tamamlanan işler hakkında bilgilendirmek için e-posta otomasyonunu tetikleyebilir ve iş biter bitmez faturalar oluşturabilir, böylece müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz.

Dinamik atanan kişiler ve denetim günlükleri gibi özellikler, günün sonunda ayrıntıları takip etmek zorunda kalmadan takımınızın hesap verebilirliğini ve faturalandırmanın doğruluğunu sağlar.

📈 Gelir ve takım performansını izlemek için özel gösterge panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri, temizlik işletmelerine takım verimliliğinden müşteri memnuniyetine kadar operasyonun nasıl yürüdüğüne dair net bir görünüm sunar. Birden fazla araçla uğraşmak yerine, tek bir gösterge panelinden açık işleri, tamamlanan görevleri, gelirleri ve müşteri takiplerini izleyebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile görev ilerlemesini ve genel iş performansını izleyin

Manuel güncellemelere bağlı kalmadan iş durumunu, hizmet kalitesini ve genel performansı takip etmek isteyen yöneticiler için faydalıdır.

🧹 ClickUp CRM Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp CRM Şablonu ile müşteri verilerini merkezileştirin, etkileşimleri izleyin ve temizlik hizmeti ilişkilerini yönetin

ClickUp CRM Şablonu sağlam bir başlangıç noktasıdır. Müşteri verilerini düzenlemenize, görevleri atamanıza ve her işi veya talebi tanımlanmış bir süreç üzerinden yönlendirmenize yardımcı olur. Şu şekilde kullanabilirsiniz:

Liste Görünümü' nü kullanarak müşteri kayıtlarını ve tercihlerini izleyin

Temizlik görevlilerine görevler atayın ve Görevlerim Görünümü ile ilerlemeyi izleyin

Satış Süreci Görünümü 'nü kullanarak gelen hizmet taleplerini veya satış fırsatlarını yönetin

Hoş Geldiniz Görünümü ile yeni müşteriler için özel bir oryantasyon alanı oluşturun

ClickUp Tesis Hizmetleri Yönetimi Şablonu'nu da deneyebilirsiniz. Temizlik işlemlerinizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için hassas koordinasyon ve kaynak organizasyonu sağlar. İşte nasıl: Daha iyi karar verme için tesisle ilgili faaliyetlere kapsamlı bir genel bakış sağlar

Yöneticilerin tesisle ilgili görevleri hızlı bir şekilde belirlemesine, izlemesine ve raporlamasına yardımcı olur

İşletme sahiplerinin hizmet personelinin performansını hızlı bir şekilde değerlendirmesini sağlar

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile müşteri değerini, takım performansını ve rezervasyonları izleyin

ClickUp Formları ile müşteri hizmetleri taleplerini ve müşteri geri bildirimlerini toplayın

ClickUp Görevleri ile daha fazla netlik ve verimlilik için görevleri önceliklendirin ve temizlik görevlilerine atayın

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlanan temizlikleri otomatikleştirerek zaman kazanın

Müşteri bilgilerini, tercihlerini ve hizmet geçmişini tek bir yerden yönetin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, çeşitli özellikler nedeniyle bir miktar öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

İş akışlarını özelleştirme, süreçleri otomasyon ve diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon yetenekleri, bu yazılımı günlük operasyonlarımızın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Farklı görünümler (liste, pano ve takvim) verimli görev yönetimi sağlarken, yerleşik dokümantasyon özellikleri her şeyi tek bir yerde tutmaya yardımcı oluyor. Platformun hızı ve güvenilirliği, projelerimizin kesintiye uğramadan yolunda ilerlemesini sağlıyor.

İş akışlarını özelleştirme, süreçleri otomasyon ve diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon yetenekleri, bu yazılımı günlük operasyonlarımızın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Farklı görünümler (liste, pano ve takvim) verimli görev yönetimi sağlarken, yerleşik dokümantasyon özellikleri her şeyi tek bir yerde tutmaya yardımcı oluyor. Platformun hızı ve güvenilirliği, projelerimizin kesintiye uğramadan yolunda ilerlemesini sağlıyor.

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp , iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir . AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

2. ZenMaid (Kolay planlama ve müşteri iletişimi için en iyisi)

via ZenMaid

ZenMaid, hizmetçi hizmetleri ve tek başına çalışan temizlik görevlileri için özel olarak geliştirilmiş bir planlama yazılımıdır. Tek bir gösterge panelinden randevuları düzenlemenize, takımın uygunluk durumunu izlemenize ve günlük iletişimi otomatikleştirmenize yardımcı olur. ZenMaid, tekrarlayan randevuları ayarlamanıza, uygunluk durumunu görüntülemenize ve çift rezervasyonları önlemenize olanak tanıyarak manuel planlamayı ortadan kaldırır.

Otomatik hatırlatıcılar, e-posta güncellemeleri ve temizlik görevlilerine yönelik araçlar, randevu kaçırılmalarını azaltmaya ve hizmet tutarlılığını artırmaya yardımcı olur. Her ayrıntıyı mikro düzeyde yönetmenize gerek kalmadan, işlerinizi takip etmenizi ve müşteri yönetimini geliştirmenizi kolaylaştırır.

ZenMaid'in en iyi özellikleri

Hızlı iş planlama ve yeniden planlama için sürükle ve bırak takvimini kullanın

Otomatik SMS ve e-posta hatırlatıcılarla randevu iptallerini ve yanlış anlaşılmaları azaltın

Temizlik görevlilerinin işe özel talimatları takip edebilmesi için dijital kontrol listeleri oluşturun

Müşterilerinizin entegre çevrimiçi rezervasyon formları ile ticari temizlik hizmetlerini doğrudan planlamasına izin verin

GPS tabanlı zaman takibi ile doğru temizlikçi giriş saatleri ve bordro görünürlüğü elde edin

ZenMaid sınırlamaları

Veriler ve şablonlar için sınırlı raporlama ve özelleştirme seçenekleri

Daha geniş hizmet platformlarına kıyasla daha az üçüncü taraf entegrasyonları

ZenMaid fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: Aylık 19 $

Pro: Aylık 39 $

Pro Max: 49 $/ay

ZenMaid puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (180+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ZenMaid hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi diyor ki,

Kullanım kolaylığı, ölçeklendirme yeteneği ve sahip olduğu ek özellikler inanılmaz. GPS izleme uygulamalarından anlık raporlamaya ve okunması kolay gösterge paneline kadar her şeyi yapar.

Kullanım kolaylığı, ölçeklendirme yeteneği ve sahip olduğu ek özellikler inanılmaz. GPS izleme uygulamalarından anlık raporlamaya ve okunması kolay gösterge paneline kadar her şeyi yapar.

3. Housecall Pro (Saha hizmeti iletişimi için en iyisi)

via Housecall Pro

Housecall Pro, temizlik işletmelerinin planlama ve sevkıyattan müşteri iletişimi ve ödemelere kadar her şeyi yönetmesine yardımcı olur. Birden fazla tekrarlanan randevuyu ve saha ekiplerini yöneten takımlar için kullanışlıdır.

Housecall Pro, çevrimiçi rezervasyonu basitleştiren, faturalandırmayı otomatikleştiren ve sorunsuz bir müşteri deneyimi sunan araçlarla yönetici yükünü azaltır. Müşteri portalı ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi özellikler, temizlik ekiplerinin her adımda müşterileri bilgilendirerek yüksek müşteri hizmetleri standardını korumasına yardımcı olur.

Housecall Pro'nun en iyi özellikleri

Haftalık, iki haftalık veya aylık olarak tekrarlanan temizlik randevuları ayarlayın

Hızlı ve doğru teklifler göndermek için özel fiyatlandırma formları oluşturun

İş tamamlandıktan hemen sonra faturaları otomatik olarak oluşturun ve gönderin

Müşterilerinizin hizmetleri doğrudan web sitenizden veya sosyal platformlardan rezerve etmelerini sağlayın

Müşterilere rezervasyonları, ödemeleri ve iletişimi yönetmek için bir portal erişimi sağlayın

Housecall Pro sınırlamaları

Kullanıcılar, uygulamadaki yazılım güncellemelerinde gecikmeler olduğunu bildiriyor

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla sınırlı işlevselliğe sahiptir

Fiyatlandırma yapısı küçük işletmeler için kafa karıştırıcı olabilir

Housecall Pro fiyatlandırması

Temel: 59 $/ay

Temel özellikler: 149 $/ay

Maksimum: 299 $/ay

Housecall Pro puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.800+ yorum)

Housecall Pro hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:*

Housecall Pro, kullanıcı dostu ve uygulaması kolay bir yazılımdır. Fiyat listesi kurulumu, kredi/banka kartı kabulünün kolaylığı ve müşteri ve iş etiketlerini beğendim. Potansiyel müşteri kaynaklarını izlemek de kolay. Müşteri desteğini beğendim.

Housecall Pro, kullanıcı dostu ve uygulaması kolay bir yazılımdır. Fiyat listesi kurulumu, kredi/banka kartlarını kabul etmenin kolaylığı ve müşteri ve iş etiketlerini beğendim. Potansiyel müşteri kaynaklarını izlemek de kolay. Müşteri desteğini beğendim.

📖 Daha fazla bilgi: Destek Operasyonlarını Düzenlemek için Müşteri Hizmetleri Şablonları

4. Jobber (Teklifleri, işleri ve faturalandırmayı yönetmek için en iyisi)

via Jobber

Jobber, temizlik şirketlerine müşterilerin işlerini baştan sona organize bir şekilde yönetme olanağı sunar. Günlük olarak birden fazla işi yöneten ve teklif gönderme, temizlik planlama ve ödeme alma işlemlerini daha hızlı ve organize bir şekilde gerçekleştirmek isteyen takımlar için idealdir.

Planlamayı otomatikleştiren, faturalar oluşturan ve iletişimi netleştiren araçlarla Jobber, özellikle tekrar eden müşterileri veya son dakika taleplerini yönetirken yönetici işlerini azaltmanıza ve temizlik operasyonlarınızın sorunsuz bir şekilde devam etmesine yardımcı olur.

Jobber'ın en iyi özellikleri

Müşterilerinizin hizmetleri doğrudan web sitenizden veya sosyal medyadan rezerve etmesini sağlayın

Müşterilere işleri görüntülemek, teklifleri onaylamak ve çevrimiçi ödeme yapmak için self servis portalına erişim sağlayın

İş ayrıntılarını anında markalı faturalara dönüştürün ve fatura şablonlarıyla ödemeleri daha hızlı alın

Tutarlı temizlik standartları sağlamak için özel iş formları ve kontrol listeleri oluşturun

Yerleşik CRM araçlarıyla müşteri geçmişini, notları ve iletişim günlüklerini izleyin

Jobber sınırlamaları

Temizlik işi için gerekli olan sağlam envanter yönetimi ve satış araçları, temel özellikler eksiktir

Bazı kullanıcılar, ölçeklenebilirlik ve entegrasyon seçeneklerinin yetersiz olduğunu düşünüyor

Jobber fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Temel: 24 $/ay

Bağlan: Aylık 72 $

Büyüyün: 120 $/ay

Jobber puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jobber hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Jobber'ı, planlanmış temizlik hizmetlerimi organize etmek, teklifler göndermek, faturaları takip etmek ve müşteri ödemelerini/depozitolarını tahsil etmek için kullanıyorum. Kullanıcı dostu ve küçük işletmem için tam da ihtiyacım olan şey.

Jobber'ı, planlanmış temizlik hizmetlerimi organize etmek, teklifler göndermek, faturaları takip etmek ve müşteri ödemelerini/depozitolarını tahsil etmek için kullanıyorum. Kullanıcı dostu ve küçük işletmem için tam da ihtiyacım olan şey.

📖 Daha fazla bilgi: Uzun Vadeli İş Başarısı için Müşteri Elde Tutma Stratejileri

5. mHelpDesk (Özel iş siparişleri ve saha planlaması için en iyisi)

via mHelpDesk

mHelpDesk, ayrıntılı hizmet taleplerini işleyen ve saha planlaması üzerinde daha iyi kontrol gerektiren işletmeler içindir. Ayrıntılı iş emirleri oluşturma, personel gönderme ve işleri gerçek zamanlı olarak izleme araçlarıyla derinlemesine temizlik, çok birimli mülkler veya taşınma hizmetleri gibi özel iş türlerini yönetmenizi sağlar.

Mobil uygulama, temizlik görevlilerinin sahadaki görevler hakkında güncel bilgilere ulaşmasına yardımcı olurken, ofis personeli tek bir yerden ilerlemeyi görüntüleyebilir, faturalar gönderebilir ve ödemeleri işleyebilir.

mHelpDesk'in en iyi özellikleri

Takımların uygunluk durumunu gösteren bir takvimle temizlik işlerini atayın ve planlayın

Takip işlemlerini azaltmak için otomatik müşteri ve personel mesajları ayarlayın

İş kayıtlarından doğrudan fatura oluşturun ve gönderin

Mobil uygulamayı kullanarak iş ilerlemesini güncelleyin ve sahada iş ayrıntılarına erişin

Yerleşik ödeme işleme özelliği ile çevrimiçi veya şahsen ödeme kabul edin

mHelpDesk sınırlamaları

Uygulama şu anda çevrimdışı modu desteklememektedir. Bu nedenle, internet bağlantısı yoksa çalışmaz

Fiyatlar önceden listelenmemiştir; ayrıntılar için satış ekibiyle iletişime geçmeniz gerekir

mHelpDesk fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

mHelpDesk puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar mHelpDesk hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi diyor ki,

Müşteri veritabanını tutmak, iş siparişlerini planlamak ve izlemek için işlerinizi otomatikleştirebilirsiniz. Faturalandırma, müşterilerinize gönderdiğiniz e-posta özelliği ile çok kolaydır.

Müşteri veritabanını tutmak, iş siparişlerini planlamak ve izlemek için işinizi otomatikleştirebilirsiniz. Müşterilerinize gönderdiğiniz e-posta özelliği ile faturalandırma çok kolaydır.

📖 Daha fazla bilgi: Bakım Talepleri için En İyi İş Siparişi Yazılımı

6. ServiceTitan (Karmaşık planlama ve yüksek hacimli sevkiyatlar için en iyisi)

via ServiceTitan

ServiceTitan, birden fazla ekibi, hizmet alanını veya yüksek hacimli günlük işleri yönetmeye yardımcı olur. Planlamayı basitleştirir, takımların konumlarını gerçek zamanlı olarak izler ve yanlış iletişim veya manuel koordinasyondan kaynaklanan gecikmeleri azaltır.

Takımınız sürekli olarak planlama sorunları veya verimsiz sevkiyatlarla karşılaşıyorsa, ServiceTitan bu darboğazları gidermek için size tam görünürlük ve kontrol sağlar. Daha sıkı iş izleme, daha hızlı yeniden planlama ve genel olarak daha tutarlı hizmet sunumu gerektiren büyüyen işletmeler için faydalıdır.

ServiceTitan'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak planlama özelliği ile ekip üyelerinin uygunluk durumuna göre randevuları kolayca ayarlayın

İş durumunu ve teknisyen konumlarını izlemek için gerçek zamanlı sevk panosu

Temizlik görevlilerinin iş ilerlemesini güncellemesi ve sahadan iletişim kurması için mobil uygulama

Hizmet tamamlandıktan hemen sonra ödeme talepleri göndermek için yerleşik faturalandırma araçları

İş hacmini, geliri ve takım verimliliğini izlemek için özel gösterge panelleri ve raporlar

ServiceTitan sınırlamaları

Küçük temizlik işletmeleri için özellik açısından yoğun olabilir

Kurulum ve kullanıma başlama, daha basit araçlara kıyasla daha uzun sürer

Sınırlı bütçeye sahip takımlar için fiyatlar yüksek olabilir

ServiceTitan fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceTitan puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (290+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ServiceTitan hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Tüm işi tek bir uygulamadan yürütebilmemizi çok seviyorum. Sevkiyat, planlama, çağrı izleme, müşteri adayı izleme, tahminler, pazarlama, müşteri iletişimi, envanter, faturalandırma, proje yönetimi, ofis içi görevler, teknisyen iletişimi ve müşteri portalı... Liste uzayıp gidiyor.

Tüm işi tek bir uygulamadan yürütebilmemizi çok seviyorum. Sevkiyat, planlama, çağrı izleme, müşteri adayı izleme, tahminler, pazarlama, müşteri iletişimi, envanter, faturalandırma, proje yönetimi, ofis içi görevler, teknisyen iletişimi ve müşteri portalı... Liste uzayıp gidiyor.

📖 Daha fazla bilgi: HVAC Servis ve Bakım için En İyi CRM

7. Hubstaff (Zaman takibi ve çalışan verimliliği için en iyisi)

via Hubstaff

Hubstaff, temizlik şirketlerinin zamanı doğru bir şekilde takip etmesine ve iş sahalarında takım performansını artırmasına yardımcı olur. GPS izleme, coğrafi sınırlama ve otomatik zaman çizelgeleri, temizlik görevlilerinizin nerede olduğunu ve her bir görev için ne kadar zaman harcadığını açıkça gösterir.

Bu bilgiler, maaş bordrosunu basitleştirir ve işler arasında kaybedilen zaman veya yetersiz kullanılan personel gibi verimsizlikleri belirlemenize yardımcı olur. Birden fazla konumda çalışan takımlar için Hubstaff, her ayrıntıya takılmadan hesap verebilirliği korumaya, verimliliği izlemeye ve müşteri beklentilerini karşılamaya yardımcı olur.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Coğrafi sınırlama ile iş konumlarında giriş ve çıkışları otomatikleştirin

Görev düzeyinde zaman ve ekip verimliliğini gösteren verimlilik raporları oluşturun

Maaş bordrosu entegrasyonları ile izlenen saatlere göre temizlik görevlilerinin ücretlerini otomatik olarak hesaplayın

Kolay faturalandırma için kaydedilen sürelerden doğrudan faturalar oluşturun

Hubstaff sınırlamaları

Yerleşik iş planlama veya sevk özellikleri yoktur

Verimlilik izleme, bazı takım üyeleri için rahatsız edici olabilir

Ekipler sinyalin zayıf olduğu alanlarda çalışırken sınırlı çevrimdışı işlevsellik

Hubstaff fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: 7 $/koltuk/ay

Büyüyün: 9 $/koltuk/ay

Takım: 12 $/koltuk/ay

Enterprise: 25 $/koltuk/ay

Hubstaff puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Hubstaff hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Hubstaff'ı bir süredir kullanıyoruz ve iş saatlerini izleme ve uzaktaki ekibimizi yönetme konusunda önemli bir fark yarattı. Zaman takibi özelliği iyi ve arayüzü tüm ekip ve hiyerarşi için kolay anlaşılır. Ekibi verimli bir şekilde geliştirmeye ve daha iyi izlemeye yönlendirmemize yardımcı oldu.

Hubstaff'ı bir süredir kullanıyoruz ve iş saatlerini izleme ve uzaktaki ekibimizi yönetme konusunda önemli bir fark yarattı. Zaman takibi özelliği iyi ve arayüzü tüm ekip ve hiyerarşi için kolay anlaşılır. Ekibi verimli bir şekilde geliştirmeye ve daha iyi izlemeye yönlendirmemize yardımcı oldu.

📖 Daha fazla bilgi: Çalışan Verimliliği İzleme Yazılım Araçları

8. Swept (Temizlik ekibi iletişimi için en iyisi)

via Swept

Swept, birden fazla iş sahasında takımların uyum içinde çalışmasını sağlamak zorunda olan temizlik şirketleri için özel olarak tasarlanmıştır. Yöneticiler, dağınık grup sohbetlerine veya son dakika aramalarına güvenmek yerine Swept'i kullanarak talimatlar gönderebilir, güncellemeler alabilir ve temizlik görevlilerinin ne yapmaları gerektiğini tam olarak bilmelerini sağlayabilir.

Çok dilli destek ve siteye özel mesajlaşma, özellikle farklı dillerde veya vardiyalarda çalışan ekipler için yanlış anlaşılmaları ve hizmet eksikliklerini önlemeye yardımcı olur.

Swept'in en iyi özellikleri

Yöneticiler ve temizlik görevlileri arasında konum tabanlı doğrudan mesajlaşma özelliğini etkinleştirin

100'den fazla dilde çok dilli destek ile takımlar arasında netlik sağlayın

Gerçek zamanlı tedarik izlemeyi yönetin, böylece temizlik görevlileri eksiklikleri anında bildirebilir

Her temizlik sahasına veya iş türüne göre özelleştirilmiş dijital kontrol listeleri oluşturun

Sınırlamalar ortadan kalktı

Müşteri denetimleri gibi bazı özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Mobil uygulama odaklı iş akışları, sınırlı teknoloji erişimine sahip takımlar için uygun olmayabilir

Yeni kullanıcıların platforma alışmak için zamana ihtiyacı olabilir

Swept fiyatlandırma

Başlangıç: 30 $/ay

Optimize: 150 $/ay

Ölçek: 225 $/ay

Swept puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: 4,3/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Swept hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:*

Personelin giriş/çıkış işlemlerini yapması çok kolay. Konumlara atanan personele mesaj gönderebilme özelliği harika. Personelin kullanabileceği zaman çizelgeleri çok yararlı. Konumlara ek dosya olarak eklenebilen güvenlik bilgileri ideal bir araç. Dil değiştirme özelliği mesajlaşma için çok iyi.

Personelin giriş/çıkış yapması çok kolay. Konumlara atanan personele mesaj gönderebilme özelliği harika. Personelin kullanabileceği zaman çizelgeleri çok yararlı. Konumlara eklenen güvenlik bilgileri ideal bir araç. Mesajlaşma için dil değiştirme özelliği güzel.

9. Connecteam (Çalışanların işe alımı ve günlük operasyonlar için en iyisi)

via Connecteam

Connecteam, temizlik şirketlerinin yeni çalışanları hızlı bir şekilde işe almasına ve kağıt listeler veya elektronik tabloların karmaşası olmadan günlük operasyonları yürütmesine yardımcı olur. Mobil cihazlara uygun eğitimler düzenleyebilir, ayrıntılı talimatlar içeren görevler atayabilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Çalışan devri yüksek veya vardiyalı çalışan temizlik şirketleri için, ofiste işleri yavaşlatmadan sahadaki takımları eğitmek, yönetmek ve onlarla iletişim kurmak için araçlar sunar.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Yeni temizlik görevlilerini verimli bir şekilde eğitmek için mobil işe alım ş akışları oluşturun

Videolar, PDF'ler ve uygulama içi testlerle etkileşimli eğitimler sunun

Her vardiya için saatleri doğru bir şekilde izlemek için yerleşik zaman saatini kullanın

Talimatlar, son tarihler ve gerçek zamanlı güncellemelerle günlük temizlik görevlerini atayın

Yerleşik sohbet ve duyurular özelliğini kullanarak takımınızla anında iletişim kurun

Connecteam sınırlamaları

İnternet bağlantısı zayıf olduğunda uygulama performansı biraz düşebilir

Bazı kullanıcılar, şablonları özelleştirmenin ekstra kurulum süresi gerektirdiğinden bahsetmektedir

Raporlama işlevseldir, ancak bazı özel araçlar kadar ayrıntılı değildir

Connecteam fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 29 $/ay

Gelişmiş: 49 $/ay

Uzman: 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.700'den fazla yorum)

Connecteam hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Connecteam, kuruluşumun İnsan Kaynaklarını yönetmesi için harika bir araç olmuştur. Bu aracın en iyi yanı, arayüzünün anlaşılması kolay olması ve yeni kullanıcılar tarafından hızla öğrenilebilmesidir. Kullanımı son derece kolaydır. Planlama bölümünü çok seviyoruz çünkü personelimizi kolayca planlayabiliyoruz ve personel vardiyaları hakkında anında bilgilendiriliyor.

Connecteam, kuruluşumun İnsan Kaynaklarını yönetmesi için harika bir araç olmuştur. Bu aracın en iyi yanı, arayüzünün anlaşılması kolay olması ve yeni kullanıcılar tarafından hızla öğrenilebilmesidir. Kullanımı son derece kolaydır. Personelimizi kolayca planlayabildiğimiz ve personelin vardiyaları hakkında anında bilgilendirildiği için planlama bölümünü çok seviyoruz.

📖 Daha fazla bilgi: Çalışanların Başarılı Olmasına Yardımcı Olmak İçin İşe Alım Hedefleri Nasıl Belirlenir?

10. WorkWave Service (Rota planlama ve büyük ölçekli sevkiyat için en iyisi)

via WorkWave Service

WorkWave Service, yolda çalışan birden fazla takımı ve günlük randevu sayısı yüksek olan işletmeler için idealdir. Rota planlama ve sevk özellikleri, yakıt maliyetlerini azaltmaya, planlama çakışmalarını önlemeye ve saha ekiplerinin verimli bir şekilde hareket etmesini sağlamaya yardımcı olur.

Yöneticiler, saniyeler içinde rotaları atayabilir, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve günü aksatmadan programları ayarlayabilir. Sıkı zaman dilimlerine veya geniş hizmet alanlarına sahip büyüyen temizlik işletmeleri için bu araç, doğru temizlik görevlilerinin doğru işe zamanında ulaşmasını sağlar.

WorkWave Service'in en iyi özellikleri

Zamanlama, bölgeler ve iş türleri için yerleşik mantık ile temizlik rotalarını dakikalar içinde planlayın ve optimize edin

Güncellemeleri gerçek zamanlı olarak gönderin, böylece anında yeniden yönlendirme veya yeniden planlama yapabilirsiniz

Sürücü uygulaması, takım üyelerine nereye gideceklerini, ne yapacaklarını ve ne zaman rapor vereceklerini gösterir

Müşterilere tahmini varış zamanlarını ve gecikmeleri otomatik olarak bildirin

İş verimliliğini, rota performansını ve hizmet tutarlılığını incelemek için raporlara erişin

WorkWave Hizmet sınırlamaları

İlk kurulumda bölgeleri, sürücüleri ve hizmet kurallarını yapılandırmak için yardım gerekebilir

Temizlik görevlileri için iş düzeyinde görev yönetimi içermez (yönlendirmeye odaklanmıştır)

Gerçek zamanlı izlemenin sorunsuz çalışması için sürekli internet erişimi gerekir

WorkWave Service fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

WorkWave Hizmet değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 3. 1/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar WorkWave Service hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi* diyor ki

Navigasyon (rota optimizasyonu) diğer eski platformlara göre çok daha kolay yapılmasının yanı sıra, "hizmet tamamlandı" işlemini otomatik hale getirmek ve müşteriye otomatik olarak fatura kesmek istedik. Bu, eski platformumuzda olmayan bir özellikti.

Navigasyon (rota optimizasyonu) diğer eski platformlara göre çok daha kolay yapılmasının yanı sıra, "hizmet tamamlandı" işlemini otomatik olarak gerçekleştirebilmek ve müşteriye otomatik olarak fatura kesmek istedik. Bu, eski platformumuzda olmayan bir özellikti.

📖 Daha fazla bilgi: Etkili bir iş siparişi biçimi nasıl oluşturulur?

Müşterileri, ekipleri ve temizlik işlerini yönetin — hepsi ClickUp'ta

Temizlik şirketleri, görevlerin peşinden koşmak, mesajları incelemek veya planlama hatalarını düzeltmek için zaman harcamaz. Doğru temizlik şirketi yazılımı, işlerinizi ilerletir, takımınızın senkronizasyonunu sağlar ve müşterilerinizin geri gelmesini sağlar.

Listelediğimiz her araç bunun bir parçasını ele alır, ancak ClickUp hepsini bir araya getirir.

İş planlamadan faturalandırmaya, otomasyondan müşteri izlemeye ve takım işbirliğine kadar her şeyi tek bir yerden elde edin. İster tek başınıza çalışıyor ister tüm ekibi yönetiyor olun, ClickUp işinize uyum sağlar.

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